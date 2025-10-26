13 Pembuat Agen AI Terbaik untuk Mengotomatisasi Alur Kerja pada Tahun 2025

Sebuah laporan McKinsey menemukan bahwa hampir 30% jam kerja di berbagai industri dapat diotomatisasi dengan AI.

Itu bukan peringatan—itu adalah peluang.

Bayangkan proses serah terima penjualan yang terjadi secara otomatis, laporan yang dibuat sendiri, dan daftar periksa onboarding yang selesai sebelum Anda bahkan menanyakannya. AI tidak hanya mempercepat pekerjaan—sekarang AI mulai melakukan pekerjaan itu sendiri.

Dengan pembuat agen AI tanpa kode dan dengan sedikit kode, Anda dapat membuat rekan kerja digital yang dapat berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak di seluruh alat Anda—tanpa perlu coding.

Dalam panduan ini, kami telah mengumpulkan pembuat agen AI paling powerful yang dapat Anda gunakan saat ini untuk menghemat waktu, mengurangi upaya manual, dan fokus pada hal-hal penting.

Mari kenalkan tim digital Anda yang tak kenal lelah.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Pembuat Agen AI?

Beberapa agen AI mengotomatisasi tugas dasar. Yang lain membantu Anda mengoordinasikan pekerjaan di berbagai alat. Yang terbaik terasa seolah-olah dirancang khusus untuk tim Anda sejak awal.

Inilah yang perlu diperhatikan saat memilihnya 👇

Logika multi-langkah: Apakah agen AI dapat melampaui 'if-this-then-that'? Cari alat yang mendukung alur kerja bercabang, pemicu kondisional, dan pohon keputusan. Itulah cara agen AI Anda dapat menjadi operator yang sesungguhnya.

Integrasi dengan alat Anda: Apakah Anda menggunakan Slack, Salesforce, Notion, atau Zapier, pastikan kemampuan agen mendukung integrasi native atau tingkat API. Integrasi yang mulus adalah kunci untuk pengembangan agen yang skalabel.

Antarmuka bahasa alami: Pembuat yang memungkinkan Anda mendeskripsikan alur kerja dalam bahasa Inggris biasa (dan kemudian menjalankannya) membuat proses pengaturan menjadi jauh lebih cepat dan intuitif. Dengan kemampuan AI ini, Anda tidak perlu menghubungi tim teknis untuk setiap perubahan kecil; Anda dapat melakukan penyesuaian sendiri.

Kesadaran konteks: Agen dengan memori atau pelacakan konteks menciptakan pengalaman yang lebih lancar, terutama dalam kasus penggunaan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Hal ini juga meningkatkan kinerja agen seiring waktu.

Kontrol keamanan dan izin: Jika agen Anda menangani data pelanggan atau file internal, Anda memerlukan batasan keamanan dan keamanan tingkat perusahaan. Cari fitur akses berbasis peran, enkripsi data, dan catatan audit di platform agen pilihan Anda.

👀 Tahukah Anda? Agen AI pertama, Logic Theorist (1956), dirancang oleh Newell, Shaw, dan Simon untuk membuktikan teorema matematika. Ia meniru penalaran manusia dan bahkan menemukan bukti yang lebih efisien daripada yang ada dalam Principia Mathematica.

Pembuat Agen AI dalam Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang alat terbaik untuk membangun agen AI cerdas tanpa perlu menulis kode.

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Agen tugas internal yang sadar konteks Ukuran tim: Ideal untuk startup, tim lintas fungsi, dan perusahaan besar Autopilot Agents, ClickUp Brain, otomatisasi bawaan, AI multi-model, alur kerja terintegrasi Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Crew AI Pengelolaan multi-agen berbasis peran Ukuran tim: Ideal untuk alur kerja penelitian, perencanaan, dan analisis Peran agen (misalnya, peneliti, perencana), alur kerja berurutan/bersamaan, memori vektor Gratis; Paket berbayar mulai dari $25/bulan UiPath Otomatisasi agen RPA dan AI tingkat perusahaan Ukuran tim: Ideal untuk tim IT, keuangan, dan layanan pelanggan Pembuat Agen, Pengatur, human-in-loop, integrasi AI Center Paket berbayar mulai dari $25 per bulan Postman AI Agent Builder Alur kerja AI yang terhubung dengan API secara visual Ukuran tim: Ideal untuk tim produk, API, dan DevOps Alur seret dan lepas, pengujian multi-LLM, lebih dari 18.000 integrasi API Harga kustom Vertex AI Agent Builder Agen perusahaan dalam ekosistem Google Cloud Ukuran tim: Ideal untuk tim data dan pengembang perusahaan yang menggunakan GCP Kit Pengembangan Agen, konektor pra-bangun, mesin agen tanpa server Harga kustom Zapier AI Agents Otomatisasi berbasis bahasa alami Ukuran tim: Ideal untuk operasional, pemasaran, dan UKM lebih dari 6.000 integrasi, agen AI multi-langkah, akses API internal Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $29,99/bulan LangChain Kerangka kerja agen modular dan ramah pengembang Ukuran tim: Ideal untuk insinyur AI yang mengembangkan logika kustom Rantai alat, orkestrasi LangGraph, lebih dari 50 integrasi Gratis (Bayar sesuai penggunaan); Plus mulai dari $39/bulan Botpress Agen AI percakapan multibahasa Ukuran tim: Ideal untuk tim CX dan otomatisasi Editor alur visual, mesin NLU/NLP, hosting mandiri, akses API/database Gratis (Bayar sesuai penggunaan); Plus mulai dari $89/bulan Haystack Pipeline Retrieval-Augmented Generation (RAG)Ukuran tim: Ideal untuk tim riset AI dan tim pencarian perusahaan Agen modular, ToolInvoker, dukungan multi-retriever, dan observabilitas Gratis (open source) AutoGen Kolaborasi multi-agen berbasis Python Ukuran tim: Ideal untuk tim teknis yang mengotomatisasi alur kerja penelitian atau pengembangan Pola UserProxy, Loop Asisten+Kritikus, konfigurasi yang tidak bergantung pada model Gratis (open source) Voiceflow Desain dan implementasi agen AI suara/chat Ukuran tim: Ideal untuk tim produk, dukungan, dan CX Pembuat agen visual, antarmuka multimodal, ekspor Dialog API Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $60/bulan Microsoft Copilot Agen AI yang terintegrasi dengan Microsoft 365 Ukuran tim: Ideal untuk produktivitas perusahaan dan operasi IT Copilot Studio, pembuat agen bahasa alami, Microsoft Graph Mulai dari $20 per pengguna per bulan Relevance AI Tenaga kerja agen AI tanpa kode untuk tim operasionalUkuran tim: Ideal untuk otomatisasi penjualan, pemasaran, dan back-office Pembuat seret-dan-lepas, penyimpanan vektor, agen pra-bangun (AI BDR, dll.) Gratis; Paket berbayar mulai dari $19/bulan

