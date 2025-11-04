Bagaimana Cara Mengelola & Menghindari Utang Teknis dalam Scrum?

Selama satu hari kerja, tim pengembangan perangkat lunak membuat puluhan keputusan yang melibatkan pertimbangan yang kompleks. Setiap bahasa pemrograman yang Anda pilih, kode integrasi yang Anda tulis, atau alat otomatisasi yang Anda terapkan, akan memiliki konsekuensi di masa depan.

Akibat-akibat ini dikenal sebagai utang teknis. Dalam model pengembangan perangkat lunak waterfall tradisional, utang teknis sangat umum terjadi. Metodologi Agile Scrum telah merancang proses untuk meminimalkan hal tersebut.

Dalam postingan blog ini, kami akan membahas secara mendetail mengapa utang teknis terjadi dan bagaimana Anda dapat menghindarinya dalam proyek Anda.

Memahami Utang Teknis dalam Scrum

Proses pengembangan perangkat lunak tradisional bergantung pada proyek-proyek jangka panjang yang memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Saat proyek selesai, pasar telah berubah, tuntutan pelanggan berkembang, dan teknologi itu sendiri menjadi usang, sehingga menimbulkan utang teknis.

Apa itu utang teknis?

Utang teknis merujuk pada biaya pekerjaan ulang tambahan yang timbul akibat memilih solusi jangka pendek yang masuk akal daripada pendekatan yang lebih baik namun membutuhkan waktu lebih lama.

Pada dasarnya, ini seperti mengambil jalan pintas saat ini, yang dapat mempercepat pengembangan dalam jangka pendek tetapi sering kali menyebabkan biaya yang lebih tinggi di kemudian hari karena utang tersebut harus ‘dilunasi’ dengan memperbaiki masalah yang timbul akibat kompromi awal.

Apa contoh dari utang teknis?

Contoh paling sederhana dari utang teknis yang ada adalah ketika pengembang yang terdesak tenggat waktu meluncurkan kode ke lingkungan produksi tanpa melalui tinjauan kode dan pengujian yang menyeluruh. Meskipun fitur tersebut diluncurkan, fitur tersebut akan bermasalah, tidak dapat digunakan, atau dalam skenario terburuk, menjadi beban keamanan siber.

Bagaimana Scrum membantu mengatasi utang teknis?

Sebagai tanggapan terhadap ketidakefisienan metode waterfall, model pengembangan perangkat lunak Agile Scrum pun muncul.

Proses manajemen proyek Scrum dirancang untuk mengelola utang teknis.

Backlog produk berfokus pada penyampaian kejelasan persyaratan

Definisi user story memerlukan kelengkapan kriteria penerimaan

Scrum master dan product owner menyisihkan waktu di setiap sprint untuk melunasi utang teknis

Proses tinjauan kode dirancang dengan mempertimbangkan pelunasan utang teknis

Meskipun telah dilakukan upaya terbaik, utang teknis tetap tidak terhindarkan. Mari kita lihat mengapa.

Apa yang Menyebabkan Utang Teknis dalam Scrum?

Ada sejumlah faktor internal dan eksternal yang menyebabkan utang teknis dalam proyek pengembangan perangkat lunak Scrum. Beberapa penyebab yang paling umum adalah:

Perkembangan pasar/teknologi

Seiring berjalannya waktu, teknologi dapat menjadi usang dan kebutuhan pasar dapat berubah. Hal ini berarti pilihan yang Anda buat sebelumnya mungkin perlu diperbaiki. Ini adalah hal yang wajar dan tim Scrum mengantisipasi hal ini sebagai bagian dari perjalanan pengembangan perangkat lunak agile mereka.

Namun, tidak semua penyebabnya bersifat alami.

Terburu-buru untuk memenuhi tenggat waktu

Tim Scrum bekerja dalam sprint dengan durasi tetap, biasanya berlangsung selama 1-2 minggu. Tekanan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dalam tenggat waktu yang ketat ini dapat menimbulkan utang teknis dengan memaksa anggota tim untuk memilih solusi yang lebih cepat namun kurang optimal.

Definisi "selesai" yang tidak memadai

Definisi Selesai (DoD) adalah artefak penting dalam Scrum. Artefak ini menguraikan kriteria penerimaan agar suatu tugas dianggap selesai. Tim Scrum mendefinisikan hal ini dengan jelas bahkan sebelum menambahkan tugas ke dalam sprint.

