20 Template Pelacak Kebiasaan Notion Gratis untuk Membangun Rutinitas yang Lebih Baik

“Kebiasaan lama sulit diubah.” Itulah yang selalu kita dengar.

Namun, membangun kebiasaan positif ke dalam rutinitas harian Anda tidak sesulit yang dibayangkan. Yang Anda butuhkan hanyalah struktur.

Dan struktur tersebut dimulai dengan template pelacak kebiasaan yang sederhana. Template ini membantu Anda memvisualisasikan kemajuan, melacak tindakan harian, dan menjaga motivasi dengan merayakan kemenangan kecil.

Template pelacak kebiasaan Notion menawarkan tepat itu. Dengan ruang khusus untuk kebiasaan harian Anda, template ini mengubah ruang Notion Anda menjadi sistem terpusat yang membantu Anda merefleksikan, merencanakan, dan berkembang.

Dalam artikel ini, kami telah mengkurasi templat pelacak kebiasaan Notion terbaik untuk membantu Anda memulai pelacakan kebiasaan Anda sendiri dengan mudah dan konsisten.

Apa yang Membuat Template Pelacak Kebiasaan Notion yang Baik?

Template pelacak kebiasaan Notion yang baik sebenarnya mendorong Anda untuk terus melakukannya.

Setiap hari, Anda membuka halaman baru, mencentang kebiasaan harian Anda, melihat bilah kemajuan yang secara diam-diam mencerminkan konsistensi Anda, dan mencatat beberapa pikiran di bagian refleksi.

Template pelacak kebiasaan Notion terbaik terasa intuitif, mendukung kebiasaan tanpa batas, dan menyesuaikan dengan kebutuhan Anda dengan fitur-fitur berikut:

✅ Sesuaikan pelacak kebiasaan Anda agar sesuai dengan rutinitas, tujuan, dan preferensi pribadi Anda.

✅ Visualisasikan kemajuan Anda menggunakan grafik, batang, atau penghitung streak untuk tetap termotivasi.

✅ Tambahkan pengingat bawaan untuk membantu Anda memulai pelacakan dan tetap konsisten.

✅ Sertakan ruang untuk refleksi guna mendukung pertumbuhan pribadi dan evaluasi kebiasaan.

✅ Gabungkan pelacakan kebiasaan dengan tujuan, catatan, dan tugas untuk tetap terorganisir sepenuhnya.

20 Template Pelacak Kebiasaan Notion

Kami telah mengumpulkan 20 templat Notion terbaik yang dapat membantu Anda melacak kebiasaan dengan cara yang bermakna dan membangun kebiasaan jangka panjang yang membantu Anda mencapai tujuan pribadi dan profesional. Mari kita bahas masing-masing templat tersebut.

1. Pelacak Kesehatan & Kebiasaan

melalui Notion

Apakah Anda mencoba mengingat apakah Anda telah minum obat Anda pagi ini? Atau apakah suplemen baru itu benar-benar membantu?

Kebiasaan sehat dimulai dengan merawat diri sendiri dan fokus pada pengembangan diri. Template Pelacak Kebiasaan Notion ini sangat cocok untuk siapa saja yang mengelola kondisi kronis, kesehatan mental, atau sekadar berusaha membangun kebiasaan harian yang lebih baik.

Ini memungkinkan Anda mencatat obat-obatan, melacak gejala seiring waktu, dan menghubungkannya kembali ke sistem pelacakan kebiasaan Anda, sehingga Anda dapat mengidentifikasi pola, menyesuaikan rutinitas, dan membuat keputusan yang terinformasi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Catat obat-obatan, gejala, dan rutinitas di satu tempat sehingga pola dan pemicu mudah diidentifikasi.

Lacak rentetan dan bilah kemajuan sehingga konsistensi dan hambatan dapat dilihat dengan sekilas.

Tambahkan refleksi di samping entri sehingga penyesuaian didasarkan pada konteks nyata.

✨ Ideal Untuk: Individu yang mengelola kondisi kesehatan jangka panjang, jadwal obat, atau rutinitas kesehatan.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Notion untuk Manajemen Proyek

2. Pelacak Kebiasaan

melalui Notion

Terkadang, kebiasaan sederhana seperti minum cukup air atau menyisihkan waktu untuk olahraga singkat bisa terasa membebani dengan jadwal yang padat.

Template Pelacak Kebiasaan Dinamis ini memudahkan pelacakan kebiasaan harian Anda, berkat pengaturan satu klik menggunakan blok tombol Notion. Template ini sangat cocok untuk membangun momentum pada rutinitas sederhana dan melihat kemajuan Anda dengan cepat, tanpa perlu rumit.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Aktifkan pemeriksaan harian dengan tombol satu klik sehingga pelacakan tidak pernah terasa memberatkan.

Lihat kalender sederhana dan tampilan streak agar motivasi tetap menjadi prioritas utama.

Sesuaikan daftar kebiasaan dan frekuensinya agar pengaturan Anda sesuai dengan kehidupan nyata.

✨ Ideal Untuk: Pemula yang sedang membangun kebiasaan harian dasar seperti hidrasi, olahraga, atau kesadaran diri.

👀 Fakta Menarik: Menurut para peneliti di Duke University, kebiasaan menyumbang sekitar 40% dari perilaku harian kita. Artinya, hampir setengah dari apa yang Anda lakukan terjadi secara otomatis!

