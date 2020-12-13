LevelUp 2020: 11 Pelajaran dan Apa yang Akan Datang untuk Masa Depan Kerja

Pssst! Jika Anda mencari LevelUp 2021, Anda dapat mendaftar di sini!

Dan itulah akhir dari konferensi ClickUp pertama kami! 🎉

Terima kasih kepada semua peserta yang hadir dan berinteraksi dengan tim kami — partisipasi Anda lah yang membuat acara ini benar-benar istimewa.

Kami harap Anda mendapatkan manfaat yang sama besarnya seperti yang kami dapatkan dari menjadi tuan rumah; kami belajar banyak dari proses ini dan menghargai masukan Anda agar kami dapat terus berkembang… LevelUp 2020! 🙌

Jika Anda melewatkan LevelUp, jangan khawatir.

Kami telah menyusun sorotan acara dan sesi dari LevelUp 2020 di sini. 👇

Mari kita mulai!

1. Perjalanan ClickUp dan Apa yang Akan Datang untuk 2021

CEO ClickUp dan visioner kerja Zeb Evans membuka acara kami dengan pengenalan agenda hari ini, ucapan terima kasih khusus kepada komunitas kami, dan ringkasan tahun 2020 yang gila (dan produktif) serta arah ke depan di tahun mendatang.

“Misi kami di ClickUp selalu adalah membantu orang menjadi lebih produktif. Dan kami telah melakukannya bersama-sama dengan mendengarkan masukan dari Anda, para pengguna kami. Masukan Anda akan terus membantu menentukan arah ClickUp di tahun 2021.”

—Zeb Evans, CEO di ClickUp

Menutup tahun ini: kami telah memperluas komunitas kami menjadi lebih dari 200.000 tim, mengumpulkan $35 juta dalam putaran pendanaan Seri A untuk membuat dunia lebih produktif, dan merilis pembaruan besar setiap minggu, totalnya:

Lebih dari 310+ fitur yang telah dirilis

55+ fitur yang ditingkatkan

40+ integrasi

Zeb membahas pentingnya terus meningkatkan ClickUp sebagai platform dan bagaimana kami telah melihat pertumbuhan eksponensial dalam adopsi pengguna dengan ClickUp 2.0 — semua berkat umpan balik yang luar biasa dari pengguna kami!

Bisa dikatakan bahwa penekanan Zeb pada mendengarkan pengguna untuk terus meningkatkan kualitas adalah salah satu tema utama LevelUp

Kami juga mendapatkan kabar menarik tentang apa yang akan datang di Q1 2021:

Lokalisasi ClickUp dalam 7+ bahasa

Peningkatan fitur yang sudah ada ; seperti Halaman Utama, Kotak Masuk, dan Tujuan

Pengiriman aplikasi asli untuk pengalaman mobile yang super cepat

Membangun keandalan dengan cakupan pengujian penuh

Menambahkan dukungan 24/7; dukungan telepon real-time, dukungan dalam bahasa selain Inggris, dan program coaching baru 🙌

“Nilai inti utama kami selalu adalah layanan pelanggan terbaik di industri ini dan juga pengalaman pelanggan terbaik yang pernah ada,” kata Zeb.

“Untuk itu, kami akan menambah layanan dukungan pelanggan 24/7 secara real-time. Kami juga akan memperkenalkan tim dukungan global. Dan terakhir, kami akan memperkenalkan dukungan melalui telepon dan Zoom dengan Program Pelatihan Baru ClickUp untuk membantu Anda dengan segala hal.”

2. Bagaimana Para Pengembang Kami Mengirimkan Produk dengan Sangat Cepat Menggunakan ClickUp

Bagaimana tim pengembang produk inovatif kami mengiterasi dan merilis fitur secara mingguan?

Alex Yurkowski, CTO ClickUp, menjelaskan bagaimana tim insinyur kami menerapkan prinsip-prinsip pengembangan Agile ke level yang lebih tinggi menggunakan ClickUp.

“Untuk merilis pembaruan secara mingguan, kami memanfaatkan tiga komponen kuat dan terintegrasi dari ClickUp: item tindakan untuk tetap fokus, Sprint untuk mengukur dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, serta fitur komunikasi internal dan eksternal untuk mempercepat siklus umpan balik.”

