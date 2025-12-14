Perplexity és Claude kódoláshoz: melyik AI jobb a fejlesztők számára?

Segítségre van szüksége egy bonyolult API-integrációval kapcsolatban. Az AI-eszközt választja, amely a jelenlegi dokumentációt keresi, vagy azt, amely az egész kódbázist el tudja olvasni?

Ez a döntés naponta foglalkoztatja a fejlesztőket. A Perplexity és a Claude a programozói körökben a két leginkább beszédtéma AI asszisztenssé vált, de működésük alapvetően eltérő.

A Perplexity valós időben keres a weben, és aktuális válaszokat jelenít meg. A Claude több ezer sor kódot olvas át, és az architektúrára vonatkozó következtetéseket von le.

Ebben a blogbejegyzésben összehasonlítjuk a Perplexity és a Claude kódolási funkcióit aszerint, hogy mi a fontos, amikor kiadni szeretne valamit: a kód minősége, a hibakereséshez nyújtott segítség, valamint az, hogy megértik-e, mit épít.

Perplexity és Claude összehasonlítása egy pillanat alatt

Itt található egy rövid összefoglaló táblázat a két eszközről, egy bónusz eszközzel:

Kritériumok Perplexity Claude Bónusz: ClickUp ⭐️ Elsődleges funkcionalitás Gyors, webes háttérrel rendelkező kódolási válaszokat adó válaszmotor Érvelés-első modell komplex kódolási feladatokhoz All-in-one munkaplatform kontextusfüggő AI-vel kódoláshoz, dokumentumokhoz és projektmenedzsmenthez Kódolási segítség Gyors kivonatok és javítások valós idejű forrásokból Az erős, több lépésből álló kódolás segít a különböző nyelvek között Kontextusérzékeny kódjavaslatok, kódblokk-generálás és mérnöki munkafolyamat-támogatás Kódgenerálás Rövid szkriptekhez és példákhoz alkalmas Következetesebb, strukturáltabb generálás a teljes funkcionalitás érdekében A munkaterület kontextusát felhasználva olyan kódot ír, amely megfelel a csapatának konvencióinak és a projekt struktúrájának. Hibakeresés Kiválóan alkalmas ismert javítások keresésére a kereső segítségével Mélyreható hibaelemzés és a kiváltó okok feltárása Megjeleníti a releváns dokumentumokat, korábbi hibajelentéseket és kódrészleteket a kontextusban történő hibaelhárításhoz. Kontextuskezelés Keresésre fókuszált; korlátozott hosszú kódkontextus Nagy kontextusablak, amely többfájlú projektekhez alkalmas Mély kontextus a feladatokból, dokumentumokból és kódbázisból; összekapcsolja a kódot a projekt történetével és dokumentációjával Testreszabás Alapvető prompt-vezérlés Erős stílus, személyiség és rendszerbeállítás Több modell támogatása (Claude, ChatGPT, Gemini, ClickUp AI); alkalmazkodik a csapat munkafolyamatához és stílusához Együttműködés A legjobb gyors, megosztott válaszokhoz Jobb páros programozáshoz és iteratív felülvizsgálatokhoz Valós idejű együttműködés kódok, dokumentumok és feladatok terén; a csapat megbeszéléseihez kapcsolódó AI-javaslatok Használati esetek Könyvtárkeresés, gyors hibakeresés, API-példák Funkciók fejlesztése, refaktorálás és dokumentáció Teljes körű szoftverfejlesztés: tervezés, kódolás, dokumentálás, felülvizsgálat és szállítás Integrációk Böngésző/bővítmény alapú API- és IDE-barát harmadik féltől származó eszközökkel Natív integráció a projektmenedzsmenttel, dokumentumokkal, csevegéssel és irányítópultokkal egy munkaterületen

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mi az a Perplexity?

via Perplexity

A Perplexity egy válaszmotor, amely valós időben keres a weben, hogy aktuális források alapján adjon válaszokat. Több forrásból származó információkat szintetizál, és közvetlen válaszokat ad hivatkozásokkal.

A fejlesztők számára ez azt jelenti, hogy naprakész dokumentációt, keretrendszer-kiadási megjegyzéseket és a legújabb API-változásokat kapnak, amelyek mind közvetlenül beépülnek a munkafolyamatukba.

Hibaüzenetek elhárításakor vagy új technológiák elsajátításakor a Perplexity AI az online elérhető legfrissebb információkkal kapcsolja össze Önt, ami különösen értékes azoknak az ökoszisztémáknak, ahol a dokumentáció gyakran frissül.

