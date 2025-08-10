10 Perangkat Lunak Pemesanan Ruangan Terbaik untuk Kantor pada Tahun 2025

Pernahkah Anda berkeliling kantor dengan laptop di tangan, mencari ruang rapat yang kosong? Tahukah Anda bahwa 40% karyawan, seperti Anda, menghabiskan hingga 30 menit setiap hari hanya untuk mencari ruang rapat yang sesuai?

Ini bukan hanya menjengkelkan—ini adalah pembunuh produktivitas. Baik itu pertemuan penting dengan klien atau sinkronisasi tim yang cepat, hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah berdebat tentang ruang rapat atau mencari-cari jadwal di kalender.

Di situlah perangkat lunak pemesanan ruang berperan. Sistem pemesanan yang tepat menghilangkan konflik jadwal, mencegah ketidakhadiran, dan memastikan rapat berjalan lancar dengan ketersediaan real-time dan pengingat cerdas.

Kami telah mengumpulkan alat pemesanan ruang terbaik ( ClickUp memimpin di depan!) untuk membantu Anda mengoptimalkan ruang kerja, menghemat waktu, dan mengembalikan kendali atas kalender Anda.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Pemesanan Ruangan?

Perangkat lunak pemesanan ruang yang tepat tidak hanya sekadar memesan ruang. Ia harus dapat merencanakan ke depan, tidak mengganggu pekerjaan Anda, dan memastikan setiap pertemuan dimulai tepat waktu (dengan orang yang tepat sudah berada di ruangan).

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem penjadwalan ruang rapat untuk pertemuan yang produktif:

Ketersediaan ruangan secara real-time: Alat yang memberikan tim Anda pandangan instan tentang ruangan mana yang tersedia, sedang digunakan, atau sudah dipesan. Tidak ada lagi gangguan canggung seperti 'ada orang di sini?', tebak-tebakan, atau Alat yang memberikan tim Anda pandangan instan tentang ruangan mana yang tersedia, sedang digunakan, atau sudah dipesan. Tidak ada lagi gangguan canggung seperti 'ada orang di sini?', tebak-tebakan, atau konflik pertemuan

Integrasi kalender dan email: Perangkat lunak yang terintegrasi secara mulus dengan alat bisnis yang sudah ada dan Google Workspace, Kalender, Microsoft Outlook, serta pengingat email. Tim Anda tidak akan ketinggalan pemesanan atau harus bolak-balik antara lima aplikasi hanya untuk memesan satu ruangan

Peta lantai interaktif: Fitur yang menampilkan tampilan ruangan interaktif dan visual tata letak kantor, di mana Anda dapat mengklik ruang pertemuan dan memesan dengan mudah. Perangkat lunak pemesanan ruang pertemuan semacam ini sangat diperlukan jika Anda memiliki kantor yang lebih besar dan konfigurasi hybrid

Aturan pemesanan cerdas: Alat yang menetapkan batasan seperti kapasitas maksimum, batasan durasi pemesanan, dan akses prioritas untuk tim tertentu. Hal ini memastikan keadilan dan keteraturan bahkan selama jam sibuk dan menghindari Alat yang menetapkan batasan seperti kapasitas maksimum, batasan durasi pemesanan, dan akses prioritas untuk tim tertentu. Hal ini memastikan keadilan dan keteraturan bahkan selama jam sibuk dan menghindari masalah penjadwalan di tempat kerja

Pendaftaran dan check-out tanpa sentuhan: Perangkat lunak yang menyediakan kode QR atau sensor untuk memverifikasi siapa yang menggunakan ruang, mengurangi pemesanan fiktif. Hal ini juga membantu melacak penggunaan ruang untuk perencanaan yang lebih baik

Fitur manajemen pengunjung: Fitur untuk memesan ruang rapat untuk kunjungan klien atau vendor dan menghubungkannya dengan pendaftaran tamu

Analisis penggunaan dan laporan: Perangkat lunak yang melacak ruangan mana yang paling sering digunakan, seberapa sering pemesanan dibatalkan, dan di mana Anda kehilangan efisiensi ruang

Perangkat Lunak Pemesanan Ruangan Terbaik dalam Sekilas

Berikut ini adalah beberapa perangkat lunak pemesanan ruang rapat terbaik yang dapat Anda pilih:

