Mesterséges intelligencia az élettudományokban: a kutatástól az eredményekig

Nem azért alkalmazott PhD-sokat, hogy a hétüket CSV-fájlok tisztításával és a laboratóriumi jegyzetek különálló eszközök közötti kézi szinkronizálásával töltsék. Pedig pontosan ez történik, ha drága mesterséges intelligenciát épít fel egy fragmentált K+F-rendszerre.

Az AI-kezdeményezések megakadnak, ha a modellek nem rendelkeznek a korábbi kísérletek, a jelenlegi protokollok és a napi munkafolyamatok kontextusával. Ez az útmutató bemutatja, hogyan építheti fel az AI-t az élettudományok számára egy olyan egységes munkaterületen, mint a ClickUp, ahol az AI rendelkezik a szükséges adatokkal a kulcsfontosságú felfedezési lépések ciklusidejének csökkentéséhez.

Mi az AI az élettudományokban?

Az élettudományokban alkalmazott mesterséges intelligencia gépi tanulást és természetes nyelvfeldolgozást (NLP) alkalmaz a kutatás-fejlesztés során az elemzés felgyorsítása, a visszakeresés automatizálása és a manuális koordináció csökkentése érdekében. A kutatás-fejlesztés vezetői számára ez azt jelenti, hogy modelleket használnak a klinikai vizsgálati adatok, protokollok és vegyületkönyvtárak között olyan minták felkutatására, amelyeket manuálisan nehéz lenne feltárni.

Így fordíthatja meg a helyzetet a munkahelyi mesterséges intelligencia:

A gyakorlatban a csapatok felfüggesztik a nagy értékű munkát, hogy egy adott vizsgálati eredményt lekérjenek egy régi adatbázisból, majd több rendszerben is ellenőrizik a molekula előzményeit, hogy elkerüljék a sikertelen munkák megismétlését. Ez a kézi ellenőrzés lassú, ismétlődő és hibalehetőségekkel jár.

A generatív mesterséges intelligencia alkalmazása az élettudományokban megoldja az adatok, a munkafolyamatok és a tudás széttagoltságát a egymástól független eszközök között, más néven a kontextus szétaprózódását.

Az AI legfontosabb alkalmazásai az élettudományokban

A gyógyszeriparban az mesterséges intelligencia az a infrastruktúra, amelyet beépíthet a meglévő munkafolyamatába a manuális szűk keresztmetszetek kiküszöbölése érdekében.

Az alábbiakban bemutatjuk a felfedezés, a klinikai műveletek, a gyártás és a precíziós orvoslás területén gyakran alkalmazott mesterséges intelligenciát.

Gyógyszerkutatás és -fejlesztés

A késői szakaszban bekövetkező kudarcok költségesek, a kísérletek és hibák sorozata pedig növeli annak kockázatát, hogy olyan jelöltekre költenek nagy összegeket, amelyek nem válnak be. Ennek megoldására az AI lerövidíti ezt az időtartamot azáltal, hogy szimulálja a molekulák viselkedését, mielőtt még belépne a laboratóriumba.

A generatív mesterséges intelligencia modellek teljesen új gyógyszerjelölteket javasolhatnak, miközben a hagyományos módszereknél hónapokkal korábban azonosíthatják a potenciális nem kívánt mellékhatásokat. A következő feladatok elvégzésére számíthat:

Vegyületek virtuális szűrése: Értékelje számítógépes úton a nagy könyvtárakat, hogy prioritást rendeljen a fizikailag tesztelendő anyagokhoz.

Modell fehérjeszerkezetek: Használjon előrejelző eszközöket a célpontok megértésének és a kötődési hipotézisek felállításának felgyorsításához.

Optimalizálja a vezetőket: Jósolja meg az olyan tulajdonságokat, mint a stabilitás és a toxicitás, hogy csökkentse a későbbi kockázatokat.

🧠 Érdekesség: Hagyományosan egy új gyógyszer felfedezése azt jelentette, hogy több mint 50 000 meglévő vegyületet kellett egyenként tesztelni – ez egy lassú és drága, véletlenszerű folyamat volt. Ma a de novo mesterséges intelligencia lehetővé teszi a tudósok számára, hogy teljesen új molekulákat tervezzenek a semmiből. Ez akár 10^63 potenciális gyógyszerstruktúra kémiai terét nyitja meg. Hogy ez mit jelent, azt jól szemlélteti, hogy többféle módon lehet gyógyszert előállítani, mint ahány csillag van a megfigyelhető univerzumban.

