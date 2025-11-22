15 Template Peluncuran Produk Asana Terbaik untuk Tim

Peluncuran produk adalah reaksi berantai. Jika desain tertunda, insinyur dan tim QA terjebak menunggu. Jika konten terlambat, tim pemasaran memiliki waktu lebih sedikit untuk merencanakan dan melaksanakan kampanye peluncuran.

Sebelum Anda menyadarinya, hari peluncuran yang Anda tandai berbulan-bulan lalu mulai berlalu. Template peluncuran produk Asana membantu memastikan setiap langkah berjalan sesuai urutan yang benar.

Dalam posting blog ini, kami akan membagikan 15 templat Asana yang dapat Anda gunakan untuk mengubah cara alur kerja Anda berjalan. Selain itu, kami juga akan membagikan beberapa templat ClickUp bonus untuk fleksibilitas, struktur, dan kolaborasi peluncuran yang lancar.

Templat Peluncuran Produk Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan singkat untuk templat peluncuran produk Asana dan ClickUp yang tercantum dalam blog ini:

Apa yang Membuat Template Peluncuran Produk Asana yang Baik?

Template peluncuran produk Asana yang baik membagi peluncuran menjadi fase-fase yang jelas dengan penugasan tugas lintas fungsi, ketergantungan bawaan, dan titik pemeriksaan go/no-go.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih templat manajemen produk:

Termasuk detail peluncuran penting seperti tujuan, jadwal, dan tonggak pencapaian.

Memungkinkan Anda untuk menetapkan peran kepada pemangku kepentingan di berbagai tim.

Mengintegrasikan spesifikasi, desain, pesan, dan dokumen briefing.

Mapping timeline dan ketergantungan tugas untuk mengidentifikasi konflik sejak dini dan menghindari keterlambatan.

Sesuaikan bidang dan alur kerja untuk setiap peluncuran agar dapat digunakan sebagai templat yang dapat digunakan kembali untuk proyek-proyek di masa depan.

Memungkinkan kolaborasi yang lancar menggunakan komentar dan integrasi dengan alat pihak ketiga.

🧠 Fakta Menarik: Peluncuran produk pertama yang ditayangkan di televisi terjadi pada tahun 1941 ketika Bulova menayangkan iklan berdurasi 10 detik selama pertandingan baseball. Iklan tersebut berharga $9 dan menandai awal penggunaan media massa untuk mempromosikan produk baru.

Template Peluncuran Produk Asana Gratis

Anda tidak perlu memulai dari nol atau membayar ekstra untuk menjalankan peluncuran yang lancar di Asana. Alat manajemen produk ini menawarkan templat gratis yang siap digunakan, mencakup segala hal mulai dari menetapkan tonggak pencapaian, mengalokasikan tugas, hingga melacak tenggat waktu.

Berikut adalah 15 template peluncuran produk Asana terbaik.

1. Template Peluncuran Produk oleh Asana

melalui Asana

Template ini berfungsi sebagai pusat komando untuk perencanaan peluncuran produk. Template ini mencatat tenggat waktu, ketergantungan, aset, dan pembaruan status dalam satu ruang kerja bersama.

Tugas-tugas disusun secara visual dalam tampilan Timeline, Board, List, atau Calendar. Hal ini memudahkan koordinasi tim lintas fungsi, mengidentifikasi konflik jadwal sejak dini, dan berbagi pembaruan kemajuan secara real-time.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Koordinasikan tugas peluncuran lintas fungsi, bidang kustom, dan tampilan proyek.

Akses aset penting, seperti spesifikasi, desain, dan pesan, di dalam Asana melalui lampiran file dan integrasi.

Visualisasikan jadwal peluncuran menggunakan tampilan Gantt untuk mengidentifikasi ketergantungan.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran, desain, dan pengembangan kecil yang ingin memiliki jadwal terstruktur untuk tetap berada di halaman yang sama.

🚀 Kontrol Peluncuran: Peluncuran iPhone Apple pada tahun 2007 sering disebut sebagai standar emas peluncuran produk modern, tetapi yang membuatnya ikonik bukanlah teknologinya saja. Steve Jobs merancang presentasi utama seperti drama tiga babak, membangun ketegangan sebelum mengungkap bahwa iPod, telepon, dan perangkat komunikasi internet adalah satu perangkat.

2. Template Peta Jalan Produk oleh Asana

melalui Asana

Template ini memberikan gambaran umum yang jelas dan terperinci tentang strategi produk Anda. Template ini mencatat inisiatif, tenggat waktu, dan prioritas dalam satu tempat sehingga tim dapat menyinkronkan pemahaman tentang apa yang akan datang selanjutnya.

Dengan bidang bawaan untuk cakupan, upaya, dan status, templat peta jalan proyek ini memastikan pemangku kepentingan memahami baik gambaran besar maupun detail taktis dari peta jalan Anda. Fleksibilitas ini membantu manajer produk menyeimbangkan sumber daya, mengantisipasi hambatan, dan berbagi pembaruan kemajuan dengan pimpinan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Melacak kemajuan menggunakan label status seperti Belum Dimulai, Sedang Berlangsung, dan Telah Diluncurkan

Mengorganisir item roadmap berdasarkan cakupan, upaya, atau tema untuk selaras dengan tujuan perusahaan SaaS.

