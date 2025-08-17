10 Alternatif Terbaik Samsung Notes untuk Penulisan Catatan Digital

Samsung Notes memang bisa diandalkan—sampai batasnya. Mungkin Anda mulai dengan daftar belanja cepat atau coretan santai selama rapat. Namun, seiring bertambahnya kebutuhan pencatatan—catatan kuliah, rencana proyek, garis besar penelitian—Anda mungkin mulai menyadari batasan yang mulai muncul.

Sinkronisasi lintas platform menjadi rumit. Kolaborasi terasa sulit dijangkau. Dan catatan Anda? Terjebak dalam satu ekosistem.

Faktanya sederhana: apa yang bekerja dengan baik untuk daftar sederhana atau catatan tangan seringkali tidak memadai saat Anda mengelola file teks digital yang kompleks atau mencoba tetap terorganisir di berbagai perangkat.

Itulah mengapa banyak pelajar, profesional, dan penggemar produktivitas mulai mencari alat organisasi yang lebih baik. Mereka menginginkan aplikasi pencatatan yang tidak hanya mengelola catatan tetapi juga mendukung kolaborasi, format yang lebih kaya, dan akses yang lancar dari mana saja.

Dalam panduan ini, kami telah mengumpulkan 10 alternatif terbaik untuk Samsung Notes yang dapat membantu Anda mengoptimalkan alur kerja Anda. Spoiler alert: ClickUp menduduki posisi teratas!

Keterbatasan Samsung Notes

Aplikasi Samsung Notes memang rapi dan memiliki fitur-fitur hebat, tetapi mari kita jujur: aplikasi ini dirancang khusus untuk pengguna Samsung, dan hal itu membawa beberapa keterbatasan yang tidak terhindarkan:

Dukungan lintas platform terbatas : Paling cocok untuk ponsel Samsung dan S Pen, dengan dukungan yang kurang optimal atau tidak tersedia di Windows, iOS, dan browser web

Kolaborasi dasar : Tidak ada : Tidak ada alat kolaborasi tim bawaan atau alat berbagi secara real-time

Ketergantungan penyimpanan : Catatan disinkronkan terutama melalui Samsung Cloud, yang dapat mempersulit migrasi ke ekosistem lain

Kemudahan penggunaan : Sangat baik sebagai : Sangat baik sebagai alat pencatatan dasar, tetapi aplikasi gratis ini tidak dilengkapi dengan fitur lanjutan seperti pengaitan tugas, ringkasan AI, atau organisasi berformat database

Batasan penulisan tangan: Meskipun solid, pengenalan tulisan tangan tidak seavansif seperti pesaing seperti GoodNotes

💡 Tips Pro: Metode Penulisan Catatan Berstruktur adalah terobosan jika Anda ingin mengatur catatan dengan alur yang rapi dan logis. Dengan mengorganisir catatan secara hierarkis—menggunakan judul, subjudul, dan poin-poin—Anda dapat mencatat ide dan detail penting dengan cara yang mudah dibaca dan direview nanti. Ini sangat berguna untuk rapat, kuliah, atau situasi apa pun di mana informasi datang dengan cepat dan perlu diurai dengan cepat.

Alternatif Samsung Notes dalam Sekilas

Berikut ini adalah panduan singkat tentang alternatif terbaik Samsung Notes—siapa yang paling cocok untuk mereka, fitur apa yang mereka tawarkan, dan berapa biayanya (semua harga dalam USD).

