A 10 legjobb közösségi média menedzsment eszköz ügynökségek számára 2026-ban

Csak az Egyesült Államokban több mint 10 000 digitális ügynökség működik, ezért a márkák számára soha nem volt még ennyire fontos, hogy erős közösségi média jelenléttel rendelkezzenek a versenyképességük megőrzése érdekében.

Az egy vagy több márkát kezelő marketingügynökségek számára a megfelelő eszközök használata segíthet a tartalomkészítésben és a teljesítményjelentésekben. A közösségi média munkafolyamatának minden részét tervező, kezelő és nyomon követő projektmenedzsment szoftverektől a tartalomkészítésben való együttműködésig ezek az eszközök biztosítják, hogy maximalizálja csapata erőfeszítéseit, és sikeres tartalmi stratégiát alakítson ki.

Ideje feljebb lépni a közösségi média terén. Íme a 10 legjobb, jelenleg elérhető közösségi média menedzsment eszköz ügynökségek számára!

A közösségi média kezelőeszközök segítenek az ügynökségeknek és a vállalkozásoknak a közösségi média fiókjaik hatékonyabb kezelésében.

Ezek az eszközök számos funkciót kínálnak, például:

Bejegyzések tervezése és ütemezése

Közösségi médiafigyelés

Csapatmunka

Elemzés és jelentések

Projektmenedzsment és kampánymenedzsment

És még több

Összességében ezeket úgy tervezték, hogy csökkentsék a rutinfeladatokra fordított időt, így az ügynökségek az értékes munkára koncentrálhassanak.

Mi jellemzi egy jó közösségi média menedzsment eszközt?

Egy megbízható közösségi média menedzsment eszköznek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Intuitív felhasználói felület

Naptárfunkció, amely áttekintést nyújt a több platformon megjelenő tartalmakról

Visszajelzési és együttműködési funkciók

Jóváhagyási munkafolyamatok egyedi vagy előre beállított opciókkal

Megfizethető és méretezhető árak

Miért érdemes ügynökségének közösségi média menedzsment eszközt használnia?

Ügynökségként kihívást jelenthet a különböző közösségi média csatornákon zajló, több ügyfélkampány nyomon követése. Egy jó közösségi média menedzsment eszköz lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy megoldást találjanak minden alapvető feladatra: az adatok elemzésére, a teljesítmény mérésére, az ügyfelekkel való együttműködésre, valamint a tartalom létrehozására és terjesztésére.

Ennek fényében nézzük meg azt a 10 közösségi média menedzsment eszközt, amelyek segítségével ügynöksége új szintre léphet. ? ?

1. ClickUp

A legjobb megoldás az all-in-one projektmenedzsmenthez és a csapatmunkához

Kövesse nyomon a projektfrissítéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp munkaterületéről.

A ClickUp egy vezető projektmenedzsment és termelékenységi platform. Lényegében a ClickUp egy olyan all-in-one projektmenedzsment megoldásként lett kialakítva, amely segít a csapatoknak nyomon követni feladataikat, hatékonyan kezelni a munkafolyamat minden részét, és elérni céljaikat.

Miért hasznos ez az eszköz a marketingügynökségek számára? Íme néhány ok:

1️⃣ Teljesen testreszabható platform, rugalmas funkciókkal: Több száz hatékony funkciót, felhasználóbarát felületet és teljesen testreszabható platformot kínál. Ez azt jelenti, hogy a ClickUp-ot bármilyen módon konfigurálhatja, hogy megfeleljen a projekt igényeinek, felhasználási esetének, preferenciáinak és munkafolyamatának, így ez az eszköz tökéletesen illeszkedik bármely csapathoz, beleértve a közösségi média marketing csapatokat is.

2️⃣ Projektmenedzsment és csapatmunka: A ClickUp segítségével a marketingcsapatok hozzáférhetnek fejlett projektmenedzsment és együttműködési funkciókhoz. Válasszon több mint 15 egyedi nézet közül, hogy a saját elképzelései szerint szervezze meg a tartalommarketing-projekteket, valamint használja az eszközcsomagot, amely magában foglalja a ClickUp Docs-ot blogok, wikik, SOP-ok és egyéb dokumentációs igényekhez, valamint az együttműködési táblákat brainstorminghoz, stratégiai tervezéshez és koncepciók kidolgozásához. A közösségi média menedzserek és csapatok számára szintén nagy értéket jelent a ClickUp Naptár nézete, ahol megtervezhetik, koordinálhatják és kezelhetik közösségi média- és tartalmi naptárukat.

