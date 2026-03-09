A 10 legjobb AI-eszköz a projektmenedzsmenthez 2026-ban

Az AI projektmenedzsment eszközök segítenek a csapatának automatizálni a rutin feladatokat, egyértelműen rangsorolni a munkát, és előre látni a projekt kockázatait, mielőtt azok bekövetkeznének. Íme a jelenleg elérhető legjobb lehetőségek áttekintése.

Íme a kedvenc AI-eszközeim a projektmenedzsmenthez, amelyeket az alábbiakban részletesen ismertetek.

ClickUp: Összességében a legjobb választás – hatékony, mégis rugalmas AI-funkciók Összességében a legjobb választás – hatékony, mégis rugalmas AI-funkciók

Asana: A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához

Fireflies.ai: A legjobb jegyzeteléshez

Notion: A legjobb a projekt előrehaladásának vizualizálásához

Taskade: A legjobb a közös feladatkezeléshez

Még több lehetőséget szeretne? Nézze meg az alábbiakban az összes választásom részletes leírását.

Az AI projektmenedzsment eszközök gépi tanulási és mesterséges intelligencia algoritmusokat használnak az adatok elemzésére, a feladatok automatizálására és a projekt eredményeinek előrejelzésére. Nem csupán a feladatokat szervezik – megtanulják, hogyan dolgozik Ön és csapata.

Az AI-eszközök például áttekinthetik a csapat korábbi projektjeit, felmérhetik, hogy a feladatok általában mennyi időt vesznek igénybe, majd előre jelezhetik a jelenlegi munka befejezéséhez szükséges időt.

Ezek az eszközök automatikusan rangsorolják a feladatokat is. Ahelyett, hogy kézzel válogatnál a listák között, az AI átvizsgálja a projektet, azonosítja a legkritikusabb feladatokat, és azokat a teendőlista tetejére helyezi.

Röviden: az AI projektmenedzsment eszközök egyszerűsítik a munkaterhelését és növelik a működési hatékonyságot.

Érdekesség: A termelékenységet növelő időblokkolás módszere Benjamin Franklin napi napirendjének naplójára vezethető vissza!

Mesterséges intelligencia alapú projektmenedzsment eszköz kiválasztásakor keress olyan funkciókat, amelyek megfelelnek az Ön egyedi igényeinek és céljainak. Íme néhány fontos funkció, amelyet érdemes figyelembe venni:

Intelligens automatizálás: Az eszköznek képesnek kell lennie a rutin feladatok minimális erőfeszítéssel történő automatizálására

Prediktív elemzés: Keressen olyan eszközöket, amelyek képesek előre jelezni a potenciális kockázatokat, szűk keresztmetszeteket és erőforrás-korlátokat

Természetes nyelvfeldolgozás: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy természetes nyelven kommunikálj az eszközzel, így könnyebben megszerezheted a szükséges információkat

Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható a meglévő eszközeivel és rendszereivel, például a kommunikációs platformokkal, az időkövető szoftverekkel és a CRM-rendszerekkel.

Skálázhatóság: Ahogy a projektjei és a csapata növekszik, az eszköznek is képesnek kell lennie arra, hogy Önnel együtt bővüljön. Keressen olyan eszközöket, amelyek képesek kezelni a növekvő munkaterhelést és komplexitást

Felhasználóbarát: Egy könnyen megtanulható és használható eszköz segít a csapatodnak gyorsan elsajátítani a használatát, és elkerülni a frusztrációt

Akkor ne is húzzuk tovább az időt, nézzük meg részletesen a legjobb AI projektmenedzsment eszközöket:

ClickUp

A ClickUp ötvözi a hatékony AI-automatizálást a testreszabható munkafolyamatokkal, irányítópultokkal és zökkenőmentes integrációkkal, lehetővé téve a csapatok számára, hogy komplex projekteket hatékonyan kezeljenek egyetlen, egységes platformról.

A ClickUp az én kedvenc AI projektmenedzsment szoftverem. Bár szeretek különböző projektmenedzsment eszközöket kipróbálni, az automatizálási funkciói miatt mindig visszatérek a ClickUp-hoz.

A ClickUp projektmenedzsment megoldás, az AI-képességekkel párosítva, teljesen átalakította a feladatok kezelését, a munkák prioritásainak meghatározását és a folyamatok automatizálását.

Segít hatékonyan létrehozni és végrehajtani a projektterveket azáltal, hogy a komplex projektfeladatokat a feladatleírások alapján alfeladatokra bontja.

A ClickUp Brain, a ClickUp hatékony AI-asszisztense, az egyik legjobb AI-feladatkezelő. Prediktív elemzéseket használ, hogy a feladatok ütemezését és prioritásainak meghatározását teljesen új szintre emelje.

A munkaterületbe való mély integrációjának köszönhetően ez a kontextusfüggő AI-eszköz automatikusan azonosítja a legkritikusabb feladatokat, és valós időben átrendezi a prioritásokat a határidők, a függőségek és az erőforrások rendelkezésre állása alapján.

