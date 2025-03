Rebut Kembali Jam Kerja Anda: 10 Alat Bantu Manajemen Kotak Masuk Terbaik untuk Efisiensi Maksimal

Email Statistik mengatakan bahwa rata-rata seorang profesional berurusan dengan 200 email yang belum dibaca dan masuknya 120 pesan baru setiap hari, namun mereka hanya mampu menanggapi 25% dari pesan-pesan tersebut. 😅

Apakah Anda seorang pendiri bisnis, pekerja jarak jauh, atau hanya seseorang yang ingin mendapatkan kembali kendali atas kehidupan digital mereka, tidak diragukan lagi bahwa manajemen kotak masuk yang terampil sangat penting untuk memanfaatkan waktu dengan baik.

Alat manajemen kotak masuk membantu Anda menjadi lebih efisien waktu dalam menangani email sehari-hari. Alih-alih memilah-milah email yang menumpuk, Anda dapat dengan mudah memprioritaskan, mengirim, melacak, dan mengatur pesan Anda dengan presisi tinggi.

Hasilnya? Peningkatan produktivitas yang akan membuat Anda bertanya-tanya bagaimana Anda bisa bertahan tanpa alat ini. Dalam upaya yang menggetarkan ini untuk menaklukkan rimba email Anda, kami mempersembahkan kepada Anda 10 alat bantu manajemen kotak masuk yang paling praktis!

Apa yang dimaksud dengan Alat Manajemen Kotak Masuk?

Alat manajemen kotak masuk dirancang untuk menyederhanakan pengaturan email dan kotak masuk. Alat ini dilengkapi dengan fitur-fitur untuk mengatur, mengirim, membalas, dan melacak email secara efektif, sehingga memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dengan pemangku kepentingan eksternal dan internal, prospek penjualan, dan pelanggan Anda.

Banyak aplikasi dan solusi manajemen email yang menggunakan kemampuan AI dan otomatisasi untuk membuat interaksi Anda lebih lancar, lebih cepat, dan lebih efektif. Anda bisa mendapatkan pengaturan khusus untuk menangani pesan dalam jumlah besar dan notifikasi yang mengganggu yang menyertainya.

Hubungkan email Anda ke ClickUp untuk mengurutkan pesan dengan mudah dalam daftar Tugas dan menetapkan pesan ke anggota tim Anda

Perlu dicatat bahwa alat-alat ini memainkan peran besar dalam menurunkan tingkat stres di bidang TI dan tim dukungan pelanggan pemasar email, dan manajer proyek yang sering merasa kewalahan dengan email yang tertunda dan rapat sepanjang hari .

Fitur penting apa yang harus dicari dalam alat manajemen kotak masuk

Berikut ini adalah daftar periksa fitur-fitur utama yang harus dicari dalam perangkat lunak manajemen email:

Prioritas email: Alat manajemen email harus secara otomatis memprioritaskan email berdasarkan kriteria seperti pengirim, kepentingan, atau kata kunci pada dasbor yang mudah dinavigasi Otomasi dan AI: Carilah opsi untuk mengotomatiskan tugas-tugas seperti penyaringan spam, penjadwalan cerdas, dan tanggapan otomatis. Alat manajemen email terbaik mungkin memiliki kemampuan bertenaga AI untuk menulis, merespons, meringkas, dan memeriksa bahasa dan nada pesan Integrasi: Integrasi tanpa hambatan dengan sistem Anda yang sudah ada aplikasi produktivitas , kalender, dan alat kolaborasi sangat penting untuk alur kerja yang kohesif Kemampuan pencarian: Fungsionalitas pencarian yang kuat dengan filter canggih menyederhanakan proses menemukan email tertentu dalam arsip yang luas Keamanan dan privasi: Memprioritaskan alat denganlangkah-langkah keamanan yang kuattermasuk enkripsi, autentikasi dua faktor, dan perlindungan terhadap phishing dan malware, untuk memastikan komunikasi Anda tetap aman Kontrol penjadwalan dan notifikasi: Para profesional yang sibuk biasanya menginginkan email yang efisien dan penjadwalan rapat dengan opsi untuk mengonfigurasi notifikasi

