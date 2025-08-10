Template Lembar Penjualan Gratis untuk Meningkatkan Presentasi Produk Anda

Bayangkan Anda memiliki produk atau layanan yang luar biasa, tetapi audiens Anda tidak benar-benar memahaminya. Di situlah sell sheet berperan. Dokumen satu halaman ini dirancang untuk secara instan menyampaikan apa yang diselesaikan oleh produk Anda dan mengapa itu adalah solusi terbaik.

Namun, jika desain sell sheet Anda kurang menarik, informasi penting hilang, dipenuhi dengan visual yang buruk, atau tidak memiliki ajakan bertindak, Anda berisiko membingungkan atau bahkan kehilangan calon pelanggan Anda sepenuhnya.

Itulah mengapa menggunakan templat lembar penjualan produk yang dirancang dengan baik sangat penting. Templat ini membantu Anda menonjolkan fitur-fitur khusus, menyertakan foto produk yang menawan, dan menyajikan fakta kinerja, harga, serta manfaat dalam tata letak yang menarik. Selain itu, templat ini juga secara jelas menyampaikan nilai tambah Anda kepada klien dan pemangku kepentingan utama.

Dalam panduan ini, Anda akan menemukan 10 template sell sheet gratis dan dapat disesuaikan untuk membantu Anda membuat materi pemasaran yang menakjubkan dan profesional, serta memukau calon pembeli.

🔎 Tahukah Anda? Warna dalam pemasaran memicu emosi yang berbeda dan memengaruhi keputusan pembelian. Misalnya, biru sering kali menyampaikan kepercayaan, sementara merah menciptakan rasa urgensi. Ini seperti bahasa rahasia dalam persuasi!

Apa Itu Template Lembar Penjualan?

Template sell sheet adalah dokumen satu halaman yang sudah didesain sebelumnya, yang membantu Anda menampilkan produk atau layanan Anda dengan cara yang paling efektif. Ini adalah cara cerdas untuk membuat sell sheet yang bagus tanpa harus memulai dari nol, dan memungkinkan Anda menonjolkan poin-poin penjualan dalam format yang bersih dan mudah dibaca.

Jadi, ketika Anda menggunakan templat lembar penjualan produk, Anda dapat: Buat dengan cepat lembar penjualan perusahaan yang mencerminkan identitas merek Anda

Tampilkan fitur utama dan spesifikasi produk dengan foto Anda sendiri, harga, dan logo perusahaan

Sertakan ajakan bertindak yang sederhana, seperti kode QR ke pusat sumber daya atau tautan ke situs web

Fokus pada elemen desain yang meningkatkan kesan pertama Anda

Menggunakan lembar penjualan sangat berguna untuk strategi peluncuran produk. Bagaimana caranya?

Misalkan Anda adalah pendiri startup yang sedang mempersiapkan pameran dagang. Alih-alih terburu-buru, Anda menggunakan templat lembar penjualan gratis untuk membuat lembar produk yang profesional dan menarik, yang akan memukau calon pembeli dan klien potensial, bahkan sebelum mereka berbicara dengan Anda.

Apa yang Membuat Template Lembar Penjualan yang Baik?

Template lembar penjualan produk yang disusun dengan cermat membantu Anda mempresentasikan produk dengan percaya diri dan jelas. Template ini menceritakan kisah produk Anda, menarik perhatian audiens target, dan mendorong calon pelanggan satu langkah lebih dekat ke pembelian.

Berikut adalah fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh template lembar penjualan ideal untuk calon pelanggan:

Judul tebal dan menarik perhatian : Cari templat sell sheet dengan desain yang langsung menarik perhatian pembaca dengan menyebutkan manfaat terbesar yang ditawarkan produk Anda ✅

Deskripsi produk yang jelas : Cari templat lembar penjualan yang sukses yang menonjolkan apa produk Anda, bagaimana cara kerjanya, dan masalah spesifik apa yang diselesaikannya ✅

Daftar fitur cepat : Pilih templat lembar penjualan yang memaparkan fitur utama produk, spesifikasi produk, atau detail teknis produk dengan poin-poin singkat ✅

