10 Terbaik untuk Pengelolaan Tugas yang Lebih Cerdas pada Tahun 2025

Apakah kalender Anda penuh sesak sementara daftar tugas Anda menumpuk tanpa tersentuh? Tenggat waktu terlewat, tugas terlewatkan, dan kekacauan dalam mengelola semuanya adalah hal yang nyata. Tapi bagaimana jika Anda memiliki cara yang lebih cerdas untuk mengelola waktu Anda?

Kenalkan asisten penjadwalan AI. Alat seperti Trevor AI dapat membantu Anda memblokir waktu, menjadwal ulang tugas yang terlambat, dan bahkan memberikan saran personal untuk tetap berada di jalur yang benar.

Namun, jika Anda membutuhkan dukungan lebih, pengelolaan data yang lebih mudah, atau harga yang fleksibel, ada banyak alternatif yang lebih cerdas untuk dieksplorasi.

Dalam daftar ini, kami telah mengumpulkan 10 alat AI terbaik untuk manajemen waktu yang akan membantu Anda menemukan manajer tugas pribadi yang sempurna untuk mengambil kembali kendali dan menyelesaikan daftar tugas Anda! ⏰

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Trevor AI?

Meskipun Trevor AI menawarkan penjadwalan AI dasar dengan menyeret tugas ke kalender, pengguna sering mencari fitur yang lebih canggih. Saat mengevaluasi alat penjadwalan mandiri alternatif, pertimbangkan fitur-fitur kunci berikut untuk manajemen tugas dan waktu yang efektif dengan bantuan AI:

Integrasi dengan alat yang sudah ada: Temukan aplikasi penjadwalan AI yang dapat terintegrasi dengan semua aplikasi kalender dan aplikasi manajemen tugas Anda

Pelacakan tugas canggih: Pilih alat yang melampaui proses penjadwalan dan perencanaan tugas dasar (misalnya, preferensi penjadwalan tak terbatas)

Antarmuka pengguna yang ramah: Uji coba alat-alat ini untuk kemudahan penggunaannya dalam lingkungan yang lebih fleksibel

Pengingat yang dapat disesuaikan: Gunakan pengingat yang disesuaikan untuk menghindari konflik pertemuan dan mengelola janji temu

🎥 Bahkan alat AI paling canggih pun tidak bisa membantu jika kalender Anda berantakan. Video 5 menit ini membagikan delapan tips praktis untuk kalender—mulai dari penjadwalan otomatis hingga pengingat yang lebih cerdas—yang membantu hari-hari Anda tetap terstruktur dan bebas stres.

👀 Tahukah Anda? Hanya 18% orang yang memiliki sistem manajemen waktu yang baik, sementara 25% mengelola tugas berdasarkan apa yang tampak paling penting.

Alternatif Terbaik Trevor AI dalam Sekilas

Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang 10 alat penjadwalan dan manajemen waktu berbasis AI terbaik, menyoroti fitur utama, kasus penggunaan terbaik, dan harga untuk membantu Anda menemukan solusi yang paling sesuai untuk mengelola tugas dan mengoptimalkan kalender Anda.

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga ClickUp – Pengelolaan tugas berbasis AI– Tampilan kustom– Otomatisasi tugas– Integrasi kalender– Wawasan kinerja Tim yang membutuhkan platform komprehensif untuk manajemen proyek dan tugas, termasuk penjadwalan berbasis AI Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Reclaim. ai – Optimasi kalender– Penjadwalan rapat cerdas– Integrasi Google Calendar– Penyesuaian tugas otomatis Pengguna Google Calendar yang membutuhkan penyesuaian penjadwalan otomatis dan koordinasi rapat Gratis selamanya; Starter: $10/bulan per pengguna; Bisnis: $15/bulan per pengguna Gerakan – Penjadwalan tugas berbasis AI– Kanban/manajemen proyek– Dukungan kalender multi– Ruang kerja kustom Manajer proyek dan tim yang membutuhkan penjadwalan tugas dan manajemen proyek dalam satu platform Pro AI: $49 per bulan per pengguna; Business AI: $69 per bulan per pengguna SkedPal – Pembagian waktu cerdas– Penjadwalan adaptif– Fitur penyaringan tugas– Prioritas tugas Pengguna yang membutuhkan penjadwalan adaptif dan fitur kalender pintar Mulai dari $14,95 per bulan per pengguna Amie – Antarmuka minimalis– Masukan tugas berbasis NLP– Timer Pomodoro– Konversi email menjadi tugas Pengguna yang mencari alat manajemen tugas yang estetis dan minimalis Pro: $25 per bulan per pengguna; Bisnis: $50 per bulan per pengguna BeforeSunset AI – Perencanaan tugas harian– Pelacakan mood– Analisis produktivitas– Saran tugas AI Pengguna yang membutuhkan bantuan perencanaan harian dan pelacakan produktivitas dengan dukungan AI Pro: $18 per bulan per pengguna; Team Pro: $20 per bulan per anggota Tepat waktu – Lembar waktu otomatis– Perencanaan kapasitas– Pelacak penggunaan sumber daya– Alokasi sumber daya Freelancer atau bisnis yang membutuhkan pembangkitan timesheet otomatis dan manajemen sumber daya Starter: $11 per bulan per pengguna; Premium: $20 per bulan per pengguna; Unlimited: $28 per bulan per pengguna Arcush – Antarmuka garis waktu visual– Prioritas tugas– Fitur Inbox Zero– Kode warna tugas pengguna iPhone yang membutuhkan alat sederhana dan visual untuk mengelola tugas dan memprioritaskan pekerjaan Gratis selamanya; Pro: $1,99 per bulan per pengguna Tugas Umum – Integrasi Google Calendar– Seret dan lepas tugas– Mode fokus– Integrasi GitHub Pengguna Google Calendar yang membutuhkan pelacakan tugas sederhana dan integrasi dasar Gratis Planimo – Wawasan waktu yang disesuaikan– Pemecahan tugas– Alokasi tugas otomatis– Perencanaan berfokus pada rutinitas pengguna iPhone yang membutuhkan manajemen rutinitas pribadi dan pemecahan tugas untuk meningkatkan produktivitas 3 bulan pertama: $9,99; Setelah itu: $9,99/bulan untuk satu akun; $15,99/bulan untuk hingga enam akun