Ez számtalan órát spórolt meg nekem, különösen akkor, amikor szoros határidővel több projektet kellett egyszerre irányítanom.

De ez még nem minden! A ClickUp Brain automatikus projektösszefoglalókat és haladási jelentéseket is biztosít, így mindig naprakész vagyok, anélkül, hogy a túl sok részlet elvonná a figyelmemet.

Ezeket a komplex projekteknél a projekt ütemtervek és projektleírások elkészítéséhez, valamint a RACI (felelős, elszámoltatható, konzultált és tájékoztatott) mátrix megvalósításához is használom.

A ClickUp Brain kiváló AI tudáskezelőként is működik. Segítségével könnyedén megtalálhatom és hozzáadhatom a projekthez kapcsolódó összes részletet, ami segít a csapatom tagjainak átlátni a teljes képet és összhangban maradni a projekt céljaival.

Imádom azokat az automatizálási funkciókat is, amelyek elvégzik a ismétlődő feladatokat, így én a stratégiai feladatokra koncentrálhatok.

A feladatok szakaszok közötti áthelyezésétől az emlékeztetők küldésén át a csapattagok tájékoztatásáig a ClickUp Automations és az Autopilot Agents egyszerűsíti az egész munkafolyamatot.

A lickUp beépített projektmenedzsment-sablonokat is kínál, amelyek segítenek a projektcsapatoknak a projekt előrehaladásának jobb tervezésében, kezelésében és nyomon követésében.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

„A ClickUp-ot rendkívül hasznos projektmenedzsment eszköznek tartom. Sokoldalúsága, kiterjedt funkciói, zökkenőmentes integrációi és testreszabási lehetőségei kiemelt választássá teszik. Az élő chat-támogatás szintén hatalmas plusz.”

Hatékony AI-asszisztens (ClickUp Brain) az automatizáláshoz és az előrejelzéshez

Testreszabható irányítópultok és sablonok

Zökkenőmentes integráció a Slackkel, a Google Naptárral és más alkalmazásokkal

A sok funkcióval rendelkező platform túlterhelheti az új felhasználókat

A testreszabáshoz bevezetési időre van szükség

Néhány fejlett funkció csak a magasabb szintű csomagokban érhető el

Asana

Az Asana mesterséges intelligenciát használ a munkafolyamatok intelligens automatizálására, a csapat munkaterhelésének kiegyensúlyozására, valamint világos, adatalapú betekintés biztosítására. Ez tökéletes megoldás azoknak a csapatoknak, amelyeknek egyszerű feladat-összehangolásra és megbízható projektvégrehajtásra van szükségük.

Az Asana AI automatikusan generált címkék segítségével kiemelkedően hatékonyabbá teszi a feladatkezelést. Emellett részletes leírások hozzáadásával és egyéni mezők létrehozásával segíti a projektrészek szervezését, növelve ezzel a projekt általános hatékonyságát.

AI-projektmenedzserként az Asanát használom, főként a projektet gátló tényezők azonosítására és a függőségek nyomon követésére, hogy a dolgok zökkenőmentesen haladjanak előre. Az egyik legjobb funkciója az AI-alapú betekintés, amely segít okos projektdöntéseket hozni.

Az Asana legjobb funkciói

A munkaterhelés kiegyensúlyozásával egyenletesen oszd el a feladatokat a csapat tagjai között

A Goals funkció segítségével hangolhatja össze az egyes feladatokat a vállalat átfogó céljaival, így biztosítva, hogy mindenki a nagy képre koncentráljon.

Az Asana intelligens javaslatai segítségével a korábbi adatok alapján azonosíthatja a potenciális szűk keresztmetszeteket és határidőket

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat könnyen beállítható szabályokkal

Az Asana árai

Személyes: Ingyenes

Kezdőcsomag: 13,49 USD/hó felhasználónként

Advanced: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

Mit mondanak az Asanáról a valódi felhasználók?

„Minden könnyen megtalálható és használható, a minimalista elrendezés pedig segít a dolgok áttekintésében. Az integrációk és az automatizálások segítségével könnyen boldogultam. El kell mondanom, hogy részt vettem egy Asana élő bemutatón Joanna vezetésével, és fantasztikus volt; nagyon interaktív és könnyen érthető, ami azt jelenti, hogy a támogatás az Asana egyik prioritása.”

Az AI-alapú betekintés javítja a feladatok fontossági sorrendjének meghatározását és a döntéshozatalt

Felhasználóbarát felület, áttekinthető felépítéssel

Jó automatizálási szabályok és integrációk

A testreszabás terén kevésbé rugalmas, mint a versenytársak

Magasabb árak a magasabb szinteken

A fejlett AI-funkciók csak a fizetős csomagokban érhetők el

Fireflies.ai

A Fireflies.ai átalakítja az értekezleteket azáltal, hogy automatikusan rögzíti a jegyzőkönyveket és a teendőket, jelentősen csökkentve a kézi jegyzetelést, és biztosítva, hogy a legfontosabb információk mindig dokumentálva, kereshetőek és felhasználhatóak legyenek.

