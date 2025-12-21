Wispr Flow vs. ClickUp: melyik a jobb valós idejű átíráshoz?

A gépelés nem mindig tud lépést tartani a gondolataival. Az egyik pillanatban hangjegyzeteket készít, a következőben pedig dokumentumok, e-mailek és projekteszközök között ugrál, hogy ezeket az ötleteket valami használhatóvá alakítsa.

Itt jönnek képbe az AI hangeszközök és a valós idejű átírás, így természetesen beszélhet, és a billentyűzetet használva folytathatja a munkát.

A Wispr Flow úgy működik, mint egy AI-alapú billentyűzet az asztali számítógépéhez, amely a diktált szöveget tiszta szöveggé alakítja kedvenc munkaalkalmazásain belül. A ClickUp viszont több funkciót és eszközt egyesít egyetlen, hangvezérelt és AI-alapú munkaterületben.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Wispr Flow és a ClickUp alkalmazásokat, összehasonlítva, hogy hogyan kezelik a hangvezérelt feladatkezelést, a kontextusfüggő AI-képességeket és a termelékenységi funkciókat.

Wispr Flow vs. ClickUp egy pillantásra

Ha egy speciális diktálási eszközt egy teljes termelékenységi platformmal hasonlít össze, akkor érdemes a különbségeket egymás mellett megnézni:

Funkció ClickUp Wispr Flow Valós idejű átírás és jegyzetek rögzítése A ClickUp AI Notetaker rögzíti a támogatott hívásokat, átiratokat és összefoglalókat készít, és a nyomon követéseket feladatokká alakítja a ClickUp Tasks és Docs alkalmazásokban. A kiválasztott szövegmezőbe történő élő diktálásra összpontosít; nem csatlakozik a hívásokhoz, de lehetővé teszi, hogy bármely alkalmazásba beszéddel jegyzeteket rögzítsen. Projekt- és feladatkezelés Teljes projekt hierarchia (munkaterületek → terek → mappák → listák → feladatok → alfeladatok) dokumentumokkal, irányítópultokkal és jelentésekkel egy helyen. Nincs beépített feladat- vagy projektkezelés; külső eszközökre, például ClickUp, Jira vagy CRM-ekre támaszkodik a munkák tárolásához és nyomon követéséhez. Munkafolyamat-automatizálás és AI-modellek A ClickUp Automations és a ClickUp Brain kezeli az állapotváltozásokat, a feladatok kiosztását, az értesítéseket, az összefoglalókat és a munkaterület adataihoz kapcsolódó, AI által generált vázlatokat. Mesterséges intelligencia modelleket használ a diktált szöveg tisztításához, átírásához és formázásához, de nem vált ki munkafolyamat-változásokat vagy feladatokat. Együttműködés és kommunikáció A megosztott dokumentumok, hozzászólások, csevegés és klipek segítségével a beszélgetések, fájlok és feladatok egy közös munkaterületen belül maradnak. Gyorsítja a válaszadást és a dokumentációt olyan eszközökben, mint az e-mail, a Slack, a Docs vagy az IDE-k, de nem kínál megosztott munkaterületet. Árak Ingyenes örökös tervezet; fizetős tervezetek 7 USD/hó/felhasználó áron, fizetős szinteken elérhető AI-kiegészítőkkel, mint például a Brain és a BrainGPT. Alap: Ingyenes; Pro: 15 USD/hó felhasználónként; Enterprise: Egyedi árazás Legalkalmasabb Csapatok, amelyek hangfelvételt, átírást, feladatokat, dokumentumokat és AI-automatizálást szeretnének egyetlen termelékenységi és projektmenedzsment platformon Egyének és csapatok, akik gyors, rugalmas diktálási réteget szeretnének, amelyet meglévő alkalmazásokban és munkafolyamatokban is használhatnak.

Mi az a ClickUp?

Maradjon szervezett, dolgozzon gyorsabban, és kezelje minden feladatot egyetlen helyen a ClickUp segítségével

Képzelje el, hogy egy termékbevezetést vezet: hangjegyzetek a telefonjában, különböző alkalmazásokban szétszórt feladatemlékeztetők és e-mailekbe elrejtett visszajelzések. Minden alkalommal, amikor egyik eszközről a másikra vált, sebességet és kontextust veszít. Ez a klasszikus munkaterhelés-szétszóródás a gyakorlatban .