10 Alternatif Terbaik Trevor AI

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah ulasan detail tentang cara kami mengevaluasi perangkat lunak di ClickUp.

Jika tugas Anda adalah memakan seekor katak, sebaiknya lakukan hal itu di pagi hari. Dan jika tugas Anda adalah memakan dua ekor katak, sebaiknya makan yang terbesar terlebih dahulu.

Kutipan Mark Twain adalah pelajaran berharga tentang memprioritaskan tugas—mulailah dengan yang paling penting.

Mari kita jelajahi 10 alat penjadwalan berbasis AI yang dirancang untuk membantu Anda memprioritaskan tugas seperti seorang profesional.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen tugas yang komprehensif dan penjadwalan berbasis AI)

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, menggabungkan pelacakan tugas, manajemen proyek, berbagi pengetahuan, dan obrolan bertenaga AI dalam satu platform

📮 ClickUp Insight: 64% karyawan kadang-kadang atau sering bekerja di luar jam kerja yang dijadwalkan, dengan 24% menghabiskan jam tambahan hampir setiap hari! Itu bukan fleksibilitas—itu pekerjaan yang tak pernah berakhir. 😵‍💫 ClickUp Tasks membantu Anda membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola sehingga Anda selalu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya tanpa merasa kewalahan. Cukup tanyakan kepada AI ClickUp untuk membuat subtugas, menambahkan daftar periksa, dan memetakan ketergantungan agar tetap terorganisir dan mengontrol segalanya. Sementara itu, ClickUp Automations mengotomatiskan pekerjaan rutin dengan menangani pembaruan, penugasan, dan pengingat—sehingga Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu pada pekerjaan rutin dan lebih banyak waktu pada hal-hal yang penting. 🚀💫 Hasil Nyata: Pigment meningkatkan efisiensi komunikasi tim sebesar 20% dengan ClickUp—menjaga tim tetap terhubung dan selaras.

🧠 Optimalkan alur kerja dengan ClickUp Brain

Manfaatkan ClickUp Brain di dalam ClickUp Docs untuk membuat dokumen proses

ClickUp Brain adalah mesin pencarian dan konten AI untuk ruang kerja Anda. Temukan informasi dengan cepat, buat ringkasan, susun konten, dan dapatkan jawaban dari mana saja di ClickUp—cukup dengan bertanya.

Jelaskan alur kerja dalam bahasa Inggris yang sederhana untuk otomatisasi yang cepat

Ajukan pertanyaan dan dapatkan jawaban instan langsung dari ruang kerja Anda

Buat ringkasan, draf, dan pembaruan dengan perintah AI

Transkrip rapat dan ekstrak poin tindakan secara otomatis

ClickUp AI Agents (Terbaik untuk otomatisasi tanpa campur tangan dan eksekusi alur kerja)

Agen AI: Pemecahan masalah

ClickUp AI Agents adalah asisten digital proaktif yang mengotomatisasi pekerjaan rutin Anda. Mereka tidak hanya memberikan saran—mereka mengambil tindakan, mengelola tugas, penjadwalan, dan alur kerja untuk Anda. Gambar di atas menunjukkan bagaimana ClickUp AI Agents mengubah thread dukungan sehari-hari menjadi help desk otomatis dan self-service, menyelesaikan masalah HR/IT umum lebih cepat dan memungkinkan tim Anda fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai.

Otomatisasi tugas-tugas berulang dan pembaruan

Jadwalkan dan reschedule pekerjaan secara proaktif

Pantau ruang kerja Anda dan jalankan tindakan secara otomatis

Atur otomatisasi tanpa kode dengan menjelaskan apa yang Anda butuhkan

Manfaatkan AI Fields untuk mendapatkan wawasan tugas secara real-time

Gunakan AI Fields untuk merangkum detail tugas secara otomatis, menghasilkan pembaruan progres, menerjemahkan konten, atau membuat langkah tindakan selanjutnya—langsung di tampilan tugas Anda. Anda bahkan dapat membuat AI Fields kustom yang disesuaikan dengan alur kerja Anda, baik untuk menyusun pembaruan klien, mengedit deskripsi, atau mengekstrak poin penting dengan cepat.

