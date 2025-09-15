Template Jadwal Amortisasi Gratis untuk Melacak Pembayaran Pinjaman &amp; Bunga

Pernah merasa bingung mencoba memahami berapa bagian dari pembayaran pinjaman Anda yang sebenarnya digunakan untuk bunga versus pokok pinjaman? Bagi individu, pemilik usaha kecil, dan tim keuangan, ketidakjelasan ini dapat menyebabkan perencanaan yang buruk dan kejutan yang mahal.

Template jadwal amortisasi ini bekerja dengan lancar. Ia memberikan rincian yang jelas tentang setiap pembayaran, menunjukkan secara tepat bagaimana pinjaman Anda dilunasi seiring waktu.

Baik Anda mengelola utang pribadi atau melacak pinjaman bisnis, templat ini membantu Anda tetap terorganisir dan mengontrol situasi. Mari kita jelajahi beberapa templat jadwal amortisasi gratis untuk menyederhanakan pengelolaan pinjaman Anda.

🧠 Fakta Menarik: Kata ‘amortisasi’ berasal dari bahasa Latin ‘admortire’, yang berarti ‘menghapus’—merujuk pada proses melunasi utang secara bertahap hingga habis sepenuhnya.

Apa Itu Template Jadwal Amortisasi?

Template jadwal amortisasi adalah alat yang sudah diformat sebelumnya (biasanya dalam Excel, Google Sheets, atau PDF) yang membantu Anda melacak pembayaran pinjaman seiring waktu. Mereka membagi setiap pembayaran menjadi dua bagian: pokok pinjaman (jumlah yang Anda pinjam) dan bunga (biaya pinjaman).

Template ini menunjukkan berapa banyak yang Anda hutang setelah setiap pembayaran, kapan pembayaran jatuh tempo, dan bagaimana saldo pinjaman Anda berkurang seiring waktu. Template ini memberikan representasi visual yang jelas tentang jadwal pembayaran Anda, sehingga memudahkan perencanaan anggaran dan pinjaman.

💰 Biasanya mencakup:

Tanggal pembayaran

Jumlah pembayaran

Pembagian antara bunga dan pokok pinjaman

Sisa saldo pinjaman

Template Jadwal Amortisasi Terbaik Sekilas

Apa yang Membuat Template Jadwal Amortisasi yang Baik?

Template jadwal amortisasi pinjaman yang baik membantu Anda mengatur keuangan dan memahami perjalanan pelunasan pinjaman Anda. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

Tata letak yang jelas: Template yang dirancang dengan baik menampilkan tabel amortisasi pinjaman secara lengkap dalam format yang mudah dibaca sekilas, tanpa terasa membingungkan

Perhitungan otomatis: Setelah Anda memasukkan detail dasar seperti jumlah pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu, templat akan secara instan menghitung informasi penting seperti pembayaran akhir, jumlah angsuran yang tersisa, dan saldo yang belum dibayar

Rincian bulanan: Setiap baris harus menampilkan pembagian antara bunga dan pokok pinjaman, serta sisa saldo setelah setiap pembayaran bulanan atau tahunan, baik itu pinjaman dengan suku bunga tetap maupun variabel

Kolom yang dapat diedit: Template yang baik memungkinkan Anda menyesuaikan angka dengan cepat. Hal ini membantu Anda memahami bagaimana perubahan memengaruhi rencana keseluruhan dan Template yang baik memungkinkan Anda menyesuaikan angka dengan cepat. Hal ini membantu Anda memahami bagaimana perubahan memengaruhi rencana keseluruhan dan mengelola pengeluaran dengan lebih baik

Bantuan visual: Template terbaik menyediakan grafik atau diagram sederhana yang membantu Anda melihat bagaimana saldo pinjaman Anda berkurang seiring waktu, sehingga data menjadi lebih mudah dipahami

Format fleksibel: Template yang kuat dapat digunakan di alat seperti Excel, Google Sheets, dan bahkan Template yang kuat dapat digunakan di alat seperti Excel, Google Sheets, dan bahkan ClickUp , aplikasi serba guna untuk pekerjaan. Jadi, pilih platform yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda

👀 Tahukah Anda? Amortisasi garis lurus melunasi utang lebih cepat, tetapi biayanya lebih tinggi di awal. Dengan metode amortisasi garis lurus (atau amortisasi konstan), pembayaran pokok bulanan Anda tetap sama, tetapi total pembayaran bulanan secara keseluruhan lebih tinggi. Meskipun lebih mahal di awal, Anda akan menghemat secara signifikan pada bunga selama masa pinjaman.