Projektmenedzserként sok időt töltök az érdekelt felekkel, ügyfelekkel és a különböző csapat tagokkal való kommunikációval. Az egyes beszélgetések nyomon követése nagyon körülményes volt. Ebben segített nekem a Fireflies AI – jegyzeteket készített a megbeszélésekről, és leírta azokat.

Olyan, mintha minden híváson lenne egy dedikált jegyzetelő. A FirefliesAI megkönnyíti az összes fontos projektmegbeszélés dokumentálását, így könnyebben teljesíthetjük a projekt követelményeit. Egy másik kiemelkedő funkciója az AI-alapú hangfelismerés. Pontosan rögzíti a részleteket, még több beszélő vagy háttérzaj esetén is.

A FirefliesAI legjobb funkciói

Testreszabhatja a leírási beállításokat az igényeinek megfelelően

Automatikus feladatlisták minden értekezlethez

Keressen meg egy konkrét megjegyzést vagy beszélgetést a korábbi értekezletekből a Fireflies kereshető jegyzőkönyveinek segítségével, és takarítson meg időt

A FirefliesAI korlátai

Bár az eszköz remekül működik a szokásos értekezleteknél, a jegyzetek formázásának testreszabása kissé korlátozónak tűnhet

Nem kínál átfogó projektmenedzsment funkciókat

A FirefliesAI árai

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással

FirefliesAI értékelések és vélemények

G2: 4,79/5 (több mint 490 értékelés)

Capterra: Nincs elegendő értékelés

Mit mondanak a FirefliesAI-ról a valós felhasználók?

A Fireflies.ai valóban megváltoztatta a megbeszéléseim irányításának módját. Az a funkció, hogy a megbeszélés befejezése után néhány perccel már a postaládámban van az összefoglaló, forradalmi változást jelent. Az időbélyeggel ellátott jegyzetek segítségével gyorsan megtalálom a beszélgetésünk legfontosabb pontjait. A Fireflies.ai-ból átvehetem a jegyzeteket, és hozzáadhatom őket a CRM-hez.

Pontos AI-alapú átírás beszélőfelismeréssel

Automatikusan generál teendőket

A kereshető átiratok időt takarítanak meg a felülvizsgálatok során

A találkozók keretein túl korlátozott

A leiratok formázási lehetőségei korlátozottak

Nem teljes körű projektmenedzsment-eszköz, más eszközökkel kell kiegészíteni

Notion

A Notion ötvözi a rugalmas projektmenedzsmentet a fejlett AI-alapú tartalomgenerálással, összefoglalással és vizualizációval, így a kreatív csapatok egy rugalmas eszközt kapnak a közös projektek átlátható tervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez.

Ha szereti vizualizálni az ötleteket és a projekt részleteit, akkor tetszeni fog a Notion. Az összes projektet idővonalon rendezi el, így láthatja, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a különböző projektek, nyomon követheti a függőségeket, és összehangolhatja a munkafolyamatát.

Ráadásul a Notion AI segít projektdokumentumok létrehozásában, projekttervek megfogalmazásában és a projektfeladatok meghatározásában. A projektmenedzsment további egyszerűsítése érdekében a Notion AI Autofill funkciója automatikusan összegyűjti a munkaterületről származó információkat, például a teendőket és a projekt akadályait, és valós idejű projektfrissítéseket nyújt.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre adatbázisokat az információk szervezéséhez és kezeléséhez különböző formátumokban, a feladatlistáktól a projekt ütemtervekig

Használjon sablonokat új oldalak és adatbázisok gyors létrehozásához, ezzel időt és energiát takarítva meg

Összegezze az információkat, generáljon ötleteket és automatizálja az ismétlődő feladatokat a Notion AI segítségével

Integrálható más népszerű eszközökkel, mint például a Slack, a Google Naptár, a Microsoft Teams és még sok más

A Notion korlátai

A Notion megtanulása nehéz lehet, különösen azok számára, akik még nem ismerik a platformot.

A rengeteg testreszabási lehetőség miatt könnyű túlbonyolítani a munkafolyamatokat

A Notion árai

Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

„A platform nagyon interaktív, és a számos eszközével lehetővé teszi egy szervezettebb és személyre szabottabb munkafolyamat kialakítását. Az AI segítségével jobb ötleteket tudsz kidolgozni a projektek megvalósításához. Az is tetszik, hogy bármilyen típusú információt megoszthatok a csapatommal, és így könnyebben tudunk együtt dolgozni.”

Rugalmas, vizuális projektmenedzsment munkafolyamatok

AI-alapú összefoglalás és dokumentumkészítés

Integrálható a Slackkel, a Teams-szel és a Google Naptárral

Meredek tanulási görbe az új felhasználók számára

A túl bonyolult beállítások kockázata

Nagy, összetett projektek esetén lassabb lehet

Taskade

A Taskade egyszerűsíti az együttműködést intuitív valós idejű szerkesztéssel, gondolattérképekkel és AI-támogatott feladatszervezéssel, ideális azoknak a kis csapatoknak, amelyek a komplexitás helyett a könnyű használatot és a gyors termelékenységet tartják szem előtt.

