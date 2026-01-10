Cara Membuat Catatan dari Video Seperti Seorang Profesional

Dulu, menghadiri presentasi secara langsung dan mencatat dari papan tulis adalah hal yang biasa.

Namun, bagaimana dengan saat ini? Layar digital, kelas Zoom, dan video online ada di mana-mana. Namun, seni membuat catatan tetap berkembang pesat.

Lagipula, seperti yang dikatakan dengan bijak oleh penulis Amerika Ben Casnocha, “Jika Anda tidak mencatat apa yang Anda dengar dan pelajari, seberapa besar kemungkinan Anda mengingatnya?”

Namun, begini masalahnya: cara membuat catatan telah berubah secara signifikan selama bertahun-tahun.

Saat ini, alat yang didukung AI dapat secara otomatis merangkum video dan membantu kita menulis catatan yang lebih ringkas.

Namun, apa yang membedakan mencatat yang baik dengan yang hebat, dan bagaimana Anda dapat memanfaatkan alat AI untuk memaksimalkan manfaat dari video? Mari kita jelajahi dengan terlebih dahulu memahami cara mencatat dari video secara efektif dan mengapa hal ini tetap menjadi elemen penting dalam proses belajar. ✍️

Mengapa Membuat Catatan dari Video Masih Penting untuk Pembelajaran?

Secara historis, membuat catatan selalu dianggap sebagai tanda seorang pelajar atau pendengar yang cermat dan serius. Namun, apakah membuat catatan benar-benar meningkatkan proses belajar? Inilah yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan:

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Audrey van der Meer dan Ruud van der Weel di Universitas Sains dan Teknologi Norwegia (NTNU), orang-orang membuat catatan tanpa berpikir.

“Sangat menggoda untuk mencatat semua yang dikatakan dosen. Informasi itu seolah-olah masuk melalui telinga dan keluar melalui ujung jari, tapi Anda tidak memproses informasi yang masuk,” katanya.

Pada tahun 2022, saluran YouTube Koi merilis sebuah video berjudul “ Mengapa kebiasaan mencatat yang buruk merusak nilai Anda . ” Dalam video tersebut, narator menjelaskan konsep yang disebut ‘beban kognitif. ’

Dia mengibaratkan otak kita seperti ponsel, dengan beban kognitif sebagai baterainya. Dia menekankan bahwa otak kita tidak dirancang untuk multitasking, yang justru membuatnya kelebihan beban.

Narator menceritakan pengalaman pribadinya saat tahun kedua di fakultas kedokteran, di mana obsesinya dalam mencatat menghambat fokusnya pada pasien. Alih-alih mengingat informasi penting, ia kesulitan mengajukan pertanyaan yang relevan. Setelah ia beralih dari mencatat secara berlebihan ke mendengarkan secara aktif, kemampuannya untuk menjalin hubungan dengan pasien meningkat secara signifikan.

Tapi bagaimana cara mencatat menggunakan media lain, seperti video? Bisakah Anda memanfaatkan AI untuk membantu mencatat saat menonton video? (Petunjuk: ya, ClickUp’s siap membantu Anda!)

Bagaimana Cara Membuat Catatan yang Lebih Baik dari Video Apa Pun?

Pembuatan catatan dari video akan berjalan optimal jika Anda mempersiapkan diri terlebih dahulu, mengontrol pemutaran, dan menyusun informasi secara bertahap—tanpa berusaha mencatat semuanya secara verbatim.

