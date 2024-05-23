Hogyan lehet időt megtakarítani és jobb eredményeket elérni a kódfelülvizsgálattal

Vegyen egy pillanatot, és gondoljon el a munkáján. Jól végezte a feladatát?

Függetlenül attól, hogy mi a válasz erre a kérdésre, amit most tettél, az egyfajta értékelés – a fejlődés alapja.

A felülvizsgálatok segítenek a csapatoknak értékelni teljesítményüket, mérni az eredményeket, azonosítani a hiányosságokat és integrálni a fejlesztési stratégiákat. Az éves értékelésektől a teljesítményjavítási tervekig a szervezetek többféle módon végeznek felülvizsgálatokat.

A szoftverfejlesztő csapatok egyik ilyen gyakorlata a kódfelülvizsgálat.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, mi is ez, hogyan segít, és hogyan integrálhatja a kódfelülvizsgálati folyamatokat a szoftverfejlesztési gyakorlatába.

Mi az a kódfelülvizsgálat?

A kódfelülvizsgálat az a folyamat, amelynek során egy vagy több fejlesztő szisztematikusan megvizsgálja valakinek a kódját azzal a céllal, hogy azonosítsa a kezdeti fejlesztési fázisban figyelmen kívül hagyott hibákat.

Az 1970-es években Michael Fagan, egy szoftvertervező bevezette a kódellenőrzés folyamatát. Ezt azóta a későbbi generációk fejlesztői adaptálták és továbbfejlesztették.

A kódfelülvizsgálat hatékonyan biztosítja:

A tervezési követelményekkel való összhang

A kódolási szabványok betartása

Hibák korai felismerése a folyamat során

Tudásmegosztás az érdekelt felek között a fejlesztési életciklus során

Karbantarthatóság és biztonság

Átfogó szoftverminőség és minimális technikai adósság

Elvileg a kódfelülvizsgálat rendkívüli előnyökkel jár. Azonban az Ön igényeitől, céljaitól és a jelenlegi rendszereitől függően egyes kódfelülvizsgálati típusok előnyösebbek lehetnek másoknál. Nézzük meg, hogyan.

A kódfelülvizsgálat típusai

A kód kinyomtatásától és kiemelővel való átnézésétől a kódszerkesztőkkel való futtatásáig több tucatféle módon végezhet kódfelülvizsgálatot. Íme a modern szoftverfejlesztő csapatok által leggyakrabban alkalmazott módszerek.

Hivatalos kódfelülvizsgálat

Ez egy strukturált kódfelülvizsgálati folyamat, más néven szoftverellenőrzés.

Folyamat : A formális kódfelülvizsgálat magában foglalja a tervezést, az áttekintést, az előkészítést, az ellenőrző értekezletet és az átdolgozást, amelyet általában egy moderátor vezet egy értekezleten.

Alkalmazhatóság : Ez a folyamat kiválóan alkalmas, ha a szabványok rendkívül magasak, például az egészségügy vagy a pénzügyek területén.

Előnyök : Hatékony és alapos a hibák korai felismerésében

Kihívások: Szigorú és időigényes

Informális kódfelülvizsgálat

A hagyományos értékelésnél kevésbé formális, ez a folyamat egy vagy több kollégát érint, akik az asztaluknál átnézik a forráskódot.

Folyamat : A fejlesztők megosztják kódjukat kollégáikkal felülvizsgálat céljából.

Alkalmazhatóság : Kiválóan alkalmas junior fejlesztők képzésére és coachingjára.

Előnyök : Gyors és rendkívül hatékony a hibák felismerésében

Kihívások: Hiányzik a formális értékelések szigorúsága és dokumentáltsága

Pull request felülvizsgálat

Ez gyakori a Githez hasonló elosztott verziókezelő rendszerekben, ahol a fejlesztők a kódváltozásokat egy megosztott repository branch-be tolják.

Folyamat : A többi csapattag áttekinti a változtatásokat, mielőtt azokat beépítenék a fő ágba.

Alkalmazhatóság : Folyamatos integrációt és telepítési munkafolyamatokat követő, elosztott csapatok számára

Előnyök : Megkönnyíti az aszinkron visszajelzéseket és a minőségbiztosítást az új kód integrálása előtt.

