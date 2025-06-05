A 10 legjobb átírási szoftver és alkalmazás 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Ha valaha is próbált már felvételt átírni, akkor tudja, milyen fárasztó lehet ez. Különösen akkor, ha egy órás Zoom-hívást kell meghallgatnia, hogy kivonja vagy összefoglalja a legfontosabb beszélgetési pontokat.

Akár újságíróként határidőket üldöz, kutatóként adatokat elemz, vagy üzleti szakemberként megbeszéléseket felülvizsgál, a termelékenység fenntartásához megbízható átírási eszközre van szüksége a technológiai eszköztárában.

Szerencsére számos átírási alkalmazás létezik, amelyek elvégzik ezt a munkát Ön helyett, és növelik a termelékenységét. Átnéztük a rengeteg lehetőséget, hogy bemutathassuk Önnek a 10 legjobb átírási szoftver megoldást. Kezdjük!

Mit kell keresnie egy átírási szoftverben?

Mielőtt kiválasztaná a megfelelő átírási szoftvert, fontos megértenie azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyek befolyásolhatják döntését. Az alábbi pontok segítenek megalapozott döntést hozni:

Pontosság : Ellenőrizze, hogy a szoftver milyen pontosan átírja a beszédet. Egyéb figyelembe veendő szempontok: képes-e kezelni a különböző akcentusokat és háttérzajokat az Ön által feldolgozni kívánt hanganyagban.

Jellemzők: Keressen olyan szoftvereket, amelyek túlmutatnak az alapvető átíráson. Néhányuk például olyan funkciókat kínál, mint a beszélő azonosítása, időbélyegzés és integráció Keressen olyan szoftvereket, amelyek túlmutatnak az alapvető átíráson. Néhányuk például olyan funkciókat kínál, mint a beszélő azonosítása, időbélyegzés és integráció projektmenedzsment szoftverekkel , amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatot.

Könnyű használat : Keressen felhasználóbarát felületet. A szoftvernek intuitívnak kell lennie, hogy Ön a tartalomra koncentrálhasson. Keressen például drag-and-drop funkciót és egyértelmű navigációt.

Árak: Válasszon olyan szoftvert, amely a szükséges funkciókat kínálja, anélkül, hogy megterhelné a pénztárcáját. A transzkripciós szoftverek ára a funkciók és a pontosság szintjétől függően változhat. Sok transzkripciós szolgáltatás ingyenes próbaverziót is kínál, így kiderítheti, hogy az Ön igényeinek megfelel-e.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A 10 legjobb átírási szoftver

Akár alapvető átírási segítségre, akár fejlett összefoglaló funkciókra van szüksége, itt megtalálja a megfelelőt. Vessünk egy pillantást a 10 legjobb szoftvermegoldásra azok funkciói, ára és egyéb jellemzői alapján.

1. ClickUp

Kezdje el a ClickUp AI Note Taker használatát! A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikus találkozó-átiratokhoz juthat, egyértelmű beszélőjelölésekkel.

A ClickUp egy átfogó, sokfunkciós, AI-alapú projektmenedzsment alkalmazás. A ClickUp Brain AI-funkciói tökéletes eszközök a transzkripciós folyamatok automatizálásához. A ClickUp AI Notetaker segítségével azonnal intelligens összefoglalók, kereshető átiratok, teendők és még sok más generálható.

A ClickUp Brain egy neurális hálózat, amely összeköti a platformon belüli feladatokat, dokumentumokat, embereket és adatokat. A ClickUp Clips, egy képernyő- és hangrögzítő funkcióval együtt használva automatikus átírást végezhet.

Hangfelvételek szöveggé alakítása a ClickUp Brain segítségével

Például egy megbeszélés során rögzítheti hangjegyzeteit és beszélgetéseit, és a ClickUp automatikusan átírja azokat Önnek – így időt takaríthat meg és hatékonyabban dolgozhat. Ezenkívül ezeket az átírásokat megoszthatja más csapattagokkal is, hogy azok is hozzáférhessenek hozzájuk.