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Pemesanan ruang yang lancar dan koordinasi tim; Startup, UKM, dan perusahaan besar Kalender berbasis AI, manajemen tugas, templat rapat, integrasi dengan Google Calendar, Outlook, dan Calendly, AI Notetaker, dan templat manajemen ruang kantor Gratis selamanya, penyesuaian untuk perusahaan Skedda Otomatisasi kontrol akses untuk ruang rapat tertentu; UKM dan perusahaan besar Aturan pemesanan kustom, pemberitahuan check-in pengunjung, pengingat melalui Slack/email, peta interaktif, dan pembayaran online Mulai dari $99 per bulan Kadence Tim hibrida; Startup, UKM, dan perusahaan besar Ketersediaan ruang secara real-time, kecerdasan prediktif, pemberitahuan Slack/MS Teams, integrasi Outlook/Google Calendar, dan analisis penggunaan ruang secara langsung Mulai dari $4 per bulan per pengguna aktif OfficeRnD Menyesuaikan ruang rapat; UKM dan perusahaan besar Pemesanan rapat berulang, status ruangan terpusat, analisis penggunaan ruangan, dan fitur pemesanan untuk admin Mulai dari $99-$185 per bulan inspace Analisis penggunaan ruang dan tempat kerja; UKM dan perusahaan besar Pendaftaran menggunakan NFC, peta interaktif, aturan pemesanan, papan informasi digital, dan metrik yang dapat ditindaklanjuti Mulai dari $3,99 per pengguna per bulan Roomzilla Pemesanan ruangan dengan satu ketukan; UKM Pemesanan melalui kode QR, pembatalan otomatis, aturan persetujuan, peta interaktif, dan pembaruan real-time Gratis, Mulai dari $12 per sumber daya Robin Perusahaan dengan ruang kantor yang luas dan tim kerja jarak jauh; Perusahaan Hot desking, pemesanan prioritas, peta kantor interaktif, check-in berbasis AI, dan perlindungan pertemuan yang ditinggalkan Harga yang disesuaikan Teem oleh iOFFICE Lembaga pemerintah; Pemerintah, perusahaan Persetujuan FedRAMP, peta kantor interaktif, optimasi ruang kerja berbasis AI, dan integrasi manajemen pengunjung Harga yang disesuaikan RoomRaccoon Hotel dan resor; UKM dan perusahaan (perhotelan) Pembaruan ketersediaan ruangan secara otomatis, sistem penagihan yang aman, mesin pemesanan yang dapat disesuaikan, dan laporan real-time Mulai dari $236 per bulan Envoy Optimalkan pemanfaatan ruang rapat dan pengelolaan ruang kantor; untuk UKM dan perusahaan besar Ketersediaan berwarna, tampilan jadwal digital, integrasi dengan Slack/Teams, dan pengingat otomatis di akhir pertemuan Gratis, Mulai dari $131 per bulan per lokasi

Perangkat Lunak Pemesanan Ruangan Terbaik

Ini adalah beberapa perangkat lunak penjadwalan ruang yang paling banyak digunakan yang dapat meningkatkan sistem pemesanan Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk pemesanan ruang yang lancar dan koordinasi tim)

Rencanakan jadwal pertemuan Anda dan hindari pemesanan ganda dengan ClickUp

Bayangkan ini: Anda hanya lima menit lagi dari panggilan penting dengan klien, tetapi ruang rapat yang Anda pikir sudah dipesan ternyata sudah terpakai—lagi. Anda memeriksa kalender, tapi tidak jelas. Tim Anda tersebar di berbagai alat, tidak ada yang tahu siapa yang memesan apa, dan sekarang Anda harus mencari ruang cadangan dengan terburu-buru.

Masukkan ClickUp , aplikasi serba guna untuk pekerjaan Anda. Ini adalah pusat kerja berbasis AI dan sistem pemesanan cerdas yang menggabungkan penjadwalan, kolaborasi, tindak lanjut, dan fitur lainnya dalam satu platform.

Kalender ClickUp

Kalender AI ClickUp berfungsi sebagai pusat kendali Anda untuk memesan ruang rapat. Alih-alih situasi canggung di lorong atau drama pemesanan ganda, Anda mendapatkan tampilan real-time yang jelas tentang ruang mana yang tersedia, kapan, dan untuk berapa lama.

Jadwalkan konferensi dan pesan ruang rapat dengan mudah menggunakan ClickUp Calendar

Perlu memblokir waktu untuk sesi brainstorming atau rapat mingguan? Cukup pilih slot yang Anda inginkan.

Namun, fiturnya tidak hanya sebatas pemesanan. Kalender ini didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Ia dapat mengoptimalkan alur rapat Anda secara keseluruhan. Kalender akan secara otomatis menjadwalkan berdasarkan ketersediaan dan mengirimkan pengingat agar tidak ada yang ketinggalan rapat—atau masuk ke rapat tanpa diundang.

ClickUp Brain

ClickUp menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk meninjau tugas, tenggat waktu yang akan datang, dan ketersediaan tim Anda untuk merekomendasikan waktu pertemuan yang tepat.