Geser tenggat waktu, prioritaskan ulang, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan awal.

📌 Ideal untuk: Manajer produk dan tim lintas fungsi yang ingin memiliki peta jalan produk visual yang dapat diulang untuk menyelaraskan prioritas, berbagi jadwal, dan merencanakan peluncuran fitur.

3. Template Peluncuran Pemasaran Produk oleh Asana

melalui Asana

Template ini memberikan kesatuan dalam setiap peluncuran pemasaran produk. Template ini mengintegrasikan tujuan, pesan, jadwal, dan komunikasi tim Anda dengan tampilan bawaan dan pelacakan status. Template ini juga memudahkan tim lintas fungsi untuk tetap selaras, bertindak cepat, dan beradaptasi dengan perubahan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Visualisasikan peluncuran Anda pada garis waktu sehingga Anda dapat mengidentifikasi ketergantungan tugas dan menghindari konflik penjadwalan.

Selaraskan tim pemasaran, produk, dan dukungan untuk memiliki satu sumber kebenaran yang terpadu.

Menyediakan pembaruan status bawaan, mengurangi percakapan email yang panjang.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran produk yang menginginkan kerangka kerja peluncuran yang andal dan kolaboratif dengan fitur terintegrasi.

💡 Tips Pro: Buat siklus peluncuran, bukan satu kali saja. Setiap konten, demo, atau tweet harus terhubung kembali ke aset atau tindakan lain. Pikirkan efek kumulatif, bukan ledakan terisolasi.

4. Template Jadwal Produksi oleh Asana

melalui Asana

Template peluncuran produk Asana ini membantu menjaga jadwal produksi tetap terprediksi, bahkan ketika terjadi penundaan yang tidak terduga. Template ini merinci seluruh proses produksi, mulai dari detail pesanan dan bahan yang diperlukan hingga jadwal tugas dan perkiraan pengiriman.

Template jadwal produksi umumnya digunakan dalam produksi manufaktur, di mana produksi ratusan—atau bahkan ribuan—produk per hari adalah hal yang umum. Kejelasan ini membantu Anda memprediksi hambatan dengan akurat, membandingkan output yang direncanakan dengan yang aktual, dan menjaga eksekusi yang konsisten.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Melacak status produksi dan tenggat waktu untuk menjaga agar pemangku kepentingan tetap terinformasi tentang kemajuan dan jadwal.

Termasuk bidang kuantitas dan bahan baku untuk membandingkan produksi yang direncanakan dengan kenyataan, mendukung perencanaan sumber daya.

Terintegrasi dengan alat file seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive untuk akses mudah ke spesifikasi dan media.

📌 Ideal untuk: Tim manufaktur, produksi, dan operasional yang bertujuan untuk menghilangkan keterlambatan, mengelola alur kerja yang kompleks, dan memastikan pengiriman tepat waktu.

5. Template Daftar Tugas Produk oleh Asana

melalui Asana

Ingin membangun dasar untuk alur kerja Agile yang efisien? Template peluncuran produk Asana ini menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan ulang untuk memastikan daftar tugas (backlog) konsisten, terperinci, dan siap untuk diskalakan. Mulai dari permintaan fitur hingga pelacakan bug, setiap item dalam daftar tugas mencakup detail penting seperti prioritas tugas dan poin cerita, sehingga pengembang tahu apa yang harus dikerjakan selanjutnya.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau perjalanan setiap tugas, selaraskan tugas dengan sprint, dan pastikan tidak ada yang terlewat.

Dapatkan dukungan untuk elemen Agile yang penting untuk menyelesaikan item dalam backlog.

Dapatkan otomatisasi dan pembaruan status untuk mengurangi pelacakan manual.

📌 Ideal untuk: Tim Agile dan Scrum, terutama manajer produk dan tim pengembangan, yang membutuhkan templat fleksibel untuk mengelola backlog dengan volume tinggi.

🚀 Kontrol Peluncuran: Peluncuran 'New Coke' oleh Coca-Cola pada tahun 1985 gagal total, namun anehnya, hal itu justru meningkatkan loyalitas terhadap Coke asli. Orang-orang protes begitu keras sehingga perusahaan membawa kembali formula asli dalam waktu tiga bulan.

6. Template Riset Pasar oleh Asana

melalui Asana

Template riset pasar ini menawarkan pendekatan yang dapat diulang untuk menggerakkan proyek-proyek wawasan pasar. Anda mendapatkan bagian-bagian yang sudah disiapkan untuk mendefinisikan tujuan riset, menggambarkan persona pembeli, memilih metode riset, mengumpulkan data, dan menyusun ringkasan.

Di dalam Asana, templat kustom ini mendukung formulir pintar, dasbor, dan tampilan multi. Hal ini membantu Anda mengumpulkan tanggapan, memvisualisasikan kemajuan, dan menyajikan wawasan yang terstruktur dengan baik.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau tugas riset dan KPI serta metrik manajemen produk di dasbor untuk visibilitas instan terhadap kemajuan dan beban kerja.

Saring berdasarkan audiens, kategori, dan prioritas agar Anda tidak kehilangan fokus pada wawasan Anda.

Kumpulkan tanggapan survei dan permintaan dengan lancar menggunakan formulir Asana yang standar.