3. Pelacak Kebiasaan Berbasis Permainan

melalui Notion

Jika kotak centang terasa terlalu monoton, ini dia solusinya. Pelacak Kebiasaan Berbasis Game mengubah rutinitas pelacakan kebiasaan Anda menjadi permainan, dengan sistem EXP yang memberi hadiah setiap kali Anda menyelesaikan kebiasaan.

Baik Anda ingin tetap konsisten dengan pelacak kebiasaan harian atau hanya ingin cara yang lebih menyenangkan untuk membangun kebiasaan yang lebih baik, templat ini membantu Anda tetap termotivasi melalui titik-titik kemajuan daripada tekanan. Sangat cocok untuk siapa saja yang termotivasi oleh kemenangan kecil dan insentif visual!

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Dapatkan XP dan level untuk setiap penyelesaian, sehingga rutinitas berubah menjadi permainan yang mengasyikkan.

Buka kunci tujuan dan lencana agar kemenangan kecil terus mempertahankan momentum.

Lihat papan peringkat atau statistik pribadi sehingga memantau kemajuan menjadi lebih menyenangkan.

✨ Ideal Untuk: Gamer, pelajar, atau siapa pun yang membutuhkan cara yang menyenangkan dan tanpa tekanan untuk melacak kebiasaan.

4. Pengelolaan Tugas Harian

melalui Notion

Misalkan hari Anda meliputi latihan pagi, dua pertemuan dengan klien, menulis laporan, dan ingat untuk menelepon orang tua Anda—templat Pengelolaan Tugas Harian membantu Anda benar-benar menyelesaikannya semua.

Dirancang untuk mereka yang kebiasaan hariannya tumpang tindih dengan tenggat waktu dan tanggung jawab nyata, template ini menggabungkan perencanaan tugas dengan pelacakan kebiasaan dalam tata letak visual yang bersih dan rapi.

Anda dapat melihat minggu Anda, mengelola prioritas, dan menghubungkan tugas dengan rutinitas berulang.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Rencanakan tugas dan kebiasaan secara bersamaan agar hari Anda seimbang antara tugas wajib dan rutinitas.

Prioritaskan berdasarkan urgensi/usaha agar energi sesuai dengan beban kerja.

Beralih antara tampilan Kalender, Papan, dan Daftar agar pelaksanaan tetap jelas.

✨ Ideal Untuk: Individu yang mengelola kebiasaan terstruktur dan hari-hari yang padat tugas, seperti pekerja jarak jauh atau mahasiswa yang multitasking.

📮 ClickUp Insight: Kesehatan dan kebugaran menduduki peringkat teratas dalam daftar tujuan pribadi, namun 38% orang mengakui bahwa mereka tidak secara konsisten melacak kemajuan mereka. Itulah celah antara niat dan tindakan—dan di situlah ClickUp berperan. Dengan Template Pelacak Kebiasaan dan Tugas Berulang, Anda dapat membangun rutinitas, mencatat latihan, dan akhirnya mempertahankan kebiasaan meditasi Anda. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp melaporkan produktivitas 2 kali lipat lebih tinggi—karena menjaga konsistensi dimulai dengan benar-benar melihat jejak kemajuan.

5. Pelacak Buku Membaca Terbaik

melalui Notion

Ingat saat menyelesaikan sebuah buku tidak terasa seperti pencapaian? Template Ultimate Reading Book Tracker membantu Anda tetap termotivasi. Kini, di antara pekerjaan, layar, dan tab yang tak terhitung jumlahnya, bahkan menyelesaikan satu bab pun bisa terasa seperti kemenangan. Template ini membawa kembali kebiasaan membaca ke dalam hidup Anda dengan struktur yang cukup.

Lacak kemajuan Anda, catat halaman yang telah dibaca, dan tandai buku yang telah selesai dengan tombol "Selesai" yang memuaskan. Selain itu, setiap entri dilengkapi dengan ruang khusus untuk catatan dan refleksi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lacak halaman, status, dan tanggal penyelesaian agar ritme membaca tetap pada jalurnya.

Simpan kutipan dan catatan per buku agar wawasan tidak hilang dari ingatan.

Saring berdasarkan genre atau prioritas sehingga bacaan berikutnya dipilih secara otomatis.

✨ Ideal Untuk: Pembaca setia, pelajar, atau siapa pun yang ingin membangun kebiasaan membaca harian dengan struktur dan wawasan.

6. Rencana Mingguan Minimalis + Pelacakan (Tanpa Beban Berlebihan)

melalui Notion

Jika Anda pernah membuka pelacak kebiasaan baru di Notion dan menutupnya lima menit kemudian karena terasa terlalu rumit, templat Minimal Weekly Plan + Track ini cocok untuk Anda.

Template ini menghilangkan kerumitan dan fokus pada hal yang penting: tata letak yang bersih untuk tujuan mingguan Anda, daftar tugas harian yang ringkas, dan pelacak kebiasaan yang sederhana dan gratis untuk membangun konsistensi. Semuanya berjalan lancar—dari membawa tugas yang belum selesai ke hari berikutnya hingga memeriksa kemajuan Anda—tanpa membebani layar (atau otak) Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tetapkan fokus mingguan dan daftar periksa harian agar perencanaan tetap ringan.

Otomatis membawa item yang belum selesai sehingga tidak ada yang terlewat.

