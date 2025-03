Templat Excel Bagan Gantt Gratis untuk Manajemen Proyek

Templat Excel bagan Gantt adalah teman yang dapat diandalkan untuk menjaga proyek Anda tetap pada jalurnya. Templat ini menggunakan fitur-fitur yang sudah dikenal di Microsoft Excel untuk memberi Anda cetak biru visual dari jadwal proyek Anda. 📊

Baik Anda seorang manajer proyek yang menyeimbangkan berbagai tenggat waktu, pemilik usaha kecil yang mengatur tim, atau pekerja lepas yang menyulap permintaan klien, templat-templat ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik Anda.

Untuk membantu Anda memilih, kami telah memilih sendiri templat Excel bagan Gantt gratis terbaik di bawah ini.

Namun pertama-tama, mari kita jelajahi apa yang perlu dipertimbangkan saat memilih templat Excel.

Apa yang Membuat Templat Excel Bagan Gantt yang Baik?

Saat memilih templat bagan Gantt, pilihlah templat yang menyeimbangkan fungsionalitas dengan kemudahan penggunaan. Fitur utama yang perlu dipertimbangkan adalah:

Desain yang mudah digunakan: Cari templat dengan bidang yang diberi label dengan jelas dan navigasi intuitif untuk entri data yang mudah, seperti menu tarik-turun untuk memilih tahapan tugas atau tingkat prioritas

**Garis waktu yang jelas dan dapat disesuaikan: Pilih templat yang secara visual merepresentasikan tugas Anda dan secara otomatis menyesuaikan garis waktu ketika Anda mengubah perkiraan waktu penyelesaian tugas

Kemampuan pelacakan kemajuan: PilihlahTemplat Bagan Gantt yang menggunakan rumus Excel untuk menghitung persentase penyelesaian tugas secara real-time dan menyertakan bilah kemajuan untuk menampilkan status saat ini

Tata letak yang dapat disesuaikan : Pilih templat yang memungkinkan Anda memodifikasi kolom, seperti tanggal mulai dan berakhir, memastikannya sesuai dengan kebutuhan proyek Anda yang spesifik

: Pilih templat yang memungkinkan Anda memodifikasi kolom, seperti tanggal mulai dan berakhir, memastikannya sesuai dengan kebutuhan proyek Anda yang spesifik Indikator ketergantungan tugas: Temukan templat yang menggunakan panah atau garis penghubung untuk menunjukkan bagaimana penundaan pada satu tugas berdampak pada tugas lainnya, sehingga hubungan tugas menjadi lebih jelas

Templat Excel Bagan Gantt Gratis

Sementara Excel tidak menawarkan opsi bawaan, membuat bagan Gantt Anda di Excel mudah dengan beberapa langkah sederhana.

Tetapi jika Anda lebih suka melewatkan pengaturan sama sekali, lihat daftar pilihan kami tentang templat bagan Gantt Excel gratis terbaik di bawah ini.

1. Templat Bagan Gantt oleh Vertex42

melalui Vertex42 The Templat Bagan Gantt oleh Vertex42 dirancang untuk memudahkan penjadwalan proyek. Alat ini memiliki fitur struktur perincian kerja, yang membagi tonggak pencapaian menjadi tugas dan tugas menjadi subtugas. Anda juga dapat menetapkan pemilik tugas, melacak persentase penyelesaian, dan menyesuaikan jadwal-seperti memilih minggu mana yang akan dimulai.

Untuk menambah efisiensi, mengatur ketergantungan tugas di Excel Anda anda dengan menggunakan formula khusus. Misalnya, menautkan tanggal mulai tugas ke tanggal akhir tugas sebelumnya. Tip alat dalam templat menawarkan panduan bermanfaat untuk menerapkan rumus ini.

Ideal untuk: Manajer proyek yang mencari alat bantu manajemen proyek sederhana yang menyederhanakan manajemen tugas dan beban kerja.

2. Templat Perencana Proyek Gantt oleh Microsoft

melalui Microsoft The Templat Perencana Proyek Gantt oleh Microsoft adalah alat bantu yang berguna bagi manajer proyek yang ingin mempertahankan pandangan tingkat tinggi tentang jadwal dan pencapaian.

