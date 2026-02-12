Cara Menggunakan Prompt Negatif Midjourney untuk Hasil Gambar yang Lebih Baik

Jika gambar yang dihasilkan AI Anda tidak sesuai harapan, masalahnya mungkin bukan apa yang Anda minta—tetapi apa yang Anda ‘tidak’ hilangkan.

Generator gambar AI, termasuk Midjourney, menafsirkan prompt secara harfiah, sehingga tidak menyebutkan elemen yang tidak diinginkan dapat menghasilkan gambar yang berantakan, tidak realistis, atau tidak relevan. Meskipun Anda menentukan apa yang Anda inginkan, Anda juga perlu memberi tahu model AI apa yang ‘tidak’ Anda inginkan dalam desain tersebut.

Dengan menambahkan prompt negatif, Anda akan memiliki kontrol yang lebih besar atas komposisi, gaya, dan distorsi yang tidak diinginkan.

Dalam postingan blog ini, kita akan membahas kekuatan prompt negatif di Midjourney.

⏰ Ringkasan 60 Detik Berikut ini adalah gambaran singkat tentang prompt negatif Midjourney: Prompt negatif membantu menyempurnakan gambar yang dihasilkan AI dengan menentukan elemen apa saja yang harus dihilangkan

Menggunakan dua tanda hubung diikuti kata “no” akan menghilangkan elemen yang tidak diinginkan, sementara bobot negatif mengurangi kehadiran elemen tersebut tanpa menghilangkannya sepenuhnya

Prompt negatif menghemat waktu dengan mengurangi proses coba-coba, memastikan konsistensi gaya, dan menyempurnakan latar belakang untuk visual yang lebih rapi

Prompt negatif juga memiliki keterbatasan—mereka mungkin tidak selalu berfungsi sesuai harapan, sangat bergantung pada pelatihan, kesulitan menangani kompleksitas , dan memiliki kurva pembelajaran yang curam. Penyesuaian lanjutan seringkali diperlukan

Usahakan untuk tidak membebani model AI dengan banyak prompt sekaligus dan berikan instruksi yang jelas mengenai gaya dan hal-hal lainnya

ClickUp meningkatkan proses desain dengan menawarkan fitur-fitur canggih, sehingga tim dapat melakukan brainstorming, merencanakan, dan melaksanakan proyek secara efisien.

Apa Itu Prompt Negatif Midjourney?

Prompt negatif adalah instruksi yang menentukan apa yang tidak Anda inginkan dalam gambar Anda. Anggaplah prompt negatif sebagai filter, yang memberi tahu AI secara spesifik elemen apa saja yang harus dihindari dalam sebuah gambar.

Misalnya, jika prompt Midjourney Anda adalah—’kampus perguruan tinggi yang semarak,’ prompt tersebut mungkin mencakup elemen seperti mahasiswa, jalan setapak, dan struktur lain yang relevan.

Namun, Anda dapat menghasilkan gambar dengan presisi tinggi melalui prompt negatif. Misalnya, jika Anda menambahkan dua tanda hubung diikuti dengan kata-kata “no students” ke dalam prompt Anda, seperti pada contoh di bawah ini, Anda mengarahkan AI untuk menghilangkan gambar mahasiswa, sehingga menghasilkan visual kampus perguruan tinggi yang lebih bersih dan terfokus.

Mengapa menggunakan prompt negatif Midjourney?

Tidakkah Anda bisa menulis prompt lain untuk membuat gambar baru? Itu memang lebih sederhana, tetapi tidak akan memberikan hasil yang sama seperti prompt negatif. Berikut cara kerja prompt negatif:

🎨 Kontrol kreatif yang lebih baik

Model desain AI, termasuk Midjourney, beroperasi berdasarkan probabilitas statistik, menghasilkan gambar dengan mengambil data dari kumpulan data yang sangat besar. Namun, hal ini berarti AI terkadang menyertakan elemen yang tidak Anda minta secara eksplisit. Prompt negatif memberi tahu Midjourney untuk menghindari detail yang tidak diinginkan, sehingga menyempurnakan gambar Anda.

