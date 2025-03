10 Sertifikasi Pemrograman Terbaik untuk Meningkatkan Prospek Pekerjaan dan Karier Anda

Mulai dari membuat program Hello, World! pertama Anda hingga membuat game pertama Anda di Scratch, perjalanan setiap programmer dimulai dengan cara yang hampir sama.

Tetapi tidak (selalu) berakhir di situ.

Dibutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan sebelum Anda menjadi ahli dan mendapatkan pekerjaan impian Anda. Mengejar sertifikasi developer adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini karena sertifikasi ini membantu Anda membangun kemahiran dan mendapatkan momentum yang Anda butuhkan untuk sukses.

Untuk memberi Anda beberapa inspirasi, kami akan memperkenalkan Anda pada 10 sertifikasi pemrograman dan pengkodean yang luar biasa yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan karier pengembangan perangkat lunak Anda. 🧑‍💻

Apa itu Sertifikasi Pemrograman?

Sertifikasi pemrograman adalah kredensial formal yang dikeluarkan setelah menyelesaikan tes atau ujian yang mengukur tingkat kemahiran dan kompetensi Anda dalam bidang pemrograman komputer tertentu. Sertifikasi ini berfungsi sebagai bukti resmi keahlian Anda dan biasanya memiliki bobot dan kredibilitas yang signifikan di pasar kerja. 🥇

Meskipun beberapa sertifikasi memiliki pelatihan atau kursus terkait yang diharuskan atau disarankan untuk diikuti oleh pelamar, sertifikasi lainnya memungkinkan persiapan belajar mandiri atau pengalaman kerja dan/atau kualifikasi gelar.

Sertifikasi diatur oleh badan profesional, lembaga pendidikan, atau nama-nama besar di industri seperti Oracle, Microsoft, dan Azure. Mereka biasanya memiliki persyaratan minimum yang harus Anda penuhi sebelum Anda dapat mengikuti ujian atau mendaftar dalam program pelatihan.

Sertifikasi pemrograman biasanya terdiri dari beberapa tingkatan yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman kandidat. Tingkat awal biasanya disebut sebagai tingkat pemula, diikuti oleh tingkat asosiasi dan profesional.

Sertifikasi pemrograman vs. pengkodean

Meskipun terkadang digunakan secara bergantian, pemrograman dan pengkodean adalah istilah yang berbeda namun sangat erat kaitannya. Secara sederhana, coding hanyalah salah satu aspek dari pemrograman, yang merupakan konsep yang lebih luas yang juga mencakup perencanaan, perancangan, pengujian, dan debugging program komputer.

Oleh karena itu, sertifikasi coding dan pemrograman mengacu pada rentang keahlian yang berbeda. Sertifikasi profesional mencakup berbagai bidang seperti pengembangan perangkat lunak, desain algoritma, ilmu data, ilmu komputer, dan analisis sistem.

Di sisi lain, pengkodean biasanya melibatkan penulisan instruksi untuk diikuti oleh komputer dalam editor kode sehingga sertifikasi pengkodean memverifikasi kemahiran dalam bahasa pemrograman tertentu seperti Python dan Java.

Manfaat Mendapatkan Sertifikasi Pemrograman

Selain sebagai ukuran keahlian dan kemahiran, sertifikasi pemrograman memiliki banyak manfaat lain, termasuk yang berikut ini:

Kemajuan karier : Sertifikasi umumnya membuat Anda memenuhi syarat untuk posisi yang lebih tinggi dan, sebagai hasilnya, gaji yang lebih baik

: Sertifikasi umumnya membuat Anda memenuhi syarat untuk posisi yang lebih tinggi dan, sebagai hasilnya, gaji yang lebih baik Relevansi : Dalam dunia teknologi yang terus berubah, sertifikasi pemrograman memastikan keterampilan Anda tetap relevan dan selaras dengan tuntutan pasar kerja