Jaga dashboard tetap rapi agar Anda dapat membukanya setiap hari tanpa rasa takut.

✨ Ideal Untuk: Pengguna Notion yang ingin struktur tanpa stres, terutama bagi yang baru memulai perencanaan atau pelacakan.

💡 Tips Pro: Jika pagi Anda terasa terburu-buru atau tidak produktif, panduan "Cara Membuat Daftar Periksa Rutinitas Pagi untuk Dewasa " menjelaskan sistem sederhana untuk membantu Anda memulai setiap hari dengan kejernihan, ketenangan, dan tujuan yang jelas.

7. Pelacak Tujuan dan Kebiasaan

melalui Notion

Jika Anda pernah menetapkan tujuan besar tetapi kemudian kehilangan fokus di tengah kekacauan kehidupan sehari-hari, templat Pelacak Tujuan dan Kebiasaan akan membantu Anda kembali fokus. Templat ini membagi aspirasi Anda menjadi timeline (12 minggu hingga 5 tahun), menambahkan struktur dengan langkah-langkah yang dapat dilaksanakan, dan menghubungkannya dengan pelacak kebiasaan harian untuk membangun konsistensi seiring waktu.

Anda bahkan dapat mengelompokkan berdasarkan area kehidupan seperti karier atau pertumbuhan pribadi, dan bahkan membuat papan visi untuk menjaga tujuan Anda tetap terlihat.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Bagi tujuan jangka panjang menjadi langkah-langkah dan kebiasaan harian sehingga hasilnya terus berkembang.

Tandai area kehidupan dan rentang waktu agar prioritas tetap seimbang.

Tinjau kemajuan dengan garis waktu dan refleksi sehingga penyesuaian arah menjadi mudah.

✨ Ideal Untuk: Orang yang menyeimbangkan tujuan jangka panjang dengan rutinitas sehari-hari, terutama dalam pengembangan pribadi atau perencanaan karier.

Gunakan aplikasi pelacak tujuan ini untuk tetap berada di jalur yang benar. 👇🏼

8. Pelacak Kebiasaan Terbaik (Streak)

melalui Notion

Mencoba untuk tetap konsisten dengan kebiasaan harian Anda tetapi membutuhkan lebih dari sekadar kotak centang untuk tetap termotivasi?

Template Pelacak Kebiasaan Terbaik Notion menghadirkan motivasi dengan grid kontribusi bergaya GitHub yang mengubah kemajuan Anda menjadi peta panas visual.

Baik Anda melacak latihan fisik, menulis jurnal, atau meditasi, Anda akan mendapatkan statistik detail dan penghitung streak yang benar-benar membuat konsistensi terasa memuaskan. Plus, tampilannya luar biasa dalam mode gelap.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Gunakan grid heatmap agar pola konsistensi langsung terlihat.

Lacak rentetan dan statistik per kebiasaan sehingga keberhasilan dapat diukur.

Aktifkan tata letak gelap/bersih agar pelacak ini memudahkan penggunaan sehari-hari.

✨ Ideal Untuk: Pelajar visual, penggemar produktivitas, atau siapa pun yang menemukan motivasi dari streak dan heatmap.

📖 Baca Juga: Aplikasi Pelacak Kebiasaan Terbaik

9. Pelacak Keuangan

melalui Notion

Seberapa sering Anda memeriksa saldo Anda dan berpikir, “Ke mana semua uang saya pergi?”

Nah, Anda tidak sendirian, itulah mengapa templat Money Tracker menawarkan sistem yang bersih dan intuitif untuk mencatat pengeluaran, pendapatan, dan pengembalian dana di berbagai akun.

Dengan grafik pengeluaran dinamis dan tampilan daftar yang dikategorikan, melacak kebiasaan keuangan terasa seperti bagian alami dari rutinitas harian Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Catat penghasilan/pengeluaran berdasarkan kategori agar kebiasaan pengeluaran menjadi transparan.

Visualisasikan tren bulanan agar kelebihan penggunaan dapat terdeteksi lebih awal.

Lihat akun dan transfer dalam satu pusat sehingga rekonsiliasi menjadi mudah.

✨ Ideal Untuk: Mahasiswa, pekerja lepas, atau siapa pun yang ingin membangun kebiasaan keuangan yang lebih cerdas dengan pengaturan minimalis.

10. Pelacak Lamaran Pekerjaan

melalui Notion

Sangat melelahkan untuk menyortir email dan spreadsheet untuk mengingat kapan, di mana, dan posisi apa yang Anda lamar.

Template Pelacak Lamaran Pekerjaan mengumpulkan semua upaya pencarian pekerjaan Anda dalam satu tempat—lacak lamaran, tindak lanjut, dan persiapan wawancara dengan jelas. Gunakan tampilan papan, kalender, atau tabel untuk memvisualisasikan kemajuan Anda, tetap mengontrol tenggat waktu, dan memberikan perhatian yang layak pada setiap lamaran.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lacak peran, tahap, dan tenggat waktu agar tindak lanjut tidak terlewat.

Simpan resume, catatan, dan daftar periksa persiapan per perusahaan agar wawancara terasa tenang.

Lihat alur kerja berdasarkan papan/kalender agar momentum tetap terlihat.

✨ Ideal Untuk: Pencari kerja yang sedang mengelola beberapa lamaran pekerjaan di berbagai posisi, industri, dan jadwal.