10 Alat Manajemen Kotak Masuk Terbaik di tahun 2024

Berikut adalah daftar 10 kotak masuk yang sangat efisien dan perangkat lunak manajemen email yang bisa Anda andalkan untuk merevolusi cara Anda mengelola email. Kami telah membahas berbagai alat bantu yang melayani berbagai bidang pekerjaan seperti layanan pelanggan, pemasaran, dan dukungan karyawan. 🤩

1. ClickUp

ClickUp AI memungkinkan tim penjualan untuk lebih percaya diri dalam komunikasi mereka dengan memeriksa, mempersingkat, atau menyusun salinan email

Jika Anda lelah menyulap beberapa saluran komunikasi untuk menjaga proyek Anda tetap pada jalurnya , percayakan pada Clickup yang lengkap Solusi Manajemen Proyek Email untuk mengubah kekacauan menjadi kejelasan! Platform ini menyatukan tugas-tugas proyek dan komunikasi yang tersebar, menempatkan semuanya di ujung jari Anda dalam satu pusat terpusat.

ClickUp lebih dari sekadar aplikasi alternatif email -adalah sebuah revolusi produktivitas. Ucapkan selamat tinggal pada kerumitan berpindah-pindah tab untuk mengelola email! Dengan Fitur kotak masuk anda dapat menghubungkan akun email Anda, seperti Gmail dan Pandangan langsung ke ClickUp.

Gabungkan semua percakapan email Anda dalam Tugas untuk merapikan hari Anda. ClickUp membantu Anda:

Membuat tugas yang dapat ditindaklanjuti langsung dari kotak masuk Anda-ideal untuk kampanye pemasaran email, pertanyaan pelanggan, atau untuk mengatur alur kerja otomatis

Menjadwalkan tugas dan rapat berdasarkan ketersediaan tim (dengan kalender bawaan)

Sesuaikan pemberitahuan prioritas dan Pengingat untuk meminimalkan gangguan

Lampirkan email ke utas tugas untuk menjaga komunikasi tetap terpusat

Kelola email dan pekerjaan Anda di satu tempat-kirim dan terima email di mana saja di ClickUp, dan buat tugas dari email, atur otomatisasi, lampirkan email ke tugas apa pun, dan banyak lagi

Dengan Otomatisasi ClickUp anda mendapatkan kemampuan untuk mengotomatiskan tindakan pengiriman email, semua dengan beberapa klik. Kendalikan manajemen email Anda dengan mengirim email prospek, memperbarui status, dan menerapkan prioritas dan tag secara otomatis.

Dan inilah ceri di atasnya! 🍒 ClickUp AI hadir untuk meningkatkan efisiensi Anda lebih jauh lagi. Dari meringkas catatan pertemuan untuk membuat email dengan petunjuk khusus penggunaan, ini adalah virtual Anda sahabat karib produktivitas . Gunakan ini untuk membuat email yang jelas, ringkas, dan menarik dengan format yang sudah terstruktur untuk menarik perhatian penerima.

Bagi mereka yang menangani email yang sangat banyak kampanye pemasaran , gunakan tombol Templat Pemasaran Email ClickUp untuk menyederhanakan proses pembuatan dan pengiriman email serta pelacakan prospek, memastikan pipeline Anda efisien dan koheren secara visual setiap saat.

Fitur terbaik ClickUp

Manajemen tugas email dan komunikasi terpusat

Tindakan otomatisasi yang dapat disesuaikan untuk pengiriman email

Peningkatan efisiensi dengan templat email dan tanggapan yang tersimpan

Terhubung dengan penyedia layanan email lainnya dengan mulus

Asisten penulisan AI untuk tugas-tugas seperti meringkas dan membuat email

Mengurangi peralihan konteks dengan merespons notifikasi langsung dari kotak masuk

Impor email yang mulus

Opsi pencarian dan pemfilteran yang mudah

Protokol keamanan dan privasi yang kuat

Keterbatasan ClickUp

Pengguna baru perlu waktu untuk menjelajahi setiap fitur

Tidak ada fitur panggilan video bawaan, tetapi terintegrasi dengan alat seperti Zoom Tidak menyertakan fitur-fitur analisis pemasaran email tradisional dibandingkan dengan beberapa perangkat lunak manajemen email lainnya dalam daftar ini



Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi perusahaan untuk harga

: Hubungi perusahaan untuk harga ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar dengan harga $5 per anggota Workspace per bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ ulasan)

