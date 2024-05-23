Hogyan lehet időt megtakarítani és jobb eredményeket elérni a kódfelülvizsgálattal

Vegyen egy pillanatot, és gondoljon el a munkáján. Jól végezte a feladatát?
Függetlenül attól, hogy mi a válasz erre a kérdésre, amit most tettél, az egyfajta értékelés – a fejlődés alapja.
A felülvizsgálatok segítenek a csapatoknak értékelni teljesítményüket, mérni az eredményeket, azonosítani a hiányosságokat és integrálni a fejlesztési stratégiákat. Az éves értékelésektől a teljesítményjavítási tervekig a szervezetek többféle módon végeznek felülvizsgálatokat.
A szoftverfejlesztő csapatok egyik ilyen gyakorlata a kódfelülvizsgálat.
Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, mi is ez, hogyan segít, és hogyan integrálhatja a kódfelülvizsgálati folyamatokat a szoftverfejlesztési gyakorlatába.
Mi az a kódfelülvizsgálat?
A kódfelülvizsgálat az a folyamat, amelynek során egy vagy több fejlesztő szisztematikusan megvizsgálja valakinek a kódját azzal a céllal, hogy azonosítsa a kezdeti fejlesztési fázisban figyelmen kívül hagyott hibákat.
Az 1970-es években Michael Fagan, egy szoftvertervező bevezette a kódellenőrzés folyamatát. Ezt azóta a későbbi generációk fejlesztői adaptálták és továbbfejlesztették.
A kódfelülvizsgálat hatékonyan biztosítja:
- A tervezési követelményekkel való összhang
- A kódolási szabványok betartása
- Hibák korai felismerése a folyamat során
- Tudásmegosztás az érdekelt felek között a fejlesztési életciklus során
- Karbantarthatóság és biztonság
- Átfogó szoftverminőség és minimális technikai adósság
Elvileg a kódfelülvizsgálat rendkívüli előnyökkel jár. Azonban az Ön igényeitől, céljaitól és a jelenlegi rendszereitől függően egyes kódfelülvizsgálati típusok előnyösebbek lehetnek másoknál. Nézzük meg, hogyan.
A kódfelülvizsgálat típusai
A kód kinyomtatásától és kiemelővel való átnézésétől a kódszerkesztőkkel való futtatásáig több tucatféle módon végezhet kódfelülvizsgálatot. Íme a modern szoftverfejlesztő csapatok által leggyakrabban alkalmazott módszerek.
Hivatalos kódfelülvizsgálat
Ez egy strukturált kódfelülvizsgálati folyamat, más néven szoftverellenőrzés.
- Folyamat: A formális kódfelülvizsgálat magában foglalja a tervezést, az áttekintést, az előkészítést, az ellenőrző értekezletet és az átdolgozást, amelyet általában egy moderátor vezet egy értekezleten.
- Alkalmazhatóság: Ez a folyamat kiválóan alkalmas, ha a szabványok rendkívül magasak, például az egészségügy vagy a pénzügyek területén.
- Előnyök: Hatékony és alapos a hibák korai felismerésében
- Kihívások: Szigorú és időigényes
Informális kódfelülvizsgálat
A hagyományos értékelésnél kevésbé formális, ez a folyamat egy vagy több kollégát érint, akik az asztaluknál átnézik a forráskódot.
- Folyamat: A fejlesztők megosztják kódjukat kollégáikkal felülvizsgálat céljából.
- Alkalmazhatóság: Kiválóan alkalmas junior fejlesztők képzésére és coachingjára.
- Előnyök: Gyors és rendkívül hatékony a hibák felismerésében
- Kihívások: Hiányzik a formális értékelések szigorúsága és dokumentáltsága
Pull request felülvizsgálat
Ez gyakori a Githez hasonló elosztott verziókezelő rendszerekben, ahol a fejlesztők a kódváltozásokat egy megosztott repository branch-be tolják.
- Folyamat: A többi csapattag áttekinti a változtatásokat, mielőtt azokat beépítenék a fő ágba.
- Alkalmazhatóság: Folyamatos integrációt és telepítési munkafolyamatokat követő, elosztott csapatok számára
- Előnyök: Megkönnyíti az aszinkron visszajelzéseket és a minőségbiztosítást az új kód integrálása előtt.