Ráadásul a transzkripcióval sokkal könnyebb keresni a rögzített üzenetek és hangfájlok tartalmát. Az összes átírt szöveg kereshető a ClickUp Universal Search segítségével.

Egyszerűen keressen kulcsszavakat a felvételben, és időt takaríthat meg azzal, hogy manuális beavatkozás nélkül ugorhat a releváns részhez. A ClickUp Universal Search segítségével másodpercek alatt megtalálhat bármit a munkaterületén, beleértve a feladatokat, dokumentumokat, projekteket, sőt, egyes harmadik féltől származó integrációkat is!

Kereshet bármit a ClickUp ökoszisztémában másodpercek alatt!

A ClickUp legjobb funkciói

Konvertálja a beszédet és átírja a hangfelvételeket gyorsan szöveggé az automatikus AI átírás segítségével.

Készítsen kontextusérzékeny átírási összefoglalókat a tartalom alapján.

A képernyőfelvételeket azonnal megoszthatja a csapattal.

Feladatok létrehozása közvetlenül a ClickUp Clipsből

Több mint 1000 programmal integrálható a transzkripció javítása érdekében, például a Hubspot, a Loom és a ZenDesk programokkal.

A ClickUp korlátai

Jelenleg hangfelvételek szükségesek az automatizált és átírási szolgáltatásokhoz. Egyes felhasználóknak hiányozhat a szöveg-beszéd funkció lehetősége.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

💡Profi tipp: A Brain MAX, az AI asztali társad, a beszéd-szöveggé alakítást zökkenőmentes átírási élménnyé varázsolja a elfoglalt szakemberek számára. Akár tárgyaláson vagy, interjúkat készítesz, vagy spontán ötleteket rögzítesz, csak beszélj természetesen, és a Brain MAX azonnal átírja szavaidat világos, strukturált szöveggé. Ez az AI szuperalkalmazás automatikusan rendszerezi a leiratokat, címkézi a beszélőket, és összekapcsolja a jegyzeteket a releváns feladatokkal vagy projektekkel, így soha nem veszíti el a kontextust. Ráadásul a hatékony Enterprise Search funkciónak köszönhetően később könnyedén kereshet, megoszthat vagy újra megtekinthet bármelyik beszélgetést! A Brain MAX a pontos, könnyed átírást a munkafolyamat integrált részévé teszi – mindezt egyetlen hatékony asztali alkalmazásból.

2. Fathom AI

A Fathom AI egy mesterséges intelligenciával működő automatizált átírási szoftver, amely könnyű használatáról ismert. Felveszi, átírja, kiemeli és összefoglalja telefonhívásait és megbeszéléseit.

A Fathom AI a videokonferenciák teljes élményének egyszerűsítésére összpontosít. Integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom és a Google Meet, és automatikusan rögzíti és átírja a találkozók hanganyagát. A Fathom AI lehetővé teszi a hívás során a legfontosabb pillanatok kiemelését. Kereshető összefoglalókat készít, és megoszthatja a kollégáival a konkrét klipeket.

A Fathom AI legjobb funkciói

Pontos eredményeket és fontos pillanatokat rögzíthet felvételeiből.

A beépített média- és audiólejátszóval könnyedén navigálhat a felhasználóbarát felületen.

Integrálható népszerű felhőalapú tárolóplatformokkal

A Fathom AI korlátai

Lehet, hogy nehézséget okozhatnak a szakszavak vagy az erős akcentusok.

Találkozók jegyzetelésére tervezték, ezért más típusú hang- vagy videofelvételekhez nem feltétlenül ideális.