Templat Excel gratis ini dengan jelas memvisualisasikan tanggal mulai dan kemajuan aktual setiap tugas, bahkan menyoroti ketika tugas berjalan di luar jadwal proyek. Anda bisa memodifikasi bagan dengan mengubah durasi tugas atau menyesuaikan tanggal mulai untuk mencerminkan perubahan proyek.

Ideal untuk: Tim kecil dan besar yang ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek mereka.

3. Templat Pelacak Proyek Gantt oleh Microsoft

melalui Microsoft The Templat Pelacak Proyek Gantt oleh Microsoft harus dimiliki oleh para pemimpin tim yang ingin mengoptimalkan alur kerja manajemen proyek mereka dan memastikan semua orang tetap bertanggung jawab dan selaras.

Dengan kalkulator bawaan dan pemformatan bersyarat, tata letak dengan cepat menandai tugas-tugas yang berjalan di atas atau di bawah, memberi Anda wawasan instan tentang kesehatan proyek. Selain itu, area bagan membantu Anda memvisualisasikan ketergantungan tugas memberi Anda kontrol lebih besar atas jadwal proyek.

Anda juga bisa menggunakan templat ini bersamaan dengan templat templat prioritas proyek untuk mengelola beberapa proyek secara efisien.

Ideal untuk: Manajer proyek yang mencari solusi yang mudah digunakan untuk melacak tugas berdasarkan kategori yang ditentukan dan karyawan yang ditugaskan.

4. Templat Bagan Gantt Agile oleh Microsoft

melalui Microsoft Didesain untuk proyek yang bergerak cepat dan berulang, program Templat Bagan Gantt yang lincah oleh Microsoft sangat ideal untuk tim yang membutuhkan fleksibilitas dan pembaruan yang sering.

Yang membedakan templat Excel ini adalah kemampuannya untuk beradaptasi. Ketika tugas atau jadwal bergeser, template secara otomatis diperbarui, memastikan Anda selalu melihat informasi terbaru.

Selain itu, ini mencakup tema bawaan untuk penyesuaian, ikon untuk menandai masalah, dan bilah berwarna untuk menandakan status-apakah tugas berada di jalurnya, berisiko rendah atau sedang, atau belum ditugaskan.

Sangat cocok untuk: Tim yang mengerjakan alur kerja Agile yang mencari templat fleksibel untuk melacak alur kerja dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan.

5. Templat Bagan Gantt Pelatihan Karyawan oleh Template.net

melalui Template.net The Templat Bagan Gantt Pelatihan Karyawan oleh Template.net membantu para profesional SDM dan manajer melacak program pelatihan tim oleh koordinator yang berbeda. Desainnya yang fleksibel dan penghitungan tingkat penyelesaian otomatis memberi Anda wawasan visual real-time tentang kemajuan pelatihan Anda.

Baik Anda menjadwalkan lokakarya untuk kelompok kecil maupun tim besar, templat bagan Gantt yang sederhana ini membantu menjaga semuanya tetap teratur.

Ideal untuk: Profesional SDM yang meluncurkan program pelatihan dan memantau keterlibatan.

6. Templat Bagan Gantt Proyek Penelitian oleh Template.net

melalui Template.net The Templat Bagan Gantt Proyek Penelitian oleh Template.net membantu para peneliti dan manajer proyek merencanakan dan mengelola kegiatan penelitian mereka secara efektif.

Templat ini memilah-milah proses penelitian ke dalam tugas-tugas spesifik - dari tinjauan literatur hingga penulisan laporan - yang menawarkan visual yang jelas tentang jadwal dan ketergantungan.

Salah satu fitur yang menonjol adalah penyorotan otomatis tanggal mulai dan berakhirnya proyek, yang membuat tujuan Anda tetap di depan dan di tengah. Ini juga mencakup kalkulator otomatis untuk perkiraan dan anggaran proyek, yang menyederhanakan pengoptimalan sumber daya.

