Template Anggaran 50/30/20 Gratis untuk Mengelola Keuangan Anda dengan Mudah

Mari kita jujur—membuat anggaran terdengar sama menyenangkannya dengan merapikan laci kaus kaki (yang pasti juga Anda hindari). Tapi bagaimana jika mengelola uang Anda tidak memerlukan gelar keuangan, 10 spreadsheet, dan krisis eksistensial kecil?

Perkenalkan: aturan anggaran 50/30/20 yang ajaib.

Sederhana seperti kue: 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Untuk memudahkan Anda, kami menyediakan templat anggaran 50/30/20 yang memberikan struktur untuk membantu Anda mengatur keuangan dan merencanakan keuangan jangka panjang.

Baik Anda hidup dari pinjaman mahasiswa, gaji, atau penghasilan sampingan, sistem anggaran ini dapat disesuaikan dengan rutinitas Anda tanpa mengacaukan kehidupan Anda. Baca terus untuk mendapatkan templat gratis, strategi cerdas, dan tips untuk mengatur pengeluaran Anda—mulai bulan depan.

Template Anggaran 50/30/20 Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk semua templat anggaran 50/30/20 yang tercantum di bawah ini:

Apa Itu Template Anggaran 50/30/20?*

Morgan Housel menulis dalam The Psychology of Money:

Keberhasilan dalam mengelola uang lebih sedikit berkaitan dengan seberapa pintar Anda dan lebih banyak berkaitan dengan perilaku Anda.

Template anggaran 50/30/20 membantu membentuk kebiasaan tersebut dengan menawarkan metode sederhana untuk mengelola penghasilan Anda. Template ini membagi penghasilan bersih Anda menjadi tiga bagian:

50% untuk kebutuhan seperti asuransi kesehatan dan tagihan

30% untuk kebutuhan seperti hiburan

20% untuk tabungan dan pelunasan utang

Alih-alih melacak setiap rupiah, Anda mengelompokkan pengeluaran bulanan berdasarkan prioritas. Template ini berfungsi sebagai kerangka kerja siap pakai untuk mengelola keuangan , memudahkan Anda memulai perencanaan anggaran, memantau pengeluaran aktual, dan mencapai tujuan keuangan tanpa memperumit prosesnya.

Apa yang Membuat Template Anggaran 50/30/20 yang Baik?

Template anggaran 50/30/20 yang kuat membantu Anda melacak, menyesuaikan, dan merencanakan pengeluaran dan tujuan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Template yang tepat harus membagi pendapatan bulanan dengan jelas dan membimbing keputusan keuangan Anda setiap bulannya. Fitur utama yang perlu diperhatikan:

Bagian alokasi yang jelas: Pantau kebutuhan, keinginan, dan tabungan Anda dengan mudah, berdasarkan penghasilan bulanan Anda yang sebenarnya

Rumus bawaan: Biarkan templat secara otomatis menghitung berapa banyak yang harus Anda belanjakan dan simpan dari penghasilan bersih Anda

Bagian untuk pengeluaran tetap: Pastikan kebutuhan pokok Anda, seperti sewa, utilitas, dan asuransi kesehatan, selalu diprioritaskan

Kolom yang dapat disesuaikan: Sesuaikan rencana Anda dengan mudah saat fokus pada pelunasan utang, dana darurat, atau investasi

Pelacak pengeluaran aktual vs. rencana: Bandingkan pengeluaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual untuk mendeteksi kebocoran dengan cepat

Ringkasan visual: Lihat tujuan tabungan dan perkembangan pengeluaran Anda dengan grafik yang membuat cerita keuangan Anda jelas

Ruangan untuk perencanaan masa depan: Sisihkan uang dari bonus, pengembalian dana, atau penghasilan tambahan untuk tujuan keuangan besar Anda

Pilihan Template Anggaran 50/30/20 Terbaik

Mengelola anggaran bulanan Anda menjadi jauh lebih mudah ketika Anda memiliki alat yang tepat di sisi Anda.

