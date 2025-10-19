Template Rencana Pemasaran Monday.com Terbaik untuk Dicoba pada 2025

Tim pemasaran sering menghabiskan hari-hari merencanakan kampanye — terjebak dalam spreadsheet sementara strategi menjadi prioritas kedua. Template pemasaran Monday.com ada untuk mengatasi hal itu.

Sementara itu, pekerjaan pemasaran Anda yang sebenarnya sedang menanti.

Template dibuat untuk tujuan ini, dan jika Anda menggunakan Monday.com, template rencana pemasaran yang tepat dapat menghemat waktu persiapan Anda, bahkan hingga berhari-hari.

Dalam posting blog ini, kami akan membahas pilihan template rencana pemasaran Monday.com terbaik yang membantu Anda mengatur segala kekacauan. Selain itu, kami juga akan membahas beberapa template ClickUp untuk menciptakan ruang kerja yang lebih dapat ditindaklanjuti. 🎯

Apa yang Membuat Template Rencana Pemasaran Monday.com yang Baik?

Template rencana pemasaran Monday.com yang baik membantu Anda melihat gambaran lengkap upaya pemasaran Anda tanpa harus menggali melalui alat atau file yang tersebar.

Inilah yang perlu Anda cari dalam template perencanaan strategis:

Bagi kampanye menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dilaksanakan sehingga semua orang tahu apa yang perlu dilakukan dan kapan

Tugaskan tugas dan tanggung jawab tim kepada orang yang tepat untuk mendorong rasa kepemilikan dan pertanggungjawaban

Tentukan tujuan pemasaran dan KPI pemasaran untuk memberikan tim Anda target yang jelas dan arah yang sama

Tetapkan tanggal jatuh tempo, tonggak pencapaian, dan jadwal agar tim Anda dapat mengatur pekerjaan dengan efektif dan menghindari kemacetan

Otomatiskan pengingat, serah terima tugas, dan pembaruan status untuk mengurangi bolak-balik dan menghemat waktu

Lacak anggaran, biaya aktual, dan alokasi sumber daya untuk memastikan kampanye tetap dalam lingkup dan anggaran yang ditetapkan

🧠 Fakta Menarik: John Wanamaker, seorang pedagang Amerika abad ke-19, sering dianggap sebagai bapak pemasaran modern. Ia pernah berkata, “Setengah dari uang yang saya habiskan untuk iklan terbuang sia-sia; masalahnya, saya tidak tahu setengah mana yang terbuang.” Kutipan ini masih sering muncul dalam rencana pemasaran hingga saat ini.

Template Rencana Pemasaran Monday.com Sekilas

10 Template Rencana Pemasaran Monday.com

Di sini, kami telah mengumpulkan 10 template rencana pemasaran paling berguna untuk mempermudah pekerjaan Anda, menjaga tim tetap sinkron, dan meluncurkan kampanye tanpa penundaan. 👀

1. Template Strategi Pemasaran

melalui Monday.com

Template Strategi Pemasaran adalah panduan yang rapi dan terperinci untuk inisiatif pemasaran inti Anda setiap kuartal. Template ini membantu Anda merencanakan kampanye kunci dari kuartal pertama hingga keempat, menugaskan anggota tim, melacak kemajuan dengan pembaruan status, dan memvisualisasikan jadwal.

Dengan bidang bawaan untuk prioritas, anggaran, dan tujuan, templat rencana pemasaran Monday.com ini memudahkan Anda untuk menyelaraskan tim pada hal-hal yang paling penting dan mengidentifikasi hambatan sebelum menjadi masalah besar.

📌 Ideal untuk: Manajer pemasaran atau pemimpin agensi yang merencanakan kampanye kuartalan dan strategi komunikasi pemasaran.

2. Template Kampanye Klien untuk Agen

melalui Monday.com

Template rencana pemasaran Monday.com membantu perusahaan memvisualisasikan kapan peluncuran akan dilakukan, bagaimana kinerja setiap kampanye, dan saluran mana yang mendapatkan perhatian paling banyak, semua dalam tata letak yang bersih dan berwarna-warni.

Anda juga akan menemukan widget untuk permintaan kampanye dan pengeluaran per saluran, memberikan Anda gambaran cepat tentang kinerja dan prioritas. Dan ya, ada juga widget llama yang lucu tersembunyi untuk menghilangkan kebosanan (sedikit kesenangan tidak pernah salah).