Alat Fitur Utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Konversi catatan menjadi tugas, dokumen kolaboratif, dan papan tulis secara instan. Buat ringkasan rapat AI, dan cari semua catatan Anda dengan Pencarian Terhubung Perorangan, usaha kecil, pasar menengah, dan perusahaan besar Rencana gratis tersedia; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Evernote Konversi catatan menjadi tugas, Dokumen Kolaboratif dan Papan Tulis, ringkasan rapat AI, dan Pencarian Universal secara instan Perorangan, usaha kecil Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,99 Notion Ruangan kerja yang dapat disesuaikan dan basis data, Halaman tertaut dan templat, Kolaborasi real-time, Integrasi Perorangan, usaha kecil, dan pasar menengah Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 Obsidian Dukungan Markdown, Penyimpanan lokal dan privasi, Tampilan grafik untuk menghubungkan catatan, Ekosistem plugin Perorangan, usaha kecil Rencana gratis tersedia; Add-on berbayar mulai dari $5 Microsoft OneNote Penulisan tangan dan menggambar, Integrasi mendalam dengan Microsoft Office, Catatan audio, Sinkronisasi antar perangkat Perorangan, usaha kecil, pasar menengah, dan perusahaan besar Rencana gratis tersedia; Termasuk dalam Microsoft 365 Google Keep Catatan cepat dan daftar periksa, Suara ke teks, Kode warna dan label, Pengingat lokasi/waktu Perorangan, usaha kecil Rencana gratis tersedia Apple Notes sinkronisasi iCloud, Tulis tangan/gambar sketsa, Kunci catatan, Kolaborasi real-time Perorangan, usaha kecil Gratis (dengan perangkat Apple) Joplin Enkripsi end-to-end, Dukungan Markdown, Perpustakaan plugin, Pemotong web Perorangan, usaha kecil Harga dapat disesuaikan GoodNotes Konversi tulisan tangan ke teks, anotasi PDF, buku catatan digital, pencarian catatan tulisan tangan Perorangan, usaha kecil Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $6,99 Standard Notes Enkripsi end-to-end, Markdown & teks kaya, Sinkronisasi lintas platform, Ekstensi produktivitas Perorangan, usaha kecil Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $63

Alternatif Terbaik untuk Samsung Notes yang Wajib Dicoba

Jika Anda serius ingin meningkatkan kualitas pencatatan Anda, penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya ditawarkan oleh setiap aplikasi (dan di mana mereka mungkin memiliki kelemahan).

Beberapa alat dirancang untuk penulisan yang fokus, sementara yang lain menawarkan fleksibilitas, memungkinkan Anda untuk brainstorming, merencanakan, dan berkolaborasi dalam satu tempat.

Kami telah mengulas setiap alternatif Samsung Notes di bawah ini—keunggulan utamanya, hal yang perlu diperhatikan, dan ulasan pengguna nyata—sehingga Anda dapat menemukan pilihan yang paling sesuai tanpa perlu mencoba-coba.

1. ClickUp (Terbaik untuk produktivitas all-in-one dengan manajemen tugas)

Samsung Notes sangat bagus untuk daftar cepat, tetapi bagaimana jika catatan Anda perlu melakukan sesuatu? Di situlah ClickUp , aplikasi serba bisa untuk kerja, mengubah permainan. Anda tidak hanya mencatat pikiran; Anda mengubahnya menjadi tugas, dokumen kolaboratif, dan proyek skala besar.

Baik Anda sedang brainstorming ide, mencatat rapat, atau mengelola proyek lengkap, ClickUp memungkinkan Anda melakukan semuanya—tanpa perlu beralih tab.

Plus, dengan ringkasan yang dihasilkan AI menggunakan ClickUp Brain di Docs dan Notepad, Anda dapat merapikan catatan Anda dalam hitungan detik.

Buat ringkasan yang dihasilkan oleh AI langsung di ClickUp Docs

ClickUp Docs

Kenalkan ClickUp Docs, di mana catatan Anda berubah menjadi dokumen dinamis dan kolaboratif. Anda dapat membuat halaman bertingkat, menambahkan teks kaya, menyematkan media, dan bahkan menghubungkan tugas langsung di dalam dokumen Anda. Kini, brainstorming dan eksekusi Anda berjalan berdampingan.

Berbeda dengan Samsung Notes yang menyimpan catatan Anda secara statis, ClickUp membuatnya dapat ditindaklanjuti. Selain itu, Anda dapat menggunakan ClickUp Docs untuk menyempurnakan catatan dan tulisan Anda dengan ClickUp Brain!

Dengan cepat ringkas pembaruan penting dari catatan, komentar, perubahan status, tugas baru, dan pembaruan proyek utama menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Notepad

Dan jika Anda membutuhkan sesuatu yang lebih sederhana? ClickUp Notepad adalah alat sederhana untuk mencatat ide secara cepat. Aplikasinya ringan, bebas gangguan, dan sempurna untuk menangkap pikiran saat inspirasi datang. Namun, keunggulan ClickUp sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk memungkinkan Anda melakukan lebih banyak dengan catatan Anda.