Visualisasikan alur kerja penelitian dalam tampilan Daftar, Papan, atau Garis Waktu untuk mengelola brainstorming hingga pelaporan.

📌 Ideal untuk: Startup, tim produk, konsultan, dan tim pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah riset pasar mereka.

📣 Penasaran bagaimana Anda dapat menggunakan AI untuk aktivitas pemasaran seperti peluncuran produk? Tonton video ini:

7. Template Peta Perjalanan Pelanggan oleh Asana

melalui Asana

Template peluncuran produk Asana memberikan kejelasan pada pengalaman pelanggan. Anda dapat merencanakan segala hal, mulai dari kesadaran hingga advokasi, membantu tim mengidentifikasi di mana pengguna berhasil dan di mana mereka mengalami kendala. Berbeda dengan presentasi slide statis, template ini tetap sinkron dengan tim Anda, sehingga Anda dapat menangkap wawasan dan bertindak berdasarkan umpan balik secara real-time.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau tindakan pelanggan, titik kontak, dan masalah yang dihadapi pelanggan di berbagai tahap seperti kesadaran, onboarding, dan retensi.

Kumpulkan umpan balik, sentimen, dan prioritas menggunakan Forms dan Custom Fields untuk wawasan yang terstruktur.

Visualisasikan perjalanan Anda dengan dasbor yang menampilkan OKR produk , kemajuan, celah, dan tren data secara sekilas.

📌 Ideal untuk: Tim lintas fungsi, seperti pemasaran, UX, produk, dan keberhasilan pelanggan, yang membutuhkan kerangka kerja berbasis data untuk mendorong proses manajemen peluncuran ke depan.

🚀 Kontrol Peluncuran: Pada tahun 2019, Tesla meluncurkan Cybertruck-nya dengan demonstrasi kaca 'anti pecah' yang… ya, pecah. Apa yang terlihat seperti bencana berubah menjadi momen viral, menghasilkan jutaan impresi dan mendorong pesanan pra-peluncuran.

8. Template Diagram Gantt Peluncuran Produk oleh Asana

melalui Asana

Template peluncuran produk Asana ini mengubah perencanaan proyek menjadi peta jalan visual, menampilkan tugas, tenggat waktu, dan peran tim dalam format garis waktu horizontal. Anda tidak perlu membuat diagram Gantt dari awal setiap kali. Anda mendapatkan kerangka kerja yang dapat digunakan ulang yang menunjukkan bagaimana komponen proyek tertentu saling terhubung secara kohesif.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Visualisasikan ketergantungan tugas dan tonggak pencapaian untuk resolusi konflik proaktif dan perencanaan yang lebih baik.

Sesuaikan jadwal dengan mudah dengan menyeret bilah, ketergantungan, dan buffer.

Sorot jalur kritis dan perbandingan garis dasar untuk memantau garis waktu kunci dan penyimpangan.

📌 Ideal untuk: Manajer proyek dan tim yang ingin menggunakan alat perencanaan visual yang berfokus pada timeline untuk mengorganisir alur kerja yang kompleks.

9. Template Penelitian Pengguna oleh Asana

melalui Asana

Template ini memastikan riset pengguna Anda tidak terlupakan. Template ini memberikan kerangka kerja yang konsisten dan terorganisir untuk mendefinisikan tujuan, memandu sesi usability, dan memberikan wawasan. Dibuat dengan mempertimbangkan kolaborasi dan tindak lanjut, template ini terintegrasi dengan alat seperti Zoom dan Gmail, sehingga memudahkan pengaturan untuk setiap sesi.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat wawasan langsung di dalam Asana dan tetapkan tugas tindakan.

Prioritaskan dan lacak tugas tindak lanjut seiring waktu untuk memastikan penelitian menghasilkan perbaikan yang nyata.

Catat rekaman, catatan, dan transkrip langsung dalam tugas sesi.

Identifikasi tema berulang dan masalah utama dengan menandai dan mengkategorikan wawasan.

📌 Ideal untuk: Tim riset, desain, dan produk yang secara rutin melakukan uji kegunaan atau wawancara pengguna.

🚀 Kontrol Peluncuran: Ketika Amazon diluncurkan pada tahun 1995, ia dipromosikan sebagai 'toko buku terbesar di Bumi', tetapi Jeff Bezos selalu merencanakan untuk menjual segala sesuatu. Buku adalah produk pintu gerbang. Peluncuran tersebut sebenarnya bertujuan untuk menguji infrastruktur untuk visi yang jauh lebih besar.

10. Template Rencana Uji Kelayakan Pengguna oleh Asana

melalui Asana

Template rencana pengujian kegunaan Asana memandu Anda melalui langkah-langkah penting sebelum sesi. Ini mencakup definisi hipotesis, kriteria peserta, dan rencana validasi, sehingga tim Anda dapat bergerak cepat dari persiapan hingga mendapatkan wawasan.

Dirancang untuk struktur dan fleksibilitas, templat ini mengintegrasikan bidang kustom, tampilan proyek, dan formulir pengiriman. Anda dapat mengumpulkan pendaftaran peserta secara langsung, melacak tugas dan temuan, serta menugaskan tindak lanjut.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Rencanakan fase pengujian, mulai dari persiapan hingga analisis, untuk memastikan pendekatan yang konsisten.