- Kihívások: Valós idejű együttműködés nélkül a tanulás késedelmet szenvedhet.
Páros programozás
Ez egy agilis szoftverfejlesztési technika, amelynek során két programozó dolgozik együtt egy munkaállomáson.
- Folyamat: Az egyik fejlesztő, a vezető, kódot ír, míg a másik, a megfigyelő vagy navigátor, egyidejűleg felülvizsgálja a kód minden sorát. A szerepeket rendszeresen felcserélhetik.
- Alkalmazhatóság: Kiválóan alkalmas komplex programozási problémákra, amelyek több ember együttműködését igénylik.
- Előnyök: A valós idejű értékelési folyamat segítségével a hibák korán felismerhetők, és a tudás megosztható a csapaton belül.
- Kihívások: Kulturális és viselkedési szempontból a páros programozás kényelmetlen lehet a csapat tagjai számára, ezért hatástalanná válhat.
Eszközökkel támogatott kódfelülvizsgálat
Ez egy automatizált kódfelülvizsgálati folyamat, amely különféle, erre a célra kifejlesztett eszközök segítségét veszi igénybe.
- Folyamat: Az eszközök a kódot vizsgálják meg bizonyos típusú hibák, szabványok megsértése és biztonsági réseket keresve.
- Alkalmazhatóság: Kiválóan alkalmas, ha kevés az idő vagy az erőforrások
- Előnyök: Nagyon jól megismételhető, gyors és költséghatékony
- Kihívások: Nem képes kezelni a kritikus gondolkodási képességeket igénylő komplex kódot; gyakran hasznos segédeszközként, nem pedig a manuális kódfelülvizsgálat helyettesítéseként.
Bármelyik kódfelülvizsgálati módszert is választja a szervezetének, annak fontossága tagadhatatlan.
A kódfelülvizsgálat fontossága
Lényegében a kódfelülvizsgálatok segítik a hibák kiküszöbölését. Elismerik az egyes fejlesztők korlátait, és szisztematikusan törekszenek képességeik fejlesztésére. A kódfelülvizsgálat nemcsak a kódot, hanem az egész szoftverfejlesztési folyamatot is erősíti. Íme, hogyan.
A hibák felismerésének optimalizálása: Alapvetően a kódfelülvizsgálatok segítenek a szoftverhibák és sebezhetőségek felfedezésében a fő kódbázis integrációja előtt. A társak általi vizsgálat felismeri a memóriaszivárgásokat, a párhuzamos futtatás problémáit vagy a nem biztonságos kódgyakorlatokat.
Tesztelés: A kódfelülvizsgálat folyamatos termékvisszajelzésekkel javítja az agilis tesztelés eredményeit, még mielőtt az eljutna a tesztelési fázisba. Így csökkenti a formális tesztek során felmerülő hibák súlyosságát.
Folyamatos fejlesztés: A scrum keretrendszerben a kódfelülvizsgálatok a folyamatos fejlesztés érdekében integrálva vannak a fejlesztési ciklusba. A kódfelülvizsgálatok segítségével a scrum csapatok korán felismerik és kijavítják a problémákat, így olyan termékeket hoznak létre, amelyek szállításra készek.
Szoftverminőség: A kódfelülvizsgálat egy megelőző intézkedés, amely javítja a szoftver biztonságát és megbízhatóságát, csökkentve a költséges hibák és a telepítés utáni káros problémák kockázatát.
Fejlesztői termelékenység: A problémák előzetes azonosítása és megoldása egyszerűsíti a tesztelési folyamatot. Ezáltal a tesztelők és a fejlesztők az alapvető funkcionális hibák helyett komplexebb forgatókönyvekre és felhasználói élményekre koncentrálhatnak.
Tapasztalja meg mindezeket az előnyöket és még többet egy strukturált kódfelülvizsgálati folyamat követésével. Az alábbiakban bemutatjuk a kiindulási pontot.
A kódfelülvizsgálat végrehajtásának lépései
A peer code review egy egyszerű, egyetlen lépés, amelynek során a kódsorokat minőségi és programozási szabványok szempontjából vizsgálják át. Ahhoz azonban, hogy hatékony legyen, több lépés is szükséges előtte és utána. Nézzük meg őket sorrendben.