Namun, definisi yang tidak memadai sering kali menyebabkan utang kode. Misalnya, jika Definisi Selesai (DoD) tidak mensyaratkan pengujian kinerja, tim mungkin mengabaikan masalah kinerja yang memerlukan upaya signifikan untuk diperbaiki di kemudian hari.

Perubahan bertahap tanpa perencanaan menyeluruh

Meskipun pembaruan bertahap memungkinkan pengiriman fitur baru secara cepat, hal ini terkadang dapat menyebabkan kurangnya desain atau perencanaan yang komprehensif. Demi kecepatan, tim mungkin menggunakan templat pengembangan perangkat lunak yang tidak menangkap gambaran besarnya.

Jadi, setiap bagian perangkat lunak dikembangkan dan ditambahkan secara bertahap, yang mungkin tidak selalu mempertimbangkan arsitektur sistem secara keseluruhan. Seiring waktu, hal ini dapat mengakibatkan arsitektur yang terpisah-pisah, yang tidak efisien, sulit dipelihara, dan penuh dengan masalah kompatibilitas.

Penundaan refactoring

Dalam pendekatan iteratif, selalu ada iterasi berikutnya untuk memperbaiki atau meningkatkan implementasi yang ada. Pola pikir ini dapat menyebabkan penundaan refactoring yang diperlukan dengan harapan yang keliru bahwa Anda dapat mengatasinya nanti.

Seiring Anda mengembangkan fitur-fitur baru di atas kode yang belum direfaktorisasi dengan baik, kompleksitas dan biaya untuk melakukan perubahan akan meningkat, sehingga menambah utang teknis.

Bahkan dalam proyek Scrum, berbagai bentuk utang teknis dapat muncul berdasarkan kolaborasi antara tim bisnis, teknik, dan hubungan pelanggan. Utang teknis ini dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan.

Apa Dampak Utang Teknis dalam Scrum?

Akibat langsung dari utang teknis adalah munculnya utang finansial yang setara dalam bentuk pekerjaan ulang, waktu, dan sumber daya terampil. Namun, dampak tidak langsung dari utang teknis jauh lebih banyak dan jauh lebih merugikan.

Penurunan kecepatan pengembangan: Tim Agile yang terbebani utang teknis menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperbaiki bug dan menangani masalah dari sprint sebelumnya daripada mengerjakan fitur baru. Hal ini berarti waktu yang lebih sedikit untuk mengembangkan fitur baru dan waktu pengiriman yang lebih lambat secara keseluruhan.

Kompleksitas yang meningkat: Seiring menumpuknya utang teknis, basis kode menjadi semakin kompleks dan sulit dikelola. Setiap kali ada yang perlu diubah, pengembang harus menghabiskan waktu untuk mengurai kompleksitas tersebut sebelum melakukan perbaikan.

Beban pembelajaran: Basis kode yang kompleks meningkatkan beban kognitif pada anggota tim yang sudah ada, sehingga menyulitkan untuk melakukan perubahan dengan cepat dan efektif. Selain itu, hal ini mengharuskan tim Scrum menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengintegrasikan anggota tim baru.

Kualitas perangkat lunak yang buruk: Utang teknis berdampak signifikan terhadap kualitas perangkat lunak dengan mengurangi kemudahan pemeliharaan, meningkatkan kemungkinan terjadinya bug, dan menurunkan kinerja secara keseluruhan.

Reputasi tim teknik: Sebagai tim produk, jika kode Anda memerlukan perbaikan terus-menerus untuk melunasi utang teknis, reputasi organisasi teknik Anda dapat terganggu secara signifikan. Hal ini juga akan memengaruhi kemampuan Anda untuk menarik talenta baru.

Untuk menghindari tantangan ini dan sekadar membangun perangkat lunak yang lebih baik untuk dunia, Anda perlu meminimalkan—jika tidak sepenuhnya menghilangkan—utang teknis. Begini caranya.

Strategi untuk Meminimalkan dan Mengatasi Utang Teknis

Beberapa cara paling sederhana dan efektif untuk meminimalkan utang teknis melibatkan pembangunan proses yang konsisten. Perangkat lunak manajemen proyek gratis dapat sangat berguna dalam hal ini. Berikut caranya.

