11 Template Manajemen Proyek Waterfall Gratis

Ini berarti fase proyek baru dimulai setelah fase sebelumnya selesai.

Template manajemen proyek Waterfall sering digunakan di bidang seperti pengembangan perangkat lunak, konstruksi, dan manufaktur, serta untuk proyek-proyek di mana persyaratan dan prosesnya sudah jelas dan tidak mungkin berubah selama siklus hidup proyek.

Pendekatan sistematis dari metodologi manajemen proyek Waterfall memberikan sedikit ruang untuk kesalahan, sehingga menjaga keteraturan dan dokumentasi yang lengkap sangat penting. Berbeda dengan sprint yang fleksibel dan cepat dalam Agile, model Waterfall menuntut proses yang stabil dan terencana dengan baik dari awal hingga akhir.

Di situlah templat manajemen proyek Waterfall berperan. Jika Anda adalah manajer proyek, pemimpin tim, atau analis, templat-templat ini dapat membantu Anda menghemat waktu, lebih fokus pada detail, dan mematuhi rencana proyek dengan ketat.

Di ClickUp, kami telah menciptakan templat Waterfall yang siap pakai dan dapat disesuaikan untuk membantu Anda. Lihat pilihan terbaik kami dan kendalikan proyek Anda dari awal hingga pelaksanaan.

Apa Itu Template Manajemen Proyek Waterfall?

Template Waterfall adalah kerangka kerja yang sudah jadi untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek yang mengikuti metodologi manajemen proyek Waterfall. Template ini memandu tim melalui berbagai fase proyek—persyaratan, desain, implementasi, pengujian, dan deployment—dengan menyediakan format standar untuk melacak kemajuan di setiap tahap.

Apa yang Membuat Template Manajemen Proyek Waterfall yang Baik?

Saat mencari templat manajemen proyek Waterfall yang bagus, perhatikan fitur-fitur kunci berikut:

Rinci dan teliti: Template terbaik dirancang secara menyeluruh dan akurat, mencakup setiap detail penting untuk setiap fase proyek. Mulai dari pembagian tugas, tenggat waktu, hingga ketergantungan, template yang rinci memastikan tidak ada yang terlewat dalam manajemen proyek Waterfall. Pelacakan yang Lancar: Template Anda harus memudahkan Anda untuk memantau kemajuan proyek, memantau tonggak pencapaian, dan mendeteksi masalah sejak dini. Pelacakan dan visualisasi membantu Anda tetap mengontrol jadwal dan memastikan semuanya berjalan sesuai : Template Anda harus memudahkan Anda untuk memantau kemajuan proyek, memantau tonggak pencapaian, dan mendeteksi masalah sejak dini. Pelacakan dan visualisasi membantu Anda tetap mengontrol jadwal dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana proyek Dapat disesuaikan: Template harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan unik proyek Anda. Baik Anda perlu menyesuaikan kategori atau menambahkan bidang khusus, penyesuaian membantu template sesuai dengan : Template harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan unik proyek Anda. Baik Anda perlu menyesuaikan kategori atau menambahkan bidang khusus, penyesuaian membantu template sesuai dengan persyaratan proyek Anda. Mudah digunakan: Template yang baik harus sederhana dan ramah pengguna. Template tersebut harus memiliki tata letak yang bersih dan intuitif sehingga Anda dan tim Anda dapat langsung memulai tanpa terbebani oleh instruksi yang rumit atau antarmuka yang kaku. Skalabel: Template yang ideal harus dapat beradaptasi dengan cepat untuk tim kecil maupun besar. Template tersebut harus mampu menangani proyek dengan ukuran apa pun, memperluas kapasitasnya untuk mengakomodasi tugas tambahan dan anggota tim baru sesuai kebutuhan, sambil tetap menyediakan struktur yang terorganisir.

Sekarang, mari kita jelajahi templat-templat tersebut.

