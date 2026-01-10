14 Alat AI Terbaik untuk Visualisasi Data

Tim mengumpulkan tumpukan data mentah, namun mengubahnya menjadi visualisasi data yang jelas masih menjadi tantangan.

Para analis bolak-balik antara SQL, spreadsheet, dan dasbor yang tersebar, sementara rekan tim non-teknis menunggu jawaban dan siklus pengambilan keputusan.

Dalam laporan terbaru, 65% organisasi melaporkan bahwa mereka secara rutin menggunakan AI generatif, namun banyak di antaranya masih kesulitan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan jelas tanpa alur kerja visualisasi yang lebih baik.

Di sinilah alat AI modern untuk visualisasi data berperan. Alat-alat ini memungkinkan siapa pun mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami, menyarankan grafik yang tepat secara otomatis, dan mengidentifikasi anomali yang mungkin terlewatkan dalam laporan yang padat.

Di blog ini, Anda akan menemukan 14 alat visualisasi data berbasis AI yang sesuai dengan cara kerja tim produk, pemasaran, BI, dan pertumbuhan.

Kami juga telah menampilkan yang terbaik dari yang terbaik dalam video singkat ini!

Berikut ini perbandingan singkat mengenai opsi-opsi terbaik untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan fitur utama, harga, dan ulasan pengguna.

Alat Paling cocok untuk Fitur utama Harga* ThoughtSpot Analitik berbasis pencarian dan NLQ NLQ ke grafik, SpotIQ untuk anomali & korelasi, Liveboards dengan fitur drill-down, analitik tertanam, konektor gudang data cloud Mulai dari $25 per bulan per pengguna Polymer Dasbor tanpa kode yang didorong oleh NLQ NLQ ke dasbor otomatis, wawasan & penjelasan PolyAI, konektor populer, berbagi tampilan tanpa batas, penyisipan yang sederhana Mulai dari $50 per bulan per pengguna Julius AI Analisis percakapan dan visualisasi instan Berinteraksi dengan data, Persiapan data bawaan, Peramalan & skenario, Ruang kerja tim, Konektor gudang data (Pro+) Paket gratis dan berbayar mulai dari $45 per bulan per pengguna Manfaatkan Analitik terintegrasi dalam aplikasi pelanggan Dasbor interaktif dalam aplikasi, Tema merek, Akses berbasis peran, Keamanan tingkat baris, Konektor gudang data Penetapan harga khusus Domo BI end-to-end dengan bantuan AI Hubungkan & modelkan data, pencarian AI & narasi, kartu seret dan lepas, pemberitahuan & seluler, sematkan analitik Gratis; harga disesuaikan Tableau (dengan fitur AI) Analisis perusahaan dengan visual yang familiar Ask Data (NLQ), Explain Data drivers, sorotan Tableau Pulse, dasbor yang kaya fitur, konektor yang luas Paket Berbayar mulai dari $75/bulan per pengguna Power BI (dengan fitur AI) Tim yang berfokus pada Microsoft & layanan mandiri yang terkelola Copilot untuk visualisasi/DAX, Tanya Jawab dalam bahasa Inggris sehari-hari, Keamanan tingkat baris, Desktop + cloud, Opsi tertanam Paket gratis dan berbayar mulai dari $14 per bulan per pengguna Zoho Analytics BI yang ramah bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dengan otomatisasi Zia NLQ & saran, Persiapan visual, Dasbor interaktif, Berbagi berdasarkan peran, Konektor populer Mulai dari $60 per bulan per pengguna Infogram Visual interaktif dan infografis yang cepat Template untuk grafik & peta, impor spreadsheet & cloud, kit merek, animasi & efek hover, kolaborasi Paket gratis dan berbayar mulai dari $25 per bulan per pengguna Napkin AI Ubah teks & daftar menjadi diagram dengan cepat Konversi teks ke grafik/alur, ekspor ke PPT/SVG, gaya merek, saran tata letak beragam, kontrol tim Paket gratis dan berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna Powerdrill AI Analisis cepat tanpa kode dengan grafik instan Berinteraksi dengan data, dasbor dan laporan otomatis, tugas analisis basis data (Pro), mengelola file dan basis data, antarmuka pengguna yang ramah Paket gratis dan berbayar mulai dari $3,90 per bulan per pengguna Apache Superset BI sumber terbuka dan kontrol yang dihosting sendiri No-code + SQL Lab, konektor SQL, dasbor interaktif, peran & kontrol tingkat baris, plugin yang dapat diperluas Gratis RAWGraphs Pembuatan grafik sumber terbuka & alur kerja khusus Perpustakaan grafik canggih, pemetaan bidang yang sederhana, ekspor SVG/PNG berkualitas tinggi, dan kemampuan perluasan berbasis sumber terbuka Gratis VizGen Prototipe visualisasi berbasis bahasa alami (NL) berkualitas riset Multi-agen NL→SQL, Rekomendasi grafik, Penyempurnaan percakapan, Berfungsi dengan SQL langsung, Sumber terbuka Gratis

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Mengganti alat visualisasi bukan sekadar mencari fitur; ini tentang kecepatan dalam mendapatkan wawasan dan kepercayaan terhadap angka-angka. Gunakan daftar periksa singkat ini untuk memilih opsi yang membantu semua orang memvisualisasikan data dan bertindak lebih cepat.

