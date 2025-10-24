10 Alternatif GoSearch AI Terbaik yang Layak Dicoba pada Tahun 2025

Anda hanya ingin menjawab satu pertanyaan cepat di Google, tapi tiba-tiba Anda memiliki 15 tab yang tidak terkait terbuka. Alat seperti GoSearch AI dirancang untuk membantu Anda mencari dengan lebih cerdas, memberikan hasil yang relevan dengan konteks kerja Anda.

Namun, ada banyak alat lain yang layak dicoba, tergantung pada apakah Anda mencari sumber yang lebih akurat, penjelasan yang lebih mendalam, atau cara pencarian yang lebih bersih.

Beberapa alternatif GoSearch AI berfungsi lebih seperti asisten riset, membantu Anda mengajukan pertanyaan yang lebih baik, sementara yang lain spesialis dalam memberikan jawaban yang detail dan terfokus. Pada akhirnya, tujuan saat mencari informasi online seharusnya adalah memiliki semuanya dalam satu tempat. Tidak ada penyebaran AI, tidak ada pekerjaan yang terputus-putus.

Mari kita jelajahi pesaing GoSearch AI yang membuat pencarian menjadi mudah dan menyenangkan. Ayo mulai! 💁

Alternatif GoSearch AI dalam Sekilas

Berikut ini adalah alternatif GoSearch terbaik secara singkat:

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Pencarian Perusahaan, Jawaban Kontekstual Berbasis AI, Integrasi Dokumen & Obrolan, Brain MAX AI Terpadu, Manajemen Pengetahuan, Agen, Papan Tulis, Integrasi Pencarian berbasis AI yang menghubungkan pekerjaan, pengetahuan, dan pelaksanaan Rencana gratis; Rencana berbayar tersedia Guru Penangkapan pengetahuan secara real-time, Kartu pengetahuan, Verifikasi otomatis, Integrasi dengan Slack/Teams/Salesforce, Pembaruan otomatis Perekaman dan validasi pengetahuan secara real-time Paket berbayar mulai dari $25 per pengguna per bulan Glean Integrasi mendalam (lebih dari 100 sumber), Jawaban yang disesuaikan, Agen AI proaktif, Kolaborasi real-time, Kontrol akses yang aman Pencarian perusahaan yang aman dengan integrasi mendalam Harga kustom Algolia Pencarian berbasis API, Toleransi kesalahan ketik, Personalisasi, Pencarian neural, Multi-bahasa, Integrasi e-commerce Optimasi pencarian dan e-commerce yang ramah pengembang Gratis; Harga kustom Yext Grafik Pengetahuan, Otomatisasi Ulasan, Analisis Sentimen, Sinkronisasi Direktori, Tanggapan Berbasis AI Pengelolaan grafik pengetahuan dan otomatisasi ulasan Harga kustom Dashworks Pencarian API langsung, Tanpa penyimpanan data, Ringkasan, Bookmark, Hasil yang dipersonalisasi, GPT-4o/Claude Penemuan pengetahuan yang didukung AI dan bantuan alur kerja Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan Lucidworks Fusion Pencarian Hybrid Neural, Orkestrasi AI Generatif, Model Embedding Kustom, Akuisisi Data, Studio Tanpa Kode Pencarian hibrida dan orkestrasi AI generatif Harga kustom Elastic Enterprise Search Arsitektur terdistribusi, Pencarian vektor, Analisis Kibana, Pemrosesan Logstash, Ketersediaan tinggi Pencarian berskala besar untuk perusahaan dengan analitik canggih Uji coba gratis; Harga kustom Coveo lebih dari 50 integrasi sumber, NLP, peringkat yang dipersonalisasi, aplikasi Slack, analitik Snowflake, saran yang didukung AI Analisis pencarian perusahaan yang didukung AI Harga kustom IBM Watson Discovery Pengolahan data tidak terstruktur, NLP/ML, OCR, Keamanan berbasis peran, Integrasi Watsonx LLM Pengolahan data tidak terstruktur yang canggih dan pencarian kontekstual Uji coba gratis; Harga kustom

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif GoSearch AI?

Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih alternatif GoSearch AI:

Kemampuan AI: Pencarian semantik yang kuat, jawaban generatif, pemahaman konteks, dan dukungan untuk wawasan berbasis AI

Antarmuka yang intuitif: Antarmuka yang intuitif, pengaturan cepat (tanpa kode/sedikit kode jika memungkinkan), dan memerlukan keahlian teknis minimal

Opsi integrasi: Kompatibilitas dengan aplikasi tempat kerja seperti Notion, Google Workspace, Zendesk, dan lainnya

Kustomisasi dan fleksibilitas: Alur kerja yang dapat disesuaikan, saluran pencarian, API, dan integrasi untuk memenuhi kebutuhan unik

Analisis dan pelaporan: Wawasan tentang aktivitas pengguna, kemampuan pencarian canggih, dan celah konten melalui fitur pelaporan

