10 Ekstensi Chrome Terbaik untuk Konversi Suara ke Teks

Anda membuka dokumen kosong, siap untuk menulis. Lima menit kemudian, Anda masih menatap kursor, pikiran Anda bergerak lebih cepat daripada kecepatan mengetik Anda. Poin-poin penting terlewatkan, dan tiba-tiba menulis terasa seperti tugas yang membosankan.

Bayangkan saja berbicara—email, catatan rapat, bahkan draf blog—dan melihat kata-kata Anda muncul secara instan.

Siap untuk mewujudkannya? Kami telah mengumpulkan beberapa ekstensi Chrome terbaik untuk mengubah suara menjadi teks, sehingga Anda dapat bekerja lebih cepat dan lebih mudah diakses.

Mari kita mulai! 🎤

Extensi Chrome Pengubah Suara ke Teks Terbaik dalam Sekilas

Berikut ini adalah ringkasan praktis tentang alat-alat terbaik yang akan mengubah suara Anda menjadi teks tanpa ribet:

Alat Terbaik untuk Fitur Terbaik Harga* ClickUp Catatan suara terintegrasi dan dokumentasi tugas untuk tim kecil hingga besar yang membutuhkan kolaborasi terstruktur ClickUp Brain MAX dengan pengetikan suara, AI Notetaker untuk rapat online, Voice Clips, Docs, AI-context, dan pengaitan tugas Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Fireflies. ai Transkripsi otomatis dan ringkasan pertemuan virtual untuk profesional dan tim dengan volume pertemuan yang tinggi Transkripsi real-time, ringkasan AI, multibahasa, AskFred Gratis; Paket berbayar mulai dari $18/bulan Tactiq Transkripsi rapat langsung dengan ringkasan ChatGPT untuk tim yang membutuhkan kejelasan dan wawasan bersama dalam rapat Teks terjemahan real-time, tindakan AI, dan draf tindak lanjut Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan Speechnotes Dikte suara cepat di seluruh halaman web untuk individu atau pembuat konten solo Mikrofon mengambang, ringan Gratis; Paket berbayar mulai dari $1,9 per bulan Notta Transkripsi cepat dan akurat untuk tim kecil atau individu yang bekerja dengan beberapa bahasa Akurasi tinggi, konversi multi-bahasa Gratis; Paket berbayar mulai dari $13,49 per bulan Transkriptor Transkripsi akurat untuk berbagai kasus penggunaan, ideal untuk individu atau tim kecil yang membutuhkan solusi terjangkau dukungan untuk lebih dari 100 bahasa, unggah file, dan penangkapan pertemuan Gratis; Paket berbayar mulai dari $19,99 per bulan Voice In Dikte ke bidang teks browser apa pun untuk individu yang menginginkan solusi cepat Pengenalan suara real-time, dukungan untuk semua bidang teks Gratis; Paket berbayar mulai dari $9,99/bulan LipSurf Kontrol browser melalui suara untuk pengguna yang mengutamakan kekuatan dan aksesibilitas Navigasi suara, perintah pengetikan suara, dukungan makro Gratis; Paket berbayar mulai dari $4/bulan MeetGeek AI Perekaman rapat otomatis + wawasan untuk tim yang mencari solusi canggih khusus untuk rapat Ringkasan AI, dasbor analitik, pencarian global Gratis; Paket berbayar mulai dari $19 per bulan SpeechText. AI Transkripsi berbasis browser yang andal untuk pengguna individu atau tim yang membutuhkan transkripsi cepat Perekaman mikrofon, unduhan instan, audio browser Gratis; Paket berbayar mulai dari $10 untuk 180 menit transkripsi

Apa yang Harus Anda Cari dalam Ekstensi Chrome Pengubah Suara Menjadi Teks?

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih ekstensi Chrome untuk pengenalan suara ke teks:

Transkripsi akurat: Selalu menangkap ucapan di lingkungan berisik dan memahami berbagai aksen tanpa kesalahan interpretasi

Format cerdas: Otomatis menyisipkan tanda baca, paragraf, dan mengenali perintah suara untuk tindakan seperti ‘baris baru’ atau ‘hapus kata terakhir’

Dukungan multibahasa: Deteksi dan transkrip dalam puluhan bahasa dengan peralihan yang mulus selama percakapan multibahasa

Kemudahan penggunaan real-time: Ketik langsung ke Google Docs, Gmail, atau obrolan rapat sementara ekstensi menerjemahkan ucapan di latar belakang

Ekspor mudah: Unduh transkrip dalam berbagai format seperti TXT, PDF, atau Docs untuk penyerahan dan dokumentasi yang lebih cepat

Keamanan yang kuat: Pastikan transkrip rapat tidak disimpan, dijual, atau digunakan untuk melatih oleh penyedia AI pihak ketiga agar data audio tetap privat

Pengaturan ringan: Instal dengan cepat, jalankan tanpa memperlambat browser Anda, dan aktifkan dengan satu tombol pintas untuk mendikte secara instan

🧠 Fakta Menarik: Ketika IBM memperkenalkan Shoebox pada tahun 1962, perangkat tersebut hanya dapat mengenali 16 kata dan angka yang diucapkan. Meskipun demikian, hal ini merupakan terobosan pada masanya dan membuka jalan bagi teknologi pengetikan suara modern.

