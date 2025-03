Perbandingan Miro vs Lucidchart: Apa yang Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2025?

Angkat tangan Anda jika papan tulis online atau alat bantu diagram harus dimiliki oleh tim Anda. 🙋🏼‍♀️

Kami juga! 🎨

Papan tulis dan alat bantu diagram sangat penting untuk mengomunikasikan topik yang rumit secara visual, memetakan kemajuan, curah pendapat, menyajikan alur kerja, dan banyak lagi. Untungnya, ketika memilih diagram yang Anda sukai dan perangkat lunak papan tulis digital anda memiliki banyak sekali pilihan!

Permintaan untuk alat ini sangat nyata dan sepertinya tidak akan melambat dalam waktu dekat-dan untuk nama-nama terbesar dalam kategori ini, Miro dan Lucidchart berada di urutan teratas dalam daftar.

Beberapa tim menggunakan kedua alat bantu ini untuk mendorong kolaborasi tim. Dan meskipun keduanya memberikan banyak sekali manfaat dan fungsionalitas untuk tim jarak jauh dengan berbagai ukuran, keduanya bukannya tanpa kekurangan.

Jadi, dalam pertarungan pamungkas antara Miro dan Lucidchart, siapa yang menang?

Kami akan menunjukkan kepada Anda dalam panduan perbandingan yang mendetail ini yang mengeksplorasi fitur-fitur utama, pro, kontra, harga, dan keterbatasan dari kedua alat ini. Ditambah lagi, alternatif papan tulis digital tambahan untuk mencentang kotak-kotak yang terlewatkan oleh Miro dan Lucidchart!

Apa itu Miro?

Dibuat pada tahun 2011 dan sebelumnya dikenal sebagai RealtimeBoard, Miro sekarang menjadi salah satu papan tulis virtual paling populer manajemen proyek papan tulis dengan lebih dari 35 juta pengguna di seluruh dunia. 🤯

Kanvas digital Miro dapat digunakan sebagai alat bantu visual dalam rapat atau untuk merencanakan seluruh alur kerja dengan fitur diagram, alat bantu presentasi, dan templat yang telah dibuat sebelumnya untuk dilapiskan di atas papan dan meningkatkan pengalaman kolaboratif Anda.

Fitur Miro teratas

Salah satu daya tarik Miro bagi para pengguna adalah kemudahannya untuk dipelajari. Mengingatkan kita pada papan tulis yang biasa kita gunakan di sekolah dasar atau yang sekarang kita gunakan untuk mengelola kalender keluarga, Miro menawarkan fungsionalitas yang sudah dikenal dengan fitur-fitur untuk menggambar, membuat catatan, dan menambahkan gambar.

Namun, bagaimana Miro membantu tim dengan kasus penggunaan yang berbeda untuk menyelesaikan pekerjaan mereka? Dengan empat fitur penting ini. 🙂⬇️

1. Papan tulis tanpa batas

Via Miro Papan tulis tanpa batas adalah fitur utama Miro. Tim dapat menggunakan kanvas digital ini untuk melakukan segalanya, mulai dari curah pendapat hingga membuat papan kanban proyek. Anda bisa memulai dengan kanvas kosong atau menggunakan berbagai templat dari Miroverse. Anda juga dapat menambahkan catatan tempel, gambar, video, dan PDF ke papan tulis Anda.

Fasilitator sesi dapat menetapkan tindakan langsung dari papan tulis menggunakan @mentions, dan karena semuanya terjadi di kanvas tanpa batas, Anda tidak akan pernah kehabisan ruang untuk mengembangkan ide-ide Anda.

Papan tulis Miro menggabungkan kolaborasi digital dan kolaborasi jadul dengan mulus. Misalnya, ambil snapshot dari dokumen fisik dan segera ubah foto tersebut menjadi catatan tempel digital.

