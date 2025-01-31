A 10 legjobb építési projektmenedzsment szoftver Mac-hez

Ha Ön felelős egy építési projekt tervezéséért, koordinálásáért és irányításáért, akkor minden nap minden részletet szem előtt kell tartania. Ez azt jelenti, hogy szüksége van a megfelelő projektmenedzsment szoftver megoldásra, amely támogatja Önt.

Az Excelben sok mindent meg lehet csinálni, de ha teljes ellenőrzést szeretne az összes érintett elem felett, akkor egy építési projektmenedzsment eszközre van szüksége. Akár saját kisvállalkozást vezet, akár nagyvállalkozó, ha hűséges Apple-felhasználó, akkor a Mac-re készült építési szoftverek a megoldás. ?️

Miután a koncepció világos és a folyamatot megtervezték (függetlenül attól, hogy részt vesz-e ezekben a szakaszokban vagy sem), az építési projektmenedzsment szoftver segít a projekt sikeres végrehajtásában a kezdetektől a befejezésig.

A költségbecslések elkészítésétől és az anyagok megrendelésétől az alvállalkozókkal való tárgyalásokig és a munkatársak munkarendjének összehangolásáig a Mac-re készült építési projektmenedzsment szoftverek segítségével gyorsabban és könnyebben dolgozhat, és a projektje időben és a költségvetésen belül marad. ?

Mit kell keresnie a Mac-re készült építőipari szoftverekben?

A projekt kezeléséhez elengedhetetlen a megfelelő építési szoftver kiválasztása, amelynek használhatósága megegyezzen a Mac intuitív felhasználói felületével (UI). Bár a Mac-felhasználóknak minden projekthez más és más funkciókra van szükségük, érdemes figyelni az alábbi kulcsfontosságú jellemzőkre:

Költségkezelő eszközök , amelyek segítenek a kiadások becslésében, majd a tényleges kiadások nyomon követésében az építési projekt során, így könnyen láthatja, hogyan áll a költségvetéshez képest.

Projektmenedzsment és projektütemező alkalmazások , amelyekkel az erőforrásokat, beleértve a személyzetet és a berendezéseket is, oda oszthatja el, ahol szükség van rájuk.

Feladat- és ütemterv-eszközök , amelyek megmutatják a munkafolyamatot és a projekt függőségeit , és segítenek nyomon követni a projekt tervhez viszonyított előrehaladást a választott formátumban, például rácsos nézetben, Kanban táblákon vagy Gantt-diagramokon.

Felhőalapú szoftver , így akár mobil eszközről is valós időben hozzáférhet a projektjéhez, függetlenül attól, hogy az irodában vagy a helyszínen tartózkodik.

Dokumentumtárolás , így bárhol is legyen, mindig ellenőrizheti a szerződéseket vagy az építési engedélyeket.

Anyagkövetés és erőforrás-kezelés , hogy tudja, mikor kell megrendelnie az anyagokat, és mikor lesznek kiszállítva.

Berendezéskezelés , hogy biztosan rendelkezésre álljon minden szükséges eszköz, és hogy tudd, mikor használják a berendezéseket, és mikor van szükség karbantartásra.

Problémakövetés , hogy hatékonyan rögzíthesse, kezelhesse és megoldhassa az esetleges problémákat.

A együttműködés legfontosabb funkciói , amelyekkel az egész csapat egy hullámhosszon maradhat

Jelentési lehetőségek , hogy könnyedén visszajelzést adhasson a projekt előrehaladásáról minden érdekelt félnek.

Integrációs képesség az az építési projektmenedzsment platform funkcionalitásának bővítéséhez

A 10 legjobb építési szoftver Mac-hez

Bármely építési menedzsment szoftver célja, hogy egyszerűsítse a projekt tervezését és menedzsmentjét, miközben mindezt a lehető legrugalmasabban tartja.

Valójában az építési menedzsment és a projektmenedzsment között sok átfedés van, ami azt jelenti, hogy a legjobb projektmenedzsment szoftverek gyakran az építési menedzsmentben is jól működnek. Ezért talál néhány projektmenedzsment eszközt a Mac-re készült legjobb építési menedzsment szoftverek listáján. Végül is, miért kellene újra feltalálni a kereket?

Vessünk egy pillantást a legjobb Mac-kompatibilis építési menedzsment szoftverek listájára. ?

Tervezze, kezelje és kövesse nyomon építési projektjeit a kezdetektől a befejezésig a ClickUp segítségével.