Skalabilitas: Kemampuan untuk menangani dataset besar dan kompleks serta mendukung pertumbuhan organisasi tanpa perlambatan

🧠 Fakta Menarik: Upaya pertama yang tercatat untuk mengindeks pengetahuan terjadi 2000 tahun yang lalu. Callimachus, seorang cendekiawan Yunani, menciptakan Pinakes, sebuah katalog berisikan 120 gulungan yang berisi daftar penulis dan karya mereka. Ini pada dasarnya merupakan mesin pencari pertama di dunia

Alternatif Terbaik untuk GoSearch AI

Alternatif terbaik untuk GoSearch AI menawarkan fungsi pencarian cerdas yang benar-benar memahami konteks. Indeks data yang kuat juga merupakan fitur wajib, memastikan informasi Anda terorganisir dan mudah diakses.

Mari kita lihat beberapa di antaranya! 👇

1. ClickUp (Terbaik untuk pencarian berbasis AI yang menghubungkan pekerjaan, pengetahuan, dan eksekusi)

Coba ClickUp Docs secara gratis Gunakan alat Manajemen Pengetahuan ClickUp untuk menampilkan informasi yang relevan

ClickUp , ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim dalam satu platform—didorong oleh otomatisasi AI generasi berikutnya dan pencarian.

Inilah yang membuat ClickUp menjadi alternatif ideal untuk GoSearch AI:

Cari dengan mudah menggunakan Enterprise Search

Setiap tim pasti pernah mengalami frustrasi saat bertanya, ‘Di mana lagi file itu?’

Dengan ClickUp Enterprise Search, Anda tidak perlu membuang waktu berjam-jam untuk mencari di Google Drive, Confluence, atau bahkan ClickUp Tasks. Fitur ini mengindeks semua hal, termasuk dokumen, obrolan, tugas, dan alat pihak ketiga, sehingga tim Anda dapat menemukan detail proyek yang tepat secara instan.

ClickUp Enterprise Search membantu Anda mengakses semua konteks kerja dalam satu tempat

Misalnya, Anda cukup mengetik, ‘Temukan umpan balik klien terakhir tentang kampanye Q3’ di bilah pencarian dan dapatkan hasil yang relevan.

Manfaatkan kekuatan ruang kerja AI terintegrasi dengan ClickUp Brain

Pencarian memang powerful, tetapi jika Anda ingin ruang kerja yang berpikir bersama Anda, ada ClickUp Brain. Asisten AI ini berfungsi sebagai asisten AI kontekstual untuk memberikan jawaban instan dan kontekstual dari berbagai tugas, dokumen, dan obrolan.

Misalkan Anda membuka ClickUp pada pagi hari Senin. Alih-alih mencari-cari catatan, Anda cukup meminta ClickUp Brain: ‘Ringkas kemajuan kampanye minggu lalu dan buat draf pembaruan untuk klien.’ Dalam hitungan detik, Anda sudah memiliki email siap kirim plus dasbor proyek yang diperbarui dengan tugas-tugas terbaru.

Brain juga memungkinkan Anda memilih mesin pencari LLM seperti ChatGPT, Claude, Gemini, atau DeepSeek, tergantung pada tugas, mencari di web, dan dapat memicu alur kerja di Google Drive, Notion, GitHub, OneDrive, dan lainnya dari satu tempat.

Manfaatkan kecerdasan buatan 10 kali lebih kuat dengan ClickUp Brain MAX

Sekarang, tingkatkan dukungan AI Anda hingga level 11. Sebagian besar tim saat ini mengalami 'AI sprawl', menggunakan ChatGPT untuk penulisan, Notion AI untuk dokumen, dan Gemini untuk brainstorming. Sebagai aplikasi desktop mandiri, ClickUp Brain MAX menggantikan semuanya dengan satu pusat AI terpadu. Ia menghilangkan AI sprawl yang tidak perlu dan memastikan bahwa semua yang Anda butuhkan untuk produktivitas 10 kali lipat ada di satu platform, didukung oleh produktivitas berbasis suara.

Satukan informasi dari AI dan alat pihak ketiga lainnya dengan ClickUp Brain MAX

Selain itu, Manajemen Pengetahuan ClickUp mengubah ruang kerja Anda menjadi sumber kebenaran tunggal. Tim dapat menangkap ide, mendokumentasikan proses, dan mengorganisir wawasan secara terstruktur dan dapat dicari. Fitur kolaborasi bawaan memudahkan untuk menyusun, meninjau, dan menyempurnakan konten langsung di tempat kerja berlangsung.

Otomatiskan alur kerja pengetahuan Anda dengan Agen ClickUp

Agen ClickUp dapat diatur di Spaces, Folder, Daftar, dan Obrolan untuk merespons pemicu spesifik—seperti pertanyaan di saluran atau pembaruan tugas—dengan memposting pembaruan, menghasilkan ringkasan, atau menjawab pertanyaan menggunakan informasi yang mereka akses.

