A termelékenységet elősegítő 13 legjobb AI-ügynök

Minden projektmenedzser és csapatvezető ismeri ezt az érzést: a teendőlista gyorsabban növekszik, mint amennyit le tudsz pipálni, és nehéz lépést tartani a változásokkal.
Mi lenne, ha néhány feladat már nem igényelne annyira a figyelmét?
Itt jönnek képbe az AI-ügynökök.
Az AI-ügynökök aktívan növelik a termelékenységet, alkalmazkodnak a munkafolyamatokhoz, és valós időben hoznak döntéseket, amelyek átalakítják a munkavégzés módját.
Ebben a blogbejegyzésben 13 legjobb AI-ügynököt mutatunk be, amelyek segítenek a műveletek racionalizálásában, a prioritások jobb meghatározásában és a termelékenység jelentős növelésében.
|ClickUp
|– AI-alapú projektmenedzsment a ClickUp Brain segítségével – Feladatok automatizálása kódolás nélküli munkafolyamatok segítségével – Tartalom generálása az AI Writer for Work segítségével – Frissítések összefoglalása és az együttműködés egyszerűsítése a Chat Agents segítségével
|Csapatok, amelyek komplex projekteket, dokumentumokat és együttműködést kezelnek egy helyen
|Örökre ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
|Notion AI
|– Információkat gyűjt a Notion, a Slack és a Google Drive alkalmazásokból – A GPT-4 és a Claude segítségével kontextusban válaszol – Automatikusan generál teendőlistákat strukturálatlan tartalmakból – Segít a dokumentumok és a találkozói jegyzetek strukturálásában
|Dokumentumkészítés és tudásmenedzsment aszinkron csapatok számára
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
|Reclaim AI
|– AI-alapú ütemezés feladatokhoz, szokásokhoz és találkozókhoz – A feladatok és találkozók időtartamának nyomon követése – A rendelkezésre állás szinkronizálása a Slackkel, CRM-ekkel és naptárakkal – A munka és a magánélet egyensúlyának előtérbe helyezése intelligens időblokkokkal
|Intelligens naptár-optimalizálás és fókuszidő-kezelés
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
|Motion AI
|– A feladatok automatikus ütemezése és átütemezése – A projektkésések előrejelzése és a munkaterhelés kiigazítása – Az AI Meeting Links védelmezi a megbeszélésmentes órákat – Beépített sablonokkal történő munkafolyamat-automatizálás
|Feladat- és projekttervezés intelligens ütemezéssel egyének és csapatok számára
|A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 20 dollártól kezdődik.
|Fellow. app
|– Automatikusan generálja a megbeszélések összefoglalóját, a teendőket és a döntéseket – Sablonok a megbeszélés előtti tervezéshez – Szinkronizálja a jegyzeteket és a jegyzőkönyveket a CRM-ekkel – Az összes megbeszélésről szóló információt egy helyen tárolja
|Sok értekezletet tartó csapatok, amelyeknek egyértelmű nyomon követésre és központosított jegyzetekre van szükségük
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 11 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
|Grammarly AI
|– Valós idejű hangnem és érthetőségi visszajelzés – Plagizálás észlelése több millió forrásban – Mély integráció alkalmazások és böngészők között – AI írási javaslatok e-mailekhez, dokumentumokhoz és egyebekhez
|Tiszta, hibamentes tartalom írása minden platformon
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 30 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
|SaneBox
|– Intelligens szűrők az e-mailek prioritás szerinti rendezéséhez – Leiratkozás a SaneBlackHole segítségével – E-mailek elhalasztása a rendetlenség csökkentése érdekében – Napi összefoglaló az alacsony prioritású frissítésekről
|Az e-mailek túlterhelésének kezelése és a beérkező levelek hatékonyságának növelése
|A fizetős csomagok ára 3,49 dollár/hó-tól kezdődik.
|Intuit Assist
|– Jegyzeteket és nyugtákat számlákká alakít – AI-sugallatokkal személyre szabja a pénzügyi betekintést – Intelligens számlaemlékeztetők és ügyfélkövetés – Összekapcsolja a QuickBooks, TurboTax és Mailchimp alkalmazásokat
|Kisvállalkozások könyvelésének és cash flow-jának automatizálása
|Egyedi árazás
|Intercom AI
|– AI-alapú ügyfélszolgálat a Fin Agent segítségével – Valós idejű beszélgetésösszefoglalók és válaszjavaslatok – Egységes beérkező levelek mappa minden platformon – Intelligens súgó központ önkiszolgáló támogatással
|Csapatok, amelyek gyors, AI-alapú támogatást szeretnének, emberi háttérrel
|A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 39 dollártól kezdődik.
|Glean AI
|– Vállalat-szintű AI-keresés az összes csatlakoztatott alkalmazásban – Intelligens asszisztens a dokumentumok összefoglalásához és tartalom generálásához – Személyre szabott válaszok a szerepkör és a tevékenység alapján – Kereshető tudásgráf létrehozása
|Gyors válaszok és tartalmi támogatás a tudásintenzív csapatok számára
|Egyedi árazás
|AutoGPT
|– Komplex feladatokat hajt végre minimális bemenettel – Memóriát használ a megalapozott döntések meghozatalához – Nagy célokat AI által kezelt alfeladatokra bont – Dokumentumokat foglal össze GPT-3. 5 és GPT-4 segítségével
|A munkafolyamatok, a kutatás és a több lépésből álló feladatok automatizálása
|Egyedi árazás
|Superhuman
|– AI-alapú osztályozás a gyorsabb e-mail-szortírozáshoz – Billentyűparancsok az azonnali válaszokhoz – E-mailben elérhető naptár és közösségi média-elemzések – Követési emlékeztetők és elkötelezettség-nyomonkövetés
|E-mailes termelékenység gyors osztályozással és mélyreható személyre szabással
|A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 30 dollártól kezdődik.
|RescueTime AI
|– Nyomon követi és jelentést készít az eszközökön eltöltött időről – A Focus Sessions blokkolja a zavaró tényezőket – Napi betekintés a termelékenységi mintákba – Célriasztások a jobb szokások kialakításához
|Egyedül dolgozók és csapatok, akik az időt nyomon követik a koncentráció javítása érdekében
|A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 9 dollártól kezdődik.
