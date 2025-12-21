Ingyenes HR-audit ellenőrzőlista sablonok a szabályoknak való megfelelés egyszerűsítéséhez

A HR nem csupán a felvételt és a bérszámfejtést jelenti, hanem az első védelmi vonalat is a bírságok és a szabályozási kockázatok ellen.

Ha valaha is nehezen talált meg egy aláírt szerződést vagy bizonyítékot egy irányelv frissítéséről egy audit során, akkor már tudja, milyen gyorsan romolhat a helyzet, ha nincs megfelelő struktúra.

A HR-audit ellenőrzőlista egy megoldás erre a gyakori kihívásra. ✅

Ezzel HR-osztálya egyértelmű, megismételhető módszert kap a munkavállalói nyilvántartások, HR-politikák és a munkahelyi biztonság felülvizsgálatához egy helyen. Nem szeretné minden évben megismételni az ellenőrzőlista folyamatát? Ehelyett használhat egy HR-ellenőrzési ellenőrzőlista sablont, amely időt takarít meg és általában könnyen elsajátítható.

Ebben a cikkben 14 ingyenes HR-audit ellenőrzőlista sablont mutatunk be, amelyek segítségével szigoríthatja a dokumentációt és biztosíthatja, hogy HR-gyakorlatai összhangban legyenek a jelenlegi foglalkoztatási és munkaügyi törvényekkel.

HR-audit ellenőrzőlista sablonok áttekintése

Mik azok a HR-audit ellenőrzőlista sablonok?

A HR-audit ellenőrzőlista sablon egy strukturált eszköz, amelyet a HR-szakemberek használnak a szervezet HR-gyakorlatainak, irányelveinek és eljárásainak HR-technológiák segítségével történő szisztematikus értékeléséhez.

Ha közelebbről megvizsgáljuk ezeket a sablonokat, az alábbiakat érhetik el a HR-csapatok, ha azokat különböző HR-funkciókban használják:

Ellenőrizze a munkavállalói nyilvántartások és személyzeti akták pontosságát és jogi megfelelőségét .

Értékelje a toborzási és az új munkavállalók beillesztési folyamatát a méltányosság és a struktúra szempontjából.

Ellenőrizze a teljesítményértékeléseket , képzési programokat és fejlesztési programokat az összhang és a hatékonyság szempontjából.

Gondoskodjon az adatvédelmi törvények, a munkahelyi biztonsági előírások és a HR-megfelelési követelmények betartásáról.

Mi jellemzi egy jó HR-audit ellenőrzőlista sablont?

A jó HR-audit ellenőrzőlista sablon világos, részletes és alkalmazkodik a szervezet konkrét igényeihez.

Emellett felhasználóbarátnak, könnyen frissíthetőnek és a HR-audit folyamat során történő gyakorlati használatra tervezettnek kell lennie. Konkrétabban, pontosan ezekre kell figyelni a humánerőforrás területén:

✅ Fedezi az összes fontos HR területet, beleértve a toborzást, az új munkavállalók beillesztését, a teljesítménymenedzsmentet, a javadalmazási csomagokat és a munkavállalói kapcsolatokat, miközben betartja a törvényeket és előírásokat✅ Tartalmaz konkrét, mérhető ellenőrzéseket a munkavállalói nyilvántartásokkal, munkaköri leírásokkal, munkavállalói besorolással és HR-politikákkal kapcsolatban✅ Segít biztosítani a projekt munkaügyi törvényeknek, az esélyegyenlőségi irányelveknek, a munkavállalói kártérítésnek és az adatvédelmi törvényeknek való megfelelését✅ Lehetővé teszi az iparági szabályozások, a vállalat mérete és az egyedi HR-megfelelési igények alapján történő testreszabást. ✅ Strukturált formátumot biztosít, egyértelmű utasításokkal a dokumentáció felülvizsgálatához, az adatok gyűjtéséhez és a korrekciós intézkedések tervezéséhez.

🧠 Tudta-e: A Gallup szerint a motiválatlan alkalmazottak körülbelül 8,8 billió dollár veszteséget okoznak a globális gazdaságnak a termelékenység csökkenése, a betegszabadságok és az átképzés miatt. A belső folyamatok auditálásával és fejlesztésével csökkentheti ezeket a költségeket a saját szervezetén belül, és jól alkalmazkodhat a munkaerőpiachoz.

14 legjobb HR-audit ellenőrzőlista sablon

Ha a HR-információk e-mailek, önálló táblázatok és különálló eszközök között vannak szétosztva, az auditok manuálisak és lassúak lesznek. Ez a HR-munka széttagoltsága.

A ClickUp ezeket az elemeket egy konvergált AI munkaterületbe egyesíti a csapataid számára, ahol a HR-audit ellenőrzőlisták, a munkavállalói nyilvántartások, a vállalati irányelvek és az incidensjelentések mind egy helyen, a ClickUp munkaterületen találhatók.

Ahelyett, hogy az HR-megfelelést egy alkalmazásban, a nyomon követést pedig egy másikban követné nyomon, mindent egy helyen felülvizsgálhat.

Ez a 14 ClickUp sablon segít felmérni a HR-megfelelést és egységesíteni a HR-gyakorlatokat a munkavállalók életciklusa során.