ClickUp Brain bahkan secara otomatis memblokir waktu fokus dan menjadwal ulang saat terjadi konflik, membantu Anda menghindari tumpang tindih dan perubahan mendadak di menit-menit terakhir.

Minta ClickUp Brain untuk menangani tugas pemesanan rutin Anda

ClickUp Tugas

Selanjutnya, mari kita bahas ClickUp Tasks — tulang punggung operasional koordinasi ruang rapat Anda.

Ubah jadwal rapat Anda menjadi daftar tugas dengan ClickUp Tasks

Anda dapat mengubah setiap pertemuan yang dijadwalkan menjadi tugas. Cukup tandai ruangan, tugaskan kepada tim Anda, atur durasinya, dan selesai!

Ini menciptakan sumber informasi yang terpusat—semua orang tahu siapa yang menggunakan ruang apa, untuk berapa lama, dan mengapa. Tidak perlu lagi menebak-nebak untuk siapa “Ruang Rapat B” dipesan. Lebih baik lagi, Anda dapat menambahkan subtugas dan daftar periksa agar rapat tetap berjalan sesuai rencana dan produktif.

Integrasi ClickUp

Dan karena ClickUp terintegrasi dengan mudah dengan Google Calendar, Outlook, Microsoft Teams, dan alat penjadwalan terkemuka lainnya, seluruh ekosistem pemesanan Anda tetap terkoordinasi.

Sinkronkan alat penjadwalan yang sudah ada untuk tampilan terpusat atas slot waktu yang telah dipesan dan ruang rapat dengan integrasi ClickUp

Anda dapat mengubah email menjadi Tugas dengan integrasi ClickUp Outlook. Atau, Anda dapat membuat Tugas baru dari email Anda tanpa perlu meninggalkan Outlook.

Mengupdate tugas di kalender Anda juga menjadi sangat mudah melalui integrasi ClickUp dengan Google Calendar. Dan jika Anda perlu mengubah atau menambahkan acara di Google Calendar, perubahan tersebut akan otomatis terupdate di ClickUp.

Selain itu, integrasi ClickUp dengan Calendly memungkinkan Anda menjadwalkan pertemuan di Calendly dan menampilkannya di ClickUp.

Selain mengelola, menjadwalkan, dan mengkoordinasikan, ClickUp unggul dalam meningkatkan produktivitas. Bukan hanya menghilangkan kekacauan yang biasanya terjadi saat memesan ruang rapat, tetapi juga membuat rapat itu sendiri menjadi sepenuhnya bebas dari repot.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker adalah anggota tim yang tidak Anda sadari Anda butuhkan. Ia bergabung dalam rapat Anda, mendengarkan, mencatat poin penting dari notulen rapat, dan—yang paling penting—secara otomatis menghasilkan tugas yang langsung diubah menjadi Tugas ClickUp begitu panggilan berakhir.

Catat pembicaraan rapat dengan mudah menggunakan ClickUp AI Notetaker

Artinya, setiap pemesanan ruangan menghasilkan hasil yang tercatat dan tindak lanjut yang jelas, bukan sekadar catatan yang tidak jelas dan poin-poin yang terlupakan.

Template Formulir Pemesanan Rapat ClickUp

Butuh cara mudah bagi tim Anda untuk meminta ruangan atau menjadwalkan pertemuan? Coba templat formulir pemesanan pertemuan ClickUp.

Dapatkan template gratis Sederhanakan permintaan pemesanan ruang dengan templat formulir pemesanan rapat ClickUp

Perangkat lunak ini memungkinkan tim memesan ruang rapat tanpa repot dan memastikan setiap permintaan rapat jelas dan konsisten, menghindari tumpang tindih jadwal rapat. Selain itu, Anda dapat mencatat semua detail penting, seperti tanggal, waktu, lokasi, peserta, agenda rapat, dan sumber daya yang dibutuhkan.

Bagi yang mengelola ruang yang lebih besar—seperti kampus, ruang kerja bersama, atau kantor pusat perusahaan—ClickUp Office Space Management Template akan meningkatkan efisiensi Anda.

Dapatkan template gratis Optimalkan pengelolaan dan pemeliharaan ruang rapat dengan Template Pengelolaan Ruang Kantor ClickUp

Perangkat lunak ini memungkinkan Anda menugaskan meja dan area rapat, melacak penggunaan ruangan, mengelola permintaan pemeliharaan, dan bahkan mengoptimalkan tata letak untuk produktivitas maksimal. Anda dapat memvisualisasikan ruang kerja Anda, merencanakan dengan efisien, dan mengelola kantor Anda seperti mesin yang terkoordinasi dengan baik.

