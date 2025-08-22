10 Alternatif TiddlyWiki Terbaik untuk Manajemen Pengetahuan Pribadi

Jadi, Anda sudah mencoba TiddlyWiki. Awalnya, rasanya seperti yang tepat.
Kemudian datanglah frustrasi: antarmuka yang kaku, masalah sinkronisasi, dan kekhawatiran bahwa semua data Anda mungkin hilang. Lupakan kolaborasi—bekerja sama bukanlah pilihan yang nyata. Bahkan membuat catatan baru atau menghubungkan ke halaman lain terasa kaku.
Namun, ada solusinya. Ada alternatif TiddlyWiki yang bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Bayangkan platform yang mudah digunakan dengan kolaborasi real-time, sinkronisasi yang lancar, dan fitur yang benar-benar mendukung cara Anda membuat catatan dan mengatur ide.
Dalam posting ini, kami akan membagikan alat pencatat terbaik—dirancang untuk pencatatan yang lebih cerdas dan fleksibel yang sesuai dengan alur kerja Anda. Baik Anda sedang mengorganisir proyek atau mencatat ide, ada cara yang lebih baik untuk mengelola semua data Anda.
🧠 Fakta Menarik: Leonardo da Vinci adalah seorang ahli pencatat. Buku catatan terkenal Leonardo da Vinci, yang dipenuhi dengan sketsa, ide, dan pengamatan, merupakan bukti kekuatan pencatatan untuk kreativitas. Tulisan cerminnya (menulis terbalik) kemungkinan merupakan cara untuk menjaga catatan pribadinya tetap rahasia.
Mengapa Memilih Alternatif TiddlyWiki?
TiddlyWiki menjadi pelopor dalam manajemen pengetahuan pribadi dengan konfigurasi berkas tunggal yang cerdas. Namun, mari kita akui—tidak selalu mulus. Inilah area di mana TiddlyWiki benar-benar mengalami kesulitan:
- Kurva pembelajaran yang curam: Struktur dan markup yang unik dapat membingungkan sebagian besar pengguna
- Kolaborasi terbatas: Tidak ada cara bawaan untuk mengedit bersama basis pengetahuan Anda secara real-time
- Tantangan sinkronisasi: Menjaga konsistensi data di semua perangkat memerlukan usaha ekstra
- Pengalaman mobile yang sudah ketinggalan zaman: Terasa kaku dan tidak responsif dibandingkan dengan aplikasi pencatat modern
- Alat pencarian yang lemah: Tidak ada pencarian teks lengkap atau filter, sehingga navigasi menjadi lebih sulit seiring pertumbuhan wiki Anda
- Kelebihan plugin: Fitur-fitur penting bergantung pada plugin yang dapat rusak atau bertabrakan
- Organisasi visual yang minim: Tidak dilengkapi dengan tampilan bawaan seperti kanban atau peta pikiran untuk mengatur catatan Anda
Seiring dengan bertambahnya ide dan berkembangnya basis pengetahuan Anda, masalah-masalah ini mulai menghalangi.
Beruntungnya, aplikasi pencatat catatan hierarkis modern mengatasi masalah ini—dengan fitur yang lebih baik, fleksibilitas, dan seringkali kebebasan open-source.
🧠 Fakta Menarik: Sistem pencatatan Cornell, yang diciptakan pada tahun 1940-an, masih diajarkan hingga kini. Mengapa? Struktur sederhana sistem pencatatan ini—petunjuk, catatan, ringkasan—mendukung pembelajaran aktif, bahkan di dunia yang dipenuhi aplikasi saat ini. Meskipun kuno, sistem ini tetap menarik secara aneh.
Alternatif TiddlyWiki dalam Sekilas
Siap menemukan sistem yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Berikut ini ringkasan singkat tentang kasus penggunaan dan fitur unggulan dari setiap alternatif TiddlyWiki:
|Alat
|Terbaik untuk
|Fitur utama
|Harga
|ClickUp
|Manajemen pengetahuan dan tugas all-in-one
|Dokumen, Pengambil Catatan AI, Template Basis Pengetahuan
|Rencana gratis selamanya; rencana berbayar tersedia
|Notion
|Ruangan kerja dan basis data yang dapat disesuaikan
|Blok, basis data, dan kolaborasi
|Gratis; paket berbayar mulai dari $12 per pengguna
|Obsidian
|Pangkalan pengetahuan markdown yang berfokus pada lokal
|Tampilan grafik, tautan balik, plugin
|Gratis; layanan tambahan mulai dari $5 per pengguna
|Roam Research
|Pikiran terhubung dan catatan harian
|Tautan dua arah, basis data grafis
|Paket berbayar mulai dari $15 per pengguna
|Joplin
|Catatan sumber terbuka yang berfokus pada privasi
|Dukungan Markdown, akses offline
|Rencana berbayar mulai dari $3,40
|Evernote
|Penulisan catatan tradisional dengan pemotong web
|Buku catatan, tugas, integrasi
|Gratis; paket berbayar mulai dari $14,99 per pengguna
|Logseq
|Catatan lokal dengan prioritas privasi
|Tampilan grafik, berkas teks biasa
|Gratis
|DokuWiki
|Wiki ringan untuk tim
|Tanpa database, admin yang sederhana
|Gratis
|Nuclino
|Pusat pengetahuan tim yang cepat
|Dokumen, tampilan grafik, ruang kerja kolaboratif
|Gratis; paket berbayar seharga $8 per pengguna per bulan
|Standard Notes
|Catatan aman dan terenkripsi
|Teks biasa, markdown, enkripsi
|Gratis; paket berbayar seharga $90 per tahun
Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp
Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya.
