10 Template Investasi Properti Gratis untuk Rencanakan dengan Lebih Cerdas di 2025

Investasi properti memang menarik, tetapi bahkan penawaran yang paling menjanjikan pun bisa menjadi spreadsheet yang membingungkan tanpa alat yang tepat. Di sinilah template investasi properti berperan.

🔎 Tahukah Anda? Pasar properti diperkirakan akan mencapai angka fantastis $728 Triliun dalam empat tahun ke depan. Itu bukan typo—itu adalah triliun dengan T. Ini adalah salah satu pasar terbesar di dunia, yang membuat tetap terorganisir menjadi hal yang mutlak diperlukan.

Rapi, terorganisir, dan (berani kami katakan) memuaskan untuk digunakan, templat-templat ini menghilangkan tebak-tebakan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Mulai dari menganalisis flip properti dan pengembalian investasi hingga melacak suku bunga pasar dan pendapatan sewa, templat-templat ini bertindak sebagai mitra diam Anda, menjaga semuanya tetap tajam, terstruktur, dan siap untuk investor.

Dalam artikel ini, Anda akan menemukan beberapa template investasi properti terbaik untuk memudahkan, mempercerdas, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan investasi Anda.

Apa Itu Template Investasi Properti?

Template investasi properti adalah alat yang telah dirancang sebelumnya untuk membantu Anda mengorganisir, mengevaluasi, melacak, dan mengelola setiap aspek transaksi properti, serta mengelola pengeluaran.

Alih-alih berjuang dengan baris data yang tak berujung atau membuat rumus dari nol, Anda cukup memasukkan angka-angka Anda dan biarkan template menangani pekerjaan beratnya.

Template-template ini sering berfungsi sebagai CRM properti dan tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa membantu Anda membuat proyeksi arus kas, mengelola sewa bulanan, dan melakukan analisis investasi properti. Yang lain membagi anggaran renovasi, membandingkan opsi pembiayaan, atau menghitung biaya operasional dan pajak properti.

Bagi pemula, template ini membuat proses terasa jauh lebih mudah. Anda mendapatkan panduan yang jelas untuk diikuti dan mengurangi risiko melewatkan hal-hal penting.

Bagi investor properti berpengalaman, ini menghemat waktu dan memastikan konsistensi dalam menganalisis dan mendokumentasikan nilai properti serta transaksi.

10 Template Investasi Properti Gratis Terbaik yang Wajib Dicoba

Siap mengubah cara Anda mengelola investasi? Berikut adalah template investasi properti terbaik untuk setiap situasi:

1. Template Spreadsheet Real Estate ClickUp

Dapatkan template gratis Kelola semua properti Anda dengan Template Spreadsheet Properti ClickUp

Mengelola data properti di berbagai email, catatan, dan aplikasi acak seringkali menyebabkan kesalahan dan miskomunikasi.

Template Spreadsheet Real Estate ClickUp memberikan Anda ruang tunggal dan terorganisir untuk melacak prospek, properti, transaksi, dan keuangan.

Template ini sepenuhnya dapat disesuaikan, memungkinkan Anda menyesuaikan bidang dan kategori sesuai dengan alur kerja Anda. Dengan ini, lacak prospek, atur informasi kontak, dan dapatkan pandangan komprehensif atas portofolio Anda untuk pengelolaan yang lebih baik.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Lacak status properti seperti Untuk Dijual, Negosiasi, dan Terjual dengan mudah

Lihat properti yang telah terjual dan harga jualnya dengan Sold View , dan atur properti berdasarkan lokasi di Location View

Manfaatkan pelacakan waktu, tag, dan peringatan ketergantungan untuk tetap mengontrol tugas-tugas Anda

Bekerja sama dengan tim Anda dengan berbagi pembaruan dan membagikan tugas

🔑 Ideal untuk: Agen properti dan manajer properti yang mencari template investasi properti komprehensif untuk mengelola daftar properti, memantau tren pasar, dan mempermudah alur kerja.

