A 10 legjobb előfizetési életciklus-kezelő szoftver [év]-ben

Az ismétlődő bevételek álomszerűnek tűnnek, amíg rá nem jön, milyen bonyolult több száz előfizetés kezelése a megfelelő rendszer nélkül. A felhasználásalapú szoftvercégek száma 2015 óta több mint megduplázódott, ami olyan számlázási bonyodalmakat okoz, amelyekre az egyszerűbb eszközök nem lettek kifejlesztve.

Ez az útmutató bemutatja a legjobb előfizetési életciklus-kezelő szoftverek lehetőségeit, és azt, mire kell figyelnie, mielőtt döntést hozna. Emellett megmutatja, hogy az olyan eszközök, mint a ClickUp, hogyan kapcsolják össze a számlázási munkafolyamatokat a szélesebb értelemben vett ügyfélútvonalakkal, így minden megújítási lehetőséget ki tud használni. 👀

Az előfizetési életciklus-kezelő szoftverek áttekintése

Eszköz neve Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak ClickUp Bármilyen méretű csapatok, amelyek előfizetési műveleteket és ügyfél-munkafolyamatokat kezelnek ClickUp Dashboards a megújítási mutatók nyomon követéséhez, ClickUp Automations az életciklus-eseményekhez, ClickUp Brain az AI-alapú betekintéshez Örökre ingyenes; vállalatok számára testreszabási lehetőségek is rendelkezésre állnak Chargebee Nagy B2B SaaS-vállalatok komplex számlázási igényekkel Bevételek elszámolása, fizetési felszólítások kezelése, előfizetési elemzések Kezdje ingyen; fizetős csomagok 7188 USD/évtől Stripe Billing Fejlesztőközpontú vállalati csapatok, amelyeknek rugalmas API-kra van szükségük Intelligens újrapróbálkozások, számlázási portál, használat alapú számlázás Egyedi árazás Zuora Nagy léptékű vállalati előfizetési üzletágak Az árajánlattól a fizetésig tartó folyamat automatizálása, több szervezet támogatása, CPQ-integráció Egyedi árazás Maxio Közepes és nagy méretű B2B SaaS-vállalatok, amelyeknek pénzügyi műveleteik összehangolására van szükségük SaaS-mutatók, ASC 606-nak való megfelelés, számlázás automatizálása Egyedi árazás Recurly Közepes és nagy méretű előfizetéses vállalkozások, amelyek az ügyfélelvándorlás csökkentésére összpontosítanak Intelligens újrapróbálkozási logika, előfizetőkezelés, elemzés Egyedi árazás Zoho Billing Kisvállalkozások a Zoho ökoszisztémában Több pénznem támogatása, fizetési átjáró integrációk, ügyfélportál A fizetős csomagok ára havi 29 dollártól kezdődik szervezetenként Paddle Kis- és középvállalkozású SaaS-cégek, amelyek kereskedelmi nyilvántartási szolgáltatásokat igényelnek Adóügyi megfelelés, fizetési folyamat optimalizálása, előfizetéskezelés Fizetés használat alapján Agentforce bevételkezelés Nagyvállalatok, amelyek már befektettek a Salesforce-ba CPQ, számlázás, bevételi életciklus-kezelés A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 150 dollártól kezdődik (éves számlázással) FastSpring Digitális termékeket értékesítő globális szoftvercégek Teljes körű e-kereskedelmi szolgáltatások, adókezelés, lokalizált fizetési folyamat Egyedi árazás

Mi az előfizetési életciklus-kezelő szoftver?

Az előfizetési életciklus-kezelő szoftverek olyan eszközök, amelyek segítenek a vállalkozásoknak az ügyfelek előfizetési útjának minden szakaszát kezelni – a kezdeti regisztrációtól és bevezetéstől kezdve a megújításokon, frissítéseken, visszalépéseken át egészen a végső lemondásig vagy visszanyerésig.

Ez a működési gerinc minden olyan vállalat számára, amelynek ismétlődő bevételei vannak. Akár SaaS-terméket, tagsági szolgáltatást vagy éves szerződésekkel működő B2B-platformot üzemeltet, előbb-utóbb szüksége lesz erre a szoftverre.

Külön előfizetéskezelés nélkül a csapatok gyakran kénytelenek táblázatokkal, egymástól független számlázási rendszerekkel és manuális megújítás-nyomon követéssel bajlódni. Ez széttagolt ügyféladatok szigetvilágát eredményezi.

Nem tudja felismerni az ügyfélvesztés kockázatait vagy az értékesítési lehetőségeket, ha a megújítási dátumok egy táblázatban, a számlázási előzmények egy másikban, az ügyféljegyzetek pedig valakinek a beérkező levelei között találhatók.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvésznek a csevegőprogramokban, e-mailekben és táblázatokban. A döntések rögzítésére és nyomon követésére szolgáló egységes rendszer hiányában a kritikus üzleti információk elvésznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell emiatt aggódnia. Egyetlen kattintással hozhat létre feladatokat csevegésből, feladatmegjegyzésekből, dokumentumokból és e-mailekből!

Mire kell figyelni az előfizetési életciklus-kezelő szoftvereknél?

A legtöbb csapat kizárólag a fizetési funkciók alapján választ előfizetési számlázási szoftvert, és később megbánja. A megfelelő előfizetéskezelő platform áttekintést nyújt az egész ügyfélútvonalról – nem csak a számlázásról.

A platformjának összeköttetésben kell lennie a CRM-mel, a könyvelési szoftverrel és az ügyfélszolgálati csapat által már használt eszközökkel is. Ha ezek a rendszerek nem kommunikálnak egymással, valakinek kézzel kell összehangolnia az adatokat. Ez pedig hibákhoz és elmulasztott megújításokhoz vezet.

