10 Ekstensi Chrome Terbaik untuk Konversi Suara ke Teks

Anda membuka dokumen kosong, siap untuk menulis. Lima menit kemudian, Anda masih menatap kursor, pikiran Anda bergerak lebih cepat daripada kecepatan mengetik Anda. Poin-poin penting terlewatkan, dan tiba-tiba menulis terasa seperti tugas yang membosankan.
Bayangkan saja berbicara—email, catatan rapat, bahkan draf blog—dan melihat kata-kata Anda muncul secara instan.
Siap untuk mewujudkannya? Kami telah mengumpulkan beberapa ekstensi Chrome terbaik untuk mengubah suara menjadi teks, sehingga Anda dapat bekerja lebih cepat dan lebih mudah diakses.
Mari kita mulai! 🎤
Extensi Chrome Pengubah Suara ke Teks Terbaik dalam Sekilas
Berikut ini adalah ringkasan praktis tentang alat-alat terbaik yang akan mengubah suara Anda menjadi teks tanpa ribet:
|Alat
|Terbaik untuk
|Fitur Terbaik
|Harga*
|ClickUp
|Catatan suara terintegrasi dan dokumentasi tugas untuk tim kecil hingga besar yang membutuhkan kolaborasi terstruktur
|ClickUp Brain MAX dengan pengetikan suara, AI Notetaker untuk rapat online, Voice Clips, Docs, AI-context, dan pengaitan tugas
|Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan
|Fireflies. ai
|Transkripsi otomatis dan ringkasan pertemuan virtual untuk profesional dan tim dengan volume pertemuan yang tinggi
|Transkripsi real-time, ringkasan AI, multibahasa, AskFred
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $18/bulan
|Tactiq
|Transkripsi rapat langsung dengan ringkasan ChatGPT untuk tim yang membutuhkan kejelasan dan wawasan bersama dalam rapat
|Teks terjemahan real-time, tindakan AI, dan draf tindak lanjut
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan
|Speechnotes
|Dikte suara cepat di seluruh halaman web untuk individu atau pembuat konten solo
|Mikrofon mengambang, ringan
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $1,9 per bulan
|Notta
|Transkripsi cepat dan akurat untuk tim kecil atau individu yang bekerja dengan beberapa bahasa
|Akurasi tinggi, konversi multi-bahasa
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $13,49 per bulan
|Transkriptor
|Transkripsi akurat untuk berbagai kasus penggunaan, ideal untuk individu atau tim kecil yang membutuhkan solusi terjangkau
|dukungan untuk lebih dari 100 bahasa, unggah file, dan penangkapan pertemuan
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $19,99 per bulan
|Voice In
|Dikte ke bidang teks browser apa pun untuk individu yang menginginkan solusi cepat
|Pengenalan suara real-time, dukungan untuk semua bidang teks
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $9,99/bulan
|LipSurf
|Kontrol browser melalui suara untuk pengguna yang mengutamakan kekuatan dan aksesibilitas
|Navigasi suara, perintah pengetikan suara, dukungan makro
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $4/bulan
|MeetGeek AI
|Perekaman rapat otomatis + wawasan untuk tim yang mencari solusi canggih khusus untuk rapat
|Ringkasan AI, dasbor analitik, pencarian global
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $19 per bulan
|SpeechText. AI
|Transkripsi berbasis browser yang andal untuk pengguna individu atau tim yang membutuhkan transkripsi cepat
|Perekaman mikrofon, unduhan instan, audio browser
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $10 untuk 180 menit transkripsi
Apa yang Harus Anda Cari dalam Ekstensi Chrome Pengubah Suara Menjadi Teks?
Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih ekstensi Chrome untuk pengenalan suara ke teks:
- Transkripsi akurat: Selalu menangkap ucapan di lingkungan berisik dan memahami berbagai aksen tanpa kesalahan interpretasi
- Format cerdas: Otomatis menyisipkan tanda baca, paragraf, dan mengenali perintah suara untuk tindakan seperti ‘baris baru’ atau ‘hapus kata terakhir’
- Dukungan multibahasa: Deteksi dan transkrip dalam puluhan bahasa dengan peralihan yang mulus selama percakapan multibahasa
- Kemudahan penggunaan real-time: Ketik langsung ke Google Docs, Gmail, atau obrolan rapat sementara ekstensi menerjemahkan ucapan di latar belakang
- Ekspor mudah: Unduh transkrip dalam berbagai format seperti TXT, PDF, atau Docs untuk penyerahan dan dokumentasi yang lebih cepat
- Keamanan yang kuat: Pastikan transkrip rapat tidak disimpan, dijual, atau digunakan untuk melatih oleh penyedia AI pihak ketiga agar data audio tetap privat
- Pengaturan ringan: Instal dengan cepat, jalankan tanpa memperlambat browser Anda, dan aktifkan dengan satu tombol pintas untuk mendikte secara instan
🧠 Fakta Menarik: Ketika IBM memperkenalkan Shoebox pada tahun 1962, perangkat tersebut hanya dapat mengenali 16 kata dan angka yang diucapkan. Meskipun demikian, hal ini merupakan terobosan pada masanya dan membuka jalan bagi teknologi pengetikan suara modern.