Di dunia yang dipenuhi dengan kalender yang tumpang tindih dan jadwal yang padat, ClickUp adalah manajer operasional rapat all-in-one Anda. Membantu Anda menjalankan rapat yang efektif dan menjaga setiap ruang, tugas, dan rekan tim tetap sinkron.

Fitur terbaik ClickUp

Izinkan anggota untuk memesan ruangan melalui ClickUp Forms , kelola beberapa ruang, dan sederhanakan penagihan atau akses

Ubah pemesanan ruang rapat menjadi alur kerja otomatis dengan lebih dari 50 pemicu

Koordinasikan pemesanan ruang kelas dan ruang rapat, sinkronkan dengan kalender akademik, dan otomatiskan pemberitahuan untuk staf dan mahasiswa

Integrasikan pemesanan ruang dengan manajemen proyek, memastikan rapat, tugas, dan tindak lanjut semuanya dilacak di satu tempat

Terjemahkan catatan rapat ke lebih dari 10 bahasa

Simpan catatan rapat dengan ClickUp AI Notetaker dan rekaman rapat dengan ClickUp Clips untuk referensi cepat, mencegah rapat yang berulang

Akses templat agenda rapat PowerPoint untuk mengatur dan mengorganisir diskusi Anda agar rapat lebih singkat

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin merasa fitur yang sangat lengkap ini sedikit membingungkan pada awalnya

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna ClickUp mengatakan,

Sungguh luar biasa melihat betapa banyak waktu yang kami hemat dalam rapat sejak beralih ke ClickUp. Apa yang dulu memakan waktu tiga jam per minggu untuk perencanaan acara dan pembaruan kini hanya membutuhkan sedikit lebih dari satu jam. Tim yang terlibat kini memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada prioritas pemasaran yang lebih penting.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan umpan balik tim Anda setelah setiap pertemuan. Hal ini akan membantu Anda mengurangi jumlah pertemuan yang tidak perlu dan menjaga ruang rapat tetap tersedia untuk konferensi darurat

2. Skedda (Terbaik untuk mengotomatisasi kontrol akses untuk ruang rapat tertentu)

melalui Skedda

Dari tahun 2023 hingga 2024, tingkat okupansi kantor secara keseluruhan telah meningkat dua kali lipat, dari 30% menjadi 60%. Hal ini berarti lebih banyak orang, lebih banyak pertemuan, dan ya… lebih banyak kemungkinan konflik ruang.

Platform Skedda yang elegan dan terpusat memungkinkan Anda mengelola hal tersebut dengan penugasan meja, penjadwalan ruang rapat, dan pengelolaan ruang bersama. Antarmuka seret dan lepas yang intuitif, pembayaran online, dan login sosial membuatnya mudah bagi manajer kantor dan operator coworking untuk menangani reservasi dengan usaha minimal.

Anda juga dapat menetapkan kontrol akses untuk ruangan tertentu, memastikan bahwa ruang untuk rapat prioritas tinggi Anda selalu tersedia.

Fitur terbaik Skedda

Sesuaikan kondisi pemesanan, bidang kustom, dan aturan untuk peralatan khusus dan ruang pertemuan yang berbeda

Biarkan pengunjung melakukan check-in di tablet yang telah ditentukan dan menerima pemberitahuan instan tentang kedatangan mereka

Kirim pengingat check-in melalui Slack dan email, serta otomatis membebaskan ruang yang tidak digunakan untuk menghindari pemesanan yang tidak terpakai

Bantu tim jarak jauh dengan mudah menemukan lokasi kantor mereka menggunakan peta interaktif dan visual denah lantai yang detail

Batasan Skedda

Terkadang jadwal pertemuan terdaftar di zona waktu yang salah

Kurang fitur kustomisasi

Harga Skedda

Paket Pemula: $99/bulan

Plus: $149/bulan

Premier: $199/bulan

Ulasan dan peringkat Skedda

G2: 4.8/5 bintang (240+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 bintang (220+ ulasan)

3. Kadence (Terbaik untuk tim hybrid)

melalui Kadence

64% karyawan menyatakan bahwa perusahaan mereka saat ini beroperasi dengan model hybrid. Jika Anda salah satunya, Kadence adalah perangkat lunak penjadwalan ruang rapat yang ideal untuk Anda.

Sistem pemesanan ruang rapat ini menawarkan sistem pemesanan ruang modern yang dirancang khusus untuk tim hybrid, memberikan visibilitas real-time tentang ruang rapat yang tersedia di berbagai lokasi.

Anda dapat menyaring ruangan berdasarkan lokasi, kapasitas, atau fasilitas, dan memesan langsung dari perangkat seluler atau desktop Anda. Sistem tampilan ruangan dan fitur pemesanan cepat memastikan penjadwalan ruang rapat menjadi transparan dan bebas repot.