📌 Ideal untuk: Tim agensi yang mengelola beberapa kampanye klien dan ingin template peta jalan pemasaran bergaya dashboard.

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1959, Mattel menayangkan iklan Barbie selama acara The Mickey Mouse Club, menjadikannya salah satu merek mainan pertama yang merancang strategi pemasaran berdasarkan anak-anak yang menonton TV. Barbie menjadi ikon global, dan semuanya berawal dari penargetan audiens yang cerdas sejak awal.

3. Template Perencana Media Sosial

melalui Monday.com

Template Perencana Media Sosial Monday.com memberikan kalender berwarna untuk menjadwalkan dan mengkategorikan konten media sosial berdasarkan hari dan jenis posting.

Anda dapat mengorganisir posting pribadi, kampanye seru, pertanyaan interaksi, atau favorit yang berkinerja tinggi untuk menghindari celah konten dan menjaga ritme penerbitan yang konsisten. Sederhana, tapi efektif.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran atau pemimpin media sosial yang ingin melihat gambaran visual cepat tentang campuran konten mereka dalam alat manajemen kampanye ini.

4. Template Manajemen Acara

melalui Monday.com

Template Manajemen Acara Monday.com membantu tim pemasaran dan agensi merencanakan, melacak, dan mengevaluasi kampanye yang didorong oleh acara dengan jelas. Template ini menggabungkan pelacakan anggaran, pengeluaran aktual, dan jadwal kampanye dalam dasbor visual yang mudah dipindai dan dibagikan.

Yang paling berguna di sini adalah tampilan Kampanye Tahunan, yang memisahkan kampanye yang direncanakan dan yang telah selesai sehingga Anda dapat memantau kemajuan dan hasilnya sepanjang tahun kalender.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran atau profesional agensi yang mengelola promosi musiman, aktivasi merek, atau acara klien.

5. Template Integrasi Iklan Facebook

melalui Monday.com

Dari biaya dan impresi hingga tingkat klik dan hasil total, semuanya terorganisir dengan rapi dalam Template Integrasi Iklan Facebook Monday.com sehingga Anda dapat membandingkan grup kampanye dengan cepat.

Kolom status bawaan membantu melacak kampanye mana yang aktif atau ditunda, sementara baris ringkasan secara otomatis menghitung total pengeluaran iklan dan hasilnya, sangat berguna untuk pelaporan atau mengoptimalkan anggaran secara real-time.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran atau tim media berbayar yang mengelola beberapa kampanye Facebook.

💡 Tips Pro: Anggap template ini sebagai uji hipotesis, bukan daftar periksa. Alih-alih mengisi setiap kolom secara mekanis, gunakan setiap bagian untuk menguji asumsi Anda. Jika tujuan kampanye Anda terasa terlalu aman, tanyakan: Apa versi paling berisiko dari ini yang bisa menghasilkan 10 kali lipat hasilnya?

6. Template Peluang Pasca Acara

melalui Monday.com

Template Peluang Pasca-Acara Monday.com membantu tim mengubah tindak lanjut acara menjadi langkah-langkah berikutnya yang terfokus dan dapat dilacak. Template ini memberikan gambaran tentang prospek acara, kinerja penjualan tiket, umpan balik peserta, dan kepuasan keseluruhan.

Ini sangat berguna untuk melihat leads mana yang layak untuk dirawat dan bagaimana acara Anda dibandingkan dengan ekspektasi.

📌 Ideal untuk: Manajer pemasaran atau tim yang berinteraksi langsung dengan klien yang ingin mengevaluasi dampak acara, mengikuti perkembangan prospek, dan mengumpulkan umpan balik peserta.

7. Template Kalender Konten

melalui Monday.com

Template Kalender Konten Monday.com dirancang untuk tim yang ingin merencanakan dan mempublikasikan konten tanpa kekacauan. Anda akan mendapatkan tampilan kalender yang terintegrasi dengan pembaruan status, detail kepemilikan, dan platform publikasi, sehingga Anda selalu tahu konten apa yang akan dipublikasikan, di mana, dan siapa yang mengelolanya.

Selain itu, Anda juga dapat melihat konten berdasarkan status, seperti Diterbitkan atau Disetujui, sehingga memudahkan koordinasi ulasan dan tenggat waktu.

📌 Ideal untuk: Manajer konten dan kampanye yang mengelola berbagai konten di berbagai platform manajemen proyek modern.