1. ClickUp belső audit ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Kerülje el a utolsó pillanatban felmerülő megfelelési problémákat, és tartsa be a munkaügyi törvényeket egész évben a ClickUp belső audit ellenőrzőlista sablonjával.

Ha minden HR-audit úgy tűnik, mintha nulláról kezdené, ez a sablon ismétlődő struktúrát biztosít. A ClickUp belső audit ellenőrzőlista sablonja segít a HR-csapatoknak egyetlen audit ellenőrzőlistában rögzíteni a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a bérszámfejtés, a juttatások és a munkahelyi irányelvek audit elemeit.

A sablon háttérben minden auditlépéshez egyedi állapotokat, „Összefoglalás”, „Meg nem felelés” és „Javítási lehetőségek” nézeteket, valamint az audit pontszámához, a feladathoz szükséges erőfeszítés mértékéhez, a bizonyítékokhoz és a kiváltó okokhoz kapcsolódó egyéni mezőket ad hozzá. Ez azt jelenti, hogy dokumentálhatja, hogyan lehet a gyakori problémákat megoldani, és ki felel az egyes nyomon követési feladatokért.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Egyetlen ellenőrzőlistán rögzítheti a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a juttatások és a munkahelyi biztonság HR-ellenőrzési elemeit.

Értékelje az eredményeket az audit pontszám, erőfeszítés és kockázat egyéni mezőivel, hogy prioritásokat állíthasson a javításokhoz.

Rögzítse a bizonyítékokat, a kiváltó okokat és a cselekvési terveket az egyes feladatokon belül, ahelyett, hogy külön dokumentumokban tárolná őket.

Használja a nem megfelelőségek és fejlesztések dedikált nézetét, hogy egy pillanat alatt láthassa a HR-megfelelés hiányosságait.

A kitöltött HR-audit ellenőrzőlistát sablonként használhatja a következő auditciklushoz.

✨ Ideális: HR-csapatok számára, akik rendszeresen belső auditokat végeznek a munkavállalói nyilvántartások, HR-politikák és HR-gyakorlatok terén.

Davide Mameli, üzleti egység vezető – ICM. S (Accenture) így fogalmaz:

Az ügyfelek projektekhez kapcsolódó jegyeket hozhatnak létre, és csapatunk vezetői gyorsan reagálhatnak és delegálhatják a feladatokat. Ez rengeteg időt takarít meg az e-mailek oda-vissza küldözgetésével, és jobb ügyfélélményt biztosít. Az ügyfelek bevonása a ClickUp-ba egyszerű, mert az eszköz nagyon felhasználóbarát.

2. ClickUp audit terv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp audit terv sablon segítségével biztosíthatja a szabályoknak való megfelelést a munkavállalói nyilvántartások, az új munkavállalók beillesztési folyamatai vagy a munkahelyi biztonsági képzések kezelése során.

Ha HR-auditjai a nem egyértelmű ütemtervek miatt stagnálnak, a ClickUp audit terv sablon segít Önnek feltérképezni az egyes HR-auditok hatókörét, meghatározni az audit céljait, valamint reális ütemterveket készíteni a tervezéshez és a jelentésekhez.

A HR-csapatok ezt a sablont célzott felülvizsgálatokhoz is felhasználhatják, például az egyenlő bérezés gyakorlatának vagy a munkavállalók besorolásának ellenőrzéséhez.

A sablon előre elkészített listanézetekkel, az audit fázisához, prioritásához és tulajdonosához tartozó egyéni mezőkkel, valamint feladatfüggőségekkel rendelkezik, így láthatja, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az előkészítő munkák, a tesztelés és a jelentések. A naptár- vagy Gantt-nézetekkel kombinálva élő ütemtervvé válik, amely egyértelműen jelzi, hogy az egyes audit elemekért melyik HR-csapat tag felelős.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Tervezze meg a HR-audit tevékenységeket a tervezéstől a nyomon követésig egy megosztott ütemtervben.

Ajánlja a HR-csapatoknak, belső auditálóknak vagy külső partnereknek a feladatok körét, egyértelmű határidőkkel.

Használja a függőségeket, hogy a dokumentáció vagy a hozzáférés elkészülte előtt ne kezdődjön meg a terepmunka.

Csoportosítsa a feladatokat fázisok vagy HR-funkciók szerint, hogy lássa, hol kell a legtöbb erőfeszítést tenni.

A jövőbeli HR-auditokhoz ismételje meg ugyanazt az audit tervszerkezetet, csak kis módosításokkal.

✨ Ideális: HR-audit ütemtervek strukturálása, felelősök kijelölése és a teljes HR-audit fázisok nyomon követése.

💡 Profi tipp: Az ellenőrzési tervét párosítsa a ClickUp Brain alkalmazással a gyors előkészítés érdekében. A kezdés előtt kérje meg az AI-t, hogy vizsgálja meg a kapcsolódó ClickUp dokumentumokat és a korábbi ellenőrzéseket, majd készítsen egy tervezési feljegyzést, amely felvázolja a legfontosabb HR-megfelelési kockázatokat és a korábbi megállapításokat. Ezzel időt takaríthat meg, és biztosíthatja, hogy minden HR-auditot kontextusban kezdjen, nem pedig üres lappal.