Tervezze meg kódfelülvizsgálatát
Mielőtt elkezdené a felülvizsgálatot, készítsen átfogó tervet a siker érdekében.
- Határozza meg a hatókört és a célokat
- Azonosítsa, hogy a kódbázis mely részei igényelnek felülvizsgálatot
- Ossza ki a felülvizsgálóknak (vagy magának)
- Állítsa be a befejezés határidejét
Egy világos tervvel megszervezheti a felülvizsgálati folyamatot és világos elvárásokat állíthat fel.
Ismerje meg a kódot
Ahhoz, hogy valamit felülvizsgálhass, meg kell értened. Kezdd a kontextussal – beszélj a fejlesztővel az általuk épített funkcióról, a megoldási megközelítésükről stb. Ismerd meg a kód funkcionalitását és követelményeit.
A kód elolvasása előtt nézze át az összes rendelkezésre álló információt a kapcsolódó dokumentációból, felhasználói történetekből vagy tervezési specifikációkból. Ha további információra van szüksége, a szoftvercsapatok számára készült űrlapokat is felhasználhatja azok összegyűjtéséhez. Ez a lépés elengedhetetlen a jelentőségteljes felülvizsgálathoz.
Nézze meg a kódot
Töltse le a legújabb kódot a verziókezelő rendszerből, hogy biztosan a legfrissebb változtatásokat lássa. Így elkerülhető, hogy már módosított, elavult kódot vizsgáljon felül.
Futtassa a kódot
Ha lehetséges, futtassa a kódot, hogy lássa, hogyan viselkedik. Ez segít azonosítani a funkcionalitás nyilvánvaló problémáit, amelyek a kód elolvasásával nem feltétlenül látszanak.
Felülvizsgálat
Értékelje a kódot, hogy megtalálja a következő kérdésekre adott válaszokat.
- Könnyen érthető? A jó kódnak önmagában is érthetőnek kell lennie, és szükség esetén megfelelő megjegyzésekkel kell ellátni.
- Betartja-e a meghatározott kódolási szabványokat és konvenciókat?
- Könnyű karbantartani? Ellenőrizze a moduláris kialakítást, a minták használatát és a bővíthetőséget.
- Helyesen valósítja-e meg a tervezett funkcionalitást?
- Lesznek teljesítménybeli problémák? Ellenőrizze, hogy nincs-e felesleges számítás, túlzott memóriahasználat vagy skálázhatósági probléma.
- Biztonságos? Keresse meg a gyakori biztonsági réseket, mint például az SQL-befecskendezések, a cross-site scripting vagy az adat szivárgások.
- Van-e megfelelő egység- vagy automatizált tesztelés, amely lefedi az új változásokat?
Beszéljétek meg a problémákat és a visszajelzéseket
Ha a kollégái visszajelzései problémákat jeleznek, beszélje meg azokat a fejlesztővel. Ha elosztott csapatban dolgozik, használhat egy termékvisszajelző szoftvert, hogy aszinkron módon adjon visszajelzéseket.
A szinkron felülvizsgálatokhoz szervezzen megbeszéléseket vagy páros üléseket, hogy megvitassák a kérdéseket.
Tegyen lépéseket
A kódfelülvizsgálat és a visszajelzések alapján a fejlesztőnek el kell végeznie a szükséges változtatásokat. Egyesek egyszerű kódszerkesztések lehetnek. Mások teljes átírását igényelhetik, hogy a funkció elegánsabb, olvashatóbb és könnyebben karbantartható legyen.
Jóváhagyás és egyesítés
Miután a visszajelzéseket feldolgozták, hagyja jóvá a kódot, hogy beépítsék a fő kódbázisba.
Bizonyos esetekben, különösen nagyobb felülvizsgálatok után, hasznos lehet egy utólagos felülvizsgálat, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az első felülvizsgálat után végrehajtott változtatások kielégítőek és nem okoznak új problémákat.