Buat ringkasan AI untuk tugas-tugas Anda

🧠 Kenalkan ClickUp Brain Max: Solusi AI untuk penjadwalan yang powerful ClickUp Brain Max melampaui AI dasar—gunakan fitur bicara-ke-teks untuk mengubah suara Anda menjadi tugas secara instan, dapatkan saran penjadwalan cerdas, dan otomatisasi perencanaan rutin. Ini membantu Anda mengelola rapat, tenggat waktu, dan prioritas—semua tanpa tangan dan dalam satu tempat.

⚙️ Otomatiskan tugas-tugas rutin dengan ClickUp Automations

ClickUp Automations memungkinkan Anda mengotomatisasi pekerjaan rutin sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan lebih dari 100 templat otomatisasi yang sudah siap pakai—dan pembuat otomatisasi bertenaga AI—Anda dapat mengatur pemicu dan tindakan dalam hitungan detik. Tetapkan tugas, perbarui status, kirim notifikasi, dan pindahkan tugas antar tahap secara otomatis.

Anda bahkan dapat membuat otomatisasi dalam bahasa Inggris yang sederhana, dan ClickUp akan mengembangkannya untuk Anda. Baik Anda mengelola penyerahan tugas berulang atau menjaga pemangku kepentingan tetap terinformasi, otomatisasi membantu menghilangkan langkah manual dan mengurangi risiko kesalahan.

👀 Tahukah Anda? ClickUp AI memungkinkan Anda menghubungkan percakapan dari ClickUp Chat langsung ke tugas, sehingga setiap tindakan memiliki konteks lengkap, bahkan jika Anda melewatkan pertemuan.

📅 ClickUp Calendar: Jadwal Anda, terhubung sepenuhnya

Jadwalkan dan ikuti rapat langsung dari dalam ClickUp menggunakan ClickUp Calendar

ClickUp Calendar menggabungkan tugas, rapat, dan prioritas tim Anda dalam satu tempat.

Anda dapat merencanakan seluruh minggu Anda, melacak tenggat waktu, dan mengelola pekerjaan secara real-time—tanpa perlu berpindah-pindah antara alat.

Anda dapat:

Seret tugas ke hari lain untuk memperbarui tanggal mulai dan jatuh tempo secara instan

Sinkronkan dengan Google, Outlook, dan Apple Calendar untuk visibilitas penuh. Beralih antara tampilan harian, mingguan, bulanan, atau agenda sesuai dengan preferensi kerja Anda

Blokir waktu berdasarkan slot yang disarankan oleh AI berdasarkan perkiraan tugas dan ketersediaan Anda

Identifikasi celah, tumpang tindih, dan hambatan di kalender tim dengan sekilas pandang

Buat, edit, atau reschedule tugas langsung dari kalender—tanpa langkah tambahan

🧠 Tips ClickUp: Gunakan AI untuk membantu Anda menemukan waktu terbaik untuk bekerja secara mendalam atau berkolaborasi, terutama saat kalender Anda sudah padat.

Semua dirancang untuk menjaga alur kerja Anda—mulai dari perencanaan dan prioritas hingga pelaksanaan.

Integrasikan data kalender Outlook, Apple, dan Google Anda dengan ClickUp Calendar untuk menyimpan semua tugas di satu tempat. Rencanakan seluruh minggu Anda dan jangan khawatir melewatkan tenggat waktu!

✅ Gunakan tugas ClickUp untuk merencanakan, memprioritaskan, dan mengatur alur kerja Anda

Lihat semua tugas dan status Anda dalam satu tampilan

ClickUp Tasks menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk mengelola segala hal, mulai dari tugas sederhana hingga proyek kompleks bertahap. Dengan tampilan fleksibel dan kustomisasi yang powerful, platform ini mendukung produktivitas pribadi hingga eksekusi tim.

Anda dapat:

Gunakan status yang dapat disesuaikan untuk mencerminkan alur kerja Anda yang sebenarnya (bukan hanya "To Do" dan "Done")

Tetapkan lima tingkat prioritas dan beri kode warna untuk visibilitas

Buat daftar periksa, subtugas, dan ketergantungan untuk memecah pekerjaan yang kompleks

Tambahkan Bidang Kustom untuk melacak anggaran, tautan, perkiraan waktu, atau pemilik yang ditugaskan

Pantau alokasi waktu dan sumber daya melalui Box View atau Workload View

Gabungkan semuanya dengan Docs, Whiteboards, dan Templates

ClickUp melampaui perencanaan dan pelacakan tugas. Dengan fitur Docs bawaan, Whiteboards, dan templat siap pakai, Anda dapat:

Catat catatan dan ide langsung di ClickUp Docs

Brainstorming secara visual dengan ClickUp Whiteboards menggunakan catatan tempel, gambar, dan kolaborasi real-time

Mulai optimalkan alur kerja Anda dengan Template Pengelolaan Tugas ClickUp

Dapatkan template gratis Gunakan Template Pengelolaan Tugas ClickUp untuk visibilitas tugas yang jelas dan visual

Ingin sistem visual yang siap pakai? Template Pengelolaan Tugas ClickUp adalah pilihan tepat untuk mengatur alur kerja dengan cepat. Template ini mengelompokkan tugas ke dalam tiga kategori—Ide, Tugas, dan Antrean—dan memungkinkan Anda mengelolanya dengan mudah menggunakan fitur seret dan lepas melalui tampilan Daftar, Papan, Kalender, dan Kotak.