Kihívások: Valós idejű együttműködés nélkül a tanulás késedelmet szenvedhet.

Páros programozás

Ez egy agilis szoftverfejlesztési technika, amelynek során két programozó dolgozik együtt egy munkaállomáson.

Folyamat : Az egyik fejlesztő, a vezető, kódot ír, míg a másik, a megfigyelő vagy navigátor, egyidejűleg felülvizsgálja a kód minden sorát. A szerepeket rendszeresen felcserélhetik.

Alkalmazhatóság : Kiválóan alkalmas komplex programozási problémákra, amelyek több ember együttműködését igénylik.

Előnyök : A valós idejű értékelési folyamat segítségével a hibák korán felismerhetők, és a tudás megosztható a csapaton belül.

Kihívások: Kulturális és viselkedési szempontból a páros programozás kényelmetlen lehet a csapat tagjai számára, ezért hatástalanná válhat.

Eszközökkel támogatott kódfelülvizsgálat

Ez egy automatizált kódfelülvizsgálati folyamat, amely különféle, erre a célra kifejlesztett eszközök segítségét veszi igénybe.

Folyamat : Az eszközök a kódot vizsgálják meg bizonyos típusú hibák, szabványok megsértése és biztonsági réseket keresve.

Alkalmazhatóság : Kiválóan alkalmas, ha kevés az idő vagy az erőforrások

Előnyök : Nagyon jól megismételhető, gyors és költséghatékony

Kihívások: Nem képes kezelni a kritikus gondolkodási képességeket igénylő komplex kódot; gyakran hasznos segédeszközként, nem pedig a manuális kódfelülvizsgálat helyettesítéseként.

Bármelyik kódfelülvizsgálati módszert is választja a szervezetének, annak fontossága tagadhatatlan.

A kódfelülvizsgálat fontossága

Lényegében a kódfelülvizsgálatok segítik a hibák kiküszöbölését. Elismerik az egyes fejlesztők korlátait, és szisztematikusan törekszenek képességeik fejlesztésére. A kódfelülvizsgálat nemcsak a kódot, hanem az egész szoftverfejlesztési folyamatot is erősíti. Íme, hogyan.

A hibák felismerésének optimalizálása: Alapvetően a kódfelülvizsgálatok segítenek a szoftverhibák és sebezhetőségek felfedezésében a fő kódbázis integrációja előtt. A társak általi vizsgálat felismeri a memóriaszivárgásokat, a párhuzamos futtatás problémáit vagy a nem biztonságos kódgyakorlatokat.

Tesztelés: A kódfelülvizsgálat folyamatos termékvisszajelzésekkel javítja az agilis tesztelés eredményeit, még mielőtt az eljutna a tesztelési fázisba. Így csökkenti a formális tesztek során felmerülő hibák súlyosságát.

Folyamatos fejlesztés: A scrum keretrendszerben a kódfelülvizsgálatok a folyamatos fejlesztés érdekében integrálva vannak a fejlesztési ciklusba. A kódfelülvizsgálatok segítségével a scrum csapatok korán felismerik és kijavítják a problémákat, így olyan termékeket hoznak létre, amelyek szállításra készek.

Szoftverminőség: A kódfelülvizsgálat egy megelőző intézkedés, amely javítja a szoftver biztonságát és megbízhatóságát, csökkentve a költséges hibák és a telepítés utáni káros problémák kockázatát.

Fejlesztői termelékenység: A problémák előzetes azonosítása és megoldása egyszerűsíti a tesztelési folyamatot. Ezáltal a tesztelők és a fejlesztők az alapvető funkcionális hibák helyett komplexebb forgatókönyvekre és felhasználói élményekre koncentrálhatnak.

Tapasztalja meg mindezeket az előnyöket és még többet egy strukturált kódfelülvizsgálati folyamat követésével. Az alábbiakban bemutatjuk a kiindulási pontot.

A kódfelülvizsgálat végrehajtásának lépései

A peer code review egy egyszerű, egyetlen lépés, amelynek során a kódsorokat minőségi és programozási szabványok szempontjából vizsgálják át. Ahhoz azonban, hogy hatékony legyen, több lépés is szükséges előtte és utána. Nézzük meg őket sorrendben.