Extensi Chrome Terbaik untuk Konversi Suara ke Teks

Berikut adalah pilihan kami untuk ekstensi Chrome terbaik untuk mengubah suara menjadi teks. 👇

1. ClickUp (Terbaik untuk catatan suara terintegrasi dan dokumentasi tugas)

Bekerja 400% lebih cepat dengan ClickUp Brain MAX Tingkatkan produktivitas dengan ClickUp Talk to Text di Brain MAX

ClickUp adalah ruang kerja all-in-one di mana pekerjaan, komunikasi, dan kolaborasi bersatu—semua didukung oleh AI. ClickUp Brain MAX memperluas kekuatan tersebut ke desktop Anda.

Aplikasi AI desktop ini menggabungkan model AI canggih seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude ke dalam satu aplikasi pendamping, sehingga Anda tidak perlu berpindah-pindah antar alat. Selain itu, aplikasi ini membuat seluruh dunia digital Anda dapat dicari—mulai dari ClickUp Tasks hingga Google Drive, GitHub, OneDrive, dan lainnya.

Dan salah satu fitur unggulannya? ClickUp Talk to Text, solusi pengubah suara menjadi teks yang mengubah kata-kata yang diucapkan menjadi tindakan. Fitur ini juga memperhalus, memberikan konteks, dan menghubungkan ide-ide Anda dengan sisa pekerjaan Anda.

Bicara secara alami, bekerja lebih cepat

Inilah yang dapat Anda lakukan dengan Talk to Text di ClickUp:

Dapatkan transkripsi yang dipoles oleh AI yang secara instan menghilangkan kesalahan dan menyempurnakan ucapan Anda menjadi teks yang mudah dibaca dan berkualitas profesional

Buat kamus pribadi dengan istilah kustom, nama, dan istilah teknis pekerjaan untuk pengenalan yang akurat

Tambahkan sebutan yang menyadari konteks dan tautan dengan merujuk pada tugas, dokumen, atau rekan tim menggunakan suara Anda

Tetap bebas tangan dengan tombol pintasan (fn, shift + fn, atau kombinasi kustom)

Bicara dalam bahasa Anda sendiri dan gunakan dukungan bahasa global untuk menerjemahkan ke dalam lebih dari 50 bahasa

Lihat kembali transkrip sebelumnya dari riwayat Anda untuk menyalin, mengekspor, atau memutar ulang

Temukan file di seluruh aplikasi secara instan dengan pencarian terpadu di ClickUp Brain MAX

Misalnya, Anda sedang menyusun skrip YouTube. Alih-alih mengetik, Anda membuka ClickUp Brain MAX, menekan tombol pintasan, dan mulai mendikte. Ucapan kasar Anda langsung dipoles menjadi kalimat yang rapi dan siap tayang tanpa kehilangan nada percakapan. Saat ide mengalir, Anda dapat menambahkan poin-poin, brainstorming ide, atau bahkan menugaskan tugas pengeditan. Brain MAX secara otomatis menyisipkan @mentions untuk rekan tim atau tautan ke ClickUp Docs dan tugas, sehingga referensi menjadi tindakan yang dapat segera dilakukan.

Cari dan hubungkan melampaui pengetikan suara

Brain MAX didukung oleh kecerdasan ClickUp Brain, mesin AI inti yang beroperasi di ruang kerja Anda. Ia menganalisis tugas, dokumen, komentar, dan percakapan Anda untuk memberikan respons yang memahami konteks.

Minta ClickUp Brain untuk ringkasan rapat dan lebih banyak lagi

ClickUp Brain menyediakan ringkasan instan dari thread panjang, dokumen, dan pembaruan sehingga Anda dapat melihat keputusan, hambatan, dan langkah selanjutnya tanpa perlu memeriksa setiap detail.

Dan bagian terbaiknya? Semua tindakan tersebut diubah menjadi tugas nyata di ClickUp, jadi tidak ada yang terlewat.

