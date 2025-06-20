ClickUp blog

Hogyan lehet hangjegyzeteket szöveggé átírni?

2025. június 20.

A hangjegyzetek a mozgalmas napirendek névtelen hősei.

Akár inspirációt szeretne rögzíteni, egy megbeszélést felvenni, vagy interjút dokumentálni útközben, a hangjegyzetek segítségével könnyedén beszélhet most, és a részletekkel később foglalkozhat.

De mi történik aztán, miután megnyomta a felvétel gombot?

Az audiofájlok végigpörgetése a legfontosabb pontok megtalálása érdekében nem éppen hatékony módszer, különösen akkor, ha több projektet vagy határidőt kell egyszerre kezelnie. Itt jön jól a leírás. A hangjegyzetek szöveggé alakításával ötletei kereshetővé, megoszthatóvá és megvalósíthatóvá válnak.

Ebben a blogban bemutatjuk, hogyan lehet hangjegyzeteket átírni iPhone-on, Androidon és asztali számítógépen, valamint hogy olyan eszközök, mint a ClickUp, hogyan segíthetnek az összes feladat kezelésében, a nyers hangfelvételektől a kidolgozott feladatokig, mindezt egy helyen.

Tegyük a hangjegyzetek átírását gyerekjátékká! 😉

Miért érdemes átírni a hangjegyzeteket?

A hangjegyzetek rögzítése gyors és kényelmes megoldásnak tűnhet.

De visszahallgatni egy 10 perces felvételt, hogy megtaláljon egy fontos mondatot? Nem annyira. 🙄

Így ezeknek a (néha bosszantó) hangjegyzeteknek az átírásával beszélt szavait szöveggé alakíthatja, ami számos gyakorlati előnnyel jár:

  • Kereshetőség: Meg kell találnia azt a zseniális ötletet, amelyet a múlt héten rögzített? A szöveg másodpercek alatt kereshetővé teszi.
  • Megoszthatóság: A leiratot sokkal könnyebb másolni, beilleszteni vagy továbbítani, mint egy hangfájlt.
  • Akadálymentesség: Az írott szöveg könnyebben áttekinthető, átlapozható vagy lefordítható – kiválóan alkalmas azoknak a csapattagoknak, akik inkább olvasnak, vagy akadálymentességi támogatásra szorulnak.
  • Termelékenység: Szakemberek, diákok, újságírók és tartalomkészítők számára az írásbeli feljegyzések időt takarítanak meg és egyszerűsítik a munkafolyamatot. Gondoljon csak a találkozói jegyzetekre, interjúk idézeteire, podcast vázlatokra – a lehetőségek száma végtelen.

Összegzés: Ha rendszeresen hangjegyzeteket használ gondolatok vagy információk rögzítésére, az átírás segítségével azok sokkal hatékonyabbá és könnyebben kezelhetővé válhatnak.

Hogyan lehet hangjegyzeteket átírni iPhone-on

Ha iPhone-t használ, akkor már rendelkezik néhány beépített eszközzel – és néhány hatékony harmadik féltől származó opcióval –, amelyekkel a hangjegyzetek átírása meglehetősen egyszerű. Nézzük meg a lehetőségeket:

1. lehetőség: Használja az Apple Hangjegyzetek + Diktálás alkalmazását (kézi)

Ez a „csináld magad” módszer. Miután rögzítette a jegyzetét a Voice Memos alkalmazásban, lejátszhatja azt, miközben az iPhone Dictation funkcióját használja az átíráshoz.

az Apple-en keresztül

Így kell csinálni:

  1. Nyisson meg egy üres jegyzetet vagy dokumentumot, ahol a szöveget szeretné megjelenni.
  2. Érintse meg a billentyűzeten a mikrofon ikont (Diktálás).
  3. Játssza le hangjegyzetét hangosan – telefonja leírja az audiót, ahogy hallja.

Figyelem: Ez a módszer csendes környezetben és tiszta hangminőség mellett működik a legjobban. Lehet, hogy néhány szerkesztést kell végrehajtania, különösen, ha a felvétel háttérzajt vagy több beszélőt tartalmaz.