2. Membuat diagram

Melalui Miro

Miro memiliki pustaka ekstensif bentuk dasar, ikon, dan konektor untuk membantu Anda membuat diagram alur, kerangka kerja, bagan pemetaan perjalanan, dan diagram proses .

sEKADAR INFORMASI: Diagram tingkat lanjut untuk AWS, Cisco, dan Azure hanya tersedia di Miro Smart Diagramming dalam paket Bisnis._

Anda dapat berkolaborasi dengan tim Anda menggunakan Miro secara real time. Misalnya, anggota dapat memberikan umpan balik, membuat perubahan, atau mengajukan pertanyaan secara langsung di kanvas diagram.

Anda dapat menghubungkan Miro dengan lebih dari 100 aplikasi lain dan menyematkan proyek Anda ke dalam alat seperti Microsoft Office dan Confluence. Atau, Miro juga memungkinkan Anda mengekspor diagram Anda sebagai gambar.

3. Rapat dan konferensi virtual

Fitur panggilan video dalam Miro

Papan tulis digital adalah sumber daya visual yang sangat baik untuk dipresentasikan selama rapat, dan Miro membawa ini selangkah lebih maju dengan memungkinkan rapat langsung di dalam aplikasi. Peserta rapat dapat memberikan suara, berpartisipasi dalam aktivitas pencair suasana, dan menambahkan catatan tempel untuk menyampaikan pendapat atau mengembangkan ide.

Hal ini juga membuat Miro berguna untuk konferensi video dan memungkinkan komentar atau saran cepat dengan fungsi obrolan bawaan.

Mengedit papan tulis Anda dengan seluruh tim menjadi lebih mudah diakses dengan pelacakan kursor secara langsung di Miro.

Dan untuk memastikan semua mata tertuju pada area papan tulis yang tepat, fasilitator rapat dapat menggunakan fitur Bring Everyone to Me untuk secara otomatis menarik peserta ke lokasi papan tulis tertentu. Fasilitator juga dapat menggunakan penghitung waktu mundur untuk memastikan semua orang berpartisipasi dalam rapat dan berbagi reaksi menggunakan emoji.

4. Peta pikiran

Menggunakan Templat Peta Pikiran Miro

apalah artinya alat bantu papan tulis tanpa kemampuan pemetaan pikiran?

Tidak banyak, sungguh..

Untungnya, Miro mengerti itu!

Ada banyak fitur dan templat untuk membangun peta pikiran menggunakan papan tulis Miro Anda. Anda memiliki opsi untuk memulai dengan antarmuka yang bersih di mana Anda dapat menggambar peta sederhana sendiri, dan karena papan tulis Anda tidak pernah kehabisan ruang, Anda dapat membuat bagan sebanyak yang Anda inginkan pada satu papan tulis tanpa mencapai batas.

Tambahkan konteks pada peta pikiran Anda dengan menyematkan tautan eksternal atau membagi bagan Anda menjadi beberapa bingkai. Setelah peta pikiran Anda selesai, Anda juga memiliki opsi untuk membagikan pekerjaan Anda secara publik.

Harga Miro

Miro menyediakan beberapa paket, termasuk paket gratis selamanya.

**Gratis

Pemula: $8 per anggota, per bulan, ditagih setiap tahun

$8 per anggota, per bulan, ditagih setiap tahun Bisnis : $16 per anggota, per bulan, ditagih setiap tahun

: $16 per anggota, per bulan, ditagih setiap tahun Enterprise: Harga khusus

Apa yang dimaksud dengan Lucidchart?

Seperti Miro, Lucidchart bukanlah anak baru di dunia ini.

Dengan 15 juta pengguna dan sejarah 12 tahun, Lucidchart adalah alat bantu diagram untuk membuat diagram yang kompleks dan visual contoh diagram diagram, bagan, dan gambar.