Berikut ini adalah ulasan detail tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.
Alternatif TiddlyWiki Terbaik yang Bisa Digunakan
Alternatif TiddlyWiki ini menawarkan antarmuka yang ringkas, kolaborasi real-time, sinkronisasi lintas platform, dan fitur manajemen pengetahuan yang kuat.
Setiap aplikasi dirancang untuk pencatatan yang lebih cerdas dan fleksibel, yang menyesuaikan diri dengan alur kerja Anda, bukan sebaliknya. Mari kita mulai.
1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen pengetahuan dan tugas all-in-one)
Mengelola pengetahuan Anda tidak seharusnya terasa seperti menggabungkan beberapa aplikasi yang berbeda.
ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, dirancang untuk pengguna yang ingin mengintegrasikan semua hal—mulai dari menulis catatan, membuat wiki, hingga berkolaborasi pada tugas dan mencatat wawasan rapat—di satu platform yang terintegrasi.
Berbeda dengan TiddlyWiki, ClickUp menawarkan ruang kerja yang rapi dan skalabel dengan sinkronisasi cloud, pengeditan real-time, otomatisasi, dan dukungan AI. Anda tidak perlu mengatur jalur file, menulis dalam sintaks wiki, atau mengatur konten secara manual.
Mulailah dengan menggunakan ClickUp Docs sebagai editor teks untuk membuat dan mengelola konten terstruktur. Docs mendukung halaman bersarang, format kaya, tugas tertanam, dan kolaborasi real-time.
Baik Anda sedang mendokumentasikan penelitian, menyusun artikel, atau merencanakan proyek, Anda dapat dengan mudah mengorganisir semuanya ke dalam struktur hierarkis. Anda juga dapat menghubungkan setiap dokumen ke tugas, tujuan, atau dashboard untuk perencanaan terintegrasi. Benar-benar cara yang efektif untuk mengatur pekerjaan akademik Anda!
Butuh bantuan untuk catatan Anda? ClickUp Brain, asisten AI bawaan, membawa semuanya ke level berikutnya. Mulai dari membantu Anda menyusun catatan, merangkum konten panjang, hingga menghasilkan outline blog atau entri pengetahuan langsung di dalam dokumen Anda, semuanya bisa dilakukan.
Dirancang khusus untuk akademisi dan penggemar produktivitas yang ingin brainstorming, membuat catatan baru, mengedit, atau merombak tanpa perlu meninggalkan aplikasi pencatat. Anda dapat dengan cepat mengganti nada, merumuskan ulang informasi, atau membuat ringkasan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat.
Ingin mengganti LLMs untuk jawaban yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? Tidak masalah! Dari dalam platform, Anda dapat beralih antara ClickUp Brain, ChatGPT-4o, dan Claude, dan tinggalkan pergantian konteks.
Ikut rapat online atau kuliah? ClickUp AI Notetaker secara otomatis merekam dan merangkum diskusi. Aplikasi ini membuat catatan rapat yang terorganisir dan daftar tugas, memastikan tidak ada yang terlewat atau hilang.
Yang membuat alat AI ini luar biasa untuk pencatatan adalah Anda dapat meninjau apa yang telah dibicarakan, mengekstrak poin tindakan, dan menghubungkan wawasan kunci ke tugas tindak lanjut segera setelah pertemuan.
Bagian tersulit dalam mengelola proyek penelitian adalah memastikan semua orang tetap up-to-date dengan pembaruan dan perubahan terbaru. Namun, jika Anda siap untuk mulai membuat wiki internal pertama yang skalabel, Template Basis Pengetahuan ClickUp adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Template ini menyediakan struktur siap pakai untuk membuat SOP, pusat bantuan, FAQ, dan dokumentasi, dengan tata letak yang bersih dan navigasi yang intuitif.