8. Template Perencanaan Pemasaran

melalui Monday.com

Template rencana pemasaran Monday.com ini mengorganisir kampanye tingkat tinggi dan eksekusi mingguan. Template ini menggabungkan tampilan kalender promosi yang sedang berlangsung dengan widget pengeluaran dan kinerja khusus kampanye.

Dashboard ini menampilkan rincian anggaran, alokasi saluran, dan permintaan kampanye, sehingga Anda dapat melihat gambaran keseluruhan dan detailnya dalam hitungan detik. Dashboard ini juga melacak apa yang telah dijadwalkan dan kinerjanya di platform seperti YouTube, Instagram, dan Mailchimp.

📌 Ideal untuk: Pemimpin tim pemasaran dan manajer agensi yang berhadapan dengan klien yang ingin mengoordinasikan strategi promosi dan menyajikan pembaruan yang rapi kepada eksekutif atau klien.

9. Template Peluncuran Pemasaran Produk

melalui Monday.com

Template rencana pemasaran Monday.com berfungsi sebagai pusat kendali Anda untuk segala hal, mulai dari pengembangan pesan hingga pengumuman PR dan pelaksanaan kampanye.

Di bagian atas, dasbor menawarkan pemeriksaan cepat: kemajuan keseluruhan, CTR, pengeluaran, dan distribusi saluran (dengan diagram lingkaran yang praktis). Kemudian, tampilan garis waktu memungkinkan Anda memperbesar tahap kampanye, yang diwarnai sesuai status, seperti Sedang dikerjakan, Jadwal, atau Peluncuran.

📌 Ideal untuk: Pemasar produk, manajer peluncuran, dan tim lintas fungsi.

🧠 Fakta Menarik: Subaru menemukan bahwa banyak pembelinya adalah pecinta anjing. Jadi, seluruh kampanye mereka menampilkan anjing yang mengemudikan Subaru, mengenakan sabuk pengaman, dan pergi berlibur. Hal ini meningkatkan penjualan dan cinta merek.

10. Template Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

melalui Monday.com

Template rencana pemasaran Monday.com menggantikan dokumen yang tersebar dan overload inbox dengan papan yang rapi yang menunjukkan siapa yang menangani apa, di mana setiap siaran pers atau proposal berada, dan kapan tenggat waktunya.

Selain itu, template ini dilengkapi dengan kolom untuk detail penting seperti status, pemilik, tenggat waktu, dan saluran, sehingga Anda dapat mengelola segala hal mulai dari kampanye influencer dan siaran pers hingga komunikasi internal dan pernyataan eksekutif.

📌 Ideal untuk: Tim komunikasi, profesional agensi PR, dan pemimpin merek.

Batasan Monday.com untuk Proyek Pemasaran

Monday.com memang menyediakan template pemasaran untuk memulainya, tetapi setelah Anda mulai menggunakannya, Anda mungkin menemukan bahwa template tersebut tidak sepenuhnya mendukung fleksibilitas atau kedalaman yang dibutuhkan oleh kampanye pemasaran yang sesungguhnya.

Di sinilah batasan-batasan tersebut mulai terlihat. 👇

Ketiadaan validasi input membuat pengisian data menjadi rumit. Anda tidak dapat mewajibkan pengisian bidang tertentu atau membatasi nilai (seperti menetapkan batas minimum atau maksimum), yang seringkali menyebabkan informasi yang tidak konsisten atau tidak lengkap

Kontrol izin masih terlalu dasar. Anda tidak dapat menyembunyikan bidang tertentu dari pengguna tertentu atau memberikan hak edit yang lebih detail, yang menimbulkan tantangan terkait akses, keamanan, dan transparansi

Antarmuka pengguna tidak selalu intuitif ; meskipun platformnya terlihat bersih secara visual, pengguna baru sering merasa kewalahan, dan tata letaknya tidak dapat disesuaikan dengan alur kerja tim Anda

Pengaturan memakan waktu, yang berarti tim sering membutuhkan pelatihan lebih dari yang diharapkan, sehingga menunda proses onboarding

Skalabilitas menjadi tantangan seiring pertumbuhan bisnis Anda, karena templat yang kaku dan fleksibilitas yang terbatas membuatnya lebih sulit untuk mengelola alur kerja yang kompleks dan lintas fungsi

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1990-an, kampanye 'Pepsi Points' dari Pepsi menampilkan pesawat tempur dalam iklan untuk tujuh juta poin. Seseorang benar-benar menabung dan mencoba mengklaimnya, kemudian menggugat Pepsi setelah perusahaan menolak memberikannya.