Inilah yang seharusnya dilakukan oleh alat AI yang ideal:

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan dapatkan saran grafik tanpa perlu pemrograman yang rumit

Hubungkan ke sumber data langsung dan perbarui dasbor secara otomatis

Dukung visualisasi interaktif dengan filter, penelusuran mendalam, dan penyorotan silang

Sertakan panduan berbasis AI untuk deteksi anomali, identifikasi tren, dan wawasan yang relevan

Sediakan langkah-langkah persiapan data yang kuat untuk pembersihan, penggabungan, dan transformasi sederhana

Sematkan grafik ke dalam aplikasi, wiki, atau produk dengan analitik tertanam yang aman

Skalakan kontrol administrasi dengan peran, jejak audit, dan tata kelola tingkat ruang kerja

Sesuaikan tingkat keahlian teknis pengguna yang berbeda dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan opsi untuk pengguna tingkat lanjut

Pastikan harga tetap transparan dan kolaborasi tetap mudah sehingga tim dapat berbagi umpan balik dan melakukan iterasi

🧠 Tahukah Anda? Sebuah peta titik sederhana membantu mengungkap wabah kolera mematikan. Pada tahun 1854, dokter John Snow memetakan kematian akibat kolera di sekitar pompa air di kawasan Soho, London, dan menemukan kluster di dekat Broad Street. Penemuan ini membantunya membuktikan bahwa air terkontaminasi, bukan “udara buruk,” lah yang menyebarkan penyakit tersebut, serta menginspirasi analisis spasial modern.

Jika Anda ingin cara praktis untuk memvisualisasikan data dengan cepat tanpa perlu coding yang rumit, daftar ini merinci 14 opsi berdasarkan kelebihan, keterbatasan, harga, dan ulasan sehingga Anda dapat memilih dengan percaya diri.

1. ThoughtSpot (Terbaik untuk analitik berbasis pencarian dan NLQ)

melalui ThoughtSpot

ThoughtSpot dirancang untuk tim yang lebih memilih analitik berbasis pencarian daripada dasbor statis. Pengguna bisnis mengetikkan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari, dan platform ini mengubahnya menjadi kueri terhadap gudang data cloud, termasuk Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks, dan lainnya.

Selain lapisan pencarian tersebut, ThoughtSpot menambahkan Liveboards, yang berfungsi seperti dasbor interaktif yang selalu diperbarui, yang dapat disaring, dijelajahi lebih dalam, dan dibagikan oleh tim sebagai “pusat informasi” bersama untuk metrik kunci.

Fitur AI-lah yang membuatnya terasa berbeda dari alat BI lama. SpotIQ secara otomatis memindai kumpulan data untuk mengidentifikasi pola dan tren yang tidak biasa yang mungkin tidak terlihat dalam grafik standar. “Analis AI” Spotter mengubah pertanyaan umum menjadi istilah pencarian. Ia juga menjelaskan bagaimana ia sampai pada setiap jawaban dan terus berkembang seiring waktu berkat umpan balik dari manusia.

Fitur terbaik ThoughtSpot

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami untuk menghasilkan visualisasi data dan tabel secara otomatis

SpotIQ mengidentifikasi anomali, korelasi, dan penjelasan yang mungkin terlewatkan jika dilakukan secara manual

Liveboards memungkinkan visualisasi interaktif dengan fitur drill-down dan berbagi yang terkelola

Analitik terintegrasi memungkinkan Anda mengintegrasikan analitik percakapan ke dalam produk atau portal Anda

Koneksi luas ke sumber data dan gudang data cloud modern

Batasan ThoughtSpot

Pemodelan data dan hubungan antar data umumnya memerlukan seorang analis atau pengembang untuk disiapkan sejak awal

Beberapa pengulas menginginkan penyesuaian dasbor yang lebih mendalam dan fleksibilitas penyaringan yang lebih besar

Kualitas bahasa alami bervariasi tergantung pada persiapan dan tata kelola dataset, sehingga proses onboarding sangat penting

Harga ThoughtSpot

Paket Dasar: mulai dari $25/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Pro: mulai dari $50/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan ThoughtSpot

G2: 4,4/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang ThoughtSpot

Seorang pengulas G2 mencatat:

Analisis data yang akurat telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan organisasi berdasarkan wawasan real-time. Hal ini menghasilkan analisis AI yang dapat ditindaklanjuti yang menstabilkan alur kerja dengan sumber kebenaran yang tepercaya.

2. Polymer (Pilihan terbaik untuk dasbor tanpa kode yang didorong oleh NLQ)

melalui Polymer

Polymer adalah alat analitik dan dasbor tanpa kode yang memungkinkan Anda mengunggah spreadsheet atau menghubungkan sumber data, lalu langsung menjelajahi dan memvisualisasikan data tanpa pengaturan yang rumit.

Salah satu aspek utama pendekatan Polymer adalah analitik percakapan. Polymer AI memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan seperti, “Berapa ROI per saluran pemasaran untuk kuartal lalu?” dalam bahasa alami, lalu merespons dengan grafik dan ringkasan yang dapat Anda perbaiki dengan pertanyaan lanjutan. Hal ini cocok untuk tim pemasaran, penjualan, dan e-commerce yang ingin beralih dari data mentah ke visualisasi data interaktif tanpa perlu mempelajari bahasa kueri baru.

Setelah data Anda dimasukkan, Polymer secara otomatis menyarankan dasbor dan wawasan tingkat segmen yang mungkin layak untuk diteliti lebih lanjut. Yang menonjol dari daftar ini adalah keseimbangan antara kekuatan dan kesederhanaan. Polymer memberikan perusahaan kecil dan tim yang berjiwa wirausaha cara untuk mendapatkan dasbor yang didukung AI dan penemuan data dasar tanpa perlu implementasi yang panjang atau tenaga ahli di tim.

Fitur terbaik Polymer

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan buat dasbor serta grafik secara otomatis

PolyAI menyoroti wawasan dan penjelasan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat

Konektor untuk sumber data populer dengan sinkronisasi terjadwal pada tingkatan yang lebih tinggi

Bagikan dasbor interaktif dengan jumlah penonton tak terbatas di setiap paket

Opsi penyisipan dan penyesuaian yang sederhana untuk kebutuhan pelaporan yang ringan

Batasan Polymer

Menurut para pengulas, konektor bawaan yang tersedia lebih terbatas dibandingkan dengan paket BI yang lebih besar

Tata kelola dan pemodelan mendalam lebih ringan daripada platform perusahaan

Volume ulasan publik masih kecil, sehingga tolok ukur eksternal terbatas

Harga Polymer

Paket Pemula: $50/bulan per pengguna

Pro: $100 per bulan per pengguna

Tim: $250/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Polymer

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna tentang Polymer

Sebuah ulasan tentang Polymer berbunyi:

Polymer memanfaatkan kecerdasan buatan untuk secara otomatis menghasilkan dasbor yang informatif. Fitur ini membantu pengguna memperoleh wawasan instan tanpa perlu memiliki keterampilan analisis data yang mendalam, sehingga pemahaman data menjadi lebih mudah dan efisien.