Gunakan fitur pengeditan yang sangat kaya di ClickUp Notepad untuk menghidupkan catatan Anda

Dengan beberapa klik saja, Anda dapat mengubah catatan menjadi tugas menggunakan ClickUp Tasks — lengkap dengan tanggal jatuh tempo, penugas, dan pengingat. Selamat tinggal, ide yang terlupakan.

Pastikan keputusan berubah menjadi tindakan dengan mengubah catatan menjadi tugas ClickUp yang dapat dilacak

ClickUp Whiteboards

Bagi yang suka berpikir visual, ClickUp juga menyediakan Whiteboards — ruang fleksibel untuk brainstorming ide, merancang alur kerja, atau menggambar rencana proyek. Ini sangat ideal saat catatan tempel dan daftar linear tidak cukup.

Bekerja sama dengan tim Anda, atau bekerja sendiri dengan ClickUp Whiteboard

ClickUp AI Notetaker

Dan jangan lupa bintang utamanya: ClickUp AI Notetaker.

Pastikan tidak ada yang terlewat atau hilang selama rapat dengan ClickUp AI Notetaker

Alat ini secara otomatis merekam, menerjemahkan, dan merangkum pertemuan Anda—membebaskan Anda dari kebingungan mencatat hal-hal secara real-time. Tidak perlu lagi membagi perhatian antara mencatat dan mendengarkan.

Fitur terbaik ClickUp

Ubah transkrip rapat menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti secara instan dengan AI

Sesuaikan dokumen dengan templat, bookmark, dan penyisipan media kaya

Jaga sesi brainstorming tetap terorganisir dengan papan tulis seret dan lepas

Buat subhalaman bertingkat di Docs untuk mengatur proyek kompleks dengan mudah

Kelola status dan prioritas tugas langsung di dalam catatan Anda

Cari dengan cepat di tugas, catatan, dan Dokumen dengan Pencarian Terhubung

Sinkronkan pembaruan secara real-time sehingga seluruh tim tetap terkoordinasi, di mana pun mereka berada

Batasan ClickUp

Aplikasi seluler menawarkan fitur pengeditan yang lebih sedikit dibandingkan versi desktop

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan TrustRadius mengatakan-

Saya menggunakannya setiap hari sebagai alat manajemen tugas, pengorganisasian catatan, dan alur kerja… Saya menjadi lebih produktif karena dapat menyimpan semua catatan di satu tempat.

Saya menggunakannya setiap hari sebagai alat manajemen tugas, pengorganisasian catatan, dan alur kerja… Saya menjadi lebih produktif karena dapat menyimpan semua catatan di satu tempat.

💡 Tips Pro: Metode Cornell untuk Menulis Catatan sangat ideal untuk mengorganisir catatan dengan fitur ulasan bawaan. Metode ini membagi halaman menjadi tiga bagian: area catatan utama, kolom petunjuk untuk kata kunci atau pertanyaan, dan ruang ringkasan di bagian bawah. Tata letak ini membantu Anda berinteraksi secara aktif dengan catatan, sehingga lebih mudah diingat dan dipelajari nanti—sangat cocok untuk pelajar atau profesional yang mempersiapkan pertemuan dan presentasi.

2. Evernote (Terbaik untuk pemotongan web dan penangkapan catatan dalam berbagai format)

melalui Evernote

Punya jutaan tab terbuka dan tidak tahu harus menyimpannya di mana? Evernote siap membantu. Dikenal dengan fitur Web Clipper yang powerful, Evernote memudahkan Anda untuk menyimpan artikel, PDF, gambar—bahkan halaman web utuh—dan menyimpannya dengan rapi untuk nanti. Ini adalah solusi serba bisa untuk peneliti, penulis, dan siapa saja yang suka mengumpulkan ide dari mana saja.

Meskipun Samsung Notes fokus pada teks dan gambar dasar, Evernote menawarkan fleksibilitas yang lebih luas. Anda dapat mengorganisir konten ke dalam buku catatan, memberi tag pada catatan untuk pencarian cepat, dan bahkan menyematkan daftar periksa, audio, dan lampiran dalam satu tempat. Akses offline memastikan catatan Anda selalu tersedia—baik saat bepergian atau di pesawat.