Ini sangat cocok untuk penggunaan pribadi maupun tim, memungkinkan Anda menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk membuat basis pengetahuan internal dari awal.
Bersama-sama, fitur-fitur ini menawarkan semua yang disukai pengguna TiddlyWiki—aplikasi pencatatan hierarkis, editor teks sederhana, dan akses cepat—tetapi dengan kolaborasi yang ditingkatkan, desain yang lebih baik, dan otomatisasi, ditambah sentuhan kecerdasan buatan. Siapa yang bisa menolaknya?
Fitur terbaik ClickUp
- Buat ruang kolaboratif dengan akses yang disesuaikan untuk tim dan departemen
- Gunakan tautan tugas untuk mengubah ide atau paragraf apa pun menjadi tugas yang dapat dieksekusi secara langsung
- Integrasikan kalender, pengingat, dan tujuan ke dalam catatan Anda
- Lacak kontribusi pengetahuan dan pembaruan dengan transparansi penuh
- Hubungkan catatan ke tugas, tujuan, garis waktu, dan dasbor dalam satu tempat
- Simpan riwayat versi, komentar, dan izin akses untuk konten yang dibagikan
- Jaga keamanan dan kepatuhan data Anda dengan GDPR, HIPAA, dan kontrol tingkat perusahaan
Batasan ClickUp
- Membutuhkan sedikit waktu untuk belajar bagi pemula
Harga ClickUp
Ulasan dan peringkat ClickUp
- G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
Semua (wiki, manajemen tiket, penugasan tugas) dalam satu tempat. Entah kenapa, saya merasa ClickUp membuat saya lebih produktif daripada pesaing terpopulernya.
Semua (wiki, manajemen tiket, penugasan tugas) dalam satu tempat. Entah kenapa, saya merasa ClickUp membuat saya lebih produktif daripada pesaing terpopulernya.
💫 Ingin menggabungkan semua alat Anda ke dalam satu aplikasi desktop? Coba Brain MAX!
2. Notion (terbaik untuk ruang kerja yang dapat disesuaikan)
Tidak semua sistem pengetahuan perlu kaku. Jika Anda suka menyesuaikan ruang kerja sesuai cara berpikir Anda, Notion memberikan fleksibilitas tersebut.
Sistemnya menggunakan blok bangunan—teks, daftar periksa, basis data, gambar, dan lainnya—sehingga Anda dapat membuat halaman yang berkembang sesuai kebutuhan Anda.
Yang membedakan Notion adalah fleksibilitasnya. Anda dapat memulai dengan halaman kosong atau memilih dari ratusan templat pencatatan. Baik itu daftar bacaan atau proyek tim, Notion menyesuaikan diri dengan alur kerja dan gaya Anda.
Berbeda dengan TiddlyWiki yang memerlukan pengaturan lebih rumit dan menawarkan opsi visual terbatas, Notion memiliki antarmuka yang lebih bersih, fitur kolaborasi bawaan, dan kustomisasi yang lebih mudah. Ini sangat berguna jika Anda menginginkan kombinasi antara struktur dan kreativitas tanpa perlu pengaturan teknis. Baik digunakan sendiri maupun bersama tim, Notion dapat menyesuaikan diri dengan gaya dan skala Anda.
Fitur terbaik Notion
- Buat basis data terhubung yang diperbarui secara otomatis saat informasi sumber berubah
- Organisir informasi dengan hierarki halaman yang fleksibel dan aktifkan/nonaktifkan blok
- Bagikan halaman tertentu atau seluruh ruang kerja dengan pengaturan izin yang detail
- Impor dari Evernote, Trello, Asana, dan alat lain dengan pengimpor bawaan
- Akses catatan di semua platform dengan editor teks offline
- Buat wiki visual dengan gambar sampul, ikon, dan tata letak yang dapat disesuaikan
Batasan Notion
- Fungsi pencarian dapat lambat pada basis pengetahuan yang besar
- Mode offline kadang-kadang mengalami konflik sinkronisasi
Harga Notion
- Gratis
- Pribadi: $12 per bulan per pengguna
- Profesional: $24 per bulan per pengguna
- Enterprise: Harga kustom
Ulasan dan penilaian Notion
- G2: 4.7/5 (6.000+ ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (2.500+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?
Sebuah ulasan G2 menyebutkan:
Notion telah memudahkan saya untuk menulis catatan lebih cepat, lebih sering, dengan detail yang lebih lengkap, dan dengan AI terbaru mereka bahkan dapat meringkas dan menyimpulkan catatan orang lain untuk ditambahkan ke basis pengetahuan saya.