Fitur Lucidchart teratas

Sangat mudah bagi tim untuk bekerja bersama dalam satu diagram menggunakan alat kolaborasi Lucidchart seperti berkomentar dan pelacakan perubahan secara real-time. Tapi mari kita lihat fitur-fitur utama lainnya yang bisa Anda harapkan dari Lucidchart. ⬇️

1. Pembuatan diagram

Melalui Lucidchart Membuat diagram adalah keahlian Lucidchart. 🍞🧈

Alat ini memungkinkan Anda untuk membuat semua jenis diagram-tidak peduli seberapa rumit, besar, atau detailnya. Lucidchart memiliki pustaka bentuk yang luas dengan ratusan ikon dan simbol untuk diagram jaringan, diagram hubungan entitas (ERD), bagan organisasi unified Modeling Language (UML), dan semua yang ada di antaranya.

Namun, tidak berhenti sampai di situ-Lucidchart juga dapat menghubungkan data langsung ke diagram-diagramnya. Sebagai contoh, Anda dapat menghubungkan diagram Anda ke data di lembar Google.

Anda dapat membuat diagram secara otomatis menggunakan Lucidchart. Cukup impor markup teks, dan Lucidchart akan membuat urutan UML untuk Anda! Ini juga mendukung pemformatan bersyarat untuk diagram dengan informasi lebih lanjut.

Ketika Anda selesai dengan diagram Anda, Lucidchart menawarkan opsi ekspor yang mendetail untuk membagikan diagram Anda sebagai gambar (JPEG, PNG, SVG), PDF, VDX, atau file CSV. Anda juga dapat mempublikasikan diagram Anda agar dapat diakses oleh publik, membatasi akses orang lain hanya untuk melihat, atau memberikan izin untuk mengedit dokumen Anda.

2. Kolaborasi waktu nyata

Fitur kursor kolaboratif Lucidchart menyoroti semua orang pada file secara real-time

Di Lucidchart, beberapa pengguna dapat mengerjakan diagram secara bersamaan tanpa kebingungan atau meninggalkan siapa pun yang menggunakan kolaborasi waktu nyata fitur-fitur termasuk @mentions, kursor yang dipersonalisasi, dan kotak obrolan langsung.

3. Mode presentasi

Mode Presentasi Lucidchart

Siap mempresentasikan kemajuan Anda kepada para eksekutif?

Tidak perlu meraba-raba PowerPoint, Lucidchart memungkinkan Anda mengubah diagram Anda menjadi dek slide-sempurna untuk rapat dan presentasi pemangku kepentingan. Anda hanya perlu mengalihkan aplikasi ke mode presentasi, dan Anda akan mendapatkan dek slide yang mudah digunakan.

4. Bentuk yang disesuaikan

Membuat atau mengedit bentuk khusus di Lucidchart

Lucidchart adalah sumber daya yang berharga bagi orang-orang yang ingin menghemat waktu saat membuat diagram.

Jika tim Anda sebagian besar bergantung pada satu jenis diagram, Anda dapat menjadikan elemen-elemennya sebagai bentuk khusus di perpustakaan Anda untuk diakses dengan cepat dan diseret ke kanvas baru kapan saja.

Harga Lucidchart

Lucidchart memiliki versi gratis untuk pengguna baru dan memberikan uji coba gratis untuk setiap opsi berbayarnya.

**Gratis

Perorangan : $7,95 per bulan

: $7,95 per bulan Tim : $9.00 per pengguna, per bulan

: $9.00 per pengguna, per bulan Perusahaan: Harga tersedia berdasarkan permintaan

Miro Vs Lucidchart: Siapa yang Menang?

Tergantung siapa yang Anda tanyakan. 🧐

Meskipun kedua alat ini memiliki banyak kesamaan, keduanya memiliki keunikan tersendiri dan menarik bagi audiens yang berbeda. Berikut ini adalah rincian pro dan kontra dari masing-masing alat untuk membantu Anda memutuskan perangkat lunak pemenang tim Anda.