Íme a legfontosabb értékelendő funkciók:

Automatizált számlázás és számlák kiállítása: Kezelje az arányosításokat (a díjak kiigazítását a ciklus közepén történő csomagmódosítások esetén) és Kezelje az arányosításokat (a díjak kiigazítását a ciklus közepén történő csomagmódosítások esetén) és a komplex árazást manuális munkavégzés nélkül

Fizetési emlékeztető kezelés: Intelligens újrapróbálkozási logikát kínál, amely helyreállítja a sikertelen fizetéseket, mielőtt azok Intelligens újrapróbálkozási logikát kínál, amely helyreállítja a sikertelen fizetéseket, mielőtt azok elvesztett ügyfelekké válnának

Bevételek elszámolásának megfelelősége: Támogatja az ASC 606 és az IFRS 15 számviteli standardokat, ami különösen fontos a B2B SaaS esetében

Előfizetési elemzés: Valós idejű áttekintést nyújt az MRR-ről, az elvándorlási arányról, az életciklus-értékről és Valós idejű áttekintést nyújt az MRR-ről, az elvándorlási arányról, az életciklus-értékről és a kohortelemzésről

Ügyfél-önkiszolgáló portálok: Lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy saját maguk kezeljék a csomagváltásokat és a fizetési módokat, ezzel csökkentve a ügyfélszolgálat terhelését

Munkafolyamat-automatizálás: Indítson megújítási emlékeztetőket , frissítési felhívásokat vagy veszélyeztetett fiókokra vonatkozó riasztásokat az életciklus eseményei alapján

📮ClickUp Insight: Az emberek 21%-a szerint a munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatokkal töltik. További 20% szerint az ismétlődő feladatok a napjuk legalább 40%-át veszik igénybe. Ez a munkahét közel fele (41%), amelyet olyan feladatokra fordítanak, amelyek nem igényelnek sok stratégiai gondolkodást vagy kreativitást (például nyomon követő e-mailek 👀). A ClickUp AI-ügynökök segítenek megszüntetni ezt a monoton munkát. Gondoljon csak a feladatok létrehozására, emlékeztetőkre, frissítésekre, értekezletek jegyzeteleire, e-mailek megírására, sőt, akár teljes munkafolyamatok létrehozására is! Mindezt (és még többet) pillanatok alatt automatizálhatja a ClickUp segítségével, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással. 💫 Valódi eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával napi 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

A 10 legjobb előfizetési életciklus-kezelő szoftver

1. ClickUp

Összevonhatja projektjeit, feladatait, dokumentációját és kommunikációját a ClickUp konvergens AI munkaterületén

Az előfizetési életciklusok kezelése nem csupán a számlázásról szól. Arról is szól, hogy összehangolja azokat a munkafolyamatokat, átadásokat és ügyfélkapcsolati pontokat, amelyek meghatározzák, hogy valaki megújítja-e előfizetését, vagy elvándorol.

A ClickUp segítségével az előfizetési csapatok nyomon követhetik az ügyfeleket az életciklusuk minden szakaszában, automatizálhatják a megújítási munkafolyamatokat, és teljes körű áttekintést kaphatnak minden fiókról – anélkül, hogy különálló eszközök között kellene váltogatniuk.

Kövesse nyomon az életciklus minden szakaszát valós idejű adatokkal

Kövesse nyomon az előfizetési elemzéseket a ClickUp irányítópultjaival

Készítsen valós idejű áttekintéseket a megújítási folyamatokról, a kockázatos fiókokról és a bevételi mutatókról a ClickUp Dashboards segítségével.

Ezek ugyanabból a munkaterületből merítenek, ahol az ügyfélfeladatok és a kommunikáció is megtalálható. Ezzel kiküszöbölhető az a kontextusbeli szétszóródás, amely akkor következik be, amikor a számlázási adatok egy rendszerben, az ügyféljegyzetek egy másikban, a megújítási feladatok pedig valahol egy táblázatban találhatók.

A testreszabható kártyák segítségével nyomon követheti az összes ismétlődő bevételt, a közelgő megújítási dátumokat és az ügyfélvesztés kockázatát. Akár kördiagramra van szüksége a megújítások régiók szerinti lebontásához, akár „számítási kártyára” az éves szerződéses érték (ACV) nyomon követéséhez, a műszerfalak a nyers adatokat vizuális útitervvé alakítják.

Az AI segítségével nyerjen betekintést a munkaterület egészébe

Tegye kereshetővé az egész munkaterületét a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciájával azonosítsa azokat a vásárlói viselkedési mintákat, amelyek elvándorlási kockázatot vagy bővülési lehetőséget jelezhetnek.

A ClickUp Brain rendelkezik az előfizetési adatok kontextusával, valamint az ügyfelekkel folytatott megbeszélések jegyzőkönyveivel és a munkaterületébe integrált egyéb eszközökkel. Azonnal összefoglalja a bonyolult szerződési feltételeket, azonosítja a „megakadt” megújítási feladatokat, és előrejelző betekintést nyújt.

Ha azt kérdezi: „Melyik megújítás esedékes a jövő hónapban?” vagy „Összefoglalja az A ügyféllel folytatott tárgyalások történetét!”, azzal órákat spórolhat meg a kézi keresgéléssel.

Tegyen egy lépést tovább a ClickUp Super Agents segítségével, az AI-alapú csapattársakkal, akik nem csak felismerik a lehetőségeket, hanem cselekszenek is azok alapján. A statikus automatizálásokkal ellentétben a Super Agents több lépésből álló munkafolyamatokat dolgoz ki az élő munkaterület kontextusának felhasználásával, így alkalmazkodnak az előfizetési adatok változásaihoz.