👀 Fakta Menarik: Otak Anda tidak sepenuhnya "menghapus" kebiasaan lama. Kebiasaan tersebut dapat muncul kembali saat stres kecuali digantikan dengan rutinitas yang lebih kuat.

11. Dashboard Musim Panas 2025

melalui Notion

Liburan musim panas terdengar santai… sampai Anda menyadari betapa mudahnya membiarkan minggu-minggu berlalu tanpa kemajuan yang nyata.

Template Dashboard Musim Panas 2025 membantu Anda mengatur musim panas Anda di berbagai bidang utama: lacak buku yang sedang Anda baca, catat wawasan dari video, persiapkan diri untuk pekerjaan musim panas, dan pecah tujuan pribadi menjadi langkah-langkah harian.

Dengan pelacak kebiasaan bawaan, tugas harian, dan kalender visual, template ini menggabungkan refleksi dan produktivitas tanpa membuat Anda kewalahan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Rencanakan tujuan, pembelajaran, dan jadwal kerja agar istirahat memiliki struktur.

Lacak kebiasaan dan tugas harian agar hari-hari tidak berlalu begitu saja.

Catat sorotan dan pelajaran agar kemajuan terasa nyata.

✨ Ideal Untuk: Mahasiswa dan individu yang mandiri yang ingin tetap terarah dan terorganisir selama liburan musim panas.

📖 Baca Juga: Aplikasi Pelacak Tujuan Terbaik

12. Pelacak Tantangan 75 Hard

melalui Notion

Memulai 75 Hard adalah satu hal. Menjaga konsistensi selama 75 hari berturut-turut adalah di mana kebanyakan orang menyerah.

Template Pelacak Tantangan 75 Hard dirancang untuk membantu Anda tetap bertanggung jawab dari hari pertama hingga hari ke-75, dilengkapi dengan daftar periksa bawaan, visual kemajuan, dan tombol yang memudahkan pencatatan rutinitas Anda.

Lacak latihan fisik, asupan air, membaca, makanan, dan foto harian, semuanya dalam tata letak terstruktur yang mencerminkan tuntutan ketat dari tantangan tersebut.

Ingat: Ketika motivasi memudar, struktur akan membuat Anda terus maju.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Terapkan 75 aturan dengan kotak centang harian sehingga kepatuhan menjadi jelas.

Lihat penghitung streak dan visualisasi agar motivasi tetap terjaga di hari-hari sulit.

Gunakan tombol pencatatan cepat sehingga pelacakan hanya membutuhkan detik, bukan kekuatan kehendak.

✨ Ideal Untuk: Siapa pun yang mengikuti Tantangan 75 Hard dan mencari cara yang jelas dan andal untuk melacak setiap aturan setiap hari.

13. Pelacak Rutinitas Pagi + Malam

melalui Notion

Jika hari Anda dimulai dengan terburu-buru dan berakhir dengan tugas-tugas yang terlupakan, templat Morning + Evening Routine Tracker membantu memberikan struktur pada kedua ujung rutinitas Anda.

Gunakan templat ini untuk merencanakan kebiasaan harian seperti olahraga, menulis jurnal, atau membaca, dengan bagian terpisah untuk rutinitas pagi dan malam. Bilah kemajuan bawaan membantu Anda tetap konsisten dan merefleksikan pencapaian mingguan, sehingga lebih mudah untuk mempertahankan ritme yang tenang dan produktif setiap hari.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pisahkan alur pagi/sore agar kebiasaan di awal dan akhir hari tetap terencana dengan baik.

Tambahkan prompt dan refleksi agar rutinitas Anda terus membaik seiring waktu.

Pantau tingkat penyelesaian mingguan agar keseimbangan menjadi kebiasaan.

✨ Ideal Untuk: Siapa pun yang ingin membangun rutinitas seimbang dan terstruktur untuk fokus yang lebih baik, energi yang optimal, dan waktu istirahat yang cukup.

💡 Tips Pro: Jika setiap tugas terasa mendesak, tidak ada yang akan selesai dengan baik. Panduan "Cara Menentukan Prioritas Tugas di Tempat Kerja " akan membantu Anda mengidentifikasi apa yang benar-benar penting sehingga Anda dapat mengurangi kekacauan dan menghindari menjadi bottleneck tim.

14. Dashboard – Perencana Pribadi

melalui Notion

Jika Anda pernah memulai hari tanpa tahu apa yang harus difokuskan, templat Dashboard – Personal Planner adalah tombol reset Anda. Dirancang sebagai pusat kendali pribadi, templat ini menggabungkan perencanaan harian dan mingguan, pelacakan kebiasaan, dan jurnal kesehatan sehingga Anda dapat menyelaraskan tugas-tugas Anda dengan bagaimana Anda sebenarnya merasa.

Anda akan berhenti meragukan daftar tugas Anda dan mulai membangun rutinitas yang mendukung baik tujuan maupun energi Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Gabungkan planner, kebiasaan, dan catatan kesehatan sehingga keputusan Anda sesuai dengan energi Anda.

Sesuaikan tugas harian dengan tujuan mingguan agar usaha Anda meningkat secara bertahap.

Tinjau tren mood dan fokus agar jadwal sesuai dengan kenyataan.