Notion telah memudahkan saya untuk menulis catatan lebih cepat, lebih sering, dengan detail yang lebih lengkap, dan dengan AI terbaru mereka bahkan dapat meringkas dan menyimpulkan catatan orang lain untuk ditambahkan ke basis pengetahuan saya.
3. Obsidian (terbaik untuk basis pengetahuan markdown lokal)
Terkadang, Anda ingin catatan Anda tetap lokal—tanpa cloud, hanya file cepat dan fleksibel yang sepenuhnya Anda kendalikan. Obsidian memudahkan hal itu. Ini adalah aplikasi pencatat berbasis markdown yang menyimpan catatan Anda sebagai file teks biasa di perangkat Anda, memberikan akses offline dan kepemilikan penuh atas data Anda.
Yang membedakan Obsidian adalah cara ia membantu Anda menghubungkan ide-ide. Dengan tautan balik dan tampilan grafik visual, Obsidian membangun jaringan pemikiran saat Anda menulis. Ini sangat bermanfaat bagi pelajar, peneliti, atau siapa pun yang sedang membangun basis pengetahuan jangka panjang.
Dibandingkan dengan TiddlyWiki atau beberapa alternatif Obsidian, yang terasa ketinggalan zaman atau terlalu rumit, Obsidian menawarkan pengalaman yang lebih lancar dan intuitif. Anda mendapatkan pintasan keyboard, pratinjau tautan, dan perpustakaan plugin komunitas yang terus berkembang—tanpa perlu menyentuh kode.
Baik Anda sedang membuat peta konsep tesis atau jurnal, platform ini menyesuaikan diri dengan cara Anda berpikir tanpa memaksakan struktur terlalu dini.
Fitur terbaik Obsidian
- Bekerja sepenuhnya offline dengan file Markdown lokal
- Hubungkan catatan melalui tautan dua arah otomatis
- Visualisasikan jaringan pemikiran Anda dengan tampilan grafis
- Sesuaikan pengaturan Anda dengan perpustakaan plugin komunitas yang kaya
- Sesuaikan ruang kerja Anda dengan tema dan pintasan keyboard
- Beralih ke mode gelap untuk mengurangi kelelahan mata saat mencatat di malam hari
Batasan Obsidian
- Tidak ada fitur kolaborasi atau berbagi bawaan
- Beberapa plugin memerlukan pengaturan teknis atau pemeliharaan
Harga Obsidian
- Gratis untuk penggunaan pribadi
- Add-on opsional: Sinkronisasi: $5 per bulan per pengguna Publikasi: $10 per bulan per pengguna
- Sinkronisasi: $5 per bulan per pengguna
- Publish: $10 per bulan per pengguna
- Sinkronisasi: $5 per bulan per pengguna
- Publish: $10 per bulan per pengguna
Ulasan dan penilaian Obsidian
- G2: Tidak ada ulasan yang tersedia
- Capterra: 4.8/5 (35+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Obsidian?
Ulasan Capterra mengatakan:
Mudah digunakan untuk membuat dan mengedit catatan. Sangat berguna untuk mengimpor dan membaca catatan Markdown yang telah diekspor dari Mac Notes.
Mudah digunakan untuk membuat dan mengedit catatan. Sangat berguna untuk mengimpor dan membaca catatan Markdown yang telah diekspor dari Mac Notes.
4. Roam Research (terbaik untuk pemikiran terhubung dan catatan harian)
Jika otak Anda tidak bekerja dengan folder dan daftar yang kaku, Roam Research mungkin terasa seperti pulang ke rumah. Dirancang untuk pemikir non-linear, Roam membangun basis pengetahuan terhubung melalui tautan dua arah—setiap catatan yang Anda hubungkan akan terhubung kembali secara otomatis. Fitur Daily Notes-nya memudahkan pencatatan pikiran tanpa perlu terlalu terorganisir.
Fitur Catatan Harian memudahkan pencatatan pikiran tanpa perlu terlalu terorganisir. Susun formulir sesuai kebutuhan saat Anda bekerja.
Dibandingkan dengan TiddlyWiki, di mana penghubungan dan pemformatan manual bisa merepotkan, Roam menangani semuanya di latar belakang. Tampilan berbasis bloknya memungkinkan Anda merujuk ide dengan mudah. Meskipun tim dapat menggunakannya, Roam benar-benar unggul untuk pengguna solo yang memetakan ide, menulis proyek, atau meneliti jalur. Roam beradaptasi dengan cara berpikir Anda, bukan membatasinya.