Anda juga dapat mengajukan pertanyaan—seperti ‘Apa yang menghalangi peluncuran situs web?’—dan mendapatkan jawaban kontekstual yang diambil langsung dari ruang kerja Anda.

📌 Coba prompt berikut: Buat pembaruan mingguan yang menyoroti kemajuan, hambatan, dan prioritas

Tulis skrip untuk video YouTube berdurasi 2 menit tentang manajemen waktu

Ubah catatan saya dari rapat tim terbaru menjadi ringkasan proyek berpoin

Lihat bagaimana ClickUp Brain membuat transkripsi menjadi mudah dalam hitungan detik. 🤩

Fitur terbaik ClickUp

Catat setiap kata dalam rapat: Rekam dan transkrip diskusi rapat dengan Rekam dan transkrip diskusi rapat dengan ClickUp AI Notetaker , yang juga membuat ringkasan, mengekstrak poin penting, dan menyarankan langkah selanjutnya

Rekam dan lampirkan klip suara: Gunakan Gunakan ClickUp Voice Clips untuk menangkap pembaruan cepat, umpan balik, atau ide langsung di tugas, komentar, atau dokumen

Gunakan templat siap pakai: Standarkan alur kerja dengan Standarkan alur kerja dengan templat catatan rapat untuk tugas dan dokumen, mulai dari catatan rapat hingga persyaratan proyek

Buat dan tautkan dokumentasi: Buat draf, edit, dan bagikan konten dengan ClickUp Docs, lengkap dengan penyisipan media, daftar periksa, dan @mentions

Cari apa saja secara instan: Temukan apa yang Anda butuhkan dengan Temukan apa yang Anda butuhkan dengan ClickUp Enterprise Search , baik itu catatan suara, dokumen, atau tugas

Hubungkan dengan alat favorit Anda: Perluas alur kerja dengan Perluas alur kerja dengan integrasi ClickUp , termasuk Slack, Google Drive, Zoom, dan Figma

Batasan ClickUp

Fitur dan opsi penyesuaian ClickUp yang luas dapat terasa membingungkan pada awalnya

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyimpulkan dengan sempurna:

ClickUp menyatukan semua yang saya butuhkan untuk manajemen proyek di satu tempat. Tugas, dokumen, tujuan, bahkan obrolan. Saya sangat menghargai kemudahan penggunaan dan seberapa lancar proses implementasinya saat mengintegrasikan tim. Jumlah fiturnya sangat mengesankan, dan saya dapat menyesuaikan alur kerja untuk menyesuaikan dengan segala hal, mulai dari daftar tugas sederhana hingga sprint agile yang kompleks. Meskipun kedalamannya, kemudahan integrasi dengan alat lain menjaga semuanya terhubung tanpa usaha ekstra. Dashboard memberikan pandangan menyeluruh, yang menghemat banyak waktu saat mengelola proyek-proyek multiple. Dengan frekuensi penggunaan hampir setiap hari, saya juga memiliki pengalaman baik dengan dukungan pelanggan, yang responsif setiap kali saya membutuhkan bimbingan.

ClickUp menyatukan semua yang saya butuhkan untuk manajemen proyek di satu tempat. Tugas, dokumen, tujuan, bahkan obrolan. Saya sangat menghargai kemudahan penggunaan dan seberapa lancar proses implementasinya saat mengintegrasikan tim. Jumlah fiturnya sangat mengesankan, dan saya dapat menyesuaikan alur kerja untuk menyesuaikan dengan segala hal, mulai dari daftar tugas sederhana hingga sprint agile yang kompleks. Meskipun kedalamannya, kemudahan integrasi dengan alat lain menjaga semuanya terhubung tanpa usaha ekstra. Dashboard memberikan pandangan menyeluruh, yang menghemat banyak waktu saat mengelola proyek-proyek multiple. Dengan frekuensi penggunaan hampir setiap hari, saya juga memiliki pengalaman baik dengan dukungan pelanggan, yang responsif setiap kali saya membutuhkan bimbingan.

📮 ClickUp Insight: Menurut survei efektivitas rapat kami, 12% responden merasa rapat terlalu ramai, 17% mengatakan rapat berlangsung terlalu lama, dan 10% percaya rapat tersebut sebagian besar tidak perlu. Dalam survei ClickUp lainnya, 70% responden mengaku bahwa mereka akan dengan senang hati mengirimkan pengganti atau wakil ke pertemuan jika memungkinkan. Notetaker AI terintegrasi ClickUp dapat menjadi asisten rapat yang sempurna! Biarkan AI mencatat setiap poin penting, keputusan, dan tindakan yang perlu dilakukan sementara Anda fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai. Dengan ringkasan rapat otomatis dan pembuatan tugas yang dibantu oleh ClickUp Brain, Anda tidak akan pernah melewatkan informasi penting—bahkan saat tidak dapat menghadiri rapat. 💫 Hasil Nyata: Tim yang menggunakan fitur manajemen rapat ClickUp melaporkan pengurangan sebesar 50% dalam percakapan dan rapat yang tidak perlu!

