Upbase és ClickUp: melyik munkamenedzsment platform a jobb?

Agyunk nem alkalmas többfeladatos munkavégzésre. Amikor egyik feladatról a másikra váltunk, minden váltás mentális energiát emészt fel és csökkenti a hatékonyságot. Ez a jelenség „váltási költség” néven ismert, és lassabb reakciókat és több hibát eredményez.

Ezért érzi magát kimerültnek egy nap után, amikor az alkalmazások között ugrál.

Ismerje meg az Upbase és a ClickUp alkalmazásokat, amelyek két nagyon különböző megközelítést kínálnak a váltási költségek csökkentésére. Az Upbase az egyszerűségre helyezi a hangsúlyt, míg a ClickUp struktúrát és skálázhatóságot kínál.

De melyik megközelítés működik jobban az Ön számára? Derítsük ki! 📝

ClickUp és Upbase: összehasonlító táblázat

Funkció ClickUp Upbase Felhasználói felület Sok funkcióval rendelkezik, de új felhasználók számára bonyolult lehet. Egyszerű, tiszta, felhasználóbarát Alapvető funkciók Átfogó, all-in-one munkamenedzsment A fő feladatokra, csevegésre, ütemezésre és jegyzetelésre összpontosít. Feladatkezelés Fejlett alfeladatok, függőségek, prioritások Korlátlan számú feladat és alfeladat az alapvető funkciókkal Megtekintések Lista, tábla, Gantt-diagram, naptár, idővonal Csak lista és Kanban Együttműködés és kommunikáció Feladat közbeni megjegyzések, csevegési nézetek és hozzárendelt megjegyzések Globális csevegés, egyéni, csoportos és listás csevegések Dokumentumkezelés A feladatokhoz kapcsolódó ClickUp Docs, valós idejű frissítések A munkaterületen belül központosított dokumentumok Személyes termelékenységi eszközök Feladatok prioritásai, időkövetés, emlékeztetők Napi tervező, Pomodoro időzítő és fejlett emlékeztetők Testreszabás Automatizálásokkal és sablonokkal nagymértékben testreszabható Szervezett hierarchia, de egyszerűbb testreszabás

Mi az a ClickUp?

A mai munkavégzés nem működik.

Időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük.

A legtöbb időveszteség a Work Sprawl-ból, a feladatok, információk és beszélgetések túl sok eszközre való szétszóródásából származik. A ClickUp ezt úgy csökkenti, hogy konvergált AI munkaterületként működik, ahol a projektek, a tudás, a kommunikáció és az AI egy összekapcsolt rendszerben található.

A legtöbb időveszteség a Work Sprawl-ból, a feladatok, információk és beszélgetések túl sok eszközre való szétszóródásából származik. A ClickUp ezt úgy csökkenti, hogy konvergált AI munkaterületként működik, ahol a projektek, a tudás, a kommunikáció és az AI egy összekapcsolt rendszerben található.

Projekteink, dokumentációnk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökön vannak szétszórva, ami csökkenti a termelékenységet.

A ClickUp megoldja ezt a problémát egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt a világ legösszetettebb munkahelyi mesterséges intelligenciájának segítségével.

Ma már több mint 3 millió csapat használja a ClickUp-ot, hogy hatékonyabb munkafolyamatokkal, központosított tudással és a figyelemelterelést kiküszöbölő, a koncentrációt elősegítő csevegéssel gyorsabban dolgozzon, és így növelje a szervezet termelékenységét.

A ClickUp jellemzői

1. funkció: Tervezze meg az idejét egy helyen

A ClickUp Calendar az időgazdálkodás irányító központja. Egy központi felületen tervezhet, vizualizálhat és kezelhet mindent, a heti feladatoktól a nagy bevezetési határidőkig.

A legnagyobb előnye a Google Naptárral (és másokkal) való kétirányú szinkronizálás. Így amikor frissít egy ClickUp feladatot, az automatikusan frissül a Google Naptárában is, és fordítva. Így minden munkája valós időben elérhető.