1. Pengalaman pengguna dan antarmuka

UI memainkan peran penting ketika memilih alat bantu diagram atau papan tulis. Idealnya, Anda menginginkan sesuatu yang sederhana tetapi tidak kekurangan fungsionalitas. Inilah bagaimana Miro dan Lucidchart bersaing satu sama lain:

Miro

Miro adalah tentang kesederhanaan dan intuitif.

Dasbor aplikasi ini bersih dan langsung, memungkinkan pengguna baru untuk mempelajari Miro dengan cepat. Semua alat untuk menambahkan koneksi, gambar, teks, dan ikon mudah diakses di sisi kiri papan tulis Anda dan diidentifikasi secara visual.

Anda bisa mengatur papan Anda, melihat pembaruan terbaru, dan memfilter papan Anda dengan fitur bilah pencarian Miro. Secara keseluruhan, UI Miro sangat mudah, bahkan untuk pemula papan tulis digital .

Lucidchart

Antarmuka Lucidchart mudah digunakan tetapi terasa agak ketinggalan zaman dibandingkan dengan Miro.

Dalam beberapa hal, Lucidchart menebusnya dengan cara lain, termasuk fungsi pencarian yang kuat untuk memilah-milah tag, templat diagram afinitas , aktivitas terkini, dan komentar di seluruh diagram.

Anda dapat memulai proyek di Lucidchart dengan mengklik tombol baru. Tindakan ini secara otomatis akan memberikan Anda pilihan untuk memulai dengan sebuah template, tetapi Anda juga dapat memilih papan kosong jika Anda lebih suka memulai proyek Anda dari awal.

2. Membuat diagram

Alat pembuatan diagram terbaik memfasilitasi pembuatan diagram sederhana dan kompleks tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Miro dan Lucidchart memiliki fungsi yang sama, tetapi mana yang benar-benar mendominasi dalam hal diagram?

Miro

Jika Anda berpegang teguh pada paket gratisnya, Anda akan merasakan keterbatasan Miro dalam kategori ini. Untuk mengakses pustaka bentuk dan konektor yang lebih luas dan alat diagram tingkat lanjut, Anda akan dipaksa untuk meningkatkan ke salah satu langganan berbayar Miro.

Lucidchart

Lucidchart lebih unggul dari Miro dalam hal fungsionalitas pembuatan diagram. Lucidchart tidak hanya menyediakan ratusan bentuk dan pustaka bentuk kustom, tetapi juga memberi Anda opsi untuk menautkan data langsung dan menggunakan pemformatan bersyarat untuk diagram Anda.

3. Perangkat Lunak Papan Tulis

Papan tulis digital adalah alat kolaboratif, kreatif, menarik, dan fungsional. Semua jenis tim bisa mendapatkan manfaat dari alat ini, namun penting untuk berpikir panjang dan keras sebelum berinvestasi pada satu perangkat lunak papan tulis dibandingkan yang lain karena setiap alat bisa sangat berbeda. Jadi, di mana posisi Miro dan Lucidchart dalam spektrum papan tulis virtual?

Miro

Miro adalah salah satu alat industri terkemuka dalam hal perangkat lunak papan tulis. Miro bersinar dalam kategori ini karena antarmukanya yang intuitif dan mudah yang juga memungkinkan kolaborasi-pentingnya papan tulis!

Miro memungkinkan Anda menyematkan catatan tempel, gambar, video, tautan, dan PDF, tetapi fitur papan tulis papan tulis terbaiknya adalah kemampuan konferensi video dan obrolan video.

Lucidchart

Di sisi lain, Lucidchart adalah alat pembuatan diagram yang pertama dan alat papan tulis yang kedua, yang membuat pengalaman papan tulis online-nya tidak semulus Miro.

Seperti pada papan tulis digital, Anda bisa menyematkan gambar, video, dan dokumen pada kanvas Lucidchart. Selain itu, Anda bisa menautkan visual Anda ke data langsung-sesuatu yang tidak dimiliki Miro. Lucidchart juga memiliki fitur obrolan langsung, tetapi tidak seperti Miro, ia tidak memiliki konferensi video bawaan.