Berikut adalah beberapa templat anggaran 50/30/20 terbaik yang dapat membantu Anda mengalokasikan penghasilan, melacak pengeluaran, dan mengembangkan tujuan tabungan Anda dengan tepat.

1. Template Anggaran Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan dan atur penghasilan dan pengeluaran Anda dengan Template Anggaran Sederhana ClickUp.

Template Anggaran Sederhana ClickUp menyederhanakan proses anggaran menjadi apa yang seharusnya—sederhana. Alih-alih tab yang tak berujung dan rumus tersembunyi, Anda mendapatkan sistem berbasis visual yang secara rapi memetakan kebutuhan, keinginan, tabungan, dan area pembayaran utang Anda.

Anda dapat dengan mudah memasukkan transaksi baru, melacak pendapatan bersih, dan merencanakan pengeluaran bulanan tanpa banyak pekerjaan manual.

Selain itu, Anda dapat beralih antara tampilan anggaran seperti Net Cash, Pelacakan Pendapatan, dan Pengelolaan Pengeluaran kapan saja untuk memperjelas gambaran keuangan Anda. Anda tidak perlu melakukannya sendirian—ClickUp memandu Anda dengan tampilan Getting Started yang terintegrasi.

⭐ Fitur utama yang akan Anda sukai

Atur Bidang Kustom untuk mengkategorikan pengeluaran bulan demi bulan

Lacak pengeluaran aktual versus yang direncanakan menggunakan tampilan tabel dinamis

Gunakan fitur manajemen proyek seperti pembaruan status untuk setiap entri keuangan

Pantau tujuan tabungan dan kemajuan anggaran proyek Anda secara visual dengan dashboard

🔑 Ideal untuk: Orang yang ingin cara terstruktur dan praktis untuk mengatur anggaran 50/30/20 mereka dan memperbaruinya dengan usaha minimal.

📹 Tonton cara mengoptimalkan anggaran Anda di ClickUp:

2. Template Anggaran Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola gambaran keuangan Anda secara menyeluruh dengan mudah menggunakan Template Anggaran Pribadi ClickUp.

Template Anggaran Pribadi ClickUp dirancang untuk orang-orang yang ingin lebih banyak kontrol tanpa kerumitan aplikasi anggaran tradisional. Template ini berfokus pada pembentukan kebiasaan cerdas dengan membantu Anda mencatat segala hal mulai dari penghasilan bulanan hingga pengeluaran diskresioner dalam satu ruang kerja yang mudah digunakan.

Anda akan menemukan tampilan Board, List, dan Calendar yang menampilkan pendapatan, pengeluaran tetap, dan tujuan Anda. Ini lebih dari sekadar pelacak—ini adalah sistem perencanaan keuangan lengkap di mana Anda dapat merencanakan strategi tabungan, merencanakan pelunasan utang, dan memprioritaskan uang Anda berdasarkan tahap kehidupan Anda.

Jika Anda serius ingin menguasai pembagian 50/30/20, templat ini menjaga strukturnya tetap teratur namun fleksibel.

⭐ Fitur utama yang akan Anda sukai

Rencanakan tujuan keuangan Anda dan lacak kemajuannya di tampilan Docs

Kategorikan semua pengeluaran menjadi pengeluaran tetap, biaya variabel, dan tabungan

Atur tugas berulang untuk meninjau pengeluaran dan menyesuaikan alokasi dana

Visualisasikan jadwal pembayaran dan tanggal jatuh tempo melalui tampilan Kalender

🔑 Ideal untuk: Siapa pun yang mencari pendekatan pribadi dan dapat disesuaikan untuk menerapkan aturan 50/30/20 sambil tetap memperhatikan prioritas keuangan di masa depan.

💡Tips Pro: Gunakan anggaran 50/30/20 tidak hanya untuk pengeluaran bulanan, tetapi juga untuk membiayai tujuan satu tahun, lima tahun, dan sepuluh tahun Anda — menyelaraskan kebiasaan harian dengan tujuan jangka panjang membuat pencapaian target tersebut menjadi jauh lebih mudah.