3. ClickUp folyamatellenőrzési és fejlesztési sablon

Ingyenes sablon letöltése Jelölje meg a hiányosságokat, rendeljen hozzájuk nyomon követést, és hajtson végre változásokat a hatékonyság javítása érdekében a ClickUp folyamatellenőrzési és fejlesztési sablon segítségével.

Ha a HR-csapatok manuális lépésekben és következetlen HR-gyakorlatokban ragadnak, egy folyamat szintű audit feltárhatja ennek okait. A ClickUp folyamat-audit és fejlesztési sablon segít feltérképezni a HR-munkafolyamatokat, mint például a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a teljesítménymenedzsment és a juttatások kezelése, majd áttekintheti az egyes lépéseket késedelmek és átadási problémák szempontjából.

A sablon tartalmazza a folyamatlisták és ütemtervek nézetét, valamint a folyamat tulajdonosára, a kockázati szintre és a fejlesztés hatására vonatkozó egyéni mezőket. Amint azonosítja a szűk keresztmetszeteket vagy a megfelelőségi problémákat, azonnal kijelölhet korrekciós feladatokat, és nyomon követheti azok teljesítését ugyanazon a munkaterületen.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Auditálja a teljes HR-munkafolyamatot, a toborzási folyamattól a kilépési interjúkig, egy helyen.

Jelölje meg az egyes lépéseket kockázattal és hatással, hogy prioritást tudjon rendelni a legfontosabb fejlesztési területekhez.

A megállapításokat statikus jegyzetek helyett megvalósítható feladatokká alakítsa, megjelölve a felelősöket és a határidőket.

Használja az Idővonal vagy a Gantt nézetet , hogy megnézze, mennyi időt vesz igénybe valójában az HR-folyamatok teljes lefolytatása.

Kövesse nyomon a befejezett fejlesztéseket, hogy bemutathassa, hogyan csökkentették a HR-kezdeményezések a hibákat és az újramunkálásokat.

✨ Ideális: HR-csapatok számára, akik hatékonysági hiányosságokat azonosítanak az ismétlődő munkafolyamatokban, mint például az új munkavállalók beillesztése, a teljesítményértékelések és a juttatások frissítése.

4. ClickUp belső audit űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Ismétlődő ellenőrzéseket végez a munkavállalói nyilvántartásokon? Próbálja ki a ClickUp belső ellenőrzési űrlap sablonját!

Ha HR-audit űrlapjai e-mailekben vagy egymástól független PDF-fájlokban találhatók, az eredmények összegyűjtése rendkívül lassú. A ClickUp belső audit űrlap sablonja minden HR-audit ellenőrzőlistát strukturált űrlapká alakít, amely közvetlenül táplálja a feladatokat és a nézeteket.

Az „Osztályok szerint”, „Kockázatok szerint” és „Összefoglalás” egyéni mezők és nézetek segítségével a HR-szakemberek az eredményeket az alkalmazotti nyilvántartások, a munkahelyi biztonság és az alkalmazotti juttatások szerint csoportosíthatják. Ugyanezeket az adatokat felhasználva jelentéseket készíthet a felső vezetés vagy a jogi tanácsadó számára, biztosítva ezzel a HR-audit folyamat átláthatóságát és megvédhetőségét.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Gyűjtse össze a HR-audit bizonyítékait a ClickUp Forms segítségével, a szétszórt táblázatok helyett.

Szabványosítsa az olyan mezőket, mint az osztály, a helyszín, a kockázati besorolás és a korrekciós intézkedés felelőse.

A kitöltött űrlapokat irányítsa a „Felülvizsgálatra”, „Folyamatban” és „Zárva” állapotú listákba.

Szűrje az HR-audit eredményeit funkció, helyszín vagy kockázati szint szerint a célzott javítás érdekében.

Exportálja az eredményeket auditjelentésekhez anélkül, hogy manuálisan egyesítené a fájlokat.

✨ Ideális: HR-audit eredmények dokumentálására és a űrlapok kitöltéseinek nyomon követhető utánkövetési feladatokká alakítására.

📮ClickUp Insight: A rejtett feladatok nem ártalmatlanok. Aktívan zavarják a termelékenységet. A munkavállalók 21%-a szerint ezek a feladatok lassítják őket, 14%-uk pedig nehezen tud koncentrálni. Ez a folyamatos mentális váltás széttöri a figyelmet és megakadályozza a mély, értelmes munkavégzést. A ClickUp olyan funkciókkal segíti a csapat koncentrációjának megőrzését, mint a Feladatprioritások, a Me Mode és a Feladatfüggőségek. Ha a fontos feladatok láthatóak és rendezettek maradnak, a csapat folyamatosan haladhat, és zavartalanul elvégezheti a munkáját.

5. ClickUp üzleti audit dokumentum sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Business Audit Doc Template segítségével vizualizálhatja az eredményeket, és megoszthatja azokat a döntéshozókkal.

Ha az HR-rel kapcsolatos audit eredményei szétaprózódnak a diák és e-mailek között, nehéz átlátni a teljes képet. A ClickUp Business Audit Doc Template dokumentum-elsőbbségi struktúrát biztosít, amelynek segítségével az audit hatókörét és ajánlásait egy helyen szervezheti.