Extensi Chrome Terbaik untuk Konversi Suara ke Teks
Berikut adalah pilihan kami untuk ekstensi Chrome terbaik untuk mengubah suara menjadi teks. 👇
1. ClickUp (Terbaik untuk catatan suara terintegrasi dan dokumentasi tugas)
ClickUp adalah ruang kerja all-in-one di mana pekerjaan, komunikasi, dan kolaborasi bersatu—semua didukung oleh AI. ClickUp Brain MAX memperluas kekuatan tersebut ke desktop Anda.
Aplikasi AI desktop ini menggabungkan model AI canggih seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude ke dalam satu aplikasi pendamping, sehingga Anda tidak perlu berpindah-pindah antar alat. Selain itu, aplikasi ini membuat seluruh dunia digital Anda dapat dicari—mulai dari ClickUp Tasks hingga Google Drive, GitHub, OneDrive, dan lainnya.
Dan salah satu fitur unggulannya? ClickUp Talk to Text, solusi pengubah suara menjadi teks yang mengubah kata-kata yang diucapkan menjadi tindakan. Fitur ini juga memperhalus, memberikan konteks, dan menghubungkan ide-ide Anda dengan sisa pekerjaan Anda.
Bicara secara alami, bekerja lebih cepat
Inilah yang dapat Anda lakukan dengan Talk to Text di ClickUp:
- Dapatkan transkripsi yang dipoles oleh AI yang secara instan menghilangkan kesalahan dan menyempurnakan ucapan Anda menjadi teks yang mudah dibaca dan berkualitas profesional
- Buat kamus pribadi dengan istilah kustom, nama, dan istilah teknis pekerjaan untuk pengenalan yang akurat
- Tambahkan sebutan yang menyadari konteks dan tautan dengan merujuk pada tugas, dokumen, atau rekan tim menggunakan suara Anda
- Tetap bebas tangan dengan tombol pintasan (fn, shift + fn, atau kombinasi kustom)
- Bicara dalam bahasa Anda sendiri dan gunakan dukungan bahasa global untuk menerjemahkan ke dalam lebih dari 50 bahasa
- Lihat kembali transkrip sebelumnya dari riwayat Anda untuk menyalin, mengekspor, atau memutar ulang
Misalnya, Anda sedang menyusun skrip YouTube. Alih-alih mengetik, Anda membuka ClickUp Brain MAX, menekan tombol pintasan, dan mulai mendikte. Ucapan kasar Anda langsung dipoles menjadi kalimat yang rapi dan siap tayang tanpa kehilangan nada percakapan.
Saat ide mengalir, Anda dapat menambahkan poin-poin, brainstorming ide, atau bahkan menugaskan tugas pengeditan. Brain MAX secara otomatis menyisipkan @mentions untuk rekan tim atau tautan ke ClickUp Docs dan tugas, sehingga referensi menjadi tindakan yang dapat segera dilakukan.
Cari dan hubungkan melampaui pengetikan suara
Brain MAX didukung oleh kecerdasan ClickUp Brain, mesin AI inti yang beroperasi di ruang kerja Anda. Ia menganalisis tugas, dokumen, komentar, dan percakapan Anda untuk memberikan respons yang memahami konteks.
ClickUp Brain menyediakan ringkasan instan dari thread panjang, dokumen, dan pembaruan sehingga Anda dapat melihat keputusan, hambatan, dan langkah selanjutnya tanpa perlu memeriksa setiap detail.
Dan bagian terbaiknya? Semua tindakan tersebut diubah menjadi tugas nyata di ClickUp, jadi tidak ada yang terlewat.
Anda juga dapat mengajukan pertanyaan—seperti ‘Apa yang menghalangi peluncuran situs web?’—dan mendapatkan jawaban kontekstual yang diambil langsung dari ruang kerja Anda.
