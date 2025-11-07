Aplikasi Catatan AI Terbaik untuk Rapat Microsoft Teams

Rapat memang bagus—sampai Anda harus mengingat segala hal yang dibicarakan. Itu sangat melelahkan saat Anda harus mencatat, melacak tindakan yang harus dilakukan, dan benar-benar fokus.

Jika tim Anda sering menggunakan Microsoft Teams, Anda membutuhkan alat pencatat AI untuk membantu Anda.

Aplikasi pencatat AI terbaik merekam, mentranskrip, merangkum, dan bahkan membuat tugas sehingga Anda dapat tetap fokus sementara aplikasi ini menangani detailnya.

Dalam postingan blog ini, kami akan membahas aplikasi pencatat AI terbaik untuk Microsoft Teams yang akan mengubah catatan rapat Anda dari yang semrawut menjadi terorganisir. 🎯

⏰ Ringkasan 60 Detik Berikut adalah rekomendasi kami untuk aplikasi pencatat AI terbaik untuk rapat Microsoft Teams: ClickUp (Pilihan terbaik untuk produktivitas rapat berbasis AI) Microsoft Teams Copilot (Pilihan terbaik untuk wawasan dan analisis rapat berbasis AI) Fireflies. ai (Pilihan terbaik untuk pelacak yang dapat disesuaikan dan sorotan berstempel waktu) Otter.ai (Pilihan terbaik untuk transkripsi yang dapat dicari dan tindak lanjut yang dihasilkan AI) Pencatat Catatan AI Tactiq (Pilihan terbaik untuk transkripsi real-time dengan penandaan dan tangkapan layar) tl;dv (Pilihan terbaik untuk ringkasan rapat yang terintegrasi dengan CRM dan otomatisasi alur kerja) Supernormal (Pilihan terbaik untuk mengekstrak wawasan penting dan menjawab pertanyaan terkait rapat) Krisp AI Meeting Assistant (Terbaik untuk mendeteksi tindakan yang perlu dilakukan dan templat rapat terstruktur) Huddles. app (Terbaik untuk penekanan kebisingan dan kejernihan suara dalam transkripsi) Pencatat Catatan Bertenaga AI dari Bluedot (Pilihan terbaik untuk transkripsi latar belakang tanpa bot dengan akurasi khusus industri)

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Aplikasi Catatan AI untuk Microsoft Teams?

Alat pencatat AI dapat menghemat waktu, meningkatkan akurasi, dan meningkatkan produktivitas rapat. Namun, tidak semua alat menawarkan kemampuan yang sama. Saat memilih alat untuk Microsoft Teams, pertimbangkan fitur-fitur utama berikut untuk memastikan alat tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda. 💁

Integrasi yang mulus: Berfungsi secara native di dalam Microsoft Teams tanpa memerlukan pengaturan manual atau solusi pihak ketiga

Transkripsi real-time: Merekam percakapan dengan akurasi tinggi, bahkan di lingkungan yang bising atau diskusi yang berlangsung cepat

Identifikasi pembicara: Membedakan antara peserta untuk membuat catatan yang terstruktur dan mudah dibaca

Ekstraksi tindakan: Mengidentifikasi tugas, keputusan, dan tindak lanjut utama, sehingga mengurangi kebutuhan akan peninjauan manual

Fitur ringkasan: Membuat ringkasan rapat yang ringkas dan didukung AI dengan sorotan yang relevan

Format yang dapat disesuaikan: Memungkinkan pengguna menyesuaikan ringkasan agar sesuai dengan alur kerja tim dan kebutuhan pelaporan

Dukungan multibahasa: Menranskripsi rapat dalam berbagai bahasa untuk tim global

Pencarian dan penandaan lanjutan: Memungkinkan pencarian cepat topik, kata kunci, atau momen penting tertentu

🧠 Fakta Menarik: Seorang stenografer tidak mengetik seperti kita pada umumnya. Mereka menggunakan mesin stenografi khusus yang disebut stenotype, yang dapat mengetik kata atau frasa utuh dalam satu ketukan. Itulah sebabnya mereka dapat mengikuti laju bicara yang cepat, menjadikannya versi manusia dari AI transkripsi real-time.

10 Aplikasi Catatan AI Terbaik untuk Microsoft Teams

Memilih alat pencatat AI yang tepat bisa menjadi tantangan karena banyaknya pilihan yang tersedia. Untuk memudahkan Anda, kami telah menyusun daftar sepuluh alat pencatat AI untuk Microsoft Teams yang menonjol berkat akurasi, integrasi yang mulus, dan manfaat produktivitasnya.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk produktivitas rapat berbasis AI)

Pekerjaan saat ini tidak berjalan dengan baik.

Proyek, pengetahuan, dan percakapan tersebar di berbagai alat yang terpisah, sehingga memperlambat kerja tim. ClickUp mengatasi hal ini dengan aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Kita semua tahu bahwa rapat adalah tempat di mana keajaiban (dan kekacauan) terjadi. Itulah mengapa ClickUp Meetings memastikan diskusi terstruktur, produktif, dan, yang terpenting, dapat ditindaklanjuti.

ClickUp mengintegrasikan pencatatan berbasis AI, pengorganisasian rapat, dokumen kolaboratif, dan pelacakan tugas dalam satu platform di seluruh platform konferensi video, termasuk Microsoft Teams.

Berikut cara menggunakan fitur-fiturnya. 💁

ClickUp AI Notetaker

Coba AI Notetaker dari ClickUp Dapatkan transkrip rapat otomatis dengan label pembicara yang jelas menggunakan ClickUp AI Notetaker

Rapat baru saja berakhir, dan halaman Anda dipenuhi coretan yang sulit dibaca? Jangan khawatir; ClickUp AI Notetaker siap membantu Anda.

Aplikasi pencatat ini secara otomatis merekam, mentranskrip, dan merangkum rapat Anda secara real-time, serta mengidentifikasi poin-poin penting, hasil kerja, dan keputusan. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri tumpukan teks untuk menemukan informasi penting hingga mata Anda lelah.

Bagian terbaiknya? Alat AI untuk rapat ini secara mulus mengubah poin-poin diskusi menjadi Tugas ClickUp, memastikan tindak lanjut yang mudah. Saat Anda perlu memeriksa kembali sesuatu nanti, cukup tanyakan kepada alat AI tersebut dalam bahasa sehari-hari, dan informasi tersebut akan muncul dalam hitungan detik!

Misalnya, katakanlah tim pemasaran di sebuah perusahaan teknologi mengadakan rapat perencanaan kampanye mingguan di Microsoft Teams.

Dengan pencatat rapat ClickUp, rapat dirangkum dengan mencatat pembaruan penting seperti jadwal peluncuran, hasil kerja konten, dan alokasi anggaran iklan. Fitur ini mengubah poin-poin tersebut menjadi tugas, menugaskan draf kepada penulis konten dan permintaan desain kepada desainer.

ClickUp Brain

Dapatkan jawaban instan dari transkrip rapat untuk panduan cepat dengan ClickUp Brain

Mencari informasi menjadi sangat mudah dengan ClickUp Brain. Alih-alih menelusuri halaman demi halaman catatan rapat, Anda cukup bertanya, ‘Apa umpan balik yang diberikan klien bulan lalu?’ dan mendapatkan jawaban seketika.

Misalnya, seorang ahli strategi kampanye yang meninjau diskusi sebelumnya dapat langsung mengetahui preferensi klien dengan bertanya, ‘Arah pesan apa yang disukai klien?’ Hal ini memastikan bahwa setiap presentasi, konsep iklan, atau strategi konten tetap selaras dengan harapan klien tanpa melewatkan detail penting.

ClickUp Docs

Bekerja sama secara real-time dan mengedit bersama menggunakan ClickUp Docs

Sekarang setelah rapat Anda didokumentasikan dengan mudah, di mana semua catatan tersebut disimpan?

ClickUp Docs adalah pusat terpusat untuk mengatur, berbagi, dan berkolaborasi dalam segala hal, mulai dari catatan rapat hingga peta jalan proyek, daftar tugas, dan wiki perusahaan.

Anda dapat menggunakan fitur pemformatan yang lengkap untuk menyusun dokumen sesuai keinginan Anda sekaligus membuatnya menarik dengan multimedia, bagan, tag, tautan, dan tabel. Selain itu, dengan Brain yang terintegrasi, Anda dapat meningkatkan kejelasan catatan dan mengeditnya agar sesuai dengan nada tertentu.

Fitur terbaik ClickUp

Kembangkan ide: Gunakan perintah berbasis AI seperti ‘Perluas konten’ atau ‘Lanjutkan menulis’ untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran Anda

Otomatiskan tugas rutin: Tetapkan pemicu dan kondisi untuk menangani tindakan berulang, baik menggunakan Tetapkan pemicu dan kondisi untuk menangani tindakan berulang, baik menggunakan ClickUp Automations yang sudah jadi maupun yang dapat disesuaikan

Rekam dan transkripsikan rekaman layar: Rekam layar Anda dengan Rekam layar Anda dengan ClickUp Clips dan buat transkripsi yang didukung AI untuk memudahkan referensi dalam catatan rapat

Sinkronkan catatan rapat ke Chat: Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum diskusi dalam thread dan memposting poin tindakan penting langsung di dalam Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum diskusi dalam thread dan memposting poin tindakan penting langsung di dalam ClickUp Chat agar semua orang tetap selaras

Batasan ClickUp

Fitur penyesuaiannya yang luas membutuhkan waktu untuk disiapkan

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

📮 ClickUp Insight: 37% pekerja mengirimkan catatan tindak lanjut atau notulen rapat untuk melacak tindakan yang harus dilakukan, tetapi 36% masih mengandalkan metode lain yang terpisah-pisah. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat keputusan, wawasan penting yang Anda butuhkan mungkin tersembunyi di obrolan, email, atau spreadsheet. Dengan ClickUp, Anda dapat langsung mengubah percakapan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti di seluruh tugas, obrolan, dan dokumen Anda—sehingga memastikan semuanya tercakup.

2. Microsoft Teams Copilot (Pilihan terbaik untuk wawasan dan analisis rapat berbasis AI)

melalui Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot adalah asisten berbasis AI yang terintegrasi ke dalam aplikasi Microsoft 365, termasuk Teams, untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Dengan memanfaatkan model bahasa canggih dan data Microsoft Graph, Copilot mengotomatiskan tugas-tugas seperti menyusun draf email, merangkum rapat, dan membuat konten.

Copilot membantu Anda mempersiapkan rapat, mentranskripsi diskusi, dan merangkum poin-poin penting bagi peserta yang terlambat bergabung. Setelah itu, Copilot merangkum keputusan, membuat daftar tugas, dan menjawab pertanyaan tindak lanjut.

Fitur terbaik Microsoft Teams Copilot

Identifikasi dan buat daftar tugas tindak lanjut berdasarkan pembahasan rapat, sehingga memudahkan penugasan tanggung jawab

Konfigurasikan ketersediaan Copilot dengan opsi transkripsi lengkap, konversi ucapan ke teks secara langsung, atau wawasan berbasis obrolan

Ajukan pertanyaan yang spesifik kepada Copilot untuk mengidentifikasi perbedaan pendapat, menganalisis tanggapan, dan mengidentifikasi celah dalam argumen

Gabungkan percakapan lisan dan pesan obrolan untuk menyajikan konteks lengkap di satu tempat

Batasan Microsoft Teams Copilot

Anda memerlukan paket layanan Microsoft 365 tertentu untuk fitur pencatatan, yang mengakibatkan biaya tambahan

Fitur ini tidak tersedia dalam rapat yang dienkripsi end-to-end, sehingga membatasi penggunaannya dalam diskusi yang sensitif namun penting

Harga Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basic dengan Copilot: $37,50/bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard dengan Copilot: $44,00/bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Premium dengan Copilot: $53,50/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Microsoft Teams Copilot

G2: 4,3/5 (lebih dari 70 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

3. Fireflies.ai (Pilihan terbaik untuk pelacak yang dapat disesuaikan dan sorotan berstempel waktu)

Fireflies.ai adalah alat pencatat AI untuk rapat yang merekam, mentranskrip, dan merangkum percakapan dari diskusi, panggilan, dan konferensi virtual. Alat ini menangkap interaksi suara dari sumber apa pun, memastikan Anda tidak pernah melewatkan detail penting.

Perlu melacak pembahasan harga dan penyebutan pesaing, atau membagikan momen penting dari panggilan? Atur pelacak khusus untuk menandai detail dan biarkan Fireflies membuat cuplikan suara berstempel waktu untuk referensi cepat.

Fitur terbaik Fireflies.ai

Rekam dan ubah rapat menjadi teks dengan akurasi terdepan di industri dalam lebih dari 100 bahasa

Sinkronkan transkrip dan catatan dengan Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion, dan lainnya

Gunakan bot AI Notetaker, ekstensi Chrome, atau aplikasi seluler untuk mentranskrip percakapan langsung atau tatap muka

Cari pertemuan sebelumnya hingga ke kalimat yang tepat dan gunakan AskFred untuk mendapatkan jawaban instan dari percakapan

Batasan Fireflies.ai

Kosa kata teknis yang terbatas terkadang menyebabkan ketidakakuratan

Gagal merekam atau merangkum pesan yang dikirim di obrolan Teams selama rapat

Harga Fireflies.ai

Gratis

Pro: $18/bulan per pengguna

Bisnis: $29/bulan per pengguna

Enterprise: $39/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (lebih dari 600 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

🧠 Fakta Menarik: Orang Yunani menggunakan bahan-bahan seperti perkamen dan papirus yang mahal untuk mendokumentasikan segala sesuatu secara manual. Mereka juga harus terus-menerus berjuang untuk menjaga catatan-catatan ini agar tetap aman dari pengaruh lingkungan.

4. Otter.ai (Pilihan terbaik untuk transkripsi yang dapat dicari dan tindak lanjut yang dihasilkan AI)

Otter.ai membantu tim tetap menguasai jalannya rapat dengan mengubah percakapan menjadi catatan yang jelas dan dapat dicari. Sebagai alat pencatat AI, Otter.ai mentranskripsi rapat Anda secara real-time. Setelah rapat selesai, aplikasi ini secara otomatis membuat ringkasan singkat, sehingga Anda dapat meninjau poin-poin penting dalam hitungan detik.

Platform ini juga mengidentifikasi pembicara dan menentukan tanggung jawab, sehingga tidak perlu melakukan tindak lanjut secara manual. Dengan fitur deteksi kata kunci, Anda dapat dengan mudah mencari topik tertentu dalam rapat-rapat sebelumnya.

Selain itu, asisten obrolan AI-nya dapat membuat email tindak lanjut atau pembaruan status berdasarkan hasil rapat.

Fitur terbaik Otter.ai

Buat ringkasan berdurasi 30 detik yang merangkum sesi panjang menjadi poin-poin penting

Gunakan Otter AI Chat untuk menyusun email tindak lanjut dan pembaruan status langsung dari wawasan rapat

Gabungkan percakapan langsung dengan pembaruan asinkron menggunakan AI Channels, untuk mempercepat kemajuan proyek

Ekstrak dan sebarkan poin-poin tindakan secara otomatis, memastikan langkah-langkah selanjutnya yang jelas

Batasan Otter.ai

Akses terbatas pada 25 percakapan terbaru Anda, sedangkan percakapan yang lebih lama disimpan dalam arsip

Transkripsi dalam setiap sesi dibatasi hingga 30 menit pada paket gratis

Harga Otter.ai

Gratis

Pro: $16,99/bulan per pengguna

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Otter.ai

G2: 4,3/5 (lebih dari 290 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 90 ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Orang Yunani kuno adalah pelopor dalam praktik pencatatan dan menekankan pentingnya mendokumentasikan pengetahuan dalam budaya mereka. Mereka menyimpan catatan pribadi dengan cermat untuk melestarikan pemikiran filosofis, peristiwa sejarah, dan pengamatan ilmiah.

5. Tactiq’s AI Note Taker (Pilihan terbaik untuk transkripsi real-time dengan penandaan dan tangkapan layar)

melalui Tactiq

Dirancang khusus untuk para profesional dan manajer, Tactiq Note Taker dari OpenAI melakukan transkripsi rapat Anda secara langsung, memastikan setiap detail penting tercatat dengan akurat.

Aplikasi ini terintegrasi dengan Microsoft Teams, Google Meet, dan Zoom, sehingga menghilangkan kerumitan pencatatan manual. Dengan metode pencatatan per kalimat, Tactiq mencatat setiap pernyataan saat diucapkan, memastikan konteks dan nuansa percakapan tetap terjaga.

Fitur terbaik pencatat AI Tactiq

Gunakan AI untuk secara otomatis menghasilkan pembaruan proyek yang komprehensif, termasuk acara, tenggat waktu, diskusi, langkah selanjutnya, catatan, dan poin penting

Tandai tugas, keputusan, dan pertanyaan dengan tag, label, atau komentar kustom pada transkrip langsung

Tambahkan tangkapan layar langsung ke transkrip Anda untuk menyimpan momen-momen penting dan referensi spesifik guna ditinjau nanti

Batasan Pencatat Catatan AI Tactiq

Beberapa pengguna melaporkan bahwa fitur AI Tactiq bisa rumit untuk disetel dan disesuaikan pada awalnya

Tactiq beroperasi sebagai ekstensi Chrome, sehingga penggunaannya terbatas pada pengguna browser Chrome

Harga AI Note Taker dari Tactiq

Gratis

Pro: $12/bulan per pengguna

Team: $20/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan pencatat AI Tactiq

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

🔍 Tahukah Anda? John Locke memainkan peran penting dalam meningkatkan kegunaan buku-buku umum. Ia memperkenalkan sistem pengindeksan yang efektif yang memungkinkan pengguna mengkategorikan dan menemukan informasi dengan efisien. Hal ini membantu pencatatan yang terstruktur bahkan di zaman modern.

6. tl;dv (Pilihan terbaik untuk ringkasan rapat yang terintegrasi dengan CRM dan otomatisasi alur kerja)

tl;dv adalah perangkat lunak notulen rapat berbasis AI untuk para profesional dan manajer yang mengandalkan Microsoft Teams. Meskipun aplikasi ini merekam, mentranskripsikan, dan menyoroti momen-momen penting dari rapat, fokus utamanya adalah pada ringkasan pasca-rapat.

Dengan integrasi CRM yang mulus, wawasan berbasis AI, dan format ringkasan yang dapat disesuaikan, tl;dv memudahkan tindak lanjut, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Baik Anda perlu mengekstrak umpan balik pelanggan, melacak keberatan dalam panggilan penjualan, atau mengidentifikasi masalah produk, agen AI tl;dv menangani semuanya.

Ringkasan fitur terbaik

Isi otomatis kolom CRM dengan data rapat yang relevan, sehingga menghilangkan kebutuhan pengisian manual di HubSpot, Salesforce, dan lebih dari 6.000 platform lainnya

Jadwalkan peringatan berbasis AI untuk memeriksa rapat-rapat sebelumnya dan mendatang guna mendapatkan wawasan spesifik, dengan laporan yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Transkripsikan dan ringkas rapat dalam lebih dari 30 bahasa untuk kolaborasi global

Gunakan templat terstruktur dan panduan untuk memastikan konsistensi di seluruh rapat

tl;dv batasan

Tidak ada fitur bawaan untuk menganalisis emosi yang terlihat pada peserta dalam video, yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam

Aplikasi ini tidak menyediakan fitur kosakata khusus, yang bisa menjadi hal penting untuk bidang atau istilah khusus

Ringkasan harga

Gratis

Pro: $29 per bulan per pengguna

Bisnis: $98/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Ringkasan: Peringkat dan ulasan

G2: 4,7/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

🔍 Tahukah Anda? Ukuran pasar pencatat catatan AI diperkirakan akan mencapai sekitar $2.545 juta pada tahun 2033 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 18,9%.

7. Supernormal (Terbaik untuk mengekstrak wawasan penting dan menjawab pertanyaan terkait rapat)

melalui Supernormal

Selanjutnya dalam daftar aplikasi pencatat AI untuk Microsoft Teams ini adalah Supernormal. Alat ini terintegrasi dengan mulus ke Microsoft Teams, mentranskripsi rapat, dan mencatat poin-poin penting secara real-time.

Asisten berbasis AI-nya, Norma, mencatat detail rapat secara real-time. Berbeda dengan alat transkripsi konvensional, Norma mengekstrak wawasan penting, mengidentifikasi tugas, dan menjawab pertanyaan selama atau setelah rapat. Anda bahkan dapat menyesuaikan nama bot pencatat dalam Microsoft Teams untuk pengalaman tim yang lancar.

Fitur terbaik Supernormal

Deteksi tugas secara otomatis dalam diskusi dan alokasikan ke anggota tim yang relevan di Asana, Trello, ClickUp, dan Linear

Temukan dengan cepat momen-momen tertentu dalam bagian transkrip yang dilengkapi cap waktu

Standarkan format catatan dengan templat yang disesuaikan untuk berbagai jenis rapat, seperti panggilan penjualan, rapat tim, dan briefing klien

Dapatkan email ringkasan yang merangkum pembahasan penting, membantu tim mempersiapkan diri untuk minggu depan

Batasan Supernormal

Pengguna mengeluhkan hasil yang kurang memuaskan dari templat bawaan alat tersebut

Aplikasi ini tidak melakukan transkripsi rapat secara offline

Harga Supernormal

Gratis

Pro: $18/bulan per pengguna

Bisnis: $29/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Supernormal

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: belum cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Aplikasi pencatat AI menggunakan teknologi seperti model bahasa besar (LLM) dan pengenalan ucapan otomatis (ASR) untuk meningkatkan akurasi dan pemahaman konteks.

8. Krisp AI Meeting Assistant (Pilihan terbaik untuk mendeteksi tindakan yang perlu dilakukan dan templat rapat terstruktur)

melalui Krisp AI Meeting Assistant

Sesuai dengan namanya, Krisp menghasilkan transkripsi yang jelas untuk rapat Microsoft Teams. Selain pencatatan dasar, Krisp mendeteksi tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam percakapan rapat. Tugas-tugas tersebut secara otomatis diekstraksi, dikategorikan, dan ditugaskan kepada anggota tim yang relevan, memastikan bahwa semua tindak lanjut jelas dan dapat dilacak.

Selain itu, Krisp meningkatkan efisiensi dengan menyediakan templat pencatatan rapat yang siap pakai. Templat-templat ini menyusun poin-poin diskusi penting, keputusan, dan langkah selanjutnya dalam format terstruktur, sehingga memudahkan berbagi dan mendistribusikan catatan di antara anggota tim.

Fitur terbaik Krisp AI Meeting Assistant

Temukan poin-poin tindakan dalam percakapan dan alokasikan kepada anggota tim tanpa perlu beralih konteks

Sinkronkan pencatatan dan distribusi catatan dengan rapat terjadwal untuk alur kerja otomatis

Manfaatkan kompatibilitas tanpa plugin untuk bekerja dengan Microsoft Teams dan platform rapat lainnya

Batasan Krisp AI Meeting Assistant

Saat ini, Krisp hanya dapat terhubung ke satu kalender sekaligus

Fitur transkripsi dan pencatatan rapat saat ini hanya mendukung bahasa Inggris

Harga Krisp AI Meeting Assistant

Gratis

Pro: $16/bulan per pengguna

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Krisp AI Meeting Assistant

G2: 4,7/5 (lebih dari 550 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

💡 Tips Pro: Gunakan warna untuk menandai bagian-bagian berbeda dalam catatan Anda. Warna merah dapat digunakan untuk informasi penting, poin-poin kunci, dan peringatan, sementara warna biru dapat menandai definisi, konsep utama, dan ide-ide kunci. Warna hijau cocok untuk contoh dan penerapan, kuning untuk pertanyaan, dan ungu untuk kosakata.

9. Aplikasi Huddles. (Terbaik untuk penekanan kebisingan dan kejernihan suara dalam transkripsi)

Huddles adalah alat peredam bising dan penguat suara kelas atas yang menghadirkan audio jernih dalam rapat virtual. Alat ini menghilangkan kebisingan latar belakang seperti suara ketikan keyboard, gonggongan anjing, atau suara konstruksi, sehingga memastikan ringkasan rapat yang akurat.

Dalam diskusi yang berlangsung cepat di mana banyak peserta berbicara secara bersamaan, fitur Voice Clarity dari Huddles meningkatkan kejelasan ucapan. Hal ini memudahkan untuk membedakan pembicara dan menghasilkan ringkasan yang koheren.

Fitur terbaik aplikasi Huddles.

Jaga keamanan data dengan pemrosesan audio lokal, memastikan informasi sensitif tetap rahasia

Minimalkan kesalahpahaman dengan menghilangkan masalah kualitas audio yang buruk menggunakan Echo Cancellation dan Acoustic Echo Removal

Buat agenda yang ringkas menggunakan AI untuk memandu diskusi dan mendorong anggota tim agar mempersiapkan diri sebelumnya

Batasan aplikasi Huddles.

Aplikasi ini tidak terintegrasi dengan kalender pengguna

Pengguna mengeluhkan kurangnya koneksi API yang ditingkatkan untuk memfasilitasi interoperabilitas yang lebih baik dengan platform lain

Harga aplikasi Huddles.

Gratis

Pro: $19,9 per bulan per pengguna

Bisnis: $19,9 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan aplikasi Huddles.

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

🔍 Tahukah Anda? Organisasi yang menggunakan alat pencatat AI telah mengalami pengurangan waktu hingga 30% dalam mengorganisir catatan setelah rapat.

10. Perekam Catatan Bertenaga AI dari Bluedot (Pilihan terbaik untuk transkripsi latar belakang tanpa bot dengan akurasi khusus industri)

melalui Perekam Catatan Bertenaga AI dari Bluedot

Bluedot mencatat, mengatur, dan membagikan catatan rapat di Microsoft Teams tanpa perlu bot bergabung dalam panggilan Anda. Aplikasi ini bekerja secara diam-diam di latar belakang, secara otomatis mentranskrip dan merangkum diskusi. Transkrip menyoroti poin-poin penting, tindakan yang harus dilakukan, dan keputusan, sehingga tindak lanjut menjadi mudah.

Keunggulan utamanya? Bluedot secara akurat mengenali istilah teknis dan jargon industri, sehingga percakapan yang spesifik pun ditranskripsi dengan jelas.

Fitur terbaik pencatat AI dari Bluedot

Tetapkan izin tampilan, pengeditan, dan berbagi yang spesifik untuk menjaga keamanan informasi rahasia

Sebarkan ringkasan rapat ke seluruh tim agar semua peserta rapat tetap mendapat informasi terbaru

Gunakan AI untuk rapat dan lakukan pencarian kata kunci cepat untuk menemukan catatan rapat penting tanpa perlu memutar ulang rekaman

Secara otomatis menghasilkan tindak lanjut dan daftar tugas untuk memastikan tim tetap selaras dalam langkah-langkah selanjutnya

Batasan Perekam Catatan Berbasis AI dari Bluedot

Kurang memiliki integrasi CRM yang luas, sehingga membatasi kemampuan untuk menyinkronkan panggilan yang direkam dengan platform seperti liftOS

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk ringkasan rapat, yang memengaruhi wawasan mengenai interaksi dengan klien

Harga Perekam Catatan Berbasis AI dari Bluedot

Gratis

Basic: $18/bulan per pengguna

Pro: $25/bulan per pengguna

Bisnis: $39/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan pencatat catatan berbasis AI dari Bluedot

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

🤝 Pengingat Ramah: Aplikasi pencatat catatan memang berguna, tetapi selalu periksa, perbaiki, dan sesuaikan catatan yang dihasilkan AI untuk memastikan keakuratan dan kejelasan.

Kenali Alat Berbasis AI Terbaik—ClickUp

Kami telah mengulas beberapa aplikasi pencatat AI terbaik untuk Microsoft Teams, masing-masing menawarkan fitur unik untuk meningkatkan cara Anda mencatat, mengatur, dan menindaklanjuti wawasan dari rapat.

Namun, jika Anda mencari fitur canggih yang meningkatkan produktivitas tim Anda melampaui sekadar transkripsi rapat, ClickUp menonjol di antara yang lain.

Dengan ClickUp AI Notetaker, Anda mendapatkan ringkasan rapat otomatis, sehingga Anda tidak perlu khawatir melewatkan detail penting. ClickUp Docs menyediakan ruang kolaboratif untuk menyimpan, mengatur, dan menyempurnakan catatan Anda. Dan dengan ClickUp Brain, AI melangkah lebih jauh—membantu Anda menulis, meringkas, dan mengambil informasi secara instan, menjadikan ruang kerja Anda benar-benar lebih cerdas.

