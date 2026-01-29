A 10 legjobb Meegle alternatíva agilis csapatok és vizuális munkafolyamatok számára [év]

A modern projektekben sok minden történik. Több érdekelt felet kell egyensúlyoznia, a prioritások folyamatosan változnak, és a frissítések nem állnak meg – és valahogy mindenki valós idejű áttekinthetőséget szeretne. (Érthető.) A probléma az, hogy a táblázatok és az e-mailek soha nem ilyen típusú koordinációra lettek kialakítva, ezért a dolgok gyorsan kaotikusakká válnak.

A Meegle-hez hasonló eszközök strukturált munkafolyamatokat, vizuális projekttervezést és nagyobb ellenőrzést biztosítanak a végrehajtás felett. Azonban nem biztos, hogy mindenki számára megfelelőek.

Ha fejlettebb funkciókkal rendelkező Meegle alternatívákat keres, mi segítünk. Ebben a cikkben bemutatjuk a Meegle legjobb projektmenedzsment alternatíváit, amelyeket mindenképpen érdemes kipróbálni.

Miért érdemes a Meegle alternatíváit választani?

A Meegle egy megbízható vizuális projektmenedzsment szoftveralkalmazás, különösen azoknak a csapatoknak, akik nagyra értékelik a strukturált végrehajtást. Azonban a termékcsapatok növekedésével és a munkafolyamatok dinamikusabbá válásával számos korlátozás kezd felszínre kerülni.

Íme néhány ok, amiért érdemes megfontolnia a Meegle alternatíváinak kipróbálását:

❌ A Meegle csomópont-alapú vizuális munkafolyamatai nem mindenkinek felelnek meg. Bár nagyon hatékonyak lehetnek, egyes csapatok kissé merevnek találják őket – különösen, ha inkább a táblák, listák vagy egyszerű feladatnézetekhez hasonló, megszokottabb felépítéshez vannak szokva. Ha pedig több érdekelt féllel dolgozik együtt, eltarthat egy ideig, amíg olyan munkafolyamatokat alakít ki, amelyek mindenki számára intuitívak.

❌ Bár a Meegle integrációs kapcsolódási pontokat kínál, más projektmenedzsment eszközök gyakran nagyobb plug-and-play ökoszisztémákkal és alkalmazás-piacterekkel rendelkeznek. Ez általában gyorsabb beállítást és zökkenőmentesebb kapcsolatot jelent – különösen, ha BI eszközökre vagy széles körű alkalmazásokra támaszkodik.

❌ Végül, a Meegle mesterséges intelligenciája meglehetősen alapszintű. Ha például csapata a beágyazott mesterséges intelligencia és a bővíthető ökoszisztémákra helyezi a hangsúlyt, akkor az alternatívák feltárása jobb hosszú távú értéket kínálhat.

👀 Tudta? Az idegtudományi kutatások szerint az agy a vizuális információkat sokkal gyorsabban kódolja, mint a sűrű szöveget. Például a kreatív vizuális tartalom akár 74%-kal gyorsabban indíthatja el a memória kódolását, mint a sima szöveg. Ez az egyik fő oka annak, hogy a vizuális projektmenedzsment olyan jól működik.

A Meegle alternatívái egy pillantásra

Vessünk egy gyors pillantást a legjobb Meegle alternatívákra.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp AI-alapú feladat- és projektmenedzsment több mint 15 egyedi nézettel, munkafolyamat-automatizálással és valós idejű együttműködéssel. Minden méretű csapat, amely egységes és együttműködésen alapuló projektmenedzsmentet szeretne AI és automatizálás segítségével. Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Jira Scrum és Kanban táblák, sprint tervezés, problémák nyomon követése, vizuális feladatkezelés , irányítópultok Közepes és nagy méretű szoftverfejlesztő csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9,05 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Asana Feladatok függőségei, ütemtervek, munkaterhelés-nézet, szabályalapú automatizálás, jelentési műszerfalak A világosságra és a koordinációra összpontosító, többfunkciós csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,49 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Wrike Egyedi munkafolyamatok, többféle nézet, erőforrás-kezelés, AI kockázat-előrejelzés, valós idejű elemzés Strukturált projektvégrehajtásra szoruló vállalati csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Smartsheet Rács alapú tervezés, automatizálás, portfólió irányítópultok, erőforrás-tervezés Spreadsheet-stílusú tervezést használó csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Airtable Relációs adatbázisok, több nézet, automatizálás, sablonok Csapatok, akik egyedi alkalmazásokat és munkafolyamatokat szeretnének létrehozni Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 24 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Notion Dokumentumok + adatbázisok, összekapcsolt nézetek, sablonok, együttműködés, Notion AI Tudásközpontú csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Monday. com Vizuális táblák, automatizálások, irányítópultok, integrációk, többféle nézet Növekvő csapatok, amelyek rendkívül vizuális és testreszabható munkafolyamatokat igényelnek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Lineáris Probléma nyomon követés, sprint tervezés, billentyűzet-elsőbbségű felhasználói élmény Gyorsan változó termék- és mérnöki csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Teamwork.com Időkövetés, munkaterhelés-tervezés, ügyfél-hozzáférés, függőségek Ügyfélkapcsolati csapatok, ügynökségek, szakmai szolgáltatások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

A legjobb Meegle alternatívák

Most pedig nézzük meg részletesen ezeket a projektmenedzsment szoftvereket.