Csak 6 nyelvet támogat (az angol mellett)

Fathom AI árak

Ingyenes

Fathom Premium: 19 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 32 USD/hó felhasználónként

Fathom Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Fathom for Teams: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fathom AI értékelések és vélemények

G2 : 5/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 5/5 (200+ értékelés)

3. Otter. ai

Az Otter. ai egy népszerű mobil átírási alkalmazás, amely kiválóan teljesít a valós idejű átírás terén. Integrálható más eszközökkel, és különböző forrásokból származó hanganyagokat tud átírni, így sokoldalú segédeszközként használható.

Az Otter.ai számos funkcióval rendelkezik . Valós idejű átírást kínál találkozókhoz, és előre rögzített audio- vagy videofájlokat is képes kezelni. Az Otter lehetővé teszi a résztvevők megkülönböztetését. A hangsúly a pontosságon, a beszélők megkülönböztetésén és a sokoldalúságon van.

Az Otter legjobb funkciói

Hosszú felvételeket tömör összefoglalókba sűrítsen a gyors áttekintés és hivatkozás érdekében.

Együttműködés a transzkripciókban, hogy a csapatok együtt tudjanak dolgozni

Kiemelje és keresse meg a kulcsszavakat a leírt szövegben

Integrálja a Zoom, a Teams és a Meet alkalmazásokkal a találkozók során történő valós idejű átíráshoz.

Az Otter korlátai

Az Otter jelenleg csak az angol nyelvet támogatja.

Erős akcentusok vagy szakmai zsargonok átírási hibákhoz vezethetnek.

Nincs valós idejű átírás-szerkesztési lehetőség

Otter árak

Ingyenes alapcsomag

Pro csomag: 16,99 USD/hó

Üzleti terv: 30 USD/hó

Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Otter értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

4. Sonix

via Sonix

A Sonix egy hatékony átírási szoftver, amely számos felhasználási lehetőséget és integrációs lehetőséget kínál. Ezért kiváló választás olyan felhasználási területeken, mint például értekezletek jegyzetelése, előadások, interjúk és filmek.

A Sonix gyors, pontos és felhasználóbarát átírási folyamatot biztosít. Segít racionalizálni a munkafolyamatot és kiaknázni az audiofelvételekben rejlő értékes tartalmat.

Ezenkívül a Sonix olyan funkciókat kínál, mint a beszélő azonosítása, időbélyegek és integrációk népszerű termelékenységi eszközökkel. Ezek egy átfogó megoldást kínálnak minden átírási igényéhez.

A Sonix legjobb funkciói

Pontos beszéd-szöveg átalakítás több mint 49 nyelven

Egyszerű integráció különböző platformok és eszközök között

Javítsa videóit feliratokkal az automatikus felirat funkció segítségével.

A Sonix korlátai

Más lehetőségekhez képest meredekebb tanulási görbe

A hosszú átiratok esetében a költségek gyorsan felhalmozódhatnak, különösen a gyakori felhasználók számára.

Sonix árak

Alapár: 10 dollár/óra

Prémium: 5 dollár/óra plusz 22 dollár/hónap felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sonix értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (125+ értékelés)

5. Grain

via Gr ain

A Grain egy felhőalapú átírási platform, amelynek középpontjában a megbeszélések állnak. A megfelelő integrációk segítségével rögzíti a felvételeket, és automatikusan létrehozza az átírásokat AI-alapú jegyzetekkel.

A Grain emellett elemzi a beszélgetést, azonosítja a legfontosabb témákat és kiemeli a fontos pillanatokat.

A legjobb funkciók

A kollaborációs szerkesztőeszközök segítségével áttekintheti a leírásokat csapattársaival.

Több címkézési opcióval pontosan azonosíthatja az egyes beszélőket.

Automatizálja a videók feliratozását az akadálymentesség és a vonzerő érdekében

Grain korlátozások

Az ingyenes csomag funkciói és percei korlátozottak.

A szoftvernek nehézséget okozhat az erős akcentussal vagy dialektussal beszélők beszédének pontos átírása.

