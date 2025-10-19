13 Alternatif Algolia Terbaik untuk Pencarian Cepat dan Fleksibel pada Tahun 2025

Pencarian ada di mana-mana—di situs web Anda, di aplikasi Anda, dan di dalam dokumen Anda. Ketika berfungsi dengan baik, pengguna hampir tidak menyadarinya.

Solusi pencarian seperti Algolia telah menetapkan standar baru dengan solusi pencarian yang super cepat, toleran terhadap kesalahan ketik, dan disesuaikan dengan relevansi. Namun, seiring dengan pertumbuhan kebutuhan Anda, celah-celah pun muncul.

Mungkin harga terasa mahal. Mungkin Anda ingin lebih banyak kontrol, fleksibilitas, relevansi pencarian, atau kecerdasan AI. Atau mungkin Anda sedang membangun mesin pencari yang toleran terhadap kesalahan ketik untuk e-commerce, data perusahaan, atau konten produk.

Apapun situasinya, Anda tidak kekurangan pilihan. Dari mesin open-source hingga platform tingkat perusahaan, daftar ini mengulas fitur-fitur utama dari alternatif Algolia yang kuat, dirancang untuk kinerja dan kustomisasi di dunia nyata.

👀 Tahukah Anda: Search as a Service adalah solusi berbasis cloud yang menyediakan fungsi pencarian sebagai layanan siap pakai, sehingga pengembang tidak perlu membangun dan memelihara infrastruktur pencarian yang kompleks sendiri. Bayangkan seperti menggunakan Gmail daripada mengelola server email sendiri.

Alternatif Algolia dalam Sekilas

Mencari perbandingan cepat sebelum memutuskan? Berikut ini perbandingan alat-alat alternatif Algolia teratas berdasarkan kasus penggunaan terbaik, fitur pencarian, harga, dan keunggulan inti.

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Cocok untuk individu, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Pencarian terhubung, Dokumen, AI, tautan tugas Rencana gratis tersedia; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Elasticsearch Cocok untuk perusahaan menengah dan perusahaan besar Indeks terdistribusi, analitik, API, skalabilitas Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $16 Coveo Cocok untuk perusahaan menengah dan perusahaan besar Personalisasi ML, pencarian terpadu, analitik, rekomendasi Tersedia uji coba gratis; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan OpenSearch Cocok untuk usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Analisis log, dasbor, keamanan, kompatibilitas AWS Tersedia rencana gratis; opsi bayar sesuai penggunaan Bloomreach Cocok untuk perusahaan menengah dan perusahaan besar Pencarian visual, pemasaran cerdas, SEO berbasis AI, dan personalisasi Tersedia uji coba gratis; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Meilisearch Cocok untuk individu, usaha kecil, dan perusahaan menengah Toleransi kesalahan ketik, pengindeksan instan, ringan, pengaturan mudah Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $30/bulan Constructor. io Cocok untuk perusahaan menengah dan perusahaan besar ML Perilaku, Pengujian A/B, filter lanjutan, dan personalisasi Tersedia uji coba gratis; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan SearchSpring Cocok untuk usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Kategori cerdas, kampanye pemasaran, analitik Tersedia uji coba gratis; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Typesense Cocok untuk individu, usaha kecil, dan perusahaan menengah Pencarian berfilter, kueri geografis, sinonim, API instan Rencana gratis tersedia; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Lucene Cocok untuk pengembang, usaha kecil, dan perusahaan menengah Tokenizer, analyzer, kontrol penuh, dan mesin pencarian kustom Tersedia rencana gratis Qdrant Cocok untuk usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Pencarian semantik, pengindeksan neural, pencarian vektor, relevansi AI Rencana gratis tersedia; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Luigi’s Box Cocok untuk usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Autocomplete, banner, analitik, plug-and-play Tersedia uji coba gratis; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Doofinder Cocok untuk usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Pencarian visual, multibahasa, filter lanjutan, pengaturan cepat Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $39/bulan

Mengapa Memilih Alternatif Algolia?

Algolia cepat, elegan, dan mudah diimplementasikan—tetapi tidak selalu menjadi pilihan yang tepat untuk setiap tim atau proyek.

Mesin pencari modern tidak hanya menyediakan hasil instan. Anda akan menemukan solusi pencarian yang dirancang khusus untuk:

Toleransi kesalahan ketik dan pencocokan yang tidak tepat

Fungsi pencarian yang didukung AI dan personalisasi

Fitur penyaringan berlapis dan pengurutan dinamis untuk penemuan produk

Kontrol sumber terbuka dan API yang fleksibel

Model harga yang lebih baik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Pencarian semantik dan pemrosesan bahasa alami

Pencarian gambar

Bagian terbaiknya? Banyak dari alternatif Algolia ini dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam stack Anda, baik Anda sedang membangun MVP startup atau mengembangkan platform enterprise.

📖 Baca Juga: Cara Mencari Berkas PDF dengan Cepat

Alternatif Algolia Terbaik yang Dapat Digunakan

Setelah Anda melihat perbandingan umum dari solusi pencarian ini, saatnya untuk menyelami detailnya.