🧠 Érdekes tény: A Stack Overflow fejlesztői felmérésében a fejlesztők 81%-a azt mondta, hogy a termelékenység növelése volt a legnagyobb előny, amelyet az AI kódolási eszközök használatával reméltek elérni.

A Perplexity funkciói

A Perplexity a keresést AI eszközökkel kombinálja, hogy forrásból származó válaszokat adjon technikai kérdésekre. Íme a fejlesztők által leginkább használt funkciók:

1. funkció: Webes keresés hivatkozásokkal

Pontos válaszok a webes kérdésekre

A Perplexity az interneten keres, miközben Ön kérdéseket tesz fel, és aktuális dokumentációkat, API-hivatkozásokat, GitHub-problémákat és közösségi beszélgetéseket jelenít meg. Minden válasz közvetlen hivatkozásokat tartalmaz, amelyek visszavezetnek az eredeti forrásokhoz, legyenek azok hivatalos dokumentumok, Stack Overflow-szálak vagy friss blogbejegyzések.

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet jobb programozóvá válni

2. funkció: Pro keresési mód

Kódok elemzése Pro Search módban

A Pro Search a Perplexity fejlett érvelési módja, amely a válaszadás előtt mélyebb elemzést végez. A válaszadás hosszabb időt vesz igénybe, de alaposabb kutatást végez a források között, értékeli az információk minőségét és részletes technikai magyarázatokat ad.

A rendszerarchitektúrával, a teljesítményoptimalizálással vagy a problémamegoldás különböző megközelítéseinek összehasonlításával kapcsolatos összetett kérdések esetén a Pro Search olyan finom különbségeket is figyelembe vesz, amelyek az alapvető keresés során elkerülhetik a figyelmet.

🔍 Tudta? Nagyvállalatok, mint például a Google és a Microsoft, arról számolnak be, hogy bizonyos projektekben az új kódok körülbelül 30%-át AI által generált kódok alkotják, és egyes cégek szerint a fejlesztők az AI kódolási eszközök használatával akár 83%-kal gyorsabban végzik el a feladatokat.

3. funkció: Gyűjtemények a projekt szervezéséhez

A csevegési szálak rendezése gyűjteményekkel

A gyűjtemények segítségével rendszerezheti a kereséseket, forrásokat és beszélgetéseket konkrét projektek vagy kutatási témák köré.

Ha hitelesítési könyvtárakat értékel, adatbázis-migrációs stratégiákat kutat vagy erőforrásokat gyűjt egy új keretrendszerhez, elmentheti a releváns kereséseket, hogy technikai dokumentációt írjon a kódhoz és tudásbázist építsen.

A gyűjtemények támogatják az együttműködést, lehetővé téve a csapat tagjainak, hogy központi helyen osszák meg eredményeiket és kutatásaikat.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 33%-a a készségfejlesztést jelöli meg az egyik legérdekesebb AI-alkalmazási területként. Például a nem technikai munkavállalók megtanulhatják, hogyan kell AI-eszköz segítségével kódrészleteket készíteni egy weboldalhoz. Ilyen esetekben minél több kontextust ismer az AI a munkádról, annál jobb lesz a válasza. A ClickUp AI-je, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, ebben kiemelkedő. Tudja, melyik projekten dolgozol, és konkrét lépéseket ajánlhat, vagy akár olyan feladatokat is könnyedén elvégezhet, mint kódrészletek létrehozása.

Perplexity árak*

Ingyenes

Perplexity Pro: 20 USD/hó

Enterprise Pro: 40 USD/hó felhasználónként

Enterprise Max: 325 USD/hó felhasználónként

* A legfrissebb árakról kérjük, tájékozódjon az eszköz weboldalán.

🎥 Nézze meg: Ebben a videóban felfedezzük a kódoláshoz legalkalmasabb AI-ügynököket – olyan eszközöket, amelyek kódot generálnak, hibákat találnak, fejlesztéseket javasolnak, és lehetővé teszik, hogy koncentráltan dolgozzon. Mit talál benne: ✔ A legjobb AI kódolási asszisztensek, a kódgenerátoroktól a hibajavítókig✔ Összehasonlítás: GitHub Copilot vs. ClickUp vs. Tabnine vs. mások✔ Hogyan ágyazhatja be az AI kódolási ügynököket az IDE-jébe és a munkafolyamatába✔ Tippek a buktatók elkerüléséhez és a kódbázis egészségének megőrzéséhez Használja ezt kiindulási pontként, hogy fejlessze fejlesztői munkafolyamatát, és hagyja, hogy az AI-ügynök végezze el a nehéz munkát, miközben Ön megtartja az irányítást.

Mi az a Claude?

via Claude

A Claude az Anthropic által fejlesztett AI-asszisztens, amely kiterjesztett, kontextustudatos beszélgetések révén a kódok megértésére és generálására specializálódott.