11 Template Manajemen Proyek Waterfall Gratis

Alat Manajemen Proyek ClickUp memudahkan cara Anda merencanakan, mengelola, memvisualisasikan proyek, dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Namun, kerangka kerja siap pakai sangat berguna jika Anda belum terbiasa mengelola proyek kompleks atau tidak memiliki waktu untuk memulai dari nol.

ClickUp sangat cocok untuk mengelola proyek yang melibatkan banyak aktivitas dan memerlukan pemantauan sumber daya manusia, karena setiap anggota dapat melaporkan kemajuan aktivitas, baik dalam proyek yang menggunakan metodologi agile maupun waterfall.

Kami telah memilih secara teliti 11 templat manajemen proyek Waterfall dari perpustakaan ClickUp untuk meningkatkan alur kerja Anda.

1. Template Manajemen Air Terjun ClickUp

Unduh Template Ini Visualisasikan kemajuan proyek dan tugas dengan Template Manajemen Air Terjun ClickUp.

Dalam pendekatan Waterfall, Anda tidak dapat kembali atau mengelola beberapa fase secara bersamaan setelah melewati suatu fase. Anda harus tetap fokus sepenuhnya dan memantau setiap langkah dengan cermat untuk menghindari terlewatnya detail penting.

Anda membutuhkan Template Manajemen Waterfall ClickUp untuk mengelola alur kerja Anda. Template ini dirancang untuk memberikan pandangan yang jelas tentang kemajuan tugas, membantu Anda mengidentifikasi potensi keterlambatan sejak dini, dan memungkinkan Anda mengambil tindakan sebelum masalah memburuk berdasarkan umpan balik berkelanjutan.

Dengan 27 status kustom, seperti Dalam Proses, Terbuka, dan Ditutup, Anda dapat dengan mudah melacak status setiap tugas. Anda juga dapat menggunakan Bidang Kustom seperti Biaya Dampak, Jenis Tanggapan, dan Probabilitas untuk mengkategorikan tugas proyek dan menjaga informasi tetap terorganisir.

Berkat tampilan Gantt, Daftar, dan Garis Waktu bawaan, templat ini memungkinkan Anda memvisualisasikan proyek Anda dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Templat ini membantu Anda menghindari keterlambatan dalam mencapai tonggak proyek atau tenggat waktu selama berbagai fase proyek, serta memberi tahu semua pihak tentang arah proyek.

2. Template Manajemen Proyek Waterfall ClickUp

Unduh Template Ini Organisasikan tugas ke dalam fase yang dapat diukur dan pastikan penyelesaian tepat waktu dengan Template Manajemen Proyek Waterfall ClickUp.

Mengelola proyek pengembangan besar dengan beberapa tahap? Anda memerlukan templat Waterfall canggih yang membagi proyek Anda menjadi fase-fase detail dan memastikan Anda tetap sejalan dengan jadwal Anda.

Template Manajemen Proyek Waterfall ClickUp dirancang khusus untuk itu. Template ini memungkinkan Anda membagi proyek menjadi fase-fase kunci seperti Ideasi, Riset, Desain, dan Pengembangan, serta mengatur tugas-tugas di dalam setiap fase. Tab Waterfall Proyek menampilkan garis waktu fase dan tugas, memberikan Anda pandangan cepat dan menyeluruh tentang kemajuan proyek Anda.

Dengan opsi tampilan Gantt, Kalender, Daftar, dan Dokumen, templat ini membantu Anda dan tim Anda memantau status tugas dan tenggat waktu, memastikan proyek Anda tetap berjalan sesuai rencana dan Anda mencapai tujuan proyek.

3. Template Pengelolaan Proyek ClickUp yang Disederhanakan

Unduh Template Ini Tangani proyek pengembangan dengan lebih efisien menggunakan Template Manajemen Proyek Perangkat Lunak Sederhana dari ClickUp.

