A 10 legjobb átírási szoftver és alkalmazás 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Ha valaha is próbált már felvételt átírni, akkor tudja, milyen fárasztó lehet ez. Különösen akkor, ha egy órás Zoom-hívást kell meghallgatnia, hogy kivonja vagy összefoglalja a legfontosabb beszélgetési pontokat.
Akár újságíróként határidőket üldöz, kutatóként adatokat elemz, vagy üzleti szakemberként megbeszéléseket felülvizsgál, a termelékenység fenntartásához megbízható átírási eszközre van szüksége a technológiai eszköztárában.
Szerencsére számos átírási alkalmazás létezik, amelyek elvégzik ezt a munkát Ön helyett, és növelik a termelékenységét. Átnéztük a rengeteg lehetőséget, hogy bemutathassuk Önnek a 10 legjobb átírási szoftver megoldást. Kezdjük!
Mit kell keresnie egy átírási szoftverben?
Mielőtt kiválasztaná a megfelelő átírási szoftvert, fontos megértenie azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyek befolyásolhatják döntését. Az alábbi pontok segítenek megalapozott döntést hozni:
- Pontosság: Ellenőrizze, hogy a szoftver milyen pontosan átírja a beszédet. Egyéb figyelembe veendő szempontok: képes-e kezelni a különböző akcentusokat és háttérzajokat az Ön által feldolgozni kívánt hanganyagban.
- Jellemzők: Keressen olyan szoftvereket, amelyek túlmutatnak az alapvető átíráson. Néhányuk például olyan funkciókat kínál, mint a beszélő azonosítása, időbélyegzés és integráció projektmenedzsment szoftverekkel, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatot.
- Könnyű használat: Keressen felhasználóbarát felületet. A szoftvernek intuitívnak kell lennie, hogy Ön a tartalomra koncentrálhasson. Keressen például drag-and-drop funkciót és egyértelmű navigációt.
- Árak: Válasszon olyan szoftvert, amely a szükséges funkciókat kínálja, anélkül, hogy megterhelné a pénztárcáját. A transzkripciós szoftverek ára a funkciók és a pontosság szintjétől függően változhat. Sok transzkripciós szolgáltatás ingyenes próbaverziót is kínál, így kiderítheti, hogy az Ön igényeinek megfelel-e.
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál?
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
A 10 legjobb átírási szoftver
Akár alapvető átírási segítségre, akár fejlett összefoglaló funkciókra van szüksége, itt megtalálja a megfelelőt. Vessünk egy pillantást a 10 legjobb szoftvermegoldásra azok funkciói, ára és egyéb jellemzői alapján.
1. ClickUp
A ClickUp egy átfogó, sokfunkciós, AI-alapú projektmenedzsment alkalmazás. A ClickUp Brain AI-funkciói tökéletes eszközök a transzkripciós folyamatok automatizálásához. A ClickUp AI Notetaker segítségével azonnal intelligens összefoglalók, kereshető átiratok, teendők és még sok más generálható.
A ClickUp Brain egy neurális hálózat, amely összeköti a platformon belüli feladatokat, dokumentumokat, embereket és adatokat. A ClickUp Clips, egy képernyő- és hangrögzítő funkcióval együtt használva automatikus átírást végezhet.
Például egy megbeszélés során rögzítheti hangjegyzeteit és beszélgetéseit, és a ClickUp automatikusan átírja azokat Önnek – így időt takaríthat meg és hatékonyabban dolgozhat. Ezenkívül ezeket az átírásokat megoszthatja más csapattagokkal is, hogy azok is hozzáférhessenek hozzájuk.
Ráadásul a transzkripcióval sokkal könnyebb keresni a rögzített üzenetek és hangfájlok tartalmát. Az összes átírt szöveg kereshető a ClickUp Universal Search segítségével.
Egyszerűen keressen kulcsszavakat a felvételben, és időt takaríthat meg azzal, hogy manuális beavatkozás nélkül ugorhat a releváns részhez. A ClickUp Universal Search segítségével másodpercek alatt megtalálhat bármit a munkaterületén, beleértve a feladatokat, dokumentumokat, projekteket, sőt, egyes harmadik féltől származó integrációkat is!
A ClickUp legjobb funkciói
- Konvertálja a beszédet és átírja a hangfelvételeket gyorsan szöveggé az automatikus AI átírás segítségével.
- Készítsen kontextusérzékeny átírási összefoglalókat a tartalom alapján.
- A képernyőfelvételeket azonnal megoszthatja a csapattal.
- Feladatok létrehozása közvetlenül a ClickUp Clipsből
- Több mint 1000 programmal integrálható a transzkripció javítása érdekében, például a Hubspot, a Loom és a ZenDesk programokkal.