Dengan memanfaatkan data ruang kerja (tugas, dokumen, obrolan) dan sumber eksternal, Autopilot Agents memastikan tim Anda selalu memiliki akses cepat ke pengetahuan yang relevan, mengurangi upaya manual, dan membantu menjaga informasi tetap terorganisir dan terkini. Hal ini memudahkan tim untuk menemukan jawaban, menjaga proyek tetap pada jalurnya, dan fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai.

Jawab pertanyaan berulang di saluran obrolan ClickUp, otomatisasi laporan harian dan mingguan, prioritaskan dan alokasikan pesan, tambahkan pengingat, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Agents

Fitur terbaik ClickUp

Buat dan atur pengetahuan: Buat dokumen dinamis, wiki, dan SOP yang terhubung langsung ke proyek dengan Buat dokumen dinamis, wiki, dan SOP yang terhubung langsung ke proyek dengan ClickUp Docs

Bekerja sama secara real-time: Jaga percakapan tim tetap kontekstual dengan menghubungkan diskusi ke item pekerjaan menggunakan Jaga percakapan tim tetap kontekstual dengan menghubungkan diskusi ke item pekerjaan menggunakan ClickUp Chat

Visualisasikan ide: Peta proses, brainstorming, dan rencanakan alur kerja dengan diagram seret-dan-lepas yang terhubung dengan eksekusi menggunakan Peta proses, brainstorming, dan rencanakan alur kerja dengan diagram seret-dan-lepas yang terhubung dengan eksekusi menggunakan ClickUp Whiteboards

Hubungkan alat Anda: Impor data dari aplikasi seperti Google Drive dan GitHub ke dalam satu ruang kerja yang dapat dicari dengan Impor data dari aplikasi seperti Google Drive dan GitHub ke dalam satu ruang kerja yang dapat dicari dengan integrasi ClickUp

Percepat pembuatan konten: Buat draf dokumen, ringkas catatan, dan buat pembaruan produk langsung di tempat tim Anda bekerja dengan AI Writer for Work dari ClickUp Brain

Batasan ClickUp

Beberapa pengguna mengalami kurva pembelajaran yang curam karena opsi penyesuaian yang luas dan kumpulan fitur yang kaya

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

ClickUp telah sepenuhnya mengubah cara tim kami berkolaborasi, mengelola proyek, dan melacak kinerja. Dulu kami harus bolak-balik antara Slack, Google Docs, spreadsheet, dan papan proyek di berbagai platform — itu berantakan, tidak efisien, dan banyak hal yang terlewat. Sejak beralih ke ClickUp, semuanya terpusat di satu tempat: tugas, jadwal, dokumen, dasbor, komentar, bahkan catatan rapat. Sangat fleksibel namun cukup intuitif untuk diadopsi dengan cepat oleh semua orang. Fitur seperti Automations, asisten penulisan AI, dan kalender yang diperbarui benar-benar menghemat waktu. Dan bagian terbaiknya? ClickUp dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan kami — baik saat meluncurkan kampanye baru maupun mengelola operasi jangka panjang.

ClickUp telah sepenuhnya mengubah cara tim kami berkolaborasi, mengelola proyek, dan melacak kinerja. Dulu kami harus bolak-balik antara Slack, Google Docs, spreadsheet, dan papan proyek di berbagai platform — itu berantakan, tidak efisien, dan hal-hal sering terlewat.

Sejak beralih ke ClickUp, semuanya ada di satu tempat: tugas, jadwal, dokumen, dasbor, komentar, bahkan catatan rapat. Sangat fleksibel namun cukup intuitif untuk diadopsi dengan cepat oleh semua orang. Fitur seperti Automations, asisten penulisan AI, dan kalender yang diperbarui benar-benar menghemat waktu. Dan bagian terbaiknya? ClickUp dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan kami — baik saat meluncurkan kampanye baru maupun mengelola operasi jangka panjang.

🎥 Tonton lebih banyak tentang Manajemen Pengetahuan ClickUp di sini:

2. Guru (Terbaik untuk penangkapan dan validasi pengetahuan secara real-time)

melalui Guru

Guru adalah platform berbasis AI yang mengorganisir pengetahuan perusahaan Anda dan membantu Anda mengubahnya menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan ‘kartu pengetahuan’

Alat ini memahami konteks dan peran pengguna untuk memberikan jawaban yang tepat pada waktu yang tepat, sementara verifikasi otomatis memastikan konten Anda akurat dan terupdate. Hal ini memberikan pengalaman pencarian yang luar biasa.

Sementara GoSearch melakukan pencarian di seluruh sistem yang sudah ada, Guru mengharuskan Anda memigrasikan konten ke lingkungan mereka sendiri. Pertukaran ini memberikan keamanan yang lebih baik, kontrol terpusat, dan informasi yang terverifikasi.