2. Fireflies. ai (Terbaik untuk transkripsi otomatis rapat dan menghasilkan ringkasan instan)

Fireflies. ai adalah asisten rapat AI yang juga berfungsi sebagai penyusun ringkasan transkrip AI di dalam browser Anda. Dengan ekstensi Chrome-nya, Anda dapat menangkap semua yang dibahas dalam panggilan Google Meet secara real-time tanpa perlu mengundang bot ke dalam rapat.

Hal ini sangat berguna bagi profesional yang menginginkan transkrip akurat dan catatan yang dapat ditindaklanjuti tanpa gangguan.

Selain transkrip dan ringkasan rapat, alat rapat AI ini juga menyediakan analisis rapat, seperti waktu bicara pembicara, topik yang dibahas, sentimen peserta, dan sebagainya.

Fitur terbaik Fireflies. ai

Buat catatan rapat, ringkasan, dan daftar tindakan dengan alat AI seperti AskFred

Deteksi otomatis dan transkrip dalam lebih dari 100 bahasa dengan transkripsi langsung

Identifikasi pembicara dalam rapat secara otomatis dengan Auto-Speaker Identification

Sesuaikan ringkasan rapat dengan templat untuk penjualan, rapat harian, atau wawancara

Buat transkrip dan ringkasan percakapan tatap muka dengan aplikasi seluler Fireflies

Batasan Fireflies. ai

Integrasi dengan Zoom/Teams terkadang terasa mengganggu

Kredit AI terbatas, bahkan pada paket berbayar, yang membatasi akses ke beberapa fitur lanjutan

Harga Fireflies. ai

Gratis

Pro: $18/bulan per pengguna

Bisnis: $29 per bulan per pengguna

Enterprise: $39 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Fireflies. ai

G2: 4.8/5 (700+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

3. Tactiq (Terbaik untuk transkripsi rapat langsung dengan ringkasan)

melalui Tactiq

Dikembangkan oleh OpenAI, Tactiq memudahkan transkripsi rapat langsung tanpa mengorbankan privasi. Perangkat lunak transkripsi ini memberikan transkrip khusus pembicara seiring berjalannya rapat, memudahkan Anda untuk mengaitkan poin-poin penting, keputusan, dan tanggung jawab kepada orang yang tepat.

Anda dapat menerjemahkan pertemuan langsung di Google Meet, Zoom, dan Microsoft Teams. Selain transkripsi dasar, Tactiq memungkinkan Anda mencari percakapan sebelumnya dan mengekspor catatan langsung ke alat seperti ClickUp, Notion, Google Docs, atau Slack.

Dengan fitur AI Workflows, Anda juga dapat mengotomatisasi tugas pasca-rapat seperti pembaruan CRM atau basis pengetahuan, pembuatan tiket, dan lainnya.

Fitur terbaik Tactiq

Ajukan pertanyaan kustom ke AI dan gunakan kembali sebagai tindakan otomatis satu klik

Ekstrak dan bagikan wawasan rapat dengan anggota tim

Ubah catatan rapat menjadi tiket Jira atau Linear langsung dari transkrip

Tambahkan tag, label, dan tangkapan layar ke transkrip untuk dokumentasi yang lebih baik

Akses YouTube Transcript Generator untuk mengekstrak transkrip dari video YouTube apa pun secara instan

Batasan Tactiq

Audio yang lemah atau tidak jelas dapat menyebabkan alat ini menerjemahkan kata-kata yang salah atau tidak lengkap

Tidak ada dukungan Microsoft Teams di luar browser, yang membatasi kegunaan dibandingkan dengan alternatif Tactiq

Harga Tactiq

Gratis

Pro: $12/bulan per pengguna

Tim: $20/bulan per pengguna

Bisnis: $40/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Tactiq

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tactiq?

Berikut ini adalah ringkasan singkat dari ulasan G2:

Sekarang kita tidak perlu lagi mengandalkan manusia untuk menerjemahkan audio. Kita mempekerjakan orang untuk mencatat, tetapi terkadang kita melewatkan rekaman rapat, yang membuat sulit untuk mengingat kembali notulen rapat. Sistem ini tidak menangkap beberapa kata dan membutuhkan pengenalan suara yang lebih baik. Kita berbicara dengan aksen India, dan beberapa kata diterjemahkan menjadi hal lain, sehingga keseluruhan cerita berubah.