Kumpulkan pendaftaran peserta dengan formulir yang langsung terintegrasi ke proyek Anda.

Pantau catatan sesi, pengamatan, dan kutipan pengguna secara real-time.

Prioritaskan tugas tindak lanjut dan pantau tren seiring waktu, sehingga wawasan langsung memengaruhi keputusan.

Organisir aset pengujian, seperti skrip, prototipe, dan formulir persetujuan.

Bagikan hasil dengan pemangku kepentingan menggunakan dashboard proyek dan alat pelaporan.

📌 Ideal untuk: Peneliti UX, tim produk, dan pemimpin desain yang sering melakukan uji kegunaan.

📖 Baca Juga: Alat Manajemen Peluncuran Terbaik

11. Template Umpan Balik Pelanggan oleh Asana

melalui Asana

Template umpan balik pelanggan Asana mengorganisir tanggapan dari survei, saluran dukungan, media sosial, dan email ke dalam proyek yang terstruktur. Anda mendapatkan fitur bawaan seperti bidang kustom, dasbor, dan otomatisasi berbasis aturan untuk mengkategorikan semuanya dengan akurat.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Visualisasikan tren umpan balik menggunakan dasbor dan tampilan proyek seperti daftar, papan, garis waktu, atau kalender.

Otomatiskan alur kerja dengan aturan yang memindahkan umpan balik melalui tahap-tahap: baru, dalam tinjauan, ditugaskan.

Lampirkan konteks pendukung, seperti tangkapan layar, transkrip, atau riwayat obrolan, ke setiap tugas umpan balik untuk kejelasan.

Bagikan kemajuan dan prioritas dengan mengintegrasikan alat seperti Zendesk, HubSpot, atau ServiceNow untuk mengumpulkan umpan balik dari seluruh ekosistem.

📌 Ideal untuk: Tim produk, keberhasilan pelanggan, dan dukungan yang membutuhkan sistem yang bersih dan dapat diulang untuk mengumpulkan, memprioritaskan, dan bertindak berdasarkan umpan balik pelanggan.

12. Template Perencanaan Kapasitas oleh Asana

melalui Asana

Template Asana ini membantu Anda menilai kapasitas tim Anda, atau seberapa banyak yang dapat ditangani oleh setiap anggota tim secara realistis. Anda dapat mencatat semua detail penting, seperti tugas, sumber daya yang dibutuhkan, dan ketersediaan tim, langsung di platform tersebut. Atur sekali, gunakan selamanya: kloning template ini di awal setiap proyek baru, isi dengan perkiraan tugas dan ketersediaan tim.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Bandingkan jam kerja tim Anda dengan persyaratan proyek untuk dengan cepat mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan kapasitas.

Perbarui kapasitas dan perkiraan tugas secara real-time saat proyek berubah atau ketersediaan orang berubah.

Hitung total jam kerja per anggota tim secara otomatis, meminimalkan kesalahan pelacakan manual.

Perkirakan kebutuhan sumber daya secara提前, membantu Anda merancang rencana proyek dan jadwal yang realistis.

Bagikan gambaran kapasitas yang jelas kepada pemangku kepentingan agar prioritas dan batasan tetap terlihat sejak hari pertama.

📌 Ideal untuk: Manajer proyek, pemimpin tim, dan tim operasional yang ingin memastikan beban kerja sesuai dengan kapasitas.

13. Template Peta Proses oleh Asana

melalui Asana

Anda tidak perlu menggambar langkah-langkah yang sama di slide atau papan tulis; Anda dapat langsung membangunnya di Asana. Artinya, proses Anda tetap berjalan lancar: semua orang memahami alurnya, dan kelalaian menjadi jelas.

Peta proses digital menggabungkan pemetaan tradisional dengan eksekusi alur kerja. Setelah Anda menentukan titik awal dan akhir serta urutan langkah-langkahnya, Anda dapat meluncurkan alur kerja yang memandu tim Anda secara real-time.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Ubah diagram alur statis menjadi alur kerja yang dapat dieksekusi.

Jelaskan tanggung jawab dengan menugaskan tugas pada setiap tahap kepada anggota tim yang tepat.

Identifikasi hambatan dan ketidakefisienan dengan cepat dengan memetakan alur kerja terhadap jadwal.

📌 Ideal untuk: Tim operasional, produk, dan pemasaran yang mengandalkan alur kerja terstruktur dan bertahap (misalnya, proses onboarding, siklus tinjauan, persetujuan).

14. Template Rencana Alokasi Sumber Daya oleh Asana

melalui Asana

Template peluncuran produk Asana membantu Anda menyiapkan dasar-dasar sebelum proyek dimulai. Anda dapat merencanakan dengan tepat sumber daya apa (orang, alat, anggaran) yang Anda butuhkan, kapan Anda membutuhkannya, dan berapa biayanya. Ini adalah cara cerdas untuk menstandarkan perencanaan sumber daya di seluruh proyek. Di dalam Asana, template ini mengorganisir detail penting seperti nama sumber daya, tugas terkait, peran, batas kapasitas, ketersediaan, dan tanggal proyek.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan kapasitas dan ketersediaan sumber daya dengan jadwal proyek untuk mencegah overcommitment.

Tentukan peran dan tetapkan konteks (kepemilikan tugas atau keahlian) dalam setiap entri sumber daya.

