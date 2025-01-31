A 10 legjobb építési projektmenedzsment szoftver Mac-hez

Ha Ön felelős egy építési projekt tervezéséért, koordinálásáért és irányításáért, akkor minden nap minden részletet szem előtt kell tartania. Ez azt jelenti, hogy szüksége van a megfelelő projektmenedzsment szoftver megoldásra, amely támogatja Önt.
Az Excelben sok mindent meg lehet csinálni, de ha teljes ellenőrzést szeretne az összes érintett elem felett, akkor egy építési projektmenedzsment eszközre van szüksége. Akár saját kisvállalkozást vezet, akár nagyvállalkozó, ha hűséges Apple-felhasználó, akkor a Mac-re készült építési szoftverek a megoldás. ?️
Miután a koncepció világos és a folyamatot megtervezték (függetlenül attól, hogy részt vesz-e ezekben a szakaszokban vagy sem), az építési projektmenedzsment szoftver segít a projekt sikeres végrehajtásában a kezdetektől a befejezésig.
A költségbecslések elkészítésétől és az anyagok megrendelésétől az alvállalkozókkal való tárgyalásokig és a munkatársak munkarendjének összehangolásáig a Mac-re készült építési projektmenedzsment szoftverek segítségével gyorsabban és könnyebben dolgozhat, és a projektje időben és a költségvetésen belül marad. ?
Mit kell keresnie a Mac-re készült építőipari szoftverekben?
A projekt kezeléséhez elengedhetetlen a megfelelő építési szoftver kiválasztása, amelynek használhatósága megegyezzen a Mac intuitív felhasználói felületével (UI). Bár a Mac-felhasználóknak minden projekthez más és más funkciókra van szükségük, érdemes figyelni az alábbi kulcsfontosságú jellemzőkre:
- Költségkezelő eszközök, amelyek segítenek a kiadások becslésében, majd a tényleges kiadások nyomon követésében az építési projekt során, így könnyen láthatja, hogyan áll a költségvetéshez képest.
- Projektmenedzsment és projektütemező alkalmazások, amelyekkel az erőforrásokat, beleértve a személyzetet és a berendezéseket is, oda oszthatja el, ahol szükség van rájuk.
- Feladat- és ütemterv-eszközök , amelyek megmutatják a munkafolyamatot és a projekt függőségeit, és segítenek nyomon követni a projekt tervhez viszonyított előrehaladást a választott formátumban, például rácsos nézetben, Kanban táblákon vagy Gantt-diagramokon.
- Felhőalapú szoftver, így akár mobil eszközről is valós időben hozzáférhet a projektjéhez, függetlenül attól, hogy az irodában vagy a helyszínen tartózkodik.
- Dokumentumtárolás, így bárhol is legyen, mindig ellenőrizheti a szerződéseket vagy az építési engedélyeket.
- Anyagkövetés és erőforrás-kezelés, hogy tudja, mikor kell megrendelnie az anyagokat, és mikor lesznek kiszállítva.
- Berendezéskezelés, hogy biztosan rendelkezésre álljon minden szükséges eszköz, és hogy tudd, mikor használják a berendezéseket, és mikor van szükség karbantartásra.
- Problémakövetés, hogy hatékonyan rögzíthesse, kezelhesse és megoldhassa az esetleges problémákat.
- A együttműködés legfontosabb funkciói, amelyekkel az egész csapat egy hullámhosszon maradhat
- Jelentési lehetőségek, hogy könnyedén visszajelzést adhasson a projekt előrehaladásáról minden érdekelt félnek.
- Integrációs képesség az építési projektmenedzsment platform funkcionalitásának bővítéséhez
A 10 legjobb építési szoftver Mac-hez
Bármely építési menedzsment szoftver célja, hogy egyszerűsítse a projekt tervezését és menedzsmentjét, miközben mindezt a lehető legrugalmasabban tartja.
Valójában az építési menedzsment és a projektmenedzsment között sok átfedés van, ami azt jelenti, hogy a legjobb projektmenedzsment szoftverek gyakran az építési menedzsmentben is jól működnek. Ezért talál néhány projektmenedzsment eszközt a Mac-re készült legjobb építési menedzsment szoftverek listáján. Végül is, miért kellene újra feltalálni a kereket?
