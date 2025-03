10 Kebiasaan Kerja yang Efektif – Contoh dan Tips untuk Karier yang Sukses

Akui saja, kita semua memiliki seseorang di tempat kerja yang kita kagumi karena kebiasaan kerjanya.

Mereka brilian dalam bekerja, produktivitas adalah nama tengah mereka, dan merekalah yang mengungkap rahasia kebiasaan terbaik di tempat kerja.

anda melihat mereka dan bertanya-tanya... apakah mereka benar-benar orang yang produktif?

Jika Anda ingin keluar dari kebiasaan yang biasa-biasa saja dan mempelajari cara-cara untuk membangun kebiasaan kerja yang lebih baik, kami siap membantu.

Dalam artikel ini, kami akan menyoroti sepuluh kebiasaan kerja yang kuat yang dilakukan oleh kebanyakan orang sukses. Dan sebagai bonus, kami telah menerjemahkan sebuah cara cepat untuk mewujudkan sebuah kebiasaan ke dalam praktik.

terima kasih nanti!

siap untuk menerapkan kebiasaan kerja yang baik? Ayo!

10 Kebiasaan Kerja yang Ampuh untuk Tahun 2024

Baik atau buruk, kita semua ditentukan oleh kebiasaan kita.

Dan terkadang, kebiasaan buruk bisa menjadi lebih buruk di tempat kerja Anda. Faktanya, Anda bisa menjadi rekan kerja yang paling menarik atau paling menyebalkan hanya berdasarkan kebiasaan kerja Anda.

Namun sebelum kita membahas kebiasaan kerja yang sukses, mari kita mulai dengan apa saja kebiasaan kerja yang baik dan mengapa Anda harus mengembangkannya sejak awal.

Definisi kebiasaan kerja menyatakan bahwa kebiasaan kerja yang baik adalah pola perilaku seorang karyawan yang berkontribusi pada performa kerja mereka. Kebiasaan ini merupakan pendorong kesuksesan yang membantu meningkatkan produktivitas, keandalan, kerja sama tim, dan kepuasan kerja Anda.

Beberapa contoh kebiasaan kerja yang penting meliputi:

Ketepatan waktu

Proaktif

Keterampilan komunikasi yang kuat

Kepatuhan yang ketat terhadap tenggat waktu

Sebagian besar orang sukses mempraktikkan mantra kerja ini dengan satu atau lain cara. Mereka juga menjadi pelatih karier bagi orang lain untuk menerapkan hal yang sama!

Untuk membantu Anda, berikut ini sepuluh kebiasaan kerja positif yang Anda butuhkan untuk karier yang sukses:

1. Tepat waktu dan profesional di tempat kerja

Datang tepat waktu ke tempat kerja adalah hal yang sangat penting.

Namun, terlambat bisa menjadi salah satu kebiasaan buruk yang paling sulit untuk diatasi.

Dan percayalah pada kami.

Tidak ada membuat bos semakin gila daripada Anda yang selalu terlambat datang ke kantor.

Jika Anda tidak ingin masuk dalam catatan buruk mereka, usahakan untuk masuk 10 menit lebih awal di tempat kerja Anda. Ini akan membantu Anda memetakan hari Anda dan bersiap-siap ketika jam kerja dimulai.

Sekarang, mungkin akan lebih sulit untuk tetap berpegang pada kebiasaan yang baik di tempat kerja, seperti ketepatan waktu, ketika Anda bekerja jarak jauh.

bagaimanapun juga, mengawasi kucing tetangga Anda adalah gangguan yang wajar._ 🐱

Namun Anda tetap harus berusaha untuk masuk tepat waktu dan hadir untuk panggilan atau rapat tim.

Selain itu, jangan terlalu kaku dengan rutinitas kerja Anda.

Kadang-kadang tidak masalah jika ada tugas penting yang mengharuskan Anda untuk pulang, selama itu tidak memengaruhi keseimbangan kehidupan kerja Anda.

Ketepatan waktu dan komitmen terhadap pekerjaan Anda menunjukkan profesionalisme Anda.

Dan cara terbaik untuk menanamkan kebiasaan kerja yang baik ini adalah dengan merencanakan hari atau jam kerja Anda.