Baik Anda seorang perencana mandiri atau mengelola tim jarak jauh, ClickUp membantu Anda menciptakan alur kerja yang sesuai dengan cara kerja otak Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Jelaskan tugas yang ingin Anda otomatisasi di ClickUp Brain, dan biarkan AI Builder mengatur alur kerja dengan pemicu dan tindakan yang diperlukan

Pilih slot waktu optimal untuk penjadwalan tugas berdasarkan saran otomatis dari ClickUp AI

Buat hubungan dan ketergantungan tugas di dalam ClickUp untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana tugas saling memengaruhi

Buat ringkasan tugas yang spesifik untuk menyoroti hambatan dan detail langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp Brain

Transkrip percakapan setelah rapat, identifikasi informasi penting, dan ubah menjadi tugas

Batasan ClickUp

Fitur-fiturnya mungkin terasa membingungkan pada awalnya, terutama bagi pengguna baru yang menjelajahi ruang kerja all-in-one ClickUp

Data set yang lebih besar dapat menyebabkan perlambatan sesekali, terutama di ruang kerja yang kompleks atau sangat sibuk

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp:

Heath Hayden, Koordinator Pengembangan Profesional di Tacoma Community College, mengatakan,

Saya telah dapat berkolaborasi dengan anggota tim lainnya dengan menggunakan fungsi kalender untuk menampilkan jadwal dan merencanakan acara besar. Kami semua dapat menyeret dan meletakkan acara di kalender sesuai dengan kebutuhan tim kepemimpinan. Sangat mudah digunakan dari satu anggota tim ke anggota lainnya.

2. Reclaim. ai (Terbaik untuk optimasi kalender dan penyesuaian penjadwalan)

Bayangkan kalender online yang memahami kebiasaan Anda sambil mengelola tugas kerja dan pribadi! Reclaim.ai menggunakan asisten penjadwalan cerdasnya untuk menemukan waktu terbaik untuk tugas, kebiasaan, dan pertemuan Anda di Google Calendar.

Alat ini mengelola semua acara Anda sambil tetap fleksibel untuk perubahan tak terduga. Fitur Smart Meetings menemukan waktu pertemuan optimal berdasarkan jadwal peserta dan menyesuaikannya sesuai zona waktu dan ketersediaan mereka.

Fitur terbaik Reclaim. ai

Sesuaikan kalender Anda secara otomatis untuk mengurangi risiko overbooking

Tambahkan hingga 3 durasi waktu yang berbeda dalam satu tautan rapat dan biarkan peserta memilih berapa lama rapat ingin berlangsung

Atur kebiasaan dengan pengaturan fleksibel seperti hari ideal dan rentang waktu

Batasan Reclaim. ai

Mengelola tugas-tugas manajemen proyek dan tugas secara selektif

Hanya kompatibel dengan Google Calendar (integrasi Outlook saat ini sedang dalam daftar tunggu)

Tidak mendukung pengumpulan pembayaran melalui tautan penjadwalan pertemuan

Harga Reclaim. ai

Lite: Gratis selamanya

Starter: $10 per bulan per pengguna

Bisnis: $15 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Reclaim. ai

G2: 4.8/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Reclaim. ai:

Ulasan G2 berbunyi:

Saya suka fitur integrasinya dengan Asana. Saat saya membuat tugas, baik dari email maupun Slack, fitur ini memungkinkan saya untuk menjadwalkan waktu di Reclaim.ai.

Saya suka fitur integrasinya dengan Asana. Saat saya membuat tugas, baik dari email maupun Slack, fitur ini memungkinkan saya untuk menjadwalkan waktu di Reclaim.ai.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Reclaim AI untuk Penjadwalan Proyek

3. Motion (Terbaik untuk penjadwalan tugas dan manajemen proyek)

melalui Motion

Motion menggabungkan fitur manajemen proyek dengan mesin penjadwalan AI. Rencanakan hari Anda berdasarkan tugas, pertemuan, dan acara pribadi sambil tetap memperhatikan tenggat waktu dan kapasitas Anda.

Anda juga dapat meminta Siri untuk menambahkan tugas ke kalender Motion Anda saat sedang dalam perjalanan. Dan saat waktunya untuk mengatur gambaran besar, Motion mendukung beberapa ruang kerja, status kustom, dan templat—sehingga penjadwalan dan pengaturan proyek Anda tetap sinkron.