Klinikai vizsgálatok és betegtoborzás

A betegek toborzása továbbra is a gyógyszeripari kutatás-fejlesztés legnagyobb szűk keresztmetszete. A több ezer egészségügyi dokumentum kézi átnézése lassú és hibalehetőségekkel jár, ami gyakran a klinikai vizsgálatok késedelméhez vezet. A generatív mesterséges intelligencia a gyógyszeriparban ezt úgy oldja meg, hogy NLP segítségével elemzi a strukturálatlan klinikai jegyzeteket és elektronikus egészségügyi dokumentumokat (EHR), és szinte azonnali pontossággal illeszti a megfelelő betegeket a klinikai vizsgálatokhoz.

Íme egy kis ízelítő a szerepéről:

Automatizálja a betegek kiválasztását: akár 40%-kal csökkentse a szűrési időt, miközben biztosítja a betegcsoportok nagyobb sokszínűségét és reprezentativitását.

Figyelje a biztonsági jelzéseket: kövesse nyomon a beérkező adatokat, hogy észlelje az anomáliákat és az eskalációs kiváltó tényezőket.

A lemorzsolódás kockázatának jelzése: A kockázatnak kitett résztvevőket korán azonosítsa, hogy támogassa a megtartási munkafolyamatokat.

🔎 Tudta? Az agens AI akár 12 hónappal is lerövidítheti a klinikai kísérletek időtartamát.

Gyártás és ellátási lánc optimalizálása

A komplex, nagy értékű terápiák, például a biológiai gyógyszerek felé történő elmozdulás miatt a gyártás volatilisabbá vált. Az AI segítségével átállhat a reaktív gondolkodásmódról a prediktív gondolkodásmódra, és észlelheti a tételek eltéréseit, mielőtt azok teljes veszteséghez vezetnének. Bízhat ebben a technológiában:

Prediktív karbantartás lehetővé tétele: Használja az érzékelő adatait a gyárban a berendezések meghibásodásának előrejelzésére, ezzel az egész iparágban körülbelül 10 milliárd dollárral csökkentve a nem tervezett leállások költségeit.

Pontos kereslet-előrejelzés: Elemezze Elemezze a betegségmegfigyelési és piaci trendeket , hogy megelőzze a gyógyszerhiányt és a túlzott készletezést.

Biztosítsa a hűtési láncot: Valós időben figyelje a hőmérsékletérzékeny szállítmányokat, és irányítsa át a logisztikát, ha potenciális eltérést észlel.

Precíziós orvoslás és genomika

A személyre szabott orvosláshoz olyan genomikus adatok feldolgozása szükséges, amely meghaladja a manuális csapatok kapacitását. Az AI segíthet a komplex adatkészletek értelmezésében, hogy azonosítsa a betegség markereit és támogassa a célzottabb kezelési döntéseket. Ezzel a következőket teheti:

A variánsok gyorsabb értelmezése: A genomikai eredmények áttekintése és prioritásba rendezése

Válasz szimulálása: modellezze a terápiákra várható válaszokat a hipotézisek generálása érdekében.

Fedezze fel a biomarkereket: Azonosítsa a validációs tanulmányok eredményeihez kapcsolódó jeleket.

Gyakori kihívások az AI élet tudományokban való alkalmazásának kiterjesztésekor

Az AI megvásárlása nem oldja meg a szűk keresztmetszeteket, ha az adatok, az irányítás és a munkafolyamatok nem állnak készen. Ezen általános kihívások megértése az első lépés egy hatékony stratégia kidolgozásához.

Adatminőség és hozzáférhetőség

Modelljei csak annyira hatékonyak, amennyire az adatok, amelyekhez hozzáférnek. Ha a kísérleti eredmények inkonzisztensek vagy szilókba vannak zárva, a modellek hiányos képpel működnek.

Ahhoz, hogy az AI-befektetés megtérüljön, az adatoknak meg kell felelniük a FAIR elveknek:

Megtalálható: Címkézze a kutatásokat, hogy azok mind a csapata, mind az algoritmusai számára megtalálhatók legyenek.