A ClickUp a világ első konvergált AI munkaterülete, amelynek célja a munka és az AI terjedésének csökkentése azáltal, hogy összes munkaalkalmazását, adatait és AI-modelljeit egyetlen platformra hozza.

Projekteket tervezhet, feladatokat hozhat létre, dokumentumokat szerkeszthet és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk anélkül, hogy lapot kellene váltania. Az összes ClickUp eszköz és funkció egyetlen platformon marad összekapcsolva, így a munkafolyamat egy folyamatos munkaterületnek tűnik, nem pedig egymástól független eszközök halmazának.

A ClickUp tartalmaz egy beépített AI asszisztenst is, a ClickUp Brain-t. Ez egy kontextusfüggő AI alkalmazás, amely megérti a feladatait, dokumentumait és megjegyzéseit, és segít a tartalom közvetlenül a munka helyszínén történő megfogalmazásában.

Azok számára, akik a gépelés helyett a diktálást részesítik előnyben, a ClickUp BrainGPT a ClickUp Brain mellett Talk to Text funkcióval is rendelkezik. A BrainGPT asztali verziójával vagy a Chrome kiterjesztésén keresztül egy egyszerű gyorsbillentyű lenyomásával természetesen beszélhet, és szavai formázott szövegként jelennek meg a feladatokban, dokumentumokban, megjegyzésekben vagy más, már használt munkaalkalmazásokban.

Egy felhasználó tökéletesen leírta:

A ClickUp felváltotta a korábban használt több eszközt – feladatkezelőket, dokumentumkezelő eszközöket, irányítópultokat és még az AI jegyzetelő alkalmazásokat is. A munkafolyamatok testreszabásának, a frissítések automatizálásának és a valós idejű összehangolásnak a lehetősége teljesen megváltoztatta működésünket.

A ClickUp funkciói

A ClickUp egy platformon egyesíti a feladatokat, a dokumentumokat, az együttműködést és az AI-t. Íme a legfontosabb funkciók, amelyek akkor fontosak, ha a leírás, az ötletek diktálása és a beszélgetések munkává alakítása érdekel.

1. funkció: ClickUp AI Notetaker

A ClickUp AI Notetaker segítségével minden találkozót azonnali jegyzetekké, átiratokká és végrehajtható feladatokká alakíthat

Ahelyett, hogy kézzel írt jegyzetekre vagy szétszórt felvételekre támaszkodna, a ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozhat a támogatott hívásokhoz, és kereshető átiratokat és összefoglalókat generálhat. Innen feladatok létrehozhatók, tulajdonosok rendelhetők hozzájuk, és határidők adhatók meg közvetlenül az összefoglalóból, így semmi sem vész el a hívás és a feladatlista között.

Mivel a jegyzetek és a leiratok a ClickUp Tasks és a ClickUp Docs alkalmazásokban találhatók, csapata megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, visszajelzéseket adhat, és nyomon követheti a további munkákat anélkül, hogy külön leiratozó szoftvert kellene használnia.

Például egy értékesítési vezető naponta tart megbeszéléseket a csapattal. Ahelyett, hogy a beszélgetés közben beírnák a teendőket, a ClickUp AI Notetaker alkalmazást használják. A megbeszélés után az összefoglaló kiemeli a döntéseket, és automatikusan létrehozza és kiosztja a követendő feladatokat, így a vezetőnek csak át kell tekintenie és módosítania kell azokat.

2. funkció: ClickUp Brain és BrainGPT

Kérdezzen, elemezzen és automatizálja a munkát a BrainGPT segítségével, amely megérti az egész munkaterületét

A ClickUp Brain a ClickUp belső AI-asszisztense. Fejlett AI-modelleket használ, hogy válaszoljon a feladataival és dokumentumaival kapcsolatos kérdésekre, feladatokat és dokumentumokat hozzon létre, hosszú jegyzeteket összefoglaljon, és segítsen a visszajelzéseket egy világos tervbe strukturálni.