Visualisasikan kapasitas tim menggunakan tampilan Beban Kerja terintegrasi untuk mendeteksi konflik sejak dini.

Organisasikan kebutuhan sumber daya proyek yang beragam dalam Portofolio untuk pandangan holistik dan lintas proyek.

📌 Ideal untuk: Manajer proyek, pemimpin operasional, dan koordinator tim yang membutuhkan rencana sumber daya yang terpadu dan dapat diskalakan.

15. Template Perencanaan Strategis oleh Asana

melalui Asana

Template ini mengubah aspirasi perusahaan yang mulia menjadi peta jalan yang konkret dan kolaboratif. Template ini menancapkan visi jangka panjang Anda, seperti misi dan tujuan strategis, bersamaan dengan inisiatif dan tugas jangka pendek yang mendorong kemajuan.

Anda dapat menggabungkan Tujuan, bidang kustom, ketergantungan, dan tampilan proyek bersama untuk menghubungkan strategi tingkat tinggi dengan pekerjaan di lapangan. Hal ini menciptakan kejelasan di seluruh tim, memastikan semua orang tetap fokus pada hal yang penting.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Selaraskan pekerjaan harian tim Anda dengan misi, tujuan jangka panjang, dan visi perusahaan.

Berikan label pada proyek dengan bidang kustom seperti prioritas, jadwal, atau kepemilikan untuk penyortiran dan penyaringan.

Hubungkan inisiatif, tonggak pencapaian, dan tugas-tugas langsung ke tujuan strategis yang lebih luas untuk pelacakan yang lancar.

Pantau kemajuan terhadap tujuan strategis menggunakan Asana Goals yang terhubung dengan tugas dan proyek yang relevan.

📌 Ideal untuk: Tim kepemimpinan, tim strategi, atau kelompok perencanaan lintas fungsi, terutama di startup, bisnis yang tumbuh cepat, atau organisasi nirlaba.

Batasan Asana

Meskipun templat peluncuran produk Asana dapat menjadi alat manajemen proyek yang kuat, mereka tidak luput dari beberapa kelemahan:

Jumlah template tugas yang terbatas per proyek (biasanya antara 10 dan 60), yang membatasi pembuatan alur kerja besar dan terstandarisasi.

Penugasan tunggal per tugas membuat pengelolaan tanggung jawab bersama menjadi lebih sulit.

Kolom kustom dibatasi hingga 100 per proyek/portofolio, dengan hanya 60 kolom yang terlihat dalam satu tugas.

Tidak ada pelacakan lokasi bawaan atau bidang kustom geografis untuk perencanaan berbasis lokasi.

Aturan per proyek/templat sering kali dibatasi antara 20-50, yang mengurangi potensi otomatisasi.

Beberapa elemen, seperti bagian, tidak tersedia untuk pemicu otomatisasi.

Ekspor data terbatas pada format CSV dan JSON; PDF atau Excel memerlukan alat pihak ketiga.

Beberapa integrasi pihak ketiga tidak sepenuhnya mendukung templat atau bidang kustom.

Tidak ada fitur pelacakan waktu bawaan untuk penagihan, sprint, atau manajemen penggunaan.

🧠 Fakta Menarik: Peluncuran Barbie pada tahun 1959 mencakup iklan TV di The Mickey Mouse Club—salah satu iklan mainan pertama yang ditujukan langsung kepada anak-anak. Mattel melewati orang tua sepenuhnya dan menciptakan permintaan langsung dari anak-anak.

Template Asana Alternatif

Jika Anda sedang merencanakan strategi produk, mengelola sumber daya, menjalankan sprint, dan membuat kalender peluncuran, ClickUp adalah solusi yang tepat untuk Anda.

ClickUp melampaui templat dasar sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja. Selain itu, templat ClickUp di sini bukan sekadar daftar tugas—mereka adalah pusat kendali lengkap dengan Bidang Kustom untuk status peluncuran, ketergantungan bawaan, dan visibilitas real-time di seluruh pemasaran, desain, dan pengembangan. Dengan cara ini, semua bentuk Work Sprawl dihilangkan untuk memberikan 100% konteks dan satu tempat bagi manusia dan agen untuk bekerja bersama.

Simak apa yang dikatakan Siobhan Wheeler dari SDW Consulting:

ClickUp telah mengubah cara tim kami bekerja, menyediakan satu sumber kebenaran yang menyatukan tim kami dan memastikan kami tetap fokus pada tujuan kami. Menggunakan templat, otomatisasi, dan mengatur alur kerja kami dengan benar telah menjadi game-changer dalam hal efisiensi dan komunikasi.

ClickUp telah mengubah cara tim kami bekerja, menyediakan satu sumber kebenaran yang menyatukan tim kami dan memastikan kami tetap fokus pada tujuan kami. Menggunakan templat, otomatisasi, dan mengatur alur kerja kami dengan benar telah menjadi game-changer dalam hal efisiensi dan komunikasi.

Mari kita jelajahi beberapa templat peluncuran produk terbaik dari ClickUp, yang juga berfungsi dengan sangat baik sebagai perangkat lunak peluncuran produk.

1. Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat jadwal peluncuran produk yang efisien dengan templat Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp.

Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp menjaga setiap tahap peluncuran produk Anda terstruktur dalam satu tempat. Setiap bagian dibagi menjadi kelompok tugas yang jelas, seperti Analisis Pasar, Target Pasar, Penentuan Harga, dan Pesan Pemasaran, dengan tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo yang sudah terintegrasi.

Daftar periksa peluncuran produk yang terintegrasi memastikan tidak ada yang terlewat.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau kemajuan di berbagai tugas penelitian, penetapan harga, dan positioning dalam tampilan yang terorganisir.

Tugaskan anggota tim dan tetapkan prioritas untuk memastikan langkah-langkah peluncuran tetap sesuai jadwal.

Beralih antara tampilan Gantt, Timeline, atau Daftar sesuai dengan kebutuhan proyek yang berbeda.

Catat pembaruan status real-time untuk visibilitas lintas fungsi.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran, produk, dan desain yang ingin memiliki daftar periksa yang dapat diulang untuk peluncuran tanpa melewatkan langkah-langkah penting.

📮 Wawasan ClickUp: 31% manajer lebih memilih papan visual, sementara yang lain mengandalkan diagram Gantt, dasbor, atau tampilan sumber daya. Namun, sebagian besar alat memaksa Anda untuk memilih salah satu. Jika tampilan tidak sesuai dengan cara Anda berpikir, hal itu hanya menjadi lapisan gesekan tambahan. Dengan ClickUp, Anda tidak perlu memilih. Beralih antara diagram Gantt bertenaga AI, papan Kanban, dasbor, atau tampilan beban kerja dengan satu klik. Dan dengan ClickUp AI, Anda dapat secara otomatis menghasilkan tampilan atau ringkasan yang disesuaikan berdasarkan siapa yang melihatnya—baik itu Anda, eksekutif, atau desainer Anda. 💫 Hasil Nyata: CEMEX mempercepat peluncuran produk sebesar 15% dan mengurangi keterlambatan komunikasi dari 24 jam menjadi hitungan detik menggunakan ClickUp.

2. Template Pengembangan Produk Baru ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisasikan proses pengembangan produk dari awal hingga peluncuran dengan templat Pengembangan Produk Baru ClickUp.

Template Pengembangan Produk Baru ClickUp membagi siklus pengembangan produk menjadi fase-fase yang jelas dan dapat dilacak. Fase-fase tersebut meliputi Penyaringan Ide, Pengembangan Konsep & Pengujian, dan Strategi Pemasaran & Analisis Bisnis.

Setiap tahap memiliki tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo, tingkat kompleksitas tugas, tingkat dampak, dan penugasan tim, sehingga tanggung jawab selalu jelas. Label berwarna memudahkan untuk mengidentifikasi bottleneck, menyeimbangkan beban kerja, dan tetap selaras dengan seluruh tim.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetapkan tingkat kompleksitas, upaya, dan dampak tugas untuk memprioritaskan dengan efektif.

Seimbangkan beban kerja di antara tim produk, teknik, penjualan, dan QA.

Pantau tenggat waktu dan ketergantungan dengan tampilan Gantt dan Timeline.

Rekam baik perencanaan strategis maupun pelaksanaan praktis dalam satu ruang kerja.

📌 Ideal untuk: Tim lintas fungsi di bidang produk, teknik, dan pemasaran yang membutuhkan peta jalan terstruktur untuk mengembangkan dan menguji produk baru.

3. Template Strategi Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Dapatkan kejelasan tentang tujuan produk Anda dengan templat Strategi Produk ClickUp.

Template Strategi Produk ClickUp menyediakan cara terstruktur untuk merencanakan, melacak, dan menyelaraskan peta jalan produk Anda dengan tujuan bisnis. Template ini mengelompokkan fitur berdasarkan tingkat usaha, prioritas, dan kategori (seperti Usability, Engagement, Systems, atau Enterprise), sehingga memudahkan Anda untuk menyeimbangkan pencapaian cepat dengan inisiatif jangka panjang.

Dengan kolom untuk tanggal kickoff, siklus tinjauan, dan pemimpin tim, templat strategi peluncuran produk ini menjamin akuntabilitas dan kejelasan sepanjang siklus hidup produk.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Organisasikan pengembangan fitur berdasarkan tingkat upaya untuk prioritas yang lebih baik.

Pantau status fitur dengan label yang jelas seperti Selesai, Dalam Proses, Ditunda, dan Terbuka

Sesuaikan inisiatif dengan kategori utama seperti Pertumbuhan Pengguna, Konten, Kemudahan Penggunaan, atau Enterprise

Tugaskan pemimpin tim untuk memastikan tanggung jawab dan transparansi di seluruh departemen.

Catat tonggak penting dengan tanggal kickoff, tanggal jatuh tempo, dan siklus tinjauan.

📌 Ideal untuk: Manajer produk, tim strategi, dan pemimpin lintas fungsi yang ingin menyelaraskan fitur utama dengan tujuan jangka panjang.

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 2004, Gmail diluncurkan pada Hari April Mop dengan penyimpanan gratis sebesar 1 gigabyte, 100 kali lebih besar dari pesaingnya. Semua orang mengira itu hanya lelucon. Kebisingan tersebut membantu meningkatkan rasa penasaran dan permintaan sebelum undangan bahkan dibuka.

4. Template Rencana Proyek ClickUp untuk Peluncuran Produk

Dapatkan templat gratis Pecah proses kompleks menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan dengan templat Rencana Proyek ClickUp untuk Peluncuran Produk.