Ami a Claude-ot kiemeli a többi AI kódolási eszköz közül, az a hatalmas kontextusablaka, amely egyetlen beszélgetés során több százezer token feldolgozására képes. Ez azt jelenti, hogy a Claude képes teljes kódbázisokat olvasni, több kapcsolódó fájlt egyszerre áttekinteni, hosszú hibajelentéseket elemezni és komplex technikai megbeszélések során is megőrizni a megértést.

A Claude technikai problémákat is megmagyaráz, komplex fogalmakat ismertet, és részletes kompromisszum-elemzéssel segít átgondolni a tervezési döntéseket.

🔍 Tudta? Egy 96 teljes munkaidős mérnök bevonásával végzett tanulmány megállapította, hogy az AI-segítség körülbelül 21%-kal csökkentette a feladatok elvégzésének idejét, ami azt mutatja, hogy a gyorsulás mérhető, és nem csak hype.

A Claude funkciói

Ha a Claude-ot használja kódoláshoz, hozzáférhet a mélyreható technikai munkához és a folyamatos együttműködéshez tervezett funkciókhoz. Íme, mi teszi értékessé a fejlesztési feladatokhoz:

1. funkció: Fejlett kódértés + generálás

Írjon Python függvényeket a Claude AI segítségével

A Claude Sonnet több tucat programozási nyelven olvas és ír kódot, többek között Python, JavaScript, TypeScript, Java, C++, Go, Rust és más nyelveken. A szintaxis mellett a Claude megérti a tervezési mintákat, az architektúra elveit és a keretrendszer-specifikus konvenciókat is.

Képes teljes funkciókat generálni megfelelő hiba kezeléssel, átalakítani a kódot az olvashatóság és a teljesítmény javítása érdekében, átfogó tesztcsomagokat írni szélsőséges esetekkel, és lépésről lépésre elmagyarázni a komplex algoritmusokat.

2. funkció: Interaktív kódfejlesztéshez szükséges eszközök

A Claude Artifacts által generált kód megtekintése

Amikor a Claude jelentős mennyiségű kódot generál, Artifacts nevű interaktív paneleket hoz létre, ahol megtekintheti a formázott kódot szintaxiskiemeléssel, közvetlenül a kódszerkesztőjébe másolhatja az implementációkat, és végigfuthat a különböző verziókon.

Ha megkéri Claude-ot, hogy módosítson egy megközelítést vagy próbáljon ki egy másik mintát, az Artifact frissül, miközben megőrzi a beszélgetés történetét.

📖 Olvassa el még: A legjobb LLM a kódoláshoz: a legjobb AI modellek fejlesztőknek

3. funkció: Projektismeretek integrálása

Töltse fel a projekt ismereteit a Claude-ba

A Claude feldolgozhatja és hivatkozhat a projekt README fájljaira, a közreműködési irányelvekre, a stílusúti mutatókra és a meglévő dokumentációra a beszélgetés során. Ez azt jelenti, hogy a válaszok összhangban vannak a csapat konvencióival, architektúrai döntéseivel és kódolási szabványaival, anélkül, hogy meg kellene ismételnie a követelményeket.

Töltse fel dokumentációját egyszer a Projektbe, és Claude javaslatai figyelembe veszik az Ön által létrehozott mintákat.

🔍 Tudta? A JPMorgan Chase mérnökei 10-20%-kal javították a hatékonyságot, miután bevezették a belső AI kódolási asszisztenst.

Claude árak*

Egyéni

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó

Max: 100 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Csapat

Standard licenc: 30 USD/hó felhasználónként

Prémium hely: 150 USD/hó felhasználónként

Vállalati

Egyedi árazás

Oktatás

Egyedi árazás

* A legfrissebb árakról kérjük, tájékozódjon az eszköz weboldalán.

💡 Profi tipp: Használja a prompt chaining funkciót, hogy lépésről lépésre végigvezesse az AI kódolási eszközöket a komplex feladatokon: Kezdje egy olyan utasítással, amelyben megkéri az AI-t, hogy vázolja fel a logikát vagy a megközelítést.

Írjon be egy második parancsot, hogy a vázlat alapján létrehozza a tényleges kódot.

Adjon hozzá egy újabb utasítást a kód átalakításához vagy egyszerűsítéséhez.

Zárja le egy olyan prompttal, amely tesztelést vagy szélsőséges esetek ellenőrzését kéri.