A BrainGPT asztali számítógépen és Google Chrome kiterjesztésként használható Talk to Text funkcióval azonnal rögzítheti ötleteit, és az AI-ra bízhatja a rutinmunkát.

A BrainGPT átalakítja beszédét szöveggé asztali alkalmazásokban, dokumentumokban, webhelyeken és űrlapokban, így a frissítéseket vagy vázlatokat gépelés helyett diktálhatja. Átlagosan ez segít a felhasználóknak 1,1 napot megtakarítani hetente és 4-szer gyorsabban elvégezni a feladatokat, mint gépeléssel, az AI-alapú átírásnak köszönhetően.

A ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek és Claude prémium AI modellekkel működő ClickUp BrainGPT intelligensen értelmezi a kontextust, szerkeszti a szöveget, miközben beszél, és kifinomult szöveget szállít az alkalmazások között.

Kezelni tudja az írásjeleket, a szerkezetet és a formázást, így a diktált tartalom tiszta bekezdések vagy ellenőrzőlisták formájában jelenik meg, nem pedig nyers átiratokként. Akár 88%-os költségmegtakarítással ez az AI szuperalkalmazás több AI alkalmazást és átírási eszközt is helyettesít, miközben hangvezérelt sebességet és pontosságot biztosít.

A Talk to Text funkciót klasszikus átírási munkafolyamatokban is használhatja. A BrainGPT képes:

Rögzítsen gyors hangjegyzeteket egy megbeszélés után, és helyezze őket a ClickUp Doc ba.

A kimondott ötleteket strukturált projektdokumentációvá vagy összefoglalókba alakítja

Töltse ki az űrlapokat és mezőket kéz nélkül, miközben az automatizálás átveszi a munkát.

3. funkció: ClickUp Docs, feladatok és együttműködés

Készítsen, osszon meg és kapcsoljon dokumentumokat közvetlenül a munkafolyamataihoz a ClickUp Docs segítségével a gyorsabb végrehajtás érdekében

A ClickUp Docs segítségével a csapatok dokumentumokat, wikiket és tudásközpontokat hozhatnak létre, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz és projektekhez. Hozzászólásokat hagyhat, megjegyzéseket fűzhet bizonyos csapattagokhoz, és ezeket a megjegyzéseket cselekvési tételekké alakíthatja, mindezt anélkül, hogy elhagyná a Docs alkalmazást. A dokumentumok és a feladatok egymás mellett jelennek meg, így nyomon követheti, hogyan alakul egy dokumentum valódi munkává.

A Talk to Text segítségével diktálhatja a dokumentum egyes részeit, az értekezlet összefoglalóját vagy a tudáscikkeket, ahelyett, hogy begépelné őket. Mondja el vázlatát vagy teljes bekezdéseit, hagyja, hogy a Talk to Text leírja őket, majd használja a BrainGPT-t a szöveg szerkesztéséhez vagy a hosszú visszajelzések egyértelmű ellenőrzőlistává alakításához.

A Docs mellett a ClickUp Tasks rugalmas struktúrát (feladatok, alfeladatok, egyéni mezők, függőségek) biztosít, amellyel mindent nyomon követhet, az egyszerű ellenőrzőlistáktól a komplex projektekig. Ha dokumentumokat és fájlokat csatol a feladatokhoz, olyan „feladatdokumentumok” élményt kap, ahol a kontextus és a végrehajtás együtt él.

Tervezze, szervezze és kövesse nyomon minden feladatot a ClickUp Tasks egyéni mezőkkel, prioritásokkal és határidőkkel

📌 Példa: A marketingcsapat egy bevezetési összefoglalót ír a ClickUp Docs-ban. A lektorok megjegyzéseket fűznek hozzá, majd a legfontosabb szálakat feladatokká alakítják át a szövegírás, a tervezés és a minőségbiztosítás számára. Ezek a feladatok továbbra is kapcsolódnak az eredeti dokumentumhoz, így mindenki egy helyen követheti nyomon a változásokat, a jóváhagyásokat és a bevezetés dátumait.