Jika Anda membutuhkan aplikasi penyimpanan digital yang dirancang untuk mencatat segala hal—bukan hanya pikiran Anda sendiri—Evernote dengan mudah mengungguli Samsung Notes dalam hal kedalaman dan fleksibilitas.

Fitur terbaik Evernote

Pin catatan penting di bagian atas buku catatan apa pun untuk akses cepat

Tetapkan tanggal jatuh tempo dan pengingat untuk memantau batas waktu tugas

Tambahkan anotasi langsung pada file PDF di dalam catatan Anda

Pindai catatan tangan atau memo dan buatnya dapat dicari

Bagikan catatan atau seluruh buku catatan dengan rekan tim hanya dengan satu klik

Sinkronisasi otomatis di beberapa perangkat untuk pembaruan real-time

Batasan Evernote

Rencana gratis membatasi sinkronisasi hingga dua perangkat

Tanpa kebiasaan organisasi yang baik, hal ini bisa terasa berantakan

Harga Evernote

Gratis

Pribadi: $14,99/bulan

Profesional: $17,99/bulan

Ulasan dan peringkat Evernote

G2 : 4.4/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (8.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Evernote?

*Sebuah ulasan G2 berbunyi

Saya dapat menyimpan hampir apa saja ke akun Evernote saya, mulai dari catatan tertulis, potongan situs web, file PDF, hingga gambar. Fitur Web Clipper dan "kirim ke Inbox" sangat berguna bagi saya.

Saya dapat menyimpan hampir apa saja ke akun Evernote saya, termasuk catatan tertulis, potongan situs web, file PDF, dan gambar. Fitur Web Clipper dan "kirim ke Inbox" sangat berguna bagi saya.

💡 Tips Pro: Metode Catatan Kalimat adalah tentang kecepatan dan kesederhanaan. Anda mencatat setiap informasi baru sebagai kalimat terpisah, membantu Anda menangkap detail dengan cepat tanpa perlu memikirkan struktur. Ini adalah pilihan yang andal saat informasi datang dengan cepat, seperti dalam kuliah, sesi brainstorming, atau rapat yang berlangsung cepat.

3. Notion (Terbaik untuk ruang kerja yang dapat disesuaikan dan basis data)

melalui Notion

Berbeda dengan Samsung Notes yang hanya menawarkan fitur dasar seperti folder dan teks, Notion memungkinkan Anda membangun sistem yang terhubung. Anda dapat menghubungkan catatan, menyematkan video, membuat tabel dinamis, dan bahkan menjalankan dashboard proyek lengkap. Kolaborasi real-time dan templat yang dapat disesuaikan memudahkan Anda untuk mengembangkan setup Anda, baik saat bekerja sendiri maupun bersama tim.

Jika Anda siap meninggalkan catatan biasa dan mulai membangun sesuatu yang lebih besar, Notion memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh Samsung Notes.

Fitur terbaik Notion

Buat basis data terhubung untuk konten yang terorganisir dan dinamis

Seret dan lepas gambar, blok kode, dan konten tertanam

Bekerja sama secara langsung dengan anggota tim di halaman yang dibagikan

Atur tugas berulang dan pengingat

Hubungkan Notion dengan alat seperti Slack, Google Drive, dan Trello

Duplikat templat yang dibuat oleh komunitas untuk menghemat waktu

Batasan Notion

Mode offline bisa jadi berguna atau tidak berguna

Pencarian menjadi lambat dengan pengaturan yang besar

Harga Notion

Gratis

Pribadi : $12 per bulan per pengguna

Profesional : $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Notion

G2 : 4.7/5 (6.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Suka antarmuka yang mudah digunakan, fleksibilitas untuk membuat alat apa pun yang Anda inginkan, penyimpanan data dan unggahan file tanpa batas, diagram Notion, dan otomatisasi.

Suka antarmuka yang mudah digunakan, fleksibilitas untuk membuat alat apa pun yang Anda inginkan, penyimpanan data dan unggahan file tanpa batas, diagram Notion, dan otomatisasi.

