A 10 legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszköz

Legyünk őszinték: jegyzetelni a találkozók során igazi mutatvány lehet. Megpróbálsz a legfontosabb témákra koncentrálni, miközben igyekszel leírni őket, hogy ne felejtsd el.

De mi lenne, ha nem kellene választania a figyelem és a fontos részletek rögzítése között?

Az AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközöknek köszönhetően nem kell. Ezekkel az eszközökkel teljes mértékben a beszélgetésre koncentrálhat, tudva, hogy az AI rögzíti és összefoglalja az értekezlet jegyzeteket Ön helyett. 🤖

A teendők rögzítésétől a világos összefoglalók készítéséig az AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközökkel nincs szükség kézi jegyzetelésre, így jobban koncentrálhat az értekezletekre és produktívabb lehet.

Felkeltette az érdeklődését? 🤔

Akkor olvassa tovább, és fedezze fel a 10 legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközt, amelyek segíthetnek átalakítani a munkafolyamatát.

Mit kell keresnie egy AI jegyzetösszefoglaló eszközben?

A megfelelő AI-alapú értekezlet-összefoglaló kiválasztása nem csupán egy „működő” eszköz megtalálását jelenti. Az eszköznek nagy teljesítményűnek, könnyen használhatónak és reagálónak kell lennie. Ezen túlmenően, íme néhány alapvető tulajdonság, amelyre figyelnie kell:

Pontosság: Válasszon olyan AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközt, amely pontos értekezlet-jegyzőkönyveket készít. Ez megkönnyíti a jegyzetelést és maximális megbízhatóságot biztosít.

Testreszabhatóság: Válasszon olyan eszközt, amely testreszabási lehetőségeket kínál. Például egy minőségi AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszköznek lehetővé kell tennie a különböző értekezleti jegyzetek személyre szabását a hosszúság, a részletek, a legfontosabb pontok stb. alapján.

Integrációs képességek: Válasszon olyan összefoglalót, amely integrálható harmadik féltől származó eszközökkel és szoftverekkel. Ide tartoznak a népszerű videokonferencia-alkalmazások és eszközök, mint a Zoom és a Google Meet, az együttműködési platformok, mint a Microsoft Teams, és a naptáralkalmazások, mint a Calendly.

Nyelvi támogatás: Keressen olyan eszközt, amely különböző globális és regionális nyelveket támogat. Ez megkönnyíti a valós idejű átírást és segít a találkozók hatékonyabb rögzítésében.

Biztonság: Válasszon olyan AI jegyzetösszefoglaló eszközt, amely robusztus biztonsági intézkedéseket biztosít és betartja az adatvédelmi előírásokat, így garantálva, hogy a videofelvételekben megosztott adatai biztonságban vannak a jogosulatlan hozzáféréstől.

A 10 legjobb AI jegyzetösszefoglaló eszköz

Íme egy rövid összehasonlítás a piac legjobb eszközeiről, hogy segítsen kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközt. Az eszközöket a legjobb felhasználási esetek, a legfontosabb funkciók, az árak és az ingyenes csomagok elérhetősége alapján soroltuk fel. Így könnyen megtalálhatja a munkafolyamatához és költségvetéséhez leginkább illeszkedő eszközt.

Eszköz Legalkalmasabb Ingyenes csomag Fizetős csomagok ára Főbb jellemzők ClickUp AI-alapú értekezlet-jegyzetek összefoglalása Igen 7 USD/hó Valós idejű átírás, feladatkonverzió, dokumentumtárolás Fireflies. ai Automatikus értekezletjegyzetek rögzítése Igen 18 USD/hó Összefoglalja a videotalálkozókat, és böngészőbővítményt kínál a könnyű használat érdekében. Otter. ai Online értekezletek összefoglalása Igen 16,99 USD/hó Találkozók összefoglalók készítése, mobilalkalmazás, a legfontosabb pontok kiemelése Avoma Találkozókból nyert betekintés Igen 24 USD/hó Találkozókra vonatkozó betekintést nyújt, átiratokat szerkeszt, CRM-integrációt biztosít. Fathom Találkozó videók összefoglalása Igen 19 USD/hó Összefoglalja a videokonferenciákat, böngészőbővítmény a könnyű használatért Fellow Találkozók napirendjének elkészítése Igen 11 USD/hó Élő jegyzetek rögzítése, feladatkiosztás, valós idejű értesítések Sembly AI Találkozók rögzítése Igen 29 USD/hó/felhasználó Címkék: fontos pillanatok, 48 nyelv támogatása, kulcsszókeresés Laxis Jegyzetek kivonása az értekezletekből Igen 13,33 USD/hó Összefoglalja az ügyfélmegbeszéléseket, és megvalósítható ötleteket generál. Jamie AI Találkozók összefoglalása (virtuális és személyes) Igen 26,31 USD/hó A jegyzeteket több mint 20 nyelvre fordítja, és megjelöli a fontos pillanatokat. Újra megnézni Videók jegyzetelése Igen 23,75 USD/hó Csatornák szerint szervezi az értekezleteket, elemzéseket nyújt, összefoglalókat oszt meg.