🔁 Konsistensi gaya

Midjourney terkadang secara default menghasilkan estetika tertentu, seperti anime atau cyberpunk, tergantung pada pelatihan yang dilaluinya. Jika Anda ingin menciptakan tampilan yang unik, prompt negatif membantu menghilangkan gaya yang mengganggu. Misalnya, mengetik dua tanda hubung diikuti dengan ‘no comic book style’ memastikan karya seni Anda tidak memiliki elemen ilustrasi bergaya komik.

⏳ Efisiensi waktu

Tanpa prompt negatif, Anda mungkin perlu membuat ulang gambar berkali-kali untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Prompt negatif secara signifikan mengurangi proses coba-coba ini karena Anda menginstruksikan model AI untuk menghilangkan elemen tertentu, sehingga menghemat waktu pengeditan.

🖼️ Latar belakang dan komposisi yang lebih rapi

Terkadang, gambar yang dihasilkan AI menyertakan elemen latar belakang yang tidak perlu sehingga mengganggu komposisi. Misalnya, jika Anda membutuhkan potret sederhana, Anda dapat mengetikkan dua tanda hubung diikuti dengan “no background” untuk memfokuskan gambar hanya pada subjek. Hal ini sangat berguna untuk fotografi produk, di mana tampilan yang bersih lebih disukai.

Prompt negatif di Midjourney membuka tingkat kustomisasi yang lebih dalam, tetapi bukan solusi ajaib. Penggunaan prompt negatif memerlukan rekayasa prompt yang cermat dan eksperimen untuk mencapai hasil yang diinginkan, sama seperti Anda perlu menulis prompt ChatGPT atau Claude.ai yang terperinci untuk menghasilkan teks yang bermakna.

Bagaimana Cara Kerja Prompt Negatif di Midjourney?

Saat membaca bagian-bagian di atas, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa kami menggunakan ‘–no’. Jadi, apa arti hal ini dalam konteks prompt negatif? Pada dasarnya, ada dua cara utama untuk menggunakan prompt negatif: parameter ‘–no’ dan bobot prompt negatif. Kami menjelaskannya untuk Anda di bawah ini:

1. Dua tanda hubung diikuti parameter ‘no’

Ini adalah metode termudah untuk menghapus elemen yang tidak diinginkan. Anda cukup menambahkan dua tanda hubung (tanpa spasi di antaranya) dan kata ‘no’, diikuti dengan objek, gaya, atau warna yang tidak Anda inginkan. Lihat contoh di bawah ini.

📌 Cara kerjanya: Midjourney memindai dataset-nya, mengenali pola yang terkait dengan elemen yang tidak diinginkan, dan berusaha menghilangkannya dari gambar akhir.

🌻 Contoh: Anda ingin pemandangan danau yang tenang, tetapi tidak ingin ada perahu atau orang di dalamnya. Prompt dan hasilnya akan terlihat seperti ini:

Namun, hal ini tidak selalu sempurna—beberapa elemen mungkin tetap masuk karena asosiasi kontekstual. Jika hal itu terjadi, coba gunakan sinonim tambahan atau perluas daftar pengecualian.

2. Bobot prompt negatif

Meskipun metode dua tanda hubung dan kata ‘no’ menghilangkan suatu elemen sepenuhnya, bobot negatif memungkinkan Anda untuk mengurangi kehadiran suatu elemen daripada menghilangkannya sepenuhnya. Metode ini berguna ketika Anda ingin memengaruhi gambar tanpa memaksa penghilangan mutlak.

📌 Cara kerjanya: Midjourney memungkinkan Anda menetapkan bobot positif atau negatif pada bagian-bagian berbeda dari prompt Anda menggunakan sintaks ‘::’. Bobot 1 berarti netral, angka yang lebih tinggi meningkatkan prioritas, dan angka negatif mengurangi kehadiran elemen tersebut.

Pada dasarnya, Anda tidak menghapus elemen tersebut sepenuhnya melalui bobot, melainkanmemberitahu Midjourney untuk mengurangi penekanan pada elemen tersebut.