✨ Ideal Untuk: Perencana yang kewalahan yang ingin struktur tanpa mengorbankan kesadaran atau fleksibilitas.

Berikut ini video singkat tentang bagaimana ClickUp membantu Anda memprioritaskan tugas-tugas Anda dengan fitur bawaan yang dimilikinya:

15. Pelacak Bulanan Estetis

melalui Notion

Terkadang, bagian tersulit dalam membangun kebiasaan yang lebih baik hanyalah konsisten melakukannya. Di situlah desain berperan.

Template Pelacak Kebiasaan Estetis ini mengubah perencanaan bulanan Anda menjadi ruang yang sebenarnya ingin Anda buka, rapi, dan minimalis serta menenangkan untuk dipandang. Dengan tampilan terstruktur untuk kebiasaan harian, prioritas mingguan, dan tujuan bulanan, template ini menggabungkan ketenangan dengan fungsionalitas.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Gunakan tata letak yang bersih dan menenangkan sehingga Anda tergerak untuk memeriksa setiap hari.

Rencanakan tampilan bulanan, mingguan, dan harian agar tujuan tetap terfokus.

Lacak titik kebiasaan dan bilah kemajuan agar momentum terlihat.

✨ Ideal Untuk: Pemikir visual, penggemar jurnal, atau siapa pun yang menemukan motivasi dalam ruang digital yang bersih dan indah.

📖 Baca Juga: Template Rencana Perawatan Diri Gratis

16. Pelacak Beasiswa

melalui Notion

Di antara pilihan universitas, draf esai, dan batas waktu beasiswa, mudah untuk kehilangan jejak dan melewatkan hal-hal penting.

Template Pelacak Beasiswa memberikan Anda satu ruang terorganisir untuk mengelola semuanya: menyusun daftar universitas pilihan, merencanakan aplikasi Anda, dan melacak tugas-tugas dan status setiap beasiswa. Alih-alih menggunakan spreadsheet yang berantakan dan kebingungan di menit-menit terakhir, Anda mendapatkan sistem yang jelas untuk melangkah maju dengan percaya diri.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sentralisasikan tenggat waktu, persyaratan, dan status agar pengiriman tetap sesuai jadwal.

Lampirkan esai dan catatan per beasiswa sehingga penggunaan ulang menjadi mudah.

Sortir berdasarkan kesesuaian, jumlah, atau tanggal jatuh tempo agar usaha Anda terfokus pada hal yang penting.

✨ Ideal Untuk: Mahasiswa yang sedang mendaftar ke universitas dan membutuhkan cara yang andal untuk mengelola beasiswa dan tugas pendaftaran.

17. Versi Gamifikasi dari Tujuan Hidup dan Tugas

melalui Notion

Anda bisa bermain game berjam-jam, tapi menyelesaikan daftar tugas Anda? Tidak begitu menyenangkan.

Template Tujuan dan Tugas Hidup Versi Gamify mengubah tujuan hidup dan tugas harian Anda menjadi sistem yang mirip permainan, yang memberikan hadiah atas konsistensi dan pembaruan tepat waktu. Baik Anda sedang mengejar rencana jangka panjang atau berusaha membangun kebiasaan positif, pengaturan yang menyenangkan ini membantu Anda tetap termotivasi dan terlibat melalui sistem poin.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Ubah tujuan dan kebiasaan menjadi poin sehingga kemajuan terasa seperti bermain game.

Tetapkan tingkatan/hadiah agar konsistensi memberikan hasil yang terlihat.

Periksa papan skor dan riwayat agar motivasi Anda terus meningkat.

✨ Ideal Untuk: Gamer, kreator, atau siapa pun yang ingin membuat produktivitas terasa lebih seperti bermain daripada tugas yang membosankan.

👀 Fakta Menarik: Kebiasaan buruk bisa menular. Anda lebih mungkin meniru perilaku seseorang hanya dengan berada di sekitar mereka secara konsisten.

18. Pelacak Kebiasaan Paling Sederhana

melalui Notion

Sebagian besar templat pelacak kebiasaan meminta Anda untuk melacak segala hal.

Pelacak Kebiasaan TERMUDAH membantu Anda benar-benar melakukannya. Jika Anda pernah menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengatur sistem daripada menjalankannya, pelacak kebiasaan sederhana ini memotong kerumitan.

Dengan kalender yang diperbarui otomatis, daftar tugas harian, dan indikator kemajuan opsional, templat ini dirancang untuk konsistensi tanpa hambatan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Gunakan daftar periksa minimalis dan kalender agar hambatan tetap rendah.

Otomatiskan pembuatan halaman harian, sehingga proses pengaturan tidak akan menghambat Anda.

Lacak metrik opsional agar data tetap berguna, bukan memberatkan.

✨ Ideal Untuk: Minimalis, pembuat rutinitas, dan siapa pun yang bosan dengan sistem pelacakan yang terlalu rumit.

📖 Baca Juga: Aplikasi Perencana Digital Gratis Terbaik

19. Grafik Pelacak Kebiasaan Visual

melalui Notion

Jika Anda adalah orang yang membutuhkan untuk melihat kemajuan Anda agar tetap termotivasi, templat Visual Habit Tracker Graphics dirancang khusus untuk Anda.

