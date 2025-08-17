10 Aplikasi Catatan AI Terbaik untuk Google Meet pada Tahun 2025

Di tengah-tengah panggilan Google Meet, Anda mendengar, ‘Tunggu, apa lagi tugas yang harus dilakukan?’ Scroll cepat melalui obrolan tidak membantu, dan sepertinya tidak ada yang mencatat dengan benar. Sekarang, Anda terjebak mencoba menyusun kembali informasi alih-alih melanjutkan pekerjaan.

Aplikasi pencatat AI untuk Google Meet dapat menghindarkan Anda dari kekacauan dan menjaga rapat tetap berjalan lancar. Mereka mencatat semua hal—poin penting, keputusan, dan tugas yang harus dilakukan—sehingga Anda tidak perlu melakukannya.

Mari kita lihat yang terbaik untuk menjaga rapat Anda produktif dan catatan Anda mudah dibuat. 🧑‍💻

Apa yang Harus Anda Cari dalam Aplikasi Penulis Catatan AI untuk Google Meet?

Sebuah aplikasi pencatat yang baik seharusnya membuat rapat lebih produktif, bukan menambah pekerjaan. Memilih yang tepat tergantung pada cara Anda mengadakan rapat dan jenis catatan yang Anda butuhkan.

Berikut adalah beberapa fitur kunci yang perlu dicari dalam alat AI untuk catatan rapat:

Ketepatan transkripsi: Merekam percakapan dengan jelas dan meminimalkan kesalahan

Identifikasi pembicara: Membedakan antara peserta rapat untuk catatan yang terorganisir

Kemampuan ringkasan: Menyoroti poin penting dan tindakan yang perlu dilakukan untuk referensi cepat dalam pertemuan mendatang

Pengaturan kustomisasi: Memungkinkan penyesuaian format, ringkasan, dan penandaan kata kunci sesuai preferensi pengguna

Fitur ekspor dan berbagi: Simpan catatan dan ringkasan rapat dalam berbagai format untuk memudahkan kolaborasi

Keamanan dan privasi: Melindungi data rapat sensitif melalui enkripsi dan langkah-langkah kepatuhan

🔍 Tahukah Anda? Google Meet dulunya hanya tersedia dengan undangan. Pada tahun 2017, layanan ini bernama ‘Google Hangouts Meet’ dan hanya dapat diakses oleh pengguna G Suite. Baru pada tahun 2020, Google membuatnya gratis untuk semua orang — tepat pada waktunya untuk booming kerja jarak jauh.

Ringkasan: 10 Aplikasi AI Terbaik untuk Mencatat di Google Meet

Tidak yakin alat mana yang paling cocok untuk alur kerja Anda? Berikut ini ringkasan singkat tentang 10 alat pencatat AI terbaik untuk Google Meet, keunggulan masing-masing, dan siapa yang paling cocok menggunakannya:

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga ClickUp – Aplikasi pencatat AI dengan integrasi tugas dan dokumen– Ekstraksi item tindakan– Alur kerja otomatis dari rapat ke tindakan Tim proyek yang membutuhkan alur kerja lengkap dari rapat hingga tindakan Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Gemini – Integrasi asli dengan Google Workspace– Sinkronisasi langsung dengan Google Docs– Dukungan multibahasa untuk tim global Tim yang terintegrasi dalam Google Workspace yang membutuhkan pencatatan catatan yang lancar dan integrasi yang mulus Hanya tersedia untuk Google Workspace Enterprise; Harga khusus Tactiq – Dukungan multi-platform (Meet, Zoom, Teams)– Tag transkrip real-time– Dukungan tim lintas platform Tim lintas platform yang melacak diskusi di berbagai platform rapat video Gratis; Pro: $12/bulan per pengguna; Tim: $20/bulan per pengguna tl;dv – Sorotan berwaktu– Tindak lanjut berbasis AI– Sorotan video untuk tim penjualan Tim penjualan dan keberhasilan pelanggan yang membutuhkan sorotan video cepat dan pelacakan tugas aksi Gratis; Pro: $29/bulan per pengguna; Bisnis: $98/bulan per pengguna Scribbl – Catatan siap belajar– Pembuat kuis/pertanyaan– Transkrip berlabel waktu untuk pendidikan Pendidik dan tim pelatihan yang membutuhkan catatan rapat yang dapat diubah menjadi bahan belajar Gratis; Pro: $20 per bulan per pengguna; Tim: Harga kustom (ditagih secara tahunan) Bluedot – Ekstraksi potongan kode– Penandaan keputusan teknis– Integrasi manajemen proyek Tim teknis dan insinyur yang perlu melacak diskusi tentang kode dan arsitektur Gratis; Basic: $18/bulan per pengguna; Pro: $25/bulan per pengguna Baca AI – Ringkasan pertemuan cepat– Sorotan penting– Kategorisasi tugas aksi Tim yang membutuhkan ringkasan rapat yang cepat dan mudah dipahami serta pelacakan tugas yang efektif Gratis; Pro: $19,75 per bulan per pengguna; Enterprise: $29,75 per bulan per pengguna Otter. ai – Transkripsi multibahasa– Kolaborasi real-time– Identifikasi pembicara Tim hybrid dan global yang membutuhkan dukungan pertemuan multibahasa dengan kolaborasi real-time Gratis; Pro: $16,99/bulan per pengguna; Bisnis: $30/bulan per pengguna MeetGeek – Analisis efektivitas rapat– Pelacakan sentimen– Ringkasan khusus peran Tim yang berorientasi data mengoptimalkan budaya rapat dan pelacakan interaksi pelanggan Gratis; Pro: $19/bulan per pengguna; Bisnis: $39/bulan per pengguna; Perusahaan: $59/bulan per pengguna Fathom – Pelacakan hubungan klien– Pemetaan hasil kerja otomatis– Pelacakan riwayat interaksi Tim yang berinteraksi langsung dengan klien (perusahaan konsultan, agensi) yang membutuhkan riwayat interaksi klien yang detail Gratis; Premium: $19/bulan per pengguna; Edisi Tim: $29/bulan per pengguna; Edisi Tim Pro: $39/bulan per pengguna