A ClickUp Naptár nézetének segítségével ütemezze be a közösségi médiás bejegyzéseket, blogbejegyzéseket és bejelentéseket a többi feladat és megbeszélés mellett.

3️⃣ Lehetővé teszi vendégek, például ügyfelek és külső csapatok hozzáférését: Az ügyfelekkel és külső csapatokkal való kommunikációt illetően az ügynökségek vendégeket hívhatnak meg a munkaterületükre, és a Megosztás és adatvédelmi beállítások segítségével szabályozhatják, hogy a vendégek milyen tartalmakhoz férhetnek hozzá. Ha hozzáférést biztosít ügyfeleinek a ClickUp-hoz, az azt jelenti, hogy a platformon belül dolgozhat velük, és olyan funkciókat használhat, mint a Proofing, amely lehetővé teszi képek, videók és PDF-ek megjegyzéssel ellátását a könnyebb kommunikáció és a visszajelzési és jóváhagyási folyamat felgyorsítása érdekében.

Központosítsa a visszajelzéseket és gyorsítsa fel a jóváhagyási folyamatokat a Proofing segítségével, amely lehetővé teszi a megjegyzések közvetlen hozzáadását a feladat mellékleteihez.

4️⃣ Testreszabható sablonok könyvtára: A ClickUp minden felhasználási esetre kínál sablonkönyvtárat, beleértve a kezdő szintű közösségi média sablont és a modern közösségi média naptár sablont, amelyek szilárd keretet biztosítanak a ClickUp-ban végzett munkamenetéhez. Van egy haladó szintű sablon is, amely segít kidolgozni a közösségi média stratégiáját, és egy helyen kezelni az összes munkáját, csapatát és ügyfelét – ez a ClickUp közösségi média bejegyzések sablonja!

A ClickUp Social Posts Template rugalmas, előre elkészített nézeteket, egyéni állapotokat, egyéni mezőket és még sok mást tartalmaz. Személyre szabott közösségi média sablonja tökéletes alapot nyújt a tartalom beillesztéséhez, stratégiájának kidolgozásához és optimalizálásához.

Akár ügynökségekről, kis csapatokról, nagyvállalatokról vagy ezek közötti méretű szervezetekről van szó, a ClickUp segít Önnek a szervezettség és a termelékenység fenntartásában. Egyesítse közösségi média marketing projektjeit, és gondoskodjon azok zökkenőmentes működéséről ezzel az all-in-one projektmenedzsment eszközzel – lehet, hogy pont ez az, amire közösségi média ügynökségének szüksége van.

A legjobb funkciók

Több mint 15 egyéni nézet : Több mint 15 egyéni nézet, hogy a munkáját a saját elképzelése szerint ábrázolhassa, beleértve a Naptár nézetet is

ClickUp Brain: Készítsen Készítsen mesterséges intelligenciával generált tartalmakat a ClickUp AI-eszközével

Naptár nézet : Kezelje közösségi naptárát, készítse el közösségi média tartalmait és még sok mást egyetlen nézetben

Teljesen testreszabható platform : Testreszabhatja a ClickUp-ot bármilyen igényhez. Használja : Testreszabhatja a ClickUp-ot bármilyen igényhez. Használja weboldal-projektmenedzsmenthez , tartalomkezeléshez és még sok máshoz

Ellenőrzés : Gyorsítsa fel a visszajelzési és jóváhagyási folyamatot azzal, hogy közvetlenül a képekre, videókra és PDF-fájlokra ír megjegyzéseket, valamint megjelöli a csapattagokat vagy az ügyfeleket

Címkék : Adjon hozzá egyéni címkéket a feladatok kategóriák szerinti rendezéséhez

Prioritási jelölések : Jelölje meg feladatait sürgős, magas, normál és alacsony prioritásúként, hogy csapata tudja, : Jelölje meg feladatait sürgős, magas, normál és alacsony prioritásúként, hogy csapata tudja, mire kell elsőbbséget adnia

Testreszabható sablonok : Válasszon több mint 1000 testreszabható sablon közül minden felhasználási esethez, beleértve : Válasszon több mint 1000 testreszabható sablon közül minden felhasználási esethez, beleértve a tartalmi naptár sablonokat is

Mobilalkalmazás : A ClickUp mobil eszközökön is elérhető. Bármikor, bárhonnan hozzáférhet munkájához