Készítsen egy szuper ügynököt, amely önállóan:

Naponta figyelemmel kíséri a megújítási folyamatot

Jelölje meg azokat a fiókokat, amelyeknél elvándorlási jelek mutatkoznak

Személyre szabott megkeresések készítése az ügyfélmenedzserek számára

🦸🏻‍♀️ Indítsa el az előfizetéskezelő ügynököt, amely valós időben észleli a bevételre hatással lévő eseményeket, és elindítja a megfelelő válaszlépéseket. Kövesse nyomon az egyes előfizetések teljes életciklusát a Subscription Management Agent segítségével

Csökkentse a csapat kapacitását felemésztő manuális feladatokat

Szabadítsa meg csapatát az ismétlődő munkától a ClickUp Automations segítségével

Kezelje az ismétlődő életciklus-kezelési feladatokat a ClickUp Automations segítségével. Az „if this, then that” munkafolyamatok használatával automatizálhatja:

Megújítási feladatok létrehozása 90 nappal a szerződés lejárta előtt

Értesítse az ügyfélmenedzsereket, ha csökken a használat

Fiókok áthelyezése a folyamat szakaszai között a számlázási események alapján integrált platformokon

Amikor egy ügyfél egy adott szakaszba lép, az automatizálások követő feladatokat hozhatnak létre, értesítéseket küldhetnek a megfelelő csapattagoknak, frissíthetik a ClickUp egyéni mezőit, vagy továbbíthatják az elemeket a folyamaton belül.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp irányítópultok: A testreszabható irányítópultok segítségével nyomon követheti az előfizetési mutatókat és az operatív adatokat. Az önálló elemző eszközöktől eltérően ezek az irányítópultok ott találhatók, ahol a csapata máris kezeli az ügyfél-munkafolyamatokat

ClickUp Automations: Futtasson életciklus által kiváltott munkafolyamatokat manuális beavatkozás nélkül. Ez biztosítja az előfizetési műveletek zökkenőmentes működését akkor is, ha ügyfélkörének mérete növekszik

ClickUp Brain: Tegyen fel kérdéseket az ügyfélfiókokkal kapcsolatban, szerezzen be összefoglalókat a legutóbbi tevékenységekről, vagy készítsen megújítási leveleket a fiók előzményei alapján egy olyan AI-alapú asszisztens segítségével, amely megérti a munkaterület kontextusát

ClickUp egyéni mezők: Rögzítse az előfizetéssel kapcsolatos adatokat, mint például a szerződés értékét, a megújítás dátumát, az előfizetési szintet és a számlázási gyakoriságot közvetlenül a feladatokhoz és az ügyféladatokhoz. Szűrje és rendezze a nézeteket ezek szerint a mezők szerint, hogy gyorsan szegmentálhassa ügyfélkörét

ClickUp Forms: Egyszerűsítse az ügyfélkéréseket, visszajelzéseket és ügyfélszolgálati problémákat Egyszerűsítse az ügyfélkéréseket, visszajelzéseket és ügyfélszolgálati problémákat az egyedi ClickUp Forms segítségével. A űrlapok automatikusan létrehoznak feladatokat a megfelelő felelősökkel és egyedi mezőadatokkal, így semmi sem marad ki.

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Az egységes munkaterület megszünteti a kontextusok szétszóródását: Ahelyett, hogy a számlázási platform, a CRM, a projektmenedzsment eszköz és a táblázatok között ugrálnának, a csapatok egy helyen kezelhetik az előfizetési műveleteket

Az előfizetési munkafolyamatokhoz nagymértékben testreszabható: A ClickUp egyéni mezők, nézetek és automatizálások kombinációja lehetővé teszi a csapatok számára, hogy olyan előfizetéskezelési folyamatokat alakítsanak ki, amelyek megfelelnek a tényleges munkamódszerüknek – nem pedig annak, ahogyan egy merev számlázási platform szerint működniük kellene

Az üzleti kontextust megértő AI-képességek: Szerezzen betekintést a munkaterület egészébe a ClickUp Brain segítségével a gyors válaszokért, valamint a Super Agents segítségével az autonóm, több lépésből álló munkafolyamatokért, amelyek a háttérben tartják fenn a megújítási műveleteket. Ez valóban hasznos azoknak az előfizetési csapatoknak, akiknek gyors válaszokra van szükségük az ügyfélfiókokkal kapcsolatban, vagy segítségre a kommunikáció megfogalmazásában.

Hátrányok:

A testreszabható munkaplatformokkal még nem ismerős csapatok tanulási görbéje

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 11 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó megjegyzi:

Én a ClickUp-ot használom, és nagyon hasznosnak találom. Sok hasznos funkcióval rendelkezik, és könnyű nyomon követni a kiosztott feladatokat. Tetszik, hogy minden, például a feladatok, a frissítések és a csevegés egy helyen elérhető, így nem kell eszközök között váltogatni. Ez sokkal egyszerűbbé és szervezettebbé teszi a munka kezelését. Összességében könnyen használható, és jól működik a napi feladatok nyomon követéséhez.

2. Chargebee

via Chargebee

A Chargebee egy előfizetéskezelő platform komplex számlázási igényű B2B SaaS-vállalatok számára.

A platform kezeli a teljes ajánlat-készpénz ciklust, a kezdeti árazástól és ajánlattételtől a számlázáson, a bevételek elszámolásán és a megújítások kezelésén át. Képes kezelni a számlázás bonyolultságát a használat alapú árazás, a hibrid modellek, a több pénznemű számlázás és a komplex arányosítások esetén is.

A Chargebee fizetési emlékeztető rendszere gépi tanulást használ a sikertelen fizetések újbóli megkísérlésének időzítésének optimalizálására, így visszaszerezve azokat a bevételeket, amelyek egyébként elvesznének. Emellett olyan előfizetési elemzéseket is nyújt, amelyek túlmutatnak az alapvető MRR-nyomon követésen.

