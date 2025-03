15 Perangkat Lunak Manajemen Absensi Terbaik untuk Tahun 2025

Tahukah Anda bahwa biaya ketidakhadiran yang tidak direncanakan diperkirakan melebihi $600 miliar per tahun? Biaya rata-rata ketidakhadiran di AS diperkirakan mencapai $4.080 per karyawan penuh waktu dan $2.040 per pekerja paruh waktu.

Itu adalah harga yang mahal untuk shift yang terlewat, permintaan cuti di menit-menit terakhir, dan kebingungan penjadwalan!

Dan di antara menangani permintaan liburan, hari sakit, dan cuti pribadi, tantangannya bukan hanya tentang melacak siapa yang absen-ini adalah tentang mencegah gangguan, menjaga produktivitas, dan menjaga agar semua orang mengetahui hal yang sama.

Perangkat lunak manajemen absensi yang tepat dapat melakukan semua ini dan lebih banyak lagi-memberi Anda kembali kendali atas waktu dan sumber daya Anda. Namun, dengan banyaknya pilihan perangkat lunak manajemen absensi, Anda mungkin akan merasa kewalahan.

Dalam artikel blog ini, mari kita jelajahi 15 solusi perangkat lunak manajemen absensi terbaik untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat. Apakah Anda ingin meningkatkan manajemen pengganti, merampingkan sistem penggajian, memperbarui direktori karyawan, mengurangi dokumen, atau tetap patuh, kami memiliki solusi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi.

Melacak Ketidakhadiran dan Menugaskan Ulang Alur Kerja dengan Mudah dengan ClickUp

⏰ Ringkasan 60 Detik

Inilah rangkuman kami tentang perangkat lunak manajemen absensi terbaik:

ClickUp (Terbaik untuk manajemen cuti menyeluruh) Calamari (Solusi manajemen kehadiran & cuti karyawan terbaik) Workday (Solusi SDM perusahaan komprehensif terbaik) Deel (Alat bantu penggajian & kepatuhan global terbaik) Rippling (Platform HR terbaik untuk skalabilitas) Jolt (Sistem manajemen karyawan terbaik untuk kemudahan penggunaan) Keka HR (Perangkat lunak HR terbaik untuk bisnis kecil) AbsenceSoft (Perangkat lunak pelacakan ketidakhadiran & kepatuhan terbaik) Workday HCM (Sistem manajemen sumber daya manusia terbaik untuk perusahaan besar) Timestatic (Alat pelacakan waktu & manajemen proyek terbaik untuk tim) Connecteam (Platform manajemen tenaga kerja yang mengutamakan seluler terbaik) BambooHR (Perangkat lunak HR yang ramah pengguna terbaik untuk tim yang sedang berkembang) actiPLANS (Sistem manajemen absensi & cuti terbaik) Buddy Punch (Alat pencatat waktu & penjadwalan terbaik untuk tim jarak jauh) When I Work (Alat berbagi dan pelacakan jadwal kerja terbaik)

Coba ClickUp secara Gratis!

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Manajemen Absensi?

Untuk membuat pilihan terbaik saat memilih perangkat lunak manajemen absensi, inilah yang harus Anda prioritaskan:

Pelaporan yang kuat: Pilihlah perangkat lunak dengan analisis yang kuat untuk melihat tren ketidakhadiran dan mengambil tindakan sebelum masalah meningkat

Pilihlah perangkat lunak dengan analisis yang kuat untuk melihat tren ketidakhadiran dan mengambil tindakan sebelum masalah meningkat Pelacakan instan: Pilih alat yang menawarkan pembaruan waktu nyata tentang siapa yang absen dan untuk berapa lama sehingga Anda bisa tetap berada di depan dalam hal kesenjangan penjadwalan dan menghindari kejutan

Pilih alat yang menawarkan pembaruan waktu nyata tentang siapa yang absen dan untuk berapa lama sehingga Anda bisa tetap berada di depan dalam hal kesenjangan penjadwalan dan menghindari kejutan Otomatisasi cerdas: Cari alat bantu yang secara otomatis menangani permintaan cuti, persetujuan, dan pemberitahuan

Cari alat bantu yang secara otomatis menangani permintaan cuti, persetujuan, dan pemberitahuan Fleksibilitas yang sesuai dengan kebutuhan Anda: Pilih perangkat lunak yang dapat beradaptasi dengan berbagai jenis cuti-apakah itu cuti sakit, liburan, atau melahirkan-dan selaras dengan kebijakan Anda

Pilih perangkat lunak yang dapat beradaptasi dengan berbagai jenis cuti-apakah itu cuti sakit, liburan, atau melahirkan-dan selaras dengan kebijakan Anda Integrasi yang mudah: Pilih perangkat lunak yang tersinkronisasi dengan sistem penggajian dan penjadwalan Anda, sehingga mengurangi proses manual manajemen kerja dan kesalahan

💡Kiat Profesional: Pelajari cara mengotomatiskan alur kerja absen dengan AI. Lihat caranya 👇🏼