Ideal untuk: Profesional yang terlibat dalam berbagai fase perencanaan penelitian.

7. Templat Bagan Gantt Per Jam oleh Template.net

melalui Template.net The Templat Bagan Gantt Per Jam oleh Template.net sangat cocok untuk pemimpin tim dan pekerja lepas yang perlu memvisualisasikan tugas, ketergantungan, dan sumber daya per jam untuk penjadwalan yang akurat.

Formula bawaan templat ini membantu dengan estimasi biaya instan, menyederhanakan penyusunan anggaran. Ini juga termasuk pelacak status pesanan untuk memantau fase pengiriman dan pembayaran.

Ideal untuk: Pekerja lepas yang melacak waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas tertentu untuk penagihan yang akurat.

8. Templat Bagan Gantt Rencana Perekrutan oleh Template.net

melalui Template.net Didesain untuk tim SDM, yang Templat Bagan Gantt Rencana Perekrutan oleh Template.net menyederhanakan proses perekrutan secara menyeluruh. Templat ini memetakan tonggak-tonggak perekrutan yang penting - mulai dari posting lowongan hingga orientasi - ke dalam tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti, memberikan gambaran visual tentang jadwal dan hubungan proyek Anda.

Templat ini mencakup lembar terpisah untuk bagan Gantt, rencana perekrutan (termasuk penerima tugas dan tanggal mulai/berakhir), dan SOP untuk pengaturan yang mudah.

Ideal untuk: Tim SDM yang mengelola alur kerja perekrutan secara menyeluruh.

Templat bagan Gantt di Google Spreadsheet dan Excel adalah tempat yang tepat untuk memulai perjalanan manajemen proyek Anda. Namun seiring dengan pertumbuhan tim Anda dan semakin panjangnya jadwal Anda, Anda akan mulai merasa terjepit - spreadsheet tersebut hanya dapat membawa Anda sejauh ini.

Keterbatasan Penggunaan Excel untuk Templat Bagan Gantt

Menggunakan templat bagan Gantt Excel untuk manajemen proyek Anda? Ketahui tantangannya:

Kurangnya fitur-fitur canggih: Excel tidak memiliki kemampuan seperti kolaborasi waktu nyata, pelaporan terperinci, dan ketergantungan tugas yang terintegrasi, yang berarti Anda akan menemukan diri Anda terus menerus mengirim email versi terbaru kepada semua orang

Excel tidak memiliki kemampuan seperti kolaborasi waktu nyata, pelaporan terperinci, dan ketergantungan tugas yang terintegrasi, yang berarti Anda akan menemukan diri Anda terus menerus mengirim email versi terbaru kepada semua orang Tidak praktis untuk proyek yang kompleks: Mengelola banyak tugas dan jadwal bisa menjadi berat, yang menyebabkan kekacauan dan kebingungan

Mengelola banyak tugas dan jadwal bisa menjadi berat, yang menyebabkan kekacauan dan kebingungan Representasi visual terbatas : Alat visual Excel dapat menunjukkan status proyek tetapi tidak memiliki tampilan intuitif seperti papan Kanban atau peta pikiran, sehingga membatasi analisis alur kerja yang efektif

: Alat visual Excel dapat menunjukkan status proyek tetapi tidak memiliki tampilan intuitif seperti papan Kanban atau peta pikiran, sehingga membatasi analisis alur kerja yang efektif Diperlukan pembaruan manual: Meskipun agak dapat disesuaikan, templat Excel juga memerlukan pembaruan manual yang signifikan, meningkatkan risiko kesalahan jika tidak dikelola dengan hati-hati Jelajahi beberapa Alternatif Excel yang dibuat untuk proyek dan proses yang lebih kompleks.