Template Rencana Pemasaran Alternatif Monday.com

Ketika tim membutuhkan fleksibilitas lebih, pelacakan kampanye yang lebih baik, dan cara kolaborasi yang lebih lancar, ClickUp menjadi pilihan yang jelas. Ini adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang dirancang untuk menangani segala hal, mulai dari strategi pemasaran tingkat tinggi hingga tugas konten harian.

Dan dengan template yang dirancang untuk alur kerja pemasaran yang nyata, Anda dapat merencanakan, melaksanakan, dan menyesuaikan tanpa terlewatkan.

Inilah yang dikatakan oleh salah satu pengguna:

Dengan ClickUp, kami dapat menampilkan hasil dari inisiatif pemasaran kami dalam tampilan regional atau tampilan kampanye. Ini mencakup melihat jenis aktivitas yang kami jalankan dan tahap funnel mana yang telah kami tandai untuknya. Dengan cara ini, manajemen senior dapat dengan mudah memahami status proyek.

Mari kita lihat lebih dekat opsi template rencana pemasaran ClickUp!

1. Template Rencana Pemasaran ClickUp

Dapatkan Template Gratis Rencanakan, lacak, dan optimalkan kampanye pemasaran Anda dengan Template Rencana Pemasaran ClickUp

Template Rencana Pemasaran ClickUp menyediakan struktur yang bersih dan berwarna-warni untuk memvisualisasikan prioritas di seluruh kampanye, tujuan, dan jadwal. Hal ini memudahkan untuk melacak kemajuan inisiatif kunci seperti meningkatkan lalu lintas web, memperkuat kehadiran merek, dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Setiap tugas dilengkapi dengan kolom untuk tanggal jatuh tempo, kuartal, status, tingkat upaya, dan saluran dampak (seperti Media Sosial, Situs Web, atau Mobile), memberikan pandangan 360° yang komprehensif tentang peta jalan pemasaran Anda. Dengan label bawaan untuk tingkat upaya dan jenis tugas (seperti Hasil Kunci), ini membantu tim Anda tetap fokus pada hal-hal yang mendorong kinerja.

📌 Ideal untuk: Manajer pemasaran, pemimpin tim, dan profesional agensi yang menginginkan perencanaan kampanye yang siap pakai.

2. Template Rencana Pemasaran Acara ClickUp

Dapatkan Template Gratis Lacak acara dari awal hingga akhir dengan Template Rencana Pemasaran Acara ClickUp

Template Rencana Pemasaran Acara ClickUp adalah sistem praktis berbasis fase yang dirancang untuk menjaga seluruh kampanye Anda tetap terarah, mulai dari email pertama hingga laporan pendapatan akhir. Template ini membagi pekerjaan Anda menjadi tiga tahap intuitif: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi.

Yang membuat template ini sangat berguna adalah cara yang jelas dalam menetapkan tanggung jawab, hingga ke peran spesifik seperti Spesialis Komunikasi atau Spesialis Pemasaran Acara, dan menggabungkannya dengan visibilitas anggaran per tugas. Anda akan tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa, kapan harus diselesaikan, dan berapa banyak yang telah dihabiskan (atau dihemat).

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran acara, manajer merek, dan tim komunikasi yang merencanakan promosi acara multi-saluran.

💡 Tips Pro: Langsung menuju bagian positioning sebelum mengutak-atik hal lain. Tentukan bagaimana Anda ingin audiens merasa tentang kampanye ini dan biarkan nada tersebut mengarahkan sisa rencana. Hal ini akan menciptakan kohesi yang lebih kuat di seluruh pesan, saluran, dan aset.

3. Template Pengelolaan Kampanye Pemasaran ClickUp

Dapatkan Template Gratis Koordinasikan dan ukur kemajuan inisiatif Anda dengan Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp

Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp adalah cara fleksibel dan berorientasi visual untuk mengorganisir kampanye di setiap fase. Dengan tugas-tugas yang dikelompokkan berdasarkan tahap (Perencanaan, Produksi, Peluncuran, Evaluasi, Retensi), tim Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan tenggat waktunya.