Foto produk yang mencolok atau visual : Pilih templat lembar penjualan yang selalu menyediakan ruang untuk gambar berkualitas tinggi atau foto Anda sendiri untuk membantu calon pembeli terhubung dengan produk ✅

Tata letak terorganisir dan hierarki : Pilih templat lembar penjualan yang memudahkan pembaca untuk menelusuri informasi dengan memisahkan konten ke dalam bagian-bagian yang jelas pada lembar satu halaman ✅

Teks persuasif dengan ajakan bertindak: Pilih templat sell sheet dengan ajakan bertindak yang jelas. Contoh klasik dari sell sheet ini adalah ajakan sederhana seperti ‘Daftar demo,’ ‘Kunjungi situs web kami,’ atau ‘Pindai kode QR ini’ ✅

🧠 Fakta Menarik: Secara kebetulan, hanya 35% waktu seorang tenaga penjualan dihabiskan untuk menjual! Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk tugas administratif seperti memasukkan data dan membuat laporan.

Template Lembar Penjualan Terbaik yang Patut Dicoba

Berikut adalah template sell sheet gratis terbaik dari ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, dan platform lain untuk membantu tim penjualan dan pemasaran Anda menghemat waktu.

Kerangka kerja ini diharapkan dapat membantu mereka fokus pada penutupan transaksi penjualan dan bukan pada pembuatan dokumen dari awal.

1. Template Halaman Penjualan ClickUp

Dapatkan template gratis Buat halaman penjualan yang menarik secara visual dengan pesan yang kuat menggunakan templat halaman penjualan ClickUp

Template Halaman Penjualan ClickUp menyediakan kerangka kerja detail dan interaktif di mana tim penjualan dapat mengorganisir pesan, visual, dan harga dalam dokumen terpusat yang dapat disesuaikan. Ini lebih dari sekadar halaman statis—ia mendukung bagian tata letak fleksibel yang disesuaikan untuk menonjolkan USP, alur onboarding, dan variasi CTA.

Dengan fitur bawaan ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards, dan pelacakan proyek, templat ini memberikan Anda keunggulan dalam menonjolkan manfaat produk, menyusun teks yang menarik, dan mengoptimalkan kinerja, semuanya dalam satu platform terpusat. Selain itu, susun halaman menjadi blok konten yang dapat diperluas seperti sorotan fitur, perbandingan dengan pesaing, dan tangkapan layar produk, sambil menetapkan kepemilikan untuk pembaruan atau pengujian A/B versi yang berbeda.

💛 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tingkatkan transparansi dengan widget seret dan lepas, format markdown, dan thread komentar

Tekankan poin-poin pembeda utama, contoh penggunaan, dan logika harga melalui format yang kaya akan media

Tautkan langsung ke demo, panduan produk, atau testimoni pelanggan di dalam ruang kerja yang sama

Kelola edit real-time, riwayat versi, dan umpan balik tim

Ideal untuk: Tim SaaS dan produk digital yang sedang berkembang dan ingin mengoptimalkan serta memperluas cara mereka membangun dan mengelola materi pemasaran.

Inilah yang dikatakan Blaine Labron, Wakil Presiden Digital Commerce dan Teknologi di Pressed Juicery, tentang ClickUp:

ClickUp telah menjadi alat yang benar-benar membantu kami membawa inovasi ke bisnis ini, yang memungkinkan kami tumbuh dari 2% penjualan digital menjadi lebih dari 65% penjualan digital pasca-pandemi.

ClickUp telah menjadi alat yang benar-benar membantu kami membawa inovasi ke bisnis ini, yang memungkinkan kami tumbuh dari 2% penjualan digital menjadi lebih dari 65% penjualan digital pasca-pandemi.

2. Template Proposal Acara ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan dan presentasikan acara Anda dengan jelas menggunakan templat proposal acara ClickUp

Menawarkan retret kepemimpinan multi-hari atau acara jaringan industri membutuhkan lebih dari sekadar presentasi slide. Template Proposal Acara ClickUp membantu Anda merancang dan menyajikan rencana acara dengan jelas dan profesional. Baik Anda sedang mengorganisir konferensi, pesta, atau peluncuran produk, template ini menyediakan format yang jelas untuk menyampaikan tujuan acara, logistik, dan pengalaman tamu.