: Dalam dunia teknologi yang terus berubah, sertifikasi pemrograman memastikan keterampilan Anda tetap relevan dan selaras dengan tuntutan pasar kerja Penambahan pengetahuan : Mempersiapkan diri untuk sertifikasi pemrograman dapat memberikan cara terstruktur untuk menguasai keterampilan dan konsep yang penting untuk unggul dalam karier Anda

: Mempersiapkan diri untuk sertifikasi pemrograman dapat memberikan cara terstruktur untuk menguasai keterampilan dan konsep yang penting untuk unggul dalam karier Anda Kredibilitas: Sertifikasi pemrograman memvalidasi keterampilan dan pengalaman Anda kepada pemberi kerja dan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan

10 Sertifikasi Pemrograman Teratas yang Harus Diambil pada Tahun 2024 Ketika bekerja di bidang yang dinamis seperti pengembangan perangkat lunak, pembelajaran berkelanjutan sangat penting untuk mengikuti tren dan perubahan terbaru. Jadi, apakah Anda seorang pemula di dunia pemrograman atau seorang veteran yang berpengalaman, Anda hampir tidak akan pernah kehabisan sertifikasi untuk diambil!

Namun, tidak semua sertifikasi pemrograman dibuat sama, dan itulah sebabnya kami di sini untuk mengusulkan 10 sertifikasi yang paling luar biasa yang dapat membuat perbedaan nyata dalam pengembangan profesional Anda. Mari kita lihat. 👇

1. Asosiasi Pengembang Bersertifikat AWS

Melalui: AWS AWS Certified Developer-Associate menguji kemahiran Anda dalam mengembangkan, mengoptimalkan, dan menerapkan teknologi berbasis cloud pada platform Amazon Web Services (AWS). Sertifikasi ini biasanya mencakup bidang-bidang seperti layanan inti AWS, penerapan, manajemen basis data, dan teknologi tanpa server.

Kandidat disarankan untuk memiliki pengetahuan umum tentang TI, termasuk kemahiran dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, alat pengembangan, dan kemampuan untuk menggunakan aplikasi cloud-native dalam menulis kode.

Pertanyaan ujian dalam bentuk pilihan ganda dan jawaban berganda dengan nilai lebih dari 1.000. Diperlukan nilai kelulusan 720, dan setiap area topik memiliki bobot yang berbeda.

Area topik

Pengembangan kode untuk aplikasi yang dihosting di AWS

Keamanan

Penempatan artefak aplikasi di AWS

Pemecahan masalah dan pengoptimalan

Harga

$150

Kelayakan/rekomendasi

Individu yang mahir dalam satu bahasa pemrograman tingkat tinggi

Pengetahuan tentang AWS

Berpengalaman dengan TI dan layanan cloud

Format ujian

65 pertanyaan pilihan ganda atau pertanyaan dengan jawaban ganda

130 menit

2. Profesional Pengembangan Web CIW

Via: CIW Certification Partners adalah perusahaan sertifikasi terkemuka yang menyediakan program pendidikan bagi para profesional TI dan keamanan siber, terutama program CIW (Certified Internet Web Professional).

Sertifikasi CIW adalah sertifikasi komprehensif, sertifikasi netral dari vendor yang menguji pengetahuan dan pemahaman Anda tentang konsep dan aplikasi pengembangan web. Hal ini mencakup HTML, CSS, Javascript, dan prinsip-prinsip desain/manajemen web.