Ehhez a szinergiához hozzájárulnak a ClickUp együttműködési eszközei ( ClickUp Chat, Assign Comments és ClickUp Clips ), amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy megjegyzéseket hagyjanak, gyors képernyő- vagy hangklipeket osszanak meg, és ugyanazon a platformon dolgozzanak. Ez megakadályozza az eszközök közötti váltást, és segít a csapatoknak, hogy energiájukat a feladatok elvégzésére összpontosítsák, anélkül, hogy kontextust kellene váltaniuk.

ClickUp árak

Mi az a Wispr Flow?

via Wispr Flow

A Wispr Flow egy AI-alapú hangdiktálási eszköz, amelyet ennek a szűk keresztmetszetnek a kiküszöbölésére terveztek. Lehetővé teszi, hogy természetesen beszéljen, és szinte bármely Mac, Windows vagy iPhone alkalmazásban azonnal jól formázott szöveggé alakítja a hangját. Diktálhat a Google Docsba, a böngészőjébe, e-mailbe, a Notionba, az IDE-be vagy egy CRM-be, és a Wispr Flow beírja Ön helyett.

Az alapvető beszéd-szöveggé alakító eszközöktől eltérően a Wispr Flow egy kontextusfüggő AI-alkalmazásként jelenik meg. Automatikusan hozzáadja az írásjeleket, eltávolítja a töltelékszavakat, és az írás stílusához és formázásához igazodik, függetlenül attól, hogy projektdokumentumról, csevegési válaszról vagy kódblokkról van szó. Több mint 100 nyelvet támogat, ami globális csapatok és többnyelvű munkafolyamatok számára is hasznos.

A Wispr Flow funkciói

A Wispr Flow-nak egy fő célja van: segíteni Önt abban, hogy ötleteit gyorsabban diktálja és írásbeli munkáit gyorsabban készítse el, mint gépeléssel, bármilyen alkalmazásban vagy eszközön. Íme a legfontosabb funkciók, amelyeket figyelembe kell venni a Wispr Flow és a ClickUp összehasonlításakor.

1. funkció: Kezek nélküli hangos diktálás

via Wispr Flow

A Wispr Flow segítségével billentyűparancsokkal vagy a Flow sávval kezdheti el a diktálást. Miután aktiválta, a program beírja a szöveget a kiválasztott szövegmezőbe, legyen az e-mail, Google Doc, csevegőüzenet vagy kódszerkesztő.

Az eszköz úgy lett kialakítva, hogy az agyának ötlettermelő sebességéhez igazodjon, nem pedig az ujjai gépelési sebességéhez. A Wispr Flow állítása szerint a diktálás 3–4-szer gyorsabb lehet a gépelésnél, különösen hosszú dokumentumok, például jelentések vagy értekezletjegyzetek esetében.

📌 Példa: Egy termékmenedzser csatlakozik egy virtuális standuphoz, miközben áttekinti a tábláját. Ahelyett, hogy szünetet tartana a jegyzetek begépeléséhez, lenyomva tartja a gyorsbillentyűt, hangosan diktálja a frissítéseket a mikrofonjába, és a Wispr Flow mindent beír a megnyitott feladatba vagy dokumentumba.

2. funkció: AI-alapú automatikus szerkesztések és parancsok

A Wispr Flow mesterséges intelligencia modelleket használ a beszéd tisztításához. Eltávolítja a töltelékszavakat, hozzáadja az írásjeleket, és a „új bekezdés” vagy „ezeket pontokká alakítsd” típusú beszélt utasításokat valódi formázási változásokká alakítja.

Egyszerű hangparancsokat is használhat, például „írja át ezt formálisabban” vagy „rövidítse le ezt a bekezdést”, és a Wispr átírja a kijelölt szöveget. Ezáltal nemcsak a nyers diktáláshoz, hanem a vázlatok átdolgozásához és a szerkezet módosításához is hasznos, anélkül, hogy a billentyűzethez nyúlna.

3. funkció: Személyes szótár eszközök közötti szinkronizálással

via Wispr Flow

A Wispr Flow tartalmaz egy személyes szótárat, így megtaníthatja neki termékneveket, rövidítéseket és domain-specifikus kifejezéseket. Hozhat létre újrafelhasználható szeleteket, amelyeket rövid kifejezések indítanak el, ami hasznos lehet aláírások vagy ismétlődő szövegek esetén.

