10 Alternatif TiddlyWiki Terbaik untuk Manajemen Pengetahuan Pribadi

Jadi, Anda sudah mencoba TiddlyWiki. Awalnya, rasanya seperti yang tepat.

Kemudian datanglah frustrasi: antarmuka yang kaku, masalah sinkronisasi, dan kekhawatiran bahwa semua data Anda mungkin hilang. Lupakan kolaborasi—bekerja sama bukanlah pilihan yang nyata. Bahkan membuat catatan baru atau menghubungkan ke halaman lain terasa kaku.

Namun, ada solusinya. Ada alternatif TiddlyWiki yang bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Bayangkan platform yang mudah digunakan dengan kolaborasi real-time, sinkronisasi yang lancar, dan fitur yang benar-benar mendukung cara Anda membuat catatan dan mengatur ide.

Dalam posting ini, kami akan membagikan alat pencatat terbaik—dirancang untuk pencatatan yang lebih cerdas dan fleksibel yang sesuai dengan alur kerja Anda. Baik Anda sedang mengorganisir proyek atau mencatat ide, ada cara yang lebih baik untuk mengelola semua data Anda.

🧠 Fakta Menarik: Leonardo da Vinci adalah seorang ahli pencatat. Buku catatan terkenal Leonardo da Vinci, yang dipenuhi dengan sketsa, ide, dan pengamatan, merupakan bukti kekuatan pencatatan untuk kreativitas. Tulisan cerminnya (menulis terbalik) kemungkinan merupakan cara untuk menjaga catatan pribadinya tetap rahasia.

Mengapa Memilih Alternatif TiddlyWiki?

TiddlyWiki menjadi pelopor dalam manajemen pengetahuan pribadi dengan konfigurasi berkas tunggal yang cerdas. Namun, mari kita akui—tidak selalu mulus. Inilah area di mana TiddlyWiki benar-benar mengalami kesulitan:

Kurva pembelajaran yang curam : Struktur dan markup yang unik dapat membingungkan sebagian besar pengguna

Kolaborasi terbatas : Tidak ada cara bawaan untuk mengedit bersama : Tidak ada cara bawaan untuk mengedit bersama basis pengetahuan Anda secara real-time

Tantangan sinkronisasi : Menjaga konsistensi data di semua perangkat memerlukan usaha ekstra

Pengalaman mobile yang sudah ketinggalan zaman : Terasa kaku dan tidak responsif dibandingkan dengan : Terasa kaku dan tidak responsif dibandingkan dengan aplikasi pencatat modern

Alat pencarian yang lemah : Tidak ada pencarian teks lengkap atau filter, sehingga navigasi menjadi lebih sulit seiring pertumbuhan wiki Anda

Kelebihan plugin : Fitur-fitur penting bergantung pada plugin yang dapat rusak atau bertabrakan

Organisasi visual yang minim: Tidak dilengkapi dengan tampilan bawaan seperti kanban atau peta pikiran untuk mengatur catatan Anda

Seiring dengan bertambahnya ide dan berkembangnya basis pengetahuan Anda, masalah-masalah ini mulai menghalangi.

Beruntungnya, aplikasi pencatat catatan hierarkis modern mengatasi masalah ini—dengan fitur yang lebih baik, fleksibilitas, dan seringkali kebebasan open-source.

🧠 Fakta Menarik: Sistem pencatatan Cornell, yang diciptakan pada tahun 1940-an, masih diajarkan hingga kini. Mengapa? Struktur sederhana sistem pencatatan ini—petunjuk, catatan, ringkasan—mendukung pembelajaran aktif, bahkan di dunia yang dipenuhi aplikasi saat ini. Meskipun kuno, sistem ini tetap menarik secara aneh.

Alternatif TiddlyWiki dalam Sekilas

Siap menemukan sistem yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Berikut ini ringkasan singkat tentang kasus penggunaan dan fitur unggulan dari setiap alternatif TiddlyWiki:

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga ClickUp Manajemen pengetahuan dan tugas all-in-one Dokumen, Pengambil Catatan AI, Template Basis Pengetahuan Rencana gratis selamanya; rencana berbayar tersedia Notion Ruangan kerja dan basis data yang dapat disesuaikan Blok, basis data, dan kolaborasi Gratis; paket berbayar mulai dari $12 per pengguna Obsidian Pangkalan pengetahuan markdown yang berfokus pada lokal Tampilan grafik, tautan balik, plugin Gratis; layanan tambahan mulai dari $5 per pengguna Roam Research Pikiran terhubung dan catatan harian Tautan dua arah, basis data grafis Paket berbayar mulai dari $15 per pengguna Joplin Catatan sumber terbuka yang berfokus pada privasi Dukungan Markdown, akses offline Rencana berbayar mulai dari $3,40 Evernote Penulisan catatan tradisional dengan pemotong web Buku catatan, tugas, integrasi Gratis; paket berbayar mulai dari $14,99 per pengguna Logseq Catatan lokal dengan prioritas privasi Tampilan grafik, berkas teks biasa Gratis DokuWiki Wiki ringan untuk tim Tanpa database, admin yang sederhana Gratis Nuclino Pusat pengetahuan tim yang cepat Dokumen, tampilan grafik, ruang kerja kolaboratif Gratis; paket berbayar seharga $8 per pengguna per bulan Standard Notes Catatan aman dan terenkripsi Teks biasa, markdown, enkripsi Gratis; paket berbayar seharga $90 per tahun

Alternatif TiddlyWiki Terbaik yang Bisa Digunakan

Alternatif TiddlyWiki ini menawarkan antarmuka yang ringkas, kolaborasi real-time, sinkronisasi lintas platform, dan fitur manajemen pengetahuan yang kuat.

Setiap aplikasi dirancang untuk pencatatan yang lebih cerdas dan fleksibel, yang menyesuaikan diri dengan alur kerja Anda, bukan sebaliknya. Mari kita mulai.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen pengetahuan dan tugas all-in-one)

Gunakan beberapa model LLM, buat dokumentasi instan, ambil poin penting dari catatan, dan lebih banyak lagi dengan AI ClickUp

Mengelola pengetahuan Anda tidak seharusnya terasa seperti menggabungkan beberapa aplikasi yang berbeda.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, dirancang untuk pengguna yang ingin mengintegrasikan semua hal—mulai dari menulis catatan, membuat wiki, hingga berkolaborasi pada tugas dan mencatat wawasan rapat—di satu platform yang terintegrasi.

Berbeda dengan TiddlyWiki, ClickUp menawarkan ruang kerja yang rapi dan skalabel dengan sinkronisasi cloud, pengeditan real-time, otomatisasi, dan dukungan AI. Anda tidak perlu mengatur jalur file, menulis dalam sintaks wiki, atau mengatur konten secara manual.

Mulailah dengan menggunakan ClickUp Docs sebagai editor teks untuk membuat dan mengelola konten terstruktur. Docs mendukung halaman bersarang, format kaya, tugas tertanam, dan kolaborasi real-time.

Buat dokumen terstruktur dan kolaboratif dengan halaman bertingkat dan tugas tertanam di dalam ClickUp Docs

Baik Anda sedang mendokumentasikan penelitian, menyusun artikel, atau merencanakan proyek, Anda dapat dengan mudah mengorganisir semuanya ke dalam struktur hierarkis. Anda juga dapat menghubungkan setiap dokumen ke tugas, tujuan, atau dashboard untuk perencanaan terintegrasi. Benar-benar cara yang efektif untuk mengatur pekerjaan akademik Anda!

Butuh bantuan untuk catatan Anda? ClickUp Brain, asisten AI bawaan, membawa semuanya ke level berikutnya. Mulai dari membantu Anda menyusun catatan, merangkum konten panjang, hingga menghasilkan outline blog atau entri pengetahuan langsung di dalam dokumen Anda, semuanya bisa dilakukan.

Buat ringkasan, tulis konten, dan brainstorm ide langsung di dalam ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

Dirancang khusus untuk akademisi dan penggemar produktivitas yang ingin brainstorming, membuat catatan baru, mengedit, atau merombak tanpa perlu meninggalkan aplikasi pencatat. Anda dapat dengan cepat mengganti nada, merumuskan ulang informasi, atau membuat ringkasan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Ingin mengganti LLMs untuk jawaban yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? Tidak masalah! Dari dalam platform, Anda dapat beralih antara ClickUp Brain, ChatGPT-4o, dan Claude, dan tinggalkan pergantian konteks.

Ikut rapat online atau kuliah? ClickUp AI Notetaker secara otomatis merekam dan merangkum diskusi. Aplikasi ini membuat catatan rapat yang terorganisir dan daftar tugas, memastikan tidak ada yang terlewat atau hilang.