Siapkan format catatan, metode, dan durasi video sebelum menonton

Gunakan teks terjemahan, transkrip, dan kontrol pemutaran untuk mengurangi beban kognitif

Jeda, putar ulang, dan rangkum ide-ide utama dengan kata-kata Anda sendiri

Atur catatan Anda dengan judul, poin-poin, cap waktu, dan sorotan

Jajak Pendapat: Apa tantangan terbesar Anda saat membuat catatan dari video? 🎥 Mengikuti konten yang bergerak cepat (di mana Anda tidak bisa mencatat dan mendengarkan secara bersamaan) Tetap fokus saat menonton video yang lebih panjang Mengatur catatan Anda secara efektif (baik selama maupun setelah menonton video) Mengingat detail penting setelah video berakhir Apa pun jawabannya, kami memiliki solusi untuk semua tantangan di atas. Baca terus 🙂

Sebelum mulai membuat catatan dari video, lakukan hal-hal berikut untuk mempersiapkan diri:

Tentukan di mana catatan tersebut akan disimpan. Apakah Anda membuat catatan di kertas atau secara digital? Apakah Anda menggunakan aplikasi pencatat atau hanya dokumen di laptop Anda?

Pilih metode mencatat yang Anda sukai. Anda bisa memilih metode garis besar metode diagram , atau bahkan menggunakan templat catatan Cornell

Tonton pratinjau video yang akan Anda buat catatannya. Periksa durasi video tersebut dan apakah sudah ada transkrip atau penanda halaman yang tersedia

Sekarang setelah Anda siap, berikut adalah beberapa strategi yang telah teruji untuk membuat catatan dari video apa pun:

1. Aktifkan teks tertutup atau subtitle

Solusi mudah untuk masalah mencatat adalah dengan menggunakan teks terjemahan.

Saat menonton video YouTube, misalnya, aktifkan fitur teks tertutup atau subtitle. Hal ini memungkinkan Anda membaca teks di layar sambil menonton. Hal ini secara signifikan meningkatkan pemahaman Anda dan membuat Anda tetap lebih terlibat.

Ingat, subtitle berbeda dengan teks tertutup. Teks tertutup mencakup suara latar dan isyarat non-verbal, sehingga ideal bagi orang dengan gangguan pendengaran, sedangkan subtitle ditujukan bagi penonton yang ingin membaca teksnya.

2. Cari transkrip video

Beberapa video edukatif menyediakan transkrip, yang bisa sangat membantu dalam membuat catatan. Berbeda dengan teks terjemahan, transkrip memungkinkan Anda membaca konten sesuai kecepatan Anda sendiri.

👀 Berikut ini adalah teknik yang menghemat waktu untuk video YouTube yang memiliki transkrip Buka deskripsi video Gulir ke bawah dan klik ‘Tampilkan Transkrip.’ Transkrip yang dilengkapi dengan cap waktu akan muncul di sebelah kanan video Gulir ke bagian-bagian yang relevan dan buat catatan Anda

Jika Anda seorang mahasiswa sibuk yang harus mengurus banyak mata kuliah sekaligus, ini adalah solusi yang sangat membantu.

Daripada menonton ulang seluruh materi kuliah sebelum ujian, Anda dapat dengan cepat mencari melalui transkrip untuk menemukan dan mengulas bagian-bagian yang paling relevan. Hal ini menghemat waktu dan memastikan Anda fokus pada informasi yang paling penting.

Stres? Hilang. 🙌

💡Tips Pro: Dengan ClickUp Brain, Anda dapat mentranskrip rekaman Anda secara otomatis menggunakan AI hanya dalam beberapa menit. ClickUp menyediakan transkrip yang dapat dicari dan dilengkapi dengan cap waktu, yang dapat Anda beri anotasi atau sorot dengan mudah. Hal ini membuat pendokumentasian poin-poin penting dari video menjadi lebih mudah dan efisien.

3. Sesuaikan kecepatan pemutaran video

Jika kontennya terlalu cepat, perlambat pemutaran video menjadi 0,75x (atau kecepatan yang lebih rendah jika Anda mau).

Hal ini memberi Anda lebih banyak waktu untuk menyerap informasi dan membuat catatan seperti notulen rapat tanpa merasa terburu-buru.