4. Obsidian (Terbaik untuk penggemar markdown dan catatan lokal)

melalui Obsidian

Obsidian adalah tempat di mana catatan Anda berhenti menjadi statis dan mulai hidup. Dirancang untuk penulis, peneliti, dan pemikir besar, Obsidian mengubah teks biasa menjadi jaringan ide yang saling terhubung dan terus berkembang bersama Anda.

Setiap catatan disimpan sebagai file Markdown lokal, memberikan privasi dan kontrol penuh—tanpa memerlukan cloud. Tampilan grafisnya menonjol, memetakan hubungan antara catatan Anda seperti peta pikiran visual. Anda dapat menghubungkan ide secara instan, menyesuaikan pengaturan dengan plugin yang powerful, dan membentuk ruang kerja sesuai keinginan Anda.

Baik Anda sedang membangun wiki pribadi, menulis buku, atau hanya menyukai ide memiliki "otak kedua", Obsidian menawarkan fleksibilitas dan kebebasan kreatif yang tidak dapat ditandingi oleh Samsung Notes.

Fitur terbaik Obsidian

Sesuaikan ruang kerja Anda dengan plugin dan tema dari komunitas

Lihat pratinjau langsung format Markdown saat Anda mengetik

Buat tautan internal antar catatan dengan pintasan sederhana [[ ]]

Organisir catatan ke dalam folder atau gunakan tag untuk pengelompokan yang fleksibel

Navigasi dengan mudah menggunakan panel navigasi tautan balik dan grafik

Ekspor seluruh basis pengetahuan Anda sebagai teks biasa untuk portabilitas

Batasan Obsidian

Tidak ada fitur kolaborasi bawaan

Beberapa plugin memerlukan pengaturan manual

Harga Obsidian

Gratis untuk penggunaan pribadi

Add-on opsional: Sinkronisasi: $5 per bulan per pengguna Publikasi: $10 per bulan per pengguna

Sinkronisasi: $5 per bulan per pengguna

Berlangganan: $10 per bulan per pengguna

Sinkronisasi: $5 per bulan per pengguna

Berlangganan: $10 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Obsidian

G2 : Belum ada ulasan yang tersedia

Capterra: 4.8/5 (35+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Obsidian?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Obsidian adalah aplikasi pencatatan markdown yang bersih dan sederhana. Meskipun tidak sekomprehensif aplikasi pencatatan lama seperti OneNote, fitur-fitur Obsidian sudah lebih dari cukup untuk penggunaan sehari-hari. Namun, ketidakhadiran fitur sinkronisasi bahkan pada versi berlisensi standar menjadi kelemahan utamanya.

Obsidian adalah aplikasi pencatatan markdown yang bersih dan sederhana. Meskipun tidak sekomprehensif aplikasi pencatatan lama seperti OneNote, fitur Obsidian sudah lebih dari cukup untuk penggunaan sehari-hari. Namun, ketidakhadiran fitur sinkronisasi bahkan pada versi berlisensi standar menjadi kelemahan utamanya.

💡 Tips Pro: Metode Mind Mapping sangat cocok untuk pemikir visual yang suka melihat hubungan antara ide secara sekilas. Alih-alih catatan linear, Anda mulai dengan ide pusat dan mengembangkan cabang ke topik terkait, subtopik, dan detail. Metode pencatatan ini bermanfaat untuk merencanakan proyek, sesi kreatif, atau menangani topik kompleks di mana hubungan antara ide sangat penting.

5. Microsoft OneNote (Terbaik untuk catatan tulisan tangan dan penggemar MS Office)

melalui Microsoft OneNote

Microsoft OneNote terasa seperti buku catatan sungguhan—hanya saja lebih cerdas. Dirancang untuk orang yang suka mencoret-coret, menggambar sketsa, dan menangkap ide secara manual sambil tetap menjaga semuanya terorganisir di semua perangkat.

Berbeda dengan Samsung Notes yang sebagian besar terikat pada ponsel atau tablet Anda, OneNote sinkronisasi secara mulus dengan perangkat Windows, Mac, iOS, dan Android. Tampilan buku catatan dan bagiannya terasa intuitif, memungkinkan Anda beralih antara catatan tulisan tangan, daftar ketik, dan file tertanam tanpa repot.