Catat dan ringkas rapat secara otomatis menjadi catatan siap tindakan dan daftar tugas dengan ClickUp AI Notetaker

Yang membuat alat AI ini luar biasa untuk pencatatan adalah Anda dapat meninjau apa yang telah dibicarakan, mengekstrak poin tindakan, dan menghubungkan wawasan kunci ke tugas tindak lanjut segera setelah pertemuan.

Bagian tersulit dalam mengelola proyek penelitian adalah memastikan semua orang tetap up-to-date dengan pembaruan dan perubahan terbaru. Namun, jika Anda siap untuk mulai membuat wiki internal pertama yang skalabel, Template Basis Pengetahuan ClickUp adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Template ini menyediakan struktur siap pakai untuk membuat SOP, pusat bantuan, FAQ, dan dokumentasi, dengan tata letak yang bersih dan navigasi yang intuitif.

Dapatkan template gratis Gunakan templat Basis Pengetahuan ClickUp untuk menyimpan dan berbagi pengetahuan di dalam organisasi Anda

Ini sangat cocok untuk penggunaan pribadi maupun tim, memungkinkan Anda menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk membuat basis pengetahuan internal dari awal.

Bersama-sama, fitur-fitur ini menawarkan semua yang disukai pengguna TiddlyWiki—aplikasi pencatatan hierarkis, editor teks sederhana, dan akses cepat—tetapi dengan kolaborasi yang ditingkatkan, desain yang lebih baik, dan otomatisasi, ditambah sentuhan kecerdasan buatan. Siapa yang bisa menolaknya?

Fitur terbaik ClickUp

Buat ruang kolaboratif dengan akses yang disesuaikan untuk tim dan departemen

Gunakan tautan tugas untuk mengubah ide atau paragraf apa pun menjadi tugas yang dapat dieksekusi secara langsung

Integrasikan kalender, pengingat, dan tujuan ke dalam catatan Anda

Lacak kontribusi pengetahuan dan pembaruan dengan transparansi penuh

Hubungkan catatan ke tugas, tujuan, garis waktu, dan dasbor dalam satu tempat

Simpan riwayat versi, komentar, dan izin akses untuk konten yang dibagikan

Jaga keamanan dan kepatuhan data Anda dengan GDPR, HIPAA, dan kontrol tingkat perusahaan

Batasan ClickUp

Membutuhkan sedikit waktu untuk belajar bagi pemula

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Semua (wiki, manajemen tiket, penugasan tugas) dalam satu tempat. Entah kenapa, saya merasa ClickUp membuat saya lebih produktif daripada pesaing terpopulernya.

Semua (wiki, manajemen tiket, penugasan tugas) dalam satu tempat. Entah kenapa, saya merasa ClickUp membuat saya lebih produktif daripada pesaing terpopulernya.

💫 Ingin menggabungkan semua alat Anda ke dalam satu aplikasi desktop? Coba Brain MAX!

2. Notion (terbaik untuk ruang kerja yang dapat disesuaikan)

melalui Notion

Tidak semua sistem pengetahuan perlu kaku. Jika Anda suka menyesuaikan ruang kerja sesuai cara berpikir Anda, Notion memberikan fleksibilitas tersebut.

Sistemnya menggunakan blok bangunan—teks, daftar periksa, basis data, gambar, dan lainnya—sehingga Anda dapat membuat halaman yang berkembang sesuai kebutuhan Anda.

Yang membedakan Notion adalah fleksibilitasnya. Anda dapat memulai dengan halaman kosong atau memilih dari ratusan templat pencatatan. Baik itu daftar bacaan atau proyek tim, Notion menyesuaikan diri dengan alur kerja dan gaya Anda.

Berbeda dengan TiddlyWiki yang memerlukan pengaturan lebih rumit dan menawarkan opsi visual terbatas, Notion memiliki antarmuka yang lebih bersih, fitur kolaborasi bawaan, dan kustomisasi yang lebih mudah. Ini sangat berguna jika Anda menginginkan kombinasi antara struktur dan kreativitas tanpa perlu pengaturan teknis. Baik digunakan sendiri maupun bersama tim, Notion dapat menyesuaikan diri dengan gaya dan skala Anda.