Mari kita lihat para pesaing teratas dan bagaimana mereka bersaing.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengintegrasikan pencarian dalam alur kerja manajemen proyek)

Beberapa alat pencarian membantu Anda menemukan produk yang tepat. ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, membantu Anda menemukan segala sesuatu yang tepat—mulai dari catatan rapat dan spesifikasi hingga komentar yang tersembunyi dalam thread tugas yang panjang. Dengan kata lain, ClickUp sepenuhnya menghilangkan Work Sprawl —kekacauan akibat aplikasi, alat, dan konteks yang terputus-putus!

Dibuat untuk tim yang bekerja di dalam ruang kerja mereka dan membutuhkan lebih dari sekadar hasil pencarian permukaan. Saat Anda harus mengelola dokumen, hasil kerja, dan ketergantungan, menemukan apa yang Anda butuhkan secara instan dapat menjadi perbedaan antara kemajuan dan kekacauan.

Temukan pekerjaan Anda dalam hitungan detik dengan ClickUp Connected Search

Inti dari semuanya adalah ClickUp Enterprise Search, yang membuat seluruh ruang kerja Anda dapat dicari secara cerdas. Anda dapat mengetikkan beberapa kata kunci dan menampilkan tidak hanya judul tugas yang sesuai, tetapi juga pembaruan yang tersembunyi di komentar, paragraf di dalam dokumen, atau bahkan lampiran.

Cari di seluruh tugas, dokumen, komentar, dan lampiran dalam alur kerja yang terintegrasi dengan ClickUp Connected Search

Ini bersifat kontekstual, jadi tidak hanya mencocokkan string—tetapi juga memahami relevansi berdasarkan di mana dan bagaimana Anda bekerja. Hal ini menjadikannya alternatif yang kuat bagi tim yang ingin integrasi pencarian ke dalam alur kerja mereka, bukan sekadar ditambahkan di atasnya.

Cari di mana saja dengan ClickUp Brain

Untuk melangkah lebih jauh, ClickUp Brain mengubah pencarian menjadi pencarian yang cerdas, cepat, dan efisien. Bukan hanya tentang menemukan informasi—ia membantu merangkum percakapan panjang, secara otomatis menghasilkan jawaban, dan bahkan menulis tanggapan lanjutan berdasarkan apa yang ditemukan.

Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum, menyusun draf, dan mengekstrak wawasan langsung dari ruang kerja Anda

Bagi tim yang bergerak cepat dalam mengelola proyek kompleks, ini mengubah pencarian menjadi pengali produktivitas. Anda tidak hanya menemukan informasi—Anda bertindak lebih cepat atasnya.

Bonus: Kenalkan ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop kontekstual yang cocok untuk ruang kerja Anda. Begini caranya: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, web, dan lainnya

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

*Brain MAX menawarkan akses penuh ke alat AI premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan solusi tunggal yang netral terhadap LLM

*Mengetahui proyek Anda, tim Anda, tenggat waktu Anda, dan riwayat kerja Anda—sehingga Anda mendapatkan jawaban dan otomatisasi yang benar-benar masuk akal

Bangun proyek Anda di ClickUp Docs

Dan karena sebagian besar konten yang layak dicari terdapat dalam dokumen, ClickUp Docs memudahkan Anda untuk membuat dan menghubungkan segala hal mulai dari ringkasan produk dan SOP hingga catatan rapat dan halaman brainstorming.

Buat dokumen kolaboratif yang kaya dan tetap terhubung dengan alur kerja Anda menggunakan ClickUp Docs

Ini bukan sekadar file dan folder terpisah. Dokumen di ClickUp terintegrasi dalam alur kerja Anda, sehingga tetap terhubung dengan tugas, diperbarui secara real-time, dan dapat dicari sepenuhnya melalui fitur pencarian terhubung.

Dengan alur kerja manajemen dokumen cerdas ini, Anda tidak perlu lagi berpindah-pindah antara tab Google Drive dan papan proyek—pengetahuan Anda tetap berada di tempat Anda bekerja.

Biarkan ClickUp Knowledge Management menjadi perpustakaan kerja Anda

Untuk mengintegrasikan semuanya, fitur Manajemen Pengetahuan ClickUp mengubah ClickUp menjadi mesin pencari internal Anda. Tim dapat membangun perpustakaan terpusat informasi penting—FAQ, riwayat proyek, alur kerja pelanggan—dan menampilkan jawaban secara instan saat dibutuhkan.

Bangun pusat informasi terpusat untuk SOP, FAQ, dan wawasan proyek yang dapat diandalkan oleh tim Anda dengan bantuan fitur Manajemen Pengetahuan ClickUp

Berbeda dengan alat pencarian eksternal yang mengindeks data statis, mesin pencari AI-nya berkembang bersama tim Anda, menjaga hasil pencarian tetap dinamis dan relevan dengan cara proyek Anda sebenarnya beroperasi.

Bagi tim yang kewalahan dengan dokumen, mengejar pembaruan tugas, atau bosan berpindah-pindah antara alat hanya untuk “menemukan hal itu”, ClickUp menawarkan pengalaman yang terintegrasi secara menyegarkan. Ini bukan hanya manajer proyek dengan pencarian AI terhubung —ini adalah pencarian yang terintegrasi ke dalam cara tim Anda bekerja.