Miután megismerkedett a legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközök gyors összehasonlításával, nézzük meg közelebbről, mi teszi kiemelkedővé az egyes eszközöket. A valós idejű átírástól a zökkenőmentes integrációkig és automatizálási funkciókig, megvizsgáljuk ezeknek az eszközöknek az egyedi előnyeit és korlátait, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson arról, melyik felel meg leginkább csapata igényeinek.

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú értekezlet-jegyzetösszefoglaló eszköz)

Robusztus, sokoldalú és nagy teljesítményű munkahelyi AI asszisztenst keres? Ne keressen tovább – a ClickUp a tökéletes megoldás az Ön számára. 🏆

Az all-in-one projektmenedzsment platform, a ClickUp minden olyan eszközt és funkciót kínál, amire szüksége van a munkája minden aspektusának egyszerűsítéséhez – és a jegyzetelés sem kivétel ez alól.

Mi teszi a ClickUp-ot a legjobbá a szakmában? A titok közismert: átfogó jellege! Más eszközöktől eltérően a ClickUp megoldásokat kínál a szinkron és aszinkron értekezletek jegyzetelésének optimalizálására.

Képzelje el egy olyan komplex megoldást, amely segítségével megtervezheti a találkozók napirendjét, összefoglalhatja a találkozók tartalmát és automatizált jegyzeteket készíthet. Ismerje meg a ClickUp Meetings szolgáltatást.

Átfogó értekezletkezelés, amely megmenti Önt a valós idejű csapatmunkával kapcsolatos minden akadálytól.

De várjon, ez még nem is a fele annak, amit a ClickUp kínál.

Készítsen azonnali, valós idejű összefoglalókat és jegyzeteket minden értekezletről a ClickUp Brain segítségével

Továbbfejlesztett videotalálkozó-átírás a ClickUp Brain és a Clips segítségével

A ClickUp Brain segítségével néhány egyszerű utasítással létrehozhatja a megbeszélések napirendjét, valós idejű jegyzeteket, összefoglalókat, legfontosabb megállapításokat és dokumentumokat. Emellett segít a megbeszélések elemzésében és a teendők automatikus kiemelésében. Ezután ezeket feladatokká alakítja, és kiosztja a megfelelő érintetteknek.

Az eszköz összefoglaló funkciója néhány kattintással rövid áttekintést készít a legfontosabb döntésekről, teendőkről és tanulságokról.

De ez még nem minden! Kombinálja a ClickUp Brain és a ClickUp Clips alkalmazásokat, hogy minden aszinkron videotalálkozót tökéletesen leírjon!

A ClickUp Docs segítségével egy helyen rendszerezheti a találkozók jegyzetét, napirendjét, megbeszéléseit stb.

Rendezett feljegyzések a ClickUp Docs segítségével

A hagyományos AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközök egyik legnagyobb hátránya a skálázhatóság. Ahogy a csapata növekszik, egyre nehezebbé válik minden értekezleten megvitatott fontos pontok rögzítése. De a ClickUp Docs segítségével ez nem jelent problémát.

Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy összes korábbi értekezletjegyzetét, jegyzőkönyvét, összefoglalóját és videóját egy helyen tárolja.

Ezen felül a ClickUp két használatra kész, testreszabható sablont is kínál az értekezletek és jegyzetek kezeléséhez.

