Jotform vs. Microsoft Forms: Mana Pembuat Formulir yang Tepat untuk Anda?

Formulir online bukan lagi sekadar dokumen digital—mereka adalah alat yang praktis untuk mengumpulkan umpan balik, menjalankan survei, dan menangani permintaan internal. Jotform dan Microsoft Forms adalah dua platform populer untuk membuat formulir semacam itu.

Keduanya memungkinkan Anda membuat formulir online, mengumpulkan respons, dan menganalisis data. Namun, cara mereka melakukannya—serta fitur tambahan yang mereka tawarkan—membedakan keduanya.

Hari ini, kita akan membandingkan bagaimana kedua pembuat formulir ini berkinerja sehingga Anda dapat memilih platform terbaik untuk kebutuhan Anda dan menjalankan proses pembuatan formulir dengan lancar.

Apa itu Jotform?

Jotform adalah alat untuk membuat, menyesuaikan, dan berbagi formulir online. Alat ini dapat digunakan untuk survei, pendaftaran, dan pengumpulan pembayaran.

Ini adalah pembuat formulir tanpa kode, artinya Anda tidak memerlukan pengetahuan pemrograman untuk membuat formulir dengan Jotform. Cukup seret dan lepaskan bidang yang diperlukan, dan formulir Anda siap!

Selain itu, Jotform menawarkan berbagai fitur canggih, seperti logika kondisional, terjemahan formulir, penyesuaian merek (white labeling), alur kerja otomatis, dan pelaporan data, yang membantu pengguna membuat dan mengelola data formulir dengan efisien.

Jotform sangat cocok untuk mereka yang perlu membuat formulir dengan cepat, tanpa perlu coding atau ribet.

Fitur Jotform

Sebagai pelopor dalam pembuatan formulir tanpa kode, Jotform tidak hanya memungkinkan Anda membuat survei dan kuesioner. Platform ini dirancang dengan cermat untuk membantu individu dan bisnis mengumpulkan, melacak, dan menganalisis data guna mengoptimalkan alur kerja.

Berikut adalah beberapa fitur utamanya:

Fitur #1: Kemudahan penggunaan

Jotform, pembuat formulir pertama dengan antarmuka drag-and-drop yang ramah pemula, dirancang untuk mempercepat dan mempermudah pembuatan formulir dengan antarmuka drag-and-drop yang intuitif.

Alat ini mudah digunakan, tanpa memerlukan koding sama sekali di semua tingkat untuk membuat formulir. Anda dapat menambahkan bidang, menyesuaikan tata letak, dan pratinjau formulir—semua dalam beberapa klik! Dasbor yang rapi dan terorganisir dengan baik memudahkan Anda menavigasi platform dan mengakses fitur-fiturnya. Bahkan versi mobile alat ini memiliki antarmuka yang bersih dan intuitif.

Fitur #2: Pembuatan dan pengelolaan formulir

Jotform menawarkan berbagai fitur selain pembuatan formulir dasar. Fitur-fitur ini meliputi terjemahan formulir, konversi, penyesuaian merek, dan masih banyak lagi. Anda juga dapat mengatur alur kerja persetujuan, menugaskan formulir kepada anggota tim, dan mengaktifkan balasan otomatis.

Dengan logika kondisional, Anda dapat membuat formulir yang intuitif yang mengirim email ke pengguna tertentu dan menghasilkan pesan terima kasih yang disesuaikan. Anda juga dapat menampilkan atau menyembunyikan bidang berdasarkan input pengguna.

Fitur unik lainnya adalah formulir QR code. Fitur ini memungkinkan pengguna mengakses formulir Anda dengan memindai kode QR di perangkat seluler mereka. Selain itu, Anda dapat membuat formulir seluler offline, yang merupakan keunggulan utama.

Fitur #3: Keamanan

Tahukah Anda bahwa 29% orang menghindari mengisi formulir online karena kekhawatiran tentang keamanan data? Namun, Jotform memiliki langkah-langkah keamanan data tingkat tinggi dan sertifikasi untuk mengatasi masalah ini.

Platform ini mengklaim mematuhi standar keamanan data utama dan regulasi, seperti PCI-DSS, GDPR, CCPS, FERPA, dan HIPAA. Selain itu, semua formulirnya dilindungi dengan enkripsi SSL 256-bit untuk memastikan lapisan keamanan tambahan.