Reflexió és fejlesztés
A felülvizsgálat után gondolkodjon el a folyamaton, és gyűjtsön visszajelzéseket a résztvevőktől. Ezeket felhasználhatja a jövőbeli kódfelülvizsgálatok javításához.
Bár egyszerűnek tűnik, a kódfelülvizsgálatok intenzív tevékenységek, amelyek során számos kihívással kell szembenézni. Íme azok, amelyekkel a legvalószínűbb, hogy találkozni fog.
Hogyan lehet elkerülni a kódfelülvizsgálat során gyakran felmerülő kihívásokat
A kódfelülvizsgálatok egyszerre technikai és viselkedési jellegűek. Technikai szempontból a kód elolvasását és futtatását jelenti, hogy megbizonyosodjanak annak megfelelőségéről. Viselkedési szempontból pedig visszajelzések adását és fogadását, intézkedések meghozatalát és a jövőbeli folyamatok módosítását jelenti. Ezek kombinációja nehéz feladat lehet.
A csapatok számára a kódfelülvizsgálat során a leggyakrabban felmerülő kihívások a következők.
1. Nagy változáskészletek: Hatalmas mennyiségű kód egyszerre történő felülvizsgálata túlterhelő és hatástalan lehet.
👉Legyen rugalmas. Ösztönözze a kisebb, fokozatos változásokat. Ossza fel a nagy funkciókat kezelhető részekre, amelyeket külön-külön felülvizsgálhat és egyesíthet.
2. Nem megfelelő kontextus: Megfelelő kontextus nélkül a felülvizsgálók nem biztos, hogy megértik a kód mögötti szándékot, ami kevésbé hatékony felülvizsgálatokhoz vezet.
👉 Adjon meg minden kódváltozásról rövid leírást, és csatoljon linket a vonatkozó dokumentációhoz, jegyekhez vagy tervezési dokumentumokhoz. Használjon beágyazott megjegyzéseket, hogy elmagyarázza a nem egyértelmű kóddöntések mögötti okokat.
3. Személyes elfogultság: Az értékelések szubjektívek lehetnek, és inkább a személyes preferenciák befolyásolják őket, mint a kód minőségének javítása.
👉 Hozzon létre és tartsa be a dokumentált kódolási szabványokat és irányelveket. Gondoskodjon arról, hogy a szoftverfejlesztő csapat egyhangúlag elfogadja ezeket a szabványokat.
4. Időkorlátok: A fejlesztők a szoros határidők miatt sietve végezhetik el a kódellenőrzéseket, ami ronthatja a felülvizsgálat minőségét.
👉 Tervezze meg a kódfelülvizsgálatokat úgy, mint bármely más kritikus feladatot, és szánjon rájuk külön időt a projekt ütemtervében.
5. Szakértelem hiánya: A felülvizsgálók nem mindig rendelkeznek a szükséges háttérrel vagy szakértelemmel ahhoz, hogy bizonyos kódrészeket hatékonyan felülvizsgáljanak.
👉 Vonjon be több, egymást kiegészítő készségekkel rendelkező értékelőt, és fontolja meg az értékelési feladatok rotációját, hogy a területre vonatkozó ismeretek a csapat egészében elterjedjenek.
Ezzel eljutottunk a legfontosabb részhez: hogyan alkalmazhatja a kódfelülvizsgálatot a mérnöki csapatában.
Hatékony kódfelülvizsgálati bevált gyakorlatok
Ha elolvasta ezt a részt, akkor már meggyőződött a kódfelülvizsgálat előnyeiről, és szeretné megtanulni, hogyan kell helyesen elvégezni. Segítünk Önnek.
1. Integrálja a szoftverprojekt-menedzsmentjébe
Egyes csapatok a kódfelülvizsgálatot a szoftverfejlesztési életcikluson kívüli lépésnek tekintik. Különösen akkor, ha informális kódfelülvizsgálatokat végeznek, ez tangenciálisan történhet. Ez hiba.
A hatékony peer code review-k végrehajtásához integrálja azokat a fejlesztési folyamatba. Ha már használ egy projektmenedzsment eszközt, például a ClickUp-ot a fejlesztés irányításához, integrálja a kódfelülvizsgálatot egy lépésként, szakaszként vagy állapotként.