2. Template Agen Properti ClickUp

Dapatkan template gratis Pantau dan lacak semua klien dan transaksi Anda dengan Template Agen Properti ClickUp

Template Agen Properti ClickUp sangat cocok untuk mengkoordinasikan investasi properti Anda, mengelola pemasaran properti, mengintegrasikan komunikasi, dan memvisualisasikan kemajuan. Template ini memungkinkan Anda untuk mengelola daftar properti, jadwal pemasaran, tindak lanjut klien, dan dokumen administratif.

Template ini membantu Anda mengelola setiap tahap transaksi, mulai dari kontak awal hingga penutupan transaksi. Dengan tahap tugas yang sudah ditentukan dan pelacakan detail klien, Anda tidak akan pernah bingung tentang langkah selanjutnya.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Kelola daftar properti, prospek, dan jadwal kunjungan dengan alur kerja yang sudah disetel dan status kustom seperti Terbuka, Sudah Dihubungi, dan Kontrak Dikirim

Buka dalam 5 tampilan berbeda, seperti Tampilan Terjual dan Tampilan Terbuka , untuk memvisualisasikan kemajuan Anda dengan lebih baik

Pantau pembeli yang tertarik menggunakan fitur Interested View

Tetap terorganisir selama musim sibuk dengan pengingat tugas otomatis

🔑 Ideal untuk: Profesional properti dan manajer properti yang membutuhkan ruang kerja siap pakai untuk mengelola klien, transaksi, dan daftar properti.

Inilah yang dikatakan Marianela Fernandez, Konsultan Pengolahan Air di Eco Supplier Panamá, tentang ClickUp:

ClickUp adalah platform yang memungkinkan kita mengelola tugas secara terstruktur, memberikan pengingat dan notifikasi otomatis, menampilkan tampilan kotak masuk, memungkinkan pengelolaan yang disesuaikan, dan menawarkan opsi untuk membuat tim kerja dengan mengelompokkan portofolio proyek organisasi.

3. Template Perjanjian Investasi ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan semua aspek investasi tercakup dalam perjanjian dengan Template Perjanjian Investasi ClickUp

Sudah bosan dengan email bolak-balik setiap kali bernegosiasi? Gunakan Template Perjanjian Investasi ClickUp! Ini memberikan cara sederhana dan terstruktur untuk menetapkan syarat investasi dan menjaga semuanya jelas.

Template investasi properti ini dirancang untuk membantu Anda merinci siapa yang berinvestasi, berapa banyak, bagaimana sistem pengembalian modal, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Anda dapat melacak draf, revisi, dan perjanjian akhir dalam satu ruang yang intuitif. Menetapkan jadwal dan strategi keluar juga membantu Anda menghindari kesalahpahaman.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Tentukan peran, nilai properti, dan jadwal investasi sejak hari pertama

Lacak tahap perjanjian seperti Draft, Dalam Review, dan Ditandatangani

Gunakan perjanjian standar yang mengikat secara hukum untuk memastikan kepercayaan investor dan mendapatkan dana

🔑 Ideal untuk: Pendiri, investor properti, dan tim yang ingin membuat kontrak standar.

4. Template Pemasaran Properti ClickUp

Dapatkan template gratis Tampilkan yang terbaik dari setiap listing dengan Template Pemasaran Properti ClickUp

Memasarkan properti tidak hanya tentang foto yang bagus. Antara posting media sosial, email massal, dan perencanaan kampanye, mudah untuk kehilangan jejak apa yang sedang dilakukan. Di situlah Template Pemasaran Properti ClickUp hadir!

Ini berfungsi sebagai alat pemasaran properti yang berharga, menyediakan tampilan terorganisir dari posting yang dijadwalkan, pelacakan kinerja, dan pengembangan kampanye. Dengan begitu, tim Anda selalu tahu apa yang sedang aktif, apa yang akan datang, dan apa yang perlu disempurnakan.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Rencanakan kampanye dengan pesan yang konsisten di berbagai platform menggunakan kalender bersama

Buat brief kreatif, pedoman merek, dan catatan khusus properti

Gunakan tahap berwarna dalam tampilan Jadwal untuk melihat jadwal posting setiap properti

Tambahkan atribut seperti Hashtags, Tautan Kampanye, dan Kanal untuk memudahkan pelacakan kampanye pemasaran Anda

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran properti yang mengelola pemasaran beberapa listing di berbagai platform.