Fitur terbaik Notion

Buat basis data terhubung yang diperbarui secara otomatis saat informasi sumber berubah

Organisir informasi dengan hierarki halaman yang fleksibel dan aktifkan/nonaktifkan blok

Bagikan halaman tertentu atau seluruh ruang kerja dengan pengaturan izin yang detail

Impor dari Evernote, Trello, Asana, dan alat lain dengan pengimpor bawaan

Akses catatan di semua platform dengan editor teks offline

Buat wiki visual dengan gambar sampul, ikon, dan tata letak yang dapat disesuaikan

Batasan Notion

Fungsi pencarian dapat lambat pada basis pengetahuan yang besar

Mode offline kadang-kadang mengalami konflik sinkronisasi

Harga Notion

Gratis

Pribadi : $12 per bulan per pengguna

Profesional : $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Notion

G2 : 4.7/5 (6.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Notion telah memudahkan saya untuk menulis catatan lebih cepat, lebih sering, dengan detail yang lebih lengkap, dan dengan AI terbaru mereka bahkan dapat meringkas dan menyimpulkan catatan orang lain untuk ditambahkan ke basis pengetahuan saya.

Notion telah memudahkan saya untuk menulis catatan lebih cepat, lebih sering, dengan detail yang lebih lengkap, dan dengan AI terbaru mereka bahkan dapat meringkas dan menyimpulkan catatan orang lain untuk ditambahkan ke basis pengetahuan saya.

3. Obsidian (terbaik untuk basis pengetahuan markdown lokal)

melalui Obsidian

Terkadang, Anda ingin catatan Anda tetap lokal—tanpa cloud, hanya file cepat dan fleksibel yang sepenuhnya Anda kendalikan. Obsidian memudahkan hal itu. Ini adalah aplikasi pencatat berbasis markdown yang menyimpan catatan Anda sebagai file teks biasa di perangkat Anda, memberikan akses offline dan kepemilikan penuh atas data Anda.

Yang membedakan Obsidian adalah cara ia membantu Anda menghubungkan ide-ide. Dengan tautan balik dan tampilan grafik visual, Obsidian membangun jaringan pemikiran saat Anda menulis. Ini sangat bermanfaat bagi pelajar, peneliti, atau siapa pun yang sedang membangun basis pengetahuan jangka panjang.

Dibandingkan dengan TiddlyWiki atau beberapa alternatif Obsidian, yang terasa ketinggalan zaman atau terlalu rumit, Obsidian menawarkan pengalaman yang lebih lancar dan intuitif. Anda mendapatkan pintasan keyboard, pratinjau tautan, dan perpustakaan plugin komunitas yang terus berkembang—tanpa perlu menyentuh kode.

Baik Anda sedang membuat peta konsep tesis atau jurnal, platform ini menyesuaikan diri dengan cara Anda berpikir tanpa memaksakan struktur terlalu dini.

Fitur terbaik Obsidian

Bekerja sepenuhnya offline dengan file Markdown lokal

Hubungkan catatan melalui tautan dua arah otomatis

Visualisasikan jaringan pemikiran Anda dengan tampilan grafis

Sesuaikan pengaturan Anda dengan perpustakaan plugin komunitas yang kaya

Sesuaikan ruang kerja Anda dengan tema dan pintasan keyboard

Beralih ke mode gelap untuk mengurangi kelelahan mata saat mencatat di malam hari

Batasan Obsidian

Tidak ada fitur kolaborasi atau berbagi bawaan

Beberapa plugin memerlukan pengaturan teknis atau pemeliharaan

Harga Obsidian

Gratis untuk penggunaan pribadi

Add-on opsional: Sinkronisasi: $5 per bulan per pengguna Publikasi: $10 per bulan per pengguna

Sinkronisasi: $5 per bulan per pengguna

Publish: $10 per bulan per pengguna

Sinkronisasi: $5 per bulan per pengguna

Publish: $10 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Obsidian

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: 4.8/5 (35+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Obsidian?

Ulasan Capterra mengatakan:

Mudah digunakan untuk membuat dan mengedit catatan. Sangat berguna untuk mengimpor dan membaca catatan Markdown yang telah diekspor dari Mac Notes.

Mudah digunakan untuk membuat dan mengedit catatan. Sangat berguna untuk mengimpor dan membaca catatan Markdown yang telah diekspor dari Mac Notes.

4. Roam Research (terbaik untuk pemikiran terhubung dan catatan harian)

melalui Roam Research

Jika otak Anda tidak bekerja dengan folder dan daftar yang kaku, Roam Research mungkin terasa seperti pulang ke rumah. Dirancang untuk pemikir non-linear, Roam membangun basis pengetahuan terhubung melalui tautan dua arah—setiap catatan yang Anda hubungkan akan terhubung kembali secara otomatis. Fitur Daily Notes-nya memudahkan pencatatan pikiran tanpa perlu terlalu terorganisir.