Fitur terbaik Roam Research
- Catat pikiran Anda dengan mudah setiap hari menggunakan halaman Catatan Harian
- Bangun grafik pengetahuan yang dapat mengatur diri sendiri dengan tautan dua arah
- Gunakan kembali konten secara fleksibel melalui struktur berbasis blok Roam
- Visualisasikan jaringan ide Anda menggunakan basis data grafis
- Navigasi dengan cepat dan tetap fokus dengan pintasan keyboard yang intuitif
Batasan Roam Research
- Tidak ada akses offline
- Lebih mahal dibandingkan alat-alat lama dan baru lainnya, terutama untuk penggunaan kasual
Harga Roam Research
- Pro: $15 per bulan per pengguna
- Believer: $500/lima tahun
Ulasan dan peringkat Roam Research
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
5. Joplin (terbaik untuk catatan sumber terbuka yang berfokus pada privasi)
Jika Anda yakin catatan Anda harus tetap milik Anda—dan hanya milik Anda—Joplin adalah solusinya. Aplikasi pencatat catatan Markdown open-source ini menawarkan kontrol penuh, memungkinkan Anda menyimpan catatan secara lokal atau menyinkronkannya melalui Dropbox, OneDrive, atau WebDAV—dengan enkripsi end-to-end yang terintegrasi.
Antarmukanya bersih, fleksibel, dan mendukung notebook, tag, daftar periksa, serta lampiran file.
Dibandingkan dengan TiddlyWiki, yang terasa ketinggalan zaman dan sulit disinkronkan, TiddlyWiki terasa intuitif dan lintas platform. Anda dapat menggunakannya di mana saja, baik di desktop maupun perangkat mobile.
Ekosistem plugin yang terus berkembang dan opsi penyesuaian tema di Joplin juga memberikan banyak ruang untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan Anda. Mulai dari penyesuaian sederhana hingga add-on yang powerful, ini adalah platform yang dapat Anda sesuaikan sesuai cara berpikir dan bekerja Anda.
Fitur terbaik Joplin
- Tulis dan atur catatan dalam format Markdown
- Sinkronkan data di berbagai perangkat menggunakan penyimpanan pihak ketiga seperti Dropbox atau OneDrive
- Lindungi data Anda dengan enkripsi end-to-end
- Buat daftar tugas dan buku catatan untuk organisasi yang terstruktur
- Pasang plugin komunitas untuk memperluas fitur
Batasan Joplin
- Fitur kolaborasi terbatas
- Pengelolaan plugin mungkin memerlukan pengetahuan teknis
Harga Joplin
- Paket Dasar: ~$3/bulan (€2,99)
- Paket Pro: ~$7/bulan (€5,99)
- Paket Tim: ~$9 per bulan per pengguna (€7,99, minimal dua pengguna)
Ulasan dan penilaian Joplin
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Joplin?
Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:
Joplin tampaknya merupakan aplikasi yang bagus. Mungkin tidak seindah Bear, tetapi ia melakukan semua yang saya inginkan (berbeda dengan Bear) dan belum pernah bermasalah. Plus, Anda menyimpan data Anda sendiri… dan gratis!
Joplin tampaknya merupakan aplikasi yang bagus. Mungkin tidak seindah Bear, tetapi ia melakukan semua yang saya inginkan (berbeda dengan Bear) dan belum pernah mengalami masalah. Plus, Anda menyimpan data Anda sendiri… dan gratis!
👀 Tahukah Anda: Teknik Feynman pada dasarnya adalah ini: jika Anda tidak bisa menjelaskan suatu konsep dengan sederhana, berarti Anda belum memahaminya. Ini adalah metode pencatatan klasik—tetapi padukan dengan alat yang benar-benar memungkinkan Anda menghubungkan ide, dan tiba-tiba Anda tidak hanya belajar, tetapi juga membangun basis pengetahuan yang berpikir bersama Anda.
Mengapa ini berhasil: Anda berbicara langsung dengan pengguna berpengalaman yang menyukai fitur dan sistem. Ini menghubungkan metode tradisional dengan daya tarik alat yang lebih cerdas, visual, atau berbasis tautan.
6. Evernote (terbaik untuk pencatatan tradisional dengan pemotongan web)
Evernote dirancang untuk menangkap ide secara instan—baik itu kutipan, sketsa, atau email yang ingin Anda tinjau kembali.
Aplikasi ini menyimpan catatan rapat, gambar, potongan web, dan daftar tugas Anda secara sinkron dan dapat dicari di semua perangkat. Fitur web clipper sangat menonjol: simpan artikel, halaman yang disederhanakan, atau URL dengan satu klik.
Berbeda dengan TiddlyWiki yang memerlukan pengaturan manual, Evernote menawarkan pengalaman yang sudah siap pakai. Anda juga dapat mencari dokumen yang discan dan catatan tulisan tangan. Fitur tugas dan pengingat bawaan menghubungkan antara pencatatan dan penyelesaian tugas—semua tanpa perlu aplikasi tambahan atau membuka banyak tab browser.