Fitur terbaik Guru

Rekam pengetahuan dari email, dokumen, halaman web, dan obrolan secara real-time

Verifikasi informasi secara rutin dengan alat verifikasi ahli bawaan

Dapatkan pembaruan dan pemberitahuan push untuk perubahan kebijakan, prosedur, dan pengetahuan produk

Temukan informasi relevan langsung di dalam alat seperti Slack, Teams, dan Salesforce

Batasan Guru

Sulit untuk menemukan informasi spesifik dengan cepat tanpa penandaan dan kategorisasi yang tepat

Sulit untuk menemukan sumber daya menggunakan kata kunci

Harga Guru

Self-serve: $25/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian dari para ahli

G2: 4.7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4.9/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Guru?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

Mudah digunakan, dan jika kartu-kartu tersebut mengandung kata kunci, pencarian kartu tertentu sangat cepat… Ketika alur kerja kompleks dan memerlukan banyak langkah yang harus diperiksa, akan lebih baik jika diizinkan menggunakan warna atau ukuran font yang berbeda, karena terkadang langkah-langkah penting mudah terlewatkan di tengah begitu banyak informasi.

Mudah digunakan, dan jika kartu-kartu tersebut mengandung kata kunci, pencarian kartu tertentu sangat cepat… Ketika alur kerja kompleks dan memerlukan banyak langkah yang harus diperiksa, akan lebih baik jika warna atau ukuran font lain diizinkan, karena terkadang langkah-langkah penting mudah terlewatkan dengan begitu banyak informasi.

🔍 Tahukah Anda? IBM’s Watson terkenal karena memenangkan Jeopardy! pada tahun 2011. Ini merupakan demonstrasi awal tentang bagaimana pemrosesan bahasa alami (NLP) dapat menyortir tumpukan data untuk memberikan jawaban yang akurat.

3. Glean (Terbaik untuk pencarian perusahaan yang aman dengan integrasi mendalam)

melalui Glean

Glean adalah platform kecerdasan buatan (AI) untuk perusahaan yang terhubung dengan lebih dari 100 sumber, mulai dari basis data hingga aplikasi. Platform ini memungkinkan karyawan untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang sederhana dan memberikan jawaban yang dipersonalisasi dengan memahami konteks dan peran pengguna untuk pengambilan informasi yang lebih baik.

Agen AI proaktif alat ini menampilkan wawasan yang tidak Anda ketahui untuk dicari dan mengotomatisasi alur kerja yang berulang. Berbeda dengan GoSearch AI yang berfokus pada pencarian kognitif, Glean secara aktif belajar dari perilaku pengguna untuk menyarankan informasi relevan sebelum Anda bahkan menanyakannya.

Temukan fitur terbaik

Kelola izin dan kontrol akses untuk memastikan data perusahaan tetap aman dan sesuai dengan peraturan.

Buat dasbor pribadi untuk memantau proyek yang sedang berjalan dan hasil kerja dengan mudah.

Bekerja sama secara real-time dengan berbagi hasil pencarian, referensi, dan file relevan dengan rekan tim.

Kenali batasan-batasan

Hasil pencarian bisa agak luas, dan membutuhkan beberapa klik tambahan untuk menemukan informasi yang paling relevan.

Analitik tidak fleksibel, dan Anda tidak dapat mengubah antarmuka pengguna (UI) untuk ini.

Periksa harga

Penetapan harga kustom

Periksa ulasan dan penilaian.

G2: 4.7/5 (130+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Glean?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

Yang paling saya sukai dari Glean adalah bagaimana ia membantu saya menemukan dan mengakses informasi dengan mulus di seluruh aplikasi kerja saya. Hal ini menghemat waktu, mengurangi pekerjaan yang berulang, dan membuat kolaborasi menjadi lebih efisien.

Yang paling saya sukai dari Glean adalah bagaimana ia membantu saya menemukan dan mengakses informasi dengan mulus di seluruh aplikasi kerja saya. Hal ini menghemat waktu, mengurangi pekerjaan yang berulang, dan membuat kolaborasi menjadi lebih efisien.

📮 ClickUp Insight: Seorang pekerja pengetahuan rata-rata harus terhubung dengan 6 orang untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini berarti menjalin komunikasi dengan 6 koneksi inti setiap hari untuk mengumpulkan konteks penting, menyepakati prioritas, dan mendorong kemajuan proyek. Tantangannya nyata—pembaruan konstan, kebingungan versi, dan ketidakjelasan informasi mengikis produktivitas tim. Platform terpusat seperti ClickUp mengatasi hal ini dengan segera menyediakan konteks di ujung jari Anda.

4. Algolia (Terbaik untuk pencarian ramah pengembang dan optimasi e-commerce)

melalui Algolia

Algolia adalah platform pencarian berbasis API yang membantu bisnis membangun pengalaman pencarian cepat untuk situs web dan aplikasi mereka. Bayangkan waktu respons di bawah 100 milidetik dengan fitur cerdas seperti toleransi kesalahan ketik, personalisasi, dan hasil yang sadar lokasi.

