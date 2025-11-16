A 13 legjobb LLM kódoláshoz 2025-ben: a legjobb AI modellek fejlesztőknek

A modern szoftverfejlesztő csapatok nem a kódírásra pazarolják az idejüket, hanem az azzal kapcsolatos feladatokra: a szélsőséges esetek hibakeresésére, az eszközök közötti váltogatásra, a pull requestek áttekintésére és a régi rendszerekkel való küzdelemre. Ezek a lassulások gyorsan halmozódnak, különösen nagy kódbázisok esetében, ahol egy javítás több új problémát is kiválthat.

Nem meglepő tehát, hogy 10 szoftverprojektből 7 még mindig nem teljesíti a szállítási határidőt.

Ezt a hiányosságot pótolni kívánva a mérnöki csapatok olyan nagy nyelvi modellek (LLM) felé fordulnak, amelyek kontextusfüggő pontossággal képesek kódot generálni, átalakítani és dokumentálni. A megfelelő modell nem csak automatikusan kiegészíti a kódot, hanem felgyorsítja az egész fejlesztési ciklust, csökkentve az ismétlődő munkát és javítva a minőséget minden területen.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb kódolási LLM-eket, rangsorolva őket a valós használhatóság, a következtető képesség, a teljesítmény és a modern mérnöki munkafolyamatokkal való integráció alapján.

A 13 legjobb LLM a kódoláshoz egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a cikkben bemutatott legfontosabb eszközökről, azok legfontosabb jellemzőiről, árazási terveiről és költséghatékonyságáról.

Mit kell keresni a legjobb LLM-ben a kódoláshoz?

A határidő szorít, a kód írása, a hibák kijavítása és a bevezetés előtti tesztelés között ugrálsz. Azok a digitális eszközök, amelyek segítenének, inkább lassítanak. A javaslatok késnek, a kódrészletek nem találják el a célt, és a javítások tovább tartanak, mint kellene.

A kódoláshoz legalkalmasabb LLM kiválasztása azt jelenti, hogy olyan programot kell választani, amely valóban illeszkedik a munkafolyamatához. Segítenie kell a problémák gyorsabb megoldásában, nem pedig új problémák létrehozásában.

Az ideális LLM-ben a következőket kell keresni:

✅ Pontos, kontextusérzékeny kódot generál, és több programozási nyelven támogatja a kódkiegészítést, megfelelve a szabványosított referenciaértékeknek✅ Gyors válaszokat ad alacsony késleltetéssel, még komplex kódolási feladatok kezelése esetén is✅ Zökkenőmentesen működik a népszerű IDE-kben, így nem kell eszközök között váltani✅ Felismeri a hibákat és magyarázza a szintaxis hibákat, hogy javítsa az általános kódminőséget✅ Világos dokumentációt, oktatóanyagokat és árazást biztosít, amelyek valódi csapatok számára is megfelelőek

A legjobb kódoláshoz használható LLM-eknek támogatniuk kell a valódi kódolási munkafolyamatokat, és gyakorlati hasznot kell nyújtaniuk a szoftverfejlesztés minden szakaszában.

A legjobb 13 LLM a kódoláshoz

Több tucat nagy nyelvi modell állítja, hogy támogatja a kódgenerálást, ezért nehéz lehet megtalálni a felhasználási esethez legmegfelelőbbet.

Íme tehát a kódoláshoz legalkalmasabb LLM-ek listája, a kódolási feladatokban nyújtott teljesítményük és a valós használhatóságuk alapján.

1. ClickUp (a legjobb kódrészletek generálásához és szoftverprojekt-menedzsmenthez)

AI kódolási eszköz ClickUp Brain

Ahogy egy fejlesztő a Redditen fogalmazott:

Végül is egy olyan eszközzel dolgozol, amely a minták felismerésére és a tartalom generálására specializálódott, mindezt egy korlátozott kontextusban.

Végül is egy olyan eszközzel dolgozol, amely a minták felismerésére és a tartalom generálására specializálódott, mindezt egy korlátozott kontextusban.

Ez sok nagy nyelvi modell esetében jogos aggodalom, különösen a rövid távú memória vagy a nem kapcsolódó promptok miatt. A ClickUp azonban megoldja ezt a korlátozást azáltal, hogy az AI-alapú kódgenerálást közvetlenül egy strukturált, kontextusban gazdag munkaterületbe ágyazza.

Kód generálása és kezelése a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain átalakítja a fejlesztők munkamódszerét. Természetes nyelven leírhatja a funkciót vagy a kódolási feladatot, és az AI generálja az Ön igényeinek megfelelő kódrészleteket.

Tiszta kód generálása, logika kezelése és szélsőséges esetek figyelembevétele a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp különlegessége az AI-ügynökök használata, amelyek a munkaterület élő adatait használják, lehetővé téve a fejlesztők számára az ismétlődő kódolási feladatok automatizálását, a lektorok kijelölését vagy a valós idejű feladatváltozások alapján frissítések elindítását.