A ClickUp Calendar segítségével egyetlen helyen tervezheti meg munkáját

Például, ha marketingcsapata a ClickUp-ban módosítja egy kampány határidejét, akkor mindenki külső naptárában azonnal megjelenik ez a változás.

Ezenkívül a nézet úgy van kialakítva, hogy illeszkedjen az Ön ritmusához. Inkább óránként tervezi a napját? Váltson át a napi elrendezésre. Átfogó képet szeretne kapni a héten vagy a hónapon? Csak váltson át a nézetre. A feladatokat időrésekbe húzhatja, menet közben átütemezheti, sőt, prioritás vagy állapot szerint színkódokkal is jelölheti őket.

2. funkció: Valós idejű kommunikációs központ

Hozzon létre különböző csatornákat a munka kontextus szerinti kezeléséhez és a kommunikáció egyszerűsítéséhez a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat egy beépített üzenetküldő eszköz, amelynek célja a csapatbeszélgetések és a munkamenedzsment összevonása.

A közvetlen üzenetek segítségével közvetlenül üzeneteket küldhet a csapattagoknak, vagy a csatornákat használhatja a csapatok, projektek vagy akár kiadások szerinti beszélgetések szervezésére. A csevegőplatform helyalapú csatornákat is támogat, ami azt jelenti, hogy a térben vagy a listában végzett változtatások automatikusan megjelennek a csevegésben (és fordítva).

Például egy marketingcsapat létrehozhat egy „Kampányindítás” csatornát, ahol megbeszélhetik a szövegeket, a vizuális elemeket és a hirdetéseket, miközben az összes releváns feladatot is összekapcsolják ott.

Ezenkívül a csevegés lehetővé teszi a cselekvést. Feladatokat hozhat létre vagy kapcsolhat össze közvetlenül az üzenetekből, így az ötletek azonnal cselekvéssé válnak. Sürgős kérés érkezett egy szálban? Egy kattintással alakítsa át cselekvési tétellé, és továbbítsa a feladatot anélkül, hogy elhagyná a csevegést.

3. funkció: Beépített időkövetés

A ClickUp Project Time Tracking segítségével pontosan láthatja, hova mennek az órái. Indítsa el és állítsa le az időzítőt közvetlenül az asztali számítógépéről, mobilalkalmazásából vagy akár a ClickUp Chrome-bővítményből, így bárhonnan könnyedén nyomon követheti az idejét.

A ClickUp Project Time Tracking segítségével rögzítheti az egyes feladatokra vagy projektekre fordított időt.

Tegyük fel, hogy Ön egy tartalomkezelő, aki blogbejegyzések írása és kreatív briefek áttekintése között váltakozik. A ClickUp segítségével minden feladatot külön-külön rögzíthet, vagy valós időben követhet nyomon munka közben. Inkább a kézi bevitelt részesíti előnyben? Semmi gond. Az időkövetés optimalizált jelentéséhez visszamenőlegesen vagy egy adott időtartamra vonatkozóan is hozzáadhat időt.

A Timesheets Hub-ból hozzáférhet minden munkalapot, hogy a ClickUp Project Time Tracking segítségével nyomon követhesse a számlázható órákat.

Miután nyomon követte az óráit, a Timesheets automatikusan nap, hét vagy hónap szerint rendezi az adatait. Nyomon követheti a feladatokra és projektekre fordított időt, szűrhet a megbízott személyek szerint, és összehasonlíthatja a tényleges és a becsült időt is.

🔍 Tudta? A napi feladatok megtervezése növeli a munkanapi teljesítményt. A Journal of Applied Psychology folyóiratban megjelent tanulmány megállapította, hogy amikor az alkalmazottak egy adott napon „időgazdálkodási tervezéssel” foglalkoztak (azaz feladatlistákat készítettek, meghatározták, mikor és hogyan végzik el a feladatokat), akkor aznap jobb teljesítményt nyújtottak, mint azokon a napokon, amikor nem végeztek ilyen tervezést.