3. Julius AI (Terbaik untuk analisis percakapan dan visualisasi instan)

melalui Julius AI

Julius AI memposisikan dirinya sebagai “analis data AI” yang berada di antara spreadsheet dan alat BI lengkap. Anda mengunggah file CSV, file Excel, atau terhubung ke penyimpanan cloud, lalu mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris sehari-hari seperti “Wilayah mana yang memiliki pertumbuhan bulanan tertinggi?” dan mendapatkan grafik, tabel, serta penjelasan tertulis singkat.

Di balik layar, Julius berfokus pada tiga hal: jawaban cepat, visual yang rapi, dan analisis lanjutan yang mudah diakses. Julius juga mendukung ruang kerja tim dan integrasi dengan alat seperti Google Drive dan Slack, sehingga Anda dapat menyimpan analisis dan grafik akhir di satu tempat, lalu membagikannya di tempat orang-orang sudah berkolaborasi.

Hal ini berguna bagi tim yang menginginkan transparansi mengenai bagaimana suatu kesimpulan dicapai, bukan hanya grafik akhirnya. Dalam daftar ini, alat ini memenuhi kebutuhan khusus bagi tim yang lebih mementingkan analisis cepat dan interaktif serta visualisasi instan pada file lokal.

Fitur terbaik Julius AI

Berbicara dengan data untuk membuat bagan dan grafik sesuai permintaan, lalu ekspor laporan

Fitur persiapan data bawaan untuk membersihkan dan mengubah file dengan petunjuk

Peramalan dan pemodelan untuk skenario cepat tanpa perlu coding

Ruang kerja tim dengan kolaborasi langsung, peran, dan izin di Pro+

Konektor untuk Snowflake, BigQuery, dan Postgres pada tingkatan yang lebih tinggi

Batasan Julius AI

Jendela penyimpanan file terbatas pada tingkatan yang lebih rendah (7–10 hari), sehingga alur kerja arsip mungkin memerlukan ekspor atau paket Enterprise

Jangkauan tinjauan yang lebih kecil dibandingkan dengan BI tradisional, sehingga tolok ukur pihak ketiga terbatas

Perbedaan harga antara paket Plus dan Pro bisa terasa cukup tinggi bagi sebagian pembeli, menurut ulasan pihak ketiga

Harga Julius AI

Gratis

Pro: $45 per bulan per pengguna

Bisnis: $450/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Julius AI

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Julius AI

Sebuah ulasan tentang Julius AI menyebutkan:

Julius AI adalah analis data AI yang ramah pengguna yang memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris sehari-hari dan langsung mendapatkan wawasan, grafik, serta perkiraan yang jelas dari data Anda tanpa perlu coding.

4. Explo (Pilihan terbaik untuk analitik terintegrasi dalam aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan)

via Explo

Explo dirancang untuk perusahaan SaaS yang ingin menawarkan analitik kepada pelanggan mereka tanpa harus membangun semuanya dari awal. Platform ini menyediakan komponen siap pakai untuk dasbor dan laporan yang ditujukan kepada pelanggan, yang dapat Anda integrasikan langsung ke dalam produk Anda. Explo melakukan semua ini sambil terhubung ke data warehouse atau database Anda sendiri di latar belakang.

Dari perspektif data, Explo berfokus pada akses aman ke data real-time dan dukungan untuk platform gudang data umum. Setelah terhubung, Anda dapat mendesain dasbor di editor web, memilih tata letak dan jenis grafik, lalu menyematkannya ke dalam aplikasi Anda menggunakan komponen JavaScript atau iFrames.

Bagi tim produk dan teknik, daya tariknya terletak pada desain yang ramah pengembang. Explo menawarkan opsi white-labeling, akses berbasis peran, keamanan tingkat baris, dan tema responsif sehingga analitik tertanam terasa seperti bagian asli dari aplikasi Anda. Hal ini menghemat waktu dalam pengaturan grafik front-end dan pemeliharaan dasbor.

Manfaatkan fitur terbaik

Luncurkan dasbor interaktif dengan filter, fitur drill-down, dan perpustakaan grafik yang lengkap

Konfigurator gaya untuk menyesuaikan font, warna, dan komponen merek di dalam aplikasi Anda

Akses berbasis peran dan izin tingkat baris untuk tampilan pelanggan yang aman

Hubungkan gudang data populer dan perbarui data sesuai jadwal

Mulailah secara internal, lalu perluas ke analitik tertanam seiring dengan terbukti efektifnya implementasi

Keterbatasan Explo

Ulasan pihak ketiga lebih sedikit dibandingkan alat BI tradisional, sehingga perbandingan eksternal dapat dibatasi

Tingkat kedalaman tata kelola dan pemodelan yang lebih canggih mungkin bergantung pada konfigurasi di sisi data warehouse yang dilakukan oleh tim data Anda

Harga Explo

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian Explo

G2: 4,9/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Explo

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Alat ini sangat fleksibel—Anda dapat menghubungkan sumber data dengan cepat, menyesuaikan visualisasi sesuai kebutuhan Anda, dan mengintegrasikannya secara mulus ke dalam produk Anda sendiri. Kemampuan untuk membuat hasil yang rapi dan siap untuk klien dalam waktu singkat merupakan keunggulan besar.

5. Domo (Pilihan terbaik untuk BI end-to-end dengan bantuan AI)

melalui Domo

Domo mempromosikan dirinya sebagai platform pengalaman data lengkap yang mencakup pengumpulan, persiapan, dasbor, aplikasi, dan fitur AI dalam satu tempat. Bagi tim yang ingin mengonsolidasikan alat-alat, sudut pandang “all-in-one” tersebut merupakan bagian penting dari nilai Domo.

Domo AI mengembangkan fondasi tersebut dengan AI Chat, yang memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan tentang data mereka dalam bahasa alami dan mendapatkan visualisasi atau ringkasan secara instan. Lapisan AI ini berada di atas kumpulan data yang terkelola, sehingga pengguna dapat menjelajahi data dengan percaya diri sambil tetap bekerja dari sumber yang telah diseleksi.

Domo juga menawarkan fitur analitik yang ditingkatkan, seperti wawasan otomatis di dasbor, pemberitahuan saat metrik penting berubah, dan opsi untuk menambahkan pengalaman berbasis AI ke aplikasi internal atau eksternal. Dibandingkan dengan alat-alat yang lebih ringan dalam daftar ini, Domo paling cocok untuk perusahaan yang menginginkan pipeline, BI, dan AI dalam lingkungan yang sama.

Fitur terbaik Domo

Hubungkan gudang data cloud dan aplikasi bisnis, lalu buat dasbor dengan kartu seret dan lepas

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan buat grafik dengan panduan AI

Gunakan Beast Mode untuk membuat metrik tanpa mengubah data sumber

Bagikan dasbor interaktif dengan fitur tata kelola, pemberitahuan, dan akses seluler

Sematkan analitik ke dalam portal dan produk untuk visualisasi yang ditujukan kepada pelanggan

Batasan Domo

Harga bersifat kustom dan berdasarkan penggunaan, yang mungkin sulit untuk diperkirakan di awal

Pemodelan data dan tata kelola data mungkin memerlukan waktu analis untuk proyek-proyek yang kompleks

Beberapa pengulas menyebutkan adanya kurva pembelajaran untuk fitur-fitur lanjutan

Harga Domo

Gratis

Berbayar: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Domo

G2: 4,3/5 (lebih dari 800 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Domo?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Keunggulan utama DOMO adalah kemampuannya untuk memanipulasi data, memvisualisasikannya, dan menyusun alur cerita (story-board) semuanya dalam satu platform. Keunggulan lainnya yang tak kalah penting adalah pembaruan rutin yang dilakukan tim DOMO, yang menunjukkan bahwa platform ini terus berkembang untuk mengakomodasi lebih banyak kebutuhan bisnis.

6. Tableau (dengan fitur AI) (Pilihan terbaik untuk analitik perusahaan dengan visual yang familiar)

melalui Tableau

Tableau adalah salah satu alat visualisasi data yang paling banyak digunakan, dan fitur AI-nya dirancang untuk terintegrasi ke dalam alur kerja yang sudah dikenal oleh banyak tim. Fitur-fiturnya, seperti Ask Data, memungkinkan pengguna untuk mengetik pertanyaan dalam bahasa sehari-hari dan mendapatkan visualisasi secara otomatis.

Tableau AI memperluas hal ini dengan menambahkan fitur seperti Explain Data, yang menganalisis faktor pendorong dan nilai penyimpangan di balik sebuah titik data yang dipilih dalam visualisasi, sehingga memberikan konteks kepada pengguna mengenai alasan di balik perubahan angka tersebut, bukan sekadar menunjukkan bahwa angka tersebut berubah.

Terakhir, Tableau Pulse berfokus secara khusus pada penyampaian metrik dan wawasan yang dipersonalisasi dalam bahasa alami, yang terintegrasi ke dalam alat yang digunakan orang setiap hari. Tableau sangat cocok untuk Anda jika perusahaan Anda telah berinvestasi dalam ekosistem Tableau dan ingin menambahkan eksplorasi serta penjelasan berbasis AI tanpa perlu melatih ulang semua orang untuk hal baru.

Fitur terbaik Tableau

Gunakan Ask Data untuk pertanyaan dalam bahasa alami yang secara otomatis membuat grafik

Jelaskan data untuk mengungkap faktor pendorong, nilai yang menyimpang, dan wawasan relevan di balik suatu metrik

Tableau Pulse untuk ringkasan AI yang dipersonalisasi mengenai apa yang berubah dan mengapa

Dashboard yang kaya fitur dengan parameter, tindakan, dan ekstensi untuk fungsionalitas kustom

Konektor yang luas ke gudang data, spreadsheet, dan aplikasi bisnis

Batasan Tableau

Pengelolaan dan pemodelan masih memerlukan waktu analis untuk dataset yang kompleks

Beberapa fitur AI masih baru dan mungkin memerlukan implementasi serta manajemen perubahan

Biaya dapat bertambah seiring dengan skala penggunaan di peran Creator, Explorer, dan Viewer

Harga Tableau

Tableau Standard: $75 per bulan per pengguna

Tableau Enterprise: $115 per bulan per pengguna

Paket Tableau+: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Tableau

G2: 4,4/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Tableau

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Hal yang paling saya sukai dari Tableau adalah kemampuannya yang begitu mudah dalam mengubah kumpulan data yang kompleks menjadi visualisasi yang mudah dipahami dan ditindaklanjuti. Antarmuka seret-dan-lepasnya terasa alami—Anda dapat menjelajahi data tanpa perlu menulis satu baris kode pun, namun tetap dapat membuat dasbor yang sangat disesuaikan sesuai kebutuhan.

🧠 Tahukah Anda? Sebuah grafik abad ke-19 masih disebut sebagai “grafik statistik terbaik yang pernah dibuat”. Pada tahun 1869, Charles Minard menciptakan peta aliran kampanye Napoleon di Rusia yang berakhir tragis, yang menggabungkan jumlah pasukan, geografi, arah pergerakan, dan suhu dalam satu visual, sering disebut sebagai mahakarya dalam bercerita dengan data.

7. Power BI (dengan fitur AI) (Pilihan terbaik untuk tim yang mengutamakan Microsoft dan layanan mandiri yang terkelola)

melalui Power BI

Power BI berada di pusat tumpukan analitik Microsoft, sehingga sering menjadi pilihan default bagi organisasi yang sudah menggunakan Microsoft 365. Alat ini menggabungkan pembuatan laporan di desktop, dasbor yang dihosting di cloud, dan opsi pelaporan tertanam sehingga tim dapat membuat, menerbitkan, dan berbagi laporan interaktif di seluruh departemen.

Bagi banyak perusahaan, integrasi yang erat dengan Excel, Teams, dan Azure sama pentingnya dengan fitur visualisasi itu sendiri. Selain itu, Copilot for Power BI menghadirkan lapisan AI ke lingkungan tersebut. Power BI juga dilengkapi dengan fitur Tanya Jawab yang telah lama ada, yang memungkinkan pengguna mengetik pertanyaan langsung di dasbor dan menerima grafik instan berdasarkan model semantik yang mendasarinya.

Alat ini merupakan pilihan yang tepat jika data dan identitas Anda sudah berada dalam ekosistem Microsoft, dan Anda mengutamakan keamanan, izin tingkat baris, serta integrasi dengan alat seperti Excel dan Teams.

Fitur terbaik Power BI

Copilot menyusun visual, narasi, dan saran DAX berdasarkan perintah bahasa alami

Fitur Tanya Jawab memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris sehari-hari dan menghasilkan grafik secara instan

Keamanan tingkat baris, peran ruang kerja, dan integrasi OneLake/Office untuk tata kelola skala besar

Pembuatan konten di desktop ditambah dasbor berbasis cloud dan berbagi yang mudah di seluruh Microsoft 365

Sematkan laporan di portal internal atau produk menggunakan Power BI Embedded

Batasan Power BI

Kurva pembelajaran untuk pemodelan dan DAX; non-analis mungkin memerlukan waktu adaptasi

Tata kelola dan jadwal pembaruan memerlukan pengaturan admin untuk implementasi skala besar

Beberapa pengulas mencatat penurunan kinerja pada dataset yang sangat besar tanpa optimasi

Harga Power BI

Gratis

Pro: $14 per bulan per pengguna

Premium Per Pengguna (PPU) : $24 per bulan per pengguna

Terintegrasi: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Power BI

G2: 4,4/5 (lebih dari 1.400 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Power BI

Seorang pengulas G2 menyoroti:

Menawan dengan antarmuka yang canggih dan menu yang sangat mudah digunakan untuk memasukkan data, pemodelan, penayangan, dan optimasi yang mulus. Keunggulan dalam transparansi data melalui berbagai opsi visualisasi, mulai dari diagram hingga grafik.

8. Zoho Analytics (Pilihan terbaik untuk BI yang ramah UKM dengan otomatisasi)

melalui Zoho Analytics

Zoho Analytics diposisikan sebagai platform BI dan analitik end-to-end bagi bisnis yang ingin memusatkan pelaporan tanpa anggaran tingkat perusahaan. Platform ini terhubung ke lebih dari 500 sumber data, termasuk aplikasi bisnis, basis data, dan file, serta menyinkronkannya ke ruang kerja terpadu tempat tim dapat membuat dasbor dan laporan.

Kemampuan AI berpusat pada Zia, asisten percakapan dari Zoho. Fitur Ask Zia memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan menerima KPI, grafik, serta tabel pivot sebagai jawabannya. Zia Insights mengembangkan fitur sebelumnya dengan menganalisis data di balik visualisasi secara otomatis menggunakan metode analitik canggih dan pembelajaran mesin untuk mengungkap poin-poin penting.

Zoho juga mendokumentasikan alur kerja lengkap, seperti mengubah dataset pemasaran mentah menjadi dasbor yang siap pakai melalui pembersihan data dan desain visual, yang menunjukkan bagaimana produk ini mendukung seluruh siklus hidup mulai dari persiapan data hingga presentasi.

Fitur terbaik Zoho Analytics

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami dengan Zia dan buat grafik secara otomatis

Gunakan persiapan data visual untuk pembersihan, penggabungan, dan transformasi tanpa perlu coding

Buat dasbor interaktif dengan filter, penelusuran mendalam, dan penyorotan silang

Bagikan laporan melalui tautan, penjadwalan, dan penyematan dengan akses berbasis peran

Hubungkan sumber data populer dan pastikan dasbor diperbarui sesuai jadwal

Batasan Zoho Analytics

Model canggih dan lapisan semantik lebih ringan daripada BI yang berorientasi pada perusahaan

Kinerja pada dataset yang sangat besar mungkin memerlukan penyesuaian dan pengiriman ke data warehouse

Beberapa pengulas menginginkan penyesuaian yang lebih mendalam untuk implementasi yang kompleks dan melibatkan banyak entitas

Harga Zoho Analytics

Standar: $60 per bulan per pengguna

Premium: $145 per bulan per pengguna

Perusahaan: $575/bulan per pengguna

Kustom: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Zoho Analytics

G2: 4,2/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Zoho Analytics

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Zoho Analytics unggul dalam antarmuka yang ramah pengguna dan fitur visualisasi data yang kuat. Kemampuannya untuk terintegrasi secara mulus dengan produk Zoho lainnya dan sumber data eksternal membuatnya sangat efisien dalam menghasilkan laporan terperinci dan dasbor yang informatif. Alat ini mudah digunakan dan membantu tim kami mengambil keputusan yang lebih baik dan didasarkan pada data.

9. Infogram (Pilihan terbaik untuk visual dan infografis yang cepat dan interaktif)

melalui Infogram

Infogram dirancang untuk tim yang peduli dengan tampilan data mereka dalam laporan, dasbor, dan kampanye, sama seperti mereka peduli dengan angka-angka di baliknya. Platform ini menawarkan lebih dari 35 jenis grafik yang dapat disesuaikan dan 800 peta.

Template merupakan bagian penting dari pengalaman ini. Infogram menyediakan lebih dari 200 template yang dapat disesuaikan untuk infografis, laporan, dasbor, dan slide, serta perpustakaan ikon dan gambar yang luas.

Untuk data yang kaya akan informasi geografis, alat pemetaan Infogram memungkinkan Anda membuat peta interaktif dengan fitur zoom dan hover yang membantu audiens menjelajahi informasi berdasarkan wilayah. Infogram mengutamakan penyampaian cerita daripada pemodelan data, sehingga membedakannya dari platform BI yang lebih berat. Alat ini sangat ideal jika Anda sudah mengetahui metrik mana yang penting dan hanya membutuhkan cara yang cepat dan ramah pengguna untuk merancang visual yang menarik untuk dasbor dan laporan tahunan.

Fitur terbaik Infogram

Buat infografis interaktif, dasbor, dan laporan dengan lebih dari 35 jenis grafik dan peta yang kaya fitur

Impor spreadsheet atau hubungkan sumber data, lalu buat dan publikasikan embed dengan beberapa klik

Kit merek dan perpustakaan aset memastikan konsistensi visualisasi di seluruh tim

Animasi sederhana dan efek hover untuk menonjolkan wawasan dan tren

Alat kolaborasi untuk meninjau, berbagi umpan balik, dan meluncurkan produk lebih cepat

Batasan Infogram

Analisis dan pemodelan tingkat lanjut lebih ringan daripada alat BI perusahaan

Para pengulas mencatat adanya batasan ekspor sesekali untuk alur kerja resolusi tinggi atau pencetakan

Fitur tata kelola relatif sederhana dibandingkan dengan alat visualisasi yang berfokus pada gudang data

Harga Infogram

Dasar: Gratis

Pro: $25 per bulan per pengguna

Bisnis : $79/bulan per pengguna

Tim: $179/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Infogram

G2: 4,7/5 (lebih dari 180 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 70 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Infogram

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Saya menggunakan Infogram untuk berbagai tugas, termasuk penilaian komunitas, laporan tahunan, dan laporan data. Platform ini cepat dan sangat ramah pengguna, sehingga menghemat banyak waktu saya. Saya secara konsisten menerima umpan balik positif mengenai penilaian data, laporan, dan materi lain yang saya buat dengan Infogram.

10. Napkin AI (Pilihan terbaik untuk mengubah teks dan daftar menjadi diagram dengan cepat)

melalui Napkin AI

Napkin AI dirancang untuk narasi bisnis daripada BI konvensional. Alih-alih memulai dari tabel atau SQL, Anda cukup menempelkan teks dari dokumen, kerangka kerja, atau catatan rapat, dan Napkin akan menyarankan visual yang sesuai dengan struktur konten tersebut.

Alur kerjanya sederhana: Anda mengimpor atau menempelkan teks, mengklik untuk menghasilkan visual, dan Napkin akan mengusulkan berbagai opsi seperti diagram alur, matriks, peta pikiran, garis waktu, atau tata letak perbandingan. Hal ini cocok untuk manajer produk, konsultan, dan pemasar yang perlu menggambarkan proses dan narasi untuk audiens non-teknis.

Napkin juga memungkinkan Anda menentukan jenis visual dan orientasinya sejak awal. Misalnya, alat ini dapat meminta Anda secara spesifik untuk membuat diagram alur horizontal atau peta pikiran berbentuk persegi, sehingga hasilnya pas dan rapi di slide, postingan media sosial, atau dokumen internal. Visual yang sudah jadi dapat diekspor dalam berbagai format, termasuk PNG, SVG, PDF, dan PPT, sehingga memudahkan untuk menyisipkannya ke dalam presentasi atau membagikannya kepada rekan kerja di alat lain.

Fitur terbaik Napkin AI

Buat diagram dan grafik langsung dari teks biasa atau daftar spreadsheet

Sesuaikan tampilan visual dengan warna, font, dan gaya merek; ekspor ke PPT dan SVG

Buat beberapa visual alternatif dari teks yang sama untuk menyempurnakan narasi

Kontrol tim yang sederhana untuk gaya yang dibagikan dan penagihan terpusat pada paket berbayar

Buat draf awal dengan cepat untuk alur kerja, garis waktu, dan peta konsep guna mempercepat tinjauan pemangku kepentingan

Batasan Napkin AI

Integrasi pihak ketiga yang terbatas dibandingkan dengan paket desain yang lebih besar, menurut para pengulas

Tata letak yang kompleks atau sangat spesifik mungkin memerlukan penyempurnaan menggunakan alat tradisional

Jangkauan tinjauan publik yang terbatas, sehingga tolok ukur eksternal masih dalam tahap pengembangan

Harga Napkin AI

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Pro: $30/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Napkin AI

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna tentang Napkin AI

Seorang pengguna Reddit mencatat

Alat ini sangat baik dalam mengubah teks atau konsep menjadi berbagai jenis grafik, terutama jika konsep tersebut terstruktur dengan baik (judul, paragraf, daftar). Hasilnya dapat disesuaikan (jenis visualisasi, warna, font). Prosesnya cepat, dan hasilnya dapat dengan mudah disalin/diunduh serta digunakan dalam dokumentasi atau presentasi.

11. Powerdrill AI (Pilihan terbaik untuk analisis cepat tanpa kode dengan grafik instan)

melalui Powerdrill AI

Powerdrill AI, khususnya produk Bloom-nya, dirancang sebagai lingkungan yang mengutamakan AI untuk analisis dan visualisasi data. Alih-alih membuat laporan secara manual, Anda mengunggah dataset seperti Excel, CSV, atau TSV atau menghubungkan database, lalu menggunakan antarmuka obrolan atau kanvas untuk menjelajahi dan memvisualisasikan data secara interaktif.

Platform ini menawarkan AI Canvas yang secara otomatis menganalisis data yang diunggah dan menghasilkan grafik serta narasi dalam satu halaman interaktif. Fitur AI Graph Maker yang khusus memungkinkan Anda mengubah file terstruktur menjadi grafik batang, garis, lingkaran, dan sebar dalam hitungan detik, tanpa perlu coding.

Selain berkas bergaya Excel, Powerdrill dapat bekerja dengan PDF, dokumen Word, dan Markdown serta merangkum dan mengekstrak struktur yang relevan untuk analisis. Dibandingkan dengan produk BI tradisional, Powerdrill lebih berfungsi sebagai agen AI untuk eksplorasi data. Alat ini paling cocok digunakan saat Anda ingin berinteraksi dengan data, menghasilkan visualisasi data interaktif secara instan, dan mengirim tautan aman kepada pemangku kepentingan.

Fitur terbaik Powerdrill AI

Berbicara dengan data Anda untuk menghasilkan grafik dan ringkasan tanpa perlu coding

Buat dasbor dan laporan data AI secara otomatis yang dapat Anda perbarui dan bagikan

Pekerjaan analisis basis data di Pro untuk alur kerja yang terhubung dengan gudang data

Mendukung analisis spreadsheet, basis data, dan data gambar pada paket berbayar

Paket gratis untuk memulai, dengan kuota untuk fitur-fitur utama

Batasan Powerdrill AI

Jangkauan tinjauan pihak ketiga yang lebih kecil dibandingkan alat BI tradisional, sehingga tolok ukur eksternal terbatas

Tingkat kedalaman tata kelola dan pemodelan yang lebih canggih tetap bergantung pada konfigurasi data warehouse Anda

Penyimpanan arsip untuk seluruh tim dan pelaporan tanpa batas memerlukan tingkatan yang lebih tinggi

Harga Powerdrill AI

Gratis

Dasar: $3,90/bulan per pengguna

Plus: $9,90/bulan per pengguna

Pro: $29,90 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Powerdrill AI

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna tentang Powerdrill AI

Sebuah ulasan tentang Powerdrill AI mengatakan:

Situs web ini ramah pengguna dan kaya akan sumber daya, termasuk dokumentasi terperinci, blog informatif, dan catatan perubahan yang diperbarui secara berkala. Situs ini juga menyediakan informasi harga yang lengkap, detail keamanan, dan program afiliasi, sehingga dapat diakses baik oleh pengguna individu maupun perusahaan.

12. Apache Superset (Pilihan terbaik untuk BI sumber terbuka dan kontrol yang dihosting sendiri)

melalui Apache Superset

Apache Superset adalah platform eksplorasi dan visualisasi data sumber terbuka yang dibuat untuk memberikan pengalaman BI modern kepada tim tanpa ketergantungan pada perangkat lunak berpemilik. Alat dari Apache ini terhubung ke berbagai basis data SQL dan mesin data, serta dapat melengkapi atau menggantikan alat BI komersial bagi banyak organisasi.

Dengan Apache Superset, pengguna dapat membuat dasbor interaktif dengan filter dan penyorotan silang melalui antarmuka tanpa kode. Fitur tata kelola mencakup kontrol akses berbasis peran, izin, dan dukungan untuk keamanan tingkat baris, yang sangat penting saat Anda menampilkan dasbor perusahaan di atas sumber data bersama.

Dalam daftar ini, Apache Superset merupakan pilihan yang tepat bagi tim yang terbiasa dengan keterlibatan teknis dan menginginkan lapisan BI yang terbuka dan berpusat pada SQL. Pilihan ini sangat menarik jika Anda ingin menghindari lisensi per pengguna, mempertahankan kendali penuh atas implementasi, dan tetap menyediakan dasbor interaktif serta grafik modern bagi semua orang.

Fitur terbaik Apache Superset

Jelajahi data dengan pembuat grafik tanpa kode atau tulis kueri di SQL Lab dalam antarmuka pengguna yang sama

Terhubung ke lebih dari 40 sumber data yang mendukung SQL, mulai dari basis data tradisional hingga gudang data modern

Buat dasbor interaktif dengan filter, penelusuran mendalam, dan berbagai jenis visualisasi

Atur akses dengan peran, izin, dan keamanan tingkat baris untuk kumpulan data sensitif

Perluas fungsionalitas dengan plugin, templat SQL, dan hosting terkelola opsional melalui Preset

Batasan Apache Superset

Pengaturan awal, pemodelan, dan pengaturan izin mungkin memerlukan keahlian teknis

Beberapa pengulas mencatat bahwa pembaruan data menjadi lebih lambat tanpa pengaturan cache/optimasi yang cermat

Fitur perusahaan siap pakai yang lebih sedikit dibandingkan dengan paket perangkat lunak eksklusif yang sudah siap digunakan

Harga Apache Superset

Gratis

Peringkat dan ulasan Apache Superset

G2: 4,4/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Apache Superset

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Alat visualisasi data yang kuat dan dapat disesuaikan, Apache Superset, telah secara signifikan meningkatkan kemampuan analisis data kami. Eksplorasi data menjadi mudah berkat antarmuka yang ramah pengguna dan grafik dinamisnya.

13. RAWGraphs (Pilihan terbaik untuk pembuatan grafik sumber terbuka dan alur kerja khusus)

melalui RAWGraphs

RAWGraphs adalah alat visualisasi sumber terbuka yang dirancang untuk orang-orang yang membutuhkan lebih dari sekadar grafik batang dan garis standar. Alat ini berfokus pada mengubah data tabel menjadi bentuk visual yang kompleks seperti diagram Sankey, diagram akord, plot aluvial, peta Voronoi, dan grafik khusus lainnya melalui antarmuka web.

Alat ini terutama bekerja dengan spreadsheet dan data CSV/TSV. Anda dapat menempelkan data secara langsung, mengunggah file, atau memuatnya dari URL, lalu memetakan kolom ke representasi visual seperti posisi, ukuran, dan warna dalam langkah “pemetaan” yang intuitif. Setelah struktur ditetapkan, Anda dapat menyesuaikan properti visual seperti palet warna, penempatan label, dan ukuran untuk menyempurnakan hasilnya.

Salah satu keunggulan RAWGraphs adalah opsi outputnya. Visualisasi dapat diekspor sebagai file vektor SVG atau raster PNG, yang kemudian dapat Anda edit menggunakan alat seperti Illustrator atau disematkan ke dalam halaman web dan dokumen. Alur kerja ini sangat cocok jika Anda ingin visualisasi data Anda sesuai dengan pedoman desain merek atau editorial yang lebih luas.

Fitur terbaik RAWGraphs

Perpustakaan lengkap grafik canggih, termasuk grafik chord, alluvial, Sankey, dan Voronoi

Pemetaan bidang yang sederhana yang membantu pengguna non-pengembang membuat visualisasi dengan cepat

Ekspor SVG/PNG berkualitas tinggi untuk diedit di alat desain

Kemampuan perluasan sumber terbuka untuk jenis grafik kustom dan penyesuaian merek

Cocok untuk narasi data, laporan, dan publikasi akademis

Batasan RAWGraphs

Bukan platform BI lengkap—tidak ada koneksi langsung, tata kelola, atau berbagi berdasarkan peran

Interaktivitas yang terbatas dibandingkan dengan alat dasbor

Membutuhkan alat eksternal untuk pembaruan otomatis atau analitik terintegrasi

Harga RAWGraphs

Gratis

Peringkat dan ulasan RAWGraphs

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang RAWGraphs

Sebuah ulasan mengatakan:

Ini adalah aplikasi untuk memvisualisasikan data. Ini adalah salah satu program terbaik untuk menganalisis file CSV dan TSV (Tab Separated Values). Dengan aplikasi ini, Anda dapat menampilkan grafik langsung di halaman web Anda.

👀 Fakta Menarik: Sepertiga organisasi telah menggunakan AI generatif setidaknya dalam satu fungsi bisnis, sehingga pertanyaan dalam bahasa alami dan visual yang dibuat otomatis dan didukung AI kini jauh lebih umum di tim-tim modern.

14. VizGen (Terbaik untuk prototipe visualisasi berbasis bahasa alami (NL) tingkat penelitian)

melalui VizGen

VizGen adalah proyek penelitian, bukan produk SaaS komersial, namun proyek ini menunjukkan arah perkembangan alat AI untuk visualisasi data. Sistem ini menerima pertanyaan dalam bahasa alami mengenai data, mengubahnya menjadi kueri SQL, dan kemudian menghasilkan visualisasi. Semua proses ini berlangsung dalam arsitektur multi-agen.

Fokus utama VizGen adalah melampaui sekadar pembuatan grafik. Sistem ini menganalisis data untuk mencari pola, anomali, dan korelasi, kemudian menjelaskan temuan tersebut dengan informasi kontekstual yang dikumpulkan dari internet guna membantu pengguna menafsirkan apa yang mereka lihat. Hal ini menjadikan VizGen lebih seperti mitra eksplorasi data berbasis AI yang menganalisis data dan kemudian memilih bentuk visual untuk menyampaikan wawasan tersebut.

Karena VizGen masih berada dalam tahap penelitian, platform ini belum menyediakan tata kelola, keamanan, atau dukungan yang Anda harapkan dari platform BI yang siap digunakan.

Fitur terbaik VizGen

Pipa multi-agen yang menerjemahkan bahasa manusia ke SQL dan membuat visualisasi secara otomatis

Merekomendasikan jenis grafik yang sesuai dan mengekstrak wawasan relevan seperti pola atau anomali

Penyempurnaan melalui percakapan untuk menyesuaikan bidang, filter, dan pengkodean tanpa perlu coding

Berintegrasi dengan basis data SQL langsung untuk analisis data secara real-time dan iterasi

Kode sumber terbuka untuk penyesuaian dan pembelajaran arsitektur agen

Batasan VizGen

Status proyek penelitian berarti lebih sedikit batasan dan keamanan tingkat perusahaan yang sudah tersedia secara default

Tidak ada layanan hosting terkelola atau dukungan vendor; pengaturan mungkin memerlukan keahlian teknis

Ulasan pihak ketiga masih terbatas; tolok ukur komunitas masih dalam tahap pengembangan

Harga VizGen

Gratis

Peringkat dan ulasan VizGen

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang VizGen

Sebuah ulasan tentang VizGen mengatakan:

Pengguna dapat sepenuhnya menyesuaikan panel eksperimental, yang sangat dihargai dalam aplikasi penelitian, terutama dalam genomika spasial.

Berikut adalah daftar alat yang tidak masuk dalam daftar utama, tetapi cukup berguna untuk kasus penggunaan tertentu:

Datawrapper : Buat grafik dan peta responsif dalam hitungan menit, sesuaikan warna dan label agar sesuai dengan merek Anda, dan sematkan dengan aman di blog, laporan, atau halaman ruang redaksi.

Looker Studio : Hubungkan Sheets, BigQuery, dan puluhan konektor mitra; buat dasbor gratis dengan filter dan kontrol; serta bagikan tautan yang diperbarui secara otomatis sehingga pemirsa selalu melihat data terkini.

Flourish: Ubah kumpulan data menjadi cerita interaktif dengan scrollytelling, pilih dari berbagai templat yang rapi untuk peta, grafik, dan kartu, serta ekspor atau sematkan visual untuk meningkatkan presentasi tanpa perlu pekerjaan desain tambahan.

👀 Fakta Menarik: Pada tahun 2024, dunia menciptakan, mengumpulkan, menyalin, dan mengonsumsi ~147 zettabyte data, naik dari ~2 ZB pada tahun 2010. Tak heran jika tim-tim menginginkan cara yang lebih cepat untuk mengubah data mentah menjadi visual yang jelas.