Íme egy rövid vizuális útmutató arról, hogyan szerezhet válaszokat a munkaterületéről a ClickUp Brain egyszerű kérdéseinek feltételével:

A ClickUp Brain legfontosabb funkciói között szerepel a kódkiegészítés és magyarázatok támogatása, sőt, még a potenciális hibák vagy logikai hibák azonosításában is segítséget nyújt. Például egy Python-alapú adatelemzőt fejlesztő programozó beírhatja, hogy „generáljon egy függvényt a dátum és az ár kivonására egy JSON fájlból”, és a ClickUp Brain tiszta, strukturált, tesztelésre kész kimenetet ad vissza.

Valójában azáltal, hogy a ClickUp-ban kezeli a játékfejlesztés teljes folyamatát, az Yggdrasil 120 000 dollárral csökkentette a teljes fejlesztési költségeket, 37%-kal növelte a termelékenységet és 30%-kal csökkentette a fejlesztéssel kapcsolatos kiadásokat.

Zökkenőmentes szinkronizálás a Git eszközökkel a ClickUp integrációval

A ClickUp összekapcsolódik a GitHubbal, a GitLabbal és a Bitbucketkel, lehetővé téve a fejlesztők számára a pull requestek, ágak és commitok automatikus szinkronizálását a feladatokkal.

Ez biztosítja a kód és a projekt céljainak szorosabb összehangolását. Például, amikor egy fejlesztő hotfixet küld, a hozzá kapcsolódó feladat állapota azonnal frissülhet.

Kódblokk formázás a tiszta kommunikáció érdekében a ClickUp Docs segítségével

Kombinálja a kódblokkok formázását és a szintaxis kiemelését, hogy a ClickUp Docs segítségével tiszta kódrészleteket osszon meg a csapatok között.

A kódrészletek megosztása a termék- vagy minőségbiztosítási csapatokkal a tipikus feladatkezelőkben zavaros lehet. A ClickUp ezt a problémát kódblokk-formázással és szintaxiskiemeléssel oldja meg a ClickUp Docs-ban, a megjegyzésekben és még a feladatleírásokban is.

Például beágyazhat verziózott pszeudokódot a Docs-ba a sprint tervezés során, vagy hozzáadhat Python példákat a teszt specifikációkhoz, hogy a felülvizsgálók hivatkozhassanak rájuk.

A ClickUp Dashboards segítségével a mérnöki láthatóság érdekében kifejlesztett jelentési eszközök

A ClickUp Dashboards segítségével a mérnöki vezetők és a termék tulajdonosok valós időben követhetik nyomon a sprint előrehaladását, a kódminőség alakulását és a fejlesztők teljesítményét.

A testreszabható ClickUp Dashboards segítségével nyomon követhet mindent a kód minőségétől a sprint sebességéig.

Az egyéni diagramok megmutatják, hogy hány hiba nyílt meg újra az utolsó sprintben, mely fejlesztők túlterheltek, vagy mennyi időbe telik a PR-ek egyesítése. Ez elengedhetetlen a nagy kódbázisok kezeléséhez és a csapat teljesítményének időbeli optimalizálásához.

Az alacsony késleltetésű irányítópultok és az egyes feladatokhoz kapcsolódó időkövetés segítségével a fejlesztői csapatok kiküszöbölhetik a találgatásokat, és a magas minőségű kódok gyorsabb szállítására koncentrálhatnak.

Sablonok és ClickUp automatizálás ismétlődő fejlesztési munkafolyamatokhoz

Ha csapata termékfejlesztéssel, mérnöki munkával, tervezéssel és minőségbiztosítással foglalkozik, és egyetlen megbízható forrásra van szüksége a szoftverfejlesztéshez, akkor a ClickUp szoftverfejlesztési sablonja a legjobb választás.

Ez a szoftverfejlesztési sablon segít a többfunkciós csapatoknak egyetlen munkafolyamatra hangolódni, megkönnyítve a tervek kidolgozását, a funkciók szállítását és a hibák kijavítását anélkül, hogy eszközöket kellene váltani.

A ClickUp Automations segítségével akár felülvizsgálókat is kijelölhet, amikor egy GitHub PR linkelésre kerül, vagy standup jelentéseket indíthat el, amikor egy sprint véget ér. Ezek a funkciók segítik a struktúra érvényesítését anélkül, hogy lassítanák a csapatok munkáját.

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

Kódrészletek generálása és magyarázata a ClickUp Brain segítségével, egyszerű nyelven.

A pull requestek és a commitok szinkronizálása a feladatokkal a GitHub és a GitLab integrációk segítségével.

Használja a kódblokk formázást a Docs és a megjegyzésekben a tiszta, olvasható kódrészletekhez.

Kövesse nyomon a sprint sebességét, a hibák számát és a csapat teljesítményét valós idejű irányítópultokkal.

Automatizálja a feladatkiosztást, a sprintfrissítéseket és egyebeket rugalmas, kódolás nélküli szabályokkal.

A ClickUp korlátai

A funkciók és testreszabási lehetőségek sokasága miatt meredekebb a tanulási görbe.