Untuk mendapatkan sertifikasi CIW Web Development Professional, pelamar harus lulus tiga ujian/sertifikasi individual:

Spesialis Javascript CIW Spesialis Desain Basis Data CIW Spesialis HTML5 dan CSS3 tingkat lanjut CIW

Area topik

HTML5

Dasar-dasar bahasa Javascript, implementasi kode, dan implementasi situs web

CSS

Desain dan perencanaan basis data

Bahasa Kueri Terstruktur

Harga

Spesialis Javascript CIW: $150

Spesialis Desain Basis Data CIW: $150

CIW Spesialis HTML5 dan CSS3 Tingkat Lanjut: $150

Kelayakan/rekomendasi

Spesialis Javascript CIW Rekan Yayasan Web CIW atau yang setara Keakraban dengan pengembangan halaman web dan konfigurasi jaringan Pengetahuan tentang pengembangan kode HTML

Spesialis Desain Basis Data CIW Pengetahuan dasar tentang basis data Keakraban dengan sistem operasi seperti Windows 7

Spesialis HTML5 dan CSS3 Tingkat Lanjut CIW Pengetahuan dasar pengkodean HTML dan CSS Rekan Pengembangan Situs CIW atau yang setara



Format ujian

Spesialis Javascript CIW: 55 pertanyaan, 90 menit

Spesialis Desain Basis Data CIW: 50 pertanyaan, 90 menit

CIW Spesialis HTML5 dan CSS3 Tingkat Lanjut: 56 pertanyaan, 75 menit

3. Pengembang Cloud Profesional Bersertifikat Google

Melalui: Google Google Certified Professional Cloud Developer dirancang untuk menunjukkan kemahiran Anda dalam menjalankan dan mengembangkan solusi perangkat lunak di cloud. Sertifikasi ini memverifikasi bahwa Anda dapat merancang, menerapkan, dan mengelola aplikasi berbasis cloud, serta mengintegrasikannya dengan layanan Google.

Area topik

Merancang aplikasi cloud-native

Membangun dan menerapkan aplikasi

Mengintegrasikan layanan cloud Google

Mengelola aplikasi yang diterapkan

Harga

$200 (termasuk pajak, jika berlaku)

Kelayakan/rekomendasi

Direkomendasikan 3+ tahun pengalaman industri

Direkomendasikan memiliki pengalaman desain lebih dari 1 tahun menggunakan platform Google Cloud

Format ujian

50-60 pertanyaan; pilihan ganda dan pilihan ganda

4. Programmer Java SE 8 Associate Bersertifikat Oracle

Via: Oracle Apakah digunakan untuk pengembangan aplikasi seluler atau web java adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling serbaguna dan banyak digunakan. Jadi, jika Anda ingin memperkuat keterampilan Anda dalam menulis kode Java yang efektif, sertifikasi Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer mungkin cocok untuk Anda.

Ini adalah sertifikasi tingkat dasar yang dirancang untuk programmer tingkat pemula, membantu mereka mendapatkan kemahiran dalam dasar-dasar Java dan teknik pengkodean.

Area topik

Dasar-dasar Java dan tipe data

Operator dan konstruksi Keputusan

Larik, konstruksi perulangan, Metode, dan Enkapsulasi

Pewarisan

Bekerja dengan kelas-kelas tertentu dari API Java

Harga

$95

Kelayakan/rekomendasi

Menyelesaikan kursus dasar bahasa pemrograman Java

Format ujian

56 pertanyaan; pilihan ganda

120 menit

5. Sertifikasi Pemrogram Profesional Bersertifikat CLP - C

Melalui: Cppinstitute Dikelola oleh institut C++, CLP - C Certified Professional Programmer adalah sertifikasi tingkat lanjut yang dirancang untuk membuktikan kemahiran programmer dalam bahasa pemrograman C. Sertifikasi ini menguji dan menilai konsep pemrograman C tingkat lanjut seperti tipe data tingkat lanjut, perpustakaan, sintaksis, dan semantik bahasa.

Area topik

Menangani sejumlah variabel parameter

IO Tingkat Rendah

Memori dan String

Soket jaringan

Mengapung

Harga

$295

Kelayakan/rekomendasi

CLA - Sertifikasi Pemrogram Bersertifikat Bahasa Pemrograman C

Format ujian

55 pertanyaan; pilihan tunggal dan pilihan ganda

65 menit (ujian)

10 menit (NDA/tutorial)

6. Sertifikasi CompTIA Security+

Melalui: CompTIA Baik Anda ingin memulai karier di bidang keamanan siber atau mengasah kemampuan Anda, CompTIA Security+ adalah sertifikasi standar industri yang membuka banyak peluang di bidang TI.