Setiap bagian dirancang khusus: tambahkan jadwal harian, profil pembicara, detail lokasi, rincian sponsor, dan catatan logistik. Tata letak yang fleksibel juga memungkinkan Anda menyesuaikan visual, garis waktu, dan tugas, memastikan proses perencanaan yang lancar dari proposal hingga pelaksanaan.

💛 Mengapa Anda akan menyukainya:

Sematkan mockup visual atau moodboard untuk membantu klien membayangkan pengalaman acara

Sentralisasikan daftar vendor, detail tiket, dokumen penting, dan produk fisik lainnya

Evaluasi nilai dan logistik secara berdampingan dan berikan umpan balik yang jelas

Rencanakan logistik seperti ekspektasi tamu, elemen interaktif, dan konsep suasana

Ideal untuk: Perencana acara, tim korporat, agen pemasaran, dan manajer venue yang mempresentasikan ide kepada klien atau pemangku kepentingan internal.

📮 ClickUp Insight: 26% pekerja mengatakan cara terbaik untuk melepas penat adalah dengan menekuni hobi atau berolahraga, sementara 22% menggunakan ritual akhir hari seperti menutup laptop pada waktu tertentu atau mengganti pakaian kerja saat bekerja dari rumah. Namun, 30% masih kesulitan untuk melepaskan pikiran dari pekerjaan! Pengingat ClickUp membantu memperkuat kebiasaan sehat. Atur pengingat ringkasan akhir hari, perbarui tim Anda secara otomatis tentang tugas yang selesai dengan AI standups, dan gunakan ClickUp Brain, asisten AI bawaan, untuk memeriksa tugas Anda setiap hari sehingga Anda selalu fokus pada tugas terpenting. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations — yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

💡 Tips Pro: Jika Anda kesulitan memulai dengan manfaat inti dan nilai jual produk Anda, tanyakan saja kepada asisten AI ClickUp, ClickUp Brain. Ia dapat menjadi mitra brainstorming Anda saat Anda menentukan pesan akhir dan strategi penjualan. Brainstorming, sempurnakan, dan optimalkan manfaat inti dan proposisi nilai Anda dengan ClickUp Brain

3. Template Ringkasan Kampanye ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan, laksanakan, dan pantau kampanye strategis dengan templat Ringkasan Kampanye ClickUp

Kampanye pemasaran dan penjualan yang sukses dimulai dengan brief kreatif yang tajam. Template Brief Kampanye ClickUp berfungsi sebagai dokumen dinamis yang merinci tujuan kampanye dan KPI, serta menghubungkannya dengan wawasan audiens, nada suara, dan jadwal pengiriman.

Template ini membantu pemasar menyederhanakan komunikasi, menetapkan tujuan yang jelas, dan melaksanakan strategi dengan efisien saat meluncurkan produk baru, menjalankan promosi musiman, atau meningkatkan kesadaran merek. Setiap komponen bersifat modular: tentukan tujuan utama, segmentasikan audiens, sorot hierarki pesan, dan lampirkan referensi kreatif.

💛 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan tautan ke aset kampanye, referensi, dan pedoman merek

Organisir komponen kampanye menggunakan bidang yang dapat disesuaikan untuk target audiens, pesan, saluran, dan KPI

Pantau kemajuan secara visual dengan berbagai tampilan seperti Tabel, Kalender, Gantt, dan Beban Kerja

Tugaskan tugas kepada anggota tim dengan batas waktu, prioritas, dan subtugas bertingkat untuk memastikan pertanggungjawaban penuh

Ideal untuk: Tim pemasaran, agensi kreatif, dan departemen penjualan yang merencanakan kampanye strategis di berbagai platform digital, cetak, atau peluncuran produk, dan membutuhkan dokumen peluncuran terpusat yang mengintegrasikan strategi, inovasi, dan distribusi.

4. Template Studi Kasus ClickUp

Dapatkan template gratis Tampilkan kisah sukses yang relevan dengan audiens Anda menggunakan templat Studi Kasus ClickUp

Template Studi Kasus ClickUp mengubah keberhasilan menjadi konten yang bercerita dengan format yang kaya dan data kinerja yang terintegrasi. Template ini dioptimalkan untuk digunakan di berbagai materi pemasaran, mulai dari presentasi penjualan hingga halaman arahan dan beyond. Bukti nilai terbaik Anda adalah kisah sukses pelanggan yang nyata—terstruktur dengan jelas dan siap untuk mendukung penjualan.