3. Template Rencana Anggaran Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak penghasilan, tabungan, dan tujuan keuangan Anda dengan Template Rencana Anggaran Pribadi ClickUp.

Template Rencana Anggaran Pribadi ClickUp dirancang untuk orang-orang yang ingin melihat semua hal mulai dari pendapatan hingga pengeluaran bulanan dalam satu tampilan yang jelas, tanpa repot dengan spreadsheet.

Ini bukan dasbor keuangan yang rumit—dirancang secara langsung dan minimalis. Anda dapat melewati proses anggaran dengan cepat, menggunakan status tugas yang jelas dan enam Bidang Kustom yang memungkinkan Anda menyortir berdasarkan tanggal, kategori, atau jenis anggaran.

Baik Anda merencanakan anggaran waktu, tabungan bulanan, anggaran untuk utang, atau hanya mencoba membuat pilihan yang lebih cerdas tentang pengeluaran Anda, alat ini memberikan struktur yang Anda butuhkan untuk mencapainya.

⭐ Fitur utama yang akan Anda sukai

Bagi penghasilan bulanan Anda sesuai aturan 50/30/20 menggunakan Bidang Kustom

Kategorikan entri berdasarkan kategori pengeluaran, tanggal jatuh tempo, atau prioritas

Pantau kemajuan dengan status tugas seperti ‘Selesai’ dan ‘Entri Baru’

Gunakan tampilan yang berbeda untuk beralih antara pelacakan penghasilan dan tujuan tabungan

🔑 Ideal untuk: Individu yang ingin tata letak yang bersih dan terarah untuk menerapkan aturan 50/30/20 tanpa gangguan atau konfigurasi yang rumit.

4. Template Laporan Anggaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah data penghasilan dan pengeluaran Anda menjadi laporan anggaran yang jelas dengan Template Laporan Anggaran ClickUp.

Template Laporan Anggaran ClickUp berfokus pada mengubah kekacauan keuangan menjadi kejelasan. Berbeda dengan pelacak anggaran dasar, template ini dirancang untuk wawasan yang lebih mendalam. Ia membantu Anda menjelaskan perbedaan antara pengeluaran yang direncanakan dan yang sebenarnya, serta mengidentifikasi di mana alokasi 50/30/20 Anda kurang optimal.

Template ini dirancang sebagai template Doc, artinya Anda tidak terikat pada baris dan sel. Anda dapat membuat laporan, menyisipkan rincian, dan melacak perubahan seiring waktu dalam format yang lebih alami.

Alat ini sangat berguna bagi siapa saja yang perlu menyampaikan rencana keuangan atau membenarkan penyesuaian pembayaran utang. Ini adalah alat pelaporan terlebih dahulu, tetapi juga alat perencanaan strategis di baliknya.

⭐ Fitur utama yang akan Anda sukai

Catat pendapatan dan pengeluaran selama beberapa bulan dengan templat yang dapat digunakan ulang

Gunakan tampilan tugas untuk menetapkan pembaruan dan tanggal jatuh tempo untuk item yang terkait dengan anggaran

Kategorikan dan tinjau entri menggunakan Bidang Kustom dan status

Analisis tujuan versus kinerja untuk mengoptimalkan anggaran bulanan Anda

🔑 Ideal untuk: Pengelola anggaran yang ingin mengubah data 50/30/20 mereka menjadi laporan yang dapat ditindaklanjuti untuk pelacakan yang lebih baik, keputusan yang lebih cerdas, dan kejelasan keuangan jangka panjang.

Tips Pro: ClickUp Brain dapat membantu Anda membuat anggaran pribadi menggunakan aturan 50-30-20, disesuaikan dengan penghasilan dan tujuan Anda. Aplikasi ini juga dapat melacak pengeluaran Anda, mengatur pengingat untuk target tabungan, dan menyarankan penyesuaian agar Anda tetap pada jalur yang benar. Berikut caranya: Ambil kendali atas uang Anda dengan ClickUp Brain—asisten AI Anda untuk melacak pengeluaran, menetapkan tujuan tabungan, dan mengelola anggaran dengan mudah

5. Template Pengelolaan Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Sentralisasikan seluruh alur kerja keuangan Anda menggunakan Template Pengelolaan Keuangan ClickUp.