Anda bisa:

Membuat jadwal untuk diri Anda sendiri

Mengatur pengingat untuk rapat

Berikan diri Anda bantalan waktu untuk menghadapi kejadian tak terduga

2. Hormati dan capai tenggat waktu

Berpegang teguh pada tenggat waktu adalah kebiasaan positif dan ciri khas orang-orang sukses. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan tugas secara efisien.

Kiat Pro: Memanfaatkan Perangkat Lunak SDM untuk menjaga karyawan Anda tetap terlibat dan bertanggung jawab terhadap kebiasaan kerja mereka.

Namun jika Anda kesulitan untuk menindaklanjutinya, Anda dapat menetapkan tujuan jangka pendek untuk diri sendiri dan tim Anda. Hal ini dapat berfungsi sebagai rencana aksi untuk membantu Anda lebih fokus pada tugas yang sedang dikerjakan.

Selain itu, merayakan kemenangan-kemenangan kecil tersebut akan menciptakan momentum untuk meraih kesuksesan yang lebih besar.

Anda juga harus berkomunikasi dengan manajer Anda tentang beban kerja dan kemajuan proyek untuk memastikan Anda memiliki tenggat waktu yang realistis.

Dan jika Anda mengalami Senin blues (kami merasakannya), siapkan daftar tugas sebelum memulai minggu ini dan rencanakan pekerjaan Anda untuk menghadapi tenggat waktu dengan lebih baik.

3. Kelola waktu untuk keseimbangan kehidupan kerja yang sehat

**Manajemen waktu adalah kebiasaan sehat yang dapat membuat Anda menonjol.

Jika Anda mengambil waktu istirahat makan siang yang lama, menikmati gosip, atau mendiskusikan masalah pribadi di tempat kerja, hal ini akan membuat waktu kerja yang baik terbuang sia-sia.

Dan jika Anda sudah terjangkit oleh serangga media sosial, hanya Anda yang bisa menyelamatkan diri Anda dari masalah di tempat kerja.

waktu terasa sangat cepat berlalu saat Anda menonton video anjing yang lucu, bukan?

Anda juga bisa kehilangan fokus dan mungkin harus bekerja lembur, membuat pekerjaan Anda keseimbangan kehidupan kerja keluar jendela.

Untuk mengembangkan kebiasaan kerja yang lebih baik anda harus melakukannya:

Memprioritaskan tugas-tugas Anda

Hindari melakukan banyak tugas

Kurangi gangguan di sekitar ruang kerja Anda

Anda juga dapat menggunakan pelacak waktu atau alat manajemen proyek untuk menentukan bagaimana Anda menghabiskan waktu untuk tugas dan proyek. Sangat berguna bagi pekerja jarak jauh, karena aplikasi ini juga dapat membantu meningkatkan keterampilan kerja Anda dan memungkinkan Anda mengelola tugas-tugas pribadi secara efisien.

4. Menerima kritik dengan baik

Jangan cemberut pada setiap kritik yang datang kepada Anda.

tidak ada yang sempurna

Memberi atau menerima umpan balik negatif adalah hal yang penting untuk pertumbuhan, dan ini adalah sesuatu yang Anda butuhkan dari waktu ke waktu.

Anda harus memperlakukan atasan Anda sebagai pelatih karier Anda dan belajarlah untuk tidak mempersonalisasikan pesan tersebut.

Umpan balik dari karyawan atau atasan Anda adalah untuk membantu Anda fokus dan menjadi versi yang lebih baik dari diri Anda.

anggap saja sebagai berkah tersembunyi

Seberapa baik Anda menangani kritik juga tergantung pada kecerdasan emosional Anda.

Beberapa cara mudah untuk menangani umpan balik negatif adalah dengan menahan reaksi awal Anda, mengajukan pertanyaan, dan menunjukkan penghargaan. Dengan sikap positif, Anda akan secara alami menjadi lebih ramah terhadap kritik yang membangun.

5. Ajukan pertanyaan yang relevan

Tidak peduli seberapa terampilnya Anda, Anda bisa saja terjebak pada suatu saat.

**Mintalah bantuan ketika Anda membutuhkannya. Ini adalah kebiasaan yang sehat.

Terkadang mengajukan pertanyaan juga dapat memfasilitasi diskusi yang dapat bermanfaat bagi semua orang.

Namun, cobalah untuk mencapai keseimbangan antara rasa ingin tahu dan rasa jengkel. Jika Anda mengajukan terlalu banyak pertanyaan, terutama pertanyaan yang sama, hal ini dapat dengan cepat menjadi kebiasaan kerja yang buruk.