Pembuat Agen AI Terbaik

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

AI mengubah cara kita menyelesaikan tugas, dan gelombang baru platform kini memudahkan tim untuk membangun agen cerdas dan otonom mereka sendiri.

Berikut adalah beberapa pembuat agen AI terbaik yang memimpin perubahan 👇

1. ClickUp (Terbaik untuk produktivitas tim internal dan agen tugas)

Bangun agen AI yang sadar konteks dan otomatisasi keputusan menggunakan ClickUp Autopilot Agents

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, memudahkan tim untuk membangun agen AI langsung di dalam ruang kerja mereka.

ClickUp Autopilot Agents memungkinkan Anda untuk membangun agen AI yang disesuaikan yang membuat keputusan berdasarkan konteks.

Buat agen AI cerdas sesuai alur kerja Anda dengan ClickUp Autopilot Agents

Misalnya, ketika seseorang mengirim pesan di Slack atau mengisi formulir, agen dapat menganalisis masukan tersebut, memeriksa kondisi tugas, dan menetapkan langkah selanjutnya yang tepat. Anda dapat mengatur instruksi, memasukkan pengetahuan ruang kerja, dan menggunakan alat bawaan seperti Docs, Tasks, dan Comments untuk membuat agen terasa seperti bagian dari tim Anda.

⚡ Tips Cepat: Buat agen AI kustom di ClickUp: Buka Space, Folder, atau List tempat Anda ingin menempatkan agen

Klik ikon Autopilot Agent di bagian atas

Klik Agen Baru

Atur pemicu, kondisi, tindakan, dan instruksi (Butuh bantuan menulis instruksi? Klik Minta Bantuan Brain )

Beri nama agen Anda, lalu klik Buat

Uji coba sekali, sesuaikan jika diperlukan—dan Anda selesai

Terkait erat dengan ini adalah ClickUp Brain, yang membawa AI ke pusat alur kerja Anda. Ia terhubung dengan pekerjaan aktual Anda—tugas, dokumen, dan komentar—dan membantu menghasilkan ringkasan tugas, draf email, atau membagi proyek besar menjadi subtugas.

Otomatiskan pembuatan tugas dan subtugas dengan ClickUp Brain

Untuk pekerjaan rutin, ClickUp Automations memungkinkan Anda mengatur aturan otomatis untuk menangani tindakan berulang, seperti menugaskan pemilik, menetapkan tanggal jatuh tempo, atau memperbarui status.

Namun, Anda tidak terbatas pada perubahan status atau pembaruan bidang. ClickUp mendukung webhooks, tindakan kustom, dan pemicu pembuatan tugas, yang berarti Anda dapat mengintegrasikan peristiwa ClickUp ke sistem eksternal atau memicu Agen Autopilot secara langsung.

Misalnya, pengiriman formulir dapat menciptakan tugas, yang memicu Agen Autopilot untuk secara otomatis merangkum permintaan, menandai tingkat urgensi, dan menyarankan penugas.

Karena Automations berjalan secara native di dalam ClickUp, tidak ada lag atau ketergantungan pada konektor pihak ketiga. Anda mengontrol waktu eksekusi, cakupan (Folder/Daftar/Ruangan), dan output.

Jika tim Anda bosan menghubungkan berbagai alat secara terpisah untuk tugas, dokumen, obrolan, dan AI, ClickUp memberikan satu tempat untuk membangun, mengelola, dan mengotomatisasi semuanya, dengan agen yang memahami pekerjaan Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Tulis apa yang Anda butuhkan: Gunakan perintah bahasa alami untuk membangun Gunakan perintah bahasa alami untuk membangun otomatisasi alur kerja AI tanpa perlu mengutak-atik menu dropdown atau blok logika

Pilih model yang tepat untuk tugas: Beralih antara model AI eksternal seperti GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2.5, dan lainnya sesuai kebutuhan Anda

Pilih dari perpustakaan template yang kaya: Buat otomatisasi kustom dari awal sesuai dengan kebutuhan tim Anda dari lebih dari 100 template otomatisasi yang sudah dibangun sebelumnya