Template Pengelolaan Keuangan ClickUp bukan hanya tentang anggaran, tetapi juga membangun sistem pengelolaan uang Anda. Berbeda dengan alat yang lebih sederhana, template ini memberikan visibilitas penuh atas pendapatan, anggaran bulanan, arus kas, dan tujuan keuangan jangka panjang Anda.

Baik Anda merencanakan pengeluaran besar, mengatur pengeluaran tetap rutin, atau membagi kontribusi ke rekening tabungan, ruang kerja ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Dengan 28 status yang dapat disesuaikan dan opsi otomatisasi, Anda dapat mengelola prioritas keuangan yang berbeda tanpa perlu berpindah antar aplikasi.

⭐ Fitur utama yang akan Anda sukai

Bagi penghasilan bulanan Anda ke dalam tugas dan kategori anggaran yang terperinci

Atur pengingat otomatis untuk tanggal jatuh tempo, tinjauan, atau pembayaran

Visualisasikan kinerja keuangan Anda seiring waktu dengan tampilan kalender dan daftar

Pantau proyek kompleks seperti perencanaan dana darurat atau tujuan investasi

🔑 Ideal untuk: Mereka yang mengelola beberapa aliran keuangan dan membutuhkan lebih dari sekadar pelacak—sistem lengkap untuk menjaga semua bagian rencana keuangan mereka terhubung dan sinkron.

🔎 Tahukah Anda: Berikut adalah beberapa statistik tentang tujuan keuangan, menurut survei Intuit: 58% orang Amerika telah menjadikan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari rutinitas perawatan diri mereka, dan hal ini membuahkan hasil

36% melaporkan merasa lebih sedikit stres keuangan sejak memulai rutinitas

41% mengatakan bahwa membuat dan mengikuti anggaran memiliki dampak terbesar dalam meningkatkan hubungan mereka dengan uang

28% orang masih belum memiliki rutinitas kesehatan keuangan Tren yang semakin berkembang dalam pembicaraan terbuka tentang uang memudahkan kita untuk membahas keuangan dengan teman, keluarga, dan rekan kerja.

6. Template Anggaran Kuliah ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak setiap pembayaran uang kuliah, tagihan asrama, dan pengeluaran akhir pekan dengan Template Anggaran Kuliah ClickUp.

Template Anggaran Kuliah ClickUp memudahkan pengelolaan anggaran bagi mahasiswa. Dirancang dengan mempertimbangkan kehidupan sehari-hari mahasiswa—seperti biaya kuliah, belanja bulanan, pinjaman, dan hiburan—template ini membantu Anda mengontrol penghasilan dan pengeluaran bulanan tanpa perlu gelar keuangan.

Anda akan menemukan tampilan fleksibel (termasuk Papan Biaya dan Formulir Anggaran) yang membantu Anda mengelola pembayaran tetap dan pengeluaran spontan.

Template ini memungkinkan Anda menandai transaksi berdasarkan status pembayaran, sehingga Anda selalu tahu apa yang masih tertunda dan apa yang sudah dibayar. Baik saat mengalokasikan pengembalian pinjaman mahasiswa atau penghasilan paruh waktu menggunakan aturan 50/30/20, pengaturan ini membantu Anda tetap mengontrol tanpa terbebani oleh pekerjaan administratif.

⭐ Fitur utama yang akan Anda sukai

Bagi pengeluaran berdasarkan jenis—seperti biaya kuliah, buku, atau langganan

Tandai pembayaran sebagai Menunggu, Sebagian, atau Telah Dibayar untuk melacak statusnya

Hitung pengeluaran bulanan versus pendapatan menggunakan Bidang Kustom

Rencanakan biaya mendatang dengan papan biaya seret dan lepas

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa yang mengelola berbagai kategori pengeluaran dan membutuhkan sistem visual yang terorganisir untuk tetap berada dalam anggaran 50/30/20 dan menghindari pengeluaran berlebihan.