Fitur terbaik Evernote
- Simpan catatan, tambahkan gambar, dan file di berbagai perangkat
- Simpan konten web secara instan dengan web clipper
- Organisir informasi ke dalam buku catatan dan tag
- Buat daftar periksa dan pengingat
- Akses catatan Anda dari desktop atau perangkat seluler
Batasan Evernote
- Rencana gratis memiliki sinkronisasi perangkat yang terbatas
- Dapat menjadi berantakan tanpa organisasi yang ketat
Harga Evernote
- Gratis
- Pribadi: $14,99 per bulan per pengguna
- Profesional: $17,99 per bulan per pengguna
Ulasan dan penilaian Evernote
- G2: 4.4/5 (2.000+ ulasan)
- Capterra: 4.4/5 (8.200+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Evernote?
Ulasan G2 mengatakan:
Saya dapat menyimpan hampir apa saja ke akun Evernote saya, mulai dari catatan tertulis, potongan situs web, file PDF, hingga gambar. Fitur Web Clipper dan "kirim ke Inbox" sangat berguna bagi saya.
Saya dapat menyimpan hampir apa saja ke akun Evernote saya, mulai dari catatan tertulis, potongan situs web, file PDF, hingga gambar. Fitur Web Clipper dan "kirim ke Inbox" sangat berguna bagi saya.
👀 Tahukah Anda: " Efek Google " membuat orang mengingat di mana menemukan informasi, bukan apa isinya. Saat kita bergantung pada mesin pencari, kita melewatkan upaya untuk menyimpan informasi ke dalam memori. Menulis catatan dapat berfungsi sebagai alat bantu ingatan, membantu Anda memahami apa yang dipelajari daripada bergantung pada mesin pencari.
7. Logseq (terbaik untuk pencatatan yang mengutamakan privasi)
Logseq adalah aplikasi outliner open-source yang berfokus pada penggunaan lokal, dirancang untuk orang yang menginginkan kendali penuh atas catatan mereka tanpa mengorbankan kekuatan atau tampilan yang rapi. Semua data disimpan dalam berkas Markdown teks biasa di perangkat Anda—tanpa sinkronisasi paksa, tanpa kebijakan tersembunyi.
Format outliner berbasis bloknya memungkinkan Anda menghubungkan, merujuk, dan menggunakan kembali ide dengan mudah, membangun peta pikiran yang dinamis. Fitur seperti tautan balik otomatis, jurnal harian, dan tampilan grafik menjadikannya ideal untuk penelitian, pelacakan tujuan, atau sekadar merenungkan ide.
Dibandingkan dengan TiddlyWiki, Logseq terasa lebih lancar dan modern—dan berkat plugin dan tema, ia dapat disesuaikan sesuai kebutuhan otak Anda.
Fitur terbaik Logseq
- Simpan catatan secara lokal sebagai berkas teks markdown biasa
- Hubungkan ide menggunakan tautan balik dan tampilan grafis
- Catat pikiran Anda dengan fitur jurnal harian
- Lacak tugas menggunakan daftar periksa dan halaman terjadwal
- Sesuaikan dengan plugin dan tema
Batasan Logseq
- Tidak ada alat kolaborasi bawaan
- Mungkin memerlukan pengaturan tambahan untuk fitur lanjutan
Harga Logseq
- Gratis dan open source
Ulasan dan penilaian Logseq
- G2: Tidak ada ulasan yang tersedia
- Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Logseq?
Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:
Logseq adalah salah satu aplikasi yang desainnya benar-benar "pas" dengan saya. Ini adalah cara yang luar biasa untuk menyimpan informasi. Semuanya terasa begitu masuk akal. Semua yang pernah saya coba sebelumnya atau setelahnya tidak berfungsi seperti yang saya inginkan. Seperti Logseq. Namun, implementasi Logseq sangat buruk. Saya telah kehilangan begitu banyak data menggunakan Logseq sehingga saya harus meninggalkannya. Saya tetap di sub ini dengan harapan para pengembang dapat mengembangkan produk ini menjadi sesuatu yang andal dan matang.
Logseq adalah salah satu aplikasi yang desainnya benar-benar "pas" dengan saya. Ini adalah cara yang luar biasa untuk menyimpan informasi. Semuanya terasa sangat masuk akal. Semua yang pernah saya coba sebelumnya atau setelahnya tidak berfungsi seperti yang saya inginkan. Seperti Logseq. Namun, implementasi Logseq sangat buruk. Saya telah kehilangan begitu banyak data menggunakan Logseq sehingga saya harus meninggalkannya. Saya tetap di sub ini dengan harapan para pengembang dapat mengembangkan produk ini menjadi sesuatu yang andal dan matang.