Fitur terbaik Kadence

Akses informasi prediktif tentang tingkat okupansi ruang kerja

Tetap terinformasi tentang kapan tim Anda datang ke kantor dan kapan mereka membatalkan secara mendadak melalui pemberitahuan Slack dan MS Teams

Sesuaikan pengaturan ruang rapat Anda dengan fasilitas yang diperlukan

Pesan ruang rapat langsung dari Outlook dan Google Calendar Anda

Bantu manajer kantor meminimalkan konflik pemesanan dengan pengingat check-in, pelepasan otomatis ruangan yang tidak digunakan, dan analisis penggunaan ruangan secara real-time

Batasan Kadence

Sering terjadi gangguan saat mencoba mengubah pemesanan ruangan

Bagian wawasan tidak terlalu detail

Harga Kadence

Standar: $4 per bulan per pengguna aktif

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Kadence

G2: 4.6/5 bintang (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 bintang (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Kadence?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Ini adalah sistem yang mudah digunakan jika dipasang dengan benar. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti beberapa klik tombol untuk melihat kursi atau ruangan yang tersedia dan klik untuk mengonfirmasi. Harus memeriksa setiap kali Anda memesan. Hal ini cukup merepotkan dan jika Anda tidak melakukannya tepat waktu, pemesanan Anda akan dibatalkan.

Ini adalah sistem yang mudah digunakan jika dipasang dengan benar. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti beberapa klik tombol untuk melihat kursi atau ruangan yang tersedia dan klik untuk mengonfirmasi. Harus memeriksa setiap kali Anda memesan. Hal ini cukup merepotkan dan jika Anda tidak melakukannya tepat waktu, pemesanan Anda akan dibatalkan.

📖 Baca Juga: Alat Terbaik AI untuk Hotel untuk Mengubah Pengalaman Tamu

4. OfficeRnD (Terbaik untuk menyesuaikan ruang rapat)

melalui OfficeRnD

Setiap tim membutuhkan fasilitas yang berbeda saat mengadakan pertemuan online, baik itu papan tulis untuk brainstorming, peralatan konferensi video untuk panggilan klien, atau kursi tambahan untuk pertemuan hybrid.

Dengan OfficeRnD, Anda dapat menyesuaikan ruang rapat sesuai kebutuhan tim Anda, mulai dari menambahkan fasilitas hingga menetapkan aturan pemesanan cerdas yang membuat penjadwalan menjadi sederhana dan bebas stres. Dan saat sibuk, manajer kantor atau admin dapat membantu memesan ruang atas nama orang lain, memastikan semua orang mendapatkan ruang yang tepat pada waktu yang tepat.

Platform ini sangat cocok untuk ruang kerja bersama dan lingkungan korporat yang membutuhkan solusi fleksibel dan skalabel.

Fitur terbaik OfficeRnD

Pesan ruangan dengan mudah untuk pertemuan rutin

Tambahkan detail penting pertemuan dan sumber daya langsung ke dalam setiap reservasi

Tampilkan ketersediaan ruang dengan status ruang terpusat

Lacak pemesanan dan check-in, tingkat penggunaan ruangan, durasi pemesanan rata-rata, dan persentase no-show

Batasan OfficeRnD

Bagi startup yang baru berkembang dengan anggaran terbatas, hal ini bisa menjadi cukup mahal

Pengguna melaporkan bahwa navigasi dalam perangkat lunak ini cukup rumit

Harga OfficeRnD

Untuk Ruang Kerja Bersama dan Ruang Fleksibel: Mulai: Mulai dari $185/bulan Tumbuh: Mulai dari $289/bulan Skalakan: Harga kustom

Untuk Lingkungan Kerja Modern: Paket Awal: Mulai dari $99/bulan Paket Profesional: Mulai dari $399/bulan Paket Perusahaan: Harga disesuaikan

Mulai: Mulai dari $99/bulan

Profesional: Mulai dari $399/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat OfficeRnD

G2: 4.6/5 bintang (150+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 bintang (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OfficeRnD?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya suka betapa mulusnya platform ini. Sangat ramah pengguna dan mudah dinavigasi. Untuk kebutuhan organisasi kami dan persyaratan saat seseorang memesan ruangan di kantor kami, fitur layanan rapat sangat penting. Akan sangat bermanfaat jika ada opsi untuk mengaktifkan persyaratan pada formulir tersebut sehingga tim kami dapat mempersiapkan kedatangan karyawan ke kantor.