4. funkció: AI-képességek

A ClickUp Brain intelligenciát visz a munkájába. Ez a beépített AI-asszisztens összekapcsolja a feladatait, dokumentumait, csevegéseit és embereit, segítve Önt abban, hogy mentális túlterhelés nélkül, okosabban dolgozzon.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a munkaterületre vonatkozó információkat, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.

A platform három alapvető pilléren nyugszik: az AI Knowledge Manager ( ClickUp Enterprise Search!), az AI Project Manager és az AI Writer for Work.

Tegyük fel, hogy holnapra készül egy ügyfélnek szóló stratégiai prezentációra.

Először az Enterprise Search-hez fordul, és megkéri, hogy: Mutassa meg az elmúlt negyedév kampányteljesítményének összefoglalóját és az ügyfelek visszajelzéseit. Másodpercek alatt összegyűjti az összes kapcsolódó információt a munkaterületéről és a csatlakoztatott alkalmazásokból.

Ezután megkérheted az AI projektmenedzsert, hogy ellenőrizze, mi van függőben. Az automatikusan jelzi a hiányzó diákat, frissíti a feladatok állapotát, és még egy ellenőrző listát is generál a megbeszélés előtt. Megkérheted: Készítsen követési feladatokat a kreatív csapat számára az utolsó megbeszélés visszajelzései alapján, és ez másodpercek alatt meg is történik.

Használja a ClickUp Brain-t a projektmenedzsmenthez és a feladatok elosztásához

Végül az AI Writer for Work segít Önnek a prezentáció szövegének finomításában. Megkéri, hogy: Készítsen egy ügyfélnek szánt összefoglaló diát a legfontosabb eredményekkel és a következő lépésekkel, magabiztos, de barátságos hangnemben. Finomítja a szöveget, és biztosítja, hogy az üzenete a márka arculatának megfelelő legyen.

Csökkentse a váltás költségeit a ClickUp BrainGPT segítségével

A ClickUp BrainGPT egyetlen, megszakítás nélküli gondolkodási és cselekvési folyamatot biztosít. Ahelyett, hogy jegyzetek, vázlatok, lapok és feladatlisták között ugrálna, hangosan kimondhatja gondolatait, és a ClickUp BrainGPT azokat közvetlenül strukturált feladatokká, értekezletjegyzetekké, összefoglalókba és nyomon követésekbe alakítja.

Mivel a Talk-to-Text az asztali munkaterületén belül működik , ötletei pontosan oda kerülnek, ahová kell – nincs kontextusváltás, nincs fárasztó másolás-beillesztés, nincs lendületvesztés a mondat közepén.

Ez olyan, mintha minden ötletre, amit rögzítesz, csökkentenéd a kognitív terhet, ezért a csapatok egy teljes munkanap után is észrevehetően kevésbé fáradtnak érzik magukat.

Váltson a ChatGPT, a Claude és a Gemini között a ClickUp BrainGPT-ben, a desktop kiegészítőben.

Tudjon meg többet az AI projektmenedzsmentben való felhasználásáról:

A ClickUp árai

Mi az Upbase?

via Upbase

Az Upbase egy projekt- és munkamenedzsment platform, amely segít az egyéneknek és a kis csapatoknak a feladataik, dokumentumaik, fájljaik és kommunikációjuk szervezésében. A egyszerűséget és a könnyű használatot hangsúlyozza, így a bevezetés gyors.

A szabadúszók, startupok és kis csapatok számára tervezett Upbase ötvözi a feladatkezelést, az ütemezést, a dokumentumok közös szerkesztését és a csevegési funkciókat.