Perplexity és Claude kódoláshoz: funkciók összehasonlítása

Mind a Claude, mind a Perplexity értékes funkciókat kínál a fejlesztőknek, de a kódolási segítségnyújtást különböző szemszögből közelítik meg. A Perplexity kiválóan összeköti Önt a jelenlegi webes forrásokkal és dokumentációval, míg a Claude a mély kódelemzésre és a hatalmas kontextusú érvelésre specializálódott.

Hasonlítsuk össze, hogyan állnak egymáshoz képest. 🧑‍💻

1. funkció: Valós idejű információhoz való hozzáférés

Ha olyan szoftverfejlesztési kihívásokkal kell megbirkózni, amelyek gyorsan fejlődő keretrendszereket vagy nemrég felfedezett hibákat tartalmaznak, akkor a legfrissebb információkhoz való hozzáférés kritikus fontosságúvá válik.

Perplexity

A Perplexity minden lekérdezéskor valós időben keres a weben, és információkat gyűjt a jelenlegi dokumentációból, a legújabb Stack Overflow-vitákból, a GitHub-problémákból és a fejlesztői blogokból.

A hivatkozások pontosan megmutatják, honnan származnak az információk, így rákattintva elolvashatja a teljes kontextust vagy ellenőrizheti a technikai részleteket.

Claude

A Claude képzési adatai 2025 januárjáig terjednek, ami jelentős mennyiségű programozási ismeretet és bevált gyakorlatot fed le.

A kiforrott technológiákkal, a nyelv alapjaival vagy a stabil keretrendszerekkel kapcsolatos kérdésekre Claude közvetlenül a képzéséből tud válaszolni, külső források igénybevétele nélkül. Webes keresési funkcióval is rendelkezik, de alapértelmezés szerint nem keres minden kódolási kérdésre.

🏆 Győztes: Perplexity nyeri ezt a kört! Ideális azoknak a fejlesztőknek, akiknek gyakran kell ellenőrizniük, hogy a megoldások tükrözik-e a jelenlegi legjobb gyakorlatokat.

📖 Olvassa el még: A ClickUp AI erejének felszabadítása a szoftverfejlesztő csapatok számára

2. funkció: Kódbázis megértése és kontextus

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan kapcsolódnak össze egy projekt különböző részei, át kell tekintenünk a teljes képet. Nézzük meg, hogyan teljesítenek egymáshoz képest a Perplexity és a Claude kódolás terén:

Perplexity

A Perplexity a követő kérdések során is megőrzi a beszélgetések kontextusát, ami segít egy adott téma mélyebb megismerésében. A Pro csomagban fájlokat is feltölthet elemzés céljából. Azonban vannak gyakorlati korlátok arra nézve, hogy a Perplexity egyszerre mennyi kódot tud feldolgozni.

Claude

A Claude 200 000 tokenes kontextusablaka ideális a fejlesztők termelékenységének növeléséhez. Beilleszthet 10-15 jelentős kódfájlt, és a Claude elemzi azok kölcsönhatását, felismeri a fájlok közötti inkonzisztenciákat, javaslatokat tesz az architektúra fejlesztésére, és megérti a refaktorálás feladatának teljes körét.

🏆 Győztes: Claude nyert! Ebben a kategóriában jelentős előnnyel rendelkezik. Az egész projektstruktúrák feldolgozásának és a mély kontextus fenntartásának képessége jelentősen hatékonyabbá teszi Claude-ot.

3. funkció: Kódgenerálás minősége

A bevált gyakorlatokat követő és a szélsőséges eseteket megfelelően kezelő működő kód generálása határozza meg, hogy egy fejlesztőknek szánt AI-eszköz időt takarít-e meg, vagy több munkát jelent.

Perplexity

A Perplexity kódpéldákat generál dokumentációkból, oktatóanyagokból és közösségi forrásokból. Mivel aktuális forrásokat keres, a kód gyakran tükrözi a modern szintaxist és a legújabb API-változásokat. Mindazonáltal a kódgenerálás nem a Perplexity elsődleges célja. Fókuszában az áll, hogy releváns példákkal és magyarázatokkal lássa el Önt az internetről.

Claude

A Claude átfogó, termeléskész kódot generál, különös figyelmet fordítva a hibakezelésre, a szélsőséges esetekre és a karbantarthatóságra. Tesztel, megfelelő dokumentációt ad hozzá, és figyelembe veszi a biztonsági következményeket. A kód minősége következetesen tükrözi a nyelvi idiómák, a keretrendszer konvenciók és a szoftverfejlesztési elvek mélyreható ismeretét.

🏆 Győztes: Válassza a Claude-ot! Ez a kód generálása során jobb érveléssel, átfogóbb hiba kezeléssel és az architektúra következményeinek mélyebb figyelembevételével jár.