Fitur Catatan Harian memudahkan pencatatan pikiran tanpa perlu terlalu terorganisir. Susun formulir sesuai kebutuhan saat Anda bekerja.

Dibandingkan dengan TiddlyWiki, di mana penghubungan dan pemformatan manual bisa merepotkan, Roam menangani semuanya di latar belakang. Tampilan berbasis bloknya memungkinkan Anda merujuk ide dengan mudah. Meskipun tim dapat menggunakannya, Roam benar-benar unggul untuk pengguna solo yang memetakan ide, menulis proyek, atau meneliti jalur. Roam beradaptasi dengan cara berpikir Anda, bukan membatasinya.

Fitur terbaik Roam Research

Catat pikiran Anda dengan mudah setiap hari menggunakan halaman Catatan Harian

Bangun grafik pengetahuan yang dapat mengatur diri sendiri dengan tautan dua arah

Gunakan kembali konten secara fleksibel melalui struktur berbasis blok Roam

Visualisasikan jaringan ide Anda menggunakan basis data grafis

Navigasi dengan cepat dan tetap fokus dengan pintasan keyboard yang intuitif

Batasan Roam Research

Tidak ada akses offline

Lebih mahal dibandingkan alat-alat lama dan baru lainnya, terutama untuk penggunaan kasual

Harga Roam Research

Pro: $15 per bulan per pengguna

Believer: $500/lima tahun

Ulasan dan peringkat Roam Research

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

5. Joplin (terbaik untuk catatan sumber terbuka yang berfokus pada privasi)

melalui Joplin

Jika Anda yakin catatan Anda harus tetap milik Anda—dan hanya milik Anda—Joplin adalah solusinya. Aplikasi pencatat catatan Markdown open-source ini menawarkan kontrol penuh, memungkinkan Anda menyimpan catatan secara lokal atau menyinkronkannya melalui Dropbox, OneDrive, atau WebDAV—dengan enkripsi end-to-end yang terintegrasi.

Antarmukanya bersih, fleksibel, dan mendukung notebook, tag, daftar periksa, serta lampiran file.

Dibandingkan dengan TiddlyWiki, yang terasa ketinggalan zaman dan sulit disinkronkan, TiddlyWiki terasa intuitif dan lintas platform. Anda dapat menggunakannya di mana saja, baik di desktop maupun perangkat mobile.

Ekosistem plugin yang terus berkembang dan opsi penyesuaian tema di Joplin juga memberikan banyak ruang untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan Anda. Mulai dari penyesuaian sederhana hingga add-on yang powerful, ini adalah platform yang dapat Anda sesuaikan sesuai cara berpikir dan bekerja Anda.

Fitur terbaik Joplin

Tulis dan atur catatan dalam format Markdown

Sinkronkan data di berbagai perangkat menggunakan penyimpanan pihak ketiga seperti Dropbox atau OneDrive

Lindungi data Anda dengan enkripsi end-to-end

Buat daftar tugas dan buku catatan untuk organisasi yang terstruktur

Pasang plugin komunitas untuk memperluas fitur

Batasan Joplin

Fitur kolaborasi terbatas

Pengelolaan plugin mungkin memerlukan pengetahuan teknis

Harga Joplin

Paket Dasar : ~$3/bulan (€2,99)

Paket Pro: ~$7/bulan (€5,99)

Paket Tim: ~$9 per bulan per pengguna (€7,99, minimal dua pengguna)

Ulasan dan penilaian Joplin

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Joplin?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:

Joplin tampaknya merupakan aplikasi yang bagus. Mungkin tidak seindah Bear, tetapi ia melakukan semua yang saya inginkan (berbeda dengan Bear) dan belum pernah bermasalah. Plus, Anda menyimpan data Anda sendiri… dan gratis!

Joplin tampaknya merupakan aplikasi yang bagus. Mungkin tidak seindah Bear, tetapi ia melakukan semua yang saya inginkan (berbeda dengan Bear) dan belum pernah mengalami masalah. Plus, Anda menyimpan data Anda sendiri… dan gratis!