A ClickUp korlátai
- Jelenleg hangfelvételek szükségesek az automatizált és átírási szolgáltatásokhoz. Egyes felhasználóknak hiányozhat a szöveg-beszéd funkció lehetősége.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
💡Profi tipp: A Brain MAX, az AI asztali társad, a beszéd-szöveggé alakítást zökkenőmentes átírási élménnyé varázsolja a elfoglalt szakemberek számára. Akár tárgyaláson vagy, interjúkat készítesz, vagy spontán ötleteket rögzítesz, csak beszélj természetesen, és a Brain MAX azonnal átírja szavaidat világos, strukturált szöveggé.
Ez az AI szuperalkalmazás automatikusan rendszerezi a leiratokat, címkézi a beszélőket, és összekapcsolja a jegyzeteket a releváns feladatokkal vagy projektekkel, így soha nem veszíti el a kontextust. Ráadásul a hatékony Enterprise Search funkciónak köszönhetően később könnyedén kereshet, megoszthat vagy újra megtekinthet bármelyik beszélgetést! A Brain MAX a pontos, könnyed átírást a munkafolyamat integrált részévé teszi – mindezt egyetlen hatékony asztali alkalmazásból.
2. Fathom AI
A Fathom AI egy mesterséges intelligenciával működő automatizált átírási szoftver, amely könnyű használatáról ismert. Felveszi, átírja, kiemeli és összefoglalja telefonhívásait és megbeszéléseit.
A Fathom AI a videokonferenciák teljes élményének egyszerűsítésére összpontosít. Integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom és a Google Meet, és automatikusan rögzíti és átírja a találkozók hanganyagát. A Fathom AI lehetővé teszi a hívás során a legfontosabb pillanatok kiemelését. Kereshető összefoglalókat készít, és megoszthatja a kollégáival a konkrét klipeket.
A Fathom AI legjobb funkciói
- Pontos eredményeket és fontos pillanatokat rögzíthet felvételeiből.
- A beépített média- és audiólejátszóval könnyedén navigálhat a felhasználóbarát felületen.
- Integrálható népszerű felhőalapú tárolóplatformokkal
A Fathom AI korlátai
- Lehet, hogy nehézséget okozhatnak a szakszavak vagy az erős akcentusok.
- Találkozók jegyzetelésére tervezték, ezért más típusú hang- vagy videofelvételekhez nem feltétlenül ideális.
- Csak 6 nyelvet támogat (az angol mellett)
Fathom AI árak
- Ingyenes
- Fathom Premium: 19 USD/hó felhasználónként
- Alapcsomag: 32 USD/hó felhasználónként
- Fathom Pro: 39 USD/hó felhasználónként
- Fathom for Teams: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Fathom AI értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (200+ értékelés)
3. Otter. ai
Az Otter. ai egy népszerű mobil átírási alkalmazás, amely kiválóan teljesít a valós idejű átírás terén. Integrálható más eszközökkel, és különböző forrásokból származó hanganyagokat tud átírni, így sokoldalú segédeszközként használható.
Az Otter.ai számos funkcióval rendelkezik . Valós idejű átírást kínál találkozókhoz, és előre rögzített audio- vagy videofájlokat is képes kezelni. Az Otter lehetővé teszi a résztvevők megkülönböztetését. A hangsúly a pontosságon, a beszélők megkülönböztetésén és a sokoldalúságon van.
Az Otter legjobb funkciói
- Hosszú felvételeket tömör összefoglalókba sűrítsen a gyors áttekintés és hivatkozás érdekében.
- Együttműködés a transzkripciókban, hogy a csapatok együtt tudjanak dolgozni
- Kiemelje és keresse meg a kulcsszavakat a leírt szövegben
- Integrálja a Zoom, a Teams és a Meet alkalmazásokkal a találkozók során történő valós idejű átíráshoz.
Az Otter korlátai
- Az Otter jelenleg csak az angol nyelvet támogatja.
- Erős akcentusok vagy szakmai zsargonok átírási hibákhoz vezethetnek.
- Nincs valós idejű átírás-szerkesztési lehetőség
Otter árak
- Ingyenes alapcsomag
- Pro csomag: 16,99 USD/hó
- Üzleti terv: 30 USD/hó
- Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Otter értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)
4. Sonix
A Sonix egy hatékony átírási szoftver, amely számos felhasználási lehetőséget és integrációs lehetőséget kínál. Ezért kiváló választás olyan felhasználási területeken, mint például értekezletek jegyzetelése, előadások, interjúk és filmek.
A Sonix gyors, pontos és felhasználóbarát átírási folyamatot biztosít. Segít racionalizálni a munkafolyamatot és kiaknázni az audiofelvételekben rejlő értékes tartalmat.