📖 Olvassa el még: A legjobb Claude AI alternatívák, amelyeket érdemes kipróbálni

Perplexity és Claude kódoláshoz a Redditen

A Redditre fordultunk, hogy megnézzük, hogyan beszélnek a felhasználók a Perplexity és a Claude kódolási funkcióiról. Íme, mit mondanak erről.

Egy felhasználó leírta, hogy a Perplexity hogyan támogatja a szélesebb körű alkotói feladatokat:

A Perplexity Pro Labs-t használom weboldalak létrehozásához, képek készítéséhez, bizonyos stílushatások kódolásához... Részletes magyarázattal ellátott lépéseket ad... Válassza azt, ami Önnek a legjobban megfelel, és megérti az utasításait.

A Perplexity Pro Labs-t használom weboldalak létrehozásához, képek készítéséhez, bizonyos stílushatások kódolásához... Részletes magyarázattal ellátott lépéseket ad... Válassza azt, ami Önnek a legjobban megfelel, és megérti az utasításait.

Egy másik felhasználó rámutatott a technikai erősségeire és korlátaira:

A Perplexity szilárd RAG rendszerrel rendelkezik... azonban kontextusablaka körülbelül 60 ezerre korlátozódik.

A Perplexity szilárd RAG rendszerrel rendelkezik... azonban kontextusablaka körülbelül 60 ezerre korlátozódik.

A kódolás mélységét illetően egy Redditor a következőket osztotta meg:

A legjobbak a sonnet 3. 5 és o1, de ne használja a Perplexity-t kódoláshoz, hacsak nem nagyon egyszerű dolgokat csinál; egyszerűen nem erre a célra készült. […] A Perplexity csak olyan kutatási feladatokban tűnik ki, ahol (szinte naprakész) információk döntő fontosságúak (pl. információk kérése egy új könyvtárról) [sic]

A legjobbak a sonnet 3. 5 és o1, de ne használja a Perplexity-t kódoláshoz, hacsak nem nagyon egyszerű dolgokat csinál; egyszerűen nem erre a célra készült. […] A Perplexity csak olyan kutatási feladatokban tűnik ki, ahol (szinte naprakész) információk döntő fontosságúak (pl. információk kérése egy új könyvtárról) [sic]

Egy másik Reddit-felhasználó megosztott egy Claude AI-értékelést, amelyben elmagyarázta, miért részesíti előnyben ezt az eszközt:

A Perplexity nem igazán a legjobb választás, ha a kódolás az elsődleges felhasználási terület. A Claude… olyan speciális funkciókkal, mint a GitHub integráció, ideálisabb megoldás.

A Perplexity nem igazán a legjobb választás, ha a kódolás az elsődleges felhasználási terület. A Claude… olyan speciális funkciókkal, mint a GitHub integráció, ideálisabb megoldás.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva a Perplexity és a Claude programozási eszközökhöz

A Perplexity és a Claude segíthet a kód generálásában vagy finomításában, de a kettő (és a többi eszköz) közötti váltogatás egyenesen az AI Sprawl-hoz vezet. Az AI eszközök közötti váltogatás időt, kontextust és lendületet vesz el (és több előfizetési díjat is fizetnie kell!). Szüksége van egy helyre, ahol a kódolás, a tervezés és az együttműködés összekapcsolódik.

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot.

A ClickUp segítségével a kóddokumentáció, a sprint feladatok, a műszaki specifikációk és a csapat megbeszélések egy munkaterületen találhatók, ahol az AI valóban megérti a teljes fejlesztési kontextust, nem csak az Ön által feltett elszigetelt kérdést.

A ClickUp-ot úgy fejlesztették ki, hogy csökkentsék a kontextusváltást. Ha 100%-os kontextust és egyetlen helyet biztosít az emberek és az ügynökök számára a közös kódoláshoz (és a fejlesztői mémek megosztásához), akkor megszünteti a Work Sprawl-t, azt a csendes termelékenységgyilkost!

Így kell csinálni. 👀

A ClickUp első számú előnye: kontextusfüggő AI

A ClickUp Brain segítségével zavartalanul folytathatja a kódolást

A ClickUp Brain egy olyan egységes AI rendszert kínál a szoftverfejlesztő csapatoknak, amely felváltja a szétszórt eszközöket és egy munkaterületen belül tartja a kontextust. Összevonja azokat az intelligenciákat és képességeket, amelyek általában több AI eszközön, például a Claude-on, a ChatGPT-n és a Gemini-n oszlanak meg.