Bonus: Aplikasi ini kompatibel dengan paket Microsoft 365 lengkap, memudahkan Anda mengimpor email, spreadsheet, dan catatan rapat.

Fitur terbaik Microsoft OneNote

Catat catatan tulisan tangan dan gambar dengan mudah

Sinkronisasi dengan mudah di semua perangkat utama

Organisir dengan buku catatan, bagian, dan tab halaman

Tandai informasi penting untuk referensi cepat

Integrasikan dengan Outlook, Excel, dan Teams

Rekam catatan audio langsung di dalam halaman Anda

Batasan Microsoft OneNote

Fitur terbaik—seperti sinkronisasi canggih dan integrasi penuh—terkait dengan langganan Microsoft 365

Tidak mendukung Markdown, yang mungkin akan dirindukan oleh beberapa penulis dan pengembang

Harga Microsoft OneNote

Gratis

Termasuk dalam Microsoft 365 ($9,99 per pengguna/bulan)

Ulasan dan peringkat Microsoft OneNote

G2: 4.5/5 (1.800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft OneNote?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya menggunakan OneNote setiap hari untuk melacak pekerjaan harian dan tindak lanjut. Sangat bagus bahwa kita dapat menambahkan gambar dan diagram ke dalam catatan untuk memberikan konteks. Berkat fitur sinkronisasinya, saya dapat mengakses catatan saya di mana saja dari perangkat apa pun.

Saya menggunakan OneNote setiap hari untuk melacak pekerjaan harian dan tindak lanjut. Sangat bagus bahwa kita dapat menambahkan gambar dan diagram ke dalam catatan untuk memberikan konteks. Berkat fitur sinkronisasinya, saya dapat mengakses catatan saya di mana saja dari perangkat apa pun.

6. Google Keep (Terbaik untuk catatan cepat dan daftar periksa)

melalui Google Keep

Google Keep cepat, berwarna-warni, dan mudah digunakan—bayangkan sebagai papan catatan digital Anda, selalu dalam jangkauan. Dirancang untuk orang yang ingin mencatat sesuatu dengan cepat dan melanjutkan, baik itu daftar belanja, ide mendadak, atau catatan suara saat bepergian.

Meskipun Samsung Notes menawarkan pengalaman penulisan catatan cepat yang serupa, Google Keep unggul berkat integrasinya yang mendalam dengan ekosistem Google. Catatan Anda disinkronkan secara instan di semua perangkat yang terhubung ke akun Google Anda—tanpa ribet, tanpa batasan.

Fitur terbaik Google Keep

Tulis catatan dan daftar dalam hitungan detik

Gunakan fitur suara ke teks untuk mencatat tanpa menggunakan tangan

Berikan kode warna dan label pada catatan untuk memudahkan pengelompokan

Atur pengingat berdasarkan lokasi atau waktu

Bagikan catatan secara instan dengan teman atau rekan kerja

Sinkronisasi otomatis dengan Google Drive

Batasan Google Keep

Tidak mendukung format teks kaya—Anda hanya dapat membuat catatan dasar dan daftar periksa

Tidak ada struktur folder; Anda harus mengandalkan kode warna dan label, yang bisa menjadi berantakan dengan banyak catatan

Harga Google Keep

Gratis

Ulasan dan peringkat Google Keep

G2: Belum ada ulasan yang tersedia

Capterra: 4.7/5 (200+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Teori Kode Ganda, yang menggabungkan gambar dan kata-kata untuk membantu pembelajar mengingat lebih baik, membuktikan bahwa pencatatan visual adalah strategi belajar yang sangat efektif.

7. Apple Notes (Terbaik untuk pengguna ekosistem Apple)

melalui Apple Notes

Apple Notes menjaga semuanya tetap rapi, sederhana, dan sangat praktis—tepat seperti yang Anda harapkan dari Apple. Jika Anda memiliki iPhone, iPad, atau Mac, ini adalah asisten bawaan Anda untuk segala hal, mulai dari daftar belanja hingga sesi brainstorming besar.

