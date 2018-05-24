Cara Mengekspor Tugas dari JIRA dan Mengimpor ke ClickUp

Pertama kali saya melihat JIRA, saya sangat bingung (sama seperti Sprintly ).

Bagaimana cara mencari?

Bagaimana cara menghubungkan masalah?

Bagaimana cara Anda menentukan tugas mana yang harus dilakukan selanjutnya?

Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu alat manajemen proyek paling populer yang tersedia–tetapi tentu saja bukan satu-satunya.

Dengan lebih dari 40.000 organisasi yang menggunakan JIRA, platform ini telah menjadi seperti Microsoft Project bagi para pengembang. JIRA adalah pilihan utama untuk pelacakan bug dan masalah, tetapi jelas kurang memadai untuk proyek yang lebih komprehensif. JIRA bagus untuk memperbaiki masalah, bukan untuk merencanakan proyek. Siapa pun yang terjebak di tengah-tengah—dan benci banjir tiket, begitu banyak tiket!—akan merasa kebingungan.

Mengapa Anda Harus Beralih dari JIRA ke Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Dapat Digunakan oleh Seluruh Tim Anda

JIRA rumit dan hanya tim teknik yang dapat menggunakannya secara optimal. Salah satu frustrasi dengan JIRA adalah ketika tim non-teknis harus berinteraksi dengan pengembang dan pemilik produk untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika digunakan oleh seluruh tim, JIRA menjadi terlalu rumit, dan tim lainnya harus mencari alat lain, yang menyebabkan ketidakharmonisan lebih lanjut. Mahal. Mengintegrasikan seluruh tim dapat menghabiskan ribuan dolar setiap bulan. Namun, karena biayanya yang tinggi, Anda merasa terpaksa tetap menggunakan JIRA. Mengapa Anda ingin memindahkan seluruh tim ke alat yang rumit hanya karena memiliki fitur pelacakan bug yang bagus? Itu tidak masuk akal. Ada alternatif yang lebih sederhana. Coba sesuatu yang baru dan temukan alternatif JIRA yang lebih mudah digunakan seperti ClickUp, yang memiliki tingkat adopsi yang jauh lebih mudah, terutama bagi mereka yang tidak terlalu fokus pada aspek teknis.

Gerakan anti-JIRA semakin meluas, bahkan di kalangan pengembang dan tim IT Ops. Jika Anda ingin beralih dari Jira ke ClickUp, Anda perlu mengekspor data JIRA Anda dan mengimpornya ke ClickUp untuk platform yang lebih lancar dan produktif.

Cara Mengimpor Berkas JIRA ke ClickUp

Kami tidak dapat mengontrol cara JIRA menangani ekspor mereka, tetapi dengan ClickUp, kami dapat membuatnya sesederhana mungkin.

Di akun ClickUp Anda, buka profil, pengaturan, dan pilih Impor/Ekspor. Setelah itu, pilih tombol JIRA yang besar untuk memulai ekspor.

Dengan ClickUp, Anda tidak memerlukan file XML atau Excel. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberikan akses API ClickUp, dan kami akan menangani sisanya.

Anda perlu membuat tautan aplikasi, konfigurasi tautan aplikasi, sesuaikan URL aplikasi JIRA dengan ClickUp, dan lanjutkan dari sana. Lihat langkah-langkah tepat untuk membuat impor JIRA Anda berhasil.

Mengapa Ekspor dari JIRA dan Impor ke ClickUp?

Ada banyak keuntungan menggunakan ClickUp daripada JIRA. ClickUp menyediakan sebagian besar fitur dan integrasi yang ada di JIRA, dan bahkan memiliki rencana Gratis Selamanya.

Banyak pengguna yang beralih dari JIRA ke ClickUp langsung terkesan dengan kemudahan penggunaan antarmuka ClickUp. Perpindahan dari antarmuka JIRA yang kaku dan membosankan ke keindahan yang dinamis dan menarik dari ClickUp memang merupakan perubahan besar.

Namun, ClickUp tidak hanya menawarkan antarmuka yang bersih; ClickUp memiliki banyak fitur powerful yang dapat Anda akses secara gratis. Kini Anda dapat melihat proyek Anda dari berbagai sudut pandang, menambahkan komentar, mengedit dengan fitur yang sangat kaya, menggunakan toolbar multitasking, status sederhana dan kustom, serta fitur inovatif seperti notepad dalam aplikasi dan task tray untuk meminimalkan pekerjaan penting Anda dan kembali ke sana nanti.

Semua tim dan departemen Anda dapat bekerja sama dalam satu platform.

Biasanya, hanya tim teknik yang menggunakan JIRA – artinya tim pemasaran, kreatif, operasional, dan HR menggunakan platform lain. Itulah keunggulan ClickUp.

Organisasi di ClickUp menemukan konektivitas dan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya ketika SEMUA tim mereka dapat menggunakan platform yang sama, intuitif, dan bahkan memiliki tampilan papan, juga.

Gunakan Scrum dan Sprint di ClickUp

Salah satu keunggulan utama JIRA adalah sistem manajemen proyek agile dan scrum- nya. Kabar baiknya, Anda juga bisa melakukannya langsung di ClickUp tanpa kerumitan antarmuka JIRA.

Setelah Anda mengatur hierarki yang sesuai dengan Ruang, Proyek, dan Daftar Tim Anda, Anda dapat mengatur sprint di dalam ClickUp dan mengikuti proyek Anda dari awal hingga selesai. Anda akan menggunakan daftar di dalam ClickUp untuk mengatur setiap sprint Anda.

Setiap Daftar harus mewakili sprint individu dengan daftar tambahan berjudul “Backlog”. Fitur baru dan aspek produk akan dikembangkan dalam daftar-daftar ini dan diarsipkan setelah selesai. Daftar berfungsi sempurna sebagai sprint, karena setiap daftar dapat menampung banyak tugas yang relevan. Selain itu, daftar dapat memiliki tanggal mulai/jatuh tempo, detail, thread aktivitas lengkap, dan banyak lagi! Kami bahkan memungkinkan Anda untuk memberi kode warna pada sprint Anda, dan tag akan menjaga semuanya tetap terorganisir.

Untuk informasi lebih lanjut, dokumen bantuan ini akan menjelaskan secara detail cara mengatur ClickUp untuk sprint, dan Anda dapat langsung memulai alur kerja agile Anda.

Kesimpulan

Jika pengguna JIRA jujur, mereka akan mengakui bahwa perangkat lunak ini kaku. Mereka akan menceritakan betapa frustrasinya menggunakan JIRA. Bagaimana JIRA sebenarnya memperlambat pengguna dalam menyelesaikan tugas, alih-alih meningkatkan produktivitas. Membutuhkan waktu dan usaha yang cukup untuk memahami cara menggunakan JIRA—mengapa harus repot-repot? Impor tugas JIRA Anda ke ClickUp!