Saya suka betapa mulusnya platform ini. Sangat ramah pengguna dan mudah dinavigasi. Untuk kebutuhan organisasi kami dan persyaratan saat seseorang memesan ruangan di kantor kami, fitur layanan rapat sangat penting. Akan sangat bermanfaat jika ada opsi untuk mengaktifkan persyaratan pada formulir tersebut sehingga tim kami dapat mempersiapkan kedatangan karyawan ke kantor.

🧠 Fakta Menarik: Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, meyakini bahwa suhu ruangan rapat yang dingin dapat meningkatkan produktivitas. Ia menjaga termostat di ruangan rapatnya pada suhu 59°F (15°C). Sepertinya satu-satunya hal yang panas di ruangan itu adalah pembicaraan!

5. inspace (Terbaik untuk pemanfaatan ruang dan analisis tempat kerja)

melalui inspace

Untuk mengoptimalkan ruang kerja Anda, Anda memerlukan data real-time tentang bagaimana ruang rapat dan meja kerja digunakan. Sistem check-in berbasis NFC platform ini memastikan bahwa hanya pemesanan yang dihadiri yang menggunakan ruang, secara otomatis melepaskan ruang yang tidak digunakan untuk orang lain.

Selain mengelola pemesanan ruangan, perangkat lunak ini juga menunjukkan kepada Anda secara tepat bagaimana ruang tersebut digunakan dan apa yang perlu diubah untuk mengakomodasi tim Anda.

Anda dapat melihat ruang rapat yang tersedia secara instan, memeriksa jadwal, dan memesan ruang dari perangkat apa pun, termasuk panel ruang interaktif. Selain itu, perangkat lunak ini menawarkan pesan yang dapat disesuaikan, pembaruan real-time, dan koordinasi yang mudah untuk pertemuan klien dan tim yang lancar dan menyenangkan.

fitur terbaik inspace

Tetapkan aturan pemesanan, kelola peran pengguna, dan pastikan hanya orang yang berwenang yang dapat memesan ruang tertentu

Sediakan papan informasi digital untuk pengunjung agar dapat memesan ruang rapat

Akses peta interaktif denah lantai Anda melalui antarmuka platform yang intuitif dan biarkan karyawan memesan meja, ruang rapat, tempat parkir, dan lebih banyak lagi

Manfaatkan kontrol akses yang detail dan metrik yang dapat ditindaklanjuti

batasan ruang

Pengalaman pengguna tidak terlalu lancar

Terkadang Anda perlu memperbarui halaman beberapa kali untuk memesan ruangan

harga inspace

Paket Pemula: $3,99 per pengguna per bulan

Pro: $7,99 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

ulasan dan peringkat inspace

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak cukup ulasan

👀 Tahukah Anda? 49% dari semua ruang kerja sangat tidak dimanfaatkan, dengan rata-rata kurang dari satu jam per hari.

6. Roomzilla (Terbaik untuk pemesanan ruangan dengan satu ketukan)

melalui Roomzilla

Tidak ada yang ingin melalui proses persetujuan berulang kali hanya untuk memesan ruang rapat. Hal ini menjadi lebih menjengkelkan ketika itu adalah konferensi mendesak.

Roomzilla memungkinkan Anda memesan ruangan hanya dengan memindai kode QR. Fitur pembatalan otomatis dan antrean persetujuan membantu mengurangi ketidakhadiran dan mempermudah proses pemesanan. Platform ini sangat fleksibel, mendukung hot-desking, desk hoteling, dan pemesanan ruang rapat tradisional, menjadikannya solusi serbaguna untuk lingkungan kerja modern dan fleksibel.

Fitur terbaik Roomzilla

Akses check-in digital dan pembatalan otomatis untuk mengoptimalkan ruang kerja

Pesan ruangan dan ruang kerja bersama dengan cepat menggunakan kode QR

Tetapkan aturan persetujuan untuk ruangan atau sumber daya tertentu, memastikan bahwa hanya ruang prioritas tinggi yang memerlukan tinjauan administratif

Maksimalkan efisiensi dengan peta interaktif dan pembaruan pemesanan secara real-time

Batasan Roomzilla

Fitur pelaporan tidak cukup rinci

Tidak memiliki aplikasi seluler

Harga Roomzilla

Gratis

Standar: $12 per sumber daya

Bisnis: $20 per ruangan dan $12 per meja per peralatan

Ulasan dan peringkat Roomzilla

G2: 4.3/5 bintang (180+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

7. Robin (Terbaik untuk perusahaan dengan ruang kantor besar dan tim remote)

melalui Robin

Bagi perusahaan besar, mengelola ruang rapat di area kantor yang luas dan lokasi yang tersebar dapat menjadi tantangan logistik yang rumit, terutama jika Anda menerapkan model kerja hybrid. Robin adalah perangkat lunak pemesanan ruang rapat yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan ruang rapat perusahaan-perusahaan semacam itu.