Használható értekezlet-sablonok

A ClickUp Meeting Notes Template segítségével világos irányelveket és struktúrákat hozhat létre a találkozó, annak napirendje, jegyzetek, megbeszélések, teendők stb. számára. Ezenkívül automatikusan feladatokat hoz létre a találkozó teendői alapján, központosítja a találkozó dokumentumait a könnyű hozzáférés érdekében, és valós idejű frissítésekkel és megjegyzésekkel racionalizálja az együttműködést.

Ezenkívül a ClickUp Meeting Minutes Template sablon vázlatos szerkezetet biztosít a találkozók jegyzőkönyveinek dokumentumként történő rögzítéséhez a ClickUp platformon. Segít a találkozók jegyzőkönyveinek rögzítésében, a megbeszélések, döntések és nyomon követések strukturált formában történő szervezésében, valamint a találkozók jegyzőkönyveinek egyszerű megosztásában és frissítésében a csapattal.

✅ Ideális: Projektmenedzserek és csapatok számára, akik több projektet is kezelnek, amelyek részletes értekezlet-összefoglalók, feladatkiosztások és más munkamenedzsment eszközökkel való zökkenőmentes integrációt igényelnek.

A ClickUp legjobb funkciói

Konvertálja a jegyzeteket és a teendőket közvetlenül feladatokká, és valós időben ossza ki a felelősségeket.

Állítson be automatikus emlékeztetőket a követendő feladatokhoz, így biztosítva, hogy a találkozó után egyetlen teendő sem maradjon elvégezve.

Élőben együttműködhet a csapat tagjaival a találkozó dokumentumain, így mindenki egyszerre hozzájárulhat a munkához.

Használjon gazdag szövegformázási lehetőségeket, mint a vastag betűk, címsorok és felsorolások, hogy egyértelműen formázza és rendszerezze a találkozó jegyzeteket.

Könnyedén kereshet a korábbi értekezletek jegyzetében és megbeszéléseiben, így gyorsan hozzáférhet a fontos információkhoz.

Szinkronizálja a főbb értekezlet-platformokkal és naptárakkal, például a Google Meet-tel és az Outlook-kal, hogy értekezleteket tervezzen és jegyzeteket kapcsoljon konkrét eseményekhez.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak esetleg egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Fireflies. ai (A legjobb jegyzeteléshez)

A Fireflies.ai egy intuitív AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely automatikus értekezlet-jegyzeteket generál.

Az eszköz lehetővé teszi a legfontosabb témák szűrését és meghallgatását, megjegyzések hozzáadását, csapattagok kijelölését, a felszólalók beszédidejének nyomon követését és még sok mást. Tökéletes rövid összefoglalók készítéséhez, amelyek áttekinthetővé teszik a hosszú értekezleteket.

✅ Ideális: Távoli vagy elosztott csapatok számára, akiknek gyors, rövid összefoglalókra van szükségük a hosszú értekezletekről, és akik könnyen szeretnék megosztani a jegyzeteket olyan platformokon, mint a Slack vagy az Asana.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Keresés a korábbi értekezletek és jegyzőkönyvek között kulcsszavak és kifejezések segítségével az AI-alapú keresővel.

A beszélgetéselemzés segítségével rögzítse és összefoglalja a megbeszélések során felmerült teendőket.

Ossza meg az értekezlet jegyzeteket azonnal a csapatával a Slack, Notion, Asana stb. segítségével.

Integrálja a Google Naptárhoz hasonló naptáralkalmazásokkal az értekezletek ütemezéséhez és szinkronizálásához.

Fireflies. ai korlátai

A fejlett funkciók magas költségei

A testreszabott munkafolyamatokhoz jelentős manuális beállítások szükségesek.

Minimális offline támogatás

Fireflies. ai árak

Örökre ingyenes

Pro: 18 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Üzleti: 29 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (490+ értékelés)

Capterra: NA

3. Otter. ai (A legjobb online értekezletek összefoglalásához)

Az Otter.ai egy jól ismert AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszköz, amelyet a távoli csapatok közötti együttműködés megkönnyítésére terveztek.

Az eszköz teljesen automatizálja az összes tárgyalótermi tevékenységét. Összefoglalásokat készít a megbeszélésekről, feladatokat oszt ki a csapattagoknak, feliratozza a személyes és virtuális megbeszéléseket stb.