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp AI Autopilot Agents yang sudah siap pakai, Anda dapat melakukan pencarian fleksibel dengan bahasa alami di seluruh tugas, dokumen, dan aplikasi terhubung Anda. Bagaimana caranya? Autopilot Agents ini sudah dirancang untuk merespons pemicu tertentu dan kemudian memposting pembaruan, laporan, atau jawaban di lokasi spesifik. Saat Anda mengonfigurasinya untuk manajemen pengetahuan, mereka akan mengambil dokumen, tugas, dan komentar berdasarkan pertanyaan pengguna. Cari di dalam y dengan Agen AI ClickUp

Fitur terbaik ClickUp

Buat Bidang Kustom untuk melacak metadata di seluruh tugas dan dokumen

Otomatiskan alur kerja rutin dengan pemicu, kondisi, dan tindakan

Visualisasikan pekerjaan menggunakan berbagai tampilan—Daftar, Kanban, Garis Waktu, dan Gantt

Berikan komentar dan daftar periksa kepada anggota tim untuk akuntabilitas yang lebih detail

Sematkan konten kaya seperti video, papan tulis, atau spreadsheet langsung ke dalam Docs

Tetapkan izin yang detail untuk tugas, folder, dan basis pengetahuan

Sinkronkan ClickUp dengan kalender dan email Anda untuk pembaruan tugas yang kontekstual.

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin mengalami kurva pembelajaran yang curam karena fitur yang sangat lengkap.

Pengalaman mobile dapat terasa terbatas untuk pengeditan dokumen mendalam.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

2. Elasticsearch (Terbaik untuk pencarian tingkat perusahaan yang dapat disesuaikan)

melalui Elasticsearch

Beberapa alat membantu Anda menemukan informasi. Elasticsearch membantu Anda merancang cara informasi tersebut ditemukan, diindeks, dan diakses. Dibangun di atas Apache Lucene, Elasticsearch dioptimalkan untuk kecepatan, skalabilitas, dan kontrol penuh.

Dibandingkan dengan Algolia dan alternatif Elasticsearch lainnya, mesin pencari tingkat perusahaan ini ideal untuk tim yang ingin mengonfigurasi setiap aspek pengindeksan dan pencarian, tanpa batasan kotak hitam. Ia mendukung penyaringan lanjutan, penyesuaian relevansi kustom, dan kinerja yang mulus di lingkungan data berskala besar.

Dari katalog produk hingga dasbor internal dan aplikasi yang diakses publik, alternatif Algolia ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda dapat menyesuaikan analyzer untuk berbagai bahasa, mengelola infrastruktur dengan fleksibel, dan menggunakan bahasa kueri yang mendalam untuk membangun pencarian real-time dan berperforma tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.

Fitur terbaik Elasticsearch

Pantau dan kelola kinerja menggunakan alat kesehatan kluster bawaan.

Atur pemberitahuan dan deteksi anomali dengan Elastic Observability

Manfaatkan manajemen siklus hidup indeks (ILM) untuk mengotomatisasi kebijakan retensi data dan mengoptimalkan penyimpanan di node panas, hangat, dan dingin.

Enkripsi data saat disimpan dan saat ditransmisikan dengan fitur keamanan terintegrasi.

Gunakan kontrol akses berbasis peran (RBAC) untuk mengelola izin pengguna.

Deploy dengan mudah di lingkungan apa pun dengan dukungan untuk cloud, hybrid, dan on-premise menggunakan Elastic Cloud atau instance yang dikelola sendiri.

Batasan Elasticsearch

Pengaturan dan penyesuaian memerlukan keahlian backend.

Tidak ideal untuk tim yang mencari kemudahan plug-and-play.

Harga Elasticsearch

Open-source dan self-hosted: Gratis

Elastic Cloud Standard: Mulai dari $16/bulan

Elastic Cloud Pro: Mulai dari $95/bulan

Elastic Cloud Serverless: Mulai dari $0,10 per 1.000 permintaan atau $0,50 per GB yang disimpan.

Harga untuk perusahaan: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Elasticsearch

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik untuk Elasticsearch

3. Coveo (Terbaik untuk pencarian dan personalisasi berbasis AI untuk perusahaan)

melalui Coveo

Coveo tidak hanya menampilkan hasil—ia memberikan jawaban yang disesuaikan dengan niat setiap pengguna, dibentuk oleh perilaku, dan didukung oleh machine learning. Dirancang untuk pencarian perusahaan, Coveo unggul dalam e-commerce, dukungan pelanggan, dan lingkungan yang kaya akan pengetahuan, di mana relevansi secara langsung memengaruhi pendapatan.

Kemampuan unggulannya adalah personalisasi skala besar. Coveo terus belajar dari perilaku pengguna untuk menyempurnakan hasil pencarian secara real-time—baik saat seseorang menjelajahi pusat bantuan atau toko online, pengalaman mereka terus berkembang dengan setiap klik.

Bagi organisasi yang mengelola informasi terpisah di berbagai platform, Coveo menciptakan lapisan pencarian terpadu yang menampilkan konten paling relevan, terlepas dari format atau sumbernya. Dibandingkan dengan Algolia, Coveo tidak hanya unggul dalam kecepatan—tetapi juga menawarkan peringkat cerdas, analisis perilaku, dan pengalaman yang benar-benar adaptif untuk menjaga keterlibatan pengguna.

Fitur terbaik Coveo

Tingkatkan relevansi konten dengan saran kueri cerdas.

Bangun pengalaman yang memahami niat pengguna di seluruh platform web, dukungan, dan perdagangan.

Manfaatkan analitik untuk memahami perilaku dan mengoptimalkan perjalanan pengguna.