Fitur #4: Template

Jotform menawarkan lebih dari 10.000+ templat siap pakai untuk membuat formulir. Templat ini sepenuhnya dapat disesuaikan. Anda dapat menambahkan/menghapus widget, mengubah warna formulir, skema, dan latar belakang, serta mengintegrasikan layanan pihak ketiga pilihan Anda.

Fitur #5: Integrasi

Jotform terintegrasi dengan lebih dari 100 aplikasi dan perangkat lunak pihak ketiga, sehingga Anda dapat membuat formulir sambil mengelola data yang dikumpulkan. Ini termasuk:

Gerbang pembayaran (PayPal, Stripe, dll.)

Sistem CRM (HubSpot, Zoho, dll.)

Alat pemasaran email (Mailchimp, ActiveCampaign, dll.)

Perangkat lunak manajemen proyek (Asana, Trello, dll.) dan banyak lagi

Harga Jotform

Starter: Gratis selamanya

Bronze: $39/bulan

Silver: $49/bulan

Gold: $129/bulan

Enterprise: Harga kustom

💡 Tips Pro: Gunakan panggilan tindakan spesifik seperti "Book My Spot," "Get the Free Guide," atau "Start My Free Trial." Ini memberi pengguna alasan untuk mengklik dan memperkuat nilai yang ditawarkan. ✅

Apa itu Microsoft Forms?

Sebagai bagian dari Microsoft Suite, Microsoft Forms adalah pembuat formulir berbasis cloud yang memungkinkan individu dan organisasi untuk membuat formulir umpan balik, kuis, jajak pendapat, dan lain-lain, untuk pengumpulan data.

Alat ini dilengkapi dengan desain tanpa kode dan antarmuka pengguna yang bersih dan minimalis. Jadi, apakah Anda ingin membuat survei karyawan atau formulir terintegrasi, Anda dapat melakukannya dengan mudah tanpa keahlian teknis.

Microsoft Forms juga memungkinkan Anda mengimpor data formulir, mengisi data secara otomatis, dan menyisipkan formulir ke dalam alat seperti PowerPoint, Excel, SharePoint, OneNote, dan produk Microsoft lainnya. Hal ini menjadikannya ideal untuk pendidik, profesional HR, penyelenggara acara, dan tim korporat.

Fitur Microsoft Forms

Microsoft Forms adalah pilihan utama untuk pengumpulan data cepat dan sederhana. Dibangun dengan fokus pada kemudahan penggunaan, platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi survei, jajak pendapat, dan kuis dengan mudah, sehingga pengumpulan umpan balik sehari-hari menjadi cepat, rapi, dan terorganisir dalam ekosistem Microsoft.

Berikut adalah beberapa fitur utamanya:

Fitur #1: Kemudahan penggunaan

Microsoft Forms mudah digunakan dan dinavigasi, terutama bagi mereka yang sudah familiar dengan produk Microsoft lainnya.

Platform ini memiliki antarmuka yang bersih dan ramah pengguna serta menyediakan berbagai alat untuk mendesain formulir dari awal. Seperti Jotform, platform ini juga dibangun dengan arsitektur tanpa kode, sehingga Anda tidak memerlukan pengetahuan pemrograman untuk menggunakannya. Namun, platform ini tidak dilengkapi dengan pembuat drag-and-drop yang khusus.

Fitur #2: Pembuatan dan pengelolaan formulir

Microsoft Forms menawarkan fitur dasar untuk pembuatan formulir, seperti cabang formulir, penyesuaian tema, dan lain-lain. Namun, fitur pengelolaan dan manajemen formulirnya sangat unggul.

Misalnya, Microsoft Forms memungkinkan pengguna untuk melacak respons formulir secara real-time, membuat grafik dan ringkasan otomatis, berkolaborasi dan berbagi formulir dengan rekan tim, dan banyak lagi.

Selain itu, platform ini menawarkan dukungan multibahasa. Jadi, Anda dapat membuat kuis, jajak pendapat, dan sebagainya dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, dan lain-lain. Anda juga dapat memvisualisasikan data formulir dengan analisis instan dan powerful analytics.

Fitur #3: Keamanan

Seperti produk lain dalam Microsoft 365 Suite, Microsoft Forms menawarkan keamanan tingkat perusahaan kepada penggunanya. Ia mematuhi standar dan regulasi data utama, seperti GDPR, HIPAA, dan FERPA, serta mengenkripsi semua data yang dibagikan melalui formulir.