Bagian terbaiknya? Itu hanya berfungsi. Catatan Anda disinkronkan secara instan di semua perangkat Apple Anda berkat iCloud, jadi Anda selalu up-to-date tanpa perlu memikirkannya. Dibandingkan dengan Samsung Notes dan beberapa alternatif Apple Notes lainnya yang terjebak dalam ekosistem mereka sendiri, Apple Notes bekerja dengan mulus di seluruh lini produk Apple—dan tampil menawan saat melakukannya.

Anda dapat menggambar dengan jari atau Apple Pencil, memindai dokumen, mengunci informasi sensitif dengan Face ID, dan bahkan berbagi catatan dengan teman atau rekan kerja. Aplikasinya sederhana namun sangat powerful, dan jika Anda pengguna Apple, jujur saja, sulit untuk dikalahkan.

Fitur terbaik Apple Notes

Sinkronisasi otomatis melalui iCloud di semua perangkat Apple Anda

Tambahkan tulisan tangan, sketsa, dan dokumen yang discan dengan mudah

Kunci catatan pribadi dengan kata sandi atau Face ID

Organisir dengan folder, tag, dan pencarian cerdas

Bekerja sama secara real-time pada catatan yang dibagikan

Buat daftar tugas dengan fitur ketuk untuk menyelesaikan dengan mudah

Batasan Apple Notes

Ekspor catatan terbatas—Anda dapat berbagi atau menyalin konten, tetapi memindahkan catatan ke aplikasi atau platform lain tidak selalu lancar

Opsi pemformatan relatif sederhana dibandingkan dengan alat yang lebih canggih seperti Notion atau ClickUp

Harga Apple Notes

Gratis (dengan perangkat Apple)

Ulasan dan peringkat Apple Notes

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Belum ada ulasan yang tersedia

8. Joplin (Terbaik untuk privasi dan enkripsi open-source)

melalui Joplin

Dalam hal privasi, Joplin tidak main-main. Aplikasi open-source ini dirancang untuk orang yang menginginkan kendali penuh—tanpa pelacak, tanpa penambangan data, hanya catatan Anda, aman dan terlindungi.

Samsung Notes menjaga kesederhanaan tetapi mengikat Anda ke layanannya di cloud. Joplin mengubah paradigma dengan enkripsi end-to-end dan opsi untuk menyimpan catatan secara lokal atau sinkronisasi melalui layanan tepercaya seperti Dropbox atau OneDrive.

Ini adalah impian bagi penggemar Markdown, menawarkan penulisan yang bersih, penandaan yang kuat, dan perpustakaan plugin yang terus berkembang untuk menyesuaikan semuanya sesuai keinginan Anda. Jika Anda tipe orang yang mengutamakan keamanan dan suka mengutak-atik, Joplin memberikan fleksibilitas yang berfokus pada privasi yang tidak dapat ditandingi oleh Samsung Notes.

Fitur terbaik Joplin

Lindungi catatan Anda dengan enkripsi end-to-end yang kuat

Tulis tanpa gangguan dengan dukungan Markdown penuh

Sinkronkan di semua perangkat menggunakan layanan yang Anda pilih

Perluas fungsionalitas dengan plugin dan tema yang powerful

Simpan seluruh halaman web langsung ke catatan Anda

Tag, urutkan, dan cari dengan cepat untuk pengorganisasian yang efisien

Batasan Joplin

Antarmuka pengguna bersih namun terasa agak sederhana dibandingkan dengan aplikasi yang lebih modern seperti Notion atau Evernote

Tidak dilengkapi fitur kolaborasi bawaan—cocok untuk penggunaan individu tetapi tidak ideal untuk tim

Harga Joplin

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Joplin

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

🧠 Tahukah Anda? Walter Pauk, seorang pendidik di Cornell University, mengembangkan Metode Cornell pada tahun 1950-an.

9. GoodNotes (Terbaik untuk catatan digital tulisan tangan)

melalui GoodNotes

GoodNotes menghadirkan sensasi menulis di kertas dan mengoptimalkannya dengan keajaiban digital. Aplikasi ini menjadi favorit di kalangan pelajar, seniman, dan siapa saja yang menyukai tulisan tangan namun ingin menikmati semua keunggulan digital, seperti catatan yang dapat dicari dan anotasi PDF.

