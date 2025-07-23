A termelékenységet elősegítő 13 legjobb AI-ügynök

Minden projektmenedzser és csapatvezető ismeri ezt az érzést: a teendőlista gyorsabban növekszik, mint amennyit le tudsz pipálni, és nehéz lépést tartani a változásokkal.

Mi lenne, ha néhány feladat már nem igényelne annyira a figyelmét?

Itt jönnek képbe az AI-ügynökök.

Az AI-ügynökök aktívan növelik a termelékenységet, alkalmazkodnak a munkafolyamatokhoz, és valós időben hoznak döntéseket, amelyek átalakítják a munkavégzés módját.

Ebben a blogbejegyzésben 13 legjobb AI-ügynököt mutatunk be, amelyek segítenek a műveletek racionalizálásában, a prioritások jobb meghatározásában és a termelékenység jelentős növelésében.

A legjobb AI-ügynökök a termelékenység érdekében egy pillantásra

Eszköz Legjobb funkciók A legjobb *Árak ClickUp – AI-alapú projektmenedzsment a ClickUp Brain segítségével – Feladatok automatizálása kódolás nélküli munkafolyamatok segítségével – Tartalom generálása az AI Writer for Work segítségével – Frissítések összefoglalása és az együttműködés egyszerűsítése a Chat Agents segítségével Csapatok, amelyek komplex projekteket, dokumentumokat és együttműködést kezelnek egy helyen Örökre ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Notion AI – Információkat gyűjt a Notion, a Slack és a Google Drive alkalmazásokból – A GPT-4 és a Claude segítségével kontextusban válaszol – Automatikusan generál teendőlistákat strukturálatlan tartalmakból – Segít a dokumentumok és a találkozói jegyzetek strukturálásában Dokumentumkészítés és tudásmenedzsment aszinkron csapatok számára Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Reclaim AI – AI-alapú ütemezés feladatokhoz, szokásokhoz és találkozókhoz – A feladatok és találkozók időtartamának nyomon követése – A rendelkezésre állás szinkronizálása a Slackkel, CRM-ekkel és naptárakkal – A munka és a magánélet egyensúlyának előtérbe helyezése intelligens időblokkokkal Intelligens naptár-optimalizálás és fókuszidő-kezelés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Motion AI – A feladatok automatikus ütemezése és átütemezése – A projektkésések előrejelzése és a munkaterhelés kiigazítása – Az AI Meeting Links védelmezi a megbeszélésmentes órákat – Beépített sablonokkal történő munkafolyamat-automatizálás Feladat- és projekttervezés intelligens ütemezéssel egyének és csapatok számára A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 20 dollártól kezdődik. Fellow. app – Automatikusan generálja a megbeszélések összefoglalóját, a teendőket és a döntéseket – Sablonok a megbeszélés előtti tervezéshez – Szinkronizálja a jegyzeteket és a jegyzőkönyveket a CRM-ekkel – Az összes megbeszélésről szóló információt egy helyen tárolja Sok értekezletet tartó csapatok, amelyeknek egyértelmű nyomon követésre és központosított jegyzetekre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 11 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Grammarly AI – Valós idejű hangnem és érthetőségi visszajelzés – Plagizálás észlelése több millió forrásban – Mély integráció alkalmazások és böngészők között – AI írási javaslatok e-mailekhez, dokumentumokhoz és egyebekhez Tiszta, hibamentes tartalom írása minden platformon Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 30 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. SaneBox – Intelligens szűrők az e-mailek prioritás szerinti rendezéséhez – Leiratkozás a SaneBlackHole segítségével – E-mailek elhalasztása a rendetlenség csökkentése érdekében – Napi összefoglaló az alacsony prioritású frissítésekről Az e-mailek túlterhelésének kezelése és a beérkező levelek hatékonyságának növelése A fizetős csomagok ára 3,49 dollár/hó-tól kezdődik. Intuit Assist – Jegyzeteket és nyugtákat számlákká alakít – AI-sugallatokkal személyre szabja a pénzügyi betekintést – Intelligens számlaemlékeztetők és ügyfélkövetés – Összekapcsolja a QuickBooks, TurboTax és Mailchimp alkalmazásokat Kisvállalkozások könyvelésének és cash flow-jának automatizálása Egyedi árazás Intercom AI – AI-alapú ügyfélszolgálat a Fin Agent segítségével – Valós idejű beszélgetésösszefoglalók és válaszjavaslatok – Egységes beérkező levelek mappa minden platformon – Intelligens súgó központ önkiszolgáló támogatással Csapatok, amelyek gyors, AI-alapú támogatást szeretnének, emberi háttérrel A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 39 dollártól kezdődik. Glean AI – Vállalat-szintű AI-keresés az összes csatlakoztatott alkalmazásban – Intelligens asszisztens a dokumentumok összefoglalásához és tartalom generálásához – Személyre szabott válaszok a szerepkör és a tevékenység alapján – Kereshető tudásgráf létrehozása Gyors válaszok és tartalmi támogatás a tudásintenzív csapatok számára Egyedi árazás AutoGPT – Komplex feladatokat hajt végre minimális bemenettel – Memóriát használ a megalapozott döntések meghozatalához – Nagy célokat AI által kezelt alfeladatokra bont – Dokumentumokat foglal össze GPT-3. 5 és GPT-4 segítségével A munkafolyamatok, a kutatás és a több lépésből álló feladatok automatizálása Egyedi árazás Superhuman – AI-alapú osztályozás a gyorsabb e-mail-szortírozáshoz – Billentyűparancsok az azonnali válaszokhoz – E-mailben elérhető naptár és közösségi média-elemzések – Követési emlékeztetők és elkötelezettség-nyomonkövetés E-mailes termelékenység gyors osztályozással és mélyreható személyre szabással A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 30 dollártól kezdődik. RescueTime AI – Nyomon követi és jelentést készít az eszközökön eltöltött időről – A Focus Sessions blokkolja a zavaró tényezőket – Napi betekintés a termelékenységi mintákba – Célriasztások a jobb szokások kialakításához Egyedül dolgozók és csapatok, akik az időt nyomon követik a koncentráció javítása érdekében A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 9 dollártól kezdődik.