👀 Tahukah Anda: Teknik Feynman pada dasarnya adalah ini: jika Anda tidak bisa menjelaskan suatu konsep dengan sederhana, berarti Anda belum memahaminya. Ini adalah metode pencatatan klasik—tetapi padukan dengan alat yang benar-benar memungkinkan Anda menghubungkan ide, dan tiba-tiba Anda tidak hanya belajar, tetapi juga membangun basis pengetahuan yang berpikir bersama Anda. Mengapa ini berhasil: Anda berbicara langsung dengan pengguna berpengalaman yang menyukai fitur dan sistem. Ini menghubungkan metode tradisional dengan daya tarik alat yang lebih cerdas, visual, atau berbasis tautan.

6. Evernote (terbaik untuk pencatatan tradisional dengan pemotongan web)

melalui Evernote

Evernote dirancang untuk menangkap ide secara instan—baik itu kutipan, sketsa, atau email yang ingin Anda tinjau kembali.

Aplikasi ini menyimpan catatan rapat, gambar, potongan web, dan daftar tugas Anda secara sinkron dan dapat dicari di semua perangkat. Fitur web clipper sangat menonjol: simpan artikel, halaman yang disederhanakan, atau URL dengan satu klik.

Berbeda dengan TiddlyWiki yang memerlukan pengaturan manual, Evernote menawarkan pengalaman yang sudah siap pakai. Anda juga dapat mencari dokumen yang discan dan catatan tulisan tangan. Fitur tugas dan pengingat bawaan menghubungkan antara pencatatan dan penyelesaian tugas—semua tanpa perlu aplikasi tambahan atau membuka banyak tab browser.

Fitur terbaik Evernote

Simpan catatan, tambahkan gambar, dan file di berbagai perangkat

Simpan konten web secara instan dengan web clipper

Organisir informasi ke dalam buku catatan dan tag

Buat daftar periksa dan pengingat

Akses catatan Anda dari desktop atau perangkat seluler

Batasan Evernote

Rencana gratis memiliki sinkronisasi perangkat yang terbatas

Dapat menjadi berantakan tanpa organisasi yang ketat

Harga Evernote

Gratis

Pribadi: $14,99 per bulan per pengguna

Profesional: $17,99 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Evernote

G2 : 4.4/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (8.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Evernote?

Ulasan G2 mengatakan:

Saya dapat menyimpan hampir apa saja ke akun Evernote saya, mulai dari catatan tertulis, potongan situs web, file PDF, hingga gambar. Fitur Web Clipper dan "kirim ke Inbox" sangat berguna bagi saya.

Saya dapat menyimpan hampir apa saja ke akun Evernote saya, mulai dari catatan tertulis, potongan situs web, file PDF, hingga gambar. Fitur Web Clipper dan "kirim ke Inbox" sangat berguna bagi saya.

👀 Tahukah Anda: " Efek Google " membuat orang mengingat di mana menemukan informasi, bukan apa isinya. Saat kita bergantung pada mesin pencari, kita melewatkan upaya untuk menyimpan informasi ke dalam memori. Menulis catatan dapat berfungsi sebagai alat bantu ingatan, membantu Anda memahami apa yang dipelajari daripada bergantung pada mesin pencari.

7. Logseq (terbaik untuk pencatatan yang mengutamakan privasi)

melalui Logseq

Logseq adalah aplikasi outliner open-source yang berfokus pada penggunaan lokal, dirancang untuk orang yang menginginkan kendali penuh atas catatan mereka tanpa mengorbankan kekuatan atau tampilan yang rapi. Semua data disimpan dalam berkas Markdown teks biasa di perangkat Anda—tanpa sinkronisasi paksa, tanpa kebijakan tersembunyi.

Format outliner berbasis bloknya memungkinkan Anda menghubungkan, merujuk, dan menggunakan kembali ide dengan mudah, membangun peta pikiran yang dinamis. Fitur seperti tautan balik otomatis, jurnal harian, dan tampilan grafik menjadikannya ideal untuk penelitian, pelacakan tujuan, atau sekadar merenungkan ide.

Dibandingkan dengan TiddlyWiki, Logseq terasa lebih lancar dan modern—dan berkat plugin dan tema, ia dapat disesuaikan sesuai kebutuhan otak Anda.