A Chargebee legjobb funkciói

Bevételek elszámolásának automatizálása: Kezelje automatikusan az ASC 606 és az IFRS 15 előírásainak való megfelelést, létrehozva azokat a főkönyvi tételeket és jelentéseket, amelyekre a pénzügyi csapatoknak szükségük van a bevételek pontos jelentéséhez

Fizetési emlékeztető kezelés intelligens újrapróbálkozásokkal: Használjon gépi tanulási algoritmusokat a fizetési hiba minták elemzéséhez és az újrapróbálkozások időzítésének optimalizálásához a behajtási arányok maximalizálása érdekében

Előfizetési elemzés és jelentések: Kövesse nyomon az MRR-t, az ARR-t, az ügyfélvesztést, az életciklus-értéket és egyéb fontos előfizetési mutatókat. A kohortelemzés segít a csapatoknak megérteni, hogy a különböző ügyfélszegmensek hogyan teljesítenek az idő múlásával

A Chargebee előnyei és hátrányai

Előnyök:

Jól kezeli a komplex B2B számlázási helyzeteket

Kiváló bevétel-elszámolási funkciók

Kiterjedt integrációs ökoszisztéma

Hátrányok:

A bevezetés bonyolult lehet azoknál a vállalkozásoknál, amelyek egyedi számlázási követelményekkel rendelkeznek

A jelentések testreszabásának vannak korlátai bizonyos speciális felhasználási esetekben

Az ügyfélszolgálat válaszideje változó lehet

A Chargebee árai

Starter: Ingyenes

Teljesítmény: 7188 USD/év-től

Vállalati: Egyedi árazás

Chargebee értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a Chargebee-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó megjegyzi: A Chargebee-ben leginkább azt szeretem, hogy sokkal egyszerűbbé teszi az előfizetési számlázást és az ügyfélkezelést. Segít mindent egy helyen rendszerezni, időt takarít meg és csökkenti a kézi munkát. A platform emellett felhasználóbarát is, így könnyebb nyomon követni a fizetéseket, a számlákat és az előfizetési változásokat anélkül, hogy túl nagy lenne a zavar.

3. Stripe Billing

A Stripe Billing kiterjeszti a Stripe fizetési infrastruktúráját az előfizetéskezelésre, és fejlesztőbarát megközelítést kínál az ismétlődő bevételek kezeléséhez. API-jai gyakorlatilag bármilyen számlázási helyzetet képesek kezelni – az egyszerű havi előfizetésektől a komplex, használat alapú modellekig.

A platform intelligens újrapróbálkozási funkciója a Stripe hatalmas fizetési adatállományán edzett gépi tanulást használ a sikertelen fizetési újrapróbálkozások időzítésének optimalizálására. Az ügyfélszámlázási portál lehetővé teszi az előfizetők számára, hogy saját fizetési módjaikat kezeljék, számláikat megtekinthessék és előfizetéseiket frissítsék anélkül, hogy a támogatás beavatkozására lenne szükség.

A Stripe Billing leginkább azoknak a vállalatoknak ajánlott, amelyek már használják a Stripe-et a fizetésekhez, vagy amelyek fejlesztői csapata képes egyedi integrációkat készíteni.

A Stripe Billing legjobb funkciói

Hálózati intelligencián alapuló intelligens újrapróbálkozások: A Stripe újrapróbálkozási logikája a teljes hálózat fizetési mintáiból tanul, optimalizálva az időzítést a sikeres fizetés-visszaállítás maximalizálása érdekében. Ez a gépi tanulási megközelítés manuális konfigurálás nélkül automatikusan alkalmazkodik

Rugalmas, használat alapú számlázás: Mérje az ügyfelek használatát, és számlázzon ennek megfelelően olyan API-k segítségével, amelyek komplex árazási modelleket támogatnak. Akár API-hívásonként, felhasználónként vagy gigabájtonként számláz, a Stripe Billing elvégzi a számításokat és a számlázást

Ügyfélszámlázási portál: Egy hosztolt portál, ahol az ügyfelek frissíthetik fizetési módjaikat, megtekinthetik számlázási előzményeiket és kezelhetik előfizetéseiket. Ez az önkiszolgáló funkció csökkenti a támogatási jegyek számát és javítja az ügyfélélményt

A Stripe Billing előnyei és hátrányai

Előnyök:

Páratlan API-rugalmasság a fejlesztők számára

Hálózati alapú fizetési behajtás

Zökkenőmentes integráció a Stripe fizetési rendszerrel

Hátrányok:

A megvalósításhoz és a testreszabáshoz fejlesztési erőforrásokra van szükség

Kevésbé alkalmas olyan nem technikai csapatok számára, akiknek azonnal használható funkciókra van szükségük

A bevételek elszámolásához és a fejlett elemzésekhez további eszközökre van szükség

A Stripe Billing árai

Egyedi árazás

A Stripe Billing értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Stripe Billingről?

Egy G2-felhasználó megjegyzi: A Stripe Billingben leginkább az tetszik, hogy zökkenőmentesen automatizálja az ismétlődő fizetéseket, és könnyen integrálható más platformokkal, így csökkentve a kézi munkát.

🚀 Telepítse a Brain MAX Chrome-bővítményt, hogy a munkaterületi intelligenciát a ClickUp-on kívülre is kiterjessze. A Stripe-en nézi át az ügyfél számlázási oldalát? A Brain MAX egy gyorsbillentyűvel, a lapok közötti váltás nélkül lekérheti a megújítási előzményeket, összefoglalhatja a legutóbbi fiókjegyzeteket, és megjelenítheti az adott fiókhoz tartozó nyitott feladatokat. Mintha az előfizetési kontextusréteg minden eszközön követné Önt.

4. Zuora

A Zuora átfogó szoftvercsomagot kínál a vállalati előfizetéses üzletágak számára, amely az ajánlattételtől a bevételig terjedő teljes életciklust lefedi.

A platform komplex helyzeteket is kezel, például leányvállalatok közötti több szervezetre kiterjedő számlázást, bonyolult szerződésmódosításokat, valamint több számviteli standard szerinti bevételelszámolást egyszerre.

A már meglévő előfizetési üzletággal rendelkező nagy szervezetek számára a Zuora biztosítja a pénzügyi és jogi csapatok számára szükséges irányítási, ellenőrzési és megfelelési funkciókat. A platform CPQ (configure-price-quote) funkciója integrálódik a Salesforce-szal és más CRM-ekkel, lehetővé téve az értékesítési csapatok számára, hogy összetett árajánlatokat készítsenek, amelyek manuális átadás nélkül közvetlenül a számlázásba kerülnek.

A Zuora elemzési funkciói között szerepelnek az előfizetési mutatókat bemutató irányítópultok, a kohortelemzés és az elvándorlás előrejelzésére szolgáló modellek.

A Zuora legjobb funkciói

Több szervezet és több pénznem támogatása: Kezelje az előfizetéseket globális leányvállalatoknál, különböző pénznemek, adózási követelmények és számviteli szabványok mellett. Ez a vállalati funkció kiküszöböli az egyes régiókban külön számlázási rendszerek használatának szükségességét

Az ajánlattételtől a pénzbevételig tartó folyamat automatizálása: Az értékesítési ajánlatok manuális adatbevitel nélkül közvetlenül a számlázásba és a bevételek elszámolásába kerülnek. A szerződésmódosításokat, megújításokat és frissítéseket rendszeresen kezelik, nem pedig táblázatkezelő programok segítségével.

Fejlett bevételelszámolás: A Zuora Revenue (különálló termék) automatizált főkönyvi bejegyzésekkel és auditra kész jelentésekkel biztosítja az ASC 606 és az IFRS 15 szabványoknak való teljes körű megfelelést.

A Zuora előnyei és hátrányai

Előnyök:

Vállalati komplexitásra tervezve

Erős Salesforce-integráció

Átfogó ellenőrzési nyomvonalak

Hátrányok:

A bevezetés időtartama akár több hónapig is eltarthat

A teljes tulajdonlási költség jelentős

A felület elavultnak tűnik az újabb platformokhoz képest

A Zuora árai

Egyedi árazás

Zuora értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 3,9/5 (több mint 50 értékelés)

Mit mondanak a Zuoráról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó megjegyzi: A Zuora nagyfokú rugalmasságot biztosít az előfizetési számlázás és a bevételek elszámolásának kezelésében. Automatizálási funkciói csökkentik a kézi munkát, és a platform jól skálázható az üzleti növekedéssel. Különösen tetszik, hogy milyen könnyen konfigurálhatók a különböző árazási modellek, ami segít alkalmazkodni a változó ügyféligényekhez. A jelentések és a műszerfalak szintén jó áttekintést nyújtanak a pénzügyi teljesítményről.

5. Maxio

via Maxio

A Chargify és a SaaSOptics egyesüléséből létrejött Maxio pénzügyi műveleti funkciókkal ellátott előfizetési számlázási megoldást kínál a B2B SaaS-vállalatok számára.

A SaaS pénzügyi csapatok számára a Maxio biztosítja a fontos előfizetési elemzéseket: MRR-változásokat, kohort-megtartást, bővülési és zsugorodási bevételeket, valamint az ügyfelek életciklus-értékét. Ezeket a mutatókat a rendszer automatikusan kiszámítja a számlázási adatokból, így nincs szükség kézi táblázatos elemzésre.

A platform ASC 606-nak megfelelő funkciói kezelik a bevételek elszámolásának bonyolultságát, amellyel az előfizetéses üzleti modellek szembesülnek.

A Maxio számlázási funkciói támogatják a B2B SaaS-ban általános árképzési modelleket: a felhasználói licencen alapuló, a használaton alapuló, a többszintű és a hibrid megközelítéseket.

A Maxio legjobb funkciói

Natív SaaS-mutatók: Az MRR, az ARR, az ügyfélelvándorlás, a bővítési bevételek és egyéb kulcsfontosságú mutatók automatikusan kiszámításra kerülnek a számlázási adatok alapján. A pénzügyi csapatok pontos számadatokat kapnak anélkül, hogy külön táblázatkezelő modelleket kellene vezetniük.

ASC 606 bevételelszámolás: A számviteli standardok automatizált betartása, beleértve a szerződésmódosítások és a változó ellenértékek kezelését

Előfizetési számlázási rugalmasság: Támogatja a B2B SaaS-ban általános, licencszám-alapú, használat-alapú és hibrid árazási modelleket

A Maxio előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kifejezetten B2B SaaS-ra fejlesztve

Hatékony mutatók és elemzések a pénzügyi csapatok számára

Megbízható bevételelszámolási funkciók

Hátrányok:

A két termék összevonása miatt az interfész kissé összefüggéstelennek tűnhet

Egyes funkciókhoz különböző modulok közötti navigálás szükséges

Néhány versenytárshoz képest kisebb vállalat

A Maxio árai

Egyedi árazás

Maxio értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Mit mondanak a Maxio-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó megjegyzi: A Maxio-t használom az összes ügyfelem számláinak és előfizetési adatainak nyomon követésére. A Maxio-ban leginkább azt szeretem, hogy nagyon könnyen meg tudom keresni egy számlát vagy egy előfizetést, miközben éppen telefonálok egy ügyféllel. Körülbelül két perc alatt gyorsan átnézhetem a számlát, és könnyen hozzáférhetek a kapcsolattartási adatokhoz. A platform használata nagyon egyszerű. A kezdeti beállítás számomra nagyon könnyű volt, és már az első naptól hozzáférhettem a Maxio-hoz, valamint átnézhettem az előfizetéseket és a számlákat.

🎥 A hatékony ügyféléletciklus-kezeléshez elengedhetetlen a naprakész tudásbázis. Nézze meg, hogyan segíthet az AI annak felépítésében és karbantartásában!

6. Recurly

via Recurly

A Recurly nagy hangsúlyt fektet az előfizetők megtartására, platformját úgy pozicionálja, hogy mind az önkéntes, mind a kényszerű lemorzsolódást csökkentse.

A platform intelligens újrapróbálkozási logikája és elutasításkezelési funkciói helyreállítják a sikertelen fizetéseket, mielőtt azok ügyfélvesztéshez vezetnének. Azoknál az előfizetéses üzletágaknál, ahol még a megtartási arány kis javulása is jelentősen befolyásolja a bevételt, ez a lemorzsolódás csökkentésére való összpontosítás rendkívül fontos.

A Recurly jól kezeli a szokásos előfizetési számlázási helyzeteket: ismétlődő díjak, egyszeri díjak, használat alapú összetevők és csomagmódosítások. Az előfizetőkezelő felület segítségével a csapatok áttekintést kapnak az egyes ügyfélfiókokról, beleértve a számlázási előzményeket, a csomagmódosításokat és a kommunikációs naplókat.

Integrálható a főbb fizetési átjárókkal, és olyan vállalatok számára kínál hosztolt fizetési oldalt, amelyek nem szeretnék közvetlenül kezelni a PCI-megfelelést.

A Recurly legjobb funkciói

Intelligens újrapróbálkozási logika: A gépi tanulás optimalizálja a sikertelen fizetések újrapróbálkozásának időzítését és módszerét, maximalizálva ezzel a behajtási arányt. A rendszer a fizetési szokások és az elutasítás okai alapján alkalmazkodik

Elutasításkezelés: Az újrapróbálkozásokon túl a Recurly eszközöket kínál a lejárt kártyák frissítéséhez, a feltételes elutasítások kezeléséhez, valamint a fizetési problémákról való kommunikációhoz az ügyfelekkel

Előfizetőkezelés: Egységes áttekintés az egyes ügyfelek előfizetési előzményeiről, számlázási eseményeiről és kommunikációjáról. A támogató csapatok gyorsan áttekinthetik a fiókok állapotát és intézkedhetnek

A Recurly előnyei és hátrányai

Előnyök:

Erős hangsúly a megtartáson és a fizetések behajtásán

A funkciók és a használhatóság jó egyensúlya

Szilárd integrációs lehetőségek a főbb fizetési átjárókkal

Hátrányok:

A fejlett elemzési és jelentéskészítési funkcióknak vannak korlátai

Egyes testreszabásokhoz fejlesztői beavatkozás szükséges

A vállalati funkciókhoz magasabb szintű csomagok szükségesek lehetnek

A Recurly árai

Egyedi árazás

Recurly értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 50 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Recurly-ról?

Egy G2-felhasználó megjegyzi: Nagyra értékelem, hogy a Recurly egyetlen megbízható forrásként szolgál az előfizetések kezeléséhez, ami rendkívül hasznos üzleti működésünk szempontjából. Imádom azt a lehetőséget, hogy minimális erőfeszítéssel bármilyen fizetési szolgáltatót be tudok kapcsolni, ami sokat elárul a rendszer rugalmasságáról.

7. Zoho Billing

A Zoho Billing, korábban Zoho Subscriptions néven ismert, előfizetéskezelési funkciókat kínál a tágabb Zoho ökoszisztéma részeként. Azok számára, akik már használják a Zoho CRM-et, a Zoho Books-ot vagy más Zoho alkalmazásokat, a natív integráció egységes felhasználói élményt biztosít.

A platform kezeli a szokásos előfizetési számlázási eseteket: ismétlődő számlákat, több számlázási ciklust és alapvető használat alapú díjakat. A Zoho Billing ügyfélportálján az ügyfelek megtekinthetik a számlákat, frissíthetik a fizetési módokat és kezelhetik előfizetéseiket. A több pénznem támogatása miatt a platform nemzetközi ügyfelekkel rendelkező vállalkozások számára is alkalmas.

A Zoho Billing jól működik egyszerű előfizetési modellekkel rendelkező kis- és középvállalkozások számára.

A Zoho Billing legjobb funkciói

Natív Zoho ökoszisztéma-integráció: Zökkenőmentes kapcsolat a Zoho CRM-mel, a Zoho Books-szal és más Zoho-alkalmazásokkal. Az ügyféladatok, a számlák és a könyvelési tételek automatikusan szinkronizálódnak

Több pénznemű számlázás: Támogatja az ügyfelek helyi pénznemében történő számlázását automatikus árfolyamkezeléssel

Ügyfél-önkiszolgáló portál: Az ügyfelek a támogatáshoz való fordulás nélkül megtekinthetik a számlákat, frissíthetik a fizetési adataikat és kezelhetik előfizetéseiket

A Zoho Billing előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kiváló érték a meglévő Zoho-felhasználók számára

Egyszerű a szokásos számlázási esetekhez

Megfizethető árak az önálló platformokhoz képest

Hátrányok:

Korlátozott funkciók komplex számlázáshoz

Alapvető bevételelszámolási funkciók

A fejlett funkciókhoz magasabb szintű Zoho-csomagok szükségesek

A Zoho Billing árai

Standard: 29 USD/szervezet/hónap

Prémium: 69 USD/szervezet/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Zoho Billing értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a Zoho Billingről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó megjegyzi: Ez megkönnyíti számomra a fizetések beszedését a potenciális ügyfelektől. Tetszik, hogy minden felhasználó fülén megtekinthető a történet, és hogy testreszabási lehetőségek is rendelkezésre állnak.

8. Paddle

via Paddle

A Paddle nyilvántartott kereskedőként működik, vagyis a szoftvercégek nevében kezeli a fizetések feldolgozását, az adóügyi megfelelést és a csalás elleni védelmet. A globálisan értékesítő SaaS-vállalkozások számára ez a modell kiküszöböli a különböző joghatóságok alatt érvényes forgalmi adó, áfa és egyéb adókötelezettségek kezelésének bonyolultságát.

A platform egyetlen rendszerben egyesíti a fizetési folyamatot, a számlázást és az előfizetéskezelést. A fizetési élmény a konverzióra van optimalizálva, olyan funkciókkal, mint az intelligens fizetési útvonal-irányítás és a lokalizált fizetési lehetőségek.

A Paddle kezeli a lokalizált árakat, a pénznemátváltást és a fizetési módok preferenciáit a különböző régiókban. Az előfizetéskezelési funkciók között szerepel a csomagkezelés, az arányosítás kezelése és az alapvető elemzések.

A Paddle legjobb funkciói

Merchant of record modell: A Paddle kezeli az adóügyi megfelelést, a csalás elleni védelmet és a fizetések feldolgozását. Cégének nem kell több országban áfa-regisztrációt végeznie, és nem kell foglalkoznia az értékesítési adó bonyolult szabályaival

Helyi fizetési élmény: Az automatikus pénznemátváltás, a helyi fizetési módok és a helyi árak segítik a globális ügyfelek konverziós arányának maximalizálását

Integrált előfizetéskezelés: A csomagok létrehozása, a frissítések, a visszaminősítések és a lemondások ugyanazon a platformon történnek, mint a fizetések

A Paddle előnyei és hátrányai

Előnyök:

Megszünteti az adóügyi megfelelés terheit a globális értékesítés során

Konverzióra optimalizált, lokalizált fizetési folyamat

Egyszerűsített műveletek egy platformon a fizetések, előfizetések és adók kezeléséhez

Hátrányok:

Kevesebb ellenőrzés az ügyfelekkel való számlázási kapcsolat felett

A bevétel-megosztásos árazás nagyobb méret esetén drágább lehet

Az előfizetéskezelési funkciók kevésbé fejlettek, mint a dedikált platformoké

A Paddle árai

Fizessen a használat szerint: 5% + 0,50 USD tranzakciónként

Nagyobb volumen esetén egyedi árazás is rendelkezésre áll

Paddle értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Paddle-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó megjegyzi: A Paddle-t használom a szoftvertermékem fizetéseinek és előfizetéseinek kezelésére. Kezelni tudja a számlázást, a számlák kiállítását és az adóügyi megfelelést különböző országokban élő ügyfelek számára, ami sokkal könnyebbé teszi a nemzetközi értékesítést, anélkül, hogy magunknak kellene foglalkoznunk a helyi adószabályokkal. A Paddle megoldja azokat a fizetési és jelentési problémákat, amelyekkel más szolgáltatóknál szembesültem. A Paddle használatával a kifizetések következetesebbek, a jelentések egyszerűbbek és áttekinthetőbbek, valamint könnyebb megérteni a díjakat, az adókat és a végösszegeket, ami csökkenti a platformon felmerülő kérdések és hibák számát.

9. Agentforce bevételkezelés

Az Agentforce Revenue Management (korábban Salesforce Revenue Cloud) bevezeti az előfizetéskezelést a Salesforce ökoszisztémába, ötvözve a CPQ-t, a számlázást és a bevételi életciklus-kezelést. Azok számára, akik már befektettek a Salesforce-ba, natív megoldást kínál, amely egyetlen platformon belül egyesíti az ügyfél-, értékesítési és számlázási adatokat.

A platform CPQ-funkciói lehetővé teszik az értékesítési csapatok számára, hogy komplex árajánlatokat készítsenek előfizetéses termékekkel, használat alapú komponensekkel és egyszeri díjakkal. Ezek az árajánlatok manuális átadás nélkül közvetlenül a számlázásba kerülnek, ami csökkenti a hibák számát és felgyorsítja az árajánlattól a fizetésig tartó ciklust.

Emellett kezeli a szerződésmódosításokat, a megújításokat, valamint az előfizetési változások bevételelszámolási következményeit is.

Az Agentforce Revenue Management legjobb funkciói

Natív Salesforce-integráció: Az ügyféladatok, az üzleti lehetőségek, az árajánlatok és a számlázás mind a Salesforce-ban találhatóak. Az értékesítési és a pénzügyi csapatok ugyanabból a megbízható forrásból dolgoznak

CPQ komplex ügyletekhez: Készítsen árajánlatokat több előfizetési termékkel, használati komponensekkel és egyedi árazással. A jóváhagyási munkafolyamatok biztosítják az árazás szabályozását

Bevételi életciklus-kezelés: Kövesse nyomon a bevételeket az első árajánlattól a számlázáson és elszámoláson át, áttekintést nyerve a teljes ügyfél-bevételi kapcsolatról

Az Agentforce Revenue Management előnyei és hátrányai

Előnyök:

A Salesforce CRM-mel integrálva, így nincs többé adat-sziget

Kezelje a vállalati komplexitást, például a többéves szerződéseket és módosításokat

Erős irányítási és ellenőrzési képességek

Hátrányok:

Jelentős beruházást igényel a bevezetés

Csak azoknak a szervezeteknek érdemes, amelyek már elkötelezték magukat a Salesforce mellett

A komplexitás túlterhelő lehet az egyszerűbb vállalkozások számára

Az Agentforce Revenue Management árai

Growth: 150 USD felhasználónként/hónap (éves számlázás)

Advanced: 200 USD felhasználónként/hónap (éves számlázás)

Agentforce Revenue Management értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 80 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az Agentforce Revenue Managementről?

Egy G2-felhasználó megjegyzi: A Salesforce Revenue Cloud az AI-alapú bevételkezelés piacvezetője – az alkatrész- és árajánlatkezeléstől egészen a számlázásig. Ez messze a leghatékonyabb eszköz a piacon, amely ezt a feladatot ellátja. Ha ezt az Agentforce-szal kombinálja, egy első osztályú megoldást kap, amely minden feladattal megbirkózik.

💡 Profi tipp: Használja a Salesforce Connected Search integrációt a Salesforce-rekordok kereséséhez és előnézetének megtekintéséhez a ClickUp-ban! Keressen rekordokat, tekintse meg a feladatokban a Salesforce-linkek részletes előnézeteit, és hozzon létre új Salesforce-feladatokat és potenciális ügyfeleket az AI Command Bar segítségével anélkül, hogy elhagyná a ClickUp-ot. A ClickUp natívan integrálódik a Salesforce-szal

10. FastSpring

via FastSpring

A FastSpring teljes körű e-kereskedelmi szolgáltatást nyújt szoftver- és digitális termékgyártó cégek számára, hivatalos kereskedőként működve.

A platform kezeli a globális fizetéseket, az adóügyi megfelelést és az előfizetések kezelését, lehetővé téve a szoftvercégek számára, hogy fizetési infrastruktúra kiépítése nélkül is nemzetközi szinten értékesítsenek. Erőssége a fizetési folyamat optimalizálásában és a globális fizetési lehetőségekben rejlik.

A FastSpring támogatja a lokalizált árazást, a több pénznemet és a régió-specifikus fizetési módokat. Előfizetéskezelő rendszerük kezeli az ismétlődő számlázást, a csomagmódosításokat és az ügyfélkommunikációt, bár a funkciók kevésbé kiterjedtek, mint a dedikált előfizetési platformoké.

A FastSpring legjobb funkciói

Teljes körű e-kereskedelmi szolgáltatás: A FastSpring egyetlen platformon kezeli a fizetési folyamatot, a fizetéseket, az adóügyi megfelelést és az előfizetések kezelését. A szoftvercégek így a fizetési infrastruktúra helyett a termékfejlesztésre koncentrálhatnak

Globális fizetési optimalizálás: Helyi fizetési módok, pénznemek és árak támogatása különböző régiókban. A platform az ügyfelek helyszíne alapján optimalizálja a konverziót

Adó- és megfelelési ügyintézés: Mint nyilvántartott kereskedő, a FastSpring globálisan kezeli az áfát, a forgalmi adót és egyéb adókötelezettségeket

A FastSpring előnyei és hátrányai

Előnyök:

Egyszerűsíti a globális szoftverértékesítést

Az optimalizált fizetési folyamat javítja a konverziós arányokat

Csökkenti a megfelelési terheket az adók kezelésével

Hátrányok:

Az előfizetéskezelési funkciók kevésbé fejlettek, mint a speciális platformoké

A bevétel-megosztási modell nagyobb volumenek esetén költséges lehet

Kevesebb ellenőrzés az ügyfelekkel való számlázási kapcsolat felett

FastSpring árak

Egyedi árazás

FastSpring értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a FastSpringről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó megjegyzi: A FastSpringet azért kedvelem, mert különböző fizetési módokat kínál, ami rugalmassá teszi az online tranzakciókat. Biztonságos, ami számomra nagy előny a fizetések kezelése során. Emellett értékelem az egyszerűségét is, mivel ez megkönnyíti a dolgok kezelését.

⭐️ Csökkentse az ügyfélvesztést azáltal, hogy ügyfélszolgálati csapatait az AI erejével ruházza fel. Ez a videó megmutatja, hogyan!

Kezelje előfizetési életciklusát a ClickUp segítségével

Az előfizetési életciklus-kezelő szoftver kiválasztása lényegében az üzemeltetési komplexitás és a platform megfelelő képességeinek összehangolásán múlik. Az egyszerű előfizetéses üzleti modellek esetében elegendőek az egyszerű számlázási eszközök, míg a használat alapú árazással, vállalati szerződésekkel vagy globális ügyfélkörrel rendelkező cégeknek olyan platformokra van szükségük, amelyek kifejezetten az ilyen komplexitás kezelésére lettek kialakítva.

A legfontosabb tényező nem a funkciók száma, hanem az, hogy a platform illeszkedik-e a csapat tényleges munkamódszeréhez. Az ügyfélsiker-munkafolyamatoktól elszigetelten tárolt számlázási adatok kontextusbeli szétszóródást okoznak, ami a megújítások elmulasztásához és a megelőzhető lemorzsolódáshoz vezet.

Kezelje az előfizetési műveleteket a szélesebb körű ügyfél-munkafolyamatokkal együtt, hozzon létre egyedi életciklus-nyomon követést, automatizálja a megújítási folyamatokat, és tartsa kézben az összes fiók teljes kontextusát a ClickUp rugalmasságának köszönhetően. Kezdje el még ma ingyenesen a ClickUp használatát.

Gyakran feltett kérdések az előfizetéskezelő szoftverekről

Mi a különbség az előfizetési életciklus-kezelő és az ismétlődő számlázási szoftverek között?

Az ismétlődő számlázási szoftverek elsősorban a fizetések feldolgozására és a számlák ütemezett kiállítására összpontosítanak. Az előfizetési életciklus-kezelés az ügyfélút teljes folyamatát magában foglalja – az ügyfél bevonását, az elkötelezettséget, a megújítást, a bővítést és a megtartást –, ahol a számlázás egy szélesebb körű operatív rendszer egyik eleme.

A ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment platformok olyan munkafolyamatokat hoznak létre, amelyek nyomon követik az ügyfeleket az életciklus különböző szakaszaiban, automatizálják a megújítási emlékeztetőket, és minden fiókhoz kapcsolódó kontextust tárolnak. A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a megújítási folyamatokat, míg a ClickUp Automations kezeli a rutin jellegű nyomon követéseket.

Milyen funkciók különböztetik meg a vállalati előfizetéskezelő platformokat a kisvállalkozásoknak szánt megoldásoktól?

A vállalati platformok általában több szervezet támogatását, komplex bevételelszámolási szabályoknak való megfelelést (ASC 606/IFRS 15), fejlett CPQ-funkciókat, részletes felhasználói jogosultságokat és kiterjedt ellenőrzési nyomvonalakat kínálnak. A kisvállalkozásoknak szánt megoldások a konfigurálhatóság helyett a könnyű használatot és a gyorsabb bevezetést helyezik előtérbe.

Szükséges-e a SaaS-vállalkozások számára egy dedikált előfizetéskezelő szoftver?

Ez a komplexitástól függ. Az egyszerű árazással rendelkező, korai fázisban lévő vállalatok gyakran megelégedhetnek alapvető számlázási eszközökkel. Ahogy az árazási modellek egyre összetettebbé válnak – használat alapú elemek, vállalati szerződések, több termék –, a pontosság és a működési hatékonyság érdekében elengedhetetlenül szükségessé válik a dedikált előfizetéskezelés.