Tervezze meg kódfelülvizsgálatát

Mielőtt elkezdené a felülvizsgálatot, készítsen átfogó tervet a siker érdekében.

Határozza meg a hatókört és a célokat

Azonosítsa, hogy a kódbázis mely részei igényelnek felülvizsgálatot

Ossza ki a felülvizsgálóknak (vagy magának)

Állítsa be a befejezés határidejét

Egy világos tervvel megszervezheti a felülvizsgálati folyamatot és világos elvárásokat állíthat fel.

Ismerje meg a kódot

Ahhoz, hogy valamit felülvizsgálhass, meg kell értened. Kezdd a kontextussal – beszélj a fejlesztővel az általuk épített funkcióról, a megoldási megközelítésükről stb. Ismerd meg a kód funkcionalitását és követelményeit.

A kód elolvasása előtt nézze át az összes rendelkezésre álló információt a kapcsolódó dokumentációból, felhasználói történetekből vagy tervezési specifikációkból. Ha további információra van szüksége, a szoftvercsapatok számára készült űrlapokat is felhasználhatja azok összegyűjtéséhez. Ez a lépés elengedhetetlen a jelentőségteljes felülvizsgálathoz.

Nézze meg a kódot

Töltse le a legújabb kódot a verziókezelő rendszerből, hogy biztosan a legfrissebb változtatásokat lássa. Így elkerülhető, hogy már módosított, elavult kódot vizsgáljon felül.

Futtassa a kódot

Ha lehetséges, futtassa a kódot, hogy lássa, hogyan viselkedik. Ez segít azonosítani a funkcionalitás nyilvánvaló problémáit, amelyek a kód elolvasásával nem feltétlenül látszanak.

Felülvizsgálat

Értékelje a kódot, hogy megtalálja a következő kérdésekre adott válaszokat.

Könnyen érthető? A jó kódnak önmagában is érthetőnek kell lennie, és szükség esetén megfelelő megjegyzésekkel kell ellátni.

Betartja-e a meghatározott kódolási szabványokat és konvenciókat?

Könnyű karbantartani? Ellenőrizze a moduláris kialakítást, a minták használatát és a bővíthetőséget.

Helyesen valósítja-e meg a tervezett funkcionalitást?

Lesznek teljesítménybeli problémák? Ellenőrizze, hogy nincs-e felesleges számítás, túlzott memóriahasználat vagy skálázhatósági probléma.

Biztonságos? Keresse meg a gyakori biztonsági réseket, mint például az SQL-befecskendezések, a cross-site scripting vagy az adat szivárgások.

Van-e megfelelő egység- vagy automatizált tesztelés, amely lefedi az új változásokat?

Beszéljétek meg a problémákat és a visszajelzéseket

Ha a kollégái visszajelzései problémákat jeleznek, beszélje meg azokat a fejlesztővel. Ha elosztott csapatban dolgozik, használhat egy termékvisszajelző szoftvert, hogy aszinkron módon adjon visszajelzéseket.

A szinkron felülvizsgálatokhoz szervezzen megbeszéléseket vagy páros üléseket, hogy megvitassák a kérdéseket.

Tegyen lépéseket

A kódfelülvizsgálat és a visszajelzések alapján a fejlesztőnek el kell végeznie a szükséges változtatásokat. Egyesek egyszerű kódszerkesztések lehetnek. Mások teljes átírását igényelhetik, hogy a funkció elegánsabb, olvashatóbb és könnyebben karbantartható legyen.

Jóváhagyás és egyesítés

Miután a visszajelzéseket feldolgozták, hagyja jóvá a kódot, hogy beépítsék a fő kódbázisba.

Bizonyos esetekben, különösen nagyobb felülvizsgálatok után, hasznos lehet egy utólagos felülvizsgálat, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az első felülvizsgálat után végrehajtott változtatások kielégítőek és nem okoznak új problémákat.