1. Lakukan tinjauan kode secara menyeluruh

Code review adalah proses di mana seorang rekan kerja memeriksa kode yang ditulis oleh anggota timnya untuk memastikan standar jaminan kualitas. Biasanya, code review dilakukan oleh rekan kerja senior atau manajer teknis.

Proses cakupan kode dan tinjauan kode mengurangi utang teknis dengan memastikan kepatuhan terhadap standar penulisan kode dan mengidentifikasi masalah sejak dini sebelum menggabungkannya ke dalam basis kode utama.

Alat manajemen proyek dapat membantu mengimplementasikan hal ini dengan mudah, memungkinkan Anda menambahkan 'peninjauan kode' ke alur kerja.

Otomatisasi memungkinkan Anda untuk secara otomatis menugaskan tugas ke tinjauan kode setelah pengkodean selesai. Anda juga dapat menggunakan checklist untuk memastikan semua kriteria penerimaan terpenuhi.

Kerangka kerja manajemen Scrum agile yang sepenuhnya dapat disesuaikan dapat membantu menyelesaikan proyek dengan lebih sedikit kesalahan dan mencegah utang teknis sejak dini.

2. Otomatiskan pemeriksaan kualitas kode

Munculnya kecerdasan buatan (AI), bersama dengan praktik otomatisasi pengujian yang matang, memiliki potensi besar untuk menghilangkan utang teknis. Misalnya, penggunaan aplikasi tanpa kode (no-code) membantu mengurangi pengkodean manual, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya bug.

Anda juga dapat menggunakan alat kode AI dan editor kode untuk:

Identifikasi kesalahan kode

Lihat alternatif yang direkomendasikan untuk kesalahan-kesalahan tersebut

Periksa kepatuhan terhadap praktik terbaik

Berikan komentar dan bagikan pengetahuan di antara anggota tim

Tinjauan kode dan otomatisasi memainkan peran penting dalam pergeseran ke kiri proses kualitas. Misalnya, jika seorang pengembang mengidentifikasi potensi celah keamanan dalam fitur otentikasi baru, mereka dapat memperbaiki celah tersebut sebelum menjadi bagian dari perangkat lunak, sehingga mencegah perbaikan yang mahal di masa depan dan risiko keamanan.

Alat AI dapat meningkatkan efisiensi Anda lebih lanjut dengan mempercepat tugas-tugas manajemen proyek Scrum Anda, memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan, mendapatkan jawaban, dan mengotomatiskan tugas dalam sekejap.

3. Jadikan utang teknis transparan

Bicaralah secara jujur dan terbuka. Dalam sistem manajemen proyek Anda, tandai dengan jelas item-item utang teknis sebagai utang teknis agar masalah-masalah ini mendapatkan perhatian dan sumber daya yang diperlukan selama perencanaan sprint.

Perangkat lunak manajemen tugas yang fleksibel memungkinkan Anda menandai suatu tugas sebagai fitur, bug, tonggak pencapaian, atau umpan balik. Dengan mengkategorikan pekerjaan Anda secara tepat, Anda dapat membuat keputusan prioritas yang lebih baik.

4. Tingkatkan transparansi terkait utang teknis

Pada setiap saat, pemilik produk harus dapat menjawab pertanyaan: Jadi, apa itu utang teknis kita?

Untuk melakukannya, Anda perlu memiliki visibilitas yang jelas dan terperinci terhadap tugas-tugas Anda. Perangkat lunak manajemen proyek dirancang untuk memberikan kebebasan tersebut kepada Anda, dengan berbagai tampilan yang dapat disesuaikan untuk manajemen tugas, pelacakan bug, dan visualisasi alur kerja.

Anda juga dapat membuat tampilan khusus untuk tugas-tugas utang teknis, lengkap dengan dasbornya sendiri untuk memantau kemajuan.

5. Libatkan pemilik produk

Peran seorang Product Owner sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara persyaratan bisnis dan pelaksanaan teknis. Mereka memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan mengenai kapan dan seberapa banyak utang teknis yang akan ditangani dalam setiap sprint.