A világ legmagasabb minősítésű termelékenységi és építési projektmenedzsment szoftvere, a ClickUp sok mindent kínál. A ClickUp egy all-in-one csomag, amely segít az építési projekt zökkenőmentes kezelésében. ✨

A ClickUp nem csak egy projektmenedzsment szoftver, hanem egy all-in-one platform, amelyen tárolhatja dokumentumait, szervezheti projektköltségvetéseit, nyomon követheti az előrehaladást és elősegítheti az együttműködést – függetlenül attól, hogy az építőiparban dolgozik-e vagy sem. A helyszíni projektmenedzserek a ClickUp feladatkezelési képességei és fejlett testreszabási lehetőségei miatt kedvelik, különösen a testreszabható mezők tekintetében.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Adatok feltöltésekor vagy módosításakor a rendszer néha lassan frissül.

Ha mobilalkalmazást használ, akkor még nem áll rendelkezésre táblázatos nézet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (7900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Vállalkozó előmunkás

via Contractor Foreman

Ez a Mac-re készült építőipari vállalkozói menedzsment szoftver büszke arra, hogy maximális értéket kínál mindenféle vállalkozó számára, beleértve az általános, lakossági és kereskedelmi vállalkozókat is. ?

A Contractor Foreman legjobb funkciói

Használja ezt a Mac projektmenedzsment szoftvert korlátlan számú projekthez.

Készítsen becsléseket és kezelje az ajánlatokat

Használjon teendőlistákat a feladatok kezeléséhez

Készítsen és kezeljen sokféle dokumentumot

Könnyedén kezelheti a munkamegbízásokat, az ütemezést, a munkaidő-nyilvántartásokat és a napi naplókat.

Kövesse nyomon a költségeket naprakész jelentések segítségével

Állítsa be az integrációt a Google Naptárral és a QuickBooks számviteli szoftverrel.

Contractor Foreman korlátai

Az összes funkció beállítása és megtanulása némi időt és erőfeszítést igényelhet.

Egyes felhasználók szerint a ügyfélszolgálat javításra szorul.

Contractor Foreman árak

Ingyenes próba: 30 napig

Standard: 49 USD/hó három felhasználó számára

Plusz: 87 USD/hó nyolc felhasználó számára

Pro: 123 USD/hó 15 felhasználó számára

Korlátlan: 148 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Contractor Foreman értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 550 értékelés)

3. Houzz Pro

via Houzz Pro

A Houzz Pro egy üzleti menedzsment szoftver, amelyet építési és felújítási szakemberek támogatására fejlesztettek ki.

A Houzz Pro legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feladatokat a projekt ütemtervéhez képest, és a kiadásokat a költségvetéséhez képest.

Könnyedén készíthet becsléseket és professzionális ajánlatokat

Számlák kezelése és online fizetések ütemezése

Készítsen új 2D alaprajzokat az alaprajztervező eszközzel, majd modellezze őket 3D-ben, hogy bemutathassa őket az ügyfeleknek.

Készítsen termékadatbázist, hogy könnyebben beszerezhesse a termékeket a különböző gyártóktól.

A Houzz Pro korlátai

A népszerű funkciók, mint például a projekt ütemterv, a feladatkezelés és a költségkövetés csak a Pro és az Ultimate csomagokban érhetők el, míg a potenciális ügyfelek generálásával csak az Ultimate csomag segít.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az ár magas ahhoz képest, amit kapnak.

Houzz Pro árak

Ingyenes próba: 30 napig

Starter: 99 USD/hó felhasználónként

Essential: 139 USD/hó felhasználónként

Pro: 199 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 399 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Houzz Pro értékelések és vélemények

G2: 3,2/5 (3 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

4. Bluebeam Revu

via Bluebeam Revu

A Bluebeam Revu-t elsősorban dokumentumok kezelésére használják az ingatlan- és építőipar számos szereplője, köztük építészek, építők, mérnökök és építésvezetők. ?

A Bluebeam Revu legjobb funkciói

Kiválóan alkalmas biztonságos dokumentumkezelésre, nyomon követhető jelölési és automatizálási eszközöket kínál.

A szoftver megkönnyíti a digitális csapatmunkát a fájlmegosztás révén, a tervezéstől és az építkezéstől egészen az átadásig.

Több integráció is elérhető, többek között a Dropbox, a Google Drive és az OneDrive.

Webalapú, így bárhonnan, bármilyen eszközről dolgozhat.

Egyszerűen telepítse az iOS alkalmazást, hogy a Bluebeam Revu-t Apple eszközökön is használhassa.

A Bluebeam Revu korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felhasználói felület nem annyira intuitív, mint lehetne a feladatkezeléshez.

Ha nagy fájlokkal dolgozik, az sok projektadattal néha lelassíthatja a teljesítményt.

A Bluebeam Revu árai

Alapok: 240 USD/év felhasználónként

Alap: 300 USD/év felhasználónként

Complete: 400 USD/év felhasználónként

Bluebeam Revu értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (900+ értékelés)

5. Stack

via Stack

Bár a Stack projekt- és dokumentumkezelési megoldásokat kínál, valódi erőssége a takeoff szoftver és a becslési funkciók zökkenőmentes integrációjában rejlik.