Tegyük fel, hogy már nyomon követi a feladatokat, a dokumentációt és a rendszerismereteket a ClickUp-ban. A ClickUp Brain automatikusan felhasználja ezt a kontextust. Nem kell kódblokkokat másolnia és beillesztenie, fájlokat újra feltöltenie vagy háttérinformációkat újra megadnia.

Ezt a kontextust használja, hogy pontos javaslatokat adjon a kódolás során. Például kérhet egy rövid összefoglalót egy régi API-döntésről. A rendszer előhívja a releváns ClickUp Docs dokumentumokat, kivonja az érvelést, és világos magyarázatot ad, amely segít a jelenlegi munkájának folytatásában.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Chat funkciót a megvalósítási megközelítések megvitatásához, a kódrészletek áttekintéséhez vagy a hibák elhárításához közvetlenül a feladat szálakban, ahelyett, hogy a technikai megbeszéléseket a Slacken és e-mailben tartaná. Címkézze meg csapattársait, hogy véleményt nyilváníthassanak az architektúrával kapcsolatos döntésekről, és tartsa összefüggésben az összes technikai beszélgetést azokkal a konkrét funkciókkal, amelyekhez kapcsolódnak.

Olyan ügynökök, akik úgy viselkednek, mint kódolni tudó munkatársak

A ClickUp Ambient Agents szorosan integrálódik az egész munkaterületével, így valódi feladatok elvégzésére, munkafolyamatok automatizálására és közvetlenül a projektmenedzsment környezetében való együttműködésre képes.

Az önálló AI modellektől eltérően a ClickUp ügynökei (beleértve a speciálisakat is, mint például a ClickUp Codegen ) feladatokkal megbízhatók, termeléskész kódot generálhatnak, kóddal kapcsolatos kérdésekre válaszolhatnak, sőt, kódolási igényeid alapján feladatokat is létrehozhatnak vagy frissíthetnek – mindezt a tényleges projektadataid, megjegyzéseid és dokumentációid alapján.

A kódolási segítség és a valós projektvégrehajtás közötti zökkenőmentes kapcsolat teszi a ClickUp AI-ügynökeit egyedülállóan hatékonnyá a csapatban dolgozó vagy komplex projekteket irányító fejlesztők számára.

Több prémium AI-modell egy helyen

Ráadásul a ClickUp Brain több LLM-et is kínál egy helyen.

A feladattól függően választhat a Claude, a ChatGPT, a Gemini vagy a ClickUp saját speciális modellje közül. Ez a megközelítés pontos válaszokat ad a kutatáshoz, strukturált érvelést a refaktoráláshoz és egyértelmű magyarázatokat a hibakereséshez.

Egy rendszerben maradhat, és mégis hozzáférhet a különböző AI-modellek erősségeihez anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Használjon több LLM-et anélkül, hogy eszközöket kellene váltania a ClickUp Brain segítségével

A tényleges projektstruktúrájához illeszkedő kódgenerálás

Továbbá a ClickUp Brain olyan kódot ír, amely illeszkedik a meglévő keretrendszeréhez.

Készítsen a csapatának struktúrájához illeszkedő kódot a ClickUp Brain segítségével

Tegyük fel, hogy csapata egy adott névkonvenciót használ, vagy szigorú modulmintát követ. A ClickUp Brain megtanulja ezeket a mintákat a feladataiból és dokumentumaiból, majd ezeket figyelembe vevő javaslatokat készít. Ez a megközelítés kiküszöböli a találgatásokat, és lehetővé teszi, hogy hatékonyabban váltson át a kérésről a megvalósításra.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Írjon tiszta, tömör, termeléskész kódot, amely megoldja a következő problémát. Csak akkor adjon hozzá megjegyzéseket, ha szükséges, kerülje a felesleges magyarázatokat, és adja ki a teljes kódblokkot. A kódnak meg kell felelnie a bevált gyakorlatoknak, és könnyen módosíthatónak kell lennie. A feladat: Készítsen egy egyszerű termelékenységi időzítőt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az időtartam beállítását, a visszaszámlálást és a végén egy értesítés kinyomtatását.

💡 Profi tipp: Készítsen hangalámondással ellátott ClickUp-klipeket, hogy pontosan bemutassa egy funkció működését vagy végigvezesse a bonyolult logikát, majd ezeket a klipeket közvetlenül ágyazza be a műszaki dokumentációba vagy a feladatkommentekbe.

Engedje szabadjára a Brain-nél is erősebb mesterséges intelligenciát!

A legtöbb AI kódolási eszköz csak a kódrészletet vagy a kérdést látja, amit éppen megad nekik. A ClickUp BrainGPT más, mert hozzáfér az egész fejlesztői munkaterületéhez.

Váltson a legjobb AI modellek között a ClickUp-on belül a BrainGPT segítségével.