Jika Anda mencari templat Waterfall yang lebih detail daripada yang sebelumnya, Templat Manajemen Proyek Perangkat Lunak Sederhana ClickUp mungkin menarik bagi Anda. Baik Anda pemula dalam manajemen proyek Waterfall atau ahli, kerangka kerja ini cocok untuk semua tingkat keahlian.

Anda dapat mengelompokkan tugas Anda ke dalam beberapa fase: Business Case, Analisis, Desain, Pengembangan, Pengujian, Implementasi, Pelatihan, dan Dokumentasi. Bidang Kustom seperti Waktu yang Dilacak, Fase, dan Upaya Tim membantu Anda melacak daftar tugas dan mengidentifikasi potensi hambatan. Tab Jadwal Pengembangan membantu Anda tetap pada jalur dengan tenggat waktu, sementara Papan Backlog memungkinkan Anda mengelola tugas dengan lancar menggunakan papan Kanban.

Template ini memungkinkan Anda untuk memeriksa beban kerja dan kapasitas anggota tim proyek, serta membuat keputusan yang terinformasi terkait alokasi sumber daya dan penugasan tugas.

4. Template Jadwal Pengembangan ClickUp

Unduh Template Ini Tetaplah pada jadwal proyek Anda dengan Template Jadwal Pengembangan ClickUp.

Rahasia kesuksesan proyek pengembangan adalah membuat jadwal yang efektif dan mematuhinya. Anda dapat mencapainya untuk proyek jangka panjang dengan Template Jadwal Pengembangan ClickUp.

Status kustom seperti Selesai, Dalam Proses, Membutuhkan Masukan, Terhenti, dan Akan Dilakukan membantu Anda memantau kemajuan pengembangan produk. Gunakan lima atribut kustom—Tahap, Lampiran, Perkiraan Durasi (Hari), Catatan, dan Durasi Aktual (Hari)—untuk melacak informasi penting tentang pengembangan produk.

Dengan jadwal yang direncanakan untuk setiap tugas, lebih mudah untuk memahami berapa lama suatu tugas mungkin memakan waktu dan mengalokasikan sumber daya secara sesuai untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya. Tampilan Gantt bawaan memungkinkan Anda memvisualisasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas dibandingkan dengan jadwal yang diusulkan. Tampilan Jadwal, Daftar, dan Papan juga merupakan fitur bawaan; gunakanlah untuk mengorganisir tugas Anda dan memenuhi tenggat waktu pengembangan dengan mudah.

5. Template Rencana Pengembangan Aplikasi ClickUp

Unduh Template Ini Unifikasi dan kelola fase-fase kompleks dalam pengembangan aplikasi dengan Template Rencana Pengembangan Aplikasi ClickUp.

Mengembangkan aplikasi baru memerlukan perencanaan yang teliti. Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari penelitian awal, pengembangan inti, pengujian, hingga peluncuran di pasar. Template Rencana Pengembangan Aplikasi ClickUp membantu Anda merencanakan setiap tahap siklus hidup pengembangan perangkat lunak dalam satu ruang terpadu, sehingga Anda tidak perlu berpindah antar aplikasi untuk melacak status tugas.

Dengan templat ini di sisi Anda, Anda dapat:

Tuliskan tujuan dan harapan proyek Anda.

Bangun proses pengembangan dan visualisasikan setiap langkahnya.

Tetap terupdate dengan persentase kemajuan.

Pastikan pemangku kepentingan internal dan eksternal tetap terinformasi.

Anda akan memiliki akses ke berbagai tampilan: Tampilan Formulir mengumpulkan masukan penting dari anggota tim dan klien, Tampilan Gantt menampilkan garis waktu visual proyek Anda, dan Tampilan Papan mengorganisir informasi dalam format yang mudah dikelola.

6. Template Papan Tulis Rencana Pengembangan Produk ClickUp

Unduh Template Ini Rencanakan tujuan proyek Anda dan lacak kemajuan menuju tujuan tersebut dengan templat papan jalan pengembangan produk ClickUp.