Alternatif untuk Templat Excel Bagan Gantt

Tidak semua Perangkat lunak pembuat bagan Gantt diciptakan sama. Untuk perencanaan proyek yang kuat, Anda memerlukan perangkat lunak Gantt chart dengan fitur otomatisasi dan kolaborasi yang canggih-di situlah ClickUp berperan. ClickUp adalah platform manajemen proyek lengkap yang dirancang untuk mengkonsolidasikan alur kerja Anda. Mulai dari manajemen tugas dan integrasi hingga alat bantu menulis yang didukung AI, ClickUp Workspace memiliki semua yang Anda butuhkan di satu tempat. Tampilan bagan Gantt ClickUp adalah komponen kunci dari templat manajemen proyek kami. Namun kami tidak berhenti sampai di situ. Kami juga menawarkan tingkat visibilitas proyek yang benar-benar baru dengan Alternatif bagan Gantt seperti papan Kanban, tampilan kalender, dan lainnya.

Di bawah ini adalah templat manajemen proyek gratis kami yang paling disukai yang menampilkan bagan Gantt.

1. Templat Bagan Gantt Konstruksi ClickUp

Templat Bagan Gantt Konstruksi ClickUp

Baik membangun lantai atau gedung pencakar langit, menggunakan bagan Gantt untuk proyek konstruksi Anda adalah cara cerdas untuk mengelola pencapaian Anda.

Dan Templat Bagan Gantt Konstruksi ClickUp melakukan hal itu.

Didesain untuk pengguna tingkat menengah, templat ini memetakan aktivitas konstruksi Anda pada satu garis waktu Gantt, beserta detail dan ketergantungannya. Ada juga tampilan 'Daftar Aktivitas' yang disinkronkan secara langsung dengan bagan ini.

Rumus-rumus bawaan membantu dalam memperkirakan durasi tugas, sehingga Anda dapat merencanakan urutan eksekusi dan mengantisipasi kebutuhan sumber daya.

Jika Anda perlu mengatur cetak biru dan rencana desain Anda, dokumen desain konstruksi khusus adalah tempat yang tepat untuk itu.

Cocok untuk: Manajer konstruksi yang menangani proyek bangunan besar dan pemilik rumah atau kontraktor yang mengawasi renovasi.

2. Templat Bagan Gantt Perencanaan Akun Bisnis ClickUp

Templat Bagan Gantt Chart Perencanaan Akun Bisnis ClickUp

The Templat Bagan Gantt Chart Perencanaan Akun Bisnis ClickUp menyediakan cara terpusat untuk mengelola akun, aktivitas, dan tindak lanjut klien Anda.

Dengan templat yang mudah digunakan oleh pemula, menyiapkan bagan Gantt untuk melacak fase siklus hidup klien, tenggat waktu, dan alokasi sumber daya. Selain itu, dalam tampilan 'Akun per Tahap', akses semua data spesifik akun dalam papan terpadu, termasuk alamat email dan nomor telepon.

Templat ini juga membantu pelacakan keuangan; Anda bisa memperkirakan biaya menggunakan opsi bawaan untuk jumlah, rata-rata, dan rentang untuk melacak pendapatan bulanan Anda.

Cocok untuk: Manajer akun yang ingin mengoptimalkan proses manajemen klien mereka.

3. Templat Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp

Templat Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp

The Templat Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp mendukung perencanaan peta jalan untuk peluncuran produk atau fitur Anda, menjaga tim lintas fungsi tetap selaras pada hasil akhir.

Misalnya, selama peluncuran perangkat lunak, templat ini membantu Anda melacak fase-fase proyek (siklus pengujian, perbaikan bug, dan peningkatan fitur), memastikan semuanya terselesaikan sebelum tanggal rilis. Tampilan 'Tonggak Pencapaian' khusus menyaring tugas berdasarkan peristiwa penting, membantu Anda memfokuskan pada langkah-langkah peluncuran utama.

Selain itu, bagan Gantt bawaan menawarkan garis waktu dua dimensi yang menunjukkan bagaimana setiap tugas berkontribusi pada rencana peluncuran secara keseluruhan.

Templat ini cocok untuk pengguna tingkat lanjut.

Ideal untuk: Manajer proyek yang menyelaraskan tugas lintas tim selama peluncuran produk.