Tata letak template ini mencakup ruang kosong untuk latar belakang klien, masalah yang dihadapi, solusi yang diusulkan, implementasi, dan hasil. Template ini menyediakan kerangka kerja langkah demi langkah untuk mengumpulkan data, menganalisis perjalanan pelanggan, dan menyajikan hasil nyata, sambil menonjolkan nilai produk atau layanan Anda.

💛 Mengapa Anda akan menyukainya:

Bangun alur cerita yang konsisten—masalah, solusi, hasil—dengan versi khusus industri untuk targeting yang lebih tepat

Bagikan studi kasus sebagai dokumen terpisah atau integrasikan ke dalam proposal

Lacak kemajuan dengan Status Kustom yang menggambarkan setiap fase alur kerja studi kasus Anda

Bekerja sama dengan mudah menggunakan komentar real-time dan alat penulisan berbasis AI untuk penulisan yang efisien

Ideal untuk: Tim pemasaran, pembuat konten, perusahaan SaaS B2B, manajer produk, dan peneliti akademis yang ingin mendokumentasikan kasus penggunaan yang sukses dan membangun kepercayaan melalui hasil dunia nyata.

5. Template Ringkasan Kampanye Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan strategi pemasaran yang sukses lebih cepat dengan templat Ringkasan Kampanye Pemasaran ClickUp

Saat merencanakan inisiatif pemasaran multi-platform, seringkali timbul kebingungan terkait peran, pesan, atau waktu. Template Ringkasan Kampanye Pemasaran ClickUp mencegah ketidakselarasan tersebut dengan mengintegrasikan semua logistik kampanye dalam format yang berfungsi sebagai alat briefing dan lembar penjualan. Template ini membantu Anda merencanakan, melaksanakan, dan memantau inisiatif pemasaran Anda dari awal hingga akhir dengan jelas dan presisi.

Dirancang untuk mempermudah strategi kampanye dan kolaborasi, templat ini memungkinkan tim pemasaran untuk merumuskan tujuan, mengidentifikasi target audiens, merencanakan pesan, dan mengelola sumber daya dalam satu tempat. Tim juga dapat mendefinisikan narasi utama, melampirkan deliverables sesuai tanggal, dan mengklarifikasi persetujuan—semua dalam satu dokumen terpusat.

💛 Mengapa Anda akan menyukainya:

Rincikan hasil kerja berdasarkan platform, pemilik, dan jadwal produksi

Gambarkan tujuan penjualan Anda menggunakan bagian yang sudah disediakan untuk memperjelas tujuan dan metrik keberhasilan

Hubungkan brief kreatif dengan tampilan kalender dan dasbor pelaporan

Bekerja sama secara real-time melalui komentar terintegrasi, alat penulisan berbasis AI, dan pembaruan status

Ideal untuk: Manajer pemasaran, agensi digital, dan tim kreatif yang merencanakan kampanye multi-saluran di berbagai platform dengan banyak pemangku kepentingan.

🎥 Berikut ini panduan singkat tentang cara membuat rencana pemasaran di ClickUp:

6. Template Proposal Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Presentasikan ide besar Anda berikutnya dengan percaya diri menggunakan templat proposal proyek ClickUp

Mempromosikan peluncuran sistem internal baru atau kolaborasi eksternal seringkali memerlukan kerangka kerja yang disesuaikan namun dapat diulang. Template Proposal Proyek ClickUp adalah perpaduan antara proposal dan sell sheet terstruktur, memberikan kejelasan tentang ruang lingkup, hasil kerja, peran tim, dan ROI yang diharapkan.

Template ini mencakup semua bagian penting—seperti tujuan, pernyataan nilai, jadwal, dan anggaran—untuk memastikan proposal produk jelas, konsisten, dan sesuai dengan harapan klien. Template ini ideal untuk membuat format proposal yang dapat diulang dengan alur kerja persetujuan bawaan dan manajemen tugas terintegrasi.