15 Perangkat Lunak Manajemen Ketidakhadiran Terbaik

Jadi, perangkat lunak manajemen absensi mana yang paling cocok untuk bisnis Anda? Untuk memudahkan Anda, berikut ini adalah daftar 15 perangkat lunak manajemen absensi terbaik yang wajib Anda pertimbangkan:

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen cuti menyeluruh)

Mengelola cuti karyawan membutuhkan aplikasi yang mencakup semua hal, seperti ClickUp untuk mengkonsolidasikan manajemen ketidakhadiran dengan pelacakan tugas, perencanaan proyek, dan kolaborasi. Platform Sumber Daya Manusia ClickUp memungkinkan Anda untuk membuat formulir pengajuan cuti yang disesuaikan yang menyederhanakan permintaan cuti. Karyawan dapat dengan mudah mengajukan permintaan cuti menggunakan formulir yang mudah digunakan dengan kolom-kolom khusus seperti tanggal mulai dan berakhir, jenis permintaan, dan informasi pendukung.

Kelola manajemen absensi secara efisien dengan platform Sumber Daya Manusia ClickUp

Platform ini mengubah manajemen ketidakhadiran dari tugas administratif yang rumit menjadi sistem yang efisien dan efisien yang melacak ketidakhadiran di samping alur kerja Anda. Hal ini memudahkan Anda untuk memahami di mana dan bagaimana perubahan atau akomodasi dapat dilakukan.

Yang intuitif Tampilan Kalender secara visual menunjukkan ketersediaan tim, memungkinkan manajer untuk melihat dengan cepat siapa yang sedang berada di luar kantor. Lebih dari sekadar ketersediaan sederhana, fitur ClickUp Bidang Khusus memungkinkan pelacakan terperinci atas berbagai jenis cuti, seperti liburan, cuti sakit, atau cuti pribadi, dan durasi setiap permintaan. Otomatisasi ClickUp semakin meningkatkan efisiensi dengan memberi tahu manajer tentang permintaan cuti yang tertunda, memastikan pemrosesan yang cepat.

Selain itu, Dasbor memberikan gambaran umum tingkat tinggi tentang saldo cuti di seluruh tim dan perkiraan ketidakhadiran yang akan datang, sehingga membantu dalam perencanaan sumber daya.

Anda juga dapat memanfaatkan penyimpanan dokumen terpusat di dalam Documents, yang memastikan akses mudah ke kebijakan cuti perusahaan.

Sebagai Philip Storry administrator Sistem Senior di SYZYGY, menjelaskan,

"Tim kami telah menggunakan formulir dan templat untuk menstandarkan beberapa alur kerja. Kami juga telah menggunakan otomatisasi bawaan untuk memudahkan beberapa alur kerja, terutama di mana Custom Fields menangkap informasi yang dapat membantu menentukan siapa yang harus ditugaskan untuk suatu tugas. Terakhir, kami juga menggunakan integrasi email dan fitur API untuk menghasilkan tugas secara otomatis ketika beberapa platform memberikan peringatan atau menunjukkan kemungkinan masalah kinerja._

Philip Storry, Administrator Sistem Senior di SYZYGY

The Templat Permintaan Cuti ClickUp juga jauh melampaui pengajuan formulir sederhana. Karyawan dapat memasukkan semua detail yang diperlukan secara langsung ke dalam template-tipe cuti, tanggal spesifik, alasan cuti, dan dokumen pendukung jika diperlukan (mis., surat keterangan dokter). Hal ini memastikan semua permintaan terstandardisasi, sehingga mengurangi klarifikasi bolak-balik.

Templat Permohonan Cuti ClickUp

Tidak seperti sistem berbasis email, tidak ada risiko permintaan terkubur di kotak masuk. Manajer dapat dengan cepat meninjau dan menyetujui atau menolak permintaan, dengan komentar atau penyesuaian yang dibuat langsung di dalam tugas.

Apakah Anda perlu melacak pola perilaku cuti? Templat ini adalah database yang dapat dicari yang memberikan wawasan tanpa memerlukan spreadsheet atau alat pelacakan eksternal.

Fitur terbaik ClickUp

Gunakan Formulir ClickUp untuk menstandarkan permintaan cuti. Karyawan dapat mengisi formulir untuk mengirimkan rincian mereka, yang secara otomatis membuat ClickUp Tasks untuk pelacakan dan persetujuan

Mengomentari tugas, berbagi pembaruan, dan berkolaborasi langsung dalam platform ClickUp dengan Komentar yang Ditugaskan ClickUp Lihat sekilas siapa yang sedang cuti, siapa yang tersedia, dan di mana potensi kesenjangan cakupan yang mungkin timbul dengan Kalender ClickUp Rencanakan dan lacak permintaan PTO dalam tampilan kalender yang terpusat dan dapat disesuaikan denganTemplat Kalender PTO ClickUp Catat dan pantau kehadiran karyawan untuk mengidentifikasi tren dan menyimpan catatan yang akurat denganTemplat Lembar Kehadiran ClickUp Tetapkan izin granular untuk memastikan hanya personil yang berwenang yang dapat melihat atau mengedit informasi sensitif terkait ketidakhadiran