Az összefoglaló, a megfigyelések, a kiváltó okok és a cselekvési tervek szakaszai megkönnyítik a HR-audit eredményeinek bemutatását a felső vezetés és más érdekelt felek számára.

Mivel a sablon a ClickUp Docs-ban található, megjelölheti a tulajdonosokat az egyes szakaszokban, csatolhat kiegészítő fájlokat, és minden ajánlást összekapcsolhat a HR-audit ellenőrzőlistáján szereplő feladatokkal.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Dokumentálja a HR-audit céljait, hatókörét és eredményeit egy strukturált jelentésben.

Adjon hozzá beépített megjegyzéseket, és rendeljen hozzá feladatokat közvetlenül a dokumentumból a nyomon követéshez.

Csatoljon bizonyítékokat, például névtelen személyzeti aktákat vagy irányelvek pillanatképeit a kontextushoz.

Kössön össze ajánlásokat konkrét HR-audit ellenőrzőlista tételekkel és javító intézkedésekkel.

Használja újra ugyanazt a dokumentum elrendezést az éves HR-auditok során a következetes jelentések érdekében.

✨ Ideális: HR- és operatív vezetők számára, akiknek egyértelmű írásbeli feljegyzésekre van szükségük az audit eredményeiről és a megegyezés szerinti intézkedésekről.

👀 Érdekes tény: Azok a vállalatok, amelyek hatékony beilleszkedési folyamatokkal rendelkeznek, 82%-kal javítják az új alkalmazottak megtartási arányát. De itt van a csavar: csak a munkavállalók 12%-a mondja, hogy vállalata jól végzi a beilleszkedési folyamatot.

6. ClickUp auditprogram-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp auditprogram-sablon segítségével korán azonosíthatja a szabálytalanságokat, és kijavító intézkedéseket rendelhet hozzájuk.

Több audit kezelése különböző HR-funkciókban gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet. A ClickUp auditprogram-sablon olyan csapatok számára készült, amelyeknek ismétlődő, strukturált auditokat kell végrehajtaniuk anélkül, hogy minden alkalommal a nulláról kellene kezdeniük.

Ahelyett, hogy manuálisan állítanák össze az ütemterveket és a jelentéseket, az ezt a sablont használó HR-csapatok egyértelmű, megismételhető audit munkafolyamatot hozhatnak létre, meghatározott ellenőrzési pontokkal és felelősségi körökkel. Az „Évszakonként” vagy „Osztályonként” nézetek megmutatják, mely HR-csapatok vannak felülvizsgálat alatt, és hogy teljesítik-e a belső audit lefedettségi céljait.

Így HR-audit ellenőrzőlistája egyszeri listából folyamatos auditprogram részévé válik.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Készítsen egy egész évre szóló HR-auditok fő ütemtervét!

Csoportosítsa az auditokat HR-funkciók vagy régiók szerint, hogy biztosítsa a kiegyensúlyozott lefedettséget.

Kövesse nyomon a befejezés állapotát és a tervezéshez és jelentéshez fontos dátumokat.

Kössön össze minden programbejegyzést részletes HR-audit ellenőrzőlistákkal vagy jelentésekkel.

Mutassa meg a vezetőségnek egy egyszerű irányítópultot a közelgő és befejezett auditokról.

✨ Ideális: Ismétlődő HR-auditok egységesítéséhez a toborzás, a javadalmazás, a munkahelyi biztonság és az adatvédelem területén.

7. ClickUp auditpolitika-sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítsa be az auditok tervezésének, végrehajtásának és felülvizsgálatának alapvető szabályait a ClickUp auditpolitika-sablonjával.

Ha minden HR-audit másképp zajlik, nehéz biztosítani a következetességet és a szabályoknak való megfelelést. A ClickUp audit-irányelv sablon segít kidolgozni egy audit-irányelvet, amely meghatározza a HR-t érintő auditok célját, hatókörét, szerepeit, gyakoriságát és jelentési elvárásait.

A sablon egy előre elkészített dokumentumot tartalmaz, amelynek szakaszai a felelősségi köröket, a jogi és szabályozási követelményeket, a dokumentációs szabványokat és az eskalációs útvonalakat tartalmazzák. A HR-csapatok ezt vállalati irányelv-sablonként is felhasználhatják, majd az irányelvet megoszthatják a belső auditorokkal és vezetőkkel felülvizsgálat és végrehajtás céljából.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Dokumentálja, hogyan tervezik, hajtják végre és jelentik az HR-auditokat a szervezeten belül.

Tisztázza a HR, a belső audit és a felső vezetés közötti felelősségi köröket.

Hivatkozzon a vonatkozó törvényekre és rendeletekre, hogy az auditok megfeleljenek a megfelelőségi kötelezettségeknek.

Központosítsa az audit szabályokat egy könnyen frissíthető és megosztható dokumentumban.

Adjon referenciapontot új HR-szakemberek vagy auditálók felvételekor.

✨ Ideális: HR- és megfelelőségi csapatok számára, akik meghatározzák a HR-rel kapcsolatos auditok struktúráját, gyakoriságát és elvárásait.

🧠 Tudta-e: Egy nemrégiben az Egyesült Királyságban végzett kísérletben a vállalkozások 90%-a folytatta a 4 napos munkahét alkalmazását, és sokan a termelékenység és a munkaerő-megtartás előnyeit emelték ki.