Dokumen dan Wiki: Buat, hubungkan, dan atur pengetahuan proyek bersama tugas untuk menjaga semuanya dalam satu tempat. Dengan Buat, hubungkan, dan atur pengetahuan proyek bersama tugas untuk menjaga semuanya dalam satu tempat. Dengan asisten pribadi AI bawaan, Anda dapat merangkum pembaruan, menghasilkan dokumen secara otomatis, dan mengubah ide menjadi tindakan

Chat terintegrasi: Kirim pesan di dalam tugas, dokumen, atau dashboard apa pun—sehingga setiap diskusi tetap relevan dengan Kirim pesan di dalam tugas, dokumen, atau dashboard apa pun—sehingga setiap diskusi tetap relevan dengan ClickUp Chat . Anda dapat menandai rekan tim, menugaskan tindakan dari pesan, menyematkan tautan atau file, dan bahkan mengubah pesan langsung menjadi tugas

Dashboard dan pelaporan: Dapatkan widget real-time yang dapat disesuaikan untuk melacak segala hal mulai dari kecepatan sprint hingga beban kerja tim dan kemajuan OKR, serta bagikan laporan kritis melalui tampilan yang ramah pengguna di Dapatkan widget real-time yang dapat disesuaikan untuk melacak segala hal mulai dari kecepatan sprint hingga beban kerja tim dan kemajuan OKR, serta bagikan laporan kritis melalui tampilan yang ramah pengguna di Dashboard ClickUp

Whiteboards: Mapping alur kerja, brainstorming ide, dan menghubungkan tugas langsung dari sticky notes, bentuk, atau diagram alur menggunakan Mapping alur kerja, brainstorming ide, dan menghubungkan tugas langsung dari sticky notes, bentuk, atau diagram alur menggunakan ClickUp Whiteboards . Membagikan tugas, menggambar koneksi, dan mengubah perencanaan menjadi eksekusi tanpa meninggalkan papan

Batasan ClickUp

Jumlah kustomisasi yang begitu banyak mungkin membingungkan pengguna baru

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan,

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk disesuaikan. Baik itu membuat alur kerja yang disesuaikan untuk tim yang berbeda (seperti pemasaran dan pengembangan web), menggunakan bidang kustom untuk melacak detail proyek spesifik, atau mengotomatisasi tugas-tugas berulang, ClickUp memungkinkan saya menyesuaikannya dengan kebutuhan kami yang tepat. Ini membantu menjaga semuanya dalam satu tempat, membuat manajemen proyek dan komunikasi lancar antar tim. Selain itu, integrasi dan otomatisasi menghemat banyak waktu kami, memungkinkan kami fokus pada hal-hal yang benar-benar penting.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk disesuaikan. Baik itu membuat alur kerja yang disesuaikan untuk tim yang berbeda (seperti pemasaran dan pengembangan web), menggunakan bidang kustom untuk melacak detail proyek spesifik, atau mengotomatisasi tugas-tugas berulang, ClickUp memungkinkan saya menyesuaikannya dengan kebutuhan kami yang tepat. Ini membantu menjaga semuanya dalam satu tempat, membuat manajemen proyek dan komunikasi berjalan lancar antar tim. Selain itu, integrasi dan otomatisasi menghemat banyak waktu kami, memungkinkan kami fokus pada hal-hal yang benar-benar penting.

2. Crew AI (Terbaik untuk mengoordinasikan agen AI berbasis peran dengan memori dan serah terima manusia)

melalui Crew AI

Crew AI memungkinkan Anda melampaui agen tunggal dan membangun tim agen AI otonom yang dapat berkolaborasi secara real-time. Setiap agen diberi peran (seperti 'peneliti', 'perencana', atau 'penilai') dan seperangkat alat atau keterampilan, memungkinkan mereka bekerja sama menuju tujuan bersama.

Ini adalah platform agen AI multi-agen, sebuah kerangka kerja Python. Platform ini cocok untuk mengoordinasikan alur kerja multi-langkah, seperti pembangkitan laporan, riset produk, atau perencanaan kampanye pemasaran, di mana koordinasi antara agen-agen khusus sangat penting.

Jenis agen AI ini bersifat kolaboratif dan berorientasi pada tujuan, dirancang untuk menangani alur kerja kompleks melalui penugasan peran yang terstruktur dan koordinasi.

Fitur terbaik Crew AI

Bangun alur kerja berurutan atau bercabang menggunakan kelas Crew dan Sequential/ConcurrentFlow untuk mengorganisir kolaborasi multi-agen

Manfaatkan struktur proyek yang dihasilkan oleh CLI dan konfigurasi YAML untuk deployment cepat pipeline penelitian/pelaporan

Konfigurasikan memori agen menggunakan basis data vektor seperti FAISS atau Chroma untuk memfasilitasi memori kontekstual dan mengurangi pengulangan antar tugas

Batasan Crew AI

Hasil yang tidak konsisten dari agen dan kesulitan dalam menafsirkan hasil akhir dapat membatasi kegunaannya

Harga Crew AI

Basic: Gratis

Profesional: $25/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Crew AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

👀 Tahukah Anda? Pada tahun 2017, Sophia, robot humanoid yang diciptakan oleh Hanson Robotics, menjadi warga negara Arab Saudi—robot pertama yang menerima kewarganegaraan.

Membuat agen AI adalah satu hal—menggunakannya secara efektif adalah hal lain. 🎥 Dalam video ini, Anda akan melihat cara menggunakan AI sebagai asisten pribadi untuk mengelola jadwal, menyusun pesan, dan menangani tugas rutin—menunjukkan tepatnya apa yang dapat dilakukan oleh pembuat agen AI yang hebat.