Batasan ClickUp

Fitur ClickUp yang luas dan opsi kustomisasi dapat membuat pengguna baru kewalahan

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga KlikUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7 per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.500+ ulasan)

4.7/5 (9.500+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

2. Calamari (Solusi manajemen kehadiran dan cuti karyawan terbaik)

via Cumi-cumi Calamari memungkinkan perusahaan Anda membuat aturan akrual liburan yang berbeda untuk karyawan tetap dan kontraktor, yang bisa sangat berguna untuk bisnis dengan struktur karyawan yang bervariasi.

Selain itu, dukungan multibahasa berarti dapat melayani tenaga kerja global, membantu perusahaan multinasional mengelola ketidakhadiran sambil tetap mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang beragam.

Fitur yang menonjol adalah laporan akrualnya dapat disegmentasikan berdasarkan karyawan, departemen, atau jenis cuti. Hal ini memastikan pandangan terperinci tentang tren ketidakhadiran yang mendukung pengambilan keputusan strategis selama perencanaan kapasitas .

Fitur terbaik Calamari

Melacak kehadiran karyawan menggunakan pengenalan wajah dan lokasi GPS untuk absensi yang akurat

Menyinkronkan data cuti karyawan secara otomatis dengan sistem penggajian untuk memastikan kompensasi yang tepat

Mengirimkan pengingat otomatis kepada manajer untuk permintaan atau persetujuan cuti yang terlambat

Terintegrasi dengan perangkat lunak akuntansi untuk pemrosesan penggajian dan pelacakan kepatuhan

Keterbatasan Calamari

Kustomisasi terbatas untuk jenis cuti yang kompleks

Tidak memiliki analisis mendalam untuk melacak pola ketidakhadiran

Harga Calamari

Cuti: $2,5/pengguna per bulan

$2,5/pengguna per bulan Waktu dan kehadiran : $3/pengguna per bulan

: $3/pengguna per bulan SDM Inti: $2,5/pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Calamari

G2: 4.6/5 (20+ ulasan)

4.6/5 (20+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (550+ ulasan)

👀 Tahukah Anda? Calamari Sistem absensi berbasis kode QR memungkinkan karyawan menandai kehadiran dengan pemindaian cepat.

3. Workday (Solusi SDM perusahaan komprehensif terbaik)

via Hari kerja Modul manajemen ketidakhadiran Workday sangat berguna bagi perusahaan dengan jenis cuti yang kompleks dan operasi global.

Misalnya, modul ini menawarkan pelacakan kebijakan cuti orang tua yang terperinci di berbagai wilayah, beradaptasi dengan berbagai hukum lokal dan pedoman perusahaan secara otomatis. Fitur ini sangat penting bagi perusahaan besar dengan tim multinasional.

Integrasi mendalam Workday di seluruh penggajian, tunjangan, dan Manajemen cuti memastikan bahwa ketidakhadiran karyawan secara mulus dimasukkan ke dalam perencanaan tenaga kerja secara keseluruhan, menghilangkan keterputusan administratif yang mungkin timbul dengan sistem yang terpisah.

Fitur terbaik Workday

Mengotomatiskan pendaftaran dan perubahan tunjangan berdasarkan status karyawan

Mengatur peringatan otomatis untuk tenggat waktu kepatuhan yang terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan dan perubahan pajak

Menghubungkan data kinerja dengan kompensasi dan pengembangan karier untuk manajemen talenta

Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk merekomendasikan kandidat terbaik untuk posisi terbuka berdasarkan data historis

Batasan hari kerja

Kurva pembelajaran yang curam untuk kebijakan cuti yang kompleks

Penyiapan yang memakan waktu untuk organisasi besar

Harga hari kerja

Uji Coba Gratis Perencanaan Adaptif Hari Kerja: Gratis selama 30 hari

Gratis selama 30 hari Perencanaan Adaptif Hari Kerja: Harga khusus

Harga khusus Perencanaan & Konsolidasi Adaptif Hari Kerja: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Workday

G2: 4.1/5 (1.500+ ulasan)

4.1/5 (1.500+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (1.500+ ulasan)

👀Tahukah Anda? Hari Kerja menawarkan rekomendasi yang didukung oleh pembelajaran mesin untuk pengembangan karier dan perencanaan suksesi.

4. Deel (Alat penggajian & kepatuhan global terbaik)

via Deel Apakah Anda yakin sistem manajemen cuti Anda sesuai dengan semua undang-undang ketenagakerjaan setempat di seluruh tim internasional Anda? Sistem manajemen cuti Deel dirancang dengan mempertimbangkan kompleksitas tim internasional, menawarkan pelacakan cuti yang lancar bagi karyawan dan kontraktor di berbagai zona waktu dan yurisdiksi.