Fokusnya pada pencarian yang berorientasi pada pelanggan daripada pengetahuan internal. Hal ini menjadikannya ideal untuk situs e-commerce, platform konten, dan aplikasi di mana pengalaman pengguna secara langsung memengaruhi pendapatan.

Teknologi pencarian neural platform ini menggunakan AI untuk memahami niat dan konteks pengguna guna menghasilkan hasil yang relevan bagi pelanggan.

Fitur terbaik Algolia

Implementasikan pencarian multibahasa untuk mendukung audiens global.

Gunakan fitur untuk manajemen konten dinamis, analitik canggih, dan alat merchandising yang memberikan manfaat seperti optimasi pendapatan.

Manfaatkan pencarian berlapis untuk menyaring dan menyempurnakan hasil dengan efisien.

Integrasikan dengan platform e-commerce seperti Shopify dan Salesforce untuk mengoptimalkan penemuan produk dan konversi.

Batasan Algolia

Sulit untuk mencari di beberapa indeks untuk satu kueri dalam aplikasi ini.

Pengguna melaporkan keterbatasan sinonim dan aturan untuk kata kunci.

Harga Algolia

Gratis

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Algolia

G2: 4.5/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (70+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Algolia?

Salah satu ulasan mengatakan demikian:

Algolia adalah alat yang dilengkapi dengan banyak fitur. Namun, implementasinya tidak semudah yang Anda bayangkan. Ini bukan "plug and play". Implementasinya terintegrasi ke dalam situs web, dan Anda perlu mengerjakan antarmuka terlebih dahulu sebelum dapat mengimplementasikannya dengan benar.

Algolia adalah alat yang dilengkapi dengan banyak fitur. Namun, implementasinya tidak semudah yang Anda bayangkan. Ini bukan "plug and play". Implementasinya terintegrasi dalam situs web dan Anda perlu mengerjakan antarmuka sebelum dapat mengimplementasikannya dengan benar.

🧠 Fakta Menarik: Sebelum komputer, pustakawan adalah 'mesin pencari manusia'. Faktanya, Sistem Desimal Dewey (dibuat pada tahun 1876) masih menjadi salah satu sistem organisasi pengetahuan tertua dalam sejarah.

5. Yext (Terbaik untuk manajemen grafik pengetahuan dan otomatisasi ulasan)

melalui Yext

Yext adalah platform visibilitas merek yang membantu bisnis mengelola kehadiran digital mereka, termasuk mesin pencari AI, media sosial, dan direktori lokal. Jadi Anda tidak perlu memperbarui jam operasional, foto, atau informasi kontak secara manual di ratusan platform.

Platform ini menggunakan AI untuk mengoptimalkan halaman lokal untuk pencarian dengan niat tinggi, mengotomatisasi pengumpulan ulasan di lebih dari 80 platform, dan menyediakan analisis sentimen untuk membantu menjaga reputasi merek Anda.

Fitur terbaik Yext

Bangun dan kelola 'Knowledge Graph' yang menyinkronkan semua data secara real-time ke lebih dari 200 direktori dan layanan pencarian

Pantau, kumpulkan, dan tanggapi ulasan pelanggan dari Google, Facebook, Yelp, dan lainnya dari satu dasbor

Otomatiskan tanggapan ulasan menggunakan templat yang didukung AI, personalisasikan interaksi secara massal

Bagikan ulasan positif dengan mudah di situs web Anda menggunakan widget ulasan yang sederhana

Batasan Yext

Sulit untuk menggunakan fitur kolaborasi timnya dengan efektif

Komunikasi dengan klien tidak dapat diandalkan

Harga Yext

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Yext

G2: 4. 4/5 (850+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Yext?

Berikut ini adalah testimoni singkat dari pengguna nyata:

Yext memudahkan pengelolaan saluran ulasan multiple dan terutama pembaruan Google Business di satu tempat… Meskipun produk inti kuat, Scout terasa sedikit prematur dan tidak memberikan nilai cukup untuk membenarkan biaya tambahan. Saya juga berharap kita dapat memanfaatkan fitur-fitur canggih seperti peringkat AI (Scout) dengan lebih baik, tetapi terasa kurang intuitif atau belum sepenuhnya dikembangkan.

Yext memudahkan pengelolaan saluran ulasan multiple dan terutama pembaruan Google Business di satu tempat… Meskipun produk inti kuat, Scout terasa sedikit prematur dan tidak memberikan nilai cukup untuk membenarkan biaya tambahan. Saya juga berharap kita dapat memanfaatkan fitur-fitur canggih seperti peringkat AI (Scout) dengan lebih baik, tetapi terasa kurang intuitif atau belum sepenuhnya dikembangkan.