Fitur terbaik Motion

Visualisasikan proyek Anda dari awal hingga selesai dengan tampilan Kanban

Bagi tugas Anda menjadi bagian-bagian kecil untuk menetapkan batas waktu yang fleksibel dan ketat

Hubungkan dengan iCloud, Outlook, dan Google Calendar

Jadwalkan pertemuan dan undang tamu ke acara menggunakan fitur Booking

Batasan gerakan

Tampilan kalender saja bisa terasa terbatas untuk mengatur tugas

Anda tidak dapat membagikan tugas Anda di luar tim internal

Beberapa pengguna melaporkan pergeseran prioritas yang tidak terduga

Harga dinamis

Tersedia uji coba gratis

AI Workplace: $29 per bulan, dibayar secara tahunan

AI Employee Light: $148/bulan

AI Karyawan Standar: $446/bulan

AI Employee Plus: $894/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan pengguna

G2: 4. 1/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Motion:

Meskipun belum memiliki ulasan G2, berikut ini adalah ulasan dari G2:

Saya suka fitur pengisian waktu otomatis AI. Jika saya perlu membatalkan pertemuan atau memiliki waktu luang, fitur ini akan mengisi jadwal saya dengan proyek/tugas yang perlu diselesaikan. Sangat mudah untuk diimplementasikan ke tim dan memastikan semua anggota terhubung dengan kalender masing-masing. Kami menggunakannya sehari-hari dan bahkan menghubungi dukungan untuk memperbaiki masalah saat beralih dari rencana tim ke individu, dan mereka menangani semuanya tanpa masalah. Saya merekomendasikan.

Saya suka fitur pengisian waktu otomatis AI. Jika saya perlu membatalkan pertemuan atau memiliki waktu luang, fitur ini akan mengisi jadwal saya dengan proyek/tugas yang perlu diselesaikan. Sangat mudah untuk diimplementasikan ke tim dan menghubungkan kalender semua anggota. Kami menggunakannya sehari-hari dan bahkan menghubungi dukungan untuk memperbaiki masalah saat beralih dari rencana tim ke individu, dan mereka menangani semuanya tanpa masalah. Saya merekomendasikan.

💡 Tips Pro: Jika prioritas tugas Anda berubah di Motion, jangan seret dan lepas tugas secara manual di kalender, karena hal ini akan mengunci tugas. Sebaliknya, ubah prioritas secara manual dengan mengklik tugas dan mengubah atributnya.

4. SkedPal (Terbaik untuk penjadwalan tugas adaptif dan fitur kalender pintar)

melalui SkedPal

Mencari aplikasi kalender pintar yang mengubah catatan acak Anda menjadi daftar tugas yang jelas dan ringkas? Skedpal mengoptimalkan jadwal Anda untuk beberapa minggu ke depan dengan fitur Intelligent Time Blocking, yang mempertimbangkan tugas, prioritas, dan komitmen Anda. Aplikasi ini dirancang untuk pengguna yang menginginkan jadwal yang sangat adaptif.

Anda dapat menggunakan fitur Triage untuk menetapkan prioritas, menentukan batas waktu, dan menetapkan perkiraan durasi. Alat manajemen tugas kemudian menjadwalkan batas waktu yang realistis di kalender.

Fitur terbaik SkedPal

Lihat tugas Anda dalam tampilan papan dan gunakan fitur seret dan lepas untuk memindahkan tugas-tugas tersebut

Buat daftar bertingkat tak terbatas untuk membagi tugas besar menjadi sub-tugas yang lebih mudah dikelola

Tambahkan gambar, ikon, atau file ke catatan tugas Anda (kurang dari 100MB) untuk membuatnya lebih lengkap

Batasan SkedPal

Luangkan waktu untuk menyesuaikan alur kerja tugas

Membutuhkan upaya manual untuk mengelompokkan tugas ke dalam daftar tunggal

Membuat pengaturan tugas berulang menjadi tidak intuitif

Membuat kurva pembelajaran yang curam dengan algoritma dan pengaturan yang kompleks

Harga SkedPal

Core: $14,95 per bulan per pengguna

Pro: $21,95 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat SkedPal

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.6/5 (170+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SkedPal:

Menurut ulasan di Reddit,

Wow, terima kasih banyak atas rekomendasi SkedPal. Saya sudah mencoba Motion, Reclaim, Asana, dan beberapa alat lain, tapi SkedPal adalah yang pertama benar-benar meyakinkan saya. Kurva pembelajaran yang curam, tapi hasilnya sangat memuaskan! Ini benar-benar alat untuk pengguna tingkat lanjut!

Wow, terima kasih banyak atas rekomendasi SkedPal. Saya sudah mencoba Motion, Reclaim, Asana, dan beberapa alat lain, tapi SkedPal adalah yang pertama benar-benar meyakinkan saya. Kurva pembelajaran yang curam, tapi hasilnya sangat memuaskan! Ini benar-benar alat untuk pengguna tingkat lanjut!

