A 3 legjobb PM szoftver, amelynek beállítása kevesebb időt vesz igénybe

A laptop képernyőjét bámulja, és legyőzöttnek érzi magát. Éjjel 12 óra van, és még mindig próbálja megérteni az új projektmenedzsment eszközt. Eleinte egyszerűnek tűnt, de már három napja küzd a felhasználói jogosultságokkal, az egyéni mezőkkel és az integrációs beállításokkal.

Mindeközben a projekt tényleges határideje egyre közeledik.

Ha kis csapatot vagy startupot vezet, akkor biztosan ismeri ezt a helyzetet (az irónia senkinek sem kerüli el a figyelmét: az eszköz, amelynek célja a termelékenység növelése, végül a termelékenység gyilkosává válik).

Ezért összeállítottuk a három legjobb projektmenedzsment eszközt, amelyek minimális beállítási időt igényelnek. Használhatja őket projektkövetéshez, csapatmenedzsmenthez, feladat létrehozásához és még sok máshoz. Gyűjtse össze az összes projektjét egy helyen! 💪

🔍 Tudta? A klasszikus öntapadó jegyzetlapot, amelyet a csapatok ma is használnak a prioritások kezelésére, véletlenül találták fel 1968-ban, amikor a 3M egyik tudósa gyenge tapadású ragasztót fejlesztett ki. Ez egy alacsony technológiai színvonalú, de rendkívül népszerű, „beállítás nélküli” projektmenedzsment megoldássá vált.

A beállításhoz kevesebb időt igénylő 3 legjobb PM szoftver egy pillantásra

Itt található egy összehasonlító táblázat, amely segít áttekintni a legjobb projektmenedzsment szoftvereket.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Előnyök és hátrányok Árak* ClickUp AI-alapú projektmenedzsment és együttműködés egyének, kis csapatok és vállalkozások számára ClickUp Brain és Brain Max, automatizálás, integrációk, dokumentumok, táblák, gondolattérképek Előnyök: Az AI azonnal generál feladatokat, dokumentumokat és munkafolyamatokat – Egyszerű és összetett projekteket is kezelHátrányok: A desktop verzió több funkcióval rendelkezik, a kiterjedt testreszabás időigényes lehet Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Basecamp Egyszerű projektkommunikáció és feladatkezelés kis- és közepes méretű csapatok számára Tennivaló listák, üzenőfalak, Campfire csevegés a funkciók közötti együttműködéshez, erőforrás-elosztás, fájltárolás és projektütemezés. Előnyök: Egyszerű beállítás, kiszámítható felépítés, beépített kommunikációs eszközök Hátrányok: Korlátozott fejlett funkciók (nincs Gantt-diagram, függőségek), minimális testreszabási lehetőségek Ingyenes; a fizetős csomag ára felhasználónként havi 15 dollártól kezdődik (Plus) Trello Vizuális feladat- és munkafolyamat-kezelés kis csapatok vagy projektmenedzserek számára Kanban táblák, testreszabható kártyák, projekttervezés ellenőrzőlisták, címkék és Power-Up-ok (integrációk) segítségével. Előnyök: Könnyen beállítható és használható. Vizuális, intuitív feladatkövetés. Rugalmas csapatok és egyének számára. Hátrányok: A táblák nagy méretben zsúfolttá válhatnak, Kanban-központúak és korlátozott nézetbeállítási lehetőségekkel rendelkeznek. Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 6 dollártól kezdődik.

🧠 Érdekesség: Az 1960-as években a NASA olyan korai projektmenedzsment rendszerekre támaszkodott, mint a PERT (Program Evaluation and Review Technique), hogy űrhajósokat küldjön a Holdra. Ezek a rendszerek annyira összetettek voltak, hogy egész szobáknyi személyzetre volt szükség csak a feladatok és az ütemtervek kezeléséhez.

Mit kell keresnie egy olyan PM szoftverben, amelynek beállítása kevesebb időt vesz igénybe?

Íme a projektmenedzsment szoftver kiválasztásának legfontosabb kritériumai:

Gyors bevezetés: Egyszerű fiók létrehozás, minimális beállítási lépések és sablonok, amelyek segítenek a csapatoknak a gyors indulásban.

Intuitív kialakítás: Világos navigáció és drag-and-drop funkció, így még az új felhasználók is magabiztosan dolgozhatnak képzés nélkül.

Előre elkészített sablonok: Különböző iparágak és felhasználási esetek számára kész, azonnal használható munkafolyamatok, amelyek órákat takarítanak meg a kézi beállításból.

Rugalmas testreszabás: lehetőségek a táblák, mezők és irányítópultok igényeinek megfelelő testreszabására, felesleges bonyolultság nélkül.

Egyszerűen működő integrációk: Natív kapcsolatok olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive vagy a Zoom, így nem kell időt töltenie a rendszerek összekapcsolásával.

Mobil és webes hozzáférhetőség: Egységes felhasználói élmény az összes eszközön, így a csapatok az első naptól kezdve összehangoltan tudnak dolgozni.

A legjobb projektmenedzsment szoftver, amelynek beállítása kevesebb időt vesz igénybe

Íme a három legjobb feladatkezelő szoftver, amelyeket gyors beállításra, egyszerű használatra és azonnali termelékenységre terveztek, miközben több projektet is nyomon követhetnek. 👀

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú projektmenedzsment és csapatmunka együttműködéshez)

Készítsen pillanatok alatt projekttervet, amelyben a ClickUp Brain segítségével már előre meghatározza a célokat, a mérföldköveket és a kockázatokat

Amikor új projektet állít be, minden óra, amit dokumentumok létrehozásával, munkafolyamatok strukturálásával vagy eszközök összekapcsolásával tölt, egy óra, amit a végrehajtásból veszít. Ráadásul a csapatának most meg kell ismerkednie egy egész sor dokumentummal (és néha eszközzel) a munka elvégzéséhez. Ez a munka elszóródásához, kimerültséghez és a munkától való elszakadás zavaró érzéséhez vezet.

A ClickUp, egy konvergens AI munkaterület, pontosan erre a célra lett kifejlesztve. Ez a világ első konvergens AI munkaterülete, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot. Hogyan, kérdezheti?

A ClickUp projektmenedzsment szoftver ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni. Íme, ami miatt ez a szoftver a gyors, AI-támogatott projektbeállítás és -kezelés első számú választása. 👀

Használja a sablonokat a készen álló beállításhoz.

Válasszon több ezer, az Ön projektjéhez igazított ClickUp projektmenedzsment sablon közül, töltse le őket ingyen, és voilá! Máris készen áll a végrehajtásra.

Ezek a kész struktúrák különböző munkafolyamatokhoz és iparágakhoz vannak igazítva. Néhány kattintással betölthet olyan sablonokat, amelyek előre elkészített tereket, mappákat, listákat, feladatokat és dokumentumokat tartalmaznak, és mindegyikük olyan népszerű projektmenedzsment módszertanokat támogat, mint az Agile, a Scrum vagy a Kanban.

Ezek a sablonok testreszabható mezőkkel, állapotokkal és nézetekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy gyorsan megszervezzék a feladatokat, kiosztják a felelősségeket és nyomon kövessék az előrehaladást anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük. Ez rengeteg időt takarít meg a csapatának a projekt beállításában, és biztosítja az összes projektben az egységességet és a legjobb gyakorlatok alkalmazását.

Ingyenes sablon Próbálja ki a ClickUp projektmenedzsment sablonját, amely a gyors és egyszerű projektbeállításhoz választható számos formátum egyike.

A fenti ClickUp projektmenedzsment sablon például egy előre elkészített struktúrát biztosít, amely a kezdetektől fogva szervezi a feladatokat, a fázisokat és az erőforrásokat. A feladatokon túl a sablon egy helyen összefogja a kontextust. Használja a kapcsolódó ClickUp Docs-ot a projekttervekhez vagy a SOW-khoz, a Forms-ot a kérések rögzítéséhez, valamint a ClickApps-ot, például a Time Tracking vagy a Dependencies alkalmazásokat, hogy a munka elszámoltatható és kiszámítható legyen.

Dolgozzon gyorsabban a ClickUp Brain és a Brain Max segítségével!

A ClickUp Brain egy beépített AI projektasszisztens, amelynek célja, hogy kiküszöbölje a lassú, manuális beállítást, amely általában lassítja a projekteket. Automatikusan generál dokumentumokat, feladatlistákat, és még automatizálási javaslatokat is tesz, így perceken belül működőképessé teheti munkaterületét.

Automatizálja a projektösszefoglalókat és frissítéseket a ClickUp Brain segítségével.

Például egy startup alapítója beírhatja: „Készítsen piacra lépési tervet egy új termék bevezetéséhez. ” A ClickUp Brain azonnal megadja a teendőlistát, amely tartalmazza a teljesítendő feladatokat, például a weboldal frissítését, sajtóközleményeket és hirdetési kampányokat, a határidőket és a felelősöket.

A ClickUp Brain akár automatizálási lehetőségeket is javasolhat, például „a tartalom jóváhagyása után automatikusan rendelje hozzá a tervezési feladatokat” vagy „küldjön e-mailes emlékeztetőt a határidő előtt”, hogy csökkentsék a manuális nyomon követést.

💡 Bónusz: Unod már, hogy fájlokat kell átkutatnod vagy eszközök között kell ugrálnod, csak hogy a projektek haladjanak? A ClickUp Brain MAX úgy lett kialakítva, hogy az első naptól kezdve egyszerűsítse a projektmenedzsmentet – nincs bonyolult beállítás, nincs meredek tanulási görbe: 🔍 A projektfájlok azonnali megkeresése : Keressen a ClickUp, Google Drive, GitHub, SharePoint, OneDrive és más szolgáltatásokban anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét.

Kezelje a munkát hanggal : Használja 🎙️: Használja a Talk to Text funkciót feladatok létrehozásához, ütemtervek frissítéséhez, tulajdonosok kijelöléséhez vagy dokumentációk létrehozásához, mindezt kéz nélkül.

Szüntesse meg az eszközök szétszóródását : Cserélje le a egymástól független AI-alkalmazásokat, és használja ki a prémium AI-modelleket, mint például a ChatGPT, Claude és Gemini, amelyek egy kontextusérzékeny megoldásba vannak beágyazva, és beépültek a projekt munkafolyamataiba. 🛠️: Cserélje le a egymástól független AI-alkalmazásokat, és használja ki a prémium AI-modelleket, mint például a, amelyek egy kontextusérzékeny megoldásba vannak beágyazva, és beépültek a projekt munkafolyamataiba. Akár termékbevezetést, sprintkövetést vagy ügyfélszolgáltatások kezelését végzi, próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot – az AI Super App alkalmazást, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Felejtse el az AI Sprawl-t, használja a hangját a munkavégzéshez, dokumentumok létrehozásához, feladatok kiosztásához a csapattagoknak és még sok máshoz.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations segítségével „ha ez, akkor az” szabályokat állíthat be. Ön választja ki a kiváltó okot, és dönti el, mi történjen ezután.

Kiváltó ok: Valami megváltozik, például egy feladat állapota vagy határideje. Feltétel: Szűrők hozzáadása, például „csak akkor, ha a prioritás magas” Művelet: A ClickUp feladatok hozzárendelésével, mezők frissítésével vagy emlékeztető küldésével reagál.

Készítsen egyedi ClickUp automatizálásokat, hogy elvégezze a munkaigényes feladatokat

A beállítás csak néhány percet vesz igénybe, és miután beállította, a munkafolyamat önállóan folytatódik.

Ha nem szeretne manuálisan szabályokat létrehozni, az AI Automation Builder megalkothatja azokat Ön helyett. Egyszerűen írja be természetes nyelven, amire szüksége van, például: „Ha a prioritás magas, rendelje Johnhoz, és állítsa be a határidőt holnapra”, és az automatizálás azonnal létrehozásra kerül.

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja és nyomon követheti a projekt előrehaladását.

A haladás egyértelmű, valós idejű áttekintése nélkül a csapatok nehezen tudják azonosítani a szűk keresztmetszeteket, hatékonyan elosztani az erőforrásokat és összehangolni az érdekelt feleket. A ClickUp Dashboards valós idejű áttekintést nyújt a projektek, a célok és a csapat tevékenységének nyomon követéséhez.

Húzza az AI-kártyákat a ClickUp Dashboards felületére, hogy megtekintse az eredményeket

AI kártyákat adhat hozzá a műszerfalához, hogy feladatok, diagramok, időkövetés, célok, dokumentumok vagy akár AI-alapú betekintések is megjelenjenek. A kártyákat azonnal átrendezheti, átméretezheti vagy eltávolíthatja, így a műszerfala lépést tart a prioritások változásával. Beilleszthet:

AI Brain Card: Futtasson egy egyéni parancsot, például „Összegezze az aktív sprintek kockázatait és akadályait”, és azonnal kapjon egy rövid tájékoztatást.

AI Team StandUp Card: Tekintse át egy áttekinthető összefoglalásban, hogy csapata ezen a héten milyen feladatokon dolgozott, ideális a heti összehangoláshoz.

AI Executive Summary Card: Készítsen pillanatképet a projekt állapotáról és az osztály helyzetéről anélkül, hogy át kellene nézni a frissítéseket.

AI projektfrissítési kártya: Automatikusan generáljon előrehaladási jelentéseket az érdekelt felek számára

A ClickUp Dashboards segítségével emelje ki a hét legfontosabb eredményeit

Például a Key Accomplishments (Főbb eredmények) kártya lehetővé teszi az AI-nek, hogy automatikusan megvizsgálja az elmúlt hét napban a munkaterületén elvégzett összes feladatot, és egy rövid bekezdést generáljon Önnek. Kiemeli a nagy sikereket, az alapvető munkákat, és megkeresi a „Veszélyben” vagy „Blokkoló” jelöléssel ellátott feladatokat.

Hagyja, hogy az előre elkészített AI-ügynökök végezzék el a nehéz munkát helyette

Több prioritás kezelése már önmagában is elég nehéz – a feladatok állapotának frissítése, jelentések készítése, akadályok leküzdése? Itt jönnek képbe a ClickUp AI Agents.

Az előre elkészített autopilot AI ügynökök a rutin feladatok automatizálásával, valós idejű betekintés biztosításával és azonnali válaszokkal támogatják a csapatokat, így hatékonyabbá téve a projektmenedzsmentet. Ezek az intelligens asszisztensek közvetlenül a munkaterületébe épülnek be, és a háttérben dolgoznak, hogy a projektek zökkenőmentesen haladjanak.

Legyen naprakész a feladatok előrehaladásáról az automatizált napi és heti jelentésekkel, valamint a ClickUp Autopilot Agents mesterséges intelligenciával.

A projektmenedzserek a ClickUp Agents segítségével a következőket érhetik el:

Futtasson AI standupokat, amelyek egyetlen megbeszélés nélkül is összefoglalják a feladatok frissítéseit és a csapat előrehaladását.

A projektállapotok automatikus frissítésével mindenki valós időben láthatja az előrehaladást, manuális bejelentkezés nélkül.

A csapat munkaterhelése és rendelkezésre állása alapján intelligensen ossza ki a feladatokat.

Jelölje meg az akadályokat, mielőtt azok eszkalálódnának, az összefüggések és a határidők kockázatainak áttekintésével.

A ClickUp legfontosabb funkciói

Váltson több mint 15 nézet között: A ClickUp nézetekkel, mint például a Lista, Gantt, Naptár és mások, a projekteket a munkafolyamatához igazíthatja. A ClickUp nézetekkel, mint például a Lista, Gantt, Naptár és mások, a projekteket a munkafolyamatához igazíthatja.

Központosítsa a projekttel kapcsolatos ismereteket: Tartsa a SOW-kat, a projektadatokat és a követelményeket a feladatokhoz és az ütemtervekhez kapcsolva a ClickUp Docs-ban.

Egyszerűsítse a projektkérések kezelését: Gyűjtse össze a visszajelzéseket, a módosítási kéréseket és a beérkező munkákat Gyűjtse össze a visszajelzéseket, a módosítási kéréseket és a beérkező munkákat a ClickUp Forms segítségével, amely automatikusan továbbítja a feladatokat.

Rögzítse a projektmegbeszéléseket: A ClickUp AI Notetaker for Zoom, Teams és ClickUp hívások segítségével azonnali jegyzeteket, összefoglalókat és teendőket kaphat. A ClickUp AI Notetaker for Zoom, Teams és ClickUp hívások segítségével azonnali jegyzeteket, összefoglalókat és teendőket kaphat.

Csatlakozzon harmadik féltől származó eszközökhöz: Összevonhatja a már megszokott eszközöket, mint például a Google Drive, a Zoom, a Hubspot, a Microsoft Project és mások, Összevonhatja a már megszokott eszközöket, mint például a Google Drive, a Zoom, a Hubspot, a Microsoft Project és mások, a ClickUp Integrations segítségével, és csökkentheti a kontextusváltást.

ClickUp előnyei

Használja az AI-t feladatok, dokumentumok és munkafolyamatok azonnali létrehozásához.

Kezelje az egyszerű projekteket és a komplex, többszintű struktúrákat egyaránt.

Térképezze fel ötleteit, tervezze meg a munkafolyamatokat, és működjön együtt valós időben a ClickUp Whiteboards segítségével.

Kössön össze feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és célokat egyetlen platformon.

Használja ki a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatott projektvégrehajtási funkcióját a feladatok prioritásainak meghatározásához és azonnali betekintéshez a munkaterületén.

ClickUp hátrányai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek eleinte kissé nyomasztóak lehetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Miért kiváló több prioritás kezelésére?

A ClickUp minden projektet, feladatot és dokumentumot egy helyen tart össze, így kontextusvesztés nélkül válthat az ügyfelek számára készítendő anyagok, a belső célok és az ad hoc kérések között.

Az AI által generált összefoglalók és testreszabható nézetek segítségével azonnal láthatja, mi sürgős, mi blokkolt és mi várhat, így a projekt prioritásainak meghatározása gyerekjáték lesz.

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés tökéletesen összefoglalja:

A ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire a projektmenedzsmenthez szükségem van. Feladatok, dokumentumok, célok és még csevegések is. Nagyon értékelem a könnyű használatot és azt, hogy milyen zökkenőmentesen ment a bevezetés, amikor a csapatot bevezettem a rendszerbe. A funkciók száma lenyűgöző, és a munkafolyamatokat úgy tudom testre szabni, hogy azok bármilyen feladathoz illeszkedjenek, az egyszerű feladatlistától a komplex agilis sprintig. A mélység ellenére az egyéb eszközökkel való könnyű integráció gond nélkül összeköti a dolgokat. A műszerfal madártávlatból nyújt áttekintést, ami rengeteg időt takarít meg több projekt kezelésekor...

A ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire a projektmenedzsmenthez szükségem van. Feladatok, dokumentumok, célok és még csevegések is. Nagyon értékelem a könnyű használatot és azt, hogy milyen zökkenőmentesen ment a bevezetés, amikor a csapatot bevezettem a rendszerbe. A funkciók száma lenyűgöző, és a munkafolyamatokat úgy tudom testre szabni, hogy azok bármilyen feladathoz illeszkedjenek, az egyszerű feladatlistától a komplex agilis sprintig. A mélység ellenére az egyéb eszközökkel való könnyű integráció gond nélkül összeköti a dolgokat. A műszerfal madártávlatból nyújt áttekintést, ami rengeteg időt takarít meg több projekt kezelésekor...

💡 Bónusz: A ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozik az értekezletekhez, leírja a beszélgetéseket, és világos, szervezett jegyzeteket készít, így a projektmenedzsereknek soha nem kell attól tartaniuk, hogy fontos részletek kimaradnak. Koncentráljon a figyelmes hallgatásra a munkahelyi telefonhívások során, míg a ClickUp AI Notetaker jegyzeteket készít.

2. Basecamp (A legjobb egyszerű csapatkommunikációhoz és ügyfél-együttműködéshez)

via Basecamp

A Basecamp az egyszerűségében rejlik. Amikor új projektet hoz létre, egyszerűen kiválaszthatja a szükséges eszközöket az eszközkészletből. Ez magában foglalhatja a csapat megbeszélésekhez szükséges üzenőfalat, a feladatok nyomon követéséhez szükséges teendőlistát és a határidőkhöz szükséges megosztott naptárat. Minden, a feladatoktól és fájloktól kezdve a döntésekig és beszélgetésekig, ezeken a projektekben található.

A kezdőképernyőn megjelennek a projektek, feladatok és közelgő események, így azonnal láthatja, mi vár rá. Mindenki csak a saját munkáját, határidőit és prioritásait látja, így nincs zavaró tényező, és a beilleszkedés is zökkenőmentes.

Emellett olyan praktikus funkciókat is kap, mint a Campfire chat a gyors kérdésekhez és az automatikus bejelentkezés a heti állapotmegbeszélések helyett. Emellett egy Card Table is rendelkezésre áll, amely úgy működik, mint egy alapvető Kanban tábla, csökkentve ezzel a beállítási időt.

A Basecamp legfontosabb jellemzői

Tartsa összehangolva a csapatokat a Projektek segítségével, és tárolja együtt a teendőket, fájlokat, megbeszéléseket és döntéseket.

A Hill Charts , Lineup és Mission Control segítségével világosan láthatja az előrehaladást, és megértheti, hol tartanak a projektek.

Ossza meg fájljait, jóváhagyásait és visszajelzéseit, miközben ellenőrzése alatt tartja, hogy az ügyfelek mit láthatnak a funkciók közötti együttműködés érdekében.

Egyszerűsítse a kommunikációt a Pings és a Hey! Menu segítségével, amelyekkel közvetlen csevegéseket küldhet és minden értesítést egy zavaró tényezőktől mentes menüből kezelhet.

A Basecamp előnyei

Az egyszerű beállításnak köszönhetően az új felhasználók perceken belül elsajátíthatják a feladatkezelő szoftvert , képzés nélkül.

A projektek között előre látható struktúra csökkenti a zavart és segít a csapatoknak a koncentrációban.

Az ügyfélbarát funkciók átláthatóságot biztosítanak anélkül, hogy a befejezetlen munkát túlzottan megosztanák.

Beépített kommunikációs funkció a szétszórt csevegések, e-mailek és szöveges üzenetek elkerülésére.

Basecamp hátrányai

Az egyszerűségre helyezi a hangsúlyt, ami korlátozónak tűnhet azoknak a csapatoknak, amelyek fejlett funkciókat igényelnek.

A rugalmasság helyett a könnyű használatot helyezi előtérbe, ami kevesebb testreszabási és méretezési lehetőséget jelent.

Csak beépített sablonok állnak rendelkezésre, személyre szabásnak nincs helye, ellentétben más Basecamp alternatívákkal.

Egyes felhasználók a színsémát és a gombok elhelyezkedését kevésbé intuitívnak találják.

Basecamp árak

Ingyenes

Plusz: 15 USD/hó felhasználónként

Pro Unlimited: 349 USD/hó felhasználónként

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

Miért kiváló több prioritás kezelésére?

A Basecamp Hill Charts segítségével pontosan láthatja, hol tartanak a projektek, a korai kutatástól a végső átadásig. Ez a vizuális megközelítés segít több projekt kezelésében, mivel megmutatja, mely munkák haladnak a terv szerint, és mely területek igényelnek figyelmet.

Mit mondanak a Basecamp-ről a valós felhasználók?

Íme egy felhasználó véleménye a Basecamp -ről:

A Basecampot naponta használom, mert egyedülálló és könnyen használható funkciókkal rendelkezik, például egyszerű és könnyen integrálható, összefogja a teendőlistákat, üzenőfalakat, fájlmegosztást, ütemterveket és csapatcsevegést, és könnyen megvalósítható... A Basecamp azonban túl egyszerű a komplex projektmenedzsment igényeihez. Hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a Gantt-diagramok és a feladatok függőségei, az időkövetés vagy a részletes jelentések.

A Basecampot naponta használom, mert egyedülálló és könnyen használható funkciókkal rendelkezik, például egyszerű és könnyen integrálható, összefogja a teendőlistákat, üzenőfalakat, fájlmegosztást, ütemterveket és csapatcsevegést, és könnyen megvalósítható... A Basecamp azonban túl egyszerű a komplex projektmenedzsment igényeihez. Hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a Gantt-diagramok és a feladatok függőségei, az időkövetés vagy a részletes jelentések.

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszteget el. A munkaterületébe beépített intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Ismerje meg a ClickUp Brain alkalmazást! Az alkalmazás másodpercek alatt megjeleníti a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat, így azonnali betekintést és válaszokat kap, így nem kell tovább keresnie, hanem azonnal munkához láthat. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

3. Trello (A legjobb a gyors beállítás és a vizuális feladatkezelés szempontjából)

via Trello

A Trello egy vizuális, Kanban-stílusú feladatkezelő eszköz. A Trello táblák a projekteket, a listák a munka különböző szakaszait (Teendők, Folyamatban és Befejezettek), a kártyák pedig az egyes feladatokat jelzik. A kártyákat a munka előrehaladtával húzhatja és ejtheti. Ez az intuitív megközelítés megkönnyíti a használatát.

Minden kártya az Ön igényeinek megfelelően bővíthető. Kezdje egy alapvető feladatcímmel, majd szükség szerint adjon hozzá részleteket: ellenőrzőlistákat a komplex feladatok lebontásához, a csapat tagjainak feladatait a felelősség megosztása érdekében, valamint a határidőket az időgazdálkodáshoz. A kontextus megértése érdekében fájlokat is csatolhat hozzájuk.