1. ClickUp (A legjobb egységes projektmenedzsmenthez és AI-vezérelt munkafolyamatokhoz)

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot! Egységesítse a projekteket, feladatokat, dokumentumokat és kommunikációt a ClickUp Converged AI Workspace alkalmazásban.

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete. Ahelyett, hogy az AI-t külön kiegészítőként kezelné, a platform közvetlenül beágyazza azt a feladatokba, dokumentumokba, csevegésekbe és munkafolyamatokba, így az AI teljes kontextusban tud működni.

Nem kell különböző eszközökre támaszkodnia a különböző munkakövetelményekhez. A ClickUp projektmenedzsment szoftverében megtervezheti a találkozókat, létrehozhat valós időben frissülő munkakövető táblázatokat, megnézheti, hogy a kapcsolódó feladatok hogyan befolyásolják a teljesítést, létrehozhat tudásbázisokat, és több mint 15 egyéni nézetet használhat a munka vizualizálásához az Önnek leginkább megfelelő szemszögből.

Használja a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

Az eszközök elszaporodásának további csökkentése érdekében a ClickUp több mint 1000 alkalmazással integrálható, többek között a Slackkel, a Zoommal, a Google Workspace-szel, a GitHubbal, az Outlookkal, a Figmával, a Notionnal és még sok mással. Így ahelyett, hogy órákat töltenél az eszközök közötti váltással és a kontextus újjáépítésével, a ClickUp Integrations segítségével egyetlen egységes munkaterületről dolgozhatsz.

Csatlakozzon több mint 1000 eszközhöz a ClickUp segítségével

Íme, ami a ClickUp-ot a tökéletes Meegle alternatívává teszi:

Fejlessze a vizuális tervezést és az együttműködést a Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards közvetlenül összekapcsolja a vizuális gondolkodást a projekt végrehajtásával. Valós idejű, interaktív brainstorming térként működnek, amely szorosan integrálódik a ClickUp munkaterületéhez.

Alakzatok, jegyzetek, szövegek, képek és egyéb médiaelemek segítségével könnyedén rögzítheti gondolatait, és értelmes diagramokba vagy folyamatokba szervezheti őket. A csapatok élőben együttműködhetnek ugyanazon a táblán, mindenki szerkesztései és kurzoraktivitása valós időben látható.

Készítsen folyamatábrákat és folyamatdiagramokat a ClickUp Whiteboards segítségével.

Komplex ötletek vagy munkafolyamatok vizualizálása gondolattérképekkel

A statikus diagramokkal ellentétben a ClickUp gondolattérképei közvetlenül kapcsolódnak a valós feladatokhoz, így az ötletek átalakíthatók megvalósítható munkává anélkül, hogy bármit is újra kellene csinálni. A csomópontok feladatokká válnak a ClickUp-ban, az alcsomópontok a fő ötletekből ágaznak ki, a testvércsomópontok pedig ugyanazon a szinten lévő párhuzamos ötleteket jelentenek.

A gondolattérképeket teljes mértékben testreszabhatja. Drag-and-drop áthelyezéssel vizuálisan finomíthatja a struktúrát, színkódokkal jelölheti a csomópontokat, vizuális jelzéseket alkalmazhat, például színeket és állapotjelzőket, és a térképet a munkafolyamataihoz igazíthatja.

A ClickUp Mind Maps segítségével világosan ábrázolhatja ötleteit és feladatait.

Kontextusfüggő AI-támogatás a projekt- és tudásmenedzsmenthez

A ClickUp Brain nem egy egyetlen funkció. Ez egy mesterséges intelligencia vezérlőréteg, amely az egész munkaterületén és a kapcsolódó eszközökön helyezkedik el. Kontextusérzékeny asszisztensként működik, összefoglalja a Whiteboards-on zajló brainstorming üléseket, strukturált folyamatdokumentummá alakítja azokat, és feladatokkal és alfeladatokkal, tulajdonosokkal, prioritásokkal és határidőkkel látja el őket.

Ráadásul a ClickUp Brain tudja, hogy a valódi projektismeret a feladatokban, megjegyzésekben, csevegésekben, állapotváltozásokban és ütemtervekben rejlik. Ezért ahelyett, hogy csak a dokumentumokra támaszkodna, átvizsgálja a feladataktivitást és a megbeszéléseket, hogy a legfrissebb frissítéseket jelenítsen meg. Ez ideális megoldássá teszi komplex, dinamikus információkkal rendelkező projekteket kezelő csapatok számára.