—Alex Yurkowski, CTO di ClickUp

Tiga komponen kunci yang tim Alex manfaatkan setiap hari meliputi:

Tindakan kecil dan konkret untuk tetap mengontrol pekerjaan seperti Tugas, Status, Otomatisasi, dan Komentar yang Ditujukan

Sprints ClickApp menggunakan perkiraan Sprint, membagi menggunakan perkiraan Sprint, membagi poin Sprint berdasarkan penugas untuk proyek besar, dan mengalihkan sumber daya Sprint dengan pendekatan Agile

Fitur komunikasi untuk menghilangkan hambatan antara departemen dan menjaga tim terdistribusi tetap sinkron di berbagai zona waktu

Kami belajar bahwa tim produk yang bergerak cepat harus memiliki keselarasan penuh dan visibilitas menyeluruh terhadap pekerjaan dari semua aspek, itulah mengapa manajemen tugas, Sprint, dan komentar sangat penting untuk memastikan rilis produk mingguan dapat diluncurkan kepada pengguna.

Menghapus hambatan komunikasi sangat penting, karena tim produk dapat berkomunikasi secara lancar dengan tim-tim lain dalam waktu singkat untuk fitur baru: tim QA untuk pengujian, tim pemasaran untuk konten, dan tim dukungan untuk pemecahan masalah.

Alex juga membahas kekuatan Dashboard ClickUp, serta cara tim remote-nya menggunakan Dashboard tersebut untuk melacak segala hal mulai dari kapasitas beban kerja hingga bottleneck, seperti pembaruan mana yang terjebak di QA dan item mana yang memerlukan perhatian lebih untuk memastikan peluncuran yang lancar.

3. Template Baru dan Pusat Aplikasi untuk Pendaftaran yang Lebih Cepat

Bagaimana jika Anda dapat membuat, menyesuaikan, dan melihat pratinjau semua templat alur kerja Anda di satu tempat? Akses semua aplikasi dan integrasi Anda dan aktifkan sesuai dengan tim?

Itulah tepatnya yang dapat Anda lakukan dengan Template dan App Centers baru dari ClickUp!

“Template dan App Centers yang baru dirancang untuk meningkatkan produktivitas Anda ke level berikutnya. Anda dapat dengan mudah menavigasi dan menyesuaikan template, serta mengatur aplikasi Anda secara detail di dalam Workspace Anda.”

—Sophia Kaminski, Manajer Keberhasilan Pelanggan di ClickUp

Dengan Template Center yang baru, Anda akan menghemat waktu, dapat menggunakan kembali dan mengedit templat, serta berbagi kreasi Anda dengan siapa pun di tim Anda.

Beberapa sorotan lainnya termasuk kemampuan untuk:

Telusuri perpustakaan templat yang dibuat oleh ClickUp dan tim Anda

Tambahkan deskripsi template

Lihat templat pratinjau sebelum mengajukan permohonan

Fitur kedua yang diperkenalkan oleh Sophia adalah App Center.

Dengan ClickUp App Center, Anda akhirnya dapat mengakses semua aplikasi dan integrasi Anda di satu tempat!

Hal ini akan memudahkan tim untuk dengan mudah menjelajahi dan memilih add-on mana yang paling sesuai untuk tim mereka, serta mengaplikasikannya semua sekaligus.

Sophia juga memberikan bocoran tentang fitur tambahan di mana tim dapat membuat dan mengonfigurasi aplikasi mereka sesuai dengan kebutuhan tim di Workspace mereka. Misalnya, Anda dapat mengatur izin akses yang lebih detail untuk berbagi file di cloud dengan integrasi seperti Dropbox dan Google Drive.

4. Bagaimana ClickUp Memanfaatkan Pemasaran Organik untuk Menghasilkan Lebih dari $12 Juta Klik Gratis Setiap Bulan

Bagaimana cara memulai pemasaran Anda dari nol di industri perangkat lunak paling kompetitif di dunia?

Itu adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Aaron Cort, Direktur Pemasaran kami.