Template ini menghasilkan halaman harian dengan sekali tekan tombol untuk menandai kebiasaan yang telah diselesaikan dan secara otomatis memperbarui kemajuan mingguan serta grafik tahunan, sehingga Anda dapat mengidentifikasi pola dan tetap berada di jalur yang benar.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Buat grafik dan ringkasan mingguan secara otomatis sehingga tren menjadi lebih jelas.

Halaman harian dengan satu klik sehingga pencatatan menjadi instan.

Bandingkan minggu dan bulan agar perbaikan menjadi jelas dan tidak dapat disangkal.

✨ Ideal Untuk: Pelajar visual dan mereka yang mencari konsistensi yang ingin memiliki gambaran grafis tentang kebiasaan harian mereka.

20. Sistem Hadiah Kebiasaan

melalui Notion

Terkadang, membangun kebiasaan yang lebih baik membutuhkan alasan.

Template Sistem Hadiah Kebiasaan memungkinkan Anda menetapkan hadiah kustom untuk menyelesaikan kebiasaan, mengubah konsistensi menjadi motivasi yang Anda nantikan.

Anda dapat mendefinisikan kebiasaan Anda, menetapkan hadiah yang bermakna, dan mulai mencentangnya. Ini adalah cara yang luar biasa untuk mengubah kemenangan kecil menjadi motivasi yang benar-benar bertahan lama.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Hubungkan kebiasaan dengan hadiah yang bermakna agar insentif tetap personal.

Lacak tindakan yang telah diselesaikan terhadap tujuan sehingga pembayaran dapat diperoleh.

Lihat meteran kemajuan ke hadiah sehingga milestone berikutnya terasa dekat.

✨ Ideal Untuk: Siapa pun yang termotivasi oleh insentif dan ingin mengaplikasikan elemen permainan (gamification) pada kebiasaan harian mereka dengan sistem hadiah bawaan.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik untuk Microsoft Excel

Batasan Notion

Template Notion memudahkan pengaturan, tetapi seringkali menimbulkan hambatan saat sistem Anda perlu beradaptasi.

Template jarang memperhitungkan bagaimana pelacakan kebiasaan beririsan dengan aspek lain dalam hidup Anda, seperti prioritas yang berubah, rutinitas yang berubah, atau tanggung jawab multi-peran.

Banyak templat memaksa Anda untuk masuk ke kategori tetap (contoh: kesehatan, produktivitas) yang tidak mencerminkan bagaimana kebiasaan Anda sebenarnya tumpang tindih atau berkembang.

Pelacak visual seperti bilah kemajuan dan penghitung rentetan mudah rusak saat Anda menambahkan atau menghapus kebiasaan di tengah bulan.

Mengulangi kebiasaan harian dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan database yang membengkak dan kinerja yang lambat, terutama pada perangkat mobile.

Sebagian besar templat tidak mendukung pelacakan kebiasaan di berbagai konteks (contoh: pribadi, tujuan kebugaran, belajar) secara terpadu, sehingga sistem Anda menjadi terfragmentasi seiring waktu.

Template Notion Alternatif

Berbeda dengan Notion, ClickUp menawarkan struktur yang dapat disesuaikan dengan alur kerja Anda. Berikut adalah beberapa alternatif template Notion dari ClickUp untuk kemudahan Anda:

1. Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau beban kerja Anda terhadap target harian dan visualisasikan kebiasaan yang telah diselesaikan menggunakan Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp.

Misalnya, Anda mencoba minum lebih banyak air, mencatat jurnal setiap hari, dan membatasi waktu layar, tetapi pelacak kebiasaan Notion Anda saat ini berhenti berfungsi begitu Anda melewatkan satu hari atau mengubah rutinitas Anda.

Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp mengatasi hal ini dengan tugas berulang, pengingat otomatis, dan pelacakan real-time yang menyesuaikan seiring berjalannya waktu. Anda tidak perlu membangun ulang sistem Anda setiap kali kebiasaan Anda berubah.

Dengan pembaruan kemajuan visual, target harian, dan pelacakan fleksibel di ruang pribadi dan kerja, templat ini membantu Anda menjaga konsistensi tanpa usaha manual.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Gunakan tugas berulang dan pengingat agar rutinitas tetap berjalan meskipun ada perubahan jadwal.

Lacak kemajuan dan target dengan dasbor sehingga umpan balik dapat dilakukan secara real-time.

Beralih antara ruang pribadi/kerja agar kebiasaan Anda sesuai dengan seluruh aspek kehidupan Anda.

✨ Ideal Untuk: Profesional sibuk yang ingin melacak kebiasaan yang terus berkembang tanpa harus terus-menerus mengubah pengaturan mereka.

2. Template Daftar Tugas ClickUp

Dapatkan templat gratis Laksanakan pekerjaan harian Anda tanpa terlewat dengan templat ClickUp Work To Do.

Anda memulai hari dengan lima tugas mendesak, tiga tindak lanjut, dan sebuah pertemuan yang lupa Anda persiapkan: terdengar familiar?

Template ClickUp Work To Do membantu Anda membagi beban kerja yang menumpuk menjadi langkah-langkah terorganisir dan dapat dilaksanakan.

Anda dapat memprioritaskan berdasarkan urgensi, melacak kemajuan dengan papan Kanban atau diagram Gantt, dan mengorganisir tugas Anda ke dalam daftar dengan subtugas dan batas waktu.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Prioritaskan berdasarkan urgensi dan dampak agar hari dimulai dengan jelas.