8. ClickUp vállalati audit sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp vállalati audit sablonjával koordinálhatja a HR-rel kapcsolatos auditokat a különböző telephelyeken.

A szervezet növekedésével az HR-gyakorlatok gyakran eltérnek a csapatok, telephelyek vagy leányvállalatok között. A ClickUp vállalati audit sablon segít nyomon követni a vállalat egészére kiterjedő auditokat, amelyek átfogják az HR, a pénzügyek és a műveletek területét, miközben továbbra is áttekintést nyújt az HR-politikákról, a munkavállalói juttatásokról és a munkahelyi politikákról helyszín szerint.

A sablon listákat és irányítópultokat használ az audit állapotának nyomon követéséhez osztályok és régiók szerint, egyedi mezőkkel a kockázatok, a felelős személyek és a határidők számára. A feladatokhoz csatolhat HR-irányelveket és a munkavállalói kézikönyv kivonatait, így könnyebben ellenőrizheti, hogy a szervezet HR-irányelvei mennyire jól valósulnak meg a gyakorlatban.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Végezzen többfunkciós auditokat, amelyek több helyszínen is magukban foglalják a HR-megfelelést.

Kövesse nyomon az eredményeket osztályok vagy régiók szerint, hogy meglássa, hol vannak a legnagyobb HR-hiányosságok.

Csatoljon helyi irányelveket, szerződéseket vagy képzési nyilvántartásokat bizonyítékként.

Használja a műszerfalakat, hogy a vezetőségnek egyetlen képet mutasson a vállalati audit állapotáról.

Hangolja össze a HR-auditokat a szélesebb körű vállalati kockázatkezelési és megfelelési programokkal.

✨ Ideális: HR-rel kapcsolatos auditok kezelése több részlegen, üzleti egységben vagy helyszínen.

💡 Profi tipp: A ClickUp AI Notetaker segítségével minden audit-megbeszélést kereshető feljegyzéssé alakíthat. A ClickUp AI Notetaker csatlakozhat a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams hívásaihoz, rögzítheti a beszélgetést, és automatikusan létrehozhat egy átiratot és teendőket a ClickUp Doc-ban. Ahelyett, hogy valakire kellene támaszkodnia, aki jegyzeteket készít az HR-audit kezdetekor vagy a kalibrációs ülésen, minden alkalommal konzisztens, strukturált dokumentációt kap. Automatikus jegyzetek és összefoglalók a ClickUp AI Notetaker segítségével A HR számára ez azt jelenti, hogy az audit tervezési megbeszélések és a vizsgálati jelentések egy helyen találhatók, és a tanulságokat azonnal feladatokká alakíthatja. Idővel kereshető történetet épít fel a döntésekről, kockázatokról és a megegyezés szerinti nyomon követésekről, amelyre a következő audit ciklusban könnyen hivatkozhat.

9. ClickUp HR kézikönyv sablon

Ingyenes sablon letöltése Frissítse a szabályzatokat valós időben, segítve csapatát a ClickUp HR kézikönyv sablonjával.

Ahogy a csapata növekszik, úgy növekszik a kockázata is annak, hogy a politikákkal és elvárásokkal kapcsolatos üzenetek nem lesznek következetesek. A ClickUp HR kézikönyv sablon segít a HR csapatoknak egy egységes, hozzáférhető információforrást létrehozni, amely a szervezettel együtt fejlődik.

A sablon egy ClickUp Doc, amely előre strukturált szakaszokat tartalmaz olyan témákhoz, mint a viselkedés, a juttatások és a munkahelyi biztonság. A HR-csapatok testreszabhatják a szakaszokat, és minden információt naprakészen tarthatnak az olyan egyéni mezőkkel, mint az osztály és a szabályzatok tulajdonjoga. Ez megkönnyíti az auditorok számára annak bemutatását, hogy a munkavállalók hozzáfértek a világos, aktuális szabályzatokhoz.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Dokumentálja a magatartásra, a szabadságra, a juttatásokra és a biztonságra vonatkozó HR-politikákat egy kézikönyvben.

Használjon címsorokat és tartalomjegyzéket, hogy a munkavállalók gyorsan megtalálják a válaszokat.

Adjon hozzá egyéni mezőket a szabályzat tulajdonosának és az utolsó felülvizsgálat dátumának megadásához, hogy mindig naprakész legyen.

Dolgozzon együtt a jogi tanácsadóval a Doc-ban a felülvizsgálat és jóváhagyás érdekében.

Kösse össze a kézikönyvet a feladatokkal, az onboarding ellenőrzőlistákkal és a HR SOP-kkal az egyszerű hozzáférés érdekében.

✨ Ideális: HR-csapatok számára, akik auditokat és mindennapi kérdéseket támogató alkalmazotti kézikönyvet hoznak létre vagy frissítenek.

10. ClickUp HR SOP sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp HR SOP sablon segítségével csapata egyetlen forrásból tájékozódhat arról, hogy pontosan mit kell tenni és mikor.

Ha minden HR-koordinátor másképp végzi a folyamatokat, az auditok kiemelik a méltányosság és a következetesség hiányosságait. A ClickUp HR SOP sablon segít a HR-csapatoknak vizuális táblák és dokumentumok segítségével dokumentálni a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a teljesítményértékelés és a kilépés standard működési eljárásait.