📌 Coba prompt berikut:
- Buat pembaruan mingguan yang menyoroti kemajuan, hambatan, dan prioritas
- Tulis skrip untuk video YouTube berdurasi 2 menit tentang manajemen waktu
- Ubah catatan saya dari rapat tim terbaru menjadi ringkasan proyek berpoin
Lihat bagaimana ClickUp Brain membuat transkripsi menjadi mudah dalam hitungan detik. 🤩
Fitur terbaik ClickUp
- Catat setiap kata dalam rapat: Rekam dan transkrip diskusi rapat dengan ClickUp AI Notetaker, yang juga membuat ringkasan, mengekstrak poin penting, dan menyarankan langkah selanjutnya
- Rekam dan lampirkan klip suara: Gunakan ClickUp Voice Clips untuk menangkap pembaruan cepat, umpan balik, atau ide langsung di tugas, komentar, atau dokumen
- Gunakan templat siap pakai: Standarkan alur kerja dengan templat catatan rapat untuk tugas dan dokumen, mulai dari catatan rapat hingga persyaratan proyek
- Buat dan tautkan dokumentasi: Buat draf, edit, dan bagikan konten dengan ClickUp Docs, lengkap dengan penyisipan media, daftar periksa, dan @mentions
- Cari apa saja secara instan: Temukan apa yang Anda butuhkan dengan ClickUp Enterprise Search, baik itu catatan suara, dokumen, atau tugas
- Hubungkan dengan alat favorit Anda: Perluas alur kerja dengan integrasi ClickUp, termasuk Slack, Google Drive, Zoom, dan Figma
Batasan ClickUp
- Fitur dan opsi penyesuaian ClickUp yang luas dapat terasa membingungkan pada awalnya
Harga ClickUp
Ulasan dan penilaian ClickUp
- G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (4.300+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?
Sebuah ulasan G2 menyimpulkan dengan sempurna:
ClickUp menyatukan semua yang saya butuhkan untuk manajemen proyek di satu tempat. Tugas, dokumen, tujuan, bahkan obrolan. Saya sangat menghargai kemudahan penggunaan dan seberapa lancar proses implementasinya saat mengintegrasikan tim. Jumlah fiturnya sangat mengesankan, dan saya dapat menyesuaikan alur kerja untuk menyesuaikan dengan segala hal, mulai dari daftar tugas sederhana hingga sprint agile yang kompleks. Meskipun kedalamannya, kemudahan integrasi dengan alat lain menjaga semuanya terhubung tanpa usaha ekstra. Dashboard memberikan pandangan menyeluruh, yang menghemat banyak waktu saat mengelola proyek-proyek multiple. Dengan frekuensi penggunaan hampir setiap hari, saya juga memiliki pengalaman baik dengan dukungan pelanggan, yang responsif setiap kali saya membutuhkan bimbingan.
ClickUp menyatukan semua yang saya butuhkan untuk manajemen proyek di satu tempat. Tugas, dokumen, tujuan, bahkan obrolan. Saya sangat menghargai kemudahan penggunaan dan seberapa lancar proses implementasinya saat mengintegrasikan tim. Jumlah fiturnya sangat mengesankan, dan saya dapat menyesuaikan alur kerja untuk menyesuaikan dengan segala hal, mulai dari daftar tugas sederhana hingga sprint agile yang kompleks. Meskipun kedalamannya, kemudahan integrasi dengan alat lain menjaga semuanya terhubung tanpa usaha ekstra. Dashboard memberikan pandangan menyeluruh, yang menghemat banyak waktu saat mengelola proyek-proyek multiple. Dengan frekuensi penggunaan hampir setiap hari, saya juga memiliki pengalaman baik dengan dukungan pelanggan, yang responsif setiap kali saya membutuhkan bimbingan.
📮 ClickUp Insight: Menurut survei efektivitas rapat kami, 12% responden merasa rapat terlalu ramai, 17% mengatakan rapat berlangsung terlalu lama, dan 10% percaya rapat tersebut sebagian besar tidak perlu.
Dalam survei ClickUp lainnya, 70% responden mengaku bahwa mereka akan dengan senang hati mengirimkan pengganti atau wakil ke pertemuan jika memungkinkan.
Notetaker AI terintegrasi ClickUp dapat menjadi asisten rapat yang sempurna! Biarkan AI mencatat setiap poin penting, keputusan, dan tindakan yang perlu dilakukan sementara Anda fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai. Dengan ringkasan rapat otomatis dan pembuatan tugas yang dibantu oleh ClickUp Brain, Anda tidak akan pernah melewatkan informasi penting—bahkan saat tidak dapat menghadiri rapat.
💫 Hasil Nyata: Tim yang menggunakan fitur manajemen rapat ClickUp melaporkan pengurangan sebesar 50% dalam percakapan dan rapat yang tidak perlu!