Az Upbase jellemzői

Vessünk egy pillantást az Upbase néhány olyan funkciójára, amelyek miatt kiválóan illeszkedik a projektmenedzsment stratégiájához:

Szerezzen be egy beépített időzítőt, hogy biztosítsa a koncentrált munkavégzést az Upbase segítségével

Az Upbase elismeri, hogy a termelékenység a „folyamatban maradásról” szól. Ezért tartalmaz olyan átgondolt eszközöket, mint a beépített Pomodoro időzítő, a Time Blocking és a Daily Notes naplózáshoz vagy gyors reflexiókhoz.

Könyvjelzővel jelölje meg a gyakran használt elemeket, és praktikus billentyűparancsokkal repüljön át a feladatokon. Így az agya tiszta marad, és a teendői is kézben tartja.

Tervezze meg munkáját óránként vagy hetente az Upbase ütemező eszközeivel

Ha Ön „naptár” típusú ember, akkor az Upbase jó választás. A Kanban táblán, a Weekly Plannerben tervezheti meg a hetét, a Weekly Calendarban óránként oszthatja be az időt, vagy kicsinyítheti a képet, hogy mindent láthasson a Monthly Calendarban. Húzza át a feladatokat, jelölje meg színekkel a határidőket, és szűrje a feladatokat a felelős személyek szerint.

3. funkció: Feladatkezelés belső és külső felhasználók számára

Az Upbase segítségével szervezze munkáját feladatokba, és egészítse ki az összes szükséges információval!

Az Upbase segítségével a fájlokat és mappákat tetszés szerint rendezheti. Tekintse meg munkáját Kanban táblaként, rendezhető listaként vagy vizuális naptárként, attól függően, hogy mi illik legjobban a munkamenetéhez.

Minden feladatnak lehet több felelőse, színkóddal jelölt prioritása, határideje, mellékletei, megjegyzései említésekkel és hangulatjelekkel, sőt, megfigyelői is, akik figyelemmel kísérik a feladatot anélkül, hogy elárasztanák a beérkező levelek mappáját. Ezenkívül a feladatokat projektek szerint címkézheti és szűrheti, hogy gyorsan meglássa, mi a legfontosabb.

🔍 Tudta? Ha a csapatok előre megtervezik az együttműködést és a visszajelzések időpontjait, a projektek gyorsabban haladnak. Kutatások kimutatták, hogy ha a visszajelzések és a döntési pontok nincsenek előre megtervezve, a munka lelassul és a kontextusváltások száma megnő. Ha ezeket a kontrollpontokat beépítik a napi tervbe, a feladatok zökkenőmentesen haladnak.

Upbase árak

Ingyenes

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

ClickUp és Upbase: funkciók összehasonlítása

Mind a ClickUp, mind az Upbase célja, hogy egyszerűbbé tegye a mindennapjait, de különböző irányokat követnek.

A ClickUp egy hatékony eszköz, amelyet azoknak a csapatoknak fejlesztettek ki, akik mindent meg akarnak kapni. Az Upbase viszont áttekinthető és strukturált, ami vonzóvá teszi csapatok és egyének számára egyaránt.

Vessünk egy pillantást arra, hogy az egyes platformok hogyan kezelik az alapvető funkciókat. 👀

1. funkció: Projekt hierarchia és struktúra

ClickUp

A ClickUp mélyen rétegzett hierarchiát kínál: Munkaterület > Terek > Mappák > Listák > Feladatok > Alfeladatok (és akár beágyazott alfeladatok is, ha bekapcsolja ezt a funkciót). Ez a struktúra ideális olyan csapatok vagy munkafolyamatok méretezéséhez, ahol egyértelmű részlegek közötti felosztásra, több projektfázisra és finomított jogosultságokra vagy nézetekre van szükség az egységek között.

Upbase

Az Upbase viszont egyszerűbb. Alapvető felépítése: Munkaterület > opcionális Mappa > Lista, majd Szakaszok, Feladatok és Alfeladatok. Ez azt jelenti, hogy kevesebb szinttel kell foglalkozni, ami gyorsabbá teszi a beállítást és megkönnyíti a navigációt.