🌻 Contoh: Anda ingin membuat gambar jalanan yang ramai dengan mobil, tetapi mobil tersebut tidak boleh menjadi fokus utama. Prompt Anda akan terlihat seperti ini:

Midjourney menafsirkan ini sebagai: ‘Masukkan sebuah mobil, tetapi buatlah agar mobil tersebut setengah pentingnya dibandingkan jalan.’ Hasilnya? Suasana jalanan di mana mobil-mobil tampak lebih kecil atau menyatu dengan latar belakang.

Tapi bagaimana jika Anda ingin mengurangi kehadiran mobil tersebut lebih jauh lagi, tanpa menghapusnya sepenuhnya? Gunakan bobot negatif.

Di sini, Midjourney secara aktif meminimalkan mobil-mobil dalam gambar. Hal ini mungkin membuat mobil-mobil tersebut hampir tidak terlihat dengan menempatkannya di sudut yang gelap atau menghapusnya sepenuhnya jika tidak sesuai dengan komposisi (seperti yang dapat Anda lihat pada gambar di atas).

💡 Tips Pro: Jika Anda ingin sesuatu benar-benar hilang, bobot negatif saja mungkin tidak cukup—Anda mungkin perlu menggabungkannya dengan ‘–no’ atau menyesuaikan dan mengutak-atiknya untuk hasil yang diinginkan. Jika Anda ingin menggunakan multi-prompt, gunakan dua titik dua (::) untuk memisahkannya.

Mungkin Anda bertanya-tanya, “Hei, kenapa saya tidak bisa hanya menggunakan kata ‘jangan’ dan selesai begitu saja?” Ya, wajar saja. Tapi kami punya penjelasannya.

Mengapa kata ‘jangan’ tidak berfungsi?

Banyak orang mengira bahwa menulis ‘jangan’ atau ‘tanpa’ dalam prompt akan membuat Midjourney menghindari elemen tertentu. Namun, hal itu tidak berfungsi seperti itu. Ketika Anda menulis “jangan sertakan hujan,” AI tidak secara otomatis memahami “jangan” sebagai negasi. Sebaliknya, AI memproses seluruh frasa tersebut sebagai deskripsi yang mencakup kata “hujan.”

Hal ini justru dapat membuat AI fokus pada konsep hujan, meskipun niat Anda sebenarnya adalah menghilangkannya.

Cara memperbaikinya: ❌ Prompt: Sebuah kastil fantasi, jangan sertakan naga. ✅ Prompt: Sebuah kastil fantasi ⁃ ⁃ tanpa naga ✅ Prompt: Istana fantasi yang ajaib::1, naga::-1

Opsi kedua dan ketiga memastikan Midjourney memahami dengan benar apa yang harus dihindari, sementara opsi pertama justru mungkin menghasilkan kastil bersama naga.

🧠 Tahukah Anda? Midjourney tersedia di Discord dan memerlukan langganan berbayar untuk menghasilkan gambar berbasis AI! Ini juga merupakan server Discord yang paling populer.

Bagaimana Cara Membuat Prompt Negatif Midjourney yang Efektif?

Berikut adalah beberapa tips tentang cara membuat prompt negatif Midjourney yang efektif:

Identifikasi elemen yang tidak diinginkan: Tentukan apa yang tidak Anda inginkan dalam gambar. Apakah itu warna, objek, atau gaya? Setelah Anda tahu, tambahkan ‘⁃ ⁃no’ diikuti dengan elemen yang tidak diinginkan. Misalnya, ‘⁃ ⁃no detail buram’ atau ‘⁃ ⁃no gaya kartun’ dapat mempertajam hasil Anda

Jadilah spesifik: Alih-alih menggunakan istilah yang samar seperti ‘⁃ ⁃tidak ada hal buruk,’ gunakan deskripsi yang tepat seperti ‘⁃ ⁃tidak ada warna yang terlalu jenuh’ atau ‘–tidak ada wajah yang terdistorsi.’ Semakin jelas Anda, semakin baik Midjourney memahami maksud Anda