Ezenkívül a Sonix olyan funkciókat kínál, mint a beszélő azonosítása, időbélyegek és integrációk népszerű termelékenységi eszközökkel. Ezek egy átfogó megoldást kínálnak minden átírási igényéhez.
A Sonix legjobb funkciói
- Pontos beszéd-szöveg átalakítás több mint 49 nyelven
- Egyszerű integráció különböző platformok és eszközök között
- Javítsa videóit feliratokkal az automatikus felirat funkció segítségével.
A Sonix korlátai
- Más lehetőségekhez képest meredekebb tanulási görbe
- A hosszú átiratok esetében a költségek gyorsan felhalmozódhatnak, különösen a gyakori felhasználók számára.
Sonix árak
- Alapár: 10 dollár/óra
- Prémium: 5 dollár/óra plusz 22 dollár/hónap felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Sonix értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (125+ értékelés)
5. Grain
A Grain egy felhőalapú átírási platform, amelynek középpontjában a megbeszélések állnak. A megfelelő integrációk segítségével rögzíti a felvételeket, és automatikusan létrehozza az átírásokat AI-alapú jegyzetekkel.
A Grain emellett elemzi a beszélgetést, azonosítja a legfontosabb témákat és kiemeli a fontos pillanatokat.
A legjobb funkciók
- A kollaborációs szerkesztőeszközök segítségével áttekintheti a leírásokat csapattársaival.
- Több címkézési opcióval pontosan azonosíthatja az egyes beszélőket.
- Automatizálja a videók feliratozását az akadálymentesség és a vonzerő érdekében
Grain korlátozások
- Az ingyenes csomag funkciói és percei korlátozottak.
- A szoftvernek nehézséget okozhat az erős akcentussal vagy dialektussal beszélők beszédének pontos átírása.
Ár
- Ingyenes csomag
- Starter: 19 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (275+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. Fireflies. ai
A Fireflies. ai egy mesterséges intelligenciával működő átírási szoftver, amelyet kifejezetten megbeszélésekhez és interjúk hoz terveztek. Ingyenes verziója számos hasznos integrációval rendelkezik, amelyekkel túllép az egyszerű kézi átíráson.
A Fireflies egy sokoldalú mesterséges intelligencia alapú értekezlet-asszisztens, amely átírási és cselekvési feladatokra egyaránt alkalmas. Integrálható népszerű videokonferencia-eszközökkel, hogy automatikusan rögzítse az audio- vagy videofájlokat, átírja a beszélgetést és összefoglalja a legfontosabb pontokat.
A hangsúly a pontos átíráson és a termelékenységet növelő, hasznosítható információkon van.
A Fireflies legjobb funkciói
- Elemezze automatikusan az értekezleteket, hogy azonosítsa a legfontosabb pontokat és a teendőket.
- Integrálja népszerű videokonferencia-platformokkal, mint például a Zoom és a Google Meet.
- Használja a fejlett szókeresési és szószűrési lehetőségeket a leiratokban.
A Fireflies korlátai
- Az ingyenes csomagban korlátozott a tárhely és a találkozók időtartama.
- Korlátozott általános audio/videó átírási képességek a megbeszéléseken kívül
Fireflies árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 18 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként
Fireflies értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (350+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (9 értékelés)
7. MeetGreek
A MeetGreek egy találkozók és webináriumok számára tervezett átírási platform. Felvételeket készít, átír, összefoglal és megosztja a legfontosabb részeket. A MeetGreek integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom és a Google Meet. Felveszi az összes találkozót, átírja azokat, és elemzi a beszélgetéseket a legfontosabb részek, döntések és teendők szempontjából.
Keresési funkcióval is rendelkezik. Ez a funkció lehetővé teszi a beszélgetés egyes részeinek szüneteltetését és könnyű visszakeresését.
A MeetGreek legjobb funkciói
- Hozzáférés online találkozók és webináriumok átírásaihoz
- Könnyen integrálható olyan népszerű értekezlet-platformokkal, mint a Zoom és a Google Meet.
- Használja ki az automatikus címkék előnyeit a teendők, a figyelemre méltó pontok vagy a konkrét részletek jelöléséhez.
MeetGreek korlátai
- Korlátozott általános audio/videó átírási képességek a megbeszéléseken kívül
- Az ingyenes csomag funkciói és percei korlátozottak.
MeetGreek árak
- Ingyenes alapcsomag
- Pro: 15 dollár/hónap/felhasználó
- Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként
MeetGreek értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (5 értékelés)
8. Rev
A Rev mind emberi, mind AI-alapú lehetőségeket kínál. Bármilyen audio- vagy videofájl emberi átírását biztosítja. Emellett alacsonyabb költségű AI-átírási lehetőséget is kínál. A transzkripciós szolgáltatást egy nagy, tapasztalt átírókból álló piactér végzi. A Rev a nagyobb funkcionalitás érdekében beszéd-szöveggé alakító API-kat is biztosít.