💡Tips Pro: Gunakan Teknik Pomodoro 🍅 Saat menonton video yang lebih panjang (video berdurasi 1–3 jam atau seri kuliah yang berlangsung puluhan jam), cobalah teknik Pomodoro untuk menjaga fokus. Tonton video selama 25 menit, istirahat selama 5 menit, lalu ulangi. Hal ini akan membantu Anda tetap segar dan mengingat lebih banyak informasi.

4. Jeda video untuk membuat catatan

Untuk kuliah video, mendengarkan kata kunci dan konsep secara aktif sangat penting untuk mencatat dengan efektif. Memanfaatkan teks tertutup atau subtitle dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan Anda, memastikan bahwa Anda memahami materi dengan lebih mendalam.

Tidak bisa mengikuti video dengan cepat? Tidak masalah—jeda video sesering mungkin untuk mencatat informasi penting.

💡Tips Pro: Dengan ClickUp Clips, Anda dapat merekam layar, menambahkan komentar Anda sendiri untuk ditinjau nanti, dan menghentikan perekaman kapan saja untuk membuat catatan terperinci. Hal ini memungkinkan Anda menangkap poin-poin penting dari video dan dengan mudah membagikan atau menyematkan klip langsung ke ClickUp Docs Anda untuk dokumentasi dan tinjauan.

🏷️ Contoh: Bayangkan Anda adalah seorang mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian akhir. Alih-alih kesulitan mengikuti kuliah video yang berjalan cepat, Anda bisa menjeda video dan meluangkan waktu untuk memastikan Anda mencatat setiap poin penting. Nanti, saat Anda merevisi, tinjau kembali klip dan catatan spesifik yang telah Anda buat untuk memastikan Anda tidak melewatkan hal penting apa pun.

5. Putar ulang jika ada yang tidak jelas

Mungkin terdengar jelas, tapi ini sangat penting: jika Anda tidak memahami sesuatu, putar ulang video dan tonton lagi. Terus putar ulang dan tonton ulang hingga konsepnya jelas.

Itulah salah satu keunggulan video rekaman: Anda dapat mempelajarinya sesuai kecepatan Anda sendiri. Memahami materi sangat penting untuk membuat catatan yang akurat dan efektif.

Sekali lagi, ClickUp Clips bisa sangat membantu dalam hal ini. Anda dapat merekam dan menyimpan bagian-bagian penting dari video tersebut, lalu meninjaunya sebanyak yang diperlukan sambil membuat catatan.

6. Atur catatan dengan judul dan subjudul

Buat kerangka dengan menambahkan judul dan subjudul berdasarkan topik utama yang dibahas dalam video. Struktur ini akan membantu Anda mengatur pikiran dan memudahkan Anda untuk meninjau kembali nanti.

Meskipun Google Docs atau alat digital lainnya dapat mempermudah proses pencatatan dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengedit, ClickUp Docs adalah alternatif yang lebih baik. Aplikasi ini menawarkan manajemen tugas, format yang dapat disesuaikan, serta kemampuan untuk menyematkan video dan sumber daya lainnya langsung ke dalam catatan Anda.

Anda dapat memformat catatan Anda dengan judul, subjudul, dan poin-poin sambil menautkan langsung ke tugas atau dokumen lain yang relevan dalam alur kerja Anda.

🏷️ Contoh: Para profesional dengan jadwal padat dapat menggunakan ClickUp Docs untuk mengatur dan mengakses catatan proyek serta dokumen penting mereka dengan mudah. Saat tiba waktunya untuk mempersiapkan rapat atau mengejar tenggat waktu proyek, Anda dapat langsung fokus pada tugas-tugas paling penting tanpa membuang waktu mencari-cari di antara berkas-berkas yang tersebar.