Mik azok az AI-ügynökök?

Az AI-ügynökök intelligens szoftverprogramok, amelyek komplex feladatokat hajtanak végre, döntéseket hoznak és az adatok alapján alkalmazkodnak. Elemzik környezetüket, feldolgozzák az információkat és intézkedéseket hoznak a konkrét célok elérése érdekében.

A gépi tanulás és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével az AI-ügynökök idővel tanulnak és fejlődnek, egyre dinamikusabbá és reagálóképesebbé válnak.

A munkahelyi mesterséges intelligencia növeli a termelékenységet azáltal, hogy automatizálja a komplex üzleti folyamatokat, minimalizálja a döntéshozatal fáradalmait és optimalizálja az erőforrások elosztását. A végrehajtáson túl az ügynökök folyamatosan fejlődnek és megbirkóznak a mesterséges intelligencia kihívásaival, ami nélkülözhetetlen a gyorsan változó környezetben való hatékonysághoz.

A legjobb AI-ügynökök a termelékenység növeléséhez

Fedezze fel a termelékenységet elősegítő legjobb AI-ügynököket, hogy megtalálja a munkájához leginkább megfelelőt. 📊

1. ClickUp (A legjobb AI-vezérelt projektmenedzsment, munkafolyamat-automatizálás és együttműködés)

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csapatkommunikációt ötvözi, és mindezt mesterséges intelligencia segítségével teszi, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

Ismerje meg a ClickUp Autopilot ügynököket: mesterséges intelligenciával rendelkező csapattársait!

Végezzen el több feladatot a ClickUp AI-ügynökeivel!

A ClickUp-ot igazán különlegessé a platformba beépített, új generációs AI-ügynökök, az úgynevezett Autopilot Agents teszik. Ezek az AI-ügynökök nem egyszerű botok vagy automatizált programok, hanem intelligens digitális csapattársak, akik megértik a céljaidat, döntéseket hoznak és cselekszenek a munkaterületeden.

A ClickUp Autopilot ügynökök a következőképpen növelhetik a termelékenységet:

Több lépésből álló munkafolyamatok automatizálása: Például, amikor egy új ügyfél bevonási feladatot hoznak létre, egy AI-ügynök automatikusan kijelölheti a csapat tagokat, megadhatja a határidőket, elküldheti az üdvözlő e-maileket és frissítheti a projekt státuszát – manuális beavatkozás nélkül.

Proaktív asszisztenseként működnek: Az ügynökök figyelik a munkaterületét a kiváltó eseményekre (például egy feladat új szakaszba lépése vagy egy határidő közeledte), és megteszik a megfelelő lépéseket, például továbbítják a sürgős ügyeket, emlékeztetőket küldenek vagy összefoglalókat készítenek.

Személyre szabás az Ön igényeinek megfelelően: Természetes nyelvű utasítások segítségével egyedi ügynököket hozhat létre, amelyekhez igazíthatja csapatának egyedi folyamatait – legyen szó tartalomjóváhagyásról, sprinttervezésről vagy ismétlődő jelentésekről.

Szeretné látni, hogy valójában hogyan néz ki, amikor egy AI-ügynök megérti a munkakörnyezetét? Nézze meg, hogyan használja az Atlassian AI-ügynöke a vállalati tudást, hogy valódi árnyalatokkal ellátott válaszokat adjon. Nézze meg a bemutatót →

💡 Profi tipp: A ClickUp AI-ügynökök akár más eszközökkel (például a Slackkel, a Google Naptárral vagy a Salesforce-szal) is összekapcsolhatók, hogy az egész munkafolyamat szinkronban maradjon.

ClickUp Automation: egyszerűsítse az ismétlődő munkákat

A ClickUp Automation leveszi a terhet a válláról, elvégzi az ismétlődő feladatokat, így a csapatok a fontosabb dolgokra koncentrálhatnak. A feladatok kiosztásától és az állapotok frissítésétől az emlékeztetők küldéséig és az adatok szinkronizálásáig minden zökkenőmentesen működik a háttérben.

Az AI Builder segítségével a munkafolyamatok automatizálása gyerekjáték. Ahelyett, hogy manuálisan konfigurálná az automatizálási szabályokat, egyszerűen leírhatja, mire van szüksége közérthető nyelven – például „Automatikusan rendeljen hozzá egy ellenőrt, amikor egy feladat a „Felülvizsgálat alatt” szakaszba kerül” –, és a ClickUp Brain azonnal konfigurálja a szabályt az Ön számára.

AI-alapú betekintés, összefoglalók és személyes asszisztencia

Készítsen vonzó tartalmakat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy szinttel magasabb szintre emeli az AI-vezérelt munkamenedzsmentet azáltal, hogy automatizálja a feladatokat, összefoglalja a projektfrissítéseket és valós idejű betekintést nyújt a szervezet egészébe. A ClickUp projektmenedzsment szoftverébe beépítve ez egy extra segítő kéz és agy, amely segít okosabb döntéseket hozni.

A ClickUp AI ügynökök a ClickUp platformba beépített intelligens asszisztensek. Ezek az ügynökök automatizálják a több lépésből álló munkafolyamatokat, döntéseket hoznak és műveleteket hajtanak végre a ClickUp-on belül – messze túllépve az egyszerű feladatok automatizálásán. Természetes nyelvű utasítások segítségével egyedi ügynököket hozhat létre, amelyek az Ön egyedi folyamatait szolgálják.