Bagi pekerjaan menjadi subtugas dan jadwal sehingga pengiriman dapat diprediksi.

Lihat Daftar, Papan, dan Gantt agar perencanaan sesuai dengan gaya Anda.

✨ Ideal Untuk: Profesional yang mengelola beban kerja yang padat dan membutuhkan sistem yang jelas dan fleksibel untuk tetap terorganisir dan fokus.

3. Template Daftar Tugas Harian ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga momentum sepanjang hari tanpa kerumitan sistem yang berlebihan dengan templat ClickUp Daily Things To Do.

Anda duduk di meja kerja dan tidak ingat apakah sudah menghubungi klien, mengirim laporan pagi, atau bahkan sarapan. Template ClickUp Daily Things To Do membantu Anda merencanakan hari Anda jam demi jam.

Anda dapat menggunakan Bidang Kustom untuk memisahkan tugas kerja dan pribadi, menambahkan daftar periksa untuk rutinitas berulang, dan menandai apa yang sudah selesai untuk menjaga kebiasaan harian dan tanggung jawab Anda tetap sinkron.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Bagi waktu Anda sepanjang hari dengan daftar periksa agar momentum terus berkembang jam demi jam.

Pisahkan pekerjaan/pribadi dengan Bidang Kustom agar fokus tetap terjaga.

Reset setiap hari dengan aturan carryover sehingga tidak ada yang terlewatkan.

✨ Ideal Untuk: Profesional yang harus menyeimbangkan rapat, tugas administratif, dan tugas pribadi yang membutuhkan reset harian yang terstruktur.

👀 Fakta Menarik: Para peneliti MIT menemukan bahwa otak membentuk kebiasaan melalui siklus isyarat-rutinitas-hadiah saat mempelajari tikus yang menavigasi labirin untuk hadiah makanan. Penemuan ini mengungkapkan bahwa setelah kebiasaan terbentuk, otak menghemat energi dengan menjalankan rutinitas secara otomatis—wawasan yang kini menjadi dasar ilmu kebiasaan modern.

4. Template Daftar Tugas Kalender ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola peralihan antara pekerjaan mendalam dan pencapaian cepat menggunakan templat Daftar Tugas Kalender ClickUp.

Anda memiliki panggilan klien pukul 11, proposal yang harus diserahkan pukul 3, dan belasan tugas lain yang mengambang di pikiran Anda. Masalahnya dalam skenario ini: Anda tidak tahu bagaimana semua itu bisa masuk ke dalam jadwal harian Anda.

Template Daftar Tugas Kalender ClickUp memberikan tampilan terpadu untuk menjadwalkan, memprioritaskan, dan merencanakan seluruh beban kerja Anda per jam, hari, atau minggu.

Seret dan lepas tugas ke slot kosong, buat jeda antara pertemuan, dan lacak berapa lama waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Seret tugas ke slot kalender agar rencana menjadi realistis, bukan sekadar harapan.

Buat buffer dan perkirakan durasi agar jadwal mencerminkan upaya yang diperlukan.

Bandingkan tampilan harian/mingguan agar kapasitas tetap akurat.

✨ Ideal Untuk: Profesional yang mengandalkan pembagian waktu atau ingin memberikan struktur pada jadwal yang kacau.

5. Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap jujur pada diri sendiri sepanjang perjalanan dengan pelacakan visual menggunakan templat Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp.

Anda memiliki tujuan. Mungkin itu beralih karier, menjadi lebih sehat, atau meningkatkan fokus. Namun, melacak apa yang sebenarnya berjalan lancar juga merupakan bagian besar dari tantangan tersebut.

Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp memberikan Anda satu tempat untuk menetapkan tujuan yang jelas, mendefinisikan mengapa tujuan tersebut penting, dan membaginya menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan.

Anda dapat mengorganisir sumber daya, merencanakan jadwal, dan menggunakan pelacakan kemajuan untuk menjadikan pertumbuhan yang terencana sebagai bagian dari rutinitas Anda, memastikan pengalaman yang bebas stres, bukan sekadar resolusi yang kabur.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tentukan tujuan, mengapa tujuan tersebut penting, dan langkah-langkahnya agar pertumbuhan menjadi nyata.

Lacak tonggak pencapaian dan kemajuan agar motivasi tetap terjaga.

Atur sumber daya dan jadwal sehingga tindakan mengalahkan niat.

✨ Ideal Untuk: Siapa pun yang mengejar pertumbuhan jangka panjang dalam kesehatan, karier, atau pola pikir dengan rencana yang terstruktur dan dapat diukur.

💡 Tips Pro: Punya beberapa menit luang yang tak terduga? Blog 50 Hal Produktif yang Bisa Dilakukan Saat Waktu Luang memberikan ide-ide cepat dan mudah untuk mengubah waktu luang menjadi kemajuan yang bermakna.

6. Template Jadwal Harian Pribadi untuk Anak-Anak ClickUp

Dapatkan templat gratis Bawa struktur tanpa stres ke dalam rutinitas harian anak-anak Anda dengan templat Jadwal Harian Pribadi untuk Anak-Anak dari ClickUp.

Mengelola tugas sekolah, waktu layar, dan waktu bermain dalam satu hari memang sulit, terutama ketika anak Anda terus bertanya, “Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?”