Sebagai tim pengembangan perangkat lunak, bekerjasamalah secara erat dengan pemilik produk. Bantu mereka untuk:

Pahami ruang lingkup dan implikasi utang teknis

Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan bisnis

Dapatkan dukungan dan anggaran yang diperlukan

Bangun sistem untuk menghilangkan utang teknis di masa depan

Template daftar utang teknis adalah sumber daya yang sangat berguna untuk mengelola operasi dari awal hingga akhir, berfungsi sebagai buku besar untuk mendokumentasikan, mengelola, mengukur, dan memberikan solusi untuk semua utang teknis.

6. Tetapkan proses untuk melunasi utang teknis

Pencatatan data: Dalam setiap tugas, catat deskripsi terperinci mengenai utang teknis, termasuk asal-usulnya, dampaknya, dan solusi potensial, guna memfasilitasi pendekatan sistematis dalam menangani masalah-masalah ini.

Perencanaan: Selama rapat sprint, rencanakan penanganan dan penyelesaian utang teknis dengan ketelitian yang sama seperti saat merencanakan fitur baru atau perbaikan bug.

Lakukan refactoring kode secara rutin: Jadwalkan refactoring secara rutin untuk mengonsolidasikan dan menyederhanakan basis kode.

Misalnya, anggaplah sebuah tim pengembangan menyadari bahwa beberapa fungsi dalam aplikasi mereka menggunakan kode yang serupa untuk mengambil data pengguna dari basis data. Mereka akan melakukan refaktorisasi fungsi-fungsi tersebut dengan membuat satu fungsi utilitas yang menangani panggilan basis data, yang dapat digunakan oleh semua fungsi lainnya. Hal ini menyederhanakan basis kode dan membuatnya lebih mudah dipelihara serta lebih sedikit rentan terhadap kesalahan.

Bebaskan Diri Anda dari Utang Teknis

Setiap keputusan yang berkaitan dengan proyek memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mengutamakan keuntungan jangka pendek akan menimbulkan utang teknis jangka panjang. Bahkan tim yang sangat memahami hal ini terkadang terpaksa mengambil keputusan yang kurang optimal.

Oleh karena itu, penanganan utang teknis dalam proyek Scrum merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang. Hal ini merupakan bagian integral dari setiap proses perencanaan sprint. Perangkat lunak manajemen proyek yang baik dilengkapi dengan fitur-fitur fleksibel dan dapat disesuaikan serta alat-alat AI yang dibutuhkan setiap tim Scrum.

Coba ClickUp hari ini secara gratis!

Pertanyaan Umum tentang Utang Teknis

1. Apa yang menyebabkan utang teknis dalam Scrum?

Utang teknis dalam Scrum dapat timbul akibat pasar yang terus berkembang, terburu-buru untuk memenuhi tenggat waktu sprint, yang mengakibatkan solusi cepat alih-alih solusi berkelanjutan. Definisi "selesai" yang tidak memadai dan tidak mencakup pemeriksaan kualitas yang ketat juga dapat berkontribusi pada penumpukan utang teknis.

Dari sisi klien, perubahan yang sering terjadi pada persyaratan dan prioritas dapat menyebabkan pekerjaan ulang dan ketidakkonsistenan dalam basis kode.

2. Apa yang terjadi jika utang teknis meningkat dalam Scrum?

Ketika utang teknis meningkat dalam Scrum, kecepatan pengembangan menurun karena Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperbaiki bug dan menangani masalah warisan daripada mengembangkan fitur baru.

Hal ini sering kali mengakibatkan penurunan kualitas produk, risiko kegagalan proyek, dan tekanan pada moral tim karena anggota tim mungkin merasa kewalahan oleh tumpukan tugas pemeliharaan yang terus bertambah.

3. Bagaimana cara menghindari utang teknis dalam metode Agile?

Untuk menghindari utang teknis dalam metode Agile, pastikan kepatuhan yang ketat terhadap definisi "selesai" yang komprehensif, yang mencakup standar kualitas seperti tinjauan kode dan pengujian.

Prioritaskan refactoring secara rutin dan alokasikan waktu untuk menangani utang teknis dalam perencanaan sprint. Selain itu, jaga komunikasi yang jelas dan berkelanjutan di dalam tim serta dengan pemangku kepentingan untuk mengelola ekspektasi dan prioritas secara efektif.