Prediktív elemző szoftverként a Brain a korábbi adatokat felhasználva prediktív betekintést nyújt a projekt ütemtervének és a lehetséges kihívásoknak az előrejelzéséhez. Például az AI elemzi a korábbi projektek időtartamát és az erőforrások kihasználtságát, hogy előre jelezze a jelenlegi projektek lehetséges késedelmét, lehetővé téve a vezetők számára az erőforrások hatékonyabb elosztását.

Ezenkívül az AI személyi asszisztensként való használata segít a feladatok nyomon követésében, a rutinfrissítések automatizálásában és a döntéshozatal egyszerűsítésében.

És ha inkább a kézmentes interakciót részesíti előnyben? A ClickUp Brain Max push-to-talk hangparancsokkal hozza el az AI-ügynököket az asztalára, így a billentyűzetet meg sem érintve rendelhet munkát vagy kaphat frissítéseket.

AI Meeting Notetaker és modellrugalmasság

A ClickUp Brain egy AI Notetaker funkcióval is rendelkezik, amely csatlakozhat hívásokhoz, leírhatja a megbeszéléseket, összefoglalókat készíthet és kiemelheti a teendőket, valamint közvetlenül összekapcsolhatja a jegyzeteket a ClickUp feladataival és projektjeivel.

A ClickUp Brain felhasználói közvetlenül a ClickUp munkaterületen belül választhatnak a vezető AI-modellek közül – többek között az OpenAI, a Claude és a Gemini közül –, ami rugalmasságot és ellenőrzést biztosít az AI-élmény felett.

A gyors válaszok érdekében előre megírt válaszokat kínál, vagy rövid jegyzeteket átalakít kifinomult üzenetekké, segítve a csapatokat a produktivitás fenntartásában a csevegés túlterhelése nélkül.

A ClickUp legjobb funkciói

Tartsa mozgásban a projekteket, még akkor is, ha nincs a helyszínen: Az AI-ügynökök (Autopilot Agents) automatizálhatják a komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat, és proaktív digitális csapattársakra támaszkodhatnak a feladatok háttérben történő kezeléséhez.

Valós idejű együttműködés: Dolgozzon zökkenőmentesen feladatokon, dokumentumokon és projektekben Dolgozzon zökkenőmentesen feladatokon, dokumentumokon és projektekben a ClickUp Docs segítségével, és ossza meg ötleteit, ütemterveit és frissítéseit azonnal.

A munkafolyamatok összefoglalása: Gyorsan készítsen AI-összefoglalókat, kiemelve a prioritások, a határidők és az együttműködés legfontosabb változásait.

Testreszabható irányítópultok: A ClickUp irányítópultok segítségével láthatóvá teheti a projekt előrehaladását és figyelemmel kísérheti a legfontosabb mutatókat. A ClickUp irányítópultok segítségével láthatóvá teheti a projekt előrehaladását és figyelemmel kísérheti a legfontosabb mutatókat.

Célok kitűzése és nyomon követése: Határozzon meg egyértelmű, mérhető Határozzon meg egyértelmű, mérhető ClickUp-célokat , ossza meg azokat a csapatával, és automatizálja a haladás nyomon követését.

Könnyű integrálás: Csatlakoztassa a ClickUp-ot olyan népszerű eszközökhöz, mint a Google Naptár, a Salesforce, a GitHub és a Microsoft Teams, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot.

Bármit gyorsan megtalál: A ClickUp Connected Search segítségével az alkalmazások közötti váltás nélkül azonnal megtalálhatja a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és fájlokat. A ClickUp Connected Search segítségével az alkalmazások közötti váltás nélkül azonnal megtalálhatja a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és fájlokat.

Automatikusan rögzítse minden értekezleten elhangzott információt: a ClickUp AI Notetaker segít leírni az értekezleteket, összefoglalni a megbeszéléseket és kivonni a teendőket, amelyeket közvetlenül összekapcsolhat projektjeivel.

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazásában hiányozhatnak bizonyos fejlett funkciók, amelyek a desktop verzióban elérhetők.

Széles körű funkciókkal rendelkezik, ezért a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználóknak némi tanulási időre van szükségük.

ClickUp árak

árak-táblázat

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 040+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Notion AI (A legjobb dokumentumkészítés és csapatmunka javításához)

via Notion

A Notion AI átalakítja a csapatok projektkezelési, információelemzési és döntéshozatali módszereit.

Képessége, hogy különböző forrásokból információkat gyűjtsön, dokumentumokból következtetéseket vonjon le és munkafolyamatokat automatizáljon, többé teszi, mint egy egyszerű írási asszisztens. Ez egy AI-ügynök, amely segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában, a manuális munka csökkentésében és a adatokon alapuló döntések gyorsabb meghozatalában.

A Notion AI integrálódik a munkaterületével, vagyis megérti a kontextust, hivatkozik az AI tudásbázisra, és segít a munka strukturálásában.

A Notion AI legjobb funkciói

Keresés a Notion, Slack, Google Drive és más forrásokban azonnali válaszokért

Automatikusan feltárja a szervezeti tudásból származó releváns információkat

Használja a GPT-4 és a Claude programokat, hogy releváns válaszokat adjon bármilyen kérdésre.

Automatikus teendőlisták létrehozása értekezletek jegyzetéből, e-mailekből és értékesítési hívásokból

A Notion AI korlátai

A Notion AI funkciók jelenleg nem érhetők el mobilalkalmazásokon, ami korlátozza a mobil felhasználók hozzáférését.

Az új felhasználóknak az ügynök funkcióinak kezelése kihívást jelenthet.