🧠 Tudta? Olyan művészek, mint Taylor Swift, a Voice Memos segítségével rögzítették dalaik rövid részleteit – még a 1989 (Deluxe) albumon szereplő „I Wish You Would (Voice Memo)” című dala is így készült.

2. lehetőség: Használja az Apple Notes alkalmazást a beépített beszéd-szöveggé alakító funkcióval

Ha inkább diktálni szeretne miközben rögzít, az Apple Notes segíthet a beszéd-szöveggé alakításban. Íme, hogyan:

  1. Nyisson meg egy új jegyzetet a Jegyzetek alkalmazásban.
  2. Érintse meg a billentyűzeten a mikrofon ikont.
  3. Mondja el a jegyzetét – a Notes valós időben átírja a szavait.
az Apple-en keresztül

Ez a módszer kiválóan alkalmas gyors gondolatok vagy teendőlisták rögzítésére, de előre rögzített hangjegyzetek átírására nem alkalmas. Mindazonáltal ez egy praktikus trükk, ha el akarja hagyni a rögzítést, és közvetlenül a szöveghez szeretne átmenni.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet.

Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan.

A ClickUp feladatkezelő megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

3. lehetőség: Használjon harmadik féltől származó alkalmazásokat

A fejlettebb átíráshoz – különösen, ha hosszabb felvételekkel dolgozik, vagy nagyobb pontosságra van szüksége – a harmadik féltől származó alkalmazások jelentősen megkönnyíthetik a munkát:

Rögzítsen hangfelvételeket, csatolja azokat a ClickUp feladatokhoz, és hagyja, hogy az AI azonnal átírja őket.
  • ClickUp: Felhőalapú platform, amely macOS rendszeren bármely böngészőn keresztül elérhető, dedikált iOS alkalmazásokkal.
  • Otter.ai: webalkalmazás és natív iOS-alkalmazás; böngészőn keresztül jól működik macOS rendszeren
  • Rev Voice Recorder & Transcription: iOS alkalmazás felvételekhez; átírási szoftver, amely macOS böngészőn keresztül érhető el.
  • Descript: natív macOS asztali alkalmazás és webes platform

Ezek a harmadik féltől származó eszközök különösen hasznosak találkozók, interjúk vagy bármely olyan helyzet esetén, ahol az átírás csak egy része a munkafolyamatának.

Hogyan lehet hangjegyzeteket átírni Androidon

Az Android-felhasználók számos átírási alkalmazás közül választhatnak, ha hangjegyzetekről van szó. Akár Pixel-eszközt, akár más Android-telefont használ, íme néhány hatékony módszer az audio fájlok szöveggé alakításához.

1. lehetőség: Használja a Google Recorder alkalmazást (Pixel telefonok)

Ha Google Pixel telefonja van, akkor szerencséje van. A Google Recorder alkalmazás az egyik legjobb ingyenes eszköz az automatikus átíráshoz.

Így működik:

  1. Nyissa meg a Recorder alkalmazást, és kezdje el rögzíteni hangjegyzetét.
  2. Az alkalmazás valós időben átírja a szavait – internetkapcsolat nélkül.
  3. Miután elkészült, a leiratot közvetlenül az alkalmazásból szerkesztheti, kereshet benne és exportálhatja.

Meglepően pontos és kiválóan alkalmas interjúk, megbeszélések vagy brainstormingok rögzítésére. Az egyetlen hátránya? (Jelenleg) kizárólag Pixel telefonokon érhető el.

2. lehetőség: Használja a hangalapú gépelést a Google Dokumentumokban

Egyszerű módszert keres a Pixel Android-eszközön kívüli átíráshoz? Próbálja ki a Google Docs hangalapú gépelést:

a Google Docs segítségével
  1. Nyissa meg a Google Docs alkalmazást a Chrome böngészőben (asztali verzió) a telefonján vagy számítógépén.
  2. Lépjen az Eszközök > Hangalapú gépelés menüpontra.
  3. Nyomja meg a mikrofon ikont, és játssza le hangjegyzetét a készülék mikrofonja közelében.

Akárcsak az iPhone-on, ez is a legtisztább hangminőség és a legkevesebb háttérzaj mellett működik a legjobban. Nem annyira automatizált, mint az automatizált eszközök, de rövidebb felvételek esetén jól teljesíti a feladatát.