A legjobb funkciók összeállítása

A becslési és számviteli szoftver, valamint a jelentéskészítési funkciók rendkívül rugalmasak és testreszabhatók.

Az építési becsléseket könnyen átalakíthatja professzionális, márkás ajánlati dokumentumokká, árajánlatokká vagy ajánlatokká.

Választhat, hogy a Stack felületén dolgozik, vagy exportálja adatait más szoftverekbe, például az Excelbe.

Számos integrációs lehetőség áll rendelkezésre más építési menedzsment szoftverekkel, így azok segítségével a felmérési és becslési adatokat a következő fázisba viheti át.

A halom korlátai

A projektmenedzsment és a dokumentumkezelés funkciók új termékek, és még optimalizálás alatt állnak.

Az árak magasabbak, mint más Mac-re készült építési menedzsment szoftvereké.

Stack árak

Takeoff & Estimating: 2499 USD/év felhasználónként

Field Productivity: 599 USD/év felhasználónként

Projektmenedzsment: 3588 USD/év felhasználónként

Értékelések és vélemények gyűjteménye

G2: 3,9/5 (14 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

6. Float

via Float

A Float elsősorban erőforrás-kezelő szoftver, amely segít áttekinteni csapata kapacitását, így hatékonyan tervezheti a munkát. ?

A Float legjobb funkciói

Könnyedén áttekintheti a projekt fázisait és a kitűzött mérföldköveket.

Az élő idővonal hasznos áttekintést nyújt az összes munkatársáról és projektjéről, és lehetővé teszi az erőforrások elosztásának módosítását drag-and-drop funkcióval.

Az időkövetési funkció rögzíti a feladatok elvégzéséhez becsült és ténylegesen eltöltött időt, és ezt összehasonlítja a költségvetéssel.

Lehetővé teszi más projektmenedzsment eszközökből származó feladatok bevitelét.

A Slacken keresztül emlékeztető üzeneteket és értesítéseket kaphat a menetrend-változásokról és a feladatok frissítéseiről.

Float korlátozások

Egyes felhasználók szerint a funkcionalitás nem olyan rugalmas, mint szeretnék.

A feladatok idővonalon való áthelyezése nem olyan egyszerű, mint kellene

Float árazás

Ingyenes próba: 30 napig

Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Float értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

7. Jobber

via Jobber

A Jobber célja, hogy segítse az otthoni szolgáltatókat, beleértve az építőipari vállalkozókat is, kiváló szolgáltatás nyújtásában, megkönnyítve az ügyfélkapcsolat-kezelést (CRM). ?

A Jobber legjobb funkciói

Könnyedén készíthet professzionális becsléseket, árajánlatokat és számlákat.

Jelölje meg egyértelműen online elérhetőségét, hogy jobban megtervezhesse és kezelhesse munkarendjét.

Kövesse nyomon az időt és a kiadásokat, miközben csapata bárhonnan be- és kijelentkezik a munkából.

Tekintse meg a szolgáltatókkal és építési ügyfelekkel folytatott összes kommunikációját egy központi helyen.

Használja ezt a menedzsment alkalmazást vállalkozásának irányításához, amikor úton van.

Fogadjon fizetéseket személyesen, online vagy hitelkártyával

Minden árcsomag segít abban, hogy vállalkozását a következő szintű működési hatékonyságra emelje, a Grow árazás pedig értékesítési és marketing automatizálási eszközöket kínál, amelyek segítenek a méretezhetőségben.

A Jobber korlátai

Az ütemezés és a könyvelés funkciók nem biztosítanak olyan nagy rugalmasságot, mint azt egyes felhasználók szeretnék.

A mobilalkalmazás még kissé nehézkes, és további fejlesztésre szorul.

Jobber árak

Ingyenes próba: 14 napig

Lite: 9 USD/hó felhasználónként

Alap: 45 USD/hó felhasználónként

Connect: 117 USD/hó 1–5 felhasználó esetén

Grow: 225 USD/hó 1–15 felhasználó esetén

Jobber értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

8. CoConstruct

via Co Construct

A CoConstruct egy projektmenedzsment eszköz házépítők és felújítók számára. Ez az építési projektmenedzsment szoftver egy központi alkalmazást biztosít, amely lehetővé teszi a projekt összes elemének kezelését, az ügyfelektől a vállalkozókig. ?️

A CoConstruct legjobb funkciói

Megkönnyíti az építési költségbecslést és a megrendelések feldolgozását

Segít nyomon követni a projekt előrehaladását, és az elemzési és jelentéskészítési funkciók segítségével könnyedén visszajelzést adni az ügyfélnek.

Számos testreszabható sablon áll rendelkezésre

Használjon elektronikus aláírásokat a dokumentumok jóváhagyásának felgyorsításához.