3. UiPath (Pilihan terbaik untuk orkestrasi agen AI tingkat perusahaan)

melalui UiPath

UiPath menggabungkan otomatisasi proses robotik (RPA) dengan kemampuan AI agen barunya. Dengan UiPath Agent Builder, bisnis dapat membuat agen AI ber kode rendah yang dilatih untuk menangani proses end-to-end yang sadar konteks, seperti penanganan faktur dan interaksi pelanggan.

Dirancang untuk membangun agen AI yang skalabel dan sesuai dengan regulasi. Didukung oleh UiPath Orchestrator dan keamanan bawaan, platform ini menghubungkan otomatisasi deterministik dengan kecerdasan buatan yang mampu mengambil keputusan, cocok untuk agen AI kustom dalam alur kerja perusahaan.

Fitur terbaik UiPath

Otomatisasi alur kerja yang terstruktur dan alihkan ke operator manusia dengan dukungan human-in-the-loop yang terintegrasi

Integrasikan dengan mulus dengan robot UiPath Studio, API, pemrosesan dokumen cerdas, dan model AI eksternal

Gunakan Orchestrator dan Maestro untuk mengimplementasikan, memantau, dan mengoordinasikan beberapa agen dalam lingkungan perusahaan

Batasan UiPath

Kurangnya transparansi dan kontrol atas cara konteks diambil dan diterapkan, sehingga alur kerja yang kompleks menjadi lebih sulit untuk disesuaikan tanpa dukungan yang terarah

Harga UiPath

Basic: $25/bulan

Standar: Harga kustom

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat UiPath

G2: 4.6/5 (7.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang UiPath?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Platform UiPath menawarkan antarmuka pengguna yang ramah, desain alur kerja seret dan lepas, serta kemampuan integrasi yang unggul dengan aplikasi perusahaan. Platform ini mempercepat pengembangan otomatisasi dan memudahkan deployment cepat dengan komponen yang dapat digunakan ulang. Orchestrator-nya menyediakan kontrol dan pemantauan yang kuat untuk proses RPA, sementara AI Center membuka peluang untuk otomatisasi cerdas.

Platform UiPath menawarkan antarmuka pengguna yang ramah, desain alur kerja seret dan lepas, serta kemampuan integrasi yang unggul dengan aplikasi perusahaan. Platform ini mempercepat pengembangan otomatisasi dan memudahkan deployment cepat dengan komponen yang dapat digunakan ulang. Orchestrator-nya menyediakan kontrol dan pemantauan yang kuat untuk proses RPA, sementara AI Center membuka peluang untuk otomatisasi cerdas.

📚 Baca Lebih Lanjut: Contoh dan Kasus Penggunaan Otomatisasi Alur Kerja

4. Postman AI Agent Builder (Terbaik untuk membangun agen yang terhubung dengan API menggunakan alur kerja visual dan model bahasa besar)

melalui Postman AI Agent Builder

Dengan Postman AI Agent Builder, tim dapat membuat agen AI kustom yang memanggil API, mengelola alur kerja kompleks, dan menangani logika real-time tanpa perlu menulis satu baris kode pun.

Dibangun di atas Postman Flows, Pembuat Agen AI memungkinkan Anda menghubungkan model bahasa besar ke API menggunakan blok seret dan lepas, menambahkan memori, menetapkan kondisi, dan mendebug output templat agen, semuanya dalam antarmuka yang sama.

Fitur terbaik Postman AI Agent Builder

Uji beberapa model secara bersamaan (GPT, Claude, Gemini, dll.), bandingkan kualitas respons, latensi, dan biaya langsung di dalam Postman.

Jelajahi lebih dari 18.000 API publik dan integrasikan dengan mulus menggunakan model bahasa besar (LLM) terkemuka melalui AI Protocol.

Otomatiskan konversi API apa pun di Postman Public API Network menjadi alat yang siap digunakan oleh agen dan generate kode server (MCP) untuk mendukung alur kerja yang didukung oleh LLM

Batasan Pembuat Agen AI Postman

Dapat mengalami freeze atau crash saat menangani koleksi besar, terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah.

Harga Pembuat Agen AI Postman

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Postman AI Agent Builder

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📮 ClickUp Insight: Hanya 10% responden survei kami yang menggunakan asisten suara (4%) atau agen otomatis (6%) untuk aplikasi AI, sementara 62% lebih memilih alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Adopsi yang rendah terhadap asisten dan agen mungkin disebabkan karena alat-alat ini sering dioptimalkan untuk tugas-tugas spesifik, seperti operasi tanpa tangan atau alur kerja tertentu. ClickUp menawarkan yang terbaik dari kedua dunia. ClickUp Brain berfungsi sebagai asisten AI percakapan yang dapat membantu Anda dengan berbagai kasus penggunaan. Di sisi lain, agen AI yang didukung dalam saluran obrolan ClickUp dapat menjawab pertanyaan, menangani masalah, atau bahkan mengelola tugas-tugas spesifik!

5. Vertex AI Agent Builder (Pilihan terbaik untuk membangun agen AI yang siap digunakan di lingkungan perusahaan dalam ekosistem Google Cloud)

melalui Vertex AI Agent Builder

Vertex AI Agent Builder membantu Anda membangun agen AI cerdas yang dapat berkomunikasi satu sama lain, mengakses data perusahaan, dan menyelesaikan tugas bersama-sama, semuanya dalam ekosistem Google.

Anda mendapatkan Kit Pengembangan Agen (ADK) yang mudah digunakan untuk mendefinisikan perilaku agen dalam Python yang sederhana, dukungan untuk standar terbuka seperti Agent2Agent (sehingga agen yang dibangun dengan alat berbeda tetap dapat berkolaborasi), dan konektor pra-bangun untuk mengimpor data dari sistem internal.