“Bagaimana cara memenangkan jutaan pendukung dan menghasilkan jutaan klik gratis setiap bulannya? Dibutuhkan pendekatan organik yang dipimpin oleh produk, pengguna Anda, dan konten strategis untuk membantu membimbing perjalanan mereka.”

—Aaron Cort, Direktur Pemasaran di ClickUp

Aaron membagikan strategi kunci yang membantu ClickUp tumbuh secara organik dari nol melalui pertumbuhan yang didorong oleh konten dan produk, yang hingga kini terus mendorong pertumbuhan ClickUp.

Tiga pilar strategis ini meliputi:

Pertumbuhan yang dipimpin produk: menjaga produk sebagai fokus utama dalam mengarahkan perjalanan pengguna

Pertumbuhan yang dipimpin pengguna: mendengarkan dan berinteraksi dengan komunitas Anda untuk mendapatkan pendukung

Pertumbuhan berbasis konten: membangun visibilitas Anda dengan SEO dan konten berkualitas tinggi

Bagaimana ketiga pilar ini diterapkan dalam praktik? Aaron membagikan beberapa strategi yang mendukung pertumbuhan organik ClickUp:

Rilis mingguan yang tidak bisa diikuti oleh pesaing mana pun*

Memimpin industri dengan Rencana Gratis Selamanya

Dukungan pelanggan 24/7

Umpan balik pengguna dan keterlibatan komunitas melalui email, media sosial, dan forum diskusi

Menguasai SEO dengan konten yang berfokus pada pengguna

Aaron juga membahas rahasia kesuksesan ClickUp: nilai inti kami tentang urgensi dan kepuasan pelanggan, serta bagaimana nilai-nilai ini menggerakkan strategi pemasaran kami.

…dan kemudian kejutan! Semua orang berkesempatan bertemu Melissa!

5. Mengangkat Konten Berorientasi Merek dan Pengguna ke Level Berikutnya

Melissa Rosenthal, Chief Creative Officer baru kami, naik ke panggung untuk memperkenalkan beberapa hal besar yang akan datang yang akan membawa konten ClickUp ke level yang lebih tinggi!

“Kami ingin ClickUp terasa seperti teman yang membantu Anda melewati hari-hari Anda, memahami frustrasi Anda, dan memberikan kembali kepada Anda — baik Anda pengguna individu, bisnis kecil, atau tim perusahaan.”

—Melissa Rosenthal, Chief Creative Officer di ClickUp

Benar sekali, kami sedang mengembangkan format konten baru yang menarik, dirancang untuk membantu orang mendapatkan manfaat lebih dari alat yang mereka gunakan setiap hari.

Melissa memperkenalkan beberapa format konten baru ini:

Podcast Asli

Konten Pendidikan Baru

Cerita ClickUp

Meskipun saat ini sebagian besar masih berupa cuplikan, Melissa mengatakan bahwa hal pertama yang dapat dinikmati pengguna adalah ClickUp Stories, seri episodik baru yang berfokus pada cara orang-orang mendapatkan lebih banyak manfaat dari kehidupan dengan menggunakan ClickUp.

Video-video ini akan menampilkan pengguna yang membagikan cara mereka mengatasi tantangan sehari-hari dengan memanfaatkan kekuatan produktivitas dan manajemen proyek!

Punya cerita sendiri yang ingin dibagikan?

Sempurna! Kami ingin mendengarkan pendapat Anda (dan mungkin menampilkan Anda), jadi silakan isi formulir kami di sini!

6. Bagaimana Pengusaha Menggunakan ClickUp untuk Mencapai Tujuan Bisnis WFH

Panel berikutnya merupakan perubahan besar dalam format… kami mendengarkan tiga konsultan ClickUp dan pengusaha yang berbagi trik dan tips yang mereka gunakan untuk meningkatkan proses bisnis WFH mereka ke level berikutnya.