: 4.7/5 (8.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

2. Hiver

Via: Hiver Hiver adalah alat manajemen email yang luar biasa untuk menyederhanakan email dan kolaborasi dalam lingkungan Gmail dan G Suite. Ekstensi Chrome-nya memungkinkan Anda untuk menetapkan email, menambahkan catatan internal, mengatur status, menggunakan obrolan langsung, dan bahkan mencoba komunikasi suara dengan langganan Aircall. 🎙️

Hiver mengubah Gmail menjadi pusat ruang kerja yang tangguh, memberi Anda visibilitas waktu nyata ke dalam beban kerja tim dan status permintaan. Ubah email menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dan tetapkan tugas tersebut ke anggota tim dengan satu klik, semuanya dari dalam antarmuka Gmail yang sudah Anda kenal.

Opsi perangkat lunak manajemen email ini menyiapkan Anda dengan fitur-fitur penting fitur-fitur manajemen proyek email seperti pengorganisasian, penentuan prioritas, dan kemampuan pencarian yang efisien, membuat akuntabilitas tugas dan produktivitas tim menjadi mudah.

Fitur terbaik Hiver

Terintegrasi dengan Gmail dan Google Workspace Suite

Memungkinkan pengubahan email menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dan ditugaskan

Visibilitas waktu nyata ke dalam status kueri untuk pesan masuk atau keluar

Ekstensi Chrome mendukung obrolan langsung, pesan WhatsApp, dan komunikasi suara

Keterbatasan Hiver

Tidak ada opsi untuk menugaskan lebih dari satu orang ke sebuah email

Aplikasi seluler perlu ditingkatkan

Harga Hiver

Lite : $15/bulan per pengguna

: $15/bulan per pengguna Pro : $39/bulan per pengguna

: $39/bulan per pengguna Elite: $59/bulan per pengguna

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Hiver

G2 : 4.6/5 (800+ ulasan)

: 4.6/5 (800+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

3. Zendesk

Via: Zendesk Sebagai solusi dukungan pelanggan, Zendesk memastikan interaksi email meninggalkan kesan mendalam pada klien Anda. Dengan fitur-fitur seperti canned responses, alat bantu perangkat lunak manajemen emailnya memungkinkan tim dukungan Anda menangani masalah email umum secara efisien dan meningkatkan produktivitas.

Namun yang benar-benar membedakan Zendesk adalah kemampuan penyesuaiannya yang luar biasa untuk manajemen email. Anda bisa membuat laporan dan visualisasi data yang dibuat khusus untuk mendapatkan wawasan yang tak ternilai tentang kinerja kotak masuk Anda, membantu Anda merampingkan proses email untuk email masuk dan keluar. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi seluruh tim dalam mengelola email, tetapi juga meningkatkan pengalaman pelanggan dari waktu ke waktu. 📩

alat bantu Zendesk's AI semakin menyempurnakan manajemen email dengan mengambil alih tugas-tugas penting seperti melakukan triase email dan memberikan saran tanggapan.

Fitur terbaik Zendesk

Terintegrasi dengan CRM untuk pertanyaan dan interaksi pelanggan yang dipersonalisasi

Laporan khusus dan visualisasi data-ideal untuk kampanye pemasaran email dan tim layanan pelanggan

Mengotomatiskan triase email dan saran tanggapan untuk email masuk

Meningkatkan pengalaman pelanggan di semua saluran komunikasi

Keterbatasan Zendesk

Panel admin bisa menggunakan peningkatan

Fitur pencarian di bawah standar

Harga Zendesk

Untuk Penjualan Untuk Tim : $19/bulan per pengguna Pertumbuhan : $55/bulan per pengguna Profesional : $115/bulan per pengguna

Untuk Layanan Tim: $55/bulan per pengguna Pertumbuhan: $89/bulan per pengguna Profesional : $115/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga



*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan dan tersedia uji coba gratis

Peringkat dan ulasan Zendesk

G2 : 4.3/5 (5.000+ ulasan)

: 4.3/5 (5.000+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (3.000+ ulasan)

4. Bantu Pramuka

Via: Bantu Pramuka Help Scout dirancang untuk merampingkan percakapan pelanggan dengan mudah dalam boks masuk bersama. Anda memiliki satu alamat email dan satu login pengguna hanya untuk diri Anda sendiri, namun pengguna kotak masuk bersama dapat bekerja sama pada email yang masuk ke satu alamat, seperti hello@ atau info@.