Integrasikan dengan Salesforce, Adobe, ServiceNow, dan lainnya.

Otomatiskan penyesuaian dengan algoritma relevansi yang belajar sendiri

Sediakan defleksi kasus yang didukung AI di portal dukungan untuk mengurangi volume tiket

Batasan Coveo

Pengaturan dan pelatihan membutuhkan waktu untuk mencapai nilai maksimal

Transparansi harga dapat menjadi tantangan bagi tim yang lebih kecil

Harga Coveo

Harga khusus untuk perusahaan

Ulasan dan peringkat Coveo

G2 : 4.3/5 (130+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Coveo?

Sebuah ulasan G2 mengatakan :

📮 ClickUp Insight: Pekerja pengetahuan mengirim rata-rata 25 pesan per hari, mencari informasi dan konteks. Hal ini menunjukkan bahwa banyak waktu terbuang untuk menggulir, mencari, dan memahami percakapan yang terfragmentasi di email dan obrolan. 😱 Seandainya Anda memiliki platform cerdas yang menghubungkan tugas, proyek, obrolan, dan email (plus AI!) dalam satu tempat. Tapi Anda memang memilikinya:

4. OpenSearch (Pilihan terbaik untuk pencarian open source yang kompatibel dengan AWS)

melalui OpenSearch

Sebagai salah satu alternatif Algolia terbaik, OpenSearch menawarkan fitur pencarian, analitik, dan observabilitas yang dirancang untuk tim yang membutuhkan kontrol, transparansi, dan skalabilitas asli AWS. Berasal dari Elasticsearch, OpenSearch dibangun di atas fondasi yang familiar dengan fitur-fitur kunci seperti dasbor yang kuat, pemberitahuan, dan keamanan multi-tenant.

Baik Anda menganalisis log, memvisualisasikan metrik infrastruktur, atau menggerakkan dasbor pencarian internal, ini adalah mesin pencari terbuka yang membantu tim menyimpan dan mengakses jumlah data yang besar dengan efisien. Integrasinya yang mendalam dengan layanan AWS seperti EC2 dan OpenSearch Service memudahkan skalabilitas sambil tetap fleksibel, tanpa batasan sistem proprietary.

Bagi pengembang yang mencari transparansi penuh dan deployment siap cloud tanpa ketergantungan pada vendor, OpenSearch menyeimbangkan inovasi terbuka dengan kinerja tingkat perusahaan.

Fitur terbaik OpenSearch

Gunakan OpenSearch Dashboards untuk eksplorasi data secara real-time

Gunakan deteksi anomali bawaan untuk pemberitahuan otomatis

Sesuaikan kueri menggunakan filter teks lengkap, kata kunci, dan rentang

Kelola lingkungan multi-tenant dengan kontrol akses yang detail

Amankan infrastruktur Anda dengan akses berbasis peran, pencatatan audit, dan enkripsi

Visualisasikan metrik menggunakan panel seret-dan-lepas di OpenSearch Dashboards

Batasan OpenSearch

Ekosistem yang lebih kecil dibandingkan Elasticsearch untuk plugin dan dukungan

Kualitas dokumentasi bervariasi antar versi

Harga OpenSearch

Open-source: Gratis

AWS OpenSearch Service: Bayar sesuai penggunaan (berdasarkan penggunaan instance)

Ulasan dan peringkat OpenSearch

G2 : Tidak cukup ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

🧠 Fakta Menarik: Sebuah studi Cornell berjudul Ketika Layanan Mesin Pencari Bertemu Model Bahasa Besar memaparkan kerangka kerja dua tema yang menarik di mana layanan pencarian dan model bahasa besar (LLMs) saling memperkuat. Begini caranya: Search4LLM Learning-to-Rank (LTR) Mesin pencari menyediakan repositori dokumen yang luas, beragam, dan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk pra-pelatihan dan penyempurnaan model bahasa besar (LLMs) , terutama melalui tugas

Hal ini memungkinkan LLMs untuk memahami pertanyaan pengguna dengan lebih baik, menghasilkan respons yang akurat dan relevan secara kontekstual, serta mengintegrasikan informasi terkini untuk mengatasi masalah seperti halusinasi 2. LLM4Search LLMs dapat meningkatkan fungsi mesin pencari dengan merangkum dan mengindeks konten secara lebih efektif, memperbaiki penulisan ulang kueri, meningkatkan relevansi hasil melalui peringkat yang lebih halus, dan bahkan mengotomatisasi anotasi untuk kerangka kerja LTR.

📖 Baca Juga: Contoh Terbaik Penggunaan Retrieval Augmented Generation dalam Praktik

5. Bloomreach (Terbaik untuk penemuan produk e-commerce dan personalisasi)

melalui Bloomreach

Beberapa alat pencarian bekerja di belakang layar. Bloomreach tampil ke depan. Dirancang untuk toko online, di mana penemuan produk mendorong pendapatan dan setiap interaksi pencarian membentuk perjalanan pelanggan.

Berbeda dengan alat yang hanya mencocokkan kata kunci, Bloomreach menawarkan personalisasi berbasis AI yang merespons perilaku, konteks, dan persediaan real-time, mengubah kueri generik menjadi pengalaman yang disesuaikan. Dirancang untuk pemasar dan merchandiser, Bloomreach menyediakan fitur pencarian intuitif tanpa kode untuk menyesuaikan logika pencarian, menguji tata letak, dan menjalankan kampanye—semua tanpa bergantung pada pengembang.