Courtney, Yvonne, dan Luci

Beberapa sorotan dari apa yang kami pelajari dari para pengguna ahli ClickUp adalah:

Dashboard dan Tujuan adalah fitur favorit untuk mengukur kemajuan dan tetap berada di jalur yang benar

Workflow fleksibel ClickUp sangat ideal untuk membuat CRM yang berfungsi penuh untuk bisnis Anda

Anda dapat membuat templat untuk hampir semua hal di ClickUp, jadi simpan templat Status Kustom, Tugas, dan Bidang Kustom Anda untuk proyek berulang atau serupa

Otomatisasi adalah cara yang sangat baik untuk menghemat waktu dalam pekerjaan administratif yang berulang

Mind Maps dapat membantu Anda memvisualisasikan ide-ide brainstorming dan menghubungkan ide-ide bisnis penting (serta tugas-tugas) secara terstruktur

…dan masih banyak lagi!

Jika Anda menemukan tips praktis seperti ini bermanfaat, kami sangat merekomendasikan Anda untuk mengunjungi situs web mereka dan mengikuti mereka di YouTube!

7. Tips Pemasaran dengan Neil Patel dan Dan Fleyshman

Para pembicara tamu melanjutkan dengan dua nama besar yang telah menjadi selebriti di bidang pemasaran digital dan branding: Neil Patel dan Dan Fleyshman.

Dan mewawancarai Neil tentang bagaimana ia memulai kerajaan kontennya, strategi SEO untuk tahun 2021, praktik terbaik untuk konten media sosial dan YouTube, iklan berbayar, dan banyak lagi.

“Jika Anda ingin sukses dalam membangun SEO Anda pada tahun 2021 dan seterusnya, ada beberapa hal yang perlu Anda fokuskan: tautan balik berkualitas dan pengalaman halaman. Anda ingin membangun pengalaman berkualitas dan mendapatkan tautan dari situs web berkualitas.”

—Neil Patel, Ahli Pemasaran & Penulis Best-Seller

Neil membagikan beberapa tips berharga bagi pemilik bisnis yang ingin mengembangkan strategi digital mereka, termasuk:

Pentingnya menciptakan konten di platform tempat audiens Anda berada, terutama di LinkedIn, TikTok, dan YouTube

Manfaatkan kembali ide konten Anda dari media sosial ke YouTube

Jangan ragu untuk merekam video menggunakan ponsel Anda (penonton menginginkan keaslian)

Situs web Anda adalah kunci untuk membangun merek dan mendapatkan prospek

Platform media sosial seperti LinkedIn dan Instagram telah menjadi saluran penting untuk memicu percakapan yang berujung pada peluang bisnis baru

Jangan abaikan kekuatan komentar untuk meningkatkan keterlibatan

Pencarian suara akan semakin penting di masa depan

Optimasi konten Anda untuk featured snippets

…dan masih banyak lagi! Lihat wawancara lengkapnya di bawah ini.

8. Cara Membuat Aplikasi Produktivitas Kustom

Bisakah Anda membuat aplikasi produktivitas kustom di ClickUp tanpa perlu tahu cara coding?

Jawabannya adalah YA dengan tegas, seperti yang dibuktikan oleh Vincent Khadige, Enterprise Account Manager di ClickUp.

“Jika Anda seperti saya, Anda ingin mengatur proses kerja yang sempurna — tanpa menulis satu baris kode pun. Kabar baiknya, Anda dapat membangun aplikasi produktivitas yang sangat powerful dengan ClickUp untuk memenuhi hampir semua kebutuhan, tanpa perlu kode.”

—Vincent Khadige, Manajer Produk Perusahaan di ClickUp

Presentasi Vincent mencakup segala hal mulai dari dasar-dasar menyesuaikan struktur kerja Anda dengan Hierarki ClickUp, menyesuaikan Tugas menjadi item untuk berbagai kasus penggunaan, hingga membangun Dashboard visual yang sangat informatif untuk mengukur segala hal mulai dari pelacakan bug hingga pendapatan!