Sertifikasi ini populer di kalangan individu yang bekerja atau ingin bekerja sebagai analis keamanan siber, administrator jaringan, dan insinyur keamanan.

Dengan lulus ujian dan memperoleh sertifikasi, kandidat menunjukkan pengetahuan yang diperlukan dalam mengakses struktur jaringan lingkungan perusahaan, serta merekomendasikan dan memantau solusi keamanan. Selain itu, pemahaman yang tepat tentang hukum, kebijakan, dan prinsip-prinsip risiko dan kepatuhan yang berlaku yang mengatur sistem ini juga diperlukan.

Area topik

Konsep keamanan utama

Operasi dan arsitektur keamanan

Manajemen ancaman dan kerentanan

Manajemen program keamanan

Harga

$392

Kelayakan/rekomendasi

Sertifikasi CompTIA Network+

2 tahun pengalaman bekerja di bidang administrasi TI dengan fokus pada keamanan

2 tahun pengalaman bekerja dalam peran pekerjaan administrator keamanan/sistem

Format ujian

90 pertanyaan; pilihan ganda dan berbasis kinerja

90 menit

7. Sertifikasi Profesional Manajemen Proyek (PMP)

Melalui: PMIManajer proyek bekerja sama dengan programmer, memastikan bahwa tugas-tugas diselesaikan tepat waktu dan mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengiriman proyek bersama dengan para pemangku kepentingan. Mereka juga membantu mengurangi risiko dan sangat penting untuk keberhasilan pengembangan perangkat lunak tujuan.

Sertifikasi Project Management Professional (PMP) membuat Anda memenuhi syarat untuk mengelola proyek dan berhasil memimpin tim menuju mencapai tujuan organisasi . Tersedia dalam lebih dari enam bahasa dan menguji pengetahuan kehidupan nyata tentang teknik manajemen proyek dan prinsip-prinsip.

Menjadi anggota Project Management Institute (PMI), yang mengelola sertifikasi ini, merupakan keuntungan tambahan, karena Anda berhak mendapatkan diskon untuk biaya sertifikasi.

Bidang topik

Harga

Anggota PMI: $284

Non-anggota: $555

Persyaratan/rekomendasi

Lulusan perguruan tinggi/universitas empat tahun

36 bulan pengalaman memimpin proyek dalam delapan tahun terakhir

35 jam pelatihan/pendidikan manajemen proyek atau Sertifikasi CAPM (Certified Associate in Project Management)

Atau

Ijazah sekolah menengah atas atau sekolah menengah

60 bulan pengalaman dalam memimpin proyek dalam delapan tahun terakhir

35 jam pelatihan/pendidikan manajemen proyek atau Sertifikasi CAPM (Certified Associate in Project Management)

Format ujian

180 pertanyaan

230 menit

8. Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Melalui: Cisco Cisco Certified Network Professional (CCNP) adalah sertifikasi yang diberikan kepada individu yang memiliki keahlian tingkat lanjut dalam merancang, mengelola, dan memecahkan masalah solusi jaringan.

Kandidat dapat disertifikasi di bidang-bidang khusus seperti Perusahaan, Pusat data, Keamanan, Penyedia layanan, Kolaborasi CyberOps, dan DevNet. Mereka diharuskan mengikuti satu ujian inti, yang mencakup konsep jaringan umum, dan ujian konsentrasi di bidang jaringan khusus yang mereka pilih.