2. Fireflies. ai (Terbaik untuk transkripsi otomatis rapat dan menghasilkan ringkasan instan)
Fireflies. ai adalah asisten rapat AI yang juga berfungsi sebagai penyusun ringkasan transkrip AI di dalam browser Anda. Dengan ekstensi Chrome-nya, Anda dapat menangkap semua yang dibahas dalam panggilan Google Meet secara real-time tanpa perlu mengundang bot ke dalam rapat.
Hal ini sangat berguna bagi profesional yang menginginkan transkrip akurat dan catatan yang dapat ditindaklanjuti tanpa gangguan.
Selain transkrip dan ringkasan rapat, alat rapat AI ini juga menyediakan analisis rapat, seperti waktu bicara pembicara, topik yang dibahas, sentimen peserta, dan sebagainya.
Fitur terbaik Fireflies. ai
- Buat catatan rapat, ringkasan, dan daftar tindakan dengan alat AI seperti AskFred
- Deteksi otomatis dan transkrip dalam lebih dari 100 bahasa dengan transkripsi langsung
- Identifikasi pembicara dalam rapat secara otomatis dengan Auto-Speaker Identification
- Sesuaikan ringkasan rapat dengan templat untuk penjualan, rapat harian, atau wawancara
- Buat transkrip dan ringkasan percakapan tatap muka dengan aplikasi seluler Fireflies
Batasan Fireflies. ai
- Integrasi dengan Zoom/Teams terkadang terasa mengganggu
- Kredit AI terbatas, bahkan pada paket berbayar, yang membatasi akses ke beberapa fitur lanjutan
Harga Fireflies. ai
- Gratis
- Pro: $18/bulan per pengguna
- Bisnis: $29 per bulan per pengguna
- Enterprise: $39 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)
Ulasan dan peringkat Fireflies. ai
- G2: 4.8/5 (700+ ulasan)
- Capterra: Tidak cukup ulasan
3. Tactiq (Terbaik untuk transkripsi rapat langsung dengan ringkasan)
Dikembangkan oleh OpenAI, Tactiq memudahkan transkripsi rapat langsung tanpa mengorbankan privasi. Perangkat lunak transkripsi ini memberikan transkrip khusus pembicara seiring berjalannya rapat, memudahkan Anda untuk mengaitkan poin-poin penting, keputusan, dan tanggung jawab kepada orang yang tepat.
Anda dapat menerjemahkan pertemuan langsung di Google Meet, Zoom, dan Microsoft Teams. Selain transkripsi dasar, Tactiq memungkinkan Anda mencari percakapan sebelumnya dan mengekspor catatan langsung ke alat seperti ClickUp, Notion, Google Docs, atau Slack.
Dengan fitur AI Workflows, Anda juga dapat mengotomatisasi tugas pasca-rapat seperti pembaruan CRM atau basis pengetahuan, pembuatan tiket, dan lainnya.
Fitur terbaik Tactiq
- Ajukan pertanyaan kustom ke AI dan gunakan kembali sebagai tindakan otomatis satu klik
- Ekstrak dan bagikan wawasan rapat dengan anggota tim
- Ubah catatan rapat menjadi tiket Jira atau Linear langsung dari transkrip
- Tambahkan tag, label, dan tangkapan layar ke transkrip untuk dokumentasi yang lebih baik
- Akses YouTube Transcript Generator untuk mengekstrak transkrip dari video YouTube apa pun secara instan
Batasan Tactiq
- Audio yang lemah atau tidak jelas dapat menyebabkan alat ini menerjemahkan kata-kata yang salah atau tidak lengkap
- Tidak ada dukungan Microsoft Teams di luar browser, yang membatasi kegunaan dibandingkan dengan alternatif Tactiq
Harga Tactiq
- Gratis
- Pro: $12/bulan per pengguna
- Tim: $20/bulan per pengguna
- Bisnis: $40/bulan per pengguna
- Enterprise: Harga khusus
Ulasan dan peringkat Tactiq
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tactiq?
Berikut ini adalah ringkasan singkat dari ulasan G2:
Sekarang kita tidak perlu lagi mengandalkan manusia untuk menerjemahkan audio. Kita mempekerjakan orang untuk mencatat, tetapi terkadang kita melewatkan rekaman rapat, yang membuat sulit untuk mengingat kembali notulen rapat. Sistem ini tidak menangkap beberapa kata dan membutuhkan pengenalan suara yang lebih baik. Kita berbicara dengan aksen India, dan beberapa kata diterjemahkan menjadi hal lain, sehingga keseluruhan cerita berubah.