Coba berbagai kombinasi dan bobot: Jika Anda sedang membuat pemandangan kota futuristik tetapi terus muncul pohon, coba gunakan ‘trees::-0.5, ⁃ ⁃ no greenery’ atau yang serupa. Ini akan memperketat fokus, memastikan alat AI tetap sesuai dengan visi Anda

💡Tips Pro: Gunakan prompt negatif hanya jika diperlukan dan untuk pengecualian yang spesifik, bukan pembatasan umum. Misalnya, daripada mengatakan, ‘Hindari desain yang berantakan,’ pilihlah ‘Tata letak yang rapi dan minimalis dengan ruang kosong yang cukup dan titik fokus yang jelas’ untuk mendapatkan tampilan yang diinginkan.

20+ Prompt Negatif Midjourney untuk Berbagai Kebutuhan

Kami telah mengumpulkan lebih dari 20 contoh prompt negatif Midjourney dalam berbagai skenario agar Anda dapat menghindari proses coba-coba, mengasah ide dan teknik kreatif Anda, serta memaksimalkan penggunaan Midjourney.

Prompt 1: Matahari terbenam di pantai yang bersih

Contoh penggunaan: Menghapus kekacauan atau elemen yang tidak perlu untuk menciptakan gambar yang lebih bersihPrompt: ‘Matahari terbenam di atas pantai yang tenang, warna keemasan terpantul di atas ombak yang tenang ⁃ ⁃ tanpa orang, sampah, jejak kaki, perahu, bangunan, atau kayu apung’

Prompt 2: Cakrawala kota minimalis

Contoh penggunaan: Menghindari gangguan untuk estetika modern dan bersihPrompt: ‘Pemandangan kota futuristik di malam hari, pantulan neon yang berkilau di jalanan basah⁃ ⁃ tanpa mobil, pejalan kaki, papan iklan, grafiti, kabut

Prompt 3: Pemandangan pegunungan yang tenang

Contoh penggunaan: Menonjolkan keindahan alam dengan menghilangkan objek buatanPrompt: ‘Gunung-gunung bersalju yang megah, cahaya pagi yang lembut, langit yang cerah ⁃ ⁃ tanpa kabel listrik, rumah, lift ski, orang, jalan, dan papan tanda’

Prompt 4: Jalur hutan yang tenang

Contoh penggunaan: Menjaga fokus pada alam tanpa campur tangan manusiaPrompt: ‘Jalan setapak hutan yang berkelok-kelok, tertutup daun-daun musim gugur, sinar matahari keemasan yang lembut menembus pepohonan ⁃ ⁃ tanpa bangku, papan petunjuk, tempat sampah, orang, atau sepeda’

Prompt 5: Langit malam yang indah

Contoh penggunaan: Membuat pemandangan langit yang menakjubkan dan bebas gangguanPrompt: ‘Galaksi dengan nebula yang cerah dan bintang-bintang tak terhitung jumlahnya, nuansa ungu tua dan biru ⁃ ⁃ tanpa satelit, pesawat terbang, lampu kota, teks, atau tanda air’

Prompt 6: Air terjun yang megah

Contoh penggunaan: Menjaga alam tetap murni dan tak tersentuhPrompt: ‘Air terjun yang mengalir deras di hutan hijau yang rimbun, kabut naik dari bawah ⁃ ⁃ tanpa jembatan, turis, perahu, papan tanda, atau pagar’

Prompt 7: Fotografi produk yang elegan

Contoh penggunaan: Foto produk komersial yang fokusPrompt: ‘Jam tangan pintar hitam yang elegan di atas permukaan reflektif, pencahayaan dramatis ⁃ ⁃ tanpa teks, logo, pantulan, benda-benda yang mengganggu, tangan, atau orang’

Prompt 8: Kastil fantasi

Contoh penggunaan: Memperindah latar belakang magis tanpa elemen modernPrompt: ‘Istana abad pertengahan yang megah di atas bukit berkabut, obor-obor yang bersinar hangat ⁃ ⁃ tanpa kabel listrik, bangunan modern, mobil, antena, atau jalan raya’