Beberapa hal yang kami pelajari:

Buat alur kerja Waterfall untuk hampir semua kebutuhan tim, mulai dari untuk hampir semua kebutuhan tim, mulai dari pembagian tugas hingga alokasi kapasitas

Ubah Tugas menjadi item yang melampaui pengelolaan tugas

Buat saluran obrolan seperti Slack

Menyesuaikan hierarki, subtugas bertingkat, dan fitur lainnya dalam daftar multiple

Buat sistem CRM yang mudah dan skalabel dengan Bidang Kustom, Email, Formulir, dan Otomatisasi

Kemampuan ClickUp yang sangat dapat disesuaikan memungkinkan Anda untuk mengubah hampir semua fitur untuk menggantikan stack teknologi Anda dan benar-benar mengintegrasikan semua pekerjaan Anda ke dalam satu tempat — batasnya hanyalah imajinasi Anda.

Selain itu, Vincent juga memberikan sekilas tentang fitur-fitur baru yang akan segera hadir:

Subtugas Bersarang

Hubungan Tugas dan Dokumen

Email di ClickUp

Tata Letak Sederhana

Tonton sesi lengkapnya untuk mengetahui lebih lanjut!

9. Bagaimana Kami Mengatasi Tantangan Industri Produktivitas

Ketika berbicara tentang mendefinisikan ulang suatu industri, David Sacks bukanlah orang yang asing.

Mantan COO PayPal dan kini investor/penasihat ClickUp bergabung dengan Zeb dan Tommy Wang, Kepala Penjualan di ClickUp, dalam diskusi panel tentang tantangan dan arah masa depan ruang produktivitas dan kolaborasi.

Kami mempelajari pandangan David tentang masa depan kategori ini: penggabungan kembali alat-alat produktivitas yang kuat setelah puluhan tahun pemisahan Microsoft Office.

“Visi Zeb untuk ClickUp sebagai produk yang komprehensif, kecepatan pengembangan tim yang cepat, dan kepuasan yang dirasakan pengguna saat menggunakan platform ini semua merupakan indikator bahwa perusahaan ini sedang mendefinisikan ulang industri ini.”

—David Sacks, Pengusaha Teknologi dan Investor

David juga menjelaskan visinya untuk ClickUp sebagai platform terkemuka yang dirancang untuk memberdayakan tim dengan mengintegrasikan semua pekerjaan mereka ke dalam satu platform.

Tommy juga mengajukan pertanyaan kepada Zeb tentang bagaimana ClickUp menjawab tantangan industri:

Bagaimana kita dapat mengintegrasikan alat-alat untuk menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas

Perangkat lunak yang berpendapat dan mengapa orang menginginkan alat yang melengkapi pekerjaan mereka, bukan memberitahu mereka bagaimana mereka harus bekerja

Mengapa pengembangan cepat dan passion menjadi kunci dalam membangun alat yang memenuhi permintaan konsumen

…dan masih banyak lagi!

Lihat sesi lengkapnya di bawah ini.

10. Visi Produk ClickUp 2021

Menutup rangkaian sesi hari ini adalah cuplikan eksklusif yang dinanti-nantikan tentang apa yang dapat diharapkan oleh pengguna di tahun mendatang.

Dalam sesi ini, Zeb memaparkan visi jangka panjang ClickUp serta rencana jangka pendek untuk kuartal pertama 2021.

“Misi kami hari ini sama persis dengan saat kami memulai tiga tahun yang lalu: mengumpulkan semua pekerjaan dan alat Anda ke dalam satu tempat.”

—Zeb Evans, CEO ClickUp

“Motto kami selalu satu aplikasi untuk menggantikan semuanya. Dan hari ini kami lebih dekat dari sebelumnya untuk mencapai tujuan itu. Namun, kami masih memiliki jalan panjang sebelum alat produktivitas tanpa kode kami sempurna.”

Zeb menjelaskan lebih lanjut tentang fokus produk ClickUp dari presentasi utama, disertai dengan sekilas informasi tentang apa yang akan datang untuk:

Peningkatan fitur yang sudah ada (Tujuan, Beranda, Kotak Masuk, dan lainnya)

Kecepatan dan kinerja platform di semua aplikasi

Keandalan dengan pengujian otomatis yang andal dan infrastruktur yang dapat diskalakan

Brian Shen, Lead Product Manager, naik ke panggung untuk memperlihatkan fitur-fitur baru yang akan datang!