Egyes fejlesztőspecifikus felhasználási eseteknél továbbra is szükség lehet külső fejlesztői eszközökre a CI/CD vagy a kódteszteléshez.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

A G2 egyik értékelése szerint:

A legjobb az egészben, hogy a [ClickUp] integrálható a meglévő szolgáltatásokkal, például a GitHubbal, és ha fejlesztő vagy, könnyen létrehozhatsz egyedi integrációkat, ha az jobban megfelel neked. Most már naponta használom ezt az összes projektem kezelésére.

A legjobb az egészben, hogy a [ClickUp] integrálható a meglévő szolgáltatásokkal, például a GitHubbal, és ha fejlesztő vagy, könnyen létrehozhatsz egyedi integrációkat, ha az jobban megfelel neked. Most már naponta használom ezt az összes projektem kezelésére.

2. Claude 3. 7 Sonnet (a legjobb a fejlett érveléshez és a valós kódolási feladatokhoz)

via Claude

A Claude 3. 7 Sonnet olyan fejlesztők számára készült, akik nem csak a kódkiegészítéssel foglalkoznak. Ha régi rendszereket hibakeresel, teljes stack architektúrát tervez, vagy több eszköz is megnyitva van a számítógépén, a Claude gyorsaságot és struktúrát hoz a folyamatába.

A Claude kiterjesztett gondolkodási módja az egyik kiemelkedő képessége. A fejlesztők gyors válaszok és lépésről lépésre történő érvelés között válthatnak olyan problémák esetén, amelyek mélyebb elemzést igényelnek. Ez a funkció kiválóan alkalmas az AI használatának elsajátítására tesztvezérelt szoftverfejlesztés, rekurzív logika vagy nagyszabású refaktorálás területén.

Az Extended Thinking Mode jelentősen növeli a teljesítményt a kódolási benchmarkok, például a SWE-bench Verified és a TAU-bench esetében is, ahol a Claude 3. 7 minden korábbi verziót felülmúl.

Claude 3. 7 Sonnet legjobb funkciói

Engedélyezze a kiterjesztett gondolkodási módot a komplex kódolási feladatok, hibakeresés és algoritmikus gondolkodás pontosságának javítása érdekében.

Használja a Claude Code-ot a CLI-n keresztül fájlok szerkesztéséhez, tesztek írásához, parancsok futtatásához és közvetlenül a terminálról történő együttműködéshez.

Csatlakozzon a GitHub-tárolókhoz, és dolgozzon a tényleges projektfájlokon a strukturált kimenet és a megbízható kódmódosítások érdekében.

Legmodernebb eredmények elérése az SWE-bench és a TAU-bench tesztjein, kiemelkedő teljesítmény az eszközhasználat és a fejlett érvelési képességek terén.

A hosszú, több lépésből álló mérnöki munkafolyamatok vagy folyamatos fejlesztési ciklusok során a munkamenetek között megőrzi a kontextust.

Claude 3. 7 Sonnet korlátai

Az Extended Thinking Mode fizetős csomagokhoz van kötve, ami korlátozza a hozzáférést az ingyenes felhasználók számára.

A ClickUp-hoz hasonló teljes körű platformokhoz képest még mindig fejlődő valós idejű együttműködési funkciókkal rendelkezik.

Claude 3. 7 Sonnet árak

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó

Max: 100 USD/hó

Claude 3. 7 Sonnet értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Claude 3. 7 Sonnetről?

A G2 értékelés kiemelte:

Kiterjesztett gondolkodási mód, amely lehetővé teszi a modell számára, hogy a beszélgetés közben webes keresést és egyéb eszközöket hívjon meg, ideális több lépéses adatelemzéshez és kutatási munkafolyamatokhoz.

Kiterjesztett gondolkodási mód, amely lehetővé teszi a modell számára, hogy a beszélgetés közben webes keresést és egyéb eszközöket hívjon meg, ideális több lépéses adatelemzéshez és kutatási munkafolyamatokhoz.

3. GPT-5 (A legjobb gyors, általános célú kódgeneráláshoz több nyelven)

via ChatGPT

Ha gyorsan halad a tervezés, fejlesztés és telepítés terén, a GPT-5 biztosítja azt a sebesség és pontosság közötti egyensúlyt, amelyre a legtöbb fejlesztőnek valós időben szüksége van.

A GPT-5 képes kódot generálni, logikát magyarázni, befejezetlen funkciókat kiegészíteni és kódrészleteket kezelni több programozási nyelven, bemutatva a mesterséges intelligencia erejét. A fejlesztők gyakran használják alapvető Python-problémák megoldására, logika végrehajtható kóddá alakítására vagy segítő funkciók írására egyszerű nyelvű leírások alapján.

Ráadásul ez az AI-platform jól teljesít a hibakeresés terén, és könnyen hozzáférhető is.

A GPT-5 legjobb funkciói

Kód generálása és magyarázata Python, JavaScript, Java és más népszerű programozási nyelveken.

Részleges funkciók teljesítése és alapvető kódolási problémák megoldása nagy pontossággal.

A szintaxisproblémák azonosítása és a kódminőség javítása beépített javaslatok segítségével.