Prompt 9: Taman Zen

Contoh penggunaan: Menjaga estetika yang tenang dan minimalisPrompt: ‘Taman Zen Jepang dengan pasir yang disapu dan pohon bonsai, pencahayaan ambient yang lembut ⁃ ⁃ tanpa patung, papan tanda, bangku, orang, atau turis’

Prompt 10: Reruntuhan kuno

Contoh penggunaan: Mempertahankan keindahan sejarah tanpa elemen modernPrompt: ‘Reruntuhan kuil kuno yang ditumbuhi tanaman liar di hutan lebat, tanaman merambat melilit batu ⁃ ⁃ tanpa turis, pagar, papan tanda, perancah, atau sampah’

Prompt 11: Fotografi makanan yang sempurna

Contoh penggunaan: Menjadikan makanan sebagai fokus utama tanpa gangguanPrompt: ‘Burger gourmet di atas papan kayu, pencahayaan lembut, uap yang mengepul ⁃ ⁃ tanpa piring, tangan, alat makan, serbet, atau latar belakang yang berantakan’

Prompt 12: Pemandangan kosmik

Contoh penggunaan: Fokus pada ruang angkasa tanpa gangguan dari BumiPrompt: ‘Planet asing dengan tanaman bercahaya bioluminesen, dua bulan di langit ⁃ ⁃ tanpa pesawat ruang angkasa, astronot, satelit, teks, atau tanda air’

Prompt 13: Fotografi jalanan bergaya vintage

Contoh penggunaan: Menangkap keaslian sejarah tanpa gangguan modernPrompt: ‘Jalan berbatu era 1940-an, nuansa sepia hangat, cahaya senja yang lembut ⁃ ⁃ tanpa mobil modern, orang yang memegang ponsel, papan iklan, atau lampu neon’

Prompt 14: Tata letak meja yang rapi

Contoh penggunaan: Membuat ruang kerja yang estetis tanpa kekacauanPrompt: ‘Tata letak meja minimalis modern, laptop ramping, pencahayaan ambient yang hangat ⁃ ⁃ tanpa kabel kusut, cangkir kopi, buku, kertas, atau kekacauan’

Prompt 15: Pemandangan laut yang tenang

Contoh penggunaan: Memperindah pemandangan laut yang tenang dengan menghilangkan gangguanPrompt: ‘Cakrawala laut yang luas di bawah matahari terbit berwarna merah muda, ombak yang bergulung lembut ⁃ ⁃ tanpa perahu, orang, bangunan, sampah, atau pelampung’

Prompt 16: Awan badai yang dramatis

Contoh penggunaan: Menekankan kekuatan alam tanpa gangguanPrompt: ‘Awan badai gelap di atas ladang luas yang kosong, kilat menyambar ⁃ ⁃ tanpa bangunan, mobil, orang, papan tanda, atau antena’

Prompt 17: Bukit pasir gurun yang terisolasi

Contoh penggunaan: Menjaga lanskap gurun yang alami dan belum terjamahPrompt: ‘Bukit pasir keemasan yang membentang tanpa batas, cahaya lembut saat matahari terbenam ⁃ ⁃ tanpa jejak kaki, kendaraan, orang, papan tanda, atau bangunan’

Prompt 18: Hutan ajaib yang mempesona

Contoh penggunaan: Menjaga suasana fantasi tetap imersif dan misteriusPrompt: ‘Jamur bercahaya di hutan ajaib yang berkabut, lampu peri yang lembut ⁃ ⁃ tanpa orang, bangunan modern, pagar, atau lampu jalan’

Prompt 19: Fotografi mobil mewah

Contoh penggunaan: Menonjolkan mobil tanpa gangguan yang tidak perluPrompt: ‘Mobil sport hitam yang ramping di bawah pencahayaan studio yang lembut, pantulan yang mengkilap ⁃ ⁃ tanpa logo, orang, latar belakang showroom, teks, atau watermark’