Vessünk egy pillantást a legjobb Mac-kompatibilis építési menedzsment szoftverek listájára. ?
1. ClickUp
A világ legmagasabb minősítésű termelékenységi és építési projektmenedzsment szoftvere, a ClickUp sok mindent kínál. A ClickUp egy all-in-one csomag, amely segít az építési projekt zökkenőmentes kezelésében. ✨
A ClickUp nem csak egy projektmenedzsment szoftver, hanem egy all-in-one platform, amelyen tárolhatja dokumentumait, szervezheti projektköltségvetéseit, nyomon követheti az előrehaladást és elősegítheti az együttműködést – függetlenül attól, hogy az építőiparban dolgozik-e vagy sem. A helyszíni projektmenedzserek a ClickUp feladatkezelési képességei és fejlett testreszabási lehetőségei miatt kedvelik, különösen a testreszabható mezők tekintetében.
A ClickUp legjobb funkciói
- Az ingyenes verzió korlátlan számú felhasználót és kiterjedt feladatkezelést tesz lehetővé.
- Hatékonyan tervezze és kezelje a feladatlistákat az időbecslések és a feladatok függőségei alapján.
- Többféle építési menedzsment sablon és projektsablon, beleértve koncepciótérképeket, költségvetést, ütemezést és jelentéseket.
- A vállalati szintű projektek egyszerűbbé válnak a műszerfalak, az erőforrás-kezelő eszközök és az automatizálás segítségével.
- Könnyítse meg a csapatmunkát megjegyzésekkel, amelyekkel feladatokat rendelhet hozzá, és címkékkel, amelyek segítenek a szűrésben.
- Könnyedén áttekintheti a benyújtott dokumentumokat, a felméréseket, az információkérések és egyéb adatokat a megjegyzések és frissítések segítségével.
- Használja a képletmezőket a becslések, mennyiségek és anyagok kiszámításához, így könnyebben kezelheti a megrendeléseket.
- iOS és Android mobilalkalmazásokkal rendelkezik, így bárhol is legyen, kapcsolatban maradhat a csapat tagjaival.
- Használja a ClickUp Mind Maps alkalmazást a munkafolyamatok tervezéséhez.
- ClickUp AI – AI eszközök használata építési projektek kezeléséhez
- Támogatja az Apple számítógépek macOS rendszerét, valamint a Microsoft Windows és Linux rendszereket.
A ClickUp korlátai
- Adatok feltöltésekor vagy módosításakor a rendszer néha lassan frissül.
- Ha mobilalkalmazást használ, akkor még nem áll rendelkezésre táblázatos nézet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (7900+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
2. Vállalkozó előmunkás
Ez a Mac-re készült építőipari vállalkozói menedzsment szoftver büszke arra, hogy maximális értéket kínál mindenféle vállalkozó számára, beleértve az általános, lakossági és kereskedelmi vállalkozókat is. ?
A Contractor Foreman legjobb funkciói
- Használja ezt a Mac projektmenedzsment szoftvert korlátlan számú projekthez.
- Készítsen becsléseket és kezelje az ajánlatokat
- Használjon teendőlistákat a feladatok kezeléséhez
- Készítsen és kezeljen sokféle dokumentumot
- Könnyedén kezelheti a munkamegbízásokat, az ütemezést, a munkaidő-nyilvántartásokat és a napi naplókat.
- Kövesse nyomon a költségeket naprakész jelentések segítségével
- Állítsa be az integrációt a Google Naptárral és a QuickBooks számviteli szoftverrel.
Contractor Foreman korlátai
- Az összes funkció beállítása és megtanulása némi időt és erőfeszítést igényelhet.
- Egyes felhasználók szerint a ügyfélszolgálat javításra szorul.
Contractor Foreman árak
- Ingyenes próba: 30 napig
- Standard: 49 USD/hó három felhasználó számára
- Plusz: 87 USD/hó nyolc felhasználó számára
- Pro: 123 USD/hó 15 felhasználó számára
- Korlátlan: 148 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
Contractor Foreman értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 550 értékelés)
3. Houzz Pro
A Houzz Pro egy üzleti menedzsment szoftver, amelyet építési és felújítási szakemberek támogatására fejlesztettek ki.