✅ Ideális: olyan csapatok számára, amelyeknek mozgás közben is világos értekezlet-összefoglalásokat kell készíteniük, erős mobilalkalmazás-támogatással és videokonferencia-eszközökkel való integrációval.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Időt takaríthat meg az 1 órás értekezletek 30 másodperces összefoglalójának meghallgatásával.

Használja a mobilalkalmazást, hogy útközben is részt vehessen a találkozókon és jegyzeteket készíthessen róluk.

Az Otter AI Chat funkcióval közvetlen betekintést nyerhet az értekezleten megvitatott legfontosabb témákba.

Otter. ai korlátai

Korlátozott exportálási lehetőségek

Az ingyenes csomag korlátozásokkal jár.

Korlátozott integráció harmadik féltől származó eszközökkel

Otter. ai árak

Alap: Örökre ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (240+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

4. Avoma (a legjobb a megbeszélésekkel kapcsolatos betekintés megszerzéséhez)

via Avoma

Az Avoma egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amely az értekezletek teljes életciklusának automatizálásáról ismert – a tervezéstől a végrehajtásig.

Segít megalkotni a találkozók napirendjét, leírni a találkozókat, pontos összefoglalókat és jegyzeteket készíteni, és még sok mást. Az Avoma az értékesítési és marketing eredmények javítására összpontosít, és a vevői találkozókból olyan hasznos információkat nyújt, amelyek értékesek lehetnek az üzletkötés során.

✅ Ideális: értékesítési csapatok számára, akik hasznos információkat szeretnének nyerni az ügyfelekkel folytatott megbeszélésekből, nyomon követni a beszélgetési mintákat és javítani a megbeszélések hatékonyságát, hogy gyorsabban tudják lezárni az üzleteket.

Az Avoma legjobb funkciói

Valós időben szerkesztheti és testreszabhatja az értekezletek átiratát , hogy módosítsa az összefoglalókat vagy további megjegyzéseket fűzzön hozzájuk.

Kövesse nyomon a beszélgetésekkel kapcsolatos információkat, mint például a beszédarány, a beszélők tempója és az interakciós minták, hogy javítsa az értekezletek hatékonyságát.

Integrálja számos CRM, naptár, konferencia és tárcsázó eszközzel.

Az Avoma korlátai

Magasabb tanulási görbe

Kicsi csapatok számára drága

Pontossági problémák miatt nem ideális nem angol nyelvű értekezletek leírásához.

Avoma árak

Alap: Örökre ingyenes

Starter: 24 USD/hó felhasználónként

Plusz: 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 109 USD/hó felhasználónként

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1320+ értékelés)

Capterra: NA

5. Fathom (a legjobb eszköz értekezletek videóinak összefoglalásához)

via Fathom

Ha olyan AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközt keres, amely megkönnyíti a szervezeten belüli értekezletek lebonyolítását, akkor nézze meg a Fathomot. Átfogó, mégis meglehetősen könnyen kezelhető.

A Fathom mindent megcsinál – a találkozók videóinak rögzítésétől azok leírásáig. Segít összefoglalók készítésében, a feladatok CRM-hez való szinkronizálásában és a találkozók jegyzetének megosztásában munkatársaival. Ezen felül a Fathom előre megtervezett találkozó-jegyzet sablonokat is kínál a folyamat felgyorsításához.

✅ Ideális: olyan szervezetek számára, amelyek gyakran tartanak videokonferenciákat, és könnyen emészthető összefoglalókat és cselekvési pontokat szeretnének, anélkül, hogy órákon át videókat kellene átnézniük.

A legjobb funkciók áttekintése

Kapjon rövid összefoglalókat minden értekezlet után, hogy elkerülje a hosszú jegyzetek átnézését.

Jelölje meg a fontos megbeszéléseket, hogy a legfontosabb megállapítások és teendők kiemelve és könnyen elérhetők legyenek.

Használja a Fathom böngészőbővítményét az értekezletek rögzítéséhez és leírásához anélkül, hogy asztali alkalmazást kellene telepítenie.

Fathom korlátai

Csak videohívásokat támogat.

Korlátozott exportálási és megosztási funkciók az ingyenes csomagban

Fathom árak

Örökre ingyenes

Prémium: 19 USD/hó felhasználónként

Team Edition: 29 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (3270+ értékelés)

Capterra: 5/5 (490+ értékelés)

6. Fellow (a legjobb ülésnapirendek készítéséhez)

via Fellow

A Fellow nemcsak népszerű AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszköz, hanem jól megtervezett, AI-alapú értekezlet-napirendek készítéséről is ismert.