Area topik (CCNP Enterprise)

Arsitektur jaringan

Jaminan jaringan

Keamanan

Otomatisasi

Protokol Gerbang Perbatasan (BGP)

Harga

Bervariasi tergantung pada ujian inti dan bidang konsentrasi

Kelayakan/rekomendasi

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Tergantung pada area spesialisasi sertifikasi, diperlukan pengalaman 3-5 tahun dalam mengimplementasikan solusi jaringan

Format ujian

Bervariasi tergantung pada ujian inti dan area konsentrasi

9. Microsoft Azure Developer Associate

Melalui: Microsoft Sertifikasi Asosiasi Pengembang Azure, yang ditawarkan oleh Microsoft, dirancang untuk para pemrogram mengembangkan perangkat lunak pada layanan komputasi awan Azure. Sertifikasi ini mencakup bidang-bidang yang terkait dengan solusi penyimpanan Azure, koneksi, autentikasi aplikasi, debugging, dll.

Untuk mengikuti ujian, kandidat harus mahir dalam alat seperti Azure CLI dan Powershell, selain mampu memprogram dengan bahasa yang didukung Azure.

Area topik

Menerapkan solusi Azure yang aman

Menerapkan layanan aplikasi Azure

Mengembangkan untuk penyimpanan Azure

Menerapkan otentikasi pengguna

Memantau, memecahkan masalah, dan mengoptimalkan solusi Azure

Harga

$165

Kelayakan/rekomendasi

Direkomendasikan setidaknya dua tahun pengembangan profesional dan pengalaman dengan Azure

Mengikuti ujian AZ-204 (Mengembangkan Solusi untuk Microsoft Azure)

Format ujian

40-60 pertanyaan; multi-pilihan dan multi-tanggapan

150 menit

10. Associate Bersertifikat dalam Pemrograman Python (PCAP)

Melalui: PCAP Certified Associate in Python Programming (PCAP) adalah salah satu sertifikasi pemrograman tingkat menengah, meskipun masih populer, yang ditujukan bagi calon pemrogram, pengembang perangkat lunak, dan individu dalam peran keamanan dan jaringan lainnya.

Sertifikasi ini dirancang untuk mengenalkan kandidat dengan konsep pemrograman Python dasar, seperti esensi Object-Oriented Packaging (OOP), modul, paket, dan mekanisme penanganan pengecualian dalam OOP. Kursus ini juga dimaksudkan sebagai batu loncatan untuk jalur sertifikasi Python yang lebih maju.

Area topik

Modul, paket, dan PIP

String dan pemrosesan string

Generator, iterator, berkas, dan aliran berkas

Hirarki pengecualian, kelas, dan objek

Dasar-dasar pendekatan Pemaketan Berorientasi Objek (OOP)

Harga

$295

Kelayakan/rekomendasi

Tidak ada

Format ujian

40 pertanyaan; pilihan tunggal dan ganda

65 menit (ujian), 10 menit (NDA/tutorial)

Cara Mengelola Proyek Pemrograman dengan ClickUp

Meskipun memperoleh keterampilan dan pengetahuan pemrograman melalui sertifikasi adalah cara yang bagus untuk memajukan karier pengembangan perangkat lunak Anda, sebagian besar kesuksesan Anda masih bergantung pada cara Anda mengatur pekerjaan dan berkolaborasi dengan anggota tim. Di situlah manajemen proyek yang mumpuni dan platform produktivitas untuk pengembang seperti ClickUp dapat menjadi penyelamat, dengan berbagai alat untuk mengelola tugas berkolaborasi dengan tim Anda, dan meningkatkan produktivitas-dalam satu paket yang hebat. 💪

ClickUp Suite Manajemen Proyek Perangkat Lunak dirancang dengan cermat untuk menyederhanakan seluruh siklus pengembangan dan memberdayakan tim lintas fungsi untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama dan rilis produk yang sukses.