Hozzáférhető: tárolja az adatokat egy központi környezetben, ahol az engedélyezett rendszerek manuális beavatkozás nélkül hozzáférhetnek azokhoz.

Interoperabilitás: szabványosítsa a formátumokat, hogy a különböző laboratóriumok adatkészleteit össze lehessen vonni és együtt lehessen elemezni.

Újrafelhasználható: Dokumentálja egyértelműen a metaadatokat, hogy a jövőbeli csapatok a régi kísérletekre építhessenek, ahelyett, hogy azokat megismételnék.

Tehetséghiány és továbbképzési igények

Tartós hiány van a laboratóriumi tudományok és az adattudományok terén jártas szakemberekből. Ez azonban nem jelenti azt, hogy molekuláris biológusait Python-szakértőkké kell képeznie. De áthidalnia kell a kommunikációs szakadékot a laboratórium és a fejlesztői csapat között.

Segít olyan funkciók közötti együttműködést elősegítő környezetet létrehozni, ahol az élettudományok kutatói kódírás nélkül is használhatják az AI eszközöket.

Szabályozási megfelelés és irányítás

Egy szigorúan szabályozott iparágban a fekete doboz modell hátrányos. Akár az FDA-nak, akár az EMA-nak jelent, az élettudományokban alkalmazott generatív mesterséges intelligenciának magyarázható és ellenőrizhetőnek kell lennie. Ezért nem alkalmazhat olyan modellt, amely egyértelmű, dokumentált útmutatás nélkül jut klinikai következtetésre.

A sikeres méretezhetőséghez a következő keretrendszerre van szükség:

Algoritmikus átláthatóság: Biztosítja, hogy minden előrejelzés visszavezethető legyen a forrásadatokra.

Előítéletek csökkentése: A képzési adatsorok ellenőrzése annak biztosítása érdekében, hogy a szűk betegdemográfiai adatok ne torzítsák az előrejelzéseket.

Audit nyomvonalak: A változások , bevitelek és döntések tartós audit nyomvonalának fenntartása

Ezek az adatkezelési szabályok nem opcionális kiegészítők, hanem alapvető követelmények az AI GxP környezetben történő használatához.

Integráció a meglévő munkafolyamatokkal

A leggyakoribb hiba az, hogy olyan AI platformot vásárolnak, amely nem illeszkedik a csapat napi munkamenetébe. Ha a tudósoknak külön alkalmazásba kell bejelentkezniük csak azért, hogy egy modellt használhassanak, akkor nem fogják használni. Valójában ez csak egy újabb eszközszaporodás forrása.

Az AI-nak ott kell működnie, ahol a munka folyik, különben a bevezetés kudarcba fullad a lapok közötti váltás és az újbóli belépés miatt. Ha nem férnek hozzá a projekttervekhez, a kísérleti dokumentumokhoz és a csapatbeszélgetésekhez, akkor mindig hiányos információk alapján fognak működni. Ezért az integráció elengedhetetlen feltétele a bevezetésnek.

Hogyan alkalmazhatja az AI-t az élettudományok munkafolyamatában?

Ha egyszerre próbálja átalakítani az egész K+F-rendszerét, akkor valószínűleg elemzési bénulásba fog kerülni. Ehelyett inkább összpontosítson a lendület felépítésére apró, mérhető sikerek révén. A folyamat a következő:

Értékelje csapata felkészültségét

A beszállítók értékelése előtt végezzen őszinte ellenőrzést a jelenlegi infrastruktúráján. Ennek oka, hogy a biológiában alkalmazott mesterséges intelligencia nem képes kijavítani egy alapvetően hibás adatstratégiát. Hogy eldöntse, készen áll-e, vegye figyelembe a következőket:

Adatérlelés: Határozza meg, hogy kutatási eredményei hozzáférhetők és jól dokumentáltak-e, vagy különböző régi formátumokban vannak szétszórva.

Erőforrások rendelkezésre állása: Határozza meg, hogy rendelkezik-e a pilot program kezeléséhez szükséges belső kapacitással, vagy a megvalósításhoz partnerre van szüksége.

Az érdekelt felek összehangolása: Győződjön meg arról, hogy a vezetés hosszú távú stratégiát követ, és nem csak gyors megoldásokat keres.