Reflexió és fejlesztés

A felülvizsgálat után gondolkodjon el a folyamaton, és gyűjtsön visszajelzéseket a résztvevőktől. Ezeket felhasználhatja a jövőbeli kódfelülvizsgálatok javításához.

Bár egyszerűnek tűnik, a kódfelülvizsgálatok intenzív tevékenységek, amelyek során számos kihívással kell szembenézni. Íme azok, amelyekkel a legvalószínűbb, hogy találkozni fog.

Hogyan lehet elkerülni a kódfelülvizsgálat során gyakran felmerülő kihívásokat

A kódfelülvizsgálatok egyszerre technikai és viselkedési jellegűek. Technikai szempontból a kód elolvasását és futtatását jelenti, hogy megbizonyosodjanak annak megfelelőségéről. Viselkedési szempontból pedig visszajelzések adását és fogadását, intézkedések meghozatalát és a jövőbeli folyamatok módosítását jelenti. Ezek kombinációja nehéz feladat lehet.

A csapatok számára a kódfelülvizsgálat során a leggyakrabban felmerülő kihívások a következők.

1. Nagy változáskészletek: Hatalmas mennyiségű kód egyszerre történő felülvizsgálata túlterhelő és hatástalan lehet.

👉Legyen rugalmas. Ösztönözze a kisebb, fokozatos változásokat. Ossza fel a nagy funkciókat kezelhető részekre, amelyeket külön-külön felülvizsgálhat és egyesíthet.

2. Nem megfelelő kontextus: Megfelelő kontextus nélkül a felülvizsgálók nem biztos, hogy megértik a kód mögötti szándékot, ami kevésbé hatékony felülvizsgálatokhoz vezet.

👉 Adjon meg minden kódváltozásról rövid leírást, és csatoljon linket a vonatkozó dokumentációhoz, jegyekhez vagy tervezési dokumentumokhoz. Használjon beágyazott megjegyzéseket, hogy elmagyarázza a nem egyértelmű kóddöntések mögötti okokat.

3. Személyes elfogultság: Az értékelések szubjektívek lehetnek, és inkább a személyes preferenciák befolyásolják őket, mint a kód minőségének javítása.

👉 Hozzon létre és tartsa be a dokumentált kódolási szabványokat és irányelveket. Gondoskodjon arról, hogy a szoftverfejlesztő csapat egyhangúlag elfogadja ezeket a szabványokat.

4. Időkorlátok: A fejlesztők a szoros határidők miatt sietve végezhetik el a kódellenőrzéseket, ami ronthatja a felülvizsgálat minőségét.

👉 Tervezze meg a kódfelülvizsgálatokat úgy, mint bármely más kritikus feladatot, és szánjon rájuk külön időt a projekt ütemtervében.

5. Szakértelem hiánya: A felülvizsgálók nem mindig rendelkeznek a szükséges háttérrel vagy szakértelemmel ahhoz, hogy bizonyos kódrészeket hatékonyan felülvizsgáljanak.

👉 Vonjon be több, egymást kiegészítő készségekkel rendelkező értékelőt, és fontolja meg az értékelési feladatok rotációját, hogy a területre vonatkozó ismeretek a csapat egészében elterjedjenek.

Ezzel eljutottunk a legfontosabb részhez: hogyan alkalmazhatja a kódfelülvizsgálatot a mérnöki csapatában.

Hatékony kódfelülvizsgálati bevált gyakorlatok

Ha elolvasta ezt a részt, akkor már meggyőződött a kódfelülvizsgálat előnyeiről, és szeretné megtanulni, hogyan kell helyesen elvégezni. Segítünk Önnek.

1. Integrálja a szoftverprojekt-menedzsmentjébe

Egyes csapatok a kódfelülvizsgálatot a szoftverfejlesztési életcikluson kívüli lépésnek tekintik. Különösen akkor, ha informális kódfelülvizsgálatokat végeznek, ez tangenciálisan történhet. Ez hiba.

A hatékony peer code review-k végrehajtásához integrálja azokat a fejlesztési folyamatba. Ha már használ egy projektmenedzsment eszközt, például a ClickUp-ot a fejlesztés irányításához, integrálja a kódfelülvizsgálatot egy lépésként, szakaszként vagy állapotként.