Integrációs lehetőségek: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 másik munkaeszközhöz, hogy minden munkáját egy helyen összpontosítsa és egyszerűsítse a munkafolyamatot

Árak

Ingyenes csomag : Örökké

Korlátlan : 7 USD/tag/hónap

Üzleti : 12 USD/tag/hónap

Vállalati: Az árakról érdeklődj az értékesítési osztálynál

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (6547 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (3602 értékelés)

2. Planable

A legjobb tartalom-együttműködéshez

via Planable

A Planable egy tartalomtervező és együttműködési eszköz, amely segít a marketingcsapatoknak a közösségi média tartalmak tervezésében, előnézetének megtekintésében, jóváhagyásában és az azokhoz kapcsolódó együttműködésben.

A Planable segítségével könnyedén megoszthatja posztötleteit kollégáival és ügyfeleivel, és valós idejű visszajelzéseket kaphat ugyanazon a felületen. A legújabb frissítéssel, az Universal Content funkcióval a csapatok bármilyen típusú tartalmat létrehozhatnak és közösen szerkeszthetnek: közösségi média posztokat, hírleveleket, blogbejegyzéseket, termékleírásokat és minden mást.

A Planable többféle módon is egyszerűsíti a tartalom jóváhagyását. Először is, a Planable felhasználói 4 jóváhagyási munkafolyamat közül választhatnak: Nincs, Opcionális, Kötelező és Többszintű jóváhagyás. Az utóbbi lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a helyzetüknek megfelelő beállítással testreszabják a jóváhagyási folyamatot, és további biztonsági réteget ad hozzá azzal, hogy a bejegyzések a közzététel előtt egy jóváhagyási láncon mennek keresztül. Például beállíthatja, hogy egy bejegyzésnek a közzététel előtt először át kell mennie az ügyfél jogi osztályán.

A Planable intuitív felülete megkönnyíti a különböző csapatok közötti együttműködést is. Csapatod beszélgetései egyetlen platformon találhatók, és könnyedén megjelölhetsz más tagokat, hogy megbeszéléseket indíts, vagy tartalmakat vizsgálj át. Ez azért lehetséges, mert a beszélgetések kommentek és válaszok formájában közvetlenül a kérdéses bejegyzés mellett jelennek meg.

Lehetőség van külső együttműködésre is. A tartalmakat és a hozzászólásokat „belső” státuszra állíthatja, amíg nem biztos 100%-ig abban, hogy azok készen állnak az ügyfél jóváhagyására. Az ügyfelek számára pedig lehetőség van egy olyan link létrehozására, amely közvetlenül a bejegyzéshez vezet, így az ügyfél könnyedén átugorhat oda, és megoszthatja gondolatait a hozzászólások között.

Akár egy kis marketingügynökségről van szó, akár sok különböző ügyfelet kezel, a Planable olyan eszközöket kínál, amelyekkel egyszerűsítheti az együttműködési folyamatokat, és így jobb eredményeket érhet el kampányaival. Kezdje egy termékbevezetés megtervezésével, és használja a Planable-t az összes csatorna (közösségi média, blog, e-mailek, bannerek stb.) tartalmának szinkronizálására.

A legjobb funkciók

Többszintű és testreszabható jóváhagyási munkafolyamatok

Szinkronizálja és/vagy finomítsa a közösségi média platformokra szánt bejegyzéseket (ez még nem elérhető az univerzális tartalmak esetében)

Intuitív és letisztult naptárnézet

Tartalmához testreszabható szűrők, amelyek „Egyéni nézetek” néven menthetők el

Ötféle tartalomnézeti mód (Rács, Lista, Hírcsatorna, Naptár

Valós idejű együttműködés

Alkalmazáson belüli képszerkesztő eszköz

Integráció a főbb közösségi média platformokkal

Árak

Ingyenes csomag

Alapszint : 13 USD felhasználónként/hónap

Pro : 26 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árkérdezéshez vegye fel velünk a kapcsolatot

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,6 az 5-ből (548 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (305 értékelés)

3. Hootsuite

A legjobb tartalomkészítő és jelentéskészítő ügynökségek számára

via Hootsuite

A Hootsuite az egyik legrégebbi és legismertebb közösségi média menedzsment eszköz a piacon. A Hootsuite az egyik legnépszerűbb megoldásként tett szert hírnévre azoknál az ügynökségeknél, amelyek befektetni szeretnének közösségi média marketing tevékenységükbe.