De ez még nem minden. Ha van ideje, szerkesztheti a leiratot, kiemelhet szöveget, megjegyzéseket fűzhet hozzá, és 17 nyelven feliratot kérhet.
A legjobb funkciók
- Emberi átírási szolgáltatások segítségével kiváló pontosságot érhet el.
- Használja ki a gyors átfutási időket!
- Élvezze a kiegészítő szolgáltatásokat, mint például a fordítás és a feliratozás.
Rev korlátozások
- Drágább, mint az AI-alapú megoldások
Rev árak
- AI átírás és feliratok: 0,25 USD/perc
- AI előfizetés: 29,99 USD/hó
- Emberi átírás: 1,50 USD/perc
Rev értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (45+ értékelés)
9. Descript
A Descript azoknak szól, akik videókra és podcastokra specializálódtak. Lehetővé teszi az írás, felvétel, átírás, szerkesztés és együttműködés felhasználóbarát felületen.
A transzkripciós funkciók gyorsak és pontosak. Audio- és videofájl-szerkesztő eszközökkel is rendelkezik. Az audiolejátszáshoz kapcsolódó fejlett alkalmazások között megtalálható az audiofelvételek átjátszása és a töltelékszavak automatikus eltávolítása.
A Descript legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen szerkesztheti videóit a beépített videószerkesztő eszközökkel.
- Használja a fejlett szerkesztési funkciókat, például a vírusként terjedő videoklipek létrehozását.
- Felhasználóbarát felület hangszerkesztő funkciókkal
A Descript korlátai
- A transzkripció nem feltétlenül olyan pontos, mint a speciális transzkripciós szoftverek.
- Elsősorban a videó- és podcast-készítő iparágban dolgozóknak szól.
- Az ingyenes csomagban a transzkripcióra fordítható idő korlátozott.
Descript árak
- Ingyenes csomag
- Creator csomag 12 dollár/hó/felhasználó áron
- Pro csomag 24 dollár/felhasználó/hónap
- Vállalati csomag: az árakért/havi felhasználónkénti díjakért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Descript értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4/8/5 (150+ értékelés)
10. Notta. ai
A Notta olyan csapatok számára készült, amelyeknek egy all-in-one megoldásra van szükségük a találkozók tartalmának rögzítéséhez, kezeléséhez és felhasználásához. Ez egy AI-alapú átírási szoftver, amely az automatikus jegyzetelésre és összefoglalásra összpontosít.
Egyetlen munkafolyamatban átírhat, szerkeszthet, összefoglalhat, további tartalmakat hozhat létre és több beszélővel is együttműködhet. Az ingyenes átírási szoftver azonban egy szélesebb körű értekezletkezelési és jegyzetelési megoldás része.
A Notta legjobb funkciói
- Kiváló automatikus jegyzetelési és összefoglalási funkciók
- Használjon intuitív és barátságos felületet, amely keresési és szervezési funkciókkal rendelkezik a jegyzetekhez.
- Integrálja népszerű naptár- és projektmenedzsment eszközökkel, mint például a Notion és a Trello.
Nincs korlátozás
- Hosszú audio-/videó-átírásokhoz nem feltétlenül ideális.
- Az ingyenes csomag funkciói és percei korlátozottak.
Notta árak
- Ingyenes csomag
- Pro csomag 14 USD/hó/felhasználó áron
- Üzleti terv 27,99 USD/hó/felhasználó áron
- Vállalati csomag: az árakról érdeklődjön nálunk
Notta értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: Még nincs értékelés
Okosabb és gyorsabb átírás a ClickUp segítségével
A transzkripciós eszközök világa virágzik. Ezek az eszközök sokféle igényt kielégítenek. Akár a felvételek tökéletes pontosságára, akár a megbeszélések villámgyors rögzítésére összpontosít, ezek az eszközök mindent meg tudnak oldani.
A megfelelő eszköz segítségével audio- és videofájljait kereshető és szerkeszthető szövegformátumba alakíthatja át. Ez számos előnnyel jár. Könnyedén kereshet konkrét információkat a leírásokban, javíthatja az akadálymentességet videók feliratozásával, vagy felhasználhatja a megbeszélések hanganyagát jelentésekhez és prezentációkhoz.
Mielőtt belevágna, szánjon egy percet arra, hogy meghatározza prioritásait. Mindenekelőtt a tökéletes pontosság és a sebesség a fontos Önnek? Vagy talán a valós idejű együttműködés a fontosabb a munkamenetének?
A munkafolyamatok egyszerűsítése és a termelékenység előnyeinek kiaknázása érdekében regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp próbaidőszakra, és forradalmasítsa az audio- és videotartalmak kezelését.