Notion AI árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

🔍 Tudta? A többfeladatos munkavégzés csökkenti a termelékenységet. Tanulmányok kimutatták, hogy a feladatok közötti váltás akár 40%-kal is csökkentheti a hatékonyságot, mivel az agy minden alkalommal nehezen tud újra koncentrálni.

3. Reclaim AI (A legjobb a feladatkezelés automatizálásához és az ütemtervek optimalizálásához)

via Reclaim AI

A Reclaim AI egy intelligens ütemezési asszisztens, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat és az egyéneket naptáraik optimalizálásában manuális beavatkozás nélkül.

Megvédi a koncentrációs idődet, megakadályozza a kiégést az intelligens munka-magánélet egyensúly szabályozásával, és még olyan eszközökkel is szinkronizálható, mint a Slack és az Asana, hogy a munkafolyamatod zavartalan maradjon. Akár automatizálni szeretnéd a megbeszéléseket, megvédeni a megbeszélésmentes napokat, vagy nyomon követni, hogy a csapatod hogyan tölti az idejét, a Reclaim AI egy adaptív időkezelő, amely folyamatosan optimalizálja a napirendedet.

Az AI legjobb funkcióinak visszaszerzése

Az AI-alapú szokások automatikus ütemezése rugalmas időtartamokkal, prioritási rangsorolással és intelligens átütemezéssel.

Kövesse nyomon az időt a megbeszéléseken, feladatokban és szokásokban a személyes időkövetés és a személyi elemzés segítségével.

Szinkronizálja az ütemezést a Slackkel, a CRM eszközökkel és a webhookokkal, hogy frissítse a rendelkezésre állást, automatizálja a munkafolyamatokat és javítsa az együttműködést.

Az AI korlátainak leküzdése

A Reclaim AI beállítása időigényes lehet, és alkalmi felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

A találkozók ütemezésének funkciója nem rendelkezik testreszabási lehetőségekkel, például a meghívottak számára kérdések hozzáadásával, ezért nem alkalmas teljes helyettesítésre.

Az AI árainak visszaszerzése

Lite: Ingyenes

Kezdő csomag: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

AI-értékelések és vélemények visszaszerzése

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A zene növelheti a termelékenységet – de csak a megfelelő fajta. Az instrumentális zene, különösen a klasszikus vagy ambient hangok, segít javítani a koncentrációt, míg a szöveges dalok elvonhatják a figyelmet a mély koncentrációt igénylő feladatokról.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók körülbelül 60%-a 10 percen belül válaszol az azonnali üzenetekre, de minden megszakítás után akár 23 perc is eltelhet , mire újra összpontosítani tudnak, így a gyors válaszok a termelékenység csökkenésével járnak. Itt jön a ClickUp segítségére. Az automatizálás kezeli a rutinfrissítéseket, a hozzárendelt megjegyzések rendszerezik a teendőket, a ClickUp Brain pedig összefoglalja a legfontosabb megbeszéléseket – így mindig naprakész lehet, anélkül, hogy végtelenül elterelné a figyelmét. Kevesebb kontextusváltás, több elvégzett feladat!

4. Motion AI (A legjobb feladat- és projektütemezéshez AI-elemzésekkel)

via Motion AI

A Motion egy AI-vezérelt feladat- és projektmenedzsment platform, amely automatikusan ütemezi a feladatokat, optimalizálja a csapat munkamenetét és biztosítja, hogy a projektek a terv szerint haladjanak. A határidők, a függőségek és a munkaterhelés kapacitása alapján rangsorolja a feladatokat, így a csapat tagjai folyamatos ellenőrzés nélkül is összehangoltan tudnak dolgozni.

A hagyományos AI projektmenedzsment eszközöktől eltérően a Motion aktívan kezeli az idődet. Megjósolja a projekt befejezésének határidejét, megakadályozza az ütemterv-ütközéseket, és automatikusan módosítja a prioritásokat, ha a tervek megváltoznak.

A Motion AI legjobb funkciói

Előre jelezze és megakadályozza a határidők elmulasztását azáltal, hogy valós időben elemzi a csapat rendelkezésre állását és munkaterhelését, és azonosítja a kockázatokat, mielőtt azok problémává válnának.

Automatizálja a munkafolyamatok végrehajtását sablonokkal a feladatok létrehozásának, kiosztásának, ütemezésének és a szakaszok előrehaladásának kezeléséhez.

A munka befejezésével módosítsa a projektterveket, automatikusan áthelyezve az ütemterveket és a felelősségi köröket, manuális beavatkozás nélkül.

Egyszerűsítse az ütemezést az AI-alapú Meeting Links segítségével, amely kiemelten kezeli a fontos találkozókat, miközben védi a koncentrációra szánt időt és betartatja a találkozómentes órákat.

A Motion AI korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az alkalmazáson belül alkalmanként hibák lépnek fel.

A Motion AI nem támogatja annyi harmadik féltől származó alkalmazás integrációját, mint egyes más eszközök.

Nem nyújt funkciókat heti értékelésekhez vagy időkövetéshez különböző feladatkategóriákban.

Az eszköz jelenleg csak a Gmail és az Outlook naptárakat támogatja, ami korlátozó lehet azoknak a felhasználóknak, akik más naptárszolgáltatásokat, például az iCloudot használnak.

A Motion AI árai

Egyéni: 34 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapszint: 20 USD/hó felhasználónként

Business Pro: Egyedi árazás

Motion AI értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

🧠 Érdekesség: A rövidebb munkahét növelheti a termelékenységet. Azok az országok, amelyek kipróbálták a négynapos munkahétet, azt tapasztalták, hogy a munkavállalók ugyanolyan termelékenyek voltak – néha még termelékenyebbek is –, miközben jobb munka-magánélet egyensúlyt élveztek.