8. DokuWiki (terbaik untuk wiki tim ringan)
Jika Anda membutuhkan wiki tim yang mudah dipasang dan tidak memerlukan perawatan yang rumit, DokuWiki adalah pilihan yang solid. Alat sumber terbuka ini berjalan pada berkas teks biasa—tanpa memerlukan database—sehingga Anda dapat mulai dengan cepat dan menjaga semuanya berjalan lancar tanpa banyak repot.
Ini sempurna untuk dokumentasi internal, SOP, atau pusat bantuan, dengan kontrol akses, riwayat versi, dan dukungan plugin untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan tim Anda.
Berbeda dengan TiddlyWiki yang lebih berfokus pada penggunaan pribadi, DokuWiki dirancang untuk lingkungan multi-pengguna. Meskipun tidak mencolok, DokuWiki andal dan dapat disesuaikan dengan mudah sehingga terasa seperti milik Anda sendiri tanpa kurva pembelajaran yang curam.
Fitur terbaik DokuWiki
- Mudah diinstal dan dikelola tanpa memerlukan database
- Menyediakan kontrol akses dan riwayat revisi
- Sesuaikan fungsionalitas dengan plugin dan templat
- Optimal untuk dokumentasi dan konten terstruktur
- Dukungan komunitas aktif dan ekosistem plugin
Batasan DokuWiki
- Tidak ada aplikasi seluler asli
- Antarmuka yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat pencatat modern
Harga DokuWiki
- Gratis dan open source
Peringkat dan ulasan DokuWiki
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DokuWiki?
Seorang pengulas G2 menulis:
Saya menggunakan DokuWiki di rumah untuk wiki keluarga kami, di mana kami menyimpan catatan tentang peralatan rumah tangga, mobil, dan tempat-tempat yang kami kunjungi. Sangat mudah untuk memasukkan informasi, dan mudah untuk menemukannya kembali saat kami membutuhkannya.
Saya menggunakan DokuWiki di rumah untuk wiki keluarga kami, di mana kami menyimpan catatan tentang peralatan rumah tangga, mobil, dan tempat-tempat yang kami kunjungi. Sangat mudah untuk memasukkan informasi, dan mudah untuk menemukannya kembali saat kami membutuhkannya.
📮ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lebih banyak lagi—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri.
Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI, biaya toggle dan peralihan konteks yang terkait akan bertambah seiring waktu. Tidak demikian halnya dengan ClickUp Brain.
Terdapat langsung di Workspace Anda, mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp!
9. Nuclino (terbaik untuk dokumentasi tim yang cepat dan kolaboratif)
Ketika tim riset Anda bergerak cepat, Nuclino tetap mengikuti. Ini adalah basis pengetahuan ringan dan real-time yang dirancang untuk kejelasan, kecepatan, dan kolaborasi. Antarmukanya bersih—tanpa kerumitan, hanya halaman sederhana yang dapat diedit bersama oleh tim Anda tanpa repot. Alih-alih folder kaku, Nuclino menggunakan struktur grafis, sehingga konten Anda terhubung seperti jaringan yang hidup.
Sempurna untuk perencanaan, dokumentasi, atau pembuatan wiki, termasuk komentar langsung, mention, dan pencarian instan. Anda juga dapat menyematkan file, daftar periksa, dan blok kode.
Berbeda dengan TiddlyWiki, Nuclino dirancang untuk tim sejak awal—tanpa repot pengaturan, tanpa masalah izin. Hanya dokumentasi cerdas dan cepat yang berfungsi.
Fitur terbaik Nuclino
- Pengeditan kolaboratif secara real-time dengan riwayat versi
- Buat koneksi visual antara halaman menggunakan tampilan grafis
- Antarmuka ringan, cepat, dan bebas gangguan
- Hubungkan catatan dan ide di seluruh ruang kerja
- Sematkan media, file, dan daftar tugas
Batasan Nuclino
- Kurang dapat disesuaikan dibandingkan dengan alat yang lebih canggih
- Akses offline terbatas
Harga Nuclino
- Gratis untuk hingga 50 item
- Starter: $8 per bulan per pengguna
- Bisnis: $12 per bulan per pengguna
Ulasan dan peringkat Nuclino
- G2: 4.7/5 (20+ ulasan)
- Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nuclino?
Sebuah ulasan G2 mengatakan:
Menyediakan fitur kolaborasi real-time, memungkinkan tim bekerja bersama dan berbagi pengetahuan secara real-time. Menyediakan kemampuan pencarian yang kuat untuk dengan cepat menemukan informasi dan konten yang dibutuhkan oleh tim.