10 Template Jadwal Amortisasi Terbaik untuk Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik

Sudah bosan mengelola detail pembayaran pinjaman di berbagai spreadsheet yang tersebar?

Berikut adalah templat jadwal amortisasi terbaik untuk membantu Anda melacak pembayaran, membedakan antara bunga dan pokok pinjaman, serta tetap mengontrol rencana pelunasan pinjaman Anda, baik untuk pinjaman dengan suku bunga tetap maupun variabel, tanpa stres.

1. Template Anggaran Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Atur anggaran bulanan dan tahunan Anda dengan Template Anggaran ClickUp

Melacak arus kas masuk dan keluar menjadi jauh lebih mudah dengan Template Anggaran Sederhana ClickUp. Template ini memberikan gambaran yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran Anda, disusun dengan cara yang mudah dipahami. Setiap bagian diorganisir untuk membantu Anda mengenali pola, merencanakan ke depan, dan tetap fokus pada tujuan Anda. Dengan tampilan yang disortir berdasarkan jenis dan bulan, semuanya terasa terstruktur dan mudah diikuti.

Gunakan templat ini untuk mengelompokkan setiap pembayaran ke dalam nama pinjaman atau utang tertentu agar dapat memantau beberapa kewajiban secara bersamaan. Anda dapat menambahkan Bidang Kustom seperti Tanggal Pembayaran, Jumlah Pembayaran, Pokok yang Dibayar, Bunga yang Dibayar, dan Sisa Utang yang akan diangsur. Gunakan tampilan Tabel atau Rencana Anggaran untuk menampilkan informasi ini berdampingan dengan kategori pengeluaran yang sudah ada.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Lihat semua aktivitas keuangan Anda berdasarkan jenis akun

Gunakan menu tarik-turun untuk mengkategorikan pendapatan dan pengeluaran, serta tambahkan detail seperti jenis, sumber, dan deskripsi

Periksa arus kas bersih Anda di tampilan Arus Kas Bersih untuk melihat sisa dana setelah pembayaran bunga dan biaya lainnya

🔑 Ideal untuk: Individu, pemilik usaha kecil, atau tim keuangan yang ingin cara yang praktis untuk mengatur penghasilan dan pengeluaran mereka

➡️ Baca Lebih Lanjut: CRM Terbaik untuk Perbankan

2. Template Manajemen Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola keuangan Anda dengan lancar menggunakan Template Manajemen Keuangan ClickUp

Dengan alat akuntansi yang tepat, mengelola keuangan bisnis tidak terasa seperti tantangan yang tak berujung. Dan Template Manajemen Keuangan ClickUp adalah salah satu alat tersebut!

Ini memberikan Anda ruang kerja lengkap yang dirancang untuk mengelola penjualan, faktur, pengeluaran, penggantian biaya, dan bahkan detail produk—semua dalam satu tempat. Anda mendapatkan tata letak yang rapi, otomatisasi cerdas, dan banyak alat untuk memastikan urusan keuangan Anda berjalan lancar.

Misalnya, Anda dapat melacak pembayaran bunga dan pokok pinjaman setiap bulan menggunakan Status Tugas Kustom di ClickUp sebagai berikut:

Yang Harus Dilakukan: Pembayaran yang akan datang

Dalam Proses: Pembayaran sedang dipersiapkan

Selesai: Pembayaran telah dilakukan

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Lacak penawaran, faktur, dan pembayaran bulanan dengan daftar yang mudah dinavigasi

Catat setiap detail menggunakan bidang bawaan seperti jumlah, status, kontak, dan tanggal

Gunakan kecerdasan berbasis konteks ClickUp Brain untuk membuat otomatisasi bahasa alami dalam templat, seperti: “3 hari sebelum Tanggal Pembayaran: Kirim pengingat” “Pada Tanggal Pembayaran: Tandai tugas sebagai Dalam Proses” “Setelah Tanggal Pembayaran: Tandai sebagai Selesai jika belum dicentang, atau minta tinjauan”