Kódkiegészítés és dokumentáció kezelése természetes nyelvű utasítások alapján.

Ingyenesen elérhető a ChatGPT-n keresztül, gyorsabb válaszidővel, mint a korábbi GPT-4 modellek.

A GPT-5 korlátai

Nem lehet csatlakozni a GitHubhoz, és nem lehet közvetlenül kezelni a projektfájlokat.

Kevésbé hatékony, mint a speciális modellek a fejlett kódolási benchmarkok, például az SWE-bench esetében.

GPT-5 árak

Ingyenes

Go: 4 USD/hó

Plusz : 20 USD/hó felhasználónként

Pro: 200 USD/hó felhasználónként

GPT-5 értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (790+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a GPT-5-ről?

Ez a Reddit-áttekintés kiemelte:

Elképedtem, mert a kódot egyszerűen másolhattam és beilleszthettem, és az első futtatáskor semmilyen fordítási hiba nem történt. Nem is beszélve arról, hogy hihetetlenül gyors.

Elképedtem, mert a kódot egyszerűen másolhattam és beilleszthettem, és az első futtatáskor semmilyen fordítási hiba nem történt. Nem is beszélve arról, hogy hihetetlenül gyors.

4. Gemini (A legjobb a kód integrálásához webes, alkalmazás- és felhőalapú fejlesztési feladatokhoz)

via Gemini

Más, izoláltan működő modellektől eltérően a Gemini hivatkozhat a Google Docs, Sheets és akár a Drive fájlokra is, hogy támogassa a kollaboratívabb, kontextusérzékeny kódolási feladatokat.

Ez különösen hasznos azoknak a mérnököknek, akik szorosan együttműködnek termékcsapatokkal, adatelemzőkkel vagy tartalom-munkafolyamatokkal.

Ezenkívül a Gemini 2. 5 kódgenerálást, magyarázatot és kódkiegészítést végez olyan népszerű programozási nyelveken, mint a Python, a JavaScript, a Java és mások. Úgy lett kialakítva, hogy segítsen komplex kódolási feladatokban, mint például az API-vázszerkezet, az adatátalakítások és a felhőalapú telepítési szkriptek.

A Gemini legjobb funkciói

Kód generálása, magyarázata és kiegészítése Python, JavaScript és más főbb programozási nyelveken.

Csatlakozzon a Google Workspace alkalmazásokhoz, hogy a kódválaszokat élő adatokkal vagy dokumentációs kontextussal egészítse ki.

Kezelje és értékelje a komplex kódokat és több fájlt a natív fájlfeltöltés és a Drive-összekapcsolás segítségével.

Támogatja a szoftverfejlesztési felhasználási eseteket, beleértve a háttér automatizálását, az API integrációt és a Google Cloud telepítéseket.

Strukturált kimenet és részletes formázás a dokumentáció, a munkafolyamatok és a folyamatok automatizálása érdekében.

A Gemini korlátai

A teljes integrációs funkciókhoz Google Workspace-fiók szükséges.

Még mindig kevésbé elterjedt, mint a GPT-4 vagy a Claude az open source és a fejlesztői fórumokon.

Gemini árak

Ingyenes

Google AI Pro : 19,99 USD/hó felhasználónként

Google AI Ultra: 249,99 USD/hó felhasználónként

Gemini értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Gemini-ről?

Ez a G2-értékelés a következőket tartalmazza:

Bárki, aki most kezdi el a kódolást vagy a bekezdések írását, a Gemini segítségével nagyon gyorsan és hatékonyan tanulhat.

Bárki, aki most kezdi el a kódolást vagy a bekezdések írását, a Gemini segítségével nagyon gyorsan és hatékonyan tanulhat.

5. Replit Code (A legjobb az AI-alapú automatizálással történő végpontok közötti alkalmazásfejlesztéshez)

via Replit Code

Képzelje el, hogy ön egy egyéni fejlesztő, akinek közeledik a határidő. Meg kell terveznie egy bejelentkezési folyamatot, csatlakoztatnia kell egy adatbázist, és meg kell írnia a telepítési szkripteket, ami általában több napot vesz igénybe különböző szoftverfejlesztő eszközökkel.

A Replit Code segítségével megnyitja a böngészőt, és természetes nyelven leírja, mire van szüksége. Percek alatt az AI-ügynök generálja a háttérkódot, beállítja a hitelesítést, és még a telepítési konfigurációkat is javasolja.

A Claude 3. 5 Sonnet és a GPT-4 által támogatott AI kódszerkesztő eszköz kódkiegészítést, hibakeresést és AI-alapú automatizálást kombinál.

A Replit Code legjobb funkciói

Automatizálja a projekt felépítését, a hibajavításokat és a funkciók fejlesztését a Replit Agent segítségével.

Hozzáférés a Claude Sonnet és a GPT-4o programokhoz kódgenerálás, hibakeresés és kódkiegészítés céljából.

Írjon, telepítsen és hosztoljon alkalmazásokat több programozási nyelven – mindezt egyetlen felületről.