7. Ally Monthly 50/30/20 Budget Worksheet

melalui Ally Financial

Ally’s Monthly 50/30/20 Budget Worksheet adalah alat cetak yang tidak memerlukan login, membuat perencanaan anggaran menjadi sederhana dan mudah. Alat ini ideal bagi Anda yang lebih suka melacak anggaran dengan pena dan kertas atau ingin memiliki lembar kerja digital yang bersih di samping alat online Anda.

Template ini membagi penghasilan bulanan Anda menjadi kebutuhan, keinginan, tabungan, dan pembayaran utang, memberikan ruang untuk mencantumkan item-item individu di bawah setiap bagian.

Template ini sangat berguna untuk menjaga disiplin bulanan karena menyoroti target persentase dan memastikan total pengeluaran tetap terkendali. Baik Anda mengelola anggaran untuk sewa, konser akhir pekan, atau tabungan, lembar kerja ini memungkinkan Anda melacak semuanya tanpa gangguan dari aplikasi.

⭐ Fitur utama yang akan Anda sukai

Catat sumber penghasilan, termasuk gaji, bunga, dan pekerjaan sampingan

Bagi pengeluaran tetap seperti sewa, pinjaman, dan utilitas ke dalam bagian 50% kebutuhan

Catat pembelian diskresioner di bagian 30% keinginan

Pantau kontribusi pensiun, tabungan, dan investasi di bawah kategori 20%

🔑 Ideal untuk: Orang yang ingin memiliki format fisik atau cetak untuk melacak dan memvisualisasikan pembagian 50/30/20 dan kebiasaan pengeluaran mereka dalam satu lembar yang mudah diakses.

💡 Bonus: Tingkatkan pelacakan anggaran Anda dengan mengintegrasikan alat akuntansi AI yang secara otomatis mengkategorikan pengeluaran, mengidentifikasi pengeluaran yang tidak biasa, dan membantu Anda menyempurnakan rencana 50/30/20 Anda dengan wawasan real-time.

8. Lembar Kerja Anggaran 50/30/20 yang Sederhana

Spreadsheet Anggaran 50/30/20 Sederhana ini dirancang untuk kemudahan pemahaman. Spreadsheet ini mengambil satu angka—penghasilan bulanan Anda—dan membaginya ke dalam kategori kebutuhan esensial, keinginan fleksibel, serta tabungan dan pelunasan utang yang ditargetkan.

Setiap bagian mencakup alokasi nyata seperti perumahan, transportasi, makan di luar, dan dana darurat, dengan persentase dan jumlah dolar yang sudah dihitung untuk contoh $4.000 per bulan.

Template ini menonjol karena siap pakai: Anda tidak perlu membuat apa pun, cukup masukkan angka-angka Anda.

⭐ Fitur utama yang akan Anda sukai

Alokasikan penghasilan Anda ke kebutuhan, keinginan, dan tabungan dengan bidang persentase yang dapat diedit

Sesuaikan kategori yang sudah ditentukan seperti asuransi, belanja bulanan, atau tabungan pensiun agar sesuai dengan kebutuhan hidup Anda

Hitung total pengeluaran per kategori secara instan untuk tetap dalam batas yang ditetapkan

Gunakan pengingat dan prompt tinjauan untuk mengevaluasi kembali anggaran Anda secara teratur

🔑 Ideal untuk: Siapa pun yang mencari spreadsheet terstruktur untuk memulai perjalanan pengelolaan anggaran mereka dan menerapkan aturan 50/30/20 tanpa tebak-tebakan.