Dibandingkan dengan Algolia, perangkat lunak pencarian enterprise ini menawarkan hasil pencarian yang lebih disesuaikan dan kontrol kreatif yang lebih luas, memungkinkan tim untuk secara visual dan strategis mengarahkan perjalanan pembeli.

Fitur terbaik Bloomreach

Buat segmen pelanggan untuk menampilkan hasil produk yang ditargetkan

Integrasikan pencarian visual untuk meningkatkan penemuan di perangkat mobile dan pengalaman pengguna (UX)

Sinkronkan data produk dan persediaan secara real-time dari berbagai sumber

Manfaatkan kecerdasan buatan prediktif untuk meningkatkan nilai keranjang belanja rata-rata

Pantau dampak kampanye dengan analitik funnel end-to-end

Lakukan uji A/B pada tata letak pencarian dan urutan produk untuk meningkatkan keterlibatan pembeli

Batasan Bloomreach

Kurva pembelajaran awal untuk pengguna non-teknis

Harga tingkat perusahaan mungkin tidak cocok untuk bisnis yang masih dalam tahap awal

Harga Bloomreach

Harga kustom sesuai kebutuhan

Ulasan dan penilaian Bloomreach

G2 : 4.6/5 (lebih dari 600 ulasan)

Capterra: 4.8/5 (lebih dari 50 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bloomreach?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Tonton: Begini cara Anda membangun basis pengetahuan AI Anda sendiri:

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik untuk Coveo

6. Meilisearch (Terbaik untuk pencarian instan yang ringan dan cepat)

melalui Meilisearch

Bersih, cepat, dan tanpa hambatan, Meilisearch adalah impian bagi para penggemar minimalis dalam hal mesin pencari. Sebagai mesin pencari open-source yang ringan, ia dirancang untuk tim yang ingin menyajikan hasil pencarian instan dan toleran terhadap kesalahan ketik tanpa harus repot dengan konfigurasi atau infrastruktur yang rumit.

Dari pusat bantuan dan portal dokumentasi hingga katalog produk, Meilisearch bekerja dengan mulus menggunakan pengaturan default yang cerdas sambil menawarkan kustomisasi untuk peringkat, filter, dan sinonim.

Berbeda dengan pendekatan Algolia yang berfokus pada perusahaan, Meilisearch adalah solusi cepat dan terjangkau yang memberikan tim kendali penuh, tanpa ketergantungan pada vendor.

Fitur terbaik Meilisearch

Implementasikan penyaringan berlapis dengan pengaturan minimal

Deploy dengan cepat melalui Docker atau Meilisearch Cloud

Kelola beberapa indeks melalui antarmuka REST API yang intuitif

Gunakan analis bahasa khusus untuk pencarian multibahasa

Dapatkan respons dalam waktu kurang dari 50ms dengan logika pengindeksan dan pengambilan data yang ringan

Integrasikan dengan mudah ke dalam kerangka kerja frontend seperti Vue, React, dan InstantSearch.js

Batasan Meilisearch

Tidak dioptimalkan untuk implementasi skala besar di lingkungan perusahaan

Analisis bawaan yang terbatas dan wawasan pengguna

Harga Meilisearch

Build : Mulai dari $30/bulan—untuk proyek kecil dan pengujian (termasuk 50.000 pencarian dan 100.000 dokumen)

Pro : Mulai dari $300/bulan—untuk proyek dan tim yang berkembang (termasuk 250.000 pencarian dan 1 juta dokumen)

Harga khusus: Untuk kebutuhan perusahaan dengan diskon berdasarkan volume dan dukungan premium

Ulasan dan peringkat Meilisearch

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Peringkat tidak tersedia

🧠 Fakta Menarik: Menurut Thomas Payet, CEO dan pendiri Meilisearch, tim memilih nama “Meili” karena—berdasarkan interpretasi mereka—Meili adalah “Dewa Lupa” dalam mitologi Norse. Mereka merasa nama ini cocok, karena Meilisearch dirancang untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh lupa: membantu pengguna menemukan apa yang mereka hilangkan, dengan cepat dan intuitif.

7. Constructor. io (Terbaik untuk pengalaman pencarian ritel yang dipersonalisasi)

Pencarian harus terasa seperti mengenal Anda. Constructor. io membuat hal itu mungkin dengan menyesuaikan setiap interaksi berdasarkan perilaku pengguna secara real-time. Dirancang untuk e-commerce perusahaan, Constructor. io menggunakan data klik untuk mempersonalisasi penemuan produk, memastikan pembeli melihat apa yang paling mungkin mereka beli berdasarkan niat sebenarnya, bukan hanya kata kunci pencarian.

Dari autocomplete hingga filter dinamis dan tata letak yang dapat disesuaikan, platform ini memberikan tim kendali untuk mengoptimalkan setiap bagian dari perjalanan pencarian. Dan karena dirancang untuk skalabilitas, Constructor. io unggul dalam lingkungan dengan banyak SKU seperti fashion, elektronik, dan pasar online.

Meskipun Algolia menawarkan konfigurasi yang fleksibel, Constructor. io menggabungkan analisis perilaku real-time dengan otomatisasi untuk terus mengembangkan pengalaman pencarian. Ini merupakan pilihan yang lebih cerdas bagi merek ritel yang ingin mengubah UX menjadi keunggulan kompetitif sejak hari pertama.