Szókincse és beállításai szinkronizálódnak az eszközök között, így a diktálás viselkedése változatlan marad, ha asztali gépről mobilra vált. Csapatok számára a megosztott szótárak segítenek a helyesírás és a terminológia egységességének megőrzésében, ha több ember is ugyanazt az eszközt használja.

📌 Példa: Egy műszaki író hozzáadja a „SaaS”, „SDK” és konkrét ügyfélneveket a szótárhoz. Később, amikor egy hosszú dokumentumot diktál, ezek a kifejezések minden alkalommal helyesen jelennek meg, így csökken a kézi javítások szükségessége.

Wispr Flow árak

Alap : Ingyenes

Pro : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Wispr Flow vs ClickUp: Funkciók összehasonlítása

A Wispr Flow és a ClickUp egyaránt segít abban, hogy többet használja a hangját és kevesebbet a billentyűzetét, de nagyon különböző módon illeszkednek a munkafolyamatába. A Wispr Flow úgy viselkedik, mint egy AI-alapú átírási eszköz és billentyűzet, amelyet bármely alkalmazásba bevihet, míg a ClickUp egy teljes termelékenységi platform, amelybe AI van beépítve a feladatokba, a dokumentumokba és a megbeszélésekbe.

Hasonlítsuk össze a Wispr Flow és a ClickUp valós idejű átírási, feladatkezelési, AI automatizálási, együttműködési és árazási funkcióit.

1. funkció: Valós idejű átírás és jegyzetek rögzítése

ClickUp

A ClickUp ötvözi az AI Notetaker, a Docs és a feladatok funkciókat, így a megbeszélések közvetlenül strukturált jegyzetekké és teendők listájává alakulnak. A ClickUp AI Notetaker rögzíti az audiót, létrehoz egy átiratot, összefoglalja a beszélgetést, és néhány kattintással lehetővé teszi a követendő feladatok kiválasztását.

Mivel minden a ClickUp-ban található, áttekintheti a feladatokon belüli átiratokat, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, és nyomon követheti az állapotváltozásokat az idő múlásával. Ha inkább a hívás után szeretné hozzáadni saját gondolatait, a ClickUp Talk to Text funkciójával hangjegyzeteket diktálhat közvetlenül a Docs-ba vagy a feladatokba. Ezután a ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja őket, vagy ellenőrzőlistákká alakíthatja őket, anélkül, hogy manuálisan be kellene gépelnie őket.

Wispr Flow

A Wispr Flow inkább a diktálásra, mint a találkozók rögzítésére összpontosít. Nem csatlakozik a hívásokhoz, de lehetővé teszi, hogy beszédét bármelyik alkalmazásba átírja, amelyet éppen használ. Ha egy felvételt hallgat, vagy egy találkozó után hangosan gondolkodik, akkor összefoglalóját diktálhatja egy Google Docs-ba, egy ClickUp-feladatba vagy a CRM-be.

🏆 Győztes: A ClickUp akkor nyer, ha teljes találkozó-átírást szeretne, amely feladatokhoz és dokumentumokhoz kapcsolódik. A Wispr Flow akkor nyer, ha rugalmas diktálási réteget szeretne, amelyet bármelyik már használt alkalmazásba beépíthet.

2. funkció: Projekt- és feladatkezelés

ClickUp

Szervezze munkáját strukturált hierarchiával a munkaterülettől a feladatokig, hogy a ClickUp-on belül minden áttekinthető legyen

A ClickUp elsősorban projekt- és feladatkezelő platformként lett kialakítva. Projekt hierarchiája (munkaterületek → terek → mappák → listák → feladatok → alfeladatok) megkönnyíti a nagy projektek és a napi teendők egyetlen struktúrában történő szervezését. A feladatok tartalmazhatnak egyéni mezőket, prioritásokat, ellenőrzőlistákat és függőségeket, valamint linkeket a ClickUp Docs és a ClickUp Dashboards szolgáltatásokhoz .