Dengan fitur hot desking, pemesanan prioritas, dan tampilan terpusat atas semua ruangan, Anda dapat dengan cepat menemukan ruang yang sempurna dan menyelesaikan konflik jadwal untuk tim remote dan di kantor. Anda bahkan dapat memesan tempat parkir dan mengoptimalkan tampilan ruangan serta tata letak kantor dengan AI.

Fitur terbaik Robin

Pesan ruangan melalui Microsoft Outlook dan MS Teams

Akses saran ruangan otomatis dan peta kantor interaktif

Pastikan pemanfaatan ruang rapat yang optimal dengan AI untuk check-in otomatis, perlindungan rapat yang ditinggalkan, dan saran ruang yang cerdas

Sediakan kios interaktif bagi karyawan dan pengunjung dengan peta untuk memandu mereka berkeliling lokasi kantor Anda

Batasan Robin

Mengedit denah lantai sedikit rumit dan sering memerlukan bantuan dari penyedia layanan

Sistem pemesanan melalui Outlook tidak berfungsi dengan baik

Harga Robin

Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Robin

G2: 4.5/5 bintang (200+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 bintang (70+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Robin?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya suka betapa mudahnya mengelola ruangan dan informasi tentang apa yang tersedia di setiap ruangan. Saya suka antarmuka pengguna (UX) aplikasi ini, membuatnya sangat mudah digunakan oleh staf kami

Saya suka betapa mudahnya mengelola ruangan dan informasi tentang apa yang tersedia di setiap ruangan. Saya suka antarmuka pengguna (UX) aplikasi ini, membuatnya sangat mudah digunakan oleh staf kami

8. Teem by iOFFICE (Terbaik untuk lembaga pemerintah)

melalui Teem oleh iOFFICE

Teem by iOffice adalah sistem pemesanan ruang rapat yang telah disertifikasi FedRAMP, ideal untuk lembaga pemerintah dan perusahaan yang menangani data sensitif.

Perangkat lunak ini menggabungkan pemesanan meja dan ruang dengan analisis tempat kerja dan navigasi. Selain itu, perangkat lunak ini juga dilengkapi dengan Eptura AI untuk membantu Anda mengoptimalkan ruang kerja dan meningkatkan efisiensi operasional.

Selain memesan ruang rapat, Anda juga dapat menggunakannya untuk menjadwalkan pemeliharaan ruang kantor, mengajukan permintaan layanan, dan melacak jadwal rapat serta anggaran peralatan.

Perangkat lunak pemesanan ruang rapat ini sangat berguna bagi perusahaan dan lembaga pendidikan yang mencari platform terintegrasi untuk mengelola semua aspek pemesanan ruang kerja dan alur pengunjung.

Fitur terbaik Teem by iOFFICE

Akses peta kantor interaktif untuk memesan dan menemukan ruang rapat

Gunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memesan ruang kerja sesuai preferensi Anda dan biarkan karyawan memilih meja dekat rekan kerja

Lihat data tentang penggunaan ruang kerja, pemesanan, dan data sewa di dasbor analitik

Integrasikan dengan solusi manajemen pengunjung dan papan informasi digital untuk meningkatkan pengalaman penjadwalan ruang rapat Anda

Batasan Teem oleh iOFFICE

Pengguna melaporkan layanan pelanggan yang buruk

Alat ini memiliki kurva pembelajaran yang curam

Harga Teem oleh iOFFICE

Harga yang disesuaikan

Teem oleh iOFFICE: Ulasan dan Peringkat

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: 4.4/5 bintang (40+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Aturan "dua pizza" yang terkenal dari Amazon menyatakan bahwa tidak boleh ada rapat yang begitu besar sehingga dua pizza tidak cukup untuk memberi makan seluruh kelompok. Ide yang cukup cerdas untuk menghindari rapat yang terlalu panjang dan menjengkelkan, bukan?

9. RoomRaccoon (Terbaik untuk hotel dan resor)

melalui RoomRaccoon

Pemesanan yang tumpang tindih, pembaruan manual, dan permintaan pemesanan yang terus-menerus dapat membebani bahkan staf hotel yang paling terorganisir sekalipun. RoomRaccoon adalah perangkat lunak manajemen hotel all-in-one yang unggul dalam mengotomatisasi administrasi front desk dan operasional back-office untuk lingkungan perhotelan.

Sistem manajemen properti (PMS)nya mencakup mesin pemesanan yang andal, pengelola saluran, dan pelaporan real-time, memungkinkan hotel dan penginapan untuk mengoptimalkan pemesanan kamar dan memaksimalkan pendapatan.