Kapjon kontextusfüggő válaszokat munkájával kapcsolatban a ClickUp Brain segítségével.

Automatizálja a munkafolyamatokat kódolás nélküli, AI-támogatott beállítással.

A ClickUp Automations segítségével beállíthat triggerket és feltételeket, hogy a folyamatok manuális beavatkozás nélkül is zökkenőmentesen működjenek. Több mint 100 előre elkészített automatizálási sablon áll rendelkezésre a tipikus csapatigényekhez, például feladatok automatikus hozzárendelése, állapotok módosítása, megfigyelők hozzáadása, feladatok listák közötti áthelyezése és még sok más.

Alternatívaként egyedi automatizálásokat is létrehozhat. Írja le egyszerű nyelven, mit szeretne, és a ClickUp mesterséges intelligenciája létrehoz egy működő automatizálási szabályt az Ön számára. Ezután a közzététel előtt módosíthatja a kiváltókat és a műveleteket.

Automatizálja az átadásokat, jóváhagyásokat és frissítéseket a ClickUp Automations segítségével.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Super Agents mesterséges intelligenciával működő csapattagok, akik messze túlmutatnak az egyszerű javaslatokon vagy feladatmeghatározáson. Úgy tervezték őket, hogy önállóan működjenek a munkaterületén belül, és komplex, több lépésből álló feladatokat hajtsanak végre, figyelembe véve a kontextust, a memóriát és a projektek, feladatok, dokumentumok, csevegések és ütemtervek valós idejű ismeretét. Hozzon létre egyedi AI-ügynököket előre konfigurált utasításokkal és személyiségekkel a ClickUp Super Agents segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kezdeti beállítás a funkciók nagy száma miatt nyomasztónak tűnhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2 felhasználó visszajelzése:

A ClickUp rugalmassága a legnagyobb előny számunkra. Az egész munkaterületet a vállalatunk munkafolyamataitól függően alakítottuk ki, ahelyett, hogy a folyamatainkat az eszközhöz igazítottuk volna. Az egyedi állapotok, mezők, automatizálások és irányítópultok segítségével zökkenőmentesen tudjuk lebonyolítani az új munkatársak beillesztését, a megfelelőségi követelmények teljesítését, az integrációkat és a belső nyomon követést, és sokkal kevésbé vagyunk függőek az e-mailektől és a nyomon követéstől.

A ClickUp rugalmassága a legnagyobb előny számunkra. Az egész munkaterületet a vállalatunk munkafolyamataitól függően alakítottuk ki, ahelyett, hogy a folyamatainkat az eszközhöz igazítottuk volna. Az egyedi állapotok, mezők, automatizálások és irányítópultok segítségével zökkenőmentesen tudjuk lebonyolítani az új munkatársak beillesztését, a megfelelőségi követelmények teljesítését, az integrációkat és a belső nyomon követést, és sokkal kevésbé vagyunk függőek az e-mailektől és a nyomon követéstől.

🎥 A projekt irányítópultjának beállítása ijesztő feladatnak tűnhet. Egyszerűsítsük meg Önnek! Nézze meg ezt a videót, amelyben lépésről lépésre bemutatjuk a beállítási útmutatót:

2. Jira (a legjobb az agilis szoftverfejlesztéshez és a problémák nyomon követéséhez nagy léptékben)

via Jira

A Jira széles körben használatos olyan szoftverfejlesztési projektekben, ahol az Agile folyamatok mélyen gyökereznek. Scrum vagy Kanban keretrendszerek esetében a rendszer komplex munkafolyamatokat is képes kezelni megszakítás nélkül.

Az eszköz segítségével a csapatok könnyedén kezelhetik a felhalmozódott munkákat, megtervezhetik a sprinteket és nyomon követhetik a folyamatban lévő munkákat. Minden feladat, hiba vagy funkció felbontható egyértelmű felelősségi körökre, prioritásokra, függőségekre és állapotfrissítésekre, amelyek segítenek a nyomon követhetőségben.

A platform lehetővé teszi a csapatok számára, hogy testreszabják a munkafolyamatokat, hogy azok tükrözzék a fejlesztés során a munka tényleges előrehaladását, például felülvizsgálati szakaszok, minőségbiztosítási ellenőrzések vagy kiadási jóváhagyások hozzáadásával. Ezenkívül az Agile jelentések segítenek a csapatoknak a szűk keresztmetszetek azonosításában és a szállítási trendek gyors megértésében.

A Jira legjobb funkciói

Szerezzen be burnup/burndown diagramokat, sebességdiagramokat, kumulatív áramlási diagramokat stb. a jelentésekhez és az elemzésekhez.

Integrálja több mint 3000 kiegészítővel és integrációval, például Confluence, Bitbucket, GitHub, Slack, Teams és még sok mással.

Állítson be kódolás nélküli automatizálási szabályokat a feladatok automatikus hozzárendeléséhez, az állapotok frissítéséhez, az értesítések küldéséhez vagy a műveletek elindításához.