2. Gondosan tervezzen
Mutassa meg a kódfelülvizsgálónak, hogy mit kell felülvizsgálnia. A legjobb projektmenedzsment eszközök közül néhány már rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek összesítik az összes információt.
- Határozzon meg egyértelmű keretrendszert és célokat minden értékelési üléshez
- Sorolja fel mindazt, amire a felülvizsgálónak figyelnie kell
- Hangsúlyozza az elfogadás kritériumait
- Szervezze meg a folyamatot a szoftverprojekt-kezelő eszközén
- A folytonosság és az elszámoltathatóság fenntartása érdekében archiválja a korábbi értékeléseket.
Ez a strukturált megközelítés minimalizálja a kritikus kérdések figyelmen kívül hagyásának valószínűségét, növeli a felülvizsgálatok alaposságát és segít nyomon követni a fejlesztéseket az idő múlásával.
3. A munkafolyamatok racionalizálása
Senki sem szereti a munkájában a további lépéseket. Ezért gondoskodjon arról, hogy a kódfelülvizsgálatok zökkenőmentesen illeszkedjenek a munkafolyamatba.
- Adjon hozzá egyéni státuszt a kódfelülvizsgálathoz a WIP vagy a fejlesztési szakasz után
- A kódfelülvizsgálók kijelölése a munkaterhelésük és a rendelkezésre állásuk alapján
- Integrálja pipeline eszközeit a projektmenedzsment eszközével, hogy automatikus kódellenőrzéseket indítson el a commit vagy pull request létrehozásakor.
- Automatizálja a fejlesztőknek és a felülvizsgálóknak küldött értesítéseket a közelgő feladatokról
- Készítsen szoftverfejlesztési sablonokat a jövőbeli kódfelülvizsgálatok támogatásához
4. Ösztönözze a proaktív kommunikációt
A csapat tagjai közötti egyértelmű kommunikáció a legtöbb kódproblémát kevesebb iterációval oldja meg.
Például ahelyett, hogy egyszerűen csak azt mondaná: „Ez a kód helytelen”, a felülvizsgáló elmagyarázhatja, mi a hiba, miért fontos, és hogyan lehetne javítani, esetleg kódpéldákkal vagy hivatkozásokkal alátámasztva.
Ez a megközelítés egyértelművé teszi a szükséges korrekciókat, és javítja a tanulást és az együttműködést.
Mindezeknek a visszajelzéseknek a feladat kontextusában történő összevonása jelentősen megváltoztatná a helyzetet. A ClickUp csevegőablaka pontosan ezt teszi lehetővé.
5. Automatizálja, amit csak lehet, AI kódeszközökkel
Manapság nem minden projektértékelési feladatot kell manuálisan elvégezni.
Automatizálja az értékeléseket: Az AI kódeszközökkel a kódértékelési folyamat nagy részét hatékonyan és költséghatékonyan automatizálhatja. Ezek az eszközök gyorsan elemeznek hatalmas mennyiségű kódot, hogy azonosítsák a mintákat, anomáliákat vagy a bevált gyakorlatoktól való eltéréseket, amelyeket az emberi értékelőknek nehéz és időigényes lenne észrevenni.
Automatizálja az értékeléskezelést: A legjobb kódszerkesztők használata mellett a kódbázis felülvizsgálatához számos kapcsolódó feladatot is automatizálhat. Például a ClickUp Brain segít a következőkben:
- Azonnali válaszok feladatokkal, projektekkel és a vállalattal kapcsolatos kérdésekre
- A kódfelülvizsgálati folyamatok dokumentálása
- A belső dokumentáció összefoglalása
- Hasznos ellenőrzőlisták és teendők készítése
- A haladásról szóló frissítések elküldése a csapatnak
6. Tanuljon és fejlődjön folyamatosan
Kövesse nyomon a kódfelülvizsgálatok során feltárt hibákat és problémákat. Azonosítsa a mintákat. Ha például egy fejlesztő a ; helyett a : karaktert használja, ami problémákat okoz, akkor beállíthat egy automatikus javítást. Ha egy bizonyos kód rendszeresen teljesítményproblémákat okoz, akkor elvégezheti a kiváltó okok elemzését.