10 Aplikasi Catatan AI Terbaik untuk Google Meet

Ada banyak aplikasi pencatat AI untuk Google Meet, tetapi tidak semuanya bekerja dengan baik. Beberapa mengalami masalah akurasi, sementara yang lain membuat proses berbagi atau mengorganisir catatan menjadi lebih rumit dari yang seharusnya.

Berikut ini 10 opsi yang tersedia untuk menghemat waktu Anda dalam mencoba semuanya. 🙌🏼

1. ClickUp (Terbaik untuk catatan rapat AI dan manajemen alur kerja)

Pekerjaan saat ini tidak efisien.

Proyek, pengetahuan, dan percakapan tersebar di berbagai alat yang terpisah, menghambat produktivitas tim. ClickUp mengatasi hal ini dengan aplikasi serba bisa untuk kerja, menggabungkan manajemen proyek, dokumentasi, dan komunikasi dalam satu platform—didukung oleh AI untuk membantu tim bekerja lebih cepat.

Rapat tidak perlu menjadi kacau dengan catatan yang hilang, tugas yang terlewat, dan tindak lanjut yang tak berujung. ClickUp menghubungkan semua hal—mengubah percakapan menjadi hasil tanpa usaha ekstra.

ClickUp AI Notetaker

Biarkan ClickUp AI Notetaker menangani catatan rapat sementara Anda fokus pada diskusi

ClickUp AI Notetaker secara otomatis menerjemahkan percakapan, menghasilkan ringkasan terstruktur, dan mengekstrak poin tindakan sambil menghubungkan semuanya ke tugas dan dokumen.

Tim pemasaran yang membahas kampanye berikutnya dalam panggilan Google Meet tidak perlu mencatat setiap tugas secara manual. AI secara otomatis menyoroti poin penting—seperti tenggat waktu untuk materi iklan, ide tagline baru, dan strategi pesaing yang perlu ditinjau ulang—sambil menugaskan tindak lanjut kepada orang yang tepat.

Ubah diskusi rapat menjadi tugas tanpa langkah tambahan menggunakan ClickUp AI Notetaker

Namun, ClickUp AI Notetaker tidak hanya berhenti pada transkripsi.

Tugas-tugas penting menjadi Tugas ClickUp, sehingga tindak lanjut tidak terlewat. Tim penjualan yang sedang bernegosiasi kontrak dapat meminta ClickUp secara otomatis mengekstrak permintaan klien yang penting—seperti menyesuaikan syarat pembayaran atau menambahkan klausul tertentu—dan menugaskan tugas tersebut ke tim hukum. Hal ini menjaga pekerjaan tetap terorganisir tanpa perlu daftar tugas terpisah.

ClickUp Brain

Mulai Gunakan ClickUp Brain Dapatkan jawaban instan dari transkrip rapat, tugas, dan catatan dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain memudahkan pencarian informasi. Alih-alih menyortir catatan, tim dapat mengajukan pertanyaan langsung ke AI seperti, “Apa yang diminta klien dalam rapat bulan lalu?” atau “Apa saja poin penting yang dibahas tentang peluncuran produk?” dan mendapatkan jawaban instan.

Seorang manajer produk yang mempersiapkan panggilan tindak lanjut dapat dengan cepat menemukan setiap mention tentang permintaan fitur tertentu.

📮ClickUp Insight: 30% pekerja percaya bahwa otomatisasi dapat menghemat 1–2 jam per minggu, sementara 19% memperkirakan hal itu dapat membebaskan 3–5 jam untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus. Bahkan penghematan waktu yang kecil pun bermakna: dua jam yang dihemat setiap minggu setara dengan lebih dari 100 jam per tahun—waktu yang dapat digunakan untuk kreativitas, pemikiran strategis, atau pengembangan diri. 💯Dengan ClickUp’s AI Agents dan ClickUp Brain, Anda dapat mengotomatisasi alur kerja, menghasilkan pembaruan proyek, dan mengubah catatan rapat menjadi langkah-langkah tindakan yang dapat dilakukan—semua dalam satu platform. Tidak perlu alat tambahan atau integrasi—ClickUp menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan hari kerja Anda dalam satu tempat. 💫 Hasil Nyata: RevPartners berhasil mengurangi biaya SaaS mereka sebesar 50% dengan menggabungkan tiga alat ke dalam ClickUp—mendapatkan platform terpadu dengan fitur lebih banyak, kolaborasi yang lebih erat, dan sumber kebenaran tunggal yang lebih mudah dikelola dan diskalakan.

ClickUp Docs

Simpan setiap diskusi dengan rapi dan mudah diakses menggunakan ClickUp Docs

ClickUp Docs mengumpulkan dan mengorganisir semua catatan rapat di satu tempat. Transkrip dan ringkasan disimpan secara otomatis, memastikan tim tidak pernah kehilangan percakapan penting.

Tim hukum yang sedang menyelesaikan kontrak dapat dengan cepat merujuk pada negosiasi sebelumnya dan menandai bagian-bagian spesifik, sehingga memudahkan pelacakan perubahan dan keputusan seiring waktu.

Demikian pula, ClickUp Notepad menyediakan ruang pribadi untuk mencatat ide-ide cepat sebelum mengubahnya menjadi tugas terstruktur. Misalnya, seorang desainer yang sedang brainstorming perbaikan untuk sebuah situs web dapat mencatat umpan balik dari panggilan klien dan menyempurnakan ide-ide tersebut menjadi rencana aksi yang dapat dilaksanakan nanti.

Fitur terbaik ClickUp

Sinkronisasi secara mulus dengan Google Meet dan Zoom: Rekam, transkrip, dan Rekam, transkrip, dan kelola rapat di ClickUp untuk mengakses wawasan tanpa perlu beralih platform

Temukan detail penting secara instan: Cari transkrip berdasarkan kata kunci, filter pembicara, dan tinjau kembali diskusi tanpa perlu memutar ulang rekaman

Standarkan catatan rapat dengan mudah: Gunakan Gunakan templat pencatat catatan yang dapat disesuaikan untuk mengorganisir ringkasan rapat, tugas yang harus dilakukan, dan poin penting untuk konsistensi

Buat ringkasan instan: Ringkas pertemuan panjang menjadi poin-poin penting untuk membantu tim cepat mengikuti perkembangan

Integrasikan catatan dengan obrolan: Posting ringkasan yang dihasilkan AI dan tindakan yang perlu dilakukan langsung di Posting ringkasan yang dihasilkan AI dan tindakan yang perlu dilakukan langsung di ClickUp Chat untuk menjaga percakapan dan tindak lanjut di satu tempat

Jaga agar rapat dan jadwal tetap terhubung: Sinkronkan catatan rapat dengan Sinkronkan catatan rapat dengan tampilan kalender ClickUp dan integrasi ClickUp dengan Google Calendar untuk menyelaraskan diskusi dengan tenggat waktu dan prioritas

Batasan ClickUp

Aplikasi pencatat ini saat ini mendukung bahasa Inggris, dengan opsi bahasa terbatas untuk transkripsi dan ringkasan

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (10.040+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp

Seorang pengguna G2 berbagi pengalaman mereka menggunakan ClickUp:

ClickUp adalah perangkat lunak yang sangat serbaguna yang telah meningkatkan produktivitas saya setidaknya 10 kali lipat. Saya menyukai kombinasi antara manajemen tugas pribadi, manajemen pengetahuan bisnis, catatan cepat, dan AI ClickUP yang luar biasa. Ia sangat sadar konteks dan benar-benar asisten yang luar biasa. Dokumen bertingkat, hierarki tugas, bidang kustom, penyaringan lanjutan… aplikasi ini memiliki semuanya, dan tidak terlalu rumit untuk digunakan. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki integrasi yang berguna dengan platform bisnis standar, yang sangat berguna.

ClickUp adalah perangkat lunak yang sangat serbaguna yang telah meningkatkan produktivitas saya setidaknya 10 kali lipat. Saya menyukai kombinasi antara manajemen tugas pribadi, manajemen pengetahuan bisnis, catatan cepat, dan AI ClickUP yang luar biasa. Ia sangat sadar konteks dan benar-benar asisten yang luar biasa. Dokumen bertingkat, hierarki tugas, bidang kustom, penyaringan lanjutan… aplikasi ini memiliki semuanya, dan tidak terlalu rumit untuk digunakan. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki integrasi yang berguna dengan platform bisnis standar, yang sangat berguna.

🧠 Fakta Menarik: Latar belakang Google Meet pernah… dinosaurus? Saat Google pertama kali memperkenalkan latar belakang virtual, salah satu opsi awal adalah pemandangan hutan purba dengan dinosaurus yang berjalan-jalan dengan santai. Sayangnya, mereka tidak bertahan lama.

2. Gemini (Terbaik untuk pengguna Google Workspace asli)

melalui Pembaruan Google Workspace

Google telah menambahkan alat pencatat AI-nya, yang didukung oleh Gemini, langsung ke dalam Meet. Alat bawaan ini merekam percakapan Anda tanpa memerlukan aplikasi atau ekstensi tambahan.

Catatan langsung tersimpan di Google Docs, yang sangat berguna jika tim Anda menggunakan alat Google Workspace setiap hari.

Anda dapat mencatat poin penting, mendapatkan ringkasan rapat, dan berkolaborasi pada catatan tanpa meninggalkan jendela Meet. Aplikasi pencatat ini mendukung multiple bahasa, sehingga tim global dapat mendapatkan ringkasan dalam bahasa pilihan mereka.

Fitur terbaik Gemini

Ubah diskusi rapat menjadi tugas yang secara otomatis disinkronkan ke Google Tasks, membantu Anda melacak tindak lanjut di seluruh ruang kerja Anda

Buat ringkasan rapat yang disesuaikan dalam berbagai bahasa sambil mempertahankan konteks dan nuansa asli percakapan

Pecah diskusi kompleks menjadi bagian-bagian terorganisir berdasarkan topik, dilengkapi dengan cap waktu untuk referensi dan navigasi yang mudah

Bekerja sama dalam catatan rapat secara real-time melalui Google Docs, memungkinkan anggota tim untuk menambahkan komentar dan saran selama rapat

Batasan Gemini

Pilihan penyesuaian terbatas untuk format dan pengorganisasian catatan

Hanya tersedia untuk pengguna Google Workspace Enterprise

Membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk pemrosesan real-time

Tanpa analisis lanjutan atau wawasan pertemuan

Harga Gemini

Tersedia eksklusif dengan paket Google Workspace Enterprise; harga khusus

Peringkat dan ulasan Gemini

G2: 4.4/5 (160+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gemini

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Yang paling saya sukai dari Gemini adalah kemudahan penggunaannya yang dipadukan dengan antarmuka yang intuitif. Aplikasi ini memungkinkan pelaksanaan tugas kompleks dengan cepat dan cocok untuk pengguna pemula maupun ahli. Saya menemukan Gemini sangat berguna untuk mengotomatisasi alur kerja dan mengorganisir informasi. Integrasi dengan platform lain sangat mudah, dan dukungan pelanggan sangat responsif.

Yang paling saya sukai dari Gemini adalah kemudahan penggunaannya yang dipadukan dengan antarmuka yang intuitif. Aplikasi ini memungkinkan pelaksanaan tugas kompleks dengan cepat dan cocok untuk pengguna pemula maupun ahli. Saya menemukan Gemini sangat berguna untuk mengotomatisasi alur kerja dan mengorganisir informasi. Integrasi dengan platform lain sangat mudah, dan dukungan pelanggan sangat responsif.

⚙️ Bonus: Coba templat agenda rapat Google Docs untuk mengatur diskusi, menyoroti topik utama, dan menjaga rapat tetap fokus dan produktif.

3. Tactiq (Terbaik untuk tim yang menggunakan platform rapat multiple)

melalui Tactiq

Tactiq tidak hanya berfungsi di Google Meet, tetapi juga di Zoom, Microsoft Teams, dan platform video lainnya. Alat ini berjalan secara diam-diam di browser Anda, siap digunakan saat Anda memulai pertemuan apa pun.

Anda dapat menyoroti momen penting selama panggilan dengan mengklik tombol atau menggunakan pintasan keyboard—tidak perlu mengetik dengan terburu-buru. Tim dapat mencari melalui pertemuan sebelumnya menggunakan tag topik, sehingga menemukan percakapan tertentu dari bulan lalu menjadi lebih mudah.

Transkrip real-time muncul tepat di samping jendela rapat Anda, sehingga Anda dapat melihat apa yang telah dikatakan tanpa mengganggu alur rapat.

Fitur terbaik Tactiq

Cari melalui transkrip rapat menggunakan tag topik dan tandai momen penting selama panggilan langsung tanpa perlu menghentikan atau mengganggu percakapan

Ubah cuplikan rapat menjadi tugas langsung ke alat manajemen proyek seperti Jira, Trello, dan Asana untuk tindakan segera

Akses fitur memori rapat untuk mengingat kembali diskusi dan keputusan sebelumnya di berbagai platform video menggunakan pencarian berdasarkan topik

Ekstrak umpan balik pelanggan dan permintaan fitur secara otomatis ke bagian terpisah untuk tim produk dan penjualan

Batasan Tactiq

Rencana gratis membatasi akses ke transkrip historis

Kualitas audio sangat memengaruhi akurasi transkripsi

Beberapa integrasi memerlukan paket berlangganan tingkat atas

Harga Tactiq

Gratis

Pro: $12 per bulan per pengguna

Tim: $20/bulan per pengguna

Bisnis: $40/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Tactiq

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tactiq

Inilah yang dikatakan oleh salah satu pengulas G2:

Tactiq membantu Anda merekam dan menerjemahkan pertemuan, panggilan, wawancara, dan lainnya. Saya telah menggunakannya untuk semua hal di atas. Ini sempurna untuk merekam panggilan dengan klien, prospek, dan mitra. Ini juga membantu Anda menulis email tindak lanjut dan daftar tugas. Tactiq membantu Anda menulis email yang lebih baik dengan saran otomatisnya.

Tactiq membantu Anda merekam dan menerjemahkan pertemuan, panggilan, wawancara, dan lainnya. Saya telah menggunakannya untuk semua hal di atas. Ini sempurna untuk merekam panggilan dengan klien, prospek, dan mitra. Ini juga membantu Anda menulis email tindak lanjut dan daftar tugas. Tactiq membantu Anda menulis email yang lebih baik dengan saran otomatisnya.

4. tl;dv (Terbaik untuk tim penjualan dan keberhasilan pelanggan)

tl;dv berfokus pada membuat percakapan pelanggan lebih berharga. Alat ini menandai momen penting saat Anda menambahkan catatan atau reaksi selama panggilan.

Tim penjualan dapat memotong bagian penting dari pertemuan untuk dibagikan kepada rekan tim atau ditinjau kembali nanti. Transkrip muncul di samping panggilan video Anda, dan Anda dapat menambahkan tag cepat untuk menandai bagian berbeda dari percakapan. Membagikan cuplikan hanya membutuhkan beberapa detik, yang sangat berguna saat Anda perlu melibatkan anggota tim lain yang melewatkan pertemuan.

tl;dv fitur terbaik

Buat sorotan video instan dengan menandai momen selama panggilan dan membagikannya langsung ke tim internal atau pemangku kepentingan

Pantau sentimen pelanggan dan poin pembicaraan penting menggunakan alat kecerdasan percakapan berbasis AI

Bangun perpustakaan yang dapat dicari dari momen-momen rapat yang diorganisir berdasarkan topik, akun, atau tahap transaksi untuk pelatihan penjualan

Buat email tindak lanjut otomatis berdasarkan pembahasan rapat dan tugas yang harus dilakukan dengan templat yang dapat disesuaikan

Ekstrak mention pesaing dan pembahasan harga secara otomatis ke sistem CRM Anda

tl;dv batasan

Pemrosesan video dapat memakan waktu untuk pertemuan yang lebih lama

Ada batasan penyimpanan rekaman pertemuan pada paket berlangganan tingkat bawah

tl;dv harga

Gratis

Pro: $29 per bulan per pengguna

Bisnis: $98 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

tl;dv ulasan dan peringkat

G2: 4.7/5 (330+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang tl;dv

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengguna G2:

TLDV telah mengubah cara saya mengelola rapat. Transkripsi otomatis dan ringkasan sangat menghemat waktu, terutama saat saya perlu meninjau poin-poin tertentu atau berbagi catatan dengan tim. Saya juga menyukai fitur penandaan momen penting dan navigasi cepat melalui rekaman panjang. Antarmuka pengguna bersih dan mudah digunakan, serta terintegrasi dengan baik dengan alat-alat yang sudah saya gunakan.

TLDV telah mengubah cara saya mengelola rapat. Transkripsi otomatis dan ringkasan sangat menghemat waktu, terutama saat saya perlu meninjau poin-poin tertentu atau berbagi catatan dengan tim. Saya juga menyukai fitur penandaan momen penting dan navigasi cepat melalui rekaman panjang. Antarmuka pengguna bersih dan mudah digunakan, serta terintegrasi dengan baik dengan alat-alat yang sudah saya gunakan.

5. Scribbl (Terbaik untuk pelatihan dan pendidikan jarak jauh)

via Scribbl

Scribbl memberikan sentuhan unik pada catatan rapat dengan fokus pada lingkungan belajar. Alat ini secara otomatis mengorganisir catatan ke dalam format yang ramah untuk belajar.

Guru dan pelatih dapat menandai poin penting selama sesi, sementara siswa dapat menambahkan catatan tanpa mengganggu alur pembicaraan. Catatan akan sinkron dengan cap waktu dalam rekaman, sehingga Anda dapat kembali ke tepat saat sesuatu dijelaskan.

Selain itu, siapa pun yang melewatkan sesi langsung dapat mengikuti kembali menggunakan kombinasi catatan terstruktur dan rekaman.

Fitur terbaik Scribbl

Buat panduan belajar secara otomatis dari rekaman pertemuan dengan menandai konsep penting dan penjelasan selama sesi langsung

Pindah antar bagian pertemuan dengan transkrip interaktif yang terhubung langsung ke waktu video

Buat pertanyaan kuis dan tes pengetahuan cepat berdasarkan topik yang dibahas untuk pemahaman siswa secara instan

Organisir konten rapat ke dalam bab dan subbab yang sesuai dengan struktur kursus atau modul pelatihan Anda

Ekspor catatan dalam berbagai format, termasuk kartu belajar dan lembar ringkasan untuk gaya belajar yang berbeda

Batasan Scribbl

Ada kurva pembelajaran yang perlu diatasi bagi pengguna baru

Pengguna mengatakan fitur kolaborasi grupnya perlu ditingkatkan

Extensi Chrome-nya dapat bertabrakan dengan alat lain

Harga Scribbl

Gratis

Pro: $20/bulan per pengguna

Tim: Harga kustom (ditagih secara tahunan)

Peringkat dan ulasan Scribbl

G2: 4.9/5 (320+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Scribbl

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Scribbl benar-benar luar biasa. Aplikasi ini mengotomatiskan tugas-tugas yang dulu memakan waktu berjam-jam, dan fitur penjadwalan serta perencanaan kontennya sangat unggul. Saya sangat menyukai kemudahan menghubungkan semua akun media sosial saya dan menjalankan semuanya dengan lancar. Saran AI untuk meningkatkan postingan saya juga sangat membantu – rasanya seperti memiliki asisten digital. Aplikasi ini benar-benar top, luar biasa!

Scribbl benar-benar luar biasa. Aplikasi ini mengotomatiskan tugas-tugas yang dulu memakan waktu berjam-jam, dan fitur penjadwalan serta perencanaan kontennya sangat unggul. Saya sangat menyukai kemudahan menghubungkan semua akun media sosial saya dan menjalankan semuanya dengan lancar. Saran AI untuk meningkatkan postingan saya juga sangat membantu – rasanya seperti memiliki asisten digital. Aplikasi ini benar-benar top, luar biasa!

🔍 Tahukah Anda? Survei Dialpad menemukan bahwa sebagian besar orang menghabiskan hingga sepertiga waktu kerja mereka dalam rapat. Sekitar 46% menghabiskan kurang dari empat jam dalam rapat, sementara 37% menghabiskan antara 4 dan 12 jam. 12% lainnya menghadiri rapat selama 12-20 jam, dan 5% menghabiskan setidaknya 20 jam dalam rapat. Itu banyak waktu yang terbuang untuk diskusi!

6. Bluedot (Terbaik untuk pertemuan teknis dan tim pengembang)

melalui Bluedot

Bluedot menonjol dengan cara menangani diskusi teknis yang berbeda. Alat ini mengenali potongan kode, istilah teknis, dan pembahasan arsitektur dalam pertemuan Anda.

Pengembang dapat menandai keputusan teknis penting tanpa mengganggu fokus mereka. AI membantu mengorganisir dokumentasi teknis langsung dari diskusi Anda, menghemat waktu saat menulis laporan nanti.

Catatan rapat juga dapat secara otomatis terhubung ke dokumentasi teknologi dan alat manajemen proyek Anda.

Fitur terbaik Bluedot

Ekstrak potongan kode dan keputusan teknis dari rapat langsung ke dokumentasi pengembangan Anda

Tandai keputusan arsitektur dan tautkan secara otomatis ke dokumentasi teknis yang sudah ada di basis pengetahuan Anda

Buat tiket Jira atau masalah GitHub langsung dari diskusi rapat dengan konteks yang relevan terlampir

Pantau diskusi tentang utang teknis dan prioritas pengembangan di berbagai rapat tim

Batasan Bluedot

Ditujukan terutama untuk tim teknis

Harga lebih tinggi dibandingkan dengan aplikasi pencatat catatan umum untuk Google Meet

Membutuhkan waktu pengaturan untuk integrasi kustom

Harga Bluedot

Gratis

Basic: $18/bulan per pengguna

Pro: $25 per bulan per pengguna

Bisnis: $39/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Bluedot

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bluedot

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Hal terbaik tentang Bluedot adalah kemudahan penggunaannya dan antarmuka yang sangat ramah pengguna. Kemampuan untuk menggunakannya di mana saja adalah hal lain yang disukai dari Bluedot. Tingkat keterlibatan yang ditawarkannya sangat luar biasa.

Hal terbaik tentang Bluedot adalah kemudahan penggunaannya dan antarmuka yang sangat ramah pengguna. Kemampuan untuk menggunakannya di mana saja adalah hal lain yang disukai dari Bluedot. Tingkat keterlibatan yang ditawarkannya sangat luar biasa.

🧠 Fakta Menarik: Pernahkah Anda mendapatkan tautan Google Meet yang tidak pernah kadaluwarsa? Tautan Google Meet secara teknis tidak pernah kadaluwarsa—beberapa di antaranya telah aktif selama bertahun-tahun! Jadi, jika Anda secara acak mengklik undangan lama, Anda mungkin akan masuk ke ruang rapat yang sepi.

7. Read AI (Terbaik untuk ringkasan pertemuan cepat)

via Read AI

Read AI menawarkan pendekatan berbeda dalam pencatatan rapat dengan fokus pada ringkasan singkat. Alat ini memecah rapat berjam-jam menjadi poin-poin penting yang mudah dibaca dan dipahami.

Berbeda dengan aplikasi pencatat lain yang menumpuk semua teks ke dalam transkrip panjang, Read membantu Anda memahami poin penting dalam hitungan menit. Tim menyukai cara Read mengorganisir tugas dan keputusan secara rapi ke dalam ringkasan yang mudah direview.

Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk menangkap percakapan sampingan yang penting yang sering terlewatkan dalam catatan biasa.

Baca fitur terbaik AI

Pecah pertemuan panjang menjadi ringkasan singkat dan mudah dipahami sambil tetap mempertahankan konteks dan nuansa penting dari diskusi asli

Tandai dan kategorikan tugas-tugas penting selama rapat berdasarkan tingkat prioritas

Navigasi melalui rekaman rapat menggunakan garis besar yang dihasilkan AI, yang membantu Anda langsung menuju poin pembahasan yang relevan

Buat ringkasan pertemuan kustom dengan memilih momen penting, sempurna untuk berbagi pembaruan dengan pemangku kepentingan yang tidak dapat menghadiri panggilan

Baca batasan AI

Kualitas ringkasan bervariasi tergantung pada kejernihan audio

Aplikasi ini menawarkan opsi terbatas untuk pengorganisasian catatan

Pengguna melaporkan bahwa alat ini menyediakan kemampuan integrasi yang sangat dasar

Penyesuaian minimal untuk format ringkasan

Baca harga AI

Gratis

Pro: $19,75 per bulan per pengguna

Enterprise: $29,75 per bulan per pengguna

Enterprise+: $39,75 per bulan per pengguna

Baca ulasan dan peringkat AI

G2: 3.9/5 (25+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Read AI

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Yang paling saya sukai dari Read adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi transkripsi pertemuan Zoom. Transkripsi real-time dan fitur penjadwalan cerdasnya sangat berharga dalam memperlancar komunikasi dan memastikan pertemuan lebih efisien.

Yang paling saya sukai dari Read adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi transkripsi pertemuan Zoom. Transkripsi real-time dan fitur penjadwalan cerdasnya sangat berharga dalam memperlancar komunikasi dan memastikan pertemuan lebih efisien.

📖 Baca Juga: Alat Komunikasi AI Terbaik

8. Otter. ai (Terbaik untuk tim multibahasa dan lintas fungsi)

Otter. ai menawarkan pendekatan unik dalam pencatatan rapat dengan fokus pada kolaborasi real-time dan pemrosesan bahasa. Aplikasi ini paling unggul dalam menangani rapat di mana peserta berganti bahasa atau membutuhkan terjemahan instan.

Tim hybrid sangat diuntungkan oleh kemampuan perangkat lunak notulen rapat ini untuk membedakan antara pembicara dan menangkap percakapan sampingan dengan akurat. Generator ringkasan otomatis menyesuaikan diri dengan berbagai jenis rapat—mulai dari rapat singkat hingga sesi strategi yang panjang.

Selain transkripsi dasar, Otter. ai membantu tim mengidentifikasi pola percakapan dan topik yang sering muncul dalam pertemuan, sehingga memudahkan pelacakan perkembangan proyek seiring waktu.

Fitur terbaik Otter. ai

Rekam percakapan simultan dalam beberapa bahasa sambil mempertahankan atribusi pembicara dan konteks untuk setiap thread diskusi

Generate wawasan pertemuan yang detail, termasuk distribusi waktu bicara, frekuensi topik, dan pola keterlibatan

Buat daftar kosakata khusus untuk istilah teknis industri dan secara otomatis tandai istilah-istilah ini dalam transkrip untuk dokumentasi yang konsisten

Ubah diskusi rapat menjadi dokumen terstruktur dengan pembangkitan outline cerdas

Hubungkan percakapan terkait di berbagai pertemuan untuk membangun basis pengetahuan komprehensif tentang keputusan tim dan perkembangan proyek

Batasan Otter.ai

Proses ini memerlukan penggunaan prosesor yang tinggi selama transkripsi real-time

Ada batasan penyimpanan untuk pertemuan yang lebih lama

Pelatihan kosakata khusus membutuhkan waktu

Harga Otter.ai

Gratis

Pro: $16,99 per bulan per pengguna

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Otter.ai

G2: 4.3/5 (290+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter. ai

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Suka ringkasannya, cara mengeditnya, dan cara menggunakan sidebar untuk membuat email tindak lanjut berdasarkan ringkasan detail. Ini menghemat BANYAK WAKTU. Saya suka semua catatan dapat dicari di situs web dan mudah untuk dicari. Mudah menjadwalkan Otter untuk bergabung dalam rapat saya di awal minggu. Mudah berbagi catatan dengan tim saya.

Suka ringkasannya, cara mengeditnya, dan bagaimana saya bisa menggunakan sidebar untuk membuat templat email tindak lanjut berdasarkan ringkasan detail. Ini menghemat BANYAK WAKTU. Saya suka semua catatan dapat dicari di situs web dan mudah untuk mencarinya. Mudah menjadwalkan Otter untuk bergabung dalam rapat saya di awal minggu. Mudah berbagi catatan dengan tim saya.

🧠 Fakta Menarik: Logo asli Google Meet mirip kamera, tetapi orang-orang mengira itu YouTube! Google akhirnya merancang ulang logo tersebut menjadi ikon hijau dan kuning yang kini lebih dikenal untuk memperjelas perbedaannya.

9. MeetGeek (Terbaik untuk analisis rapat berbasis data)

via MeetGeek

MeetGeek mendekati dokumentasi rapat melalui analisis data. Alat ini menggali lebih dalam daripada transkripsi dasar dengan menganalisis dinamika rapat, tingkat keterlibatan peserta, dan pola diskusi.

Tim dapat melacak bagaimana budaya rapat mereka berkembang melalui analisis detail. Platform ini secara otomatis mengkategorikan jenis rapat yang berbeda dan menyesuaikan gaya pencatatan sesuai dengan itu. MeetGeek juga membantu tim mengoptimalkan jadwal rapat mereka dengan mengidentifikasi pola dalam diskusi produktif versus pembahasan yang memakan waktu.

Fitur terbaik MeetGeek

Pantau efektivitas rapat melalui analisis komprehensif yang melacak tingkat partisipasi peserta, alur diskusi, dan pola pengambilan keputusan

Buat ringkasan rapat yang disesuaikan dengan peran, menyoroti informasi penting untuk anggota tim yang berbeda

Pantau tren interaksi pelanggan di seluruh pertemuan menggunakan analisis sentimen dan pemodelan topik untuk mengidentifikasi masalah umum dan permintaan fitur

Otomatiskan distribusi wawasan rapat ke pemangku kepentingan yang relevan berdasarkan topik pembahasan dan proyek yang disebutkan

Batasan MeetGeek

Fitur analitiknya memerlukan penggunaan yang konsisten dalam jangka panjang

Pengaturan yang rumit untuk pelaporan kustom

Pilihan analisis retrospektif terbatas

Harga MeetGeek

Gratis

Pro: $19 per bulan per pengguna

Bisnis: $39/bulan per pengguna

Enterprise: Mulai dari $59/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan MeetGeek

G2: 4.6/5 (430+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MeetGeek

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya sangat menyukai bahwa saya dapat fokus mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan pelanggan, tanpa perlu khawatir mencatat dan menangkap sebanyak mungkin informasi, karena hal ini sudah dilakukan untuk saya. Sangat bermanfaat juga memiliki ringkasan singkat tentang poin-poin tindak lanjut, sehingga Anda dapat merujuk kembali ke sini untuk memastikan semua poin penting telah dicatat saat menghubungi pelanggan setelah pertemuan berakhir.

Saya sangat menyukai bahwa saya dapat fokus mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan pelanggan, tanpa perlu khawatir mencatat dan menangkap sebanyak mungkin informasi, karena hal ini sudah dilakukan untuk saya. Sangat bermanfaat juga memiliki ringkasan singkat tentang poin-poin tindak lanjut, sehingga Anda dapat merujuk kembali ke sini untuk memastikan semua poin penting telah dicatat saat menghubungi pelanggan setelah pertemuan berakhir.

🔍 Tahukah Anda? Google Meet memiliki fitur tersembunyi! Ketik ‘/pitchforks’ di obrolan, dan layar semua orang akan dipenuhi dengan emoji garpu kecil. Ini adalah cara seru untuk mengekspresikan (palsu) kemarahan.

10. Fathom (Terbaik untuk tim yang berinteraksi dengan klien)

melalui Fathom

Fathom mengadopsi pendekatan berorientasi hubungan dalam dokumentasi rapat. Alat rapat AI ini menangkap dan mengorganisir interaksi klien, menjadikannya sangat berguna bagi firma konsultasi, agensi, dan tim keberhasilan pelanggan.

Ini membantu melacak perkembangan hubungan seiring waktu dengan menjaga riwayat interaksi yang detail. Tim dapat dengan cepat mengakses percakapan dan keputusan sebelumnya tanpa harus menggali rekaman rapat yang tak berujung.

Fitur terbaik Fathom

Buat garis waktu interaksi klien yang komprehensif yang menggabungkan catatan rapat, tugas yang harus dilakukan, dan tonggak hubungan untuk pengelolaan akun yang lebih baik

Ekstrak persyaratan klien dan umpan balik secara otomatis dari percakapan sambil mempertahankan konteks dan tingkat prioritas untuk tim produk

Buat skor kesehatan hubungan berdasarkan interaksi dalam pertemuan, membantu tim mengidentifikasi akun yang memerlukan perhatian tambahan

Lacak pemenuhan komitmen di berbagai pertemuan klien dengan menghubungkan janji yang dibuat secara otomatis ke hasil yang sebenarnya

Batasan Fathom

Fitur utama alat ini difokuskan terutama pada interaksi dengan klien

Fitur pertemuan internal yang terbatas

Membutuhkan waktu untuk membangun data hubungan yang bermakna

Pengaturan integrasi memerlukan keahlian teknis

Harga Fathom

Gratis

Premium: $19 per bulan per pengguna

Edisi Tim: $29/bulan per pengguna

Edisi Tim Pro: $39 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Fathom

G2: 5/5 (4.508+ ulasan)

Capterra: 5/5 (630+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fathom

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Fathom sangat mudah digunakan, sangat ramah pengguna, dan memiliki platform yang sangat intuitif. Ini telah menjadi pilihan utama kami untuk mencatat dalam rapat, baik dalam bahasa Inggris maupun Spanyol, dan bahkan setelah meninjau catatan, tidak pernah ada kesalahan. Daftar tugas, pencatatan yang terorganisir, dan platform yang sangat mudah digunakan telah membuat pengalaman kami dengan Fathom sangat menyenangkan. Saya telah merekomendasikannya kepada semua orang yang menurut saya dapat memanfaatkannya.

Fathom sangat mudah digunakan, sangat ramah pengguna, dan memiliki platform yang sangat intuitif. Ini telah menjadi pilihan utama kami untuk mencatat dalam rapat, baik dalam bahasa Inggris maupun Spanyol, dan bahkan setelah meninjau catatan, tidak pernah ada kesalahan. Daftar tugas, pencatatan yang terorganisir, dan platform yang sangat mudah telah membuat pengalaman kami dengan Fathom sangat menyenangkan. Saya telah merekomendasikannya kepada semua orang yang menurut saya dapat memanfaatkannya.

🧠 Fakta Menarik: Leonardo Da Vinci mengisi lebih dari 7.000 halaman buku catatan dengan sketsa, ide, dan pengamatan ilmiah. Dia bahkan menulis dengan tulisan terbalik untuk menjaga catatan pribadinya tetap rahasia.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Fathom AI untuk Penulisan Catatan AI