Ha olyan sokoldalú projektmenedzsment eszközt keresel, amely előtérbe helyezi a valós idejű együttműködést és az egyszerűséget, akkor nagyon ajánlom a Taskade-et.

Akkor használtam, amikor egy könnyű, de hatékony eszközre volt szükségem a csapat gyors koordinálásához, a nagyobb platformok bonyolultsága nélkül. Imádtam olyan egyedi AI-ügynököket készíteni, amelyek konkrét felhasználási esetekre voltak szabva, például egy projektvázlat létrehozására.

A Taskade valós idejű szerkesztés terén tűnik ki, ahol több csapattag is egyszerre dolgozhat együtt feladatokon, vázlatokon és jegyzeteken.

A Taskade legjobb funkciói

Rendezze feladatait Kanban táblák vagy listák segítségével, attól függően, hogy melyik munkafolyamatot részesíti előnyben

Készítsen vizuális ábrázolásokat projektjeiről gondolattérképek segítségével

Együttműködj a csapatoddal valós időben, még akkor is, ha ugyanazt a feladatot szerkesztitek

Csevegj a csapatoddal közvetlenül a Taskade integrált videocsevegőjéből

A Taskade korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Bár a Taskade kiváló eszköz kisebb csapatok és egyszerű projektek számára, hiányozhatnak belőle azok a fejlett funkciók, amelyekre nagyobb csapatoknak vagy összetett projekteknek szükségük van

A Taskade árai

Ingyenes

Taskade Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Taskade for Teams: 40 USD/hó felhasználónként

Taskade értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Taskade-ről a valódi felhasználók?

„A Taskade remek szoftver a napi teendőlistám kezeléséhez és a csapattagokkal való együttműködéshez. A kommunikációs platformon keresztül cseveghetek és gyors videohívásokat kezdeményezhetek a névjegyzékemben szereplő tagokkal. A Mindmap-szerű projektstruktúra segítségével átfogóbb képet kapunk a projektben szereplő összes erőforrásról és munkaterhelésről.”

Valós idejű szerkesztés és együttműködés

Tartalmaz gondolattérképeket és vizuális munkafolyamatokat

Beépített csevegés és videohívások

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Hiányoznak a nagyobb csapatok számára szükséges fejlett funkciók

Kevésbé robusztus integrációk, mint a nagyobb platformoknál

ChatGPT

A ChatGPT azonnali részletes feladatleírások, vázlatok és jelentések generálásával támogatja a projektcsapatokat – sokoldalú ötletelési partnerként és tartalmi asszisztensként segít felgyorsítani a projekttervezés korai szakaszát.

Bár a ChatGPT kiválóan alkalmas tartalomkészítésre, én projektmenedzsment célokra is kipróbáltam. Ha ingyenes eszközt keres a projektmenedzsment kis léptékű fejlesztéséhez, például a projekt hatókörének meghatározásához, a projekt követelményeinek kidolgozásához vagy a projekt ütemtervének elkészítéséhez, a ChatGPT remek AI-asszisztens lehet.

A ChatGPT-nek utasításokat adok, hogy bontsa le a projekteket egyszerűbb feladatokra, és készítsen teendőlistát. Ezenkívül segít a feladatok fontossági sorrendbe állításában a projektcélok és a határidők alapján, a projektköltségvetés elkészítésében, valamint javaslatok és jelentések megfogalmazásában.

A ChatGPT legjobb funkciói

Határozza meg a projekt hatókörét úgy, hogy ötleteket generál a lehetséges eredményekről, azonosítja az érdekelt feleket, és felvázolja a projekt céljait

Segítség a világos munkamegosztási struktúra (WBS) létrehozásában

Készítsen projektjelentéseket vagy összefoglalókat, amelyeket megoszthat az érdekelt felekkel

Jelentse előre a projekttervben rejlő potenciális kockázatokat, és javasoljon kreatív megoldásokat azok csökkentésére

A ChatGPT korlátai

Nem nyújt valós idejű frissítéseket vagy betekintést a projekt előrehaladásába

A projekt adatait manuálisan kell megadnia. Ez időigényes lehet, különösen nagyobb projektek esetén.

A ChatGPT árai

Ingyenes

ChatGPT Plus: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

„A ChatGPT nagyon jó. Rendkívül felhasználóbarát, és a GPT+ és a telepített bővítmények segítségével valóban forradalmasítja a munkát. Gyorsan megtalálom az információkat, és gyorsan írok is. Ez kétségkívül az egyik kedvenc eszközöm.”