Jika seorang karyawan di Berlin mengajukan permintaan cuti, Deel secara otomatis menerapkan undang-undang liburan Jerman yang benar, memastikan bahwa jenis cuti tersebut sesuai dengan peraturan setempat.

Misalnya, ketika anggota tim jarak jauh meminta cuti, Deel memastikan bahwa semua peraturan pajak dan ketenagakerjaan yang relevan ditaati terlepas dari lokasi pekerja.

Fitur terbaik Deel

Secara otomatis membuat kontrak global yang sesuai dengan undang-undang pajak dan ketenagakerjaan setempat untuk karyawan dan kontraktor

Mengotomatiskan pembayaran gaji dalam berbagai mata uang dan memastikan pemotongan pajak yang benar untuk tim internasional

Memanfaatkan pembuatan dokumen otomatis untuk proses orientasi dan kepatuhan hukum

Keterbatasan Deel

Fitur pelaporan dan analisis yang terbatas

Membutuhkan pengaturan tambahan untuk integrasi

Tidak cocok untuk bisnis dengan kebutuhan manajemen absensi dasar

Harga Deel

Deel HR : Gratis

: Gratis Deel Payroll: Mulai dari $29/karyawan per bulan

Mulai dari $29/karyawan per bulan Deel Kontraktor: Mulai dari $49/bulan

Mulai dari $49/bulan Deel EOR: Mulai dari $599/bulan

Peringkat dan ulasan Deel

G2: 4.8/5 (5.500+ ulasan)

4.8/5 (5.500+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (1.500+ ulasan)

💡Kiat Pro: Saat merekrut karyawan internasional, gunakan templat kontrak khusus negara Deel untuk mematuhi undang-undang ketenagakerjaan setempat.

📮Klik Wawasan: Tentang 41% profesional lebih memilih pesan instan untuk komunikasi tim. Meskipun menawarkan pertukaran yang cepat dan efisien, pesan sering kali tersebar di berbagai saluran, utas, atau pesan langsung, sehingga lebih sulit untuk mengambil informasi di kemudian hari.

Dengan solusi terintegrasi seperti Obrolan ClickUp utas obrolan Anda dipetakan ke proyek dan tugas tertentu, sehingga percakapan Anda tetap dalam konteks dan selalu tersedia.

Coba ClickUp secara Gratis

5. Rippling (Platform SDM terbaik untuk skalabilitas)

via Berombak Pikirkan kapan terakhir kali Anda harus melacak kebijakan cuti yang berbeda secara manual di berbagai departemen. Manajemen cuti Rippling sangat mudah disesuaikan, menawarkan kontrol terperinci atas kebijakan cuti.

Anda dapat menetapkan aturan cuti yang berbeda untuk peran dan departemen karyawan yang berbeda atau bahkan berdasarkan senioritas. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat mengizinkan manajemen senior untuk mendapatkan lebih banyak PTO atau menawarkan jadwal liburan yang berbeda dibandingkan dengan karyawan tingkat pemula.

Apa yang menentukan hal ini Perangkat lunak HRMS yang berbeda adalah otomatisasi yang kuat. Sistem ini dapat secara otomatis memperbarui penggajian berdasarkan cuti yang diambil, memastikan penghitungan gaji yang akurat.

Fitur-fitur terbaik Rippling

Secara otomatis memperbarui data karyawan di semua sistem yang terhubung (penggajian, tunjangan, aplikasi) ketika ada perubahan di Rippling

Sinkronisasi data pencatatan waktu karyawan dengan sistem penggajian secara real time untuk mengeliminasi kesalahan dan penundaan

Gunakan analitik untuk memprediksi pergantian karyawan dan secara proaktif mengelola upaya retensi

Keterbatasan Rippling

Kemampuan analitik dasar untuk tren ketidakhadiran

Kustomisasi terbatas untuk kebutuhan SDM yang tidak standar

Penetapan harga

Platform Rippling: Harga khusus

Harga khusus Rippling HCM: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Rippling

G2: 4.8/5 (5.000+ ulasan)

4.8/5 (5.000+ ulasan) Capterra: 4.9/5 (3.000+ ulasan)

6. Jolt (Sistem manajemen karyawan terbaik untuk kemudahan penggunaan)

via Sentakan Dalam industri yang bergerak cepat seperti restoran dan hotel, kekurangan staf karena ketidakhadiran yang tak terduga dapat mengganggu operasi dan berdampak pada layanan pelanggan. Jolt dirancang untuk industri di mana kepatuhan operasional dan manajemen ketidakhadiran sangat penting, seperti layanan makanan atau perhotelan.

Selain melacak waktu cuti, Jolt mengintegrasikan manajemen ketidakhadiran secara langsung dengan ketepatan waktu dan alat kepatuhan terhadap peraturan. Misalnya, di restoran, karyawan dapat meminta cuti melalui aplikasi seluler Jolt, dan sistem secara otomatis mereferensikan permintaan cuti dengan penjadwalan sumber daya dan peraturan ketenagakerjaan setempat.