Selain itu, hanya admin yang dapat mengakses formulir, aktivitasnya, dan data—tidak ada akses pihak ketiga yang tidak berwenang diizinkan.

Fitur #4: Template

Microsoft Forms memiliki perpustakaan templat yang sudah didesain sebelumnya untuk memudahkan proses pembuatan formulir bagi pemula. Ini termasuk templat untuk jajak pendapat, kuis, formulir umpan balik pelanggan, survei, kuesioner, dan pendaftaran acara.

Setiap templat dirancang dengan bersih, profesional, dan dapat disesuaikan. Anda dapat mengubah jenis pertanyaan (pilihan ganda, teks, penilaian, dll.), tema, logika cabang, dan banyak lagi.

Fitur #5: Integrasi

Microsoft Forms adalah alat yang sangat baik, terutama jika Anda sudah menggunakan aplikasi Microsoft lainnya. Ia terintegrasi dengan mulus dengan Excel, Teams, SharePoint, dan OneDrive.

Misalnya, Anda dapat mengekspor respons formulir langsung ke Excel untuk analisis lebih mendalam atau membagikannya dengan mudah di obrolan dan saluran Teams untuk menjaga tim tetap terinformasi. Fitur ini sangat berguna dengan Power Automate, membuatnya ideal untuk alur kerja internal dan pelaporan.

Harga Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic: $7,20 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard: $15.00 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Premium: $26,40 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Apps for Business: $9,90/bulan per pengguna

🧠 Fakta menarik: Formulir tidak hanya mengumpulkan data; mereka juga membantu menangkap dan mengubah prospek. Tingkat konversi formulir rata-rata di semua industri adalah 2%-3%. 😯

Jotform vs. Microsoft Forms: Perbandingan Fitur

Baik Jotform maupun Microsoft Forms adalah alat pembuat formulir yang tangguh dengan berbagai fitur berguna. Namun, mana yang sebaiknya Anda pilih?

Jadi, mari kita bandingkan fitur-fitur kedua alat ini untuk melihat platform mana yang lebih unggul: Microsoft Forms atau Jotform. Sebelum kita membahas perbandingan secara mendalam, berikut ini adalah tabel perbandingan singkat antara Jotform dan Microsoft Forms.

Fitur Jotform Microsoft Forms Kemudahan penggunaan Pembuat drag-and-drop, ramah pemula Tidak ada fitur seret dan lepas; kurang intuitif untuk pemula Pembuatan dan pengelolaan formulir Logika kondisional lanjutan untuk formulir kompleks Logika percabangan dasar untuk formulir sederhana Keamanan Sesuai dengan standar data, aman Keamanan tingkat perusahaan dengan integrasi Azure AD Template lebih dari 10.000 templat yang dapat disesuaikan di berbagai kategori Pilihan template terbatas Integrasi Integrasi pihak ketiga yang luas (CRM, pembayaran, alat manajemen proyek, dll.) Terbatas pada ekosistem Microsoft (Excel, Teams, dll.) Harga Rencana gratis (hingga 5 formulir); rencana berbayar mulai dari $39/bulan Gratis untuk pengguna Microsoft; paket premium mulai dari $6/bulan (penagihan tahunan)

Fitur #1: Kemudahan penggunaan

Jotform dan Microsoft Forms adalah pembuat formulir tanpa kode dengan antarmuka yang intuitif dan navigasi yang mudah. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan mereka dalam membuat formulir.

Meskipun Jotform memungkinkan pengguna membuat formulir melalui editor seret dan lepas, Microsoft Forms tidak memiliki fitur ini. Hal ini dapat menambah kurva pembelajaran bagi beberapa pengguna, terutama yang tidak memiliki pengalaman dalam membuat formulir.

🏆 Pemenang: Jotform's builder seret dan lepas membuatnya menjadi alat yang lebih ramah pengguna untuk pemula.

Fitur #2: Pembuatan dan pengelolaan formulir

Jotform memiliki beberapa fitur pembuat formulir. Yang paling penting, Jotform menawarkan logika kondisional lanjutan, yang memungkinkan Anda menampilkan pertanyaan tertentu berdasarkan jawaban sebelumnya, sehingga formulir menjadi lebih praktis.

Microsoft Forms juga memiliki fitur serupa yang disebut 'form branching'. Meskipun berguna untuk alur logika sederhana, Jotform adalah pilihan yang lebih baik untuk kondisi yang kompleks dan berlapis-lapis.