Intinya, jangan mengganggu rekan kerja Anda dengan pertanyaan seperti "di mana mesin kopi?".

Sebaliknya, jadilah orang yang lebih aktif dan ikuti aroma moka. ☕

6. Jadilah terorganisir

Anda tidak perlu menjadi tipe pengatur 'go big or go home' dalam pekerjaan Anda.

**Mulailah dari yang kecil dengan hal-hal seperti:

Memberi kode warna pada kalender Anda

Membuat catatan yang relevan

Membuat daftar periksa

Beristirahat sejenak dan teratur selama bekerja

Dan terus membuat kemajuan dari sini.

Meja kerja yang berantakan dan jadwal harian yang berantakan juga merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Anda tidak ingin menjadi sorotan karena kebiasaan kerja yang buruk.

Anda juga bisa menggunakan alat manajemen tugas untuk mengatur tugas dan membantu Anda membangun kebiasaan kerja yang positif. Mulai dari melacak tenggat waktu hingga memvisualisasikan tugas, alat ini alat bantu fokus dapat membantu Anda tetap teratur.

7. Berkomunikasi secara efektif

Apakah Anda melakukan di kantor atau pekerjaan jarak jauh, selalu berkomunikasi dengan jelas dengan majikan atau sesama pekerja.

Anda tidak memerlukan tesaurus untuk menyusun tanggapan.

Buatlah tanggapan yang sederhana namun efektif.

Dan jangan lupa untuk memberi tahu atasan Anda tentang kemajuan proyek secara teratur. Mereka akan sangat menghargai jika Anda selalu mengabarkannya.

Namun, Anda tidak boleh menjadi satu-satunya orang yang berbicara.

Orang yang produktif juga merupakan pendengar yang aktif. Ini adalah kebiasaan yang baik dan keterampilan lunak yang sangat baik untuk dimiliki.

Untuk menjadi pendengar yang aktif, inilah yang dapat Anda lakukan:

Jangan menyela saat rekan kerja berbicara

Amati bahasa tubuh pembicara dan ambil petunjuk dari isyarat non-verbal

Ajukan pertanyaan atau tindak lanjut yang relevan

Memparafrasekan ide dengan kata-kata Anda sendiri untuk memastikan Anda memahaminya dengan jelas

8. Mengambil inisiatif dan mempelajari keterampilan secara proaktif

Jika yang Anda lakukan hanyalah duduk dan mengagumi orang-orang yang produktif, Anda tidak akan merasakan kesuksesan.

Untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan menaiki tangga kesuksesan dengan cepat, Anda harus meningkatkan keterampilan.

Catatlah keterampilan yang tidak Anda miliki, dan ikuti lokakarya atau kursus sertifikasi profesional untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut.

Anda juga harus bertujuan untuk peran manajerial dan pergi ke pelatih karier jika diperlukan.

Selain itu, jangan menunggu atasan Anda mendelegasikan tugas, terutama jika Anda melakukan pekerjaan jarak jauh. Sebaliknya, mintalah proyek secara proaktif.

Ambil inisiatif untuk pekerjaan yang lebih banyak, meskipun itu tidak ada dalam deskripsi pekerjaan Anda. Hal ini akan membuat Anda bersinar terang seperti berlian di antara rekan-rekan Anda.

Tapi jangan terlalu membebani diri Anda sendiri jika Anda sudah memiliki cukup banyak pekerjaan. Anda tidak ingin mengambil tugas penting dan membiarkannya tidak selesai.

kiat Pro: Hindari kelelahan dan rencanakan hari Anda dengan_ *waktu yang menghalangi jadwal sibuk Anda* _! 🕰_

9. Katakan tidak pada penundaan

Kemungkinannya, Anda lebih suka menelusuri feed media sosial selama jam kerja daripada menyelesaikan proyek yang tidak Anda sukai.

Namun, ketika Anda menunda hal-hal penting, itu hanya akan memperburuk keadaan.

Dan sebelum Anda menyadarinya... kaboom. Anda sudah melewati tenggat waktu.

Tapi jangan biarkan rasa takut akan tenggat waktu menguasai Anda.

Jika sebuah tugas terlalu mengganggu Anda, sebaiknya selesaikan saja. Berkomitmen pada tugas yang sedang dikerjakan juga merupakan kebiasaan yang baik dan selalu selesaikan apa yang sudah Anda mulai.