5. Template Manajemen Proyek Properti ClickUp

Dapatkan template gratis Kelola properti Anda dengan cerdas dan efisien menggunakan Template Manajemen Proyek Properti ClickUp

Template Manajemen Proyek Properti ClickUp mengintegrasikan semua aspek manajemen Anda ke dalam sistem yang terpadu, memungkinkan Anda mengawasi setiap fase manajemen properti, mulai dari pra-penjualan hingga penyerahan akhir.

Ini adalah alat komprehensif yang dirancang untuk menyederhanakan proyek properti yang kompleks. Status kustom seperti To Do, In Progress, On Hold, dan Complete membantu melacak kemajuan tugas. Bidang detail untuk perkiraan biaya, durasi, dan variasi membantu menjaga keuangan tetap terkendali.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Organisir dan visualisasikan seluruh portofolio Anda dalam satu tempat

Identifikasi risiko potensial menggunakan Pandang Gantt Aktivitas dan ambil tindakan untuk menghindarinya

Libatkan pemangku kepentingan dalam proses dengan membagikan detail melalui tautan publik

🔑 Ideal untuk: Profesional manajemen proyek properti yang mengawasi pengembangan, renovasi, atau portofolio properti.

6. Template Daftar Periksa Penutupan Transaksi Properti ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan Anda tidak melewatkan tugas penutupan apa pun dengan Template Daftar Periksa Penutupan Properti ClickUp

Menutup transaksi properti melibatkan banyak tugas, mulai dari mengumpulkan uang hingga menyelesaikan dokumen. Template Daftar Periksa Penutupan Transaksi Properti ClickUp menyediakan daftar periksa komprehensif untuk memastikan setiap langkah kritis tercakup.

Dibagi ke dalam kategori yang jelas, template investasi properti ini memberikan gambaran yang jelas tentang setiap tahap proses penutupan transaksi.

Dengan pelacakan kemajuan real-time, fitur kolaboratif, dan rincian syarat pinjaman yang jelas, semua pihak terkait tetap terinformasi dan sejalan.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Jaga semuanya tetap terkendali dengan langkah-langkah penutupan yang mudah diikuti dalam daftar periksa

Simpan detail setiap transaksi dengan atribut kustom seperti Tanggal Penutupan Target, Dokumen Penutupan yang Ditandatangani, Agen Penjual, Alamat Properti , dan lain-lain.

Lihat kemajuan dalam berbagai tampilan, seperti Daftar Periksa Penutupan, Status Pinjaman, Informasi, dan Status Properti

Dengan mudah melibatkan klien, pengacara, atau pemberi pinjaman melalui tampilan tugas bersama

🔑 Ideal untuk: Agen properti, koordinator transaksi, dan tim properti yang ingin setiap penutupan transaksi berjalan lancar dan terprediksi.

💡 Tips Pro: Menutup kesepakatan? Biarkan pandangan Anda yang bekerja keras! Gunakan Daftar Periksa Penutupan untuk mencentang tugas seperti profesional, Status Pinjaman untuk memantau dokumen, Tampilan Informasi untuk kontak cepat, dan Status Properti untuk menangkap perubahan terakhir. Dan jika Anda baru memulai, Panduan Memulai adalah teman terbaik Anda.

7. ClickUp Advanced CRM Template Properti

Dapatkan template gratis Integrasikan penjualan dan hubungan pelanggan Anda ke dalam satu platform dengan Template CRM Real Estate Lanjutan ClickUp

Mengelola hubungan pelanggan dan saluran penjualan seringkali menantang, terutama saat menggunakan beberapa alat. Template CRM Real Estate Lanjutan ClickUp menawarkan solusi terpusat, menggabungkan semua kebutuhan CRM Anda ke dalam satu platform.