Kiválóan alkalmasak projektötletek kidolgozásához és dokumentálásához

Rugalmas felhasználási lehetőségek egyedi utasításokkal

Ingyenes csomag elérhető, alacsony belépési költség

Nincs valós idejű projektkövetés vagy irányítópult

Kézi adatbevitel szükséges

Korlátozott integrációs lehetőségek a dedikált projektmenedzsment eszközökhöz képest

Microsoft Project Copilot funkcióval

A Microsoft Project Copilot kihasználja a Microsoft ökoszisztémán belüli prediktív AI-előrejelzéseket, lehetővé téve a vállalkozások számára a kockázatok proaktív azonosítását, az erőforrás-elosztás optimalizálását és a projektek zökkenőmentes irányítását.

Ha olyan AI-megoldást keresel, amellyel a Microsoft ökoszisztémán belül előre jelezheted a projekt költségvetését, ütemtervét és kockázatait, próbáld ki a Microsoft Project with Copilot alkalmazást. Az AI-asszisztens a korábbi adatok és az élő adatbevitelek alapján intelligens projektterveket készít, feltárja a lehetséges problémákat, és gondoskodik arról, hogy a határidők betartásra kerüljenek.

A Microsoft Project with Copilot legnagyobb előnye, hogy proaktívan jelzi a kockázatokat, és javaslatokat tesz – például erőforrások átcsoportosítására vagy a függőségek kiigazítására –, mielőtt a problémák eszkalálódnának. Ráadásul zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365-be, így könnyen beolvashatók az adatok a Teamsből, az Excelből és az Outlookból a pontosabb előrejelzés érdekében.

A Copilot legjobb funkciói

Készítsen adatalapú projektterveket az AI-alapú ütemezés és erőforrás-javaslatok segítségével

Szerezzen intelligens betekintést a lehetséges késedelmekbe, és kapjon javaslatokat a projektek visszaterelésére a helyes útra

Valós idejű együttműködés a Teams és más Microsoft 365 eszközök segítségével

Vizualizálja a projekt ütemtervét és az erőforrások felhasználását testreszabható Gantt-diagramokkal és irányítópultokkal

A Copilot korlátai

A mesterséges intelligencia képességeinek maximális kihasználásához Microsoft 365 ökoszisztéma szükséges

Kis csapatok vagy egyszerű projektek számára túl bonyolultnak tűnhet

A Copilot árai

Egyedi árazás (a Microsoft Project Plan 1–5 szintjei és a Copilot kiegészítők alapján)

Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (11+ értékelés)

Mit mondanak a Forecastról a valódi felhasználók?

„Olyan, mintha egy rendkívül segítőkész asszisztensed lenne, aki sokféle feladatot el tud látni.”

AI-alapú előrejelzés ütemtervek, költségvetések és kockázatok tekintetében

Zökkenőmentes Microsoft 365 integráció

Hatékony vizualizáció Gantt-diagramokkal

Komplex kis projektekhez vagy csapatokhoz

A teljes értékű használathoz Microsoft-ökoszisztéma szükséges

Az árak és a funkciók a csomagtól függően változnak

Motion

A Motion AI-alapú ütemezése a feladatokat közvetlenül integrálja a csapat naptáraiba, és változások esetén automatikusan átrendezi a prioritásokat, így a csapatok könnyedén fenntarthatják napi termelékenységüket és elszámoltathatóságukat.

A Motion egy másik kiváló projekttervező szoftver. Az AI-asszisztense automatikusan hozzáadja a projektfeladatokat a csapattagok naptárához, és megadja a határidőket. Ez segít a csapatomnak a munkák fontossági sorrendjének megállapításában, és növeli a felelősségvállalást.

A Motionban leginkább azt szeretem, hogy minden feladathoz csatolhatok dokumentumokat, táblázatokat és képeket, így az összes projektadatot egy helyen kezelhetem. Ezenkívül az ismétlődő projekteket sablonokká alakítja, ami javítja a munka hatékonyságát.

A Motion legjobb funkciói

Kategorizálja a feladatokat és projekteket címkék hozzáadásával a gyors keresés érdekében

Kapj értesítéseket a projektfeladatokról e-mailben vagy a Slacken

Automatikusan készítsen személyre szabott projektütemtervet az egész csapat számára

Foglaljon időt a projektfeladatokra az automatizált ütemezés segítségével

Mozgáskorlátozások

Korlátozott testreszabási lehetőségek a feladat- és időgazdálkodási beállítások terén

A projektek rendezése vagy rögzítése egy munkaterületen belül nehéz feladat

Motion árazás

Egyéni: 34 USD/hó

Business Standard: 20 USD/hó felhasználónként

Business Pro: Egyedi árazás

Motion értékelések és vélemények

G2: 4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 40 értékelés)

Mit mondanak a Motionról a valódi felhasználók?

„Tetszik, hogy a Motion prioritásokat állít fel a teendőlistámon. Könnyedén átrendezi a feladatokat és eseményeket a munkahelyi váratlan vészhelyzetek alapján. A naptárszinkronizálásnak köszönhetően mindig tisztában vagyok azzal, mi zajlik körülöttem, és min kell dolgoznom, hogy minden felett kézben tartsam a dolgokat.”