💛 Mengapa Anda akan menyukainya:

Sajikan nilai proyek dengan jelas menggunakan garis waktu bawaan dan ringkasan dampak untuk menghubungkan sumber daya, perkiraan biaya, dan rencana mitigasi risiko

Tentukan ruang lingkup proyek Anda menggunakan bagian-bagian terstruktur seperti tujuan, hasil yang diharapkan, dan pernyataan nilai

Tentukan jadwal yang jelas dengan mengisi bidang tanggal dan durasi proposal yang telah ditentukan

Ideal untuk: Agen, konsultan, dan manajer proyek yang perlu menyajikan proposal proyek yang detail dan siap untuk klien guna mendapatkan persetujuan dan dukungan.

7. Template Proposal Program ClickUp

Dapatkan template gratis Bangun program yang berdampak dari konsep hingga pelaksanaan dengan templat proposal program ClickUp

Template Proposal Program ClickUp membantu Anda menyusun proposal yang jelas, terorganisir, dan berdampak untuk program baru atau inisiatif layanan. Template ini menggabungkan strategi dan logistik ke dalam dokumen terstruktur yang dibaca seperti lembar penjualan internal.

Dirancang untuk menghilangkan tebak-tebakan, templat ini menyediakan tata letak profesional untuk menjelaskan tujuan, memprioritaskan tugas, dan mengevaluasi biaya.

💛 Mengapa Anda akan menyukainya:

Akses bagian-bagian untuk penyesuaian bisnis, hasil yang diharapkan, format pelatihan, kebutuhan tenaga kerja, dan perkiraan anggaran

Presentasikan program dalam format yang siap untuk tinjauan pimpinan

Gunakan otomatisasi untuk melacak persetujuan dan putaran umpan balik

Perkirakan biaya dengan efektif menggunakan tampilan tabel yang dapat disesuaikan untuk menganggarkan biaya bahan dan tenaga kerja

Ideal untuk: Manajer program, koordinator organisasi nirlaba, perencana pemerintah, dan tim korporat yang meluncurkan atau merestrukturisasi program di bidang pendidikan, kesehatan, dampak sosial, atau operasional internal.

🎥 Pelajari cara tim ClickUp menggunakan ClickUp:

8. Template Lembar Penjualan Perangkat Lunak HR untuk Bisnis Korporat oleh Canva

melalui Canva

Template Lembar Penjualan Bisnis Korporat HR Software oleh Canva adalah lembar penjualan satu halaman yang elegan dan dirancang secara profesional, yang sesuai untuk profesional HR. Template ini juga berguna bagi tim pemasaran dan tenaga penjualan untuk menonjolkan fitur utama, manfaat, dan kredibilitas perusahaan.

Template ini membantu menarik calon klien di acara, pertemuan presentasi, atau kampanye digital; membangun kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan melalui komunikasi yang menarik dan ringkas. Terdapat ruang untuk testimoni, sertifikasi keamanan, integrasi, dan informasi kontak.

💛 Mengapa Anda akan menyukainya:

Komunikasikan informasi dengan menggunakan bagian-bagian yang terorganisir dengan baik untuk fitur, sorotan, dan ringkasan produk

Sajikan penawaran kompleks dalam format yang bersih dan mudah dibaca

Hasilkan dalam format PDF, JPG, atau format yang dioptimalkan untuk web untuk fleksibilitas

Sesuaikan branding dengan warna, logo, dan font Anda untuk tampilan yang profesional dan sesuai dengan merek Anda

Ideal untuk: Perusahaan teknologi HR, penyedia SaaS, pendiri startup, atau pemasar B2B yang mempromosikan produk HR kepada klien korporat atau memamerkan solusi di pameran dagang dan acara bisnis.

9. Template Lembar Penjualan Bisnis Korporat oleh Canva

melalui Canva

Template Website Design Corporate Business Sell Sheet oleh Canva adalah template yang berani dan berfokus pada klien, dirancang untuk mempromosikan layanan desain website bagi usaha kecil. Template ini menggabungkan dengan sempurna teks pemasaran dan struktur visual untuk menjelaskan mengapa kehadiran digital sangat penting untuk pertumbuhan.