A Houzz Pro legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a feladatokat a projekt ütemtervéhez képest, és a kiadásokat a költségvetéséhez képest.
- Könnyedén készíthet becsléseket és professzionális ajánlatokat
- Számlák kezelése és online fizetések ütemezése
- Készítsen új 2D alaprajzokat az alaprajztervező eszközzel, majd modellezze őket 3D-ben, hogy bemutathassa őket az ügyfeleknek.
- Készítsen termékadatbázist, hogy könnyebben beszerezhesse a termékeket a különböző gyártóktól.
A Houzz Pro korlátai
- A népszerű funkciók, mint például a projekt ütemterv, a feladatkezelés és a költségkövetés csak a Pro és az Ultimate csomagokban érhetők el, míg a potenciális ügyfelek generálásával csak az Ultimate csomag segít.
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az ár magas ahhoz képest, amit kapnak.
Houzz Pro árak
- Ingyenes próba: 30 napig
- Starter: 99 USD/hó felhasználónként
- Essential: 139 USD/hó felhasználónként
- Pro: 199 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 399 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
Houzz Pro értékelések és vélemények
- G2: 3,2/5 (3 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)
4. Bluebeam Revu
A Bluebeam Revu-t elsősorban dokumentumok kezelésére használják az ingatlan- és építőipar számos szereplője, köztük építészek, építők, mérnökök és építésvezetők. ?
A Bluebeam Revu legjobb funkciói
- Kiválóan alkalmas biztonságos dokumentumkezelésre, nyomon követhető jelölési és automatizálási eszközöket kínál.
- A szoftver megkönnyíti a digitális csapatmunkát a fájlmegosztás révén, a tervezéstől és az építkezéstől egészen az átadásig.
- Több integráció is elérhető, többek között a Dropbox, a Google Drive és az OneDrive.
- Webalapú, így bárhonnan, bármilyen eszközről dolgozhat.
- Egyszerűen telepítse az iOS alkalmazást, hogy a Bluebeam Revu-t Apple eszközökön is használhassa.
A Bluebeam Revu korlátai
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felhasználói felület nem annyira intuitív, mint lehetne a feladatkezeléshez.
- Ha nagy fájlokkal dolgozik, az sok projektadattal néha lelassíthatja a teljesítményt.
A Bluebeam Revu árai
- Alapok: 240 USD/év felhasználónként
- Alap: 300 USD/év felhasználónként
- Complete: 400 USD/év felhasználónként
Bluebeam Revu értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (900+ értékelés)
5. Stack
Bár a Stack projekt- és dokumentumkezelési megoldásokat kínál, valódi erőssége a takeoff szoftver és a becslési funkciók zökkenőmentes integrációjában rejlik.
A legjobb funkciók összeállítása
- A becslési és számviteli szoftver, valamint a jelentéskészítési funkciók rendkívül rugalmasak és testreszabhatók.
- Az építési becsléseket könnyen átalakíthatja professzionális, márkás ajánlati dokumentumokká, árajánlatokká vagy ajánlatokká.
- Választhat, hogy a Stack felületén dolgozik, vagy exportálja adatait más szoftverekbe, például az Excelbe.
- Számos integrációs lehetőség áll rendelkezésre más építési menedzsment szoftverekkel, így azok segítségével a felmérési és becslési adatokat a következő fázisba viheti át.
A halom korlátai
- A projektmenedzsment és a dokumentumkezelés funkciók új termékek, és még optimalizálás alatt állnak.
- Az árak magasabbak, mint más Mac-re készült építési menedzsment szoftvereké.
Stack árak
- Takeoff & Estimating: 2499 USD/év felhasználónként
- Field Productivity: 599 USD/év felhasználónként
- Projektmenedzsment: 3588 USD/év felhasználónként
Értékelések és vélemények gyűjteménye
- G2: 3,9/5 (14 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)
6. Float
A Float elsősorban erőforrás-kezelő szoftver, amely segít áttekinteni csapata kapacitását, így hatékonyan tervezheti a munkát. ?