9. Template Anggaran 50/30/20 ProjectManager

melalui ProjectManager

Template Anggaran 50/30/20 ProjectManager adalah pilihan cerdas bagi pengguna Excel yang ingin otomatisasi bawaan tanpa perlu berpindah platform. Ini adalah spreadsheet yang dapat diunduh yang melakukan pekerjaan berat: setelah Anda memasukkan penghasilan bulanan Anda, lembar kerja secara otomatis menghitung alokasi untuk kebutuhan, keinginan, tabungan, dan pembayaran utang.

Template ini menampilkan rincian biaya yang jelas untuk setiap kategori—seperti sewa, asuransi, perjalanan, atau pensiun—serta total yang secara instan menandai pengeluaran berlebihan.

Yang membedakan alat ini adalah strukturnya: alat ini tidak hanya untuk membuat anggaran, tetapi juga untuk mengidentifikasi tren dan melakukan penyesuaian dini. Alat ini bahkan mendukung duplikasi untuk pelacakan multi-pengguna, sehingga berguna untuk anggaran rumah tangga bersama atau perencanaan keuangan kelompok.

⭐ Fitur utama yang akan Anda sukai

Masukkan penghasilan Anda dan lihat pembagian 50/30/20 secara instan

Bandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran Anda menggunakan bidang yang dihitung otomatis

Duplikat tab untuk pelacakan bulanan atau perencanaan rumah tangga bersama

Gunakan kategori yang sudah ditentukan untuk mencatat item seperti asuransi kesehatan, utang, atau pembelian diskresioner

🔑 Ideal untuk: Pengguna yang ingin alat Excel yang dapat diunduh dan diedit, menggabungkan otomatisasi dengan kemudahan penggunaan spreadsheet—sangat cocok untuk pelacakan anggaran individu dan bersama.

10. Template Anggaran Mingguan Sederhana

melalui Clockify

Template Anggaran Mingguan Sederhana ini sempurna untuk siapa saja yang ingin memantau pengeluaran dengan cermat tanpa perlu sistem keuangan yang rumit. Ini adalah alat berbasis spreadsheet yang sederhana, yang membantu Anda mencatat pengeluaran yang direncanakan atau pengeluaran aktual, serta secara otomatis memperbarui total dan saldo seiring berjalannya waktu.

Template ini sama efektifnya untuk perencanaan maupun pemantauan real-time, terutama jika Anda menerapkan aturan 50/30/20 secara mingguan. Baik Anda mengelola belanja bahan makanan, liburan akhir pekan singkat, atau pengeluaran harian untuk kopi, lembar ini memungkinkan Anda memantau pola pengeluaran sebelum menjadi tidak terkendali.

⭐ Fitur utama yang akan Anda sukai

Catat pengeluaran yang direncanakan versus pengeluaran aktual dalam satu ruang yang dapat diedit

Masukkan saldo awal Anda dan lacak perubahan secara real-time saat Anda berbelanja

Lihat total mingguan Anda secara instan untuk kontrol yang lebih baik

Gunakan Google Sheets atau Excel untuk akses mudah dan portabilitas

🔑 Ideal untuk: Pengguna anggaran yang ingin cara cepat dan fleksibel untuk memantau pengeluaran mingguan, terutama saat menerapkan metode 50/30/20 pada siklus anggaran yang lebih singkat.

Lacak, Rencanakan, dan Capai Tujuan Keuangan Anda dengan ClickUp

Mengelola keuangan Anda tidak perlu terasa seperti pekerjaan kedua. Dengan templat anggaran 50/30/20 yang tepat, Anda dapat menyederhanakan cara melacak pengeluaran, mengalokasikan pendapatan, dan memprioritaskan tabungan—baik untuk minggu depan maupun dekade mendatang.

Dari lembar cetak hingga dasbor dinamis, templat kami memberikan berbagai cara untuk tetap berpegang pada anggaran Anda dan fokus pada tujuan Anda. Baik Anda mengelola gaji pribadi, penghasilan mahasiswa, atau pengeluaran rumah tangga bersama, ada pengaturan yang sesuai dengan rutinitas Anda.

Siap mengatur uang Anda dengan lebih sedikit stres dan lebih terstruktur?