Template Rencana Proyek ClickUp untuk Peluncuran Produk memberikan tim panduan lengkap untuk mengelola peluncuran produk atau proyek pengembangan perangkat lunak yang kompleks. Dengan bagian-bagian terstruktur seperti Ringkasan Eksekutif, Pengelolaan Ruang Lingkup, Pengelolaan Jadwal, dan Pengelolaan Biaya, template ini memastikan bahwa setiap detail proses peluncuran ditangani secara menyeluruh dari awal hingga akhir.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Menyediakan kerangka kerja lengkap untuk perencanaan proyek yang melibatkan berbagai aspek yang bergerak.

Melacak tingkat upaya dan dampaknya untuk memprioritaskan tugas-tugas yang paling kritis.

Selaraskan departemen (PMO, Operasional, dll.) untuk kepemilikan yang jelas.

Memastikan pertanggungjawaban dengan tenggat waktu dan status tugas (dari To Do hingga Complete)

📌 Ideal untuk: Manajer proyek, tim peluncuran, dan PMO yang mengelola peluncuran produk kompleks atau inisiatif lintas departemen.

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp Brain, tim Anda tetap terorganisir dan tetap pada jalurnya karena Brain membuat tugas, mengirim notifikasi, dan melacak kemajuan untuk setiap aktivitas peluncuran. Selain itu, Anda dapat mengambil keputusan lebih cepat dan cerdas berkat jawaban instan dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang disediakan oleh fitur pencarian dan ringkasan berbasis AI dari ClickUp Brain.

5. Template Rencana Aksi ClickUp untuk Peluncuran Produk

Dapatkan templat gratis Buat rencana komprehensif untuk semua tahap peluncuran dengan templat Rencana Aksi ClickUp untuk Peluncuran Produk.

Template Rencana Aksi ClickUp untuk Peluncuran Produk adalah panduan harian yang membantu tim membagi peluncuran besar menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola dan dilacak. Tugas-tugas diorganisir berdasarkan prioritas harian dengan visibilitas terhadap status, prioritas, departemen, dan kompleksitas tugas.

Template ini memastikan akuntabilitas dengan menetapkan pemilik yang jelas, batas waktu, dan tanggung jawab departemen di seluruh tim penjualan, logistik, PMO, dan HR.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Menampilkan prioritas dan kompleksitas tugas untuk fokus pada area yang paling penting.

Melacak pembaruan status secara real-time (To Do, In Progress, Complete)

Membantu mengidentifikasi ketergantungan dan hambatan sejak dini.

Menjaga semua orang tetap selaras dengan komentar, catatan, dan dokumentasi yang terhubung dengan tugas.

📌 Ideal untuk: Manajer peluncuran, tim operasional, dan kelompok lintas fungsi yang membutuhkan rencana eksekusi praktis sehari-hari untuk peluncuran yang kompleks.

6. Template Rencana Pemasaran Peluncuran Produk Baru ClickUp

Dapatkan templat gratis Identifikasi target audiens dan kembangkan strategi pesan yang efektif dengan templat Rencana Pemasaran Peluncuran Produk Baru ClickUp.

Template Rencana Pemasaran Peluncuran Produk Baru ClickUp menyelaraskan tujuan pemasaran, pelaksanaan, dan pelacakan hasil untuk peluncuran produk baru. Template ini mengorganisir inisiatif berdasarkan prioritas, tenggat waktu, kuartal, dan tingkat upaya.

Selain itu, setiap tugas terhubung dengan hasil kunci seperti perbaikan situs web, pertumbuhan media sosial, pengujian kampanye, atau efisiensi pemasaran berbayar. Kemajuan ditandai sebagai On Track, At Risk, Achieved, atau Missed.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetapkan tingkat upaya (Tinggi, Sedang, Rendah) untuk alokasi sumber daya yang lebih cerdas.

Menyoroti dampak lintas kanal (media sosial, situs web, email, cetak, seluler)

Tautan langsung ke hasil kunci untuk mengukur ROI dari aktivitas pemasaran.

Membantu tim tetap fokus pada kesadaran merek dan metrik konversi.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran, strategis pertumbuhan, dan manajer produk yang ingin memastikan visibilitas peluncuran dan konsistensi merek.

7. Template Struktur Pembagian Pekerjaan Peluncuran Produk Baru ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau kemajuan dan tonggak pencapaian dengan templat Struktur Pembagian Pekerjaan Peluncuran Produk Baru ClickUp untuk memantau semua aspek yang terlibat.

Template Struktur Pembagian Pekerjaan Peluncuran Produk Baru ClickUp menyediakan pembagian terstruktur dari fase proyek, tugas, dan hasil kerja. Setiap fase dibagi menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan dengan nomor WBS, tanggal jatuh tempo, pembaruan status, pelacakan kemajuan, dan penugasan pemangku kepentingan.

Template manajemen produk ini mengikuti siklus hidup manajemen proyek klasik:

Tahap Awal: Tentukan tujuan, identifikasi pemangku kepentingan

Perencanaan: Buat rencana proyek, desain wireframe, dan setujui konsep.

Pelaksanaan: Bangun, migrasikan, uji, dan luncurkan produk.