ClickUp egyéni állapotok a kódfelülvizsgálat integrálásához a munkafolyamatba

2. Gondosan tervezzen

Mutassa meg a kódfelülvizsgálónak, hogy mit kell felülvizsgálnia. A legjobb projektmenedzsment eszközök közül néhány már rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek összesítik az összes információt.

Határozzon meg egyértelmű keretrendszert és célokat minden értékelési üléshez

Sorolja fel mindazt, amire a felülvizsgálónak figyelnie kell

Hangsúlyozza az elfogadás kritériumait

Szervezze meg a folyamatot a szoftverprojekt-kezelő eszközén

A folytonosság és az elszámoltathatóság fenntartása érdekében archiválja a korábbi értékeléseket.

Ez a strukturált megközelítés minimalizálja a kritikus kérdések figyelmen kívül hagyásának valószínűségét, növeli a felülvizsgálatok alaposságát és segít nyomon követni a fejlesztéseket az idő múlásával.

ClickUp feladatellenőrző lista sablonok ismétlődő kódfelülvizsgálati folyamatokhoz

3. A munkafolyamatok racionalizálása

Senki sem szereti a munkájában a további lépéseket. Ezért gondoskodjon arról, hogy a kódfelülvizsgálatok zökkenőmentesen illeszkedjenek a munkafolyamatba.

Adjon hozzá egyéni státuszt a kódfelülvizsgálathoz a WIP vagy a fejlesztési szakasz után

A kódfelülvizsgálók kijelölése a munkaterhelésük és a rendelkezésre állásuk alapján

Integrálja pipeline eszközeit a projektmenedzsment eszközével, hogy automatikus kódellenőrzéseket indítson el a commit vagy pull request létrehozásakor.

Automatizálja a fejlesztőknek és a felülvizsgálóknak küldött értesítéseket a közelgő feladatokról

Készítsen szoftverfejlesztési sablonokat a jövőbeli kódfelülvizsgálatok támogatásához

Kapcsolja össze a pull requesteket, commitokat és branch-eket a Github feladatokkal , és kövesse nyomon az összes Github tevékenységet közvetlenül a ClickUp-ban

4. Ösztönözze a proaktív kommunikációt

A csapat tagjai közötti egyértelmű kommunikáció a legtöbb kódproblémát kevesebb iterációval oldja meg.

Például ahelyett, hogy egyszerűen csak azt mondaná: „Ez a kód helytelen”, a felülvizsgáló elmagyarázhatja, mi a hiba, miért fontos, és hogyan lehetne javítani, esetleg kódpéldákkal vagy hivatkozásokkal alátámasztva.

Ez a megközelítés egyértelművé teszi a szükséges korrekciókat, és javítja a tanulást és az együttműködést.

Mindezeknek a visszajelzéseknek a feladat kontextusában történő összevonása jelentősen megváltoztatná a helyzetet. A ClickUp csevegőablaka pontosan ezt teszi lehetővé.

Átláthatóság a kommunikációban a ClickUp szoftvercsapatok számára

Manapság nem minden projektértékelési feladatot kell manuálisan elvégezni.

Automatizálja az értékeléseket: Az AI kódeszközökkel a kódértékelési folyamat nagy részét hatékonyan és költséghatékonyan automatizálhatja. Ezek az eszközök gyorsan elemeznek hatalmas mennyiségű kódot, hogy azonosítsák a mintákat, anomáliákat vagy a bevált gyakorlatoktól való eltéréseket, amelyeket az emberi értékelőknek nehéz és időigényes lenne észrevenni.

Automatizálja az értékeléskezelést: A legjobb kódszerkesztők használata mellett a kódbázis felülvizsgálatához számos kapcsolódó feladatot is automatizálhat. Például a ClickUp Brain segít a következőkben:

Azonnali válaszok feladatokkal, projektekkel és a vállalattal kapcsolatos kérdésekre

A kódfelülvizsgálati folyamatok dokumentálása

A belső dokumentáció összefoglalása

Hasznos ellenőrzőlisták és teendők készítése

A haladásról szóló frissítések elküldése a csapatnak

A ClickUp Brain segítségével pillanatok alatt megkapja a válaszokat

6. Tanuljon és fejlődjön folyamatosan

Kövesse nyomon a kódfelülvizsgálatok során feltárt hibákat és problémákat. Azonosítsa a mintákat. Ha például egy fejlesztő a ; helyett a : karaktert használja, ami problémákat okoz, akkor beállíthat egy automatikus javítást. Ha egy bizonyos kód rendszeresen teljesítményproblémákat okoz, akkor elvégezheti a kiváltó okok elemzését.