Sekarang kita tidak perlu lagi mengandalkan manusia untuk menerjemahkan audio. Kita mempekerjakan orang untuk mencatat, tetapi terkadang kita melewatkan rekaman rapat, yang membuat sulit untuk mengingat kembali notulen rapat. Sistem ini tidak menangkap beberapa kata dan membutuhkan pengenalan suara yang lebih baik. Kita berbicara dengan aksen India, dan beberapa kata diterjemahkan menjadi hal lain, sehingga keseluruhan cerita berubah.

4. Speechnotes (Terbaik untuk pengetikan suara cepat di berbagai halaman web)

melalui Speechnotes

Speechnotes adalah alat transkripsi dan pesan suara ringan yang dirancang untuk siapa saja yang lebih suka berbicara daripada mengetik.

Berbeda dengan alat yang lebih berat dan berfokus pada rapat, Speechnotes berfungsi sebagai buku catatan online di browser Chrome Anda, memungkinkan Anda mendikte catatan, menyusun konten, atau merekam ide secara real-time.

Extensi ini sangat populer di kalangan penulis, mahasiswa, dokter, dan profesional yang menginginkan ruang kerja yang bersih dan bebas gangguan untuk mencatat pikiran tanpa harus berhenti mengetik. Selain pengetikan langsung, Speechnotes juga memproses file audio dan video yang direkam sebelumnya menjadi transkrip yang akurat dalam hitungan menit.

Fitur terbaik Speechnotes

Kirim perintah suara untuk tanda baca dan format tanpa perlu pengeditan manual

Tambahkan cap waktu, teks terjemahan, dan label pembicara untuk transkrip yang terstruktur

Unduh aplikasi Speechnotes untuk Android atau TextHear untuk iOS untuk pengetikan suara yang lancar di perangkat mobile

Ekspor transkrip dalam berbagai format, termasuk file Word atau PDF

Batasan Speechnotes

Ekstensi ini tidak kompatibel dengan mikrofon Bluetooth, yang membuat pengguna yang bergantung pada input nirkabel merasa frustrasi

Aplikasi ini terkadang kehilangan catatan yang disimpan atau memerlukan penyimpanan manual

Harga Speechnotes

Gratis

Premium: $1,9/bulan per pengguna

Transkripsi: $0,1 per menit

Ulasan dan peringkat Speechnotes

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Sebelum 1997, perangkat lunak pengetikan suara mengharuskan pengguna untuk berhenti sejenak setelah setiap kata. Kemudian hadir Dragon NaturallySpeaking, sistem komersial pertama yang mendukung pengetikan suara alami dan berkelanjutan.

5. Notta (Terbaik untuk transkripsi cepat dan akurat dalam berbagai bahasa)

melalui Notta

Notta memposisikan dirinya sebagai pusat dokumentasi rapat yang lengkap. Keunggulan utamanya adalah fokusnya pada alur kerja bilingual dan kolaboratif. Ia memungkinkan Anda untuk menerjemahkan dan menerjemahkan rapat ke dalam dua bahasa secara bersamaan, membantu tim yang beragam berpartisipasi sepenuhnya dalam percakapan.

Gabungkan dengan alat pengeditan, ringkasan AI dengan satu klik, dan berbagi secara mulus ke Slack, Notion, atau Salesforce, dan Notta memangkas beban kerja setelah rapat.

Fitur terbaik Notta

Transkrip memo suara atau percakapan yang direkam dalam 58 bahasa dengan akurasi hingga 98%

Bagikan sorotan menggunakan fitur klip untuk membagikan hanya bagian-bagian yang paling penting

Edit dan sempurnakan transkrip langsung di editor interaktif bawaan

Cari dan ringkas rapat dari berbagai rekaman menggunakan AI Chat

Ekspor transkrip dalam berbagai format, termasuk DOCX, PDF, SRT, XLSX, dan TXT

Tanpa batasan

Akurasi transkripsi dapat buruk, dengan kata-kata yang dibuat-buat atau salah

Beberapa pengguna melaporkan syarat uji coba yang menyesatkan dan biaya tagihan yang tidak terduga

Harga Notta

Gratis

Pro: $13,49 per bulan per pengguna

Bisnis: $27,99/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Notta

G2: 4. 4/5 (200+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notta?