Fitur terbaik Vertex AI Agent Builder

Gunakan ADK untuk membangun alur kerja multi-agen dalam kurang dari 100 baris kode Python, mendefinisikan logika, batasan, dan orkestrasi.

Hubungkan agen dengan data dan alat perusahaan menggunakan MCP dan lebih dari 100 konektor Google Cloud yang sudah siap pakai untuk integrasi real-time.

Deploy dengan Agent Engine tanpa server, memastikan skalabilitas terkelola, memori berstatus, pemantauan produksi, dan debugging.

Batasan Vertex AI Agent Builder

Perilaku model black-box membuatnya sulit untuk diinterpretasikan, dioptimalkan, atau disesuaikan.

Harga Vertex AI Agent Builder

Harga kustom

Peringkat dan ulasan Vertex AI Agent Builder

G2: 4.6/5 (7.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Vertex AI Agent Builder?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan,

Keunggulan utama Vertex AI adalah fungsionalitas AutoML bawaan yang dilengkapi dengan infrastruktur berdaya rendah, skalabel, dan efisien. Kemampuan plugin dan platform terpadu memudahkan integrasi, kalibrasi, dan pemantauan hasil.

Keunggulan utama Vertex AI adalah fungsionalitas AutoML bawaan yang dilengkapi dengan infrastruktur berdaya rendah, skalabel, dan efisien. Kemampuan plugin dan platform terpadu memudahkan integrasi, kalibrasi, dan pemantauan hasil.

🧠 Fakta Menarik: Dalam turnamen sepak bola robot humanoid pertama di China, salah satu robot "pemain" dibawa keluar lapangan dengan tandu setelah tabrakan—ya, tandu… untuk robot! Pertandingan sepenuhnya otonom ini dipenuhi dengan terjatuh, cedera, dan aksi yang didorong oleh AI!

6. Zapier AI Agents (Terbaik untuk mengotomatisasi alur kerja bisnis dengan agen bahasa alami)

melalui Zapier AI Agents

Zapier AI Agents mengambil Zaps tradisional dan mengoptimalkan mereka dengan otomatisasi bahasa alami.

Alih-alih membuat otomatisasi secara manual, Anda kini dapat menjelaskan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris yang sederhana, seperti ‘buat tugas di Asana saat prospek mengisi formulir’, dan AI akan membuat otomatisasi untuk Anda. Agen AI untuk bisnis ini juga dapat melakukan penalaran logis, memanggil API, dan mengalihkan tugas ke alat lain dalam stack Anda.

Fitur terbaik Zapier AI Agents

Deploy agen yang dapat melakukan tindakan multi-langkah di lebih dari 6.000 integrasi seperti Gmail, HubSpot, Notion, dan Salesforce.

Tetapkan tujuan untuk setiap agen dan biarkan mereka beroperasi secara mandiri, termasuk mengakses data, memperbarui catatan, atau mengirim email.

Manfaatkan platform pengembang Zapier untuk mengintegrasikan aplikasi pribadi atau mengekspos API internal untuk penggunaan agen.

Batasan Agen AI Zapier

Beberapa alur kerja yang kompleks masih memerlukan pengaturan Zap tradisional, karena Zap yang dihasilkan oleh AI dapat melewatkan kasus khusus atau ketergantungan

Harga Agen AI Zapier

Gratis selamanya

Profesional: $29,99/bulan

Tim: $103,99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Agen AI Zapier

G2: 4.6/5 (7.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier AI Agents?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Saya sangat menyukai betapa mudahnya menggunakan Zapier dan betapa sederhananya menunjukkan kepada orang lain cara membangun dengan platform ini. Saya mostly menggunakannya untuk otomatisasi, tetapi saya berencana untuk menjelajahi fitur AI Agents dan Tables saat saya punya waktu. Yang paling saya sukai adalah betapa banyak aplikasi yang dapat terhubung dengannya. Bahkan aplikasi yang jarang pun biasanya memiliki pemicu, yang sangat keren. Beberapa orang mengatakan Zapier mahal, tetapi menurut saya, jika Anda menggunakan alat bawaan mereka dengan benar, sebenarnya harganya cukup worth it dan sangat mudah untuk disetel. Akhirnya, untuk beberapa kali saya harus menghubungi dukungan pelanggan mereka, mereka luar biasa dan benar-benar membantu!

Saya sangat menyukai betapa mudahnya menggunakan Zapier dan betapa sederhananya menunjukkan kepada orang lain cara membangun dengan platform ini. Saya mostly menggunakannya untuk otomatisasi, tetapi saya berencana untuk menjelajahi fitur AI Agents dan Tables saat saya punya waktu. Yang paling saya sukai adalah banyaknya aplikasi yang dapat terhubung dengannya. Bahkan aplikasi yang jarang pun biasanya memiliki pemicu, yang sangat keren. Beberapa orang mengatakan Zapier mahal, tetapi menurut saya, jika Anda menggunakan alat bawaan mereka dengan benar, sebenarnya harganya cukup worth it dan sangat mudah untuk disetel. Akhirnya, untuk beberapa kali saya harus menghubungi dukungan pelanggan mereka, mereka luar biasa dan benar-benar membantu!

7. LangChain (Terbaik untuk membangun agen AI modular dan multi-langkah dengan rantai model bahasa)

melalui LangChain

Berbeda dengan chatbot tradisional yang merespons dalam parameter tetap, agen AI yang dibangun dengan LangChain dapat merencanakan, berlogika, dan mengambil tindakan multi-langkah, sehingga menjadi sadar konteks. Ia menggunakan kerangka kerja open-source.