🧠 Fakta Menarik: Selama jam kerja 8 jam, seorang pekerja rata-rata menghabiskan 4 jam dan 12 menit untuk bekerja secara aktif. 39% pekerja mengambil istirahat tambahan di toilet untuk membunuh waktu, sementara 47% dan 45% berselancar di internet dan memeriksa media sosial.

5. Amie (Terbaik untuk tugas estetika dan pengelolaan kalender)

melalui Amie

Amie menawarkan antarmuka yang menggabungkan tugas, kalender, dan email (hanya baca) dalam tampilan minimalis. Anda dapat memasukkan tugas Anda dalam bahasa Inggris biasa, seperti ‘ambil cucian di 4:00 sore @selanjutnya Rabu’, dan lihat Amie mengubahnya menjadi tugas di kalender Anda menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP).

AI Chat adalah fitur baru yang relatif baru. Ini adalah sistem NLP yang ditingkatkan untuk memahami niat Anda dengan lebih baik.

Misalnya, jika Anda mengetik di Amie’s AI Chat, ‘Bangun rak sepatu pada Minggu,’ kalender Anda akan secara otomatis memblokir beberapa jam, karena tahu bahwa tugas ini akan memakan waktu berjam-jam untuk diselesaikan.

Fitur terbaik Amie

Mulai timer Pomodoro di bilah menu dan dapatkan notifikasi melalui suara saat waktunya habis

Ubah email Anda menjadi tugas-tugas atau daftar pekerjaan

Buat tautan yang dapat dibagikan untuk slot waktu yang tersedia

Batasan Amie

Kurangnya alat manajemen tim dan fitur pencatatan bawaan

Membatasi kustomisasi kalender dengan tidak mengizinkan minggu dimulai pada hari Sabtu

Mencegah pengguna merespons email di dalam aplikasi

Harga Amie

Pro: $25 per bulan per pengguna

Bisnis: $50 per bulan per pengguna

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga

Ulasan dan peringkat Amie

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amie

Berikut ini adalah ulasan dari seorang pengguna di Reddit:

Saya sangat menyukai Aime. Aplikasinya indah dan sesuai dengan kebutuhan saya. Notion, kalender, dan daftar tugas. Antarmuka interaktif di iOS juga sangat inovatif, tetapi sangat disayangkan bahwa tidak ada versi Android, dan mereka tidak memiliki situs web yang dioptimalkan untuk browser seluler. Anda hanya dapat mengaksesnya dalam mode komputer, yang sama saja dengan menghalangi pengguna Android sepenuhnya.

Saya sangat menyukai Aime. Aplikasinya indah dan sesuai dengan kebutuhan saya. Notion, kalender, dan daftar tugas. Antarmuka interaktif di iOS juga sangat inovatif, tetapi sangat disayangkan bahwa tidak ada versi Android, dan mereka tidak memiliki halaman web yang dioptimalkan untuk browser seluler. Anda hanya dapat mengaksesnya dalam mode komputer, yang sama saja dengan menghalangi pengguna Android sepenuhnya.

🧠 Fakta Menarik: Tidur 7,5 hingga 8 jam di malam hari dapat membuat Anda 20 kali lebih produktif.

6. BeforeSunset AI (Terbaik untuk perencanaan harian dan pelacakan waktu)

melalui BeforeSunset AI

Daripada mengeluh kepada teman tentang banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, tulis ke BeforeSunset AI. Serahkan semua detail tentang tugas-tugas berikutnya, dan lihat asisten AI alat ini menganalisis informasi, mengubahnya menjadi tugas-tugas yang dapat dilakukan, dan menyarankan slot waktu optimal untuk penyelesaian. Ini adalah asisten perencanaan harian Anda.

Sebelum Anda belajar cara membuat jadwal mingguan, alat ini akan mengaturnya untuk Anda dengan membagi informasi.

Fitur uniknya mencakup pelacakan mood bersama dengan pelacakan waktu dan analisis produktivitas. Misalnya, Anda dapat memperbarui ‘merasa luar biasa’ setelah tugas-tugas yang belum selesai hari ini secara otomatis dipindahkan ke rencana besok.

Fitur terbaik BeforeSunset AI

Atur timer atau gunakan Mode Fokus untuk menghilangkan gangguan saat bekerja

Jadwalkan istirahat yang sehat dengan opsi Mulai istirahat

Simpan tugas penting Anda menggunakan fitur Bookmark

Analisis produktivitas Anda dengan data analitik tentang waktu yang direncanakan vs waktu yang sebenarnya untuk menyelesaikan pekerjaan

Batasan BeforeSunset AI

Tidak ada tutorial bawaan untuk membantu pengguna memahami alat ini

Pilihan penyesuaian terbatas dalam Mode Fokus

Dirancang khusus untuk perencanaan harian, bukan untuk penjadwalan proyek jangka panjang

Harga BeforeSunset AI

Pro: $18 per bulan per pengguna

Team Pro: $20 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat BeforeSunset AI

G2: 4.8/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang BeforeSunset AI:

Ulasan G2 berbunyi:

Saya suka kesederhanaan konsepnya. Tidak dipenuhi dengan fitur-fitur yang berlebihan, tetapi langsung ke intinya dan cukup fleksibel untuk menemukan cara sendiri dalam memaksimalkan produktivitas.