4. Templat Garis Waktu ClickUp Gantt

Templat Garis Waktu Gantt dari ClickUp

The Templat Garis Waktu ClickUp Gantt adalah alat yang ramah bagi pemula untuk menjaga operasi bisnis Anda tetap pada jalurnya. Alat ini memberikan tampilan yang jelas tentang kemajuan harian, bulanan, dan tahunan.

Pertama, Tampilan Gantt Mingguan menawarkan garis waktu yang jelas untuk proyek Anda, mengaturnya berdasarkan tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo setiap minggu. Anda dapat menyesuaikan durasi tugas dengan menarik dan melepaskan bilah langsung pada bagan.

Lalu ada Tampilan Gantt Bulanan, yang memungkinkan Anda melacak kemajuan proyek selama sebulan penuh, dan tampilan Gantt tahunan, yang memberikan gambaran tingkat tinggi tentang semua tugas dan pencapaian Anda untuk tahun ini.

Terakhir, tampilan Daftar Ringkasan mengelompokkan semua tugas Anda berdasarkan status, sehingga mudah untuk melihat tugas yang tertunda dan tenggat waktu yang akan datang dengan cepat.

Cocok untuk: Manajer operasi yang membutuhkan gambaran umum harian hingga tahunan yang jelas dan analis bisnis yang melacak efisiensi operasional dari waktu ke waktu.

5. ClickUp Membangun Halaman Web Templat Bagan Gantt

ClickUp Membangun Templat Halaman Web

The ClickUp Membangun Halaman Web Templat Bagan Gantt dirancang untuk menyederhanakan proyek pengembangan web Anda. Templat ini mengatur area target-seperti halaman produk, halaman dukungan, dan halaman inti - ke dalam folder terpisah, membantu Anda melacak kemajuan masing-masing.

Templat tingkat menengah ini juga menyertakan bagan Gantt untuk membantu Anda memetakan tugas-tugas proyek dan melacak kemajuan dari penemuan hingga peluncuran. Templat ini juga mempunyai tampilan daftar dengan bidang khusus untuk memantau tahap pemasaran setiap halaman dan menyertakan tautan pratinjau. Desainer bahkan bisa memasukkan tautan Figma untuk akses cepat ke gambar kerja.

Selain itu, templat bagan Gantt gratis ini memiliki fitur cetak biru peta situs dengan ikhtisar seluruh proyek web Anda.

Ideal untuk: Pengembang situs web yang ingin membangun atau mengelola beberapa halaman web secara efisien.

6. Templat Bagan Gantt Manajemen Air Terjun ClickUp

Templat Manajemen Air Terjun ClickUp

The Templat Bagan Gantt Manajemen Air Terjun ClickUp dibuat untuk tim yang bekerja dalam metodologi Waterfall, di mana tugas-tugas harus diselesaikan dalam urutan yang telah ditentukan sebelumnya.

Templat tingkat menengah ini memiliki fitur folder khusus untuk setiap tahap siklus hidup proyek, membantu Anda memperjelas peran tim dan melacak kemajuan berdasarkan tahap. Templat ini juga menyertakan contoh proyek yang sederhana dan kompleks untuk memandu Anda.

Ada juga tampilan bagan Gantt, yang menunjukkan bagaimana tugas-tugas Anda berkembang secara berurutan. Untuk kerja tim yang lebih lancar, Anda bisa menambahkan catatan, pencapaian, dan label langsung ke tugas.

Ideal untuk: Tim pengembangan perangkat lunak yang bekerja dalam fase proyek berurutan dan manajer proyek TI yang mengawasi alur kerja linier yang kompleks.

7. Templat Bagan Gantt Chart Peta Jalan TI ClickUp

ClickUp Templat Bagan Gantt Chart Peta Jalan TI

The Templat Bagan Gantt Chart Peta Jalan TI ClickUp membantu tim TI merencanakan, melacak, dan mengomunikasikan inisiatif strategis di seluruh bisnis. Dirancang untuk pemula, alat ini menggabungkan fitur-fitur peta jalan dan bagan Gantt untuk manajemen proyek yang holistik.