Feladatokat hozhat létre értekezletek összefoglalásaiból, a Docs alkalmazásból, vagy megjegyzések konvertálásával, így diktálása és átirata mindig egyértelmű célhoz jut.

Wispr Flow

A Wispr Flow önmagában nem kezeli a feladatokat. Segít a feladatleírások kitöltésében, a frissítések megírásában és a dokumentáció gyorsabb elkészítésében hangdiktálás segítségével, de a feladatok tényleges tárolásához és nyomon követéséhez továbbra is más eszközökre (például ClickUp, Jira vagy CRM) kell támaszkodnia.

🏆 Győztes: A ClickUp egyértelműen nyer a feladat- és projektmenedzsment terén, mivel a tervezést, nyomon követést és jelentéstételt egyetlen platformon egyesíti, ahelyett, hogy egy külön rétegként működne.

3. funkció: Munkafolyamat-automatizálás és AI-modellek

ClickUp

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat egyedi kiváltókkal és feltételekkel a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp beépített automatizálási funkciókat tartalmaz a ClickUp Automations és a ClickUp Brain révén, így automatizálhatja az állapotváltozásokat, a feladatok kiosztását, az értesítéseket, sőt még az AI-műveleteket is, például egy dokumentum összefoglalását vagy egy vázlat létrehozását egy prompt alapján.

A ClickUp BrainGPT segítségével diktálhat feladatokat és dokumentumokat, majd megkérheti az AI-t, hogy foglalja össze az információkat vagy frissítse a mezőket. Ugyanazokat az AI-modelleket használhatja, amelyek segítenek a szöveggenerálásban, hogy „elolvassa” a munkaterületét, és válaszokat adjon a munkája állapotáról.

Wispr Flow

A Wispr Flow elsősorban a hangbevitelt feldolgozására használ mesterséges intelligencia modelleket. Tisztítja a diktált szöveget, kérésre átírja a tartalmat, és listákba, bekezdésekbe vagy összefoglalókba formázza a kimenetet.

Azonban nem ismeri a projektjeit, feladatait vagy tábláit. Az automatizálás az átírásra és a formázásra korlátozódik; nem indít el munkafolyamat-műveleteket, mint például az állapot megváltoztatása vagy a munka kiosztása.

🏆 Győztes: A ClickUp nyer a munkafolyamat-automatizálás és a feladatokhoz és dokumentumokhoz kapcsolódó AI-modellek mélységének tekintetében. A Wispr Flow nyer, ha az Ön fő prioritása a beszéd tiszta szöveggé alakítása bármely alkalmazásban.

4. funkció: Együttműködés és kommunikáció

ClickUp

A ClickUp a csapatmunka támogatására készült. Lehetőségek:

Ossza meg a dokumentumokat, és engedje meg csapattársainak, hogy megjegyzéseket fűzzenek hozzájuk vagy változtatásokat javasoljanak.

Használja az Assign Comments funkciót , hogy a visszajelzéseket nyomon követhető munkává alakítsa.

Csevegés a ClickUp-on belül , a feladatokhoz és dokumentumokhoz kapcsolódó beszélgetésekkel

Rögzítsen gyors videó- vagy hangklipeket, és csatolja őket a feladatokhoz a kontextus megőrzése érdekében.

Mivel minden a ClickUp-on belül történik, csapata egy platformon belül dolgozhat, és a beszélgetéseket, feladatokat és dokumentumokat összekapcsolhatja.

Wispr Flow

A Wispr Flow nem rendelkezik saját megosztott munkaterülettel. Az együttműködés azokon az eszközökön történik, amelyeken Ön is használja: Slack, e-mail, Docs vagy feladatkezelők. Felgyorsítja az együttműködést azáltal, hogy segít azoknak, akiknek nehézségeik vannak a gépeléssel vagy a koncentrációval, gyorsabban és következetesebben válaszolni, és sok ADHD-s felhasználó kiemeli, hogy mennyi időt nyernek ezzel.

🏆 Győztes: A ClickUp nyeri a strukturált együttműködés kategóriát, mert egy környezetben biztosít a csapatoknak a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és értesítések nyomon követését. A Wispr Flow egy hatékony kiegészítő eszköz, amely gyorsabb írást tesz lehetővé ezekben az alkalmazásokban.