Sekarang kita tidak perlu lagi mengandalkan manusia untuk menerjemahkan audio. Kita mempekerjakan orang untuk mencatat, tetapi terkadang kita melewatkan rekaman rapat, yang membuat sulit untuk mengingat kembali notulen rapat. Sistem ini tidak menangkap beberapa kata dan membutuhkan pengenalan suara yang lebih baik. Kita berbicara dengan aksen India, dan beberapa kata diterjemahkan menjadi hal lain, sehingga keseluruhan cerita berubah.
4. Speechnotes (Terbaik untuk pengetikan suara cepat di berbagai halaman web)
Speechnotes adalah alat transkripsi dan pesan suara ringan yang dirancang untuk siapa saja yang lebih suka berbicara daripada mengetik.
Berbeda dengan alat yang lebih berat dan berfokus pada rapat, Speechnotes berfungsi sebagai buku catatan online di browser Chrome Anda, memungkinkan Anda mendikte catatan, menyusun konten, atau merekam ide secara real-time.
Extensi ini sangat populer di kalangan penulis, mahasiswa, dokter, dan profesional yang menginginkan ruang kerja yang bersih dan bebas gangguan untuk mencatat pikiran tanpa harus berhenti mengetik. Selain pengetikan langsung, Speechnotes juga memproses file audio dan video yang direkam sebelumnya menjadi transkrip yang akurat dalam hitungan menit.
Fitur terbaik Speechnotes
- Kirim perintah suara untuk tanda baca dan format tanpa perlu pengeditan manual
- Tambahkan cap waktu, teks terjemahan, dan label pembicara untuk transkrip yang terstruktur
- Unduh aplikasi Speechnotes untuk Android atau TextHear untuk iOS untuk pengetikan suara yang lancar di perangkat mobile
- Ekspor transkrip dalam berbagai format, termasuk file Word atau PDF
Batasan Speechnotes
- Ekstensi ini tidak kompatibel dengan mikrofon Bluetooth, yang membuat pengguna yang bergantung pada input nirkabel merasa frustrasi
- Aplikasi ini terkadang kehilangan catatan yang disimpan atau memerlukan penyimpanan manual
Harga Speechnotes
- Gratis
- Premium: $1,9/bulan per pengguna
- Transkripsi: $0,1 per menit
Ulasan dan peringkat Speechnotes
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
🔍 Tahukah Anda? Sebelum 1997, perangkat lunak pengetikan suara mengharuskan pengguna untuk berhenti sejenak setelah setiap kata. Kemudian hadir Dragon NaturallySpeaking, sistem komersial pertama yang mendukung pengetikan suara alami dan berkelanjutan.
5. Notta (Terbaik untuk transkripsi cepat dan akurat dalam berbagai bahasa)
Notta memposisikan dirinya sebagai pusat dokumentasi rapat yang lengkap. Keunggulan utamanya adalah fokusnya pada alur kerja bilingual dan kolaboratif. Ia memungkinkan Anda untuk menerjemahkan dan menerjemahkan rapat ke dalam dua bahasa secara bersamaan, membantu tim yang beragam berpartisipasi sepenuhnya dalam percakapan.
Gabungkan dengan alat pengeditan, ringkasan AI dengan satu klik, dan berbagi secara mulus ke Slack, Notion, atau Salesforce, dan Notta memangkas beban kerja setelah rapat.
Fitur terbaik Notta
- Transkrip memo suara atau percakapan yang direkam dalam 58 bahasa dengan akurasi hingga 98%
- Bagikan sorotan menggunakan fitur klip untuk membagikan hanya bagian-bagian yang paling penting
- Edit dan sempurnakan transkrip langsung di editor interaktif bawaan
- Cari dan ringkas rapat dari berbagai rekaman menggunakan AI Chat
- Ekspor transkrip dalam berbagai format, termasuk DOCX, PDF, SRT, XLSX, dan TXT
Tanpa batasan
- Akurasi transkripsi dapat buruk, dengan kata-kata yang dibuat-buat atau salah
- Beberapa pengguna melaporkan syarat uji coba yang menyesatkan dan biaya tagihan yang tidak terduga
Harga Notta
- Gratis
- Pro: $13,49 per bulan per pengguna
- Bisnis: $27,99/bulan per pengguna
- Enterprise: Harga khusus
Ulasan dan peringkat Notta
- G2: 4. 4/5 (200+ ulasan)
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notta?
Seperti yang dikatakan dalam ulasan G2:
Transkripsi yang cukup akurat bahkan untuk aksen yang berbeda (misalnya, bahasa Inggris Afrika Selatan), dapat mengidentifikasi pembicara, dan membuat ringkasan yang cukup baik sebagai dasar yang baik. Saya masih perlu memperbaiki kesalahan transkripsi, ringkasan adalah awal yang baik tetapi mereka meninggalkan beberapa informasi penting.
