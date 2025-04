11 Generator Survei AI Terbaik untuk Pengumpulan Umpan Balik yang Cerdas

Anda mengadakan acara besar dan membutuhkan umpan balik dari semua orang, tetapi Anda takut membuat survei.

Di situlah generator survei AI berperan. Alat bantu cerdas ini menyederhanakan proses pembuatan survei, memungkinkan Anda membuat pertanyaan yang menarik dan menganalisis respons dengan mudah!

Namun, dengan banyaknya pembuat survei AI di luar sana, bagaimana Anda memilih yang tepat?

Untuk membantu, kami telah mengumpulkan 11 alat bantu survei AI terbaik yang akan membuat pengumpulan data menjadi mudah sekaligus membuat audiens Anda tetap terlibat

Memilih generator survei AI yang tepat bukanlah tentang keberuntungan, melainkan menemukan alat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut ini adalah fitur-fitur utama yang harus diprioritaskan:

Pilihlah dengan bijak, dan saksikan bagaimana generator survei AI yang cerdas dapat meningkatkan permainan umpan balik Anda!

Saatnya menemukan alat bantu ideal Anda! Berikut adalah 11 generator survei AI teratas:

ClickUp, aplikasi apa saja untuk bekerja, tidak hanya memungkinkan Anda membuat survei cerdas yang mirip obrolan, tetapi juga menghubungkannya dengan alat produktivitas dan kolaborasi Anda, sehingga semuanya tetap berada di satu tempat.

Duo kekuatan nyata dalam proses ini adalah ClickUp Form View dan ClickUp Brain, dua fitur yang menghubungkan pengumpulan data survei dengan otomatisasi tugas dan mengubah umpan balik pengguna menjadi tindakan.

Tampilan Formulir memungkinkan Anda mengumpulkan umpan balik dengan cepat dari karyawan, pelanggan, prospek, dan pemangku kepentingan lainnya. Tidak seperti alat survei yang kaku dan satu ukuran untuk semua, alat ini menggunakan respons bersyarat untuk menyesuaikan pertanyaan survei secara real time berdasarkan input pengguna.

Hal ini membuat survei Anda terasa lebih alami dan menarik-seperti sebuah percakapan, bukan sekadar formulir yang harus diisi.

Setelah tanggapan masuk, Anda bisa menyiapkan salah satu dari 1.000+ otomatisasi ClickUp dengan aplikasi seperti Zapier dan Slack, untuk mengubahnya menjadi tugas yang bisa dilacak dan menambahkannya langsung ke alur kerja Anda.

ClickUp Brain, asisten AI tepercaya dari ClickUp, dapat membuat survei yang dipersonalisasi dari pertanyaan, menetapkan tugas secara otomatis langsung dari respons, dan menganalisis data yang terkumpul untuk menghasilkan laporan dan bagan khusus.

Asisten AI juga menyediakan laporan data survei secara real-time, yang bisa Anda visualisasikan dengan mudah melalui bagan dan grafik. Jika Anda tidak memiliki banyak waktu atau tenaga, perpustakaan ClickUp yang terdiri dari templat yang mudah digunakan dan dapat disesuaikan dapat membantu.

Perlu menjalankan survei keterlibatan karyawan? Templat Survei Keterlibatan Karyawan ClickUp menyederhanakan prosesnya dengan Bidang Khusus, Status Khusus, dan pertanyaan yang relevan. Dirancang untuk mengumpulkan wawasan real-time tentang kepuasan dan keterlibatan tim Anda, menawarkan data berharga untuk menumbuhkan budaya tempat kerja yang transparan.

Jika Anda membutuhkan templat umpan balik yang lebih serbaguna, templat Formulir Umpan Balik ClickUp sangat cocok untuk mengumpulkan masukan dari pelanggan, pengguna, atau mitra. Templat ini memungkinkan Anda membuat survei yang disesuaikan untuk kebutuhan spesifik. Dengan bidang yang dapat diedit dan berbagai jenis pertanyaan, mengumpulkan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti menjadi mudah.

Klik Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan biaya $7 per anggota Workspace per bulan

ClickUp telah memungkinkan saya untuk menyatukan tugas, proyek, klien, dan manajemen tim saya ke dalam satu alat! Kemampuan otomatisasinya sangat luar biasa, fitur formulirnya telah menjadi pengubah permainan dan kemampuan untuk menyesuaikan bagaimana saya menggunakannya dengan bidang khusus (yang bahkan dapat mencocokkan warna merek saya jika saya mau) menjadikannya alat terbaik yang pernah saya temukan hingga saat ini.

Apa yang membuat Jotform menjadi alat survei AI yang baik adalah bagaimana alat ini menggunakan AI di seluruh proses pembuatan survei.

Alat ini menyarankan pertanyaan yang relevan berdasarkan topik Anda, secara otomatis menyesuaikan desain agar sesuai dengan merek Anda, dan bahkan memprediksi di mana orang mungkin kehilangan minat. Hal ini memudahkan untuk membuat survei khusus, terperinci, dan menarik secara visual yang membuat orang tetap terlibat dan meningkatkan tingkat respons - tanpa perlu keahlian teknis.

Fitur seperti Pembuat Formulir AI dan Editor PDF berguna untuk menghasilkan survei dari deskripsi teks sederhana dan secara otomatis mengubah respons survei menjadi PDF profesional.

Harga Jotform

Jotform memberi saya semua fungsionalitas yang saya butuhkan dan juga kemampuan untuk menandatangani secara elektronik. Sangat mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan saya dengan sempurna, memungkinkan saya membuat formulir apa pun yang saya butuhkan dengan cepat.

Survei AI Typeform menganalisis respons untuk mengidentifikasi prospek yang terlibat, sehingga ideal untuk kualifikasi prospek dan riset pengguna.

Sistem ini melacak metrik seperti kecepatan respons, perubahan jawaban, dan keterlibatan. AI memberikan skor prospek yang lebih tinggi kepada prospek yang benar-benar tertarik berdasarkan sinyal-sinyal ini.

Typeform mempersonalisasi jalur pertanyaan dan mendeteksi ketidakkonsistenan, seperti anggaran yang bertentangan atau tanggapan dari waktu ke waktu, menyesuaikan skor prospek untuk wawasan yang lebih akurat.

Paket inti:

Rencana pertumbuhan:

Gunakan Typeform jika Anda peduli dengan survei yang sesuai dengan merek Anda! Jika Anda lebih peduli dengan pelaksanaan survei internal yang cepat, gunakan Google Formulir.

Fakta Menarik: Metode NPS sudah ada sejak tahun 2003 ketika Frederick F. Reichheld memperkenalkannya dalam artikel Harvard Business Review, The One Number You Need to Grow.