A Jira korlátai

Több felhasználó panaszkodott a lassú teljesítményre, különösen akkor, ha túl sok jegy vagy egyéni mező van.

Jira árak

Ingyenes

Standard: 9,05 USD-tól felhasználónként/hónapban

Prémium: 18,30 dollártól felhasználónként/hónapban

Vállalatok: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (15 200 értékelés)

Mit mondanak a Jira-ról a valódi felhasználók?

Egy Jira-felhasználó a Capterra oldalon így nyilatkozik:

Kiváló áttekintést nyújt a projekt állásáról, függőségekről és prioritásokról, így a csapatok közötti együttműködés és tervezés sokkal hatékonyabbá válik.

Kiváló áttekintést nyújt a projekt állásáról, függőségekről és prioritásokról, így a csapatok közötti együttműködés és tervezés sokkal hatékonyabbá válik.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 63%-a azt állítja, hogy nem mindig zárja le a napot egy világos tervvel a következő napra vonatkozóan. Anélkül, hogy láthatnánk, mi haladt előre, mi akadt el, vagy mi került hozzáadásra, az előre tervezés gyorsan találgatások sorozatává válik. Mit jelent ez? A tervezés könnyebb, ha közvetlenül az aktív feladatok és beszélgetések mellett történik. Egy olyan konvergált AI-munkaterületen, mint a ClickUp, a prioritások valójában a feladatokhoz vannak kötve. Például a ClickUp Brain, a beépített AI-asszisztens áttekintheti, mi haladt előre, mi késik, és mi született a megbeszéléseken, majd összeállíthat egy rövid listát azokról a feladatokról, amelyekre legközelebb figyelmet kell fordítani.

Jira-hoz hasonló Kanban eszközöket keres a csapatához? Nézze meg ajánlásainkat ebben a videóban:

3. Asana (A legjobb a feladatok egyértelmű tulajdonjogának és a funkciók közötti csapatmunka együttműködésének biztosításához)

via Asana

Az Asana alkalmazásban a csapatok listás, táblás, idővonalas, naptáros és irányítópultos nézetek között válthatnak, így a munkát a számukra legmegfelelőbb formátumban tekinthetik meg. Ez a rugalmasság megkönnyíti a haladás nyomon követését anélkül, hogy a munkát több eszközön is el kellene végezni.

A hatékony együttműködés érdekében olyan funkciókat vehet igénybe, mint a megjegyzések, említések, feladat szintű beszélgetések, fájlcsatolások és valós idejű értesítések. Ezek mindegyike közvetlenül a munkatételekhez köti a megbeszéléseket.

A platform lehetővé teszi AI csapattársak létrehozását is közös használatra. Több csapattag is hozzárendelhet nekik feladatokat, kérdéseket tehet fel és együtt vizsgálhatja meg az eredményeket. Az AI az Asana Work Graph kontextusát használja, hogy betekintést nyerjen a projektekbe, feladatokba, célokba és a kapcsolódó erőforrásokba.

Az Asana legjobb funkciói

Használja a valós idejű projekt-dashboardokat és a munkaterhelés-nézeteket a csapat kapacitásának kiegyensúlyozásához és az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

Támogassa a jobb erőforrás-elosztási döntéseket és a hosszú távú tervezést azáltal, hogy vizualizálja a tervezett allokációkat hetek, hónapok vagy hosszabb időszakok szerint.

Állítson be függőségeket a feladatok között, és használja a kritikus út jelzőt, hogy kiemelje azokat a feladatokat, amelyek ütemezése nem rugalmas.

Az Asana korlátai

Egyes felhasználók szerint az egyéni munkafolyamatok és automatizálások létrehozása jelentős tervezési és beállítási erőfeszítéseket igényelhet.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 30,49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4 /5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (13 450+ értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így fogalmaz:

Az Asana segítségével könnyedén szervezheti a feladatokat, projekteket és határidőket egy helyen. Javítja a csapat átláthatóságát, így mindenki tudja, ki miért felelős. A haladás nyomon követése és a határidők segítenek a csapatoknak összehangoltan és a terv szerint haladni.

Az Asana segítségével könnyedén szervezheti a feladatokat, projekteket és határidőket egy helyen. Javítja a csapat átláthatóságát, így mindenki tudja, ki miért felelős. A haladás nyomon követése és a határidők segítenek a csapatoknak a koordinációban és a határidők betartásában.

🧠 Érdekesség: 1968-ban a 3M egyik tudósa véletlenül feltalált egy gyenge, újrahasznosítható ragasztót, miközben egy szupererős ragasztót próbált készíteni – egy olyan terméket, amelynek senki sem tudta, mire lehetne használni. Évekkel később ez az ötlet ragadós jegyzetlapokká fejlődött, amelyek a vizuális tervezés gerincét képezik. Gondoljon bele: nem hasonlít minden modern vizuális tervező eszköz még mindig egy kicsit a post-it cetlikkel teli falra?