💟 Bónusz: A BrainGPT segítségével a beszéd-szöveggé alakító funkcióval egyszerűen csak kimondva az utasításokat hozhat létre egyedi ügynököket a ClickUp-ban. Egyszerűen csak leírja saját szavaival, mit szeretne, hogy az ügynök tegyen – például válaszoljon a csatornában feltett kérdésekre vagy automatizálja a frissítéseket –, és a program leírja a beszédét, majd végigvezeti az ügynök kiváltó tényezőinek, feltételeinek, cselekvéseinek és tudásforrásainak beállításán. Az „Ask Brain” opcióval AI-alapú javaslatokat kaphat az ügynök utasításainak finomításához, ami még könnyebbé teszi a folyamatot. Kérjen segítséget a ClickUp Brain és a BrainGPT szolgáltatásoktól az ügynökei felépítéséhez és finomhangolásához.

ClickUp vs. Wispr Flow a Redditen

A ClickUp-ot és a Wispr Flow-t megvitató Reddit-felhasználók kiemelik, hogy ezek az eszközök hogyan elégítik ki a különböző termelékenységi igényeket.

A ClickUp esetében sok felhasználó értékeli azt a képességét, hogy több munkafolyamatot egyetlen felületen egyesít:

Ez nagyon lenyűgözött, mivel nem kell más eszköz, hogy mindezt megtehessem. Minden a ClickUp felületén belül elérhető. Csatlakozik a Google Naptáramhoz, és egyszerűen zökkenőmentesen működik.

Egyes felhasználók azonban bizonyos helyzetekben problémákat tapasztaltak a nyelvfelismeréssel kapcsolatban:

Néha nyelvfelismerési problémák lépnek fel. A ClickUp NoteTaker gyakran tévesen azonosítja az arab nyelvet perzsa nyelvként, ami a jegyzetek helytelen átírásához vezet.

A Wispr Flow-t illetően a Reddit felhasználók imádják, hogy hogyan változtatja meg a termelékenységet azoknak a felhasználóknak, akiknek gondjaik vannak a gépelési sebességgel vagy a koncentrációval:

Imádom a Wispr Flow-t. ADHD-m van, és ez a program órákat ad vissza a napomból, és lehetővé teszi, hogy gépelési korlátok nélkül, villámgyorsan dolgozzak.

Mások azonban olyan technikai problémákra hívják fel a figyelmet, amelyek megzavarhatják a munkafolyamatukat:

Az alkalmazás valamilyen oknál fogva tönkreteszi a Firefox jobb egérgombbal elérhető helyi menüjét. A jobb egérgombbal elérhető helyi menük kiterjesztési opciói eltűnnek, ha az egérmutatót rájuk helyezem. Órákig próbáltam megoldani a problémát, végül még a Firefox beállításait is töröltem, csak hogy kiderüljön, hogy a Flow volt a hibás.

Melyik termelékenységi eszköz a legjobb?

A Wispr Flow ideális, ha csak a diktálásra szeretne koncentrálni a gépelés helyett. Akkor jön igazán jól, ha napjait e-mailek írásával, ötletek dokumentálásával vagy különböző eszközökön történő kártyák frissítésével tölti, és egyszerűen csak gyorsabb módszert szeretne a szavak képernyőre juttatásához.

A ClickUp akkor a jobb választás, ha a munkát is szervezni, nyomon követni és elvégezni kell. A ClickUp AI Notetaker valós idejű átírással, a ClickUp Brain és BrainGPT AI-vezérelt összefoglalásokkal és diktálással, valamint a ClickUp Tasks és Docs minden összekapcsolásával egy olyan platformot kap, ahol a beszélgetések, a jegyzetek és a végrehajtás összekapcsolódnak.

Ha a Wispr Flow és a ClickUp között választ, és olyan munkaterületet szeretne, ahol az AI-eszközök, feladatok, dokumentumok és projektek együtt léteznek, akkor a ClickUp a jobb hosszú távú megoldás a csapatának.

✅ Kezdje el ingyenesen használni a ClickUp-ot, és tapasztalja meg a ClickUp előnyeit.