Ismeri a sprint feladatait, a műszaki specifikációkat, az API dokumentációt, a korábbi kódfelülvizsgálati megbeszéléseket és a csapat döntéseit. Ez azt jelenti, hogy a BrainGPT olyan implementációkat javasolhat, amelyek összhangban vannak a meglévő kódbázis mintáival, hivatkoznak a felhasználói történetek tényleges elfogadási kritériumaira, és megértik a fejlesztett funkciók közötti függőségeket. Kódolási asszisztensként működik, amely megérti az Ön konkrét projektjének kontextusát.

Mindezek mellett a BrainGPT a következőket is kínálja:

Hangvezérelt frissítések: Használja : Használja a Talk to Text funkciót hibajelentések létrehozásához, a feladatok állapotának frissítéséhez vagy technikai kérdések feltevéséhez, miközben a billentyűzetétől távol végzi a hibakeresést.

Kezdje el diktálni a kódot és az utasításokat a ClickUp Brain MAX Talk To Text funkciójával.

Keresés kódokban, dokumentumokban és beszélgetésekben : A Brain MAX egységes keresője releváns információkat talál a technikai dokumentációban, a korábbi kódmegbeszélésekben, az architektúra-döntések feljegyzéseiben és a kapcsolódó adattárakban.

Többféle AI-modell különböző kódolási feladatokhoz: A ClickUp Brainhez hasonlóan a Brain MAX is integrálja a ChatGPT, Claude, Gemini és más vezető AI-modelleket a munkaterületébe.

💡 Profi tipp: Rendezzen ClickUp SyncUps-ot a napi standupokhoz vagy a sprinttervezéshez, és hagyja, hogy a ClickUp Brain automatikusan kivonja a blokkoló tényezőket, a teendőket és a technikai döntéseket a nyomon követett feladatokba.

A ClickUp második előnye: műszaki dokumentáció

A ClickUp Docs a feladatok, sprintek és megbeszélések mellett található, így a dokumentáció mindig kapcsolódik a leírt munkához.

Kössön össze mérnöki feladatokat a dokumentációval a ClickUp Docs segítségével

Tegyük fel, hogy dokumentál egy új üzenetküldő szolgáltatást. A dokumentumot összekapcsolhatja a kapcsolódó ClickUp feladatokkal, összekapcsolhatja a backloggal, és a jövőbeli munkákhoz tisztán megőrizheti a történetet. Ez a beállítás teljes kontextust biztosít a mérnököknek, és kiküszöböli a szétszórt rendszerekben való keresés szükségességét.

Tegyük fel, hogy csapata meghatározza a közös hiba-kezelési mintát.

Létrehozhat egy tiszta kódblokkot egy perjel paranccsal, elhelyezheti a kódrészletet, és megbízható referenciapontot adhat a csapatnak, amely soha nem vész el a csevegési szálakban vagy a képernyőképekben.

Olvasható kódrészletek tárolása a ClickUp Docs segítségével

Ráadásul a ClickUp Brain még tovább erősíti a Docs funkciót. Átnézi a feladatait, megjegyzéseit és a meglévő oldalakat, majd egyértelmű szakaszokat formáz, amelyek minden technikai részletet pontosan megőriznek.

Tegyük fel, hogy csapata frissít egy telepítési szkriptet vagy bevezet egy új integrációt. A ClickUp Brain áttekinti a kapcsolódó munkát, és strukturált magyarázatot készít, amely közvetlenül illeszkedik a dokumentumba. Ez a megközelítés biztosítja a dokumentáció naprakészségét, és megkímél a több eszközön történő azonos frissítések átírásának fáradalmától.

Írjon technikai dokumentációt a ClickUp Brain in Docs segítségével

🚀 A ClickUp előnye: Automatizálja a rutin műveleteket az aktív fejlesztés során a ClickUp Agents segítségével. Futtasson konzisztens mérnöki munkafolyamatokat a ClickUp Agents segítségével Tegyük fel, hogy befejeztél egy funkciót, és továbbítod kódfelülvizsgálatra. Az ügynök frissíti a kapcsolódó alfeladatokat, kijelöli a felülvizsgálót, összefoglalót tesz közzé a csapat csevegőjében, és csatolja a ClickUp Brain segítségével létrehozott legújabb dokumentumot. Ez a folyamat fenntartja a lendületet és kiküszöböli a szerszámok közötti váltásból adódó szétszórt erőfeszítéseket, amelyekkel minden nap ugyanazokat a műveleteket kell elvégezni.