Ne kezelje a kódfelülvizsgálatot elszigetelten, mint egy adott kódrészlet értékelését. Gondoljon rá úgy, mint a kódminőségi folyamatok szervezetként való megerősítésének egyik módjára.

Sprint irányítópultok a ClickUp-on

Jobb kódírás a kódfelülvizsgálatok egyszerűsítésével a ClickUp segítségével

Alapvető fontosságú, hogy a kódfelülvizsgálatok javítják a termék minőségét. Valójában a kódfelülvizsgálatok óriási pozitív hatással vannak mindenre.

A fejlesztők számára – legyenek azok friss diplomások vagy nagy tapasztalattal rendelkező egyéni közreműködők – a kódfelülvizsgálatok igazi ajándékok. A kódfelülvizsgálat révén mindenki új perspektívát kap a munkájára, és visszajelzést kap valakitől, aki többet tud, tapasztaltabb vagy egyszerűen csak más.

A felülvizsgálónak a kódfelülvizsgálatok egészséges szünetet jelentenek a programozásból, anélkül, hogy túlságosan eltávolodnának tőle. Lehetővé teszik számukra, hogy tapasztalataikat a jelenlegi feladataikon túlra is kiterjesszék.

A minőségbiztosítási elemző számára a kódfelülvizsgálatok jelentik az első védelmi vonalat. A bosszantó hibákat kezelik, így az elemzőknek több idejük marad a teljesítmény és a skálázhatóság mélyebb problémáinak tesztelésére.

Hacsak nem teszi azt fárasztóvá, ami minden csapattag életét megnehezíti, a kódfelülvizsgálatok bevezetése a legkevesebb ellenállásba ütközik.

Győződjön meg arról, hogy az értékelés mindenki számára előnyös, integrálva azt a fejlesztési folyamatba. Állítson be néhány automatizált tesztet. Tegye az összes információt elérhetővé és hozzáférhetővé. Segítse elő a könnyű, valós idejű kommunikációt.

Mindezt és még többet megtehet a ClickUp szoftverfejlesztő csapatok számára készült projektmenedzsment platformjával.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!

Gyakran ismételt kérdések a kódfelülvizsgálati folyamatról

1. Mi az a kódfelülvizsgálat példa?

A kódfelülvizsgálat az a folyamat, amelynek során egy vagy több szoftverfejlesztő szisztematikusan megvizsgálja valakinek a kódját azzal a céllal, hogy azonosítsa a kezdeti fejlesztési fázisban figyelmen kívül hagyott hibákat.

A jó kódfelülvizsgálat a visszajelzésre és a fejlesztő munkájának javítására összpontosít. Például, ha egy fejlesztő elmulasztott egy nulla osztási hibát a kódban, akkor a felülvizsgáló megjegyzést fűzhet hozzá:

„A függvény nem kezeli azokat az eseteket, amikor üres listát adsz meg bemenetként. Ez „ZeroDivisionError” hibát okoz, amikor nullával próbálsz osztani. Adj hozzá egy ellenőrzést, hogy megbizonyosodj arról, hogy a lista nem üres, mielőtt elvégeznéd az osztást.”

2. Melyek a kódfelülvizsgálat három típusa?

A három leggyakrabban használt kódfelülvizsgálat:

Hivatalos kódfelülvizsgálat

Páros programozás

Automatizált kódfelülvizsgálat AI eszközökkel

3. Hogyan írjon kódfelülvizsgálati példát?

A peer review írása magában foglalja a kódra vonatkozó visszajelzések megadását, általában egy kódtároló platformon vagy felülvizsgálati eszközön belül. Jó felülvizsgálat írásához: