Microsoft Project Gantt Chart vs. ClickUp Gantt Chart: Mana yang Tepat untuk Anda?

Malam yang larut, terlalu banyak tab yang terbuka, dan diagram Gantt yang tidak mau bekerja sama.

Bagi manajer proyek yang harus mengelola tenggat waktu dan ketergantungan, diagram Gantt yang tepat dapat menjadi perbedaan antara peluncuran yang lancar dan proyek yang gagal di tengah jalan.

Mungkin Anda telah menghabiskan berjam-jam di Microsoft Project, mengatur jadwal dengan cermat, atau Anda mendengar bahwa fitur Diagram Gantt ClickUp lebih fleksibel dan ramah tim.

Dalam posting blog ini, kami akan membandingkan Microsoft Project Gantt Chart vs. ClickUp Gantt Chart dan membantu Anda menentukan mana yang paling sesuai dengan alur kerja Anda. 📊

Skenario Ideal untuk Menggunakan Fitur Ini

Sebelum Anda mulai, ada baiknya mengetahui kapan Diagram Gantt benar-benar berguna. Berikut adalah situasi di mana menata tugas pada garis waktu memberikan pandangan yang paling jelas dan peluang terbaik untuk memenuhi setiap tenggat waktu. 🎯

Menghubungkan ketergantungan tugas: Ketika satu tugas tidak dapat dimulai hingga tugas lain selesai, diagram Gantt membuat hubungan tersebut jelas dan mencegah penundaan yang tidak terduga.

Menyeimbangkan sumber daya terbatas: Untuk proyek di mana sumber daya manusia, peralatan, atau anggaran terbatas, melihat siapa yang melakukan apa (dan kapan) membantu Anda menghindari kemacetan.

Menjaga tenggat waktu yang tidak dapat dinegosiasikan: Jika tanggal peluncuran, acara, atau tonggak regulasi tidak dapat diubah, jadwal visual memastikan semua pihak tetap fokus pada tanggal akhir dan titik pemeriksaan kunci.

Perencanaan jangka panjang (bulan atau bahkan tahun!): Inisiatif jangka panjang seperti peluncuran bertahap, proyek konstruksi, atau peta jalan produk akan diuntungkan dengan garis waktu yang komprehensif yang dapat Anda sesuaikan seiring berjalannya waktu.

Memecah proyek besar: Proyek yang kompleks seringkali terasa menakutkan; dengan memetakan setiap hasil kerja sebagai batang tersendiri, penugasan tanggung jawab dan pelacakan kemajuan proyek menjadi lebih mudah.

Koordinasi acara dengan banyak aktivitas: Konferensi, peluncuran produk, dan acara besar dengan puluhan elemen yang bergerak tetap berjalan lancar ketika setiap aktivitas dijadwalkan sesuai dengan waktu.

🧠 Fakta Menarik: Diagram Gantt diciptakan pada tahun 1910-an oleh Henry Gantt, seorang insinyur mekanik yang ingin melacak proyek pembangunan kapal secara lebih efisien. Pada Perang Dunia I, militer AS menggunakan diagram ini untuk mengelola produksi senjata.

Secara Singkat: Perbandingan Fitur Diagram Gantt Microsoft Project vs Diagram Gantt ClickUp

Berikut ini adalah perbandingan singkat antara diagram Gantt ClickUp dan MS Project.

Fitur Diagram Gantt ClickUp Microsoft Project Gantt Chart Pemenang Kemudahan penggunaan Antarmuka pengguna yang intuitif dengan fitur seret dan lepas, proses onboarding yang mudah. Kurva pembelajaran yang lebih curam, lebih teknis ✓ ClickUp Ketergantungan tugas Visual, penghubungan yang sederhana dengan dukungan bawaan Tersedia, tetapi dapat rumit untuk disetel. ✓ ClickUp (kemudahan penggunaan) Manajemen sumber daya Pandang beban kerja bawaan, pelacakan waktu Pengelolaan sumber daya yang canggih namun kompleks Microsoft Project (untuk kebutuhan lanjutan) Pengeditan garis waktu Pembaruan real-time, drag-and-drop yang fleksibel Bertenaga, tetapi kurang fleksibel dan visual. ✓ ClickUp Fitur kolaborasi Komentar real-time, pengaitan tugas, obrolan, dan dokumen. Kolaborasi terbatas melalui integrasi Microsoft Teams ✓ ClickUp Bantuan AI ClickUp Brain menyarankan perubahan, tugas, dan dokumen, serta menghasilkan ringkasan. Tidak asli ✓ ClickUp Kolom kustom dan penyaringan Penyesuaian penuh, penyaringan detail Tersedia, tetapi kurang fleksibel dan memerlukan pengaturan yang lebih banyak. ✓ ClickUp Integrasi Lebih dari 1.000 integrasi asli dan mulus seperti Zapier, Microsoft Teams, dan Google Drive. Kompatibel dengan ekosistem Microsoft/Office 365 ✓ ClickUp (untuk variasi) dan MS Project (untuk aplikasi Microsoft)

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

📖 Baca Juga: Alternatif Diagram Gantt untuk Mengelola Pekerjaan

Apa itu ClickUp?

ClickUp adalah Converged AI Workspace yang menggantikan pengalaman terfragmentasi dalam mengelola proyek di berbagai alat. Platform ini menggabungkan eksekusi tugas, dokumentasi, berbagi pengetahuan, garis waktu, dan kecerdasan buatan (AI) menjadi satu sistem terintegrasi yang dirancang untuk kejelasan dan eksekusi. Tim tidak lagi memerlukan perangkat lunak terpisah untuk perencanaan, pelaporan, kolaborasi, dan bantuan AI—ClickUp mengintegrasikan semuanya dalam konteks kerja bersama.

Fitur Tampilan Diagram Gantt merupakan bagian inti dari alur kerja terintegrasi ini. Karena ketergantungan, pembaruan, dan sumber daya semuanya berada dalam platform yang sama, Diagram Gantt ClickUp menawarkan akurasi real-time, kontrol seret-dan-lepas yang mudah, serta wawasan berbasis AI yang menjaga proyek kompleks tetap pada jalurnya.

Fitur Diagram Gantt ClickUp

Jadikan jadwal proyek lebih mudah dikelola dengan tampilan Diagram Gantt ClickUp

Pandang Gantt Chart ClickUp mengubah proyek yang paling rumit sekalipun menjadi garis waktu yang jelas dan mudah digunakan. Fitur ini dibagi menjadi dua bagian:

Panel Tugas (kiri): Di sini, Anda akan menemukan semua tugas, subtugas, dan ketergantungan dalam daftar yang dapat dilipat. Anda dapat menugaskan pemilik, mengedit bidang, dan mengelompokkan tugas sesuai keinginan Anda; misalnya, penugas, tingkat prioritas, atau nama sprint.

Tampilan Garis Waktu (kanan): Di sinilah perencanaan visual dilakukan. Tugas-tugas ditampilkan dalam bilah seret-dan-lepas, ketergantungan ditunjukkan dengan garis penghubung, dan Di sinilah perencanaan visual dilakukan. Tugas-tugas ditampilkan dalam bilah seret-dan-lepas, ketergantungan ditunjukkan dengan garis penghubung, dan tonggak waktu diagram Gantt menonjol dengan ikon berlian.

Lihat jalur kritis yang ditandai di tampilan Diagram Gantt ClickUp

Berikut adalah beberapa fitur penting lainnya yang perlu diperhatikan. 👀

Penyorotan jalur kritis: Anda akan segera melihat tugas-tugas mana yang tidak boleh tertunda; jika salah satu tugas tertunda, Anda akan langsung tahu apakah hal itu memengaruhi tanggal selesai proyek.

Pengelompokan dan penyaringan tugas: Ingin melihat tugas hanya untuk tim pengembang backend Anda atau hasil desain prioritas tinggi? Penyaringan memudahkan hal itu.

Pelacakan proyek secara real-time: Bar kemajuan tugas di bagian atas menunjukkan seberapa dekat Anda dengan penyelesaian berdasarkan status tugas.

Penjadwalan lanjutan: Geser satu tugas ke depan dan biarkan ClickUp menjadwal ulang sisanya untuk Anda dengan alat seperti ‘Reschedule Dependencies’ dan ‘Group Scheduling’.

Pengaturan mudah dengan templat yang dapat disesuaikan

Terlalu lelah untuk membuat diagram Gantt dari awal?

Gunakan Template Garis Waktu Gantt ClickUp.

Template diagram Gantt proyek ini menyediakan panel sebelah kiri dengan daftar tugas yang terstruktur, disusun berdasarkan fase seperti strategi, penganggaran, dan perencanaan, beserta tanggal mulai dan jatuh tempo masing-masing. Tugas-tugas diberi kode warna berdasarkan status atau prioritas (hijau = selesai, biru = sedang berlangsung, kuning = item penting), dan ketergantungan antar tugas terhubung.

Di sebelah kanan, tampilan Gantt menampilkan setiap tugas pada grid kalender mingguan dengan garis waktu yang bersih dan interaktif.

Diagram Gantt ClickUp: Ukuran tim yang paling sesuai dan kasus penggunaan SaaS.

Diagram Gantt ClickUp paling cocok untuk tim SaaS skala kecil, menengah, dan enterprise, tim produk, serta agensi kreatif yang mengelola proyek kolaboratif dengan jadwal yang berubah-ubah.

Misalkan Anda adalah pemimpin operasional di startup SaaS yang sedang berkembang. Anda mengelola tiga peluncuran produk secara bersamaan dengan sprint yang tumpang tindih. Dengan ClickUp, Anda dapat:

Grup tugas berdasarkan rilis, kode warna berdasarkan area produk, dan tetapkan batas waktu yang terikat dengan siklus pengembangan.

Geser bilah jika sprint molor, dan alat ini secara otomatis menjadwal ulang ketergantungan hilir.

Platform ini sangat cocok untuk tim lintas fungsi (teknik + pemasaran + desain), tim yang mengandalkan kolaborasi real-time, serta tim yang mengelola jadwal proyek atau kampanye yang beragam.

🔍 Tahukah Anda? Sebelum versi Henry Gantt populer, seorang insinyur Polandia bernama Karol Adamiecki telah mengembangkan diagram yang hampir identik pada tahun 1896.

Fitur kecerdasan buatan (AI) dalam diagram Gantt ClickUp

Minta ClickUp Brain untuk memberikan pembaruan dari diagram Gantt Anda

ClickUp Brain, jaringan saraf buatan berbasis AI yang terintegrasi dalam platform, dirancang untuk membantu Anda merencanakan dan mengelola tugas. Berikut cara menggunakannya:

Dapatkan ringkasan proyek secara instan: Memberikan pembaruan singkat tentang penyelesaian tonggak, tugas yang tertunda, dan pekerjaan yang akan datang.

Buat garis waktu dari tujuan secara otomatis: Ubah daftar tugas Anda menjadi draf Diagram Gantt; tidak diperlukan pengaturan manual.

Ajukan pertanyaan yang spesifik: Memberikan daftar terfilter dari item yang tertunda beserta penanggung jawab dan tanggalnya.

Tulis konten secara instan: Buat draf pembaruan status dan jenis konten lainnya berdasarkan data diagram Gantt Anda saat ini.

ClickUp Brain sangat berguna bagi pemimpin operasional yang mengelola jadwal besar, karena menghilangkan kebutuhan untuk mencari secara manual atau berpindah-pindah antara dokumen, obrolan, dan tampilan tugas.

Butuh lebih banyak alat bantu dalam alur kerja Anda? Tambahkan Agen AI ClickUp ke dalam campuran.

Mereka mengelola alur kerja secara otomatis berdasarkan instruksi kustom, memastikan tugas-tugas Anda berpindah dari satu status ke status berikutnya, mengirim pembaruan tepat waktu, dan bahkan memicu peringatan penting jika jalur kritis Anda terancam.

💡 Tips Pro: Di tengah proyek besar, luangkan waktu 15 menit untuk mereset. Lihat diagram Gantt, bukan daftar tugas. Apa yang tidak sesuai? Apa yang kini tidak realistis? Ajak tim untuk membahas pembaruan agar ekspektasi dapat disesuaikan bersama.

Kelebihan dan kekurangan

Inilah yang membuat Diagram Gantt ClickUp menonjol:

Antarmuka yang sangat visual dan intuitif dengan fitur seret dan lepas.

Analisis jalur kritis bawaan untuk membantu Anda memprioritaskan dan mengatasi keterlambatan.

Skala waktu kustom dan pengelompokan untuk tingkat perencanaan yang berbeda

Kolaborasi tim secara real-time sehingga semua orang dapat melihat pembaruan secara instan.

Dukungan AI dari ClickUp Brain untuk merangkum, melacak, dan dari ClickUp Brain untuk merangkum, melacak, dan mengoptimalkan jadwal proyek Anda.

Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin Anda hadapi pada awalnya, tetapi dapat dengan mudah diatasi dengan bantuan asisten AI dan artikel Pusat Bantuan:

Hal ini bisa terasa membingungkan karena banyaknya opsi penyesuaian yang tersedia.

Kurva pembelajaran awal karena fitur-fitur canggihnya

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna nyata tentang ClickUp:

ClickUp adalah salah satu alat yang semakin Anda gunakan, semakin Anda menyukainya—begitu Anda terbiasa menggunakannya, sulit membayangkan bekerja tanpa alat ini. Berikut yang menonjol: Seperti Pisau Swiss Army untuk Produktivitas – Daripada menggunakan sepuluh aplikasi berbeda untuk tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu, ClickUp menyatukan semuanya dalam satu tempat. Tidak perlu lagi berganti-ganti tab secara terus-menerus! Anda Bisa Menyesuaikannya Sesuai Keinginan Anda – Apakah Anda tipe orang yang suka daftar, penggemar papan Kanban, atau penggemar diagram Gantt, ClickUp dapat menyesuaikan diri dengan gaya Anda. Selain itu, status kustom dan otomatisasi memungkinkan Anda mengaturnya persis seperti cara tim Anda bekerja…

ClickUp adalah salah satu alat yang semakin Anda gunakan, semakin Anda menyukainya—begitu Anda terbiasa menggunakannya, sulit membayangkan bekerja tanpa alat ini. Berikut yang menonjol:

Seperti Pisau Swiss Army untuk Produktivitas – Daripada menggunakan sepuluh aplikasi berbeda untuk tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu, ClickUp menyatukan semuanya dalam satu tempat. Tidak perlu lagi berganti-ganti tab secara terus-menerus!

Anda Bisa Menyesuaikannya Sesuai Keinginan Anda – Apakah Anda tipe orang yang suka daftar, penggemar papan Kanban, atau penggemar diagram Gantt, ClickUp dapat disesuaikan dengan gaya Anda. Selain itu, status kustom dan otomatisasi memungkinkan Anda mengaturnya persis seperti cara tim Anda bekerja…

🔍 Tahukah Anda? Sebelum adanya perangkat lunak, diagram Gantt yang detail digambar tangan di papan dinding besar. Jika proyek berubah (seperti yang selalu terjadi), seseorang harus menghapus dan menggambar ulang garis waktu secara manual.

Struktur harga

📮 Wawasan ClickUp: 31% manajer lebih memilih papan visual, sementara yang lain mengandalkan diagram Gantt, dasbor, atau tampilan sumber daya. Namun, sebagian besar alat manajemen proyek yang efektif memaksa Anda untuk memilih salah satu. Jika tampilan tidak sesuai dengan cara Anda berpikir, hal itu hanya akan menjadi lapisan gesekan tambahan. Dengan ClickUp, Anda tidak perlu memilih. Beralih antara Diagram Gantt bertenaga AI, Papan Kanban, Dashboard, atau Tampilan Beban Kerja hanya dengan satu klik. Dan dengan ClickUp AI, Anda dapat secara otomatis menghasilkan tampilan atau ringkasan yang disesuaikan berdasarkan siapa yang melihatnya—baik itu Anda, eksekutif, atau desainer Anda. 💫 Hasil Nyata: CEMEX mempercepat peluncuran produk sebesar 15% dan mengurangi keterlambatan komunikasi dari 24 jam menjadi hitungan detik dengan menggunakan ClickUp.

Apa itu Microsoft Project?

Microsoft Project adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dikembangkan oleh Microsoft. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu manajer proyek dalam membuat jadwal, mengalokasikan sumber daya ke tugas, memantau kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis alur kerja.

Fitur ini memungkinkan Anda membuat rencana proyek yang detail, menetapkan tonggak pencapaian, mengalokasikan sumber daya, dan memantau kemajuan melalui tampilan seperti diagram Gantt, papan Kanban, dan kalender proyek.

Fitur Diagram Gantt Microsoft Project

Sebuah diagram Gantt, seperti yang ditampilkan di Microsoft Project

Diagram Gantt di Microsoft Project menyediakan cara yang detail dan terstruktur untuk merencanakan dan mengelola proyek kompleks, mencakup jadwal, ketergantungan, biaya, dan sumber daya.

Begini cara pengaturannya:

Grid (kiri): Menampilkan setiap tugas dengan bidang-bidang penting seperti durasi, tanggal mulai/selesai, tugas pendahulu, biaya, dan penugasan sumber daya. Tugas dapat dikelompokkan secara hierarkis ke dalam fase atau hasil kerja.

Timeline (kanan): Menampilkan tugas-tugas tersebut sebagai batang horizontal sepanjang waktu. Panjang batang = durasi tugas, dan posisinya mencerminkan kapan tugas dimulai dan berakhir.

Peta jalan interaktif untuk tim

Berikut adalah beberapa fitur utama yang ditawarkannya:

Ketergantungan visual yang menghubungkan tugas-tugas. Hal ini sangat berguna untuk mengidentifikasi jalur kritis, di mana penundaan langsung mempengaruhi tanggal selesai proyek.

Pengelolaan sumber daya dan biaya yang memungkinkan tugas-tugas dialokasikan ke orang, peralatan, atau bahan. Platform ini memantau alokasi sumber daya untuk mengidentifikasi anggota tim yang kelebihan beban dan membantu mendistribusikan kembali beban kerja. Selain itu, platform ini melacak perbandingan antara biaya perkiraan dan biaya aktual untuk wawasan anggaran secara real-time.

Pelacakan tonggak menandai hasil kerja kunci dengan jelas, memudahkan tim untuk melihat apa yang penting.

Indikator kemajuan memberikan gambaran sekilas tentang seberapa dekat Anda dengan penyelesaian suatu fase.

🧠 Fakta Menarik: Diagram Gantt secara langsung mempengaruhi pengembangan Teknik Evaluasi dan Peninjauan Program (PERT) pada tahun 1950-an. PERT dikembangkan oleh Angkatan Laut AS untuk proyek misil Polaris.

Microsoft Project Gantt Chart: Ukuran tim yang paling sesuai dan kasus penggunaan SaaS.

Contoh diagram Gantt Microsoft Project paling cocok untuk tim tingkat perusahaan atau departemen yang banyak menangani proyek dengan manajer proyek yang khusus. Cocok untuk:

Tim PMO yang mengelola beberapa inisiatif strategis

Organisasi teknik yang bekerja pada proyek pembangunan produk kompleks atau renovasi infrastruktur.

Perusahaan SaaS besar yang meluncurkan peta jalan multi-kuartal dengan struktur pembagian pekerjaan yang rinci.

Namun, hal ini kurang cocok untuk tim kecil yang membutuhkan kolaborasi ringan atau pembaruan real-time di seluruh peran.

🔁 Smart Swap: Garis waktu proyek sangat berguna untuk menunjukkan apa yang terjadi kapan. Namun, diagram Gantt? Mereka menunjukkan apa yang bergantung pada apa dan apa yang akan terganggu jika ada yang terlambat. Misalkan jadwal mengatakan, ‘Peluncuran pada 10 September’. Tampaknya baik-baik saja. Namun, diagram Gantt menunjukkan bahwa jika umpan balik tidak diterima hingga 5 September, pengembang akan terhambat, QA akan tertekan, dan peluncuran akan gagal secara diam-diam. Itulah jenis visibilitas yang sebenarnya Anda butuhkan, yang menunjukkan perbedaan antara jadwal dan diagram Gantt.

Fitur kecerdasan buatan (AI) dalam Microsoft Project

Microsoft Copilot dalam aksi

Copilot dan ekosistem agen AI-nya mendukung Microsoft Project, menambahkan kecerdasan ke proses perencanaan Anda. Fitur-fitur ini terintegrasi dalam platform, tetapi tidak eksklusif untuk Microsoft Project itu sendiri.

Inilah yang dapat dilakukan oleh AI:

Buat rencana tugas berdasarkan data historis dengan perkiraan durasi dan upaya untuk setiap tugas.

Pertanyaan dalam bahasa alami, seperti ‘Tugas kritis mana yang tertunda di kuartal kedua?’, untuk jawaban langsung.

Deteksi risiko secara real-time yang menandai tugas yang terlambat, bottleneck, atau anggota tim yang terlalu terbebani.

Orkestrasi multi-agen yang membantu organisasi besar menciptakan agen khusus domain untuk mengotomatisasi tugas-tugas spesifik melalui Copilot Studio.

⚠️ Penting: Fitur-fitur ini tidak tersedia secara default di Project Desktop (Microsoft Project Professional). Versi desktop klasik belum mendapatkan fungsi Copilot secara penuh. Kemampuan ini terutama tersedia di lingkungan berbasis cloud dan terintegrasi dengan Microsoft 365/Power Platform.

Kelebihan dan kekurangan

Inilah yang membuat alat ini menonjol:

Pelacakan tugas dan sumber daya yang detail

Manajemen biaya dan anggaran yang terintegrasi

Fitur kustomisasi yang kuat untuk tampilan visual dan pelaporan.

Dukungan yang kuat untuk tata kelola perusahaan dan kepatuhan.

Kemampuan AI yang membantu dalam perencanaan dan deteksi masalah.

Berikut adalah beberapa kelemahan yang mungkin membuat Anda mempertimbangkan alternatif Microsoft Project:

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi non-spesialis

Terlalu kaku untuk tim yang bergerak cepat dan kolaboratif.

Membutuhkan lebih banyak pengaturan dan pemeliharaan dibandingkan dengan alternatif modern seperti ClickUp.

Versi cloud tidak memiliki fitur desktop.

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna nyata tentang alat ini:

Fitur perencanaan kapasitasnya yang rapi memudahkan kami dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Alat penjadwalan dan perencanaan juga luar biasa – garis waktu visual (diagram Gantt), pelacakan ketergantungan, yang membantu kami memantau perkembangan proyek… Namun, sistem ini agak kaku dalam mengakomodasi proyek-proyek ad hoc atau non-linear, yang sering kami temui di industri keuangan.

Fitur perencanaan kapasitasnya yang rapi memudahkan kami dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Alat penjadwalan dan perencanaan juga luar biasa – garis waktu visual (diagram Gantt), pelacakan ketergantungan, yang membantu kami memantau perkembangan proyek… Namun, sistem ini agak kaku dalam mengakomodasi proyek-proyek ad hoc atau non-linear, yang sering kami temui di industri keuangan.