A kormányzási sablon egy központi adattárat biztosít, ahol minden lépést feltérképezhet, felelősségeket rendelhet hozzá, és űrlapokhoz vagy dokumentumokhoz kapcsolhat. Emellett segít a HR-osztályoknak nyomon követni a tevékenységek előzményeit, ami elengedhetetlen a HR-politikák és az egyenlő foglalkoztatási lehetőségek szabványainak betartásának felülvizsgálatakor.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Hozzon létre egyértelmű SOP-kat a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a fejlesztési programok és a kilépés területén.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a munkafolyamatok és az HR, a vezetők és az IT közötti átadások vizualizálására.

Tárolja az SOP dokumentumokat, ellenőrzőlistákat és űrlapokat egyetlen HR SOP központban.

Tartsa a folyamatokat összhangban a jogi követelményekkel és a HR legjobb gyakorlataival

Frissítse az SOP-kat a munkaügyi törvények változásainak megfelelően, anélkül, hogy elveszítené a korábbi adatokat.

✨ Ideális: HR-csapatok számára, akiknek az alkalmazottak életciklusa során következetes, dokumentált SOP-kra van szükségük.

💡 Profi tipp: A ClickUp Talk to Text egy asztali és böngésző kiegészítő, amely lehetővé teszi, hogy beszédét tiszta, strukturált szöveggé alakítsa, amelyet feladatokban, dokumentumokban vagy üzenetekben újra felhasználhat. Ez az AI eszköz akár négyszer gyorsabb, mint a gépelés, így a HR vezetők diktálhatják az audit jegyzeteket vagy a szabályzatváltozásokat, miközben áttekintik a bizonyítékokat vagy egyik megbeszélésről a másikra sietnek. Használja a hangját jegyzetek, összefoglalók és megfigyelések leírásához a ClickUp Talk to Text funkciójával Mivel a ClickUp BrainGPT egyetlen platformról integrálódik a munkaalkalmazásokkal és a vezető AI modellekkel, mint például a ChatGPT, a Claude és a Gemini, olyan kiegészítő kérdéseket tehet fel, mint például „Összegezze az utolsó két HR-auditunk legfontosabb kérdéseit”, anélkül, hogy eszközök között kellene váltania. Ezután a kimenetet közvetlenül beillesztheti vagy elküldheti a ClickUp Tasks vagy a Docs alkalmazásba felülvizsgálatra. A HR-csapatok számára ez a napi apró hiányosságokat hasznos auditmunkává alakítja: a ClickUp BrainGPT ezeket a durva ötleteket és megfigyeléseket auditra kész szöveggé alakítja, amelyet megoszthat az érdekelt felekkel.

👀 Érdekes tény: Kutatások szerint a pozitív beilleszkedési élmények oxitocin (a „bizalom hormonja”) felszabadulását eredményezik, ami segít az új alkalmazottaknak abban, hogy jobban kapcsolódjanak a közösséghez és magabiztosabbak legyenek.

11. ClickUp beilleszkedési ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Onboarding Checklist Template segítségével strukturálhatja azokat a folyamatokat, amelyek a gyors növekedés során gyakran figyelmen kívül maradnak.

Ha az új munkavállalók beillesztési feladatait külön táblázatokban és e-mailekben tárolják, az új munkavállalók elmulaszthatnak fontos lépéseket, például a biztonsági képzést vagy a szabályzatok elfogadását. A ClickUp beillesztési ellenőrzőlista sablonja egy részletes feladatlistát alkalmaz a munkaterületén, minden pozícióhoz részletes beillesztési ellenőrzőlistával.

A kezdési dátumok, a pozíció, a vezető és a felszerelés állapota számára létrehozott egyéni mezők, valamint a valós idejű feladatfrissítések segítségével a HR-csapatok láthatják, melyik beilleszkedési feladatokat már elvégezték, és melyikre kell még figyelni.

Ez megkönnyíti a szabályzatok és az adatvédelmi törvények betartásának biztosítását a beilleszkedési folyamat során, és az auditorok számára egyértelműen dokumentálja, hogy az új alkalmazottak mit teljesítettek.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Készítsen szerepkörökön alapuló beilleszkedési ellenőrzőlistákat, amelyek kiterjednek a papírmunkára, a rendszerekre és a képzésre.

Kövesse nyomon a HR, az IT és a vezetők előrehaladását egy megosztott listán.

Használja az egyéni mezőket a kezdési dátum, a vezető, az osztály és a befejezési állapot megadásához.

Automatizálja az emlékeztetőket, hogy semmi ne maradjon ki az új alkalmazottak esetében.

Tartsa nyilván az új munkavállalók beillesztésének történetét a HR-auditok és a munkavállalói kapcsolatok felülvizsgálatához.

✨ Ideális: HR-csapatok számára, akik egységesítik az új munkavállalók beillesztését a különböző pozíciókban, irodákban és távoli munkavállalók esetében.

12. ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Szabványosítsa a felvételi folyamat minden részét, a munkaköri leírások megírásától az interjúk koordinálásáig a ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablonjával.