💡 Tips Pro: Gunakan kode warna pada catatan Anda dengan menandai bagian-bagian penting menggunakan warna berbeda untuk meninjau kembali konsep utama, pertanyaan, dan ide. Hal ini menambah keteraturan visual dan membantu saat meninjau kembali. 🎨

7. Gunakan poin-poin untuk detail penting

Saat membuat catatan, tuliskan setiap detail penting sebagai poin-poin. Berikan juga poin-poin terpisah untuk:

Kata-kata atau istilah baru yang belum Anda kenal

Tokoh-tokoh penting

Tanggal

Konsep utama

Poin-poin membuat catatan Anda lebih jelas dan mudah diikuti. Dengan berfokus pada konsep utama dan menyusunnya menjadi poin-poin, Anda dapat secara efektif mengubah catatan Anda menjadi poin-poin penting yang ringkas.

💡 Tips Pro: Fitur ClickUp Docs dan ClickUp Notepad memungkinkan Anda membuat poin-poin penting dan mengatur catatan Anda secara efektif, sehingga mudah untuk ditinjau dan diakses nanti.

🏷️ Contoh: Insinyur yang menonton demo perangkat lunak dapat menggunakan ringkasan AI untuk membantu memecah penjelasan kode yang rumit menjadi poin-poin yang mudah dipahami.

8. Buat kalimat Anda singkat dan sederhana

Ingat: Anda sedang membuat catatan, bukan menulis esai yang mendetail.

Gunakan frasa pendek, potongan kalimat, dan singkatan untuk menyampaikan ide-ide utama dengan cepat tanpa membuang waktu untuk mencatat kalimat-kalimat yang panjang.

Anda selalu dapat menyertakan cap waktu dalam catatan Anda untuk meninjau kembali bagian-bagian penting dari video tersebut nanti.

9. Gunakan kata-kata Anda sendiri

Selalu buat catatan dari video dengan kata-kata Anda sendiri. Kebiasaan ini membantu memperkuat informasi dan memudahkan Anda mengingatnya nanti.

Hindari menyalin kata-kata pembicara secara persis—serap informasi tersebut dengan cara yang paling masuk akal bagi Anda dan sesuaikan pembelajaran Anda.

Panduan Singkat: Cara tetap fokus saat membuat catatan dari video 🔕 Hilangkan gangguan: Tutup tab yang tidak relevan dan matikan notifikasi 🎯 Gunakan Mode Fokus: Jika Anda membuat catatan di ClickUp Docs, gunakan Mode Fokus untuk meminimalkan gangguan dan berkonsentrasi sepenuhnya pada pembuatan catatan Anda ⏸️ Ambil jeda: Jeda video dan ambil jeda singkat setiap 20 menit untuk menyerap informasi dengan lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa mengambil jeda dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas 📝 Rangkum setiap 5 menit: Berhentilah setiap 5–10 menit untuk merangkum apa yang baru saja Anda pelajari dengan kata-kata Anda sendiri

10. Tandai istilah, orang, dan konsep penting

Perhatikan kata kunci, angka penting, tanggal, dan konsep utama dalam video. Hal-hal ini sering kali ditekankan baik secara visual maupun verbal.

Sorot atau garis bawahi bagian-bagian ini dalam catatan Anda agar lebih menonjol.

💡 Tips Pro: ClickUp Brain, asisten AI cerdas, memungkinkan Anda membuat ringkasan video menggunakan AI. Dengan ini, Anda dapat menyesuaikan dan merumuskan ulang teks untuk pemahaman yang lebih baik.

11. Buat diagram sederhana dari video

Jika video tersebut berisi diagram atau grafik penting, jeda sejenak dan salinlah ke dalam catatan Anda.

Jika Anda membuat catatan digital, ambil tangkapan layar menggunakan ClickUp Clips dan sisipkan langsung ke dalam ClickUp Docs.

Untuk melangkah lebih jauh, gunakan ClickUp Whiteboards untuk menggambar peta pikiran dan memvisualisasikan hubungan antara konsep-konsep utama.

Menurut sebuah studi, mencatat secara visual merupakan strategi belajar yang lebih baik daripada metode tradisional.