5. Fellow. app (A legjobb a megbeszélések munkafolyamatainak racionalizálásához és a csapat együttműködésének javításához)

A Fellow egy mesterséges intelligenciával működő találkozóasszisztens, amely minden találkozó előtt, alatt és után növeli a termelékenységet. Automatizálja a jegyzetelést, nyomon követi a teendőket és központosítja a találkozókkal kapcsolatos információkat, biztosítva, hogy minden megbeszélés értelmes eredményekhez vezessen.

Ez a típusú AI-ügynök aktívan szervezi és optimalizálja a találkozókat. Közvetlenül integrálódik a naptárakba, CRM-ekbe és együttműködési eszközökbe, hogy egyszerűsítse az ütemezést, automatikus összefoglalókat készítsen és biztosítsa a követés időben történő elvégzését.

A Fellow. app legjobb funkciói

AI-alapú értekezlet-elemzéseket készíthet, ha a Fellow Copilot-tól összefoglalásokat, teendőket vagy korábbi értekezleteken hozott döntéseket kér.

A beépített költségkalkulátorok, napirend- és termelékenységi sablonok , valamint a megbeszélést megelőző tájékoztatók segítségével érvényesítheti a bevált gyakorlatokat, és optimalizálhatja a megbeszéléseket.

Szinkronizálja és központosítsa a találkozók adatait azáltal, hogy az összes felvételt, átiratot és jegyzetet egy helyen tárolja, hozzáférési jogosultságok szabályozásával.

A CRM-rekordok automatikus frissítése a megbeszélések és a releváns mezők szinkronizálásával

A Fellow. app korlátai

A teendők nem automatizáltak, ezért a felhasználóknak manuálisan kell nyomon követniük és frissíteniük a feladatokat.

Esetenként szinkronizálási problémákról számoltak be, amelyek eszközök közötti inkonzisztenciákhoz vezethetnek.

Fellow. app árak

Ingyenes

Solo: 29 USD/hó felhasználónként

Csapat: 11 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Fellow. app értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

🤝 Barátos emlékeztető: A nap legtermékenyebb órái mindenkinek egyéniek. Vannak, akik reggel dolgoznak a legjobban, míg mások délután vagy este érnek el csúcsformát. Ha meghatározza a legtermékenyebb óráit, hatékonyabban tudja ütemezni a feladatokat.

6. Grammarly AI (A legjobb az írás egyértelműségének, hangvételének és stílusának finomításához minden platformon)

via Grammarly

A Grammarly javította az összes kommunikációs forma egyértelműségét, koherenciáját és vonzerejét. Finomítja a mondatszerkezetet, optimalizálja a hangnemet és átírja a teljes bekezdéseket a jobb olvashatóság érdekében. Az AI-alapú betekintés segít a szakembereknek, diákoknak és csapatoknak abban, hogy kifinomult, hibátlan tartalmat alkossanak, amely összhangban áll a kívánt üzenettel.

Az AI-alapú stratégiai coaching és a munkafolyamatok automatizálásával a Grammarly személyre szabott szerkesztőként működik, hogy minden írás egyértelmű és hatékony legyen.

A Grammarly AI legjobb funkciói

Testreszabhatja a hangnemet és a stílust valós idejű visszajelzésekkel, amelyek a közönség és a szándék alapján módosítják a formalitást, a magabiztosságot és az olvashatóságot.

Több milliárd forrásban keres plágiumot, hogy biztosítsa az eredetiséget és fenntartsa a szakmai és tudományos integritást.

Zökkenőmentesen integrálható több mint 500 000 alkalmazással és platformmal, többek között a Gmail, a Google Docs, a Slack, a Microsoft Word és a Notion alkalmazásokkal.

Fejlett nyelvtani, írásjel- és helyesírás-ellenőrzővel észlelje és javítsa ki a nyelvtani hibákat.

A Grammarly AI korlátai

Előfordulhat, hogy néha figyelmen kívül hagyja a hibákat, vagy helytelen javaslatokat ad, különösen összetett mondatszerkezetek vagy speciális tartalmak esetén.

A Grammarly korlátozott lehetőségeket kínál a felhasználóknak a visszajelzések testreszabására.

A Grammarly AI árai

Ingyenes

Pro: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Grammarly AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7100+ értékelés)

7. SaneBox AI (A legjobb az e-mailek rendezéséhez és a termelékenység növeléséhez AI-alapú szortírozással)

via SaneBox

A SaneBox a korábbi viselkedése alapján szűri az e-mailjeit. Az alkalmazás tanulmányozza, mely e-maileket nyit meg, melyekre válaszol, és melyeket töröl, hogy a jövőbeni üzeneteket különböző mappákba sorolja.

Automatikusan kategorizálja az üzeneteket mappákba, például SaneLater a kevésbé sürgős e-mailekhez, SaneNews a hírlevelekhez és SaneBlackHole azokhoz a feladókhoz, akikről soha többé nem szeretne hallani. Az ügynök egyszerűsíti a nyomon követést, megakadályozza a beérkező levelek túlterhelését, és még Daily Digest összefoglalót is generál, így egy pillanat alatt áttekintheti a nem fontos e-maileket.

A SaneBox AI legjobb funkciói

Az e-maileket automatikusan intelligens mappákba rendezi, hogy csökkentsék a zavaró tényezőket és a beérkező levelek között könnyebben megtalálják a fontosakat.

A nem kívánt e-maileket azonnal leiratkozhatja, ha a SaneBlackHole-ba húzza őket.

A Reminders funkcióval elhalaszthatja a nem sürgős e-maileket, későbbi időpontra halaszthatja őket, így a sürgős feladatokra koncentrálhat.