Az Employ Recruiter Nation Report szerint a vállalatoknak átlagosan 47,5 napba telik egy megüresedett pozíció betöltése. Ez az időtartam még tovább meghosszabbodik, ha a felvételi folyamat nem strukturált. A ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablonja segít a HR-csapatoknak a késedelmek csökkentésében azáltal, hogy minden lépés egyértelművé és következetessé válik.

A sablon segítségével nyomon követheti az egyes jelöltek előrehaladását, koordinálhatja a HR-csapatok feladatait, és biztosíthatja, hogy a felvételi gyakorlatok megfeleljenek a jogi követelményeknek. A háttér-ellenőrzésekkel és jóváhagyásokkal kapcsolatos feladatokkal csökkenti a megfelelési problémákat, és átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi a toborzási folyamatot.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Tervezze meg és kövesse nyomon a felvételi folyamat minden lépését minden megüresedett pozíció esetében.

Dokumentálja a munkaköri leírásokat, a kiválasztási kritériumokat és az interjú szakaszait egy helyen.

Adjon hozzá feladatokat a háttérellenőrzésekhez, a dokumentációhoz és a jogi megfeleléshez szükséges jóváhagyásokhoz.

Koordinálja a HR-csapatok és a felvételi vezetők közötti felvételi tevékenységeket

Hozzon létre egy megismételhető felvételi munkafolyamatot, amely támogatja az egyenlő foglalkoztatási lehetőségeket.

✨ Ideális: A toborzási feladatok szervezéséhez, hogy minden jelölt ugyanazon, a szabályoknak megfelelő felvételi folyamaton menjen keresztül.

13. ClickUp vállalati irányelv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp vállalati irányelv sablonjával biztosíthatja, hogy mindenki a legfrissebb irányelvek szerint dolgozzon.

Ha a szabályzatok különböző fájlverziókban léteznek, és az új alkalmazottak nem tudják, melyik a legfrissebb, a HR-auditok gyorsan jelzik ezt. A ClickUp vállalati szabályzat sablon egy azonnal használható dokumentum, amely segít a HR-csapatoknak és a vállalkozás tulajdonosainak a vállalati szabályzatok megfogalmazásában és karbantartásában egy könnyen elérhető helyen.

Az előre meghatározott szakaszok megkönnyítik a foglalkoztatási feltételek, az elfogadható magatartás, a technológia használata, a munkahelyi biztonság és a jogi követelmények lefedését. A sablont a szervezetéhez igazíthatja, és kijelölheti a szabályzatok felelőseit, hogy minden naprakész legyen a HR-megfelelés érdekében.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Hozzon létre egy strukturált vállalati irányelv dokumentumot, amely lefedi a legfontosabb HR- és munkahelyi témákat.

Használjon egyéni állapotokat a „Tervezet”, „Felülvizsgálat alatt” és „Közzétett” állapotokhoz a változások nyomon követése érdekében.

Rendeljen tulajdonosokat a szabályozásokhoz, hogy azok mindig naprakészek legyenek a változó törvényekkel és előírásokkal.

Kösse össze a bevezetési ellenőrzőlisták és a HR SOP-k politikáit az egyszerű hivatkozás érdekében.

Biztosítson egyetlen megbízható információforrást, amely támogatja a HR-auditokat és a munkavállalói elkötelezettséget.

✨ Ideális: HR-osztályok számára, amelyek vállalati irányelveket hoznak létre vagy egyesítenek egy hozzáférhető, auditálható forrásba.

14. ClickUp alkalmazotti kézikönyvek, irányelvek és eljárások sablonja

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp alkalmazottak kézikönyve, irányelvek és eljárások sablonjával könnyedén frissítheti az irányelveket a munkaügyi jogszabályok változásainak megfelelően.

A ClickUp alkalmazotti kézikönyvek, irányelvek és eljárások sablonja segít a HR-csapatoknak egy átfogó forrás létrehozásában, amely mindenre kiterjed, a bérszámfejtéstől és a szabadságolási irányelvektől a magatartási elvárásokig és a munkahelyi biztonságig.

A sablon támogatja az egyéni állapotokat, az egyéni mezőket és a több nézetet, így kategorizálhatja a dokumentumokat, és összekapcsolhatja a dokumentumokat a listák, a Gantt-diagramok és a munkaterhelés nézetekkel.

Így az egész szervezet HR-politikái és eljárásai egy strukturált helyen találhatók, miközben Ön rugalmasan használhatja a ClickUp AI-t a tartalom javításához.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Tárolja az alkalmazotti kézikönyveket, HR-politikákat és eljárásokat egy egységes dokumentumközpontban.

Használjon egyéni állapotokat és mezőket a tervezetek, frissítések és tulajdonjogok kezeléséhez.

Biztosítson a munkavállalóknak következetes útmutatást a juttatások, a magatartás és a munkahelyi biztonság tekintetében.

Támogassa a HR-auditokat egy teljes, jól szervezett irányelv-könyvtár bemutatásával.

Csatlakoztassa a dokumentumokat a feladatokhoz és a műszerfalakhoz a jobb átláthatóság és nyomon követhetőség érdekében.

✨ Ideális: HR-csapatok számára, akik átfogó szabályzat- és eljáráskönyvtárat hoznak létre, amely mind a napi kérdésekben, mind a hivatalos HR-auditokban segítséget nyújt.