Seperti yang dikatakan dalam ulasan G2:

Transkripsi yang cukup akurat bahkan untuk aksen yang berbeda (misalnya, bahasa Inggris Afrika Selatan), dapat mengidentifikasi pembicara, dan membuat ringkasan yang cukup baik sebagai dasar yang baik. Saya masih perlu memperbaiki kesalahan transkripsi, ringkasan adalah awal yang baik tetapi mereka meninggalkan beberapa informasi penting.

Transkripsi yang cukup akurat bahkan untuk aksen yang berbeda (misalnya, bahasa Inggris Afrika Selatan), dapat mengidentifikasi pembicara, dan membuat ringkasan yang cukup baik sebagai dasar yang baik. Saya masih perlu memperbaiki kesalahan transkripsi, ringkasan adalah awal yang baik tetapi mereka meninggalkan beberapa informasi penting.

6. Transkriptor (Pilihan terbaik untuk transkripsi audio dan video yang terjangkau dan andal)

melalui Transkriptor

Transkriptor dirancang untuk siapa saja yang perlu menangkap konten lisan dari kuliah, wawancara, atau presentasi dan mengubahnya menjadi teks dengan cepat. Dengan dukungan untuk lebih dari 100 bahasa, ini adalah pilihan serbaguna untuk mahasiswa internasional, jurnalis, dan tim yang berurusan dengan percakapan multibahasa setiap hari.

Ekstensi ini terintegrasi dengan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams untuk merekam transkrip pertemuan. Anda juga dapat mengekstrak wawasan seperti waktu bicara pembicara dan analisis sentimen dari transkrip tersebut.

Selain itu, dengan generator subtitle, penerjemah audio, perekam suara AI, dan transkripsi podcast, Transkriptor juga berfungsi sebagai alat produksi konten yang membantu mengolah konten suara untuk distribusi yang lebih luas.

Fitur terbaik Transkriptor

Rekam layar, kamera, dan mikrofon secara bersamaan dengan ekstensi Chrome

Unggah file langsung atau impor dari YouTube untuk transkripsi dan ringkasan

Buat ringkasan yang didukung AI yang menyoroti poin-poin penting dari presentasi panjang atau panggilan telepon

Bangun basis pengetahuan yang dapat dicari dari transkrip Anda untuk referensi yang mudah

Batasan Transkriptor

Kesulitan dengan kata pengisi seperti ‘um’ dan ‘uh’ yang memerlukan pembersihan tambahan

Pembedaan suara pembicara lemah pada rekaman dengan beberapa pembicara

Harga Transkriptor

Gratis

Pro: $19,99/bulan per pengguna

Tim: $30/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Transkriptor

G2: 4.7/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 500 ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1952, Bell Labs mengembangkan Audrey, salah satu sistem pengenalan suara pertama. Sistem ini hanya dapat memahami angka dari nol hingga sembilan, dan hanya ketika diucapkan oleh orang yang melatihnya.

7. Voice In (Terbaik untuk mendikte langsung ke bidang teks browser)

melalui Voice In

Voice In adalah ekstensi Chrome pengubah suara menjadi teks yang ringan namun berguna, memungkinkan Anda mengetik di mana saja di web hanya dengan suara Anda. Jika Anda ingin pengetikan suara yang cepat dan akurat tanpa meninggalkan browser, Voice In adalah pilihan yang andal.

Alat ini menyesuaikan dengan alur kerja Anda dengan perintah tanda baca bawaan, pemformatan teks otomatis, dan pintasan suara kustom. Artinya, Anda dapat menulis email, mengisi formulir, menyusun posting blog, atau bahkan memperbarui entri CRM dengan lebih cepat.

Fitur terbaik Voice In

Dikte langsung ke lebih dari 10.000 situs web dan aplikasi tanpa perlu menyalin dan menempelkan

Buat perintah kustom untuk mengedit secara berulang dan otomatisasi dengan suara

Dikte di beberapa tab sekaligus dengan Mode Lanjutan

Ganti bahasa secara instan dengan pintasan untuk pengetikan multibahasa

Batasan Voice In

Tanda baca yang diucapkan seperti 'koma' atau 'titik' dapat ditranskrip sebagai kata-kata literal, bukan diformat dengan benar

Ekstensi ini tidak berfungsi pada dokumen lokal (seperti PDF atau file HTML) kecuali izin tambahan browser diberikan

Harga Voice In

Bulanan: $9,99/bulan per pengguna

Tahunan: $59,99 per pengguna (Tagihan dibayarkan setiap tahun)

Lifetime: $149,99 per pengguna

Ulasan dan penilaian Voice In

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Voice In?

Lihat ulasan G2 ini:

Keunggulan utama Voice In adalah ekstensi Chrome ini berfungsi dengan mulus di hampir semua situs web yang memiliki teks yang dapat diedit. Satu kelemahan kecil adalah perintah kompleks atau istilah teknis khusus industri terkadang salah diinterpretasikan.