3. lehetőség: Használjon átírási alkalmazásokat

Az Android-felhasználók számára, akik megbízható átírási eszközöket keresnek, különösen hosszabb felvételek vagy jobb pontosság esetén, ezek az alkalmazások a legjobb választás:

  • ClickUp: Felhőalapú platform, amely bármely Android böngészőn keresztül elérhető, dedikált Android és iOS alkalmazásokkal.
  • Temi: Android böngészőkön elérhető, egyszerű szerkesztővel rendelkező webalapú átírás
  • Trint: Felhőalapú átírási platform, amely Android böngészőn keresztül használható
  • Sonix: automatizált, többnyelvű átírás, amely Android-eszközök böngészőjén keresztül érhető el.

Ez ideális megoldás azok számára, akik több hangjegyzettel dolgoznak, és szeretnék mindent rendezett és könnyen kezelhető formában tárolni.

Hogyan lehet hangjegyzeteket átírni asztali számítógépen

Néha a számítógépen való munka egyszerűbbé teszi a dolgokat, különösen, ha hosszabb felvételeket kezel, átiratokat szerkeszt vagy azokat projektekbe szervezi.

A jó hír? A hangjegyzetek asztali számítógépen történő átírása hozzáférést biztosít hatékonyabb eszközökhöz és jobb multitasking lehetőségekhez.

Így működik:

Hangjegyzetek átvitele a számítógépre

Először is, helyezze át a felvételeit a telefonjáról az asztali számítógépére:

  • iPhone: Az AirDrop, az iCloud Drive vagy az e-mail segítségével küldje el a fájlt.
  • Android: USB-kábelen, Google Drive-on vagy e-mailben történő átvitel.

Miután a jegyzet a számítógépére került, készen áll az átírásra.

Használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp (különösen jegyzetek és feladatok esetén).

Ha célja nem csak a leírás, hanem a jegyzetek vagy a nyomon követések rendszerezése is, akkor egy olyan eszköz, mint a ClickUp, jelentős időt takaríthat meg Önnek.

ClickUp Brain
Hang- és videoklipek átírása a ClickUp alkalmazásban a Brain segítségével

A ClickUp asztali verziójával a következőket teheti:

  • Töltsd fel hangjegyzetedet közvetlenül egy feladatra vagy dokumentumra
  • Használja a ClickUp AI alkalmazást a felvétel másodpercek alatt történő átírásához.
  • Kiemelheti a legfontosabb pontokat, feladatokhoz rendelheti őket, vagy összekapcsolhatja a leiratot a projektekkel.

Ez különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek együtt dolgoznak megbeszéléseken, kutatásokban vagy kreatív projektekben – minden összekapcsolható, kereshető és megosztható marad.

💟 Érdekesség: A hangjegyzetek rögzítésének koncepciója az 1900-as évek elején, a korai diktafonok idejére nyúlik vissza! Thomas Edison 1877-ben találta fel a fonográfot, amelyet eredetileg hangjegyzetek rögzítésére használtak.

Egyéb asztali opciók

Használhat kompatibilis szoftvert asztali számítógépen is, például:

  • Otter. ai vagy Descript a kiváló minőségű átíráshoz és szerkesztéshez
  • A Microsoft Word Dictate funkciója (az Office 365-ben), ha alapvető hang-szöveg átalakítási megoldást szeretne.

Ha azonban már a ClickUp alkalmazást használja a munka vagy az ötletek kezelésére, akkor az átírás integrálása a meglévő munkafolyamatba nem jelenthet problémát.

Hogyan használhatja a ClickUp alkalmazást hangjegyzetek átírásához és kezeléséhez?

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, megkönnyíti a hangjegyzetek átírását és rendszerezését, így elkerülhető a váltás és az összes kontextus egy helyen marad.

Akár interjúkat, megbeszéléseket vagy brainstorming üléseket szervez, a ClickUp mesterséges intelligenciájának funkciói segítenek abban, hogy az audiót hasznos információkká alakítsa, anélkül, hogy bármit is kihagyná.