A SaneBox korlátai

Bár a SaneBox mesterséges intelligenciája az e-mailek hatékony szűrésére és rendszerezésére lett tervezve, előfordulhat, hogy néha rosszul osztályozza az üzeneteket, ami azt eredményezi, hogy fontos e-mailek kerülnek rossz helyre.

Egyes felhasználók a SaneBox előfizetési díját magasnak tartják.

Bizonyos funkciók korlátozottak, ha az ügynököt Microsoft 365-fiókokkal használja a Microsoft Graph segítségével.

SaneBox árak

Snack: 3,49 USD/hó

Ebéd: 5,99 USD/hó

Vacsora: 16,99 USD/hó

SaneBox értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70 értékelés)

8. Intuit Assist (A legjobb pénzügyi feladatokhoz és személyre szabott betekintéshez)

az Intuit Assist segítségével

Az Intuit Assist egy generatív, AI-alapú pénzügyi asszisztens, amely egyszerűsíti a könyvelést, a számlázást és a döntéshozatalt kisvállalkozások és magánszemélyek számára. Automatizálja a rutin pénzügyi feladatokat, személyre szabott betekintést nyújt, és javítja a cash flow kezelést a QuickBooks, a TurboTax, a Credit Karma és a Mailchimp integrálásával.

Az automatizáláson túl az Intuit Assist a szétszórt pénzügyi adatokat hasznosítható információkká alakítja. Feldolgozza a strukturálatlan adatokat – például kézzel írt jegyzeteket, e-mail levelezéseket és nyugtákat – és számlákká, kiadási tételekké vagy pénzügyi előrejelzésekké alakítja őket.

Az Intuit Assist legjobb funkciói

Készítsen számlákat és költségbejegyzéseket fotókból és e-mailekből úgy, hogy kézzel írt jegyzeteket, nyugtákat és szállítói számlákat strukturált pénzügyi nyilvántartásokká alakít át.

Automatizálja a számlaemlékeztetőket hangnem-beállításokkal, amelyek a követő üzeneteket az ügyfél fizetési előzményei és a kapcsolati információk alapján testreszabják.

Elemezze a pénzügyi adatokat interaktív AI-lekérdezések segítségével, hogy feltárja a trendeket, az ügyfelek jövedelmezőségét és a cash flow mintákat.

Az Intuit Assist korlátai

A harmadik féltől származó alkalmazásokra vagy külső pénzügyi eszközökre támaszkodó felhasználók korlátozott támogatást vagy interoperabilitást tapasztalhatnak.

Míg az Intuit Assist mesterséges intelligenciát használ személyre szabott ajánlások nyújtására, a felhasználóknak tudniuk kell, hogy ez érzékeny pénzügyi adatok feldolgozásával jár.

Az Intuit Assist árai

Egyedi árazás

Intuit Assist értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy leállási rituálét. Ha a napját egy rutin tevékenységekkel zárja – például a feladatok áttekintésével vagy a rendrakással –, az segít a személyes időbe való zökkenőmentes átmenetben.

9. Intercom AI (A legjobb az ügyfélszolgálat fejlesztéséhez és a szolgáltatási munkafolyamatok automatizálásához)

via Intercom AI

Az Intercom mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotokat és emberi ügyfélszolgálati csapatokat kombinál az ügyfelek kérdéseinek kezelésére. A mesterséges intelligencia olyan gyakori problémákat old meg, mint a jelszó-visszaállítás vagy a szállítási frissítések, míg a csapata a bonyolultabb ügyekkel foglalkozik. A rendszer megjegyzi a korábbi csevegéseket, így ha egy ügyfél visszatér egy problémával, az összes korábbi üzenete megjelenik.

Szeretné felgyorsítani a folyamatokat? Az AI hasonló korábbi jegyek alapján javasol válaszokat, így az ügynököknek nem kell újra és újra begépelniük ugyanazokat a válaszokat. Ráadásul a műszerfal megmutatja, mely kérdések merülnek fel leggyakrabban, így könnyebben felismerhetőek azok a területek, ahol egy gyors GYIK vagy termékmódosítás mindenki számára időt takaríthat meg.

Az Intercom AI legjobb funkciói

Vegye igénybe a Fin AI Agent szolgáltatást az azonnali ügyfélszolgálat érdekében, és képezze ki a tudásbázis cikkei, PDF-fájlok és URL-ek alapján, hogy pontos, emberhez hasonló válaszokat adjon.

Növelje az ügynökök hatékonyságát a Fin AI Copilot segítségével, amely szakértői válaszokat generál, válaszokat javasol és valós időben összefoglalja a beszélgetéseket.

Többnyelvű, többcsatornás támogatást nyújthat azáltal, hogy az e-mailek, az élő csevegés és a közösségi platformok üzeneteit egyetlen beérkező levelek mappába egyesíti.

Váltson át az önkiszolgálásra egy AI-alapú súgó központtal, amely azonnali válaszokat ad és csökkenti a beérkező kéréseket.

Az Intercom AI korlátai

Az AI kissé merev a testreszabás tekintetében. Azok a vállalkozások, amelyek rendkívül testreszabott munkafolyamatokat vagy válaszokat keresnek, úgy találhatják, hogy az AI bizonyos felhasználási esetekben nem elég rugalmas.

Költségei kisebb vállalkozások vagy induló cégek számára megfizethetetlenek lehetnek.

Intercom AI árak

Alapvető: 39 USD/hó felhasználónként

Haladó: 99 USD/hó felhasználónként

Szakértő: 139 USD/hó felhasználónként

Intercom AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 3300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

🔍 Tudta? A munkavállalók 87%-a azt állítja, hogy hatékonyabb lenne, ha maguk választhatnák meg, hány napot dolgoznak otthonról. Amikor megkérdezték őket, miért preferálják a távmunkát, a legfőbb ok az ingázás elkerülése volt, a hatékonyság növekedése pedig a második helyen végzett.