Tampilan Gantt, yang terdapat di bawah tab 'Rencana Perjalanan Proyek', secara visual mengatur tugas-tugas Anda di sepanjang garis waktu, sehingga membantu kemajuan yang tepat waktu. Tampilan 'Inisiatif Prioritas' menampilkan tugas-tugas Anda bersama dengan informasi utama seperti disposisi (apakah itu 'bagus untuk dimiliki' atau 'harus dimiliki'), dampak, upaya yang diperlukan, dan banyak lagi.

Dan, tampilan 'Team Bandwidth' menawarkan gambaran yang jelas tentang distribusi beban kerja, memastikan tugas-tugas seimbang di antara anggota tim.

Untuk lebih merampingkan alur kerja, gunakan ClickUp Brain's otomatisasi yang sadar konteks untuk meningkatkan operasi TI Anda. Siapkan otomatisasi yang memicu alat AI untuk mengambil data proyek sebelumnya atau SOP pada tonggak-tonggak penting.

Cocok untuk: Manajer TI yang ingin menyelaraskan inisiatif tim mereka dengan tujuan bisnis.

8. Templat Bagan Gantt Manajemen Blog ClickUp

Templat Bagan Gantt Chart Manajemen Blog ClickUp

The Templat Bagan Gantt Manajemen Blog ClickUp struktur dan menyempurnakan proses manajemen blog Anda mulai dari curah gagasan hingga penerbitan konten langsung.

Templat tingkat menengah ini mengatur alur kerja Anda ke dalam tiga folder utama: 'Permintaan Blog' untuk mengirimkan ringkasan melalui formulir bawaan; Postingan Blog Aktif' untuk mengelola postingan yang sedang berjalan; dan 'Aset Blog', sebuah daftar tugas untuk mengalokasikan waktu dan memprioritaskan konten.

Tampilan Gantt dari templat ini menyediakan garis waktu yang intuitif untuk menjadwalkan postingan, membantu memetakan strategi konten Anda secara keseluruhan.

Anda juga akan menemukan tab SOP pemasaran terpusat untuk menyimpan suara merek Anda, peran tim, dan banyak lagi, memastikan konsistensi di semua entri blog Anda.

Ideal untuk: Tim pemasaran yang ingin meningkatkan kolaborasi pada pipeline konten blog mereka

10. Template Daftar Periksa Pengujian Penerimaan Pengguna ClickUp Gantt Chart

ClickUp Daftar Periksa Pengujian Penerimaan Pengguna Templat Bagan Gantt

Jika Anda ingin menyusun proses pengujian Anda sebelum meluncurkan produk atau aplikasi, maka Templat Bagan Gantt Chart Daftar Periksa Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) ClickUp ada di sini untuk membantu. Templat ini memungkinkan pengguna nyata untuk memvalidasi bahwa segala sesuatu berfungsi sebagaimana mestinya.

Bagan Gantt template secara grafis menunjukkan tugas UAT Anda dan ketergantungannya, membantu Anda melacak bagaimana setiap kasus uji coba ditautkan ke loop umpan balik tertentu dan tonggak penyelesaian.

Ada juga tampilan 'Tahapan dan Langkah UAT' yang mengelompokkan tugas berdasarkan status dan memiliki bilah kemajuan yang diperbarui secara otomatis untuk setiap tugas.

Templat ini paling cocok untuk pengguna tingkat mahir.

Ideal untuk: Tim QA yang ingin memastikan fungsionalitas produk dan kepuasan pengguna.

Tingkatkan Manajemen Proyek Anda Dengan Templat Bagan Gantt dari ClickUp

Menggunakan Excel untuk bagan Gantt mungkin merupakan pilihan klasik, tetapi ClickUp meningkatkannya dengan menenun bagan Gantt ke dalam gambaran yang lebih besar dari manajemen proyek Anda.

Cukup masukkan data Anda dan beralih di antara daftar tampilan, papan, bagan Gantt (dan banyak lagi). Fleksibilitas ini meningkatkan kerja tim dan membantu Anda menggunakan sumber daya dengan lebih baik.

Yang juga membedakan ClickUp adalah kemampuan otomatisasi dan integrasinya yang canggih.