4. Integrasi

Perangkat lunak yang sempurna akan membantu Anda mengurangi tumpukan teknologi Anda dan akan berintegrasi dengan alat kerja lain untuk membantu merampingkan proses Anda. Miro dan Lucidchart terintegrasi dengan banyak integrasi inti dengan alat utama termasuk Google Suite, Microsoft Office, Slack, Salesforce, Jira, dan banyak lagi.

Jadi, dalam hal integrasi, Lucidchart dan Miro berbagi mahkota. 👑

Miro Vs. Lucidchart di Reddit

Kami mengunjungi Reddit untuk melihat pendapat orang-orang tentang Miro Vs Lucidchart. Saat Anda mencari Miro vs Lucidchart di Reddit banyak pengguna yang setuju bahwa fleksibilitas Lucidchart sulit dikalahkan:

"Kedua. LucidChart adalah alat yang hebat dan sangat fleksibel untuk berbagai macam penggunaan."

Lainnya Pengguna Reddit mencatat bahwa Miro adalah pilihan yang bagus untuk tim yang lebih kecil:

"Miro sangat bagus bahkan dengan versi gratisnya jika Anda memiliki tim kecil yang ingin Anda bagikan..."

Perkenalkan ClickUp: Alternatif Terbaik untuk Miro dan Lucidchart

Meskipun Lucidchart dan Miro memiliki fitur-fitur canggih yang membantu mereka menaiki tangga papan tulis, keduanya bukanlah perbandingan satu-untuk-satu dan melayani setiap kasus penggunaan secara berbeda.

Jadi, jika Anda berkompromi dengan salah satu dari keduanya, apa solusi perangkat lunak papan tulis dan diagram yang sebenarnya?

Kami akan memberi Anda petunjuknya-yaitu ClickUp . 😎

ClickUp adalah platform produktivitas lengkap untuk tim Anda untuk membuat dan mengelola papan tulis virtual, diagram alur kerja dan bagan organisasi. Tim dari berbagai ukuran dan industri mengandalkan ClickUp untuk solusi wall-to-wall dengan serangkaian fitur yang dapat disesuaikan dan kemampuan untuk memusatkan bekerja di seluruh aplikasi ke dalam satu ruang kerja kolaboratif.

Mari jelajahi fitur-fitur ini lebih jauh. 🧭

1. Papan tulis

Ubah ide Anda menjadi tugas dalam fitur Papan Tulis ClickUp Papan Tulis ClickUp mendorong kreativitas dan memungkinkan tim Anda berkolaborasi dalam proyek secara real-time. Apakah Anda memfasilitasi sesi curah pendapat melihat kemajuan proyek, atau memperbarui peta jalan Anda, Whiteboard akan membantu Anda menindaklanjuti ide-ide Anda lebih cepat dengan menghubungkannya ke alur kerja langsung dari papan tulis.

Dengan ClickUp Whiteboards, Anda dapat menyematkan catatan tempel yang menarik, gambar, teks, video, dan banyak lagi! Selain itu, komunikasi menjadi lebih mudah dengan Obrolan dalam aplikasi ClickUp fungsionalitas, kursor langsung, dan opsi berbagi .

Tetapi yang benar-benar membedakan ClickUp Whiteboards adalah bahwa ini adalah satu-satunya alat di pasar dengan kemampuan untuk mengubah bentuk apa pun di papan tulis Anda menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. 🙌🏼

2. Peta Pikiran ClickUp

Curah gagasan dan gambar Peta Pikiran bentuk bebas dalam Mode Kosong di ClickUp Peta Pikiran di ClickUp adalah alat yang sempurna untuk membuat diagram bentuk bebas atau diagram berorientasi tugas untuk memvisualisasikan alur kerja proyek, proses baru, atau ide yang kompleks.