Saya suka kesederhanaan konsepnya. Tidak dipenuhi dengan fitur-fitur yang berlebihan, tetapi langsung ke intinya dan cukup fleksibel untuk menemukan cara sendiri dalam memaksimalkan produktivitas.

7. Timely (Terbaik untuk membuat lembar waktu otomatis)

melalui Timely

Ingin mengambil beberapa proyek tambahan untuk membiayai perjalanan berikutnya, tapi tidak menemukan slot kosong? Gunakan Timely! Fitur Capacity Planning-nya membantu Anda memahami dan mengoptimalkan alokasi sumber daya di seluruh proyek dan tugas dengan tampilan jelas tentang jam kerja bebas berikutnya.

Memory Tracker mengingat apa yang Anda kerjakan sepanjang hari, memudahkan Anda untuk menyeret dan meletakkan tugas ke lembar waktu Anda. Mulailah menagih jam kerja Anda dengan data yang akurat!

Fitur terbaik Timely

Integrasikan alat ini dengan kalender, alat manajemen proyek, dan email Anda untuk menyinkronkan data dan membuat lembar waktu yang lengkap

Edit atau hapus entri lembar waktu sambil menambahkan catatan untuk meningkatkan kejelasan

Pilih warna kustom untuk setiap blok tugas

Batasan waktu

Mungkin mengalami gangguan kecil saat menyimpan perubahan

Tidak memiliki opsi seret dan lepas untuk memindahkan tugas masa depan ke minggu saat ini

Tidak memperhitungkan zona waktu yang berbeda dalam penjadwalan

Penetapan harga yang tepat waktu

Build: $26 per bulan per pengguna

Elevate: $37 per bulan per pengguna

Inovasi: $43 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian tepat waktu

G2: 4.8/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Timely:

Menurut ulasan G2,

Timely telah membantu saya mengembalikan waktu yang dapat ditagih yang sebelumnya terlewat saat mencatat secara manual. Aplikasi ini juga membantu saya mencatat waktu dengan cepat dan rutin setiap hari, daripada harus mencari tahu apa yang terjadi beberapa hari kemudian. Saya juga mengintegrasikannya melalui Zapier untuk menambahkan waktu ke sistem penagihan kami, sehingga semuanya berjalan lancar.

Timely telah membantu saya mengembalikan waktu yang dapat ditagih yang sebelumnya terlewat saat mencatat secara manual. Aplikasi ini juga membantu saya mencatat waktu dengan cepat dan rutin setiap hari, daripada harus mencari tahu apa yang terjadi beberapa hari kemudian. Saya juga mengintegrasikannya melalui Zapier untuk menambahkan waktu ke sistem penagihan kami, sehingga semuanya berjalan lancar.

8. Arcush (Terbaik untuk otomatisasi daftar tugas)

melalui Arcush

Arcus h adalah aplikasi perencanaan harian eksklusif untuk iOS yang dirancang untuk menyederhanakan hari Anda. Aplikasi ini dilengkapi dengan antarmuka garis waktu yang bersih dan visual, membantu Anda mengatur tugas dan tetap fokus tanpa merasa kewalahan.

Fitur unggulannya, Inbox Zero, secara otomatis menghapus tugas yang belum dijadwalkan dari tampilan sehingga Anda hanya melihat apa yang penting saat ini. Anda juga dapat menyisihkan slot waktu tertentu untuk pekerjaan yang membutuhkan fokus dan menyesuaikan jadwal Anda secara visual dengan kode warna.

Fitur terbaik Arcush

Gunakan kode warna yang berbeda untuk mengorganisir tugas Anda

Buat tugas berulang dengan frekuensi yang bervariasi

Sesuaikan tampilan jadwal Anda berdasarkan jam, hari, atau minggu sesuai dengan gaya perencanaan Anda

Batasan Arcush

Hanya tersedia di iPhone yang menjalankan iOS 16 atau versi terbaru

Tidak mendukung pembuatan acara kalender

Kurang fitur penting seperti sub-tugas dan fungsi pencarian

Harga Arcush

Gratis selamanya r

Pro Bulanan: $3,99/bulan

Pro Tahunan: $9,99/tahun

Pro Lifetime: $29,99 sekali bayar

Ulasan dan peringkat Arcush

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Arcush

Meskipun belum memiliki ulasan di G2, berikut ini adalah ulasan dari Apple Store:

Saya telah mencoba semua aplikasi pemblokiran waktu yang tidak memiliki pelanggaran privasi yang berlebihan, dan Arcush memiliki antarmuka terbaik di antara semuanya. Misalnya, memasukkan waktu mulai dan durasi blok waktu adalah fitur paling efisien yang saya temukan. Tampilannya menarik dan harganya juga terjangkau. Teruslah berinovasi!