Mik azok az AI-ügynökök?
Az AI-ügynökök intelligens szoftverprogramok, amelyek komplex feladatokat hajtanak végre, döntéseket hoznak és az adatok alapján alkalmazkodnak. Elemzik környezetüket, feldolgozzák az információkat és intézkedéseket hoznak a konkrét célok elérése érdekében.
A gépi tanulás és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével az AI-ügynökök idővel tanulnak és fejlődnek, egyre dinamikusabbá és reagálóképesebbé válnak.
A munkahelyi mesterséges intelligencia növeli a termelékenységet azáltal, hogy automatizálja a komplex üzleti folyamatokat, minimalizálja a döntéshozatal fáradalmait és optimalizálja az erőforrások elosztását. A végrehajtáson túl az ügynökök folyamatosan fejlődnek és megbirkóznak a mesterséges intelligencia kihívásaival, ami nélkülözhetetlen a gyorsan változó környezetben való hatékonysághoz.
A legjobb AI-ügynökök a termelékenység növeléséhez
Fedezze fel a termelékenységet elősegítő legjobb AI-ügynököket, hogy megtalálja a munkájához leginkább megfelelőt. 📊
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál?
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
1. ClickUp (A legjobb AI-vezérelt projektmenedzsment, munkafolyamat-automatizálás és együttműködés)
A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csapatkommunikációt ötvözi, és mindezt mesterséges intelligencia segítségével teszi, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.
Ismerje meg a ClickUp Autopilot ügynököket: mesterséges intelligenciával rendelkező csapattársait!
A ClickUp-ot igazán különlegessé a platformba beépített, új generációs AI-ügynökök, az úgynevezett Autopilot Agents teszik. Ezek az AI-ügynökök nem egyszerű botok vagy automatizált programok, hanem intelligens digitális csapattársak, akik megértik a céljaidat, döntéseket hoznak és cselekszenek a munkaterületeden.
A ClickUp Autopilot ügynökök a következőképpen növelhetik a termelékenységet:
- Több lépésből álló munkafolyamatok automatizálása: Például, amikor egy új ügyfél bevonási feladatot hoznak létre, egy AI-ügynök automatikusan kijelölheti a csapat tagokat, megadhatja a határidőket, elküldheti az üdvözlő e-maileket és frissítheti a projekt státuszát – manuális beavatkozás nélkül.
- Proaktív asszisztenseként működnek: Az ügynökök figyelik a munkaterületét a kiváltó eseményekre (például egy feladat új szakaszba lépése vagy egy határidő közeledte), és megteszik a megfelelő lépéseket, például továbbítják a sürgős ügyeket, emlékeztetőket küldenek vagy összefoglalókat készítenek.
- Személyre szabás az Ön igényeinek megfelelően: Természetes nyelvű utasítások segítségével egyedi ügynököket hozhat létre, amelyekhez igazíthatja csapatának egyedi folyamatait – legyen szó tartalomjóváhagyásról, sprinttervezésről vagy ismétlődő jelentésekről.
Szeretné látni, hogy valójában hogyan néz ki, amikor egy AI-ügynök megérti a munkakörnyezetét? Nézze meg, hogyan használja az Atlassian AI-ügynöke a vállalati tudást, hogy valódi árnyalatokkal ellátott válaszokat adjon. Nézze meg a bemutatót →
💡 Profi tipp: A ClickUp AI-ügynökök akár más eszközökkel (például a Slackkel, a Google Naptárral vagy a Salesforce-szal) is összekapcsolhatók, hogy az egész munkafolyamat szinkronban maradjon.
ClickUp Automation: egyszerűsítse az ismétlődő munkákat
A ClickUp Automation leveszi a terhet a válláról, elvégzi az ismétlődő feladatokat, így a csapatok a fontosabb dolgokra koncentrálhatnak. A feladatok kiosztásától és az állapotok frissítésétől az emlékeztetők küldéséig és az adatok szinkronizálásáig minden zökkenőmentesen működik a háttérben.
Az AI Builder segítségével a munkafolyamatok automatizálása gyerekjáték. Ahelyett, hogy manuálisan konfigurálná az automatizálási szabályokat, egyszerűen leírhatja, mire van szüksége közérthető nyelven – például „Automatikusan rendeljen hozzá egy ellenőrt, amikor egy feladat a „Felülvizsgálat alatt” szakaszba kerül” –, és a ClickUp Brain azonnal konfigurálja a szabályt az Ön számára.
AI-alapú betekintés, összefoglalók és személyes asszisztencia
A ClickUp Brain egy szinttel magasabb szintre emeli az AI-vezérelt munkamenedzsmentet azáltal, hogy automatizálja a feladatokat, összefoglalja a projektfrissítéseket és valós idejű betekintést nyújt a szervezet egészébe. A ClickUp projektmenedzsment szoftverébe beépítve ez egy extra segítő kéz és agy, amely segít okosabb döntéseket hozni.
A ClickUp AI ügynökök a ClickUp platformba beépített intelligens asszisztensek. Ezek az ügynökök automatizálják a több lépésből álló munkafolyamatokat, döntéseket hoznak és műveleteket hajtanak végre a ClickUp-on belül – messze túllépve az egyszerű feladatok automatizálásán. Természetes nyelvű utasítások segítségével egyedi ügynököket hozhat létre, amelyek az Ön egyedi folyamatait szolgálják.