10. Gunakan aplikasi manajemen kebiasaan

tidak lagi bingung dengan pertanyaan " _apa itu kebiasaan kerja ?"

Luar biasa!

Namun, mengembangkan kebiasaan kerja yang baik membutuhkan waktu, dan kebiasaan buruk sulit untuk dihilangkan. Faktanya, jika Anda bertanya pada sebagian besar pelatih kebiasaan, mereka mungkin akan mengatakan bahwa Anda membutuhkan waktu sekitar 21 hari untuk membentuk sebuah kebiasaan .

lalu bagaimana Anda tetap berada di jalur yang benar? Di sinilah aplikasi pelacakan kebiasaan atau produktivitas seperti ClickUp masuk ke dalam gambar.

ClickUp adalah salah satu aplikasi yang paling populer dan berperingkat tertinggi aplikasi manajemen kebiasaan yang digunakan oleh tim yang produktif di semua domain. Ini adalah aplikasi lengkap yang memungkinkan Anda mengatur, mengelola, dan melacak proyek pribadi dan tujuan profesional dengan mudah.

**Dan bagian terbaiknya? ClickUp memiliki berbagai macam fitur manajemen kebiasaan gratis !

Berikut ini adalah sekilas tentang bagaimana ClickUp dapat membantu mengubah Anda menjadi rockstar di tempat kerja:

Tujuan : memecah Sasaran Anda menjadi Target yang lebih kecil dan terukur untuk memudahkan pengelolaan. Anda juga dapat menetapkan jadwal yang jelas dan melacak kemajuan secara otomatis untuk mencapai Sasaran Anda tepat waktu

Pengingat ingin mengawasi apa yang perlu Anda lakukan? ClickUp bisa menjadi penyelamat Anda

Tanggal dan Waktu : menetapkan tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo untuk tetap berada di jalur yang benar dengan tugas-tugas Anda

Tugas Berulang mulai dari rapat mingguan hingga pekerjaan rutin pribadi, tetaplah di atas tugas-tugas yang berulang secara efisien

Notepad : tuliskan ide, pertanyaan, item tindakan, ataucatatan pertemuan saat dalam perjalanan

Dokumen : membuat jurnal kebiasaan kerja untuk menuliskan pencapaian harian Anda. Anda juga dapat menggunakannya untuk membuatbasis pengetahuan keterampilan baru yang Anda peroleh

Prioritas : gunakan bendera berwarna untuk mengatur Prioritas dan mengatur waktu dengan lebih baik di tempat kerja

Tampilan : memvisualisasikan tugas Anda di seluruh Daftar , Kalender , Papan Kanban dan banyak lagi untuk melacaknya dengan cepat

Template : menggunakan berbagai macam template yang menariktemplat pelacakan kebiasaan untuk memulai dengan langkah yang benar

Pemberitahuan Khusus : tidak ingin menderita pemberitahuan yang berlebihan ? Pilih bagaimana dan kapan Anda ingin diberi tahu tentang aktivitas tugas

Aplikasi gunakan ClickUp di Windows, Mac, Linux, iOS, Android, dan perangkat lain agar tidak pernah keluar jalur dari kebiasaan di tempat kerja Anda

Melihat folder Sasaran dan persentase kemajuan di ClickUp

Siap Mempraktikkan Kebiasaan Kerja Sehat?

Mengembangkan pekerjaan kebiasaan yang akan mengubah hidup Anda tidak akan terjadi dalam semalam.

Namun, begitu Anda mencurahkan pikiran Anda untuk melakukannya, Anda pasti bisa menguasai keterampilan kebiasaan kerja yang sempurna.

Dan meskipun Anda memiliki bermacam-macam kebiasaan di tempat kerja yang bisa Anda ikuti, itu bisa tetap menjadi mimpi yang jauh jika Anda tidak memiliki sistem pelacakan kebiasaan seperti ClickUp.

Apakah Anda ingin mengembangkan kebiasaan kerja yang lebih baik, mengatur semua Tujuan Anda di satu tempat, atau melacak kemajuan Anda, ClickUp dapat menjadi toko serba ada untuk manajemen kebiasaan yang efektif.

Bergabung ClickUp secara gratis dan jadilah karyawan yang menjadi panutan semua orang!