Anda dapat memilih antara mode Tugas atau Kosong untuk membangun Peta Pikiran Anda dari awal, menambahkan node, tugas, dan tautan langsung ke kanvas Anda untuk mendapatkan konteks instan-bahkan dalam sekejap.

Dengan ClickUp, Anda memiliki kontrol penuh atas warna, bentuk, dan konektor di Mind Map Anda, dan dapat mengedit diagram yang sama bersama tim Anda tanpa tumpang tindih kapan saja.

3. Template Diagram yang Sudah Dibangun Sebelumnya Pustaka templat ClickUp benar-benar tak tertandingi, dengan ratusan templat diagram yang sudah jadi dan dapat disesuaikan untuk setiap kasus penggunaan agar tim Anda dapat memulai dengan lebih cepat sambil menggunakan fitur ClickUp secara maksimal.

Templat Pohon Keputusan ClickUp adalah alat yang sempurna untuk mengevaluasi setiap jalur dan hasil potensial dengan cepat

Apakah Anda membuat diagram afinitas , pohon keputusan atau peta Pikiran sederhana , ClickUp terus menciptakan cara-cara baru dan fleksibel untuk meningkatkan produktivitas Anda dengan cara yang paling sesuai untuk tim Anda.

Templat Diagram Afinitas ClickUp menawarkan pendekatan terstruktur untuk mengatur ide dan wawasan, memfasilitasi diskusi mendalam dan sesi curah pendapat

Harga Klik Naik

ClickUp menawarkan paket yang luas Paket Gratis Selamanya dengan beberapa fitur premium dan paket berbayar yang dapat ditingkatkan seiring pertumbuhan tim Anda. Berikut ini rinciannya:

Paket Gratis Selamanya : Tiga Papan Tulis pertama Anda, Peta Pikiran, tugas tak terbatas, anggota tak terbatas, penyimpanan 100MB, dan banyak lagi

: Tiga Papan Tulis pertama Anda, Peta Pikiran, tugas tak terbatas, anggota tak terbatas, penyimpanan 100MB, dan banyak lagi paket Tak Terbatas ($7 per anggota, per bulan) : Tampilan proyek yang lebih canggih, penyimpanan tak terbatas, integrasi tak terbatas, Dasbor tak terbatas, pelaporan Agile, dan banyak lagi

: Tampilan proyek yang lebih canggih, penyimpanan tak terbatas, integrasi tak terbatas, Dasbor tak terbatas, pelaporan Agile, dan banyak lagi Business ($12 per anggota, per bulan) : Google SSO, tim tak terbatas, ekspor khusus, berbagi publik tingkat lanjut, otomatisasi tingkat lanjut, dan banyak lagi

: Google SSO, tim tak terbatas, ekspor khusus, berbagi publik tingkat lanjut, otomatisasi tingkat lanjut, dan banyak lagi Paket Perusahaan () hubungi bagian penjualan untuk harga): Pelabelan putih, API perusahaan, orientasi terpandu, manajer sukses yang berdedikasi

Diagram, Papan Tulis, dan Ratusan Alat Fungsional

Miro dan. Lucidchart memiliki banyak kualitas kemenangan, tetapi juara yang sebenarnya datang dari sisi kiri lapangan-ClickUp!

Alih-alih memilih antara perangkat lunak papan tulis dan alat bantu diagram, berinvestasilah pada platform produktivitas yang menawarkan fungsionalitas keduanya-dan masih banyak lagi-tanpa bergantung pada integrasi dasar untuk mewujudkannya.

Tingkatkan kolaborasi, efisiensi, kreativitas, dan banyak lagi dengan daftar fitur dinamis ClickUp dan paket harga yang beragam.

Akses Papan Tulis, Peta Pikiran, ratusan templat, lebih dari 1.000 integrasi dan masih banyak lagi ketika Anda daftar ke ClickUp hari ini ! 💯