🏆 Pemenang: Jotform menonjol sebagai alternatif yang lebih baik berkat beragam fitur formulir canggih yang dimilikinya.

Fitur #3: Keamanan

Baik Jotform maupun Microsoft Forms menawarkan keamanan platform yang kuat. Keduanya mematuhi standar dan regulasi data utama serta mengikuti metode pengumpulan data yang aman untuk memastikan integritas data yang maksimal.

Namun, keamanan tingkat perusahaan Microsoft Forms tidak tertandingi—standar emas di industri teknologi. Integrasi yang mulus dengan Azure AD semakin memperkuat privasi data dan kontrol akses.

🏆 Pemenang: Microsoft Forms lebih aman daripada Jotform berkat fitur keamanan tingkat perusahaan dan integrasi Azure.

📮 ClickUp Insight: 22% responden kami masih waspada saat menggunakan AI di tempat kerja. Setengah dari mereka khawatir tentang privasi data, sementara setengah lainnya tidak yakin dapat mempercayai apa yang dikatakan AI. ClickUp menangani kedua masalah tersebut secara langsung dengan langkah-langkah keamanan yang kuat dan dengan menghasilkan tautan detail ke tugas dan sumber dengan setiap jawaban. Ini berarti bahkan tim yang paling berhati-hati pun dapat mulai menikmati peningkatan produktivitas tanpa khawatir tentang keamanan informasi mereka atau apakah hasil yang mereka dapatkan dapat diandalkan.

Fitur #4: Template

Perpustakaan templat Jotform sangat luas dan fleksibel, dengan lebih dari 10.000 opsi untuk berbagai keperluan—pribadi, pendidikan, korporat, dan lain-lain. Hal ini membuatnya cocok untuk sebagian besar pengguna yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengalaman dalam pembuatan formulir.

Meskipun Microsoft Forms juga menyediakan templat formulir siap pakai, variasi yang tersedia terbatas, sehingga cocok hanya untuk mereka yang ingin dengan cepat membuat formulir dasar.

🏆 Pemenang: Jotform adalah pilihan yang lebih baik berkat beragam templat yang dapat disesuaikan.

Fitur #5: Integrasi

Jotform menawarkan berbagai integrasi pihak ketiga dengan alat produktivitas utama, perangkat lunak manajemen proyek, CRM, gateway pembayaran, dan layanan lainnya. Integrasi ini membantu membuat dan mengelola formulir di berbagai alur kerja.

Sebagai alternatif, Microsoft Forms hanya terintegrasi dengan alat Microsoft Office seperti Excel, PowerPoint, dan Teams. Hal ini membatasi fleksibilitas dan kesesuaian platform.

🏆 Pemenang: Jotform adalah pemenang yang jelas, menawarkan plugin pihak ketiga yang lebih fleksibel.

Jotform vs. Microsoft Forms: Harga

Pada pandangan pertama, Jotform mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih menguntungkan daripada Microsoft Forms—dan hal ini masuk akal. Jotform menawarkan rencana gratis untuk semua penggunanya dengan batas 5 formulir per bulan.

Namun, jika Anda melebihi batas ini, Anda harus membayar $39/bulan (untuk 25 formulir), yang meningkat menjadi $49/bulan (untuk 50 formulir) dan $129/bulan (untuk 100 formulir). Di sinilah biaya mulai menjadi mahal.

Di sisi lain, Microsoft Forms sepenuhnya gratis untuk semua pengguna akun Microsoft, menjadikannya alternatif yang lebih baik daripada Jotform. Bahkan jika Anda membutuhkan akses ke fitur premium, paket berbayarnya mulai dari hanya $7,20 per bulan untuk satu pengguna. Jika dibayar secara tahunan, harga ini berkurang menjadi $6 per bulan per pengguna.

🏆 Pemenang: Microsoft Forms menjadi pilihan terbaik sebagai solusi pembuatan formulir yang lebih hemat biaya dibandingkan Jotform.

Jotform vs. Microsoft Forms di Reddit

Kami telah menelusuri Reddit untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang tentang Jotform dan Microsoft Forms. Saat kami menggulir ratusan komentar, inilah yang terungkap:

Banyak pengguna menyukai kemudahan penggunaan Jotform. Namun, mereka tidak menganggapnya sebagai alat yang tepat untuk membuat formulir yang kompleks:

Jotform sangat sederhana—yang bisa menjadi kelebihan jika Anda adalah perusahaan kecil dengan permintaan yang sederhana. Namun, jika Anda adalah perusahaan besar dan membutuhkan pembuatan alur kerja atau integrasi, hal ini bisa menjadi tantangan atau tidak tersedia di Jotform.