Peta jalan produk menggambarkan rencana yang jelas untuk tujuan jangka pendek dan visi jangka panjang produk Anda. Hal ini membantu Anda mendefinisikan tujuan, tonggak pencapaian, dan jadwal sehingga semua orang tahu apa yang akan datang selanjutnya dan dapat bekerja menuju tujuan yang sama.

Namun, membuat peta jalan yang detail memakan waktu dan tenaga. Pertimbangkan untuk menggunakan Template Papan Tulis Peta Jalan Pengembangan Produk ClickUp dan mulailah dengan cepat.

Apa yang ditawarkan kerangka kerja ini? Anggota tim jarak jauh dapat menggunakannya untuk berkolaborasi dan berkreasi di bawah satu atap. Template ini memudahkan penetapan dan pelacakan tujuan bulanan dan kuartalan. Anggota tim dapat mengakses informasi proyek dari lokasi pusat dan memahami bagaimana upaya mereka berkontribusi pada tujuan organisasi yang lebih besar.

📮 ClickUp Insight: 74% karyawan menggunakan dua atau lebih alat hanya untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan—sambil berpindah-pindah antara email, obrolan, catatan, alat manajemen proyek, dan dokumentasi. Perpindahan konteks yang konstan ini membuang waktu dan memperlambat produktivitas. Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan semua pekerjaan Anda—email, obrolan, dokumen, tugas, dan catatan—ke dalam satu ruang kerja yang dapat dicari, sehingga semuanya tepat di tempat yang Anda butuhkan.

7. Template Garis Waktu Gantt ClickUp

Unduh Template Ini Tetap mengontrol jadwal proyek Anda menggunakan Template Jadwal Gantt ClickUp.

Ketika Anda memiliki tenggat waktu yang ketat, Anda perlu tetap sesuai jadwal. Template Garis Waktu Gantt ClickUp sangat cocok untuk mengelola proyek Waterfall yang sensitif waktu, membantu Anda mematuhi tenggat waktu, menangani ketergantungan tugas, dan menyederhanakan proses perencanaan Anda.

Anda dapat dengan mudah melacak kemajuan dengan garis waktu visual yang diperbarui secara otomatis, baik untuk tugas mingguan, bulanan, maupun tahunan. Status kustom—seperti Terhalang, Selesai, Dalam Proses, Dalam Peninjauan, dan Akan Dilakukan—memberikan gambaran cepat tentang status proyek Anda, dan Anda dapat memberi kode warna untuk identifikasi cepat.

Template ini memungkinkan Anda untuk:

Struktur dan rencanakan proyek secara sistematis

Tentukan dan alokasikan sumber daya yang diperlukan untuk setiap fase proyek.

Pantau kemajuan dan bandingkan dengan rencana awal Anda.

Minimalkan risiko keterlambatan dan pembengkakan anggaran.

8. Template Peta Jalan Tampilan Kanban ClickUp

Unduh Template Ini Pantau kemajuan proyek dengan mudah menggunakan Template Peta Jalan Kanban ClickUp.

Menjaga urutan tugas yang benar sangat penting dalam manajemen proyek Waterfall. Namun, dengan banyaknya urutan, penugas, dan ketergantungan, manajer proyek dapat kesulitan untuk menjaga semuanya tetap pada jalurnya.

Di situlah templat Peta Jalan Tampilan Kanban ClickUp sangat berguna. Templat ini dilengkapi dengan tampilan Kanban bawaan, memungkinkan Anda menyeret dan meletakkan tugas antar kolom tanpa perlu alat visualisasi pihak ketiga. Pemangku kepentingan dapat melihat kemajuan setiap tugas dengan sekilas.

Anda dapat menyesuaikan templat dengan status kustom seperti Backlog, In Progress, Testing, To Do, dan Done, serta bidang kustom seperti Area Produk, Durasi, Tim, dan Deskripsi Fitur, untuk memastikan templat tersebut terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja Anda.