“3 hari sebelum Tanggal Pembayaran: Kirim pengingat”

“Pada Tanggal Pembayaran: Tandai tugas sebagai Sedang Berlangsung”

“Tanggal Pembayaran: Tandai sebagai Selesai jika belum dicentang, atau minta tinjauan”

🔑 Ideal untuk: Tim dan bisnis yang mencari cara lebih cerdas untuk mengelola keuangan tanpa harus berpindah-pindah antara alat

3. Template Laporan Pengeluaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Sederhanakan pelacakan dan pelaporan pengeluaran dengan templat Laporan Pengeluaran ClickUp

Template Laporan Pengeluaran ClickUp adalah solusi terbaik untuk melacak pengeluaran Anda dan karyawan Anda tanpa kebingungan. Template ini menyediakan tata letak siap pakai untuk mencatat pengeluaran berdasarkan tanggal, jenis, dan jumlah, sehingga Anda tidak perlu memulai dari nol.

Anda dapat mengisi bagian-bagian yang sudah disediakan, mulai dari biaya perjalanan, makanan, hingga tagihan telepon, dengan templat ini. Anda juga dapat melampirkan bukti pembayaran, menambahkan deskripsi singkat, dan menyertakan persetujuan atasan langsung di halaman tersebut.

Anda dapat menyesuaikannya untuk melacak pinjaman individu atau pembayaran berkala, serta memvisualisasikan jadwal pembayaran. Gabungkan dengan kemampuan AI canggih ClickUp Brain untuk menganalisis pola pengeluaran historis dan memprediksi kewajiban yang tersisa.

Minta ClickUp Brain untuk membuat jadwal amortisasi yang dioptimalkan untuk Anda

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Isi tabel siap pakai dengan semua kategori pengeluaran dalam satu tempat

Masukkan rincian bukti pembayaran dengan ruang untuk deskripsi, dan lampirkan foto

Edit, cetak, atau bagikan templat sesuai kebutuhan dengan anggota tim dan atasan Anda

🔑 Ideal untuk: Tim dan karyawan yang membutuhkan cara cepat untuk mencatat pengeluaran, mengirimkan laporan, dan menjaga semua dokumen tercatat dengan baik

4. Template Faktur ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat faktur profesional dengan cepat menggunakan templat faktur ClickUp

Butuh cara lebih cepat untuk mengelola faktur tanpa kehilangan jejak siapa yang berhutang kepada Anda? Template Faktur ClickUp membantu Anda tetap mengontrol pembayaran klien tanpa harus menggali email atau spreadsheet.

Anda dapat menyimpan setiap faktur sebagai tugas, lengkap dengan detail seperti nama klien, informasi kontak, jumlah, dan tanggal jatuh tempo. Anda mendapatkan berbagai tampilan untuk tetap terorganisir dan melihat apa yang telah dibayar, apa yang terlambat, dan apa yang akan datang dengan alat penagihan ini.

Template ini juga dapat berfungsi sebagai catatan aktif dari jadwal amortisasi. Setiap "faktur" yang Anda catat dapat mewakili angsuran spesifik dalam pinjaman atau rencana pembayaran, dengan bidang faktur Anda memiliki dua fungsi:

Jumlah Tagihan menjadi total pembayaran periodik Anda

Baris item mencatat pembagian antara pokok pinjaman dan bunga untuk periode tersebut

Tanggal Jatuh Tempo* berfungsi sebagai tanggal pembayaran dalam jadwal amortisasi Anda

Status Dibayar/Belum Dibayar* menunjukkan posisi Anda secara tepat dalam jadwal pelunasan

Seiring waktu, tampilan kalender pada templat ini menjadi peta visual pelunasan pinjaman—setiap faktur yang dibayar adalah satu langkah lebih dekat ke saldo akhir, dan setiap faktur yang akan datang adalah langkah berikutnya dalam rencana Anda.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau status faktur dan pembayaran dengan cepat melalui tampilan daftar, papan, kalender, dan garis waktu

Gunakan fitur pelacakan waktu bawaan ClickUp, seperti melacak waktu dari perangkat apa pun, menambahkan catatan ke entri waktu, menandai waktu yang dapat ditagih, dan menghasilkan laporan detail

Atur Tugas Berulang di ClickUp untuk mengelola penagihan bulanan atau pembayaran retainer secara otomatis

Kelola pembayaran di tempat yang sama Anda mengirim dan menyimpan faktur—satu proses, satu sumber kebenaran, dua tugas selesai sekaligus

🔑 Ideal untuk: Freelancer, agensi, dan tim yang ingin tetap mengontrol penagihan dan menerima pembayaran, serta melunasi pinjaman tepat waktu

Tonton video ini untuk mengetahui semua cara yang dapat Anda gunakan untuk melacak waktu di ClickUp!