Fitur terbaik Jolt

Mengotomatiskan persetujuan pertukaran shift, dengan pemberitahuan yang dikirim ke manajer untuk persetujuan atau penugasan ulang yang cepat

Menyiapkan daftar periksa yang dapat disesuaikan untuk karyawan guna memastikan pelaksanaan tugas yang konsisten selama shift

Melacak kinerja tim dengan laporan otomatis yang menyoroti metrik utama (misalnya, tingkat penyelesaian tugas)

Menyinkronkan data penyelesaian tugas dengan pelacakan waktu untuk memastikan pemrosesan penggajian yang akurat

Keterbatasan Jolt

Paling cocok untuk layanan makanan dan industri dengan tingkat kepatuhan tinggi

Antarmuka dasar mungkin tidak memenuhi kebutuhan organisasi yang lebih besar

Kustomisasi kebijakan cuti terbatas

Harga sentakan

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Jolt

G2: 4.4/5 (100+ ulasan)

4.4/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (250+ ulasan)

👀 Tahukah Kamu? Jolt memiliki perpustakaan pelatihan bawaan yang memungkinkan manajer untuk mengunggah konten khusus untuk orientasi staf.

7. Keka HR (Perangkat lunak HR terbaik untuk bisnis kecil)

melalui Keka HR Jika perusahaan Anda memiliki kebijakan cuti yang unik, seperti cuti sakit khusus untuk karyawan yang sudah bekerja di perusahaan lebih dari 5 tahun, Keka dapat dengan mudah menanganinya.

Fokus Keka pada pengalaman pengguna membuatnya sangat menarik: karyawan dapat dengan mudah mengajukan permintaan cuti dan melacak saldo melalui dasbor yang sangat intuitif. Pada saat yang sama, manajer dapat meninjau tren dan mengelola persetujuan hanya dengan beberapa klik.

Fitur terbaik Keka HR

Mengotomatiskan akumulasi dan saldo cuti berdasarkan kebijakan perusahaan, menghilangkan tugas manual dan kesalahan pelacakan

Menyediakan portal swalayan bagi karyawan untuk mengelola pengajuan cuti, kehadiran, dan detail penggajian

Mengotomatiskan tinjauan kinerja dengan mengirimkan pengingat kepada manajer dan karyawan untuk mendapatkan umpan balik yang tepat waktu

Integrasi dengan alat pihak ketiga untuk perekrutan dan pemeriksaan latar belakang yang lancar

Keterbatasan Keka HR

Tidak memiliki fitur-fitur canggih untuk perusahaan yang lebih besar

Skalabilitas terbatas untuk bisnis dengan kebijakan cuti yang kompleks

Kemampuan pelaporan dasar

Harga Keka HR

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Keka HR

G2: 4.5/5 (1.000+ ulasan)

4.5/5 (1.000+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (50+ ulasan)

8. AbsenceSoft (Perangkat lunak pelacakan ketidakhadiran & kepatuhan terbaik)

melalui KetidakhadiranLembut Satu kesalahan perhitungan dalam akrual cuti atau kegagalan untuk mematuhi peraturan lokal dapat menyebabkan masalah hukum yang mahal. AbsenceSoft unggul dalam mengotomatiskan pelacakan ketidakhadiran sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan setempat.

Salah satu fitur yang menonjol adalah aturan akrual yang dapat disesuaikan, yang memungkinkan bisnis untuk menentukan kebijakan cuti untuk kelompok karyawan yang berbeda, seperti pekerja paruh waktu versus pekerja penuh waktu atau karyawan yang berserikat.

Misalnya, perusahaan dapat menetapkan aturan yang berbeda untuk Akrual PTO berdasarkan senioritas karyawan, dengan karyawan yang memiliki masa kerja lebih lama mendapatkan lebih banyak hari libur.

Fitur-fitur terbaik AbsenceSoft

Mengotomatiskan proses persetujuan permintaan cuti berdasarkan aturan yang dapat disesuaikan (mis., senioritas atau departemen)

Menyinkronkan data cuti karyawan dengan perangkat lunak penjadwalan untuk menghindari konflik dan memastikan cakupan yang memadai

Melacak kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dengan menghitung kelayakan dan penggunaan FMLA atau ADA secara otomatis

Keterbatasan AbsensiSoft

Pengaturan yang rumit untuk organisasi dengan banyak kelompok karyawan

Fitur pelaporan dasar dibandingkan dengan sistem HR yang lebih besar

Harga AbsenceSoft

Harga khusus

Peringkat dan ulasan AbsenceSoft

G2: Peringkat tidak cukup

Peringkat tidak cukup Capterra: Peringkat tidak tersedia

9. Workday HCM (Sistem manajemen sumber daya manusia terbaik untuk perusahaan besar)

melalui Hari kerja HCM Jika perusahaan Anda membutuhkan solusi komprehensif yang mengintegrasikan manajemen absensi ke dalam ekosistem HR yang lebih besar, Workday HCM mungkin merupakan alat yang ideal untuk Anda.