🏷️ Contoh: Jika Anda menonton webinar tentang tren pemasaran konten, Anda dapat menggunakan fitur Whiteboard ClickUp untuk memetakan ide dan pengamatan secara visual. Hal ini memungkinkan Anda untuk melakukan brainstorming sambil membuat catatan, sehingga wawasan dari video tersebut dapat diubah menjadi strategi yang dapat ditindaklanjuti.

12. Perhatikan petunjuk seperti nada suara dan musik latar

Video memiliki keunggulan unik: isyarat nonverbal seperti intonasi suara, musik latar, dan efek suara sering kali menonjolkan poin-poin penting.

Dengan menggunakan ClickUp Clips, Anda dapat dengan mudah menangkap detail-detail tersebut. Sebagai ekstensi Chrome gratis, ClickUp Clips memungkinkan Anda merekam layar dengan mudah dan mengirim pesan berkualitas tinggi serta jelas melalui tautan, email, atau langsung di dalam ClickUp.

13. Gunakan penanda waktu video untuk menyusun catatan Anda

Beberapa video dilengkapi dengan penanda waktu atau bab, yang dapat menjadi panduan yang sangat berguna untuk mengatur catatan Anda. Gunakan penanda waktu ini sebagai judul dalam catatan Anda dan tuliskan detail penting di bawah masing-masing judul.

Metode ini memastikan bahwa catatan Anda mengikuti alur logis dari video tersebut.

ClickUp Brain memungkinkan Anda mentranskrip klip video secara otomatis lengkap dengan cap waktu. Nantinya, Anda dapat dengan mudah mencari dan mengatur catatan Anda berdasarkan momen-momen penting.

💡 Tips Pro: Atur catatan Anda dengan tag dan label Di ClickUp Docs, Anda dapat menambahkan tag atau label ke bagian tertentu dari catatan Anda. Gunakan tag seperti “Penting,” “Tinjau Nanti,” atau “Konsep Utama” untuk mengelompokkan catatan Anda secara efektif. Hal ini akan membantu saat Anda perlu meninjau kembali bagian tertentu dengan cepat.

Pola pikir apa yang membantu Anda membuat catatan yang lebih baik dari video?

Tips yang telah kita bahas sejauh ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam membuat catatan.

Pertama-tama, ingatlah selalu bahwa catatan adalah catatan pribadi Anda tentang apa yang telah Anda tonton. Catatan ini dimaksudkan untuk membantu Anda meninjau dan mengingat kembali. Catatan ini bukanlah transkrip!

Berikut cara yang sebaiknya Anda lakukan saat membuat catatan:

Fokuslah pada konsep utama, bukan setiap detail kecil

Gunakan poin-poin atau peta pikiran

Gunakan pemicu ingatan

Sesuaikan catatan Anda sesuai kebutuhan

Buat catatan yang akan berguna (dan mudah dipahami) berbulan-bulan kemudian

Setelah menerapkan strategi-strategi ini, Anda perlu meninjau dan menyempurnakan catatan Anda.

Bagaimana Cara Anda Meninjau dan Memperbaiki Catatan Setelah Menonton Video?

Meninjau catatan segera setelah menonton membantu mengidentifikasi celah, memperjelas ide, dan memperkuat ingatan. Menulis ulang ringkasan, mengatur ulang poin-poin, dan menyederhanakan bahasa memastikan catatan tetap berguna berminggu-minggu atau berbulan-bulan kemudian.

Merevisi catatan Anda adalah bagian terpenting dari proses mencatat (kecuali menonton video atau menghadiri seminar, dll.).

Hal ini membantu Anda mengidentifikasi celah, informasi yang salah tempat, atau bagian yang perlu diklarifikasi.