Biztonságos felhőalapú környezet beépített adatbázis-, hitelesítési és integrációs modulokkal.

Támogatás olyan csapatfunkciókhoz, mint az SSO, a szerepköralapú hozzáférés-vezérlés és a privát telepítések.

Replit Kódkorlátozások

A kredit alapú árazás komplex fejlesztési iterációk során költségessé válhat.

Az LLM-ek néha nem képesek megbízhatóan kezelni a részletes hibakeresést vagy a komplex utasításokat.

Nincs zökkenőmentes GitHub repo szinkronizálás nagy, moduláris kódbázisokhoz.

Replit Code árak

Starter : Ingyenes

Replit Core : 25 USD/hó felhasználónként

Csapatok : 40 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Replit Code értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Replit Code-ról?

A G2 értékelésében a következőket dicsérték:

Több hónapja használom az új Replit Agent eszközt, és hihetetlen, hogy mit tudok létrehozni programozási ismeretek nélkül. Mindenféle alkalmazást készítettem már üzleti és személyes használatra egyaránt.

Több hónapja használom az új Replit Agent eszközt, és hihetetlen, hogy mit tudok létrehozni programozási ismeretek nélkül. Mindenféle alkalmazást készítettem már üzleti és személyes használatra egyaránt.

6. Mistral AI (a legjobb nyílt forráskódú, vállalati szintű AI-testreszabáshoz)

via Mistral AI

A legtöbb fejlesztő és adatelemző csapat egy közös dilemmával szembesül: válasszanak-e nagy teljesítményű, nagy nyelvi modelleket, amelyek működéséről semmilyen információval nem rendelkeznek, vagy elégedjenek-e meg a teljesítményben elmaradó nyílt forráskódú megoldásokkal.

A Mistral AI megtöri ezt a patthelyzetet. A kódszerkesztő nagy teljesítményű, teljesen átlátható LLM-eket kínál, amelyeket testreszabhat, finomhangolhat és saját feltételei szerint telepíthet.

Nyílt súlyú modelljei – mint a Mistral 7B és a Mixtral 8x7B – olyan csapatok számára készültek, amelyek saját maguk szeretnék üzemeltetni, integrálni a meglévő stackekkel és finomhangolni a saját adatállományokkal.

A Mistral AI legjobb funkciói

Támogatja a multimodális, többnyelvű felhasználási eseteket kódok, dokumentumok és hangok esetében.

Teljes adatellenőrzéssel lehetővé teszi a helyszíni, felhőalapú és hibrid telepítést.

Készítsen olyan AI-ügynököket, amelyek az Ön alkalmazásait és API-jait felhasználva valós idejű műveleteket koordinálnak.

Finomítsa az open source modelleket (Mistral 7B, Mixtral 8x7B stb.) speciális felhasználásra.

128K kontextusablak engedélyezése komplex, hosszú formájú érvelési feladatokhoz

A Mistral AI korlátai

Korlátozott plug-and-play integrációkat kínál a kiforrottabb ökoszisztémákhoz képest.

Finomhangoláshoz vagy helyszíni telepítéshez technikai szakértelem szükséges.

A legfejlettebb modelleket tartsa fenn kereskedelmi/API-hozzáféréshez, ne tegye nyilvánossá a súlyokat.

A Mistral AI árai

Ingyenes

Pro : 14,99 USD/hó felhasználónként

Csapat : 24,99 USD/hó felhasználónként

Mistral Code : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Mistral AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Mistral AI-ról?

Ez a G2-értékelés a következőket osztja meg:

Kiválóan alkalmas valós idejű alkalmazásokhoz, prototípusokhoz és edge AI-forgatókönyvekhez, anélkül, hogy jelentősen csökkenne a minőség vagy a sokoldalúság.

Kiválóan alkalmas valós idejű alkalmazásokhoz, prototípusokhoz és edge AI-forgatókönyvekhez, anélkül, hogy jelentősen csökkenne a minőség vagy a sokoldalúság.

7. DeepSeek (A legjobb megoldás azoknak az open source fejlesztőknek, akiknek mélyreható kódelemzésre és teljes modellvezérlésre van szükségük)

via DeepSeek

A DeepSeek azon kevés modellek egyike, amelyek WordPress-bővítményeket tudnak generálni, JavaScript-rutinokat hibakeresni és szabályos kifejezéseket szilárd logikával átírni.

Sok általános kódgenerátorral ellentétben a DeepSeek nem csak felületes kimenetet nyújt, hanem teljes plugin-struktúrákat is képes létrehozni, funkciókat átírni szélsőséges esetek validálásával, valamint hosszú parancsok logikáját is nyomon követni.

Ha csapatának átlátható, fejlesztőkre fókuszáló LLM-re van szüksége, amely komplex kódolási feladatokat kezel anélkül, hogy egy saját fejlesztésű ökoszisztémába zárná Önt, akkor érdemes megfontolni a DeepSeek használatát.

A DeepSeek legjobb funkciói

Komplex kódolási feladatok támogatása magas szintű logikai pontossággal

Teljes átláthatóságot biztosít az open source modellhez való hozzáféréssel.