Profi tipp: Bízza a ClickUp AI ügynökökre HR-audit listáinak figyelését. Állítsa be a ClickUp AI ügynököket, hogy figyeljék azokat a listákat, amelyek tartalmazzák HR-audit ellenőrzőlistájának tételeit, az új munkavállalók beilleszkedési feladatait vagy a szabályzatok frissítéseit. Megkérhet egy ügynököt, hogy jelölje meg azokat a feladatokat, ahol hiányoznak a kötelező mezők (például a munkavállalói besorolás vagy a szabályzat felülvizsgálatának dátuma), vagy amelyek határideje lejárt, és emlékeztető feladatokat hozzon létre a HR-csapatok számára. Ez csökkenti a kézi ellenőrzések számát, és biztosítja, hogy a HR-audit folyamat időben haladjon.

👀 Érdekes tény: A viselkedéspszichológusok szerint a szokások körülbelül 66 nap alatt alakulnak ki. Ez azt jelenti, hogy az új munkavállalók beilleszkedési időszakában alakulnak ki a hosszú távú munkavégzési szokások.

Az auditokhoz csak egy jó ClickUp sablonra van szüksége

Strukturált HR-audit ellenőrzőlista nélkül még a tapasztalt HR-szakemberek is kihagyhatnak fontos lépéseket, vagy nem dokumentálják azokat megfelelően. A sablonok segítségével HR-osztálya egységes módon felülvizsgálhatja a HR-gyakorlatokat, a munkavállalók és független vállalkozók adatait, valamint a vállalati irányelveket.

De a ClickUp nem csak statikus dokumentumokat kínál.

A ClickUp HR-sablonjaival és funkcióival egy konvergált AI-munkaterületen a HR-csapatok eszközváltás nélkül végezhetnek auditokat és követhetik nyomon az előrehaladást.

Ez elősegíti a HR-audit folyamatok zökkenőmentesebb lebonyolítását, hozzájárul a munkavállalók megtartásához és a HR-megfelelési irányelvek átfogó értékeléséhez. Készen áll arra, hogy egy lépéssel megelőzze a megfelelési problémákat? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések

A HR-audit egy szervezet humánerőforrás-politikájának, eljárásainak, dokumentációjának és rendszereinek alapos és szisztematikus felülvizsgálatából áll. A folyamat általában olyan kulcsfontosságú területeket fed le, mint a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a bérszámfejtés, a munkavállalói nyilvántartások, a munkaügyi és adatvédelmi törvények betartása, a munkavállalói juttatások, a teljesítményértékelés és a vállalati politikák. A fő cél a szabályozási hiányosságok azonosítása, a HR-folyamatok egyszerűsítése, valamint annak biztosítása, hogy minden gyakorlat megfeleljen a jogi követelményeknek és az iparági bevált gyakorlatoknak. A HR-audit elvégzésével a szervezetek proaktívan kezelhetik a kockázatokat, javíthatják a hatékonyságot, és elősegíthetik a szabályoknak megfelelő, támogató munkahelyi környezet kialakítását.

Az HR-auditokban általánosan használt öt audit ellenőrzőlista a humánerőforrás-menedzsment legkritikusabb aspektusaira összpontosít. Ezek a következők: a foglalkoztatási és munkaügyi törvények betartása, nyilvántartási és dokumentációs gyakorlatok, toborzási és kiválasztási eljárások, javadalmazás és juttatások kezelése, teljesítménymenedzsment, valamint a munkavállalói kapcsolatok. Minden ellenőrzőlista strukturált útmutatóként szolgál annak biztosítására, hogy az HR-gyakorlatok következetesek, tisztességesek és jogilag megfelelőek legyenek, segítve a szervezeteket a magas színvonal fenntartásában és a jogi vagy működési problémák kockázatának csökkentésében.

A HR-audit során fontos olyan kérdéseket feltenni, amelyek feltárják a HR-folyamatok hatékonyságát és a szabályoknak való megfelelést. Tipikus kérdések: Minden alkalmazotti aktája teljes és naprakész? A felvételi és elbocsátási eljárások megfelelően dokumentáltak és következetesen betartják őket? A szervezet teljes mértékben megfelel a munkaügyi és adatvédelmi törvényeknek? A javadalmazás és a juttatások kezelése a munkaerő egészénél méltányos és következetes? A teljesítményértékeléseket rendszeresen végzik és megfelelően dokumentálják? Ezek a kérdések segítenek feltárni az HR-tevékenységek hiányosságait és kockázatait, és biztosítják, hogy a szervezet továbbra is megfeleljen a szabályoknak és hatékony maradjon.

A HR-ellenőrzési lista egy strukturált eszköz, amelynek célja, hogy segítse a HR-szakembereket a szükséges feladatok, dokumentumok és eljárások szisztematikus felülvizsgálatában és ellenőrzésében, valamint a szabályoknak való megfelelés biztosításában. Lépésről lépésre segít abban, hogy az ellenőrzések vagy a rutin HR-tevékenységek során semmi ne maradjon figyelmen kívül. Az ellenőrzési listák használatával a szervezetek elősegíthetik a következetességet, biztosíthatják a jogi előírásoknak való megfelelést és egységesíthetik a HR-folyamatokat, ami végső soron egy szervezettebb és hatékonyabb HR-funkciót eredményez.