Salah satu kekuatan utamanya adalah menangani kebijakan cuti yang kompleks dan bertingkat, seperti yang diwajibkan oleh program cuti keluarga yang diwajibkan pemerintah, disabilitas jangka pendek, atau klaim kompensasi pekerja.

Integrasi sistem dengan alat analisis tenaga kerja membantu perusahaan mengidentifikasi tren ketidakhadiran jangka panjang, sehingga memungkinkan perencanaan tenaga kerja yang lebih baik.

Fitur-fitur terbaik Workday HCM

Mengotomatiskan perencanaan tenaga kerja dengan menggunakan analisis prediktif untuk mengantisipasi kebutuhan staf

Gunakan wawasan berbasis AI untuk membuat rencana pengembangan yang dipersonalisasi bagi karyawan berdasarkan kinerja mereka

Secara otomatis mencocokkan keterampilan karyawan dengan peran yang terbuka, meningkatkan mobilitas internal dan mengurangi turnover

Melacak dan mengelola program pembelajaran dan pengembangan, secara otomatis menghubungkan penyelesaian pelatihan dengan evaluasi kinerja

Keterbatasan HCM Workday

Membutuhkan waktu penyiapan yang signifikan untuk kebijakan cuti tingkat lanjut

Alat analisis tingkat lanjut mungkin memerlukan pengetahuan khusus

Harga Workday HCM

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Workday HCM

G2 : 4/5 (1.000+ ulasan)

: 4/5 (1.000+ ulasan) Capterra: 4,5/5 (1.500+ ulasan)

10. Timestatic (Alat pelacakan waktu & manajemen proyek terbaik untuk tim)

melalui Timestatis Timestatic ideal untuk bisnis kecil hingga menengah yang mencari cara sederhana namun efisien untuk mengelola ketidakhadiran.

Integrasinya yang mulus dengan alat bantu bisnis populer-seperti Google Workspace dan Slack-membuatnya menonjol. Hal ini memastikan bahwa karyawan dapat mengajukan cuti tanpa harus meninggalkan lingkungan kerja mereka.

Antarmuka yang mudah dinavigasi berarti manajer bisa menyetujui atau menolak permintaan cuti dengan satu klik, dan sistem secara otomatis menghitung akrual atau potongan apa pun.

Fitur-fitur terbaik Timestatic

Mengotomatiskan pencatatan waktu dengan pelacakan waktu nyata untuk penagihan yang akurat dan manajemen proyek

Menghasilkan lembar waktu khusus tugas untuk pencatatan permintaan cuti dan persetujuan yang disinkronkan dengan proyek yang sedang berjalan untuk alokasi sumber daya yang lebih baik

Secara otomatis mendeteksi keterlambatan proyek dan mengirimkan pemberitahuan kepada manajer proyek untuk intervensi

Menyediakan metrik produktivitas tim secara real-time dan menghasilkan laporan tentang efisiensi waktu proyek

Batasan waktu

Tidak memiliki fitur pelaporan tingkat lanjut untuk organisasi yang lebih besar

Kustomisasi terbatas untuk kebijakan cuti yang kompleks

Tidak cocok untuk bisnis dengan persyaratan SDM yang rumit

Harga berdasarkan waktu

Timestatic: $1,50/pengguna per bulan

$1,50/pengguna per bulan Timestatic Pro: $2,50/pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Timestatic

G2: 4.7/5 (20+ ulasan)

4.7/5 (20+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (550+ ulasan)

11. Connecteam (Platform manajemen tenaga kerja yang mengutamakan seluler terbaik)

melalui Connecteam Sempurna untuk tim yang mengutamakan mobilitas dan berbasis di lapangan, alat bantu manajemen ketidakhadiran Connecteam memungkinkan karyawan mengajukan cuti melalui aplikasi seluler, dan manajer bisa langsung menyetujui atau menolak permintaan ini dengan satu ketukan sederhana.

Fitur uniknya adalah kemampuan Connecteam untuk secara otomatis menyesuaikan jadwal tim ketika karyawan mengambil cuti, memastikan bahwa cakupan shift tetap utuh.

Untuk bisnis di industri seperti konstruksi atau logistik, di mana statistik kelelahan bisa tinggi dan mempertahankan tingkat staf yang optimal sangat penting, peringatan cakupan otomatis Connecteam memastikan operasi tidak terganggu oleh ketidakhadiran.