Dirancang khusus untuk pemula, template ini menyediakan struktur folder siap pakai yang memungkinkan Anda mulai bekerja dalam hitungan detik. Dengan berbagai tampilan, termasuk Daftar, Rincian Akun, Transaksi Tertutup, Panduan Penjualan, dan Jadwal, template ini memastikan Anda tetap mengontrol tugas dan transaksi Anda.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Sentralisasi informasi prospek dan pelanggan untuk akses yang mudah

Kategorikan setiap transaksi ke dalam kategori prospek potensial, demo, proposal, dan transaksi yang telah ditutup

Kelola jadwal Anda dengan lancar menggunakan tampilan jadwal bawaan Schedule View

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan dan bisnis kecil yang mencari solusi CRM yang sederhana dan fleksibel untuk mengelola interaksi pelanggan dan aktivitas penjualan.

8. Template CRM ClickUp untuk Properti

Dapatkan template gratis Organisir data pelanggan di satu tempat dengan Template CRM Real Estate ClickUp

Apakah Anda ingin alat CRM Anda melakukan lebih dari sekadar melacak nama dan nomor? Jangan cari lagi! Gunakan Template CRM Properti ClickUp!

Dirancang untuk tim yang ingin melihat seluruh perjalanan penjualan, mulai dari sumber prospek hingga kesepakatan akhir. Anda mendapatkan dashboard yang bersih, alur kerja berwarna, dan ruang untuk melacak setiap catatan, titik kontak, dan tindak lanjut terkait akuisisi dan penjualan properti.

Template ini sepenuhnya dapat disesuaikan, sehingga cocok untuk siklus penjualan Anda, baik yang sederhana maupun kompleks. Template ini membantu tim tetap selaras, merespons lebih cepat, dan menutup transaksi dengan percaya diri.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Saring prospek dan akun berdasarkan tahap, wilayah, atau perwakilan

Tugaskan tugas kepada anggota tim dan lacak kemajuan dengan My Assignments View

Otomatiskan aktivitas berulang dan pastikan tim Anda fokus pada pekerjaan yang lebih penting

Analisis data pelanggan untuk mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan meningkatkan alur kerja Anda

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan dan akun yang ingin cara real-time untuk mengelola prospek dan transaksi di setiap tahap funnel.

9. ClickUp Sales CRM Template Properti

Dapatkan template gratis Tetap unggul dari pesaing dengan Template CRM Penjualan ClickUp untuk Properti

Template CRM Penjualan ClickUp untuk Properti membantu Anda menjual dengan lebih cerdas. Dibangun dengan alur kerja terstruktur, filter cerdas, dan tag yang dapat disesuaikan, template ini memastikan tim penjualan dapat melacak transaksi tanpa kesulitan.

Template ini memiliki fitur-fitur klasik CRM namun dilengkapi dengan sentuhan modern seperti dashboard real-time dan saran AI untuk menentukan prioritas prospek. Template ini membantu Anda mengambil keputusan investasi berdasarkan data, mendapatkan visibilitas yang lebih baik atas interaksi pelanggan, dan meningkatkan produktivitas tim.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Pecah pipeline Anda berdasarkan produk, prioritas, atau wilayah

Lacak prospek di satu tempat dalam tampilan papan interaktif Board View

Identifikasi transaksi yang macet dengan cepat menggunakan indikator kemajuan bawaan

Tugaskan transaksi dengan label kepemilikan otomatis dan pengingat tindak lanjut

Gunakan kecerdasan buatan (AI) untuk pengelolaan properti yang lebih baik dengan mengidentifikasi peluang dan menghilangkan hambatan

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan yang mencari cara yang lebih intuitif untuk memvisualisasikan, mengorganisir, dan mengembangkan penjualan serta hubungan pelanggan.

📮 ClickUp Insight: Hanya 7% profesional yang mengandalkan AI secara utama untuk manajemen tugas dan organisasi. Hal ini mungkin karena alat-alat tersebut terbatas pada kalender, daftar tugas, atau aplikasi email. Dengan ClickUp, kecerdasan buatan yang sama menggerakkan alur kerja email atau komunikasi lainnya, kalender, tugas, dan dokumentasi Anda. Tanyakan, “Apa prioritas saya hari ini?” ClickUp Brain akan mencari di seluruh ruang kerja Anda dan memberi tahu Anda tepat apa yang harus dilakukan berdasarkan urgensi dan pentingnya. Begitu saja, ClickUp menggabungkan 5+ aplikasi menjadi satu aplikasi super!