Keunggulan utama Voice In adalah ekstensi Chrome ini berfungsi dengan mulus di hampir semua situs web yang memiliki teks yang dapat diedit. Satu kelemahan kecil adalah perintah kompleks atau istilah teknis khusus industri terkadang salah diinterpretasikan.

8. LipSurf (Terbaik untuk mengontrol fungsi browser dan aplikasi dengan perintah suara)

melalui LipSurf

LipSurf mengubah seluruh pengalaman browsing Anda menjadi alur kerja tanpa tangan yang didukung suara. Alih-alih beralih antara mengetik dan mengklik, Anda dapat mengucapkan perintah untuk menggulir, mengklik tautan, menonton video, atau menulis teks panjang secara real-time.

Dari mendikte di Google Docs hingga menjelajahi Reddit atau mengontrol YouTube, ekstensi ini menyesuaikan diri dengan kebiasaan browsing Anda. Lebih baik lagi? Ekstensi ini berjalan di Chrome tanpa pelacakan data atau iklan, berhasil menggabungkan produktivitas suara dengan privasi.

Fitur terbaik LipSurf

Buat pintasan suara kustom untuk menyisipkan templat, istilah teknis di tempat kerja, atau tindakan berulang

Perluas fungsionalitas menggunakan plugin sumber terbuka atau bangun integrasi Anda sendiri

Gunakan perintah grid klik untuk berinteraksi dengan area mana pun di halaman web menggunakan suara

Beralih antara mode pengetikan suara, mode ejaan, dan mode kunci perintah untuk alur kerja yang presisi

Batasan LipSurf

Pengguna melaporkan bahwa LipSurf kadang-kadang bermasalah dan terkadang berhenti bekerja secara tiba-tiba

LipSurf tidak selalu berfungsi dengan baik di beberapa situs web, seperti Duolingo

Harga LipSurf

Gratis

Plus: $4/bulan per pengguna

Premium: $8 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat LipSurf

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Di beberapa rumah sakit, dokter bedah menggunakan fitur speech-to-text selama operasi untuk mendikte catatan tanpa menyentuh perangkat apa pun. Mikrofon dirancang untuk menyaring suara latar belakang dari ruang operasi.

9. MeetGeek AI (Terbaik untuk merekam pertemuan secara otomatis dengan sorotan dan tindakan yang perlu dilakukan)

melalui MeetGeek AI

MeetGeek AI adalah ekstensi Chrome pengubah suara menjadi teks yang dirancang untuk menangkap, mengorganisir, dan mengotomatisasi segala hal yang terjadi dalam panggilan Anda. Ekstensi ini secara otomatis bergabung dalam rapat Anda, merekamnya, dan menyajikan catatan terstruktur begitu panggilan berakhir.

Aplikasi ini mencatat semua pertemuan Anda, termasuk Zoom, Google Meet, Teams, Webex, dan bahkan percakapan offline.

Workflow AI MeetGeek mengurangi beban rapat dengan menyinkronkan wawasan ke alat favorit Anda dan membangun basis pengetahuan yang terus berkembang.

Fitur terbaik MeetGeek AI

Rekam panggilan langsung dari browser tanpa bot atau undangan menggunakan MeetGeek Chrome Recorder

Sesuaikan atau buat templat ringkasan Anda sendiri untuk wawancara, onboarding, panggilan penjualan, dan sinkronisasi tim

Sinkronkan konten rapat ke lebih dari 7.000 aplikasi, termasuk Slack, HubSpot, Notion, dan Google Drive

Manfaatkan kecerdasan percakapan dengan lebih dari 100 KPI untuk melacak keterlibatan, waktu bicara, dan efisiensi rapat

Batasan MeetGeek AI

Pengaturan yang lambat untuk pertemuan yang tidak terjadwal; memerlukan penjadwalan kalender sebelumnya

Pilihan dukungan bahasa yang terbatas dapat memengaruhi kemudahan penggunaan bagi individu yang menggunakan beberapa bahasa

Harga MeetGeek AI

Gratis

Pro: $19/bulan per pengguna

Bisnis: $39/bulan per pengguna

Enterprise: $59/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat MeetGeek AI

G2: 4.6/5 (450+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MeetGeek AI?

Seorang pengguna berbagi umpan balik ini:

MeetGeek menghemat banyak waktu dengan secara otomatis merekam, menerjemahkan, dan mengorganisir rapat. Sangat praktis untuk dengan cepat menemukan momen yang dibutuhkan menggunakan kata kunci dan berbagi cuplikan dengan rekan kerja. Terkadang transkripsi dapat mengandung ketidakakuratan, terutama jika kualitas audio buruk atau saat beberapa bahasa digunakan dalam percakapan.