Transkripsi yang cukup akurat bahkan untuk aksen yang berbeda (misalnya, bahasa Inggris Afrika Selatan), dapat mengidentifikasi pembicara, dan membuat ringkasan yang cukup baik sebagai dasar yang baik. Saya masih perlu memperbaiki kesalahan transkripsi, ringkasan adalah awal yang baik tetapi mereka meninggalkan beberapa informasi penting.
📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik untuk Transkripsi Akurat
6. Transkriptor (Pilihan terbaik untuk transkripsi audio dan video yang terjangkau dan andal)
Transkriptor dirancang untuk siapa saja yang perlu menangkap konten lisan dari kuliah, wawancara, atau presentasi dan mengubahnya menjadi teks dengan cepat. Dengan dukungan untuk lebih dari 100 bahasa, ini adalah pilihan serbaguna untuk mahasiswa internasional, jurnalis, dan tim yang berurusan dengan percakapan multibahasa setiap hari.
Ekstensi ini terintegrasi dengan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams untuk merekam transkrip pertemuan. Anda juga dapat mengekstrak wawasan seperti waktu bicara pembicara dan analisis sentimen dari transkrip tersebut.
Selain itu, dengan generator subtitle, penerjemah audio, perekam suara AI, dan transkripsi podcast, Transkriptor juga berfungsi sebagai alat produksi konten yang membantu mengolah konten suara untuk distribusi yang lebih luas.
Fitur terbaik Transkriptor
- Rekam layar, kamera, dan mikrofon secara bersamaan dengan ekstensi Chrome
- Unggah file langsung atau impor dari YouTube untuk transkripsi dan ringkasan
- Buat ringkasan yang didukung AI yang menyoroti poin-poin penting dari presentasi panjang atau panggilan telepon
- Bangun basis pengetahuan yang dapat dicari dari transkrip Anda untuk referensi yang mudah
Batasan Transkriptor
- Kesulitan dengan kata pengisi seperti ‘um’ dan ‘uh’ yang memerlukan pembersihan tambahan
- Pembedaan suara pembicara lemah pada rekaman dengan beberapa pembicara
Harga Transkriptor
- Gratis
- Pro: $19,99/bulan per pengguna
- Tim: $30/bulan per pengguna
Ulasan dan peringkat Transkriptor
- G2: 4.7/5 (80+ ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (lebih dari 500 ulasan)
🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1952, Bell Labs mengembangkan Audrey, salah satu sistem pengenalan suara pertama. Sistem ini hanya dapat memahami angka dari nol hingga sembilan, dan hanya ketika diucapkan oleh orang yang melatihnya.
7. Voice In (Terbaik untuk mendikte langsung ke bidang teks browser)
Voice In adalah ekstensi Chrome pengubah suara menjadi teks yang ringan namun berguna, memungkinkan Anda mengetik di mana saja di web hanya dengan suara Anda. Jika Anda ingin pengetikan suara yang cepat dan akurat tanpa meninggalkan browser, Voice In adalah pilihan yang andal.
Alat ini menyesuaikan dengan alur kerja Anda dengan perintah tanda baca bawaan, pemformatan teks otomatis, dan pintasan suara kustom. Artinya, Anda dapat menulis email, mengisi formulir, menyusun posting blog, atau bahkan memperbarui entri CRM dengan lebih cepat.
Fitur terbaik Voice In
- Dikte langsung ke lebih dari 10.000 situs web dan aplikasi tanpa perlu menyalin dan menempelkan
- Buat perintah kustom untuk mengedit secara berulang dan otomatisasi dengan suara
- Dikte di beberapa tab sekaligus dengan Mode Lanjutan
- Ganti bahasa secara instan dengan pintasan untuk pengetikan multibahasa
Batasan Voice In
- Tanda baca yang diucapkan seperti 'koma' atau 'titik' dapat ditranskrip sebagai kata-kata literal, bukan diformat dengan benar
- Ekstensi ini tidak berfungsi pada dokumen lokal (seperti PDF atau file HTML) kecuali izin tambahan browser diberikan
Harga Voice In
- Bulanan: $9,99/bulan per pengguna
- Tahunan: $59,99 per pengguna (Tagihan dibayarkan setiap tahun)
- Lifetime: $149,99 per pengguna
Ulasan dan penilaian Voice In
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Voice In?
Lihat ulasan G2 ini:
Keunggulan utama Voice In adalah ekstensi Chrome ini berfungsi dengan mulus di hampir semua situs web yang memiliki teks yang dapat diedit. Satu kelemahan kecil adalah perintah kompleks atau istilah teknis khusus industri terkadang salah diinterpretasikan.