6. Dashworks (Terbaik untuk penemuan pengetahuan yang didukung AI dan bantuan alur kerja)

melalui Dashworks

Dashworks adalah perangkat lunak pencarian perusahaan yang didukung AI yang mengotomatisasi hingga 87% pertanyaan internal. Ia terhubung langsung ke aplikasi Anda, seperti Slack, Jira, email, dan dokumen, menggunakan pencarian API langsung untuk menemukan informasi relevan secara instan.

Platform ini menggunakan algoritma machine learning canggih, termasuk GPT-4o dan Claude. Pendekatan tanpa penyimpanan data memungkinkan pencarian langsung pada sistem terhubung Anda tanpa menyimpan salinan, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah.

Alih-alih membuat basis pengetahuan terpusat tradisional, Dashworks menyimpan semua data di sistem asli Anda dan melakukan pencarian secara dinamis.

Fitur terbaik Dashworks

Ringkas dokumen dan email secara instan, menghemat waktu dalam membaca dan penelitian

Simpan pertanyaan atau jawaban tertentu untuk referensi cepat di kemudian hari

Kurasi konten secara otomatis dan tampilkan file dan tautan paling penting berdasarkan penggunaan nyata dan relevansi

Sesuaikan hasil berdasarkan departemen, peran, dan istilah perusahaan untuk setiap pengguna

Batasan Dashworks

Tidak memiliki opsi integrasi yang fleksibel

Anda tidak dapat menetapkan rentang waktu tertentu untuk mengambil informasi

Harga Dashworks

Uji coba gratis 14 hari

Paket Tim: $12/bulan per pengguna

Paket Bisnis: $15/bulan per pengguna (minimal 10 pengguna)

Paket Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Dashworks

G2: 4.5/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4. 3/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dashworks?

Berikut ini adalah pandangan langsung:

Dashworks telah menjadi game-changer bagi operasi dukungan kami di Luxury Presence… Meskipun fungsi pencariannya sangat kuat, terkadang hasilnya tidak seakurat yang kami harapkan, sehingga memerlukan sedikit penggalian manual.

Dashworks telah menjadi game-changer bagi operasi dukungan kami di Luxury Presence… Meskipun fungsi pencariannya sangat kuat, terkadang hasilnya tidak seakurat yang kami harapkan, sehingga memerlukan sedikit penggalian manual.

🔍 Tahukah Anda? Algoritma pencarian awal Google, PageRank ( 1996), terinspirasi dari cara makalah akademik saling mengutip. Konsep 'pentingnya berdasarkan referensi' menjadi dasar sistem peringkat pencarian perusahaan modern.

7. Lucidworks Fusion (Terbaik untuk pencarian hibrida dan orkestrasi AI generatif)

melalui Lucidworks Fusion

Lucidworks adalah perangkat lunak pencarian perusahaan berbasis AI yang dirancang untuk menghilangkan hambatan data dan meningkatkan produktivitas melalui pencarian cerdas di berbagai properti digital.

Menggunakan Neural Hybrid Search, platform ini menggabungkan pencocokan kata kunci tradisional dengan pemahaman semantik yang didukung AI. Platform ini menawarkan opsi deployment yang fleksibel, termasuk SaaS, self-hosted, atau hybrid.

Anda juga mendapatkan alat komprehensif seperti Studios (antarmuka tanpa kode untuk membuat pengalaman pencarian) dan Signals Beacon untuk pelacakan interaksi pengguna secara real-time. Ini berfungsi dengan baik untuk pencarian e-commerce yang berorientasi pada pelanggan dan penemuan pengetahuan internal.

Fitur terbaik Lucidworks Fusion

Kelola simfoni AI di seluruh perusahaan Anda dengan Lucidworks AI, menggabungkan pencarian hibrida dan AI generatif untuk penemuan data yang lebih cerdas

Latih, kelola, dan terapkan model embedding kustom untuk mengoptimalkan kinerja pada metrik bahasa dan bisnis yang spesifik domain

Hubungkan dan satukan data terstruktur dan tidak terstruktur dari berbagai sumber menggunakan Lucidworks Data Acquisition

Batasan Lucidworks Fusion

Pengguna melaporkan bahwa dokumentasi teknis seringkali tidak memadai, karena tidak memberikan jawaban yang dicari

Segmen kode yang rusak terdapat di banyak tempat, sehingga sulit untuk membacanya

Harga Lucidworks Fusion

Penetapan harga kustom

Ulasan dan penilaian Lucidworks Fusion

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lucidworks Fusion?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

Platform pencarian pemrosesan data besar yang membantu tim IT dalam pencarian dokumen, pengindeksan NoSQL, dan pembuatan basis data. Fitur terbaik yang saya sukai adalah fitur pencarian kontekstual. Visualisasi data sangat baik dan mudah digunakan.

Platform pencarian pemrosesan data besar yang membantu tim IT dalam pencarian dokumen, pengindeksan NoSQL, dan pembuatan basis data. Fitur terbaik yang saya sukai adalah fitur pencarian kontekstual. Visualisasi data sangat baik dan mudah digunakan.