Struktur harga

Termasuk dalam Microsoft 365

Paket Planner 1: $10 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Planner dan Rencana Proyek 3: $30 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Planner dan Rencana Proyek 5: $55 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Grafik Gantt ClickUp vs. Grafik Gantt Microsoft Project di Reddit

Kami merujuk ke Reddit untuk memutuskan antara dua perangkat lunak diagram Gantt gratis ini. Berikut adalah beberapa pendapat pengguna!

Inilah yang dikatakan seorang pengguna tentang ClickUp:

Cocok untuk: → Melacak beban kerja tim→ Menampilkan kemajuan dengan diagram Gantt→ Memantau waktu yang dihabiskan untuk tugas agar dapat dianalisis Jika Anda suka melihat wawasan tingkat tinggi secara sekilas, dasbor sebenarnya sangat berguna menurut saya. Inilah dia, keunggulan utama ClickUp, langsung dari pengguna yang menggunakannya setiap hari.

Cocok untuk:

→ Melacak beban kerja tim→ Menampilkan kemajuan dengan diagram Gantt→ Memantau waktu yang dihabiskan untuk tugas agar dapat dianalisis

Jika Anda suka melihat wawasan tingkat tinggi secara sekilas, dasbor sebenarnya sangat berguna menurut saya.

Inilah dia, keunggulan utama ClickUp, langsung dari pengguna yang menggunakannya setiap hari.

Inilah yang dikatakan seorang pengguna tentang MS Project:

Microsoft Project sudah ketinggalan zaman, tetapi relatif mudah digunakan, terutama jika Anda tidak menggunakan fitur-fitur lanjutan. Saya suka bahwa saya dapat memuat seluruh tim proyek ke dalamnya, bersama dengan tarif, dan mendapatkan perkiraan biaya yang sangat baik. Namun, saya tidak pernah menggunakannya untuk melacak biaya.

Microsoft Project sudah ketinggalan zaman, tetapi relatif mudah digunakan, terutama jika Anda tidak menggunakan fitur-fitur lanjutan.

Saya suka bahwa saya dapat memuat seluruh tim proyek ke dalamnya, bersama dengan tarif, dan mendapatkan perkiraan biaya yang sangat baik. Namun, saya tidak pernah menggunakannya untuk melacak biaya.

🔁 Smart Swap: Diagram Gantt vs. peta jalan? Tugas yang benar-benar berbeda. Peta jalan menunjukkan ke mana Anda akan pergi dan dalam urutan kasar. Diagram Gantt menunjukkan bagaimana Anda akan mencapainya—minggu demi minggu, tugas demi tugas, dengan setiap tenggat waktu dan ketergantungan terpetakan dengan jelas.

Manakah Alat Diagram Gantt yang Terbaik untuk Tim Anda?

Hasilnya sudah keluar, dan ClickUp keluar sebagai pemenangnya! 🏆

Meskipun Microsoft Project telah lama menjadi standar dalam manajemen proyek tradisional, kini mulai tertinggal dibandingkan dengan alat manajemen proyek modern seperti ClickUp. Meskipun powerful, Microsoft Project seringkali kaku, kompleks, dan lebih cocok untuk lingkungan perusahaan besar dengan manajer proyek dan dukungan IT yang khusus.

ClickUp, di sisi lain? Ia menyediakan struktur yang dibutuhkan oleh manajer proyek.

Tampilan Diagram Gantt-nya intuitif, kolaboratif, dan dirancang untuk tim modern yang perlu bergerak cepat, tetap fleksibel, dan mengelola proyek berskala besar di berbagai departemen. Dengan fitur seperti pembaruan real-time, visibilitas jalur kritis, penjadwalan seret dan lepas, serta bantuan AI dari ClickUp Brain, ia memenuhi kebutuhan tim Anda di mana pun mereka berada.