Fitur terbaik Connecteam

Gunakan platform yang mengutamakan seluler untuk mengelola cuti dan lembar kehadiran untuk karyawan yang tidak bekerja di belakang meja

Mengotomatiskan penugasan tugas dan tanggal jatuh tempo untuk memastikan penyelesaian tepat waktu oleh karyawan

Menghasilkan metrik kinerja waktu nyata dan mengirimkan peringatan kepada manajer untuk anggota tim yang berkinerja buruk

Keterbatasan Connecteam

Fitur manajemen cuti dasar untuk bisnis yang lebih besar

Skalabilitas terbatas untuk organisasi dengan tim yang beragam

Kurangnya fitur-fitur canggih untuk karyawan yang tidak bekerja di lapangan

Harga Connecteam

Paket Bisnis Kecil: Gratis untuk hingga 10 pengguna

Gratis untuk hingga 10 pengguna Paket SDM & Keterampilan Dasar: $35 /bulan untuk 30 pengguna pertama

$35 /bulan untuk 30 pengguna pertama SDM & Keterampilan Lanjutan: $59 / bulan untuk 30 pengguna pertama

$59 / bulan untuk 30 pengguna pertama Pakar SDM & Keterampilan: $119/bulan untuk 30 pengguna pertama

Peringkat dan ulasan Connecteam

G2: 4.6/5 (1.500+ ulasan)

4.6/5 (1.500+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (300+ ulasan)

12. BambooHR (Perangkat lunak SDM ramah pengguna terbaik untuk tim yang sedang berkembang)

via BambooHR Sistem manajemen absensi yang sederhana dan kuat, BambooHR menonjol karena kemampuannya untuk berintegrasi dengan alat manajemen kinerja. Hal ini memungkinkan manajer untuk dengan mudah melacak dampak ketidakhadiran terhadap kinerja karyawan.

Kemampuan pelaporan BambooHR yang kuat juga membantu tim HR mengidentifikasi pola ketidakhadiran karyawan, seperti seringnya absen dalam jangka pendek, dan mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kehadiran.

Misalnya, HR dapat membuat laporan khusus yang menunjukkan tingkat ketidakhadiran di berbagai departemen, membantu mengidentifikasi tren dan menyesuaikan program kepegawaian atau kesehatan yang sesuai.

Fitur terbaik BambooHR

Secara otomatis menghitung dan memperbarui tunjangan karyawan berdasarkan peristiwa kehidupan (misalnya, pernikahan, kelahiran anak)

Menyediakan laporan yang terperinci dan dapat disesuaikan mengenai data karyawan untuk membantu pengambilan keputusan HR

Mengotomatiskan tinjauan kinerja dengan jadwal yang telah ditentukan dan pengumpulan umpan balik

Mengirimkan pengingat otomatis kepada manajer tentang evaluasi dan tujuan karyawan yang akan datang

Keterbatasan BambooHR

Kustomisasi kebijakan cuti terbatas

Analisis dasar untuk analisis tren ketidakhadiran

Harga yang lebih tinggi untuk bisnis kecil dengan kebutuhan SDM yang sederhana

Harga BambooHR

Inti: Harga khusus

Harga khusus Pro: Harga khusus

Peringkat dan ulasan BambooHR

G2: 4.4/5 (2.000+ ulasan)

4.4/5 (2.000+ ulasan) Capterra: 4.6 (2.500+ ulasan)

13. actiPLANS (Sistem manajemen absen & cuti terbaik)

melalui actiPLANS actiPLANS menawarkan solusi berbasis cloud yang sangat mahir dalam mengelola kebijakan ketidakhadiran untuk bisnis dengan struktur cuti yang kompleks.

Fitur yang menonjol adalah kemampuannya untuk mengotomatiskan akrual cuti untuk kelompok karyawan yang berbeda, memungkinkan kebijakan yang disesuaikan seperti memberikan lebih banyak PTO untuk karyawan dengan masa kerja yang lebih lama.

Selain itu, actiPLANS menyediakan analitik real-time yang terperinci bagi manajer SDM, **membantu melihat tren ketidakhadiran seperti lonjakan musiman atau pola ketidakhadiran kronis, yang dapat memengaruhi keputusan bisnis.

fitur-fitur terbaik actiPLANS

Memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan lokal dan internasional yang menjaga keseimbangan kehidupan kerja Secara otomatis melacak permintaan ketidakhadiran karyawan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan

Mengirimkan notifikasi secara real-time kepada manajer untuk persetujuan cuti yang tertunda untuk mengurangi penundaan

Secara otomatis menghitung akrual dan saldo PTO berdasarkan aturan khusus perusahaan

keterbatasan actiPLANS

Alat pelaporan dasar dibandingkan dengan platform yang lebih canggih

Opsi integrasi yang terbatas dengan sistem HR lainnya

Antarmuka mungkin terlalu sederhana untuk bisnis besar

harga actiPLANS

Untuk 1-3 pengguna: Gratis

Gratis Untuk 1-40 pengguna: $1,9/pengguna per bulan

$1,9/pengguna per bulan Untuk 41-200 pengguna : $1,5/pengguna per bulan

: $1,5/pengguna per bulan Untuk 200+ pengguna: Biaya tetap untuk pengguna tak terbatas (ditagih setiap bulan)

peringkat dan ulasan actiPLANS

G2 : Tidak ada peringkat yang tersedia

: Tidak ada peringkat yang tersedia Capterra: Tidak ada peringkat yang cukup

14. Buddy Punch (Alat pencatat waktu & penjadwalan terbaik untuk tim jarak jauh)

melalui BuddyPunch Bayangkan mencoba merekonsiliasi lembar waktu kertas atau mengandalkan spreadsheet manual untuk melacak jam kerja tenaga kerja per jam Anda. Buddy Punch menyederhanakan pelacakan waktu dan manajemen ketidakhadiran, dengan fokus pada pekerja per jam.