Kódgenerálás, hibakeresés és plugin-fejlesztés megbízható végrehajtása

JSON kimenettel és függvényhívással lehetővé teszi az ügynöki munkafolyamatokat.

Tartsa fenn a hosszú távú kontextust egy 64K token ablakkal

A DeepSeek korlátai

Niche eszközökkel, mint az AppleScript vagy a Keyboard Maestro, való küzdelem

Túlzottan bőbeszédű kimeneteket generál, amelyek finomításra szorulhatnak.

Egyes régiókban a regisztrációhoz +86-os telefonszám szükséges.

DeepSeek árak

Ingyenes próba elérhető

Pro/Team: Az árak használat alapú token díjak.

Vállalati: Egyedi árazás

DeepSeek értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a DeepSeekről?

A Reddit egyik értékelése a következőket emelte ki:

A DeepSeek R1 nagyjából ugyanolyan vagy jobb (bizonyos kontextusokban) az OpenAI o1 regular programjánál. Az R1 egyértelműen felülmúlja az o1-et a gondolkodási folyamatának megtekintése szempontjából.

A DeepSeek R1 nagyjából ugyanolyan vagy jobb (bizonyos kontextusokban) az OpenAI o1 regular programjánál. Az R1 egyértelműen felülmúlja az o1-et a gondolkodási folyamatának megtekintése szempontjából.

8. Code Llama (A legjobb nyílt forráskódú kódoláshoz, rugalmas telepítéssel)

via Code Llama

Nem minden fejlesztő szeretne saját modellekre támaszkodni az érzékeny kódfeladatoknál.

A Meta Code Llama egy Llama 2 alapú, nagy teljesítményű, nyílt forráskódú nagy nyelvi modell, amelyet kifejezetten kódgenerálás, hibakeresés és utasítások követése céljából terveztek.

A csapatok nagy teljesítményű LLM-eket telepíthetnek szállítói függőség nélkül, mivel a Code Llama több méretben is elérhető, akár 70 milliárd paraméterrel, és változatokat kínál Python kódhoz és természetes nyelvű utasításokhoz.

A Code Llama legjobb funkciói

Több kódfeladat támogatása, beleértve a generálást, a befejezést és a hibakeresést.

Lehetővé teszi a meglévő kód szerkesztéséhez a közbülső kitöltéses promptot.

Kínáljon speciális változatokat, mint például a Code Llama—Python és a Code Llama—Instruct.

Hosszú kontextusablakok kezelése (egyes változatokban akár 100 000 token)

Lehetővé teszi a helyi telepítést és a finomhangolást privát környezetekben.

A Code Llama korlátai

Beépített eszközök vagy hosztolt játszóterek hiánya

Inferencia és modellszolgáltatáshoz technikai beállítás szükséges.

A domain-specifikus feladatoknál alulteljesíthet a hangolt saját modellekhez képest.

A Code Llama árai

Ingyenes

Code Llama értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. LLaMA (A legjobb nyílt forráskódú AI kísérletekhez nagy léptékben)

via LLaMA

Az egyéni fejlesztők és független fejlesztők számára az AI egyik legnagyobb akadálya a használhatóság, ami gyakran a nem megfelelő képzési adatoknak köszönhető.

Az LLaMA robusztus érvelési, kódolási és többnyelvű képességeket biztosít, azonban ezeknek a képességeknek az eléréséhez gyakran különböző akadályokat kell leküzdeni, például a modell letöltését, a keretrendszer kompatibilitását, a GPU korlátait és az API váltását.

A Meta a LLaMA-t a saját fejlesztésű LLM-ek helyett egy csúcstechnológiás, nyílt forráskódú alternatívaként mutatja be, amely multimodális megértésre képes.

Az LLaMA legjobb tulajdonságai

Támogatja a multimodális beviteleket (kép + szöveg) az LLaMA 4 előzetes kiadásokon keresztül.

Nativ hosszú kontextusú érvelés akár 128K kontextussal.

Versenyelőnyös teljesítmény elérése olyan benchmarkokban, mint a LiveCodeBench és a GPQA.

Fejlett többnyelvű támogatás és matematikai érvelés engedélyezése

Nyitott súlyú modellek a teljes testreszabáshoz és a helyi telepítéshez.

Az LLaMA korlátai

Bonyolult beállítás szükséges, nagy GPU-igényű (A10 vagy magasabb ajánlott)

A fejlesztői dokumentáció és eszközök széttagoltak és nem kezdőbarátok.

Implicit nyomás a Meta fizetős API-jai felé, még az open source felhasználók számára is.

LLaMA árak

Ingyenes

Egyedi árazás

LLaMA értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az LLaMA-ról?

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazta:

A Meta Llama 3 segített nekem különböző kódolási feladatokban és a feladatokkal kapcsolatos problémák megoldásában.

A Meta Llama 3 segített nekem különböző kódolási feladatokban és a feladatokkal kapcsolatos problémák megoldásában.