Prediktív elemző szoftverként a Brain a korábbi adatokat felhasználva prediktív betekintést nyújt a projekt ütemtervének és a lehetséges kihívásoknak az előrejelzéséhez. Például az AI elemzi a korábbi projektek időtartamát és az erőforrások kihasználtságát, hogy előre jelezze a jelenlegi projektek lehetséges késedelmét, lehetővé téve a vezetők számára az erőforrások hatékonyabb elosztását.
Ezenkívül az AI személyi asszisztensként való használata segít a feladatok nyomon követésében, a rutinfrissítések automatizálásában és a döntéshozatal egyszerűsítésében.
És ha inkább a kézmentes interakciót részesíti előnyben? A ClickUp Brain Max push-to-talk hangparancsokkal hozza el az AI-ügynököket az asztalára, így a billentyűzetet meg sem érintve rendelhet munkát vagy kaphat frissítéseket.
AI Meeting Notetaker és modellrugalmasság
A ClickUp Brain egy AI Notetaker funkcióval is rendelkezik, amely csatlakozhat hívásokhoz, leírhatja a megbeszéléseket, összefoglalókat készíthet és kiemelheti a teendőket, valamint közvetlenül összekapcsolhatja a jegyzeteket a ClickUp feladataival és projektjeivel.
A ClickUp Brain felhasználói közvetlenül a ClickUp munkaterületen belül választhatnak a vezető AI-modellek közül – többek között az OpenAI, a Claude és a Gemini közül –, ami rugalmasságot és ellenőrzést biztosít az AI-élmény felett.
A gyors válaszok érdekében előre megírt válaszokat kínál, vagy rövid jegyzeteket átalakít kifinomult üzenetekké, segítve a csapatokat a produktivitás fenntartásában a csevegés túlterhelése nélkül.
A ClickUp legjobb funkciói
- Tartsa mozgásban a projekteket, még akkor is, ha nincs a helyszínen: Az AI-ügynökök (Autopilot Agents) automatizálhatják a komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat, és proaktív digitális csapattársakra támaszkodhatnak a feladatok háttérben történő kezeléséhez.
- Valós idejű együttműködés: Dolgozzon zökkenőmentesen feladatokon, dokumentumokon és projektekben a ClickUp Docs segítségével, és ossza meg ötleteit, ütemterveit és frissítéseit azonnal.
- A munkafolyamatok összefoglalása: Gyorsan készítsen AI-összefoglalókat, kiemelve a prioritások, a határidők és az együttműködés legfontosabb változásait.
- Testreszabható irányítópultok: A ClickUp irányítópultok segítségével láthatóvá teheti a projekt előrehaladását és figyelemmel kísérheti a legfontosabb mutatókat.
- Célok kitűzése és nyomon követése: Határozzon meg egyértelmű, mérhető ClickUp-célokat, ossza meg azokat a csapatával, és automatizálja a haladás nyomon követését.
- Könnyű integrálás: Csatlakoztassa a ClickUp-ot olyan népszerű eszközökhöz, mint a Google Naptár, a Salesforce, a GitHub és a Microsoft Teams, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot.
- Bármit gyorsan megtalál: A ClickUp Connected Search segítségével az alkalmazások közötti váltás nélkül azonnal megtalálhatja a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és fájlokat.
- Automatikusan rögzítse minden értekezleten elhangzott információt: a ClickUp AI Notetaker segít leírni az értekezleteket, összefoglalni a megbeszéléseket és kivonni a teendőket, amelyeket közvetlenül összekapcsolhat projektjeivel.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp mobilalkalmazásában hiányozhatnak bizonyos fejlett funkciók, amelyek a desktop verzióban elérhetők.
- Széles körű funkciókkal rendelkezik, ezért a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználóknak némi tanulási időre van szükségük.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (10 040+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Notion AI (A legjobb dokumentumkészítés és csapatmunka javításához)
A Notion AI átalakítja a csapatok projektkezelési, információelemzési és döntéshozatali módszereit.
Képessége, hogy különböző forrásokból információkat gyűjtsön, dokumentumokból következtetéseket vonjon le és munkafolyamatokat automatizáljon, többé teszi, mint egy egyszerű írási asszisztens. Ez egy AI-ügynök, amely segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában, a manuális munka csökkentésében és a adatokon alapuló döntések gyorsabb meghozatalában.
A Notion AI integrálódik a munkaterületével, vagyis megérti a kontextust, hivatkozik az AI tudásbázisra, és segít a munka strukturálásában.
A Notion AI legjobb funkciói
- Keresés a Notion, Slack, Google Drive és más forrásokban azonnali válaszokért
- Automatikusan feltárja a szervezeti tudásból származó releváns információkat
- Használja a GPT-4 és a Claude programokat, hogy releváns válaszokat adjon bármilyen kérdésre.
- Automatikus teendőlisták létrehozása értekezletek jegyzetéből, e-mailekből és értékesítési hívásokból
A Notion AI korlátai
- A Notion AI funkciók jelenleg nem érhetők el mobilalkalmazásokon, ami korlátozza a mobil felhasználók hozzáférését.
- Az új felhasználóknak az ügynök funkcióinak kezelése kihívást jelenthet.
Notion AI árak
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
Notion AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)
🔍 Tudta? A többfeladatos munkavégzés csökkenti a termelékenységet. Tanulmányok kimutatták, hogy a feladatok közötti váltás akár 40%-kal is csökkentheti a hatékonyságot, mivel az agy minden alkalommal nehezen tud újra koncentrálni.