Samsung Notes menawarkan fitur penulisan tangan dasar, tetapi GoodNotes menawarkan fitur yang lebih canggih dengan alat presisi, templat yang indah, dan konversi penulisan tangan ke teks yang sangat cepat. Anda dapat mengorganisir catatan Anda ke dalam buku catatan digital yang rapi, menandai PDF seperti profesional, dan bahkan mencari konten yang ditulis tangan (ya, bahkan tulisan tangan yang berantakan).

Jika Anda ingin tablet Anda terasa seperti buku catatan kertas yang sempurna tanpa kekacauan, GoodNotes jauh lebih unggul dari Samsung Notes baik dalam desain maupun fitur.

Fitur terbaik GoodNotes

Konversikan tulisan tangan menjadi teks dengan akurasi tingkat tinggi

Tandai PDF, slide, dan dokumen langsung

Organisir dengan buku catatan digital dan sampul kustom

Akses berbagai templat kertas dan stiker

Cari di seluruh catatan tulisan tangan dan ketikan

Bekerja sama dengan berbagi buku catatan dengan orang lain

Batasan GoodNotes

Tidak ada fitur kolaborasi real-time—berbagi hanya dapat dilihat

Pengalaman terbaik tersedia di iPad; dukungan untuk Android dan Windows masih dalam pengembangan

Harga GoodNotes

perangkat iOS sekali bayar: $9,99

Perangkat Android: $6,99 per bulan

Pembelian sekali bayar di App Store: $29,99

Ulasan dan peringkat GoodNotes

G2: 4.8/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (60+ ulasan)

10. Standard Notes (Terbaik untuk pencatatan yang aman dan terenkripsi)

melalui Standard Notes

Jika keamanan adalah prioritas utama Anda, Standard Notes dirancang khusus untuk Anda. Berbeda dengan Samsung Notes, Standard Notes mengenkripsi semua data secara default, memastikan data Anda terlindungi dari ujung ke ujung. Aplikasinya bersih, minimalis, dan mendukung Markdown serta teks kaya.

Dengan sinkronisasi lintas platform dan ekstensi produktivitas opsional, Standard Notes cocok untuk siapa saja yang mengutamakan kesederhanaan dan keamanan. Meskipun fitur dasarnya sederhana, pengguna tingkat lanjut dapat meng-upgrade untuk fitur tambahan seperti tema, lampiran file, dan alat cadangan.

Fitur terbaik Standard Notes

Enkripsi end-to-end

Dukungan Markdown dan teks kaya

Sinkronisasi lintas platform

Extensi produktivitas

Batasan Standard Notes

Catatan yang sangat besar (lebih dari 1MB) dapat mempengaruhi kinerja perangkat Anda karena proses enkripsi yang dilakukan di perangkat

Harga Standard Notes

Rencana gratis tersedia

Rencana Produktivitas: $63/tahun

Paket Profesional: $84/tahun

Peringkat dan ulasan Standard Notes

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Jadikan Penulisan Catatan Anda Lebih Berarti dengan ClickUp

Baik Anda sedang mencatat ide-ide cepat atau ingin mengimpor catatan yang sudah ada, menemukan aplikasi pencatatan yang tepat membuat semua perbedaan. Samsung Notes adalah pilihan yang solid sebagai awal, terutama jika Anda setia pada ekosistem Samsung—tapi mari kita jujur, terkadang Anda membutuhkan fleksibilitas lebih.

Mungkin itu sinkronisasi yang mulus di semua perangkat. Mungkin itu organisasi yang lebih mendalam, kolaborasi, atau alat AI cerdas yang membantu Anda bekerja lebih cepat. Di situlah alternatif aplikasi pencatatan ini unggul.

ClickUp adalah pilihan utama jika Anda ingin semua hal—catatan, tugas, proyek—dalam satu platform yang powerful. Notion dan Obsidian memberikan kontrol kreatif penuh, sementara GoodNotes dan Apple Notes dirancang untuk penggemar tulisan tangan yang menginginkan presisi dan kehalusan.

Sebagian besar aplikasi pencatatan ini menawarkan rencana gratis, sehingga Anda dapat mencoba dan menemukan yang paling sesuai dengan alur kerja Anda.

Siap untuk meningkatkan pengalaman pencatatan Anda? Daftar sekarang di ClickUp dan bawa pencatatan Anda ke level berikutnya.