🏆 Győztes: Döntetlen! Ha hosszú távra tervez, akkor a ClickUp a jobb befektetés. Ha valami egyszerűt szeretne, akkor az Upbase a jó választás.

2. funkció: Testreszabás és automatizálás

ClickUp

A „ClickApps” funkciót be- és kikapcsolhatja, hogy mindent testre szabhasson, például az egyéni mezőket, az automatizálásokat, a több felhasználót, és még sok mást. Az automatizált triggerek segítenek a ismétlődő műveletek kezelésében, például a feladatállapotok megváltoztatásában, a csapattagok kijelölésében vagy az emlékeztetők küldésében.

Upbase

Az Upbase egyedi mezőket és címkéket is lehetővé tesz, így könnyen nyomon követhetők a prioritások vagy kategóriák. Tiszta, egyszerű és kiváló azoknak a felhasználóknak, akik kevesebb kattintást és beállítást preferálnak.

🏆 Győztes: Szoros verseny, de a ClickUp nyerte. Kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek teljes körű ellenőrzést és automatizált működést szeretnének.

3. funkció: Jelentések és irányítópultok

ClickUp

A ClickUp Dashboards segítségével könnyedén nyomon követheti csapata teljesítményét valós időben. Kártyákat hozhat létre feladatokhoz, időkövetéshez, célokhoz és munkaterheléshez, mindezt egyetlen nézetben.

A vezetők emellett nyomon követhetik a teljesítményt, vizualizálhatják a célok elérésének előrehaladását, és a munkaterhelés és a hatékonyság diagramok segítségével akár korán felismerhetik a szűk keresztmetszeteket is.

Upbase

Az Upbase viszont egyszerűbb beállítást kínál, amely leginkább szabadúszóknak és kis csapatoknak megfelelő.

Beépített időkövető és ütemezési eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek a felhasználóknak nyomon követni a termelékenységet és nap mint nap szervezetten dolgozni. Ugyanakkor hiányoznak belőle a fejlett irányítópultok, a részletes teljesítménykövetés és a projektek közötti áttekintések.

🏆 Győztes: A ClickUp! Sokkal nagyobb mélységet, rugalmasságot és valós idejű láthatóságot kínál, segítve a csapatokat abban, hogy a leterheltségből valóban produktívvá váljanak.

ClickUp és Upbase összehasonlítása a Redditen

Felkerestük kedvenc platformját, az AKA Reddit-et, hogy megtudjuk, mit mondanak a valódi felhasználók az Upbase és a ClickUp-ról.

Bár nem voltak konkrét témák, átkutattuk a digitális információk tömegét, hogy kiváló betekintést nyerjünk.

Íme, mit mondott egy felhasználó az Upbase használatáról szabadúszó projektmenedzsment célokra:

Saját tapasztalatom alapján: az Upbase egyfajta ClickUp light. Aktívan fejlesztik. Általánosságban az emberek elégedettek vele, amennyire olvastam. A legtöbb kérdésére pozitív választ adhatok.

Először néhány hónapig kipróbálnám, mielőtt hosszú távú döntést hoznék. Ha szűkös a költségvetés, próbálja ki a ClickUp ingyenes verzióját. [sic]

Egy másik felhasználó is egyetért azzal, hogy a felhasználási eset a legfontosabb:

Melyik munkamenedzsment eszköz a legjobb?

Dobpergést kérek! 🥁

Szoros verseny volt, de a ClickUp nyerte a koronát!

Az Upbase jól működik a személyes termelékenység és az egyszerűséget kereső kisebb csapatok számára.

A ClickUp azonban teljes szervezetek számára biztosít skálázhatóságot. A munkaterületed a projektek növekedésével együtt fejlődik. A rugalmas hierarchiáktól és a kollaboratív dokumentumoktól a műszerfalakig, az időkövetésig és a ClickUp Brainig minden összekapcsolódik, hogy az ötleteket eredményekké alakítsa.

Kössd össze az egész munkafolyamatodat egy helyen, és regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