Tidak ada respons ganda berkat fitur Collision Detection. Pada dasarnya, jika anggota lain membuat perubahan pada percakapan ketika pengguna sedang menulis balasan, alat ini akan menjeda balasan dan memungkinkan pengguna untuk meninjau pembaruan.

Isyarat visual muncul setiap kali ada orang lain yang terlibat dalam percakapan yang sama, baik dalam tampilan folder atau dalam percakapan itu sendiri.

Fitur terbaik Help Scout

Kotak masuk bersama yang memusatkan percakapan pelanggan

75+ pintasan keyboard untuk efisiensi

Tersedia pesan dalam aplikasi

Deteksi Tabrakan untuk menghindari tumpang tindih komunikasi dari email yang masuk

Bantuan Keterbatasan Scout

Templat bisa menggunakan lebih banyak variasi

Opsi pelaporan yang terbatas

Harga Help Scout

Standar : $20/bulan per pengguna

: $20/bulan per pengguna Plus : $40/bulan per pengguna

: $40/bulan per pengguna Pro: $65/bulan per pengguna

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Help Scout

G2 : 4.4/5 (400+ ulasan)

: 4.4/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

5. Gmelius

Via: Gmelius Gmelius secara mulus sinkronisasi dengan Gmail, Slack, Trello, dan alat komunikasi lainnya, memastikan kolaborasi waktu nyata di seluruh ruang kerja Anda. Menyatukan percakapan internal dan eksternal melalui fitur-fitur seperti kotak masuk bersama, label, dan papan proyek.

Perangkat lunak ini menyederhanakan proses penjadwalan janji temu dengan penjadwal rapat Gmail. Anda dapat berbagi ketersediaan kalender mengirim kuesioner atau pengingat pra-rapat, dan mengintegrasikannya dengan alat konferensi video pilihan Anda.

Fitur lain yang berorientasi pada produktivitas termasuk urutan email, templat, dan catatan internal. Alat ini memungkinkan penggunaan template Gmail atau cuplikan email dengan satu klik langsung di dalam jendela penulisan. Anda bahkan dapat membuat repositori email yang siap ditanggapi, yang dikategorikan dengan rapi untuk memudahkan pencarian.

Fitur terbaik Gmelius

Sinkronisasi waktu nyata untuk penjadwalan

Kotak masuk bersama dengan pelabelan

Opsi untuk menambahkan catatan internal ke email

Urutan email untuk penjangkauan email secara otomatis dan terstruktur

Mesin pencari email bawaan

Keterbatasan Gmelius

Beberapa pengguna menginginkan materi pelatihan untuk menggunakan platform ini

Tidak bisa menugaskan lebih dari satu orang untuk mengerjakan tugas

Harga Gmelius

Fleksibel : mulai dari $15/bulan (untuk hingga lima pengguna)

: mulai dari $15/bulan (untuk hingga lima pengguna) Pertumbuhan : $24/bulan per pengguna (tagihan tahunan)

: $24/bulan per pengguna (tagihan tahunan) Pro: $36/bulan per pengguna (tagihan tahunan)

Peringkat dan ulasan Gmelius

G2 : 4.4/5 (700+ ulasan)

: 4.4/5 (700+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (40+ ulasan)

6. Depan

Via: Depan Front memamerkan serangkaian fitur manajemen email yang membantu Anda meningkatkan bisnis Anda sambil mempertahankan sentuhan personal dengan klien Anda. Setiap percakapan diperkaya dengan riwayat pelanggan dan data yang relevan, memfasilitasi komunikasi yang disesuaikan dan efektif.