“Meskipun kecepatan dan keandalan tetap menjadi fokus utama kami, kami juga sedang mengembangkan fitur-fitur inovatif berdasarkan masukan Anda: lebih banyak cara untuk tetap terorganisir dan mengintegrasikan komunikasi Anda (seperti email) ke dalam ClickUp.”

—Brian Shen, Manajer Produk Utama di ClickUp

Memperluas presentasi Vincent sebelumnya tentang mengubah tugas menjadi item serbaguna, Brian menunjukkan bagaimana tugas dapat mewakili segala hal mulai dari kontak, perusahaan, hingga kesepakatan.

Anda akan segera dapat melakukan penyesuaian yang lebih detail dan spesifik dengan beberapa fitur baru yang akan segera hadir:

Hubungan Tugas dan Dokumen

Tugas Anak

Email di ClickUp

Sinkronisasi dua arah dengan Google Calendar & Outlook

…dan masih banyak lagi yang akan datang di Q1 2021 (Folder Bersarang, Jenis Item, Tujuan V2, dan lain-lain)

Brian juga memberikan sekilas tentang potensi penggunaan (dan antarmuka pengguna) untuk setiap fitur baru — kami merekomendasikan untuk menonton sesi lengkapnya agar dapat melihat semuanya secara langsung!

11. Menutup Acara dengan Meriah: Aplikasi Mobile Baru

Terakhir namun tidak kalah pentingnya, kami disuguhi pengumuman spesial di penutupan oleh Nick Krekow, Manajer Produk di ClickUp.

“Kami mendengarkan masukan Anda dan memutuskan untuk membangun ulang aplikasi seluler asli sepenuhnya dari awal. Kini Anda dapat menggunakan ClickUp di Android dan iOS dengan kecepatan, keandalan, dan antarmuka seluler yang indah dan mudah digunakan.”

—Nick Krekow, Manajer Produk di ClickUp

Nick dan tim produk telah bekerja keras di belakang layar untuk sepenuhnya merancang ulang pengalaman pengguna ClickUp mobile menggunakan kerangka kerja antarmuka pengguna (UI) baru bernama Flutter.

Flutter telah memungkinkan tim produk kami untuk:

Bangun pengalaman ClickUp yang sepenuhnya native dengan antarmuka pengguna yang diprioritaskan untuk mobile

Percepat waktu pengembangan untuk aplikasi mobile

Buat pengalaman ClickUp yang konsisten di kedua platform Android dan iOS

Seberapa cepat sebenarnya aplikasi-aplikasi baru ini akan berjalan? Nick menjelaskan bahwa waktu mulai rata-rata telah berkurang dari sepuluh detik menjadi hanya satu detik berkat perbaikan Flutter.

Lebih baik lagi, Nick juga memberikan sekilas tampilan antarmuka pengguna (UI) mobile ClickUp yang baru:

Fitur-fitur mobile ini hanyalah permulaan. Nick juga menyebutkan fitur-fitur web tambahan yang akan segera dioptimalkan sepenuhnya untuk mobile, seperti:

Inbox

Notepad

Dashboards

Pelacakan Waktu

Bagian terbaiknya? Aplikasi seluler baru akan segera tersedia di toko aplikasi minggu depan!

Ringkasan Akhir

Bisa dikatakan bahwa setiap peserta LevelUp mendapatkan sesuatu yang berharga; baik Anda mencari strategi praktis untuk meningkatkan produktivitas, fitur baru yang menarik, atau sekadar ingin melihat lebih dekat produk dan visi kami.

Yang paling penting, kita belajar bagaimana Zeb dan tim terus mendengarkan masukan dari komunitas setiap hari untuk meningkatkan platform dan menjadikan dunia tempat yang lebih produktif.

“Kami ingin dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir di LevelUp. Acara ini dihadiri oleh begitu banyak orang, melebihi ekspektasi kami yang paling liar, dan kami sangat bahagia memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan kalian. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah menemani kami sepanjang perjalanan ini — kami harap dapat bertemu kalian secara langsung di acara ini tahun depan!”

—Zeb Evans, CEO di ClickUp

Pantau terus fitur-fitur baru dan lebih banyak lagi yang akan hadir setiap minggu. Kami tunggu kehadiran Anda di LevelUp tahun depan!