Így biztosítja a ClickUp a munkafolyamatok zökkenőmentességét és összekapcsoltságát:

Használja a ClickUp AI-t hangjegyzetek vagy videoklipek átírásához vagy összefoglalásához.

Hogyan oszthatja meg az audiófájlokat a csapatokban: alakítsa át felvételeit hasznos információkká a ClickUp mesterséges intelligenciával működő automatikus átírási funkciójával.
A ClickUp mesterséges intelligenciával működő automatikus átírási funkciójával alakítsa felvételeit hasznos információkká.

A ClickUp segítségével hangjegyzetfájljait közvetlenül egy feladatba, dokumentumba vagy projektbe töltheti fel – nem kell több alkalmazást használnia, és nem veszíti el az információk helyét. A ClickUp AI átveszi a feladatot, és zökkenőmentessé teszi az átírást és a rendszerezést:

  • Automatikus átírás: Töltse fel hangfájlját, és a ClickUp AI pillanatok alatt tiszta, szerkeszthető szöveggé alakítja. Nincs többé kézi gépelés vagy találgatás.
  • Intelligens összefoglalók: Kevés az ideje? A ClickUp AI gyors összefoglalókat készít, amelyek a legfontosabb pontokat tartalmazzák – tökéletes megoldás azoknak a elfoglalt szakembereknek, akik a teljes átírás helyett csak a lényeget szeretnék megismerni.
  • Feladatok kivonása: A szavakat munkává alakítja! Az AI kiemeli a leírásból a legfontosabb feladatokat vagy döntéseket, és segít a végrehajtható feladatok létrehozásában, így semmi sem marad ki.

Ezek az AI-alapú funkciók időt takarítanak meg, csökkentik a hibák számát, és megkönnyítik a jegyzetek és észrevételek megosztását a csapattal vagy az érdekelt felekkel.

Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazását élő találkozók átírásához.

ClickUp AI Notetaker: A legjobb jegyzőkönyv-készítő szoftver Google Meet, Zoom és Microsoft Teams értekezletekhez
A ClickUp Notetaker segítségével minden részletet könnyedén rögzíthet.

Szeretné teljesen kihagyni a felvételt és a feltöltést? A ClickUp AI Notetaker csatlakozik az élő találkozókhoz, hogy mindent valós időben rögzítsen Önnek:

  • Automatikus felvétel és átírás: A Notetaker rögzíti és átírja az értekezleteket, így soha nem kell attól tartania, hogy fontos részleteket kihagy vagy sietve jegyzetelnie kell.
  • Részletes értekezletjegyzetek és összefoglalók: Az értekezlet után a ClickUp automatikusan átfogó jegyzeteket és intelligens összefoglalókat generál a ClickUp Docs segítségével , így könnyen áttekintheti a megbeszélt témákat és megoszthatja azokat a csapatával.
  • Azonnali feladat létrehozás: A Notetaker azonosítja a megbeszélés során felmerülő teendőket és döntéseket, és segít feladatokat létrehozni és nyomon követéseket hozzárendelni közvetlenül a ClickUp-ban. Ez biztosítja a csapat összehangolt munkáját, és garantálja, hogy semmi ne maradjon ki.
  • Nincs váltási adó: Mivel minden a ClickUp-ban kerül rögzítésre és rendszerezésre, nem kell alkalmazások között váltogatnia, és nem kockáztatja az e-mail szálakban vagy csevegési naplóban szereplő információk elvesztését.

Az AI Notetaker segítségével a beszélgetésre koncentrálhat, míg a ClickUp a háttérben elvégzi a jegyzetelést és a teendők tervezését.

Tartsa egy helyen a jegyzeteket, átírásokat és feladatokat a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

ClickUp Brain
Keressen átírásokat és információkat a munkaterületének bármely pontjáról a ClickUp AI Assistant és a Connected Search segítségével.