Setiap kartu ditandai dengan jelas menggunakan saluran pemasaran (seperti Media Sosial atau Internal), tim (Tim Pemasaran, Tim Media Sosial), dan jenis hasil kerja, membantu mengurangi ambiguitas dan meningkatkan keselarasan tim. Anda bahkan dapat menambahkan subtugas untuk detail yang lebih mendalam.

📌 Ideal untuk: Manajer pemasaran, pemimpin tim, dan agensi yang mengoordinasikan kampanye multi-fase.

4. Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp

Dapatkan Template Gratis Atur konten media sosial Anda dengan Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp

Template Rencana Konten Media Sosial ClickUp adalah alat praktis untuk merencanakan posting yang menarik sepanjang bulan. Template ini mengorganisir ide-ide kampanye Anda dalam satu tampilan, sehingga sangat mudah untuk melacak jenis posting, tema (dari Hari Valentine dan Bulan Sejarah Hitam hingga Jumat Super Bowl), tanggal jatuh tempo, dan aset yang terlampir.

Template ini sangat cocok untuk kampanye musiman dan yang relevan secara budaya. Template ini sudah terstruktur dengan judul postingan dan tanggal publikasi, sehingga tim Anda bisa langsung memulai tanpa harus memulai dari nol setiap minggu.

📌 Ideal untuk: Manajer media sosial, pembuat konten, atau asisten pemasaran yang membutuhkan template sederhana dan siap pakai untuk merencanakan, melacak, dan mengorganisir posting harian.

🧠 Fakta Menarik: Tim media sosial KFC mengikuti tepat 11 orang di Twitter (karena 11 rempah dan bumbu, mengerti?): lima anggota Spice Girls dan enam pria bernama Herb. Ketika seseorang menemukan lelucon halus ini, hal itu menjadi viral, menghasilkan jutaan dolar dalam publisitas.

5. Template Rencana Aksi Pemasaran ClickUp

Dapatkan Template Gratis Rincikan semua yang Anda butuhkan untuk menjual produk dengan Template Rencana Aksi Pemasaran ClickUp

Template Rencana Aksi Pemasaran ClickUp memberikan cara terstruktur dan berorientasi pada tujuan untuk mewujudkan strategi pemasaran Anda.

Berbasis pada kerangka kerja SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Tepat Waktu), template ini membantu Anda merencanakan kampanye dengan tujuan yang jelas dan eksekusi yang terarah. Template ini ideal untuk tim yang ingin menghubungkan alasan di balik sebuah kampanye dengan cara pelaksanaannya.

📌 Ideal untuk: Pemimpin tim pemasaran, manajer proyek, atau konsultan yang membutuhkan template rencana pemasaran yang berfokus pada tujuan.

6. Template Rencana Pemasaran Strategis ClickUp

Dapatkan Template Gratis Buat dan jalankan kampanye berikutnya Anda dengan Template Rencana Pemasaran Strategis ClickUp

Template Rencana Pemasaran Strategis ClickUp didasarkan pada metodologi OKR (Objectives and Key Results), menawarkan pendekatan terstruktur untuk menyelaraskan upaya pemasaran Anda dengan hasil yang dapat diukur. Template ini memudahkan Anda untuk mendefinisikan tujuan utama, seperti rebranding perusahaan, dan membaginya menjadi hasil kunci yang dapat ditindaklanjuti, yang dapat dilacak per kuartal dan dilengkapi dengan bilah kemajuan.

Anda juga mendapatkan visibilitas real-time tentang apa yang On Track, At Risk, atau sudah Achieved, sehingga Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi hambatan dan melakukan penyesuaian sebelum tenggat waktu tiba.

📌 Ideal untuk: Pemimpin pemasaran strategis, CMO, dan tim pertumbuhan untuk mengelola tujuan tingkat tinggi dengan hasil yang dapat diukur di seluruh kampanye, konten, dan saluran digital.

🎥 Hentikan kampanye yang asal-asalan, video singkat ini memberikan 5 langkah + template siap pakai untuk menetapkan tujuan yang dapat diukur, membuat kalender kampanye, mendefinisikan ICP Anda, melacak KPI secara real-time, dan menjaga tim tetap sejalan. Tetaplah sampai akhir untuk RACE, kerangka kerja sederhana yang memastikan strategi Anda tetap relevan di masa depan.

7. Template Rencana Pemasaran Konten ClickUp

Dapatkan Template Gratis Prioritaskan strategi paling efektif dengan Template Rencana Pemasaran Konten ClickUp

Template Rencana Pemasaran Konten ClickUp memberikan sistem cerdas dan berwarna-warni untuk merencanakan jenis konten yang Anda buat, di mana konten tersebut akan dipublikasikan, dan kapan konten tersebut akan diluncurkan.