Menyediakan fitur kolaborasi real-time, memungkinkan tim bekerja bersama dan berbagi pengetahuan secara real-time. Menyediakan kemampuan pencarian yang kuat untuk dengan cepat menemukan informasi dan konten yang dibutuhkan oleh tim.
10. Standard Notes (terbaik untuk pencatatan aman dan terenkripsi)
Beberapa catatan hanya untuk Anda—dan Standard Notes mengerti itu. Ini adalah aplikasi pencatat yang bersih dan mengutamakan privasi, yang mengenkripsi semua data secara otomatis, sehingga hanya Anda yang dapat membaca apa yang Anda tulis.
Baik untuk wiki pribadi, catatan refleksi, data sensitif, atau ide besar Anda berikutnya, catatan Anda tetap aman secara default. Meskipun memiliki keamanan yang kuat, platform ini tetap mudah digunakan. Antarmuka yang minimalis dan bebas gangguan, dengan opsi untuk meng-upgrade ke dukungan Markdown, tema, dan penyimpanan tambahan.
Dibandingkan dengan TiddlyWiki, yang menawarkan kontrol lokal tetapi tidak dilengkapi dengan enkripsi bawaan, Standard Notes terasa modern, aman, dan menghormati ruang digital Anda.
Fitur terbaik Standard Notes
- Enkripsi end-to-end untuk semua catatan
- Sinkronisasi lintas platform dengan penyimpanan cloud yang aman
- Mendukung markdown dan teks kaya dengan ekstensi
- Add-on aman untuk produktivitas dan pemformatan
- Sumber terbuka dengan dukungan komunitas yang kuat
Batasan Standard Notes
- Versi dasar tidak dilengkapi dengan fitur-fitur lanjutan
- Opsi penyesuaian memerlukan ekstensi berbayar
Harga Standard Notes
- Rencana gratis tersedia
- Rencana Produktivitas: $90/tahun
- Rencana Profesional: $120/tahun
Ulasan dan penilaian Standard Notes
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Standard Notes?
Sebuah ulasan di Reddit mengatakan
Standard Notes adalah permata langka yang banyak aplikasi impikan tetapi seringkali tidak mampu mencapainya. Ini adalah platform yang aman, kokoh, visioner, dan terus berkembang. Saya berkesempatan mengunjungi kantor pusat Standard Notes dan bertemu tim mereka yang luar biasa. Jelas terlihat bahwa setiap anggota tim sangat berbakat dan berkomitmen. Kebanyakan organisasi terlihat lebih baik di luar daripada di dalam, tetapi Standard Notes adalah salah satu pengecualian langka yang memberikan kepercayaan saat Anda menyaksikan alur kerja, interaksi, dan pendekatan kolaboratif mereka.
Standard Notes adalah permata langka yang banyak aplikasi impikan tetapi seringkali tidak mampu mencapainya. Ini adalah platform yang aman, kokoh, visioner, dan terus berkembang. Saya berkesempatan mengunjungi kantor pusat Standard Notes dan bertemu tim mereka yang luar biasa. Jelas terlihat bahwa setiap anggota tim sangat berbakat dan berkomitmen. Kebanyakan organisasi terlihat lebih baik di luar daripada di dalam, tetapi Standard Notes adalah salah satu pengecualian langka yang memberikan kepercayaan diri saat Anda menyaksikan alur kerja, interaksi, dan pendekatan kolaboratif mereka.
Pilih Catatan Anda, Pilih Alur Kerja Anda dengan ClickUp
Dari editor markdown minimalis hingga ruang kerja tim yang lengkap, tidak ada kekurangan alternatif TiddlyWiki yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Anda dan berkembang bersama Anda.
Bagian terbaiknya? Anda tidak perlu lagi puas dengan solusi yang serba sama. Apakah Anda mengutamakan privasi, kolaborasi, kecepatan, atau struktur, ada alat di daftar ini yang sesuai dengan gaya Anda dan mendukung cara Anda bekerja.
Namun, jika Anda mencari solusi yang menggabungkan dokumen terstruktur, dukungan AI cerdas, dan basis pengetahuan yang skalabel, ClickUp menyatukan semuanya dalam satu tempat. Tidak perlu berganti tab. Tidak ada proses serah terima yang rumit. Hanya kejelasan dan kontrol.
Jadi, silakan pilih. Pilih alat yang sesuai dengan cara Anda berpikir, menulis, dan mengatur dunia Anda. Otak kedua Anda siap untuk diperbarui.
Daftar sekarang di ClickUp dan mulailah membangun basis pengetahuan yang lebih cerdas dan terhubung.