Prompt 20: Pemandangan udara sebuah pulau tropis

Contoh penggunaan: Menjaga suasana surga yang masih alamiPrompt: ‘Air biru kehijauan yang jernih mengelilingi pulau hijau subur, pantai berpasir keemasan ⁃ ⁃ tanpa perahu, dermaga, hotel, turis, atau polusi’

Mari kita lihat juga beberapa contoh bobot prompt negatif:

Prompt 21: Hutan Ajaib

Contoh penggunaan: Membuat pemandangan hutan mistisPrompt: Pohon-pohon kuno::2, jamur bercahaya::1,5, kabut lembut::-1

Prompt 22: Gang Cyberpunk

Contoh penggunaan: Menangkap suasana perkotaan yang futuristikPrompt: Gang yang diterangi lampu neon::3, pantulan hujan::1,5, cakrawala jauh::-0,5

Prompt 23: Harimau yang megah

Contoh penggunaan: Menampilkan potret hewan yang kuatPrompt: Harimau putih::2 , mata biru yang tajam::1. 5 , tekstur bulu yang lembut::1

Prompt 24: Prajurit Viking

Contoh penggunaan: Menggambarkan kekuatan sejarahPrompt: Prajurit Viking::2, baju zirah yang usang akibat pertempuran::1. 5, latar belakang berkabut::1 –tanpa elemen fiksi ilmiah

Prompt 25: Perpustakaan yang nyaman

Contoh penggunaan: Membuat ruang baca yang hangatPrompt: Rak buku kayu::2, pencahayaan hangat::1,5, buku antik::1 ⁃ ⁃ tidak ada rak kosong:: -1

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Menggunakan Prompt Negatif Midjourney

Prompt negatif mungkin terasa seperti kekuatan super, tetapi mudah untuk melakukan kesalahan jika Anda tidak berhati-hati. Berikut adalah beberapa kesalahan yang perlu diwaspadai:

❗Kelebihan prompt: Salah satu kesalahan paling umum adalah membebani prompt Anda dengan terlalu banyak pengecualian. Misalnya, menambahkan ⁃ ⁃ tidak ada mobil, pohon, orang, bangunan, awan, atau hewan mungkin tampak lengkap, tetapi hal ini dapat membingungkan AI, sehingga menghasilkan hasil yang tidak terduga atau bahkan tidak dapat digunakan. Sebaliknya, fokuslah pada elemen paling penting yang ingin Anda singkirkan, dan buat daftar Anda tetap ringkas

❗Kebetulan: Kesalahan lain adalah terlalu samar. Mengatakan “⁃ ⁃ tidak ada objek” tidak memberikan arahan yang cukup kepada AI. Objek seperti apa? Perabotan? Kendaraan? Selalu spesifik. Misalnya, jika Anda membuat lanskap minimalis, gunakan ⁃ ⁃ tidak ada mobil, bangunan, atau kabel listrik untuk memastikan kejelasan

❗Mengabaikan konflik gaya: Prompt negatif tidak hanya menghapus objek; prompt ini juga dapat mengubah gaya. Misalnya, jika Anda mengatakan “⁃ ⁃ no anime” dan AI masih cenderung menghasilkan seni bergaya, hal ini mungkin disebabkan oleh elemen prompt lain yang secara tidak sengaja memengaruhi hasilnya. Pastikan prompt Anda sangat jelas mengenai gaya

Keterbatasan Penggunaan Midjourney

Saat Midjourney diluncurkan, kemampuannya menimbulkan kegemparan di pasar pembuatan gambar. Meskipun platform AI ini secara signifikan mengubah proses pembuatan gambar, platform ini juga memiliki keterbatasan tersendiri.

Kesulitan dengan adegan yang rumit

Midjourney bekerja dengan baik pada gambar dengan satu subjek, tetapi mengalami kesulitan dalam menangani adegan yang ramai dengan banyak karakter.

🌻 Contoh: Jika Anda mencoba membuat pasar yang ramai, sekelompok orang yang berinteraksi, atau pertempuran yang detail, hasilnya sering kali tidak sesuai harapan. Karakter mungkin kehilangan anggota tubuh, memiliki ekspresi wajah yang aneh, atau objek yang ditempatkan secara tidak wajar. Pencahayaan dan perspektif juga bisa terasa janggal, sehingga gambar terlihat tidak alami.