Alat ini menawarkan fitur manajemen email yang praktis seperti alur kerja otomatis untuk penugasan pesan, eskalasi, dan balasan. Kemampuan kolaborasi memungkinkan tim layanan Anda untuk mengelola pertanyaan secara efektif, dengan anggota tim dengan mudah mengomentari email, berbagi draf, dan mengirim pesan satu sama lain dalam Ruang kerja bersama. Front mengintegrasikan dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, termasuk Facebook, Twitter, dan WhatsApp, untuk merampingkan email dan alur kerja komunikasi . 📨

Fitur-fitur terbaik di bagian depan

Menyediakan data riwayat pelanggan untuk percakapan kontekstual

Mengotomatiskan penugasan, eskalasi, dan balasan pesan

Menangani berbagai saluran komunikasi

60+ integrasi

Keterbatasan depan

Fitur kalender perlu ditingkatkan, menurut beberapa pengguna

Bisa menggunakan kemampuan admin yang lebih baik

Harga depan

**Pemula: $19/bulan per kursi

Pertumbuhan : $59/bulan per kursi

: $59/bulan per kursi Skala : $99/bulan per kursi

: $99/bulan per kursi Premier: $229/bulan per kursi

*Semua harga mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan depan

G2 : 4.7/5 (1.800+ ulasan)

: 4.7/5 (1.800+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)

7. Manusia super

Via: Manusia super Tidak seperti platform lain dalam daftar kami, Superhuman hanya berfokus pada penyediaan klien email yang ramping untuk pengguna Gmail dan Google Workspace di seluruh platform Mac dan Windows.

Klien yang sesuai dengan SOC-2 ini sangat berguna untuk tim global, memungkinkan pembuatan kalender acara di zona waktu mana pun! Dengan Superhuman AI, Anda bisa melakukan banyak tugas dengan cepat dan tepat, baik itu menyempurnakan pesan atau mengirim balasan instan.

Platform ini menawarkan pintasan keyboard yang bagus untuk tugas-tugas seperti meluncurkan pusat komando dan memilih percakapan. Platform ini juga memiliki fitur pengingat tunda dan tindak lanjut untuk membantu Anda tetap terorganisir dan berada di atas kotak masuk super Anda. 🦸

Fitur-fitur terbaik Superhuman

Klien email yang bersih dan efisien

Triase email otomatis yang didukung AI

Pengingat tindak lanjut yang praktis

Pintasan papan ketik yang ramah navigasi

Keterbatasan yang luar biasa

Opsi terbatas untuk memformat balasan

Aplikasi seluler dapat ditingkatkan

Harga super mahal

Pemula : $25/bulan per pengguna

: $25/bulan per pengguna Pertumbuhan : $25/bulan per pengguna (untuk minimal lima pengguna)

: $25/bulan per pengguna (untuk minimal lima pengguna) Perusahaan: Hubungi untuk harga

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan dan menawarkan uji coba gratis

Peringkat dan ulasan super

G2 : 4.8/5 (300+ ulasan)

: 4.8/5 (300+ ulasan) Capterra: 4.9/5 (10+ ulasan)

8. Brevo

Via: Brevo Brevo menawarkan banyak pemasaran dan Alat CRM mencakup berbagai saluran komunikasi, termasuk email, SMS, dan live chat. Dengan pemasaran email kemampuan, Anda dapat membuat visual yang menarik kampanye email dan mendistribusikannya ke audiens yang luas dengan mudah.

Platform ini memungkinkan Anda untuk mengelola kontak dalam jumlah yang tidak terbatas dan menawarkan segmentasi kontak otomatis berdasarkan perilaku, minat, dan atribut lainnya. 👥

Brevo juga membantu dengan email transaksional, seperti pengaturan ulang kata sandi, konfirmasi pesanan, dan pembaruan pengiriman. Secara keseluruhan, layanan ini menyediakan dasbor yang bersih untuk membantu Anda memantau dan mengoptimalkan kampanye email Anda agar lebih efektif.

Fitur terbaik Brevo

Berorientasi pada pemasar email

Kontak gratis tanpa batas

Segmentasi prospek yang cerdas untuk kampanye pemasaran email

Dasbor untuk memantau dan mengoptimalkan kampanye

Mendukung email transaksional

Keterbatasan Brevo

Dukungan pelanggan yang terbatas

Variasi templat yang mengecewakan

Harga Brevo

Gratis Selamanya

Pemula : mulai dari $22/bulan

: mulai dari $22/bulan Bisnis : mulai dari $58/bulan

: mulai dari $58/bulan BrevoPlus: Hubungi untuk harga

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan dan paket berbayar menawarkan uji coba gratis

Peringkat dan ulasan Brevo

G2 : 4.6/5 (900+ ulasan)

: 4.6/5 (900+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (1.700+ ulasan)