10. Grok (a legalkalmasabb villámgyors gondolkodáshoz és kontextuális mélységhez)

via Grok

Ha valaha is vártál már egy AI eszközre, hogy befejezzen egy egyszerű feladatot, például egy hiba kijavítását vagy egy szkript befejezését, akkor tudod, milyen frusztráló lehet a lassú válaszadás és a felszínes válaszok. Ez az, amiben a Grok kiemelkedik.

Az xAI által fejlesztett és az X platformba integrált program gyors, emberhez hasonló gondolkodásmóddal működik, amely inkább párprogramozásra hasonlít, mint chatbot lekérdezésre.

Akár Python szkriptet hibakeresel, tartalmat generálsz, vagy logikát fordítasz nyelvek között, a Grok veled tart.

A Grok legjobb funkciói

Szinte azonnali válaszok komplex kódolási kérdésekre és logikai feladatokra.

Támogatja a fejlett kontextusmegőrzést az iteratív kódolási munkamenetek jobb folytonosságának érdekében.

Kezelje könnyedén a többnyelvű kódolási dokumentációt és a nyelvek közötti fordítási feladatokat.

Teljes kódrészletek és üzleti logika generálása kódolási eszközökben, például Pythonban vagy JavaScriptben, minimális utasításokkal.

Absztrakt gondolkodási feladatok, például szarkazmusfelismerés és hosszú formájú mintázatok felismerése elemzése.

A Grok korlátai

Túlzottan óvatos vagy általános eredményeket hoz létre nagy kockázatú vagy kreatív szélsőséges esetekben.

Termelési szintű használat esetén fizetős API-hozzáférésre vagy platformintegrációra van szükség.

A képalkotás terén nem nyújt kiemelkedő teljesítményt a speciális eszközökhöz képest.

Grok 3 árak

Super Grok : 30 USD/hó felhasználónként

Super Grok Heavy: 300 USD/hó felhasználónként

Grok 3 értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Grokról?

A G2 értékelés kiemelte:

Képeket tud létrehozni, keresni tud az interneten, válaszokat tud adni, tartalmat tud generálni, adatelemzést tud végezni, mélyreható kutatásokkal rendelkezik, jó ingyenes szinttel. A legjobb az X-en.

Képeket tud létrehozni, keresni tud az interneten, válaszokat tud adni, tartalmat tud generálni, adatelemzést tud végezni, mélyreható kutatásokkal rendelkezik, jó ingyenes szinttel. A legjobb az X-en.

11. GitHub Copilot (a legjobb a zökkenőmentes IDE-automatizáláshoz és kódszerkesztéshez)

GitHub -on keresztül

Az ismétlődő kódblokkok írása, mások funkcióinak hibakeresése vagy csak a napi jegyekkel való lépéstartás elvonhatja a figyelmedet.

A GitHub Copilot könnyíti ezt a terhet azzal, hogy mindig rendelkezésre álló csapattagként működik az IDE-n belül.

Akár teljesen új kódot ír, akár több fájlt szerkeszt, ez a fejlesztőknek készült AI-eszköz valós idejű javaslatokat ad, automatikusan felismeri a láncreakciókat, és lehetővé teszi, hogy a változásokat egy kattintással jóváhagyja, közvetlenül a saját környezetében.

A GitHub Copilot legjobb funkciói

Valós idejű kódjavaslatok, amelyek munkája során megtanulják a kódolási stílusát.

Engedélyezze az ügynök módot a pull requestek önálló tervezéséhez, írásához, teszteléséhez és kézbesítéséhez.

Lehetővé teszi a szerkesztőben megjelenő utasításokat több fájl szerkesztéséhez és a projekt egészére kiterjedő konzisztens változtatásokhoz.

Integrálható olyan népszerű IDE-kkel, mint a VS Code, Visual Studio, Xcode, JetBrains és Neovim.

Több modell opció támogatása, beleértve a Claude Sonnet, GPT-4. 1 és Gemini 2. 5 Pro modelleket.

Kódfelülvizsgálati funkciók biztosítása, amelyek jelzik a hibákat és javaslatokat tesznek a javításokra a manuális minőségbiztosítás előtt.

A GitHub Copilot korlátai

A legjobb teljesítményhez strukturált kódbázisokra van szükség.

Javaslatok generálása, amelyek még emberi ellenőrzést igényelnek

Kevesebb értéket kínál azoknak az egyéni fejlesztőknek, akik saját maguk írják és értik az összes kódjukat.

A teljesítések korlátozása az ingyenes csomagban (2000/hónap)

GitHub Copilot árak

Ingyenes

Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Pro+: 39 USD/hó felhasználónként

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a GitHub Copilotról?

Nem csak gyors kódkiegészítést biztosít, hanem aktívan javítja a munkafolyamatomat azáltal, hogy optimalizált, strukturált és teljesítményorientált megoldásokat javasol.

Nem csak gyors kódkiegészítést biztosít, hanem aktívan javítja a munkafolyamatomat azáltal, hogy optimalizált, strukturált és teljesítményorientált megoldásokat javasol.