4. Wrike (A legjobb vállalati munkamenedzsmenthez)

via Wrike

A Wrike egy átfogó platform, amelyet azoknak a projektmenedzsereknek fejlesztettek ki, akiknek áttekinthetőségre és irányításra van szükségük a projektekben. A legbonyolultabb projektterveket is strukturálttá teszi. A feladatok, alfeladatok, függőségek, jóváhagyások és ütemtervek szorosan összekapcsolódnak, ami nagyon megkönnyíti a több érdekelt felet érintő, hosszú távú kezdeményezések kezelését.

A fejlett mesterséges intelligencia és a munkafolyamat-automatizálás segítségével az eszköz időt és erőforrásokat takarít meg azáltal, hogy előre jelzi a projekt kockázatait, átfogó jelentéseket készít és automatikusan rangsorolja a feladatokat.

A valós idejű együttműködéshez és ötleteléshez Wrike Whiteboards diagramokkal, gondolattérképekkel, folyamatábrákkal stb. áll rendelkezésre. A külső felhasználók testreszabható jogosultságokkal rendelkező biztonságos linkeken keresztül csatlakozhatnak ezekhez a munkamenetekhez.

A Wrike legjobb funkciói

Készítsen digitális profilokat olyan dolgokhoz, mint berendezések, létesítmények, járművek, laboratóriumi helyiségek, eszközök stb. , a hatékony eszközütemezés és nyomon követés érdekében.

Hozzon létre újrafelhasználható feladatkiosztásokat, amelyek segítenek a csapatoknak egységesíteni és felgyorsítani az ismétlődő vagy rutinszerű feladatok létrehozását.

Állítsa be, hogyan jelenjenek meg az adatok a műszerfalakon a táblázatok, mutatók, donutok, vonaldiagramok, faábrák, területdiagramok és egyéb widgetek opcióival.

A Wrike korlátai

Nagyon nagy vagy összetett projektek kezelése során a Wrike néha kissé lassúnak vagy nem reagálónak tűnhet.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (4450+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2850+ értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

Egy pozitív G2-vélemény így szól:

A Wrike segítségével könnyedén szervezhetem az időmet, és nyomon követhetem a már elvégzett és a még hátralévő tevékenységeket. Világos áttekintést nyújt a határidőkről és a következő szállításig hátralévő napokról, ami felbecsülhetetlen értékű a strukturált ütemterv fenntartása szempontjából.

A Wrike segítségével könnyedén szervezhetem az időmet, és nyomon követhetem a már elvégzett és a még hátralévő tevékenységeket. Világos áttekintést nyújt a határidőkről és a következő szállításig hátralévő napokról, ami felbecsülhetetlen értékű a strukturált ütemterv fenntartása szempontjából.

5. Smartsheet (A legjobb projekttervezéshez táblázatos felületen)

via Smartsheet

A Smartsheet egy felhőalapú feladatkezelő szoftver, amely kiválóan alkalmas a táblázatokkal való munkához szokott csapatok számára. Minden feladat sorokként kerül rögzítésre, és minden sor támogatja a függőségeket, megjegyzéseket, fájlcsatolmányokat és összesített nézeteket.

Az Excelhez hasonlóan komplex képleteket (pl. INDEX/MATCH, SUMIF) is írhat közvetlenül a cellákba. A cellák értékei bemeneti adatokká válhatnak a Smartsheet automatizált munkafolyamataiban, például riasztások, jóváhagyási kérések, emlékeztetők, frissítések vagy más automatizált műveletek kiváltásához, amikor a feltételek megváltoznak.

Az eszköz egy robusztus beépített űrlapkészítővel is rendelkezik. Amikor valaki kitölti az űrlapot, az adatok új sorokként jelennek meg a táblázatban, és azonnal elindítják az Ön által beállított automatizálásokat.

A Smartsheet legjobb funkciói

Bármilyen folyamatot felépíthet egy üres rácsból, miközben továbbra is rendelkezésre állnak a Gantt-, Kanban-, naptár- és idővonal-nézetek.

Készítsen projekttervet, és indítson el több száz azonos projektet, azonos felépítéssel, jelentésekkel és irányítópulttal.

Automatizálja az adatok mozgását olyan vállalati rendszerekbe és azokból, mint a Salesforce és a Jira, hogy a projektadatok szinkronban maradjanak az üzleti adatokkal.

A Smartsheet korlátai

A tartalom megosztása olyan személyekkel, akik nem rendelkeznek licenccel, kihívást jelenthet, mivel korlátozza a hozzáférést a licenc nélküli felhasználók számára.

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 21 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3450+ értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A Smartsheet egyik leghatékonyabb funkciója a kritikus út kiemelése. Ezzel sokkal könnyebben észlelhetők a problémák, és könnyebben megoldhatók.

A Smartsheet egyik leghatékonyabb funkciója a kritikus út kiemelése. Ezzel sokkal könnyebben észlelhetők a problémák, és könnyebben megoldhatók.

📚 További információk: A legjobb Smartsheet alternatívák és versenytársak a projektmenedzsment területén

6. Airtable (a legjobb egyedi munkafolyamatok létrehozásához)

az Airtable segítségével

Az Airtable-ben a munka bázisokba van szervezve, amelyek minden táblázatot, rekordot és összekapcsolt mezőt tartalmaznak. Ez megkönnyíti az adatok közötti valós kapcsolatok feltérképezését. Például összekapcsolhatja az ügyfelek visszajelzéseit a termék jellemzőivel, a jellemzőket a határidőkkel, a határidőket a mérföldkövekkel stb., hogy minden egy összekapcsolt rendszerben legyen.

Ezenkívül az egy helyen végzett frissítések automatikusan megjelennek mindenhol, ahol az adatok összekapcsolódnak. Így a csapatok nem duplikálják az információkat és nem kell több táblázatot összehangolniuk, ami csökkenti a hibák számát és időt takarít meg.

Az Airtable többféle nézetet támogat, például rácsos, Kanban és idővonalas nézetet, így a különböző csapatok ugyanazokat az adatokat a munkafolyamatuknak leginkább megfelelő módon jeleníthetik meg. A rekordokat képekkel, videókkal és fájlokkal is kiegészítheti, hogy a dokumentáció könnyen hozzáférhető legyen.

Az Airtable legjobb funkciói

Hozzon létre testreszabott felhasználói felületeket a háttértáblák tetején, hogy a nem technikai felhasználók is megértsék és elemezzék az adatokat.

A többfelhasználós szerkesztés, a valós idejű frissítések, a megjegyzések, a címkék/említések és az értesítések segítségével biztosítja a csapatok összehangolt munkáját és elkerüli a verziókonfliktusokat.

Biztosítsa az adatok biztonságát auditnaplókkal, rendszergazdai ellenőrzésekkel, egyszeri bejelentkezéssel, engedélyekkel és SOC2-hez hasonló megfelelőségi keretrendszerekkel.

Az Airtable korlátai

Minden Airtable-csomagban szigorú korlátozás van érvényben az adatbázisonkénti rekordok számát illetően, így a költségek jelentősen megnőnek, ha nagy mennyiségű adatot kell nyomon követni.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat: 24 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 54 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (3100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak az Airtable-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az Airtable egy olyan platform, amely egyesíti az adatbázisok erejét és a táblázatok egyszerű használatát. Nagyon jól konfigurálható és könnyen testreszabható, így könnyedén létrehozhat munkafolyamatokat, nézeteket és automatizálásokat anélkül, hogy hatalmas technikai ismeretekre lenne szüksége.

Az Airtable egy olyan platform, amely egyesíti az adatbázisok erejét és a táblázatok egyszerű használatát. Nagyon jól konfigurálható és könnyen testreszabható, így hatalmas technikai ismeretek nélkül is könnyedén létrehozhat munkafolyamatokat, nézeteket és automatizálásokat.

7. Notion (A legjobb adatbázis-vezérelt munkaterületek létrehozásához)

via Notion

A Notion leginkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyeknek problémát jelent a széttagolt tudás. Könnyedén létrehozhat egy egységes információforrást a termékleírások, tervezési rendszerek, sprint dokumentumok és csapatok stratégiái számára, amelyekben a releváns kontextusok mindig összekapcsolódnak.

A projektek és feladatok esetében többféle nézetet kap, amelyek egyszerűen csak ugyanazon adatok különböző nézőpontjai. Az idővonalak segítenek a tervezésben és a mérföldkövek meghatározásában, míg a táblák és naptárak támogatják a végrehajtást és az ütemezést.

Az eszköz beépített AI asszisztenssel is rendelkezik. Használhatja hosszú dokumentumok összefoglalására, rendezetlen jegyzetek tisztázására, tartalom vázlatának elkészítésére vagy a meglévő oldalakról való gyors válaszok lekérésére, így az információk mindig rendelkezésre állnak.

A Notion legjobb funkciói

Kapcsolja össze a feladatokat a projektekkel, az emberekkel, a célokkal, majd összefoglalja vagy kiszámolja a mutatókat a rollup mezők segítségével.

Javítsd a csapatok közötti konzisztenciát az Agile mutatók , sprint táblák, CRM folyamatok, termékbevezetési tervek, OKR nyomkövetők és egyebek sablonjaival.

Állítson be részletes jogosultságokat az oldal, az adatbázis és a munkaterület szintjén, hogy szerkesztési jogokat biztosítson vagy korlátozza a hozzáférést az érzékeny dokumentumokhoz.

A Notion korlátai

Mivel a feladatok függőségei többnyire vizuálisak és nem funkcionálisak, az idővonal tervezése manuális és bizonytalan lesz a komplex, egymástól függő projektek esetében.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 dollár/hely/hónap

Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (8950+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2650+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Notion projektmenedzsment funkciójában leginkább azt szeretem, hogy minden természetesen összeáll. A feladatok, az ütemtervek és a dokumentáció egy helyen találhatóak, így könnyű a rendszerezés, a munkatársak feladataikra való koncentrálása és a projektek előrehaladása felesleges súrlódások nélkül.

A Notion projektmenedzsment funkciójában leginkább azt szeretem, hogy minden természetesen összeáll. A feladatok, az ütemtervek és a dokumentáció egy helyen találhatóak, így könnyű a rendszerezés, a munkatársak feladataikra való koncentrálása és a projektek előrehaladása felesleges súrlódások nélkül.

Az agilis csapatok úgy vannak kialakítva, hogy gyorsan mozogjanak, gyorsan alkalmazkodjanak és önállóan dolgozzanak, de erős láthatóság és összehangoltság nélkül ez a rugalmasság könnyen munkaterhelés-szaporodássá válhat.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan csökkentheti az eszközök közötti váltást, és hogyan konszolidálhatja a munkát egyetlen vizuális rendszerbe a ClickUp-on belül.

8. Monday. com (A legjobb projekttervezéshez és együttműködésen alapuló munkamenedzsmenthez)

A Monday.com egy megbízható Meegle alternatíva azoknak a csapatoknak, akiknek szükségük van egy áttekinthető, megosztott képre a teljes projektmenedzsment életciklusról. Különösen hasznos, ha több csapat is részt vesz a projektben, és a frissítések könnyen elvesznek a csevegésekben vagy a táblázatokban.

A platform felépítése szándékosan egyszerű (táblák > csoportok > elemek > alelemek), ami még a komplex munkafolyamatokat is könnyen követhetővé teszi. A csapatok például a projekt szakaszait csoportként, az egyes feladatokat elemekként, az átadásokat vagy függőségeket pedig alelemekként követhetik nyomon, miközben a tulajdonosok, az ütemtervek és az állapotok mindenkor láthatók.

Beépített Gantt- és idővonal-nézetek állnak rendelkezésre több csapat és függőség kezeléséhez. Emellett a munkaterhelés és a portfólió szintű nézetek segítenek a komplex jelentési igények koordinálásában.

Monday.com legjobb funkciói

Több tucat oszloptípus és adatmező segítségével testreszabhatja tábláit.

Használjon előre elkészített vagy egyedi automatizálásokat értesítésekhez, állapotváltozásokhoz, határidős feladatokhoz stb.

Integrálja az Outlook, GitHub, Slack, Zoom, Jira és más eszközökkel, hogy központosítsa a munkát anélkül, hogy duplikálná az erőfeszítéseket.

Monday.com korlátai

Egyes fejlett automatizálásokhoz továbbra is egyedi kódolás vagy külső szolgáltatások szükségesek, különösen nagy adathalmazok vagy összetett feltételes logika kezelése esetén.

Monday.com árak

Ingyenes

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 14 700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5600 értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így fogalmaz:

Imádom, hogy több táblát is létrehozhatok különböző feladatokhoz. Egyetlen alkalmazással tudtam megszervezni a munkám különböző aspektusait. Nagyszerű volt, hogy meg tudtam tervezni a napjaimat és prioritásokat tudtam felállítani a feladatok között.

Imádom, hogy több táblát is létrehozhatok különböző feladatokhoz. Egyetlen alkalmazással tudtam megszervezni a munkám különböző aspektusait. Nagyszerű volt, hogy meg tudtam tervezni a napjaimat és prioritásokat tudtam felállítani a feladatok között.

🚀 ClickUp előnye: Tegyen fel kérdéseket és szerezzen betekintést a munkaterületére és akár a csatlakoztatott alkalmazásokra is a ClickUp Brain MAX segítségével. Összefoglalókat generál, automatikusan frissíti a vizuális irányítópultokat és sprint táblákat, és teljes képet ad a függőségekről és a műtárgyakról. Ez azt jelenti, hogy az Agile csapatok kevesebb időt töltenek a beszélgetések történetének átnézésével, és több időt fordíthatnak a táblákban vagy a hátralékokban szereplő fontos dolgokra.

9. Linear (A legjobb gyors, fejlesztőcentrikus problémakezeléshez és sprintkezeléshez)

via Linear

A Linear egy agilis projektmenedzsment és problémakövető eszköz, amelyet elsősorban a fejlesztők igényeinek figyelembevételével terveztek.

A munka feladatokra, ciklusokra és projektekre van felosztva, így a csapatok külön táblák vagy dokumentumok vezetése nélkül is megtervezhetik a sprinteket, nyomon követhetik az aktív munkákat és láthatják, mi következik.

Ezenkívül az eszköz AI-támogatott csapattagok funkciója lehetővé teszi több AI-ügynök létrehozását, akik különböző feladatokban segítenek. Ezekkel az ügynökökkel együttműködhet komplex problémák megoldásában, vagy teljes feladatok végrehajtását delegálhatja rájuk, ezzel jelentősen csökkentve a manuális munkát.

A Linear legjobb funkciói

Gyorsan áttekintheti a beérkező munkákat, és szűrőkkel és osztályozással tisztán és kezelhető formában tarthatja a hátralékokat.

Tervezze meg az iterációkat és tartsa fenn a folyamatos szállítási ritmust a „Cycles” segítségével, amely időkorlátos sprintekként működik.

Beépített betekintési és elemzési funkciók segítségével valós időben követheted nyomon az előrehaladást, a sebességet, a hatókör változásait és a trendeket.

Lineáris korlátok

A korlátozott testreszabási lehetőségek bizonyos munkafolyamatok esetében korlátozóak lehetnek.

Lineáris árazás

Ingyenes

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Lineáris értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Linearról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználótól:

Nagyra értékelem, hogy a Linear segítségével könnyen strukturálhatók a kezdeményezések, projektek és feladatok. Nagyszerű, hogy milyen egyszerű összekapcsolni a függőségeket és megszervezni a sprinteket.

Nagyra értékelem, hogy a Linear segítségével könnyen strukturálhatók a kezdeményezések, projektek és feladatok. Nagyszerű, hogy milyen egyszerű összekapcsolni a függőségeket és megszervezni a sprinteket.

10. Teamwork.com (A legjobb all-in-one projektmenedzsment és együttműködéshez)

A Teamwork.com olyan projektekhez készült, ahol az idő nyomon követése, a hatókör kezelése és a vállalt határidők betartása a mindennapi működés része.

Ügynökségek és professzionális szolgáltató csapatok gyakran használják projektek tervezésére és a számlázható teljesítmény teljes ellenőrzése alatt tartására. A csapatok nyomon követhetik a feladatokat és az azokhoz felhasznált időt, előre jelezhetik a munkaterhelést a túlterhelés elkerülése érdekében, és figyelemmel kísérhetik, hogy a projektek a megállapodott határidők és költségvetések keretein belül maradnak-e.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy ügyfeleinek ellenőrzött hozzáférést biztosítson a projektekhez, hogy azok láthassák az előrehaladást, anélkül, hogy belső jegyzeteket, megbeszéléseket vagy befejezetlen munkákat tennének közzé.

Teamwork.com legjobb funkciói

Kommunikáljon csapatával a platformon belül megjegyzések, értesítések, fájlcsatolmányok és megosztott irányítópultok segítségével.

Rögzítsd az órákat közvetlenül a feladatokhoz időzítőkkel vagy munkaidő-nyilvántartásokkal, és különböztesd meg a számlázható és a nem számlázható időt.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és takarítson meg időt a gyakori projekttípusokhoz és az ismétlődő folyamatokhoz használható újrafelhasználható sablonokkal.

Teamwork.com korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a műszerfal funkció tartalma vagy vezérlői korlátozottak, ami befolyásolja a teljesítmény vizualizációs folyamatát.

Teamwork.com árak

Ingyenes

Szállítás: 13,99 USD felhasználónként/hónap

Grow: 25,99 USD/felhasználó/hónap

Skálázhatóság: Egyedi árazás

Teamwork.com értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Teamworkről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Teamwork kiválóan alkalmas az ügyfelekkel való kommunikáció kezelésére és a releváns dokumentumok mentésére anélkül, hogy be kellene vonni a belső csapatot. A feladatok függőségei, az időkövetés és a munkaterhelés-kezelés funkciók különösen hasznosak az erőforrás-tervezéshez.

A Teamwork kiválóan alkalmas az ügyfelekkel való kommunikáció kezelésére és a releváns dokumentumok mentésére anélkül, hogy be kellene vonni a belső csapatot. A feladatok függőségei, az időkövetés és a munkaterhelés-kezelés funkciók különösen hasznosak az erőforrás-tervezéshez.

Az Agile keretrendszerekkel valódi eredményeket érhet el a ClickUp segítségével

Bár nincs egyetlen legjobb projektmenedzsment platform, mindig van olyan eszköz, amely a legjobban illeszkedik az Ön egyedi munkamódszeréhez.

Egyes csapatok a rugalmasságot tartják fontosnak, mások a struktúrát értékelik, és sokan most olyan módszereket keresnek, amelyekkel az AI-támogatott munkafolyamatokat beépíthetik a mindennapi tervezésbe és végrehajtásba.

Ha ezt figyelembe veszi, a ClickUp tűnik a tökéletes választásnak, mert a feladatokat, a dokumentációt, az automatizálást és az AI támogatást egyetlen munkaterületen egyesíti.

A ClickUp-ra átálló csapatok hatékonyabbá válnak ( az ügyfelek 96,7%-a ) és jobb együttműködésről számolnak be (az ügyfelek 87,9%-a) – még akkor is, ha 3 vagy több eszközt cserélnek le a ClickUp-ra!

Hasonló eredményeket szeretne elérni a projektjeiben?

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on!