Bekerja dengan tim Anda pada peta jalan strategis dan persyaratan produk atau mendokumentasikan alur kerja proyek yang penting menggunakan ClickUp Documents adalah editor teks dan alat manajemen dokumen dari platform ini. Alat ini memungkinkan Anda berkolaborasi pada dokumen secara real time, memberikan tugas, menambahkan komentar dan file, dan mengubah status proyek-tanpa harus meninggalkan editor.

Hubungkan ClickUp Docs ke alur kerja Anda dengan menautkan tugas-tugas secara bersamaan

ClickUp Docs mencapai potensi penuhnya ketika dikombinasikan dengan ClickUp AI . Tulisan yang mahakuasa ini dan bahkan asisten pengkodean berada di dalam Docs dan dapat menghasilkan dokumen kebutuhan produk yang luar biasa, merancang studi uji pengguna, membuat rencana pengujian, dan banyak lagi dalam hitungan detik!

Mengotomatiskan penulisan dokumentasi dengan AI, memantau kemajuan melalui bagan dan sprint, dan menyelesaikan bug pengkodean dengan cepat menggunakan ClickUp

Gunakan 15+ tampilan ClickUp untuk mengamati pekerjaan Anda dari semua sudut dan mempertahankan visibilitas maksimum sambil menjaga agar semua orang tetap berada dalam lingkaran. Sebagai contoh, fitur Tampilan bagan Gantt adalah solusi yang sangat baik untuk memantau ketergantungan tugas dan penghalang sambil tetap mengawasi kemajuan sasaran dengan status dan bidang khusus, Pencapaian, dan tag prioritas.

Kelompokkan, filter, atau sembunyikan tugas dalam bagan Gantt ClickUp 3.0 untuk melacak dan menghubungkan alur kerja di semua pekerjaan Anda

Ada cara yang lebih baik lagi untuk melacak kemajuan di ClickUp-menggunakan Dasbor ClickUp . Mereka seperti pusat kendali misi proyek dan produk Anda, memvisualisasikan segala sesuatu mulai dari beban kerja dan tujuan yang ditentukan hingga kemajuan sprint dan waktu yang dilacak untuk memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data. Hal terbaik tentang Dasbor adalah bahwa mereka sepenuhnya dapat disesuaikan dan mudah dibagikan dengan pemangku kepentingan Anda.

Buat Dasbor yang terperinci dan tambahkan Kartu dengan mudah untuk melihat kemajuan poin sprint, tugas per status, dan bug per tampilan

Kedengarannya terlalu banyak? Tidak ada alasan untuk khawatir karena Anda tidak perlu melakukan apa pun sendirian. ClickUp memberi Anda keunggulan dengan perpustakaannya yang sangat besar dari 1.000+ templat siap pakai untuk hampir setiap kasus penggunaan, dari yang komprehensif templat manajemen program hingga sangat praktis templat backlog produk .

Sebagai contoh, templat Templat Rencana Proyek ClickUp untuk Pemrograman menyiapkan Anda dengan seluruh kerangka kerja untuk mengelola perangkat lunak secara efektif proyek pengembangan dengan alur kerja yang terperinci, berbagai alat kolaborasi, dan opsi pelacakan kemajuan. 💯

Programkan Jalan Anda Menuju Sukses dengan ClickUp

Tidak diragukan lagi, menaiki tangga karier sebagai pengembang perangkat lunak dapat menjadi tugas berat yang membutuhkan usaha dan tekad yang besar. Namun, dengan mengambil sertifikasi pemrograman dan menggabungkan alat manajemen proyek ke dalam alur kerja Anda, Anda dapat menerapkan keterampilan Anda dalam kerangka kerja yang memastikan kesuksesan, kolaborasi, dan efisiensi. 🌟

Mempertimbangkan fitur ClickUp yang luas untuk manajemen proyek dan produktivitas, ClickUp adalah alat yang layak dimiliki oleh setiap programmer. Jadi, daftar ke ClickUp hari ini untuk mengendalikan proyek Anda dari awal hingga akhir.