Eredmény: A felülvizsgálat elvégzése segít azonosítani azokat a konkrét adathiányokat, amelyeket pótolnia kell, mielőtt mesterséges intelligenciája pontosan megjósolhatja a molekuláris interakciókat vagy a betegeket a klinikai vizsgálatokhoz rendelheti.

Kezdje a nagy hatással bíró felhasználási példákkal!

Ne próbáljon meg lehetetlen feladatot véghezvinni. Ehelyett azonosítsa azokat a konkrét szűk keresztmetszeteket, ahol az AI hónapok, nem pedig évek alatt látható megtérülést eredményezhet.

Például a szakirodalom áttekintésének automatizálásával kutatói hetente több tucat órát spórolhatnak, vagy az NLP használatával egyetlen közelgő klinikai vizsgálat esetében is azonnal csökkenthető a kockázat. Ezek a gyors eredmények belső támogatókat hoznak létre, akik a vállalat egészében támogatni fogják a technológia szélesebb körű alkalmazását.

Eredmény: Ha a figyelmet egy nagy súrlódású területre összpontosítja, közelebb kerül a működőképes pilot programhoz. Ez bizonyítja, hogy az infrastruktúrája képes kezelni az élő adatokat, és biztosítja a teljes körű bevezetéshez szükséges költségvetés megszerzéséhez szükséges bizonyítékokat.

Építsen ki funkciók közötti együttműködést

Az AI-kezdeményezések kudarcot vallanak, ha csak az IT-osztályon belül valósulnak meg. A siker érdekében az első naptól kezdve össze kell kapcsolnia a tudományt értő szakértőket, például a klinikusokat és a molekuláris biológusokat a technikai csapataival.

Ehhez egy egységes munkaterületre van szükség, ahol mindkét csapat ugyanazon a felületen követheti nyomon az előrehaladást. A közös dokumentáció és az átlátható projektkövetés által támogatott, egészséges, funkciók közötti együttműködés kiküszöböli azokat a hibákat, amelyek megakadályozzák a komplex K+F projektek előrehaladását.

Eredmény: Ezeknek a funkcionális korlátoknak a lebontása azt jelenti, hogy az adatelemzők nem vákuumban építenek modelleket. Létrehoz egy visszacsatolási hurkot, amelyben a kutatók azonnal jelzik a modell előrejelzésében fellelhető anomáliákat, lehetővé téve a valós idejű finomításokat, amelyekkel a gyógyszerkutatási folyamat a tervek szerint haladhat tovább.

Mérje a sikert és ismételje meg a folyamatot!

Kezelje az AI alkalmazását úgy, mint bármely más tudományos kísérletet, mert amit nem mér, azt nem tudja javítani. Kezdetnek határozzon meg egyértelmű teljesítménymutatókat a bevezetés előtt, például:

Az eredményekhez vezető idő: Kövesse nyomon a manuális adatlekéréssel töltött órák számának csökkenését.

Hibák csökkentése: Mérje meg a klinikai jelentésekben Mérje meg a klinikai jelentésekben a kézi adatbevitel során előforduló hibák csökkenését.

Beiratkozási sebesség: Figyelje a betegek toborzásának sebességét a korábbi klinikai vizsgálatokhoz képest.

Rendszeresen végezzen visszatekintéseket, hogy ezeknek a mutatóknak az alapján finomítsa munkafolyamatait. Ebben az esetben a folyamatos fejlesztés az egyetlen módja annak, hogy mesterséges intelligenciája releváns maradjon a kutatásának növekedésével.

Eredmény: Ezeknek a mutatóknak a meghatározása kézzelfogható bizonyítékot szolgáltat az AI hatékonyságáról. Ezek az adatok segítenek elmozdulni az alacsony értékű funkcióktól, és inkább azokra az integrációkra koncentrálni, amelyek felgyorsítják az útját a gyógyszeres kezelésre alkalmas célpontok felé.

Hogyan támogatja a ClickUp az AI-vezérelt élettudományi csapatokat?

A ClickUp egy konvergált AI-munkaterület, ahol a felfedezési adatok, a kísérleti protokollok és a csapatkommunikáció egyetlen kontextusban osztoznak. Ezzel elkerülheti a kontextus szétszóródását, ami lassítja a kutatást és fejlesztést, és egy cselekvésre késztető folyamat felé mozdulhat el.

A ClickUp Brain központi intelligenciaként szolgál ebben a munkaterületben, egy olyan mesterséges intelligencia ügynökökből álló csomag, amely megérti laboratóriumának teljes adatait.

Kapjon kontextusérzékeny válaszokat a ClickUp Brain-től

A Super Agents a ClickUp Brain-t passzív asszisztensből aktív kutatási partnerré alakítja az élettudományok munkafolyamatában. Folyamatosan figyelemmel kíséri a kísérleteket, a kísérleti adatokat és a projekt ütemtervét, automatikusan jelzi a kutatási folyamatban fellépő rendellenességeket, feltárja a potenciális megfelelési kockázatokat, és azonosítja a szűk keresztmetszeteket, mielőtt azok késleltetnék a felfedezéseket.

ClickUp Super Agent webes kutatási elemző

A laboratóriumi adatok, protokollok és végrehajtási kontextus összekapcsolásával a Super Agents ajánlhatja a következő kísérleteket, kezdeményezhet nyomon követéseket, és összehangolhatja a klinikai, szabályozási és kutatási csapatokat, segítve szervezetét a reaktív elemzésről a proaktív, mesterséges intelligenciával vezérelt felfedezésekre való áttérésben.

A ClickUp Brain MAX kiterjeszti ezt a képességet a munkaterületén belüli beszélgetésszerű, valós idejű gondolkodással. A kutatók természetes nyelven tehetnek fel komplex tudományos vagy operatív kérdéseket, vagy a Talk-to-Text funkcióval diktálhatják kérésüket, így azonnal összefoglalók készülnek, korábbi eredmények kerülnek felszínre, vagy a laboratóriumi megbeszélések strukturált feladatokká alakulnak anélkül, hogy megzavarnák az aktív kutatást.

ClickUp Brain MAX felhasználási eset

A ClickUp Brain alkalmazást a ClickUp Docs-on belül is használhatja. Ezzel statikus kutatásait élő adattárrá alakíthatja protokolljai és SOP-jai számára.

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet csapatával

Ezek a dokumentumok szorosan integrálódnak a projekt munkafolyamataiba. Ez lehetővé teszi a szabályozási és klinikai csapatok számára, hogy egyetlen környezetben valós időben együttműködjenek.

A ClickUp Docs segítségével:

Jelölje ki a kutatási protokoll bármelyik sorát, és azonnal alakítsa át nyomon követhető feladattá a laboratóriumban.

Használjon beágyazott oldalakat a hatalmas IND-alkalmazások kezeléséhez, biztosítva, hogy minden verzió kereshető és átlátható legyen az egész csapat számára.

Használjon szintaxiskiemeléssel ellátott kódblokkokat a bioinformatikai szkriptek vagy adatfeldolgozási folyamatok dokumentálásához a kutatási beszámolója mellett.

Miután elkészítette a protokollokat, a ClickUp Tasks biztosítja az infrastruktúrát, amellyel felfedezési folyamatát gyártósorhoz hasonlóan működtetheti. Használhat speciális feladat típusokat, például mérföldkő, laboratóriumi teszt vagy szabályozási bejelentés, hogy a beépített mesterséges intelligenciának biztosítsa azokat a strukturált adatokat, amelyekre szüksége van a munkája jellegének megértéséhez és hatékony prioritásainak meghatározásához.

A ClickUp Tasks segítségével testreszabhatja a különböző feladatokat a teljes átláthatóság érdekében

A ClickUp Tasks emellett:

Hagyja, hogy az AI elemezze a feladatok függőségét és a határidőket, és javaslatot tegyen arra, mely kísérleteket kell gyorsított ütemben végrehajtani a határidő betartása érdekében.

Használjon egyéni mezőket , például vegyületazonosítót, tételszámot vagy szabályozási határidőt, hogy a forrásból rögzítse a megfelelőségi adatokat.

Lehetővé teszi csapatának, hogy a tudományra koncentráljon azáltal, hogy mesterséges intelligenciát használ a feladatösszefoglalók és a haladásról szóló frissítések automatikus kitöltéséhez a legutóbbi tevékenységek alapján.

A ClickUp Automations kezeli a működési munkafolyamatokat, így manuális mikromanagement nélkül is fenntartható a felügyelet. Az AI Automation Builder segítségével komplex munkafolyamatokat lehet leírni egyszerű angol nyelven, így biztosítva, hogy az adatok auditálásra készek maradjanak anélkül, hogy a tudósoknak manuálisan kellene adatokat bevinniük.

Készítsen egyedi automatizálásokat a ClickUp Automations segítségével, hogy csökkentse az ismétlődő munkákat

A ClickUp Dashboards segítségével átfogó képet kaphat az egész K+F folyamatáról. A munkaterület adatait valós idejű táblázatokká, grafikonokká és haladáskövetőkké alakítja, amelyek áttekintést nyújtanak a különböző mutatókról. Szűrhet projekt, csapat vagy bármely más kritérium szerint, hogy pontosan azokat az információkat lássa, amelyekre szüksége van.

Komplex mutatók vizualizálása a ClickUp Dashboards segítségével

Az AI jövője az élettudományokban

Elmozdulunk azoktól az eszközöktől, amelyek egyszerűen csak reagálnak az Ön által megadott adatokra, és olyan proaktív rendszerek felé haladunk, amelyek proaktívan kezelik a kutatási életciklust. Ezért az AI következő fázisa az élettudományokban a következő kulcsfontosságú változásokon keresztül a prediktív autonómiára fog összpontosítani:

Az autonóm mesterséges intelligencia ügynökök széles körű alkalmazása: Telepítsen olyan ügynököket, amelyek Telepítsen olyan ügynököket, amelyek autonóm módon írnak szabályozási dokumentumokat és szinkronizálják az adatcsatornákat, hogy kutatói a kritikus munkafolyamatokra koncentrálhassanak.

Prediktív felfedezési modellek : Kösse össze a genomikus és proteomikus adatkészleteket egyetlen rétegbe, hogy feltárja a rejtett betegségmechanizmusokat és validálja a hipotéziseket, mielőtt belépne a nedves laboratóriumba.

Automatizált vizsgálati konfiguráció : Használja az AI-t a protokollok értelmezéséhez és a vizsgálati adatbázisok automatikus létrehozásához, így elkerülve a PDF-ekből történő vizsgálatok konfigurálásának manuális szűk keresztmetszetét.

Intelligensebb molekuláris szimuláció: Használja a fejlett számítástechnikát a fehérje-ligand kölcsönhatások részletes szimulációjához, és így hetek alatt, nem pedig hónapok alatt finomítsa a vezető vegyületeket.

Ezek a fejlesztések az AI-t passzív asszisztensből aktív kutatási partnerré alakítják. Az agensszerű gondolkodást támogató alapok megteremtésével biztosíthatja, hogy laboratóriuma strukturálisan felkészült legyen a következő generációs felfedezések vezetésére.

Gyakran ismételt kérdések

A hagyományos mesterséges intelligencia a meglévő adatokat elemzi az információk osztályozása vagy az eredmények előrejelzése érdekében. A generatív mesterséges intelligencia egy lépéssel tovább megy, és teljesen új tartalmakat hoz létre, például új molekulaszerkezeteket vagy szintetikus betegadatokat szimulációkhoz.

A hagyományos adatbázis-lekérdezések pontos kulcsszavakra és merev szűrőkre támaszkodnak, és gyakran elmulasztanak releváns információkat, ha a terminológia nem egyezik tökéletesen. Az AI-alapú keresés szemantikai megértést használ, hogy a kérés kontextusa és jelentése alapján megtalálja az információkat, így akkor is megtalálhat egy adott vizsgálati eredményt, ha nem emlékszik a pontos fájlnévre.

Számos modern platform kínál kód nélküli felületeket vagy természetes nyelvfeldolgozást. Ez lehetővé teszi, hogy Python szkriptek írása helyett egyszerű angol nyelvű lekérdezésekkel dolgozzon komplex adatkészletekkel. Így egyszerű csevegőfelületen keresztül automatizálhatja a munkafolyamatokat vagy elemezheti a klinikai vizsgálati adatokat.

Igen, mert a kisebb csapatok gyakran szembesülnek a legszigorúbb erőforrás-korlátozásokkal. Míg a nagyvállalati csapatok az AI-t a méretgazdaságosság érdekében használják, a kisebb biotechnológiai cégek a sebesség érdekében alkalmazzák – automatizálják a klinikai vizsgálatok kezelésének és a szakirodalom áttekintésének adminisztratív káoszát, így egy kis létszámú tudóscsapat is versenyképes lehet egy sokkal nagyobb szervezet teljesítményével.