8. Elastic Enterprise Search (Pilihan terbaik untuk pencarian tingkat perusahaan yang skalabel dengan analitik canggih)

melalui Elastic Enterprise Search

Elasticsearch adalah mesin pencari open-source populer yang mendukung berbagai aplikasi, mulai dari rekomendasi konten Netflix hingga analitik real-time Uber. Anda memiliki kendali penuh atas infrastruktur pencarian Anda.

Kemampuan AI canggihnya, seperti pencarian dan pengambilan vektor yang diperkuat dengan generasi, memungkinkan pemahaman semantik melampaui pencocokan kata kunci sederhana.

Berbeda dengan alat yang lebih spesifik, ekosistem Elastic mencakup Kibana untuk visualisasi data dan Logstash untuk pemrosesan data. Hal ini menciptakan paket lengkap untuk pencarian, analitik, dan pemantauan. Sementara GoSearch AI berfokus khusus pada sistem manajemen pengetahuan di tempat kerja, Elastic lebih merupakan alat bagi pengembang untuk membangun aplikasi pencarian kustom.

Fitur terbaik Elastic Enterprise Search

Skalakan dengan mulus menggunakan arsitektur terdistribusi yang mendukung sharding, replikasi, dan pengindeksan dinamis

Capai ketersediaan tinggi dan ketahanan terhadap kegagalan melalui mekanisme failover otomatis dan replikasi antar kluster

Pantau penggunaan pencarian dan perilaku pengguna untuk mengoptimalkan relevansi pencarian dan meningkatkan pengalaman pengguna

Batasan Elastic Enterprise Search

Sangat menantang untuk mengindeks ulang dokumen jika terjadi perubahan signifikan pada skema

Mengatur indeks atau titik data untuk pencarian bisa jadi rumit

Harga Elastic Enterprise Search

Uji coba gratis

Harga kustom

Peringkat dan ulasan Elastic Enterprise Search

G2: 4. 3/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Elastic Enterprise Search?

Lihat apa yang dikatakan oleh pengulas ini:

sangat cepat, mudah diimplementasikan, dan skalabel, menawarkan solusi end-to-end mulai dari pengumpulan data menggunakan integrasi dengan berbagai alat dan platform,…migrasi dari basis data tradisional yang memiliki hubungan banyak-ke-banyak dalam skema tabelnya sulit untuk dipindahkan ke Elastic, karena ada beberapa trik dan teknik lain yang perlu dilakukan, tetapi saya pikir ini bisa ditingkatkan

sangat cepat, mudah diimplementasikan, dan skalabel, menawarkan solusi end-to-end mulai dari pengumpulan data menggunakan integrasi dengan berbagai alat dan platform,…migrasi dari basis data tradisional yang memiliki hubungan banyak-ke-banyak dalam skema tabelnya sulit untuk dipindahkan ke Elastic, karena ada beberapa trik dan teknik lain yang perlu dilakukan, tetapi saya pikir ini bisa diperbaiki

🧠 Fakta Menarik: Perangkat pencarian mekanis pertama dibangun pada tahun 1949 oleh insinyur MIT Vannevar Bush. Ia merancang 'Memex,' sebuah mesin berbentuk meja yang memungkinkan pengguna menjelajahi dan menghubungkan dokumen mikrofilm. Visi ini secara langsung menginspirasi sistem hyperlink yang kita gunakan saat ini.

9. Coveo (Terbaik untuk analitik pencarian perusahaan yang didukung AI)

melalui Coveo

Coveo terhubung ke lebih dari 50+ sumber, seperti Salesforce, Microsoft 365, dan ServiceNow, untuk mengintegrasikan semuanya. Yang membedakan Coveo adalah fokusnya pada pemahaman niat pengguna.

Dengan menggunakan pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin, platform ini menyediakan hasil yang disesuaikan dengan konteks, penyesuaian relevansi otomatis, dan peringkat yang dipersonalisasi berdasarkan peran dan perilaku pengguna.

Alat pencarian intranet AI ini juga menyediakan rekomendasi konten proaktif dan analisis mendalam untuk melacak interaksi dan mengidentifikasi celah konten. Berbeda dengan alat pencarian dasar, alat ini dapat digunakan baik untuk manajemen pengetahuan internal maupun aplikasi yang berinteraksi dengan pelanggan.