3. Reclaim AI (A legjobb a feladatkezelés automatizálásához és az ütemtervek optimalizálásához)
A Reclaim AI egy intelligens ütemezési asszisztens, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat és az egyéneket naptáraik optimalizálásában manuális beavatkozás nélkül.
Megvédi a koncentrációs idődet, megakadályozza a kiégést az intelligens munka-magánélet egyensúly szabályozásával, és még olyan eszközökkel is szinkronizálható, mint a Slack és az Asana, hogy a munkafolyamatod zavartalan maradjon. Akár automatizálni szeretnéd a megbeszéléseket, megvédeni a megbeszélésmentes napokat, vagy nyomon követni, hogy a csapatod hogyan tölti az idejét, a Reclaim AI egy adaptív időkezelő, amely folyamatosan optimalizálja a napirendedet.
Az AI legjobb funkcióinak visszaszerzése
- Az AI-alapú szokások automatikus ütemezése rugalmas időtartamokkal, prioritási rangsorolással és intelligens átütemezéssel.
- Kövesse nyomon az időt a megbeszéléseken, feladatokban és szokásokban a személyes időkövetés és a személyi elemzés segítségével.
- Szinkronizálja az ütemezést a Slackkel, a CRM eszközökkel és a webhookokkal, hogy frissítse a rendelkezésre állást, automatizálja a munkafolyamatokat és javítsa az együttműködést.
Az AI korlátainak leküzdése
- A Reclaim AI beállítása időigényes lehet, és alkalmi felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.
- A találkozók ütemezésének funkciója nem rendelkezik testreszabási lehetőségekkel, például a meghívottak számára kérdések hozzáadásával, ezért nem alkalmas teljes helyettesítésre.
Az AI árainak visszaszerzése
- Lite: Ingyenes
- Kezdő csomag: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
AI-értékelések és vélemények visszaszerzése
- G2: 4,8/5 (100+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? A zene növelheti a termelékenységet – de csak a megfelelő fajta. Az instrumentális zene, különösen a klasszikus vagy ambient hangok, segít javítani a koncentrációt, míg a szöveges dalok elvonhatják a figyelmet a mély koncentrációt igénylő feladatokról.
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók körülbelül 60%-a 10 percen belül válaszol az azonnali üzenetekre, de minden megszakítás után akár 23 perc is eltelhet , mire újra összpontosítani tudnak, így a gyors válaszok a termelékenység csökkenésével járnak.
Itt jön a ClickUp segítségére. Az automatizálás kezeli a rutinfrissítéseket, a hozzárendelt megjegyzések rendszerezik a teendőket, a ClickUp Brain pedig összefoglalja a legfontosabb megbeszéléseket – így mindig naprakész lehet, anélkül, hogy végtelenül elterelné a figyelmét. Kevesebb kontextusváltás, több elvégzett feladat!
4. Motion AI (A legjobb feladat- és projektütemezéshez AI-elemzésekkel)
A Motion egy AI-vezérelt feladat- és projektmenedzsment platform, amely automatikusan ütemezi a feladatokat, optimalizálja a csapat munkamenetét és biztosítja, hogy a projektek a terv szerint haladjanak. A határidők, a függőségek és a munkaterhelés kapacitása alapján rangsorolja a feladatokat, így a csapat tagjai folyamatos ellenőrzés nélkül is összehangoltan tudnak dolgozni.
A hagyományos AI projektmenedzsment eszközöktől eltérően a Motion aktívan kezeli az idődet. Megjósolja a projekt befejezésének határidejét, megakadályozza az ütemterv-ütközéseket, és automatikusan módosítja a prioritásokat, ha a tervek megváltoznak.
A Motion AI legjobb funkciói
- Előre jelezze és megakadályozza a határidők elmulasztását azáltal, hogy valós időben elemzi a csapat rendelkezésre állását és munkaterhelését, és azonosítja a kockázatokat, mielőtt azok problémává válnának.
- Automatizálja a munkafolyamatok végrehajtását sablonokkal a feladatok létrehozásának, kiosztásának, ütemezésének és a szakaszok előrehaladásának kezeléséhez.
- A munka befejezésével módosítsa a projektterveket, automatikusan áthelyezve az ütemterveket és a felelősségi köröket, manuális beavatkozás nélkül.
- Egyszerűsítse az ütemezést az AI-alapú Meeting Links segítségével, amely kiemelten kezeli a fontos találkozókat, miközben védi a koncentrációra szánt időt és betartatja a találkozómentes órákat.
A Motion AI korlátai
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az alkalmazáson belül alkalmanként hibák lépnek fel.
- A Motion AI nem támogatja annyi harmadik féltől származó alkalmazás integrációját, mint egyes más eszközök.
- Nem nyújt funkciókat heti értékelésekhez vagy időkövetéshez különböző feladatkategóriákban.
- Az eszköz jelenleg csak a Gmail és az Outlook naptárakat támogatja, ami korlátozó lehet azoknak a felhasználóknak, akik más naptárszolgáltatásokat, például az iCloudot használnak.
A Motion AI árai
- Egyéni: 34 USD/hó felhasználónként
- Üzleti alapszint: 20 USD/hó felhasználónként
- Business Pro: Egyedi árazás
Motion AI értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (110+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)
🧠 Érdekesség: A rövidebb munkahét növelheti a termelékenységet. Azok az országok, amelyek kipróbálták a négynapos munkahétet, azt tapasztalták, hogy a munkavállalók ugyanolyan termelékenyek voltak – néha még termelékenyebbek is –, miközben jobb munka-magánélet egyensúlyt élveztek.