Egyszerűsíti a számlázást, a számlák kiállítását és az online fizetéseket

A CoConstruct korlátai

A használatának elsajátítása időbe telhet.

A mobilalkalmazás nem működik olyan jól, mint a számítógépes verzió, és további fejlesztésre szorul.

CoConstruct árak

Essential: 99 dollár az első hónapban, utána 399 dollár/hónap

Advanced: 399 dollár az első hónapban, utána 699 dollár/hónap

Teljes: 699 dollár az első hónapban, utána 999 dollár/hónap

CoConstruct értékelések és vélemények

G2: 4/5 (20 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (850+ értékelés)

9. Whip Around

via Whip Around

A Whip Around segít kezelni az építési projekt flottájának megfelelőségi és karbantartási szempontjait, hogy csökkentse a biztonsági kockázatokat. ?

A Whip Around legjobb funkciói

Megelőzheti a járműpark karbantartási problémáit azáltal, hogy minden járműadatot összekapcsol, beleértve a vizsgálatokat és a munkamegbízásokat is.

Kezelje a karbantartási időközöket, hogy megfeleljen a Compliance, Safety, and Accountability (CSA)/Department of Transportation (CSA/Közlekedési Minisztérium) előírásainak.

Kapjon előre értesítést a lejáratokról és megújításokról, hogy mindig kézben tartsa a dolgokat.

Kövesse nyomon az üzemanyag-fogyasztást valós időben, hogy a költségvetésen belül maradjon és maximalizálja a jövedelmezőséget.

Könnyen hozzáférhet az ellenőrzésekhez és a havi jelentésekhez

Küldje el az építőipari flotta adatait oda, ahol szükség van rájuk

Whip Around korlátai

A járművezetők megjegyzéseinek nyomon követésére és a járművezetőknek a problémákról szóló értesítések küldésére szolgáló funkciók javításra szorulnak.

Egyes felhasználók szeretnék testreszabni az űrlapokat és a jelentéseket.

Whip Around árak

Alap: Ingyenes egy jármű és egy felhasználó számára

Standard: 5 USD/hó járművenként, korlátlan számú felhasználó számára

Pro: 10 USD/hó járművenként, korlátlan felhasználói számmal

Whip Around értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (550+ értékelés)

10. Prioritási mátrix

via Priority Matrix

A Priority Matrix az Eisenhower-módszert alkalmazza, hogy segítse a csapatokat feladataik fontossági sorrendjének megállapításában. Ez a modell minden feladatnak egy sürgősségi és fontossági szintet rendel hozzá, így tudni fogja, mire kell először koncentrálnia, és mit kell delegálnia vagy figyelmen kívül hagynia.

A Priority Matrix legjobb funkciói

Javítja a felelősségvállalást és a csapatmunkát, mivel biztosítja, hogy mindenki a legsürgetőbb feladatokon dolgozzon együtt.

Kövesse nyomon az összes építési projektjét és feladatát az Eisenhower-modell négy kvadránsában.

Növeli a termelékenységet, mert minden csapattag a megfelelő időben a megfelelő feladatokon dolgozik.

Szűrők segítségével valós időben követheti nyomon az egyes csapattagok tevékenységét.

Kövesse nyomon az egyes feladatok vagy a teljes projekt előrehaladását és a kapcsolódó beszélgetéseket.

Szinkronizáljon különböző eszközök között, és integrálja olyan eszközökkel, mint a Microsoft 365 és a Microsoft Teams.

A Priority Matrix korlátai

Az Eisenhower-mátrixra összpontosítva nem igazán elég rugalmas más építési menedzsment funkciókhoz.

A kisvállalkozások számára költséges lehet új felhasználók hozzáadása.

Priority Matrix árak

Ingyenes próba: 14 napig

PM for Office 365: 9 USD/hó felhasználónként (csak Office 365 felhasználók számára)

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Priority Matrix értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 180 értékelés)

Pontos és költségkereten belüli teljesítés Mac építési projektmenedzsment szoftverrel

A megfelelő építési menedzsment szoftver kiválasztása kulcsfontosságú a projekt sikeréhez. Az építési projektmenedzsment szoftverek többek között abban segítenek, hogy betartsa a határidőket és a költségvetést.

Ezek a szoftverek azonban abban is segítenek, hogy hatékonyan kezelje az összes erőforrását, és pontos, részletes jelentéseket tudjon készíteni az ügyfélnek.

A ClickUp az Ön egyedi megoldása a legjobb projektmenedzsment szoftverekhez Mac vagy Windows rendszerekhez! Webalapú, felhasználóbarát, és minden eszközt kínál, amire szüksége van, hogy a lehető legjobban kihasználja Mac számítógépét, és sikeresen megvalósítsa projektjét.