Jika Anda sedang menyusun posting blog, mendesain poster, mengedit video, atau mempublikasikan infografis, templat ini membantu Anda mengelompokkan semuanya berdasarkan jenis konten, platform, departemen, dan bahkan orientasi tata letak.

Semua hal terorganisir berdasarkan bulan, sehingga Anda dapat melihat gambaran cepat tentang kampanye berdasarkan waktu, saluran (seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, dan YouTube), dan tujuan, baik itu promosi, edukasi, atau berorientasi pada keterlibatan.

📌 Ideal untuk: Manajer konten, pemimpin kreatif, dan tim pemasaran lintas fungsi.

🔍 Tahukah Anda? Di Korea Selatan, Dunkin’ memasang perangkat bernama ‘Flavor Radio’ di transportasi umum Seoul yang menyemprotkan aroma donat saat jingle radio mereka diputar. Rencana pemasaran kreatif yang luar biasa.

8. Template Rencana Konten ClickUp

Dapatkan Template Gratis Rencanakan tujuan dan sasaran konten Anda dengan Template Rencana Konten ClickUp

Template Rencana Konten ClickUp adalah alat perencanaan visual yang kuat untuk pemasar konten yang mengelola beberapa kampanye sekaligus.

Setiap blok kalender menampilkan judul konten, status persetujuan (seperti Disetujui, Ditunda, Perlu Ditinjau), jenis konten (Posting, Blog, Klip Pendek, Video Panjang), aset yang diperlukan (Infografis, Klip Pendek, dll.), dan pilar konten yang termasuk di dalamnya (misalnya, Panduan, Tips Pengguna, Produk, atau Tema Mingguan).

📌 Ideal untuk: Manajer pemasaran, tim media sosial, dan strategis konten yang ingin melihat gambaran menyeluruh tentang tugas mingguan atau bulanan.

9. Template Kampanye Pemasaran Email ClickUp

Dapatkan Template Gratis Organisir subjek email dan pesan dengan Template Kampanye Pemasaran Email ClickUp

Template Kampanye Pemasaran Email ClickUp adalah kerangka kerja strategis untuk merencanakan kampanye email yang konversinya tinggi. Template ini membagi alur kerja Anda menjadi subtugas yang mudah dieksekusi, seperti merencanakan tujuan Anda, menulis judul yang menarik, menjaga teks tetap ringkas, dan menyisipkan visual.

Daftar periksa kampanye pemasaran yang jelas memastikan konsistensi di seluruh kampanye, baik Anda menargetkan prospek, pelanggan, atau mengaktifkan kembali audiens Anda.

📌 Ideal untuk: Marketer email, pemilik usaha kecil, dan tim konten yang ingin mempermudah pembuatan kampanye sambil meningkatkan keterlibatan dan konversi.

10. Template Jadwal Iklan ClickUp

Dapatkan Template Gratis Rencanakan dan visualisasikan seluruh jadwal pemasaran dengan Template Jadwal Iklan ClickUp

Template Jadwal Iklan ClickUp adalah alat perencanaan yang terintegrasi, dirancang untuk mengorganisir upaya periklanan Anda di berbagai saluran pemasaran.

Tugas-tugas dikelompokkan dengan rapi berdasarkan jenis pemasaran (Media Sosial, Cetak, Penelitian, Lokal), dan setiap entri menampilkan detail kampanye penting seperti tanggal mulai dan jatuh tempo, status (Buka, Persetujuan, Dikirim, Ditolak), kuartal fiskal, dan tujuan pemasaran spesifik.

📌 Ideal untuk: Koordinator pemasaran, manajer iklan, dan tim lintas fungsi yang membutuhkan tampilan terpusat dari semua titik sentuh kampanye.

💡 Tips Pro: Sorot apa yang tidak akan dilakukan. Kebanyakan template menanyakan apa yang termasuk, tetapi menambahkan baris untuk hal-hal yang sengaja diabaikan (seperti ‘Tidak ada kampanye influencer’ atau ‘Tidak ada kampanye akses awal’) membantu menyelaraskan ekspektasi dan mencegah perluasan ruang lingkup.