Jotform sangat sederhana—yang bisa menjadi kelebihan jika Anda adalah perusahaan kecil dengan permintaan yang sederhana. Namun, jika Anda adalah perusahaan besar dan membutuhkan pembuatan alur kerja atau integrasi, hal ini bisa menjadi tantangan atau tidak tersedia di Jotform.

Adapun Microsoft Forms, sebagian besar pengguna tampaknya tidak memiliki pengalaman yang positif. Mereka merasa ada alternatif yang lebih baik untuk membuat formulir:

Banyak janji, tetapi ada alat yang lebih baik untuk mengumpulkan data dari sumber eksternal. Alat MS Forms dan kemampuannya yang dapat disesuaikan sangat buruk.

Banyak janji, tetapi ada alat yang lebih baik untuk mengumpulkan data dari sumber eksternal. Alat MS Forms dan kemampuannya untuk disesuaikan sangat buruk.

🔍 Tahukah Anda? Lebih dari 25% pengguna meninggalkan formulir jika terlalu panjang atau membingungkan. Itulah mengapa pembuat formulir cerdas menawarkan logika kondisional—hanya menampilkan apa yang diperlukan dan menjaga agar proses tetap cepat. 😎

Kenali ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Jotform dan Microsoft Forms

Jotform dan Microsoft Forms hanya memiliki satu tujuan—membuat formulir online. Namun, jika Anda membutuhkan alat yang memungkinkan Anda melakukan lebih banyak hal, coba ClickUp.

Aplikasi serba bisa untuk kerja, ClickUp, memungkinkan Anda membuat dan mengelola formulir, memvisualisasikan data, serta dengan mudah mengotomatisasi proses generasi prospek, onboarding klien, umpan balik karyawan, pendaftaran pelanggan, dan tugas-tugas lain yang memakan waktu.

Inilah yang dikatakan pengguna ini:

Formulir dan proses persetujuan sangat mudah diimplementasikan dan memudahkan penanganan permintaan antar departemen, menghemat waktu.

Formulir dan proses persetujuan sangat mudah diimplementasikan dan memudahkan penanganan permintaan antar departemen, menghemat waktu.

Sekarang, mari kita bahas beberapa fitur lanjutan secara mendalam.

Keunggulan ClickUp #1: ClickUp Forms

Gunakan ClickUp Forms untuk membuat formulir online berkualitas tinggi tanpa perlu coding

Hentikan perdebatan antara Jotform dan Microsoft Forms—coba ClickUp Forms!

ClickUp Forms adalah pembuat formulir berbasis AI yang memungkinkan Anda membuat formulir kustom tanpa perlu coding yang rumit. Berbeda dengan platform lain, semua formulir Anda terpusat di ClickUp, jadi Anda tidak perlu khawatir kehilangan data. Ini berarti Anda dapat:

Tambahkan bidang, ubah tata letak, dan sesuaikan latar belakang—semua tanpa perlu menulis satu baris kode pun

Simpan semua data formulir di lokasi pusat untuk akses dan pengelolaan yang mudah

Buat survei, kuesioner, dan formulir umpan balik yang cerdas dengan logika kondisional bawaan yang mengajukan pertanyaan yang tepat kepada pengguna yang tepat

Selain itu, antarmuka pengguna yang intuitif adalah salah satu keunggulan utama alat ini. Dengan navigasi yang bersih dan desain yang ramah pemula, ClickUp Forms mudah digunakan, jadi bahkan jika Anda belum pernah membuat formulir berkualitas profesional, percayakan Forms untuk menjaga rahasia itu.

Keunggulan ClickUp #2: ClickUp Automations

Otomatiskan tindakan formulir yang berulang untuk mendapatkan hasil lebih cepat dengan ClickUp Automations

Respons formulir? Sudah diterima! Sekarang, saatnya mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan dari data yang dikumpulkan, membuat dan menugaskan tugas kepada anggota tim, serta memvisualisasikan kemajuan mereka.

Terlalu rumit? Biarkan ClickUp Automations menangani semuanya!