Fitur terbaik Constructor. io

Sesuaikan strategi peringkat dengan aturan bisnis dan tujuan pemasaran

Aktifkan filter dan facet dinamis berdasarkan niat pembeli

Integrasikan dengan mudah ke Shopify, BigCommerce, dan platform e-commerce kustom

Gunakan arsitektur API-first untuk pembaruan katalog produk yang skalabel

Manfaatkan pemrosesan bahasa alami untuk pemahaman kueri yang lebih cerdas

Berikan saran autocomplete yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat pengguna dan tren

Batasan Constructor. io

Pengaturan yang kaya fitur mungkin memerlukan dukungan pengembangan untuk penyesuaian penuh

Palin cocok untuk operasi e-commerce berskala besar

Harga Constructor. io

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Constructor. io

G2 : 4.8/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Constructor. io?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

🧠 Fakta Menarik: Fitur autocomplete yang kita kenal saat ini diperkenalkan oleh Google pada tahun 2004 dengan nama Google Suggest. Fitur ini diciptakan oleh Kevin Gibbs, seorang insinyur junior, yang awalnya merancang fitur ini untuk memprediksi URL sebelum diadaptasi untuk kueri pencarian. Dengan dukungan dari Marissa Mayer, Algolia diluncurkan melalui Google Labs dan menjadi bagian inti dari pengalaman pencarian Google pada tahun 2008, mengubah cara pengguna berinteraksi dengan mesin pencari di seluruh dunia.

8. SearchSpring (Terbaik untuk pencarian e-commerce yang berfokus pada merchandising)

melalui SearchSpring

Para merchandiser membutuhkan lebih dari sekadar bilah pencarian yang cepat. Mereka membutuhkan kreativitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk membentuk pengalaman berbelanja tanpa bergantung pada pengembang. Di situlah SearchSpring unggul.

Dibuat untuk tim e-commerce yang mengutamakan storytelling dan strategi, SearchSpring memberikan merchandiser kendali penuh atas cara produk ditampilkan, kategori beroperasi, dan promosi berlangsung. Dari aturan dinamis hingga tata letak kustom, ia menawarkan toolkit yang berfokus pada merchandising yang mengubah pencarian sehari-hari menjadi pengalaman yang dikurasi.

Anda dapat menyesuaikan penempatan produk, mempersonalisasi halaman kategori, dan meluncurkan kampanye musiman—semua tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Bagi tim perdagangan yang berfokus pada konversi dan ekspresi merek, hal ini mengubah pencarian menjadi mesin yang kuat untuk meningkatkan keterlibatan.

Sementara Algolia berfokus pada kustomisasi yang didorong oleh pengembang, SearchSpring memberdayakan para merchandiser secara langsung. Ini adalah solusi praktis yang menggabungkan logika pencarian dengan keahlian merchandising—tanpa perlu coding.

Fitur terbaik SearchSpring

Desain halaman arahan yang mencerminkan promosi dan strategi musiman

Analisis kinerja berdasarkan kategori, kueri, dan perilaku pengguna

Gunakan sinonim cerdas dan pengalihan untuk mengurangi tingkat bounce

Integrasikan dengan platform e-commerce teratas dan ERP

Aktifkan grid produk dinamis berdasarkan segmen pembeli

Jadwalkan perubahan merchandising untuk selaras dengan kampanye atau tanggal penting

Batasan SearchSpring

Penyesuaian lanjutan mungkin memerlukan dukungan untuk katalog yang lebih besar

Berfokus terutama pada kasus penggunaan e-commerce

Harga SearchSpring

Harga kustom berdasarkan tingkatan

Ulasan dan peringkat SearchSpring

G2 : 4.6/5 (120+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SearchSpring?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

💡 Tips Pro: Di ClickUp, Anda dapat menghubungkan pencarian dengan ClickUp Automations sehingga pembaruan di dalam tugas, komentar, atau Dokumen memicu alur kerja secara otomatis—misalnya, menugaskan tugas saat seseorang berkomentar “siap untuk direview”, mengubah status saat dokumen mengandung kata “disetujui”, atau mengirim pengingat saat kata kunci seperti “urgent” muncul. Alih-alih hanya mencari informasi, ClickUp memungkinkan Anda bertindak atasnya secara instan, mengubah pencarian menjadi lapisan cerdas dan responsif yang menjaga tim Anda tetap sejalan dan terus maju.

9. Typesense (Pilihan terbaik untuk API pencarian instan yang ramah pengembang)

melalui Typesense

Typesense dirancang untuk pengembang yang menginginkan pencarian cepat dan andal tanpa kerumitan platform berat. Sementara Algolia menambahkan lapisan enterprise, Typesense menghilangkan fitur yang tidak perlu, dengan fitur kunci seperti toleransi kesalahan ketik, filter, pengurutan, dan penyesuaian relevansi hanya dengan beberapa baris kode.

Ini berjalan langsung dari kotak, dengan antarmuka API yang bersih dan performa yang sangat cepat—sempurna untuk dokumen, dasbor, katalog, atau alat internal. Alternatif open-source ini juga menghilangkan gesekan vendor dengan memudahkan self-hosting dan membuat Typesense Cloud terjangkau.