Ne kezelje a kódfelülvizsgálatot elszigetelten, mint egy adott kódrészlet értékelését. Gondoljon rá úgy, mint a kódminőségi folyamatok szervezetként való megerősítésének egyik módjára.
Jobb kódírás a kódfelülvizsgálatok egyszerűsítésével a ClickUp segítségével
Alapvető fontosságú, hogy a kódfelülvizsgálatok javítják a termék minőségét. Valójában a kódfelülvizsgálatok óriási pozitív hatással vannak mindenre.
A fejlesztők számára – legyenek azok friss diplomások vagy nagy tapasztalattal rendelkező egyéni közreműködők – a kódfelülvizsgálatok igazi ajándékok. A kódfelülvizsgálat révén mindenki új perspektívát kap a munkájára, és visszajelzést kap valakitől, aki többet tud, tapasztaltabb vagy egyszerűen csak más.
A felülvizsgálónak a kódfelülvizsgálatok egészséges szünetet jelentenek a programozásból, anélkül, hogy túlságosan eltávolodnának tőle. Lehetővé teszik számukra, hogy tapasztalataikat a jelenlegi feladataikon túlra is kiterjesszék.
A minőségbiztosítási elemző számára a kódfelülvizsgálatok jelentik az első védelmi vonalat. A bosszantó hibákat kezelik, így az elemzőknek több idejük marad a teljesítmény és a skálázhatóság mélyebb problémáinak tesztelésére.
Hacsak nem teszi azt fárasztóvá, ami minden csapattag életét megnehezíti, a kódfelülvizsgálatok bevezetése a legkevesebb ellenállásba ütközik.
Győződjön meg arról, hogy az értékelés mindenki számára előnyös, integrálva azt a fejlesztési folyamatba. Állítson be néhány automatizált tesztet. Tegye az összes információt elérhetővé és hozzáférhetővé. Segítse elő a könnyű, valós idejű kommunikációt.
Mindezt és még többet megtehet a ClickUp szoftverfejlesztő csapatok számára készült projektmenedzsment platformjával.
Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!
Gyakran ismételt kérdések a kódfelülvizsgálati folyamatról
1. Mi az a kódfelülvizsgálat példa?
A kódfelülvizsgálat az a folyamat, amelynek során egy vagy több szoftverfejlesztő szisztematikusan megvizsgálja valakinek a kódját azzal a céllal, hogy azonosítsa a kezdeti fejlesztési fázisban figyelmen kívül hagyott hibákat.
A jó kódfelülvizsgálat a visszajelzésre és a fejlesztő munkájának javítására összpontosít. Például, ha egy fejlesztő elmulasztott egy nulla osztási hibát a kódban, akkor a felülvizsgáló megjegyzést fűzhet hozzá:
„A függvény nem kezeli azokat az eseteket, amikor üres listát adsz meg bemenetként. Ez „ZeroDivisionError” hibát okoz, amikor nullával próbálsz osztani. Adj hozzá egy ellenőrzést, hogy megbizonyosodj arról, hogy a lista nem üres, mielőtt elvégeznéd az osztást.”
2. Melyek a kódfelülvizsgálat három típusa?
A három leggyakrabban használt kódfelülvizsgálat:
- Hivatalos kódfelülvizsgálat
- Páros programozás
- Automatizált kódfelülvizsgálat AI eszközökkel
3. Hogyan írjon kódfelülvizsgálati példát?
A peer review írása magában foglalja a kódra vonatkozó visszajelzések megadását, általában egy kódtároló platformon vagy felülvizsgálati eszközön belül. Jó felülvizsgálat írásához:
- Legyen konstruktív: összpontosítson arra, hogyan lehetne javítani a kódot, ne csak arra, hogy mi a baj.
- Legyen konkrét: Adjon konkrét példákat vagy javaslatokat a fejlesztésre.
- Legyen tiszteletteljes: fogalmazza meg visszajelzését udvarias és pozitív hangnemben
- Ösztönözze a vitát: Legyen nyitott a visszajelzésekre és a vitára, ahelyett, hogy diktálná a változásokat.
- Követés: Szükség esetén ajánlja fel, hogy részletesebben megbeszélik a visszajelzéseket.