9. Missive

Via: Missive Missive adalah aplikasi kotak masuk dan obrolan kolaboratif yang dirancang untuk meningkatkan kerja sama tim di sekitar komunikasi email . Ini memfasilitasi kolaborasi tanpa batas dengan memungkinkan Anda untuk menetapkan percakapan ke anggota tim atau tim tertentu, membuat alur kerja, mengelola tugas, dan menerapkan label untuk organisasi kotak masuk yang efisien. 📬

Missive juga menyediakan alat manajemen email yang penting seperti penundaan, dukungan untuk beberapa akun, dan filter yang kuat. Yang membedakannya adalah perangkat kolaborasi canggihnya, yang mencakup obrolan, kotak masuk tim, penulisan kolaboratif, penugasan, kalender, pembaruan status, dan banyak lagi.

Untuk mengurangi kewalahan email di seluruh tim, platform ini menawarkan otomatisasi melalui aturan, memungkinkan berbagi tanggapan kaleng, dan memungkinkan penggabungan percakapan terkait untuk mengurangi kelebihan pesan.

Fitur terbaik Missive

Memungkinkan komentar internal di dalam email

Ruang obrolan internal untuk komunikasi tim secara real-time

Berbagi tanggapan dan templat yang mudah dengan mudah

Menggabungkan percakapan terkait ke dalam satu utas

Keterbatasan missive

Opsi pencarian terbatas dengan paket gratis

Bisa menggunakan lebih banyak sumber daya orientasi

Harga Missive

Gratis Selamanya

Pemula : $14/bulan per pengguna

: $14/bulan per pengguna Produktif : $18/bulan per pengguna

: $18/bulan per pengguna Bisnis: $26/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Missive

G2 : 4.8/5 (30+ ulasan)

: 4.8/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.9/5 (50+ ulasan)

10. SaneBox

Via: SaneBox Tidak seperti banyak alat manajemen email yang menargetkan bisnis dan tim yang berurusan dengan volume email yang tinggi, SaneBox dirancang dengan mempertimbangkan pengguna sehari-hari. SaneBox menggunakan AI untuk secara otomatis mengkategorikan email Anda ke dalam berbagai folder, sehingga Anda dapat kembali fokus dan mengurangi kekacauan kotak masuk.

Alat ini beroperasi sebagai asisten kotak masuk yang sangat membantu, yang terus beradaptasi dengan kebiasaan dan preferensi Anda. Sanebox terhubung ke akun email Anda dan membuat folder khusus seperti SaneLater untuk email yang mengganggu, SaneNews untuk newsletter, dan SaneCC untuk email yang di-CC. Rapi, bukan?

Keindahan SaneBox terletak pada integrasinya yang mulus dengan layanan email yang sudah ada, sehingga Anda tidak perlu lagi membuat aplikasi baru. 💌

Fitur terbaik SaneBox

Secara otomatis mengelompokkan email ke dalam folder

Bantuan kecerdasan buatan (AI)

Terintegrasi dengan layanan email Anda yang sudah ada

Folder khusus untuk mempersonalisasi komunikasi dan organisasi email

Keterbatasan SaneBox

Kurang petunjuk untuk menggunakan banyak fitur

Navigasi dasbor bisa ditingkatkan

Harga SaneBox

Makanan ringan : $7/bulan

: $7/bulan Makan siang : $12/bulan

: $12/bulan Makan malam: $36/bulan

Peringkat dan ulasan SaneBox

G2 : 4.9/5 (170+ ulasan)

: 4.9/5 (170+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (60+ ulasan)

Capai Keselarasan Email dengan Alat Manajemen Kotak Masuk Terbaik

Baik Anda bekerja sendiri maupun dalam tim, alat manajemen kotak masuk berperan penting untuk menjaga Anda tetap waras dan produktif sepanjang hari. Opsi-opsi yang telah kita bahas akan membantu Anda mengucapkan selamat tinggal pada email yang menumpuk dan selamat datang pada kotak masuk yang lebih terorganisir dan efisien. 🫡

Tidak mudah untuk memutuskan? Coba ClickUp untuk mencapai keharmonisan komunikasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan fitur AI dan produktivitas yang cermat serta integrasi yang keren, ClickUp dapat menjadi bagian yang hilang yang Anda butuhkan untuk berkomunikasi layaknya seorang profesional!