Az eszköz ideális jegyzetek készítéséhez, és segít teljes jegyzeteket készíteni, kiemelni a legfontosabb pillanatokat, böngészni az AI-találkozó jegyzeteket és összefoglalásokat a kontextus érdekében.

Ennek ellenére a navigáció bonyolult lehet, különösen, ha még soha nem használt hasonló eszközt.

✅ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek strukturált, napirend-vezérelt értekezleteket igényelnek, biztosítva, hogy minden fontos megbeszélési pontot rögzítsenek, és a követő feladatokat egyértelműen meghatározzák.

A legjobb funkciók

Készítsen jegyzeteket a Zoom, Google Meet stb. élő beszélgetései során, hogy minden fontos pont valós időben dokumentálva legyen.

Valós idejű értesítéseket kaphat az értekezletek során felmerülő teendőkről.

A platformról közvetlenül hozzárendelhet feladatokat és cselekvési pontokat a találkozók jegyzőkönyveiből a csapattagoknak.

Társak korlátai

Korlátozott automatizálási funkciók

Nagyobb csapatok számára drága

Fellow árak

Örökre ingyenes

Pro: 11 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Társak értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

7. Sembly AI (A legjobb értekezletek rögzítéséhez)

via Sembly AI

A Sembly egy AI-alapú értekezlet-eszköz, amely automatikus értekezleti jegyzeteket és rövid, intelligens összefoglalókat biztosít.

Az eszköz segítségével megoszthatja a rögzített értekezlet teljes jegyzőkönyvét a csapatával. Ezenkívül a Sembly több eszközzel is integrálható az együttműködés és a munkafolyamat optimalizálása érdekében, és 48 nyelvet támogat.

✅ Ideális: globális csapatok számára, akiknek olyan eszközre van szükségük, amely többnyelvű támogatást és automatikus értekezletjegyzet-átírást kínál, megkönnyítve ezzel a különböző nyelveken való együttműködést.

A Sembly AI legjobb funkciói

Jelölje meg a megbeszélések során a legfontosabb pillanatokat, hogy később könnyen megtalálja a fontos beszélgetési pontokat a jegyzőkönyvben.

Keresés a találkozók összefoglalói között kulcsszószűrők segítségével, hogy gyorsan megtalálja a konkrét megbeszéléseket vagy cselekvési pontokat.

Szinkronizálja automatikusan az értekezletek jegyzetét olyan eszközökkel, mint az Asana, a Trello és a Slack, hogy javítsa az együttműködést.

A Sembly AI korlátai

Nincs valós idejű szerkesztés

A leiratok pontatlanok lehetnek

A szerszám használatának meredek tanulási görbéje

Sembly AI árak

Személyes: Örökre ingyenes

Professzionális: 15 USD/hó (éves számlázás)

Csapat: 29 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Sembly AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: NA

8. Laxis – A legjobb jegyzetek kivonásához

via Laxis

Olyan AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközöket keres, amelyek képesek kivonni a legfontosabb információkat a hosszú ügyfélkapcsolatokból? Nézze meg a Laxis-t!

A „beszélgetések konverziókká” mottó alapján kifejlesztett mesterséges intelligencia jegyzetelő eszköz tömör összefoglalót készít az ügyfelekkel folytatott megbeszélések jegyzőkönyveiből. Így hozzáférhet a fontos teendőkhöz, amelyekkel eredményeket érhet el. Ezenkívül a Laxis integrálható CRM eszközökkel, hogy segítsen a megbeszélések jegyzetének rendszerezésében és kéznél tartásában.

✅ Ideális: Ügyfélszolgálati és értékesítési csapatok számára, akiknek gyorsan át kell alakítaniuk az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket hasznosítható információkká, és az értekezletek eredményeinek előmozdítására kell összpontosítaniuk.

A Laxis legjobb funkciói

Összegezze az értekezleteket AI-alapú betekintéssel, hogy automatikusan létrehozza a teendőket, a legfontosabb pontokat és a követendő lépéseket.

Rögzítse a megbeszélések során elhangzott legfontosabb pontokat és mondatokat, hogy később könnyen hozzáférhessen azokhoz.