5. Template Operasi Akuntansi ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga catatan keuangan perusahaan Anda secara komprehensif dengan Template Operasi Akuntansi ClickUp

Template Operasi Akuntansi ClickUp mengintegrasikan semua operasi keuangan inti Anda ke dalam ruang terstruktur yang berkembang seiring pertumbuhan bisnis Anda. Mulai dari mengelola kelompok akun hingga melacak jurnal, buku besar, dan arus kas, template ini memberikan kejelasan tanpa kerumitan.

Dirancang untuk alur kerja akuntansi standar, template ini mencakup bagian untuk pengelompokan akun, arus kas, buku besar, dan laporan akhir periode. Apa lagi? Template ini memungkinkan Anda menggunakan kecerdasan buatan (AI) dalam akuntansi untuk mengotomatisasi tugas rutin seperti klasifikasi entri, deteksi anomali, atau pembangkitan ringkasan.

Dalam templat tersebut, setiap entri amortisasi menjadi tugas akuntansi—mewakili satu angsuran pinjaman atau jadwal pembayaran. Alih-alih menggunakan pelacak pinjaman terpisah, Anda cukup mencatat setiap pembayaran sebagai bagian dari operasi akuntansi yang lebih luas.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau semua pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada bisnis Anda dengan Daftar Lihat Akun

Grup transaksi berdasarkan judul akun, jenis jurnal, atau aktivitas kas bulanan

Visualisasikan laporan laba rugi dan neraca dengan papan seret dan lepas

Gunakan status seperti Terbuka, Aktif, atau Tertutup untuk menunjukkan apakah angsuran belum dimulai, jatuh tempo, atau sudah dibayar. Hal ini mencerminkan baik kemajuan amortisasi Anda maupun alur kerja akuntansi yang umum

🔑 Ideal untuk: Usaha kecil, tim keuangan, atau pemimpin operasional yang ingin mengatur catatan akuntansi mereka

📮 ClickUp Insight: 47% responden survei kami belum pernah mencoba menggunakan AI untuk menangani tugas manual, namun 23% dari mereka yang telah mengadopsi AI mengatakan bahwa hal itu telah secara signifikan mengurangi beban kerja mereka. Kontras ini mungkin lebih dari sekadar kesenjangan teknologi. Sementara para pengadopsi awal meraih manfaat yang terukur, mayoritas mungkin meremehkan seberapa transformatif AI dapat mengurangi beban kognitif dan mengembalikan waktu. 🔥 ClickUp Brain mengisi celah ini dengan mengintegrasikan AI secara mulus ke dalam alur kerja Anda. Mulai dari merangkum percakapan, menyusun konten, hingga memecah proyek kompleks dan menghasilkan subtugas, AI kami dapat melakukannya semua. Tidak perlu beralih antar alat atau memulai dari awal. 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.

6. Template Riwayat Pembayaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola dan lacak pembayaran dengan Template Riwayat Pembayaran ClickUp

Jika Anda mencari cara yang mudah untuk mencatat, melihat, dan memverifikasi catatan pembayaran pribadi atau bisnis Anda, Template Riwayat Pembayaran ClickUp adalah solusinya!

Dengan tampilan sederhana seperti formulir pembayaran, daftar rinci, dan ringkasan klien, Anda selalu tahu siapa yang membayar apa, kapan, dan bagaimana. Selain itu, perhitungan bawaan membantu Anda melihat total dengan cepat, sementara unggahan bukti pembayaran dan metode pembayaran memastikan dokumentasi yang akurat.