MeetGeek menghemat banyak waktu dengan secara otomatis merekam, menerjemahkan, dan mengorganisir rapat. Sangat praktis untuk dengan cepat menemukan momen yang dibutuhkan menggunakan kata kunci dan berbagi cuplikan dengan rekan kerja. Terkadang transkripsi dapat mengandung ketidakakuratan, terutama jika kualitas audio buruk atau saat beberapa bahasa digunakan dalam percakapan.

10. SpeechText. AI (Terbaik untuk konversi suara ke teks yang cepat dan akurat di dalam browser)

Ketika akurasi transkripsi benar-benar penting, SpeechText. AI memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan hasil sesuai dengan industri Anda.

Alih-alih mengandalkan mesin pengubah suara menjadi teks generik, perangkat lunak pengubah suara menjadi teks ini memungkinkan Anda memilih model khusus domain seperti medis, hukum, wawancara, atau podcast, sehingga istilah teknis dan jargon dikenali dengan benar sejak awal.

Anda cukup mengunggah file audio atau video, memilih domain Anda, dan biarkan AI menangani sisanya.

Fitur terbaik SpeechText. AI

Manfaatkan mesin pencari audio bawaan untuk dengan cepat menemukan frasa atau istilah di dalam transkrip

Hasilkan output yang rapi dengan tanda baca dan format otomatis

Edit dan verifikasi transkrip menggunakan alat proofreading interaktif

Ekspor hasil transkripsi dalam berbagai format, termasuk TXT, DOCX, dan PDF

Batasan SpeechText. AI

Pada paket berlangganan dengan harga lebih rendah, terdapat batasan ukuran file maksimum (misalnya, 20 MB), yang mungkin mengharuskan pengguna untuk membagi file audio besar secara manual

Tidak memiliki aplikasi seluler, sehingga penggunaannya terbatas pada desktop atau alur kerja berbasis browser

Harga SpeechText. AI

Starter: $10 per 180 menit transkripsi

Pribadi: $19 per 380 menit transkripsi

Standar: $49 per 990 menit transkripsi

SpeechText. AI ulasan dan penilaian

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Manfaat Menggunakan Konversi Suara ke Teks di Chrome

Menggunakan fitur speech-to-text di Chrome mengubah cara Anda bekerja, berkomunikasi, dan tetap produktif. Dari pengetikan suara yang lebih cepat hingga aksesibilitas yang lebih baik, inilah alasan mengapa fitur ini layak diadopsi:

Produktivitas dan penghematan waktu: Dikte email, laporan, atau kode lebih cepat daripada mengetik, dan bekerja tanpa menggunakan tangan saat multitasking atau ketika mengetik tidak memungkinkan

Aksesibilitas yang ditingkatkan: Dukungan untuk pengguna dengan disabilitas seperti kesulitan mobilitas, gangguan penglihatan, atau disleksia, menjadikan ruang digital lebih inklusif

Dokumentasi dan kolaborasi yang ditingkatkan: Dapatkan transkripsi real-time dari rapat, webinar, atau kelas, dan tangkap ide secara instan dengan pencatatan suara

Fungsi serbaguna: Gunakan suara untuk pencarian browser, navigasi, dan transkripsi multibahasa, atau hubungkan dengan aplikasi seperti Google Docs dan Zoom untuk alur kerja otomatis

Manfaat kesehatan: Kurangi ketegangan akibat sesi mengetik yang lama dan cegah cedera akibat gerakan berulang dengan membiarkan suara Anda melakukan pekerjaan tersebut

Suara Anda Kini Lebih Baik

Sebagian besar ekstensi Chrome untuk mengubah suara menjadi teks hanya berhenti pada transkripsi mentah, meninggalkan Anda untuk membersihkan kekacauan. Beberapa membuat Anda berpindah antar aplikasi, sementara yang lain mengorbankan privasi.

ClickUp Brain MAX dan Talk to Text melangkah lebih jauh. Mereka membuat konversi suara ke teks terasa seperti bagian alami dari alur kerja Anda. Dengan transkrip yang dipoles oleh AI, dukungan multibahasa, kosakata yang disesuaikan, dan integrasi mendalam, suara Anda menjadi alat produktivitas instan.

Jika Anda siap untuk melampaui pengetikan dasar, daftar gratis di ClickUp dan lihat betapa mulusnya kata-kata Anda dapat diubah menjadi pekerjaan yang terorganisir.