10. Glean AI (A legjobb munkahelyi termelékenységhez, AI-vezérelt kereséssel és feladatok automatizálásával)

via Glean AI

A Glean a Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce és Slack alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációval növeli a munkahelyi termelékenységet. Lehetővé teszi az AI hatékony megtalálását, létrehozását és használatát a feladatok automatizálása érdekében. Segít e-mailek megírásában, megbeszélések összefoglalásában és adatok elemzésében.

A Glean alapvetően egy tudásközpontként működik, amely több platformon összefogja a vállalati információkat, valós idejű keresési eredményeket és személyre szabott ajánlásokat nyújtva. Az egyes szerepkörökhöz igazodik, a korábbi adatokból tanulva, hogy idővel javítsa a pontosságot és a relevanciát.

A Glean AI legjobb funkciói

Végezzen munkahelyi kereséseket az összes vállalati adat, alkalmazás és tudásbázis között, biztosítva, hogy az alkalmazottak pontos, valós idejű válaszokat kapjanak kérdéseikre.

Használja az AI asszisztenst e-mailek megírásához, tartalom generálásához, dokumentumok összefoglalásához és komplex munkafolyamatok automatizálásához testreszabható utasításokkal.

Használja a tudásgráfot, hogy kereshető adattárat hozzon létre a szervezetének munkatársairól, tartalmairól és tevékenységeiről.

Az AI korlátai

A keresés beállítása megköveteli a vállalat adatainak átfogó indexelését, ami időigényes és költséges lehet.

A Glean mesterséges intelligenciával működő keresője még kezdeti stádiumban van, és előfordulhat, hogy nehezen boldogul bizonyos iparági szakszavak feldolgozásával.

Glean AI árak

Egyedi árazás

Glean AI értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🤝 Barátkozó emlékeztető: Néha a semmittevés is produktív lehet. A nyugodt pillanatok – álmodozás, meditálás vagy egyszerűen csak az ablakon kinézés – új ötleteket és problémamegoldási áttöréseket hozhatnak.

11. AutoGPT (A legjobb komplex munkafolyamatok automatizálásához és minimális bevitelű tartalom generálásához)

via AutoGPT

Az AutoGPT olyan digitális asszisztensként működik, amely a nagy feladatokat kisebb, kezelhetőbb részekre bontja. Adjon meg neki egy célt, például „versenytársak kutatása”, és az eszköz megtervezi a lépéseket, összegyűjti az információkat a megadott forrásokból. Az eszköz csatlakozik a GPT-4-hez, hogy megértse a feladatokat és kitalálja, mi a következő lépés.

A fejlesztők számára segít a kód írásában és javításában azáltal, hogy megoldásokat javasol vagy potenciális hibákat észlel. Mondja el neki, mit szeretne létrehozni, és ő felvázolja a kódolási lépéseket vagy segít a problémák elhárításában. Mivel a felhőben fut, egyszer beállíthatja, és hagyhatja, hogy az ismétlődő feladatokat elvégezze, míg Ön más munkára koncentrál.

Az AutoGPT legjobb funkciói

Végezze el az autonóm feladatokat úgy, hogy meghatározza a célokat, és lehetővé teszi az AutoGPT számára, hogy azokat alfeladatokra bontsa, és a felhasználó folyamatos beavatkozása nélkül hajtsa végre őket.

Kezelje a rövid és hosszú távú memóriát a feladatok kontextusának megőrzése és a döntéshozatal idővel történő javítása érdekében.

Hozzon létre emberhez hasonló szöveget a GPT-4 segítségével, amely pontos, koherens válaszokat tesz lehetővé számos feladat elvégzéséhez, a tartalomkészítéstől az ügyfélszolgálatig.

Tárolja és foglalja össze fájljait a GPT-3. 5 képességeivel, rendszerezze és sűrítsen dokumentumokat, hogy értékes betekintést nyújtson.

Az AutoGPT korlátai

Az AutoGPT minden művelete a GPT-4 modell hívását igényli, ami jelentős költségekkel jár, különösen a több lépésből álló feladatok esetében.

Nem képes egy sor műveletet újrafelhasználható funkciókká alakítani, ezért minden új feladat esetében újra kell létrehozni a folyamatokat.

AutoGPT árak

Egyedi árazás

AutoGPT értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Mentse el az AI prompt sablonokat, hogy felgyorsítsa a feladatokat és biztosítsa a csapat egységességét.

12. Superhuman (A legjobb az e-mailek hatékonyságának javításához AI-vezérelt triázs és feladatkezelés segítségével)

via Superhuman

A Superhuman gyorsítja az e-mailek kezelését billentyűparancsok és gyors műveletek segítségével. Oszd fel a beérkező levelek mappáját olyan szakaszokra, mint „válaszra vár” vagy „később is megtehető”, és csak a billentyűzetet használva böngészd át az üzeneteket. Az alkalmazás figyelmeztet a nyomon követni kívánt e-mailekre, és lehetővé teszi a nem sürgős üzenetek ideiglenes elrejtését.

Találkozót szeretne egyeztetni? Csak néhány gombnyomással megnyithatja a naptárát a beérkező levelek mappájában. Az alkalmazás emellett információkat is megjeleníti az e-mailben megkeresett személyről – pozícióját, vállalatát és közösségi profiljait –, így nem kell új lapokat megnyitnia, hogy utánanézzen az illetőnek.