Dengan lebih dari 100 otomatisasi siap pakai, ClickUp Automations memungkinkan Anda menghilangkan tugas-tugas berulang untuk memperlancar alur kerja Anda.

Jadi, Anda dapat menggunakannya untuk:

Otomatiskan penugasan tugas ke anggota tim yang tepat berdasarkan respons formulir

Trigger perubahan status atau tanggal jatuh tempo

Kirim pemberitahuan atau email saat formulir diisi

Tambahkan tag, prioritas, atau bidang kustom secara instan

Itu belum semuanya—ClickUp juga terintegrasi dengan berbagai alat dan platform, memberikan pengalaman pengelolaan data formulir yang paling lancar yang pernah ada!

Keunggulan ClickUp #3: Dashboard ClickUp

Gunakan Dashboard ClickUp untuk mendapatkan pandangan komprehensif tentang respons formulir Anda di satu tempat

Melacak respons formulir bisa memakan waktu dan rentan kesalahan… kecuali Anda menggunakan ClickUp Dashboards.

Dengan Dashboard ClickUp, Anda dapat dengan mudah melacak respons formulir multiple dan memvisualisasikan poin data kunci secara real-time, semuanya dalam satu platform. Dari tampilan Daftar hingga Papan, pilih dari berbagai opsi visualisasi data yang fleksibel untuk:

Lihat dan kelola data formulir dengan mudah

Pantau wawasan real-time tanpa perlu beralih alat

Sesuaikan tampilan Anda sesuai dengan alur kerja Anda

Keunggulan ClickUp #4: ClickUp Brain

Pembuatan formulir tidak perlu berulang-ulang atau membingungkan, terutama dengan ClickUp Brain di sisi Anda.

Asisten AI ClickUp membantu Anda:

Buat pertanyaan formulir yang jelas dan relevan

Ringkas respons dalam jumlah besar secara instan

Sarankan langkah selanjutnya berdasarkan data yang Anda kumpulkan

Baik saat membuat survei umpan balik atau memproses masukan onboarding, ClickUp Brain menyederhanakan seluruh proses, membuat formulir Anda lebih cerdas dan efektif, tanpa perlu kerja manual.

Sederhanakan seluruh proses, buat formulir lebih cerdas dan efektif dengan ClickUp Brain

Keunggulan ClickUp #5: Template ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat formulir kustom profesional dalam waktu singkat dengan templat formulir ClickUp

Baik Jotform maupun Microsoft Forms menyediakan templat formulir siap pakai untuk pemula. Namun, Templat Formulir ClickUp membawa standar ke level yang lebih tinggi!

Ucapkan selamat tinggal pada data yang berantakan! Template ini menjaga semua data akurat dan konsisten dengan memberikan format yang mudah diikuti oleh semua orang. Berkat bidang dan opsi yang sudah ditentukan sebelumnya, Anda dapat menghindari tebak-tebakan.

Bagian terbaiknya? Dibuat untuk sesuai dengan regulasi industri dan praktik terbaik—tidak perlu usaha ekstra.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat formulir dengan bidang kustom

Dengan mudah edit bidang dan tambahkan kriteria Anda

Kumpulkan tanggapan pengguna dari berbagai platform

Organisir pengiriman untuk tinjauan cepat

Buat Formulir Online Terbaik dengan ClickUp!

Memilih pembuat formulir yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam seberapa efisien Anda mengumpulkan, mengelola, dan bertindak berdasarkan informasi.

Jotform dan Microsoft Forms adalah dua pilihan populer. Jotform menonjol karena fitur-fiturnya yang kuat dan kemudahan penggunaannya, menjadikannya ideal bagi mereka yang ingin membuat formulir dengan fleksibilitas dan tanpa perlu coding.

Di sisi lain, Microsoft Forms adalah pilihan yang tepat jika keamanan dan anggaran menjadi prioritas utama Anda, terutama dalam ekosistem Microsoft.

Namun, jika Anda membutuhkan lebih dari sekadar pengumpulan data dasar, pertimbangkan ClickUp selain Jotform atau Microsoft Forms. ClickUp terintegrasi secara mulus dengan tugas, alur kerja, dan kolaborasi tim, membantu Anda mengumpulkan masukan dan mengubahnya menjadi tindakan—semua dalam satu ruang kerja. Jelajahi ClickUp hari ini dan transformasikan alur kerja Anda—daftar untuk uji coba gratis!