12. Tabnine (A legjobb biztonságos, privát AI kódsegítséghez)

via Tabnine

A fejlesztők gyakran küzdenek adatvédelmi problémákkal, különösen akkor, ha érzékeny kódot osztanak meg AI eszközökkel. Minden mérnöknek volt már olyan kellemetlen pillanata, amikor azon tűnődött, hogy a következő automatikus kiegészítés javaslat nem szivárogtat-e ki tulajdonosi logikát.

A Tabnine célja, hogy ezeket az aggodalmakat eloszlassa. Helyi, légréses megoldást kínál, amely pontosan ott tartja a kódot, ahol szeretné.

A kizárólag engedélyezett kódokon képzett modellekkel a Tabnine megbízható partnere a gyors, kontextusérzékeny kódkiegészítéseknek, amelyek növelik a fejlesztők termelékenységét.

A Tabnine legjobb funkciói

Teljesen privát, légréses telepítések támogatása nulla adatmegtartással.

Kód generálása és magyarázata a projektekhez igazított, kontextusérzékeny javaslatokkal.

AI-ügynökök létrehozása tesztelés, dokumentáció és Jira-implementáció céljából.

A kód belső szabványoknak való megfelelőségének ellenőrzése egyedi felülvizsgálati ügynökökkel

Használjon több LLM-et, vagy finomítsa a Tabnine modelleket a saját adattáraiban.

A Tabnine korlátai

Korlátozott funkciók az ingyenes vagy alapcsomagokban

A helyi modell végrehajtása során több rendszererőforrást igényelhet.

Vállalati szintű bevezetéshez beállítás és IT-támogatás szükséges.

Tabnine árak

Tabnine Agentic Platform: 59 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Tabnine értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Tabnine-ról?

Ez a G2-értékelés a következőket osztja meg:

Nagyon lenyűgöz, hogy milyen jól biztosítja a várt kódot. Néha meglep, különösen a DSA gyakorlat során, amikor azonosítja a problémát, beleértve az idő- és térkomplexitás korlátait, és ennek megfelelően adja meg a kódot.

Nagyon lenyűgöz, hogy milyen jól biztosítja a várt kódot. Néha meglep, különösen a DSA gyakorlat során, amikor azonosítja a problémát, beleértve az idő- és térkomplexitás korlátait, és ennek megfelelően adja meg a kódot.

13. WizardLM (A legjobb utasításkövetéshez és komplex kódfeladatok megoldásához)

via WizardLM

A tiszta kód írása már önmagában is elég nehéz, ha magyarázni és tesztelni kell. Amennyiben lehetséges, kerülje el a karbantartásból fakadó további nyomást.

A WizardLM egy nyílt forráskódú LLM, amelyet kifejezetten utasításkövetéshez és logikai gondolkodáshoz finomítottak, így hatékony kódolási asszisztensként szolgál azoknak a fejlesztőknek, akik komplex feladatokban nagyobb átláthatóságra vágynak, anélkül, hogy saját fejlesztésű fekete dobozokra kellene támaszkodniuk.

A WizardLM legjobb funkciói

A homályos vagy elvont utasítások logikus, lépésről lépésre történő értelmezése

Komplex utasítások követése több lépésből álló kódolási feladatokhoz

A beágyazott kódlogika lebontása világos, olvasható formátumban

Támogatja a nyitott kérdések és válaszok, valamint a kód magyarázatainak sok nyelven történő használatát.

Lehetővé teszi az offline, biztonságos telepítést, mint teljesen nyílt forráskódú megoldás.

A WizardLM korlátai

A teljesítmény elmaradhat a GPT-4 vagy a Claude 3. 5-ös saját fejlesztésű modellektől.

Nehézségek a finomhangolás nélküli, rendkívül domain-specifikus kódbázisokkal

Lassabb következtetés sebesség nagyobb modellek esetén, hacsak nem optimalizálták

WizardLM árak

Egyedi árazás

WizardLM értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a WizardLM-ről?

Ez a Reddit-áttekintés kiemelte:

Pontos és teljes körű válaszokat ad a tudásalapú kérdésekre, és a következtető gondolkodás és a matematikai problémák megoldása terén felülmúlja az általam tesztelt összes többi modellt.

Pontos és teljes körű válaszokat ad a tudásalapú kérdésekre, és a következtető gondolkodás és a matematikai problémák megoldása terén felülmúlja az általam tesztelt összes többi modellt.

Íme három további LLM eszköz a kódoláshoz, amelyekről a blog nem szól, de céljuk és funkciójuk hasonló:

Amazon CodeWhisperer : AWS szolgáltatásokra szabott kódjavaslatokat, beépített biztonsági vizsgálatokat a sebezhetőségek felderítésére, valamint zökkenőmentes integrációt kínál olyan IDE-kkel, mint a VS Code és a JetBrains.

Cody by Sourcegraph : Szorosan integrálódik a kódbázisodba, hogy válaszoljon a kóddal kapcsolatos kérdésekre, magyarázatokat generáljon és logikát refaktoráljon.

Magic.dev : Lehetővé teszi a szoftverek természetes nyelven történő leírását, és telepíthető, teljes körű kódvázakat ad vissza.