A Superhuman legjobb funkciói

Gyorsítsa fel az e-mailek szortírozását az AI-alapú automatikus rendezéssel, amely kategóriákba sorolja az e-maileket a könnyű és gyors válaszadás érdekében.

Használja az Instant Reply funkciót gyors válaszok megfogalmazásához, így időt takaríthat meg a rutin e-mailek kezelésénél anélkül, hogy a minőség romlana.

A Send Later funkcióval később küldheti el e-mailjeit, hogy kiválaszthassa a tökéletes időpontot azok elküldésére.

Kövesse nyomon az e-mailek hatását azáltal, hogy ellenőrzi, mikor és milyen eszközön nyitották meg az e-mailjeit, valós idejű betekintéssel a címzettek viselkedésébe.

Szuperemberi korlátok

A Superhuman nem kínál natív Windows-alkalmazást, ami korlátozza az elérhetőségét.

Elsősorban a Gmail és az Outlook programokkal integrálható, más e-mail szolgáltatásokhoz nem nyújt natív támogatást.

Szuperemberi árak

Starter: 30 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Szuperemberi értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (800 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

13. RescueTime AI (A legjobb a digitális szokások nyomon követéséhez és az időhasználat optimalizálásához)

via RescueTime AI

A RescueTime figyeli, hogyan tölti az idejét a számítógépén, és őszinte képet ad erről. Észrevette, hogy három órát töltött a YouTube-on, miközben azt hitte, csak egy rövid szünetet tartott? Az alkalmazás ítélkezés nélkül mutatja meg ezeket a mintákat. Jelölje meg a különböző webhelyeket és alkalmazásokat hasznosnak vagy zavarónak, majd ellenőrizze a műszerfalon, hogy valójában hova megy az ideje.

Be is kapcsolhatja a Focus Session funkciót, hogy blokkolja azokat a csábító webhelyeket, amelyek elvonják a figyelmét a munkáról. Az alkalmazás nyomon követi ezeket a koncentrált időszakokat, így meg tudja állapítani, melyek a legtermékenyebb órái.

A RescueTime AI legjobb funkciói

A Focus Sessions segítségével blokkolhatja a figyelmet elterelő webhelyeket a koncentrált munkavégzés ideje alatt, amely egyúttal nyomon követi a megszakítás nélküli termelékenységét is.

Azonosítsa a termelékenységében fellelhető mintákat és trendeket, összehasonlítva a különböző napok és hetek teljesítményét.

Készítsen részletes jelentéseket a napi tevékenységekről, a termelékenységi trendekről és az időfelhasználásról, hogy jobban megérthesse munkamódszereit.

Állítson be személyre szabott termelékenységi célokat, és kapjon értesítést, amikor eléri vagy túllépi azokat, így motivált maradhat és a terv szerint haladhat.

A RescueTime AI korlátai

Lehet, hogy a testreszabási lehetőségek nem elégségesek.

Az eszköz folyamatos nyomon követést igényel, ami nem feltétlenül megfelelő, ha inkább a manuális nyomon követést részesíti előnyben, vagy adatvédelmi aggályai vannak.

RescueTime AI árak

Solo: 12 USD/hó felhasználónként

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

RescueTime AI értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

💡 Profi tipp: Tanuljon meg nemet mondani. Ha védi az idejét, biztosíthatja, hogy a túlterheltség helyett a magas értékű munkára koncentrálhasson.

Mit kell keresni a termelékenységet növelő AI-ügynökökben?

Az AI-ügynökök elengedhetetlenek lettek a munkafolyamatok finomításához és a termelékenység növeléséhez, de a rengeteg lehetőség közül nehéz eldönteni, melyik fog valóban változást hozni.

Ahhoz, hogy az ügynököt a lehető legjobban kihasználhassa, figyeljen az alábbiakra:

Feladatok automatizálása: Válasszon olyan AI-t, amely képes kezelni az ismétlődő feladatokat, mint az ütemezés, az adatgyűjtés, az e-mailek kezelése és a tartalom generálása, így Ön a magasabb értékű munkára koncentrálhat.

Intelligens integrációk: Győződjön meg arról, hogy AI-ügynöke zökkenőmentesen kapcsolódik olyan eszközökhöz, mint a Google Drive, a Slack és a Salesforce, így egységes munkafolyamatot biztosítva.

Valós idejű betekintés: Találjon olyan megoldást, amely azonnali összefoglalásokat és adatelemzéseket nyújt, hogy segítsen a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a gyors, megalapozott döntések meghozatalában.

Személyre szabás: Keressen olyan ügynököt, amely alkalmazkodik az Ön egyedi igényeihez, tanul a preferenciáiból, és idővel egyre jobb segítséget nyújt.

Együttműködési funkciók: Szerezzen be egy ügynököt, amely támogatja a csapatmunkát azáltal, hogy segít a tartalom megfogalmazásában, frissítések létrehozásában és feladatok kezelésében.

Skálázhatóság és rugalmasság: Válasszon olyan ügynököt, amely az Ön igényeivel együtt növekszik, függetlenül attól, hogy kis csapatról vagy nagyszabású projektek irányításáról van szó.

AI-alapú projektmenedzsment a ClickUp segítségével

Az általunk bemutatott AI-ügynökök mindegyike egyedi célt szolgál, a feladatok automatizálásától a kommunikációig. Segítenek a munkafolyamatok finomításában, a döntéshozatal javításában és a csapatmunka fejlesztésében, így a mindennapi feladatok hatékonyabbá válnak.

A ClickUp azonban kiemelkedik, mint az mindent egyesítő, all-in-one megoldás.

A ClickUp AI-alapú funkcióival és robusztus automatizálási megoldásaival zökkenőmentesen integrálhatja a projektmenedzsmentet, a feladatkiosztást és a kommunikációt egy platformon.