Ini sistem kehadiran jarak jauh memungkinkan karyawan untuk absen dari perangkat apa pun sambil mengelola permintaan cuti dengan proses persetujuan yang intuitif.

Salah satu fitur spesifik yang menonjol adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan data ketidakhadiran dengan penggajian secara real time, memastikan bahwa PTO dan cuti lainnya dikurangkan dari gaji secara akurat.

Buddy Punch juga menawarkan laporan ketidakhadiran yang terperinci, memungkinkan manajer untuk memantau di luar kantor tren dan mengoptimalkan keputusan kepegawaian berdasarkan data waktu nyata.

Fitur terbaik Buddy Punch

Mengotomatiskan pencatatan jam kerja dan mengintegrasikan dengan sistem penggajian untuk pemrosesan yang akurat

Mengirimkan peringatan untuk karyawan yang mendekati waktu lembur untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Integrasi dengan perangkat lunak penjadwalan untuk memastikan karyawan masuk dan keluar sesuai dengan shift mereka

Menghasilkan laporan penggajian otomatis untuk menyederhanakan tugas-tugas pajak dan kepatuhan

Batasan Buddy Punch

Kustomisasi terbatas untuk kebijakan cuti non-jam

Fitur pelaporan dasar untuk analisis ketidakhadiran

Skalabilitas terbatas untuk perusahaan besar

Harga Buddy Punch

Pemula: $5,49/pengguna per bulan

$5,49/pengguna per bulan Pro: $6,99/pengguna per bulan

$6,99/pengguna per bulan Enterprise: $11,99/pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Buddy Punch

G2: 4.8/5 (250+ ulasan)

4.8/5 (250+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (1.000+ ulasan)

15. When I Work (Alat berbagi dan pelacakan jadwal kerja terbaik)

melalui Ketika Saya Bekerja Dibangun dengan mempertimbangkan manajer dan karyawan, When I Work menawarkan antarmuka intuitif yang menyederhanakan tugas-tugas seperti membuat jadwal, melacak kehadiran, dan mengelola pergantian shift

Bagi para manajer, aplikasi ini menghilangkan komunikasi bolak-balik yang sering dikaitkan dengan pertukaran shift dan permintaan cuti. Sebaliknya, aplikasi ini mengelola tugas-tugas ini, memastikan anggota tim tetap mendapat informasi dan terlibat.

Karyawan mendapat manfaat dari kemampuan untuk mengelola ketersediaan mereka, meminta cuti, dan menukar shift-semua dari perangkat seluler mereka.

Fitur terbaik When I Work

Buat seluruh jadwal kerja Anda dalam satu klik dengan penjadwalan otomatis, sehingga menghemat waktu yang berharga

Memberi tahu staf secara instan tentang perubahan apa pun dan mengaktifkan obrolan 1:1 atau grup

Impor lembar waktu untuk pemrosesan penggajian yang cepat dan akurat

Batasan Ketika Saya Bekerja

Alat pelaporan mungkin tidak memenuhi kebutuhan bisnis yang membutuhkan analisis tingkat lanjut atau laporan yang sangat disesuaikan

Harga When I Work

Penting : $2,50/pengguna per bulan

: $2,50/pengguna per bulan Pro : $5/pengguna per bulan

: $5/pengguna per bulan Premium: $8/pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan When I Work

**G2: 4.3/5 (250+ ulasan)

Capterra: 4.5 (1.000+ ulasan)

Kelola Ketidakhadiran Karyawan secara Efisien dengan ClickUp

Satu shift yang terlewat atau cuti yang tidak disetujui dapat dengan cepat menjadi mimpi buruk logistik-membuat Anda berjuang untuk mengisi kekosongan, memperbarui jadwal, dan mengelola koreksi penggajian.

Oleh karena itu, manajemen absensi harus lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih terhubung-dan ClickUp memberikan hal tersebut.

Sementara alat lain mungkin menangani dasar-dasarnya, ClickUp melangkah lebih jauh dengan integrasi tanpa batas, alur kerja yang dapat disesuaikan, dan analisis yang kuat.

Untuk bisnis yang menuntut lebih dari sekadar pelacakan kehadiran, ClickUp adalah pemenangnya. Saatnya beralih dari sistem yang sudah ketinggalan zaman dan menggunakan alat yang membuat tim Anda tetap gesit, produktif, dan selalu mendapatkan informasi terbaru. Mendaftar untuk ClickUp hari ini untuk memulai!