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu Anda menyempurnakan catatan dari video tersebut dan mengingat informasi ini dengan baik:

1. Periksa dan revisi catatan Anda

Periksa kembali semua catatan yang telah Anda buat dari video tersebut. Periksa hal-hal berikut:

Informasi yang hilang

Hal-hal yang ingin Anda ketahui lebih detail

Ide dan kata kunci yang sebaiknya Anda garis bawahi atau sorot

Hal-hal yang sebaiknya diubah menjadi poin-poin

Poin-poin penting yang perlu ditempatkan dalam bagian terpisah agar lebih mudah dipahami

Setiap informasi yang kini Anda anggap tidak perlu

Gangguan dalam aliran informasi

Seperti yang telah kami sarankan di atas, cobalah ClickUp Brain untuk menyempurnakan catatan Anda dengan membuat ringkasan AI secara otomatis dari konten video Anda.

🏷️ Contoh: bayangkan seorang manajer proyek sedang meninjau rekaman rapat tim. Dengan menggunakan ClickUp Brain, mereka dapat mentranskrip dan merangkum diskusi tersebut, serta menyoroti poin-poin tindakan utama dan keputusan yang diambil. Hal ini memungkinkan mereka untuk dengan cepat menyempurnakan catatan mereka, memastikan semua poin penting tercatat dan dikomunikasikan secara efektif kepada tim.

2. Tulis ulang (atau ketik) informasi tersebut lagi agar lebih mudah diingat

Ya, Anda tidak salah dengar. Mengulang apa yang telah Anda pelajari dengan kata-kata Anda sendiri dapat membantu Anda memahami dan mengingatnya dengan lebih baik.

Jadi, baik Anda membuat catatan di kertas maupun secara digital, tulislah ringkasan dari catatan tersebut dengan kata-kata Anda sendiri untuk memperkuat apa yang telah Anda pelajari.

Jika terdapat ide-ide yang kompleks dalam informasi tersebut, cobalah membuat peta pikiran untuk menghubungkan berbagai topik.

Bagaimana AI Dapat Membantu Anda Membuat Catatan dari Video Secara Otomatis?

Meskipun kemampuan mencatat yang baik adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh kita semua, terkadang Anda ingin bisa mendengarkan apa yang dibagikan tanpa harus repot mencatat.

Nah, sekarang Anda bisa melakukannya!

AI Notetaker ClickUp memastikan bahwa setiap poin dari diskusi dicatat dan diubah menjadi transkrip yang dapat ditindaklanjuti serta daftar tugas.

Cukup tambahkan notetaker ke panggilan Zoom, Google Meet, atau Teams Anda. Anda akan mendapatkan ringkasan dan transkrip di akhir panggilan. Mudah sekali!

Selain itu, catatan tersebut disimpan di dalam ClickUp, sehingga Anda dapat menggunakan AI untuk mencarinya dan menjawab pertanyaan Anda kapan saja, bahkan berminggu-minggu kemudian.

Dan itu belum semuanya. Hanya dengan satu klik, Anda dapat mengubah bagian mana pun dari catatan tersebut menjadi tugas di ClickUp menggunakan AI. Dengan satu klik lagi, Anda dapat membagikannya di saluran Chat sehingga semua orang yang membutuhkan informasi tersebut dapat mengaksesnya.

Tidak ada perdebatan. Catatan dapat membantu kita semua menjadi pembelajar yang lebih baik. Namun, membuat catatan bukan sekadar menuliskan segala sesuatu yang Anda dengar dalam sebuah video. Ini adalah keterampilan yang, jika digunakan dengan baik, dapat berfungsi sebagai alat bantu memori yang hebat dan penghemat waktu untuk tinjauan di masa mendatang.

ClickUp dapat menyederhanakan perjalanan Anda menuju pencatatan yang efektif dan efisien. Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum video yang ada dengan AI, ClickUp Clips untuk membuat klip video guna catatan terperinci, ClickUp Docs untuk menyematkan klip video dan memformat catatan, serta ClickUp Whiteboards untuk memvisualisasikan konsep. Atau, cukup tambahkan ClickUp AI Notetaker ke panggilan dan dapatkan catatan siap pakai seketika.