Laxis korlátai

Alapvető jegyzetkivonási lehetőségek

Minimális támogatás élő találkozókhoz és együttműködéshez

Laxis árak

Alap: Örökre ingyenes

Prémium: 13,33 USD/hó

Üzleti: 24,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Laxis értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: NA

9. Jamie AI (a legjobb értekezletek összefoglalásához)

via Jamie AI

A Jamie egy AI jegyzetelő alkalmazás, amely automatikusan jegyzeteket generál olyan platformokon, mint a Google Meet. De nem csak erre korlátozódik.

Még ha személyesen is vesz részt egy értekezleten, Jamie segítségével tömör értekezlet-összefoglalók, jegyzőkönyvek és teendők készíthetők. Emellett lehetővé teszi az értekezletek összefoglalójának vagy korábbi értekezletek megtekintését is, hogy betekintést nyerjen és fontos információkhoz jusson.

✅ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek virtuális és fizikai környezetben egyaránt működnek, mivel hatékonyan rögzíti és összefoglalja a személyes és online értekezletek legfontosabb pontjait.

A Jamie AI legjobb funkciói

Használja Jamie AI-jét a cselekvési pontok és a következő lépések azonosításához a gyors cselekvés érdekében.

A legfontosabb pillanatokat valós időben automatikusan jelölje meg, hogy később visszatérhessen a lényeges pontokra.

Fordítsa le az értekezletek jegyzőkönyveit több mint 20 nyelvre a zökkenőmentes kommunikáció érdekében.

Jamie AI korlátai

Korlátozott integrációk a platformokkal

Minimális formázási lehetőségek

Örökre ingyenes

Standard: 26,31 USD/hó (átváltva 2024. július 10-én)

Pro: 51,53 USD/hó (átváltva 2024.10.07-én)

Executive: 108,54 USD/hó (átváltva 2024. július 10-én)

Jamie AI értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

10. Rewatch (a legjobb videók jegyzeteléséhez)

via Rewatch

Egy másik meglehetősen népszerű AI jegyzetelő, a Rewatch, csapatok és szakemberek számára képernyőfelvevőként is funkcionál.

A Rewatch segítségével megkapja az értekezletek összefoglalóit, jegyzőkönyveit, teendőit – mindent. Az eszköz együttműködésen alapuló és átfogó, egy helyen megoldást kínálva minden online értekezlethez.

✅ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek videókat rögzítenek és azokból merítenek, részletes összefoglalókat, csapat elkötelezettségi elemzéseket és rendezett értekezlet-archívumokat biztosítva a könnyű visszakereshetőség érdekében.

Nézze meg újra a legjobb funkciókat

Hozzon létre csatornákat a csapatok vagy projektek szerinti értekezletek szervezéséhez.

Ossza meg automatikus összefoglalókat vagy az értekezlet konkrét részleteit a csapatával.

Kapjon elemzéseket a csapat elkötelezettségéről, videólejátszásokról, keresésekről stb.

Újra megtekintési korlátozások

Rendszeres használatra drága

Nagy sávszélességet igényel.

Nem írja le a telefonhívásokat

Árak újranézése

Ingyenes: Örökre ingyenes

Csapat: 23,75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények újranézése

G2: 4,5/5 (190+ értékelés)

Capterra: NA

Jegyezze fel minden értekezletét a legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközzel – a ClickUp-pal!

A mai rohanó világban a találkozók kézzel történő jegyzetelése jelentős időveszteséget és figyelemelterelést jelenthet. Itt jönnek képbe az AI-alapú találkozó-összefoglaló eszközök, amelyek egyszerűsítik a folyamatot.

Ezek az eszközök időt takarítanak meg az automatikus értekezletjegyzetek létrehozásával, és biztosítják, hogy az értekezletek minden fontos pontja, legfontosabb tanulsága és teendője pontosan rögzítésre kerüljön. ✍️

Ezek közül sok eszköz könnyedén integrálható olyan népszerű videokonferencia-szoftverekkel, mint a Google Meet, így Ön teljes mértékben a beszélgetésre koncentrálhat, míg az AI elvégzi a jegyzetelést. Ezáltal ezek az eszközök elengedhetetlenek a termelékenység, a pontosság és az együttműködés javításához.

Ne várjon tovább, szerezze be még ma a ClickUp-ot. Iratkozzon fel itt egy ingyenes próbaidőszakra! 🚀