5. Fellow. app (A legjobb a megbeszélések munkafolyamatainak racionalizálásához és a csapat együttműködésének javításához)
A Fellow egy mesterséges intelligenciával működő találkozóasszisztens, amely minden találkozó előtt, alatt és után növeli a termelékenységet. Automatizálja a jegyzetelést, nyomon követi a teendőket és központosítja a találkozókkal kapcsolatos információkat, biztosítva, hogy minden megbeszélés értelmes eredményekhez vezessen.
Ez a típusú AI-ügynök aktívan szervezi és optimalizálja a találkozókat. Közvetlenül integrálódik a naptárakba, CRM-ekbe és együttműködési eszközökbe, hogy egyszerűsítse az ütemezést, automatikus összefoglalókat készítsen és biztosítsa a követés időben történő elvégzését.
A Fellow. app legjobb funkciói
- AI-alapú értekezlet-elemzéseket készíthet, ha a Fellow Copilot-tól összefoglalásokat, teendőket vagy korábbi értekezleteken hozott döntéseket kér.
- A beépített költségkalkulátorok, napirend- és termelékenységi sablonok, valamint a megbeszélést megelőző tájékoztatók segítségével érvényesítheti a bevált gyakorlatokat, és optimalizálhatja a megbeszéléseket.
- Szinkronizálja és központosítsa a találkozók adatait azáltal, hogy az összes felvételt, átiratot és jegyzetet egy helyen tárolja, hozzáférési jogosultságok szabályozásával.
- A CRM-rekordok automatikus frissítése a megbeszélések és a releváns mezők szinkronizálásával
A Fellow. app korlátai
- A teendők nem automatizáltak, ezért a felhasználóknak manuálisan kell nyomon követniük és frissíteniük a feladatokat.
- Esetenként szinkronizálási problémákról számoltak be, amelyek eszközök közötti inkonzisztenciákhoz vezethetnek.
Fellow. app árak
- Ingyenes
- Solo: 29 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 11 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 23 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Fellow. app értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)
🤝 Barátos emlékeztető: A nap legtermékenyebb órái mindenkinek egyéniek. Vannak, akik reggel dolgoznak a legjobban, míg mások délután vagy este érnek el csúcsformát. Ha meghatározza a legtermékenyebb óráit, hatékonyabban tudja ütemezni a feladatokat.
6. Grammarly AI (A legjobb az írás egyértelműségének, hangvételének és stílusának finomításához minden platformon)
A Grammarly javította az összes kommunikációs forma egyértelműségét, koherenciáját és vonzerejét. Finomítja a mondatszerkezetet, optimalizálja a hangnemet és átírja a teljes bekezdéseket a jobb olvashatóság érdekében. Az AI-alapú betekintés segít a szakembereknek, diákoknak és csapatoknak abban, hogy kifinomult, hibátlan tartalmat alkossanak, amely összhangban áll a kívánt üzenettel.
Az AI-alapú stratégiai coaching és a munkafolyamatok automatizálásával a Grammarly személyre szabott szerkesztőként működik, hogy minden írás egyértelmű és hatékony legyen.
A Grammarly AI legjobb funkciói
- Testreszabhatja a hangnemet és a stílust valós idejű visszajelzésekkel, amelyek a közönség és a szándék alapján módosítják a formalitást, a magabiztosságot és az olvashatóságot.
- Több milliárd forrásban keres plágiumot, hogy biztosítsa az eredetiséget és fenntartsa a szakmai és tudományos integritást.
- Zökkenőmentesen integrálható több mint 500 000 alkalmazással és platformmal, többek között a Gmail, a Google Docs, a Slack, a Microsoft Word és a Notion alkalmazásokkal.
- Fejlett nyelvtani, írásjel- és helyesírás-ellenőrzővel észlelje és javítsa ki a nyelvtani hibákat.
A Grammarly AI korlátai
- Előfordulhat, hogy néha figyelmen kívül hagyja a hibákat, vagy helytelen javaslatokat ad, különösen összetett mondatszerkezetek vagy speciális tartalmak esetén.
- A Grammarly korlátozott lehetőségeket kínál a felhasználóknak a visszajelzések testreszabására.
A Grammarly AI árai
- Ingyenes
- Pro: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
Grammarly AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (7100+ értékelés)
7. SaneBox AI (A legjobb az e-mailek rendezéséhez és a termelékenység növeléséhez AI-alapú szortírozással)
A SaneBox a korábbi viselkedése alapján szűri az e-mailjeit. Az alkalmazás tanulmányozza, mely e-maileket nyit meg, melyekre válaszol, és melyeket töröl, hogy a jövőbeni üzeneteket különböző mappákba sorolja.
Automatikusan kategorizálja az üzeneteket mappákba, például SaneLater a kevésbé sürgős e-mailekhez, SaneNews a hírlevelekhez és SaneBlackHole azokhoz a feladókhoz, akikről soha többé nem szeretne hallani. Az ügynök egyszerűsíti a nyomon követést, megakadályozza a beérkező levelek túlterhelését, és még Daily Digest összefoglalót is generál, így egy pillanat alatt áttekintheti a nem fontos e-maileket.
A SaneBox AI legjobb funkciói
- Az e-maileket automatikusan intelligens mappákba rendezi, hogy csökkentsék a zavaró tényezőket és a beérkező levelek között könnyebben megtalálják a fontosakat.
- A nem kívánt e-maileket azonnal leiratkozhatja, ha a SaneBlackHole-ba húzza őket.
- A Reminders funkcióval elhalaszthatja a nem sürgős e-maileket, későbbi időpontra halaszthatja őket, így a sürgős feladatokra koncentrálhat.
A SaneBox korlátai
- Bár a SaneBox mesterséges intelligenciája az e-mailek hatékony szűrésére és rendszerezésére lett tervezve, előfordulhat, hogy néha rosszul osztályozza az üzeneteket, ami azt eredményezi, hogy fontos e-mailek kerülnek rossz helyre.