Ár

Ingyenes csomag

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (275+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Fireflies. ai

A Fireflies. ai egy mesterséges intelligenciával működő átírási szoftver, amelyet kifejezetten megbeszélésekhez és interjúk hoz terveztek. Ingyenes verziója számos hasznos integrációval rendelkezik, amelyekkel túllép az egyszerű kézi átíráson.

A Fireflies egy sokoldalú mesterséges intelligencia alapú értekezlet-asszisztens, amely átírási és cselekvési feladatokra egyaránt alkalmas. Integrálható népszerű videokonferencia-eszközökkel, hogy automatikusan rögzítse az audio- vagy videofájlokat, átírja a beszélgetést és összefoglalja a legfontosabb pontokat.

A hangsúly a pontos átíráson és a termelékenységet növelő, hasznosítható információkon van.

A Fireflies legjobb funkciói

Elemezze automatikusan az értekezleteket, hogy azonosítsa a legfontosabb pontokat és a teendőket.

Integrálja népszerű videokonferencia-platformokkal, mint például a Zoom és a Google Meet.

Használja a fejlett szókeresési és szószűrési lehetőségeket a leiratokban.

A Fireflies korlátai

Az ingyenes csomagban korlátozott a tárhely és a találkozók időtartama.

Korlátozott általános audio/videó átírási képességek a megbeszéléseken kívül

Fireflies árak

Örökre ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Fireflies értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (9 értékelés)

7. MeetGreek

via MeetGreek

A MeetGreek egy találkozók és webináriumok számára tervezett átírási platform. Felvételeket készít, átír, összefoglal és megosztja a legfontosabb részeket. A MeetGreek integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom és a Google Meet. Felveszi az összes találkozót, átírja azokat, és elemzi a beszélgetéseket a legfontosabb részek, döntések és teendők szempontjából.

Keresési funkcióval is rendelkezik. Ez a funkció lehetővé teszi a beszélgetés egyes részeinek szüneteltetését és könnyű visszakeresését.

A MeetGreek legjobb funkciói

Hozzáférés online találkozók és webináriumok átírásaihoz

Könnyen integrálható olyan népszerű értekezlet-platformokkal, mint a Zoom és a Google Meet.

Használja ki az automatikus címkék előnyeit a teendők, a figyelemre méltó pontok vagy a konkrét részletek jelöléséhez.

MeetGreek korlátai

Korlátozott általános audio/videó átírási képességek a megbeszéléseken kívül

Az ingyenes csomag funkciói és percei korlátozottak.

MeetGreek árak

Ingyenes alapcsomag

Pro: 15 dollár/hónap/felhasználó

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként

MeetGreek értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4/5 (5 értékelés)

8. Rev

via Rev

A Rev mind emberi, mind AI-alapú lehetőségeket kínál. Bármilyen audio- vagy videofájl emberi átírását biztosítja. Emellett alacsonyabb költségű AI-átírási lehetőséget is kínál. A transzkripciós szolgáltatást egy nagy, tapasztalt átírókból álló piactér végzi. A Rev a nagyobb funkcionalitás érdekében beszéd-szöveggé alakító API-kat is biztosít.

De ez még nem minden. Ha van ideje, szerkesztheti a leiratot, kiemelhet szöveget, megjegyzéseket fűzhet hozzá, és 17 nyelven feliratot kérhet.

A legjobb funkciók

Emberi átírási szolgáltatások segítségével kiváló pontosságot érhet el.

Használja ki a gyors átfutási időket!

Élvezze a kiegészítő szolgáltatásokat, mint például a fordítás és a feliratozás.

Rev korlátozások

Drágább, mint az AI-alapú megoldások

Rev árak

AI átírás és feliratok: 0,25 USD/perc

AI előfizetés: 29,99 USD/hó

Emberi átírás: 1,50 USD/perc

Rev értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (45+ értékelés)

9. Descript

via DeScript

A Descript azoknak szól, akik videókra és podcastokra specializálódtak. Lehetővé teszi az írás, felvétel, átírás, szerkesztés és együttműködés felhasználóbarát felületen.