Anda juga dapat menggabungkan komponen (Chains, Agents, Memory, Tools) untuk membuat asisten multi-langkah yang dapat berpikir, bertindak, dan beriterasi. Desain modular memungkinkan agen AI mengakses alat eksternal, API, atau file untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Pengembang juga dapat menyesuaikan agen AI untuk mengikuti logika, alur kerja, atau jalur pengambilan keputusan yang sesuai dengan kasus penggunaan unik.

Fitur terbaik LangChain

Gabungkan model bahasa besar (LLMs) dengan panggilan alat menggunakan logika pengambilan keputusan gaya ReAct atau logika rantai kustom untuk mendukung alur kerja yang kompleks dan otonom

Termasuk dukungan bawaan untuk mesin pencari, pemuat file, basis data vektor, API, eksekusi Bash, dan lebih dari 50 alat lainnya

Gunakan LangGraph, lapisan orkestrasi untuk LangChain, untuk membantu pengembang membangun aplikasi berstatus dengan banyak aktor menggunakan LLMs

Batasan LangChain

Dengan pembaruan versi yang sering, pengembang harus menulis ulang kode untuk menyesuaikan dengan versi terbaru

Harga LangChain

Pengembang: Gratis (bayar sesuai penggunaan)

Plus: $39/bulan (bayar sesuai penggunaan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat LangChain

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LangChain?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Ini adalah salah satu paket terbaik yang diperlukan untuk menggunakan Model Bahasa Besar (Large Language Models) di bidang Kecerdasan Buatan Generatif (Generative AI), mudah diadaptasi, dan berfungsi dengan sempurna. Paket ini terus diperbarui untuk tetap kompatibel dengan teknologi terbaru.

Ini adalah salah satu paket terbaik yang diperlukan untuk menggunakan Model Bahasa Besar (Large Language Models) di bidang Kecerdasan Buatan Generatif (Generative AI), mudah diadaptasi, dan berfungsi dengan sempurna. Paket ini terus diperbarui untuk tetap kompatibel dengan teknologi terbaru.

8. Botpress (Terbaik untuk agen AI multibahasa dengan NLU dan editor alur visual)

melalui Botpress

Botpress adalah platform AI percakapan sumber terbuka yang dirancang untuk pengembang yang ingin memiliki kendali penuh atas cara agen mereka dirancang, diimplementasikan, dan disesuaikan dengan bahasa lokal.

Platform ini menggabungkan pemahaman bahasa alami (NLU) dengan studio percakapan visual, memungkinkan Anda mengelola logika, niat, dan tindakan tanpa perlu menulis kode yang rumit. Anda dapat mengimplementasikan agen di berbagai saluran, seperti WhatsApp, Messenger, atau antarmuka pengguna kustom, serta menyesuaikan setiap aspek logika interaksi.

Fitur terbaik Botpress

Gunakan Visual Flow Editor untuk membangun logika percakapan kompleks dengan lompatan kondisional, slot, dan peristiwa

Deploy agen Anda secara lokal, di platform cloud, atau di perangkat edge menggunakan Docker, Kubernetes, atau Botpress Cloud bawaan

Integrasikan API eksternal atau basis data secara langsung dalam alur kerja menggunakan hook kode asli atau panggilan HTTP

Batasan Botpress

Vector Database mengoptimalkan ulang semua dokumen setiap kali Anda mengunggah dokumen baru

Harga Botpress

Bayar sesuai penggunaan: $0 + Pengeluaran AI per bulan

Plus: $89 + pengeluaran AI per bulan

Tim: $495 + pengeluaran AI per bulan

Enterprise: Mulai dari $2000/bulan (dengan kontrak 3 tahun)

Ulasan dan peringkat Botpress

G2: 4.6/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Botpress?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan,

Saya suka bahwa Botpress sangat fleksibel dalam fungsinya. Ia dilengkapi dengan alat bawaan yang hebat serta kemungkinan untuk menyematkan kode kustom.

Saya suka bahwa Botpress sangat fleksibel dalam fungsinya. Ia dilengkapi dengan alat bawaan yang hebat serta kemungkinan untuk menyematkan kode kustom.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perbedaan Antara Machine Learning dan Kecerdasan Buatan

9. Haystack (Terbaik untuk membangun pipeline RAG kustom dari dokumen, API, dan basis data vektor)

melalui Haystack

Haystack, dari Deepset, adalah kerangka kerja orkestrasi AI sumber terbuka yang dirancang untuk pengembang dalam membuat agen LLM siap produksi. Kerangka kerja ini cocok untuk membuat alur kerja RAG (Retrieval-Augmented Generation) yang kompleks, sistem pencarian, dan alur kerja agen multi-langkah.

Dengan komponen modular (pengambil data, generator, dan alat), validasi skema JSON, eksekusi alat secara paralel, dan pemantauan bawaan, Haystack membantu merancang, menguji, mengimplementasikan, dan menskalakan aplikasi cerdas di lingkungan cloud dan on-premises.

Fitur terbaik Haystack

Gabungkan pengambil data padat (berbasis embedding) dan langka (berbasis kata kunci) untuk memberikan jawaban yang akurat dari koleksi teks besar

Hubungkan retrievers, generators, ToolInvoker, validators, dan lainnya untuk membangun alur kerja AI kustom

Gunakan Haystack’s Agent untuk merencanakan, menentukan alat yang akan digunakan, menjalankan panggilan API, mengambil dokumen, dan berulang, menciptakan perilaku dinamis dan cerdas

Batasan Haystack

Haystack sangat bergantung pada Elasticsearch, yang dapat memperlambat kinerja untuk beban kerja berskala besar

Harga Haystack

Kerangka kerja sumber terbuka

Ulasan dan peringkat Haystack

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Haystack?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Haystack adalah kerangka kerja Python sumber terbuka yang kuat untuk membangun pipa pemrosesan bahasa alami (NLP). Ia menyediakan berbagai komponen pra-bangun untuk tugas NLP umum, serta dukungan untuk berbagai model bahasa yang telah dilatih sebelumnya dan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Hal ini memudahkan untuk membangun dan mengimplementasikan aplikasi NLP yang canggih, seperti chatbot, mesin pencari dokumen, atau sistem tanya jawab.

Haystack adalah kerangka kerja Python sumber terbuka yang kuat untuk membangun pipa pemrosesan bahasa alami (NLP). Ia menyediakan berbagai komponen pra-bangun untuk tugas NLP umum, serta dukungan untuk berbagai model bahasa yang telah dilatih sebelumnya dan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Hal ini memudahkan untuk membangun dan mengimplementasikan aplikasi NLP yang canggih, seperti chatbot, mesin pencari dokumen, atau sistem tanya jawab.

🧠 Fakta Menarik: Istilah ‘kecerdasan buatan’ pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 selama Workshop Dartmouth yang terkenal oleh John McCarthy, Marvin Minsky, dan lainnya, sering dianggap sebagai kelahiran resmi AI sebagai bidang ilmu.

10. AutoGen (Pilihan terbaik untuk tim Python yang mengembangkan sistem multi-agen yang menjalankan kode secara otonom)

melalui AutoGen

Dibuat oleh Microsoft Research, AutoGen membantu membangun sistem agen percakapan yang beroperasi berdasarkan instruksi bahasa alami.

Pengaturan tipikal menggabungkan agen 'UserProxy' (yang menetapkan tujuan dan meninjau hasil) dengan beberapa agen ChatCompletion atau Assistant (peneliti, pengembang, atau penilai). Mereka berinteraksi melalui loop acara hingga UserProxy memutuskan tugas selesai, memberikan pola untuk mengotomatisasi laporan penelitian, analisis data, atau sesi pemrograman berulang.

Fitur terbaik AutoGen

Jalankan siklus 'Asisten + Kritikus' di mana satu agen menulis kode dan agen lain meninjau, mendeteksi kesalahan sebelum eksekusi

Gunakan panggilan alat Python agar agen dapat mengimpor perpustakaan, mengekstrak data dari situs web, atau menjalankan analisis data di dalam lingkungan sandbox yang aman

Ganti back-end LLM (OpenAI, Azure OpenAI, model lokal) dengan satu baris konfigurasi, menjaga pipeline tetap netral terhadap model

Batasan AutoGen

Mungkin mengalami kesulitan dengan tugas-tugas kompleks seperti pertanyaan multihop, dan tidak ideal untuk aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan

Harga AutoGen

Kerangka kerja sumber terbuka

Ulasan dan peringkat AutoGen

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

11. Voiceflow (Terbaik untuk merancang, menguji, dan mengimplementasikan agen AI percakapan di berbagai saluran)

melalui Voiceflow

Voiceflow adalah pembuat alat AI percakapan yang memungkinkan tim merancang dan meluncurkan agen suara atau obrolan menggunakan antarmuka visual tanpa kode.

Platform ini mendukung antarmuka multimodal (suara, teks, tombol, visual), prototipe real-time, dan penyerahan yang mudah ke tim teknik. Ini adalah pusat terpusat bagi tim lintas fungsi untuk berkolaborasi dalam menciptakan asisten dinamis di berbagai platform seperti Alexa, Google Assistant, situs web, dan aplikasi pesan.

Fitur terbaik Voiceflow

Integrasikan OpenAI, Claude, Cohere, atau API kustom untuk menggabungkan alur kerja statis dengan AI generatif guna percakapan yang lebih cerdas

Deploy asisten ke situs web, aplikasi seluler, speaker pintar, atau platform pesan tanpa perlu membangun ulang logika

Ekspor alur kerja melalui Dialog API atau kode kustom untuk mengintegrasikan agen langsung ke dalam aplikasi atau sistem telekomunikasi

Batasan Voiceflow

Bug sesekali, pembaruan fitur, dan penghapusan fitur dapat mengganggu alur kerja yang ada, sehingga tim perlu membangun ulang bagian dari agen atau meninjau kembali aspek-aspek pembuatan agen

Harga Voiceflow

Starter: Gratis (100 kredit)

Pro: $60/bulan (10.000 kredit)

Bisnis: $150/bulan (30.000 kredit)

Enterprise: Harga khusus (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Voiceflow

G2: 4.7/5 (50+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Voiceflow?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Kemudahan penggunaan, antarmuka pengguna yang ramah, banyaknya pengguna, dan komunitas Voiceflow membuatnya sangat mudah untuk mendapatkan dukungan saat terjebak pada sesuatu. Saya pribadi menggunakannya setiap hari dan telah membangun banyak agen, dan jujur saja, saya merekomendasikannya kepada semua orang. Untuk mengimplementasikannya, cukup tambahkan potongan kode dari pengaturan dan selesai. [sic]

Kemudahan penggunaan, antarmuka pengguna yang ramah, banyaknya pengguna, dan komunitas Voiceflow membuatnya sangat mudah untuk mendapatkan dukungan saat terjebak pada sesuatu. Saya pribadi menggunakannya setiap hari dan telah membangun banyak agen, dan jujur saja, saya merekomendasikannya kepada semua orang. Untuk mengimplementasikannya, cukup tambahkan potongan kode dari pengaturan dan selesai. [sic]

12. Microsoft Copilot (Terbaik untuk membangun dan mengimplementasikan agen AI di seluruh aplikasi Microsoft 365)

melalui Microsoft Copilot

Microsoft Copilot menggabungkan kekuatan AI berbasis GPT-4 dengan integrasi asli di seluruh Microsoft 365.