Penutupan: Pantau kinerja dan lakukan tinjauan pasca-peluncuran.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Hubungkan tugas ke fase dengan pelacakan status real-time, seperti Siap, Terhalang, Dalam Proses, Belum Dimulai, dan persentase kemajuan.

Memastikan pemantauan dan tinjauan pasca-peluncuran termasuk (sering diabaikan dalam peluncuran)

Mengurangi risiko dengan menerapkan eksekusi terstruktur daripada tugas-tugas ad hoc.

📌 Ideal untuk: Manajer produk, pemimpin proyek, dan tim yang membutuhkan pendekatan sistematis dan bertahap. Hal ini memastikan setiap aspek peluncuran produk tercakup dan diselesaikan tepat waktu.

💡 Tips Pro: Luncurkan produk di berbagai zona waktu, bukan hanya slot waktu. Koordinasikan duta regional atau mitra untuk menjaga antusiasme tetap berjalan sepanjang waktu.

8. Template Produk Minimum Viable (MVP) ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun dan validasi ide produk Anda dengan templat Minimum Viable Product (MVP) ClickUp.

Template Minimum Viable Product (MVP) ClickUp membantu tim mendefinisikan, menguji, dan memvalidasi ide produk dengan cepat sebelum menginvestasikan sumber daya yang besar. Template ini berfokus pada menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi asumsi, dan mengorganisir eksperimen untuk memvalidasi kesesuaian produk dengan pasar.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan nama proyek dan tanggal untuk versi yang jelas dengan bagian Header Proyek .

Identifikasi masalah yang perlu diselesaikan dan tujuan utama untuk MVP.

Jelaskan data apa yang tersedia, apa yang belum diketahui, dan apa yang perlu diverifikasi.

Kurangi risiko dengan menguji ide sebelum mengembangkan proyek secara besar-besaran.

📌 Ideal untuk: Startup, tim inovasi, dan manajer produk yang perlu memvalidasi ide dengan cepat dan meminimalkan upaya yang terbuang.

9. Template Kalender Promosi ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan inisiatif promosi dan lacak kemajuannya dengan templat Kalender Promosi ClickUp.

Template Kalender Promosi ClickUp memungkinkan tim pemasaran untuk merencanakan, melacak, dan melaksanakan kampanye promosi di berbagai hari libur, musim, dan peluncuran produk. Template ini menciptakan pusat informasi terpusat untuk semua detail kampanye, tenggat waktu, kode promo, dan diskon.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Termasuk detail tugas, seperti penugas, kode promo, penawaran, tanggal pengiriman, durasi, dan masa berlaku, dalam setiap promosi.

Organisir promosi ke dalam kategori, termasuk liburan, pengujian A/B, manajemen SEO, dan produksi video.

Pantau kemajuan promosi dan kesiapan kinerja.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran, manajer peluncuran produk, dan tim pertumbuhan yang ingin tetap mengontrol jadwal kampanye.

10. Template Rencana Komunikasi Peluncuran Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Koordinasikan setiap pengumuman untuk konsistensi dengan templat Rencana Komunikasi Peluncuran Produk ClickUp.

Template Rencana Komunikasi Peluncuran Produk ClickUp memastikan pesan peluncuran Anda tetap terpadu, tepat waktu, dan didistribusikan melalui saluran yang tepat.

Di dalam templat, Anda akan menemukan kolom untuk saluran (misalnya, email, media sosial), target audiens, tanggal pengiriman, pemilik, dan fase kampanye. Dengan Tampilan Waktu dan Tabel, Anda mendapatkan pemahaman yang jelas dan terpadu tentang apa yang akan dikirimkan, kapan, dan siapa yang bertanggung jawab.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Jadwalkan pengumuman peluncuran berdasarkan fase, mulai dari teaser pra-peluncuran hingga pembaruan pasca-peluncuran.

Tentukan pemilik komunikasi, memastikan kejelasan tentang siapa yang membuat, menyetujui, dan menyampaikan setiap pesan.

Pantau status (misalnya, Draft, Jadwal, Dikirim) dan tanggal pengiriman untuk transparansi dan pertanggungjawaban.

Koordinasikan kampanye di berbagai saluran seperti email, media sosial, hubungan masyarakat, dan komunikasi internal dengan tugas-tugas yang spesifik untuk masing-masing saluran.

📌 Ideal untuk: Manajer pemasaran, tim humas, dan strategis peluncuran yang membutuhkan kerangka kerja komunikasi multi-saluran yang transparan.

💡 Tips Pro: Berikan pengguna awal momen yang patut dibanggakan. Lencana kustom, fitur eksklusif, atau bahkan ucapan terima kasih dapat mengubah mereka menjadi promotor jangka panjang.

Rencanakan Peluncuran Produk yang Sukses dengan ClickUp

Meluncurkan produk membutuhkan struktur dan ruang kerja yang berkembang bersama Anda.

Meskipun templat peluncuran produk Asana memberikan titik awal yang kuat bagi tim Anda, templat bawaan ClickUp dilengkapi dengan fitur bawaan seperti dokumen, tampilan, alat AI, dan otomatisasi.

Dari tahap brainstorming hingga peluncuran akhir, platform ini membantu Anda merencanakan strategi, membagikan tugas, dan memantau kemajuan di satu tempat.

Mengapa menunggu? Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