10. ClickUp Simple CRM Template Properti

Dapatkan template gratis Lacak data pelanggan penting menggunakan templat CRM Real Estate Sederhana ClickUp

Template CRM Properti Sederhana ClickUp menawarkan pendekatan yang sederhana untuk mengelola kontak, melacak kemajuan penjualan, dan menganalisis umpan balik pelanggan. Template ini menghilangkan entri data manual, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses penjualan.

Dengan status dan bidang yang dapat disesuaikan, template ini menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik Anda, baik Anda menangani prospek, peluang, atau transaksi yang telah ditutup. Template investasi properti ini juga menyederhanakan pengelolaan data dan proses CRM, memastikan Anda selalu mengontrol setiap peluang.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Lacak kemajuan penjualan dengan status yang dapat disesuaikan seperti Prospek, Peluang, dan Ditutup

Simpan informasi penting menggunakan atribut kustom seperti Alasan Hilang, Alasan Ditolak, Tahap , dll.

Analisis umpan balik pelanggan dan tren untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis

Beralih antara Tampilan Daftar dan Tabel untuk mengatur profil pelanggan dan melihat kemajuan

🔑 Ideal untuk: Bisnis kecil hingga menengah yang mencari solusi CRM yang ramah pengguna untuk mengelola hubungan pelanggan secara efektif.

Apa yang Membuat Template Investasi Properti yang Baik?

Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan saat memilih template investasi properti:

Mudah digunakan: Sebuah template yang baik harus terasa mudah digunakan sejak awal. Semua elemen harus diberi label dengan jelas, disertai instruksi atau contoh yang memandu Anda melalui proses langkah demi langkah

Perhitungan akurat: Template terbaik dibangun dengan rumus yang andal untuk menghitung dengan tepat hal-hal seperti arus kas, rasio kapitalisasi, sewa pasar, biaya operasional bersih, pendapatan, dan ROI

Kolom yang dapat disesuaikan: Tidak ada dua transaksi properti yang persis sama. Template yang baik memungkinkan Anda menyesuaikan dengan syarat pembiayaan yang berbeda, pengeluaran modal, biaya manajemen, pajak keuntungan modal, atau pendapatan sewa

Terorganisir secara visual: Template properti terbaik mengelompokkan informasi secara logis, memisahkan input dari output, dan menyoroti poin penting untuk mempermudah pengelolaan properti. Penggunaan kode warna atau desain cerdas membantu Anda mengidentifikasi kesalahan, melacak perubahan, dan dengan cepat memahami makna di balik angka-angka

Mencakup metrik kunci: Tidak cukup hanya menampilkan pendapatan dan biaya properti. Template investasi properti yang solid mencakup metrik yang memperbaiki proses pengambilan keputusan, seperti tingkat pengembalian internal (IRR), biaya modal, rasio pinjaman terhadap nilai (LTV), dan pendapatan operasional bersih (NOI)

Ambil Kendali atas Investasi Properti Anda dengan ClickUp

Template bukan hanya penghemat waktu—mereka juga mempermudah pengambilan keputusan. Bagi Anda yang bekerja sebagai pengelola properti, pemasar, atau investor properti, template investasi properti yang tepat akan membantu Anda fokus pada hal yang penting.

ClickUp menggabungkan semua itu ke dalam satu platform yang powerful. Dengan berbagai template khusus properti, tampilan yang dapat disesuaikan, dan alat otomatisasi, Anda akan membangun alur kerja yang lebih cerdas dan efisien.

Dengan manajemen tugas, dokumen, dan obrolan dalam satu platform berbasis AI, ClickUp menjadi aplikasi serba bisa untuk semua kebutuhan kerja Anda.

Dari melacak prospek hingga menutup transaksi, ClickUp membantu Anda tetap selaras, proaktif, dan siap menghadapi apa pun yang pasar hadirkan. Daftar gratis hari ini!