Saya telah mencoba semua aplikasi pemblokiran waktu yang tidak memiliki pelanggaran privasi yang berlebihan, dan Arcush memiliki antarmuka terbaik di antara semuanya. Misalnya, memasukkan waktu mulai dan durasi blok waktu adalah fitur paling efisien yang saya temukan. Tampilannya menarik dan harganya juga terjangkau. Teruslah berinovasi!

9. Tugas Umum (Terbaik untuk pengguna Google Calendar)

melalui Tugas Umum

Mencari pengelola tugas yang sederhana dan gratis yang dapat dengan mudah menangani tenggat waktu dan prioritas? Gunakan General Task. Akses fitur seperti Mode Fokus untuk menghindari pemborosan waktu dan melacak semua informasi tentang acara kalender Anda yang berbeda.

Anda juga dapat menggunakan alat Quick Command untuk menavigasi antarmuka dengan lebih cepat—dengan latihan yang cukup, Anda akan terbiasa tanpa perlu petunjuk.

Fitur terbaik untuk tugas umum

Sinkronkan dengan GitHub untuk melacak pull request Anda

Buat tugas langsung dari Slack

Seret dan lepas tugas ke kalender Anda untuk penjadwalan dan pembagian waktu

Batasan tugas umum

Tidak terintegrasi dengan Apple atau Outlook Calendar

Tidak memiliki fitur penting seperti sub-tugas, tugas berulang, dan label

Harga Layanan Tugas Umum

Gratis

Ulasan dan penilaian tugas umum

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang General Task

Berikut ini adalah ulasan Product Hunt tentang General Task:

Saya hanya menggunakan aplikasi ini selama sekitar seminggu, tapi sangat bagus selama digunakan. Alasan saya berhenti adalah karena tim saya berhenti menggunakan Linear dan beralih ke Asana yang tidak memiliki integrasi.

Saya hanya menggunakan aplikasi ini selama sekitar seminggu, tapi sangat bagus selama digunakan. Alasan saya berhenti adalah karena tim saya berhenti menggunakan Linear dan beralih ke Asana yang tidak memiliki integrasi.

10. Planimo (Terbaik untuk pengguna iPhone)

melalui Planimo

Planimo sangat cocok untuk pengguna iPhone yang ingin mengintegrasikan rutinitas pribadi dengan perencanaan profesional. Alat ini memungkinkan Anda menggambarkan tujuan, preferensi, dan rutinitas harian Anda untuk membuat rencana yang disesuaikan.

Fitur pemecahan tugas otomatisnya menciptakan langkah-langkah yang dapat dikelola berdasarkan blok waktu yang Anda tentukan, sehingga Anda tahu persis apa yang harus dilakukan setiap saat sepanjang hari.

Fitur terbaik Planimo

Bagi milestone besar menjadi langkah-langkah berdurasi 45 menit

Buat ruang kerja tak terbatas dan alokasikan tugas secara otomatis ke masing-masing ruang kerja tersebut

Dapatkan wawasan pribadi tentang manajemen waktu Anda untuk meningkatkan produktivitas

Batasan Planimo

Hanya tersedia di perangkat iOS

Tidak memiliki fitur inti manajemen proyek

Versi gratis mencakup iklan, yang dapat mengganggu pengalaman pengguna

Hanya untuk penggunaan pribadi (tidak termasuk fitur tim)

Harga Planimo

Premium (1 akun): $9,99/bulan Promo: 3 bulan pertama seharga $9,99, kemudian $9,99/bulan

Pengantar: 3 bulan pertama seharga $9,99, kemudian $9,99 per bulan

Premium (hingga 6 akun): $15,99/bulan. Promo: 3 bulan pertama seharga $15,99, kemudian $15,99/bulan

Pengantar: 3 bulan pertama seharga $15,99, kemudian $15,99 per bulan

Enterprise: Harga khusus

Pengantar: 3 bulan pertama seharga $9,99, kemudian $9,99 per bulan

Pengantar: 3 bulan pertama seharga $15,99, kemudian $15,99 per bulan

Ulasan dan peringkat Planimo

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

👀 Tahukah Anda? 20% manajer proyek ingin menghentikan 'dokumentasi,' seperti menulis laporan mingguan, pembaruan progres, presentasi PowerPoint, atau catatan khusus terkait proyek.

Gunakan ClickUp untuk merencanakan tugas dan proyek Anda

Pengelolaan tugas yang efektif bukan hanya tentang membuat daftar tugas yang perlu dilakukan; melainkan tentang memprioritaskan dengan cerdas, menjadwalkan secara realistis, dan beradaptasi dengan fleksibel saat rencana berubah.

Inilah janji asisten penjadwalan AI. Menggunakan tiga alat AI terpisah untuk mengelola satu alur kerja dapat menimbulkan lebih banyak kekacauan daripada kejelasan. Sebaliknya, ClickUp dapat menyederhanakan proses perencanaan Anda dengan menggabungkan beberapa akun kalender dalam satu ruang terpadu dan menawarkan kemampuan AI untuk menangani kebutuhan manajemen tugas dan proyek.

Baik Anda membutuhkan rencana tim atau alat penjadwalan pribadi, ClickUp bisa menjadi solusinya!