- Egyes felhasználók a SaneBox előfizetési díját magasnak tartják.
- Bizonyos funkciók korlátozottak, ha az ügynököt Microsoft 365-fiókokkal használja a Microsoft Graph segítségével.
SaneBox árak
- Snack: 3,49 USD/hó
- Ebéd: 5,99 USD/hó
- Vacsora: 16,99 USD/hó
SaneBox értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (170+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (70 értékelés)
8. Intuit Assist (A legjobb pénzügyi feladatokhoz és személyre szabott betekintéshez)
Az Intuit Assist egy generatív, AI-alapú pénzügyi asszisztens, amely egyszerűsíti a könyvelést, a számlázást és a döntéshozatalt kisvállalkozások és magánszemélyek számára. Automatizálja a rutin pénzügyi feladatokat, személyre szabott betekintést nyújt, és javítja a cash flow kezelést a QuickBooks, a TurboTax, a Credit Karma és a Mailchimp integrálásával.
Az automatizáláson túl az Intuit Assist a szétszórt pénzügyi adatokat hasznosítható információkká alakítja. Feldolgozza a strukturálatlan adatokat – például kézzel írt jegyzeteket, e-mail levelezéseket és nyugtákat – és számlákká, kiadási tételekké vagy pénzügyi előrejelzésekké alakítja őket.
Az Intuit Assist legjobb funkciói
- Készítsen számlákat és költségbejegyzéseket fotókból és e-mailekből úgy, hogy kézzel írt jegyzeteket, nyugtákat és szállítói számlákat strukturált pénzügyi nyilvántartásokká alakít át.
- Automatizálja a számlaemlékeztetőket hangnem-beállításokkal, amelyek a követő üzeneteket az ügyfél fizetési előzményei és a kapcsolati információk alapján testreszabják.
- Elemezze a pénzügyi adatokat interaktív AI-lekérdezések segítségével, hogy feltárja a trendeket, az ügyfelek jövedelmezőségét és a cash flow mintákat.
Az Intuit Assist korlátai
- A harmadik féltől származó alkalmazásokra vagy külső pénzügyi eszközökre támaszkodó felhasználók korlátozott támogatást vagy interoperabilitást tapasztalhatnak.
- Míg az Intuit Assist mesterséges intelligenciát használ személyre szabott ajánlások nyújtására, a felhasználóknak tudniuk kell, hogy ez érzékeny pénzügyi adatok feldolgozásával jár.
Az Intuit Assist árai
- Egyedi árazás
Intuit Assist értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: Hozzon létre egy leállási rituálét. Ha a napját egy rutin tevékenységekkel zárja – például a feladatok áttekintésével vagy a rendrakással –, az segít a személyes időbe való zökkenőmentes átmenetben.
9. Intercom AI (A legjobb az ügyfélszolgálat fejlesztéséhez és a szolgáltatási munkafolyamatok automatizálásához)
Az Intercom mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotokat és emberi ügyfélszolgálati csapatokat kombinál az ügyfelek kérdéseinek kezelésére. A mesterséges intelligencia olyan gyakori problémákat old meg, mint a jelszó-visszaállítás vagy a szállítási frissítések, míg a csapata a bonyolultabb ügyekkel foglalkozik. A rendszer megjegyzi a korábbi csevegéseket, így ha egy ügyfél visszatér egy problémával, az összes korábbi üzenete megjelenik.
Szeretné felgyorsítani a folyamatokat? Az AI hasonló korábbi jegyek alapján javasol válaszokat, így az ügynököknek nem kell újra és újra begépelniük ugyanazokat a válaszokat. Ráadásul a műszerfal megmutatja, mely kérdések merülnek fel leggyakrabban, így könnyebben felismerhetőek azok a területek, ahol egy gyors GYIK vagy termékmódosítás mindenki számára időt takaríthat meg.
Az Intercom AI legjobb funkciói
- Vegye igénybe a Fin AI Agent szolgáltatást az azonnali ügyfélszolgálat érdekében, és képezze ki a tudásbázis cikkei, PDF-fájlok és URL-ek alapján, hogy pontos, emberhez hasonló válaszokat adjon.
- Növelje az ügynökök hatékonyságát a Fin AI Copilot segítségével, amely szakértői válaszokat generál, válaszokat javasol és valós időben összefoglalja a beszélgetéseket.
- Többnyelvű, többcsatornás támogatást nyújthat azáltal, hogy az e-mailek, az élő csevegés és a közösségi platformok üzeneteit egyetlen beérkező levelek mappába egyesíti.
- Váltson át az önkiszolgálásra egy AI-alapú súgó központtal, amely azonnali válaszokat ad és csökkenti a beérkező kéréseket.
Az Intercom AI korlátai
- Az AI kissé merev a testreszabás tekintetében. Azok a vállalkozások, amelyek rendkívül testreszabott munkafolyamatokat vagy válaszokat keresnek, úgy találhatják, hogy az AI bizonyos felhasználási esetekben nem elég rugalmas.
- Költségei kisebb vállalkozások vagy induló cégek számára megfizethetetlenek lehetnek.
Intercom AI árak
- Alapvető: 39 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 99 USD/hó felhasználónként
- Szakértő: 139 USD/hó felhasználónként
Intercom AI értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 3300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)
🔍 Tudta? A munkavállalók 87%-a azt állítja, hogy hatékonyabb lenne, ha maguk választhatnák meg, hány napot dolgoznak otthonról. Amikor megkérdezték őket, miért preferálják a távmunkát, a legfőbb ok az ingázás elkerülése volt, a hatékonyság növekedése pedig a második helyen végzett.