Keunggulan utama Voice In adalah ekstensi Chrome ini berfungsi dengan mulus di hampir semua situs web yang memiliki teks yang dapat diedit. Satu kelemahan kecil adalah perintah kompleks atau istilah teknis khusus industri terkadang salah diinterpretasikan.
8. LipSurf (Terbaik untuk mengontrol fungsi browser dan aplikasi dengan perintah suara)
LipSurf mengubah seluruh pengalaman browsing Anda menjadi alur kerja tanpa tangan yang didukung suara. Alih-alih beralih antara mengetik dan mengklik, Anda dapat mengucapkan perintah untuk menggulir, mengklik tautan, menonton video, atau menulis teks panjang secara real-time.
Dari mendikte di Google Docs hingga menjelajahi Reddit atau mengontrol YouTube, ekstensi ini menyesuaikan diri dengan kebiasaan browsing Anda. Lebih baik lagi? Ekstensi ini berjalan di Chrome tanpa pelacakan data atau iklan, berhasil menggabungkan produktivitas suara dengan privasi.
Fitur terbaik LipSurf
- Buat pintasan suara kustom untuk menyisipkan templat, istilah teknis di tempat kerja, atau tindakan berulang
- Perluas fungsionalitas menggunakan plugin sumber terbuka atau bangun integrasi Anda sendiri
- Gunakan perintah grid klik untuk berinteraksi dengan area mana pun di halaman web menggunakan suara
- Beralih antara mode pengetikan suara, mode ejaan, dan mode kunci perintah untuk alur kerja yang presisi
Batasan LipSurf
- Pengguna melaporkan bahwa LipSurf kadang-kadang bermasalah dan terkadang berhenti bekerja secara tiba-tiba
- LipSurf tidak selalu berfungsi dengan baik di beberapa situs web, seperti Duolingo
Harga LipSurf
- Gratis
- Plus: $4/bulan per pengguna
- Premium: $8 per bulan per pengguna
Ulasan dan peringkat LipSurf
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
🧠 Fakta Menarik: Di beberapa rumah sakit, dokter bedah menggunakan fitur speech-to-text selama operasi untuk mendikte catatan tanpa menyentuh perangkat apa pun. Mikrofon dirancang untuk menyaring suara latar belakang dari ruang operasi.
9. MeetGeek AI (Terbaik untuk merekam pertemuan secara otomatis dengan sorotan dan tindakan yang perlu dilakukan)
MeetGeek AI adalah ekstensi Chrome pengubah suara menjadi teks yang dirancang untuk menangkap, mengorganisir, dan mengotomatisasi segala hal yang terjadi dalam panggilan Anda. Ekstensi ini secara otomatis bergabung dalam rapat Anda, merekamnya, dan menyajikan catatan terstruktur begitu panggilan berakhir.
Aplikasi ini mencatat semua pertemuan Anda, termasuk Zoom, Google Meet, Teams, Webex, dan bahkan percakapan offline.
Workflow AI MeetGeek mengurangi beban rapat dengan menyinkronkan wawasan ke alat favorit Anda dan membangun basis pengetahuan yang terus berkembang.
Fitur terbaik MeetGeek AI
- Rekam panggilan langsung dari browser tanpa bot atau undangan menggunakan MeetGeek Chrome Recorder
- Sesuaikan atau buat templat ringkasan Anda sendiri untuk wawancara, onboarding, panggilan penjualan, dan sinkronisasi tim
- Sinkronkan konten rapat ke lebih dari 7.000 aplikasi, termasuk Slack, HubSpot, Notion, dan Google Drive
- Manfaatkan kecerdasan percakapan dengan lebih dari 100 KPI untuk melacak keterlibatan, waktu bicara, dan efisiensi rapat
Batasan MeetGeek AI
- Pengaturan yang lambat untuk pertemuan yang tidak terjadwal; memerlukan penjadwalan kalender sebelumnya
- Pilihan dukungan bahasa yang terbatas dapat memengaruhi kemudahan penggunaan bagi individu yang menggunakan beberapa bahasa
Harga MeetGeek AI
- Gratis
- Pro: $19/bulan per pengguna
- Bisnis: $39/bulan per pengguna
- Enterprise: $59/bulan per pengguna
Ulasan dan peringkat MeetGeek AI
- G2: 4.6/5 (450+ ulasan)
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MeetGeek AI?
Seorang pengguna berbagi umpan balik ini:
MeetGeek menghemat banyak waktu dengan secara otomatis merekam, menerjemahkan, dan mengorganisir rapat. Sangat praktis untuk dengan cepat menemukan momen yang dibutuhkan menggunakan kata kunci dan berbagi cuplikan dengan rekan kerja. Terkadang transkripsi dapat mengandung ketidakakuratan, terutama jika kualitas audio buruk atau saat beberapa bahasa digunakan dalam percakapan.