A Hootsuite számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyet egy ilyen szintű közösségi média eszköztől elvárhatunk, beleértve a közösségi média bejegyzések ütemezését, a monitorozást, a feladatkezelést és a teljesítményjelentéseket. A jelentéskészítési és projektmenedzsment funkciók egyenlő arányú keverékének köszönhetően a Hootsuite kiváló megoldás azoknak az ügynökségeknek, amelyek teljesítményorientált és kreatív feladatokkal járó projekteket egyaránt kezelnek.

A legjobb funkciók

A vezetők konkrét közösségi média bejegyzéseket rendelhetnek hozzá bizonyos csapattagokhoz.

A Hootsuite naptára háromféle nézetet (lista, hét, hónap) és két alnézetet (bejegyzés állapot vagy közösségi hálózat szerint) kínál.

Részletes elemzési és jelentéskészítési funkciók

Korlátozások

Nincs központi médiakönyvtár az eszközök megosztásához

Más eszközökhöz képest viszonylag korlátozott együttműködési funkciók

Magas árak

Nincs verziókezelés a bejegyzésekhez

Nincs lehetőség a bejegyzések megosztására a vendégekkel

Árak

Professional: 99 USD havonta

Csapat: 249 USD havonta

Üzleti: 739 USD havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ügyfélértékelések és vélemények

G2 : 4,1 az 5-ből (3840 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (3412 értékelés)

4. Agorapulse

A legjobb a közösségi média menedzsmenthez és a projektmenedzsmenthez

via Agorapulse

Az Agorapulse egy közösségi média menedzsment platform, amely ütemezési és feladatkezelési funkciókat kínál. Az Agorapulse-t az ügynökségek számára készült egyéb közösségi média eszközöktől az különbözteti meg, hogy a marketinghez kapcsolódó számos területet lefed, az analitikától, a kulcsszó-figyelésen és a közösségi média figyelésén át a projektmenedzsmentig.

A legjobb funkciók

Vizuális tartalomnaptár

Megosztott naptár kiegészítő a külső együttműködéshez

Széles körű közösségi média marketing feladatokat fed le

Megbízható közösségi média projektmenedzsment funkciók

Korlátozások

Nincs többszintű jóváhagyás

Meredek tanulási görbe

A felhasználói felület javítható

Árak

Ingyenes csomag

Standard: 49 USD felhasználónként/hónap (éves számlázás)

Professional: 79 USD felhasználónként/hónap (éves számlázás)

Advanced: 119 USD felhasználónként/hónap (éves számlázás)

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (871 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (698 értékelés)

5. Sprout Social

A legjobb a közösségi média figyeléséhez

via Sprout

A Sprout Social egy ügynökségek számára kifejlesztett közösségi média menedzsment eszköz. A Sprout Social segítségével könnyedén kezelhet több fiókot egy platformon, és csapatok között is együttműködhet. Részletes elemzési és jelentéskészítési funkcióival pedig mérheti kampányai sikerét is.

Végül egy másik nagyszerű Sprout Social funkció a kiterjedt eszközkönyvtár. Mivel az ügynökségek definíció szerint eszközökre támaszkodnak, a Sprout eszközkönyvtára hatalmas értéket nyújt azzal, hogy egy teljes alplatformot kínál, ahol az ügynökségek megoszthatják, kezelhetik és terjeszthetik az eszközöket a csapatokkal és az ügyfelekkel.

A legjobb funkciók

Intelligens beérkező levelek mappa a kérések és a feladatok gyors áttekintéséhez

Kétféle megtekintési móddal rendelkező eszközkönyvtár, amely gyors és egyszerű eszközkezelést tesz lehetővé

Részletes elemzések, közösségi médiafigyelés és monitorozási funkciók

A külső együttműködés egyszerű és egyértelmű

Korlátozások

Magas árak a kis ügynökségek számára

A bejegyzéseket nem lehet csoportosítani a naptárban

Nincs drag and drop opció a naptárban

Árak

Standard: 249 USD havonta

Professional: 399 USD havonta

Haladó: 499 USD havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (2367 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (550 értékelés)

6. Buffer

A legjobb integrációkhoz, jelentésekhez és menedzsmenthez

via Buffer

Bár a Buffer számos integrációjának köszönhetően tett szert hírnévre, ez egyben hatékony eszköz is minden méretű ügynökség számára.