Ini adalah solusi cerdas yang membantu pengelola hotel menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan memberikan pengalaman yang lancar dari check-in hingga check-out.

Fitur terbaik RoomRaccoon

Perbarui ketersediaan ruangan di semua platform pemesanan secara otomatis

Terima pembayaran langsung melalui platform dengan sistem penagihan yang aman dan otomatis

Kirim email dan pesan otomatis untuk konfirmasi, pengingat, dan penawaran tambahan

Kelola kamar tamu, ruang rapat, dan ruang acara melalui mesin pemesanan yang dapat disesuaikan dan lebih dari 300 integrasi

Pantau tingkat okupansi, pendapatan, dan tren pemesanan dengan analitik bawaan untuk pengelolaan ruang berbasis data

Batasan RoomRaccoon

Harganya lebih mahal daripada alternatif lainnya

Tidak terintegrasi dengan layanan pihak ketiga

Harga RoomRaccoon

Harga: $236/bulan

Paket Pemula: $300/bulan

Premium: $441/bulan

Enterprise: $620/bulan

Ulasan dan peringkat RoomRaccoon

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.2/5 bintang (60+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang RoomRaccoon?

Sebuah ulasan dari G2 mengatakan:

Sistem ini mudah digunakan dan sangat cocok untuk hotel butik kami. Keuntungan utamanya adalah tidak perlu mengatur semua pemetaan dan harga untuk OTA, yang bisa menjadi rumit. Untungnya, mereka menyediakan artikel dan layanan pelanggan untuk membantu.

Sistem ini mudah digunakan dan sangat cocok untuk hotel butik kami. Keuntungannya adalah tidak perlu mengatur semua pemetaan dan harga untuk OTA yang bisa menjadi rumit. Untungnya, mereka menyediakan artikel dan layanan pelanggan untuk membantu.

10. Envoy (Terbaik untuk mengoptimalkan penggunaan ruang rapat dan pengelolaan ruang kantor)

melalui Envoy

Envoy adalah perangkat lunak penjadwalan ruang rapat yang intuitif dan efisien untuk pemesanan ruang dan pengelolaan ruang. Dengan indikator ketersediaan berwarna dan tampilan jadwal digital di luar setiap ruang rapat, Anda dapat dengan mudah menemukan dan memesan ruang yang tepat sesuai kebutuhan Anda.

Sistem pemesanan ruang rapat bahkan mengirimkan pemberitahuan real-time untuk memesan ruang kecil dan melepaskan ruang melalui Slack.

Kontrol privasi dan pengingat otomatis di akhir pertemuan membuat sistem pemesanan ruang rapat ini menjadi pilihan yang kuat bagi organisasi yang berfokus pada pengurangan ruang yang terbuang.

Fitur terbaik Envoy

Konfirmasi pemesanan ruangan dengan mengetuk "Check-in" di ruangan, atau langsung melalui Slack atau Teams

Identifikasi ruangan dan fasilitas yang paling sering digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang kantor

Otomatisasi pelepasan ruangan untuk membebaskan ruang untuk rapat mendesak

Temukan dan pesan ruangan terdekat yang tersedia melalui aplikasi seluler Envoy dengan fitur berbasis lokasi

Batasan Envoy

Pengguna melaporkan bahwa alat ini mengalami masalah kecepatan pemuatan

Biaya dapat bertambah jika Anda memiliki tim yang besar

Harga Envoy

Pengunjung: Basic: Gratis selamanya Standard: $131/bulan per lokasi Premium: $395/bulan per lokasi Enterprise: Harga khusus

Front Desk Virtual: $199 per bulan per lokasi

Workplace: Standard: $3/bulan per pengguna aktif Premium: $5/bulan per pengguna aktif Premium Plus: $7/bulan per pengguna aktif

Standar: $3 per bulan per pengguna aktif

Premium: $5 per bulan per pengguna aktif

Premium Plus: $7 per bulan per pengguna aktif

Connect: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Envoy

G2: 4.8/5 bintang (400+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 bintang (420+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Envoy?

Sebuah ulasan dari G2 mengatakan:

Kemudahan penggunaan dan fleksibilitas. Sangat mudah untuk menambahkan bidang data baru yang kami butuhkan, dan materi pelatihan sangat baik. Perangkat lunak ini intuitif, tetapi materi pelatihan mudah diikuti.

Kemudahan penggunaan dan fleksibilitas. Sangat mudah untuk menambahkan bidang data baru yang kami butuhkan, dan materi pelatihan sangat baik. Perangkat lunak ini intuitif, tetapi materi pelatihan mudah diikuti.