AI-alapú időbeosztás és ütemezés

Naptár és értesítések szinkronizálása

Az ismétlődő projekteket sablonokká alakítja

Korlátozott testreszabási lehetőségek az ütemezési logikában

Nehézebb a nagy projektek kezelése

Magasabb költségek kisebb csapatok számára

Monday.com

A Monday.com ötvözi a vizuálisan intuitív projektmenedzsmentet az AI-vezérelt automatizálással, lehetővé téve a csapatok számára, hogy egyedi munkafolyamatokat hozzanak létre, egyszerűsítsék a rutin feladatokat, és könnyedén kövessék nyomon a projekt előrehaladását valós időben.

A Monday.com egy vizuális menedzsment eszköz, amely segít nekem az egész projektportfólióm kezelésében. Áttekintést nyújt az összes folyamatban lévő üzleti projektről, így a csapatom megalapozott üzleti döntéseket hozhat a működésünk bővítése érdekében.

A Monday segít a feladatok automatikus létrehozásában és gyors összefoglalását is nyújtja. A színkódolt felület és a testreszabható oszlopok (állapot, ütemterv, prioritás) segítenek a csapatomnak, hogy minden feladat valós idejű előrehaladásáról egyformán tájékozottak legyünk.

A Monday.com legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi munkaterületeket a saját igényeire szabott, drag-and-drop funkcióval rendelkező táblákkal, oszlopokkal és nézetekkel

Feladatok kiosztása, megjegyzések hozzáadása, fájlok megosztása és határidők beállítása – mindez egyetlen platformon

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és zökkenőmentesen integrálja kedvenc eszközeivel a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében

Végezzen számításokat és készítsen adatvizualizációkat közvetlenül a tábláin belül

A Monday.com korlátai

Bár a Monday.com funkciókban gazdag, eltarthat egy ideig, amíg megtanulja, hogyan kell navigálni a felületen, és hogyan használhatja hatékonyan az összes funkcióját.

Bár a Monday.com ingyenes csomagot is kínál, mesterséges intelligencia funkciói csak a fizetős csomagokban érhetők el.

A Monday.com árai

Ingyenes

Basic: 9 USD/hó felhasználónként

Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Mit mondanak a Monday.com valós felhasználói?

„Ez egy olyan platform, amelyhez gyorsan hozzá lehet szokni – az új felhasználónak valójában csak az értesítésekre kell figyelnie –, így a bevezetés gyorsan megy, és az új felhasználók részéről minimális az ellenállás. A beépített irányítópultok rendkívül hasznosak, és hasznosítható információkat nyújtanak.”

Részletesen testreszabható táblák és munkafolyamatok

AI-alapú feladatjavaslatok és automatizálás

Hatékony vizuális irányítópultok

A fejlett funkciók elsajátításának nehézségei

Az AI csak a fizetős csomagokban érhető el

Nagy méret esetén zavaros lehet

OneCal

A OneCal intelligensen szinkronizálja a több naptárat, automatizálja az ütemezést és csökkenti a platformok közötti ütközéseket, így ideális azoknak a termelékenységorientált csapatoknak, amelyek több feladatot kell összehangolniuk, és megbízható ütemezésre van szükségük.

Bár a OneCal nem teljes mértékben projektmenedzsment szoftver, segít az időgazdálkodásban és a termelékenység javításában. A OneCal egy intelligens naptár eszköz, amelyet olyan feladatok automatizálására használok, mint a megbeszélések szervezése, a projektfeladatokra vonatkozó emlékeztetők ütemezése és a fontos feladatokra szánt idő lefoglalása.

Segít az összes naptár szinkronizálásában és megtekintésében , így könnyedén kapcsolatba léphet csapatával, ügyfeleivel és beszállítóival, valamint nyomon követheti a projekt határidőit.

A OneCal legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Google Naptárral, az Outlookkal és az iCloud Naptárral

Ossza meg az OneCal foglalási linkjeit, hogy mások könnyedén megbeszéléseket szervezhessenek Önnel, és elkerüljék az ütemterv-ütközéseket

Rendeljen konkrét időtartamokat a különböző feladatokhoz vagy tevékenységekhez a termelékenység javítása érdekében

Szinkronizálja az eseményeket több naptár között, biztosítva, hogy az egyik naptárban végzett módosítások valós időben megjelenjenek az összes többi naptárban is

A OneCal korlátai

Az ingyenes verzió korlátozott funkciókat kínál

Kisebb késések a platformok közötti szinkronizálás során, ami kellemetlen lehet, ha az utolsó pillanatban próbálsz változtatásokat végrehajtani

OneCal árak

Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Essential: 12 USD/hó felhasználónként

Prémium: 30 USD/hó felhasználónként

OneCal értékelések és vélemények

G2: Nincs elegendő értékelés

Capterra: Nincs elegendő értékelés

Mit mondanak a OneCalról a valódi felhasználók?