A ClickUp harmadik előnye: szoftverprojekt-menedzsment

A ClickUp Agile PM megoldásával gyors beállítást biztosíthat a mérnöki csapatoknak.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szoftverfejlesztési sablonjának gyors beállításával biztosíthatja a csapatok közötti átláthatóságot.

Próbálja ki a ClickUp szoftverfejlesztési sablont, hogy a sprintjeit, a hátralékokat, a funkciókat, a hibákat és a kiadásokat olyan struktúrában szervezze, amely illeszkedik a szoftvercsapatok fejlesztési és szállítási módszereihez. Tegyük fel, hogy új szolgáltatást hoz létre vagy új ciklust indít.

Betölti a sablont, beírja a prioritásait, és egyből belevághat a tervezésbe, anélkül, hogy a rendszert a semmiből kellene megterveznie. A szoftverfejlesztési sablon néhány legfontosabb eleme:

Sprint listák, amelyek meghatározzák a mérnöki munka aktív ciklusait

A funkciókat, hibákat, technológiai adósságokat és kutatási feladatokat tartalmazó backlog

Útitervi elemek, amelyek nagy kezdeményezéseket kezelhető részekre bontanak

ClickUp egyéni mezők sprint-feladatokhoz, komplexitáshoz, komponensekhez és kiadási címkékhez

A munkát táblákba, listákba, ütemtervekbe és munkaterhelési térképekbe szervező nézetek

Kiadáskövetési struktúrák, amelyek a funkciók és javítások előrehaladását mutatják

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Sprints funkciót, hogy a fejlesztési munkát időkeretes iterációkra bontsa, egyértelmű célokkal és sebességkövetéssel. Tervezze meg a sprint kapacitását, húzza a feladatokat az aktív sprintekbe, és figyelje a burndown diagramot, hogy lássa, a csapata jó úton halad-e a vállalt munka sprint vége előtti befejezéséhez.

Egy felhasználó megosztja tapasztalatait a ClickUp használatával kapcsolatban:

A ClickUp-ot használjuk a szoftverfejlesztési projektjeink nyomon követésére a vállalaton belül; több projekt és csapat kezelése megkönnyíti a munkámat, ez az egyik legjobb eszköz, amit eddig használtam a scrum és a modern agilis projektek kezeléséhez.

A ClickUp-ot használjuk a szoftverfejlesztési projektjeink nyomon követésére a vállalaton belül; több projekt és csapat kezelése megkönnyíti a munkámat, ez az egyik legjobb eszköz, amit eddig használtam a scrum és a modern agilis projektek kezeléséhez.

A fejlesztők betekintése egy pillanat alatt

Ehhez hozzáadva a ClickUp Dashboards valós idejű irányító központot biztosít a szoftvercsapatok számára, amely megmutatja a teljes termékciklus állapotát. Ön irányítja, hogy mit szeretne nyomon követni, hogyan szeretné megtekinteni, és mely adatforrások a legfontosabbak a csapatának.

Nézze meg a valós idejű sprint és kiadás statisztikákat a ClickUp Dashboards-ban

Tegyük fel, hogy a fejlesztői a Sprint 14-et végzik, és a minőségbiztosítás a javításokat a kiadás felé tereli. Megnyitja a műszerfalat, és mindent egy helyen láthat: befejezett feladatokat, blokkolt elemeket, aktív hibákat, sebességet, a csapat munkaterhelését és a figyelmet igénylő kiadásokat.

A műszerfalakon belüli AI-kártyák további áttekinthetőséget nyújtanak. Olvasnak a sprint tevékenységekről és a feladatok mozgásáról, majd olyan információkat jelenítenek meg, amelyek segítenek a csapatának a kockázatok korai felismerésében.

Használja a műszerfalakat a következő KPI-k nyomon követéséhez:

📖 Olvassa el még: Hogyan tudják a fejlesztők egyszerűsíteni a kódfelülvizsgálatokat a csapatok között?

Átalakítsa eszközkészletét a ClickUp köré

A Perplexity gyors kutatást és aktuális válaszokat kínál.

A Claude mélyreható érveléssel és erős támogatással szolgál komplex refaktorálások során. Mindkettő megoldja a fejlesztők valós problémáit, de egyik sem illeszkedik abba a környezetbe, ahol a csapata dolgozik.

A ClickUp más utat jár. A sprinteket, dokumentumokat, feladatokat, beszélgetéseket és AI-t ugyanazon a munkaterületen tárolja.

A ClickUp Brain megérti a technikai kontextust, formázza a mérnöki jegyzeteket, frissíti a dokumentumokat, strukturált kódot ír, és támogatja a fejlesztési ciklus minden részét anélkül, hogy az AI Sprawl-ba kényszerítené Önt.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és az első sprintjétől kezdve építsen okosabban! ✅