A kollaboratív funkciók zökkenőmentesen működnek, a csapat tagjai értesítést kapnak, ha megemlítik őket a megjegyzésekben vagy feladatokat rendelnek hozzájuk. A színkódolt címkék segítségével a feladatok egy pillanat alatt kategorizálhatók, míg a szűrési és rendezési opciók segítségével a nagy táblák is kezelhetőek maradnak.

A Trello legfontosabb jellemzői

Szervezze meg a hetét a Planner segítségével, szinkronizálja a naptárakat, és ossza el a figyelmet igénylő feladatokat közvetlenül a Trello-ban.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a Butler AI segítségével úgy, hogy kódírás nélkül szabályokat hoz létre a feladatok kiosztásához, a kártyák áthelyezéséhez vagy emlékeztető üzenetek küldéséhez.

A tükrök a Card Mirroring funkcióval működnek, hogy ugyanaz a feladat több táblán is látható legyen, és nyomon lehessen követni a többfunkciós projekteket.

Bővítse a funkcionalitást Power-Ups segítségével, és adjon hozzá integrációkat, mint például a Google Drive, a Jira vagy a Confluence, hogy a táblákat a munkafolyamatához igazítsa.

A Trello előnyei

Könnyen beállítható és érthető, még a nem technikai felhasználók számára is.

A vizuális Kanban-stílusú táblák intuitívvá és átláthatóvá teszik a feladatok nyomon követését.

Az Inbox a kommunikációt megvalósítható feladatokká konszolidálja, csökkentve az elmulasztott nyomon követéseket.

Elég rugalmas a személyes termelékenységhez, kis csapatokhoz vagy osztályok munkájához.

Trello hátrányai

A táblák gyorsan zsúfolttá és rendezetlenné válhatnak, ha több száz kártyát vagy összetett munkafolyamatot kell kezelni.

Nincs fejlett projektmenedzsment funkciója, mint például a feladatok függőségei és a részletes munkaterhelés-követés.

Elsősorban Kanban táblákra tervezve, amelyek nem feltétlenül alkalmasak azoknak a csapatoknak, amelyek inkább idővonal alapú vagy hierarchikus projektnézeteket preferálnak.

Nincs natív Gantt-diagram támogatás azoknak a csapatoknak, amelyek vizualizált ütemtervre és átfedő feladatok nyomon követésére szorulnak.

A tömeges műveletek, például a határidők több kártyához való hozzárendelése, alapértelmezés szerint nem támogatottak.

Trello árak

Ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Miért kiváló több prioritás kezelésére?

A Trello táblái, listái és tükrözött kártyái lehetővé teszik, hogy több projekt munkáját is nyomon kövesse anélkül, hogy elveszítené a kontextust. A Butler automatizálással párosítva a rutinfrissítések a háttérben futnak, így Ön más feladatokra koncentrálhat.

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A Trello-ban azt szeretem leginkább, hogy milyen könnyű használni. Azonnal el lehet kezdeni a munkát – csak létre kell hozni egy táblát, hozzáadni a feladatokat, és elkezdeni mozgatni őket... A Trello-ban azt nem szeretem, hogy elég egyszerűvé válik, ha a projektek egyre bonyolultabbá válnak. Nincs lehetőség a feladatok közötti függőségek létrehozására vagy a haladás részletes nyomon követésére, ami nagyon kellemetlen lehet, ha valami robusztusabbra van szükség.

A Trello-ban azt szeretem leginkább, hogy milyen könnyű használni. Azonnal el lehet kezdeni a munkát – csak létre kell hozni egy táblát, hozzáadni a feladatokat, és elkezdeni mozgatni őket... A Trello-ban azt nem szeretem, hogy elég egyszerűvé válik, ha a projektek egyre bonyolultabbá válnak. Nincs lehetőség a feladatok közötti függőségek létrehozására vagy a haladás részletes nyomon követésére, ami nagyon kellemetlen lehet, ha valami robusztusabbra van szükség.

🔍 Tudta? Az 1800-as években a nagy építési projekteket, például a vasútépítést, távíróval irányították, hogy a friss információkat nagy távolságokra is eljuttathassák.

Egyéb említésre méltó eszközök

Nem minden eszköz kerül fel a fő listára, de néhányat mégis érdemes megemlíteni. Íme néhány további projektmenedzsment szoftver, amelyet érdemes kipróbálni bizonyos felhasználási esetekben:

Monday. com: Használjon színes táblákat, kész automatizálásokat és munkadokumentumokat a projektek gyors beállításához, tanulási görbe nélkül.