A Float legjobb funkciói
- Könnyedén áttekintheti a projekt fázisait és a kitűzött mérföldköveket.
- Az élő idővonal hasznos áttekintést nyújt az összes munkatársáról és projektjéről, és lehetővé teszi az erőforrások elosztásának módosítását drag-and-drop funkcióval.
- Az időkövetési funkció rögzíti a feladatok elvégzéséhez becsült és ténylegesen eltöltött időt, és ezt összehasonlítja a költségvetéssel.
- Lehetővé teszi más projektmenedzsment eszközökből származó feladatok bevitelét.
- A Slacken keresztül emlékeztető üzeneteket és értesítéseket kaphat a menetrend-változásokról és a feladatok frissítéseiről.
Float korlátozások
- Egyes felhasználók szerint a funkcionalitás nem olyan rugalmas, mint szeretnék.
- A feladatok idővonalon való áthelyezése nem olyan egyszerű, mint kellene
Float árazás
- Ingyenes próba: 30 napig
- Starter: 6 USD/hó felhasználónként
- Pro: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Float értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)
7. Jobber
A Jobber célja, hogy segítse az otthoni szolgáltatókat, beleértve az építőipari vállalkozókat is, kiváló szolgáltatás nyújtásában, megkönnyítve az ügyfélkapcsolat-kezelést (CRM). ?
A Jobber legjobb funkciói
- Könnyedén készíthet professzionális becsléseket, árajánlatokat és számlákat.
- Jelölje meg egyértelműen online elérhetőségét, hogy jobban megtervezhesse és kezelhesse munkarendjét.
- Kövesse nyomon az időt és a kiadásokat, miközben csapata bárhonnan be- és kijelentkezik a munkából.
- Tekintse meg a szolgáltatókkal és építési ügyfelekkel folytatott összes kommunikációját egy központi helyen.
- Használja ezt a menedzsment alkalmazást vállalkozásának irányításához, amikor úton van.
- Fogadjon fizetéseket személyesen, online vagy hitelkártyával
- Minden árcsomag segít abban, hogy vállalkozását a következő szintű működési hatékonyságra emelje, a Grow árazás pedig értékesítési és marketing automatizálási eszközöket kínál, amelyek segítenek a méretezhetőségben.
A Jobber korlátai
- Az ütemezés és a könyvelés funkciók nem biztosítanak olyan nagy rugalmasságot, mint azt egyes felhasználók szeretnék.
- A mobilalkalmazás még kissé nehézkes, és további fejlesztésre szorul.
Jobber árak
- Ingyenes próba: 14 napig
- Lite: 9 USD/hó felhasználónként
- Alap: 45 USD/hó felhasználónként
- Connect: 117 USD/hó 1–5 felhasználó esetén
- Grow: 225 USD/hó 1–15 felhasználó esetén
Jobber értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)
8. CoConstruct
A CoConstruct egy projektmenedzsment eszköz házépítők és felújítók számára. Ez az építési projektmenedzsment szoftver egy központi alkalmazást biztosít, amely lehetővé teszi a projekt összes elemének kezelését, az ügyfelektől a vállalkozókig. ?️
A CoConstruct legjobb funkciói
- Megkönnyíti az építési költségbecslést és a megrendelések feldolgozását
- Segít nyomon követni a projekt előrehaladását, és az elemzési és jelentéskészítési funkciók segítségével könnyedén visszajelzést adni az ügyfélnek.
- Számos testreszabható sablon áll rendelkezésre
- Használjon elektronikus aláírásokat a dokumentumok jóváhagyásának felgyorsításához.
- Egyszerűsíti a számlázást, a számlák kiállítását és az online fizetéseket
A CoConstruct korlátai
- A használatának elsajátítása időbe telhet.
- A mobilalkalmazás nem működik olyan jól, mint a számítógépes verzió, és további fejlesztésre szorul.
CoConstruct árak
- Essential: 99 dollár az első hónapban, utána 399 dollár/hónap
- Advanced: 399 dollár az első hónapban, utána 699 dollár/hónap
- Teljes: 699 dollár az első hónapban, utána 999 dollár/hónap
CoConstruct értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (20 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (850+ értékelés)
9. Whip Around
A Whip Around segít kezelni az építési projekt flottájának megfelelőségi és karbantartási szempontjait, hogy csökkentse a biztonsági kockázatokat. ?