Meskipun Anda dapat meningkatkan kualitas gambar Midjourney dengan prompt yang lebih baik, untuk mendapatkan hasil yang sempurna, Anda perlu melalui banyak percobaan dan kesalahan.

Ketergantungan yang tinggi pada kejelasan prompt

Midjourney menafsirkan semua yang Anda ketik secara harfiah, sehingga prompt yang samar atau terlalu luas dapat menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda dari yang diharapkan. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, proses kreatif AI berbeda dengan proses kreatif kita.

🌻 Contoh: Meminta ‘kota futuristik’ tanpa detail bisa menghasilkan apa saja, mulai dari cakrawala cyberpunk yang bercahaya hingga dunia yang sepi dan hancur. AI tidak ‘menebak’ apa yang Anda maksud, jadi jika Anda mengabaikan detail penting, hal itu dapat mengubah keseluruhan tampilan gambar yang dihasilkan AI.

Kesulitan dalam menafsirkan konsep abstrak

Midjourney sangat ahli dalam membuat hal-hal yang ada di dunia nyata atau setting fantasi, tetapi kesulitan dalam menangani ide-ide yang lebih mendalam, emosional, atau simbolis.

🌻 Contoh: Jika Anda menambahkan prompt ‘perasaan kesepian’, AI kemungkinan besar hanya akan menghasilkan gambar seorang diri yang duduk sendirian—kemungkinan besar tidak akan menangkap nuansa isolasi, kerinduan, atau kesedihan.

Dengan kata lain, sistem ini tidak dapat menangkap atau membaca emosi secara penuh untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

Kurva pembelajaran yang curam

Meskipun Midjourney mudah digunakan, mendapatkan hasil yang akurat bisa memakan waktu. Fitur seperti prompt negatif dan bobot prompt memerlukan latihan. Banyak pemula mungkin kesulitan untuk menghilangkan elemen yang tidak diinginkan, menciptakan gaya yang konsisten, atau menyempurnakan gambar.

Selain itu, tidak seperti alat desain lain yang memungkinkan Anda memperbaiki kesalahan, Midjourney tidak memiliki opsi untuk ‘mengedit prompt.’ Artinya, Anda harus terus mencoba dan memasukkan prompt ulang untuk mendapatkan hasil terbaik.

Data pelatihan yang terbatas

Midjourney hanya dapat menghasilkan gambar berdasarkan apa yang telah dilatihnya. Jika Anda mencoba membuat sesuatu yang unik—seperti gaya seni budaya tertentu atau latar belakang sejarah yang tidak biasa—AI mungkin akan menghasilkan versi yang sangat generik atau gagal sama sekali.

🌻 Contoh: Jika Anda meminta jenis arsitektur kuno yang langka, sistem mungkin mencampurkannya dengan sesuatu yang lebih umum. Hal ini membuatnya kurang dapat diandalkan saat Anda membutuhkan sesuatu yang sangat spesifik atau akurat secara budaya.

Jadi, meskipun Midjourney adalah alat yang luar biasa, ini bukanlah solusi yang cocok untuk semua situasi.

✨Fakta Menarik: Pada paruh kedua tahun 2024, selama pemilihan umum AS, Midjourney memberlakukan pembatasan terhadap pembuatan gambar Joe Biden dan Donald Trump.

Kami menggunakan ClickUp untuk mengelola dan melacak alur kerja pembuatan konten media sosial dan digital kami. Hal ini memungkinkan kami melihat status setiap konten (sedang dikerjakan, perlu diedit, dijadwalkan, dll.) beserta siapa desainer utamanya. Selain itu, hal ini menghilangkan semua komunikasi email bolak-balik karena bagian komentar pada setiap tugas dapat digunakan untuk mendiskusikan dan mendelegasikan tugas/langkah selanjutnya (sehingga memenuhi kebutuhan untuk melacak dan menindaklanjuti siklus pembuatan konten kami).