Jika Anda sedang mengembangkan aplikasi modern dan menginginkan pengalaman pengguna yang berfokus pada pengembang dengan kejelasan penuh, ini adalah alternatif yang lebih ramping dan lancar daripada Algolia yang melakukan hal yang penting—dan melakukannya dengan cepat.

Fitur terbaik Typesense

Implementasikan filter, facet, dan pengurutan dengan kode minimal

Gunakan pencarian berbasis lokasi untuk aplikasi yang bergantung pada lokasi

Hosting sendiri dengan mudah atau skalakan dengan Typesense Cloud

Manfaatkan perpustakaan klien dalam JavaScript, Python, Ruby, dan lainnya

Sinkronkan data secara instan dengan pengindeksan otomatis dan pembaruan hampir real-time

Amankan titik akhir pencarian dengan pengaturan kunci API bawaan dan pembatasan kecepatan

Batasan Typesense

Komunitas yang lebih kecil dan integrasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan platform yang lebih besar

Analitik bawaan dan alat dasbor yang terbatas

Harga Typesense

Open Source : Gratis untuk dihosting sendiri tanpa batasan penggunaan

Paket Kustom: Konfigurasi fleksibel dengan harga transparan berdasarkan penggunaan

Ulasan dan peringkat Typesense

G2 : Tidak cukup ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

10. Lucene (Terbaik untuk membangun mesin pencarian kustom dari awal)

melalui Lucene

Lucene seperti tanah liat mentah di tangan pengembang yang terampil. Ia menyediakan blok bangunan untuk membuat mesin pencarian yang sepenuhnya disesuaikan—satu yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda hingga parameter kueri terakhir.

Di sini tidak ada antarmuka pengguna atau kemudahan plug-and-play. Yang Anda dapatkan adalah kendali penuh atas pengindeksan, pencarian, dan penilaian. Jika Anda suka menyesuaikan tokenizer, analyzer, atau menulis logika peringkat sendiri, Lucene adalah tempat bermain Anda. Ia cepat, modular, dan sangat fleksibel—sifat-sifat yang mendasari raksasa seperti Elasticsearch dan Solr.

Lucene ideal untuk pengembang yang bekerja pada alat akademik, sistem internal, atau aplikasi khusus domain di mana fitur bawaan tidak memadai. Sementara Algolia mengutamakan kemudahan penggunaan, Lucene ditujukan bagi mereka yang ingin mengoptimalkan setiap lapisan infrastruktur pencarian mereka.

Fitur terbaik Lucene

Bangun algoritma peringkat dan penilaian Anda sendiri

Gunakan kueri Boolean, frasa, dan wildcard untuk kontrol yang lebih mendalam

Integrasikan Lucene ke dalam aplikasi atau kerangka kerja kustom

Manfaatkan mesin pencarian yang cepat dan ringan

Ideal untuk diintegrasikan ke dalam lingkungan berbasis Java

Dukung pencarian multibahasa dan pemrosesan linguistik kompleks dengan analisator kustom

Batasan Lucene

Kurva pembelajaran yang curam bagi tim yang tidak familiar dengan arsitektur pencarian tingkat rendah

Tidak ada antarmuka pengguna (UI) bawaan atau lapisan analitik

Harga Lucene

Perpustakaan sumber terbuka gratis

Ulasan dan penilaian Lucene

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

💡 Tips Pro: Untuk pencarian multibahasa, mengaktifkan tokenizer khusus bahasa pada alat seperti Lucene, Elasticsearch, atau Meilisearch dapat secara signifikan meningkatkan relevansi di toko online internasional. Tokenizer ini memecah teks sesuai dengan aturan linguistik masing-masing bahasa—mengelola aksara, tata bahasa, dan pemotongan kata dengan benar—sehingga hasil pencarian memiliki makna kontekstual bagi pengguna, baik mereka mengetik dalam bahasa Inggris, Spanyol, Jerman, atau bahasa lain. Ini adalah fitur wajib bagi merek global yang ingin pengalaman pencarian terasa lokal.

11. Qdrant (Terbaik untuk pencarian vektor berbasis AI dan relevansi semantik)

melalui Qdrant

Qdrant bukanlah mesin pencari tradisional—ia memahami makna, bukan hanya kata kunci. Dirancang untuk pencarian semantik, Qdrant membandingkan data melalui vektor embedding alih-alih pencocokan teks literal, menjadikannya pilihan utama bagi tim yang bekerja di bidang machine learning dan pemrosesan bahasa alami (NLP).

Alih-alih mencocokkan string, Qdrant mengindeks embeddings berdimensi tinggi yang dihasilkan oleh jaringan saraf dan menampilkan hasil yang secara kontekstual serupa—baik itu kode, dokumen, atau gambar produk. Ini ideal untuk alat berbasis AI seperti mesin rekomendasi, asisten virtual, dan antarmuka pencarian cerdas.

Dengan dukungan bawaan untuk kerangka kerja seperti OpenAI, Hugging Face, dan LangChain, alternatif Algolia ini dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam alur kerja ML modern. Dibandingkan dengan Algolia yang mengandalkan relevansi kata kunci tradisional, Qdrant dirancang dari awal untuk pencarian yang didukung oleh pemahaman semantik yang dipelajari.