11. Template Branding ClickUp

Dapatkan Template Gratis Jaga konsistensi branding Anda dengan Template Branding ClickUp

Template Branding ClickUp membagi proses perencanaan menjadi tahap-tahap yang jelas—seperti Onboarding dan Briefing—masing-masing diisi dengan tugas-tugas yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperlancar kolaborasi antar tim.

Dengan peran yang jelas seperti Manajer Proyek dan Keuangan yang ditugaskan ke tugas-tugas dan persetujuan yang diwarnai (misalnya, Persetujuan Internal vs. Persetujuan Klien), platform ini dirancang untuk mendukung alur kerja kreatif dan administratif.

📌 Ideal untuk: Manajer pemasaran, pemimpin tim, dan profesional agensi yang membutuhkan solusi sederhana untuk mengorganisir kampanye branding.

12. Template Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp

Dapatkan Template Gratis Kelola strategi Anda dengan lebih baik menggunakan Template Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp

Template Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp membantu Anda menyelaraskan tujuan pendapatan dengan tren pasar dan tugas-tugas yang dapat dilaksanakan. Template ini mengorganisir strategi penjualan dan pemasaran Anda ke dalam kategori-kategori logis seperti Tujuan Pendapatan, Tugas-tugas, Profil Pembeli, Analisis PEST, dan Analisis Kompetitor.

Setiap kartu menampilkan tanggal relevan, visual, dan subtugas, sehingga membuatnya menarik secara visual dan praktis untuk perencanaan lintas fungsi. Template ini tidak hanya memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, tetapi juga membantu Anda memahami mengapa Anda melakukannya, dengan elemen seperti pemantauan tren ekonomi dan riset kompetitor yang terintegrasi langsung ke dalam alur kerja.

📌 Ideal untuk: Manajer pemasaran, pemimpin tim, dan profesional agensi yang membangun strategi penjualan dan kampanye berbasis data.

📮 Wawasan ClickUp: 55% manajer menjelaskan alasan di balik proyek pemasaran dengan mengaitkan tugas-tugas ke tantangan atau tujuan yang lebih besar. Artinya, 45% yang lebih mengutamakan proses daripada tujuan dapat menyebabkan kurangnya motivasi dan semangat di antara anggota tim. Bahkan karyawan berprestasi tinggi pun perlu melihat bagaimana pekerjaan mereka berdampak dan menemukan makna dalam apa yang mereka lakukan. Saatnya menghubungkan celah. Hubungkan tugas-tugas individu dengan Tujuan dan Sasaran yang lebih besar di ClickUp. Gunakan hubungan dan ketergantungan bawaan untuk menunjukkan bagaimana setiap upaya berkontribusi pada gambaran besar, sehingga tugas-tugas menjadi lebih bermakna bagi seluruh tim Anda. 💫 Hasil Nyata: Cartoon Network menggunakan fitur manajemen media sosial ClickUp untuk menyelesaikan penerbitan konten empat bulan lebih awal dan mengelola dua kali lipat jumlah saluran media sosial dengan tim yang sama.

13. Template Kalender Pemasaran ClickUp

Dapatkan Template Gratis Kelola tugas dengan lancar menggunakan Template Kalender Pemasaran ClickUp

Template Kalender Pemasaran ClickUp memberikan gambaran visual yang komprehensif tentang jadwal pemasaran Anda dengan mengorganisir tugas, tenggat waktu, dan acara dalam format kalender yang intuitif. Selain itu, template ini meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi alur kerja dan pembaruan real-time tentang kemajuan kampanye.

Desainnya mendorong perencanaan proaktif, memastikan semua elemen kampanye pemasaran terkoordinasi dengan efektif.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran, strategis konten, dan manajer kampanye.

Bangun Kampanye Pemasaran yang Sukses dengan ClickUp

Meskipun perpustakaan template pemasaran Monday.com terus berkembang, Anda mungkin merasa terbatas, terutama jika Anda membutuhkan fleksibilitas lebih, kustomisasi yang lebih mendalam, atau otomatisasi yang lebih cerdas.

Di situlah ClickUp menonjol.

Ini adalah ruang kerja yang sepenuhnya dapat disesuaikan, dirancang untuk mendukung segala jenis alur kerja pemasaran, mulai dari perencanaan kampanye dan produksi kreatif hingga jadwal peluncuran dan pemantauan kinerja. Anda mendapatkan templat rencana pemasaran yang siap pakai dan kebebasan untuk membangun proses Anda sendiri, sesuai dengan cara Anda.