Dengan Copilot Studio, tim Anda dapat membangun agen AI untuk produktivitas menggunakan prompt bahasa alami yang sederhana atau alat seret dan lepas, lalu mengimplementasikannya di obrolan Teams, SharePoint, Outlook, dan Word untuk mengotomatisasi tugas, menjawab pertanyaan, atau mempermudah operasional.

Fitur terbaik Microsoft Copilot

Gunakan tab 'Describe' untuk membangun agen dengan menuliskan apa yang Anda butuhkan, dan Copilot Studio akan menerjemahkannya menjadi logika yang berfungsi

Tambahkan data Microsoft Graph, SharePoint, atau web, dan integrasikan tindakan atau pemicu API tanpa memerlukan sumber daya pengembangan

Pantau penggunaan, kelola kapasitas, dan kendalikan opsi deployment—atau ukur penggunaan untuk mencegah pembengkakan biaya

Batasan Microsoft Copilot

Copilot kadang-kadang dapat salah menafsirkan konteks atau nada, sehingga memerlukan pengeditan manual

Harga Microsoft Copilot

$20 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Microsoft Copilot

G2: 4. 4/5 (80+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Copilot?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan,

Kami menggunakannya secara internal. Ini seperti mesin pencari internal perusahaan Anda. Anda dapat meminta dokumen atau bahkan mencari informasi di luar dokumentasi. Ia juga ahli dalam merangkum percakapan dan email. Saya dapat meminta untuk merangkum semua email yang saya terima dalam 24 jam terakhir, dan ia melakukan pekerjaan yang baik dalam memberitahu hal-hal penting.

Kami menggunakannya secara internal. Ini seperti mesin pencari internal perusahaan Anda. Anda dapat meminta dokumen atau bahkan mencari informasi di luar dokumentasi. Ia juga ahli dalam merangkum percakapan dan email. Saya dapat meminta untuk merangkum semua email yang saya terima dalam 24 jam terakhir, dan ia melakukan pekerjaan yang baik dalam memberitahu hal-hal penting.

13. Relevance AI (Pilihan terbaik untuk tim operasional yang membangun dan mengelola tenaga kerja agen AI tanpa kode)

melalui Relevance AI

Relevance AI adalah platform tanpa kode yang dirancang untuk tim operasional, startup, dan pengembang yang ingin mengimplementasikan 'rekan kerja AI'. Agen AI ini dapat mengotomatisasi alur kerja multi-langkah di bidang penjualan, pemasaran, dukungan, dan operasional back-office.

Agen dapat dilatih menggunakan proses internal melalui file yang diunggah atau URL, dan diimplementasikan secara visual melalui antarmuka seret dan lepas. Dengan integrasi plug-and-play dengan CRM, email, Slack, dan lainnya, platform ini dirancang untuk otomatisasi tingkat produksi yang cepat.

Fitur terbaik Relevance AI

Desain sistem multi-agen dengan logika seret dan lepas serta agen pra-bangun (misalnya, 'Bosh' untuk pemesanan rapat, 'Lima' untuk pemasaran siklus hidup)

Agen khusus seperti AI BDR Agent untuk mengotomatisasi prospeksi komersial, termasuk penelitian prospek, penilaian, dan tindak lanjut.

Penyimpanan vektor untuk mengelola data teks, gambar, dan audio; mendukung analisis sentimen dan pencarian kesamaan untuk dataset tidak terstruktur.

Batasan relevansi AI

Pengguna sering menghadapi kesulitan dalam penyesuaian, yang dapat memperlambat integrasi proyek dan membatasi fleksibilitas untuk alur kerja yang kompleks.

Harga Relevance AI

Gratis Selamanya

Pro : $19/bulan

Tim : $199/bulan

Bisnis : $599/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Relevance AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Relevance AI?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Saya sangat menghargai fleksibilitas Relevance AI dan kemampuannya untuk menambahkan kode Python kustom ke agen Anda. Integrasinya dengan alat lain juga sangat mudah.

Saya sangat menghargai fleksibilitas Relevance AI dan kemampuannya untuk menambahkan kode Python kustom ke agen Anda. Integrasinya dengan alat lain juga sangat mudah.

Temukan Masa Depan Kerja dengan ClickUp

Agen AI sudah berinteraksi dengan pelanggan atas nama Anda, mengidentifikasi wawasan, mengotomatisasi entri data, dan bahkan mengoordinasikan alur kerja secara keseluruhan. Tugas-tugas yang sebelumnya ditangani oleh tim besar.

Di pusat pergeseran ini terdapat ClickUp. Ini bukan lagi sekadar alat manajemen proyek. Dengan Autopilot Agents, ClickUp Brain, dan otomatisasi bahasa alami, ClickUp memberikan semua yang Anda butuhkan untuk mengubah tugas menjadi tindakan dan ide menjadi eksekusi.

Anda tidak lagi mengelola pekerjaan. Anda sedang merancang sistem yang melakukannya untuk Anda.

Daftar di ClickUp dan buat agen cerdas pertama Anda hari ini.