A transzkripciós funkciók gyorsak és pontosak. Audio- és videofájl-szerkesztő eszközökkel is rendelkezik. Az audiolejátszáshoz kapcsolódó fejlett alkalmazások között megtalálható az audiofelvételek átjátszása és a töltelékszavak automatikus eltávolítása.

A Descript legjobb funkciói

Zökkenőmentesen szerkesztheti videóit a beépített videószerkesztő eszközökkel.

Használja a fejlett szerkesztési funkciókat, például a vírusként terjedő videoklipek létrehozását.

Felhasználóbarát felület hangszerkesztő funkciókkal

A Descript korlátai

A transzkripció nem feltétlenül olyan pontos, mint a speciális transzkripciós szoftverek.

Elsősorban a videó- és podcast-készítő iparágban dolgozóknak szól.

Az ingyenes csomagban a transzkripcióra fordítható idő korlátozott.

Descript árak

Ingyenes csomag

Creator csomag 12 dollár/hó/felhasználó áron

Pro csomag 24 dollár/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: az árakért/havi felhasználónkénti díjakért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Descript értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4/8/5 (150+ értékelés)

10. Notta. ai

via Notta

A Notta olyan csapatok számára készült, amelyeknek egy all-in-one megoldásra van szükségük a találkozók tartalmának rögzítéséhez, kezeléséhez és felhasználásához. Ez egy AI-alapú átírási szoftver, amely az automatikus jegyzetelésre és összefoglalásra összpontosít.

Egyetlen munkafolyamatban átírhat, szerkeszthet, összefoglalhat, további tartalmakat hozhat létre és több beszélővel is együttműködhet. Az ingyenes átírási szoftver azonban egy szélesebb körű értekezletkezelési és jegyzetelési megoldás része.

A Notta legjobb funkciói

Kiváló automatikus jegyzetelési és összefoglalási funkciók

Használjon intuitív és barátságos felületet, amely keresési és szervezési funkciókkal rendelkezik a jegyzetekhez.

Integrálja népszerű naptár- és projektmenedzsment eszközökkel , mint például a Notion és a Trello.

Nincs korlátozás

Hosszú audio-/videó-átírásokhoz nem feltétlenül ideális.

Az ingyenes csomag funkciói és percei korlátozottak.

Notta árak

Ingyenes csomag

Pro csomag 14 USD/hó/felhasználó áron

Üzleti terv 27,99 USD/hó/felhasználó áron

Vállalati csomag: az árakról érdeklődjön nálunk

Notta értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

Okosabb és gyorsabb átírás a ClickUp segítségével

A transzkripciós eszközök világa virágzik. Ezek az eszközök sokféle igényt kielégítenek. Akár a felvételek tökéletes pontosságára, akár a megbeszélések villámgyors rögzítésére összpontosít, ezek az eszközök mindent meg tudnak oldani.

Nem csak átírás: a ClickUp munkaközpontja segíti a csapatokat a feladatok közötti együttműködésben és a termelékenység maximalizálásában

A megfelelő eszköz segítségével audio- és videofájljait kereshető és szerkeszthető szövegformátumba alakíthatja át. Ez számos előnnyel jár. Könnyedén kereshet konkrét információkat a leírásokban, javíthatja az akadálymentességet videók feliratozásával, vagy felhasználhatja a megbeszélések hanganyagát jelentésekhez és prezentációkhoz.

Mielőtt belevágna, szánjon egy percet arra, hogy meghatározza prioritásait. Mindenekelőtt a tökéletes pontosság és a sebesség a fontos Önnek? Vagy talán a valós idejű együttműködés a fontosabb a munkamenetének?

A munkafolyamatok egyszerűsítése és a termelékenység előnyeinek kiaknázása érdekében regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp próbaidőszakra, és forradalmasítsa az audio- és videotartalmak kezelését.