Wrike: Induljon gyorsan testreszabható sablonokkal, egyszerű kérelemformulákkal és drag-and-drop Gantt-diagramokkal az azonnali projektláthatóság érdekében.

Smartsheet: Készítsen projekteket a megszokott táblázatos elrendezésben, miközben hozzáadhat irányítópultokat, automatizálásokat és jelentéseket a munka méretezéséhez.

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el. Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén.

Hogyan lehet hatékonyan kezelni a több prioritást (tippek + bevált gyakorlatok)

Amikor minden sürgősnek tűnik, könnyű elakadni. Íme néhány cselekvésorientált technika, amely segít a szervezettség és az irányítás megőrzésében:

A Eisenhower-mátrix segítségével állítsa fel a prioritásokat: Osztja a feladatokat négy zónába: sürgős/fontos, fontos/nem sürgős, sürgős/nem fontos és sem sürgős, sem fontos. Ezzel elkerülheti a döntéshozatali fáradtságot, és biztosíthatja, hogy erőfeszítései hatékonyak maradjanak. Osztja a feladatokat négy zónába: sürgős/fontos, fontos/nem sürgős, sürgős/nem fontos és sem sürgős, sem fontos. Ezzel elkerülheti a döntéshozatali fáradtságot, és biztosíthatja, hogy erőfeszítései hatékonyak maradjanak.

Szánjon időt a mély munkára: Tervezzen megszakítás nélküli időtartamokat a magas prioritású feladatok elvégzésére. Tervezzen megszakítás nélküli időtartamokat a magas prioritású feladatok elvégzésére. Az időblokkolás vagy a Pomodoro-stílusú időközök javítják a koncentrációt és csökkentik a többfeladatos munkavégzés hatékonyságát.

Készítsen átfogó főtervet: Térképezze fel az összes aktív projektet a legfontosabb célokkal, mérföldkövekkel, ütemtervekkel és Térképezze fel az összes aktív projektet a legfontosabb célokkal, mérföldkövekkel, ütemtervekkel és erőforrás-elosztással egy egységes nézetben. Ez segít nyomon követni az átfedéseket, konfliktusokat és határidőket, így egyértelművé téve a következő lépéseket minden területen.

Pontosan delegáljon: A feladatok kiosztásakor vegye figyelembe a munkatársak képességeit és munkaterhelését. A világos elvárások és a rendszeres ellenőrzések biztosítják a felelősségvállalást, miközben Önnek lehetőséget adnak arra, hogy a legfontosabb prioritásokra koncentráljon.

Központosítsa az előrehaladásról szóló jelentéseket: Használjon vizuális irányítópultot vagy konszolidált nyomonkövető eszközt, hogy minden frissítést, mutatót és ütemtervet egy helyen tárolhasson. Ez valós idejű információforrást hoz létre, és feltárja a késedelmeket, mielőtt azok hólyagként növekednének.

Kommunikáljon proaktívan és rendszeresen: Állítson be ismétlődő ellenőrzéseket vagy frissítéseket, és nyíltan ossza meg az előrehaladást a csapatával és az érdekelt felekkel. A kihívásokról szóló korai figyelmeztetések segítenek megelőzni a meglepetéseket és elősegítik a transzparencia kultúráját.

⚡ Sablonarchívum: A ClickUp Eisenhower Matrix sablon segítségével egyszerű drag-and-drop mátrixszal rangsorolhatja a feladatokat sürgősségük és fontosságuk szerint. Ez tökéletes megoldás arra, hogy kiszűrje a zavaró tényezőket, és a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.

🎥 Nézze meg: A 10 legjobb AI projektmenedzsment eszköz összehasonlítása:

Kész, rajt, indulás a ClickUp-pal!

Egy új projekt elindítása nem járhat beállítások, engedélyek és oktatóanyagok labirintusának áttekintésével. Itt fontos, hogy a projektmenedzsment eszköz beállítása kevesebb időt vegyen igénybe. Azonnal elkezdheti a munka szervezését és az előrehaladás nyomon követését, ahelyett, hogy napokat töltene a szoftver megismerésével.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, tökéletes munkaterületet biztosít ehhez. Projektmenedzsment funkciói segítségével rendezett maradnak a feladatok és a határidők, míg a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatott betekintést nyújt, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.