Dokumen satu halaman ini membantu agensi desain menyampaikan nilai mereka dengan jelas dan menarik klien potensial yang mungkin baru mengenal ruang online. Dokumen ini memandu pembaca dari kesadaran hingga tindakan, menjadikannya ideal untuk pemasaran, presentasi, atau konsultasi.

💛 Mengapa Anda akan menyukainya:

Sajikan presentasi Anda dengan judul dan subjudul yang langsung menyampaikan nilai tambah Anda

Jelaskan penawaran Anda melalui bagian-bagian yang disusun berdampingan untuk layanan dan alasan mengapa pelanggan harus memilih Anda

Tampilkan proyek-proyek sebelumnya secara visual dengan tempat penempatan gambar yang siap digunakan

Jelaskan layanan desain, model harga, dan jadwal dengan jelas

Ideal untuk: Desainer web lepas, agensi digital, atau konsultan pemasaran yang menargetkan pemilik usaha kecil di sektor ritel, perhotelan, atau layanan lokal yang ingin membangun atau meningkatkan kehadiran online mereka.

🧠 Fakta Menarik: Tim penjualan yang mengadopsi AI atau alat otomatisasi dalam alur kerja mereka melaporkan peningkatan signifikan dalam produktivitas dan kinerja tim secara keseluruhan, dengan 90% mengalami hasil positif.

10. Template Lembar Penjualan oleh Xtensio

melalui Xtensio

Template Lembar Penjualan oleh Xtensio adalah lembar penjualan satu halaman yang menarik secara visual, dirancang untuk menyampaikan nilai inti produk atau layanan Anda dengan sekilas. Dengan menggabungkan teks yang meyakinkan, tata letak yang bersih, dan visual yang menarik, lembar penjualan ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat menyampaikan apa yang dilakukan produk Anda, mengapa itu penting, dan apa yang membedakannya.

Baik Anda sedang presentasi kepada pelanggan, investor, atau pemangku kepentingan, templat ini membantu Anda menyampaikan penawaran Anda dengan jelas dan efektif. Templat ini sangat cocok untuk menarik perhatian selama pendekatan awal atau presentasi produk.

💛 Mengapa Anda akan menyukainya:

Buat halaman penjualan yang responsif untuk perangkat mobile dan bermerk tanpa perlu coding, serta sisipkan grafik, video, testimoni, atau sorotan fitur

Edit bersama secara real-time dan bagikan lembar penjualan melalui tautan yang dapat dibagikan—ideal untuk siklus penjualan yang fleksibel

Kirimkan tautan yang diperbarui secara dinamis kepada calon pelanggan, bukan file statis

Gunakan blok seret dan lepas untuk poin-poin masalah, deskripsi produk, studi kasus, dan ajakan bertindak

Ideal untuk: Pendiri startup, pemasar produk, dan pemilik usaha kecil yang ingin mempresentasikan penawaran baru kepada calon pelanggan, mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, atau menyertakan dalam presentasi investor.

Kuasai Strategi Posisi Produk dengan Template ClickUp

Brosur penjualan profesional sangat penting untuk mempresentasikan produk atau layanan Anda dengan jelas dan berkesan. Mereka menyampaikan nilai, menonjolkan manfaat, dan menarik perhatian, menjadikannya alat yang ampuh untuk menarik klien, menutup kesepakatan, dan mendapatkan investasi.

ClickUp , aplikasi serba bisa untuk kerja, membantu tim penjualan, pemilik usaha kecil, dan pendiri startup tetap terorganisir, berkolaborasi lebih baik, dan bergerak lebih cepat.

Dengan fitur seperti Dokumen, Papan Tulis, manajemen tugas, otomatisasi, dan kolaborasi real-time, Anda dapat membuat, melacak, dan mengoptimalkan setiap bagian dari alur kerja bisnis Anda.

Dan yang terbaik? ClickUp menawarkan lebih dari 1.000 templat yang dapat disesuaikan untuk meluncurkan materi penjualan dan pemasaran Anda dalam hitungan menit.

Daftar sekarang di ClickUp untuk menghemat waktu, tetap terkoordinasi, dan mendorong pertumbuhan bisnis!