Fitur terbaik Coveo

Kurasi halaman daftar produk dengan dukungan AI, menggunakan Product Listing Page Manager untuk pemasaran yang optimal

Cari secara menyeluruh di seluruh perusahaan dari Slack tanpa perlu beralih aplikasi menggunakan Coveo Slack App

Akses analitik canggih melalui integrasi Snowflake untuk menggabungkan data Coveo dengan alat bisnis intelijen lainnya

Aktifkan klasifikasi berbasis AI dan saran dropdown untuk mempermudah alur kerja di layanan pelanggan

Batasan Coveo

Mengelola sistem pelaporan di platform adminnya bisa menjadi tantangan, berbeda dengan alternatif Coveo

Tanggapan dukungan dan dokumentasi memerlukan perbaikan

Harga Coveo

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Coveo

G2: 4.3/5 (130+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Coveo?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

Coveo memungkinkan kami untuk membuat indeks terpadu dari semua pengetahuan produk kami. Dengan menggunakan model izin bawaan Coveo dan kustomisasi, kami dapat menyajikan konten tersebut dengan berbagai cara… Terkadang, fitur baru dirilis dan kemudian tidak diperbarui atau didukung setelah periode tertentu. Integrasi Slack adalah salah satu contohnya. Beberapa proyek layanan profesional yang kami tangani menghabiskan waktu lebih cepat dari yang diperkirakan.

Coveo memungkinkan kami untuk membuat indeks terpadu dari semua pengetahuan produk kami. Dengan menggunakan model izin bawaan Coveo dan kustomisasi, kami dapat menyajikan konten tersebut dengan berbagai cara… Terkadang, fitur baru dirilis dan kemudian tidak diperbarui atau didukung setelah periode tertentu. Integrasi Slack adalah salah satu contohnya. Beberapa proyek layanan profesional yang kami tangani menghabiskan waktu lebih cepat dari yang diperkirakan.

10. IBM Watson Discovery (Terbaik untuk pengolahan data tidak terstruktur tingkat lanjut dan pencarian kontekstual)

melalui IBM Watson Discovery

IBM menawarkan pencarian basis pengetahuan yang didukung AI melalui Watson Discovery, sebuah platform yang menggunakan NLP dan ML canggih untuk mengungkap wawasan dari berbagai repositori data.

Platform ini mengenali struktur dokumen, mengekstrak konten dari tabel dan header, serta mengambil teks dari gambar menggunakan teknologi OCR.

Integrasikan AI generatif dan model bahasa besar melalui platform IBM Watsonx. Setelah itu, Anda dapat menggunakan kerangka kerja Retrieval-Augmented Generation untuk menghasilkan jawaban yang relevan secara kontekstual, wawasan, dan bahkan menghasilkan kueri SQL dari data yang kompleks.

Fitur terbaik IBM Watson Discovery

Impor, normalisasi, dan perkaya data tidak terstruktur dari berbagai format seperti JSON, HTML, PDF, dan Word

Pastikan keamanan tingkat perusahaan dengan akses berbasis peran, enkripsi, dan kemampuan audit

Ajarkan 'Watson' bahasa industri Anda dengan alat intuitif untuk integrasi pengetahuan domain yang disesuaikan

Batasan IBM Watson Discovery

Muncul kesalahan saat Anda menjalankan beberapa kueri

Ia mengalami kesulitan dengan data yang mengandung gambar

Harga IBM Watson Discovery

Uji coba gratis

Harga kustom

Peringkat dan ulasan IBM Watson Discovery

G2: 4.5/5 (90+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang IBM Watson Discovery?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

IBM Watson Studio membantu mengekstrak nilai dari data dengan menggabungkan berbagai proses analisis data. Fase-fase ini meliputi pengumpulan dan pembersihan data, penyampaian temuan, dan penerapan model AI. IBM Watson Studio dikembangkan oleh IBM. Fakta bahwa aplikasi ini memudahkan untuk memberikan contoh dan informasi kepada anggota kelompok lainnya merupakan fitur lain yang terbukti sangat berguna.

IBM Watson Studio membantu mengekstrak nilai dari data dengan menggabungkan berbagai proses analisis data. Fase-fase ini meliputi pengumpulan dan pembersihan data, penyampaian temuan, dan penerapan model AI. IBM Watson Studio dikembangkan oleh IBM. Fakta bahwa aplikasi ini memudahkan untuk memberikan contoh dan informasi kepada anggota kelompok lainnya merupakan fitur lain yang terbukti sangat berguna.

🔍 Tahukah Anda? Yahoo didirikan pada tahun 1994 bukan sebagai mesin pencari, melainkan sebagai direktori situs web yang dikurasi oleh manusia, sebuah versi digital dari perpustakaan memang.

Menjelajahi alternatif GoSearch AI ini dengan jelas menunjukkan satu hal: pencarian hanyalah setengah dari perjuangan.

Setelah Anda menemukan informasi yang tepat, Anda masih perlu menghubungkannya dengan pekerjaan Anda, tim Anda, dan tujuan besar Anda.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, memberikan semua itu. Dengan Enterprise Search, Anda dapat mendapatkan jawaban dari seluruh ruang kerja Anda secara instan. ClickUp Brain dan ClickUp Brain MAX melangkah lebih jauh dengan ringkasan berbasis AI, pembangkitan tugas, dan wawasan kontekstual yang lebih mendalam.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