A Buffer segítségével könnyedén létrehozhat és ütemezhet bejegyzéseket több közösségi média fiókban is. Kiváló elemzési funkciói lehetővé teszik a bejegyzések teljesítményének nyomon követését, az elért eredményekről szóló jelentések készítését, valamint a versenytársakkal való összehasonlítást. Ráadásul a tömeges ütemezés funkciója miatt ez a tökéletes eszköz az ügynökségek számára, amelyeknek nagy az ügyfélkörük.

A legjobb funkciók

Számos integráció, beleértve a Canva-t is

Kampánykövetés és -kezelés: a kampányablakban létrehozhat tartalmakat, és nyomon követheti a beütemezett, közzétett, tervezetként megmaradt bejegyzéseket, valamint a jóváhagyásokat

Kifejezetten ügynökségek számára készült árazási csomaggal rendelkezik

Korlátozások

A bejegyzésekhez nincsenek címkék és címkék, amelyek nagyrészt elengedhetetlenek a nagyszabású közösségi média kezdeményezésekben

Nem teszi lehetővé a külső csapatokkal való együttműködést

A Hootsuite jóváhagyási infrastruktúrája kissé korlátozott abban az értelemben, hogy az egy-egy jóváhagyási munkafolyamaton kívül a felhasználók nem tudják rétegek szerint strukturálni a jóváhagyásokat

Árak

Ingyenes csomag

Essentials: 6 USD csatornánként/hónap

Csapat: 12 USD csatornánként/hónap

Ügynökség: 120 USD 10 csatornára/hónap

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,3 az 5-ből (971 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (1390 értékelés)

7. Sendible

A legjobb kis- és közepes méretű ügynökségek számára

via Sendible

A lista következő eleme a Sendible, egy hatékony eszköz, amelyet az ügynökségek közösségi média fiókjainak kezelésére terveztek. A Sendible meglehetősen sokszínű funkciókínálatot nyújt, beleértve a tartalmi naptárakat, az automatizált üzeneteket és a jelentéskészítési lehetőségeket. Ezen felül a Sendible lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben együttműködjenek az ügyfelekkel és a csapattagokkal a projektekben.

A Sendible rendelkezik néhány olyan funkcióval, amely megkülönbözteti a hasonló eszközöktől, például a DM-figyeléssel és az ügyfél-dashboarddal. Ez utóbbi kiválóan segít a csapat és az ügyfelek közötti kapcsolattartás egyszerűsítésében. Érdemes megemlíteni a beépített képszerkesztőt és a témajavaslatokat is.

A legjobb funkciók

A felhasználók több közösségi média platformon is szinkronizálhatják és szerkeszthetik a bejegyzéseket, ahelyett, hogy minden bejegyzést külön-külön szerkesztenének.

Intuitív, nagyon könnyen használható közösségi média naptár

DM-figyelés

A Client Connect lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy összekapcsolják közösségi média fiókjaikat a Client Dashboarddal anélkül, hogy kiadnák bejelentkezési adataikat.

Egyedi jóváhagyási munkafolyamatok ügyfelek és közösségi média csapatok számára

Korlátozások

A mobil élmény javítható

Árak

Creator: 29 dollár havonta

Traction: 89 dollár havonta

Ár: 199 USD havonta

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (832 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (116 értékelés)

8. Later

A legjobb megoldás közösségi média- és tartalommarketing-ügynökségek számára

via Later

A Later kiváló választás minden ügynökség számára, amely a következő szintre szeretné emelni közösségi média menedzsmentjét. Intuitív ütemezési rendszere lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy helyen tervezzék meg és tegyék közzé a tartalmakat több csatornán, ezzel időt és energiát takarítva meg. Emellett hatékony elemzési funkciókat és SEO-eszközöket is kínál.

Ezen felül a Later vizuális médiakönyvtára megkönnyíti a vizuális tartalmak tárolását és rendszerezését, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy gyorsan megtalálják a következő bejegyzésükhöz tökéletes fotót vagy videót. Ilyen hatékony funkciókkal nem csoda, hogy a Later az ügynökségek egyik legnépszerűbb közösségi média menedzsment eszközévé vált.