Fitur terbaik Qdrant

Integrasikan dengan perpustakaan ML populer untuk alur kerja AI yang lancar

Gunakan API REST dan gRPC untuk membangun aplikasi yang fleksibel

Lakukan pencarian terfilter, hibrida, dan teks lengkap secara bersamaan

Deploy di cloud, on-premise, atau bahkan offline

Skalakan ke beberapa tenant dengan isolasi bawaan

Indeks vektor berdimensi tinggi secara efisien dengan penyimpanan berbasis disk dan kuantisasi

Batasan Qdrant

Membutuhkan vektor embedding dari model eksternal

Masih dalam tahap pengembangan dibandingkan dengan platform pencarian yang lebih tua

Harga Qdrant

Open Source : Gratis untuk dihosting sendiri tanpa batasan penggunaan

Managed Cloud : Mulai dari $0 dengan kluster gratis 1GB; tidak memerlukan kartu kredit

Hybrid Cloud : Mulai dari $0,014 per jam

Private Cloud: Harga khusus atas permintaan

Peringkat dan ulasan Qdrant

G2 : 4.6/5 (50+ ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

12. Luigi’s Box (Terbaik untuk pencarian e-commerce plug-and-play dengan personalisasi)

via Luigi

Luigi’s Box adalah hasil perpaduan antara pencarian cerdas dan desain yang apik. Dibuat khusus untuk tim e-commerce yang menginginkan pencarian intuitif, hasil yang dipersonalisasi, dan pengaturan cepat—tanpa harus bergantung secara berlebihan pada pengembang.

Sejak ketukan keyboard pertama, Luigi’s Box menyempurnakan hasil pencarian secara real-time berdasarkan perilaku pengguna, menawarkan fitur autocomplete, koreksi typo, banner, dan rekomendasi cerdas untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Bukan hanya fungsional—tetapi juga ramah pengguna.

Dibandingkan dengan Algolia, Luigi’s Box jauh lebih ramah bagi tim non-teknis. Platform ini menempatkan kemudahan penggunaan sebagai prioritas utama, sehingga memudahkan merek e-commerce yang sedang berkembang untuk mempersonalisasi pengalaman pencarian dan berbelanja—tanpa kerumitan atau beban operasional perusahaan.

Fitur terbaik Luigi’s Box

Gunakan fitur autocomplete dan koreksi typo untuk meningkatkan kemudahan pencarian

Pantau tren pencarian di situs dan optimalkan konten sesuai dengan itu

Luncurkan rekomendasi produk tanpa pengaturan tambahan

Sesuaikan hasil pencarian berdasarkan perilaku pengguna

Terjemahkan kueri pencarian ke berbagai bahasa untuk toko internasional

Akses alat pengujian A/B bawaan untuk optimasi kinerja

Batasan Luigi’s Box

Kustomisasi lanjutan yang terbatas untuk hierarki produk yang kompleks

Lebih cocok untuk bisnis menengah daripada perusahaan besar

Harga Luigi’s Box

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Luigi’s Box

G2 : 4.5/5 (120+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (100+ ulasan)

13. Doofinder (Pilihan terbaik untuk pencarian situs e-commerce yang cepat dan mudah dipasang)

melalui Doofinder

Bayangkan memberikan pembeli Anda panduan yang membantu dan ramah alih-alih kotak pencarian. Itulah yang dirasakan saat menggunakan Doofinder. Ia langsung muncul saat pelanggan membutuhkannya, membuat penemuan produk menjadi cepat, menyenangkan, dan tanpa hambatan.

Dirancang untuk tim e-commerce yang efisien, Doofinder menawarkan pencarian yang ramah pengguna dan berperforma tinggi tanpa beban pengaturan yang biasa. Baik Anda mengelola toko niche atau mengembangkan bisnis secara global, Doofinder meningkatkan pengalaman pelanggan sejak ketukan keyboard pertama, dengan fitur seperti koreksi typo, autocomplete, dan filter cerdas yang dibungkus dalam antarmuka pengguna yang intuitif.

Dibandingkan dengan Algolia, Doofinder lebih mudah dipasang dan dikelola, serta jauh lebih mudah diakses oleh tim non-teknis. Ini adalah solusi pencarian yang siap pakai dan elegan yang memberikan tim kecil kendali dan kinerja yang mereka butuhkan tanpa ketergantungan pada pengembang atau kompleksitas.

Fitur terbaik Doofinder

Dukung kueri multibahasa untuk jangkauan toko global

Terapkan filter dinamis dan facet cerdas dengan mudah

Aktifkan autocomplete cepat dan relevan dengan koreksi kesalahan ketik

Luncurkan promosi dan banner langsung di hasil pencarian yang relevan

Analisis tren perilaku pencarian melalui analitik bawaan

Integrasikan dengan sebagian besar platform e-commerce hanya dengan beberapa klik

Batasan Doofinder

Kurang fleksibel untuk pipeline pencarian kustom tingkat lanjut

Tidak ideal untuk katalog produk perusahaan yang sangat besar

Harga Doofinder

Basic : Mulai dari $39/bulan – termasuk 10.000 permintaan

Pro : Mulai dari $59/bulan – termasuk 10.000 permintaan

Lanjutan : Mulai dari $129/bulan – termasuk 50.000 permintaan

Enterprise: Harga kustom – volume permintaan dan fitur yang disesuaikan

Ulasan dan peringkat Doofinder

G2 : 4.7/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4.8/5 (25+ ulasan)