A Whip Around legjobb funkciói
- Megelőzheti a járműpark karbantartási problémáit azáltal, hogy minden járműadatot összekapcsol, beleértve a vizsgálatokat és a munkamegbízásokat is.
- Kezelje a karbantartási időközöket, hogy megfeleljen a Compliance, Safety, and Accountability (CSA)/Department of Transportation (CSA/Közlekedési Minisztérium) előírásainak.
- Kapjon előre értesítést a lejáratokról és megújításokról, hogy mindig kézben tartsa a dolgokat.
- Kövesse nyomon az üzemanyag-fogyasztást valós időben, hogy a költségvetésen belül maradjon és maximalizálja a jövedelmezőséget.
- Könnyen hozzáférhet az ellenőrzésekhez és a havi jelentésekhez
- Küldje el az építőipari flotta adatait oda, ahol szükség van rájuk
Whip Around korlátai
- A járművezetők megjegyzéseinek nyomon követésére és a járművezetőknek a problémákról szóló értesítések küldésére szolgáló funkciók javításra szorulnak.
- Egyes felhasználók szeretnék testreszabni az űrlapokat és a jelentéseket.
Whip Around árak
- Alap: Ingyenes egy jármű és egy felhasználó számára
- Standard: 5 USD/hó járművenként, korlátlan számú felhasználó számára
- Pro: 10 USD/hó járművenként, korlátlan felhasználói számmal
Whip Around értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 50 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (550+ értékelés)
10. Prioritási mátrix
A Priority Matrix az Eisenhower-módszert alkalmazza, hogy segítse a csapatokat feladataik fontossági sorrendjének megállapításában. Ez a modell minden feladatnak egy sürgősségi és fontossági szintet rendel hozzá, így tudni fogja, mire kell először koncentrálnia, és mit kell delegálnia vagy figyelmen kívül hagynia.
A Priority Matrix legjobb funkciói
- Javítja a felelősségvállalást és a csapatmunkát, mivel biztosítja, hogy mindenki a legsürgetőbb feladatokon dolgozzon együtt.
- Kövesse nyomon az összes építési projektjét és feladatát az Eisenhower-modell négy kvadránsában.
- Növeli a termelékenységet, mert minden csapattag a megfelelő időben a megfelelő feladatokon dolgozik.
- Szűrők segítségével valós időben követheti nyomon az egyes csapattagok tevékenységét.
- Kövesse nyomon az egyes feladatok vagy a teljes projekt előrehaladását és a kapcsolódó beszélgetéseket.
- Szinkronizáljon különböző eszközök között, és integrálja olyan eszközökkel, mint a Microsoft 365 és a Microsoft Teams.
A Priority Matrix korlátai
- Az Eisenhower-mátrixra összpontosítva nem igazán elég rugalmas más építési menedzsment funkciókhoz.
- A kisvállalkozások számára költséges lehet új felhasználók hozzáadása.
Priority Matrix árak
- Ingyenes próba: 14 napig
- PM for Office 365: 9 USD/hó felhasználónként (csak Office 365 felhasználók számára)
- Pro: 12 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Priority Matrix értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 180 értékelés)
Pontos és költségkereten belüli teljesítés Mac építési projektmenedzsment szoftverrel
A megfelelő építési menedzsment szoftver kiválasztása kulcsfontosságú a projekt sikeréhez. Az építési projektmenedzsment szoftverek többek között abban segítenek, hogy betartsa a határidőket és a költségvetést.
Ezek a szoftverek azonban abban is segítenek, hogy hatékonyan kezelje az összes erőforrását, és pontos, részletes jelentéseket tudjon készíteni az ügyfélnek.
A ClickUp az Ön egyedi megoldása a legjobb projektmenedzsment szoftverekhez Mac vagy Windows rendszerekhez! Webalapú, felhasználóbarát, és minden eszközt kínál, amire szüksége van, hogy a lehető legjobban kihasználja Mac számítógépét, és sikeresen megvalósítsa projektjét.
Szerezze be még ma ingyen, és soha többé nem fog visszatekintni. ?