Template Jadwal Harian Pribadi untuk Anak-Anak ClickUp menawarkan rutinitas visual yang ramah anak, yang mencakup segala hal mulai dari waktu membaca hingga istirahat di luar ruangan.

Dengan blok waktu untuk belajar, tugas rumah, makan, dan hiburan, template ini membantu anak-anak memahami jadwal harian mereka dengan sekilas. Orang tua dapat mengatur pengingat lembut dan memantau kemajuan, sementara anak-anak dapat membangun rutinitas dan kebiasaan positif dengan mudah dan mandiri.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Bangun rutinitas ramah anak dengan blok visual sehingga hari-hari terasa terprediksi.

Tambahkan pengingat lembut dan pengecekan rutin agar kemandirian Anda berkembang.

Seimbangkan sekolah, tugas rumah, dan waktu bermain agar kebiasaan terbentuk secara alami.

✨ Ideal Untuk: Orang tua, pendidik di rumah, atau wali yang mendukung anak-anak dengan rutinitas harian terstruktur di rumah.

7. Template Produktivitas Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Prioritaskan berdasarkan urgensi dan pantau kemajuan di seluruh proyek dengan templat Produktivitas Pribadi ClickUp.

Ini Senin pagi, dan Anda menatap lima tugas yang belum selesai dari minggu lalu, dua tenggat waktu proyek baru, dan tidak ada rencana nyata untuk menyelesaikan semuanya.

Template Produktivitas Pribadi ClickUp membantu Anda mengatasi kekacauan dengan mengubah tugas-tugas yang tersebar menjadi sistem yang terstruktur dan dapat dilacak. Anda dapat membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan, menandai item yang mendesak, dan memvisualisasikan bagaimana setiap tugas berkontribusi pada tujuan mingguan Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Saring tugas ke prioritas mingguan agar upaya sesuai dengan tujuan.

Tandai urgensi dan pemiliknya agar langkah selanjutnya jelas.

Periksa dasbor agar Anda dapat menyesuaikan diri sebelum tenggat waktu terlewat.

✨ Ideal untuk: Profesional sibuk yang membutuhkan sistem yang jelas untuk mengelola tugas-tugas yang tumpang tindih dan pekerjaan yang belum selesai sepanjang minggu.

💡 Tips Pro: Kesulitan menjaga konsistensi rutinitas pagi Anda? Blog "Cara Mengoptimalkan Hidup Anda dengan Habit Stacking " menunjukkan cara menghubungkan kebiasaan-kebiasaan kecil dan mudah sehingga mereka benar-benar melekat, tanpa memerlukan kekuatan kehendak.

8. Template Tujuan SMART ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga agar semua anggota tim tetap sejalan dan bertanggung jawab menggunakan templat Tujuan SMART ClickUp.

Anda sudah membicarakan peluncuran produk baru itu selama berbulan-bulan… tetapi tanpa garis waktu yang jelas atau tanggung jawab yang jelas, tidak ada yang bergerak.

Template Tujuan SMART ClickUp membantu Anda mengubah ambisi yang kabur menjadi tonggak pencapaian yang terstruktur dan dapat dilacak. Bagi tujuan menjadi tugas-tugas yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu; tetapkan batas waktu; dan visualisasikan kemajuan tim Anda secara real-time.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Ubah tujuan besar menjadi tonggak pencapaian yang dapat diukur sehingga kemajuan dapat dilacak.

Tetapkan pemilik dan tanggal jatuh tempo agar tanggung jawab tetap terjaga.

Visualisasikan status dan kecepatan sehingga tinjauan menjadi cepat dan akurat.

✨ Ideal Untuk: Tim atau profesional mandiri yang mengubah tujuan besar menjadi rencana terfokus dan dapat dicapai dengan hasil yang dapat diukur.

Melacak Kebiasaan Hanya Sebuah Klik (Up) Jauhnya

Kebiasaan baik tidak bertahan karena kita memulainya, tetapi karena kita melacaknya.

Terlepas dari apa pun tujuannya—minum lebih banyak air, membaca 10 halaman sehari, atau tetap fokus selama jam kerja—kunci utamanya adalah kemajuan yang dapat Anda lihat secara nyata. Saat kita berhenti melacak, kebiasaan akan menghilang ke latar belakang.

Inilah tempat di mana kebanyakan sistem gagal. Template yang sudah jadi mungkin terlihat rapi, tetapi jika tidak dapat beradaptasi seiring pertumbuhan kebiasaan Anda atau pergeseran prioritas, pada akhirnya akan menghalangi kesuksesan Anda.

ClickUp, di sisi lain, menawarkan pelacakan kebiasaan yang berfungsi serupa dengan alur kerja Anda, dilengkapi dengan tugas berulang, tujuan visual, dan pembaruan kemajuan secara real-time.

Dan ini tidak hanya untuk individu.

Pelacakan dan pengelolaan proyek perusahaan menjadi sangat mudah dan efektif dengan perangkat lunak ClickUp. Mulai dari daftar sederhana hingga proyek yang kompleks, ClickUp telah digunakan untuk menyelesaikan tugas sesuai harapan. Perangkat lunak ini sangat efektif dalam mengatasi masalah manajemen tugas dan melacak kemajuan tugas dan proyek yang sedang berjalan.

Jika melacak kebiasaan adalah tujuannya, gunakan alat yang dirancang untuk melacak apa pun dengan mendaftar ke ClickUp hari ini!