💡 Tips Pro: Alih-alih menganggap amortisasi sebagai alat terpisah, gunakan templat ini untuk mengintegrasikannya ke dalam alur kerja riwayat pembayaran yang sudah ada. Setiap angsuran pinjaman menjadi tugas pembayaran biasa, dilengkapi dengan pelacakan pokok/bunga, dan terintegrasi secara mulus ke dalam bidang, tampilan, dan otomatisasi yang sudah ada.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Lacak semua catatan dalam tampilan terpusat All Items View dengan kolom yang dapat diurutkan dan difilter

Simpan salinan digital bukti pembayaran yang terlampir dan terorganisir untuk referensi yang mudah

Kelola status setiap pembayaran dengan status kustom, seperti Terbuka dan Selesai

🔑 Ideal untuk: Freelancer dan tim usaha kecil yang mencari sistem terorganisir dan dapat dibagikan untuk mencatat dan meninjau pembayaran, termasuk angsuran pinjaman

7. Template Anggaran Proyek ClickUp dengan WBS

Dapatkan templat gratis Lacak anggaran proyek secara efektif dengan ClickUp’s Project Budget menggunakan templat WBS

Butuh pendekatan terstruktur dan rinci untuk mengelola ruang lingkup, anggaran, dan kemajuan? Coba templat Anggaran Proyek ClickUp dengan WBS. Templat ini menggunakan struktur pembagian kerja (WBS) untuk mengalokasikan biaya, memantau realisasi, dan memvisualisasikan kemajuan terhadap milestone yang direncanakan dalam satu ruang terpadu. Hal ini menjadikannya platform ideal untuk mengintegrasikan jadwal amortisasi secara alami ke dalam struktur anggaran Anda.

Template ini menghubungkan baris anggaran secara langsung dengan aktivitas, memastikan keselarasan penuh antara perencanaan keuangan dan pelaksanaan proyek. Karena template ini mendukung berbagai tampilan—termasuk Gantt, daftar, dan papan—Anda dapat melacak secara visual kapan pembayaran jatuh tempo, bersamaan dengan tonggak proyek. Hal ini memberikan gambaran yang jelas dan berurutan tentang pelunasan pinjaman yang terikat dengan struktur proyek.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Visualisasikan jadwal proyek Anda di seluruh fase dan atur ulang tugas menggunakan fitur seret dan lepas

Organisir semua data yang relevan untuk proyek Anda di satu tempat untuk perencanaan kapasitas yang efisien dan alokasi sumber daya

Rencanakan semua aktivitas berdasarkan fase proyek menggunakan Tabel Struktur Pembagian Kerja

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek dan tim yang mengelola proyek berskala besar dengan aliran anggaran yang beragam

🔍 Tahukah Anda? Amortisasi tidak hanya digunakan untuk pinjaman. Perusahaan juga menggunakannya untuk membagi biaya aset dan investasi, seperti peralatan, sepanjang waktu.

8. Template Tampilan Waktu ClickUp

Dapatkan templat gratis Atur jadwal amortisasi Anda dan tandai tanggal-tanggal penting menggunakan templat Tampilan Garis Waktu ClickUp

Visualisasikan seluruh timeline amortisasi Anda dalam satu ruang kerja visual yang terintegrasi dengan templat ClickUp Timeline View. Templat ini memberikan struktur timeline fleksibel bagi individu dan tim untuk mengorganisir fase amortisasi dan menandai tanggal jatuh tempo. Setiap titik menampilkan jumlahnya, yang dibagi menjadi pokok pinjaman dan bunga, dengan sisa saldo setelah pembayaran ditampilkan dalam catatan tempel atau Bidang Kustom.

Dengan templat ini, Anda bebas untuk merencanakan, menyesuaikan, dan melacak setiap tahap jadwal amortisasi Anda tanpa batasan yang kaku. Templat ini mengubah rencana pelunasan pinjaman menjadi jalur visual yang jelas yang langsung menuju nol.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Tetapkan tanggung jawab dan tenggat waktu langsung di garis waktu untuk pertanggungjawaban yang cepat

Bekerja sama secara langsung dengan anggota tim di ruang visual bersama

Perluas kanvas sesuai kebutuhan untuk menyesuaikan dengan jadwal pelunasan yang paling kompleks dan bertahap

🔑 Ideal untuk: Pemilik usaha kecil atau freelancer, terutama yang mengelola pinjaman peralatan, modal awal, atau proyek yang dibiayai klien di mana tanggal pembayaran sama pentingnya dengan perencanaan arus kas

9. Template Jadwal Pembayaran Pinjaman oleh Mission Investors

melalui Mission Investors

Melacak jadwal pembayaran pinjaman di beberapa pinjaman, masing-masing dengan syarat, frekuensi, dan jumlah yang berbeda, dapat dengan cepat menjadi membingungkan. Template Jadwal Pembayaran Pinjaman dari Mission Investors menawarkan spreadsheet yang dapat disesuaikan, dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan pinjaman dan meningkatkan transparansi portofolio.