A legjobb funkciók

Integráció a WordPress-szel

Könnyű használat és tiszta felület

Robusztus médiakönyvtár, amely megkönnyíti az eszközkezelést a csapatok és az ügyfelek számára

Támogatja a Link in Bio funkciót

Korlátozások

Nincs Google Profile (korábban Google My Business) integráció

Kissé rugalmatlan árazás. Például a Starter és a Growth csomagoknál a posztolási limitek közösségi oldalonként 30, illetve 150 posztra vannak korlátozva

A kezdőcsomagok az elemzési adatokat legfeljebb három hónapra korlátozzák

Árak

Kezdőcsomag: 18 USD havonta

Growth: 40 dollár havonta

Haladó: 80 USD havonta

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,6 az 5-ből (289 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (358 értékelés)

9. Planoly

A legjobb közepes és nagy ügynökségek számára

via Planoly

A Planoly szintén kiváló választás azoknak az ügynökségeknek, amelyek optimalizálni szeretnék közösségi média munkafolyamatukat. Ez a népszerű ütemezési platform az Instagrammal, a Pinteresttel, a Twitterrel, a Facebookkal és más jelentős platformokkal is együttműködik.

A Planoly egyszerű, vizuális felületet kínál, amely segít az együttműködésben, a kampányok tervezésében, a teljesítménymutatók nyomon követésében és az eredmények elemzésében. A Planoly emellett több mint hétmillió stock fotó, grafika és márkás betűtípus kínálatával megkönnyíti a lenyűgöző vizuális elemek létrehozását.

A legjobb funkciók

Támogatja a Link in Bio funkciót

Robusztus, alkalmazáson belüli TikTok videótervező

Támogatja a platformok közötti keresztposztolást (például TikTok-videók YouTube-rövidfilmekbe)

Korlátozások

Az ingyenes próbaidőszak csak hét napig tart

A kis ügynökségek számára a Planoly elérhetetlen lehet, mivel a Starter csomag korlátozza a havi feltöltések számát.

Árak

Kezdőcsomag: 13 USD havonta

Growth: 23 dollár havonta

Professional: 43 USD havonta

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,3 az 5-ből (64 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (46 értékelés)

10. Loomly

A legjobb elemzéshez és együttműködéshez

via Loomly

Ügynökségek számára készült legjobb közösségi médiaeszközök összeállításunk utolsó helyét a Loomly foglalja el.

A Loomly intuitív felhasználói felületet kínál, amely megkönnyíti a bejegyzések ütemezését és közzétételét, valamint lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előnézetben megtekintsék a bejegyzéseket az összes különböző csatornájukon, és testreszabható szerepkörökkel és jogosultságokkal automatizált jóváhagyási folyamatokat állítsanak be.

Ez utóbbi funkció nagyobb ellenőrzést biztosít az ügynökségi csapatoknak ügyfeleik tartalmai felett, miközben garantálja a márka egységességét. A Loomly segítségével az ügynökségek részletes jelentésekkel elemezhetik tartalmaik teljesítményét az interakciók, az elérhetőség és egyéb mutatók tekintetében. Mindez a Loomly-t ideális választássá teszi azoknak az ügynökségeknek, amelyek hatékonyságukat szeretnék javítani a közösségi média menedzsment terén.

A legjobb funkciók

Támogatja a Snapchat integrációt

Testreszabható csapatmunkafolyamatok a közösségi média tartalmak jóváhagyásához és közzétételéhez

Javasolt bejegyzésötletek és RSS-hírcsatornák, amelyek inspirálják csapatát

Korlátozások

Nincsenek munkaterületek vagy mappák

Instagram- és Facebook-bejegyzések kézi közzététele

A szűrőkkel kapcsolatos felhasználói felületi problémák

Árak

Alapár: 35 USD havonta

Standard: 7 USD havonta

Haladó: 172 USD havonta

Prémium: 359 USD havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,6 az 5-ből (1 307 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (476 értékelés)

Az ügynökségek számára legalkalmasabb közösségi média menedzsment eszközök kiválasztása az ügynökség konkrét igényeitől és méretétől függ. A nagyobb ügynökségeknek fejlettebb megoldásokra lehet szükségük, amelyek mélyebb automatizálási és elemzési képességekkel rendelkeznek.

Ezzel szemben a kisebb ügynökségeknek elegendőek lehetnek az egyszerűbb megoldások, amelyek elegendő funkciót kínálnak az alapvető feladatok elvégzéséhez. Bármilyen igényei is legyenek, biztosan talál olyan közösségi média ütemezési platformot, amely kielégíti azokat – csak azt kell kiválasztania, amelyik olyan funkciókat és rugalmasságot kínál, amelyek támogatják növekvő igényeit és bővülő üzleti tevékenységét!

Vendégszerző:

Marco Giuliani a Planable tartalommarketingese és feltörekvő YouTuber. Szakterülete a tartalomírás, a közösségi média szövegírás és a neo-noir képregények.