„Mivel mind a hét naptár szinkronizálódik, ha egy alkalmazott/ügyfél/kliens az egyik domainen megnézi a rendelkezésre állásomat, az mindig naprakész. Ezen felül a OneCal rendelkezik egy egységes irányítópulttal, ahol tisztán, hatékonyan és egy helyen láthatom a rendelkezésre állásomat.”

Megbízható naptárak közötti szinkronizálás

A foglalási linkek csökkentik az ütemezéssel kapcsolatos súrlódásokat

Megfizethető árkategóriák

A naptár használatára korlátozva

Alkalmi szinkronizálási késések

Kevesebb fejlett projektmenedzsment funkció

Wrike

A Wrike prediktív mesterséges intelligenciát alkalmaz, hogy korán jelzi a lehetséges projektkéséseket és erőforrás-szűk keresztmetszeteket, ami felbecsülhetetlen értékűvé teszi azoknak a csapatoknak, amelyek változó prioritásokkal és szoros határidőkkel járó komplex munkaterhelést kezelnek.

Ha a projektcsapatodnak gondot okoz a változó prioritások, a bizonytalan határidők vagy a rossz átláthatóság, a Wrike mesterséges intelligenciája jelentősen megváltoztathatja a helyzetet. A Work Intelligence™ funkciói gépi tanulást használnak a projektkockázatok felismerésére, és javaslatokat nyújtanak a késések elkerülésére vagy az erőforrások túlterhelésének megelőzésére.

A Wrike legjobb funkciói

A prediktív AI jelzi a lehetséges projektkéséseket vagy kockázatokat, még mielőtt azok bekövetkeznének

Intelligens munkaterhelés-elosztás a csapat valós idejű rendelkezésre állása alapján

Beépített időkövetés és testreszabható irányítópultok

Zökkenőmentes integráció olyan alkalmazásokkal, mint a Slack, a Google Drive és a Zoom

A Wrike korlátai

Egyes felhasználók szerint az új csapatok számára a tanulási görbe meredek.

A Wrike árai

Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9,80 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 2000 értékelés) Capterra: 4,3/5 (több mint 1700 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

„A Wrike hihetetlenül hatékony és felhasználóbarát projektmenedzsment eszköznek bizonyult. Intuitív felülete megkönnyíti a navigációt, míg robusztus funkciói racionalizálják a munkafolyamatot és növelik a termelékenységet. Akár egy kis csapatot, akár egy nagy szervezetet irányít, a Wrike testreszabható irányítópultjai és valós idejű együttműködési képességei biztosítják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Összességében a Wrike a legjobb választás mindenkinek, aki javítani szeretné projektmenedzsment folyamatait.”

A prediktív AI korán felismeri a kockázatokat

Intelligens munkaterhelés-elosztás

Robusztus irányítópultok és integrációk

Meredekebb tanulási görbe az új felhasználók számára

A felület kevésbé intuitív, mint a versenytársaké

A nagyobb csapatoknál az árak emelkednek

Fellow

A Fellow automatizálja a megbeszélés-feladat munkafolyamatot azáltal, hogy rögzíti a teendőket, szinkronizálja azokat a feladat táblákkal, és biztosítja, hogy minden megbeszélés közvetlenül világos, elszámoltatható következő lépésekbe torkolljon.

A Fellow összeköti a pontokat a megbeszélések és a feladatkezelés között. Automatikusan rögzíti a megbeszéléseken felmerült teendőket, szinkronizálja azokat a projekt tábláiddal, és együttműködési napirendeket biztosít, hogy a projektek a terv szerint haladjanak.

A Fellow legjobb funkciói

Találkozók napirendjének és összefoglalójának automatikus generálása

Az AI rögzíti a teendőket, és szinkronizálja azokat olyan feladatkezelő felületekkel, mint az Asana vagy a Trello.

Beépített 1:1 sablonok és visszajelzési munkafolyamatok

Valós idejű jegyzetelés és AI-alapú átírás hívások közben

Mesterséges intelligencia: A Fellow mesterséges intelligenciát használ, hogy az értekezleteken elhangzottakat az Ön által használt eszközökön keresztül megvalósítható feladatlistákká alakítsa.

Fellow korlátai

A találkozók keretein kívül korlátozott feladat-/projektmenedzsment funkciók

Fellow árak

Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik

Fellow értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (900+ értékelés) Capterra: 4,5/5 (750+ értékelés)

Mit mondanak a Fellow-ról a valódi felhasználók?

„Imádom, hogy a Fellow lehetővé teszi a napirendek, az értekezleti jegyzetek és a teendők átvitelét a következő értekezletre. Korábban a munkacsoportjainknak mind különböző rendszereik voltak. Nehéz volt nyomon követni, hol tartunk a munkában. Mindig kapkodtunk, hogy megtaláljuk a korábbi értekezletek napirendjeit, jegyzetét vagy teendőit. Az ismétlődő értekezletek információinak egy helyen történő tárolása megnyugvást ad és hatalmas időmegtakarítást jelent. Most az értekezleteken azt mondjuk: „A Fellow-on van”, mindenki bólint, és folytathatjuk a munkát.”