10. Glean AI (A legjobb munkahelyi termelékenységhez, AI-vezérelt kereséssel és feladatok automatizálásával)
A Glean a Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce és Slack alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációval növeli a munkahelyi termelékenységet. Lehetővé teszi az AI hatékony megtalálását, létrehozását és használatát a feladatok automatizálása érdekében. Segít e-mailek megírásában, megbeszélések összefoglalásában és adatok elemzésében.
A Glean alapvetően egy tudásközpontként működik, amely több platformon összefogja a vállalati információkat, valós idejű keresési eredményeket és személyre szabott ajánlásokat nyújtva. Az egyes szerepkörökhöz igazodik, a korábbi adatokból tanulva, hogy idővel javítsa a pontosságot és a relevanciát.
A Glean AI legjobb funkciói
- Végezzen munkahelyi kereséseket az összes vállalati adat, alkalmazás és tudásbázis között, biztosítva, hogy az alkalmazottak pontos, valós idejű válaszokat kapjanak kérdéseikre.
- Használja az AI asszisztenst e-mailek megírásához, tartalom generálásához, dokumentumok összefoglalásához és komplex munkafolyamatok automatizálásához testreszabható utasításokkal.
- Használja a tudásgráfot, hogy kereshető adattárat hozzon létre a szervezetének munkatársairól, tartalmairól és tevékenységeiről.
Az AI korlátai
- A keresés beállítása megköveteli a vállalat adatainak átfogó indexelését, ami időigényes és költséges lehet.
- A Glean mesterséges intelligenciával működő keresője még kezdeti stádiumban van, és előfordulhat, hogy nehezen boldogul bizonyos iparági szakszavak feldolgozásával.
Glean AI árak
- Egyedi árazás
Glean AI értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
🤝 Barátkozó emlékeztető: Néha a semmittevés is produktív lehet. A nyugodt pillanatok – álmodozás, meditálás vagy egyszerűen csak az ablakon kinézés – új ötleteket és problémamegoldási áttöréseket hozhatnak.
11. AutoGPT (A legjobb komplex munkafolyamatok automatizálásához és minimális bevitelű tartalom generálásához)
Az AutoGPT olyan digitális asszisztensként működik, amely a nagy feladatokat kisebb, kezelhetőbb részekre bontja. Adjon meg neki egy célt, például „versenytársak kutatása”, és az eszköz megtervezi a lépéseket, összegyűjti az információkat a megadott forrásokból. Az eszköz csatlakozik a GPT-4-hez, hogy megértse a feladatokat és kitalálja, mi a következő lépés.
A fejlesztők számára segít a kód írásában és javításában azáltal, hogy megoldásokat javasol vagy potenciális hibákat észlel. Mondja el neki, mit szeretne létrehozni, és ő felvázolja a kódolási lépéseket vagy segít a problémák elhárításában. Mivel a felhőben fut, egyszer beállíthatja, és hagyhatja, hogy az ismétlődő feladatokat elvégezze, míg Ön más munkára koncentrál.
Az AutoGPT legjobb funkciói
- Végezze el az autonóm feladatokat úgy, hogy meghatározza a célokat, és lehetővé teszi az AutoGPT számára, hogy azokat alfeladatokra bontsa, és a felhasználó folyamatos beavatkozása nélkül hajtsa végre őket.
- Kezelje a rövid és hosszú távú memóriát a feladatok kontextusának megőrzése és a döntéshozatal idővel történő javítása érdekében.
- Hozzon létre emberhez hasonló szöveget a GPT-4 segítségével, amely pontos, koherens válaszokat tesz lehetővé számos feladat elvégzéséhez, a tartalomkészítéstől az ügyfélszolgálatig.
- Tárolja és foglalja össze fájljait a GPT-3. 5 képességeivel, rendszerezze és sűrítsen dokumentumokat, hogy értékes betekintést nyújtson.
Az AutoGPT korlátai
- Az AutoGPT minden művelete a GPT-4 modell hívását igényli, ami jelentős költségekkel jár, különösen a több lépésből álló feladatok esetében.
- Nem képes egy sor műveletet újrafelhasználható funkciókká alakítani, ezért minden új feladat esetében újra kell létrehozni a folyamatokat.
AutoGPT árak
- Egyedi árazás
AutoGPT értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (30+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: Mentse el az AI prompt sablonokat, hogy felgyorsítsa a feladatokat és biztosítsa a csapat egységességét.
12. Superhuman (A legjobb az e-mailek hatékonyságának javításához AI-vezérelt triázs és feladatkezelés segítségével)
A Superhuman gyorsítja az e-mailek kezelését billentyűparancsok és gyors műveletek segítségével. Oszd fel a beérkező levelek mappáját olyan szakaszokra, mint „válaszra vár” vagy „később is megtehető”, és csak a billentyűzetet használva böngészd át az üzeneteket. Az alkalmazás figyelmeztet a nyomon követni kívánt e-mailekre, és lehetővé teszi a nem sürgős üzenetek ideiglenes elrejtését.
Találkozót szeretne egyeztetni? Csak néhány gombnyomással megnyithatja a naptárát a beérkező levelek mappájában. Az alkalmazás emellett információkat is megjeleníti az e-mailben megkeresett személyről – pozícióját, vállalatát és közösségi profiljait –, így nem kell új lapokat megnyitnia, hogy utánanézzen az illetőnek.
A Superhuman legjobb funkciói
- Gyorsítsa fel az e-mailek szortírozását az AI-alapú automatikus rendezéssel, amely kategóriákba sorolja az e-maileket a könnyű és gyors válaszadás érdekében.
- Használja az Instant Reply funkciót gyors válaszok megfogalmazásához, így időt takaríthat meg a rutin e-mailek kezelésénél anélkül, hogy a minőség romlana.