9. Template Jadwal Proyek ClickUp

Unduh Template Ini Buat garis besar proyek interaktif dan visual dengan templat Papan Rencana Proyek ClickUp.

Template Papan Rencana Proyek ClickUp menawarkan versi digital dari catatan tempel tradisional. Lacak jadwal proyek (Minggu 1, Minggu 2, dan seterusnya) secara horizontal dan daftar langkah-langkah proyek secara vertikal. Dengan setiap langkah dan tugas yang terkait terorganisir, menangani masing-masing langkah secara berurutan menjadi lebih mudah sebelum beralih ke langkah berikutnya.

Kerangka kerja ini memungkinkan Anda untuk melihat keseluruhan jadwal rencana proyek Anda dengan sekilas. Anda juga dapat memberi kode warna pada tugas atau tonggak penting agar anggota tim dapat mengenali mereka.

Template ini ideal untuk pembelajar visual atau siapa pun yang lebih menyukai pendekatan yang rapi dalam manajemen proyek.

10. Template Manajemen Proyek ClickUp

Unduh Template Ini Jadilah teliti dalam mengelola proyek Anda menggunakan Template Manajemen Proyek ClickUp.

Anda tidak ingin melewatkan detail penting saat mengelola proyek sebagai manajer proyek atau manajer program.

Itulah mengapa, untuk mengelola proyek besar, Anda membutuhkan templat komprehensif yang menangani detail penting atas nama Anda—fase proyek, departemen, perkiraan waktu, deskripsi proyek, dan metrik keberhasilan, untuk menyebutkan beberapa di antaranya.

Template Manajemen Proyek ClickUp adalah salah satu pilihan tersebut. Template ini sangat fleksibel, berkat 25 Status Kustom (Perlu Diperbarui, Sedang Berlangsung, Berisiko, dll.) dan 11 Bidang Kustom (Pihak Terkait Utama, Item Pengiriman yang Diperlukan, Tujuan dan Hasil Kunci Perusahaan, dll.).

Baca Juga: Alat Perangkat Lunak Manajemen Proyek Gratis yang Bisa Dicoba

11. Template Perencanaan Proyek ClickUp

Unduh Template Ini Bangun sistem terstruktur untuk proyek-proyek beragam dengan templat Perencanaan Proyek ClickUp.

Memiliki templat perencanaan proyek yang serbaguna yang dapat disesuaikan untuk proyek apa pun, baik pengembangan perangkat lunak maupun strategi pemasaran, sangatlah berguna. Dan untuk itu, Templat Perencanaan Proyek ClickUp adalah pilihan yang tepat.

Anda dapat mengelompokkan tugas berdasarkan Prioritas, Penanggung Jawab, Tanggal Mulai, Tanggal Jatuh Tempo, Kemajuan Tugas, Upaya Tugas, dan lainnya.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Hemat waktu dan tenaga dengan menggunakan kerangka kerja yang sudah jadi untuk perencanaan proyek.

Pastikan semua langkah kritis termasuk dalam rencana proyek.

Berikan pendekatan terstruktur untuk komunikasi yang efektif dengan anggota tim dan pemangku kepentingan eksternal.

Sederhanakan Manajemen Proyek dengan Template ClickUp

Apakah Anda menggunakan Waterfall, Agile, atau metodologi manajemen proyek lainnya, ClickUp siap membantu. Platform ini memungkinkan Anda membagi proyek menjadi unit yang dapat dikelola dan berkolaborasi dengan mudah bersama tim Anda.

Jika Anda menghadapi tenggat waktu yang ketat, menangani beberapa proyek secara bersamaan, atau hanya membutuhkan struktur yang seragam untuk menjaga segala sesuatunya terorganisir, berbagai templat manajemen proyek yang dapat disesuaikan dari ClickUp siap digunakan. Pilih templat yang sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuaikan dengan alur kerja Anda, dan kelola proyek dengan efisien.