Fitur terbaik Logseq

Simpan catatan secara lokal sebagai berkas teks markdown biasa

Hubungkan ide menggunakan tautan balik dan tampilan grafis

Catat pikiran Anda dengan fitur jurnal harian

Lacak tugas menggunakan daftar periksa dan halaman terjadwal

Sesuaikan dengan plugin dan tema

Batasan Logseq

Tidak ada alat kolaborasi bawaan

Mungkin memerlukan pengaturan tambahan untuk fitur lanjutan

Harga Logseq

Gratis dan open source

Ulasan dan penilaian Logseq

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Logseq?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:

Logseq adalah salah satu aplikasi yang desainnya benar-benar "pas" dengan saya. Ini adalah cara yang luar biasa untuk menyimpan informasi. Semuanya terasa begitu masuk akal. Semua yang pernah saya coba sebelumnya atau setelahnya tidak berfungsi seperti yang saya inginkan. Seperti Logseq. Namun, implementasi Logseq sangat buruk. Saya telah kehilangan begitu banyak data menggunakan Logseq sehingga saya harus meninggalkannya. Saya tetap di sub ini dengan harapan para pengembang dapat mengembangkan produk ini menjadi sesuatu yang andal dan matang.

Logseq adalah salah satu aplikasi yang desainnya benar-benar "pas" dengan saya. Ini adalah cara yang luar biasa untuk menyimpan informasi. Semuanya terasa sangat masuk akal. Semua yang pernah saya coba sebelumnya atau setelahnya tidak berfungsi seperti yang saya inginkan. Seperti Logseq. Namun, implementasi Logseq sangat buruk. Saya telah kehilangan begitu banyak data menggunakan Logseq sehingga saya harus meninggalkannya. Saya tetap di sub ini dengan harapan para pengembang dapat mengembangkan produk ini menjadi sesuatu yang andal dan matang.

8. DokuWiki (terbaik untuk wiki tim ringan)

melalui DokuWiki

Jika Anda membutuhkan wiki tim yang mudah dipasang dan tidak memerlukan perawatan yang rumit, DokuWiki adalah pilihan yang solid. Alat sumber terbuka ini berjalan pada berkas teks biasa—tanpa memerlukan database—sehingga Anda dapat mulai dengan cepat dan menjaga semuanya berjalan lancar tanpa banyak repot.

Ini sempurna untuk dokumentasi internal, SOP, atau pusat bantuan, dengan kontrol akses, riwayat versi, dan dukungan plugin untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan tim Anda.

Berbeda dengan TiddlyWiki yang lebih berfokus pada penggunaan pribadi, DokuWiki dirancang untuk lingkungan multi-pengguna. Meskipun tidak mencolok, DokuWiki andal dan dapat disesuaikan dengan mudah sehingga terasa seperti milik Anda sendiri tanpa kurva pembelajaran yang curam.

Fitur terbaik DokuWiki

Mudah diinstal dan dikelola tanpa memerlukan database

Menyediakan kontrol akses dan riwayat revisi

Sesuaikan fungsionalitas dengan plugin dan templat

Optimal untuk dokumentasi dan konten terstruktur

Dukungan komunitas aktif dan ekosistem plugin

Batasan DokuWiki

Tidak ada aplikasi seluler asli

Antarmuka yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat pencatat modern

Harga DokuWiki

Gratis dan open source

Peringkat dan ulasan DokuWiki

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DokuWiki?

Seorang pengulas G2 menulis:

Saya menggunakan DokuWiki di rumah untuk wiki keluarga kami, di mana kami menyimpan catatan tentang peralatan rumah tangga, mobil, dan tempat-tempat yang kami kunjungi. Sangat mudah untuk memasukkan informasi, dan mudah untuk menemukannya kembali saat kami membutuhkannya.

Saya menggunakan DokuWiki di rumah untuk wiki keluarga kami, di mana kami menyimpan catatan tentang peralatan rumah tangga, mobil, dan tempat-tempat yang kami kunjungi. Sangat mudah untuk memasukkan informasi, dan mudah untuk menemukannya kembali saat kami membutuhkannya.

9. Nuclino (terbaik untuk dokumentasi tim yang cepat dan kolaboratif)

melalui Nuclino

Ketika tim riset Anda bergerak cepat, Nuclino tetap mengikuti. Ini adalah basis pengetahuan ringan dan real-time yang dirancang untuk kejelasan, kecepatan, dan kolaborasi. Antarmukanya bersih—tanpa kerumitan, hanya halaman sederhana yang dapat diedit bersama oleh tim Anda tanpa repot. Alih-alih folder kaku, Nuclino menggunakan struktur grafis, sehingga konten Anda terhubung seperti jaringan yang hidup.

Sempurna untuk perencanaan, dokumentasi, atau pembuatan wiki, termasuk komentar langsung, mention, dan pencarian instan. Anda juga dapat menyematkan file, daftar periksa, dan blok kode.