Az AI a megbeszéléseket cselekvési tételekké alakítja

Beépített napirendek és 1:1 sablonok

Szinkronizálható olyan projektmenedzsment-felületekkel, mint az Asana vagy a Trello

A munkafolyamatok kezelésén túlmutató korlátok

Néhány fejlett funkció csak a fizetős csomagokban érhető el

Nem önálló projektmenedzsment-rendszer

Inkább vizuális típus? Itt van egy videó összehasonlítás a legjobb AI projektmenedzsment eszközökről, amelyeket idén kipróbálhat:

Trello

Bár a Trello hagyományosan a Kanban-stílusú egyszerűségéről ismert, most már támogatja az AI-támogatott automatizálást a Butler (a Trello beépített automatizálási botja) segítségével. Egyedi szabályokat, gombokat és ütemezett parancsokat hozhat létre kártyák mozgatásához, feladatok kiosztásához vagy határidők beállításához – mindezt automatikusan.

Forecast

A Forecast egy mesterséges intelligenciára épülő platform, amely az erőforrás- és pénzügyi tervezésre összpontosít. Gépi tanulást használ a projekt ütemtervének, költségeinek és munkaterhelésének előrejelzéséhez. Emellett a csapat kapacitása és készségei alapján automatikusan javaslatokat tesz a feladatok kiosztására.

SmartSuite

A SmartSuite egy rugalmas projekt- és munkafolyamat-kezelő platform, amely nemrég integrálta az AI-t a feladatleírások generálásához, a jegyzetek összefoglalásához és a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez. Testreszabható nézeteket kínál, mint például a Gantt-diagram, az idővonal és a naptár, valamint a Zapierhez hasonló belső automatizálási funkciókat.

Próbáld ki a ClickUp-ot: a legjobb AI projektmenedzsment eszköz

Az AI projektmenedzsment eszközök használata kezdetben nyomasztónak tűnhet az automatizálási és testreszabási funkciók miatt. Azonban a megfelelő AI projektmenedzsment szoftver megtalálása segíthet abban, hogy gyorsabban és hatékonyabban érje el céljait.

Használja az AI Cards funkciót a ClickUp irányítópultjain, hogy gyors összefoglalókat és frissítéseket kapjon a projektjeiről

Ha a megfelelő AI projektmenedzsment eszközről van szó, akkor mindenképpen ki kell próbálnia a ClickUp-ot.

Hatékony AI-asszisztense, a ClickUp Brain, prioritások alapján racionalizálja az összes feladatát, valós idejű betekintést nyújt a projekt előrehaladásába, és automatizálja a munkafolyamatot.

Ha készen állsz arra, hogy a projektmenedzsmentet egy új szintre emeld, regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra.

💟 Bónusz: A Brain MAX az Ön mindenre kiterjedő, AI-alapú asztali társa a projektmenedzsmenthez. Ahelyett, hogy több alkalmazással kellene ügyeskednie, a Brain MAX mindent – feladatokat, ütemterveket, dokumentumokat, e-maileket és csapatcsevegéseket – egyetlen, egységes munkaterületbe egyesít. A mély integráció és az intelligens automatizálás segítségével nyomon követi az előrehaladást, feladatokat oszt ki, emlékeztetőket állít be, és mindenki számára biztosítja a koordinációt. Csak használd a beszéd-szöveggé alakító funkciót a projekt frissítéséhez, ötletek kidolgozásához vagy a munka delegálásához, és a Brain MAX azonnal rendszerezi és végrehajtja az utasításaidat.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az AI-alapú projektmenedzsment?Az AI-alapú projektmenedzsment a mesterséges intelligencia felhasználását jelenti különböző projektmenedzsment-tevékenységek automatizálására, elemzésére és optimalizálására, mint például a feladatok kiosztása, az ütemterv előrejelzése és a kockázatelemzés.

Helyettesítheti-e az AI a projektmenedzsereket?Nem, de kiegészítheti őket azáltal, hogy elvégzi a rutin feladatokat, felismeréseket tár fel és javaslatokat tesz, így a menedzserek a stratégiára és a kommunikációra koncentrálhatnak.

A ChatGPT egy projektmenedzsment eszköz?Nem közvetlenül. A ChatGPT egy AI-asszisztens, amely segíthet az ötletelésben, a tervezésben és az írásban, de nem kínál nyomon követési, ütemezési vagy együttműködési funkciókat, mint egy igazi PM-eszköz.

Melyik a legjobb ingyenes AI projektmenedzsment szoftver? A ClickUp az egyik legátfogóbb ingyenes csomagot kínálja AI-funkciókkal, beleértve a feladatok automatizálását, a projektösszefoglalókat és a valós idejű nyomon követést.

Biztonságosak ezek az AI-eszközök vállalati használatra?A legtöbb eszköz, mint például a ClickUp, az Asana és a Wrike, vállalati szintű biztonságot kínál, beleértve a SOC 2-megfelelést és az egyéni jogosultság-vezérlést. Mindig ellenőrizd a vállalatod IT-követelményei alapján.