MeetGeek menghemat banyak waktu dengan secara otomatis merekam, menerjemahkan, dan mengorganisir rapat. Sangat praktis untuk dengan cepat menemukan momen yang dibutuhkan menggunakan kata kunci dan berbagi cuplikan dengan rekan kerja. Terkadang transkripsi dapat mengandung ketidakakuratan, terutama jika kualitas audio buruk atau saat beberapa bahasa digunakan dalam percakapan.
10. SpeechText. AI (Terbaik untuk konversi suara ke teks yang cepat dan akurat di dalam browser)
Ketika akurasi transkripsi benar-benar penting, SpeechText. AI memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan hasil sesuai dengan industri Anda.
Alih-alih mengandalkan mesin pengubah suara menjadi teks generik, perangkat lunak pengubah suara menjadi teks ini memungkinkan Anda memilih model khusus domain seperti medis, hukum, wawancara, atau podcast, sehingga istilah teknis dan jargon dikenali dengan benar sejak awal.
Anda cukup mengunggah file audio atau video, memilih domain Anda, dan biarkan AI menangani sisanya.
Fitur terbaik SpeechText. AI
- Manfaatkan mesin pencari audio bawaan untuk dengan cepat menemukan frasa atau istilah di dalam transkrip
- Hasilkan output yang rapi dengan tanda baca dan format otomatis
- Edit dan verifikasi transkrip menggunakan alat proofreading interaktif
- Ekspor hasil transkripsi dalam berbagai format, termasuk TXT, DOCX, dan PDF
Batasan SpeechText. AI
- Pada paket berlangganan dengan harga lebih rendah, terdapat batasan ukuran file maksimum (misalnya, 20 MB), yang mungkin mengharuskan pengguna untuk membagi file audio besar secara manual
- Tidak memiliki aplikasi seluler, sehingga penggunaannya terbatas pada desktop atau alur kerja berbasis browser
Harga SpeechText. AI
- Starter: $10 per 180 menit transkripsi
- Pribadi: $19 per 380 menit transkripsi
- Standar: $49 per 990 menit transkripsi
SpeechText. AI ulasan dan penilaian
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
Manfaat Menggunakan Konversi Suara ke Teks di Chrome
Menggunakan fitur speech-to-text di Chrome mengubah cara Anda bekerja, berkomunikasi, dan tetap produktif. Dari pengetikan suara yang lebih cepat hingga aksesibilitas yang lebih baik, inilah alasan mengapa fitur ini layak diadopsi:
- Produktivitas dan penghematan waktu: Dikte email, laporan, atau kode lebih cepat daripada mengetik, dan bekerja tanpa menggunakan tangan saat multitasking atau ketika mengetik tidak memungkinkan
- Aksesibilitas yang ditingkatkan: Dukungan untuk pengguna dengan disabilitas seperti kesulitan mobilitas, gangguan penglihatan, atau disleksia, menjadikan ruang digital lebih inklusif
- Dokumentasi dan kolaborasi yang ditingkatkan: Dapatkan transkripsi real-time dari rapat, webinar, atau kelas, dan tangkap ide secara instan dengan pencatatan suara
- Fungsi serbaguna: Gunakan suara untuk pencarian browser, navigasi, dan transkripsi multibahasa, atau hubungkan dengan aplikasi seperti Google Docs dan Zoom untuk alur kerja otomatis
- Manfaat kesehatan: Kurangi ketegangan akibat sesi mengetik yang lama dan cegah cedera akibat gerakan berulang dengan membiarkan suara Anda melakukan pekerjaan tersebut
Suara Anda Kini Lebih Baik
Sebagian besar ekstensi Chrome untuk mengubah suara menjadi teks hanya berhenti pada transkripsi mentah, meninggalkan Anda untuk membersihkan kekacauan. Beberapa membuat Anda berpindah antar aplikasi, sementara yang lain mengorbankan privasi.
ClickUp Brain MAX dan Talk to Text melangkah lebih jauh. Mereka membuat konversi suara ke teks terasa seperti bagian alami dari alur kerja Anda. Dengan transkrip yang dipoles oleh AI, dukungan multibahasa, kosakata yang disesuaikan, dan integrasi mendalam, suara Anda menjadi alat produktivitas instan.
Jika Anda siap untuk melampaui pengetikan dasar, daftar gratis di ClickUp dan lihat betapa mulusnya kata-kata Anda dapat diubah menjadi pekerjaan yang terorganisir.