- A Send Later funkcióval később küldheti el e-mailjeit, hogy kiválaszthassa a tökéletes időpontot azok elküldésére.
- Kövesse nyomon az e-mailek hatását azáltal, hogy ellenőrzi, mikor és milyen eszközön nyitották meg az e-mailjeit, valós idejű betekintéssel a címzettek viselkedésébe.
Szuperemberi korlátok
- A Superhuman nem kínál natív Windows-alkalmazást, ami korlátozza az elérhetőségét.
- Elsősorban a Gmail és az Outlook programokkal integrálható, más e-mail szolgáltatásokhoz nem nyújt natív támogatást.
Szuperemberi árak
- Starter: 30 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
Szuperemberi értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (800 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)
📖 Olvassa el még: A gépi tanulás és a mesterséges intelligencia közötti különbség
13. RescueTime AI (A legjobb a digitális szokások nyomon követéséhez és az időhasználat optimalizálásához)
A RescueTime figyeli, hogyan tölti az idejét a számítógépén, és őszinte képet ad erről. Észrevette, hogy három órát töltött a YouTube-on, miközben azt hitte, csak egy rövid szünetet tartott? Az alkalmazás ítélkezés nélkül mutatja meg ezeket a mintákat. Jelölje meg a különböző webhelyeket és alkalmazásokat hasznosnak vagy zavarónak, majd ellenőrizze a műszerfalon, hogy valójában hova megy az ideje.
Be is kapcsolhatja a Focus Session funkciót, hogy blokkolja azokat a csábító webhelyeket, amelyek elvonják a figyelmét a munkáról. Az alkalmazás nyomon követi ezeket a koncentrált időszakokat, így meg tudja állapítani, melyek a legtermékenyebb órái.
A RescueTime AI legjobb funkciói
- A Focus Sessions segítségével blokkolhatja a figyelmet elterelő webhelyeket a koncentrált munkavégzés ideje alatt, amely egyúttal nyomon követi a megszakítás nélküli termelékenységét is.
- Azonosítsa a termelékenységében fellelhető mintákat és trendeket, összehasonlítva a különböző napok és hetek teljesítményét.
- Készítsen részletes jelentéseket a napi tevékenységekről, a termelékenységi trendekről és az időfelhasználásról, hogy jobban megérthesse munkamódszereit.
- Állítson be személyre szabott termelékenységi célokat, és kapjon értesítést, amikor eléri vagy túllépi azokat, így motivált maradhat és a terv szerint haladhat.
A RescueTime AI korlátai
- Lehet, hogy a testreszabási lehetőségek nem elégségesek.
- Az eszköz folyamatos nyomon követést igényel, ami nem feltétlenül megfelelő, ha inkább a manuális nyomon követést részesíti előnyben, vagy adatvédelmi aggályai vannak.
RescueTime AI árak
- Solo: 12 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 9 USD/hó felhasználónként
RescueTime AI értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)
💡 Profi tipp: Tanuljon meg nemet mondani. Ha védi az idejét, biztosíthatja, hogy a túlterheltség helyett a magas értékű munkára koncentrálhasson.
Mit kell keresni a termelékenységet növelő AI-ügynökökben?
Az AI-ügynökök elengedhetetlenek lettek a munkafolyamatok finomításához és a termelékenység növeléséhez, de a rengeteg lehetőség közül nehéz eldönteni, melyik fog valóban változást hozni.
Ahhoz, hogy az ügynököt a lehető legjobban kihasználhassa, figyeljen az alábbiakra:
- Feladatok automatizálása: Válasszon olyan AI-t, amely képes kezelni az ismétlődő feladatokat, mint az ütemezés, az adatgyűjtés, az e-mailek kezelése és a tartalom generálása, így Ön a magasabb értékű munkára koncentrálhat.
- Intelligens integrációk: Győződjön meg arról, hogy AI-ügynöke zökkenőmentesen kapcsolódik olyan eszközökhöz, mint a Google Drive, a Slack és a Salesforce, így egységes munkafolyamatot biztosítva.
- Valós idejű betekintés: Találjon olyan megoldást, amely azonnali összefoglalásokat és adatelemzéseket nyújt, hogy segítsen a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a gyors, megalapozott döntések meghozatalában.
- Személyre szabás: Keressen olyan ügynököt, amely alkalmazkodik az Ön egyedi igényeihez, tanul a preferenciáiból, és idővel egyre jobb segítséget nyújt.
- Együttműködési funkciók: Szerezzen be egy ügynököt, amely támogatja a csapatmunkát azáltal, hogy segít a tartalom megfogalmazásában, frissítések létrehozásában és feladatok kezelésében.
- Skálázhatóság és rugalmasság: Válasszon olyan ügynököt, amely az Ön igényeivel együtt növekszik, függetlenül attól, hogy kis csapatról vagy nagyszabású projektek irányításáról van szó.
AI-alapú projektmenedzsment a ClickUp segítségével
Az általunk bemutatott AI-ügynökök mindegyike egyedi célt szolgál, a feladatok automatizálásától a kommunikációig. Segítenek a munkafolyamatok finomításában, a döntéshozatal javításában és a csapatmunka fejlesztésében, így a mindennapi feladatok hatékonyabbá válnak.
A ClickUp azonban kiemelkedik, mint az mindent egyesítő, all-in-one megoldás.
A ClickUp AI-alapú funkcióival és robusztus automatizálási megoldásaival zökkenőmentesen integrálhatja a projektmenedzsmentet, a feladatkiosztást és a kommunikációt egy platformon.
Regisztráljon a ClickUp-ra, és tapasztalja meg még ma a munka jövőjét. 📝