Berbeda dengan TiddlyWiki, Nuclino dirancang untuk tim sejak awal—tanpa repot pengaturan, tanpa masalah izin. Hanya dokumentasi cerdas dan cepat yang berfungsi.

Fitur terbaik Nuclino

Pengeditan kolaboratif secara real-time dengan riwayat versi

Buat koneksi visual antara halaman menggunakan tampilan grafis

Antarmuka ringan, cepat, dan bebas gangguan

Hubungkan catatan dan ide di seluruh ruang kerja

Sematkan media, file, dan daftar tugas

Batasan Nuclino

Kurang dapat disesuaikan dibandingkan dengan alat yang lebih canggih

Akses offline terbatas

Harga Nuclino

Gratis untuk hingga 50 item

Starter: $8 per bulan per pengguna

Bisnis: $12 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Nuclino

G2: 4.7/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nuclino?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Menyediakan fitur kolaborasi real-time, memungkinkan tim bekerja bersama dan berbagi pengetahuan secara real-time. Menyediakan kemampuan pencarian yang kuat untuk dengan cepat menemukan informasi dan konten yang dibutuhkan oleh tim.

Menyediakan fitur kolaborasi real-time, memungkinkan tim bekerja bersama dan berbagi pengetahuan secara real-time. Menyediakan kemampuan pencarian yang kuat untuk dengan cepat menemukan informasi dan konten yang dibutuhkan oleh tim.

10. Standard Notes (terbaik untuk pencatatan aman dan terenkripsi)

melalui Standard Notes

Beberapa catatan hanya untuk Anda—dan Standard Notes mengerti itu. Ini adalah aplikasi pencatat yang bersih dan mengutamakan privasi, yang mengenkripsi semua data secara otomatis, sehingga hanya Anda yang dapat membaca apa yang Anda tulis.

Baik untuk wiki pribadi, catatan refleksi, data sensitif, atau ide besar Anda berikutnya, catatan Anda tetap aman secara default. Meskipun memiliki keamanan yang kuat, platform ini tetap mudah digunakan. Antarmuka yang minimalis dan bebas gangguan, dengan opsi untuk meng-upgrade ke dukungan Markdown, tema, dan penyimpanan tambahan.

Dibandingkan dengan TiddlyWiki, yang menawarkan kontrol lokal tetapi tidak dilengkapi dengan enkripsi bawaan, Standard Notes terasa modern, aman, dan menghormati ruang digital Anda.

Fitur terbaik Standard Notes

Enkripsi end-to-end untuk semua catatan

Sinkronisasi lintas platform dengan penyimpanan cloud yang aman

Mendukung markdown dan teks kaya dengan ekstensi

Add-on aman untuk produktivitas dan pemformatan

Sumber terbuka dengan dukungan komunitas yang kuat

Batasan Standard Notes

Versi dasar tidak dilengkapi dengan fitur-fitur lanjutan

Opsi penyesuaian memerlukan ekstensi berbayar

Harga Standard Notes

Rencana gratis tersedia

Rencana Produktivitas: $90/tahun

Rencana Profesional: $120/tahun

Ulasan dan penilaian Standard Notes

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Standard Notes?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan

Standard Notes adalah permata langka yang banyak aplikasi impikan tetapi seringkali tidak mampu mencapainya. Ini adalah platform yang aman, kokoh, visioner, dan terus berkembang. Saya berkesempatan mengunjungi kantor pusat Standard Notes dan bertemu tim mereka yang luar biasa. Jelas terlihat bahwa setiap anggota tim sangat berbakat dan berkomitmen. Kebanyakan organisasi terlihat lebih baik di luar daripada di dalam, tetapi Standard Notes adalah salah satu pengecualian langka yang memberikan kepercayaan saat Anda menyaksikan alur kerja, interaksi, dan pendekatan kolaboratif mereka.

Standard Notes adalah permata langka yang banyak aplikasi impikan tetapi seringkali tidak mampu mencapainya. Ini adalah platform yang aman, kokoh, visioner, dan terus berkembang. Saya berkesempatan mengunjungi kantor pusat Standard Notes dan bertemu tim mereka yang luar biasa. Jelas terlihat bahwa setiap anggota tim sangat berbakat dan berkomitmen. Kebanyakan organisasi terlihat lebih baik di luar daripada di dalam, tetapi Standard Notes adalah salah satu pengecualian langka yang memberikan kepercayaan diri saat Anda menyaksikan alur kerja, interaksi, dan pendekatan kolaboratif mereka.