A ClickUp varázsa abban rejlik, hogy mindent egy helyen egyesít:

  • Egységes munkaterület: Az audiofájlok, átiratok, jegyzetek és feladatok egymás mellett találhatók a ClickUp-ban. Hangsúgó fájlt csatolhat egy feladathoz, összekapcsolhatja egy dokumentummal, vagy a projektjegyzetei között tárolhatja – minden rendezett és hozzáférhető marad.
  • Közös szerkesztés: A csapat tagjai valós időben kommentálhatják, szerkeszthetik és közösen dolgozhatnak a leírásokon. Akár interjút vizsgál, ötleteket gyűjt vagy a következő lépéseket tervezi, mindenki ugyanazon az oldalon marad.
  • Összekapcsolt keresés: A ClickUp AI Assistant és az összekapcsolt keresés segítségével azonnal kereshet átírásokat, hangjegyzeteket vagy bármilyen írásos tartalmat az egész munkaterületén. Találja meg, amire szüksége van – legyen az egy konkrét idézet, teendő vagy értekezlet összefoglalója – anélkül, hogy végtelen mappákat vagy e-maileket kellene átkutatnia.
  • Kontextusfüggő linkelés: Az átírt szöveget vagy a találkozó jegyzeteket közvetlenül kapcsolja össze a kapcsolódó feladatokkal, projektekkel vagy dokumentumokkal. Így minden releváns információ egy helyen található, így mindig teljes képet kap, és soha nem veszíti szem elől a fontos részleteket.
Hangfelvételek átírása: a ClickUp AI használata
Egyszerűen csatolja a hangklipet a kapcsolódó feladathoz, és hagyja, hogy az AI elvégezze a többit.

Akár megbeszéléseket, projekttervezést, interjúkat vagy tartalomkészítést végez, a ClickUp mindent összekapcsol az AI-alapú jegyzetelési eszközökkel, így soha nem veszíti el a kontextust, nem pazarolja az időt az eszközök közötti váltogatásra, és nem kockáztatja, hogy fontos információk kimaradnak.

A hangjegyzetek átírásának legjobb gyakorlata

Az audio átírásakor a legpontosabb és leghasznosabb eredmények elérése érdekében tartsa szem előtt az alábbi tippeket:

  • Kezdje egy megbízható hangrögzítő alkalmazással, hogy tiszta hangjegyzeteket rögzíthessen.
  • Rendezze hangjegyzetfájljait úgy, hogy megjelöli őket a beszélő nevével vagy a témával.
  • Fontos személyes jegyzetek esetén fontolja meg a kézi átírást a nagyobb pontosság érdekében.
  • Használja ki a hangjegyzetek alkalmazás beépített funkcióit, például a „átírás megtekintése” vagy a három pontból álló menüt, hogy könnyedén átírja az audiót.
  • A jobb érthetőség érdekében feltétlenül azonosítsa a beszélők nevét az átírt szövegben.
  • Ellenőrizze és szerkessze az átírt szöveget, hogy kiszűrje az esetleges hibákat vagy hiányzó részleteket.
  • Tárolja írásos tartalmait biztonságosan, és ossza meg személyes jegyzeteit szükség szerint.
  • Konvertálja hangjegyzeteit írásos tartalommá, hogy növelje termelékenységét és az információk hozzáférhetőek maradjanak.

Tegye hangjegyzeteit hasznossá a ClickUp segítségével

A hangjegyzetek átírásával a nyers hanganyag kereshető, megosztható és felhasználható szöveggé alakul. Ez elengedhetetlen a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé tételéhez, függetlenül attól, hogy Ön szakember, diák, újságíró vagy tartalomkészítő.

Akár az iPhone vagy Android beépített eszközeit, akár hatékony asztali alkalmazásokat használ, a pontos átírások időt takarítanak meg és segítik ötleteinek rendszerezését. De miért állna meg ennél?

A ClickUp segítségével az átírás csak a kezdet. A ClickUp mesterséges intelligenciával működő eszközei segítenek automatikusan átírni, összefoglalni és akár kiemelni a hangjegyzetekből a teendőket, ráadásul mindent szépen rendszerezve tárolnak egy munkaterületen.

Az AI Notetakerrel való élő találkozóktól a folyamatban lévő projektek kezeléséig a ClickUp hangjegyzeteit valódi eredményekké alakítja. Készen áll arra, hogy hangjegyzetei még hatékonyabban dolgozzanak Önért?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el eredményekké alakítani felvételeit.