Template ini menampilkan rincian setiap pembayaran, termasuk jumlah pokok, bunga, pembayaran tambahan, dan saldo, semuanya dalam satu jadwal yang komprehensif.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Lacak pembayaran terjadwal dan tambahan untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap jadwal pelunasan pinjaman Anda

Lihat ringkasan pinjaman dengan jadwal pembayaran, total bunga yang dibayarkan, jumlah pembayaran aktual, dan pembayaran awal, semuanya dalam satu tampilan

Lacak kemajuan pinjaman Anda dengan kolom untuk saldo awal, pokok pinjaman, bunga, dan lainnya

🔑 Ideal untuk: Peminjam dan penasihat keuangan yang membutuhkan catatan pembayaran pinjaman yang mudah dipahami.

💡 Tips Tambahan: Berikut beberapa tips untuk amortisasi pinjaman yang efektif: Pantau pembayaran Anda secara teratur untuk melihat berapa banyak yang dialokasikan untuk bunga versus pokok pinjaman

Lakukan pembayaran tambahan kapan pun memungkinkan untuk memperpendek waktu pelunasan

Gunakan alat digital atau templat untuk tetap terorganisir dan jangan pernah melewatkan pembayaran

Pahami syarat pinjaman Anda secara mendalam

Perbarui jadwal Anda setiap kali Anda melakukan perubahan, seperti refinancing atau pembayaran tunai

Visualisasikan kemajuan Anda dengan dasbor dan grafik yang detail

10. Jadwal Pembayaran Pinjaman Excel oleh CFI

melalui CFI

Template Jadwal Pembayaran Pinjaman Excel oleh CFI menyediakan jadwal amortisasi lengkap yang mencakup segala hal, mulai dari pembayaran bulanan yang sama hingga kontribusi tambahan dan perubahan suku bunga.

Spreadsheet siap pakai ini membantu Anda menghitung pembayaran pinjaman yang akurat, pokok pinjaman, bunga, dan saldo untuk jangka waktu pinjaman dan suku bunga apa pun. Ini memudahkan pembuatan jadwal amortisasi lengkap, menghemat waktu dan tenaga Anda.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Unduh templat Excel yang sepenuhnya berfungsi dan sudah dilengkapi dengan semua rumus yang diperlukan

Sesuaikan jumlah pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu untuk melihat bagaimana hal tersebut memengaruhi jadwal pembayaran Anda

Visualisasikan sisa saldo dan progres pembayaran dengan jelas untuk setiap periode

🔑 Ideal untuk: Profesional keuangan, pemilik bisnis, atau mahasiswa yang ingin melacak jadwal amortisasi mereka menggunakan Excel

Sederhanakan Pengelolaan Pinjaman dengan ClickUp

Mengelola pinjaman tidak perlu menjadi tebak-tebakan. Dengan templat jadwal amortisasi pinjaman yang tepat, Anda dapat melihat dengan jelas bagaimana setiap pembayaran mengurangi saldo pinjaman Anda, bulan demi bulan, dolar demi dolar.

Dengan tampilan yang dapat disesuaikan dan otomatisasi, ClickUp membantu Anda membangun sistem pelacakan pinjaman yang cerdas dari awal atau mengintegrasikannya dengan sistem yang sudah ada. Lacak jadwal pembayaran, atur pengingat, dan bahkan bagikan formulir dengan klien atau rekan tim. Plus, semua informasi diperbarui secara real-time, jadi Anda tidak akan ketinggalan apa pun.

Siap untuk mengendalikan strategi pinjaman Anda? Mulailah dengan ClickUp dan lihat angka-angka Anda akhirnya menjadi jelas. Daftar gratis untuk ClickUp hari ini!